A 10 legjobb ONES.com alternatíva csapatok számára [év]

Mint sok más projektmenedzsment szoftver, az ONES.com-nak is vannak rajongói és kritikusai. Ha ide látogatott, akkor valószínűleg az utóbbiak közé tartozik.

Bár az ONES.com sok pozitív értékelést kapott és papíron a legtöbb követelménynek megfelel, sok csapat szerint a felület nehézkes. Emellett azt is jelzik, hogy hiányoznak az együttműködési funkciók, és több eszközt kell egyszerre használniuk a munkájuk elvégzéséhez.

A mai csapatok többségének nincs szüksége több szoftverre. Kevesebb, egymással valóban kommunikáló eszközre van szükségük. Különösen akkor, ha az átlagos vállalat már több mint 100 SaaS alkalmazást futtat, és minden alkalommal, amikor valaki másik lapra vált, fontos kontextus veszik el.

Megnéztük, mit használnak a csapatok, amikor az ONES.com nem felel meg az elvárásoknak.

A népszerű ONES.com alternatívákat az alábbi szempontok alapján értékeltük:

Konszolidálja a munkát

Támogassa a valódi együttműködést

Alkalmazzon mesterséges intelligenciát gyakorlati módon, és

Növekedjen a csapatokkal együtt

Vessünk rá egy pillantást!

ONES.com alternatívák áttekintése

Eszköz A legjobb Kiemelkedő funkció Árak* ClickUp Mesterséges intelligenciával támogatott, mindenre kiterjedő munkamenedzsment minden méretű csapat számára ClickUp Brain és Super Agents a kontextusérzékeny AI segítségével automatizálja a munkát. Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára. Jira Középvállalati és nagyvállalati agilis szoftverfejlesztő csapatok Fejlett sprint- és backlog-kezelés Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 9,05 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Trello Vizuális Kanban-stílusú feladatkezelés kis csapatok számára Intuitív drag-and-drop táblák Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 6 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Notion Rugalmas dokumentum- és tudáskezelés startupok és közepes méretű csapatok számára Relációs adatbázisok wiki funkciókkal Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 12 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Asana Középvállalatok és nagyvállalatok csapatainak funkciók közötti koordinációja Work Graph adatmodell, amely feltérképezi a munkatársak és a feladatok közötti kapcsolatokat a munkaterületén. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 13,49 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. monday Testreszabható munkafolyamat-automatizálás kis- és középvállalkozásoktól a nagyvállalati csapatokig Vizuális munkaállomás több mint 200 integrációval Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 14 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Wrike Vállalati erőforrás-kezelés közepes méretű és nagyvállalati csapatok számára Fejlett ellenőrzés és jóváhagyás Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 10 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Basecamp Egyszerű csapatkommunikáció és projektek kis csapatok és ügynökségek számára Egyszerű, sallangmentes projektmenedzsment Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 15 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Zoho Projects Költségtudatos, növekvő csapatok Megfizethető, teljes funkcionalitású PM eszköz Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 5 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Smartsheet Táblázatos stílusú projektkövetés vállalatok és kormányzati szervek számára Ismerős táblázatkezelő felület fejlett PM funkciókkal Ingyenes próba elérhető; fizetős csomagok 12 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára.

A legjobb ONES.com alternatívák

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Néhány ONES.com alternatíva fejlesztők számára készült. Mások a dokumentumokra, a koordinációra vagy az automatizálásra koncentrálnak. Néhányan megpróbálják mindet, de csak egynek sikerül igazán. Kezdjük azzal, amelyet ClickUp néven is ismernek.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú, all-in-one munkamenedzsment)

Próbálja ki a ClickUp-ot ingyen Összevonhatja feladatait, projektjeit, dokumentumait és csevegéseit a ClickUp konvergált AI munkaterületén.

Képzelje el egy tipikus hetet.

Az ütemterved egy eszközben található. A feladatok egy másikban. A beszélgetések a csevegésben zajlanak. A dokumentáció pedig valahol máshol van elrejtve. Minden frissítéshez másolni, beilleszteni vagy újra elmagyarázni kell a már meglévőket – csak egy másik alkalmazásban.

Ez a fajta munkaterjedés az oka annak, hogy sok, az ONES.com-hoz hasonló eszközöket használó csapat falba ütközik.

A ClickUp pontosan az ellenkező helyzetre lett kifejlesztve.

Ahelyett, hogy a csapatokat arra kényszerítené, hogy a projektjeiket az eszközeikhez igazítsák, a ClickUp a feladatokat, projekteket, dokumentumokat, beszélgetéseket, automatizálást és mesterséges intelligenciát egyetlen konvergens mesterséges intelligencia munkaterületbe egyesíti. Az eredmény? Kevesebb váltás. Kevesebb hiányosság. És sokkal kevesebb „munka a munkáról”. A ClickUp segítségével lépjen át a munkaterületek szétszóródásáról a konvergenciára

Egy rendszer a munka tervezéséhez, végrehajtásához és frissítéséhez

A ClickUp-ban a projektjei nem elszigetelt konténerek. Élő rendszerek.

A dokumentumok kapcsolódnak a feladatokhoz. Az egyes ClickUp feladatok kapcsolódnak a közös célokhoz. A beszélgetések a ClickUp Chatben zajlanak, közvetlenül a munka helyszínén, így később nem kell mentálisan összehangolnia őket. Akár termékbevezetést, sprinttervezést vagy funkciók közötti műveleteket irányít, minden ugyanahhoz az egyetlen forráshoz kapcsolódik.

Ez a legnagyobb különbség, amelyet a csapatok észrevesznek, amikor elhagyják azokat az eszközöket, amelyek erősen a struktúrára koncentrálnak, de nem felelnek meg a napi együttműködés követelményeinek.

Lásd a munkát úgy, ahogy neked kell

Nem mindenki gondolkodik listákban. Vagy táblákban. Vagy idővonalakban.

Ön és csapata több mint 15 ClickUp nézet között válthat – anélkül, hogy duplikálná a munkát. Ugyanazok a feladatok megjelenhetnek listaként az operatív munkákhoz, táblaként az agilis csapatok számára, Gantt-diagramként a projektmenedzserek számára vagy naptárként a vezetők számára.

Automatizálás és AI, amelyek valóban megértik a munkáját

A ClickUp nem tekinti az automatizálást és az AI-t kiegészítő funkcióknak. Ehelyett ezek a dokumentumok, feladatok és csevegések tetejére épülnek, hivatkozva a munkaterület kontextusára.

A beépített ClickUp Automations segítségével a csapatok kódírás nélkül megszüntethetik az ismétlődő, időigényes munkákat – állapotfrissítéseket, feladatok kiosztását és értesítéseket. A ClickUp Brain segítségével pedig mesterséges intelligenciájú asszisztense kontextusfüggővé válik, nem pedig általános.

A ClickUp Brain segítségével gyorsan kontextusfüggő válaszokat kaphat a munkaterületéről.

Használhatja arra, hogy kérdéseket tegyen fel a projektjeivel kapcsolatban. Összefoglalhatja a hosszú feladat-szálakat. Frissítéseket generálhat. Végrehajthat olyan műveleteket, mint feladatok létrehozása és kiosztása, vagy projektdokumentumok és jelentések készítése – mindezt ugyanazon a munkaterületen, ahol az adatai máris megtalálhatók.

Akár @brain-t is megemlítheti egy kommentben, akárcsak egy csapattársát, hogy segítséget kapjon ott, ahol éppen dolgozik.

💡 Profi tipp: A legtöbb AI eszköz utasításokra vár. A ClickUp Super Agents nem. A Super Agents olyan AI-társak, akiket feladatokhoz rendelhet, megjegyzésekben említhet vagy események révén aktiválhat – akárcsak egy emberi társat. Környezeti, ütemezett vagy eseményalapú műveleteket hajtanak végre feladatok, dokumentumok és csevegések során, a teljes munkaterületi kontextust és a vállalati tudást felhasználva, hogy önállóan cselekedjenek. Ez azt jelenti, hogy a folyamatban lévő munkákat – például a blokkolók figyelemmel kísérését, a heti frissítések elkészítését vagy a kockázatok eskalálását – delegálhatja anélkül, hogy minden alkalommal manuálisan kellene az AI-t megkérnie. Ön vezet. A szuperügynökei pedig gondoskodnak a végrehajtásról.

További információk a Super Agentsről itt 👇🏽

De mi teszi a ClickUp-ot igazán kiemelkedővé a szerszámok elterjedésének korában? Az, hogy milyen zökkenőmentesen működik együtt azokkal a szerszámokkal, amelyekre máris támaszkodik – Slack, Google Drive, GitHub, Zoom, Salesforce és még több száz más. Ahelyett, hogy erőltetné a teljes cserét, úgy működik, mint egy üzleti irányító központ, amely mindent összefog.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája túlterhelheti az új felhasználókat.

A desktop élmény jobb, mint a mobilalkalmazás a haladó felhasználók számára.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó visszajelzése:

A ClickUp rugalmassága a legnagyobb előny számunkra. Az egész munkaterületet a vállalatunk munkafolyamataitól függően alakítottuk ki, ahelyett, hogy a folyamatainkat az eszközhöz igazítottuk volna. A ClickUp-ot a vevőszolgálat, a növekedés, a műveletek, a megfelelőség, a pénzügyek és a technológia területén használjuk, és az, hogy minden egy helyen van, erős struktúrát és átláthatóságot eredményezett. Az egyéni állapotok, mezők, automatizálások és irányítópultok segítenek abban, hogy az új munkatársak beilleszkedését, a megfelelőséget, az integrációkat és a belső nyomon követést zökkenőmentesen bonyolítsuk le, sokkal kevesebb e-mailre és utánkövetésre támaszkodva.

📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszközeiket 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használnánk? A ClickUp konvergált AI-munkaterületként egyetlen platformon egyesíti a feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen állsz az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentrálj, míg az AI elvégzi a többit.

2. Jira (A legjobb agilis szoftverfejlesztő csapatok számára)

via Atlassian

Ha csapata szoftverek szállításából él, akkor a munkanapja valószínűleg a felhalmozódott munkákkal kezdődik.

Előkészítésre váró történetek. A funkciókkal versengő hibák. Több csapatot érintő epikus feladatok. Függőségekhez kötött kiadások, amelyek nem csúszhatnak. Ebben a világban a könnyűsúlyú projekteszközök gyorsan tönkremennek.

A Jira azonban olyan projektmenedzsment szoftverként lett kifejlesztve, amely agilis módszertant követő csapatok számára készült. A projekt létrehozásának pillanatától kezdve minden a backlogok, a sprintek és a munkafolyamatok köré épül. Ez a merevség előnyös lehet a mérnöki csapatok számára. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy a Jira akkor működik a legjobban, ha mindenki, aki használja, mélyen megérti az agilis módszertant.

A Jira akkor működik a legjobban, ha olyan eszközökkel párosítják, mint a Confluence, a Bitbucket és a Jira Service Management. Együttesen szorosan integrált rendszert alkotnak a szoftverfejlesztő csapatok számára. Mi a hátránya? Az együttműködés, a dokumentáció és a kommunikáció gyakran több Atlassian termékben zajlik, nem pedig egyetlen munkaterületen.

A Jira legjobb funkciói

Tervezze meg és hajtsa végre a sprinteket dedikált Scrum és Kanban táblák, backlogok és úszósávok segítségével.

Kövesse nyomon a munkát nagy léptékben epikák, verziók és fejlett ütemtervek segítségével a csapatok közötti átláthatóság érdekében.

Kérdések és jelentések a Jira Query Language (JQL) segítségével a pontos szűrés és betekintés érdekében

Használja a beépített Atlassian Intelligence funkciót a problémák összefoglalásához, a követelményekből tesztesetek generálásához és a természetes nyelvű munkakereséshez.

A Jira korlátai

Megtanulása nem technikai felhasználók vagy többfunkciós csapatok számára nehéz

A prémium csomagok és a piaci kiegészítők miatt a költségek gyorsan emelkedhetnek.

Az együttműködéshez gyakran szükséges a Jira és további Atlassian eszközök párosítása.

Jira árak

Ingyenes

Standard: 9,05 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 18,30 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 7300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 15 000 értékelés)

Mit mondanak a Jira-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője vegyes visszajelzést oszt meg:

Jó a modellhibák nyomon követésére és a sprinttervezésre. Láthatom, mely feladatok várnak még telepítésre. A Kanban tábla segít könnyedén áthelyezni a feladatokat a „folyamatban” kategóriából a „befejezett” kategóriába... Néha nagyon lassan töltődik be. A túl sok gomb és beállítás zavarba ejt. Egy egyszerű munkafolyamat beállítása túl sok időt vesz igénybe. Kis projektek esetében nehézkesnek tűnik.

Jó a modellhibák nyomon követésére és a sprinttervezésre. Láthatom, mely feladatok várnak még telepítésre. A Kanban tábla segít könnyedén áthelyezni a feladatokat a „folyamatban” kategóriából a „befejezett” kategóriába... Néha nagyon lassan töltődik be. A túl sok gomb és beállítás zavarba ejt. Egy egyszerű munkafolyamat beállítása túl sok időt vesz igénybe. Kis projektek esetében nehézkesnek tűnik.

👀 Tudta? Míg a Jira hatékony eszköz a fejlesztők számára, a ClickUp hasonló agilis funkciókat kínál – többek között sprinteket, story pointokat és burndown diagramokat – egy könnyebben hozzáférhető platformon, amelyet az egész szervezet használhat.

3. Trello (a legjobb vizuális Kanban-stílusú feladatkezeléshez)

via Trello

A Trello az első számú választás azoknak a csapatoknak, akik intuitív, vizuális feladatkezelést szeretnének, anélkül, hogy meredek tanulási görbét kellene leküzdeniük. Központi eleme a Kanban tábla, egy egyszerű kártyákból és oszlopokból álló rendszer, amely a haladás nyomon követését olyan egyszerűvé teszi, mint egy post-it cetli áthelyezése.

Ez az egyszerűség a Trello legnagyobb erőssége. És legnagyobb korlátja.

Ahogy a munka egyre összetettebbé válik, a csapatok gyakran elkezdik rétegezni a Power-Upokat, az automatizálási szabályokat és az integrációkat, hogy a Trello többet tudjon teljesíteni. Ekkor az, ami könnyű vizuális eszközként indult, kezd elnyújtottnak tűnni – különösen, ha jelentések, függőségek vagy csapatok közötti koordináció is szerepet játszik.

A Trello legjobb funkciói

Az intuitív Kanban táblák és a drag-and-drop kártyák segítségével azonnal láthatóvá válnak a munkafolyamatok.

Automatizálja a rutin műveleteket a Butler kód nélküli szabályaival és triggereivel.

Generáljon tartalmat AI segítségével kártyák összefoglalásához, ellenőrzőlisták készítéséhez vagy ötletek kidolgozásához.

Könnyedén ossza meg az előrehaladást a kártyák több táblán való tükrözésével.

A Trello korlátai

A több ezer kártyát tartalmazó nagy táblák kezelése nehézkessé válhat.

Az ingyenes és alacsonyabb szintű csomagok korlátozzák az automatizálást és a testreszabást.

Nem komplex függőségekhez vagy többszintű projektekhez tervezték.

Trello árak

Ingyenes

Standard: 6 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 17,50 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 400 értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó beszámolója:

Szeretem a Trello-t használni projekt- és feladatkezelésre, mert segít több feladat egyidejű kezelésében és megkönnyíti a felülvizsgálatot... Néha nehéz komplex és hosszú távú projekteket kezelni.

Szeretem a Trello-t használni projekt- és feladatkezelésre, mert segít több feladat egyidejű kezelésében és megkönnyíti a felülvizsgálatot... Néha nehéz komplex és hosszú távú projekteket kezelni.

4. Notion (A legjobb rugalmas dokumentumok és tudásmenedzsmenthez)

via Notion

A strukturált projektmenedzsment eszközökkel ellentétben, amelyek listák és munkafolyamatok használatára kényszerítik Önt, a Notion blokk alapú rendszere lehetővé teszi, hogy a saját igényeinek megfelelő munkaterületet alakítson ki. * Egyetlen rugalmas felületen egyesíti a jegyzetelést, a dokumentumokat, a wikiket, az adatbázisokat, a naptárakat és a könnyű projektkövetést, így egyszerre működik projektmenedzsment és tudásmenedzsment rendszerként.

Létrehozhat relációs adatbázisokat, amelyek összekapcsolják a munkát a dokumentumokkal, bármilyen nézetet táblázattá vagy naptárrá alakíthat, és beágyazhat médiát és fájlokat közvetlenül a munka helyszínére.

Ez a rugalmasság kompromisszumokkal jár. A Notion nem kényszerít struktúrát, ami azt jelenti, hogy a komplex projektrendszerek felépítése időt és átgondolt tervezést igényel. És bár támogatja az adatbázis-nézeteket és a feladatok nyomon követését, natívan nem kínál mélyreható automatizálást vagy fejlett erőforrás-tervezést, mint a kifejezetten erre a célra kifejlesztett munkamenedzsment eszközök.

A Notion legjobb funkciói

Használja az integrált AI asszisztenst, a Notion AI-t, hogy közvetlenül a dokumentumaiban írjon, összefoglalja a kutatásokat és ötleteket gyűjtsön.

Készítsen átfogó tudásbázisokat beágyazott oldalakkal, gazdag médiatartalmakkal és együttműködésen alapuló szerkesztéssel.

Kezelje az idejét a feladatok és projektek mellett a Notion naptárral.

Kezdje gyorsan az egyik több ezer sablon használatával, amelyeket a Notion közösség hozott létre.

A Notion korlátai

A „üres oldal” megközelítés túlnyomó lehet az új felhasználók számára, és a komplex rendszerek felépítése jelentős időbefektetést igényel.

A teljesítmény lelassulhat több ezer oldalas munkaterületeken vagy nagyon nagy adatbázisok esetén.

Notion árak

Ingyenes

Plusz : 12 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2600 értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így osztja meg véleményét:

Egy helyen tudtam tárolni a kampányötleteket, az ügyfelek jegyzeteit és az ütemterveket, így nem kellett többé táblázatokkal bajlódnom, és nem voltak utolsó pillanatban felmerülő zavarok... Nem tetszik, hogy a bonyolult oldalak elriaszthatják a kezdőket, és a bevezetéshez több megbeszélés szükséges, mint a kevésbé bonyolult eszközök esetében.

Egy helyen tudtam tárolni a kampányötleteket, az ügyfelek jegyzeteit és az ütemterveket, így nem kellett többé táblázatokkal bajlódnom, és nem voltak utolsó pillanatban felmerülő zavarok... Nem tetszik, hogy a bonyolult oldalak elriaszthatják a kezdőket, és a bevezetéshez több megbeszélés szükséges, mint a kevésbé bonyolult eszközök esetében.

5. Asana (A legjobb a funkciók közötti csapatkoordinációhoz)

via Asana

Nehézséget okoz a vállalat stratégiai céljainak és a csapatok napi munkájának összekapcsolása? Ha a munka osztályok közötti szilárd határok között zajlik, akkor nem láthatja tisztán, hogyan haladnak a projektek a szervezet egészében. Ez az összehangolatlanság azt jelenti, hogy a csapatok elfoglaltak lehetnek, de nem produktívak, olyan feladatokon dolgoznak, amelyek nem mozdítják előre a legfontosabb célokat.

Az Asana ezt a problémát nagyméretű, funkciók közötti koordinációval oldja meg. Saját fejlesztésű Work Graph adatmodellje intelligensen ábrázolja az emberek, feladatok és célok közötti kapcsolatokat. Az eredmény? A vezetők minden szinten átláthatóságot kapnak.

Bár mesterséges intelligencia funkciói nem helyettesítik a projektmenedzsment stratégiáját, összefoglalják a betekintéseket és javaslatokat tesznek a munkafolyamatok finomítására, hogy a csapatok tovább haladjanak előre.

Az Asana legjobb funkciói

Kösse össze a munkát a vállalati célokkal portfólió-nézetek , stratégiai összehangolás és valós idejű jelentések segítségével.

Hozzon létre egyedi, AI-alapú munkafolyamatokat és automatizálásokat a kódolás nélküli AI Studio segítségével.

Vizualizálja a munkát listák, táblák, idővonal, naptár és munkaterhelés-nézet segítségével az erőforrás-tervezéshez.

Igazítsa a csapat szintű munkát a magas szintű vállalati célokhoz, és kövesse nyomon az előrehaladást fejlett irányítópultokkal.

Az Asana korlátai

Az árak magasabbak a belépő szintű alternatívákhoz képest, különösen a havi számlázás esetében.

Nem egyetlen munkaterületként lett kialakítva dokumentumok + feladatok + üzenetküldés számára, ezért lehet, hogy más eszközökre is kiadásai lesznek.

Egyes felhasználók aggályokat jeleztek az automatikus megújítás és a számlázási gyakorlatok kapcsán.

Asana árak

Ingyenes

Starter: 13,49 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 30,49 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 500 értékelés)

Mit mondanak az Asana-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő szerint:

A különböző vizuális nézetek – például lista, tábla és idővonal – megkönnyítik a prioritások és a határidők áttekintését. Ezenkívül az automatizálások és integrációk segítik a manuális munkák minimalizálását és biztosítják, hogy minden szinkronban maradjon. Számos fejlett eszköz, például az idővonalak, a célok és a jelentések, csak a drágább csomagokban érhetők el, ami a csapat növekedésével magasabb költségeket eredményezhet.

A különböző vizuális nézetek – például lista, tábla és idővonal – megkönnyítik a prioritások és a határidők áttekintését. Ezenkívül az automatizálások és integrációk segítik a manuális munkák minimalizálását és biztosítják, hogy minden szinkronban maradjon. Számos fejlett eszköz, például az idővonalak, a célok és a jelentések, csak a drágább csomagokban érhetők el, ami a csapat növekedésével magasabb költségeket eredményezhet.

6. monday (A legjobb testreszabható munkafolyamat-automatizáláshoz)

Ha csapata folyamata egyedi, és a kész projektmenedzsment eszközök nem felelnek meg, akkor a monday jó választás lehet. A monday rugalmas Work OS rendszere színes, vizuális táblák és kódolás nélküli automatizálás révén széles körű testreszabási lehetőségeket kínál.

Intuitív módon összekapcsolhatja a különböző részlegek munkáját, beágyazhatja a jóváhagyásokat a munkafolyamatokba, és beállíthat ismétlődő műveleteket. Mivel azonban a moduláris komponensekből számos munkafolyamatot épít fel, a világos folyamattervvel nem rendelkező csapatok időt fordíthatnak a tervezésre ahelyett, hogy a munkát végeznék.

A monday legjobb funkciói

Több mint 20 különböző oszloptípus, köztük állapot, képlet és függőség használatával hozhatja létre a tökéletes táblát.

Hozzon létre „ha ez, akkor az” automatizálási recepteket az ismétlődő feladatok kezeléséhez, a tervétől függően különböző cselekvési korlátokkal.

Váltson a Táblázat, Kanban, Idővonal, Naptár, Diagram és Munkaterhelés nézetek között, hogy különböző szögekből tekintse meg adatait.

Használja a monday AI Assistant szolgáltatást feladatok generálásához, tartalom létrehozásához, sőt komplex képletek összeállításához is.

Hozzáférhet különálló, de összekapcsolt termékekhez a munkamenedzsment, a CRM, a szoftverfejlesztés és az ügyfélszolgálat területén.

A Monday korlátai

A helyalapú árazás csomagokban történik (pl. egyszerre 3, 5, 10 hely), ami arra kényszerítheti Önt, hogy olyan helyekért is fizessen, amelyekre nincs szüksége.

A vendégszámlázási feltételek zavarosak lehetnek, és váratlan tervfrissítésekhez vezethetnek.

monday árak

Ingyenes

Standard: 14 USD/felhasználó/hónap

Előny: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

monday értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a monday-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik felhasználója megosztja az előnyöket és hátrányokat:

Imádom, hogy minden lehetséges opció rendelkezésemre áll, hogy nyomon kövessem a feladatokat, munkát osszak a csapatomnak és meghatározzam a folyamatok kritikus lépéseit... Az automatizálás időnként megszakadni látszik. Szeretném, ha jobban működne, és talán egy menedzser kezelné az egyes megszakadt kapcsolatokat, aki értesítést kap, amikor megszakadnak.

Imádom, hogy minden lehetséges opció rendelkezésemre áll, hogy nyomon kövessem a feladatokat, munkát osszak a csapatomnak és meghatározzam a folyamatok kritikus lépéseit... Az automatizálás időnként megszakadni látszik. Szeretném, ha jobban működne, és talán egy menedzser kezelné az egyes megszakadt kapcsolatokat, aki értesítést kap, amikor megszakadnak.

7. Wrike (A legjobb vállalati erőforrás-kezeléshez)

via Wrike

Marketing- vagy kreatív ügynöksége küzd a csapat kapacitásának kezelésével és a kaotikus jóváhagyási folyamattal. Anélkül, hogy világosan láthatná, ki túlterhelt és ki áll rendelkezésre, nem tudja hatékonyan elosztani az erőforrásokat, ami kiégéshez és a projektek késedelméhez vezet. A kreatív eszközökkel kapcsolatos visszajelzések e-mailekben és csevegőüzenetekben vannak szétszórva, ami kaotikus jóváhagyási folyamatot és végtelen revíziós ciklusokat eredményez.

Ha ez Önre is igaz, akkor a Wrike erőforrás-kezelési és ellenőrzési munkafolyamatai segíthetnek. A felhasználók a Wrike-ot az együttműködési funkciói és irányítópultjai miatt szeretik, amelyek egyszerűsítik a több érdekelt fél és a teljesítések kezelését.

A Wrike legjobb funkciói

Kezelje az ismétlődő feladatokat a Work Intelligence segítségével, egy mesterséges intelligencia eszközökből álló csomaggal, amely magában foglalja a Q&A-hez való társpilótát, a projektek kockázatainak előrejelzését és a munkafolyamatok automatizálásához szükséges mesterséges intelligencia ügynököket.

Képzeld el a csapat munkaterhelését valós időben, hogy megalapozott döntéseket hozhass a személyzetről és megelőzhesd a kiégést.

Több mint 30 típusú kreatív eszköz, köztük videók és dokumentumok felülvizsgálata és jóváhagyása képeken megjelenő jelölőeszközökkel.

Több dimenzióban szervezze meg a munkát úgy, hogy címkéket rendel a feladatokhoz, projektekhez és mappákhoz a rugalmas jelentéskészítés érdekében.

A Wrike korlátai

Bonyolultság és meredek tanulási görbe, különösen nagy csapatok számára történő beállítás esetén.

Az ügyfélszolgálat színvonala gyakran attól függ, hogy melyik árkategóriában van.

Nem annyira alkalmas könnyű vagy ad hoc projektek nyomon követésére.

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat: 10 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 25 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 4400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2800 értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott erről egy Capterra-értékelő:

Összességében a Wrike-kal kapcsolatos tapasztalataim alapján 3 csillagot adok neki. Hatékony és egyértelműen képes, de használata nehezebbnek tűnik, mint amennyire szükséges lenne. A tanulási görbe meredek, és még ha meg is érted, a mindennapi használat még mindig nem olyan intuitív, mint más platformok esetében.

Összességében a Wrike-kal kapcsolatos tapasztalataim alapján 3 csillagot adok neki. Hatékony és egyértelműen képes, de használata nehezebbnek tűnik, mint amennyire szükséges lenne. A tanulási görbe meredek, és még ha meg is érted, a mindennapi használat még mindig nem olyan intuitív, mint más platformok esetében.

8. Basecamp (A legjobb egyszerű csapatkommunikációhoz és projektekhez)

via Basecamp

A Basecamp a keep-it-simple megközelítést alkalmazza a munkában. Legnagyobb erőssége, hogy kevesebb felesleges funkcióval rendelkezik, és jobban teljesíti az alapvető feladatokat. Sok csapat, amely nem igényel kifinomult munkafolyamatokat vagy mélyreható testreszabást, élvezi, hogy az új tagok milyen gyorsan be tudnak kapcsolódni, meg tudják nézni, mi a teendő, és el tudják kezdeni a munkát.

Ez ideális kisebb csapatok vagy ügynökségek számára, akik csak egyértelmű kommunikációt és alapvető projektkövetést szeretnének, „csicsás funkciók” nélkül.

Ugyanakkor ez az egyszerűség korlátokkal jár. A Basecamp nem kínál olyan beépített funkciókat, mint a feladatok függőségei, a fejlett jelentéskészítés vagy a natív automatizálási eszközök, amelyek a modern munkamenedzsment platformokon megtalálhatók. Valójában arra tervezték, hogy helyettesítse a szétszórt e-mail szálakat és az ad hoc táblázatokat, nem pedig komplex projektportfóliók vagy automatizált folyamatok kezelésére.

A Basecamp legjobb funkciói

Központi beszélgetési szálak minden projekthez, üzenőfalakkal, amelyek felváltják a szétszórt e-mail láncokat.

Szerezzen be egy közös projektnaptárat a fontos határidők és mérföldkövek nyomon követéséhez.

Használja a Campfire chatet, egy valós idejű csevegőszobát, ahol gyors, informális csapatbeszélgetéseket folytathat az egyes projektek keretében.

Kérje meg csapatát, hogy rendszeres időközönként adjanak állapotfrissítéseket az automatikus bejelentkezések segítségével.

A Basecamp korlátai

Hiányoznak belőle más PM eszközökben megtalálható számos fejlett funkció, például Gantt-diagramok, időkövetés és egyéni mezők.

Nincs beépített erőforrás-kezelés a csapat kapacitásának vagy munkaterhelésének nyomon követéséhez.

Lapos projektstruktúrája nem feltétlenül alkalmas komplex, többszintű kezdeményezéseket irányító szervezetek számára.

Basecamp árak

Ingyenes

Pro : 15 USD/felhasználó/hónap

Plus unlimited: 299 USD/hó (éves számlázás, az egész csapatra)

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 5400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 300 értékelés)

Mit mondanak a Basecamp-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik felhasználója szerint az egyszerűség a Basecamp erőssége és korlátja is egyben:

A feladatok, megbeszélések, fájlok és ütemtervek könnyen megtalálhatók, ami csökkenti a zavaró tényezőket és a folyamatos oda-vissza kommunikációt. Segít a csapatoknak összehangoltan dolgozni anélkül, hogy a projektmenedzsment teljes munkaidős feladattá válna... A fejlett jelentéskészítés, a részletes feladatfüggőségek és a rugalmas nézetek hiánya megnehezíti a nagyobb vagy gyorsan változó csapatok irányítását.

A feladatok, megbeszélések, fájlok és ütemtervek könnyen megtalálhatók, ami csökkenti a zavaró tényezőket és a folyamatos oda-vissza kommunikációt. Segít a csapatoknak összehangoltan dolgozni anélkül, hogy a projektmenedzsment teljes munkaidős feladattá válna... A fejlett jelentéskészítés, a részletes feladatfüggőségek és a rugalmas nézetek hiánya megnehezíti a nagyobb vagy gyorsan változó csapatok irányítását.

📚 Olvassa el még: A legjobb Basecamp alternatívák

9. Zoho Projects (A legjobb költségtudatos, növekvő csapatok számára)

via Zoho

Startupja vagy kisvállalkozása számára teljes funkcionalitású projektmenedzsment eszközre van szüksége? Aggódik a vállalati szintű árcédula miatt?

A Zoho Projects feladat- és mérföldkőkezelést, Gantt-diagramokat, időkövetést, problémakövetést, jelentéstételt és alapvető automatizálást ötvöz egy költséghatékony projektközpontban. Kiválóan alkalmas szűkös költségvetés esetén, ha nincs szükség mélyreható AI-támogatásra vagy átfogó munkaterületre.

Mivel ez a szélesebb Zoho ökoszisztéma része (több mint 50 alkalmazással), összekapcsolhatja azt a csapata által már használt csevegőeszközökkel, CRM-rendszerekkel, naptárakkal és más alkalmazásokkal is. Ez egy remek plusz, ha az all-in-one platformok helyett a moduláris felépítésűeket részesíti előnyben.

A Zoho Projects legjobb funkciói

Készítsen vizuális projektütemterveket a feladatok függőségeivel és kritikus út elemzésével Gantt-diagramokon.

A beépített munkaidő-nyilvántartással és számlázási integrációval rögzítheti a számlázható és nem számlázható órákat.

Hozzáférés egy speciális modulhoz a szoftvercsapatok hibáinak és problémáinak azonosításához, nyomon követéséhez és megoldásához.

Zökkenőmentesen kapcsolódjon más Zoho alkalmazásokhoz, mint például a Zoho CRM, a Zoho Desk és a Zoho Books.

Automatizálja a rutinmunkákat a munkafolyamat-tervek és szabályok segítségével.

A Zoho Projects korlátai

A feladatfüggőségek és a jelentések nagyobb csapatok számára alapszintűnek tűnhetnek.

A fejlett portfóliókezelés és az AI-alapú betekintés korlátozott

Zoho Projects árak

Ingyenes

Prémium: 5 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 10 USD/felhasználó/hónap

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (840+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Projects-ről a valódi felhasználók?

Számos G2-vélemény ugyanazt a véleményt tükrözi:

Tetszik, ahogy a feladatokat, mérföldköveket és Gantt-diagramokat szervezi, így egy pillantással könnyen nyomon követhető a haladás és a határidők. Nagyra értékelem az együttműködési funkciókat, mint a megjegyzések, a fájlmegosztás és a tevékenységi feedek, amelyek mindent egy helyen tartanak... A Zoho Projects felhasználói felülete kissé zsúfoltnak tűnik nagy vagy összetett projektek kezelése során, és az automatizálás és a függőségekhez hasonló fejlett funkciók elsajátításához tanulási görbe szükséges.

Tetszik, ahogy a feladatokat, mérföldköveket és Gantt-diagramokat szervezi, így egy pillantással könnyen nyomon követhető a haladás és a határidők. Nagyra értékelem az együttműködési funkciókat, mint a megjegyzések, a fájlmegosztás és a tevékenységi feedek, amelyek mindent egy helyen tartanak... A Zoho Projects felhasználói felülete kissé zsúfoltnak tűnik nagy vagy összetett projektek kezelése során, és az automatizálás és a függőségekhez hasonló fejlett funkciók elsajátításához tanulási görbe szükséges.

10. Smartsheet (a legjobb táblázatos stílusú projektkövetéshez)

via Smartsheet

A Smartsheet ötvözi a táblázatok ismertségét a projektmenedzsment eszközök struktúrájával. Ha Ön és csapata valaha is azt kívánta, hogy a táblázatok többet tudjanak – például vizualizálják a projekt ütemtervét, automatizálják a munkafolyamatokat vagy központosítsák a jelentéseket –, a Smartsheet mindezt egyetlen felületen biztosítja.

A felület csökkenti az Excel haladó felhasználók számára a belépési korlátokat, miközben hatékony projektmenedzsment funkciókat is kínál. A Smartsheet több projektnézetet is támogat (rács, naptár, Gantt, kártya nézetek), és ezeket ugyanahhoz az alapul szolgáló táblához köti, így tervei és az előrehaladás szinkronban maradnak.

A Smartsheet legjobb funkciói

Használja alacsony kódszintű automatizálási platformját komplex, többfunkciós munkafolyamatok létrehozásához.

Használja ki a kormányzati szintű biztonsági jóváhagyások, például a FedRAMP Moderate és a DoD IL4 engedély előnyeit, amelyek miatt ez a megoldás népszerű választás a közszféra számára.

Szabványosítsa a folyamatokat és szerezzen portfóliószintű áttekinthetőséget a Vezérlőközpont segítségével.

👀 Tudta? 📌 A FedRAMP Moderate minősítés azt jelenti, hogy a Smartsheet az Egyesült Államok szövetségi kormányának jóváhagyásával kezelhet közepes hatással bíró adatokat, azaz olyan információkat, amelyek nem minősülnek titkosnak, de mégis erős védelmet igényelnek (például belső ügynökségi műveletek, vállalkozói adatok, szabályozott munkafolyamatok). 📌 A DoD IL4 (4. hatásszint) azt jelenti, hogy a Smartsheet-et az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma és alvállalkozói szigorú biztonsági és hozzáférési ellenőrzések mellett használhatják ellenőrzött, nem minősített információk kezelésére.

A Smartsheet korlátai

A képlet szintaxisa eltér az Excelétől, ami a haladó felhasználók számára meredek tanulási görbét jelenthet.

A teljesítmény romolhat a nagyon nagy sorok számával (20 000 felett) rendelkező táblázatok esetében.

A prémium funkciók és csatlakozók használata jelentősen megnövelheti a teljes költséget.

Smartsheet árak

Előny: 12 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 21 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3400 értékelés)

Mit mondanak a Smartsheetről a valódi felhasználók?

Íme a Capterra értékeléséből származó előnyök és hátrányok:

A Smartsheet rugalmas projektmenedzsmentet és csapatmunkát tesz lehetővé valós idejű frissítésekkel és megjegyzésekkel. A csapatunkon belül megszervezhetjük a feladatokat, és szükség szerint kioszthatjuk őket... A szövegformázás és a Smartsheet felületén való navigálás időigényes lehet, ha nem vagyunk gyakorlottak benne.

A Smartsheet rugalmas projektmenedzsmentet és csapatmunkát tesz lehetővé valós idejű frissítésekkel és megjegyzésekkel. A csapatunkon belül megszervezhetjük a feladatokat, és szükség szerint kioszthatjuk őket... A szövegformázás és a Smartsheet felületén való navigálás időigényes lehet, ha nem vagyunk gyakorlottak benne.

📚 Olvassa el még: A legjobb Smartsheet alternatívák és versenytársak

A megfelelő ONES.com alternatíva kiválasztása a csapatod számára

Az Ön számára legjobb ONES.com alternatíva végső soron attól függ, hogy miért érzi korlátozottnak a jelenlegi felállást. A fejlesztőcsapatok a jobb ellenőrzés érdekében inkább a Jira felé hajlanak, míg azok, akik az egyszerűséget keresik, inkább a Trello-t vagy a Basecamp-et részesítik előnyben.

De ha a legfőbb kihívás a kontextus szétszóródása – az egyik eszközben vannak a feladatok, a másikban a dokumentumok, a beszélgetések pedig valahol máshol, az automatizálás pedig később került hozzáadásra –, akkor az ONES.com helyettesítése egy másik, egyetlen célra szolgáló eszközzel nem oldja meg a probléma gyökerét.

Ilyen esetekben a legerősebb alternatíva egy olyan platform, amely teljes körűen konszolidálja a munkát: tervezés, végrehajtás, együttműködés, automatizálás és AI. Egy olyan platform, mint a ClickUp.

🧠 Érdekes tény: Több mint 4 millió csapat használja már a ClickUp-ot, és ~97% -uk jobb hatékonyságról számol be, mióta áttért a ClickUp-ra!

Szeretné megtudni, milyen egy összekapcsolt munkaterület? Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A legtöbb modern projektmenedzsment eszköz CSV- vagy Excel-fájlok importálási funkcióit kínálja, és néhányuk nagyobb csapatok számára speciális migrációs segítséget is nyújt. Exportálhatja adatait az ONES.com-ról, leképezheti a mezőket az új platform struktúrájára, és egy tesztimportot futtathat egy egyetlen projekttel, mielőtt mindent áttelepítene.

Bár több alternatíva is kínál ingyenes csomagokat, ezek általában nem alkalmasak vállalati használatra a funkciók, a biztonság és a támogatás korlátai miatt. Az ingyenes csomagok kiválóan alkalmasak egy eszköz alapvető funkcióinak értékelésére, mielőtt elköteleznénk magunkat egy olyan fizetős csomag mellett, amely megfelel a vállalati követelményeknek.

A hagyományos projektmenedzsment eszközök a munka nyomon követésére összpontosítanak. Az AI-alapú eszközök túllépnek az egyszerű feladatkövetésen, automatizálják az ismétlődő munkákat, intelligens javaslatokat adnak és összefoglalják az információkat, hogy időt takarítson meg. Egy valóban kontextustudatos AI, mint például a ClickUp Brain, megérti a projektek, dokumentumok és beszélgetések közötti kapcsolatokat, hogy relevánsabb és hatékonyabb segítséget nyújtson.

A bevezetési idő néhány naptól (egyszerű eszközök esetén) több hétig (összetett vállalati platformok esetén) terjedhet. A legjobb megközelítés az, ha a csapat legnagyobb problémáit megoldó alapvető funkciókkal kezded, majd idővel fokozatosan vezeted be a fejlettebb képességeket.