A 10 legjobb Assista AI alternatíva 2026-ban

Az AI munkafolyamat-automatizálás mára a modern munkahelyek standardjává vált, hiszen a szervezetek közel 90%-a használ valamilyen formában AI-t a működésében. Ha Ön Assista AI-t használó projektmenedzser vagy csapatvezető, akkor valószínűleg már tapasztalta, hogy az AI-ügynökök hogyan képesek kezelni az alkalmazásokban ismétlődő feladatokat.

De ahogy a csapata növekszik és a projektek összetettsége nő, érdemes lehet más lehetőségeket is megvizsgálnia, amelyek eltérő funkciókat, árakat vagy integrációs lehetőségeket kínálnak.

Akár speciális projektmenedzsment funkciókat, akár egy másfajta automatizálási megközelítést keres, összeállítottuk az Assista AI alternatíváinak listáját, hogy segítsünk megtalálni a legmegfelelőbbet.

Kezdjük el! 💪🏼

A legjobb Assista AI alternatívák áttekintése

Íme egy rövid áttekintés a legjobb Assista AI alternatívákról és azok előnyeiről. 👇

Eszköz A legjobb Legjobb funkciók Árak* ClickUp AI-vezérelt projektmenedzsment és automatizálás funkciók közötti csapatok, növekvő vállalatok és vállalati műveletek számára. ClickUp Brain élő projektösszefoglalókhoz és döntéskövetéshez, BrainGPT több AI modellel, beleértve a ChatGPT-t, a Claude-ot és a Gemini-t, Talk to Text gyors ötletek rögzítéséhez, AI Agents automatizált figyeléshez és jelentéskészítéshez, Automations következetes végrehajtáshoz. Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Zapier Kódolás nélküli automatizálás és AI-alapú alkalmazás-összeköttetés operációs csapatok, marketingesek és növekvő vállalkozások számára. Több lépésből álló munkafolyamatokat automatizáló AI-ügynökök, chatbot által indított automatizálások, feltételes útvonalak, adatformázó eszközök és több mint 7000 alkalmazáson átívelő munkafolyamat-láncolás. Ingyenes; 29,99 USD/hó áron Készítsen Vizuális munkafolyamat-építés és fejlett automatizálási tervezés technikai csapatok és folyamatigényes szervezetek számára Drag-and-drop forgatókönyv-készítő, elágazó logika routerekkel, több modellre kiterjedő AI-integrációk, állandó logikához szükséges adattárolók és részletes végrehajtási vezérlők. Ingyenes; 10,59 USD/hó áron n8n Saját szerveren futó, fejlesztőbarát automatizálás mérnöki csapatok és biztonságra összpontosító szervezetek számára. Vizuális munkafolyamatok kódbővíthetőséggel, LangChain-alapú AI-ügynökök, természetes nyelvű munkafolyamat-generálás, hibakezelési vezérlők és Git-alapú verziókezelés. Ingyenes próba; Egyedi árazás Avoma Bevételi konverzióelemzés értékesítési, ügyfélsiker- és piacra lépési csapatok számára AI-alapú értekezlet-átírás Smart Chapters funkcióval, keretrendszer-felismerés (pl. MEDDIC), CRM-mezők frissítése, versenytársak említésének nyomon követése és coaching-elemzések. Ingyenes próba; 29 USD/hó/felvevő áron Google Gemini Multimodális AI-támogatás tudásmunkások, kutatók és Google Workspace-felhasználók számára Keresztmodális érvelés szövegek, képek és videók között, Deep Research autonóm webelemzéshez, hosszú kontextusú feldolgozás, személyre szabott Gems és natív Workspace integráció. Ingyenes; 19,99 USD/hó áron Claude Kiterjesztett érvelés és hosszú távú elemzés stratégák, fejlesztők és kutatás-intenzív csapatok számára Nagy kontextusablakok komplex dokumentumokhoz, folyamatos feladatvégzés, állandó tudásbázissal rendelkező projektek, adatelemző eszközök és artefaktum-alapú kimenetek. Ingyenes; 20 USD/hó áron kezdődik ChatGPT Sokoldalú AI-támogatás írás, elemzés, kódolás és kreatív munkafolyamatokhoz egyének és csapatok számára Multimodális bemeneti kezelés, fejlett érvelési modellek, speciális feladatokhoz testreszabott GPT-k, memórián alapuló személyre szabás, beépített adatelemzés és képalkotás. Ingyenes; 20 USD/hó-tól HubSpot Egységes CRM-automatizálás AI-ügynökökkel a növekvő vállalkozások marketing-, értékesítési és ügyfélszolgálati csapatai számára. Breeze AI ügynökök tartalom, potenciális ügyfelek felkutatása és támogatás, CRM-kompatibilis Copilot segítség, automatizált adatgazdagítás és kampányintelligencia Ingyenes; 15 USD/hó/felhasználó áron Zendesk AI-alapú ügyfélszolgálati automatizálás támogató csapatok és szolgáltató vállalkozások számára Autonóm AI-ügynökök jegykezeléshez, érzelmeket figyelembe vevő triázshoz, Copilot összefoglalókhoz és javaslatokhoz, valamint fejlett útválasztási automatizáláshoz. Ingyenes próba; 25 USD/hó/felhasználó áron

📮 ClickUp Insight: Míg a felmérésünkben résztvevők 35%-a használja az AI-t alapvető feladatokhoz, a fejlett funkciók, mint az automatizálás (12%) és az optimalizálás (10%) még mindig elérhetetlennek tűnnek sokak számára. A legtöbb csapat úgy érzi, hogy „AI kezdő szinten” ragadt, mert alkalmazásaik csak felületes feladatokat képesek kezelni. Az egyik eszköz szöveget generál, a másik feladatokat javasol, a harmadik jegyzeteket foglal össze – de egyik sem osztja meg a kontextust, és egyik sem működik együtt a többivel. Amikor az AI ilyen elszigetelt területeken működik, eredményeket hoz, de nem hoz ki eredményeket. Ezért fontos az egységes munkafolyamatok. A ClickUp Brain ezt megváltoztatja azáltal, hogy kihasználja a feladatait, tartalmát és a folyamatok kontextusát, így segítve Önt a fejlett automatizálás és az ügynöki munkafolyamatok könnyed végrehajtásában, beépített intelligens funkciók segítségével. Ez egy olyan AI, amely megérti a munkáját, nem csak a parancsait.

Miért érdemes az Assista AI alternatíváit választani?

Az Assista AI-t munkafolyamat-automatizálásra használják, de egyes csapatok a bővüléssel együtt a tervezés, a jelentéskészítés és a funkciók közötti végrehajtás terén is nagyobb mélységet keresnek. Az alábbiak miatt keresnek más lehetőségeket:

Az automatizáláson túlmutató korlátozott mélység: Erős az eszközök közötti műveletek kiváltásában, de gyengébb a stratégiai döntéshozatalban, előrejelzésben vagy fejlett AI-érvelésben.

Felületi szintű kontextustudatosság: Az automatizálások szabályok és események alapján működnek, nem pedig a folyamatban lévő munkák, prioritások vagy üzleti hatások mélyreható megértése alapján.

Korlátozott testreszabási lehetőségek komplex munkafolyamatok esetén: A több lépésből álló, feltételes A több lépésből álló, feltételes AI-ügynöki munkafolyamatok merevnek tűnhetnek, ha a csapatoknak finomabb logikára van szükségük.

Nagyobb csapatok számára jelentkező méretezési kihívások: A teljesítmény, az irányítás és a láthatóság nehezebbé válhat, ahogy a munkafolyamatok volumene és a felhasználók száma növekszik.

Elsősorban integráció, másodsorban munkaterület modell: Az alkalmazások között működik, de nincs Az alkalmazások között működik, de nincs egységes munkaterülete , ahol a feladatok, dokumentumok és beszélgetések tájékoztatják az AI-t a teendőkről.

A legjobb Assista AI alternatívák

Íme a legjobb Assista AI alternatívák közül válogatásunk. 📝

1. ClickUp (A legjobb azoknak a csapatoknak, akiknek AI-vezérelt projektmenedzsmentre van szükségük)

Készítsen AI-alapú projektösszefoglalókat az élő feladatadatokból a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp a tervezést, a végrehajtást és az intelligenciát egyetlen konvergált AI munkaterületbe egyesíti, így munkája összekapcsolva marad, ahelyett, hogy különböző eszközök között szétszóródna. Dokumentációja, feladatai, projektjei és munkafolyamatai egymás mellett élnek, ami kiküszöböli a munka szétszóródását és a munka előrehaladtával megőrzi a kontextust.

A projektadatokból világos iránymutatásokat alakítson ki

A ClickUp Brain segít megérteni az aktív projekteket anélkül, hogy át kellene kutatnia a feladatokat vagy frissítéseket kellene keresnie. Olvassa a feladataktivitást, a megjegyzéseket, a függőségeket és az ütemterveket, hogy olyan betekintést nyújtson, amely tükrözi a valódi előrehaladást.

Tegyük fel, hogy egy termék bevezetését szervezi, amelybe mérnöki, marketing és támogatási feladatok is beletartoznak. Megkéri a ClickUp Brain-t, hogy a heti szinkronizálás előtt vizsgálja át a bevezetési projektet. A rendszer kiemeli, mely funkciók készültek el, hol akadtak el a jóváhagyások, és mely függőségek veszélyeztetik a kiadás dátumát.

A megbeszélésre úgy érkezik, hogy készen áll a következő lépések meghozatalára, ahelyett, hogy a helyzetről szóló frissítéseket kérne.

📌 Próbálja ki ezt a parancsot: Tekintse át ezt a bevezetési projektet, és foglalja össze az előrehaladást, a kockázatokat és a következő mérföldkő előtt szükséges intézkedéseket.

A döntések összehangolása a csapatok között

Csökkentse a több csapat és ütemterv közötti eltéréseket a ClickUp Brain segítségével

Tegyük fel, hogy Ön vezeti a platformcsapatot, és a termék, a biztonság és az üzemeltetés mind részt vett a két hét alatt meghozott bevezetési döntésben. A megbeszélés több feladatot és megjegyzést érint.

A vezetői bizottság általi felülvizsgálat előtt megkéri a ClickUp Brain-t, hogy kövesse nyomon a döntést. Ez összefoglalja az eredeti javaslatot, rögzíti a felvetett kifogásokat, megjegyzi a megegyezésre jutott kompromisszumokat, és feltárja a végső irányvonalat. Ennyire egyszerű!

📌 Próbálja ki ezt a parancsot: Tekintse át a bevezetéssel kapcsolatos feladatokat és megjegyzéseket. Összegezze a döntési folyamatot, a legfontosabb kompromisszumokat és a végső eredményt.

A beépített automatizálás segítségével tartsa mozgásban a munkát

Miután megértette, mire kell figyelni, a következő kihívás a következetesség lesz. A ClickUp Automation segít fenntartani a lendületet azáltal, hogy automatikusan kezeli az ismétlődő projektlépéseket.

A ClickUp Automation szabályok segítségével biztosítsa a projektek következetes végrehajtását

Tegyük fel például, hogy ügynöksége ügyfél-bevonási projekteket kezel. Beállít egy projektmenedzsment-automatizálást, amely a szerződéses feladat végrehajtásba lépésekor feladatokat rendel a tervező és a megvalósító csapatokhoz.

Egy másik automatizálás frissíti a projekt állapotát, és értesíti az érdekelt feleket, amikor a legfontosabb eredmények elérik a felülvizsgálati szakaszt. A munkafolyamatok kiszámíthatóak maradnak, és a csapat a kézi koordináció helyett a teljesítésre koncentrálhat.

Nézze meg ezt a videót, és tudjon meg többet arról, hogyan segíti az AI a feladatok automatizálását:

Az AI-ügynökök segítségével növelje a felügyelet hatékonyságát

A projektek számának növekedésével a manuális felügyelet már nem működik. A ClickUp Agents segít kezelni ezt a méretet azáltal, hogy figyelemmel kíséri a munkaterületet és meghatározott feltételek alapján cselekszik.

A ClickUp Agents segítségével automatikusan figyelemmel kísérheti a projekteket és felmerülő problémákat.

Kipróbálhatja ezeket az előre elkészített ügynököket a munkaterületen felmerülő általános feladatok elvégzéséhez:

Live Answers Agent: A kérdésekre a feladatok, dokumentumok, megjegyzések és projektaktivitások valós munkaterületi kontextusát felhasználva válaszol.

Live Intelligence Agent: Felülvizsgálja a folyamatban lévő munkákat, és feltárja a projektekkel kapcsolatos kockázatokat, késedelmeket vagy szokatlan mintákat.

Automatizált jelentéskészítő: Ismétlődő összefoglalók készítése, például projektfrissítések, állapotjelentések vagy heti előrehaladási pillanatképek élő adatok felhasználásával.

Feladat létrehozó ügynök: Automatikusan létrehoz feladatok, ha meghatározott feltételek teljesülnek, például űrlapok benyújtása, frissítések vagy külső kiváltó események.

Értesítési és nyomonkövetési ügynök: Figyelemmel kíséri a lejárt feladatokat, a leállt állapotokat vagy a hiányzó frissítéseket, és értesíti a megfelelő tulajdonosokat.

Saját AI-ügynököket is létrehozhat. A ClickUp lehetővé teszi, hogy saját szabályokat, kiváltókat és célokat határozzon meg, így az ügynökök a csapata egyedi munkafolyamata szerint járnak el.

Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan:

Szuper ügynökök: amikor a felügyelet tulajdonjoggal jár

Az előre elkészített ügynökök a láthatóságot kezelik. A szuperügynökök a felelősséget kezelik.

A Super Agents egyedi AI-társak, akik a munkafolyamatában betöltött konkrét szerepekhez igazodnak. A munkaterületén belül AI-„felhasználókként” vannak konfigurálva, és feladatokkal lehet őket megbízni, fel lehet őket tüntetni a feladatokban, vagy eseményekkel lehet őket aktiválni.

Ahelyett, hogy az egyes körülményekre reagálnának, a Super Agents kontextus, memória és szándék alapján működnek.

Gyorsítsa fel a munkafolyamatokat a ClickUp Super Agents segítségével

Példák, amelyek illeszkednek a böngészőről a munkafolyamatra való átálláshoz:

Egy szuperügynök, amely a kutatások, döntések és frissítések felhalmozódásával naprakészen tartja a fiókot vagy a projekt kontextusát.

Egy szuperügynök, aki a felülvizsgálatok előtt vezetői szintű összefoglalókat készít, a feladatokból, dokumentumokból és megbeszélésekből származó jelzéseket felhasználva.

Egy szuperügynök, amely végigköveti egy adott munkafolyamatot, és csak akkor jelenti tovább a problémákat, ha emberi döntéshozatalra van szükség.

Ez az automatizálásról a delegálásra való áttérés.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az ingyenes csomag korlátozza az AI használatát.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy elégedett felhasználó így fogalmazott:

A ClickUp-ot rendkívül értékesnek tartom, mivel egyetlen platformba egyesíti a funkciókat, így minden munka és kommunikáció egy helyen összpontosul, ami 100%-os kontextust biztosít számomra. Ez az integráció egyszerűsíti a projektmenedzsmentet, növelve a hatékonyságot és az áttekinthetőséget. Különösen tetszik a Brain AI funkció, mivel ez egy AI-ügynökként működik, amely végrehajtja a parancsaimat, hatékonyan elvégezve a feladatokat a nevemben. Ez az automatizálás nagyon hasznos, mert racionalizálja a munkafolyamatomat és csökkenti a manuális munkát. Ezenkívül a ClickUp kezdeti beállítása nagyon könnyen kezelhető volt, ami zökkenőmentessé tette az átállást más eszközökről. Azt is értékelem, hogy a ClickUp integrálható más, általam használt eszközökkel, például a Slackkel, az Open AI-vel és a GitHubbal, így koherens munkakörnyezetet teremt. Összességében ezek miatt nagyon ajánlom a ClickUp-ot másoknak is.

🔍 Tudta? A generatív AI egyik legkorábbi bemutatója a GAN-ok felhasználásával hamis hírességi arcok létrehozása volt. A thispersondoesnotexist.com weboldal 100%-ban szintetikus, fotórealisztikus emberi arcokat hoz létre. Ez virálissá vált, mert az emberek rájöttek, milyen meggyőzővé váltak a generatív modellek.

2. Zapier (a legjobb alkalmazások kód nélküli összekapcsolásához)

a Zapier segítségével

A Zapier több mint 7000 alkalmazást köt össze Zaps nevű automatizált munkafolyamatok segítségével, így az információk technikai ismeretek nélkül is oda kerülnek, ahová kell. Az egyszerű alkalmazás-alkalmazás automatizáláson túl a Zapier különböző típusú AI-ügynököket is tartalmaz, amelyek önállóan működnek a technológiai rendszerében. Ezek az ügynökök olyan folyamatokat kezelnek, amelyek korábban emberi felügyeletet igényeltek, például potenciális ügyfelek felkutatása, adatok gazdagítása, nyomon követés.

Emellett olyan csevegőrobotokat is létrehozhat, amelyek beágyazódnak a webhelyébe, és a beszélgetés kontextusa alapján indítanak el munkafolyamatokat. A platform hozzáférést biztosít olyan modellekhez, mint a ChatGPT és a Gemini, így nem kell külön API-kulcsokat kezelnie.

A Zapier legjobb funkciói

A Paths segítségével különböző útvonalakra terelheti a munkafolyamatokat, így a nagy értékű potenciális ügyfeleket az értékesítési csapatához irányíthatja, míg a rutin jellegű megkereséseket automatizált utánkövetéshez.

Készítsen egyedi űrlapokat és adatgyűjtő felületeket, amelyek a felhasználói válaszok alapján meghatározott automatizálási folyamatokat indítanak el.

Adjon hozzá kattintható gombokat a táblázatokhoz , amelyek igény szerint elindítják a munkafolyamatokat, így adatbázisát interaktív vezérlőpulttá alakítva.

Formázza és alakítsa át az adatokat az alkalmazások között a beépített eszközök segítségével, amelyekkel dátumokat, pénznemeket, szövegeket és matematikai számításokat kezelhet.

Csatlakoztasson több Zaps-ot egymáshoz a Transfer segítségével, hogy komplex automatizálási láncokat hozzon létre, ahol az egyik munkafolyamat közvetlenül átadódik a másiknak.

A Zapier korlátai

A nagy volumenű munkafolyamatoknál, amelyek naponta több száz vagy ezer műveletet dolgoznak fel, a feladatok száma gyorsan növekszik.

A vizuális építő nehéz kezelhetővé válik, ha az AI munkafolyamat-automatizálás kiterjedt elágazási logikát vagy mélyen beágyazott feltételeket tartalmaz.

Zapier árak

Ingyenes

Professzionális: 29,99 USD/hó

Csapat: 103,50 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1705+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3025+ értékelés)

Mit mondanak a Zapierről a valódi felhasználók?

Egy Redditor szerint:

Tetszik a rugalmasság. Igen, a meglévő plug-in segítségével adatokat lehet mozgatni két alkalmazás között. A zap segítségével mozgathatom az adatokat, úgy, hogy mások is könnyen frissíthessék őket, ha valami változik, e-mailt küldhetek a felhasználónak, hogy értesítsem a változásról, és a tranzakciót egy táblázatba rögzíthetem, hogy később ellenőrizhessem. Más szóval, nem vagyok korlátozva a plug-in készítője által számomra szükségesnek tartott funkciókra.

🔍 Tudta? 2016-ban egy AI-rendszer írta a Sunspring című rövidfilm forgatókönyvét. Az elkészült film furcsa, összefüggéstelen és különös módon költői volt, és gyorsan virálissá vált. Megmutatta, hogy az AI hogyan járulhat hozzá a történetmeséléshez előre nem látható módon.

3. Make (a legjobb vizuális munkafolyamatok létrehozásához)

via Make

A Make az egész automatizálást egy vászonra helyezi, ahol mindent egyszerre láthat: minden modult, minden kapcsolatot, minden adatátalakítást. Egyszerűen csak rá kell húznia a modulokat egy vizuális munkaterületre, és összekapcsolni őket pontosan úgy, ahogyan szüksége van rájuk. Ez a megközelítés különösen jól működik, ha olyan munkafolyamatokat épít, amelyek párhuzamos ágakra oszlanak, feltételes logikát tartalmaznak, vagy több lépésben alakítják át az adatokat.

A platform nem korlátozza Önt munkafolyamat-sablonokra. Válasszon több mint 200 AI-integráció közül (OpenAI, Claude, Stability AI, ElevenLabs), és kapcsolja össze őket az Ön konkrét felhasználási igényeinek megfelelően. A Make Router modulja a végrehajtást több ágra osztja, amelyek az Ön által megadott feltételek alapján futnak, ami akkor hasznos, ha különböző adattípusokhoz különböző feldolgozási útvonalak szükségesek.

A legjobb funkciók

Gyűjtse össze az információkat a Data Stores -ban, amelyek a forgatókönyvek futása során megmaradnak, hogy külső adatbázisokhoz való csatlakozás nélkül lekérdezzen vagy frissítsen rekordokat.

Ütemezzen forgatókönyveket, amelyek cron kifejezések segítségével meghatározott időközönként futnak, és óránként, naponta vagy egyéni ütemterv szerint futtatja a munkafolyamatokat.

Másolja a meglévő forgatókönyveket, hogy tesztverziókat hozzon létre, amelyekben kipróbálhatja a változtatásokat, mielőtt azok hatással lennének az élő munkafolyamatokra.

Feldolgozza a listákat és tömböket az elemeket végigfutó Iterator modulok vagy a több bejegyzést összefogó Aggregator modulok segítségével.

Folytassa a sikertelen forgatókönyveket pontosan abból a modulból, ahol a végrehajtás leállt, ahelyett, hogy mindent elölről kezdene.

Korlátozások

A hibaüzenetek néha nem tartalmaznak elegendő részletet ahhoz, hogy gyorsan azonosítani lehessen, mi és hol történt hiba.

A fejlett funkciók és a vállalati biztonsági funkciók továbbra is a magasabb szintű fizetős előfizetésekhez kapcsolódnak.

Árazás

Ingyenes

Alap: 10,59 USD/hó

Előny: 18,32 USD/hó

Csapatok: 34,12 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (265+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (405+ értékelés)

Mit mondanak a Make-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így vélekedik:

A Make rugalmas és hatékony platformot kínál az automatizáláshoz és az eszközök integrálásához a teljes rendszerünkben. Vizuális építője megkönnyíti a komplex logika követését, és az alkalmazások széles körű integrációja lehetővé teszi a munkafolyamatok gyors méretezését jelentős fejlesztési munkák nélkül.

🧠 Érdekesség: Az emberek AI-t használnak különböző állatok képeinek keverésére. Képzeletbeli lényekeket hoznak létre, amelyeket GANimals-nak neveznek (például egy tigris és egy nyúl keverékét). Így néz ki egy GANimal: via AGU

4. n8n (A legjobb önállóan üzemeltetett automatizáláshoz)

via n8n

Az n8n olyan infrastruktúrát biztosít, amely ötvözi a vizuális munkafolyamat-építést azzal a lehetőséggel, hogy JavaScript vagy Python kódot írjon, ha az előre elkészített csomópontok nem felelnek meg pontosan az Ön igényeinek. Futtassa mindent a saját szerverein (Docker, Kubernetes, bare metal) vagy használja az n8n felhőjét. Bármelyik megoldást is választja, Ön irányítja, hol tárolják az adatokat és hogyan dolgozzák fel azokat.

A LangChain integráció az n8n AI képességeinek középpontjában áll. Létrehozhat többügynökös rendszereket, amelyek magukban foglalják a beszélgetési memóriát, a szemantikai kereséshez szükséges vektor tárolókat és az LLM ügynökök külső szolgáltatásokkal való interakcióját lehetővé tevő eszközöket. Az AI Workflow Builder teljes munkafolyamatokat generál természetes nyelvi leírásokból. Ezenkívül az MCP Server Trigger lehetővé teszi külső AI rendszerek számára, hogy közvetlenül meghívják az n8n munkafolyamatokat.

Az n8n legjobb funkciói

Állítsa be az automatikus újrapróbálkozási kísérleteket, amikor a csomópontok meghibásodnak, megadva, hogy hányszor próbálkozzon újra, és mennyi időt várjon a kísérletek között.

Készítsen dedikált hiba-munkafolyamatokat az Error Trigger csomópontok segítségével, amelyek akkor aktiválódnak, ha bármelyik munkafolyamat hibát észlel.

Lehetővé teszi, hogy bizonyos csomópontok akkor is folytassák a végrehajtást, ha meghibásodnak, és megakadályozza, hogy egyetlen hiba leállítsa a teljes munkafolyamatot.

Tegye a munkafolyamatokat nyilvános vagy hitelesített webhook végpontokká, amelyek HTTP-kérelmeket fogadnak és egyedi válaszokat adnak vissza.

Kövesse nyomon a munkafolyamat változásait a Git integrációval, és rendszeresen telepítse a frissítéseket a staging és a termelési környezetekbe.

n8n korlátai

Az önálló tárhely üzemeltetés infrastrukturális feladatokkal jár, mint például a felügyelet, a biztonsági frissítések és az üzemidő biztosítása, szemben az n8n alternatívákkal.

A dokumentáció néha lemarad az új funkciók megjelenésétől, vagy nem elég részletes a fejlett implementációs forgatókönyvekhez.

n8n árak

Ingyenes próba

Egyedi árazás

n8n értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (180+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók az n8n-ről?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Ez az eszköz egyszerre felhasználóbarát és rendkívül hatékony. Nagyon tetszik, hogy az igényeinek megfelelően tesztelheti az egész folyamatot vagy csak egy adott csomópontot. Ezenkívül rengeteg praktikus és könnyen követhető példát is talál, amelyek jelentősen megkönnyítik a kezdeti lépéseket. Nem szükséges tudni programozni, de ha tud, az előnyös.

🧠 Érdekesség: 1951-ben Christopher Strachey létrehozott egy programot, amely szerelmes leveleket generált a Ferranti Mark I számítógépen. A számítógép romantikus szavakkal és kifejezésekkel töltötte ki a sablonokat, és meglepően elbűvölő eredményeket hozott. Ez az egyik legkorábbi példa a generatív kreativitásra a számítástechnikában.

5. Avoma (a legjobb bevételi beszélgetések elemzéséhez)

az Avoma segítségével

Az Avoma rögzíti az ügyfelekkel folytatott videokonferenciákat, majd kivonja azokat az információkat, amelyek egyébként elvésznének a feljegyzésekben. Az Assista AI alternatíva leírja a beszélgetéseket a beszélők azonosításával, Smart Chapters (intelligens fejezetek) formájában rendszerezi a tartalmat, és lehetővé teszi, hogy közvetlenül egy adott témához ugorjon.

Ezenkívül az Avoma összekapcsolja a találkozókból nyert információkat a bevételi műveletekkel. Felismeri, hogy csapata követi-e a MEDDIC vagy a SPICED keretrendszereket a beszélgetések során, majd automatikusan frissíti a megfelelő CRM mezőket. Az eszköz emellett feltárja a versenytársakra vonatkozó említéseket, nyomon követi a beszélgetési idő arányát, azonosítja a kifogások kezelésének mintáit, és kiemeli a coaching lehetőségeket az Ön által meghatározott pontszámkártya-kritériumok alapján.

Az Avoma legjobb funkciói

Állítson össze olyan hívásrészletekből álló lejátszási listákat, amelyek bemutatják, hogyan kezelik a legjobb teljesítményű munkatársai az egyes kifogásokat vagy zárják le az üzleteket.

Figyelje a beszélgetéseket a Smart Trackers segítségével, amely a pontos kulcsszó-egyezés helyett a kontextus megértése alapján azonosítja a témákat.

Azonnali Slack- vagy e-mail-értesítést kap, ha bizonyos kulcsszavak, például versenytársak nevei vagy kockázati jelzések megjelennek a hívásokban.

Alkalmazzon egyedi címkéket élő hívások közben vagy után, hogy a beszélgetéseket üzletkötési szakasz, termékcsalád vagy kifogás típusa szerint rendszerezze.

Az Avoma korlátai

A platform elsősorban a külső ügyfelekkel folytatott beszélgetésekre összpontosít, nem pedig a belső csapatmegbeszélésekre vagy a közös tervezési üléseken.

Az integrációs lehetőségek továbbra is korlátozottabbak, mint az általános célú automatizálási platformok esetében, amelyek több száz alkalmazást kapcsolnak össze.

Avoma árak

14 napos ingyenes próba

Startup: 29 USD/hó felvevőnként

Szervezet: 39 USD/hó felvevőnként

Vállalati: 39 USD/hó felvevőnként (éves számlázás)

Avoma értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1350+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Avoma-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az Avoma-t használom az értékesítési hívások rögzítésére és áttekintésére, és nagyon zökkenőmentesen működik, megbízhatósága kiváló; soha nem tapasztaltam átírási hibákat vagy tévedéseket. Nagyon értékelem az Ask Avoma funkciót, mert rengeteg időt takarít meg azzal, hogy segít ellenőrizni a beszélgetések konkrét részleteit. Csökkenti a történelmi kontextusra való hivatkozás és a kontextus pontos fenntartásának nehézségeit, így könnyebben megtalálom azokat az üzletkötési részleteket, amelyek egyébként nehezen fellelhetők. Az Avoma teljesen megoldotta a jegyzetelés problémáját is, ami segített a folyamatok hiányosságainak pótlásában és a készségek fejlesztésében.

🔍 Tudta? A szakemberek 95%-a ma már használja az AI-t a munkahelyén vagy otthon, és 76%-uk saját zsebből fizeti az AI-eszközöket. A válaszadók többsége tartós termelékenységnövekedésről számol be, ami arra utal, hogy az AI valós használata inkább mainstream, mint kísérleti jellegű.

6. Google Gemini (a legjobb multimodális AI feladatokhoz)

a Google Gemini segítségével (egyedi kép)

A Google Gemini különböző típusú információkat – szöveget, képeket, hangot, videót – nem különálló, hanem egymással összekapcsolt képességekként értelmez. A modell alapjaitól kezdve úgy lett kialakítva, hogy egyszerre többféle típusú bemeneti adatot tudjon feldolgozni, és megértse azok egymáshoz való viszonyát.

Ez abban is megmutatkozik, hogy a Gemini hogyan integrálódik a Google Workspace-be. Kérje meg, hogy elemezzen egy háromórás videofelvételt, és kivonjon belőle bizonyos adatokat. Hozzon ki kontextust a Gmail előzményeiből, hogy személyre szabott válaszokat fogalmazzon meg. Hozzon létre naptári eseményeket a dokumentumokban és e-mailekben szétszórt információk alapján. Ezenkívül a Deep Research segít önállóan böngészni több száz webhelyet, hogy átfogó jelentéseket állítson össze. Az 1 millió tokenes kontextusablak teljes tankönyveket, sűrű kutatási cikkeket és átfogó kódbázisokat dolgoz fel, amelyeket más modellek nem tudnak kezelni.

A Google Gemini legjobb funkciói

Töltsön fel egyszerre több dokumentumot, és kérje meg a Gemini-t, hogy keresse meg az adatok közötti hivatkozásokat a PDF-ek, képek és táblázatok között.

Kérdések feltevésével kereshet a Google Drive fájljaiban, és manuális dokumentumnyitás nélkül is előhívhatja a releváns információkat.

Hozzon létre személyre szabott Gems elemeket, amelyek megjegyzik a hangnemre, formátumra és megközelítésre vonatkozó preferenciáit a jövőbeli beszélgetésekhez.

A Gemini Live segítségével természetes hangú beszélgetéseket folytathat, amelyek akkor is folytatódnak, ha a telefon képernyője zárolódik.

A Google Gemini korlátai

Egyes AI-funkciók továbbra is régióhoz kötöttek.

A hanginterakció minősége attól függ, hogy melyik hangmodellt és nyelvkombinációt választja.

A Google Gemini árai

Ingyenes

Google AI Pro: 19,99 USD/hó

Google AI Ultra: 249,99 USD/hó

Megjegyzés: Az első hónapokban kedvezményes árak lehetnek érvényesek.

Google Gemini értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (275+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (25+ értékelés)

Mit mondanak a Google Gemini-ről a valódi felhasználók?

A Capterra értékelése szerint:

Ami leginkább lenyűgözött, az a Nano Banana kép-/grafikus generáló eszközük – egy fantasztikus eszköz, amellyel kiváló grafikákat készíthetek a munkámhoz. Összességében a Gemini intuitív és könnyen használható, és a bevezetése óta sokat fejlődött. Már nem kell hosszú utasításokat megfogalmazni ahhoz, hogy a várt eredményeket kapjuk. Blogcikkek és közösségi média bejegyzésekhez is használtam, és a Gemini első válaszai általában pontosan azok voltak, amire szükségem volt (nem kellett sokat módosítanom a kimeneteken, vagy átfogalmazást/javítást kérnem).

🧠 Érdekesség: Az 1960-as években egy Racter nevű program verseket generált, amelyekből végül egy egész könyv is megjelent. Az írások furcsák, néha értelmetlenek voltak, de tagadhatatlanul kreatívak. Sok olvasó azt hitte, hogy egy excentrikus költő műveiről van szó.

7. Claude (a legjobb kiterjesztett érvelési feladatokhoz)

via Claude

A Claude olyan komplex feladatokat lát el, amelyek tartós koncentrációt és finom árnyalatok megértését igénylik. A modell alkotmányos AI elvek alapján készült, hosszú beszélgetések során is megőrzi a kontextust, megérti a finom utasításokat, és olyan eredményeket produkál, amelyek ritkán igényelnek komoly felügyeletet. A 200 000 tokenes kontextusablaknak köszönhetően teljes kódbázisokkal vagy hosszú dokumentumokkal is dolgozhat anélkül, hogy elveszítené a fonalat.

Ez magában foglalja az autonóm működést akár 30 órán keresztül komplex feladatok esetén, mint például több kódbázis kezelése, hibakeresés és funkciók implementálása állandó beavatkozás nélkül. A Claude Code ezt a képességet a parancssorba hozza, ahol a kódolási feladatokat közvetlenül a terminálról delegálhatja. Az Artifacts interaktív alkalmazásokat, adatvizualizációkat és dokumentumokat jelenít meg, miközben Ön azokat a beszélgetés során finomítja.

A Claude legjobb funkciói

Rendezze a beszélgetéseket Projektek be, ahová hozzáadhat egyedi tudásfájlokat, amelyeket Claude minden csevegés során hivatkozásként használ az adott térben.

Kereshet egyszerre az összes beszélgetésében és projektjében, hogy megtalálja a korábbi csevegésekből származó konkrét beszélgetéseket vagy információkat.

Használja az Elemzés eszközt az adatkészletek feltöltéséhez, és kérje meg Claude-ot, hogy végezzen statisztikai elemzést, készítsen vizualizációkat vagy azonosítsa a trendeket.

Automatikusan hozzáférhet a webes kereséshez, amikor aktuális információkat igénylő kérdéseket tesz fel, és egyértelmű forráshivatkozásokkal ellátott válaszokat kap, valamint Claude AI-sugallatokat.

Claude korlátai

Az ingyenes felhasználók üzenetkorlátozásokkal szembesülnek, amelyek megszakítják a hosszabb munkameneteket, különösen komplex feladatok esetén, amelyek sok ismétlést igényelnek.

A biztonsági irányelvek néha elutasítják a jóindulatú kéréseket, bár a gyakoriságuk jelentősen csökkent a modellkiadások során.

Claude árak

Ingyenes

Előny: 20 USD/hó

Max: 100 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Claude értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (65+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (25+ értékelés)

Mit mondanak a Claude-ról a valódi felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

Claude kiválóan képes fenntartani a kontextust és megérteni a finom üzleti követelményeket. Claude segít nekem komplex eredmények és szimulációk strukturálásában, hatalmas mennyiségű szöveg vagy adat elemzésében, valamint pontos ügyfélkommunikáció kialakításában anélkül, hogy elveszíteném a stratégiai szándékot. Az eszköz különösen abban segít, hogy megragadjam azokat a kritikus részleteket, amelyek kimerültségem miatt elkerülhetnék a figyelmemet – mint például amikor hibakeresést végeztünk a Google Apps Script problémáján, ahol az „Index.html” egyszerű nagybetűs írásmódbeli hiba okozta a telepítési hibákat. Claude közvetlen megközelítése pontosan megfelel az igényeimnek – világos gondolkodás, felesleges sallang és szükségtelen ellenőrzés nélkül.

🔍 Tudta? Az AI-ra való felkészültség az oktatásban és a munkaerőpiacon is terjed. Egyre több ország építi be az AI-t és az informatikai tudományokat a K-12 tantervbe, és az informatikai diplomák száma is nőtt olyan helyeken, mint az Egyesült Államok, de sok régióban továbbra is vannak hiányosságok a hozzáférés és a felkészültség terén.

8. ChatGPT (A legjobb sokoldalú AI-támogatáshoz)

a ChatGPT segítségével

A ChatGPT egyszerű kérdésektől komplex érvelési feladatokig, kódgenerálásig, képalkotásig és rendkívül emberinek tűnő hangbeszélgetésekig terjed. Multimodális bemeneteket kezel – hangbeszélgetéseket, beleértve a valósághű intonációt, kép- és videóelemzést, valamint a beszélgetés közbeni zökkenőmentes váltást a feladat típusok között.

Az o-sorozatú modellek kiterjesztett érvelési képességgel rendelkeznek, amely lépésről lépésre oldja meg a problémákat, mielőtt válaszolna, ami hasznos matematikai, stratégiai tervezési és komplex kódolási feladatok esetén. A Custom GPT-k lehetővé teszik, hogy kód írása nélkül speciális, adott munkafolyamatokra szabott verziókat hozzon létre. A webes keresést, a feltöltött fájlok elemzését és a Python kód végrehajtását ugyanazon a beszélgetési szálon végzi.

A ChatGPT legjobb funkciói

Képezze a ChatGPT Memory funkcióját azzal, hogy olyan tényeket mond el magáról, munkájáról vagy preferenciáiról, amelyek minden jövőbeli beszélgetés során változatlanok maradnak.

A Beállítások menüpontban ellenőrizheti és kezelheti, hogy a ChatGPT mit emlékszik Önről, törölhet bizonyos emlékeket, vagy egyszerre mindent.

Aktiválja az Ideiglenes csevegés módot, ha olyan beszélgetésekre van szüksége, amelyek nem kerülnek mentésre a történetbe, és nem befolyásolják a memóriát.

Ütemezzen ismétlődő feladatokat, amelyeket a ChatGPT automatikusan végrehajt, például heti összefoglalók vagy havi emlékeztetők küldését meghatározott időpontokban.

Készítsen képeket közvetlenül a beszélgetésekben a DALL-E segítségével, majd ismételje meg őket a követő AI képfelhívásokon keresztül.

A ChatGPT korlátai

A memóriafunkciók néha irreleváns információkat hoznak fel korábbi beszélgetésekből, ami manuális kezelést igényel.

A prémium modellek és funkciók, mint például az Advanced Voice és a magasabb használati korlátok, ChatGPT Plus vagy Team előfizetést igényelnek.

ChatGPT árak

Ingyenes

Go: 5 USD/hó

Plusz: 20 USD/hó

Előny: 200 USD/hó

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1125+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 260 értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók?

A G2-n egy felhasználó a következőket írta:

A ChatGPT-ben leginkább azt szeretem, hogy úgy működik, mint egy teljes támogató csapat egyetlen eszközben. Íróm, szerkesztőm, stratégám, kutatóm és gondolkodótársam, aki bármikor rendelkezésre áll, amikor szükségem van rá. Bonyolult ötleteket, nyers jegyzeteket vagy félig kész vázlatokat vihetek be, és segít nekem azokat világos, strukturált, professzionális munkává alakítani, amelyet ténylegesen felhasználhatok ügyfeleim, partnereim és szervezeteim számára.

🧠 Érdekesség: 2018-ban egy GAN által generált portré, az Edmond de Belamy című mű 432 500 dollárért kelt el a Christie's aukcióján. A művet vászonra nyomtatták, és az algoritmus matematikai képletével aláírták. Eladása vitákat váltott ki a szerzőségről, a kreativitásról és az AI szerepéről a művészetben.

9. HubSpot (a legjobb egységes CRM-automatizáláshoz)

a HubSpot segítségével

A HubSpot hírnevét azzal alapozta meg, hogy marketing-, értékesítési és ügyfélszolgálati eszközöket tett elérhetővé a vállalati szoftverek bonyolultsága nélkül. A Breeze az AI-képességeket beágyazza az ügyfélplatformba, ahelyett, hogy külön kiegészítőként kezelné őket. A Copilot egy beszélgető AI-társ, amely válaszol a CRM-adatokkal kapcsolatos kérdésekre, és üzleti kontextus alapján generál tartalmat. AI-ügynök eszközei automatizálják a tartalomkészítés, a közösségi média kezelése, a potenciális ügyfelek felkutatása és az ügyfélszolgálat teljes munkafolyamatát az elejétől a végéig.

A Breeze Intelligence automatikusan gazdagítja a kapcsolattartói és vállalati adatokat azáltal, hogy több mint 200 millió vásárlói profilt von be, amelyek 30 naponta frissülnek. A Content Remix egyetlen videókat klipekké, hangfájlokká, blogbejegyzésekké és közösségi tartalmakká alakít. Ezenkívül a Prospecting Agent potenciális ügyfeleket kutat, vásárlási jeleket azonosít, és személyre szabott e-maileket készít a márka hangján és a CRM-adatok alapján.

A HubSpot legjobb funkciói

Személyre szabhatja a webhely tartalmát a Smart Rules segítségével, amely a látogató helye, eszköz típusa vagy életciklusának szakasza alapján különböző címsorokat, CTA-kat vagy képeket jelenít meg.

Elemezze korábbi teljesítményét, közönségének demográfiai adatait és az iparág legjobb gyakorlatait, hogy a Social Media Agent segítségével márkájához illeszkedő tartalmakat hozzon létre.

Dinamikus árak megjelenítése a különböző országokból érkező látogatók számára, automatikusan pontos pénznem és regionális ajánlatok megjelenítése anélkül, hogy külön oldalak létrehozására lenne szükség.

Készítsen blogbejegyzéseket, céloldalakat és esettanulmányokat a Content Agent segítségével, hogy hivatkozhasson üzleti kontextusára, feltöltött fájljaira és legjobban teljesítő tartalmaira.

Töltse ki előre a visszatérő látogatók űrlapjait a HubSpot által már ismert adatokkal, így csökkentve az űrlap hosszát és a beküldés nehézségeit.

A HubSpot korlátai

A Breeze Intelligence hitelalapú rendszeren működik, amely az alap előfizetési díjon felül ismétlődő költségeket is felvet.

Az ügynökök testreszabási lehetőségei némileg korlátozottak maradnak a dedikált AI munkafolyamat-generátorokon történő teljes mértékben testreszabott automatizáláshoz képest.

HubSpot árak

Ingyenes

Starter: 15 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 1450 USD

Vállalati: 4700 USD/hó áron

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (34 360+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (4410+ értékelés)

Mit mondanak a HubSpotról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékeléséből:

A HubSpot Marketing Hub egyik új funkciója, ami nagyon tetszik, az AI-alapú tartalom- és kampányajánlások. Ez a funkció elemzi a közönség viselkedését, és minden kampányhoz javaslatot tesz a legjobb tartalomra, tárgyra és küldési időpontra. Ezzel sokkal könnyebb optimalizálni a teljesítményt, anélkül, hogy találgatni kellene. […] Egy másik funkció, amit nagyra értékelek, a továbbfejlesztett multi-touch attribúciós jelentés. Ez egyértelműen megmutatja, mely csatornák, hirdetések és érintési pontok járultak hozzá leginkább a potenciális ügyfelek konvertálásához, ami segít nekünk okosabb költségvetési döntéseket hozni.

🔍 Tudta? Az 1970-es és 1980-as évek AI-télje szinte teljesen megsemmisítette ezt a területet. A finanszírozás megszűnt, miután a korai kutatók merész ígéreteket tettek, amelyek soha nem valósultak meg. Ezek a kudarcok lassították a fejlődést, de arra is kényszerítették a közösséget, hogy újragondolja az alapvető elképzeléseket.

10. Zendesk (a legjobb ügyfélszolgálati automatizáláshoz)

a Zendesk segítségével

A Zendesk ötvözi az automatizáláshoz szükséges autonóm AI-ügynököket a Copilot eszközökkel, hogy segítsen az emberi ügynököknek a komplex problémák gyorsabb megoldásában. Az AI-ügynökök az üzenetküldő csatornákon keresztül dolgoznak, hogy önállóan megoldják az ügyfelek problémáit, olyan ügynöki AI-t használva, amely a problémákat átgondolja és különböző helyzetekhez alkalmazkodik, ahelyett, hogy merev szkripteket követne.

Az intelligens triázs automatikusan kategorizálja a beérkező kéréseket szándék szerint, felismeri a nyelvet, értékeli az érzelmeket, és azonnal továbbítja a jegyeket a megfelelő csapattagnak. A Copilot beszélgetési összefoglalókat nyújt, releváns makrókat javasol, és közvetlenül az ügynökök munkafolyamatában jeleníti meg a cselekvési ajánlásokat. A projektmenedzsmenthez használt AI-ügynökök az AI segítségével kiterjeszthetik a rövid jegyzeteket átfogó, hangnemileg megfelelő válaszokká, miközben megőrzik a márka hangjának következetességét.

A Zendesk legjobb funkciói

Telepítsen AI-ügynököket bármely üzenetküldő csatornára, hogy az ügynöki AI segítségével önállóan oldja meg az ügyfelek problémáit.

A Copilot segítségével hozzáférhet a beszélgetések összefoglalóihoz, a javasolt válaszokhoz és a releváns intézkedési ajánlásokhoz.

Hozzon létre időalapú automatizálásokat, amelyek óránként futnak minden nyitott jegyen, hogy a megoldatlan problémákat továbbítsák, vagy a megoldott jegyeket egy meghatározott számú nap után lezárják.

Állítsa be a feltételeket a „Meet ALL” (MINDENNEK MEGFELEL) vagy „Meet ANY” (BÁRMELYIKNEK MEGFELEL) logikával, és hozzon létre komplex útválasztási szabályokat, amelyek egyetlen kiváltó eseményen belül többféle forgatókönyvet kezelnek.

A Zendesk korlátai

Egyes AI-funkciók, például a Content Cues , továbbra is kizárólag az Enterprise csomagokban érhetők el, ami korlátozza a kisebb csapatok hozzáférését.

Az AI-ügynökök példáinak kezdeti beállítása és betanítása jelentős időbefektetést igényelhet az adminisztrátorok részéről, mielőtt az értékét megmutatná.

Zendesk árak

Ingyenes próba

Támogatási csapat: 25 USD/hó felhasználónként

Suite csapat: 69 USD/hó felhasználónként

Suite Professional: 149 USD/hó felhasználónként

Suite enterprise: 219 USD/hó felhasználónként

Zendesk értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (6970+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (4045+ értékelés)

Mit mondanak a Zendeskről a valódi felhasználók?

A G2 egyik véleménye szerint ez az Assista AI alternatíva:

A beállítás meglehetősen egyszerű volt, és tetszett, hogy az AI az én iparágamról gyűjtött adatok alapján képes volt néhány kezdeti KB cikket létrehozni. A jegyek kezelésére szolgáló felület stabil és könnyen beállítható. A csevegő ügynök hozzáadása a weboldalamhoz egyszerű volt. Az e-mail integrálása a jegyrendszerbe szintén meglehetősen egyszerű volt. A támogatási rendszer képességei stabilak voltak.

🧠 Érdekesség: A Google neurális hálózata 2012-ben megtanulta felismerni a macskákat több millió címkézetlen YouTube-videó megtekintésével. Senki sem mondta el a modellnek, mi is az a macska; a modell saját maga fedezte fel a mintát. Ez a kísérlet bizonyította a mélytanulás és a felügyelet nélküli felfedezés erejét.

Az AI ügynökök munkába állítása a ClickUp segítségével

Az Assista AI jól működik az alapvető automatizáláshoz. Összekapcsolja az eszközöket, műveleteket indít el és kezelhetővé teszi az ismétlődő munkafolyamatokat. Sok csapat számára ez egy jó kiindulási pont.

A munka összetettségének növekedésével és a kontextus eszközök közötti elterjedésével a súrlódás is egyre nagyobbá válik.

A ClickUp kiemelkedik a többi közül, mert automatizálást, AI-ügynököket és projektvégrehajtást ötvöz a világ első konvergens AI-munkaterületén. A feladatok, dokumentumok, ütemtervek, irányítópultok és beszélgetések összekapcsolódnak, így az AI élő kontextusból működik, nem pedig egymástól független kiváltó okokból.

A ClickUp Brain a folyamatban lévő munkákat világos összefoglalókba, kockázatokba és következő lépésekbe alakítja, míg az Automations és az Agents manuális koordináció nélkül kezeli a nyomon követést, a jelentéseket és a felügyeletet. Ha az Assista AI alternatíváit hasonlítja össze, és valami olyat keres, ami túlmutat az egyszerű automatizáláson, regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅