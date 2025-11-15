Valószínűleg már volt olyan pillanat, amikor Claude technikailag helyes választ adott, de teljesen elvéti azt, amit Ön akart.

Ezután a következő 10 percet azzal tölti, hogy átfogalmazza kérését, remélve, hogy ezúttal az AI istenek kegyesek lesznek önhöz.

A különbség a Claude AI parancsokban rejlik. Egy lustán megfogalmazott parancs lustán megfogalmazott eredményt ad. Egy éles, konkrét parancs pedig a legmegbízhatóbb eszközzé teszi a szoftvert.

Ebben a blogbejegyzésben olyan megbízható Claude AI parancsokat mutatunk be, amelyekkel első próbálkozásra pontosan azt kapja, amire szüksége van.

Bónuszként azt is megvizsgáljuk, miért kiemelkedik a ClickUp az AI-alapú termelékenység legjobb prompt engineering alternatívájaként. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 🤩

Mi az a Claude AI?

A Claude AI egy fejlett beszélgető AI asszisztens, amelyet az Anthropic fejlesztett ki. Egyszerű szöveges beszélgetések révén segít az írásban, az elemzésben, a kódolásban, a matematikában, a kutatásban és a kreatív projektekben.

Ráadásul Claude érti a szövegeket és a képeket, kódot ír, tartalmat hoz létre és bonyolult témákat is világosan elmagyaráz. Úgy tervezték, hogy hasznos, pontos és biztonságos legyen mind személyes, mind szakmai feladatokhoz.

Mik azok a Claude AI promptok?

A Claude AI promptok azok az üzenetek, amelyeket Claude-nak küld, vagyis a beszélgetés Ön részéről. A prompt lehet bármi, egy gyors kérdéstől egy részletes kérésig. Ezzel mondja el Claude-nak, miben szeretne segítséget.

Például a „Milyen az időjárás?” egy prompt. Ugyanígy az is, hogy „Elemezd ezeket az adatokat, és magyarázd el a trendeket”. A promptodban megkérheted az AI eszközt, hogy írjon valamit, oldjon meg egy problémát, magyarázzon el egy fogalmat, vizsgálja meg a munkádat, vagy ötleteket gyűjtsön.

Minden alkalommal, amikor üzenetet ír Claude-nak, az egy prompt. Ez egyszerűen az a bevitel, amit a beszélgetés megkezdéséhez vagy folytatásához ad meg.

Miben különbözik a Claude AI a ChatGPT-től?

Íme egy gyors összehasonlítás, amely segít megérteni, hogy a ChatGPT és a Claude milyen stílusban, érvelésben és mindennapi használatban különböznek egymástól.

Funkció Claude AI ChatGPT Fejlesztő Anthropic OpenAI Alapvető megközelítés Etikai alapelveken és kontextusérzékenységen alapul Alkalmazkodóképességre és mélyreható problémamegoldásra tervezve Hangnem és stílus Udvarias, mértéktartó és átgondolt Beszélgető, közvetlen és kreatív Érvelési erő Kiválóan alkalmas hosszú vagy összetett szövegek elemzésére Hatékonyan kezeli az absztrakt gondolkodást és a több lépésből álló logikát. Kreativitási szint Óvatosabb az eredeti ötletekkel Szabadabb brainstorming és narratív feladatok Fájl- és szövegkezelés Hosszú dokumentumokat pontosan elolvas és összefoglal Kiválóan működik vegyes médiákkal: szöveggel, képekkel és kóddal. Leginkább alkalmas Kutatás, dokumentáció és megfelelési követelményekkel terhelt írás Kreatív munka, technikai projektek és interaktív problémamegoldás

🔍 Tudta? Az OpenAI eleinte nem volt hajlandó teljes mértékben kiadni a GPT-2-t, mert egy egyszerű prompt, mint például „Írj egy cikket a Brexitről”, teljes mértékben hamis politikai történeteket eredményezhetett, amelyek valódinak tűntek, ami korai félelmeket keltett a félrevezető információkat terjesztő gépekkel kapcsolatban.

Hogyan írjunk hatékony Claude AI promptokat?

Kövesse ezeket az egyszerű lépéseket, hogy hatékony Claude AI promptokat hozzon létre.

1. lépés: Legyen világos és konkrét

Minél több részletet ad meg, annál jobban megérti Claude a kérését.

Ahelyett, hogy „írj a marketingről”, mondd azt, hogy „írj egy 300 szavas blogbejegyzést az e-mail marketingről kisvállalkozások számára”. Foglald bele, mit szeretnél, milyen hosszúnak kell lennie, és kinek szól. A homályos utasítások általános válaszokhoz vezetnek, amelyeket úgyis át kell írnod.

💡 Profi tipp: Kérje meg Claude-ot, hogy „helyezze ezt egy artefaktumba, hogy nyomon követhessem a változásokat” még szövegelemzés vagy kutatási összefoglalók esetén is. Ezután mondhatja, hogy „frissítse a 47. sort” vagy „változtassa meg a módszertani részt”, és Claude precízen szerkeszti a szöveget, ahelyett, hogy mindent újra generálna. Ezzel tokeneket takaríthat meg, és megőrizheti a jó részeket.

2. lépés: Adjon kontextust

A Claude jobban működik, ha ismeri a kérésed hátterét. Említsd meg az iparágat, a célközönséget, a készségszintet vagy a projekt céljait.

Például a „Magyarázd el a SEO-t” alapvető választ kap, de a „Magyarázd el a SEO-t egy pékség tulajdonosának, aki több helyi ügyfelet szeretne” praktikus, releváns tanácsokat ad, amelyeket valóban felhasználhat.

Például megkértük Claude-ot, hogy segítsen nekünk a P1 prioritásokkal, és ez történt:

3. lépés: Határozza meg a formátumot, a hangnemet és az írás stílusát

A kimeneti beállítások határozzák meg a végeredményt. Mondja el Claude-nak, hogy pontok, bekezdések, táblázat vagy kódra van szüksége. Említsen meg, ha professzionális, kötetlen vagy barátságos hangnemet szeretne.

Mondja azt, hogy „Írjon hivatalos e-mailt egy ügyfélnek” vagy „Írjon barátságos üzenetet egy csapattársának”: a hangnem mindent megváltoztat.

💡 Profi tipp: A kritikus információkat tegye egyéni XML-címkékbe: ezeket feltétlenül be kell illeszteni , és soha nem haladhatják meg a 100 szót . Claude képzése rendkívül érzékennyé teszi az XML-struktúrára, így a címkézett tartalom még hosszú promptokban is nagy súllyal esik latba.

4. lépés: Bontsa le a komplex feladatokat

A nagy projektek mind téged, mind Claude-ot túlterhelnek. Oszd fel a nagy feladatokat kezelhető részekre. Ahelyett, hogy „Készíts egy teljes marketingstratégiát” kérnél, kezdd azzal, hogy „Segíts azonosítani a célközönségemet”, majd folytasd azzal, hogy „Javasolj három marketingcsatornát ehhez a közönséghez”.

Minden lépés az előzőre épül, és jobb minőségű eredményt biztosít.

5. lépés: Használjon példákat, ha azok hasznosak

Mutassa meg Claude-nak, hogy néz ki a siker.

Ha egy adott írásstílust szeretne, illesszen be egy példa bekezdést. Egy adott adatformátumra van szüksége? Ossza meg a példát. Ezzel elkerülhető a találgatás, és biztosítható, hogy Claude már az elejétől fogva megfeleljen az elvárásainak.

💡 Profi tipp: Komplex feladatok esetén kérje meg, hogy „hangosan gondolkodjon”. Kezdje ezzel: „Mielőtt válaszolna, írja le belső gondolkodási folyamatát.” Claude szó szerint megmutatja munkáját, gondolkodás közben észreveszi saját hibáit, és radikálisan jobb eredményeket produkál logikai feladatok, kódhibakeresés vagy stratégiai elemzés esetén.

6. lépés: Felülvizsgálja és finomítsa megközelítését

Claude első válasza csak kiindulási pont, nem végleges eredmény. Ha valami nem stimmel, mondja meg Claude-nak pontosan, mit kell változtatnia: „Legyen ez tömörebb” vagy „Adjon hozzá több technikai részletet”.

Minden beszélgetés megtanítja, mi működik, így a jövőbeli AI prompt sablonjai még jobbak lesznek.

🧠 Érdekes tény: A kutatók megállapították, hogy az LLM-ek koherensebben viselkednek, ha személyiséget rendelnek hozzájuk, hasonlóan ahhoz, ahogy az improvizációs színészeknek karakterkártyát adnak.

A legjobb Claude AI promptok különböző felhasználási esetekhez

Íme néhány praktikus Claude AI prompt különböző felhasználók és célok számára. Használja ezeket sablonként, és testreszabhatja őket az Ön igényeinek megfelelően:

Fejlesztőknek

Python függvények létrehozása Claude AI parancsokkal

Írjon egy Python függvényt, amely csatlakozik egy PostgreSQL adatbázishoz, lekérdezi az összes felhasználót a „customers” táblából, kezeli a kapcsolódási hibákat try-except blokkokkal, és az eredményeket szótárlistaként adja vissza. Tartalmazza a típusjelzéseket és egy docstringet, amely elmagyarázza a paramétereket és a visszatérési értéket. Hibakeresés ebben a JavaScript kódban, és magyarázza el a hiba kiváltó okát, miért történik, és javasoljon két megoldást a hiba kijavítására: [illessze be a kódot]. Emellett említsen meg minden teljesítményjavulást, amit észrevett. Hozzon létre egy REST API végpontot a Node.js-ben az Express segítségével a felhasználói regisztrációhoz. Tartalmazza az e-mail érvényesítést, a jelszó erősségének ellenőrzését (min. 8 karakter, egy szám, egy speciális karakter), a bcrypt hash-t, a megfelelő HTTP állapotkódokat és a duplikált e-mail kísérletek kezelését. Magyarázza el az async/await és a promises közötti különbséget JavaScriptben két kódpéldával, amelyek mindkét módon ugyanazt végzik. Fókuszáljon az olvashatóságbeli különbségekre és a hiba kezelésére. Mondja el, mikor kell az egyes megközelítéseket használni a valós projektekben Ellenőrizze ezt az SQL lekérdezést a teljesítményproblémák miatt: [lekérdezés beillesztése]. Mutasson rá a lassú műveletekre, javasoljon konkrét indexek létrehozását, mutassa meg az optimalizált verziót, és magyarázza el az egyes indexek hatását Készítsen egy ImageGallery nevű React komponenst, amely kép URL-ek tömbjét veszi át props-ként, reszponzív rácsot jelenít meg (három oszlop asztali gépen, két oszlop táblagépen, egy oszlop mobilon), Intersection Observer segítségével lusta betöltést valósít meg, és kattintásra megnyit egy lightboxot. A stílus kialakításához használja a TypeScript és a Tailwind eszközöket. Konvertálja ezt a Python Flask végpontot TypeScript-re az Express segítségével: [kód beillesztése]. Tartsa meg ugyanazt a funkcionalitást, adjon hozzá megfelelő típusokat a kérésekhez és válaszokhoz, használja az async/await parancsokat, és kövesse a Node.js konvenciókat

🧠 Érdekesség: A DAN prompt (2022) egy közösségi hack volt, amely 48 óra alatt globális méretűvé vált. A „Do Anything Now” jailbreak a Redditen viccként indult, hogy megkerülje a biztonsági szűrőket. Két napon belül több mint 20 változat készült belőle, és egy egész hullámot indított el a rendszer utasításainak felülírására szolgáló szerepkövető promptok terén.

Kezdőknek

Értsd meg a technikai fogalmakat Claude útmutatásával

Magyarázza el a mesterséges intelligenciát három mindennapi példával, amellyel én is találkozom (például a Netflix ajánlásai vagy a Spotify lejátszási listái). Ezután mondja el, miben különbözik az AI a hagyományos számítógépes programoktól, egyszerű nyelven, technikai kifejezések használata nélkül. Zavarban vagyok a RAM és a tárhely között. Magyarázza el a különbséget egy világos analógiával, mondja meg, mennyi szükséges az alapvető használathoz (internetezés, Netflix, Word-dokumentumok), és mi történik, ha elfogy mindkettő Egyetemi hallgató vagyok, és havi 800 dollárt keresek az alkalmi munkámmal. A lakbér 400 dollár. Segíts nekem beosztani a maradék 400 dollárt étkezésre, közlekedésre, szórakozásra és megtakarításra. Magyarázd el a 50/30/20 szabályt, és mutasd meg, hogyan alkalmazható az én helyzetemre. Taníts meg, hogyan kell helyesen főzni a tésztát. Beszélj arról, mennyi vizet kell használni, mikor kell sót adni, hogyan lehet ellenőrizni, hogy kész-e, és mi a három legnagyobb hiba, amit a kezdők elkövetnek. Magyarázd el, mit jelent az al dente, és miért fontos A jövő heti vizsgámhoz meg kell értenem a fotoszintézist. Magyarázza el a folyamatot egyszerű lépésekben, mintha semmit sem tudnék a tudományról. Használjon mindennapi összehasonlításokat, és emelje ki a három legfontosabb dolgot, amit meg kell jegyeznem. 22 éves vagyok és most vásárolom meg az első autóm. Magyarázza el, mi a különbség az új, a használt és a lízing között, milyen rejtett költségek vannak az árcédula mellett (biztosítás, karbantartás, üzemanyag), és milyen öt figyelmeztető jelre kell figyelni használt autó vásárlásakor. Magyarázza el, hogyan működnek a hitelkártyák, beleértve a kamatlábakat, a minimális fizetéseket és a hitelminősítéseket. Adjon nekem három konkrét szabályt, amelyet be kell tartanom, hogy ne kerüljek adósságba. Magyarázza el, mi is az a jelzálog, egy 200 000 dolláros ház példáján keresztül. Magyarázza el az előleget, a kamatlábakat, a havi törlesztőrészleteket, és hogy mit kell előkészítenem a kérelem benyújtása előtt.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 33%-a még mindig úgy gondolja, hogy a többfeladatos munkavégzés egyenlő a hatékonysággal. A valóságban a többfeladatos munkavégzés csak növeli a kontextusváltás költségeit. Amikor az agyad a lapok, csevegések és ellenőrzőlisták között ugrál, a mély koncentráció szenved a legnagyobb kárt. A ClickUp segít Önnek a szándékos egyfeladatos munkavégzésben, mivel minden szükséges dolgot egy helyre gyűjt! Egy feladaton dolgozik, de meg kell nézni valamit az interneten? Csak használja a hangját, és kérje meg a ClickUp Brain MAX-ot, hogy végezzen webes keresést ugyanabból az ablakból. Szeretne csevegni Claude-dal, és csiszolni a vázlatot, amin dolgozik? Ezt is megteheti anélkül, hogy elhagyná a ClickUp munkaterületét! Minden, amire szüksége van – csevegés, dokumentumok, feladatok, irányítópultok, több LLM, webes keresés és még sok más – egy konvergált AI munkaterületen található, készenlétben!

Marketing szakemberek számára

Fokozza marketingtevékenységeit a Claude AI promptokkal

Írjon hét Instagram-feliratot (mindegyik 100-150 karakter hosszúságú) egy fenntartható divatmárka nyári kollekciójának bemutatásához. Tartalmazza a CTA-kat, használjon tengerparti/természeti képeket, hangsúlyozza az öko-anyagokat, adjon hozzá 2-3 hashtagot minden feliratához, és változtassa a hangnemet inspirálótól oktatón át játékosig. Készítsen 30 napos közösségi média naptárat egy helyi kávézó számára, amely magában foglalja az Instagramot, a Facebookot és a TikTokot. Keverje össze a tartalomtípusokat: kulisszák mögött, termékek, vásárlói jellemzők, kávé tippek, promóciók. Javasoljon legjobb posztolási időpontokat, és jelölje meg az elkötelezettségre fókuszáló napokat az értékesítésre fókuszáló napokkal szemben Írjon egy B2B hideg e-mailt (150 szó alatt) a projektmenedzsment SaaS-omhoz. Kezdje egy konkrét problémával a csapatmunkával kapcsolatban, röviden mutassa be a megoldásunkat, adjon meg egy termelékenységi statisztikát, és zárja egy udvarias kéréssel egy 15 perces bemutatóra. Írjon három tárgyat az A/B teszteléshez Elemezze ezt a vásárlói visszajelzést: [10-15 vélemény beillesztése]. Határozza meg a három fő problémát, számolja meg, hogy azok milyen gyakran fordulnak elő, válasszon ki példákat, és javasoljon konkrét intézkedéseket az egyes problémák megoldására. Mutassa be táblázatos formában Készítsen 10 blogbejegyzés-ötletet a digitális marketingről kisvállalkozások számára, amelyek szűkös költségvetéssel rendelkeznek. Tartalmazza a munkacímeket, a célszavakat, a főbb pontokat, valamint azt, hogy miért fontosak ezek a kisvállalkozások tulajdonosai számára. Fókuszáljon a DIY taktikákra Írjon három termékleírást (mindegyik 100-150 szó) kézzel készített kerámia bögrékhez (12 uncia, matt felület, mikrohullámú sütőben használható, zsálya, kék és krém színben kapható). Először az Etsy számára, a kézműves minőségre összpontosítva, másodszor az Instagram számára, az életmódot hangsúlyozva, harmadszor a nagykereskedelmi vásárlók számára, a tartósságot kiemelve.

💡 Profi tipp: Ha Claude valamit elutasít, kérdezze meg: „Magyarázza el, melyik biztonsági irányelv miatt nem teheti meg ezt, majd javasoljon egy olyan alternatívát, amelyet MEGTEHET.” Ez átláthatóságot kényszerít a határok tekintetében, és általában olyan megoldást kínál, amelyről nem is tudott.

Diákok és kutatók számára

Összegezze ezt a klímaváltozással kapcsolatos kutatási tanulmányt 400 szóban: [beillesztés]. Szervezze fel a következőképpen: kutatási kérdés, módszertan, legfontosabb eredmények adatokkal, a tanulmány korlátai és következményei. Írjon egyetemi szintű szöveget, és emelje ki a legfontosabb eredményeket Elemezze ezt a cikket a közösségi média szabályozásáról: [cikk beillesztése]. Határozza meg a fő érvet, a három legerősebb bizonyítékot, az esetleges logikai hibákat, a szerző által figyelmen kívül hagyott ellenérveket és a szerző nyilvánvaló elfogultságát. Mutassa be kritikai elemzésként Készítsen részletes vázlatot egy 10 oldalas esszéhez a francia forradalom okairól. Tartalmazza a tézist, amely szerint a gazdasági tényezők voltak a legfontosabbak, öt fő szakaszt alfejezetekkel, konkrét eseményeket és dátumokat, valamint az általam idézendő elsődleges forrásokat. Hasonlítsa össze a keynesi és a klasszikus közgazdaságtant a következő szempontok alapján: kormányzati beavatkozás, munkanélküliségre vonatkozó nézetek, recesszióhoz való hozzáállás, piaci feltételezések és valós példák. Készítsen összehasonlító táblázatot, majd írjon 300 szavas esszét arról, hogy melyik elmélet illeszkedik jobban a modern kihívásokhoz. Írjon hat tézist a közösségi média hatásával kapcsolatban a tizenévesek mentális egészségére. Válasszon különböző szemszögeket: ok-okozati összefüggés vs. korreláció, konkrét platformok, konkrét eredmények. Magyarázza el, hogy melyik tézishez milyen kutatási megközelítés szükséges Elemezze ezt az alvási tanulmányt az irodalomkutatásomhoz: [beillesztés absztrakt]. Válassza ki a kutatás tervezését, a minta méretét, a változókat, a p-értékekkel ellátott legfontosabb statisztikákat és a következtetéseket. Ezután írjon 100 szót, amelyben kritizálja a tanulmány korlátait. Elemezze a vér, az alvás és a sötétség szimbolikáját a Macbethben. Mindegyikhez: idézzen két konkrét jelenetet, magyarázza el, mit jelentenek, hogyan alakul a jelentésük, és mi a kapcsolatuk a bűntudat/ambíció témákkal. Írjon 200 szót szimbólumonként idézetekkel

📮 ClickUp Insight: A válaszadók fele küzd az AI bevezetésével! 23% egyszerűen nem tudja, hol kezdje, míg 27% több képzésre szorul, hogy bonyolultabb feladatokat is el tudjon végezni. A ClickUp AI egy ismerős csevegőfelülettel és kontextusfüggő segítségnyújtással oldja meg ezt a problémát. A csapatok egyszerű kérdésekkel és kérésekkel azonnal belevághatnak, majd a munka során természetesen felfedezhetik a hatékonyabb automatizálási funkciókat és munkafolyamatokat, anélkül, hogy az sokakat visszatartó, ijesztő tanulási görbe akadályozná őket.

Tartalomalkotók és írók számára

Erősítse videomarketing stratégiáját a Claude AI promptokkal

Írjon három bevezető bekezdést (mindegyik 150 szó) egy 1920-as évekbeli New York-i rejtélyhez. A főszereplő egy jazzénekesnő, aki egy holttestet talál a titkos bárjában. Az első bevezető párbeszéddel kezdődik, a második hangulattal, a harmadik pedig cselekménnyel. Teremtsen noir hangulatot és a szesztilalom korszakát, és mindegyiket egy csattanóval zárja le. Készítsen 12 YouTube-címet (60 karakter alatt) otthoni edzésvideókhoz, amelyek célközönsége a elfoglalt szakemberek. Tartalmazza a számokat, ígérjen 30 perc alatti eredményeket, említsen meg, hogy nincs szükség felszerelésre, használjon keresőbarát szavakat, mint például teljes test, zsírégetés, kezdőknek is alkalmas. Jegyezze fel az egyes videók miniatűrjeinek koncepcióját Egy tudósról írok sci-fit, aki feltalálja az időutazást, de csak 24 órával tud visszamenni az időben. Öt cselekményfordulatot találj ki ennek a korlátnak a keretein belül. Mindegyiknek erkölcsi dilemmát kell teremtenie, logikus következményekkel kell járnia, el kell kerülnie az időutazással kapcsolatos kliséket, és meg kell magyaráznia, hogyan változtatja meg a történetet. Írja át ezt a blogbevezetőt, hogy felkeltse az olvasók érdeklődését: [beillesztett bekezdés]. A célközönség a termelékenységgel küzdő vállalkozók. Kezdje egy könnyen azonosítható problémával vagy meglepő statisztikával, hagyja ki a felesleges részeket, és keltsen kíváncsiságot a megoldás iránt. Maradjon 100 szó alatt! Készítsen karakterprofilokat három fantasy kalandregény főszereplőjéhez. Mindegyiknek szüksége van: névre, életkorra, leírásra, személyiségjegyekre, végzetes hibára, rejtett erőre, 100 szavas háttértörténetre, motivációra, másokkal való kapcsolatra, trilógia ívre és egyedi beszédstílusra. Tegye őket sokszínűvé és egymást kiegészítővé Írjon egy 15 perces podcast-szöveget a kreatívok termelékenységéről. Tartalmazza a hideg nyitást (30 másodperc), a bevezetőt, három fő szegmenst tippekkel, személyes történettel, hallgatói kérdéssel, CTA-val és zárószóval. Írjon beszélgető stílusban, szünetekkel és időjelölésekkel minden szakaszban

💡 Profi tipp: A Claude Projects alkalmazásban adjon hozzá egy „ClaudeInstructions.md” nevű fájlt a preferenciáival: „Utálom a vállalati zsargont”, „Mindig mutassa meg a Python kódot típusjelzésekkel”, „A brit helyesírást részesítem előnyben”. A Claude a projektfájlokat állandó utasításként kezeli az összes csevegésben.

Tudjon meg többet az AI személyi asszisztensként való használatáról:

Vállalkozók és cégtulajdonosok számára

Próbálja ki a Claude AI-t, hogy jobban pozícionálja szakértelmét

Készítsen SWOT-elemzést az online magántanári vállalkozásomról, amely középiskolás diákokat hoz össze egyetemi magántanárokkal matematika/természettudományok területén. Óradíjam 30 dollár, 15 magántanárral és 40 diákkal rendelkezem. Soroljon fel öt elemet kategóriánként magyarázatokkal és egy cselekvési pontot minden gyengeség és fenyegetés esetében Egy ügyfél ezt a kétcsillagos értékelést hagyta: [értékelés beillesztése]. Írjon nyilvános választ (100 szó alatt), amelyben elismeri a frusztrációt, felelősséget vállal, elmagyarázza a megoldásunkat, megoldást kínál és pozitív hangnemben zárul. Illeszkedjen a barátságos, de professzionális márka hangjához Készítsen üzleti javaslatot befektetőknek az én környezetbarát csomagolóanyag-startupom számára, amely komposztálható buborékfóliát gyárt gomba micéliumból. Tartalmazza az összefoglalót (250 szó), valamint a következőket: a piaci adatokkal kapcsolatos problémák, a mi megoldásunk, üzleti modell, versenyképességi elemzés, hároméves előrejelzések, 500 000 dolláros finanszírozási igény és a források felhasználása Hároméves tapasztalattal rendelkező szabadúszó grafikus vagyok, aki fenntartható vállalkozások márkaidentitására specializálódott. Hozzon létre három szolgáltatási szintet a következőket tartalmazva: mit tartalmaz, ütemterv, ár, ideális ügyfél és felár. Árazzon engem fenntarthatósági szakértőként Írjon munkaköri leírást egy virtuális asszisztens számára (20 óra/hét), aki ügyfélszolgálati és adminisztratív feladatokat lát el a kézzel készített ékszerekkel foglalkozó e-kereskedelmi áruházamban. Tartalmazza a munkakör összefoglalását, a feladatköröket (e-mailek, megrendelések, Instagram, Trello), a szükséges és a kívánatos készségeket, a használt eszközöket, a személyiségtípust és a fizetési sávot. *Készítsen sajtóközleményt (400 szó alatt), amelyben bejelenti a jövő hónapban kezdődő együttműködésünket az EcoSupply-val. 80%-kal csökkentjük a műanyag felhasználást, és az iparágunkban elsőként teljesen komposztálható csomagolást vezetünk be. Tartalmazza a vezérigazgató idézetét, az EcoSupply idézetét, mindkét vállalat sablonjait és egy helyi üzleti médiának szóló, hírértékű címsort. Készítsen megtartási stratégiát a kávé előfizetési dobozomhoz (35 dollár/hó, 500 előfizető, 8% havi lemorzsolódás). Adjon nyolc taktikát az új ügyfelek bevonására, az elkötelezettségre, a visszanyerésre és a hűségre vonatkozóan. Mindegyikhez magyarázza el a megvalósítás lépéseit, a várható megtartási hatást és a kapcsolódó költségeket

📖 Olvassa el még: Hogyan válhat prompt mérnöknek?

Mindennapi feladatokhoz és személyes használatra

Használja az AI-t HTML és CSS segítségével képek létrehozásához

Tervezzen meg egy hétre szóló vegetáriánus étkezést egy személy számára 50 dolláros költségkerettel. Tartalmazza a napi reggelit, ebédet, vacsorát és uzsonnát. Az ételek elkészítése ne haladja meg a 30 percet, használjon átfedő alapanyagokat a hulladék csökkentése érdekében, biztosítsa az alapvető táplálkozási igényeket, és mellékeljen egy kategóriákba sorolt bevásárlólistát az árakkal. Jegyezze fel a vasárnapi ételkészítési lehetőségeket Írjon udvarias, de határozott e-mailt a bérbeadómnak a meghibásodott fűtésről (már 5 napja). Hivatkozzon a bérleti szerződésem lakhatósági záradékára, említsen meg a 4 napja küldött SMS-emet, jegyezze meg, hogy éjszaka a hőmérséklet 15 °C alá csökken, kérje a javítást 48 órán belül, és mondja meg, hogy a bérlői jogok alapján dokumentálja az esetet. Maradjon profi és tényszerű! Készítsen egy 12 hetes kezdő otthoni edzéstervet (heti 3 alkalom, felszerelés nélkül). Felépítés: 1–4. hét: alapok elsajátítása, 5–8. hét: intenzitás növelése, 9–12. hét: kihívások hozzáadása. Határozza meg az egyes hetekre vonatkozó gyakorlatokat, sorozatokat, ismétlést és pihenőt, könnyebb módosításokkal. Tartalmazzon egy ötperces bemelegítést és levezetést. Fókuszáljon a fenntarthatóságra Készítsen képet egy minimalista skandináv hálószobáról: alacsony platformágy fehér ágyneművel, világos tölgyfa padló, nagy ablak áttetsző függönyökkel és lágy természetes fénnyel, kis fa éjjeliszekrény kerámia lámpával és növénynyel, krém színű gyapjú takaró, fehér falak egy absztrakt műalkotással földszínekben, békés és levegős, reggeli fény, építészeti fotózás Seattle-ben vagyok, és szombati randevút tervezek a természetkedvelő barátnőmmel, de eső esetén tartalék tervre is szükségem van. Javasoljon 5 randevúötletet, amelyek között legyenek szabadtéri tevékenységek és beltéri alternatívák, az időzítés, miért romantikus, a becsült költségek, valamint egy közeli étterem/bár, ahol utána vacsorázhatunk/ihatunk. 20-as évek végén járunk, és a drága éttermek helyett inkább az élményeket preferáljuk. Készítsen csomagolási listát egy kéthetes európai utazáshoz októberben (London, Párizs, Amszterdam). Rendezze a következőképpen: ruhák 10-18 °C-os hőmérsékletre és esőre, több rétegben, piperecikkek, megjegyzések, hogy mit kell ott vásárolni, elektronikai eszközök adapterekkel, dokumentumok biztonsági másolatokkal, gyógyszerek és a napi táskában szükséges dolgok. Jelölje meg, hogy kézipoggyász vagy feladott poggyász. Javasoljon 7-8 sokoldalúan kombinálható darabot.

A Claude AI promptokkal elkerülendő gyakori hibák

Számos Claude AI-értékelés kiemeli ezeket a gyakori hibákat, amelyek miatt a promptok kevésbé hatékonyak.

Hiba Mi történik Hogyan lehet megoldani Beszélgetési stílus használata Az AI időt pazarol a kitöltő szöveg értelmezésére, ahelyett, hogy a szándékra koncentrálna. Használjon közvetlen megfogalmazásokat, és távolítsa el a felesleges szavakat. Absztrakt célok megadása Nehéz meghatározni, hogy mit jelent a „jobb” vagy a „fejlesztés” kifejezés. A homályos célokat mérhető kérésekre cserélje (pl. „rövidítse ezt 30%-kal”) A korlátozások túlzott használata A túlzott szabályok robotikus vagy felszínes válaszokhoz vezetnek. Egyensúlyozza a világosságot és a kreativitás terét Hiányzó szerepkör kontextus A célközönség vagy a cél ismerete nélkül az eredmények iránytalanok lesznek. Mondja el Claude-nak, kinek ír, vagy miért (pl. „egy ügyfélnek szóló e-mailhez”). A követő promptok figyelmen kívül hagyása Az egyszeri bevitelek ritkán eredményezik a legjobb verziót. Építsen a korábbi válaszokra, hogy finomítsa a hangnemet, a logikát vagy a szerkezetet.

🔍 Tudta? Az emberek szó szerint egymás ellen küzdenek azzal, hogy élőben, a színpadon írnak AI-parancsokat. Ezt Prompt Battle-nek hívják, és a közönség valós időben pontozza az eredményeket a hangulat, a káosz és a puszta kreativitás alapján, nem pedig a technikai készségek alapján. Igen, a parancsírás ma már hivatalosan is előadóművészetnek számít.

A Claude AI használatának korlátai

A Claude AI mélyreható gondolkodásra és természetes beszélgetésre lett tervezve, de még mindig vannak korlátai, amelyek bizonyos felhasználási esetekben befolyásolják a megbízhatóságát. Néhány felhasználó ezeknek a korlátozásoknak köszönhetően fedezi fel a Claude AI alternatíváit:

Használati és üzenetkorlátok : Az ingyenes felhasználók napi üzenetküldési korlátokkal szembesülnek, a fizetős csomagoknál pedig folyamatos visszaállítások vannak (pl. ötóránként), ami korlátozza a folytonosságot.

Lassabb válaszidő vagy késleltetés terhelés alatt : A vélemények szerint a rendszer nagy terhelés mellett lassabban működik, ami zavarhatja a munkafolyamatokat.

Korlátozott integráció és testreszabás (különösen az ingyenes verzióban): Egyes felhasználók szerint a Claude ökoszisztémája másokhoz képest kevesebb plug-int és mélyebb vállalati integrációt kínál.

Hiányosságok a fejlett vagy speciális feladatokban: Bár erős a logikai gondolkodásban, az ultra-technikai területeken vagy az érzelmi árnyalatok kezelésében nehézségekbe ütközhet.

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatja a Claude Code-ot a hatékony és pontos kódoláshoz

Claude AI alternatívák, amelyeket érdemes kipróbálni

Íme néhány Claude alternatíva, amely támogatja a munkafolyamatokat. 👇

1. ClickUp

Miért ragaszkodna egy LLM-hez, ha egy AI-alapú munkaterületen belül is rendelkezésre áll?

Sok Claude AI alternatíva csak ötletek generálására vagy szövegek megírására összpontosít.

Ez segít, de a csapatoknak még mindig szükségük van egy helyre, ahol ezek az ötletek feladatokká, jóváhagyásokká, tartalmi változatokká és tényleges teljesítéssé válnak. A ClickUp megoldja ezt a hiányosságot.

Ez a világ első konvergens AI munkaterülete, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Itt található egy részletesebb áttekintés az AI képességeiről. 💬

Dolgozzon egy olyan AI-val, amely „megérti” Önt és a munkáját!

Kérdezze meg a ClickUp Brain-t a haladásról, a késedelmes és blokkolt feladatok jelölésével

A ClickUp Brain megérti munkája kontextusát.

Tegyük fel, hogy egy növekedési menedzser azt kérdezi: Mi lassítja a harmadik negyedévi kampány munkaterületén a haladást? A ClickUp Brain átvizsgálja a feladatokhoz fűzött megjegyzéseket, alfeladatokat, állapotokat és függőségeket, majd egyértelmű választ ad:

Nem hozzárendelt feladatok

Hiányzó jóváhagyások

Késések a tartalom felülvizsgálatában

A munka megakadt az eszközigények miatt

A blokkoló jelentés megmutatja a feladatok felelőseit és az időbeli hatásokat, így a csapat a végtelenül elhúzódó munkák helyett a problémák megoldására koncentrálhat.

📌 Próbálja ki ezt a promptot: Tekintse át az összes „Q3 kampány” címkével ellátott feladatot, és azonosítsa a kreatív, termék és jóváhagyások alatt csoportosított akadályokat.

Gyorsabban juthat el a megfelelő üzenethez

A ClickUp Brain segít meghatároznia az irányt és erőteljesebb szövegeket írnia közvetlenül a munkaterületén belül. Nincs szükség a lapok közötti váltásra!

Tegyük fel, hogy csapata egy új funkció bevezetését készíti elő. A projektmenedzser megnyit egy ClickUp Doc dokumentumot, és megkéri a ClickUp Brain-t, hogy határozza meg az alapvető értékeket, készítsen üzenetváltozatokat a különböző célcsoportok számára, és vázolja fel a történetmesélés ívét. A rendszer összekapcsolja ezt a narratívát a már meglévő feladatlistákkal és tulajdonosi folyamatokkal, így senkinek nem kell később a kontextust várnia.

📌 Próbálja ki ezeket az AI írási promptokat: Határozza meg a központi üzenetet a távoli munkavégzésre specializálódott SaaS-csapatokat célzó, közelgő termékbevezetésünkhöz. Készítsen három változatot: weboldal, értékesítési prezentáció és közösségi média

Írjon egy 1000 szavas blogbejegyzést a termékfejlesztésről elosztott csapatokban. Adjon hozzá egyértelmű címsorokat, és ahol lehetséges, használjon felsorolásokat és táblázatokat.

Írja át ezt a bekezdést úgy, hogy határozott és előnyökre összpontosító legyen. Távolítsa el a töltelékszavakat

Alakítsa ezt az ügyfélhívás-átiratot három beszélgetési témává és ajánlott funkciópozicionálássá

Központosítsa az AI modelleket egy ellenőrzött munkaterületen

A ClickUp Brain a dedikált AI munkaterületeként működik. Az élmény stabil és megalapozott, mert a feladatokból, dokumentumokból, terekből, tudásbázisból és a csatlakoztatott eszközökből meríti a kontextust.

Ráadásul kiválaszthatja a pillanatnak leginkább megfelelő intelligenciát: Claude, OpenAI (ChatGPT), Gemini vagy DeepSeek.

Ez a választás fontos:

A stratégiai narratívák jobban áramlanak a Claude segítségével.

Az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz szükséges írások szépen összefoglalhatók a ChatGPT segítségével.

A kutatások és a műszaki meghibásodások tisztábbak a Gemini segítségével.

A magas szintű szintézis megbízhatóan működik a DeepSeek segítségével.

A fejlett AI keresővel azonnal megtalálhatja a feladatokat, dokumentumokat, fájlokat, sőt még külső forrásokat is, mint például a Google Drive, Figma, GitHub, SharePoint és az internet, így nem kell több eszköz között váltogatnia. A webes kereső funkcióval közvetlenül a munkaterületéről kutathatja a jelenlegi trendeket, piaci adatokat vagy bevált gyakorlatokat, így könnyen összegyűjtheti és megoszthatja az információkat anélkül, hogy el kellene hagynia a ClickUp alkalmazást.

Továbbá a ClickUp Brain szöveges promptokból képeket is generál, így igény szerint egyedi vizuális elemeket hozhat létre.

Hozzon létre hatékony képeket a ClickUp Brain természetes nyelvű promptjaival.

Helyezze át az összes munkáját egy AI szuperalkalmazásba

A ClickUp önálló AI szuperalkalmazásaként a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciója segít megőrizni a lendületet és 400%-kal gyorsabban dolgozni. Egy gombot lenyomva tart, természetesen beszél, és a ClickUp a hangját strukturált szöveggé alakítja, amelyet bárhol felhasználhat. Emellett egyetlen felületen belül több LLM-hez is hozzáférhet, jelentéseket készíthet, adatokat tölthet le a munkaterületéről.

A Claude természetesen segíthet az írásban, miután beírt valamit, de nem rögzíti a munka közbeni gondolkodást. A ClickUp viszont igen.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Funkciói és testreszabási lehetőségei lenyűgözhetik az új felhasználókat.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 585+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp AI-ről a valódi felhasználók?

Egy ClickUp felhasználó is megosztja tapasztalatait a G2-n:

A ClickUp Brain MAX hihetetlenül kiegészíti a munkamenetemet. Az, ahogyan több LLM-et egyesít egy platformon, gyorsabbá és megbízhatóbbá teszi a válaszokat, és a platformon belüli beszéd-szöveggé alakítás hatalmas időmegtakarítást jelent. Nagyra értékelem az üzleti szintű biztonságot is, amely nyugodtságot ad az érzékeny információk kezelése során. […] A leginkább az tűnik ki, hogy segít kiszűrni a zavaró tényezőket és tisztábban gondolkodni – függetlenül attól, hogy értekezleteket foglalok össze, tartalmat szerkesztem vagy új ötleteket gyűjtök. Olyan, mintha egy mindenre kiterjedő AI-asszisztensem lenne, aki alkalmazkodik minden igényemhez.

A ClickUp Brain MAX hihetetlenül kiegészíti a munkamenetemet. Az, ahogyan több LLM-et egyesít egy platformon, gyorsabbá és megbízhatóbbá teszi a válaszokat, és a platformon belüli beszéd-szöveggé alakítás hatalmas időmegtakarítást jelent. Nagyra értékelem az üzleti szintű biztonságot is, amely nyugodtságot ad az érzékeny információk kezelése során. […] A leginkább az tűnik ki, hogy segít kiszűrni a zavaró tényezőket és tisztábban gondolkodni – függetlenül attól, hogy értekezleteket foglalok össze, tartalmat szerkesztem vagy új ötleteket gyűjtök. Olyan, mintha egy mindenre kiterjedő AI-asszisztensem lenne, aki alkalmazkodik minden igényemhez.

2. ChatGPT

via ChatGPT

Az OpenAI ChatGPT-je számos feladatot képes elvégezni, a Python szkriptek írásától a következő nyaralás útvonalának megtervezéséig. Tiszta csevegőfelületet kap, amely nem terheli túl gombokkal vagy beállításokkal, így azonnal elkezdheti a munkát.

Ezenkívül a memóriafunkció idővel megtanulja az Ön preferenciáit, így nem kell minden egyes munkamenetben elmagyarázni az írásstílusát vagy a projekt követelményeit. A ChatGPT azoknak ajánlott, akik rugalmasságot szeretnének, anélkül, hogy meg kellene érteniük, hogyan működik az AI a háttérben.

A ChatGPT legjobb funkciói

Képzzen egyedi GPT-ket specifikus tudásbázisokra vagy utasításokra, hogy olyan speciális feladatokat tudjon kezelni, mint az önéletrajzok átnézése vagy a receptek módosítása.

Több fájltípust is feltölthet egyszerre – PDF-eket, táblázatokat, képeket – és egyetlen beszélgetésen belül hivatkozhat az azok között található információkra.

Használja a fejlett adatelemzést Python kód futtatásához feltöltött adatkészleteken, vizualizációk és statisztikai összefoglalók létrehozásához anélkül, hogy magának kellene kódolnia.

Az API-integrációk révén hozzáférhet a ChatGPT-hez, hogy a válaszokat közvetlenül beágyazhassa saját alkalmazásaiba vagy automatizált munkafolyamataiba.

A ChatGPT korlátai

Az ingyenes felhasználók forgalmas időszakokban lassabb modellekre váltanak, ami gyakrabban fordul elő, mint gondolná.

A képalkotás több korlátozással jár, mint a dedikált eszközök, elutasítva azokat az AI képalkotási utasításokat , amelyeket más platformok jól kezelnek.

A válaszok minősége attól függ, hogy éppen melyik modellverzióval beszélget az adott pillanatban.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó

Pro: 200 USD/hó

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1045+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (260+ értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Néha elveszíti a kontextust, ami megzavarja az általános folyamatot. A korábbi verziók hajlamosak voltak hallucinációkra és gyakran kitalált információkat adtak. Például, amikor könyvajánlatokat kértem, néha olyan címeket javasolt, amelyek valójában nem is léteznek. Ezenkívül, amikor kód generálására használom, gyakran biztosít arról, hogy a kód működni fog, de a gyakorlatban nem úgy működik, ahogy ígérte.

Néha elveszíti a kontextust, ami megzavarja az általános folyamatot. A korábbi verziók hajlamosak voltak hallucinációkra és gyakran kitalált információkat adtak. Például, amikor könyvajánlatokat kértem, néha olyan címeket javasolt, amelyek valójában nem is léteznek. Ezenkívül, amikor kód generálására használom, gyakran biztosít arról, hogy a kód működni fog, de a gyakorlatban nem úgy működik, ahogy ígérte.

3. Google Gemini

via Gemini

A Google Gemini a vállalat hatalmas információindexét használja, és közvetlenül kapcsolódik a Google Workspace-hez. Ha az életed a Gmail, a Drive és a Docs körül forog, a Gemini átkutatja ezeket az alkalmazásokat, hogy megtalálja, amire szükséged van.

A multimodális képességek is megbízhatóak. Videókat, képeket és dokumentumokat is feltölthet egyszerre, ami komplex projektek esetén nagyon hasznos. Ugyanakkor néha úgy tűnik, hogy a Google még mindig keresi a Gemini helyes szerepét. A funkciók köre rendszeresen bővül, de a felhasználói élmény egyenetlennek tűnhet azokhoz az írási segédeszközökhöz képest, amelyeknek több idejük volt a kiforrásra.

A Google Gemini legjobb funkciói

Feldolgozza a videotartalmakat közvetlenül fájlok feltöltésével vagy YouTube-linkek megosztásával, hogy kivonja a legfontosabb pillanatokat, témákat vagy konkrét időpontokat.

Használja a Gems-et, hogy személyre szabott AI-verziókat hozzon létre különböző célokra, például brainstorming partnerként, karriercoachként vagy tartalomszerkesztőként.

Dolgozzon együtt a Gemini beszélgetéseken úgy, hogy megosztja azokat a csapattagokkal, akik folytathatják a szálat és hozzáadhatják saját kérdéseiket.

A Gemini által generált kódrészleteket közvetlenül exportálhatja a Google Colab notebookokba azonnali tesztelés és iteráció céljából.

A Google Gemini korlátai

A válaszok konzervatívak, néha elkerülik a finom árnyalatokat vagy a kreatív megközelítéseket.

A Google ökoszisztémájával való szoros integráció azt jelenti, hogy alapvetően az egész termékcsaládjukat használja.

A Google Gemini árai

Ingyenes

Google AI Pro: 19,99 USD/hó

Google AI Ultra: 249,99 USD/hó

Google Gemini értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (275+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Google Gemini-ről a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Nagyon értékelem a Gemini zökkenőmentes integrációját a Gmail és a Google Drive olyan Google-alkalmazásokkal, amelyek lehetővé teszik számomra, hogy e-maileket írjak, dokumentumokat foglaljak össze és tartalmakon dolgozzak anélkül, hogy különböző eszközök között kellene váltanom, ami rengeteg időt takarít meg és sokkal zökkenőmentesebbé teszi a mindennapi feladataimat.

Nagyon értékelem a Gemini zökkenőmentes integrációját a Gmail és a Google Drive olyan Google-alkalmazásokkal, amelyek lehetővé teszik számomra, hogy e-maileket írjak, dokumentumokat foglaljak össze és tartalmakon dolgozzak anélkül, hogy különböző eszközök között kellene váltanom, ami rengeteg időt takarít meg és sokkal zökkenőmentesebbé teszi a mindennapi feladataimat.

🧠 Érdekes tény: A promptokat jelenleg biztonsági szempontból vizsgálják. Az Egyesült Királyság AI Biztonsági Intézete megállapította, hogy még az alapvető promptok is képesek megkerülni az LLM-ek biztonsági intézkedéseit, ami azt mutatja, hogy a promptok tervezése kreatív + kockázati tényező.

4. Perplexity AI

via Perplexity AI

A Perplexity AI magát válaszmotornek nevezi, és ez pontosan így is van. Minden válasz tartalmaz hivatkozásokat, amelyek pontosan megmutatják, honnan származik az információ. Különböző keresési módok is rendelkezésre állnak, attól függően, hogy mit keres: Quick a gyors válaszokhoz, Pro a mélyebb elemzéshez erősebb modellekkel, és Focus módok, amelyek konkrét forrás típusokra koncentrálnak.

A Perplexity inkább kutatási segédeszközként működik a legjobban, mint kreatív partnerként. Kérje meg az AI-t, hogy írjon egy verset vagy ötleteljen kampánytémákról, és érezni fogja a különbséget. De ha gyors ténybeli információkat szeretne gyűjteni? Akkor pontosan azt kapja, amire szüksége van.

A Perplexity AI legjobb funkciói

Hozzon létre gyűjteményeket a kutatási szálak témák szerinti rendezéséhez, és hívjon meg együttműködőket, hogy megosztott terekben tegyenek közzé kérdéseket és eredményeket.

Használja a Pro Search funkciót o1-mini érveléssel, hogy megoldjon komplex, több lépésből álló problémákat, amelyek egyszerű információkeresésen túlmutató, mélyebb logikai elemzést igényelnek.

Töltse le a teljes keresési szálakat formázott dokumentumokként, hogy a kutatások idézetei sértetlenül megmaradjanak a jelentésekhez vagy prezentációkhoz.

Jelölje meg a beszélgetés során gyakran hivatkozott forrásokat, így a Perplexity azokat előnyben részesíti a későbbi kapcsolódó kérdések megválaszolásakor.

A Perplexity AI korlátai

A fájlfeltöltés támogatása továbbra is alapszintű, ezért a komplex dokumentumelemzés nem működik olyan zökkenőmentesen, mint más platformokon.

A kreatív kérések mereveknek és unalmasnak tűnnek, mivel az eszköz a fantázia helyett a pontosságot optimalizálja.

A profi keresési kvóták korlátozzák a napi felhasználást még a fizetős csomagok esetében is, ami intenzív kutatási munkák során bosszantó lehet.

Nem állíthat be egyéni utasításokat, és nem hozhat létre személyiségeket, hogy a válaszstílusokat a különböző projektekhez igazítsa.

Perplexity AI árak

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó

Max: 200 USD/hó

Enterprise Pro: 40 USD/hó felhasználónként

Enterprise Max: 325 USD/hó felhasználónként

Perplexity AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Perplexity AI-ről a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Perplexity-ben leginkább a gyorsaságát és a pontosságát szeretem az információk lekérésében. Ötvözi az AI nyelvi modell erejét a valós idejű webes kereséssel, ami azt jelenti, hogy szinte azonnal friss, forrásokkal alátámasztott válaszokat kapok. Kiválóan alkalmas gyors kutatásra, tények ellenőrzésére és témák felfedezésére anélkül, hogy tucatnyi böngészőfülek között eltévednék. Értékelem a tiszta, zavaró tényezőktől mentes felületet és azt is, hogy átláthatóan hivatkozik a forrásaira.

A Perplexity-ben leginkább a gyorsaságát és a pontosságát szeretem az információk lekérésében. Ötvözi az AI nyelvi modell erejét a valós idejű webes kereséssel, ami azt jelenti, hogy szinte azonnal friss, forrásokkal alátámasztott válaszokat kapok. Kiválóan alkalmas gyors kutatásra, tények ellenőrzésére és témák felfedezésére anélkül, hogy tucatnyi böngészőfülek között eltévednék. Értékelem a tiszta, zavaró tényezőktől mentes felületet és azt is, hogy átláthatóan hivatkozik a forrásaira.

📖 Olvassa el még: Prompt Engineering példák, technikák és gyakorlati alkalmazások

5. Microsoft Copilot

a Microsoft Copilot segítségével

A Microsoft Copilot beágyazott megközelítése megváltoztatja a munkamódszereit. Értékesítési adatokat elemz Excelben? A Copilot felismeri a trendeket és természetes nyelvű kérések alapján diagramokat készít. Prezentációt készít PowerPointban? Írja le, mire van szüksége, és a program a semmiből generálja a diákat.

Létezik önálló csevegő verzió is, de az igazi értéke a Microsoft 365 alkalmazásokban mutatkozik meg, ahol a Copilot automatizálja a munkafolyamat unalmas részeit. A hátránya? Először is fizetnie kell a Microsoft 365-ért, majd a Copilot még egy további előfizetési réteget ad hozzá. A kis csapatok vagy az egyéni felhasználók számára az árstruktúra nehezen indokolható, hacsak nem elkötelezettek a Microsoft ökoszisztémája iránt.

A Microsoft Copilot legjobb funkciói

Hivatkozzon konkrét SharePoint-dokumentumokra vagy OneDrive-mappákra a promptjaiban, hogy a Copilot a szervezet tényleges fájljaiból merítse a kontextust.

Használja a Copilot Lab promptokat kiinduló sablonként gyakori üzleti helyzetekben, például versenytársak elemzésénél vagy projektindításoknál.

Kövesse nyomon a Copilot által a Word-dokumentumokban végzett módosításokat és javaslatokat a szokásos revíziós előzmények segítségével, így teljes verziókezelést biztosíthat.

Az Outlookban ütemezzen automatikus összefoglaló e-maileket, amelyek összefoglalják a Teams beszélgetéseiből származó találkozói jegyzeteket, teendőket és döntéseket.

A Microsoft Copilot korlátai

A hatékonyság jelentősen változik attól függően, hogy éppen melyik Microsoft alkalmazásban használja.

A Microsoft ökoszisztémájával nem ismerős embereknek hosszabb beilleszkedési időszakra kell számítaniuk, mivel meg kell tanulniuk az alkalmazások és az AI funkciók használatát is.

A Microsoft Copilot árai

Microsoft Copilot: Ingyenes

Microsoft Copilot Pro: 20 USD/hó

Microsoft 365 Copilot: 31,50 USD/hó

Microsoft Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (125+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Microsoft Copilotról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Microsoft Copilotban leginkább azt szeretem, hogy milyen zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft 365 alkalmazásokkal, például a Worddel, az Excel-lel és az Outlookkal. Időt takarít meg azzal, hogy másodpercek alatt vázlatokat készít, adatokat elemz és hosszú szálakat vagy dokumentumokat összefoglal. A természetes nyelvű promptok nagyon könnyűvé teszik a használatát, még azok számára is, akik nem rendelkeznek magas szintű technikai ismeretekkel. Ismétlődő vagy kutatásigényes feladatok esetén olyan érzésem van, mintha egy személyi asszisztens lenne beépítve a munkaterületembe, ami javítja mind a termelékenységet, mind a koncentrációt.

A Microsoft Copilotban leginkább azt szeretem, hogy milyen zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft 365 alkalmazásokkal, például a Worddel, az Excel-lel és az Outlookkal. Időt takarít meg azzal, hogy másodpercek alatt vázlatokat készít, adatokat elemz és hosszú szálakat vagy dokumentumokat összefoglal. A természetes nyelvű promptok nagyon könnyűvé teszik a használatát, még azok számára is, akik nem rendelkeznek magas szintű technikai ismeretekkel. Ismétlődő vagy kutatásigényes feladatok esetén olyan érzésem van, mintha egy személyi asszisztens lenne beépítve a munkaterületembe, ami javítja mind a termelékenységet, mind a koncentrációt.

