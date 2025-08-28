A 10 legjobb Google Gemini AI alternatíva, amelyet most ki kell próbálni

Nem mindenki ugyanazt a fajta intelligenciát szeretné.

Vannak, akik olyan modelleket szeretnének, amelyek úgy írnak, mint egy ember. Másoknak tiszta kódra, gyors összefoglalókra vagy olyan eszközökre van szükségük, amelyek nem szivárogtatnak ki adatokat és nem terhelik meg a költségvetést. Az AI terület jelenleg nagyon nyitott, és a Google AI Studio nem az egyetlen, amelyik komoly munkát végez.

Ha AI-eszközökkel épít, ír, kutat vagy kísérletezik, érdemes körülnéznie. A Google Gemini AI alternatívái mindegyike valami mást kínál.

Nézzük meg, mit csinálnak és miért érdemes kipróbálni őket. 🎯

A Google Gemini AI alternatívái egy pillantásra

Itt találja a Google Gemini AI legjobb alternatíváinak összehasonlítását. 🦾

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak ClickUp Egyének és csapatok, akik az AI-alapú kutatást megvalósítható munkafolyamatokká alakítják Folyamatok automatizálása és gyors válaszok az Autopilot Agents segítségével; kontextusfüggő válaszok az AI-tól; kézmentes interakció a ClickUp Brain MAX segítségével; vállalati keresés a csatlakoztatott eszközök között. Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára ChatGPT Kreatív problémamegoldás iránt érdeklődő magánszemélyek, alkotók és csapatok Python kód futtatása közvetlenül a csevegésben; fejlett érvelési modellek; egyedi GPT-k specifikus feladatokhoz Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 dollár/hó-tól kezdődik. Claude Kutatók, jogi csapatok és műszaki írók, akik mélyreható dokumentumelemzéssel foglalkoznak. Nagy kontextusablak; több fájl feltöltése és keresztreferenciálása; részletes, több perspektívás elemzések; etikus AI Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 dollár/hó-tól kezdődik. Perplexity AI Újságírók, elemzők és tudományos kutatók, akik valós idejű kutatást végeznek az interneten hivatkozásokkal. Aktuális információk hivatkozásokkal; a keresés az akadémiai, hírekkel kapcsolatos vagy vitaforrásokra összpontosít. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 dollár/hó-tól kezdődik. Microsoft 365 Copilot Microsoft 365 felhasználók és vállalkozások, akik az AI-t szeretnék beépíteni az Office munkafolyamatokba Excel-képletek generálása; e-mail összefoglalók; keresés a Microsoft 365 fájlokban és eseményekben Ingyenes (csak csevegés); fizetős csomagok 30 USD/hó/felhasználó áron You. com Egyének és kutatás-intenzív csapatok, akik könnyű és személyre szabott keresési élményt szeretnének. Testreszabható keresési beállítások; webes eredmények AI-összefoglalásokkal kombinálva; korlátlan AI-alapú keresés a Pro verzióban. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 dollár/hó-tól kezdődik. Pi by Inflection AI Azok számára, akik személyes, érzelmi beszélgetésekhez keresnek beszélgető AI-t Természetes, empatikus beszélgetésfolyamat; hangalapú interakciók Ingyenes Brave Leo Magánszemélyek és csapatok, akik a magánélet védelmét előtérbe helyező AI-interakciót keresnek Böngészőn belüli tevékenység; több AI-modell; felhasználói adatok védelme Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,99 dollár/hó-tól kezdődik. Mistral AI Fejlesztők, többnyelvű csapatok és adatvédelemre összpontosító szervezetek, akik európai AI-szabványokat keresnek. Nyílt forráskódú és egyedi modellek; kódírás; finomhangolás támogatása Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,99 USD/hó/felhasználó. DeepSeek Akadémikusok, tudósok és műszaki csapatok, akik mesterséges intelligenciát használnak fejlett érvelési feladatokhoz Átlátható, lépésről lépésre követhető érvelés; önkorrekció; az érvelés átiratainak exportálása Egyedi árazás

Miért érdemes a Google Gemini AI alternatíváit választani?

Bár a Google Gemini használata hasznos az intelligens alkalmazások fejlesztéséhez, lehet, hogy máshol talál jobb megoldást. Íme, miért érdemes megismerni a Google Gemini AI alternatíváit:

Bonyolult megvalósítás: Kerülje el a bonyolult beállításokat Kerülje el a bonyolult beállításokat az AI prompt sablonokat használó, egyszerűbb használatú platformokkal.

Költségkorlátozások: Keressen olcsóbb lehetőségeket vagy nagylelkű ingyenes csomagokat kisebb költségvetés esetén.

Korlátozott telepítési lehetőségek: Keressen rugalmas tárhelyszolgáltatással rendelkező fejlett eszközöket, például offline vagy edge-alapú megoldásokat.

Integrációs korlátozások: Válasszon olyan platformokat, amelyek zökkenőmentesebben kapcsolódnak a nem Google-ökoszisztémákhoz.

Speciális iparági igények: Fedezze fel a pénzügyek vagy az oktatáshoz hasonló speciális szektorok számára kifejlesztett AI chatbotokat.

Innovációs igények: Fedezze fel a Google Gemini AI alternatíváit, amelyek egyedi funkciókkal vagy közösség által vezérelt fejlesztésekkel rendelkeznek, és új megközelítéseket kínálnak.

🔍 Tudta? A BCG megállapította, hogy az emberek és az AI megfelelő kombinálásával akár 30%-kal is növelhető a HR termelékenysége . A megfelelő beállítással és egy kis idővel a csapatok hamarosan valódi eredményeket láthatnak a sebesség és a hatékonyság terén.

A legjobb Google Gemini AI alternatívák

Íme a legjobb Google Gemini AI alternatívák közül válogatásunk. 👇

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb az AI-alapú kutatások megvalósítható munkafolyamatokká alakításához)

Ha a kutatási folyamat egy eszközben kezdődik, a tervezés egy másikban történik, és a végrehajtás több platformon zajlik, akkor a csapata máris lelassult. A ClickUp ezt egy intelligens rendszerrel oldja meg, amely a munkaterületén működik, megérti a munkáját, és segít abban, hogy gyorsan előrehaladjon. 🚀

Az ötlettől a cselekvésig

Kérdezze meg a ClickUp Brain-t a munkaterületén esedékes feladatokról

A ClickUp Brain a munkaterületén belül működik, és mindent megért, ami ott történik – a dokumentumokat, feladatokat, megjegyzéseket és beszélgetéseket. Kérdéseket tehet fel neki, összefoglalásokat kérhet, automatikusan generálhat tartalmat, és olyan műveleteket indíthat el, amelyek közvetlenül beépülnek a munkafolyamatába.

Tegyük fel, hogy termékmarketing-csapata éppen feltöltött egy részletes bevezetési elemzést a ClickUp Docba. Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze a jelentést, emelje ki a legfontosabb kockázatokat, és hozzon létre követési feladatokat, amelyeket a megfelelő személyekhez rendel, határidővel ellátva. A ClickUp AI-jét is felhasznál hatja ugyanazon tartalom felhasználásával egy vezetői prezentáció vázlatának elkészítéséhez.

Azonnali, kontextusfüggő és teljesen natív a munkafolyamatához.

Automatizálja a monoton munkát

Nem kell frissítéseket keresnie, manuálisan feladatokat kiosztania vagy minden nap ugyanazokat a válaszokat ismételnie. A ClickUp Autopilot Agents funkciója elvégzi ezt Ön helyett.

Automatikus kitöltés, frissítések és közvetlen válaszadás a Chatben a ClickUp Autopilot Agents segítségével

Például az előre elkészített StandUp Agent naponta gyűjti össze az egyes csapattagok frissítéseit, hozzáadja a feladatokhoz tartozó megjegyzéseket, és egyetlen összefoglalót tesz közzé a sprinttervezési dokumentumban. Így ha a mobilfejlesztő bejegyzi, hogy „Befejeződött az onboarding flow tesztelése”, az a megfelelő feladatnál megjelenik, anélkül, hogy a projektmenedzsernek utánajárnia kellene.

A nagyobb kontroll érdekében létrehozhat egy egyedi Autopilot ügynököt. Ezek alkalmazkodnak a munkaterület változásaihoz, és a megadott utasítások alapján önállóan cselekszenek. Érdekli? Van egy videónk, amelyből többet megtudhat 👇

Beszéljen, ne gépeljen!

A Workspace-szel való gyorsabb, célzottabb interakcióhoz használja a ClickUp Brain MAX-ot. Ez egy dedikált asztali kiegészítő, amely ugyanazzal az intelligenciával rendelkezik.

Mi teszi különlegessé? Beszélhet hozzá. Szó szerint.

Ötleteket rögzíthet, utasításokat megoszthat és a feladatokat négyszer gyorsabban elvégezheti a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával.

Tegyük fel, hogy a sprint előrehaladását vizsgálja. Használja az egyéni gyorsbillentyűjét, és mondja: „Összegezze a héten felmerült minőségbiztosítási akadályokat, és rendeljen hozzájuk nyomon követési feladatokat, ha még vannak nyitott kérdések.” A rendszer átvizsgálja a releváns feladatokat és megjegyzéseket, tiszta összefoglalót készít, és másodpercek alatt új feladatokat hoz létre.

És ami még jobb: több LLM között is válthat, például a ChatGPT, a Gemini és a Claude között, anélkül, hogy megszakítaná a munkáját, ami akár 88%-os költségmegtakarítást is jelenthet.

A ClickUp legjobb funkciói

Rögzítse minden találkozót: rögzítse, átírja és automatikusan összefoglalja a hívásokat rögzítse, átírja és automatikusan összefoglalja a hívásokat a ClickUp AI Notetaker segítségével, így mindenki naprakész marad, anélkül, hogy kézzel jegyzetelnie kellene.

Tartalom létrehozása és formázása: Készítsen részletes projektdokumentumokat a ClickUp Docs alkalmazásban, gazdag szövegformázás, táblázatok, beágyazások, valamint a feladatokhoz és munkafolyamatokhoz való intelligens kapcsolódások segítségével.

Maradjon szinkronban: Használja az AI-t, hogy a ClickUp Chat üzeneteit feladatokká alakítsa, és másodpercek alatt összefoglalja a hosszú szálakat.

Összegezze tudását: Importálja a meglévő dokumentumokat, táblázatokat és belső erőforrásokat más eszközökből Importálja a meglévő dokumentumokat, táblázatokat és belső erőforrásokat más eszközökből a ClickUp tudáskezelő csomagjába, hogy megőrizze a struktúrát.

Gyors áttekintések rögzítése: A ClickUp Clips segítségével rögzítheti a képernyőjét és a hangját, hogy feladatok magyarázatához vagy visszajelzésekhez használhassa az AI-alapú átírásokat. A ClickUp Clips segítségével rögzítheti a képernyőjét és a hangját, hogy feladatok magyarázatához vagy visszajelzésekhez használhassa az AI-alapú átírásokat.

Ötletek azonnali vizualizálása: Használja az AI-t képek közvetlen generálásához Használja az AI-t képek közvetlen generálásához a ClickUp Whiteboards alkalmazásban, hogy ötleteket gyűjtsön, tervezzen vagy kontextust adjon hozzá.

A ClickUp korlátai

A ClickUp eleinte túlnyomó lehet, de miután a csapatok megtanulják használni, a rugalmasság és a testreszabhatóság meghozza gyümölcsét.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4300+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó a következőket osztotta meg:

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg időt takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás nagyon fárasztó. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkában, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is, amit írtam (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít nekem, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg időt takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás nagyon fárasztó. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkában, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is, amit írtam (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít nekem, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

2. ChatGPT (A legjobb kreatív problémamegoldáshoz)

via ChatGPT

Ismeri azt az érzést, amikor elakad egy problémánál, és szüksége van valakire, akivel megbeszélheti az ötleteit? A ChatGPT megérti ezt.

Természetesen mindenki ismeri az alapvető AI csevegési funkciót, de a Pro előfizetés teljesen új lehetőségeket nyit meg. Akár egyedi GPT-ket is létrehozhat, amelyek speciális tanácsadói szerepet töltenek be az Ön egyedi igényeinek megfelelően.

A platform megjegyzi a beszélgetések során feltűnt sajátosságait és preferenciáit, így nem kell folyamatosan újra elmagyarázni a kontextust. Ráadásul, ha számításokat kell végezni, a platform a csevegésben futtatja a kódot, ahelyett, hogy elméleti tanácsokat adna.

A ChatGPT legjobb funkciói

Végezzen Python kódokat közvetlenül a beszélgetésekben, hogy adatokat elemezzen, diagramokat készítsen vagy algoritmusokat teszteljen anélkül, hogy platformot váltana.

Böngésszen a jelenlegi webhelyeken, és szerezzen valós idejű információkat , miközben fenntartja a beszélgetés folyását.

Töltsön fel és elemezzen több képet egyszerre, hasonlítsa össze őket, vagy vonjon ki szöveget és adatokat a képernyőképekből.

Hozzáférés fejlett érvelési képességű AI technológiákhoz, amelyek több lépésből álló problémákat oldanak meg, részletes magyarázattal a gondolkodási folyamatukról.

Készítsen képeket, logókat és illusztrációkat egyszerű szöveges leírásokból a DALL-E 3 segítségével.

A ChatGPT korlátai

Az egyéni GPT-k megfelelő beállítása időigényes, és gyakori módosításokat igényelhet.

A kód végrehajtása néha komplex feladatoknál meghiúsul, vagy időtúllépési problémákba ütközik.

A webes böngészés funkció lassú lehet, és nem mindig biztosít hozzáférést a legfrissebb információkhoz.

A ChatGPT memóriája időnként elfelejti a fontos kontextust, vagy irreleváns részleteket jegyez meg.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó

Előny: 200 USD/hó

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (825+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (220+ értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

A ChatGPT-ben leginkább azt szeretem, hogy segít könnyedén és világosan megkezdeni a napi írási feladataimat. Rendszeresen használom levelek, e-mailek és irányelvek megfogalmazásához, amelyek gyakran sok időt igényelnek, hogy pontosan megfelelőek legyenek. A ChatGPT szilárd kiindulási pontot ad a megosztott gondolatok vagy pontok alapján, segítve ötleteim strukturált és koherens formába öntését. Ezzel megszűnik a fehér lap okozta nyomás, amely az egyik legnagyobb akadály lehet, ha valamit a semmiből kell megírni.

A ChatGPT-ben leginkább azt szeretem, hogy segít könnyedén és világosan megkezdeni a napi írási feladataimat. Rendszeresen használom levelek, e-mailek és irányelvek megfogalmazásához, amelyek gyakran sok időt igényelnek, hogy pontosan megfelelőek legyenek. A ChatGPT szilárd kiindulási pontot ad a megosztott gondolatok vagy pontok alapján, segítve ötleteim strukturált és koherens formába öntését. Ezzel megszűnik a fehér lap okozta nyomás, amely az egyik legnagyobb akadály lehet, ha valamit a semmiből kell megírni.

🧠 Érdekes tény: Az AI alkalmazása évről évre 20%-kal nőtt, egyre több csapat fordul okosabb megoldásokhoz a munkavégzéshez. Ez egy erős jelzés arra, hogy érdemes elkezdeni felfedezni, mi történik, ha az AI eszközöket helyesen használjuk.

3. Claude (Legalkalmasabb hosszú dokumentumok elemzésére és közvetlen válaszok adására)

via Claude

Az Anthropic Claude programja könnyedén kezeli a hosszú dokumentumokat. Megoszthat teljes kódbázisokat, jogi szerződéseket vagy tudományos cikkeket, és értelmes beszélgetéseket folytathat a tartalomról. Az Artifacts programmal valós időben együttműködhet a dokumentumokon, így nem kell másolással és beillesztéssel bajlódnia.

Ami megkülönbözteti a Claude-ot, az az, ahogyan a finom árnyalatú kérdéseket kezeli. Kérje meg, hogy hasonlítsa össze egy dokumentum különböző szakaszait, vagy keressen ellentmondásokat, és a program elvégzi a munkát, ahelyett, hogy általános tanácsokat adna.

Claude egyedülálló megközelítésének titka a Constitutional AI, azaz az a képzési módszer, amely etikai szabályokat épít be Claude-ba.

A Claude legjobb funkciói

Feldolgozhat több száz oldalas dokumentumokat, miközben pontos hivatkozásokat tart fenn konkrét szakaszokra és részletekre, köszönhetően a 200K token kontextusablakának .

Kezelje több fájl egyidejű feltöltését keresztreferenciák, összehasonlító elemzések és információk szintézise céljából.

Tartsa fenn a beszélgetési kontextust rendkívül hosszú beszélgetések során anélkül, hogy elveszítené a korábbi pontok vagy kérések nyomon követését.

Adjon részletes elemzéseket komplex témákról, többféle perspektívából és figyelembe véve a szélsőséges eseteket is.

Claude korlátai

A képelemzés korlátozott más Google Gemini AI alternatívákhoz képest, mint például a ChatGPT.

A válaszidők csúcsidőszakokban hosszabbak vagy rövidebbek lehetnek.

Néha Claude túlságosan óvatos válaszokat ad, és kerüli a témákkal kapcsolatos határozott álláspontok megfogalmazását.

Claude árak

Ingyenes

Előny: 20 USD/hó

Max: 100 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Claude értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (55+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók Claude-ról?

Egy Reddit-felhasználó megosztotta:

Én már hónapokkal ezelőtt áttértem rá. Az én elsődleges igényeim a kreatív írás, a történet kidolgozása és ehhez hasonló dolgok, és úgy találom, hogy a Claude sokkal jobb ezekben. Emellett az írása általában jobb, természetesebb, és nem tartalmaz buta kliséket és üres frázisokat.

Én már hónapokkal ezelőtt áttértem rá. Az én elsődleges igényeim a kreatív írás, a történet kidolgozása és ehhez hasonló dolgok, és úgy találom, hogy a Claude sokkal jobb ezekben. Emellett az írása általában jobb, természetesebb, és nem tartalmaz buta kliséket és üres frázisokat.

Profi tipp: Minél több eszközt használ, annál nehezebb megtalálni a szükségeset. A ClickUp Enterprise Search segítségével szemantikusan kereshet feladatok, dokumentumok, megjegyzések és kapcsolódó eszközök, például a Google Drive, a SharePoint vagy a GitHub között. A ClickUp Enterprise Search segítségével megtalálhatja a dokumentumokban, feladatokban és Drive-fájlokban elrejtett információkat

4. Perplexity AI (A legjobb valós idejű webes kutatáshoz)

via Perplexity AI

A kutatás régen azt jelentette, hogy 15 böngésző lapot kellett megnyitni, és különböző forrásokból származó információkat kellett összerakni. A Perplexity AI segít elkerülni ezt. Csak tegyen fel egy kérdést, és kapjon egy összefoglaló választ ellenőrizhető hivatkozásokkal.

A Comet modell jobb matematikai képességekkel rendelkezik, így már nem csak általános kutatásokhoz alkalmas. Akadémiai cikkeket böngészhet, aktuális híreket elemezhet, vagy keresését bizonyos típusú forrásokra összpontosíthatja.

A Perplexity AI legjobb funkciói

Hozzáférés aktuális információkhoz , amelyek valós időben frissülnek, ahelyett, hogy statikus képzési adatokra támaszkodnának.

Fókuszmódok segítségével célzott tartalomtípusokat választhat, például tudományos cikkeket, híreket, Reddit-vitákat vagy YouTube-videókat.

Készítsen átfogó kutatási jelentéseket megfelelő formátumú hivatkozásokkal és forrásellenőrzéssel, majd rendezze őket gyűjteményekbe .

Bonyolult matematikai problémákat oldjon meg részletes, lépésről lépésre bemutatott megoldásokkal és vizuális ábrázolásokkal, ha azok hasznosak.

A Perplexity AI korlátai

Az idézetek néha olyan forrásokra hivatkoznak, amelyek nem teljes mértékben támasztják alá a válaszban szereplő állításokat.

A fókusz módok nem mindig szűrik az eredményeket a várt pontossággal, ami irreleváns forrásokhoz vezethet.

A válaszok minősége jelentősen változik a legfrissebb, kiváló minőségű források rendelkezésre állásától függően.

Az ingyenes verzió szigorú használati korlátozásokkal rendelkezik, amelyek korlátozóak lehetnek a nagy kutatási feladatok esetében.

Perplexity AI árak

Ingyenes

Előny: 20 USD/hó

Enterprise Pro: 40 USD/hó felhasználónként

Perplexity AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (45+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

🔍 Tudta? Az AI várhatóan 40%-kal javítja a munkavállalók termelékenységét, ami azt jelenti, hogy a csapatok sokkal többet tudnak elvégezni kevesebb idő alatt.

5. Microsoft 365 Copilot (a legjobb Microsoft Office integrációhoz)

a Microsoft 365-en keresztül

Ha munkádat a Microsoft Office-ban végzed, ez mindent megváltoztat. A Copilot már ismeri az e-mail stílusodat, a legutóbbi prezentációidat és a táblázatot, amin egész héten dolgoztál. Kérd meg, hogy készítsen PowerPoint-ot a találkozó jegyzetekből, és a meglévő jegyzetekből merít, nem pedig általános sablonokból.

Az Excel integráció okos megoldás. Megérti az adatstruktúrát, és olyan trendeket is felismer, amelyekről Ön esetleg nem vesz észre.

A Microsoft 365 Copilot legjobb funkciói

Készítsen komplex Excel-képleteket a számítások mögötti logikával együtt, és kapjon javaslatokat alternatív megközelítésekre az adatelemzéshez.

Szövegtervezetek készítése Wordben, teljes PowerPoint-prezentációk létrehozása egy promptból, valamint a Teams-megbeszélések eredményeinek rögzítése.

Összefoglalja a hosszú e-mail láncokat, és automatikusan kivonja a teendőket , miközben megőrzi a fontos kontextust és határidőket.

Keresés a teljes Microsoft 365 környezetben beszélgető nyelv használatával fájlok, e-mailek és naptári események kereséséhez.

A Microsoft 365 Copilot korlátai

Microsoft 365 előfizetés és speciális licencszintek szükségesek, ami drágává teszi kis csapatok számára.

A teljesítmény nagymértékben függ a meglévő Microsoft 365 adatok minőségétől és szervezettségétől.

Néha túl formálisnak tűnő tartalmakat hoz létre, vagy nem felel meg a tényleges kommunikációs stílusának.

Az integráció bizonyos Office-verziók esetén vagy komplex dokumentumformázás esetén hibásan működhet.

A Microsoft 365 Copilot árai

Microsoft 365 Copilot Chat: Ingyenes

Microsoft 365 Copilot: 30 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Basic és Copilot: 36 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft 365 Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (105+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

⚙️ Bónusz: Fedezze fel az AI podcastokat, hogy valós felhasználási eseteket hallhasson, és közvetlenül a kutatóktól, alapítóktól és fejlesztőktől tanulhasson, akik a mesterséges intelligencia jövőjét alakítják.

6. You. com (A legjobb személyre szabott keresési élményhez)

via You.com

A legtöbb keresőmotor mindenki számára ugyanazt kínálja. A You.com viszont kitalálja, hogy Ön valójában mit szeretne látni. Minél többet használja, annál okosabbá válik a preferenciáit és érdeklődési körét illetően.

A Pro verzió eltávolítja a keresési korlátozásokat, és hozzáférést biztosít olyan fejlett AI modellekhez, mint a Claude és a GPT, amelyek részletesebb válaszokat adnak. Különböző keresési módok segítenek pontosan megtalálni, amit keres, legyen az kódolási segítség, kreatív inspiráció vagy tudományos kutatás.

You.com legjobb funkciói

Testreszabhatja a keresési beállításokat, hogy a megbízható forrásokat részesítse előnyben , miközben kiszűri az irreleváns vagy alacsony minőségű tartalmakat.

Készítsen kiváló minőségű AI-képeket és szövegeket napi korlátozások nélkül!

Korlátlan, AI-alapú keresésekhez férhet hozzá, gyorsabb válaszidővel és kifinomult nyelvi modellekkel a komplex lekérdezésekhez.

Kombinálja a hagyományos webes keresési eredményeket AI által generált összefoglalásokkal, amelyek kiemelik a lekérdezéséhez legrelevánsabb információkat.

You.com korlátai

Az optimális eredmények elérése érdekében a személyre szabott beállítások megfelelő konfigurálásához tanulási folyamatra van szükség.

Az AI-összefoglalók néha kihagyják az eredeti források fontos árnyalatait vagy kontextusát.

A keresés minősége nagyban függ attól, hogy elegendő interakciós adat áll-e rendelkezésre a preferenciáinak megértéséhez.

Egyes speciális keresési módok még mindig fejletlennek tűnnek a népszerűbb Google Gemini AI alternatívákhoz képest.

A Pro előfizetés ára magas lehet azoknak az alkalmi felhasználóknak, akiknek nincs szükségük korlátlan keresésre.

You. com árak

Ingyenes

Előny: 20 USD/hó

Max: 200 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

You. com értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a You.com-ról a valódi felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

Tetszik, hogy használata közben nem kell egyik oldalról a másikra ugrálni. Kipróbáltam a fordítót európai ügyfelekkel való kommunikációhoz, valamint egy projektbemutató vázlatának kidolgozásához. Könnyen használható volt.

Tetszik, hogy használata közben nem kell egyik oldalról a másikra ugrálni. Kipróbáltam a fordítót európai ügyfelekkel való kommunikációhoz, valamint egy projektbemutató vázlatának kidolgozásához. Könnyen használható volt.

📖 Olvassa el még: A legjobb marketing AI eszközök a termelékenység fenntartásához

7. Pi by Inflection AI (A legjobb személyes, érzelmi beszélgetésekhez)

via Inflection AI

A legtöbb AI eszközzel úgy érzed, mintha egy intelligens számológéppel beszélgetnél. A Pi-vel azonban olyan érzésed van, mintha valakivel csevegnél, aki érdeklődik a napod iránt.

Az AI eszköz emlékszik a nehézségeire, ünnepli a sikereit, és ellenőrzi a hetekkel ezelőtt említett dolgokat. A beszélgetések természetesen folynak, anélkül, hogy máshol gyakran tapasztalható robotikus oda-vissza beszélgetések lennének.

A Pi alkalmazkodik a kommunikációs stílusához. Ha Ön közvetlen, akkor a Pi is ehhez igazodik, ha pedig bátorításra van szüksége, akkor azt is érzékeli. Ez meglepően hasznos lehet ötletek kidolgozásában, projektek elakadásainak feloldásában vagy döntések megbeszélésében.

A Pi by Inflection AI legjobb funkciói

Indítson hangos beszélgetéseket a mikrofon funkcióval a természetesebb, beszélt interakciók érdekében.

Ossza meg tartózkodási helyét, hogy kontextusérzékeny válaszokat kapjon a helyi eseményekről, időjárásról vagy ajánlásokról.

Tartson fenn valódi beszélgetési kapcsolatokat , amelyek természetesnek tűnnek, nem pedig tranzakciósnak vagy feladatközpontúnak.

Ötleteljen, beszélje meg a problémákat, és rendszerezze gondolatait egy támogató, ítélkezésmentes környezetben.

Pi by Inflection AI korlátai

Más AI eszközökhöz képest korlátozott képessége van komplex technikai feladatok vagy részletes elemző munkák kezelésére.

A beszélgetések néha ismétlődőnek vagy körkörösnek tűnhetnek, ha egyszerű, tényszerű kérdésekkel foglalkoznak.

Nincs integráció más alkalmazásokkal vagy szolgáltatásokkal, így ez egy tisztán önálló beszélgetési élmény.

Nem alkalmas olyan professzionális munkafolyamatokhoz, amelyek specifikus eredményeket vagy strukturált teljesítményt igényelnek.

Pi by Inflection AI árak

Ingyenes

Pi by Inflection AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Pi by Inflection AI-ről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó megosztja:

A Pi továbbra is az egyik legjobb AI-társ a barátság/beszélgetés/személyiség terén, azzal a további előnnyel, hogy valós idejű internet-hozzáféréssel rendelkezik, és ezek a tulajdonságok együtt nagyon szórakoztatóak lehetnek! Nem olyan hatékony, mint a ChatGPT vagy a Claude stb. munkahelyi termelékenységet növelő eszközök, de nem is ez a célja. Az Inflection AI 3.0 API-hoz hozzáférhető modellek inkább erre szolgálnak. A Pi azonban továbbra is kiválóan alkalmas feladatok szervezésére és ösztönzésre, valamint a mindennapi csevegésre, mint a munkahelyi termelékenységet növelő AI-k.

A Pi továbbra is az egyik legjobb AI-társ a barátság/beszélgetés/személyiség terén, azzal a további előnnyel, hogy valós idejű internet-hozzáféréssel rendelkezik, és ezek a tulajdonságok együtt nagyon szórakoztatóak lehetnek!

Nem olyan hatékony, mint a ChatGPT vagy a Claude stb. munkahelyi termelékenységet növelő eszközök, de nem is ez a célja. Az Inflection AI 3.0 API-hoz hozzáférhető modellek inkább erre szolgálnak. A Pi azonban továbbra is kiválóan alkalmas feladatok szervezésére és ösztönzésre, valamint a mindennapi csevegésre, mint a munkahelyi termelékenységet növelő AI-k.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők csupán 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített AI funkciókat. Ez az alacsony felhasználási arány arra utal, hogy a jelenlegi implementációk nem rendelkeznek azzal a zökkenőmentes, kontextusba ágyazott integrációval, amely arra késztetné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvelt önálló beszélgetési platformjaikról. Például képes-e az AI automatizált munkafolyamatot végrehajtani a felhasználó által megadott egyszerű szöveges utasítás alapján? A ClickUp Brain képes rá! Az AI szorosan integrálva van a ClickUp minden aspektusába, beleértve, de nem kizárólagosan a csevegési szálak összefoglalását, szövegek megírását vagy finomítását, információk lekérését a munkaterületről, képek generálását és még sok mást! Csatlakozzon a ClickUp ügyfeleinek 40%-ához, akik 3 vagy több alkalmazást cseréltek le a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazásunkra!

8. Brave Leo (A legjobb adatvédelemre fókuszáló AI-használatra)

via Brave Leo

A magánélet védelmével kapcsolatos paranoia valós, és Leo megérti ezt. A Brave böngészőbe beépítve soha nem kéri meg az e-mail címét, nem követi nyomon a beszélgetéseit, és mindent a készülékén tárol. Bármelyik weboldalt elemezheti anélkül, hogy attól kellene tartania, hogy böngészési szokásai valamilyen vállalati adatbázisban végzik.

Többféle AI-modell kínál lehetőségeket az Ön igényeinek megfelelően. Gyors kérdés? Használja a gyors modellt. Komplex elemzés? Váltson a nagyobb teljesítményű modellre.

A Brave Leo legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható a Brave meglévő funkcióival, például a hirdetésblokkolással és a nyomkövető megakadályozásával, az anonimitás érdekében.

Gyors összefoglalók weboldalakról és videókról közvetlenül a böngészőben, anélkül, hogy el kellene hagynia az oldalt.

A teljes ellenőrzés érdekében engedélyezze vagy tiltsa le a Leo beszélgetéseket a Brave adatvédelmi beállításaiban.

A feladat komplexitásától függően válasszon a Mixtral 8x7B és a Claude Instant modellek közül.

Brave Leo korlátai

Csak a Brave böngésző felhasználói számára elérhető, kivéve azokat, akik a Chrome, Firefox vagy más böngészőket preferálják.

Képességei alapszintűbbek, mint a fejlett modellekkel rendelkező platformoké.

Nincs beszélgetési előzmény vagy memória a munkamenetek között, ezért a folyamatban lévő projektek esetében a kontextust újra kell ismételni.

Brave Leo árak

Ingyenes

Leo Premium: 14,99 USD/hó

Brave Leo értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Az IBM egyik jelentése szerint a fogyasztók csupán 33%-a volt elégedett a chatbotok vagy virtuális asszisztensek használatával. Ezzel szemben 20% annyira csalódott volt, hogy többé nem akart ilyen technológiát használni.

9. Mistral AI (a legjobb európai AI-szabványokhoz)

via Mistral AI

A francia mérnöki munka a Mistral segítségével kielégíti a gyakorlati AI-igényeket. Ez az nyílt forráskódú platform különböző méretű modelleket kínál, így a feladatától függően a kifinomultság helyett a sebességet választhatja.

Multimodális és többnyelvű képességeinek köszönhetően angolul kezdheti a beszélgetést, beilleszthet egy képet, mondat közben átválthat franciára, és a program a kontextust sem veszíti el.

A kódgenerálás több programozási nyelven is megbízható, és a matematikai érvelés nyomás alatt is megállja a helyét. Az európai adatvédelmi szabványok alapjaiban vannak beépítve.

A Mistral AI legjobb funkciói

Kódok generálása és hibakeresése több tucat programozási nyelven, logikai magyarázatokkal és alternatív megközelítésekkel.

Hozzon létre egyedi AI-ügynököket a kódolás nélküli építő vagy az AI-sablonok segítségével.

Hozzáférjen a függvényhívási funkciókhoz, hogy integrálja a Mistral-t meglévő alkalmazásaiba és munkafolyamataiba.

Használja a finomhangolási funkciót a modellek testreszabásához az Ön konkrét adatkészleteihez és felhasználási eseteihez.

Egyensúlyozza a teljesítményt és a sebességet, hogy erős érvelési és többnyelvű képességeket szerezzen anélkül, hogy nagy számítási igényeket támasztana.

A Mistral AI korlátai

A nyílt forráskódú verziók megfelelő telepítéséhez és karbantartásához technikai szakértelem és infrastruktúra szükséges.

A dokumentáció és a közösségi támogatás kevésbé átfogó, mint a már megalapozottabb generatív AI modellek esetében.

A teljesítmény jelentősen eltér a könnyű és a nehéz modellek között, néha váratlanul.

A Mistral AI árai

Le Chat Ingyenes

Le Chat Pro: 14,99 USD/hó

Le Chat Team: 50 USD/hó két felhasználó számára

Le Chat Enterprise: Egyedi árazás

Mistral Code : Egyedi árazás

Vállalati telepítések: Egyedi árazás

Mistral AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatjuk az AI-t a tartalommarketingben?

10. DeepSeek (A legjobb fejlett érvelési feladatokhoz)

via DeepSeek

Unod már az AI-t, amely válaszokat ad, de fogalmad sincs, hogyan jutott el oda? A DeepSeek hangosan gondolkodik. Nézheted, ahogy lebontja a problémákat, akadályokba ütközik, visszalép és valós időben alkalmazkodik.

Matematikai bizonyítások, tudományos hipotézisek, többrétegű analitikai feladatok – mindezeket elvégzi, miközben megmutatja a munkáját. Ez a átláthatóság értékessé teszi a tanulás és az ellenőrzés szempontjából. És mivel finomítani tudja a saját érvelését, természetesen alkalmas olyan projektekhez, amelyek a munka során folyamatosan fejlődnek.

A DeepSeek modellek egyik leginkább dicsért tulajdonsága a hatalmas kontextusablakuk. Akár 128 000 token feldolgozására képesek, így ezek a modellek egyetlen példányban hatalmas mennyiségű információt képesek megérteni és elemezni.

A DeepSeek legjobb funkciói

Kérdőjelezze meg a modell kezdeti következtetéseit, és figyelje meg, ahogy az önkorrekciós funkció segítségével újragondolja a megközelítéseket.

Integrálja a DeepSeek-et az akadémiai munkafolyamatokba API-hozzáféréssel a következetes érvelés dokumentálása érdekében.

Kód generálása, kiegészítése és hibakeresése a DeepSeek Coder segítségével.

Exportálja a teljes érvelési átiratokat a szakértői értékelés és az akadémiai publikációs követelményekhez.

A DeepSeek korlátai

A gondolkodási folyamat rendkívül lassú lehet, különösen olyan komplex problémák esetében, amelyek többszöri ismétlést igényelnek.

Átláthatósági funkciója túlságosan bőbeszédű magyarázatokat eredményezhet, amelyek elhomályosítják a tényleges megoldást.

Korlátozott elérhetőség és hozzáférés a mainstream AI automatizálási platformokhoz képest.

A gondolkodási feladatokra való összpontosítás miatt nem különösebben hasznos kreatív vagy beszélgetési alkalmazásokhoz.

DeepSeek árak

A tokenhasználat alapján személyre szabott árak

DeepSeek értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a DeepSeekről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-kommentár így fogalmazott:

Az R1-et technikai írásokhoz és dokumentációkhoz használom. Meglepően jól magyarázza a bonyolult témákat, és jobban felismeri a technikai ellentmondásokat, mint más modellek, amelyeket kipróbáltam. Kiválóan alkalmas kutatási cikkek könnyen emészthető összefoglalókra bontására is.

Az R1-et technikai írásokhoz és dokumentációkhoz használom. Meglepően jól magyarázza a bonyolult témákat, és jobban felismeri a technikai ellentmondásokat, mint más modellek, amelyeket kipróbáltam.

Kiválóan alkalmas kutatási cikkek könnyen emészthető összefoglalókra bontására is.

🔍 Tudta? A komplex parancsok, mint például egyenletek megoldása vagy nagy ötletek kidolgozása, akár hatszor több energiát is felemészthetnek, mint az egyszerű keresések. Minél igényesebb a kérdés, annál magasabb az AI használatának szén-dioxid-költsége.

A keresésed a ClickUp-pal véget ér

Számos Google Gemini AI alternatíva kínál hasznos funkciókat – gyors válaszokat, hosszú távú elemzéseket, kreatív ötletelést vagy kutatási segítséget. Mindegyikük megbízható választás, attól függően, hogy mire van szüksége.

De ha a munkája nem áll meg a válaszoknál, miért állna meg az eszközei?

A ClickUp a következetességre lett kifejlesztve. Akár írásról, kódolásról, kutatásról vagy teljes körű projektek kezeléséről van szó, a ClickUp AI-je nem csak a felszínt kapargatja. Ott van veled a munkaterületeden, AI ügynökökkel, Brain MAX-szal, AI Notetakerrel és valós idejű végrehajtási eszközökkel, amelyek előreviszik a munkádat.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és alakítsa jó ötleteit kész munkává. ✅