A munkafolyamatok racionalizálására szolgáló 11 legjobb AI-ügynök

Képzelje el, hogy a heti állapotjelentések maguktól megírják magukat, a feladatok automatikusan a munkaterhelés alapján kerülnek kiosztásra, és a csapata soha nem mulaszt el egy határidőt sem – mindezt anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania. Ez az AI-ügynökök ereje a gyakorlatban.

A globális szervezetek 72%-a már legalább egy üzleti funkcióban használja az AI-t, így egyértelmű: az automatizálás az új alapszint.

A munkafolyamatok racionalizálásától az ismétlődő feladatok kiküszöböléséig az AI-ügynökök segítenek a csapatoknak időt nyerni és újra a fontos munkákra koncentrálni.

Az indulás megkönnyítése érdekében összegyűjtöttük azokat a hatékony AI-ügynököket, amelyek gyorsabbá, okosabbá és sokkal kevésbé manuálisá teszik a munkafolyamatokat.

A legjobb AI-ügynökök áttekintése

Mik azok az AI-ügynökök?

Az AI-ügynökök olyan eszközök vagy funkciók, amelyek mesterséges intelligencia (AI), gépi tanulás (ML) és természetes nyelvfeldolgozás (NLP) technológiákat használnak egy feladat önálló elvégzéséhez. Adatokat elemeznek, döntéseket hoznak és döntéseket hajtanak végre emberi beavatkozás nélkül.

A munkafolyamatok automatizálása terén az AI-ügynökök ismétlődő feladatokat végeznek, ütemezéseket kezelnek, munkafolyamatokat optimalizálnak és betekintést nyújtanak a megalapozott döntéshozatalhoz. Az ilyen autonóm tevékenységek segítik az üzleti műveletek racionalizálását és növelik a munkaerő termelékenységét.

🧠 Érdekesség: Az első AI-alapú csevegőrobotot, az ELIZA-t Joseph Weizenbaum alkotta meg 1966-ban. Az ELIZA egyszerű mintázat-megfeleltetéssel képes volt utánozni az emberi beszélgetéseket!

AI-ügynökök típusai

Az AI-ügynökök döntéshozatali képességeik, komplexitásuk és környezeti interakcióik alapján osztályozhatók. Néhány fontos típus:

Egyszerű reflex ügynökök : Egyszerű feltétel-cselekvés szabályok alapján működnek, és a múltbeli tapasztalatokat figyelmen kívül hagyva reagálnak meghatározott adatbevitelekre. Megbízhatóak előre jelezhető környezetekben, de komplex feltételeket nem tudnak kezelni.

Modellalapú reflex ügynökök : Ezek az AI ügynökök a világ belső modelljét tartják karban, ami segít a döntéshozatalban. A múltbeli és jelenbeli adatokat használják az eredmények előrejelzésére és a válaszok kiigazítására.

Célalapú ügynökök : A célalapú AI-ügynökök a kívánt eredmények alapján hoznak döntéseket. Ehhez figyelembe veszik a különböző tényezőket, és ezeknek a céloknak megfelelően választják ki a legjobb lehetőséget.

Hasznosságalapú ügynökök : Ezek az AI-ügynökök a döntéshozatal során a célokra és a teljesítményre koncentrálnak. Ez lehetővé teszi számukra, hogy különböző intézkedéseket értékeljenek egy hasznosságfüggvény alapján, például a nagyobb hatékonyság, a költségmegtakarítás vagy az alacsonyabb kockázat mutatói alapján.

Tanuló ügynökök : A tanuló ügynökök a tapasztalatok és az alkalmazkodás révén folyamatosan javítják teljesítményüket. Adatelemzésen és gépi tanulási algoritmusokon alapuló tanulási mechanizmusokat használnak a kontextus megértéséhez és teljesítményük javításához.

Többügynökös rendszerek: Ezek a felépítések több AI ügynököt tartalmaznak, amelyek együttműködve vagy egymással versengve komplex feladatokat hajtanak végre és kollektív döntéseket hoznak.

🔍 Tudta? A Google mesterséges intelligencia fordítóeszköze, a Google Neural Machine Translation (GNMT) egykor titkos interlingua nyelvet hozott létre, hogy különböző mesterséges intelligencia modellekkel kommunikálhasson!

Mit kell keresnie az automatizáláshoz használt AI-ügynökökben?

A megfelelő AI eszköz kiválasztása az automatizáláshoz számos tényezőtől függ, például az üzleti igényektől, a skálázhatóságtól és az integráció egyszerűségétől. A döntés meghozatalakor vegye figyelembe a következő funkciókat:

Feladatok automatizálása: A munkafolyamatok automatizálására szolgáló AI-ügynöknek feladatok automatizálási képességekkel kell rendelkeznie. Hatékonyan kell kezelnie az ismétlődő feladatokat, hogy csökkentse az Ön kézi munkáját.

Alkalmazkodóképesség : Az AI-ügynöknek javulnia kell a korábbi interakciókból, adatmintákból és felhasználói visszajelzésekből való tanulás révén. Ez adott, ha az AI-ügynökök gépi tanulási modellekkel dolgoznak.

Nyelvértés : Ha olyan AI-ügynököket szeretne bevezetni, amelyeknek beszélgetniük kell, akkor azoknak NLP-képességekkel kell rendelkezniük, hogy hangon vagy szövegen keresztül gazdag interakciókat tudjanak fenntartani.

Együttműködés : Az együttműködéshez mesterséges intelligenciát használó ügynökök képesek javítani a csapatmunkát, a folyamatokat és a részlegek közötti kommunikációt.

Integráció : Akár a készletkezelő rendszerek, akár a többügynökös rendszerek részeként használja az AI-ügynököt, annak integrálódnia kell a meglévő technológiai rendszerébe.

Testreszabhatóság : Az AI-ügynöknek testreszabhatónak kell lennie, hogy egyszerű vagy összetett feladatokat is el tudjon látni, az üzleti folyamatoktól függően.

Biztonság és megfelelőség: Az AI-ügynököknek meg kell felelniük az adatvédelmi és biztonsági protokolloknak, hogy érzékeny üzleti adatai védve maradjanak.

A legjobb AI-ügynökök az automatizáláshoz

Akár célalapú ügynököket, akár hierarchikus ügynököket szeretne létrehozni összetettebb feladatokhoz, itt találja a legjobb AI-alapú megoldásokat a feladatok automatizálásához:

1. ClickUp (A legjobb munkafolyamat-automatizáláshoz és AI-alapú projektmenedzsmenthez)

Fedezze fel az AI Autopilot ügynököket a ClickUp-ban A ClickUp Autopilot Agents segítségével a munka automatikusan halad előre.

A ClickUp egy hatékony, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely AI-ügynököket használ a feladatok automatizálásának és ütemezésének javítására. Ezáltal kiváló eszköz a munkafolyamatok racionalizálására és a csapat és a szervezet termelékenységének növelésére.

A ClickUp Autopilot ügynökei előre meghatározott kiváltó események, feltételek és utasítások alapján önállóan végzik el a feladatokat. Aktiválhatja őket a ClickUp munkaterületén található terekben, mappákban, listákban és csevegőcsatornákban. Figyelemmel kísérik a feladatok, dokumentumok, csevegőüzenetek, jelentések és egyéb elemek eseményeit, hogy valós időben reagálhassanak a változásokra.

Használja a ClickUp AI-ügynököket – automatizálja a feladatokat, válaszoljon a kérdésekre, és végezzen el több munkát!

Kétféle AI-ügynököt hozhat létre/használhat a ClickUp-ban:

Előre elkészített Autopilot ügynökök : Kész megoldások, amelyeket közvetlenül bekapcsolhat, például napi jelentés, heti jelentés, csapatértekezlet vagy automatikus válaszok ügynökök.

Egyedi Autopilot ügynökök: Kódolás nélküli felületen konfigurálhatók, hogy az Ön egyedi munkafolyamatait szolgálják.

A ClickUp ügynökei a ClickUp Brain alapjául szolgáló intelligencián és a ClickUp Automations „ha-akkor” beállításain alapulnak.

Készítsen egyedi Autopilot ügynököket a ClickUp-ban egyszerű, kódolás nélküli utasítások segítségével.

A Brain egy kontextustudatos, AI-alapú asszisztens, amely alaposan ismeri a munkaterületét, és intelligens javaslatokat és válaszokat ad a projektekkel, feladatokkal és a vállalati ismeretekkel kapcsolatos kérdésekre. Ez segít a csapatoknak okosabb döntéseket hozni és optimalizálni a munkafolyamatokat.

Ezt a hatékony asszisztenst integrálhatja más funkciókba is, például a ClickUp Docs-ba. Az AI-javaslatok felgyorsítják az írási folyamatot és minimalizálják az emberi hibákat. A javaslatok emellett segítenek a felhasználóknak abban, hogy új projektek, tervezési ötletek stb. kidolgozása során jobb ötleteket találjanak.

Integrálja az AI-t a ClickUp Brain segítségével a dokumentumok írásához, összefoglalásához és fejlesztéséhez

Az automatizálás kezeli a rutin és ismétlődő feladatokat, mint például a státuszfrissítések megosztása, a feladatok kiosztása és a határidők módosítása. Ezáltal Önnek több ideje marad a magas prioritású tevékenységekre.

A szabályalapú automatizálásokkal ellentétben azonban az ügynökök megértik a kontextust, kezelik a kétértelműségeket, és eredeti tartalmakat is létre tudnak hozni. A ClickUp Brain teljes AI-stackje (tudásmenedzsment, projekt automatizálás, AI szöveg- és képgenerálás) biztosítja számukra a mély kontextust és a kreativitást.

📌 Például egy egyedi érzelemelemző ügynök automatikusan áttekinti a ClickUp-ban benyújtott űrlapválaszokat (pl. CSAT, NPS, visszajelzési űrlapok), és megjelöli az ügyfelek érzelmeit – pozitív, negatív vagy semleges – valamint hasznosítható információkat is megad.

Itt található az ügynökök és az automatizálások egymás melletti összehasonlítása:

Funkció Automatizálások Autopilot ügynökök Intelligencia szint Szabályalapú AI-alapú + kontextusfüggő Emberhez hasonló gondolkodásmódra van szükség ❌ ✅ Természetes nyelv megértése ❌ ✅ Események által kiváltott ✅ ✅ A Docs/Chat tartalmára hat ❌ ✅ Egyedi utasítások ❌ Fix logika ✅ Egyedi utasítások, eszközök, feltételek Az alkalmazás eseteinek összetettsége Egyszerűtől közepesig Közepes és összetett Ideális Állapotfrissítések, feladatok, címkézés Összefoglalók, betekintések, ajánlások, AI Q&A

💡 Profi tipp: Kombinálhatja az ügynököket és az automatizálásokat az intelligens munkafolyamatokhoz, amelyekkel még több időt takaríthat meg! Példa: Az automatizálás létrehoz egy feladatot, amikor egy visszajelzési űrlapot küldenek be. Egy egyedi ügynök elemzi az űrlap hangulatát, és javaslatot tesz a válaszra vagy a további teendőkre.

Itt megtudhatja, hogyan építhet Autopilot ügynököt a ClickUp-ban:

Az AI és az automatizálás ügynökök formájában történő integrálása teszi a ClickUp-ot hatékony projektmenedzsmenthez kiváló megoldássá.

Használja a ClickUp e-mail automatizálási sablonját, hogy e-mail kampányai hatékonyabbak legyenek

Ezen funkciók mellett a ClickUp hatalmas sablonkönyvtárral rendelkezik, amelynek segítségével gyorsabban elvégezheti mindennapi munkáját. A ClickUp e-mail automatizálási sablona kiváló választás, ha naponta több ezer e-mailt kezel. Ezzel a következőket teheti:

Indítson el automatikusan e-maileket a megfelelő időben, hogy minden beszélgetésről naprakész legyen.

Gyorsan rendeljen fel feladatokat és felelősségeket

Idővel javítsa ügyfélszolgálatát az összes kérdés időben történő megválaszolásával.

Ezen kívül még néhány más lehetőséget is kipróbálhat: Automatizálási projektjavaslat sablon : Határozza meg azokat a feladatokat, amelyeket automatizálhat az idő és a költségek csökkentése, valamint a projekt munkafolyamatainak optimalizálása érdekében.

Automatizálás KPI nyomon követési sablon : Az automatizálási kezdeményezései nyomon követés nélkül nem teljesek. Használja ezt a sablont a KPI-k mérésére, hogy nyomon követhesse erőfeszítéseinek általános teljesítményét, és adat alapú döntéseket hozhasson. Az automatizálási kezdeményezései nyomon követés nélkül nem teljesek. Használja ezt a sablont a KPI-k mérésére, hogy nyomon követhesse erőfeszítéseinek általános teljesítményét, és adat alapú döntéseket hozhasson.

A ClickUp legjobb funkciói

Vezessen be intelligens ügynököket, amelyek figyelemmel kísérik a haladást, osztályozzák a kéréseket, összefoglalják a frissítéseket, válaszolnak a kérdésekre, vagy akár önállóan hoznak létre feladatokat.

Határozza meg az ügynökök számára a kiváltókat, utasításokat és műveleteket természetes nyelven – nincs szükség kódra.

Automatizálja a rutin feladatokat testreszabható automatizálási sablonokkal a nagyobb hatékonyság érdekében.

Használja az AI-alapú betekintést a prediktív elemzéshez és a tájékozott döntéshozatalhoz. Használja a ClickUp AI Assign és AI Prioritize Fields funkcióit, hogy a feladatkiosztás és a prioritások automatikusan alkalmazkodjanak az egyes feladatok tartalmához, sürgősségéhez és a csapat kapacitásához.

Több mint 1000 harmadik féltől származó alkalmazással zökkenőmentesen integrálható a munkafolyamatok egységesítéséhez.

Az ügynököket és az automatizálásokat könnyedén alkalmazkodtathatja a növekvő csapatok és a komplex projektek igényeihez.

Gondoskodjon arról, hogy a feladatok a szokásos munkaidőn kívül is el legyenek végezve, mivel az ügynökök és az automatizálások folyamatosan működnek.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 21%-a szerint munkanapjuk több mint 80%-át ismétlődő feladatokra fordítják. További 20% szerint az ismétlődő feladatok legalább a napjuk 40%-át teszik ki. Ez a munkahét közel fele (41%), amelyet olyan feladatokra fordítanak, amelyek nem igényelnek sok stratégiai gondolkodást vagy kreativitást (például visszajelző e-mailek 👀). A ClickUp AI ügynökök segítenek megszüntetni ezt a fárasztó munkát. Gondoljon a feladat létrehozására, emlékeztetőkre, frissítésekre, értekezletek jegyzetére, e-mailek megírására, sőt, akár teljes munkafolyamatok létrehozására is! Mindezt (és még többet) pillanatok alatt automatizálhatja a ClickUp segítségével, az Ön mindenre kiterjedő munkaalkalmazásával. 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a platform kiterjedt funkcióinak elsajátítása.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A ClickUp olyan, mintha egy teljes irányító központ állna a munkád rendelkezésére. Feladatok, dokumentumok, célok, naptárak – minden egy helyen található, és valóban rendezettnek tűnik, nem pedig nyomasztónak. A legújabb frissítések, különösen a Naptár és az Auto-Answers Agent esetében, még könnyebbé teszik, hogy előrébb járj anélkül, hogy elmerülnél a munkában. Ha olyan eszközt keresel, amely összehangolja az agyad és a csapatod munkáját, a ClickUp a megoldás.

A ClickUp olyan, mintha egy teljes irányító központ állna a munkád rendelkezésére. Feladatok, dokumentumok, célok, naptárak – minden egy helyen található, és valóban rendezettnek tűnik, nem pedig nyomasztónak. A legújabb frissítések, különösen a Naptár és az Auto-Answers Agent esetében, még könnyebbé teszik, hogy előrébb járj anélkül, hogy elmerülnél a munkában. Ha olyan eszközt keresel, amely összehangolja az agyad és a csapatod munkáját, a ClickUp a megoldás.

2. Zapier (A legjobb kódolás nélküli munkafolyamat-automatizáláshoz és alkalmazásintegrációhoz)

via Zapier

A Zapier segítségével egyetlen sor kód írása nélkül is létrehozhat alkalmazások közötti automatizálásokat. Emellett segít integrálni technológiai eszközeit, megkönnyítve a két vagy több alkalmazás közötti zökkenőmentes alkalmazásadatok átvitelét.

Mivel a Zapier több ezer alkalmazással integrálható, kulcsfontosságú láncszem a mesterséges intelligencia munkafolyamat-automatizálásában a különböző iparágakban és rendszerekben. A Zapierrel egy konszolidált platformot kap, amely minimális emberi beavatkozással nagyobb hatékonyságot biztosít.

A Zapier legjobb funkciói

Csatlakozzon több mint 5000 alkalmazáshoz a munkafolyamatok automatizálása érdekében.

Hozzon létre testreszabható AI-ügynököket, úgynevezett Zaps-okat, hogy automatizálja az ismétlődő feladatokat.

Használjon többlépcsős munkafolyamatokat a komplex sorozatok automatizálásához

Vegye igénybe a feltételes logikát, hogy a munkafolyamatokat az Ön igényeihez igazítsa.

A Zapier korlátai

A feladatok végrehajtása esetenként késhet.

A komplex feladatfolyamatok tanulási görbéje meredekebb

Zapier árak

Ingyenes

Professzionális : 29,99 USD/hó

Csapat : 103,50 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (1330+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2950+ értékelés)

Mit mondanak a Zapierről a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-értékelés:

Én a potenciális ügyfelek megszerzésének, az új ügyfelek bevonásának, az ügyfelek szegmentálásának és egyebek automatizálására használom. Például, amikor valaki időpontot foglal a TidyCal-on keresztül, a Zapier azonnal felveszi őt az e-mailes marketing listámra, megfelelően címkézi, és üdvözlő üzenetet küld neki – mindezt anélkül, hogy nekem bármit is tennem kellene.

Én a potenciális ügyfelek megszerzésének, az új ügyfelek bevonásának, az ügyfelek szegmentálásának és egyebek automatizálására használom. Például, amikor valaki időpontot foglal a TidyCal-on keresztül, a Zapier azonnal felveszi őt az e-mailes marketing listámra, megfelelően címkézi, és üdvözlő üzenetet küld neki – mindezt anélkül, hogy nekem bármit is tennem kellene.

💡 Profi tipp: Kezdje a nagy hatással bíró, ismétlődő feladatok automatizálásával, mielőtt az AI-vezérelt automatizálást kiterjeszti a teljes munkafolyamatra.

3. UiPath (a legjobb vállalati szintű robotizált folyamatok automatizálásához)

via UiPath

Az UiPath egy népszerű robotikus folyamat automatizálási (RPA) platform, amely automatizálja a vállalati környezetben végzett ismétlődő és szabályalapú feladatokat. Lehetővé teszi intelligens ügynökök bevetését, amelyek utánozzák az emberek digitális rendszerekkel való interakcióit, így növelve a termelékenységet és a pontosságot.

Az ilyen robusztus architektúra alkalmassá teszi nagy léptékű műveletekre, így az UiPath a komplex folyamatok optimalizálására törekvő vállalkozások számára elsődleges választás.

Az UiPath legjobb funkciói

Fejlesszen automatizálási szkripteket egy vizuális drag-and-drop felület segítségével

Telepítsen felügyelt és felügyelet nélküli AI-ügynököket a sokoldalú automatizálási igényekhez.

Figyelje a robotok teljesítményét és a munkafolyamatok végrehajtását valós időben

Tartsa be a vállalati szintű irányítási eszközökkel kapcsolatos előírásokat

Az UiPath korlátai

Csak vállalati szintű alkalmazásokhoz alkalmas, és kis- és középvállalkozások számára költséges megoldás.

A szerszám erőforrás-igényes, és robusztus rendszerkapacitást igényel.

UiPath árak

Alap: 25 USD/hó áron

Standard : Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

UiPath értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (6690+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (710+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók az UiPath-ról?

Íme, mit ír erről egy G2-es értékelés:

Az UiPath az egyik legjobb szolgáltató az automatizálás és fejlesztés területén. Android, iOS és Windows rendszerekhez is. Mivel ez egy csúcskategóriás szoftver, némi programozási ismeret szükséges a használatához, de egyszerűsíti az automatizálás komplex feladatait, és hatékony, megfelelő megoldást kínál.

Az UiPath az egyik legjobb szolgáltató az automatizálás és fejlesztés területén. Android, iOS és Windows rendszerekhez is. Mivel ez egy csúcskategóriás szoftver, némi programozási ismeret szükséges a használatához, de egyszerűsíti az automatizálás komplex feladatait, és hatékony, megfelelő megoldást kínál.

4. Notion (A legjobb AI-alapú tudásmenedzsment és dokumentáció)

via Notion

A Notion ötvözi a jegyzetelést, a tudásmenedzsmentet és a projektmenedzsment automatizálását, és AI-vel gazdagítja azokat. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy integrált platformon keresztül adatbázisokat és dokumentumokat hozzanak létre, megosszák és közösen dolgozzanak rajtuk.

A Notion AI-ügynökei segítenek a tartalom megfogalmazásában, összefoglalók készítésében és betekintések kivonásában, így racionalizálva projektjeit és dokumentációját. A platform különböző felhasználási esetekre vonatkozó sablonokat is tartalmaz – a személyes szokások nyomon követésétől a vállalati tudásbázis szervezéséig.

A Notion legjobb funkciói

Dolgozzon együtt csapattagjaival valós időben a dokumentumok létrehozása és szerkesztése közben

Integrált AI-ügynökök telepítése tartalom létrehozásához és szerkesztéséhez

Szervezze az információkat testreszabható adatbázisok és sablonok segítségével

Hozzáférjen a tartalmakhoz minden eszközön, zökkenőmentes szinkronizálással

A Notion korlátai

Az AI korlátozottan ismeri a munkaterületét, ami csökkentheti az ügynökök hatékonyságát.

Notion árak

Ingyenes

Plusz : 12 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 24 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (6790+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2590+ értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-értékelés:

Az AI eszközök kiválóak. Az AI képes jegyzeteket készíteni, kérdéseket megválaszolni a jegyzetekkel és adatbázisokkal kapcsolatban, stb.

Az AI eszközök kiválóak. Az AI képes jegyzeteket készíteni, kérdéseket megválaszolni a jegyzetekkel és adatbázisokkal kapcsolatban, stb.

🧠 Érdekes tény: Az AI-alapú automatizálás segítségével a szakemberek évente akár 200 órát is megtakaríthatnak!

5. Workato (A legjobb a fejlett üzleti folyamatok automatizálásához és integrálásához)

via Workato

A Workato alacsony kódszintű környezetet kínál az alkalmazások összekapcsolásához és a komplex munkafolyamatok automatizálásához.

Ez a megközelítés lehetővé teszi az automatizálás megvalósítását mind az IT, mind az üzleti felhasználók számára. Az ilyen polgári automatizálás a Workato-t rendkívül sokoldalúvá teszi, függetlenül attól, hogy AI-ügynökök segítségével marketing-, pénzügyi jelentéskészítési vagy HR-folyamatok automatizálására használja-e.

A Workato legjobb funkciói

Tervezzen AI-ügynököket és integrációkat alacsony kódszintű környezetben

Használjon előre elkészített csatlakozókat a népszerű alkalmazások közötti munkafolyamatok összekapcsolásához.

Vezessen be valós idejű adatszinkronizálást a rendszerek között

Figyelje és kezelje az üzleti munkafolyamatokat a műszerfalak segítségével

A Workato korlátai

Elég drága, ezért kisebb szervezetek számára elérhetetlen.

A fejlettebb ügynökök és a komplex munkafolyamatok esetében időnként teljesítménybeli kihívások merülnek fel.

Workato árak

Egyedi árazás

Workato értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Workato-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Workato egy rendkívül rugalmas és skálázható platform, amely lehetővé teszi számunkra, hogy könnyedén testreszabott automatizálási megoldásokat építsünk. A felhasználóbarát felület megkönnyíti a munkát, még komplex munkafolyamatok esetén is.

A Workato egy rendkívül rugalmas és skálázható platform, amely lehetővé teszi számunkra, hogy könnyedén testreszabott automatizálási megoldásokat építsünk. A felhasználóbarát felület megkönnyíti a munkát, még komplex munkafolyamatok esetén is.

6. Fathom (A legjobb AI-alapú értekezlet-leírások és betekintések)

via Fathom

A Fathom AI ügynökök valós idejű átiratokat és hasznosítható betekintéseket generálnak a találkozók hatékonyságának javítása érdekében. Felveszik és leírják a találkozókat, így az emberek figyelmét stratégiaibb feladatokra fordíthatják, mint a jegyzetelés.

Az AI-ügynökök összefoglalják a legfontosabb pontokat, kiemelik a teendőket és elősegítik a hatékony nyomon követést, hogy ne maradjon ki semmi.

A Fathom legjobb funkciói

Rögzítse és írja le a találkozókat valós időben, nagy megbízhatósággal

Összefoglalók készítése és a legfontosabb vitapontok automatikus kiemelése

Egy kattintással ossza meg a találkozókat és a teendőket a csapatával

Több nyelven is zökkenőmentesen dolgozhat

Fathom korlátai

A leírás pontossága romlik, ha szakzsargont vagy iparág-specifikus terminológiát használ.

Korlátozott videokonferencia-eszközökkel integrálható, ami akadályozza az elérhetőségét.

Fathom árak

Ingyenes

Prémium : 15 USD/hó felhasználónként

Team Edition : 19 USD/hó felhasználónként

Team Edition Pro: 29 USD/hó felhasználónként

Fathom értékelések és vélemények

G2 : 5/5 (5500+ értékelés)

Capterra: 5/5 (790+ értékelés)

Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-értékelés:

A Fathom egy AI-alapú jegyzetelő, és ahogyan azt várhatja, AI-összefoglalót készít az Ön találkozóiról. Azonban az igazán jó az, hogy milyen zökkenőmentesen illeszkedik be. Figyelemmel kíséri a naptárát és a Teams/Zoom/stb. alkalmazásokat, és automatikusan csatlakozik Önhöz.

A Fathom egy AI-alapú jegyzetelő, és ahogyan azt várhatja, AI-összefoglalót készít az Ön találkozóiról. Azonban az igazán jó az, hogy milyen zökkenőmentesen illeszkedik be. Figyelemmel kíséri a naptárát és a Teams/Zoom/stb. alkalmazásokat, és automatikusan csatlakozik Önhöz.

7. AgentGPT (A legjobb autonóm AI-feladatok végrehajtásához és egyedi AI-ügynökökhöz)

via AgentGPT

Az AgentGPT lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy olyan AI-ügynököket alkalmazzanak, amelyek képesek feladatok elvégzésére folyamatos emberi beavatkozás nélkül. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fejlett GPT-modelleket használjanak egyedi AI-ügynökök létrehozásához, amelyek megfelelnek egy adott munkafolyamatnak, így nagyobb relevanciát és hatékonyságot biztosítanak.

Az AgentGPT segít különböző munkafolyamat-automatizálási példák megvalósításában, függetlenül attól, hogy azok AI-ügynökök internetes navigációját, API-hívások kezdeményezését, többügynökös rendszerekben való működést vagy komplex feladatfolyamatok végrehajtását érintik.

Az AgentGPT legjobb funkciói

Engedje szabadjára az autonóm AI-ügynököket, amelyek manuális felügyelet nélkül működnek.

Testreszabhatja az AI-ügynököket speciális feladatokhoz fejlett GPT-modellek segítségével.

Automatizálja a komplex munkafolyamatokat több feladat zökkenőmentes összekapcsolásával

Integrálja az AI-ügynököket különböző API-kkal a funkcionalitás javítása érdekében.

Az AgentGPT korlátai

Mivel még új keletű, jelenleg korlátozott közösségi támogatással és erőforrásokkal rendelkezik.

Nagymértékben támaszkodik a GPT modell képességeire

AgentGPT árak

Ingyenes próba

Pro : 40 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

AgentGPT értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Rendszeresen ellenőrizze AI-automatizált munkafolyamatait, hogy további optimalizálási lehetőségeket fedezzen fel.

8. Fireflies (A legjobb AI-vezérelt értekezletjegyzetek és hangfelvételek átírásához)

via Fireflies

A Fireflies mesterséges intelligenciával rendelkező ügynökei leírják a megbeszéléseket és automatizált jegyzeteket készítenek, megkönnyítve ezzel a funkciók közötti együttműködést. Összehangolják a népszerű konferenciaeszközöket, hogy több forrásból rögzítsék a beszélgetéseket, és azokat könnyen visszakereshető módon rendszerezzék.

Az AI-ügynökök kulcsszavak azonosítására, teendők nyomon követésére és a csapatok közötti zökkenőmentes megosztásra vannak kiképezve. Ezzel minden érintett fél ugyanazon az oldalon áll, ami nagyobb összhangot és termelékenységet eredményez.

A Fireflies legjobb funkciói

A találkozókat valós időben, nagy pontossággal írja le

A legfontosabb témák és teendők automatikus azonosítása

Együttműködés a felvételek és jegyzetek csapatok közötti megosztásával

Keresés a korábbi értekezletek között konkrét kulcsszószűrők segítségével

A Fireflies korlátai

Esetenkénti átírási pontatlanságok, különösen olyan beszélgetésekben, amelyekben szakszavak vagy erős akcentusok szerepelnek.

Az ingyenes verzió korlátozott tárhelyet és funkciókat kínál.

Fireflies árak

Ingyenes

Pro : 18 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 29 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 39 USD/hó/felhasználó

Fireflies értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (620+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Fireflies-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Ez volt az egyik leginkább átalakító technológia az ügynökségem számára, és mi technológiai megoldásokra specializálódtunk, szóval ez egy nagy dicséret! Minden ügyfelünket és legközelebbi kapcsolatunkat áthelyeztük a platformra, és ők is imádják. A szoftver önmagában is rendkívül hatékony, mert lehetővé teszi számomra az értékesítési és ügyfélhívások kezelését, de ha ehhez még az automatizálás is társul... WOW!!!

Ez volt az egyik leginkább átalakító technológia az ügynökségem számára, és mi technológiai megoldásokra specializálódtunk, szóval ez egy nagy dicséret! Minden ügyfelünket és legközelebbi kapcsolatunkat áthelyeztük a platformra, és ők is imádják. A szoftver önmagában is rendkívül hatékony, mert lehetővé teszi számomra az értékesítési és ügyfélhívások kezelését, de ha ehhez még az automatizálás is társul... WOW!!!

9. Bardeen AI (A legjobb személyes feladatok automatizálásához és böngészőalapú munkafolyamat-automatizáláshoz)

via Bardeen AI

A Bardeen AI egy feladat-automatizáló szoftver, amely közvetlenül a böngészőben fut. Ez megkönnyíti az ismétlődő feladatok automatizálását kontextusváltás nélkül.

Hozzáférést biztosít különböző előre elkészített AI-ügynökökhöz, és rugalmasságot kínál azok létrehozásához természetes nyelvi parancsok segítségével. A Bardeen AI több webes szolgáltatást és alkalmazást is összekapcsol, megkönnyítve az adatbevitel, a scraping és a lead generálás feladatait.

A Bardeen AI legjobb funkciói

Automatizálja a feladatokat közvetlenül a böngészőben egy hatékony kiterjesztés segítségével.

Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat olyan AI-ügynökökkel, amelyek megértik a természetes nyelvű parancsokat.

Hozzáférés előre elkészített automatizálási sablonok könyvtárához különböző felhasználási esetekhez

Gyűjtse össze hatékonyan az adatokat a weboldalakról, manuális erőfeszítés nélkül

A Bardeen AI korlátai

Korlátozott funkcionalitást kínál dinamikus tartalmú vagy fejlett biztonsági intézkedésekkel rendelkező webhelyek számára.

Egyes fejlett funkciók fizetős szolgáltatások.

Bardeen AI árak

Starter : 129 USD/hó

Csapatok : 500 USD/hó

Vállalati: 1500 USD/hó (éves számlázás)

Bardeen AI értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Bardeen AI-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Kiváló eszköz a munkafolyamatok automatizálásához, amelyek korábban órákat vettek igénybe, most pedig csak néhány percet. A könnyű használat számomra elengedhetetlen, amikor egy eszközt választok üzleti vagy magáncélra, és a Bardeen ebben is kiemelkedő!

Kiváló eszköz a munkafolyamatok automatizálásához, amelyek korábban órákat vettek igénybe, most pedig csak néhány percet. A könnyű használat számomra elengedhetetlen, amikor egy eszközt választok üzleti vagy magáncélra, és a Bardeen ebben is kiemelkedő!

10. Claude (A legjobb AI-támogatott íráshoz és beszélgetési intelligenciához)

via Claude

A Claude egy többcélú AI-asszisztens, amely leginkább természetes nyelvfeldolgozási (NLP) képességeiről ismert, amelyek segítenek javítani az írás minőségét. A Calude AI-ügynökei különböző alkalmazásokban nyújtanak beszélgetési támogatást: tartalomszerkesztés, kérdések megválaszolása és kontextushoz illeszkedő javaslatok megfogalmazása.

Ezek a képességek, valamint a több platformmal való zökkenőmentes integrációja rendkívül sokoldalúvá teszik, függetlenül attól, hogy e-mailekre való válaszadásra vagy ügyfélszolgálati feladatokra használja-e.

Claude legjobb funkciói

Kérjen segítséget a tartalom írásához vagy szerkesztéséhez az AI-alapú javaslatokkal

Hozzáférés személyre szabott ajánlásokhoz, mivel a Calude a felhasználói interakciókból és visszajelzésekből tanul.

Több nyelv és dialektus támogatása a különböző igényekhez

Claude korlátai

Az AI-ügynökök teljesítménye a folyamatos frissítések és fejlesztések függvénye.

A felhasználók időnként pontatlanságokat tapasztalnak a válaszokban, különösen összetett lekérdezések esetén.

Claude árak

Ingyenes

Pro : 20 USD/hó

Max : 100 USD/hó

Csapat : 30 USD/hó személyenként

Vállalati: Egyedi árazás

Claude értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak Claude-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik véleménye így fogalmaz:

Nagyon tetszik Claude képessége, hogy tanul a parancsaimból. Általában 2 parancs után megkapom, amit akarok az AI-tól.

Nagyon tetszik Claude képessége, hogy tanul a parancsaimból. Általában 2 parancs után megkapom, amit akarok az AI-tól.

💡 Profi tipp: Több projekt kezelése időigényes lehet. Szeretné megkönnyíteni a dolgokat? Használjon folyamatábra-sablonokat, amelyek segítenek a projektek kezdetétől a végéig történő vizualizálásában, így egyszerűsítheti az egész projektet!

11. Grain (A legjobb AI-támogatott videohívás-összefoglalók és hasznosítható betekintések)

via Grain

A Grain AI-ügynököket használ a videohívások rögzítésére és összefoglalására. Az AI-ügynökök a hosszú értekezleteket tömör, hasznos és megosztható információkká alakítják.

Integrálható a népszerű videokonferencia-platformokkal, és kiemeli a legfontosabb pontokat, így a csapatok könnyebben áttekinthetik a legfontosabb információkat. Az AI-ügynökök emellett testreszabják a könnyen elérhető jegyzetelési sablonokat is.

A Grain legjobb funkciói

Hívások rögzítése és felvétele kiváló minőségű hang- és videofelvételen

Összefoglalja az értekezleteket AI-ügynökök segítségével, hogy kiemelje a legfontosabb pillanatokat

Testreszabhatja a jegyzetelési sablonokat, hogy azok megfeleljenek az egyes értekezletek típusainak és preferenciáinak.

Ossza meg könnyedén a klipeket és az összefoglalókat, hogy fokozza a csapat együttműködését és a tudásmegosztást.

Gabona korlátozások

Nincsenek olyan folyamatspecifikus funkciók, amelyek a speciális eszközökben elérhetők

A felület további testreszabási lehetőségekkel javulhatna, de ehhez hiányoznak a szükséges funkciók.

Gabonaárak

Ingyenes

Starter : 19 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 39 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (290+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Grainről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az AI nagyon okos, mindig tudja, mi a bevezető és mi a munkával nem kapcsolatos csevegés a megbeszéléseken, és nem vesződik azok összefoglalásával. A jegyzetek pedig nagyon jók, jobbak, mint a versenytársaké, amelyeket kipróbáltam, például a Fathom és a Gemini Notes a Google Meetben.

Az AI nagyon okos, mindig tudja, mi a bevezető és mi a munkával nem kapcsolatos csevegés a megbeszéléseken, és nem vesződik azok összefoglalásával. A jegyzetek pedig nagyon jók, jobbak, mint a versenytársaké, amelyeket kipróbáltam, például a Fathom és a Gemini Notes a Google Meetben.

Szerezze be a legjobb, leginkább kontextusfüggő AI-ügynököket a ClickUp segítségével

Az AI-ügynökök átalakítják a vállalkozások munkafolyamatainak automatizálását a nagyobb termelékenység érdekében. Az intelligens betekintés kivonásától az ismétlődő feladatok automatizálásáig lehetővé teszik a csapatok számára, hogy okosabban, gyorsabban és hatékonyabban dolgozzanak. Biztosan előnyösek lesznek a modern munkahelyeken.

A fentebb bemutatott különböző AI-ügynök platformok közül a ClickUp tűnik ki, mint a legjobb megoldás. Előre elkészített és egyedi autopilóta ügynököket is kap, amelyek leveszik a mindennapi feladatok terhét a válláról. A ClickUp Brain intelligens betekintést nyújt a munkaterületébe, míg a ClickUp Automations intelligens triggerek, valós idejű kontextus és a teljes munkaterülethez való hozzáférés – beleértve a feladatokat, dokumentumokat és csevegéseket – kombinálásával csökkenti a manuális munkát. Az általános AI eszközöktől eltérően a ClickUp kifejezetten a termelékenységre lett tervezve, teljes mértékben testreszabható és zökkenőmentesen működik a csapata munkafolyamatában.

Készen áll arra, hogy az AI segítségével a legproduktívabb önmaga legyen? Szerezze be most a ClickUp-ot!