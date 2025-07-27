Több mint 50 AI-képes prompt lenyűgöző vizuális elemek létrehozásához

Képzelje el: késő este van, és Ön egy körforgásban vázlatokat készít, töröl, és túl sokat gondolkodik. Kipróbál egy színsémát, majd egy másikat, módosítja a kompozíciót, de a képe még mindig nem tűnik megfelelőnek.

Az AI képgenerátorok lehetővé teszik a művészeknek és azoknak, akik nem rendelkeznek tervezési ismeretekkel, hogy egyszerűen szavakkal leírva koncepciójukat lenyűgöző vizuális elemeket hozzanak létre.

Ugyanakkor, csakúgy, mint más AI eszközök esetében, a vizuális elemek a megadott promptoktól függenek. A valósághű portréktól az álomszerű absztrakt tájakig végtelen számú vizuális elemet hozhat létre.

Ebben a blogban több mint 50 AI-képes promptot mutatunk be, amelyek segítségével megvalósíthatja elképzeléseit számos felhasználási esetben. 🎯

Így hozhat létre lenyűgöző vizuális elemeket AI-sablonokkal: Adjon egyértelmű utasításokat az AI-eszközöknek a képek generálásához, az egyszerűtől a részletes leírásokig. Adja meg a kép típusát, fő témáját, háttérképet, kompozíciós stílust és további részleteket. Legyen konkrét, közvetítse a hangulatot, használjon művészeti referenciákat, finomítsa az iterációval, és kísérletezzen az AI által generált képek létrehozásával.

Képeket készíthet professzionális tervezéshez, művészethez, rajzfilmekhez, videojátékokhoz, marketing brosúrákhoz, rendezvényekhez és még sok máshoz!

A ClickUp Tasks segítségével rangsorolhatja a feladatokat, a Whiteboards segítségével ötletelhet, a Docs segítségével tárolhatja a promptokat, és a ClickUp Chat segítségével valós idejű visszajelzéseket kaphat.

Mik azok az AI képalkotó promptok?

Az AI-képes prompt egy egyértelmű utasítás vagy leírás, amelyet vizuális képek létrehozásához használnak. Ez egy részletes útmutató az AI-eszköz számára, amely olyan szempontokat vázol fel, mint a téma, a stílus, a megvilágítás, a színpaletta és a hangulat.

A prompt minősége attól függ, hogy mennyire jól írja le elképzelését. A világos és részletes prompt csökkenti a zavart és jobb eredményekhez vezet.

A jó prompt alapvető elemei

Egy erős prompt világos, konkrét és vonzó, elegendő kontextust adva az AI-nek a válasz irányításához, miközben teret hagy a kreativitásnak.

Meg kell határoznia a kívánt formátumot vagy eredményt – legyen az esszé, lista vagy elbeszélés – és tartalmaznia kell minden olyan fontos részletet, amely segít meghatározni a válasz irányát.

Nézzünk meg néhány AI képalkotási tippet. 👇

Képtípus

Válassza ki a kívánt képtípust: 3D-modell, illusztráció, animált jelenet vagy akár kézzel rajzolt vázlat. Meg kell adnia a vizuális stílusra vonatkozó preferenciáit is, például rajzfilmszerű vagy hiperrealista.

📌 Példa: „Készítsen hiperrealisztikus 3D-modellt egy futurisztikus sportautóról, sima vonalakkal és ragyogó kék háttérvilágítással. ”

Fő téma

Határozza meg egyértelműen a kép fő témáját. Ez lehet egy karakter, tárgy, állat, vagy akár egy hegylánc vagy városi látkép. Legyen a lehető legkonkrétabb; szükség esetén leírhatja a pózukat, megjelenésüket vagy szerepüket a jelenetben.

📌 Példa: „Cyberpunk ihletésű karakter bőrdzsekiben, ragyogó kibernetikus karokkal, magabiztosan áll az esőben.”

📖 Olvassa el még: A legjobb AI-eszközök tervezőknek

Háttérjelenet

Állítsa be a téma környezetét. Legyen szó nyüzsgő városi utcáról, békés erdőről vagy valami absztraktról, a háttér segít kialakítani a képet.

📌 Példa: „Nyüzsgő, futurisztikus piac holografikus táblákkal, robotárusokkal és élénk tömeggel.”

Kompozíciós stílus

Fejezze ki, hogyan szeretné, hogy az kép legyen elrendezve. Közelkép vagy széles látószögű felvétel legyen? Tiszta, minimalista dizájnt szeretne, vagy inkább részletgazdagabbat? Fontolja meg, hogy hangulatot teremtő elemeket, például drámai árnyékokat vagy lágy, meleg világítást is beépít az AI-művészeti ötleteibe.

📌 Példa: „Drámai közeli felvétel egy sárkány szeméről, amelyben tükröződik a felemelt karddal közeledő lovag sziluettje.”

🔍 Tudta? Az Adobe globális felmérése szerint a kreatív szakemberek 83%-a használ generatív AI-t a munkájában. 20% pedig arról számol be, hogy a munkáltatói vagy ügyfelei AI használatát kérik a munkájukban. Ez hangsúlyozza a szakemberekkel szemben növekvő elvárást, hogy az AI-t beépítsék a tervezési folyamatba.

További részletek

Adjon egyedi részleteket az AI-művészeti generátor promptjaihoz, és adjon több karaktert a képének. Ez magában foglalhat olyan textúrákat, mint egy kőfal érdes felülete vagy egy üvegfelület simasága.

Leírhatja a színsémákat, a jelenet energiáját, vagy akár a művészi hatásokat is – például a pop-art ihlette élénk színeket vagy a vintage fotókhoz hasonló lágy, elhalványult megjelenést.

📌 Példa: „A főnix tollai szivárvány színekben kell csillogjanak, szemei pedig olvadt láva fényében kell ragyogjanak.”

Bónusz: Tanulja meg, hogyan lehet képeket generálni a ChatGPT segítségével!

Miért fontos az AI-képek használatának elsajátítása?

Az AI-sablonok elsajátításával teljes mértékben kiaknázhatja a képgenerátorok potenciálját, áthidalva a homályos ötletek és a lenyűgöző vizuális elemek közötti szakadékot. Ezzel irányíthatja a stílust, a hangulatot és más bonyolult részleteket, hogy megvalósítsa művészi elképzeléseit.

Íme, hogyan segítenek ezek a promptok:

Fokozott kreativitás: Gyorsan felfedezhet szélesebb körű koncepciókat és stílusokat, hogy szokatlan és kísérleti vizuális ötleteket generáljon.

Fokozott hatékonyság: Az AI-eszközök automatizálják és felgyorsítják a tervezési folyamatot az agilis tervezési munkafolyamatokhoz, például a marketingkampányokhoz.

Jobb döntéshozatal: A prompt engineering gyors visszajelzést és vizuális betekintést biztosít a tervezési döntésekbe, lehetővé téve az érdekelt felek számára a különböző koncepciók gyors értékelését.

Költséghatékonyság: Az AI-s képalkotás csökkenti a hagyományos grafikai tervezési erőforrásoktól való függőséget, amelyek drágák és időigényesek lehetnek.

Példák hatékony AI-képekhez

Az inspiráló és egyedi műalkotások létrehozásához a megfelelő prompt jelentheti a különbséget. Fedezzünk fel néhány AI-művészeti prompt példát egy remek AI-kép prompt létrehozásához. Megnézzük néhány más felhasználási esetet is. 💁

l. Művészet

Íme néhány hatékony AI-művészeti prompt, amelyekkel lenyűgöző, AI által generált művészeti alkotásokat hozhat létre ( ):

Storyboard készítése: Készíts storyboard paneleket [filmtípus] számára, amelyek olyan kulcsfontosságú pillanatokat ábrázolnak, mint [jelenet leírása]. Fókuszálj az [érzelmekre] egy olyan stílusban, amely ötvözi a [vizuális stílust] Szerkesztői illusztrációk: Készítsen szerkesztői illusztrációt [kiadvány típusa] számára [téma, pl. mentális egészség]. Használjon [művészi elemeket] a [koncepció] vizuális ábrázolásához

via Stable Diffusion

Gyerekkönyv illusztrációk: Készítsen szeszélyes karaktereket egy [téma]ról szóló gyerekkönyvhöz, amelyben [részletek] szerepelnek. Tartalmazza a [helyszín]hez hasonló beállításokat, konzisztens [stílusban]. Szürreális művészet: Készítsen szürreális képeket, amelyek [koncepciót] ábrázolnak [kulcsfontosságú elemekkel]. Használjon [színsémák] keverékét, hogy [hangulatot] teremtsen. Absztrakt művészet: Készítsen szürreális képeket, amelyek [koncepciót] ábrázolnak [kulcsfontosságú elemekkel]. Használjon [színsémák] keverékét, hogy [hangulatot] teremtsen. Kísérleti művészet: Készítsen egy kísérleti művet, amelyben [elem] [váratlan formákkal] keveredik, szürreális, mégis harmonikus fúzióban

Hozzon létre egyedi képeket természetes nyelvű promptok segítségével a ClickUp Brain segítségével.

Tájkép: Készítsen impresszionista stílusú ábrázolást [beállítás]ról, vastag ecsetvonásokkal és meleg tónusokkal, hogy [érzelmet] keltsen. Portré művészet: Készítsen egy szeszélyes portrét [szereplő]ről, szürreális elemekkel, például lebegő lámpásokkal vagy állati társokkal, akik emberhez hasonló kifejezéseket mutatnak. Konceptuális művészet: Tervezzen egy [ötlet] ábrázoló konceptuális művet, amely olyan elemeket kombinál, mint az ősi építészet, neonfényes vezetékek és képernyők

II. Professzionális tervezés

Íme néhány példa AI-sablonra professzionális tervezéshez:

E-kereskedelmi weboldal elrendezése: Készítsen [melléknév] elrendezést egy [termékkategória] termékeket értékesítő e-kereskedelmi weboldalhoz. A kezdőlapon egy nagy méretű hős képnek kell szerepelnie a [kiemelt termékről], és világos navigációval kell rendelkeznie, [konkrét kategóriák] szakaszokkal. Használjon modern színpalettát, és gondoskodjon arról, hogy az elrendezés könnyen navigálható legyen, a felhasználói élményre összpontosítva. Vállalati brosúra tervezése: Tervezzen vállalati brosúrát a [vállalat neve] számára, amely [iparági típus]. A brosúrának tartalmaznia kell a vállalat áttekintését, a kínált szolgáltatásokat és az ügyfelek véleményét. Használja a [színpalettát] és integrálja a [konkrét vizuális elemeket]

via Stable Diffusion

Logótervezés a [vállalat neve] számára: Tervezzen maximalista logót a [vállalat neve] számára, amely [iparág]. A logónak [betűtípust] kell használnia, és tartalmaznia kell egy finom grafikai elemet, amely tükrözi a vállalat [értékeit]. A színpaletta [színek] legyen, hogy modern és letisztult megjelenést biztosítson. Mobilalkalmazás felhasználói felületének tervezése: Tervezzen elegáns és intuitív felhasználói felületet a [alkalmazás neve] mobilalkalmazáshoz, amely [alkalmazás funkciója]. Az alkalmazásnak [színsémával] kell rendelkeznie, és könnyen navigálható fülekkel, gombokkal és értesítésekkel kell ellátni. A kezdőképernyőn [főbb funkciók]nak kell megjelenniük, és az alkalmazásnak [specifikus tervezési elemekkel] kell rendelkeznie. 3D termékrenderelés a [Termék neve] számára: Készítsen fotórealisztikus 3D renderelést a [termék neve] termékről, bemutatva annak jellemzőit a [beállítás] környezetben. A [termék] sima felületen, fényvisszaverődéssel kell elhelyezkednie. A renderelésnek ki kell emelnie a [konkrét jellemzőket], olyan [megvilágítással], amely hangsúlyozza a termék textúráját és kontúrjait

a ClickUp Brain mesterséges intelligencia képgenerátorán keresztül

Termékcsomagolás tervezése: Tervezzen elegáns, modern csomagolást a [termék neve] termékhez. A csomagolásnak [konkrét anyagot] és [színpalettát] kell tartalmaznia. A termék logójának minimalista tipográfiával kell rendelkeznie; minden további szövegnek [betűtípussal] kell szerepelnie. A tervezésnek [márka tulajdonságait] kell közvetítenie.

III. Fotózás

Íme néhány AI képalkotó prompt különböző típusú fotózáshoz:

az Adobe Firefly segítségével

Utazási blogok/weboldalak: Készítsen fotókat a [konkrét utazási célpont] felett lenyugvó napról, megörökítve a szürkület meleg fényét. Tartalmazza [a részleteket, például a sziluettszerű épületeket vagy a narancssárga, rózsaszín és lila színátmenetekkel tarkított színes eget] Termékbemutató: Készítsen nagy felbontású fotót a [terméktípus]ról, amelyet [felület típus]ra helyezett [stúdió környezetben]. A kompozíciót [kompozíciós stílusban] alakítsa ki, hogy hangsúlyozza a [termék jellemzőit], például a [konkrét tulajdonságokat] Életmódmagazinok: Készítsen fotókat [otthoni környezet]ről, amelyeket [ablakok típusa]on át beáramló természetes fény tölt meg. Hangsúlyozza ki a [legfontosabb dekorációs elemeket] apró részletekkel, például [dekorációs kiegészítőkkel] Wellness blogok: Készítsen nyugodt hangulatú képeket olyan személyekről, akik [wellness tevékenységet] végeznek [helyszínen] [napszakban]. Használjon [konkrét színek] palettát, hogy [érzést] keltsen.

Lifestyle termékhasználat: Készítsen képet [személyről, pl. férfiról, nőről vagy gyermekről], aki [terméktípust] használ [konkrét helyen, pl. konyhában, nappaliban]. Mutassa meg őket [konkrét cselekvés közben, pl. kávézás közben, a termék használata közben] lágy, természetes megvilágításban [fényforrásból, pl. ablakból, lámpából]. Divatcikk: Készítsen egy divatos fotósorozatot [téma] témában [helyszín] helyszínen. Válasszon modelleket, akik [elemek] stílusban vannak öltözve, és [dinamikus pózokban] pózolnak. Használjon olyan világítást, amely hangsúlyozza a [hangulatot], hogy kiemelje a [legfontosabb jellemzőket]

IV. Karikatúrák és rajzfilmfigurák

Íme néhány AI képalkotó, amelyekkel rajzfilmeket és karikatúrákat hozhat létre:

Karaktertervezés websorozathoz: Készítsen egyedi karaktereket a [sorozat témájához], beépítve a [tervezési jellemzőket]. Hangsúlyozza a [konkrét hangnemet] egy [stílussal] Promóciós karikatúrák: Készíts humoros karikatúrákat [esemény típusához], [túlzott kifejezésekkel, kulcsfontosságú kellékekkel vagy játékos beállításokkal], amelyek illeszkednek a kampány [témájához]

az Adobe Firefly segítségével

Egyedi ajándéktárgyak: Készítsen karikatúrákat [konkrét személyekről], megörökítve [fontos részleteket], amelyek tükrözik [tapasztalataikat vagy személyiségüket] Közösségi falfestmények: Tervezzen egy élénk falfestmény-koncepciót, amely [téma] ünneplésére szolgál, és [kulcsfontosságú elemeket] tartalmaz. Gondoskodjon arról, hogy a tervezés [konkrét üzeneteket] közvetítsen [stílusban]

V. Videojáték-tervezés

Íme néhány AI képalkotó eszköz videójáték-tervezéshez:

Színsémák és témák: Készítsen színpalettát [játéktípus] számára, amely [konkrét árnyalatokat] tartalmaz, amelyek [érzelmeket] keltenek. Győződjön meg arról, hogy a paletta kiegészíti a [kulcsfontosságú elemeket] Karaktertervezés: Készítsen terveket [karaktertípus] számára [játékbeállítás] környezetben. Fókuszáljon a [szerepüket] tükröző [részletekre] Környezeti koncepciók: Készítsen vizuális elemeket [konkrét helyszínről], bemutatva [részleteket]. Használja a [megvilágítást] a környezet [hangulatának] fokozására Játék promóciós anyag: Készítsen banner képet [játék típus] számára, amelyen [főszereplő vagy jelenet] szerepel. Tartalmazza a [részleteket], hogy felkeltse a figyelmet és kiemelje a játék [egyedülálló értékesítési pontjait]

A Brain még abban is segíthet, hogy finomítsa a promptjait és pontosabb eredményeket érjen el!

VI. Márkaépítés és identitás

Íme néhány AI-sugallat, amelyet márkázáshoz és identitással kapcsolatos képekhez használhat:

Márkaépítési segédanyagok: Készítsen vizuális márkaépítési anyagokat, például névjegykártyákat és fejléces papírokat a [márkanév] logójával és színvilágával. Gondoskodjon arról, hogy minden egységes legyen és tükrözze a márka identitását, olyan elemekkel, mint [pl. tiszta vonalak, professzionális betűtípusok]. Csomagolás tervezése: Tervezzen csomagolási koncepciókat [terméktípus] számára, környezetbarát anyagok, például [pl. újrahasznosított papír, biológiailag lebontható műanyag] és modern designelemek felhasználásával, amelyek tükrözik a [márka stílusát] Termékmakettek: Készítsen maketteket olyan márkás termékekről, mint pólók vagy bögrék, amelyek a [márkanév] logóját viselik, hogy bemutassa, hogyan néznek ki termékei a valóságban.

via Stable Diffusion

Rendezvény standjának tervezése: Készítsen vizuális elemeket egy rendezvény standjához, amelyen a [márkanév] termékei szerepelnek. Tartalmazza a bannereket, a kiállítási elrendezéseket és olyan elemeket, mint [pl. márkás kellékek], hogy hatékonyan képviselje a márkát.

VII. Tipográfia és grafikai tervezés

Íme néhány prompt, amely segít Önnek az AI használatában a grafikai tervezés és a tipográfia területén:

Kísérleti tipográfiai elrendezések: Készítsen merész és futurisztikus tipográfiai tervet, amelyben túlméretezett, egymást átfedő betűk szerepelnek [színes sémában]. Integráljon geometriai mintákat és absztrakt formákat vizuális kiegészítőként, biztosítva a szövegelemek dinamikus áramlását Szövegbe integrált illusztrációk: Készítsen tipográfiai alkotást, amelyben a betűk az illusztráció részét képezik, például [példa téma]. Használja a [konkrét stílus] funkciót a szöveg és a képek zökkenőmentes összeolvasztásához Posztertervezés: Készítsen [stílusú] grafikai posztert, amely a letisztult tipográfiára és a merész negatív térre összpontosít. Használjon egyszerű betűtípust [meghatározott színpalettával], hogy hangsúlyozza a tisztaságot és a hatást Tipográfiai minták: Készítsen teljesen tipográfiából álló, ismétlődő mintát, amelyben a betűk torzítottak, elforgatottak vagy absztrakt díszítő motívumokká alakítottak. Válasszon [témát] és harmonikus színpalettát a koherens tervezéshez

az Adobe Firefly segítségével

Tipográfia és fotográfia ötvözése: Készítsen olyan vizuális elemet, amelyben a tipográfia integrálódik a fényképbe, például szavak formálnak [mérföldkövet vagy tárgyat]. Gondoskodjon arról, hogy a betűk utánozzák a fénykép textúráját és megvilágítását, hogy zökkenőmentes legyen az összeolvadás

VIII. Marketinges vizuális elemek

Íme néhány AI képalkotó prompt marketing célokra:

Közösségi média infografika stílus: Készítsen színes infografikát, amely kiemeli a [szolgáltatás/termék] előnyeit. Használjon ikonokat, például [példa ikonok], és rövid szöveget, hogy vizuálisan vonzó és könnyen érthető legyen Közösségi média visszaszámláló: Készítsen visszaszámláló grafikát a [termék] közelgő akciójához. Használjon dinamikus elemeket, például órákat vagy időzítőket, és egészítse ki azokat olyan kifejezésekkel, mint „[akció neve]” vagy „[visszaszámlálás részletei]”, hogy fokozza a várakozást. Fejléc kép e-mail marketinghez: Tervezzen tiszta és vonzó fejlécet e-mail hírleveléhez, amelyen [téma vagy termék] szerepel, egyik oldalán a logójával és egyszerű [szín/textúra] háttérrel. Promóciós banner: Készítsen bannert a [termék] e-mail kampányához, hogy népszerűsítse a [termék/szolgáltatás] kedvezményét. Használjon merész tipográfiát, hangsúlyozva a [kedvezmény százalékát], és élénk színeket, hogy felkeltse a figyelmet. Cselekvésre ösztönző gomb: Tervezzen egy világos, figyelemfelkeltő gombot a cselekvésre ösztönzéshez. A szövegnek „[cselekvési kifejezés]” feliratnak kell lennie, vastag, élénk színekkel, hogy ösztönözze a kattintásokat.

via Stable Diffusion

Landing page vizuális elemek: Tervezzen vizuális elemeket a [weboldal neve] landing page-jéhez, kiemelve a [termék/szolgáltatás] legfontosabb jellemzőit. Használjon ikonokat és rövid szövegeket, például „[1. jellemző], [2. jellemző], [3. jellemző]”, hogy egyszerű és hatásos legyen Egyedi illusztrációk: Készítsen egyedi illusztrációkat a [weboldal neve] számára, amelyek [márkája alapértékeit] képviselik, és illeszkednek az üzenethez, például [pl. városi látkép, természet ihlette motívumok] Display hirdetés kép: Tervezzen egy display hirdetést, amely [terméktípus] terméket ábrázol tiszta háttér előtt. Használjon kiemelő szöveget, például „[a termék legfontosabb előnye]”, és szemet gyönyörködtető színeket, például [élénk narancs, kék stb.], hogy a hirdetés kiemelkedjen a többi közül. Videó miniatűr: Készítsen figyelemfelkeltő miniatűrt [szolgáltatás/termék] videó hirdetéséhez. Használjon vonzó vizuális elemeket, például [pl. a termék működés közben, animált szöveg] és szövegfeliratokat, hogy felkeltse a figyelmet Promóciós szórólap: Készítsen vonzó szórólapot rendezvénye vagy akciója népszerűsítésére. Tegyen rá [kiemelt termékek] képeit és az esemény legfontosabb adatait, például [az esemény dátumát, helyszínét], világos, könnyen olvasható formátumban. Esettanulmány infografika: Készítsen egy infografikát, amely összefoglalja a [téma vagy termék] esettanulmány legfontosabb eredményeit, így azok vizuálisan könnyen befogadhatók lesznek. Fehér könyv vizuális elemei: Grafikák tervezése egy [téma] című fehér könyvhöz, komplex ötletek egyszerű, vizuális elemekre bontása a jobb érthetőség érdekében

IX. Eseménymarketing

Íme néhány AI képgenerátor prompt az eseménymarketinghez:

Konferencia banner: Készítsen vizuális elemeket konferencia bannerekhez, amelyek [iparág vagy téma] kapcsolatos témákról szóló előadásokat hirdetnek, hogy azok kiemelkedjenek a többi közül Eseménymeghívó grafika: Készítsen meghívó grafikát az eseményéhez, amelyen világosan feltünteti a dátumot, az időpontot, a helyszínt és az RSVP részleteket, vonzó dizájnnal

az Adobe Firefly segítségével

Szponzorok elismerését jelző táblák: Olyan táblákat tervezzen, amelyek elismerik rendezvénye szponzorait, és logóikat és márkaelemeiket tiszta, professzionális elrendezésben jelenítik meg. Fotóautomata háttértervezés: Készítsen szórakoztató fotóautomata háttértervet rendezvényéhez, amely magában foglalja a rendezvény témáját, és helyet hagy a logójának. Esemény utáni összefoglaló grafika: Készítsen grafikákat, amelyek összefoglalják az esemény legfontosabb pillanatait, beleértve a legfontosabb idézeteket, az előadók gondolatát és a résztvevők véleményét.

Készítsen könnyedén marketingeszközöket a ClickUp Brain segítségével!

🔍 Tudta? Az Egyesült Államokban a közösségi médiában megosztott képek 71%-a AI-generált. Kanadában és az APAC régióban ez az arány magasabb, eléri a 77%-ot, míg Európában 68%.

Mielőtt megértenénk, hogyan kell AI kép promptot írni, ismerkedjünk meg az AI művészeti generátor eszközökkel.

Íme néhány, amit használhat: DALL. E 3: A ChatGPT-vel integrálva zökkenőmentes élményt nyújt a promptok elkészítéséhez és generálásához. Midjourney: Művészi alkotásairól híres Midjourney olyan képeket generál, amelyek gyakran hasonlítanak professzionális illusztrációkra és konceptuális művészetre. Stable Diffusion: Rugalmas és testreszabható tulajdonságai miatt fejlesztőknek és alkotóknak egyaránt ideális, nyílt forráskódú AI eszköz, amelyet finomhangoláshoz használnak. Adobe Firefly: Az Adobe Creative Suite-be integrált Firefly ideális marketingesek és tervezők számára, akik kifinomult tartalmakon dolgoznak.

A megfelelő eszközök egyszerűsítik ezt a folyamatot, intuitívabbá és hatékonyabbá téve a promptok létrehozását.

Az olyan prompt-tervező eszközök, mint a ChatGPT, segíthetnek a kreatív promptok finomításában és ötletelésében, míg az olyan platformok, mint a Canva, a generált koncepciók finomításában.

De van ennél is jobb megoldás.

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás lehetővé teszi, hogy egyedi promptokat generáljon a felhasználó által megadott paraméterek, például a művészeti stílus, a téma és a színpreferenciák alapján.

ClickUp Brain

Az AI-sugallatok használata sokkal könnyebb a ClickUp Brain segítségével.

A általános AI-eszközökkel ellentétben a ClickUp Brain megérti a munkád kontextusát, így nem kell túl sokat gondolkodnod a promptokon, és nem kell bonyolult utasításokat használnod.

Adja át márkakészletét, és hagyja, hogy az AI munkához lásson!

Akár megbeszéléseket foglal össze, tartalmat generál vagy rutinfeladatokat automatizál, csak írja be egyszerű nyelven, amit szeretne, és a ClickUp Brain intelligens, releváns eredményeket szállít. Ezzel kiküszöböli a találgatásokat az AI-sugallatokból, így azok mindenki számára elérhetőek és hatékonyak lesznek a csapatában.

Ezenkívül segít pontos és hatékony promptok kidolgozásában, hogy elérje a kívánt eredményeket. Ez a funkció különösen értékes azok számára, akiknek nehézséget okoz az absztrakt ötletek megvalósítható leírásokká alakítása.

A ClickUp feladat- és projektmenedzsment funkciókat is kínál. Minden szükséges eszközt biztosít a tervezési munkafolyamatához, az brainstorming sablonoktól a hatékony együttműködési eszközökig.

Vessünk egy pillantást néhány olyan funkciójára, amelyet művészeti és grafikai igényeidhez használhatsz. 📃

ClickUp feladatok

Egyszerűsítse tervezési munkafolyamatát a ClickUp Tasks segítségével

A ClickUp Tasks egyszerűsíti kreatív munkafolyamatát, lehetővé téve, hogy vonzó vizuális elemeket készítsen, miközben szervezett marad. Ossza fel tervezési ütemtervét kisebb, könnyebben kezelhető feladatokra.

Minden feladat tartalmazza a projekt leírását, a határidőket és a prioritási szinteket, hogy segítsen Önnek a terv betartásában.

Például, amikor AI által generált vizuális elemekkel kapcsolatos ötleteket gyűjt, létrehozhat feladatokat, amelyekkel felsorolhatja az egyes stílusokhoz tartozó koncepciókat, például tipográfia, konceptuális művészet vagy grafikai tervezés. Adjon meg egyértelmű prioritásokat, hogy a legsürgetőbb projekteket először kezelje.

📖 Olvassa el még: Alapvető Midjourney prompt példák művészek és tervezők számára

ClickUp Whiteboards

Vizuálisan térképezze fel a projekteket, és valós időben működjön együtt csapatával a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp Whiteboards kiválóan alkalmas ötletek táblájának létrehozására, brainstormingra és AI-sugallatok tervezésére, dinamikus és együttműködésen alapuló csapatmunkát biztosítva. Különböző kreatív eszközök, például post-it cetlik, gondolattérképek és folyamatábrák segítségével vizuálisan is ábrázolhatja gondolatait, hogy azokat rendszerezze és finomítsa.

A valós idejű együttműködési funkcióknak köszönhetően több csapattag is egyszerre adhat hozzá és szerkeszthet ötleteket, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, és bővítheti egymás javaslatait. Ez biztosítja, hogy minden hozzászólás hatékonyan rögzítésre kerüljön.

Például, ha szürreális művészeti sorozatot tervez, létrehozhat szakaszokat olyan témákhoz, mint „álomszép tájak”, „természet-technológia hibridek” és „absztrakt alakok”.

🧠 Érdekesség: A legdrágább AI-műalkotás 432 000 dollárért kelt el. A Portrait of Edmond de Belamy névre keresztelt alkotás egy generatív ellentétes hálózat (Generative Adversarial Network) nevű AI által létrehozott képzeletbeli személy portréját ábrázolja. A műalkotást a francia művészeti kollektíva, az „Obvious Art” tagjai hozták létre.

ClickUp Docs

Hozzon létre egy központi AI-képes prompt adatbázist a ClickUp Docs-ban.

A ClickUp Docs kiváló eszköz az AI-művészeti promptok központi tárolójának létrehozásához és tárolásához, hogy kreatív ötleteit egy helyen szervezhesse és elérhesse.

A csapatok zökkenőmentesen együttműködhetnek, létrehozhatnak, szerkeszthetnek és finomíthatnak promptokat különböző művészeti és tervezési feladatokhoz.

Ezeket a promptokat kategóriák alapján rendezheti el egymásba ágyazott oldalakba, mappákba vagy terekbe, például „AI Art Creation” (AI-alapú művészeti alkotás), „Product Photography” (Termékfotózás) vagy „Social Media Graphics” (Közösségi média grafikák). Ráadásul zökkenőmentesen kapcsolódik a Tasks és a Whiteboards alkalmazásokhoz, így minden információja egy helyen található.

📖 Olvassa el még: 11 legjobb Midjourney alternatíva és versenytárs az AI-képalkotás terén

ClickUp Chat

Szerezzen be visszajelzéseket a csapattól, és dolgozzon ki változtatásokat a csapattal a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp Chat robusztus együttműködési eszközöket kínál a csapatkommunikáció és a valós idejű visszajelzések elősegítésére. A Chat segítségével megbeszélheted ötleteidet, megoszthatod észrevételeidet, vagy kritizálhatod egymás munkáit, amikor művészeti projektekben dolgoztok.

Emellett létrehozhat dedikált csatornákat konkrét projektekhez, vagy integrálhatja azokat a Feladatok és Dokumentumok alkalmazásokba, így mindenki részt vehet a megbeszélésekben, miközben közvetlen hozzáférése van a releváns promptokhoz és forrásokhoz.

Használja a ClickUp Assign Comments funkciót, hogy megjelölje az egyes érdekelt feleket visszajelzés céljából.

Továbbá, a ClickUp Assign Comments javítja a visszajelzési folyamatot azáltal, hogy a megjegyzéseket végrehajtható feladatokká alakítja. Például egy tervezési felülvizsgálat során közvetlenül megjelölheti a tervezőt a layout módosításához.

A rendszer azonnal értesítést küld nekik, így biztosítva a teljes átláthatóságot.

A legjobb gyakorlatok és tippek a promptok finomításához

A mesterséges intelligencia által generált képekhez hatékony promptok létrehozása elengedhetetlen a kívánt vizuális eredmények eléréséhez.

Íme néhány fontos stratégia a promptok javításához: Hangulat és stílus: A melléknevek remek módszerek a kívánt hangulat vagy esztétika közvetítésére. Ha modern, letisztult stílust keres, megadhatja, hogy „Készítsen minimalista dizájnt éles vonalakkal és semleges színpalettával”. Művészeti referenciák: Hivatkozzon híres művészekre vagy mozgalmakra. Kérjen például „impresszionista képet” vagy „Picasso absztrakt műveire emlékeztető” képet. Egyensúlyozza a hosszúságot és a részletességet: Egy jó promptnak részletesnek kell lennie, de nem szabad túlterhelnie a képgenerátort. Egyszerű koncepciók esetén 5-7 szó elegendő, míg komplex promptok esetén több magyarázatra lehet szükség. Finomítson az iterációval: Ha az AI első próbálkozásra nem fogja meg az elképzelését, módosítsa a promptot, és próbálkozzon újra. A kis módosítások nagy különbséget jelenthetnek, és a sikeres promptok naplózása segít javítani a jövőbeli eredményeket. Kísérletezzen a variációkkal: Próbálja meg megváltoztatni a mellékneveket vagy új elemeket hozzáadni, hogy különböző eredményeket fedezzen fel. A különböző megfogalmazásokkal vagy részletekkel való kísérletezés segít felfedezni új vizuális értelmezéseket és közelebb kerülni a tökéletes eredményhez.

Változtassa ötleteit lenyűgöző képekké a ClickUp segítségével

A blogbejegyzésben bemutatott több mint 50 AI-képes prompttal a készletében a lenyűgöző vizuális elemek létrehozásának lehetőségei végtelenek. A termékfotózástól a vonzó közösségi média bejegyzésekig az AI új magasságokba emelheti kreatív folyamatát.

Az AI végtelen inspirációt nyújt, de a kreatív projektek szervezettségének és a tervek betartásának fenntartása a siker kulcsa. Itt jön be a ClickUp.

A ClickUp megszervezi a feladatait, határidőket állít be és könnyedén együttműködik, így biztosítva, hogy ötletei ne csak koncepciók maradjanak, hanem a lehető leghatékonyabb módon megvalósuljanak.

Szeretnéd fejleszteni az AI által generált képeidet és művészeti projektjeidet? Regisztrálj még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅