Hogyan lehet képeket generálni a ChatGPT segítségével?

Emlékszik még, amikor egyedi képet kellett készítenie, de nem volt ideje vagy képessége egy remekmű létrehozására? Talán nem talált megfelelő fotót egy blogbejegyzéshez, vagy szemet gyönyörködtető dizájnra volt szüksége egy projekthez.

Szerencséjére a ChatGPT most segítségére siethet! A szövegalkotáson túlmenően ez egy megbízható AI eszköz a tervezők számára is.

A ChatGPT segítségével képek létrehozása rendkívül egyszerű – csak egy szöveges promptra van szükség. Csak írja le, mit szeretne, legyen az egy realisztikus vagy egy kicsit szeszélyes kép.

Szeretne egy cilinderes macskát? Vagy egy futurisztikus várost naplementekor? A lehetőségek végtelenek. De hogyan kezdjen hozzá? Mi segítünk!

Itt megtalálja mindazt, amit tudnia kell arról, hogyan lehet a ChatGPT segítségével képeket generálni – az AI-művészeti ötletektől a fejlett kreatív technikákig, amelyek segítségével professzionális minőségű vizuális elemeket hozhat létre.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Így hozhat létre képeket a ChatGPT segítségével: Kezdje azzal, hogy bejelentkezik és megnyitja a Message ChatGPT mezőt.

Válassza ki az „Image” (Kép) opciót az eszközök közül a képalkotás elindításához.

A legjobb eredmények elérése érdekében készítsen részletes és egyértelmű utasításokat (pl. adja meg a színeket, a stílust és a kompozíciót).

Kísérletezzen a parancsokkal, hogy beállítsa a kép részleteit, például a megvilágítást vagy a perspektívát.

Használjon konkrét művészeti stílusokra vagy híres művészekre utaló referenciákat az esztétika irányításához.

Írja le a hangulatot vagy a légkört a mélyebb élmény érdekében (pl. világítás, környezet).

Finomítsa a képeket úgy, hogy újból megadja a parancsokat, és addig módosítsa őket, amíg elégedett nem lesz az eredménnyel.

Ne feledkezzen meg a korlátozásokról, mint például a képek mennyiségének korlátozása, a külső eszközökre (pl. DALL-E) való támaszkodás és a szerzői jogokkal védett tartalmakra vonatkozó etikai korlátozások.

Használja a ClickUp alkalmazást az AI által generált képek, valamint a feladatok és projektek szervezéséhez, kezeléséhez és nyomon követéséhez, hogy jobban integrálódjon a projektmenedzsmentbe.

Bevezetés a ChatGPT képalkotó képességeibe

A ChatGPT hetente 250 millió felhasználót szolgál ki. De lefogadjuk, hogy többségük nem ismeri fel teljes mértékben a platformban rejlő lehetőségeket.

Többet tudsz, mint e-maileket vagy blogbejegyzéseket generálni? Vagy válaszokat találni sürgető kérdéseidre? Természetesen, képeket is generálhatsz.

A platform képalkotó funkciója mesterséges intelligenciát használ, hogy szavakat vizuális művészetekké alakítson. A DALL-E 3 által támogatott ChatGPT mindenre képes, a valósághű képektől az absztraktabb művészetekig.

Ez a hatékony AI-képgenerátor ingyenes, plusz és csapat előfizetéssel rendelkező ChatGPT-felhasználók számára külön költség nélkül elérhető. A régebbi GPT-3.5-öt felváltó GPT-4o mini modell magas minőségű kimenetet biztosít, miközben erőforrás-hatékonyabb.

👀 Tudta? 2018-ban a párizsi Obvious művészeti kollektíva által készített, Edmond de Belamy című, mesterséges intelligenciával létrehozott festmény lett az első mesterséges intelligenciával létrehozott műalkotás, amelyet valaha eladtak. A Christie's aukcióján elképesztő 432 500 dollárért kelt el, ami jelentős pillanat volt a mesterséges intelligencia mint komoly művészeti eszköz mainstream elismerésében.

Miért érdemes a ChatGPT-t használni képalkotáshoz?

Egyszerű: a ChatGPT segítségével könnyen és egyszerűen készíthet egyedi, kiváló minőségű képeket. Akár tartalomkészítő, vállalkozó vagy csak szórakozásból csinálja, egyetlen szöveges utasítással valósághű vagy művészi képeket hozhat létre.

Ráadásul gyors, testreszabható és kéznél van, így időt takarít meg és fokozza a kreativitást – valószínűleg jobb választás, mint sok más ChatGPT-alternatíva!

A ChatGPT különösen hasznos a képek létrehozásához, mert:

1. A természetes beszélgetés felülmúlja a bonyolult parancsokat

Ahhoz, hogy jó digitális művész legyél, nem kell megtanulnod speciális parancsszintaxist vagy menüstruktúrákat. A ChatGPT segítségével egyszerű angol nyelven magyarázhatod el igényeidet.

Tegyük fel például, hogy tanárként vizuális segédanyagot szeretne készíteni a fotoszintézisről. Ebben az esetben egyszerűen leírhatja az illusztrálni kívánt folyamatot, és a ChatGPT segít a megfelelő vizuális elemek létrehozásában.

Ez a könnyű használat gyorsabb, hatékonyabb eredményeket tesz lehetővé anélkül, hogy bonyolult utasításokat kellene megjegyezni.

2. Egyszerű testreszabás

A képek testreszabása a ChatGPT segítségével gyerekjáték. Miután megadta a parancsot, az igényeinek megfelelően beállíthatja az olyan elemeket, mint a stílus, a szín és a képarány.

Akár realisztikus jelenetet, akár valami absztraktabbat keres, a részletek rugalmas módosításának köszönhetően a végeredmény biztosan megfelel majd elképzeléseinek.

Ráadásul különböző verziókkal kísérletezhet , hogy megtalálja a tökéletes megjelenést, így teljes ellenőrzést kap a képalkotási folyamat felett.

A vizuális elemekre nagy hangsúlyt fektető részlegek, például a marketingcsapatok gyakran használnak mesterséges intelligencia által létrehozott művészeti alkotásokat, hogy pontos kezdeti koncepciókat hozzanak létre kampányaikhoz, makettjeikhez és posztjaikhoz. A ChatGPT-hez hasonló eszközök használata, amelyek már szerepelnek munkaterveikben, megkönnyíti a dolgokat.

3. Gyorsítsa fel a képek létrehozását

A ChatGPT segítségével gyorsan és hatékonyan hozhat létre nagyszerű, mesterséges intelligenciával generált művészeti alkotásokat. Ami korábban hagyományos tervezőeszközökkel vagy szakember bevonásával órákig tartott, most másodpercek alatt elvégezhető.

Egyszerűen csak megad egy szöveges utasítást, és az AI azonnal elkészíti a képet. Ennyi! A gyors feldolgozás biztosítja, hogy a terv szerint haladjon, és a határidőket betartsa, anélkül, hogy lassú folyamatokkal vagy a tervezők várakozásával kellene bajlódnia.

4. Rövid távon költséghatékony

A ChatGPT segítségével rendkívül költséghatékonyan hozhat létre képeket. Ahelyett, hogy drága tervezőszoftverekbe fektetne be vagy grafikust alkalmazna, kiváló minőségű képeket hozhat létre anélkül, hogy megterhelné a pénztárcáját.

Ez az eszköz lehetővé teszi vállalkozások, tartalomalkotók és magánszemélyek számára, hogy professzionális vizuális elemeket készítsenek további költségek nélkül, különösen azok számára, akiknek szűkös a költségvetésük.

Ingyenes fiókkal vagy megfizethető fizetős opciókkal a ChatGPT képalkotó funkciója kiváló értéket kínál a minőség romlása nélkül.

Képek létrehozásának lépései a ChatGPT segítségével

Készen áll a kezdésre, de mielőtt képeket generálna a ChatGPT segítségével, érdemes előre megismerni a lépéseket. A folyamat megértése biztosítja, hogy a legjobb eredményeket érje el a promptjaival.

Vezetjük végig az egyes lépéseket, hogy teljes mértékben felkészüljön a tökéletes kép elkészítésére.

1. lépés: Az alapok megértése

a ChatGPT segítségével

A ChatGPT használatához fiókot kell létrehoznia, vagy be kell jelentkeznie a meglévő fiókjával. A kezdéshez használhatja e-mail címét, vagy regisztrálhat a Google-on keresztül.

Vessen egy pillantást a felületre. A Message ChatGPT mezőben történik a varázslat. Itt adhat hozzá utasításokat szöveg- vagy képalkotási igényeihez.

A szakaszhoz tartozó eszköztár számos lehetőséget kínál munkája javításához. Van egy melléklet opció fájlok feltöltésére elemzés céljából, egy eszközök doboz (erről kicsit később többet), és egy mikrofon opció, amely lehetővé teszi, hogy kérdéseit és utasításait közvetlenül a szövegmezőbe mondja.

a ChatGPT segítségével

Most kattintson az eszközök mezőre, és válassza a Kép opciót, hogy a ChatGPT tudjon róla, hogy vizuális alkotást szeretne. Ez az eszköz olyan, mintha egy tehetséges művész pontosan azt festené meg, amit Ön leír!

2. lépés: A prompt beállítása

A kiváló képek elkészítésének kulcsa azonban a ChatGPT hatékony használatában rejlik. Minél pontosabb a prompt, annál jobb lesz a kép generálása. Ne csak annyit kérjen a eszköztől, hogy „fessen egy képet a naplementéről”. Írjon konkrét leírásokat, amelyek tartalmazzák a vizuális elemeket (színek és formák), a stíluspreferenciákat (reális, absztrakt) és a kompozíció részleteit (előtér, háttér).

Például ahelyett, hogy beírná: „Egy macska”, próbálja ki a következőket: „Egy vörös macska ül az ablakpárkányon naplementekor, puha narancssárga fény esik a szőrére, akvarell stílusban.”

a ChatGPT segítségével

Azonnal meg fogja látni a különbséget a ChatGPT által generált véletlenszerű macskakép és az Ön által keresett macskakép stílusa között!

a ChatGPT segítségével

Természetesen megkérheti a ChatGPT-t, hogy javítsa ki azokat a részeket, amelyek nem tetszenek Önnek. Ismételje meg a parancsot, hogy javítsa ki a világítást, a macskát vagy bármi mást. Ezt annyiszor megteheti, amíg pontosan azt nem kapja, amire szüksége van.

💡Profi tipp: Ahelyett, hogy egy hosszú utasítást írna, ossza fel kisebb, könnyebben emészthető részekre. Például először utasítsa a ChatGPT-t, hogy generálja a jelenetet (pl. „Egy misztikus erdő”), majd egy következő utasításban adjon hozzá részleteket a hangulatról, a megvilágításról és a színekről. Így jobban kontrollálhatja a részleteket, és finomhangolhatja az eredményeket.

Tippek hatékony utasítások készítéséhez

Lenyűgöző AI-művészetet szeretne? Minden azzal kezdődik, hogy hogyan fogalmazza meg a kezdeti promptot. A jól megfogalmazott prompt a titka annak, hogy elképzeléseit valóra váltsa. Íme, hogyan hozhat létre olyan promptokat, amelyek segítségével a ChatGPT képgenerátor életre keltheti elképzelt képeit.

1. Kezdje egy világos alapkoncepcióval

Az első promptnak egy erős központi ötletre van szüksége – gondoljon rá úgy, mintha a DALL-E-nek egy mentális vázlatot adna, mielőtt a részleteket rétegezné. Egy világos, leíró prompt megadja a kép hangulatát és biztosítja a pontos eredményeket.

Példa promptra: Hozzon létre egy szaggatott, hóval borított hegycsúcsot, amelynek keleti oldalát aranyló napfény éri. Eredmény: Drámai, éles hegycsúcs, amelyet hó borít, és amely melegen ragyog, ahol a reggeli nap megcsókolja a keleti lejtőjét, lágy árnyékokat vetve a másik oldalra!

a ChatGPT segítségével

2. Gazdag vizuális részletek hozzáadása

Minél több konkrét részletet ad meg, annál jobban fogják a ChatGPT-vel készített képek megfelelni elképzeléseinek. Az olyan elemek hozzáadása, mint a megvilágítás, a perspektíva és a hangulat, jelentős különbséget jelenthet.

Például ahelyett, hogy olyan homályos utasítást adna, mint „Rajzolj egy hangulatos kávézót”, próbáljon ki valami konkrétabbat:

Példa promptra: Rajzoljon egy rusztikus kávézó belső terét fa gerendákkal, a mennyezetről lógó meleg Edison-izzókkal és a nagy ablakokon át beáramló reggeli fénnyel.

Íme, így néz ki az eredmény:

a ChatGPT segítségével

3. Használjon művészi stílusú referenciákat

A DALL-E-hez való utasítások megfogalmazásakor konkrét művészeti stílusok vagy művészek megemlítése segíthet meghatározni az elképzelésed szerinti esztétikát. A művészeti stílusok meghatározzák a textúra, a színpaletta és a részletesség szintjét, így pontosabbá téve a kérésedet.

Említse meg olyan mozgalmakat, mint az impresszionizmus (fényes és lágy), a szürrealizmus (álomszerű és absztrakt) vagy a barokk (gazdag és drámai). Említhet olyan művészeket is, mint Monet (hangulatos tájképek), Van Gogh (élénk és érzelmes) vagy Hokusai (japán fametszetek).

Példa promptra: Festessen meg egy ködös erdei tájat anime stílusban, lágy pasztell színekkel és álomszerű megvilágítással.

Így néz ki:

a ChatGPT segítségével

4. Teremts hangulatot a helyszínnel

A ChatGPT-kép megfelelő hangulatának megteremtése a légkör és a környezeti részletekről szól.

Az élénk leírások egyedi hangulatot teremtenek, amely életre kelti a jelenetet. Használjon olyan fényelemeket, mint a „aranyló naplemente” vagy a „felhőkön át szűrődő lágy holdfény”, és írja le a környezetet, például „jeges tundra” vagy „hullámzó zöld dombok”. Az olyan melléknevek, mint „nyugodt”, „baljós” vagy „fenséges” érzelmi mélységet adhatnak a leírásnak.

Példa promptra: Mutasson egy középkori várat viharos éjszakán, villámok megvilágítják sötét kőfalait és eső áztatta bástyáit.

Így néz ki:

via Cha tGPT

5. Útmutató a téma megjelenéséhez

Ha a DALL-E figyelmét a téma bizonyos aspektusaira irányítja, javíthatja a kép minőségét. A pozíció, a jellemzők és a környezethez való viszony megadásával biztosíthatja a kép tisztaságát és pontosságát.

Vegye figyelembe a téma pózát, kifejezését és a környezettel való interakcióját, hogy megvalósítsa elképzeléseit.

Példa promptra: Készítsen képet egy vörös rókáról, amely éberen ül a mély hóban, szőre enyhe szellő által borzolódik, és látható a lehelete a hideg levegőben.

Így néznek ki az eredmények!

a ChatGPT segítségével

Ha az ötlete nem felel meg, szerkessze vagy adjon hozzá egy új ötletet. Ha elégedett a művével, kattintson a letöltés ikonra!

🧠 Érdekesség: A felhasználók több mint 15 milliárd képet hoztak létre olyan platformok segítségével, mint a DALL-E 2, a Midjourney és a Stable Diffusion. Ez messze meghaladja a Shutterstock teljes könyvtárában található képek számát! Csak a DALL-E 2 körülbelül 916 millió képet generált mindössze 15 hónap alatt.

A ChatGPT képalkotásra való használatának korlátai

Bár a ChatGPT fantasztikus segítséget nyújt a képekhez kapcsolódó ötletek generálásában és a kreativitás felébresztésében, néhány bökkenővel is jár. Ha megérted a korlátait, hatékonyabban tudsz kezelni az elvárásokat és a lehetséges kihívásokat.

A rendszer korlátozza az egy kérésenként generált képek számát, általában háromra, ami lelassíthatja azokat a projekteket, amelyekhez sokféle kép szükséges.

A képminőség nagyban függ a promptok egyértelműségétől és részletességétől, ami azt jelenti, hogy a homályos promptok gyakran többszöri átdolgozást igényelnek.

A ChatGPT nem generál képeket, hanem olyan eszközökre támaszkodik, mint a DALL-E, ami problémákat okozhat, ha ezek a külső eszközök leállnak.

Az etikai és szerzői jogi korlátozások megakadályozzák a modern művészek, márkák vagy szerzői joggal védett karakterek használatát, ami korlátozza bizonyos kreatív lehetőségeket.

Valós idejű együttműködési funkciók nincsenek, vagyis a felhasználók nem tudnak közvetlenül közösen alkotni, ötleteket megosztani vagy az eszközön belül megbeszélni az iterációkat.

A ChatGPT nem integrálható natívan olyan projektmenedzsment platformokkal, mint a ClickUp, a Trello vagy az Asana, ezért a projekt munkafolyamatok manuális frissítésére van szükség.

