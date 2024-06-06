Sajátítsd el az AI Canvas használatát: alapvető Midjourney prompt példák művészek és tervezők számára

A lenyűgöző vizuális effektek létrehozása még soha nem volt ilyen egyszerű. Az olyan AI-művészeti generátorok segítségével, mint a Midjourney, gyakorlatilag bárki másodpercek alatt lenyűgöző digitális művészeti alkotásokat hozhat létre. Művészként valószínűleg Ön is észrevette, hogy az AI milyen lehetőségeket kínál munkájának fejlesztésére.

De ahhoz, hogy valóban a legtöbbet hozza ki ezekből az AI-eszközökből, el kell sajátítania egy másik művészetet is: a tökéletes prompt elkészítését.

A Midjourney (és más AI-művészeti alkotók) promptok segítségével működik – ezek rövid szövegek, amelyek irányítják az AI-t a kívánt kép létrehozásában. Ezek a Midjourney promptok utasításként működnek, és az AI hatalmas vizuális adatbázisát táplálják, hogy a szavakat részletes illusztrációkká alakítsák.

Ha elsajátítod a kép promptok készítésének művészetét, akkor rendkívül részletes, fotórealisztikus tájakatől az ultrarealisztikus, fantasztikus lényekig terjedő, hatalmas vizuális palettát varázsolhatsz elő.

Ez az útmutató segít elindulni az AI-alapú digitális művészetben a legjobb Midjourney promptokkal.

A Midjourney promptok alapjai

A Midjourney-t működtető generatív AI technológia kiválóan alkalmas újszerű tartalmak létrehozására meglévő adatok alapján. Amikor megad egy promptot, az AI elemzi a prompt összetevő szavait, átnézi a művészeti stílusok, formák, színek és textúrák hatalmas könyvtárát, és ezeket az elemeket egy koherens képpé állítja össze, amely megfelel az Ön kreatív elképzeléseinek.

Minél pontosabb a prompt, annál fókuszáltabb lesz az AI keresése, így a végső kép valóban tükrözi művészi szándékát.

Hogyan hozhat létre kiváló minőségű promptokat? 35 prompt példánk inspirálhatja Önt.

35 Midjourney prompt példa

Megtanulhatod, hogyan kell írni és finomítani a Midjourney promptokat ezzel a művészeti stílusok szerint kategorizált, sokszínű példaválogatással. Fedezzük fel őket:

Kubizmus: geometriai formák felfedezése

A kubizmus egy absztrakt alakzatokkal és töredezett formákkal jellemezhető művészeti stílus.

Ezt a forradalmi megközelítést Pablo Picasso és Georges Braque vezette be 1907–08-ban, és legjobban műveikben, a Les Demoiselles d’Avignon, a Lány mandolinnal, a Palack és halak, valamint a Férfi gitárral című alkotásokban tükröződik.

A következő Midjourney prompt példák segíthetnek saját kubista digitális művészetének megalkotásában:

Kubista stílusban megalkotott modern nappali, geometrikus formákkal és egymást átfedő síkokkal, élénk színekkel. Kubista, monokromatikus csendélet festmény, amelyen egy gyümölcsös tál látható, a hangsúly a torz perspektíván és a precíz, lapos vonalakon van. A kubista stílusban ábrázolt fenséges városi tájkép, amely a városi élet dinamizmusát ábrázolja egy hangulatos, ködös környezetben.

Ábrázolj egy kubista stílusú portrét egy nőről drámai megvilágításban, Georges Braque műveinek ihletésében. Hangszer hiperrealista olajfestménye, geometriai alakzatokra bontva, élénk színekkel, a szintetikus kubizmust idézve.

Art Deco: A múlt varázsának megörökítése

A kubizmus fragmentált formáival éles ellentétben az art deco egy csillogó és letisztult esztétikát képviselt. Ez a befolyásos művészeti stílus az 1920-as években jelent meg, az 1930-as években virágzott, és a modernitást ünnepelte.

Az Art Deco nem félt a luxustól, és gazdag textúrákat és motívumokat ötvözött, amelyek az ókori kultúrákból, például Egyiptomból, valamint a gépek korából származó cikk-cakk mintákból merítettek ihletet. Lényegében egy dekoratív művészeti stílusokból álló mozgalom és építészeti koncepció volt Európában és az Egyesült Államokban.

Íme néhány AI-művészeti prompt, amelyeket felhasználhatsz az Art Deco festészet ihlette digitális művészet létrehozásához:

Egy fiktív Broadway-előadás csillogó Art Deco posztere, amelyen egy gyönyörű fiatal nő látható, akit egy lebegő ruha drapériái borítanak.

Fotórealisztikus Art Deco festmény egy felhőkarcolóról, amelyet a naplemente aranyfénye fürdet, geometrikus akcentussal és bonyolult részletekkel.

Egy luxus Art Deco stílusú, fehér, minimalista szoba, elegáns bútorokkal, króm díszekkel és fotórealisztikus geometrikus szőnyeggel. Készíts egy divatillusztrációt egy nőről, aki egy áramló Art Deco ruhát visel, merész geometrikus mintákkal és bonyolult részletekkel díszítve, drámai megvilágításban.

3. Retro játékok: Pixelekkel játszani

A retro játékok, ellentétben a modern tér legmodernebb grafikájával, pixelizált egyszerűségükben rejlő bizonyos varázslattal bírnak. Nosztalgiát ébresztenek bennünk, emlékeztetve minket az arcade-gépek és otthoni konzolok aranykorára, a 80-as évekre és a 16 bites korszakra.

A dizájn és a művészeti stílus színes háttérrel, ikonikus karakterekkel, mint például Mario, egyszerű, de fülbemászó zenével és más nosztalgikus elemekkel jellemezhető. Gyermekkori emlékek érzelmi értékét hordozzák, és a játékok egyszerűbb korszakát képviselik.

Ha ilyen stílusú képeket szeretnél létrehozni, próbáld ki a Midjourney promptokat, például:

Pixel art platformer játék jelenet, amelyben egy bátor hős harcol egy tűzokádó sárkánnyal. Retro stílusú versenyzős játék, amelyben pixelizált autók száguldanak a neonfényes városi tájban.

Egy klasszikus videojáték-szereplő színes pixel art portréja, finoman kidolgozott páncélban. Egy ikonikus retro játék karakter, például Mario vagy Pac-Man pixelizált portréja, elképesztő részletességgel. Retro stílusú sportjáték poszter, amelyen egy pixelizált sportoló dinamikus pózban látható sziklás és homokos terepen.

8 bites ábrázolása egy híres nevezetességnek, például az Eiffel-toronynak vagy a Kínai Nagy Falnak, szivárvány színekben pompázó pillangóval, amely elrepül.

Cyberpunk: Képzelje el a technológia által dominált jövőt!

A cyberpunk a tudományos fantasztikus irodalom egyik alműfaja, amely a technológiai fejlődés és a társadalmi hanyatlás által sötét színűvé vált jövőbe merül.

Ez egy témákban gazdag műfaj. Felfedezi a fejlődés emberi árát, az identitásért folytatott küzdelmet egy módosításokkal megszállott világban, valamint a csőd szélén álló társadalomban az emberség megőrzéséért folytatott harcot.

Képzeld el, hogyan mosódnak el a határok ember és gép között, amikor Midjourney promptokat készítesz erre a témára:

Holografikus reklámok és villódzó neonfeliratok által megvilágított, nyüzsgő cyberpunk utcai piac. Egy magányos kiborg harcos, aki egy hatalmas cyberpunk városra néz le, amelyet szmog és mesterséges fény borít, egy részletgazdag és bonyolult környezetben. Egy cyberpunk hacker high-tech portréja, ragyogó implantátumokkal és digitális interfésszel a szemében, amint egy szivárvány színekben pompázó pillangót figyel repülés közben. Kibernetikusan továbbfejlesztett utcai árus, aki ragyogó ételeket és italokat árul, amelyek bonyolult filigrán fémdizájnnal vannak faragva és természetes fényben vannak kiállítva.

Rendkívül részletgazdag, geometrikus felhőkarcoló a Chrysler Building stílusában, krom és fémes akcentusokkal, aprólékos akril spray festékkel.

Szürrealizmus: A valóság megcáfolása álomképekkel

A szürrealizmus egy művészeti és kulturális mozgalom volt, amely az első világháború után született. A szürrealisták, ellentétben a valóságot fragmentáló kubistákkal, a tudatalatti erejének felszabadítására törekedtek.

Képzelje el, ahogy Salvador Dalí által ábrázolt módon olvadt órák borítják a kopár tájat, vagy René Magritte jóvoltából kalapos alakok rejtik el rejtélyes arcukat.

Műveik ötvözik az illogikusat és az ismerőset, gyakran helyezve mindennapi tárgyakat fantasztikus környezetbe. Gondolj egy tollakkal borított zongorára vagy egy telefonon ülő homárra – ezek a kontrasztok kihívást jelentenek a valóságérzékelésünknek, és beindítják a képzelőerőnket.

Használd ezeket a Midjourney promptokat ötletelés alapjaként:

Egy olvadó óra egy kopár faágon, tiszta kék égbolton, gyönyörű, fantasztikus pillangóval a részletgazdag és bonyolult környezet horizontján. Egy sakktábla, ahol a figurák fantasztikus lények, akik epikus csatát vívnak hiperrealisztikus üvegvirágokkal egy letisztult, modern térben. Rendkívül részletes zongora, amelynek billentyűit zuhanó vízesések váltják fel, amelyek egy hatalmas óceánba ömlenek egy látványos apró világban. Készíts egy René Magritte ihlette jelenetet, amelyben egy kalapos, arcát elrejtő alak áll egy ívelt épület homlokzata előtt. Salvador Dalí stílusában festj álomképet olvadó órákkal, amelyek egy kopár tájat borítanak, bonyolult, rendkívül részletes kivitelezésben.

Steampunk: Képzelje el a fogaskerekek és a gőzerő világát!

Ez a tudományos fantasztikus műfaj nem a tipikus jövőképet ábrázolja. A steampunk a múltat, különösen a viktoriánus korszakot és az amerikai vadnyugatot ábrázolja, de fantasztikus csavarral. A 19. századi ipari gőzgépek ihlette retro-futurisztikus esztétikát ötvözi.

A steampunk azonban nem csak esztétikáról szól. Ez egy kalandokkal és innovációval teli világ, ahol a múlt és a jövő ütközik egymással egy dicsőséges látványosságban, amelyben réz, gőz és határtalan fantázia ötvöződik.

A steampunk digitális művészethez készült Midjourney promptok a következőket utánozhatják:

Egy csodálatos steampunk léghajó, amely a felhők között szárnyal, ultra-részletes réz dugattyúk és gőzgépek hajtják, precíz, sík vonalakkal. Egy nyüzsgő steampunk piac, tele fogaskerekekkel és gőzzel működtetett szerkezetekkel és találmányokkal. Egy steampunk feltaláló sztoikus portréja, mechanikus karral és védőszemüveggel, aki legújabb alkotását nézi.

Képzelj el egy hatalmas, gőzüzemű villamost, amely áthalad a szmoggal teli viktoriánus városi tájat. Tervezz egy nyüzsgő steampunk utcai jelenetet óramű automatafigurákkal, ló nélküli kocsikkal és gázlámpás világítással! Készíts egy tájfotót, amelyen egy cilinderes, szemüveges úri felfedező egy óriási gőzüzemű járgányon egy elveszett városba merészkedik.

Réteges papír: Kísérletezés textúrákkal

A réteges papírművészet egy lenyűgöző kreatív technika, amely életet lehel a kétdimenziós tervekbe. Mélységet és dimenziót teremt, és a lapos papírt lenyűgöző műalkotásokká alakítja.

A formák stratégiai kivágásával és enyhén eltolt rétegezésével a művészek lenyűgöző fény- és árnyékhatásokat tudnak létrehozni. Gondolj egy finom pillangóra, amelynek szárnyai mintha a szélben repkednének, és amelyet egyre kisebb kivágások rétegezésével lehet elérni.

Ezen a kezdőbarát művészeti és kézműves stíluson ihletve Midjourney-t arra ösztönözheti, hogy olyan digitális képeket hozzon létre, mint például:

Élénk portré, amely kontrasztos színekkel és textúrákkal ellátott, réteges papírkivágásokból áll, egy íves épület homlokzatán. Szeszélyes tájkép texturált papírdarabokból, hullámzó dombokkal és folyó folyóval.

Egy virág réteges papírból készült műalkotása, amelynek minden szirma más-más árnyalatú vörös, és amely egy faasztalos stílusú házban található. Fenséges hegylánc, amely texturált papírokat használ a durva sziklák és a sima hó ábrázolásához, ideális modern térhez.

Hatékony Midjourney promptok készítése

A hatékony Midjourney promptok elkészítésének kulcsa a program fejlett képességeinek kihasználásában rejlik:

Hivatkozási URL-ek

A promptokba URL-eket is beilleszthetsz, hogy konkrét képekre hivatkozz inspirációként. Ez segít az AI-t egy adott stílus, kompozíció vagy téma felé terelni.

Tegyük fel, hogy olyan képet szeretnél, amely Salvador Dali festményeinek álomszerű minőségét idézi. A promptodba beillesztheted Dali egyik remekművének URL-jét.

A Midjourney ezután elemzi a Dali-mű színeit, formáit és általános szürreális hangulatát, és ezt használja alapul a generált képhez.

Paraméterek

A paraméterek segítségével finomhangolhatja a kép stílusát, színpalettáját és kompozícióját.

A prompt végére hozzáadott „–” jelöléssel paramétereket adhat meg, amelyekkel megadhatja például a képarányt (pl. „–ar 16:9” széles képernyő esetén) vagy a művészi stílust (pl. „–style anime”).

Stílus: Ezzel a paraméterrel közvetlenül megadhatja a művészeti stílust a neve alapján. Például a –style baroque utasítja a Midjourney-t, hogy barokk stílusú képet generáljon. A kompatibilis művészeti stílusok listáját itt találja.

Képarány: Az –ar vagy –aspect paraméter segítségével szabályozhatja a kép arányait. Az 1:1 érték négyzet alakú képet eredményez, míg a 2:1 érték tájkép alakú képet hoz létre.

A hatékony Midjourney promptok elkészítésének kulcsa a pontos nyelvhasználatban rejlik. Minél pontosabb vagy, annál jobban tudja az AI megérteni és képpé alakítani a víziódat.

Válassz konkrét mellékneveket és részleteket, hogy az AI-t a kívánt irányba tereld. Például a „macska” helyett próbáld ki a „bolyhos, vörös macska, aki az ablakpárkányon összegömbölyödött” kifejezést.

Diffúziós modell

A Midjourney egy diffúziós modellt is használ, egy hatékony AI technikát, amelyet új adatok generálására használnak, gyakran képek vagy szövegek formájában, amelyek nagyon hasonlítanak a valós adatokra.

Íme egy rövid összefoglaló a működéséről:

Képzeld el, hogy van egy tiszta képed. A diffúziós modell úgy működik, hogy fokozatosan zajt ad hozzá a képhez, amíg az megkülönböztethetetlen nem lesz a statikus zajtól. Ezután a modell megtanulja visszafordítani ezt a folyamatot, és a zajos képet lépésről lépésre visszaalakítja tiszta képpé.

Kísérletezhetsz a megfogalmazással és a részletekkel, hogy a diffúziós modellt a kívánt eredmény felé irányítsd.

Kezdjen egy általános koncepcióval, majd a következő promptokban adja meg a részleteket.

Például kezdheted egy „akvarell tájképpel”, majd folytathatod olyan promptokkal, mint „hófedte hegyekkel a háttérben” és „kanyargós folyó, amely buja völgyön átfolyik egy hangulatos, ködös környezetben”.

Visszajelzések és iterációk

Ne elégedj meg az első eredménnyel. Finomítsd a promptjaidat a generált képek alapján, hogy a modell közelebb kerüljön a víziódhoz. A Midjourney lehetővé teszi a promptjaid variációit, szóval kísérletezz és érezd jól magad!

A generálási folyamat során a Midjourney gombjaival jelölje meg, melyik variációt kedveli, és melyiket nem. Ez segít a modellnek a kívánt eredmény elérésében.

A Midjourney promptjai lehetővé teszik a tervezők számára, hogy számtalan kreatív utat fedezzenek fel, gyorsan hozzanak létre tervezési iterációkat és leküzdjék a kreativitás útjában álló akadályokat.

A Midjourney promptok sokoldalúsága és funkcionalitása valóban figyelemre méltó. Akár tapasztalt tervező vagy, akár teljesen kezdő, a Midjourney egyedülálló platformot kínál, ahol kreativitásodat kibontakoztathatod és vizuális ötleteidet megvalósíthatod.

