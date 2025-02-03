ClickUp blog

A 10 legjobb prompt engineering eszköz generatív AI-hez 2025-ben

Pavitra M
2025. február 3.

Gondolkodott már azon, hogy miért képesek a generatív AI-eszközök néha pontosan azt eredményezni, amit szeretne, míg máskor bizonyos lekérdezésekre nem megfelelő keresési eredményeket adnak? Mindez a promptok minőségétől függ.

Ahhoz, hogy pontos válaszokat kapjon az AI-eszközöktől, konkrét utasításokat kell megadnia. A generatív AI-modellek azonban folyamatosan fejlődnek, ahogy új információkkal tápláljuk őket. Ezért a promptokat is finomítania kell.

Ezt a folyamatot prompt engineeringnek nevezik. Ez egy bemeneti technika, amelynek során specifikus promptokat adnak meg a mesterséges intelligencia eszközöknek, hogy azok megértsék az emberi szándékot és a kívánt eredményt adják. Ez a blog a 10 legjobb prompt engineering eszközt sorolja fel, amelyek segítségével AI-játékát a következő szintre emelheti!

Mit kell keresni a prompt engineering eszközökben?

Akár AI-eszközöket használ blogvázlatok készítéséhez, akár kódblokkok előállításához, néhány fontos tulajdonságot érdemes figyelembe venni a kiválasztáskor. Ezek a következők:

Használhatóság

  • UI-tervezés: Keressen tiszta és rendezett felületet. Próbálja ki a drag-and-drop funkciókat, az egyértelmű gombokat és címkéket, amelyek zökkenőmentes felhasználói interakciót tesznek lehetővé.
  • Könnyű megtanulhatóság: Hasznos oktatóanyagokat vagy kezdő útmutatókat kell kínálnia, hogy gyorsan elsajátíthassa az alapokat.
  • Hiba kezelése: A prompt engineering eszközöknek egyértelmű hibaüzeneteket kell megjeleníteniük, és javaslatokat kell tenniük a hibák kijavítására.

Hatékonyság

  • Teljesítmény: Nem szeretne hosszú időt várni a promptok feldolgozására. A gyors reagálású eszközökkel megőrizheti kreatív lendületét.
  • Pontosság: Az eszköznek olyan kimeneteket kell szolgáltatnia, amelyek összhangban vannak a promptjaival és mentesek az indokolatlan hibáktól.
  • Megbízhatóság: A szoftvernek konzisztensen jól kell működnie, még akkor is, ha komplex feladatokkal terheli, és többféle prompt-variációt használ.

Integráció

  • Kompatibilitás: Zökkenőmentesen kell működnie más, általánosan használt szoftverekkel és rendszerekkel, például a Google Docs-szal vagy bármely kódolási platformmal.
  • API-támogatás: Az alkalmazásprogramozási interfész (API) a különböző alkalmazások közötti kommunikációs mechanizmus. Ha technikai szakember vagy, vagy egyedi munkafolyamatokat szeretnél létrehozni, keress egy erős API-val rendelkező prompt engineering eszközt.
  • Adatcsere: A promptok és eredmények áthelyezése az eszköz és más helyek között nem lehet bonyolult feladat. Az adatcsere zökkenőmentesnek kell lennie.

Skálázhatóság

  • Teljesítmény nagy léptékben: A projektek növekedésével a promptok is egyre összetettebbé válnak. Az eszköznek képesnek kell lennie komplex logika és nagyobb munkaterhelés kezelésére anélkül, hogy lelassulna.
  • Erőforrásigény: Egyes AI-eszközök több feldolgozási teljesítményt igényelnek, mint mások. Válasszon olyan eszközt, amely kompatibilis az infrastruktúrájával, és nem terheli túl a készülékét.
  • Testreszabási lehetőségek: Keresse meg azokat a funkciókat, amelyekkel személyre szabhatja munkaterületét és optimalizálhatja munkafolyamatát.

A 10 legjobb prompt engineering eszköz

Íme a generatív AI-modellek teljesítményének optimalizálásához legalkalmasabb prompt engineering eszközök listája:

1. PromptAppGPT

PromptAppGPT
via PromptAppGPT

A PromptAppGPT egy felhasználóbarát prompt engineering platform, amely drag-and-drop felülettel egyszerűsíti a promptok létrehozását. Támogatja a GPT-3-hoz hasonló LLM-ek természetes nyelvű promptjait, és valós idejű visszajelzést ad a prompt létrehozása közben, segítve a megközelítés finomítását és az optimális eredmények elérését.

A PromptAppGPT-t alacsony kódszükségletű alkalmazásfejlesztéshez, szöveggeneráláshoz, képekhez és automatikus felhasználói felület generáláshoz használhatja.

A PromptAppGPT legjobb funkciói

  • Készítsen, szerkesszen, állítson össze és futtasson promptokat vizuálisan a drag-and-drop felület segítségével.
  • Hatékony promptok készítése közben valós idejű javaslatokat és betekintést kaphat.
  • Alacsony kódszükségletű promptok segítségével gyorsan hozhat létre alkalmazásfejlesztési keretrendszereket.

A PromptAppGPT korlátai

  • Elsősorban a GPT-3 alapú modellekre összpontosít, korlátozva ezzel hatókörét.

PromptAppGPT árak

  • Egyedi árazás

PromptAppGPT értékelések és vélemények

  • Nincs elegendő értékelés

2. OpenPrompt

OpenPrompt
via OpenPrompt

Az OpenPrompt egy prompt engineering eszköz, amely hatékony promptokat hoz létre a ChatGPT és a Midjourney számára. Támogatja a prompt generálást Python kód, Refactor Code, TypeScript, C++ és JavaScript számára is, így ideális szoftverfejlesztők számára.

Hozzáférést kap egy testreszabható könyvtárhoz, amely támogatja a fejlett finomhangolást és az integrációt olyan népszerű keretrendszerekkel, mint a PyTorch és a TensorFlow.

Az OpenPrompt legjobb funkciói

  • Gyorsan gyakorolhatja a prompt-learning ötleteket az OpenPrompt webes kiterjesztésével.
  • Finomítsa a promptokat konkrét feladatokhoz, és javítsa a pontosságot.
  • Próbáljon ki különböző prompting stratégiákat, mint például a sablonok használata, a verbalizálás és az optimalizálás.

Az OpenPrompt korlátai

  • A haladó szintű használathoz némi kódolási ismeret szükséges.
  • Nincs vizuális felülete a promptok létrehozásához.

OpenPrompt árak

  • Pro: 4 dollár havonta
  • Pro +: 8 dollár havonta
  • Pro ++: 16 dollár havonta

OpenPrompt értékelések és vélemények

  • GitHub: 4200+ értékelés

3. ChatGPT

ChatGPT
via ChatGPT

Aki hallott már az AI kifejezésről, az valószínűleg ismeri a ChatGPT-t. Ez az egyszerű felületéről és nagy felhasználói közösségéről ismert. Kipróbálhatja a promptokat különböző feladatokhoz, például találkozói jegyzetek összefoglalásához, tartalom írásához, kódok generálásához és hibakereséséhez, valamint képek létrehozásához. Inspirációként hozzáférhet más felhasználók által megosztott promptok könyvtárához.

A ChatGPT legjobb funkciói

  • Egyszerű és felhasználóbarát felületével könnyedén kísérletezhet a különböző feladatokhoz szükséges promptokkal.
  • Csatlakozzon egy nagy felhasználói közösséghez, hogy hozzáférjen a megosztott promptokhoz és beszélgetésekhez.

A ChatGPT korlátai

  • A finomhangolási lehetőségek korlátozottak, ezért a kimenet felett csak korlátozott ellenőrzést gyakorolhat.
  • Az ingyenes csomag esetében komplex kérések esetén késések léphetnek fel.

ChatGPT árak

  • Ingyenes
  • Plusz: 20 dollár havonta felhasználónként
  • Csapat: 30 USD/hó/felhasználó
  • Vállalatok: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

  • Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)
  • G2: 4,7/5 (500+ értékelés)

4. Helicone. ai

Helicone.ai
via Helicone.ai

A Helicone. ai egy nyílt forráskódú platform gépi tanulási modell promptok fejlesztéséhez. Adatgyűjtéssel, teljesítményük figyelemmel kísérésével és különböző prompt sablonokkal való kísérletezéssel javíthatja az LLM-ek teljesítményét.

Ezenkívül együttműködési eszközei és értelmezhetőségi funkciói javítják a csapatmunkát, és betekintést nyújtanak abba, hogy a promptok miért generálnak konkrét kimeneteket. A Helicone.ai árazási modellje azonban nagyobb csapatok számára bonyolult lehet, és egyes funkciók még fejlesztés alatt állnak.

Helicone. ai legjobb funkciói

  • Kezelje és telepítse a promptokat gépi tanulási modelljei mellett
  • Ossza meg a promptokat és ismételje meg őket a csapatával
  • Végezzen prompt regressziós tesztelést, és hasonlítsa össze és elemezze az adatkészleteket, hogy megértse, miért generálnak bizonyos promptok specifikus kimeneteket.

Helicone. ai korlátai

  • Más monitoring eszközökhöz képest korlátozott testreszabási lehetőségek
  • A Helicone proxy szervert igényel az OpenAI kiegészítő lekérdezések végrehajtásához az Ön nevében.

Helicone. ai árak

  • Ingyenes
  • Növekedés: Egyedi árazás
  • Vállalatok: Egyedi árazás

Helicone. ai értékelések és vélemények

  • Github: 1400 értékelés
  • G2: 4,5/5

5. PromptHero

PromptHero
via PromptHero

Ha olyan platformot keres, amely gazdag előre elkészített promptokban az AI-képekhez, akkor a PromptHero egy hatékony prompt engineering eszköz. Több millió prompt ötletet kínál népszerű AI-modellekből és könyvtárakból, mint például a Stable Diffusion, a ChatGPT, a Midjourney és az Openjourney.

Emellett rendelkezik egy közösség által működtetett piactérrel is, ahol promptokat lehet vásárolni és eladni, elősegítve ezzel az együttműködésen alapuló környezetet.

A PromptHero legjobb funkciói

  • Hozzáférés előre elkészített promptokhoz különböző feladatokhoz
  • Vásároljon és adjon el promptokat más felhasználóktól a közösség által működtetett piactéren, a promptok hosszának függvényében.

A PromptHero korlátai

  • Korlátozott támogatás a műszaki írási feladatokhoz
  • Az ingyenes csomag korlátozott hozzáférést biztosít a prompt könyvtárhoz.

PromptHero árak

  • Támogató: 5 USD/hó
  • Pro: 9 dollár
  • Akadémia: 29 dollár
  • Vállalatok: Egyedi árazás

PromptHero értékelések és vélemények

  • Nincs elég értékelés és vélemény

6. LangChain

LangChain
via LangChain

A LangChain egy nyílt forráskódú keretrendszer a fejlett prompt engineeringhez. Lehetővé teszi komplex promptok létrehozását egyszerűbbek összekapcsolásával. Ez egy moduláris rendszer bonyolult munkafolyamatok felépítéséhez és olyan feladatok megoldásához, amelyek logikai lépéssorozatot igényelnek.

Ezenkívül a LangChain verziókezelést is kínál a változások nyomon követéséhez és szükség esetén a korábbi verziók visszaállításához. Az interfész azonban új felhasználók számára bonyolultabb lehet, és az LLM kompatibilitás korlátozott lehet.

A LangChain legjobb funkciói

  • Készítsen komplex promptokat különböző osztályok és funkciók segítségével.
  • Használjon újrafelhasználható prompt sablonokat a kód olvashatóságának javítása és időmegtakarítás érdekében.
  • Kövesse nyomon a változásokat, és állítsa vissza a promptok korábbi verzióit.
  • Készítsen promptokat olyan feladatokhoz, amelyek logikai gondolkodást igényelnek.

A LangChain korlátai

  • A drag-and-drop felületekhez képest meredekebb tanulási görbe
  • Az LLM kompatibilitás korlátozott lehet (a támogatott modelleket a weboldalon találja).

LangChain árak

  • Ingyenes: Örökre
  • Plusz: 39 dollár havonta felhasználónként
  • Vállalatok: Egyedi árazás

LangChain értékelések és vélemények

  • G2: 5/5 (2 értékelés)
  • Github: 83 800 értékelés

7. PromptBase

PromptBase
via PromptBase

Ha hatalmas, könnyen elérhető promptgyűjteményt keres, próbálja ki a PromptBase-t. Ez egy piactér, ahol AI-modellekhez, például ChatGPT, MIdjourney és Dall-E promptokat lehet vásárolni és eladni. A keresési és szűrési funkciók segítségével megtalálhatja az igényeinek megfelelő promptokat.

A PromptBase kódolás nélküli AI-alkalmazás-készítője segít egyszerű AI-alkalmazások létrehozásában, testreszabott promptokkal.

A PromptBase legjobb funkciói

  • Fedezze fel a hatalmas prompt-könyvtárban található, különböző felhasználási esetekre szánt promptok hatalmas gyűjteményét.
  • Próbálja ki a fizetés-promptonként modellt, hogy csak a használt promptokért fizessen!

A PromptBase korlátai

  • A fejlesztőeszközökhöz képest korlátozott prompt-testreszabási lehetőségek
  • A promptok minősége a felhasználói hozzájárulásoktól függően változhat.

PromptBase árak

  • 1,99 dollár+ minden promptért

PromptBase értékelések és vélemények

  • Github: 5100 értékelés

8. BetterPrompt

BetterPrompt
via BetterPrompt

A BetterPrompt segít személyre szabott promptok létrehozásában és tömeges tesztek futtatásában azok hatékonyságának mérésére. Ezenkívül eszközöket is biztosít a promptokban rejlő potenciális torzítások azonosításához, biztosítva ezzel a felelősségteljes AI-használatot.

Ezenkívül magyarázható AI funkciói betekintést nyújtanak a kimenet mögötti érvelésbe, elősegítve a bizalom és a megértés kialakulását. Bár a BetterPrompt jelenleg béta tesztelés alatt áll, ígéretesnek tűnik a pontos információszerzéssel járó feladatokhoz.

A BetterPrompt legjobb funkciói

  • Használjon eszközöket a promptokban rejlő potenciális torzítások azonosításához.
  • A különböző promptok összehasonlításával megértheti a kimenetek mögötti logikát.

A BetterPrompt korlátai

  • Korlátozott kreatív szöveggenerálási képességek
  • Jelenleg béta tesztelés alatt áll, a funkciók változhatnak.

BetterPrompt árak

  • 4,9 dollártól kezdődően.

BetterPrompt értékelések és vélemények

  • Github: 144 értékelés

9. PromptChainer

PromptChainer
via PromptChainer

Ha automatizált és bonyolult munkafolyamatokat szeretne, érdemes megismerkednie a PromptChainerrel. Ez a szoftver kiválóan alkalmas komplex adatkészletekhez szükséges, feltételes logikával rendelkező, fejlett prompt láncok létrehozására, amelyek lehetővé teszik a promptok AI-válaszok alapján történő adaptálását.

Használja nyílt forráskódú keretrendszerét fejlett AI-alkalmazások és megoldások létrehozásához.

A PromptChainer legjobb funkciói

  • Készítsen bonyolult munkafolyamatokat egymást követő promptokkal a fejlett prompt-láncolási funkciók segítségével.
  • Próbálja ki a feltételes promptokat, amelyek az AI válaszai alapján alkalmazkodnak.
  • Automatizálja az ismétlődő feladatokat előre elkészített prompt láncokkal

A PromptChainer korlátai

  • A komplex felület új felhasználók számára túl bonyolult lehet.
  • A prompt engineering elveinek alapos ismerete szükséges.

PromptChainer árak

  • Egyedi árazás

PromptChainer értékelések és vélemények:

  • Nincs elég értékelés

10. Google Bard

Google Bard
via Gemini

A Google Bard, ma Gemini néven, hozzáférést biztosít a legmodernebb nyelvi modellekhez, és többnyelvű képességekkel rendelkezik, amelyekkel különböző nyelveken lehet szöveget generálni. Zökkenőmentesen integrálható más Google-termékekkel, például a Keresővel és a Dokumentumokkal, így kényelmes megoldás fejlesztők és a Google ökoszisztémájában már jelen lévő felhasználók számára.

A Google Bard legjobb funkciói

  • Szöveg generálása több nyelven
  • Zökkenőmentes integráció a Google Keresővel és a Dokumentumokkal

A Google Bard korlátai

  • Néha pontatlan vagy elfogult információkat szolgáltat.
  • Korlátozott képesség hosszadalmas vagy összetett feladatok elvégzésére

Google Bard értékelések és vélemények

  • Ingyenes: Örökre
  • Haladó: 19,99 USD havonta

Egyéb AI-eszközök

Bár a fenti prompt engineering eszközök segítségével nagy nyelvi modelleket irányíthat konkrét kreatív kimenetek felé, ezek ugyanakkor bonyolultabbá is tehetik a munkafolyamatot. Ebben az esetben jöhetnek jól az AI-alapú projektmenedzsment eszközök.

Ismerje meg a ClickUp-ot, egy mindenre kiterjedő projektmenedzsment platformot, amely hatékony AI funkciókkal rendelkezik. Nézzük meg, hogyan használhatja a ClickUp AI funkcióit a munkája hatékonyságának növelésére.

ClickUp

A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligenciájának integrációja, egy neurális hálózat, amely a feladatok, dokumentumok és emberek összekapcsolásával egy helyen gyűjti össze az összes vállalati információt.

ClickUp Brain
Automatizálja a munkafolyamatokat, az együttműködést és a projektmenedzsmentet a ClickUp Brain segítségével

Tudáskezelőként, feladatkezelőként és diagramgenerátorként működik. A ClickUp Brain segít a feladatok nyomon követésében, összefoglalja a beszélgetéseket, a projekt részleteit és az állapotfrissítéseket, valamint létrehoz cselekvési elemeket és alfeladatokat. Csak írja be a promptot, és máris készen áll a használatra!

Nincs sok ideje? A ClickUp több mint 100 előre elkészített promptja és sablonja megkönnyíti a munkafolyamatok automatizálását, az együttműködés egyszerűsítését és a projektek kezelését.

Íme néhány példa a prompt engineering alkalmazási területeire, amelyekben a ClickUp Brain segítséget nyújthat:

Turbózza fel írási képességeit

A ClickUp Brain a legjobb ChatGPT alternatíva, mert integrálható a munkaterületéhez. Segít gyorsabban írni azáltal, hogy e-maileket, blogbejegyzéseket és egyebeket javasol. Használhatja gyors válaszok küldésére, táblázatok, sablonok és átiratok létrehozására is. Ezenkívül a ClickUp hatalmas könyvtárral rendelkezik különböző személyiségek és felhasználási esetekhez. Például a ChatGPT Prompts for Marketing Template több mint 600 promptot tartalmaz marketingkampányokhoz, tartalomterjesztéshez, konverziós arány optimalizáláshoz és egyebekhez.

Használja a ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing Template alkalmazást az elkötelezettség növelése érdekében.
Használja a ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing Template alkalmazását az elkötelezettség növelése érdekében.

Az adminisztratív feladatok automatizálása

A ClickUp Brain a tökéletes mesterséges intelligencia virtuális asszisztens eszköz. Segít leküzdeni az adminisztratív terheket azáltal, hogy összefoglalja a hosszú dokumentumokat, a projektmegbeszélésekből cselekvésre alkalmas tételeket generál, és azonnali összefoglalót ad a legfontosabb pontokról. A mesterséges intelligencia által generált kimenetekből könnyedén létrehozhat ClickUp feladatok és ClickUp dokumentumok.

ClickUp Brain
Szerkessze a promptokat a ClickUp Brainben, hogy a generált eredményekből dokumentumokat vagy feladatokat hozzon létre

Indítsa el projektjeit gyorsabban a prompt könyvtár segítségével

A ClickUp gondosan összeállított sablonkönyvtárat kínál marketingesek, értékesítési csapatok, írók és fejlesztők számára. Előre elkészített promptjai elősegítik a kreativitást és a hatékonyságot. Fedezze fel a ClickUp legjobb AI-promptjait történetmeséléshez, esszéírás hoz, online kvízek hez, versenyképességi elemzések hez, esettanulmányok hoz és tartalomkészítéshez.

ClickUp Brain a történetmeséléshez
Használja a ClickUp Brain-t a történetmeséléshez, hogy lenyűgöző narratívákat építsen fel

Központi hub létrehozása a promptok számára

Összesítse az összes promptját funkció és kapcsolódó információk szerint a ClickUp-ban. Használja a ClickUp Docs-ot a sikeres promptok, a velük kapcsolatos feladatok részleteinek és a használt AI-modellnek (modellverziók) tárolására. Ezzel központi tudásbázist hozhat létre a csapatának, biztosítva, hogy mindenki hozzáférjen a leghatékonyabb promptokhoz.

A ClickUp hatékony szervezési funkciói, mint például a címkék, az egyéni nézetek és a kapcsolatok, segíthetnek a promptok céljuk, projektjük vagy a használt AI-modell alapján történő kategorizálásában. Ez megkönnyíti a megfelelő prompt megtalálását, amikor szükség van rá, így időt és energiát takaríthat meg.

ClickUp Docs
Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy valós időben együttműködhessen csapatával, feladatokat oszthasson ki és egyszerűsíthesse a munkafolyamatokat

A ClickUp legjobb funkciói

  • Optimalizálja írását másodpercek alatt az AI segítségével
  • Gyorsan hozhat létre tartalmakat az AI promptok segítségével, amelyek mindig kéznél vannak.
  • Könnyedén optimalizálja a szöveget az AI eszköztár segítségével
  • Azonnali dokumentumösszefoglalók és megvalósítható tételek generálása
  • Több nyelven fordítson és ellenőrizze a nyelvtant a ClickUp-ban
  • Valós időben és aszinkron módon brainstormingozzon digitális táblák segítségével
  • Testreszabhatja tervezési munkafolyamatát előre elkészített sablonokkal.
  • Zökkenőmentes együttműködés dokumentumokon a ClickUp Docs segítségével
  • Gyorsítsa fel a tervezési felülvizsgálati folyamatot a Proofing megjegyzésekkel

A ClickUp korlátai

  • A korlátozott gamification funkciók gátolhatják a felhasználók motivációját.
  • A kiterjedt funkciók miatt meredek a tanulási görbe
  • Az AI funkciók csak fizetős csomagokban érhetők el.

ClickUp árak

  • Ingyenes: Örökre
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal egyedi tervért.
  • ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

Próbálja ki a ClickUp-ot az AI-alapú kreativitásért

Az AI megváltoztatja a kreatív munkát! A prompt engineering eszközökkel pontosan megkérdezheti az AI-t, amit szeretne, mintha egy szupererős dzsinn állna az ötletei rendelkezésére. De ez csak a kezdet – az AI promptok segíthetnek automatizálni a munkafolyamatot, növelni a hatékonyságot és még sok minden mást.

A ClickUp AI-integrációs funkciói kiváló segítőtársak lehetnek kreativitásában. Regisztráljon egy ingyenes ClickUp munkaterületre, és fedezze fel a minőségi promptokkal elérhető csodálatos lehetőségeket!

