A 10 legjobb prompt engineering eszköz generatív AI-hez 2025-ben

Gondolkodott már azon, hogy miért képesek a generatív AI-eszközök néha pontosan azt eredményezni, amit szeretne, míg máskor bizonyos lekérdezésekre nem megfelelő keresési eredményeket adnak? Mindez a promptok minőségétől függ.

Ahhoz, hogy pontos válaszokat kapjon az AI-eszközöktől, konkrét utasításokat kell megadnia. A generatív AI-modellek azonban folyamatosan fejlődnek, ahogy új információkkal tápláljuk őket. Ezért a promptokat is finomítania kell.

Ezt a folyamatot prompt engineeringnek nevezik. Ez egy bemeneti technika, amelynek során specifikus promptokat adnak meg a mesterséges intelligencia eszközöknek, hogy azok megértsék az emberi szándékot és a kívánt eredményt adják. Ez a blog a 10 legjobb prompt engineering eszközt sorolja fel, amelyek segítségével AI-játékát a következő szintre emelheti!

Akár AI-eszközöket használ blogvázlatok készítéséhez, akár kódblokkok előállításához, néhány fontos tulajdonságot érdemes figyelembe venni a kiválasztáskor. Ezek a következők:

Használhatóság

UI-tervezés: Keressen tiszta és rendezett felületet. Próbálja ki a drag-and-drop funkciókat, az egyértelmű gombokat és címkéket, amelyek zökkenőmentes felhasználói interakciót tesznek lehetővé.

Könnyű megtanulhatóság: Hasznos oktatóanyagokat vagy kezdő útmutatókat kell kínálnia, hogy gyorsan elsajátíthassa az alapokat.

Hiba kezelése: A prompt engineering eszközöknek egyértelmű hibaüzeneteket kell megjeleníteniük, és javaslatokat kell tenniük a hibák kijavítására.

Hatékonyság

Teljesítmény: Nem szeretne hosszú időt várni a promptok feldolgozására. A gyors reagálású eszközökkel megőrizheti kreatív lendületét.

Pontosság: Az eszköznek olyan kimeneteket kell szolgáltatnia, amelyek összhangban vannak a promptjaival és mentesek az indokolatlan hibáktól.

Megbízhatóság: A szoftvernek konzisztensen jól kell működnie, még akkor is, ha komplex feladatokkal terheli, és többféle prompt-variációt használ.

Integráció

Kompatibilitás: Zökkenőmentesen kell működnie más, általánosan használt szoftverekkel és rendszerekkel, például a Google Docs-szal vagy bármely kódolási platformmal.

API-támogatás: Az alkalmazásprogramozási interfész (API) a különböző alkalmazások közötti kommunikációs mechanizmus. Ha technikai szakember vagy, vagy egyedi munkafolyamatokat szeretnél létrehozni, keress egy erős API-val rendelkező prompt engineering eszközt.

Adatcsere: A promptok és eredmények áthelyezése az eszköz és más helyek között nem lehet bonyolult feladat. Az adatcsere zökkenőmentesnek kell lennie.

Skálázhatóság

Teljesítmény nagy léptékben: A projektek növekedésével a promptok is egyre összetettebbé válnak. Az eszköznek képesnek kell lennie komplex logika és nagyobb munkaterhelés kezelésére anélkül, hogy lelassulna.

Erőforrásigény: Egyes AI-eszközök több feldolgozási teljesítményt igényelnek, mint mások. Válasszon olyan eszközt, amely kompatibilis az infrastruktúrájával, és nem terheli túl a készülékét.

Testreszabási lehetőségek: Keresse meg azokat a funkciókat, amelyekkel személyre szabhatja munkaterületét és optimalizálhatja munkafolyamatát.

Íme a generatív AI-modellek teljesítményének optimalizálásához legalkalmasabb prompt engineering eszközök listája:

1. PromptAppGPT

via PromptAppGPT

A PromptAppGPT egy felhasználóbarát prompt engineering platform, amely drag-and-drop felülettel egyszerűsíti a promptok létrehozását. Támogatja a GPT-3-hoz hasonló LLM-ek természetes nyelvű promptjait, és valós idejű visszajelzést ad a prompt létrehozása közben, segítve a megközelítés finomítását és az optimális eredmények elérését.

A PromptAppGPT-t alacsony kódszükségletű alkalmazásfejlesztéshez, szöveggeneráláshoz, képekhez és automatikus felhasználói felület generáláshoz használhatja.

A PromptAppGPT legjobb funkciói

Készítsen, szerkesszen, állítson össze és futtasson promptokat vizuálisan a drag-and-drop felület segítségével.

Hatékony promptok készítése közben valós idejű javaslatokat és betekintést kaphat.

Alacsony kódszükségletű promptok segítségével gyorsan hozhat létre alkalmazásfejlesztési keretrendszereket.

A PromptAppGPT korlátai

Elsősorban a GPT-3 alapú modellekre összpontosít, korlátozva ezzel hatókörét.

PromptAppGPT árak

Egyedi árazás

PromptAppGPT értékelések és vélemények

Nincs elegendő értékelés

2. OpenPrompt

via OpenPrompt

Az OpenPrompt egy prompt engineering eszköz, amely hatékony promptokat hoz létre a ChatGPT és a Midjourney számára. Támogatja a prompt generálást Python kód, Refactor Code, TypeScript, C++ és JavaScript számára is, így ideális szoftverfejlesztők számára.

Hozzáférést kap egy testreszabható könyvtárhoz, amely támogatja a fejlett finomhangolást és az integrációt olyan népszerű keretrendszerekkel, mint a PyTorch és a TensorFlow.

Az OpenPrompt legjobb funkciói

Gyorsan gyakorolhatja a prompt-learning ötleteket az OpenPrompt webes kiterjesztésével.

Finomítsa a promptokat konkrét feladatokhoz, és javítsa a pontosságot.

Próbáljon ki különböző prompting stratégiákat, mint például a sablonok használata, a verbalizálás és az optimalizálás.

Az OpenPrompt korlátai

A haladó szintű használathoz némi kódolási ismeret szükséges.

Nincs vizuális felülete a promptok létrehozásához.

OpenPrompt árak

Pro: 4 dollár havonta

Pro + : 8 dollár havonta

Pro ++: 16 dollár havonta

OpenPrompt értékelések és vélemények

GitHub: 4200+ értékelés

3. ChatGPT

via ChatGPT

Aki hallott már az AI kifejezésről, az valószínűleg ismeri a ChatGPT-t. Ez az egyszerű felületéről és nagy felhasználói közösségéről ismert. Kipróbálhatja a promptokat különböző feladatokhoz, például találkozói jegyzetek összefoglalásához, tartalom írásához, kódok generálásához és hibakereséséhez, valamint képek létrehozásához. Inspirációként hozzáférhet más felhasználók által megosztott promptok könyvtárához.

A ChatGPT legjobb funkciói

Egyszerű és felhasználóbarát felületével könnyedén kísérletezhet a különböző feladatokhoz szükséges promptokkal.

Csatlakozzon egy nagy felhasználói közösséghez, hogy hozzáférjen a megosztott promptokhoz és beszélgetésekhez.

A ChatGPT korlátai

A finomhangolási lehetőségek korlátozottak, ezért a kimenet felett csak korlátozott ellenőrzést gyakorolhat.

Az ingyenes csomag esetében komplex kérések esetén késések léphetnek fel.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 dollár havonta felhasználónként

Csapat: 30 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

G2: 4,7/5 (500+ értékelés)

4. Helicone. ai

A Helicone. ai egy nyílt forráskódú platform gépi tanulási modell promptok fejlesztéséhez. Adatgyűjtéssel, teljesítményük figyelemmel kísérésével és különböző prompt sablonokkal való kísérletezéssel javíthatja az LLM-ek teljesítményét.

Ezenkívül együttműködési eszközei és értelmezhetőségi funkciói javítják a csapatmunkát, és betekintést nyújtanak abba, hogy a promptok miért generálnak konkrét kimeneteket. A Helicone.ai árazási modellje azonban nagyobb csapatok számára bonyolult lehet, és egyes funkciók még fejlesztés alatt állnak.

Helicone. ai legjobb funkciói

Kezelje és telepítse a promptokat gépi tanulási modelljei mellett

Ossza meg a promptokat és ismételje meg őket a csapatával

Végezzen prompt regressziós tesztelést, és hasonlítsa össze és elemezze az adatkészleteket, hogy megértse, miért generálnak bizonyos promptok specifikus kimeneteket.

Helicone. ai korlátai

Más monitoring eszközökhöz képest korlátozott testreszabási lehetőségek

A Helicone proxy szervert igényel az OpenAI kiegészítő lekérdezések végrehajtásához az Ön nevében.

Helicone. ai árak

Ingyenes

Növekedés: Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árazás

Helicone. ai értékelések és vélemények

Github: 1400 értékelés

G2: 4,5/5

5. PromptHero

via PromptHero

Ha olyan platformot keres, amely gazdag előre elkészített promptokban az AI-képekhez, akkor a PromptHero egy hatékony prompt engineering eszköz. Több millió prompt ötletet kínál népszerű AI-modellekből és könyvtárakból, mint például a Stable Diffusion, a ChatGPT, a Midjourney és az Openjourney.

Emellett rendelkezik egy közösség által működtetett piactérrel is, ahol promptokat lehet vásárolni és eladni, elősegítve ezzel az együttműködésen alapuló környezetet.

A PromptHero legjobb funkciói

Hozzáférés előre elkészített promptokhoz különböző feladatokhoz

Vásároljon és adjon el promptokat más felhasználóktól a közösség által működtetett piactéren, a promptok hosszának függvényében.

A PromptHero korlátai

Korlátozott támogatás a műszaki írási feladatokhoz

Az ingyenes csomag korlátozott hozzáférést biztosít a prompt könyvtárhoz.

PromptHero árak

Támogató: 5 USD/hó

Pro: 9 dollár

Akadémia: 29 dollár

Vállalatok: Egyedi árazás

PromptHero értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés és vélemény

6. LangChain

via LangChain

A LangChain egy nyílt forráskódú keretrendszer a fejlett prompt engineeringhez. Lehetővé teszi komplex promptok létrehozását egyszerűbbek összekapcsolásával. Ez egy moduláris rendszer bonyolult munkafolyamatok felépítéséhez és olyan feladatok megoldásához, amelyek logikai lépéssorozatot igényelnek.

Ezenkívül a LangChain verziókezelést is kínál a változások nyomon követéséhez és szükség esetén a korábbi verziók visszaállításához. Az interfész azonban új felhasználók számára bonyolultabb lehet, és az LLM kompatibilitás korlátozott lehet.

A LangChain legjobb funkciói

Készítsen komplex promptokat különböző osztályok és funkciók segítségével.

Használjon újrafelhasználható prompt sablonokat a kód olvashatóságának javítása és időmegtakarítás érdekében.

Kövesse nyomon a változásokat, és állítsa vissza a promptok korábbi verzióit.

Készítsen promptokat olyan feladatokhoz, amelyek logikai gondolkodást igényelnek.

A LangChain korlátai

A drag-and-drop felületekhez képest meredekebb tanulási görbe

Az LLM kompatibilitás korlátozott lehet (a támogatott modelleket a weboldalon találja).

LangChain árak

Ingyenes: Örökre

Plusz: 39 dollár havonta felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

LangChain értékelések és vélemények

G2: 5/5 (2 értékelés)

Github: 83 800 értékelés

7. PromptBase

via PromptBase

Ha hatalmas, könnyen elérhető promptgyűjteményt keres, próbálja ki a PromptBase-t. Ez egy piactér, ahol AI-modellekhez, például ChatGPT, MIdjourney és Dall-E promptokat lehet vásárolni és eladni. A keresési és szűrési funkciók segítségével megtalálhatja az igényeinek megfelelő promptokat.

A PromptBase kódolás nélküli AI-alkalmazás-készítője segít egyszerű AI-alkalmazások létrehozásában, testreszabott promptokkal.

A PromptBase legjobb funkciói

Fedezze fel a hatalmas prompt-könyvtárban található, különböző felhasználási esetekre szánt promptok hatalmas gyűjteményét.

Próbálja ki a fizetés-promptonként modellt, hogy csak a használt promptokért fizessen!

A PromptBase korlátai

A fejlesztőeszközökhöz képest korlátozott prompt-testreszabási lehetőségek

A promptok minősége a felhasználói hozzájárulásoktól függően változhat.

PromptBase árak

1,99 dollár+ minden promptért

PromptBase értékelések és vélemények

Github: 5100 értékelés

8. BetterPrompt

via BetterPrompt

A BetterPrompt segít személyre szabott promptok létrehozásában és tömeges tesztek futtatásában azok hatékonyságának mérésére. Ezenkívül eszközöket is biztosít a promptokban rejlő potenciális torzítások azonosításához, biztosítva ezzel a felelősségteljes AI-használatot.

Ezenkívül magyarázható AI funkciói betekintést nyújtanak a kimenet mögötti érvelésbe, elősegítve a bizalom és a megértés kialakulását. Bár a BetterPrompt jelenleg béta tesztelés alatt áll, ígéretesnek tűnik a pontos információszerzéssel járó feladatokhoz.

A BetterPrompt legjobb funkciói

Használjon eszközöket a promptokban rejlő potenciális torzítások azonosításához.

A különböző promptok összehasonlításával megértheti a kimenetek mögötti logikát.

A BetterPrompt korlátai

Korlátozott kreatív szöveggenerálási képességek

Jelenleg béta tesztelés alatt áll, a funkciók változhatnak.

BetterPrompt árak

4,9 dollártól kezdődően.

BetterPrompt értékelések és vélemények

Github: 144 értékelés

9. PromptChainer

via PromptChainer

Ha automatizált és bonyolult munkafolyamatokat szeretne, érdemes megismerkednie a PromptChainerrel. Ez a szoftver kiválóan alkalmas komplex adatkészletekhez szükséges, feltételes logikával rendelkező, fejlett prompt láncok létrehozására, amelyek lehetővé teszik a promptok AI-válaszok alapján történő adaptálását.

Használja nyílt forráskódú keretrendszerét fejlett AI-alkalmazások és megoldások létrehozásához.

A PromptChainer legjobb funkciói

Készítsen bonyolult munkafolyamatokat egymást követő promptokkal a fejlett prompt-láncolási funkciók segítségével.

Próbálja ki a feltételes promptokat, amelyek az AI válaszai alapján alkalmazkodnak.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat előre elkészített prompt láncokkal

A PromptChainer korlátai

A komplex felület új felhasználók számára túl bonyolult lehet.

A prompt engineering elveinek alapos ismerete szükséges.

PromptChainer árak

Egyedi árazás

PromptChainer értékelések és vélemények:

Nincs elég értékelés

10. Google Bard

via Gemini

A Google Bard, ma Gemini néven, hozzáférést biztosít a legmodernebb nyelvi modellekhez, és többnyelvű képességekkel rendelkezik, amelyekkel különböző nyelveken lehet szöveget generálni. Zökkenőmentesen integrálható más Google-termékekkel, például a Keresővel és a Dokumentumokkal, így kényelmes megoldás fejlesztők és a Google ökoszisztémájában már jelen lévő felhasználók számára.

A Google Bard legjobb funkciói

Szöveg generálása több nyelven

Zökkenőmentes integráció a Google Keresővel és a Dokumentumokkal

A Google Bard korlátai

Néha pontatlan vagy elfogult információkat szolgáltat.

Korlátozott képesség hosszadalmas vagy összetett feladatok elvégzésére

Google Bard értékelések és vélemények

Ingyenes: Örökre

Haladó: 19,99 USD havonta

Bár a fenti prompt engineering eszközök segítségével nagy nyelvi modelleket irányíthat konkrét kreatív kimenetek felé, ezek ugyanakkor bonyolultabbá is tehetik a munkafolyamatot. Ebben az esetben jöhetnek jól az AI-alapú projektmenedzsment eszközök.

Ismerje meg a ClickUp-ot, egy mindenre kiterjedő projektmenedzsment platformot, amely hatékony AI funkciókkal rendelkezik. Nézzük meg, hogyan használhatja a ClickUp AI funkcióit a munkája hatékonyságának növelésére.

ClickUp

A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligenciájának integrációja, egy neurális hálózat, amely a feladatok, dokumentumok és emberek összekapcsolásával egy helyen gyűjti össze az összes vállalati információt.

Automatizálja a munkafolyamatokat, az együttműködést és a projektmenedzsmentet a ClickUp Brain segítségével

Tudáskezelőként, feladatkezelőként és diagramgenerátorként működik. A ClickUp Brain segít a feladatok nyomon követésében, összefoglalja a beszélgetéseket, a projekt részleteit és az állapotfrissítéseket, valamint létrehoz cselekvési elemeket és alfeladatokat. Csak írja be a promptot, és máris készen áll a használatra!

Nincs sok ideje? A ClickUp több mint 100 előre elkészített promptja és sablonja megkönnyíti a munkafolyamatok automatizálását, az együttműködés egyszerűsítését és a projektek kezelését.

Íme néhány példa a prompt engineering alkalmazási területeire, amelyekben a ClickUp Brain segítséget nyújthat:

Turbózza fel írási képességeit

A ClickUp Brain a legjobb ChatGPT alternatíva, mert integrálható a munkaterületéhez. Segít gyorsabban írni azáltal, hogy e-maileket, blogbejegyzéseket és egyebeket javasol. Használhatja gyors válaszok küldésére, táblázatok, sablonok és átiratok létrehozására is. Ezenkívül a ClickUp hatalmas könyvtárral rendelkezik különböző személyiségek és felhasználási esetekhez. Például a ChatGPT Prompts for Marketing Template több mint 600 promptot tartalmaz marketingkampányokhoz, tartalomterjesztéshez, konverziós arány optimalizáláshoz és egyebekhez.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing Template alkalmazását az elkötelezettség növelése érdekében.

Az adminisztratív feladatok automatizálása

A ClickUp Brain a tökéletes mesterséges intelligencia virtuális asszisztens eszköz. Segít leküzdeni az adminisztratív terheket azáltal, hogy összefoglalja a hosszú dokumentumokat, a projektmegbeszélésekből cselekvésre alkalmas tételeket generál, és azonnali összefoglalót ad a legfontosabb pontokról. A mesterséges intelligencia által generált kimenetekből könnyedén létrehozhat ClickUp feladatok és ClickUp dokumentumok.

Szerkessze a promptokat a ClickUp Brainben, hogy a generált eredményekből dokumentumokat vagy feladatokat hozzon létre

Indítsa el projektjeit gyorsabban a prompt könyvtár segítségével

A ClickUp gondosan összeállított sablonkönyvtárat kínál marketingesek, értékesítési csapatok, írók és fejlesztők számára. Előre elkészített promptjai elősegítik a kreativitást és a hatékonyságot. Fedezze fel a ClickUp legjobb AI-promptjait történetmeséléshez, esszéírás hoz, online kvízek hez, versenyképességi elemzések hez, esettanulmányok hoz és tartalomkészítéshez.

Használja a ClickUp Brain-t a történetmeséléshez, hogy lenyűgöző narratívákat építsen fel

Központi hub létrehozása a promptok számára

Összesítse az összes promptját funkció és kapcsolódó információk szerint a ClickUp-ban. Használja a ClickUp Docs-ot a sikeres promptok, a velük kapcsolatos feladatok részleteinek és a használt AI-modellnek (modellverziók) tárolására. Ezzel központi tudásbázist hozhat létre a csapatának, biztosítva, hogy mindenki hozzáférjen a leghatékonyabb promptokhoz.

A ClickUp hatékony szervezési funkciói, mint például a címkék, az egyéni nézetek és a kapcsolatok, segíthetnek a promptok céljuk, projektjük vagy a használt AI-modell alapján történő kategorizálásában. Ez megkönnyíti a megfelelő prompt megtalálását, amikor szükség van rá, így időt és energiát takaríthat meg.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy valós időben együttműködhessen csapatával, feladatokat oszthasson ki és egyszerűsíthesse a munkafolyamatokat

A ClickUp legjobb funkciói

Optimalizálja írását másodpercek alatt az AI segítségével

Gyorsan hozhat létre tartalmakat az AI promptok segítségével, amelyek mindig kéznél vannak.

Könnyedén optimalizálja a szöveget az AI eszköztár segítségével

Azonnali dokumentumösszefoglalók és megvalósítható tételek generálása

Több nyelven fordítson és ellenőrizze a nyelvtant a ClickUp-ban

Valós időben és aszinkron módon brainstormingozzon digitális táblák segítségével

Testreszabhatja tervezési munkafolyamatát előre elkészített sablonokkal.

Zökkenőmentes együttműködés dokumentumokon a ClickUp Docs segítségével

Gyorsítsa fel a tervezési felülvizsgálati folyamatot a Proofing megjegyzésekkel

A ClickUp korlátai

A korlátozott gamification funkciók gátolhatják a felhasználók motivációját.

A kiterjedt funkciók miatt meredek a tanulási görbe

Az AI funkciók csak fizetős csomagokban érhetők el.

ClickUp árak

Ingyenes: Örökre

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal egyedi tervért.

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

Próbálja ki a ClickUp-ot az AI-alapú kreativitásért

Az AI megváltoztatja a kreatív munkát! A prompt engineering eszközökkel pontosan megkérdezheti az AI-t, amit szeretne, mintha egy szupererős dzsinn állna az ötletei rendelkezésére. De ez csak a kezdet – az AI promptok segíthetnek automatizálni a munkafolyamatot, növelni a hatékonyságot és még sok minden mást.

A ClickUp AI-integrációs funkciói kiváló segítőtársak lehetnek kreativitásában. Regisztráljon egy ingyenes ClickUp munkaterületre, és fedezze fel a minőségi promptokkal elérhető csodálatos lehetőségeket!