A 10 legjobb prompt engineering eszköz generatív AI-hez 2025-ben

Gondolkodott már azon, hogy miért képesek a generatív AI-eszközök néha pontosan azt eredményezni, amit szeretne, míg máskor bizonyos lekérdezésekre nem megfelelő keresési eredményeket adnak? Mindez a promptok minőségétől függ.
Ahhoz, hogy pontos válaszokat kapjon az AI-eszközöktől, konkrét utasításokat kell megadnia. A generatív AI-modellek azonban folyamatosan fejlődnek, ahogy új információkkal tápláljuk őket. Ezért a promptokat is finomítania kell.
Ezt a folyamatot prompt engineeringnek nevezik. Ez egy bemeneti technika, amelynek során specifikus promptokat adnak meg a mesterséges intelligencia eszközöknek, hogy azok megértsék az emberi szándékot és a kívánt eredményt adják. Ez a blog a 10 legjobb prompt engineering eszközt sorolja fel, amelyek segítségével AI-játékát a következő szintre emelheti!
Mit kell keresni a prompt engineering eszközökben?
Akár AI-eszközöket használ blogvázlatok készítéséhez, akár kódblokkok előállításához, néhány fontos tulajdonságot érdemes figyelembe venni a kiválasztáskor. Ezek a következők:
Használhatóság
- UI-tervezés: Keressen tiszta és rendezett felületet. Próbálja ki a drag-and-drop funkciókat, az egyértelmű gombokat és címkéket, amelyek zökkenőmentes felhasználói interakciót tesznek lehetővé.
- Könnyű megtanulhatóság: Hasznos oktatóanyagokat vagy kezdő útmutatókat kell kínálnia, hogy gyorsan elsajátíthassa az alapokat.
- Hiba kezelése: A prompt engineering eszközöknek egyértelmű hibaüzeneteket kell megjeleníteniük, és javaslatokat kell tenniük a hibák kijavítására.
Hatékonyság
- Teljesítmény: Nem szeretne hosszú időt várni a promptok feldolgozására. A gyors reagálású eszközökkel megőrizheti kreatív lendületét.
- Pontosság: Az eszköznek olyan kimeneteket kell szolgáltatnia, amelyek összhangban vannak a promptjaival és mentesek az indokolatlan hibáktól.
- Megbízhatóság: A szoftvernek konzisztensen jól kell működnie, még akkor is, ha komplex feladatokkal terheli, és többféle prompt-variációt használ.
Integráció
- Kompatibilitás: Zökkenőmentesen kell működnie más, általánosan használt szoftverekkel és rendszerekkel, például a Google Docs-szal vagy bármely kódolási platformmal.
- API-támogatás: Az alkalmazásprogramozási interfész (API) a különböző alkalmazások közötti kommunikációs mechanizmus. Ha technikai szakember vagy, vagy egyedi munkafolyamatokat szeretnél létrehozni, keress egy erős API-val rendelkező prompt engineering eszközt.
- Adatcsere: A promptok és eredmények áthelyezése az eszköz és más helyek között nem lehet bonyolult feladat. Az adatcsere zökkenőmentesnek kell lennie.
Skálázhatóság
- Teljesítmény nagy léptékben: A projektek növekedésével a promptok is egyre összetettebbé válnak. Az eszköznek képesnek kell lennie komplex logika és nagyobb munkaterhelés kezelésére anélkül, hogy lelassulna.
- Erőforrásigény: Egyes AI-eszközök több feldolgozási teljesítményt igényelnek, mint mások. Válasszon olyan eszközt, amely kompatibilis az infrastruktúrájával, és nem terheli túl a készülékét.
- Testreszabási lehetőségek: Keresse meg azokat a funkciókat, amelyekkel személyre szabhatja munkaterületét és optimalizálhatja munkafolyamatát.
A 10 legjobb prompt engineering eszköz
Íme a generatív AI-modellek teljesítményének optimalizálásához legalkalmasabb prompt engineering eszközök listája:
1. PromptAppGPT
A PromptAppGPT egy felhasználóbarát prompt engineering platform, amely drag-and-drop felülettel egyszerűsíti a promptok létrehozását. Támogatja a GPT-3-hoz hasonló LLM-ek természetes nyelvű promptjait, és valós idejű visszajelzést ad a prompt létrehozása közben, segítve a megközelítés finomítását és az optimális eredmények elérését.
A PromptAppGPT-t alacsony kódszükségletű alkalmazásfejlesztéshez, szöveggeneráláshoz, képekhez és automatikus felhasználói felület generáláshoz használhatja.
A PromptAppGPT legjobb funkciói
- Készítsen, szerkesszen, állítson össze és futtasson promptokat vizuálisan a drag-and-drop felület segítségével.
- Hatékony promptok készítése közben valós idejű javaslatokat és betekintést kaphat.
- Alacsony kódszükségletű promptok segítségével gyorsan hozhat létre alkalmazásfejlesztési keretrendszereket.
A PromptAppGPT korlátai
- Elsősorban a GPT-3 alapú modellekre összpontosít, korlátozva ezzel hatókörét.
PromptAppGPT árak
- Egyedi árazás
PromptAppGPT értékelések és vélemények
- Nincs elegendő értékelés
2. OpenPrompt
Az OpenPrompt egy prompt engineering eszköz, amely hatékony promptokat hoz létre a ChatGPT és a Midjourney számára. Támogatja a prompt generálást Python kód, Refactor Code, TypeScript, C++ és JavaScript számára is, így ideális szoftverfejlesztők számára.
Hozzáférést kap egy testreszabható könyvtárhoz, amely támogatja a fejlett finomhangolást és az integrációt olyan népszerű keretrendszerekkel, mint a PyTorch és a TensorFlow.
Az OpenPrompt legjobb funkciói
- Gyorsan gyakorolhatja a prompt-learning ötleteket az OpenPrompt webes kiterjesztésével.
- Finomítsa a promptokat konkrét feladatokhoz, és javítsa a pontosságot.
- Próbáljon ki különböző prompting stratégiákat, mint például a sablonok használata, a verbalizálás és az optimalizálás.
Az OpenPrompt korlátai
- A haladó szintű használathoz némi kódolási ismeret szükséges.
- Nincs vizuális felülete a promptok létrehozásához.
OpenPrompt árak
- Pro: 4 dollár havonta
- Pro +: 8 dollár havonta
- Pro ++: 16 dollár havonta
OpenPrompt értékelések és vélemények
- GitHub: 4200+ értékelés
3. ChatGPT
Aki hallott már az AI kifejezésről, az valószínűleg ismeri a ChatGPT-t. Ez az egyszerű felületéről és nagy felhasználói közösségéről ismert. Kipróbálhatja a promptokat különböző feladatokhoz, például találkozói jegyzetek összefoglalásához, tartalom írásához, kódok generálásához és hibakereséséhez, valamint képek létrehozásához. Inspirációként hozzáférhet más felhasználók által megosztott promptok könyvtárához.
A ChatGPT legjobb funkciói
- Egyszerű és felhasználóbarát felületével könnyedén kísérletezhet a különböző feladatokhoz szükséges promptokkal.
- Csatlakozzon egy nagy felhasználói közösséghez, hogy hozzáférjen a megosztott promptokhoz és beszélgetésekhez.
A ChatGPT korlátai
- A finomhangolási lehetőségek korlátozottak, ezért a kimenet felett csak korlátozott ellenőrzést gyakorolhat.
- Az ingyenes csomag esetében komplex kérések esetén késések léphetnek fel.
ChatGPT árak
- Ingyenes
- Plusz: 20 dollár havonta felhasználónként
- Csapat: 30 USD/hó/felhasználó
- Vállalatok: Egyedi árazás
ChatGPT értékelések és vélemények
- Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)
- G2: 4,7/5 (500+ értékelés)
4. Helicone. ai
A Helicone. ai egy nyílt forráskódú platform gépi tanulási modell promptok fejlesztéséhez. Adatgyűjtéssel, teljesítményük figyelemmel kísérésével és különböző prompt sablonokkal való kísérletezéssel javíthatja az LLM-ek teljesítményét.
Ezenkívül együttműködési eszközei és értelmezhetőségi funkciói javítják a csapatmunkát, és betekintést nyújtanak abba, hogy a promptok miért generálnak konkrét kimeneteket. A Helicone.ai árazási modellje azonban nagyobb csapatok számára bonyolult lehet, és egyes funkciók még fejlesztés alatt állnak.
Helicone. ai legjobb funkciói
- Kezelje és telepítse a promptokat gépi tanulási modelljei mellett
- Ossza meg a promptokat és ismételje meg őket a csapatával
- Végezzen prompt regressziós tesztelést, és hasonlítsa össze és elemezze az adatkészleteket, hogy megértse, miért generálnak bizonyos promptok specifikus kimeneteket.
Helicone. ai korlátai
- Más monitoring eszközökhöz képest korlátozott testreszabási lehetőségek
- A Helicone proxy szervert igényel az OpenAI kiegészítő lekérdezések végrehajtásához az Ön nevében.
Helicone. ai árak
- Ingyenes
- Növekedés: Egyedi árazás
- Vállalatok: Egyedi árazás
Helicone. ai értékelések és vélemények
- Github: 1400 értékelés
- G2: 4,5/5
5. PromptHero
Ha olyan platformot keres, amely gazdag előre elkészített promptokban az AI-képekhez, akkor a PromptHero egy hatékony prompt engineering eszköz. Több millió prompt ötletet kínál népszerű AI-modellekből és könyvtárakból, mint például a Stable Diffusion, a ChatGPT, a Midjourney és az Openjourney.
Emellett rendelkezik egy közösség által működtetett piactérrel is, ahol promptokat lehet vásárolni és eladni, elősegítve ezzel az együttműködésen alapuló környezetet.
A PromptHero legjobb funkciói
- Hozzáférés előre elkészített promptokhoz különböző feladatokhoz
- Vásároljon és adjon el promptokat más felhasználóktól a közösség által működtetett piactéren, a promptok hosszának függvényében.
A PromptHero korlátai
- Korlátozott támogatás a műszaki írási feladatokhoz
- Az ingyenes csomag korlátozott hozzáférést biztosít a prompt könyvtárhoz.
PromptHero árak
- Támogató: 5 USD/hó
- Pro: 9 dollár
- Akadémia: 29 dollár
- Vállalatok: Egyedi árazás
PromptHero értékelések és vélemények
- Nincs elég értékelés és vélemény
6. LangChain
A LangChain egy nyílt forráskódú keretrendszer a fejlett prompt engineeringhez. Lehetővé teszi komplex promptok létrehozását egyszerűbbek összekapcsolásával. Ez egy moduláris rendszer bonyolult munkafolyamatok felépítéséhez és olyan feladatok megoldásához, amelyek logikai lépéssorozatot igényelnek.
Ezenkívül a LangChain verziókezelést is kínál a változások nyomon követéséhez és szükség esetén a korábbi verziók visszaállításához. Az interfész azonban új felhasználók számára bonyolultabb lehet, és az LLM kompatibilitás korlátozott lehet.
A LangChain legjobb funkciói
- Készítsen komplex promptokat különböző osztályok és funkciók segítségével.
- Használjon újrafelhasználható prompt sablonokat a kód olvashatóságának javítása és időmegtakarítás érdekében.
- Kövesse nyomon a változásokat, és állítsa vissza a promptok korábbi verzióit.
- Készítsen promptokat olyan feladatokhoz, amelyek logikai gondolkodást igényelnek.
A LangChain korlátai
- A drag-and-drop felületekhez képest meredekebb tanulási görbe
- Az LLM kompatibilitás korlátozott lehet (a támogatott modelleket a weboldalon találja).
LangChain árak
- Ingyenes: Örökre
- Plusz: 39 dollár havonta felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árazás
LangChain értékelések és vélemények
- G2: 5/5 (2 értékelés)
- Github: 83 800 értékelés
7. PromptBase
Ha hatalmas, könnyen elérhető promptgyűjteményt keres, próbálja ki a PromptBase-t. Ez egy piactér, ahol AI-modellekhez, például ChatGPT, MIdjourney és Dall-E promptokat lehet vásárolni és eladni. A keresési és szűrési funkciók segítségével megtalálhatja az igényeinek megfelelő promptokat.
A PromptBase kódolás nélküli AI-alkalmazás-készítője segít egyszerű AI-alkalmazások létrehozásában, testreszabott promptokkal.
A PromptBase legjobb funkciói
- Fedezze fel a hatalmas prompt-könyvtárban található, különböző felhasználási esetekre szánt promptok hatalmas gyűjteményét.
- Próbálja ki a fizetés-promptonként modellt, hogy csak a használt promptokért fizessen!
A PromptBase korlátai
- A fejlesztőeszközökhöz képest korlátozott prompt-testreszabási lehetőségek
- A promptok minősége a felhasználói hozzájárulásoktól függően változhat.
PromptBase árak
- 1,99 dollár+ minden promptért
PromptBase értékelések és vélemények
- Github: 5100 értékelés
8. BetterPrompt
A BetterPrompt segít személyre szabott promptok létrehozásában és tömeges tesztek futtatásában azok hatékonyságának mérésére. Ezenkívül eszközöket is biztosít a promptokban rejlő potenciális torzítások azonosításához, biztosítva ezzel a felelősségteljes AI-használatot.
Ezenkívül magyarázható AI funkciói betekintést nyújtanak a kimenet mögötti érvelésbe, elősegítve a bizalom és a megértés kialakulását. Bár a BetterPrompt jelenleg béta tesztelés alatt áll, ígéretesnek tűnik a pontos információszerzéssel járó feladatokhoz.
A BetterPrompt legjobb funkciói
- Használjon eszközöket a promptokban rejlő potenciális torzítások azonosításához.
- A különböző promptok összehasonlításával megértheti a kimenetek mögötti logikát.
A BetterPrompt korlátai
- Korlátozott kreatív szöveggenerálási képességek
- Jelenleg béta tesztelés alatt áll, a funkciók változhatnak.
BetterPrompt árak
- 4,9 dollártól kezdődően.
BetterPrompt értékelések és vélemények
- Github: 144 értékelés
9. PromptChainer
Ha automatizált és bonyolult munkafolyamatokat szeretne, érdemes megismerkednie a PromptChainerrel. Ez a szoftver kiválóan alkalmas komplex adatkészletekhez szükséges, feltételes logikával rendelkező, fejlett prompt láncok létrehozására, amelyek lehetővé teszik a promptok AI-válaszok alapján történő adaptálását.
Használja nyílt forráskódú keretrendszerét fejlett AI-alkalmazások és megoldások létrehozásához.
A PromptChainer legjobb funkciói
- Készítsen bonyolult munkafolyamatokat egymást követő promptokkal a fejlett prompt-láncolási funkciók segítségével.
- Próbálja ki a feltételes promptokat, amelyek az AI válaszai alapján alkalmazkodnak.
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat előre elkészített prompt láncokkal
A PromptChainer korlátai
- A komplex felület új felhasználók számára túl bonyolult lehet.
- A prompt engineering elveinek alapos ismerete szükséges.
PromptChainer árak
- Egyedi árazás
PromptChainer értékelések és vélemények:
- Nincs elég értékelés
10. Google Bard
A Google Bard, ma Gemini néven, hozzáférést biztosít a legmodernebb nyelvi modellekhez, és többnyelvű képességekkel rendelkezik, amelyekkel különböző nyelveken lehet szöveget generálni. Zökkenőmentesen integrálható más Google-termékekkel, például a Keresővel és a Dokumentumokkal, így kényelmes megoldás fejlesztők és a Google ökoszisztémájában már jelen lévő felhasználók számára.
A Google Bard legjobb funkciói
- Szöveg generálása több nyelven
- Zökkenőmentes integráció a Google Keresővel és a Dokumentumokkal
A Google Bard korlátai
- Néha pontatlan vagy elfogult információkat szolgáltat.
- Korlátozott képesség hosszadalmas vagy összetett feladatok elvégzésére
Google Bard értékelések és vélemények
- Ingyenes: Örökre
- Haladó: 19,99 USD havonta
Egyéb AI-eszközök
Bár a fenti prompt engineering eszközök segítségével nagy nyelvi modelleket irányíthat konkrét kreatív kimenetek felé, ezek ugyanakkor bonyolultabbá is tehetik a munkafolyamatot. Ebben az esetben jöhetnek jól az AI-alapú projektmenedzsment eszközök.
Ismerje meg a ClickUp-ot, egy mindenre kiterjedő projektmenedzsment platformot, amely hatékony AI funkciókkal rendelkezik. Nézzük meg, hogyan használhatja a ClickUp AI funkcióit a munkája hatékonyságának növelésére.
ClickUp
A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligenciájának integrációja, egy neurális hálózat, amely a feladatok, dokumentumok és emberek összekapcsolásával egy helyen gyűjti össze az összes vállalati információt.
Tudáskezelőként, feladatkezelőként és diagramgenerátorként működik. A ClickUp Brain segít a feladatok nyomon követésében, összefoglalja a beszélgetéseket, a projekt részleteit és az állapotfrissítéseket, valamint létrehoz cselekvési elemeket és alfeladatokat. Csak írja be a promptot, és máris készen áll a használatra!
Nincs sok ideje? A ClickUp több mint 100 előre elkészített promptja és sablonja megkönnyíti a munkafolyamatok automatizálását, az együttműködés egyszerűsítését és a projektek kezelését.
Íme néhány példa a prompt engineering alkalmazási területeire, amelyekben a ClickUp Brain segítséget nyújthat:
Turbózza fel írási képességeit
A ClickUp Brain a legjobb ChatGPT alternatíva, mert integrálható a munkaterületéhez. Segít gyorsabban írni azáltal, hogy e-maileket, blogbejegyzéseket és egyebeket javasol. Használhatja gyors válaszok küldésére, táblázatok, sablonok és átiratok létrehozására is. Ezenkívül a ClickUp hatalmas könyvtárral rendelkezik különböző személyiségek és felhasználási esetekhez. Például a ChatGPT Prompts for Marketing Template több mint 600 promptot tartalmaz marketingkampányokhoz, tartalomterjesztéshez, konverziós arány optimalizáláshoz és egyebekhez.
Az adminisztratív feladatok automatizálása
A ClickUp Brain a tökéletes mesterséges intelligencia virtuális asszisztens eszköz. Segít leküzdeni az adminisztratív terheket azáltal, hogy összefoglalja a hosszú dokumentumokat, a projektmegbeszélésekből cselekvésre alkalmas tételeket generál, és azonnali összefoglalót ad a legfontosabb pontokról. A mesterséges intelligencia által generált kimenetekből könnyedén létrehozhat ClickUp feladatok és ClickUp dokumentumok.
Indítsa el projektjeit gyorsabban a prompt könyvtár segítségével
A ClickUp gondosan összeállított sablonkönyvtárat kínál marketingesek, értékesítési csapatok, írók és fejlesztők számára. Előre elkészített promptjai elősegítik a kreativitást és a hatékonyságot. Fedezze fel a ClickUp legjobb AI-promptjait történetmeséléshez, esszéírás hoz, online kvízek hez, versenyképességi elemzések hez, esettanulmányok hoz és tartalomkészítéshez.
Központi hub létrehozása a promptok számára
Összesítse az összes promptját funkció és kapcsolódó információk szerint a ClickUp-ban. Használja a ClickUp Docs-ot a sikeres promptok, a velük kapcsolatos feladatok részleteinek és a használt AI-modellnek (modellverziók) tárolására. Ezzel központi tudásbázist hozhat létre a csapatának, biztosítva, hogy mindenki hozzáférjen a leghatékonyabb promptokhoz.
A ClickUp hatékony szervezési funkciói, mint például a címkék, az egyéni nézetek és a kapcsolatok, segíthetnek a promptok céljuk, projektjük vagy a használt AI-modell alapján történő kategorizálásában. Ez megkönnyíti a megfelelő prompt megtalálását, amikor szükség van rá, így időt és energiát takaríthat meg.
A ClickUp legjobb funkciói
- Optimalizálja írását másodpercek alatt az AI segítségével
- Gyorsan hozhat létre tartalmakat az AI promptok segítségével, amelyek mindig kéznél vannak.
- Könnyedén optimalizálja a szöveget az AI eszköztár segítségével
- Azonnali dokumentumösszefoglalók és megvalósítható tételek generálása
- Több nyelven fordítson és ellenőrizze a nyelvtant a ClickUp-ban
- Valós időben és aszinkron módon brainstormingozzon digitális táblák segítségével
- Testreszabhatja tervezési munkafolyamatát előre elkészített sablonokkal.
- Zökkenőmentes együttműködés dokumentumokon a ClickUp Docs segítségével
- Gyorsítsa fel a tervezési felülvizsgálati folyamatot a Proofing megjegyzésekkel
A ClickUp korlátai
- A korlátozott gamification funkciók gátolhatják a felhasználók motivációját.
- A kiterjedt funkciók miatt meredek a tanulási görbe
- Az AI funkciók csak fizetős csomagokban érhetők el.
ClickUp árak
- Ingyenes: Örökre
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal egyedi tervért.
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)
Próbálja ki a ClickUp-ot az AI-alapú kreativitásért
Az AI megváltoztatja a kreatív munkát! A prompt engineering eszközökkel pontosan megkérdezheti az AI-t, amit szeretne, mintha egy szupererős dzsinn állna az ötletei rendelkezésére. De ez csak a kezdet – az AI promptok segíthetnek automatizálni a munkafolyamatot, növelni a hatékonyságot és még sok minden mást.
A ClickUp AI-integrációs funkciói kiváló segítőtársak lehetnek kreativitásában. Regisztráljon egy ingyenes ClickUp munkaterületre, és fedezze fel a minőségi promptokkal elérhető csodálatos lehetőségeket!