10 elképesztő példa az AI által generált művészetre

Az 1970-es évek elején Harold Cohen művész megkezdte az AI-művészeti rendszerek fejlesztését a Kaliforniai Egyetemen, San Diegóban. Azóta a MIT, a Stanford és más egyetemek kutatói világszerte AI-t használva hoznak létre művészeti alkotásokat. Lényegében már több mint fél évszázada vannak AI-művészeti példáink.

Harold Cohen mesterséges intelligenciával létrehozott művészete 1977-78-ból (Forrás: Whitney Museum of American Art )

A legnagyobb különbség a korai alkotások és a mai AI-művészet között az, hogy ma már bárki – Ön, én és gyakorlatilag minden internetkapcsolattal rendelkező ember – képes ilyen alkotásokat létrehozni.

Az elmúlt évtizedben az AI-művészet exponenciálisan fejlődött, és olyan lehetőségeket nyitott meg, amelyeket még soha nem láttunk. Ebben a cikkben néhány népszerű AI-művészeti példát választottunk ki, hogy képet kapjon arról, mit lehet csinálni a GenAI-val.

Az AI-művészet létrehozásának folyamatának megértése

A mesterséges intelligencia művészet alatt bármely generatív AI segítségével létrehozott vagy továbbfejlesztett vizuális alkotást értünk. Általában beírja az ötletének szöveges leírását, és az AI létrehozza a képet.

Akár a Canva AI-jét használja a fénykép háttérének eltávolításához, akár a Midjourney-t egy ötlet megvalósításához, AI-művészetet hoz létre.

AI-művészet felhasználási példák

Szüksége van egy hivatalos képre a LinkedIn profiljához? Semmi gond. Az AI által generált portré hozzáadhat öltönyt és nyakkendőt az imént készített szelfihez. Szeretne megrendelni egy műalkotást a nappalijába, de nincs rá költségvetése? Csak készítsen egy AI által generált festményt.

Az AI az iparágakban sokkal többet tud. Mint új technológia, az AI-művészet példái olyan felhasználási esetekben gyakoriak, mint:

Marketing : Digitális bannerek, vizuális elemek, közösségi média bejegyzések, amelyek meghatározott márkairányelveken alapulnak.

Prototípusok készítése : Különösen az építészetben és a divattervezésben, ahol olyan prototípusok készítésére használják, amelyek előállítása egyébként drága vagy időigényes lenne.

Képjavítás : További elemek generálása a meglévő képekhez, például egy formális zakó vagy egy luxusautó hozzáadása egy fotóhoz.

Méretezés: Képek szaporítása egyszerű változtatásokkal, például a méret, a kép egy része vagy a benne lévő szöveg megváltoztatásával. Egy ilyen funkcióval rendelkező : Képek szaporítása egyszerű változtatásokkal, például a méret, a kép egy része vagy a benne lévő szöveg megváltoztatásával. Egy ilyen funkcióval rendelkező közösségi média AI eszköz igazi áldás a marketingcsapatok számára.

Az egyes személyek igényeitől és az alkalmazás komplexitásától függően a használt eszközök nagyban eltérnek egymástól. Íme néhány általánosan elérhető AI-művészeti generátor, amelyeket kipróbálhat, hogy AI-generált műalkotásokat hozzon létre.

OpenAI DALL-E

Az első mainstream AI képgenerátorként ismert DALL-E továbbra is nagy népszerűségnek örvend. A legújabb verzió, a DALL-E 3 által létrehozott képek rendkívül valósághűek és kiváló minőségűek.

Google Imagen 2

A Google Gemini, korábban Bard néven ismert, mostantól lehetővé teszi, hogy képeket generálj közvetlenül a felületén. A Gemini legnagyobb előnyei a tiszta és egyszerű, Google Keresőhöz hasonló felhasználói felület és az, hogy ingyenes!

Midjourney

A Midjourney az egyik legstabilabb művészeti generátorként ismert, amely nagyon magas minőségű eredményeket produkál, és díjakat is nyert már. A Midjourney legnagyobb hátránya, hogy nem felhasználóbarát, és csak a Discordon keresztül érhető el.

Ha hajlandó vagy megtenni azt a kis plusz erőfeszítést, hogy használni tudd az eszközt, íme néhány Midjourney prompt példa, amelyekkel elindulhatsz.

Adobe Firefly

Kreatív termékskálájának természetes kiterjesztéseként az Adobe nemrégiben piacra dobta a Firefly nevű mesterséges intelligencia eszközt tervezők számára. A Firefly nemcsak a megadott utasítások alapján hoz létre vizuális elemeket, hanem referencia képeket is elfogad. Ez azt jelenti, hogy bevihet egy vázlatot vagy műalkotást az eszközbe, és megkérheti a Firefly-t, hogy hozzon létre egy hasonló eredményt. És voilá!

Microsoft Designer

A fenti eszközökkel ellentétben, amelyek saját modelleket használnak, a Microsoft tervezője a DALL-E-t használja. Ez egy egyszerű, hozzáférhető, kezdőknek is megfelelő és ingyenes alternatívát kínál a ChatGPT Plus-hoz, ami rendkívül vonzóvá teszi amatőrök és rajongók számára egyaránt.

Ráadásul, a Copilot termékcsalád részeként, ez a Microsoft mesterséges intelligencia tartalomalkotó eszközeinek is remek kiegészítője.

Canva

A Canva Magic Media integrálja az AI-képeket a kreatív munkafolyamatba.

A Canva AI-alapú tervezési együttműködési szoftverével képeket hozhat létre szövegekből, stílusokat változtathat, méreteket módosíthat, képeket tisztíthat, háttérképeket eltávolíthat és még sok mást! Emellett a legújabb grafikai trendeket is könnyedén beépítheti munkájába.

A saját fejlesztésű eszközökkel ellentétben a Canva AI képgenerátora számos modellt integrál, például a Magic Media, a Dall-E és az Imagen modelleket, hogy platformján belül művészeti alkotási lehetőségeket kínáljon. Ez hatalmas előnyt jelent azok számára, akik több modellt is ki szeretnének próbálni, mielőtt befejezik feladatukat.

Számtalan lehetőség ellenére az AI-művészet eltér a hagyományos művészettől. Ez egyedi kihívásokat jelent.

Hagyományos művészet vs. AI-művészet

A hagyományos művészet vizuális alkotások létrehozását jelenti, általában kézzel vagy digitálisan, tervezőeszközök segítségével. Az AI esetében az eszköz végzi a létrehozást, a felhasználó csak az adatokat adja meg.

Egyéb fontos különbségek:

Készség: A hagyományos művészetet olyan tervezők hozzák létre, akik rendelkeznek bizonyos szintű készségekkel ezen a területen. Az AI-művészet létrehozásához nincs szükség tervezői készségekre, de szükség van bizonyos készségekre a promptolás terén.

Az AI-művészet rajongói szerint a jövőben a képzelőerő értékesebb készség lesz, mint a tervezés (hagyományos értelemben).

Bemenet: A hagyományos művészetben a felhasználónak különböző tervezési elemek segítségével kell megalkotnia a képet. Gyakran előfordul, hogy a tervezők aprólékosan alakzatokat, színeket, ikonokat és fényképeket adnak hozzá, hogy koherens eredményt érjenek el.

Az AI-művészetet úgy hozhatja létre, hogy beírja, mire van szüksége. Például, ha a Microsoft Designerbe beírja: „Könyvet olvasó macska olvasószemüvegben, vintage stílusú könyvtárban ülve”, akkor valószínűleg ezt a eredményt kapja.

A Microsoft Designer segítségével létrehozott AI-művészeti példa

Idő: A hagyományos művészet aprólékos és időigényes. Az AI-művészet gyors – a fenti kép elkészítése 10 másodpercet vett igénybe.

Iteráció: A hagyományos művészetben az iteráció időt és szakértelmet igényel. A kezdeti briefhez való bármilyen hozzáadás jelentős erőfeszítést igényelhet. Az AI-művészetben az iteráció nagyon gyorsan megtörténik. A fenti AI-művészeti prompt hozzáadásával: „Tedd fehérré a macskát. Add hozzá egy töltőtollat.” Azonnal megkaptam az alábbi képeket.

A Microsoft Designer segítségével létrehozott AI-művészeti változatok

A fenti példa szemlélteti, hogyan lehet elképzelni valamit, és azonnal létrehozni hozzá egy vizuális ábrázolást. Ennyire egyszerű!

Vessünk egy pillantást a legnépszerűbb és legelképesztőbb AI-művészetekre, hogy megértsük a előttünk megnyíló valódi lehetőségeket.

AI-művészet a valós világban

Bármely műalkotás, amelyet olyan AI eszközökkel hoztak létre, mint a DALL-E, Midjourney, Adobe Firefly, Craiyon vagy Runway, AI-műalkotásnak minősül. Íme, mit tettek eddig a korai felhasználók és az AI-művészet úttörői.

1. Edmond de Belamy portréja

Edmond de Belamy (Forrás: Wikimedia Commons )

2018-ban a párizsi Obvious kollektíva tagjai generatív mesterséges intelligenciát használtak, hogy megalkossák Edmond de Belamy portréját, egy általuk kitalált fiktív karaktert. Nyílt forráskódú algoritmust használtak, amelyet 15 000, a 14. és 19. század közötti portréval tanítottak be.

Ez a műalkotás akkor vált híressé, amikor az első AI segítségével létrehozott műalkotásként elárverezték a Christie’s aukciós házban, New Yorkban. A festményt 432 500 dollárért adták el az aukción.

2. DeepDream a Google-tól

A kép DeepDream segítségével készült (Forrás: Wikimedia Commons )

A DeepDream egy olyan mesterséges intelligencia által létrehozott művészeti forma, amely algoritmikus pareidolia segítségével álomszerű, pszichedelikus változatokat hoz létre meglévő képekből. A kutatók azóta a DeepDreamet virtuális valóság környezetekkel kombinálva használják kognitív pszichológiai és agykutatási kísérletekhez.

3. Mesterséges valóságok Refik Anadol által

Mesterséges valóságok: Coral, Refik Anadol (Forrás: refikanadol.com )

A Világgazdasági Fórum megbízásából Refik Anadol által készített mesterséges intelligencia által létrehozott műalkotás hatalmas korallkép-adatbázisokat kombinál, hogy felhívja a figyelmet a klímaváltozásra. Ez egy multidiszciplináris projekt, amely adatvizualizációt, gépi tanulást és 3D-nyomtatást ötvöz.

4. Sofia Crespo hibrid organizmusai

Neural Zoo, Sofia Crespo (Forrás: neuralzoo.com )

Az argentin művész, Sofia Crespo a természetes világból származó adatokat felhasználva spekulatív életformákat hoz létre. A Neural Zoo projektben a természetes világból származó képeket átrendezi, hogy elképzelhető természetről lenyűgöző vizuális képeket hozzon létre, amelyek tükrözik az emberi kreativitás működését. Ezzel a formával az AI művészetre és kreativitásra gyakorolt hatását kérdőjelezi meg, és fontos kérdéseket vet fel a jövőjét illetően.

5. A BMW digitális művészeti kampánya

BMW művészeti autók (Forrás: bmw.com )

A művészet nem korlátozódik a múzeumokra és a bemutatókra. Az AI-művészet sem. Számos vállalkozás használta már az AI-művészetet különböző módon. Az egyik leglenyűgözőbb kampány a közelmúltban a BMW művészeti autói voltak.

Művészeti és kulturális támogatói programjának részeként a BMW együttműködött a kreatív technológussal, Nathan Shipley-vel és a műgyűjtővel, Gary Yeh-vel, hogy mesterséges intelligenciát képezzenek 900 év művészettörténetéből, és 50 új műalkotást hozzanak létre. Ezeket aztán vetítéssel kivetítették a 8-as sorozat Gran Coupe virtuális ábrázolására.

6. Egyedi címkék a Nutella-tól

Nutella AI-generált termékcímkéi (Forrás: Ogilvy Italia )

A termékcímkézés az egyik leghétköznapibb feladat a gyártósoron. Egy előre megtervezett címkét nyomtatnak ki és ragasztanak minden termékre, hogy biztosítsák az egységességet és a márkaépítést. A Nutella mesterséges intelligencia által létrehozott művészetet használt, hogy ezt megváltoztassa.

A Nutella hétmillió egyedi üvegcímkét készített az olasz piacra. Ez felkeltette a kíváncsiságot és növelte a keresletet. Sok Nutella-rajongó is izgatottan várta, hogy egyedi, páratlan üveget szerezzen magának.

7. Alig várom a telet New Yorkban

Pixelalapú AI-művészet a Reddit felhasználótól (Forrás: BlickyBloop )

Több százezer, ha nem millió fénykép próbálja megörökíteni a New York-i tél hangulatát. A filmek, a zene, a televízió és más médiumok romantikus képet festenek róla. Egy Reddit-felhasználó azonban egy egyszerű, de kiemelkedő módszert talált arra, hogy mesterséges intelligenciával ábrázolja a klasszikus Big Apple-i téli tájat.

A rétegek, a mélység és a kis részletek (beleértve a hulló hópelyheket) lenyűgöző hatást keltenek egy meglehetősen hétköznapi képen. A felhasználó egy régi, videojáték-stílusú vizuális kezelést alkalmazott, hogy az AI által generált művészet egyszerre vintage és ultramodern hatást keltsen.

8. Képzeletbeli I Love Lucy játékok

DALL-E által generált I Love Lucy Toys (Forrás: Fast Company )

A Fast Company technológiai szerkesztője, Harry McCracken kipróbálta a DALL-E-t, és néhány „I Love Lucy” játékot készített. „A Vitameatavegamin palackok remek ötletek” – ismerte el.

Csak idő kérdése, hogy az emberek hamis vintage tárgyakat kezdjenek el készíteni és 3D-ben kinyomtatni? Az idő eldönti. Ő más vintage alkotókat is inspirált, akikről itt olvashat cikkében.

9. Poszt-apokaliptikus robotok

Poszt-apokaliptikus robotok (Forrás: Midjourney showcase )

Egy Midjourney felhasználó elképzel egy poszt-apokaliptikus világot, ahol egy rozsdás robot virágokkal interakcióba lép egy nyers városi tájban. A modell pontosan értelmezi az AI-művészet utasításait, sárga felhőket, graffitivel borított falat stb. ad hozzá.

Az AI képessége, hogy ilyen aprólékosan megtervezett AI-műalkotásokat hozzon létre, forradalmasítja a prototípus-készítést. Képzelje el, hogy egy feltörekvő hollywoodi forgatókönyvíró saját hangulat- és storyboardokat készíthet a hatékonyabb bemutatás érdekében!

10. Secret Invasion nyitó képsorok

Kép a Secret Invasion nyitó képsorából (Forrás: The Verge )

Ha már Hollywoodról van szó, a Marvel Secret Invasion producerei AI-t használtak a nyitó képsorok elkészítéséhez. Ez különösen érdekes, mert a vezető producer elmondta, hogy tudatosan döntöttek az AI használata mellett, mert az „játszik a sorozat témáival”, azaz a alakváltó Skrull népességgel.

Ez az alkalmazási eset azonban Pandora szelencéjét nyitotta meg a művészeti világban a képzési adatok, a művészi jogok, az AI veszélyei és az etikus kreativitás körül.

A mesterséges intelligencia által generált művészet jövője

A fenti AI-művészeti példák két dolgot mutatnak be: az AI-művészet végtelen lehetőségeit és az emberi élet jövőjére gyakorolt valós hatását.

Bár bármilyen eszközt használhatunk és hatalmas lehetőségeket nyithatunk meg, az AI-művészet hatása komoly viták tárgyát képezi. A vita néhány legfontosabb kérdése:

Képességek: Kreatív segédeszközként az AI hatékonyabb, mint bármelyik eszköz, amelyet a művészek eddig használtak. Nemcsak gyors alkotást tesz lehetővé, hanem nagy sebességgel támogatja az iterációkat és a fejlesztéseket is. A modellek fejlődésével várhatóan ez csak még jobb lesz – drámai módon.

Adatok: Az AI-művészet egyik alapvető aspektusa a modellek képzéséhez használt adatok. Sok AI-művészeti generátor nem hozza nyilvánosságra képzési adatait, ami veszélyes terepet jelent a szerzői jogok megsértése és a stílusokat megalkotó hagyományos művészek jogai szempontjából.

Például az Open AI ChatGPT hangfunkciója annyira hasonlított Scarlett Johansson színésznő hangjára, hogy jogi következményekkel járt.

AI etika: Az ilyen adatok etikus használata is bonyolult, különösen azoknak a művészeknek, akik technológiai szempontból nem elég jártasak ahhoz, hogy megértsék az ilyen használat alapjait.

Például Ali Selim, a Secret Invasion rendezője és ügyvezető producere elmondta, hogy nem igazán érti, hogyan működik az AI, de lenyűgözi, amit létrehozhat. Nyilvánvaló, hogy még sok mindent meg kell tanulni és értékelni, mind a művészek, mind az AI-művészeti generátorokat fejlesztők részéről.

Szerzői jogok: Egy amerikai bíróság tavaly úgy döntött, hogy az emberi beavatkozás nélkül mesterséges intelligenciával létrehozott képek nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben az amerikai jog szerint. A képzési adatok – amelyek szerves részét képezik annak, hogy mit jelent a „beavatkozás” – pontos ismerete nélkül nincs konszenzus arról, hogy mi minősül szellemi tulajdonnak.

Ezek azonban minden új technológiánál előforduló kezdeti problémák. Ahhoz, hogy mindenki számára megfelelő megoldást találjanak, a művészeti közösségnek, valamint a jogi és technológiai szakértőknek együtt kell leülniük, és kidolgozniuk a részleteket.

A lényeg az, hogy az emberek és az AI algoritmusok közötti gyümölcsöző, tisztességes együttműködés mindenki számára előnyös. A fenti AI-művészeti példák azt mutatják, hogy az AI demokratizálja a művészetalkotás képességét. Lehet, hogy nem kell tudnia, hogyan kell keverni az akvarelleket, vagy jártasnak lennie a tervezés alapelveiben, de képzelőereje és kifejezőkészsége lesz a kulcsa a nagyszerű AI-művészet létrehozásának.

Az AI-művészeti eszközök villámgyorsan hoznak létre iterációkat és variációkat, ami rendkívüli hatékonyságot eredményez mind az emberek, mind a szervezetek számára.

