Hogyan használhatják a HR-vezetők a ClickUp SyncUps alkalmazást az új munkatársak beillesztéséhez?

Az első hét kudarca valós probléma.

Az új munkavállalók laptopokra, telefonokra és alkalmazásokhoz való hozzáférésre várnak, miközben megpróbálják megérteni a szabályzatokat és az eszközöket, a vezetők pedig nehezen tudják őket betanítani, az HR pedig rohangál, hogy minden elvarratlan szálat elvarrjon. 🏃🏻💨

Ugyanakkor a szervezetek időjük és pénzük akár 62%-át fordítják az új munkatársak beillesztésére. Ez csak azt bizonyítja, hogy a probléma megoldása nem az, hogy erőforrásokat fordítunk rá.

Szüksége van egy egységes rendszerre, amely mindenki számára ugyanazt az információt biztosítja, és szervezetten tartja az onboarding kommunikációt.

Hihetetlennek tűnik, igaz? De a ClickUp pontosan ezt teszi.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk, hogyan használhatja a ClickUp SyncUps alkalmazást az új munkatársak beillesztéséhez. Megnézzük azt is, hogyan haladja meg a ClickUp a videohívásokat, és hogyan köti össze a feladatokat, dokumentumokat és csapatokat egy munkaterületen. 🧑‍💻

Miért olyan fontos az új munkavállalók beilleszkedésének szinkronizálása?

Az új munkavállalók első hete meghatározza az azt követő időszak hangulatát.

A képernyők, ütemtervek és szétszórt arcok között az onboarding szinkronizálás alapvető kapcsolódási pont, ahol az új alkalmazottak támogatást és bevonást érezhetnek.

Ezenkívül egy tanulmány kimutatta, hogy a rendszeres ellenőrzések és a korai vezetői támogatás segít az új munkavállalóknak gyorsabban alkalmazkodni, növelve a termelékenységet, a munkával való elégedettséget és a munkahelyen maradás arányát. Azok a munkavállalók, akik az onboarding során „figyelembe vettnek és támogatottnak” érzik magukat, hosszú távon elkötelezettebbek, 87%uk jelentette, hogy a korai csapatinterakcióknak köszönhetően erősebb társadalmi kapcsolataik vannak.

Íme néhány fontos előnye a képzési szoftver segítségével végzett élő beilleszkedési ellenőrzéseknek:

Építsen vállalati kultúrát: mutassa be a normákat, értékeket, informális rituálékat és a csapatdinamikát valós időben.

Tisztázza az elvárásokat: Ismertesse a szerepkör céljait, a teljesítménymutatókat és a korai prioritásokat.

Korai kérdések kezelése: Fedezze fel a bizonytalanságokat és félreértéseket, mielőtt azok tovább növekszenek.

Figyelje a csapat előrehaladását: Kövesse nyomon valós időben, hogyan illeszkedik be az új munkatárs.

Erősítse a kapcsolatokat: Ösztönözze a kapcsolatépítést a HR, a csapatvezetők és a kollégák között.

🔍 Tudta? A PubMed egy tanulmánya kimutatta, hogy a strukturált beilleszkedési programok sokkal könnyebbé teszik a fiatal szakemberek életét, akik belépnek a munkaerőpiacra. Azok, akik megfelelő beilleszkedési programon vettek részt, gyorsabban beilleszkedtek és magabiztosabbnak érezték magukat, mint azok, akiknek maguknak kellett kitalálniuk a dolgokat.

Az onboarding szinkronizálás gyakori kihívásai

Még a jó szándékú szinkronizálás is akadályokba ütközhet. Íme néhány példa:

A naptárak összehangolása a HR, a felvételi vezető, a mentorok és az új munkavállalók között több időzóna közötti zsonglőrködéssé válhat.

Az információk túlterhelése a kezdeti szinkronizálás során (irányelvek, eszközök, munkafolyamatok, csapatbemutatások) fázisokba osztott vagy strukturált terv nélkül zavarba ejtheti az új munkatársakat.

A HR és a vezetők közötti kontextus elvesztése zavarhoz vezethet, ha mindkét fél átfedő vagy ellentmondásos témákat érint, mint például az elvárások, a visszajelzések vagy a célok.

A technikai és logisztikai problémák , például a késedelmes hardver, a gyenge kapcsolat vagy a hiányzó hozzáférési adatok kezelése megzavarhatja az onboarding folyamatát már az első naptól kezdve.

A részvétel ösztönzése a távoli szinkronizálások során nehéz lehet, ha az új munkatársak haboznak bekapcsolni a kamerájukat vagy kérdéseket feltenni.

📮 ClickUp Insight: A szakemberek körülbelül 41%-a az azonnali üzenetküldést részesíti előnyben a csapaton belüli kommunikációhoz. Bár ez gyors és hatékony információcserét tesz lehetővé, az üzenetek gyakran több csatornára, szálra vagy közvetlen üzenetre oszlanak, ami megnehezíti a későbbiekben az információk visszakeresését. Az olyan integrált megoldásokkal, mint a ClickUp Chat, a csevegési szálakat konkrét projektekhez és feladatokhoz rendelheti, így a beszélgetések kontextusban maradnak és könnyen elérhetők.

Mi az a ClickUp SyncUps, és milyen előnyökkel jár a HR-csapatok számára?

Készítsen hatékony munkavállalói beilleszkedési élményeket a ClickUp SyncUps segítségével

A ClickUp SyncUps egy beépített videó- és audio-megbeszélés funkció a ClickUp munkaterületén belül. Úgy tervezték, hogy az onboarding szinkronizálása gyorsabb, együttműködőbb és kontextusgazdagabb legyen.

Ez a megoldás tökéletes azoknak a cégeknek, amelyek rövidíteni szeretnék az új munkatársak beilleszkedését, hogy azok minél hamarabb hozzájárulhassanak a munkához.

A gyors szinkronizálásoknak köszönhetően, amelyek egy platformon belül központosítottak, a ClickUp SyncUps segít egy összekapcsoltabb, hatékonyabb és átláthatóbb beilleszkedési élményt teremteni. Íme, hogyan:

Központosítsa az összes beilleszkedési kommunikációt: Tartson élő beilleszkedési üléseket közvetlenül a ClickUp-ban, és tartsa az üzeneteket, dokumentumokat és beilleszkedési feladatokat egy munkaterületen.

Egyszerűsítse az ütemezést és a hozzáférést: Indítsa el a SyncUps alkalmazást közvetlenül a Indítsa el a SyncUps alkalmazást közvetlenül a ClickUp Chat csatornáiról vagy DM-ekből, és kapcsolja össze azokat a naptári eseményekkel az egyszerű ütemezés érdekében.

Javítsa a valós idejű együttműködést: lehetővé teszi az új munkavállalók számára, hogy kérdéseket tegyenek fel, megosszák képernyőjüket, és kapcsolatba lépjenek a HR-rel, a vezetőkkel és a kollégákkal anélkül, hogy eszközök között kellene váltaniuk.

A kontextus rögzítése és megőrzése: Rögzítse a hívásokat, és automatikusan készítsen átiratokat, hogy a fontos megbeszélések, elvárások és következő lépések soha ne vesszenek el.

Maradjon kapcsolatban bárhol is legyen: Tartsa kapcsolatban a HR-csapatokat és az új munkatársakat mobil támogatással és mini lejátszóval, amikor távolról dolgoznak vagy Tartsa kapcsolatban a HR-csapatokat és az új munkatársakat mobil támogatással és mini lejátszóval, amikor távolról dolgoznak vagy a ClickUp feladatait végzik.

Nézze meg, hogyan gyorsíthatja fel a ClickUp az onboarding munkafolyamatokat:

🧠 Érdekesség: A HR nagyon korán kezdett hivatalossá válni. A National Cash Register Company (NCR) gyakran kapja a dicsőséget, hogy 1901 körül létrehozta az első dedikált személyzeti osztályt. Ők foglalkoztak a biztonsággal, a panaszokkal, a felettesek képzésével stb.

Hogyan használja a ClickUp SyncUps alkalmazást az új munkavállalók beillesztési folyamatában

A ClickUp SyncUps zökkenőmentes, interaktív élménnyé varázsolja az új munkavállalók beilleszkedését. Így fogadhatja az új munkavállalókat a SyncUps segítségével:

1. lépés: Indítsa el az onboarding szinkronizálást gyorsabban

Kezdje azzal, hogy a munkahelyén ütemezze be az onboarding üléseket.

A SyncUps azonnali elindítása bármely csevegőcsatornáról:

1. Nyissa meg a kívánt csevegőcsatornát, és kattintson a jobb felső sarokban található SyncUps ikonra.

2. A csatornában automatikusan megjelenik egy üzenet, hogy mások is csatlakozhassanak.

Kattintson a hívás ikonra a ClickUp SyncUps elindításához

A SyncUps egyéni beilleszkedési csevegések elindításához:

1. Nyissa meg a csatornához vagy a csapattagjához kapcsolódó beilleszkedési feladatot vagy közvetlen üzenetet.

2. Kattintson a SyncUps ikonra.

3. A csatorna üzenete csengőhanggal értesíti a csapatot/egyént, hogy azonnal csatlakozzon.

A ClickUp Chat szálon keresztül közvetlenül kapcsolatba léphet az új munkatársakkal

🚀 ClickUp előnye: Tartsa minden beilleszkedési beszélgetést a ClickUp Chatben. Hozzon létre egy csatornát, például #new-hires-october néven, hogy az összes HR-es, vezető és új munkavállaló közötti beszélgetés egy helyen legyen Itt a beszélgetések nem végződnek homályos „Majd utánajárok” mondatokkal, mert az üzeneteket feladatokká alakíthatja, embereket hívhat meg a SyncUps-ba, és cselekvési lépéseket rendelhet hozzájuk. Ráadásul a mobil csevegéshez való hozzáféréssel a HR-csapatok és az új alkalmazottak akár útközben is kapcsolatban maradhatnak egymással.

2. lépés: Hívja meg az új munkatársakat és a HR-csapat tagjait

Miután a SyncUps elindult, néhány kattintással meghívhatja a résztvevőket:

1. Használja a Meghívás gombot a mini lejátszóban vagy teljes képernyős módban a résztvevők hozzáadásához.

2. Keresse meg és válassza ki a meghívni kívánt tagokat (vagy az új alkalmazottakat). Ők egy felugró ablakban kapnak értesítést, és csatlakozhatnak vagy elutasíthatják a meghívást.

3. A hívás linkjét (a „…” menüben) másolhatja és beillesztheti a naptár meghívókba vagy a csevegési szálakba.

Értesítse a meghívottakat egy felugró ablakban, hogy azonnal csatlakozzanak

Miután meghívta az új munkatársakat és HR-csapatát a SyncUp-ba, a következő lépés annak biztosítása, hogy az első munkanapjuk előtt teljes mértékben felkészüljenek.

Ingyenes sablon A ClickUp új munkavállalók beillesztési sablonjával biztosítson egységes beillesztési élményt az új munkavállalók számára.

A ClickUp új munkavállalók beilleszkedési sablonja segít megszervezni minden lépést, amelyet az új csapattagoknak az első néhány hétben el kell végezniük. Azok számára készült, akik egy világos, együttműködésen alapuló rendszert szeretnének a beilleszkedési feladatok osztályok közötti kezeléséhez.

Ez az ingyenes HR-sablon rugalmasságot biztosít az onboarding folyamatának nyomon követésében. Például az Új munkavállalók ellenőrzőlista felsorolja az összes feladatot az onboarding fázisok szerint csoportosítva, mint például 1. nap előtt, 1. nap, 1. hét és 2. hét, és olyan alapvető feladatokat tartalmaz, mint a papírmunka kitöltése, a berendezések beállítása, a szerepkörhöz kapcsolódó képzés és a HR-es bemutatkozás.

🔍 Tudta? Kutatások rávilágítanak, hogy az, hogy egy vállalat milyen melegen fogadja az új munkatársakat – nem csak a vállalati dokumentumok révén, hanem a vezetők és a munkatársak barátságos viselkedése révén is – jelentős hatással van a jóllétre és csökkenti a kilépési szándékot.

3. lépés: Ossza meg képernyőjét, hogy segítsen az új munkatársaknak

A képernyőmegosztás ideális bemutatókhoz, függetlenül attól, hogy HR-politikákat ismertet, a szabadságok bejelentésének módját magyarázza, vagy a vállalat ClickUp munkaterületét mutatja be.

Ha meg szeretné osztani a képernyőjét a SyncUps során, kattintson a hívás alján található képernyő ikonra, és válassza ki, hogy egy lapot, ablakot vagy a teljes képernyőt szeretné megosztani.

Ha böngészőfület oszt meg a ClickUp SyncUps-on belül, engedélyezze az audiót

⚡️ Sablonarchívum: A ClickUp új munkavállalók beillesztési sablonjával az új munkavállalók már az első naptól kezdve támogatást kapnak. Könnyedén szervezheti a feladatokat, ütemezheti a képzéseket, és minden lépést leellenőrizhet.

4. lépés: Jegyzetek automatikus rögzítése átiratok és összefoglalók segítségével

A SyncUp felvételi funkcióival pontos és hozzáférhetővé teheti az új munkavállalók beilleszkedésével kapcsolatos megbeszéléseket. Ezzel elkerülhető a kézi jegyzetelés, és biztosítható, hogy a beilleszkedéssel kapcsolatos beszélgetések dokumentálva, kereshetőek és megoszthatóak legyenek.

Így készítheti el a jegyzeteket és összefoglalókat:

1. Indítsa el vagy csatlakozzon a SyncUps-hoz a Csevegésből vagy egy feladatból.

2. Kattintson a felvétel ikonra a munkamenet rögzítésének megkezdéséhez.

Rögzítse az onboarding minden részletét minden ClickUp SyncUps munkamenet során

3. A felvétel jelzőfénye a megbeszélés ideje alatt világít, jelezve a résztvevőknek, hogy a munkamenet felvételre kerül.

4. A megbeszélés után lépjen a Clips Hub SyncUps fülére, hogy hozzáférjen a rögzített munkamenethez.

5. A jobb oldali sávban válassza a Transcript (Jegyzőkönyv) lehetőséget, hogy megtekintse az összes megbeszélt téma időbélyeggel ellátott feljegyzését.

6. Kattintson az Összefoglalás gombra, hogy azonnal létrehozzon egy AI-alapú összefoglalót, amely kiemeli a legfontosabb tanulságokat, teendőket és következő lépéseket.

Nézze meg a Clips Hubban a ClickUp SyncUps onboarding felvételét

🚀 ClickUp előnye: Előfordult már, hogy elmulasztott egy fontos frissítést, amely elrejtőzött az onboarding üzenetek között? A ClickUp Brain segít Önnek. Az AI összefoglalók kivonják a legfontosabb pontokat az onboarding dokumentumokból vagy SyncUps-ból, míg az automatikusan generált ellenőrzőlisták és teendők segítenek az új munkatársaknak a szervezettségben. Például, ha egy új marketinges munkatárs a csevegőplatformon azt kérdezi: „Hol találom a márkairányelveinket?”, a ClickUp Brain azonnal előkeresi a megfelelő dokumentumot, összefoglalja a legfontosabb pontokat, és akár létrehozhat egy követő feladatot is, például „A tervezési képzés előtt áttekintem a márkairányelveket”. A ClickUp Brain segítségével azonnal elkészítheti a haladásról szóló frissítéseket, az onboarding útmutatókat vagy a megbeszélések összefoglalóit.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp 30-60-90 napos terv sablonját, hogy az új munkatársaknak vagy az újonnan előléptetett csapat tagoknak egyértelmű útitervet adjon a sikerhez. Állítson be célokat és mérföldköveket minden szakaszra (30, 60 és 90 nap), miközben az első naptól kezdve dokumentálja az előrehaladást és a teendőket.

5. lépés: Azonnali feladatkapcsolás a SyncUps segítségével

Lássa pontosan, hogy hány feladat kapcsolódik a SyncUps-hoz a ClickUp-ban

Csatlakoztassa a feladatokat az onboarding SyncUps-hoz anélkül, hogy elhagyná a csevegést. Így kell csinálni:

1. Csatornában vagy közvetlen üzenetben a SyncUps funkcióban vigye az egérmutatót az aktív SyncUps üzenetre a csevegésben, majd kattintson a három pont … ikonra.

2. Kattintson a Kapcsolat hozzáadása gombra, és válasszon ki egy feladatot.

3. A csatlakoztatott feladatok megtekintéséhez, frissítéséhez vagy kezeléséhez a csevegésből kilépés nélkül kattintson a csatornáján vagy közvetlen üzenetében a SyncUps üzenet felett található számra.

A ClickUp feladatok a munkaterületén találhatók, és teljes mértékben integrálva vannak a projektmenedzsment eszközökkel és a HR munkafolyamatokkal.

Adjon meg részleteket, például határidőket, megjegyzéseket és felelősöket, hogy mindenki tudja, mi a következő lépés és ki a felelős. Használja a ClickUp egyéni státuszokat , például Nem kezdődött, Folyamatban és Befejezve, hogy nyomon követhesse az onboarding folyamatát anélkül, hogy folyamatosan követő üzeneteket kellene küldenie.

Miután a SyncUps-beszélgetések nyomon követéseihez ClickUp-feladatok kapcsolódnak, a ClickUp Onboarding Checklist Template segítségével még egy lépéssel tovább viheti az új munkatársak beillesztését.

Ingyenes sablon Gondoskodjon arról, hogy minden új alkalmazott strukturált beilleszkedési élményben részesüljön a ClickUp beilleszkedési ellenőrzőlista sablonjával.

Ez a sablon minden szerepkörhöz átfogó ellenőrzőlistákat tartalmaz, amelyek minden alapvető feladatot lefednek, a papírmunkától és az IT-beállításoktól a termékismereti képzésig és a csapatbemutatásig. Ezenkívül lehetővé teszi a következőket:

Kövesse nyomon az egyes beilleszkedési feladatokat olyan állapotokkal, mint Nem kezdődött el , Folyamatban , Befejeződött vagy Bejegyzés szükséges .

Tároljon fontos adatokat, mint például beosztás , osztály , munkahelyi e-mail , hivatalos kezdési dátum és egyebek.

Váltson a Lista, Gantt, Munkaterhelés és Naptár nézetek között, hogy hatékonyan kezelje az ütemterveket.

📖 Olvassa el még: Alkalmazottak beillesztési sablonjai Excelben és ClickUpban

Hogyan követheti nyomon az HR-vezető az új munkavállalók beilleszkedésének folyamatát a ClickUp segítségével?

A HR-vezetőknek áttekintést kell kapniuk mindenről, a dokumentumok benyújtásától és az IT-beállításoktól kezdve a képzés befejezéséig és az első heti bejelentkezésekig.

A ClickUp humánerőforrás-menedzsment platformja egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudjon dolgozni.

A ClickUp projektmenedzsment eszközeivel a HR-vezetők koordinálhatják a csapatok közötti projekteket, kezelhetik a folyamatban lévő képzési programokat és nyomon követhetik az alkalmazottak teljesítményét, miközben a feladatok, a kommunikáció és az információk központosítva maradnak.

Valós idejű betekintés az onboarding folyamatába

Ha átfogó képet szeretne kapni arról, hogyan zajlik az onboarding a szervezetében, használja a ClickUp Dashboards szolgáltatást. Ez valós idejű betekintést nyújt az onboarding folyamatába, így nem kell minden új munkatársnak külön üzenetet küldeni.

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben nyomon követheti a toborzás és az onboarding folyamatát

A műszerfalat különböző kártyákkal testreszabhatja, például feladatlistákkal, kördiagramokkal, oszlopdiagramokkal vagy számítási kártyákkal, hogy nyomon követhesse a HR KPI-ket. Például hozzáadhat egy kördiagramot, hogy lássa, hány beilleszkedési feladatot teljesítettek és hány van folyamatban, vagy egy oszlopdiagramot, hogy nyomon követhesse az előrehaladást osztályonként vagy vezetőnként.

Ha okosabb előnyt szeretne, adja hozzá a ClickUp AI Cards alkalmazást a műszerfalához:

AI projektfrissítési kártya a magas szintű állapotfrissítéshez, a befejezett feladatok, a folyamatban lévő tételek és a késedelmes munkák kijelöléséhez.

AI Executive Summary Card az egyes részlegek állapotáról szóló összefoglaló, amely kiemeli a kockázatokat és az akadályokat.

AI Brain Card személyre szabott utasítások írásához (pl. „Mutass nekem olyan potenciális ügyfeleket, akikkel több mint 3 napja nem volt kapcsolatfelvétel és alacsony az elkötelezettségük”) és összefoglaló, valamint a következő lépésekre vonatkozó javaslatok megszerzéséhez.

Kövesse nyomon az onboarding folyamatot a ClickUp Dashboards AI Cards segítségével

Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg az AI-alapú irányítópultokról:

Szüntesse meg a manuális nyomon követést

Beállíthatja a ClickUp Recurring Tasks funkciót is, hogy rendszeres ellenőrzéseket indítson el (pl. heti szinkronizálás, 90 napos felülvizsgálat).

A ClickUp lehetővé teszi az ismétlődések testreszabását (napi, heti, havi, „befejezés után napok” stb.) és azt, hogy új feladatot hozzon létre, vagy a meglévőt nyissa meg újra. Ez biztosítja, hogy a következetes nyomon követés ne maradjon el, amikor az onboarding az első (és második) negyedévre nyúlik.

A ClickUp Recurring Tasks segítségével megszüntetheti a manuális nyomon követést és a papírmunkát

📖 Olvassa el még: Hogyan használja a ClickUp-ot az onboarding csapatunk?

Példák a HR-csapatok számára

Így tudják a HR-csapatok a ClickUp-ot nemcsak az új munkavállalók nyomon követésére használni.

Alkalmazottak képzése és fejlesztése

A tanulási folyamat nyomon követése és a képzési erőforrások kezelése zökkenőmentessé válik, ha minden egy helyen található. A ClickUp Docs segítségével a HR-csapatok központosíthatják az onboarding kézikönyveket, a szabályzatfrissítéseket és a készségfejlesztési tartalmakat egy strukturált, könnyen navigálható formátumban.

Beilleszthet gazdag szöveget, videókat, vagy csatolhat linkeket képzési tanúsítványokhoz, így a munkavállalók könnyebben követhetik az anyagot, a HR pedig egyszerűen frissítheti a tartalmat.

Készítsen és rendszerezzen GYIK-eket, beilleszkedési útmutatókat és HR-irányelveket a ClickUp Docs-ban

🤩 Bónusz: Valaha is szerette volna, ha lenne egy intelligens asszisztense, aki megtalálja, megírja és rendszerezi az HR-dokumentációját? Nos, kívánsága teljesült! A ClickUp Brain MAX segítségével egyetlen keresősávból megtalálhatja a szabályzatokat, beilleszkedési útmutatókat vagy képzési dokumentumokat a ClickUp-ban és a csatlakoztatott alkalmazásokban, például a Google Drive-ban vagy a SharePointban. Megjegyzéseket kell feljegyeznie egy megbeszélésről, vagy frissítenie kell egy irányelvet? Csak mondja ki hangosan a ClickUp Talk to Text segítségével, és a Brain MAX leírja és finomítja az Ön számára. A ClickUp Brain MAX segítségével azonnal egyszerűsítheti a HR-dokumentumokat, a képzési útmutatókat és az onboarding ellenőrzőlistákat

Teljesítménymenedzsment

A teljesítményértékelések, a célok nyomon követése és a visszajelzések gyűjtése nem feltétlenül igényel különálló eszközöket. A ClickUp Views segítségével a csapatok egy munkaterületen belül vizualizálhatják az értékelési ciklusokat, szűrhetik a teljesítménycélokat, vagy csoportosíthatják az alkalmazottakat a haladás és az osztályok szerint.

A ClickUp List View segítségével minden teljesítményértékelés és alkalmazotti célkitűzés naprakész lesz

Például hozzáadhatja a ClickUp List View funkciót a teljesítmények benyújtásához, a ClickUp Board View funkciót a felülvizsgálati szakaszokhoz, és a ClickUp Calendar View funkciót a havi értékelési ciklusok feltérképezéséhez.

Ez lehetővé teszi a vezetők és a HR számára, hogy azonnal lássák, kinek esedékes a visszajelzés, ki van a felülvizsgálat közepén, és mely célok még folyamatban vannak.

🧠 Érdekesség: A 20. század közepén a „személyzeti osztály” elnevezés volt általános. 1948-ban azonban megalakult az Amerikai Személyzeti Adminisztrációs Társaság (később SHRM néven). Ezzel elindult a folyamat, amelynek eredményeként a HR-t már nem csak irodai munkának, hanem szakmának tekintették.

Toborzás és felvétel

A toborzási munkafolyamatok ugyanolyan zökkenőmentesen zajlanak a ClickUp-ban.

Használja a ClickUp e-mailes projektmenedzsmentjét a toborzási munkafolyamatok egyszerűsítéséhez

A ClickUp Email Project Management lehetővé teszi a toborzóknak, hogy a platformon belül kommunikáljanak a jelöltekkel, frissítéseket küldjenek, interjúkat szervezzenek vagy dokumentumokat kövessenek nyomon anélkül, hogy külső beérkező levelek mappájára kellene átváltaniuk.

Ezenkívül a ClickUp automatizálási funkciója egyszerűsíti az ismétlődő feladatok elvégzését. A toborzók beállíthatnak triggereket, amelyek automatikus e-maileket küldenek, amikor egy jelölt új szakaszba lép, űrlapot küld be vagy feladatot teljesít.

A ClickUp Automation segítségével interjúmeghívókat és utánkövetéseket indíthat el anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét.

Például, amikor egy jelölt státusza Interjú ütemezve-re változik, a ClickUp automatikusan elküldhet egy visszaigazoló e-mailt az interjú részleteivel, és másolatot küldhet a felvételi vezetőnek. Minden e-mail megjelenik a jelölt feladatai között, így a teljes felvételi csapat naprakész marad minden interakcióval kapcsolatban.

💡 Profi tipp: Kerülje el az írói blokk okozta fejfájást a ClickUp Brain segítségével. Mostantól gyorsan létrehozhat e-mail tartalmakat, pontos tárgyakat fogalmazhat meg és rendszerezheti ötleteit anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

Írjon vonzó e-maileket a jelölteknek, kövesse nyomon őket, vagy készítsen kampányüzeneteket a ClickUp Brain segítségével

Munkavállalói elkötelezettség és felmérések

A ClickUp Forms segítségével könnyedén gyűjtheti a visszajelzéseket és mérheti az elkötelezettséget.

A HR-csapatok testreszabható űrlapokat hozhatnak létre, hogy felmérési válaszokat, kollégák visszajelzéseit vagy elkötelezettségi kezdeményezésekkel kapcsolatos véleményeket gyűjtsenek, amelyek mind közvetlenül a strukturált ClickUp-feladatokba kerülnek.

Használja a ClickUp Forms szolgáltatást a felvételi munkafolyamatok egységesítéséhez, és biztosítsa, hogy minden új munkavállaló vagy kérelem ugyanazon a ponton kezdődjön

Sam Morgan, a The Nine webes műveletek igazgatója így nyilatkozott a ClickUp-ról:

A ClickUp teljesen megváltoztatta csapatunk munkáját, az onboarding során nyújtott támogatásuk egyszerűen fantasztikus volt! Számtalan órát spóroltunk vele, megkaptuk az adatokat, amelyekkel hatékonyabban tudtuk elosztani erőforrásainkat, és a projektek ütemezését is betartottuk, miközben ügyfeleinket is folyamatosan tájékoztattuk.

A ClickUp teljesen megváltoztatta csapatunk munkáját, az onboarding során nyújtott támogatásuk egyszerűen fantasztikus volt! Számtalan órát spóroltunk vele, megkaptuk az adatokat, amelyekkel hatékonyabban tudtuk elosztani erőforrásainkat, és a projektek ütemezését is betartottuk, miközben ügyfeleinket is folyamatosan tájékoztattuk.

🧠 Érdekesség: Robert Owen az 1800-as években az egyik első gondolkodó volt, aki a munkavállalók körülményeinek javításán dolgozott. Tisztességes lakásokat épített a munkavállalóknak, ellenezte a gyermekmunkát és jobb munkakörülményekért küzdött. Filozófiája hatással volt a későbbi HR-re.

📖 Olvassa el még: Teszteltük a legjobb HR szoftvereket a humán erőforrás csapatok számára

Üdvözöljük a ClickUp SyncUps szolgáltatásával!

A zökkenőmentes beilleszkedés kulcsfontosságú ahhoz, hogy az új munkatársak gyorsan beilleszkedjenek és már az első naptól támogatást érezzenek. De a feladatok, a képzés és a nyomon követés könnyen szétszóródhat az e-mailek, csevegések és táblázatok között.

A ClickUp-hoz hasonló eszközökkel minden egy helyen marad, rendezett és áttekinthető.

A ClickUp SyncUps segítségével a HR-csapatok beilleszkedési üléseket tervezhetnek, nyomon követhetik a feladatok és ellenőrzőlisták előrehaladását, rögzíthetik és megoszthatják a találkozók jegyzetét, valamint közvetlenül összekapcsolhatják a teendőket a munkafolyamatokkal.

Ez hatékonyabbá teszi az új munkatársak beilleszkedését, csökkenti a zavart, és segít az új munkatársaknak gyorsabban hozzájárulni a munkához.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Igen, az új alkalmazottak teljes ClickUp-fiók nélkül is csatlakozhatnak a SyncUps-hoz. Vendégként vehetnek részt a csatornákon vagy a közvetlen üzenetekben, ahol a SyncUps elindul.

A ClickUp SyncUps megkönnyíti a valós idejű együttműködést az új munkatársak beillesztése során, lehetővé téve a HR-esek és a vezetők számára, hogy élőben jelentkezzenek be, megosszák képernyőiket és azonnal megválaszolják a kérdéseket, mindezt a ClickUp platformon belül.

A ClickUp SyncUps áthidalja a távolságot azáltal, hogy lehetővé teszi a személyes interakciókat, így a távoli beilleszkedés vonzóbbá és hatékonyabbá válik. Támogatja a képernyő megosztását, a feladatok összekapcsolását és az azonnali visszajelzéseket, így biztosítva, hogy az új munkatársak összetartozás érzését és támogatást érezzenek.

Nem, a ClickUp SyncUps nem kerül automatikusan rögzítésre. A házigazda manuálisan kell elindítsa a rögzítést azáltal, hogy a találkozó során rákattint a rögzítés ikonra.

Igen, a HR felhasználhatja a ClickUp SyncUps munkamenetekből származó, AI által generált összefoglalókat az onboarding dokumentumok frissítéséhez, biztosítva, hogy minden megbeszélés és döntés pontosan tükröződjön a hivatalos anyagokban.

Igen, a ClickUp SyncUps onboarding funkciója a biztonságra is figyelmet fordít. Olyan funkciókat kínál, mint a titkosított kommunikáció és a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés, hogy a HR-rel kapcsolatos megbeszélések bizalmasak és biztonságosak maradjanak.