A legjobb WorkMax alternatívák a terepi munkaerő menedzsmenthez

A nap alig kelt fel, a munkatársai már a helyszínen vannak, és mindenki utasításra vár. Megnyitja a Workmaxot, előhívja a munkaidő-nyilvántartásokat, ellenőrzi az űrlapokat, és elkezd átnézni az eszköznaplókat. De a kis dolgok lassítják a munkáját.

Ezek lehetnek geofence-problémák, nehézkes munkaidő-nyilvántartások, korlátozott munkakód-szűrők és elégtelen automatizálás. És hamarosan ezek a „kis dolgok” valódi problémákká válnak. Képzelje el a magasabb költségeket, a frusztrált munkatársakat, a késedelmes fizetéseket és az órákon át tartó adminisztratív munkát, amit soha nem tervezett elvégezni.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a legjobb WorkMax alternatívákat, amelyek megoldják ezeket a problémákat a terepi munkaerő-menedzsment területén. Kezdjük is! 🎯

A legjobb WorkMax alternatívák áttekintése

Az alábbi táblázat összehasonlítja az összes WorkMax alternatívát ebben a blogban. 📊

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak* ClickUp All-in-one projektmenedzsment, feladatvégrehajtás és terepi koordináció kis csapatok, közepes méretű cégek és nagyvállalatok számára. Egyedi feladatok és mezők, rugalmas nézetek (lista, tábla, Gantt, naptár), táblák, dokumentumok, irányítópultok, beépített időkövetés, munkaterhelés- és erőforrás-tervezés, natív csevegés és klipek, beépített mesterséges intelligencia és hatékony munkafolyamat-automatizálás. Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Connecteam Mobil munkaerő-ütemezés, kommunikáció és napi műveletek kis terepi csapatok számára Mobilra optimalizált eszközök, beleértve a gyors feladatokat, a munkatervezést, a geofence-es időmérőt és a műszak sablonokat. Ingyenes; a fizetős csomag ára 35 USD/hó 30 felhasználó esetén. Clockify Egyszerű időkövetés, tevékenységi napló és számlázható órákról szóló jelentések azoknak a csapatoknak, amelyek pontos munkaidő-nyilvántartást szeretnének. Egyszerű időmérés időkövetővel, munkaidő-nyilvántartási móddal, kioszkokkal, GPS-követéssel, projektekkel és feladatokkal, valamint naptárral történő időblokkolással. Ingyenes; a fizetős csomag ára 4,99 USD/hó/felhasználó. Bitrix24 Beépített CRM, feladatkezelés és kommunikációs központok közepes méretű vállalkozások számára Egy eszközcsomag, amely CRM-csatornákat, munkacsoportokat, feladat-sablonokat, munkaidő-nyilvántartást, tevékenységi áramlást és telefonálást kínál. A fizetős csomag ára 61 dollár/hó öt felhasználó számára. Wrike Munkafolyamat-automatizálás, strukturált projektkövetés és csapatok közötti koordináció nagy volumenű munkákat és jóváhagyásokat kezelő szervezetek számára. Fejlett projekteszközök, mint például egyedi munkafolyamatok, tervrajzok, időkövetés, valós idejű jelentések, igénylőlapok és jóváhagyások. 14 napos ingyenes próba, a fizetős csomag ára 10 USD/hó/felhasználó Jibble Arcfelismeréses jelenléti rendszer, GPS-követés és automatizált munkaidő-nyilvántartás azoknak a vállalatoknak, amelyek pontos munkaidő-nyilvántartást és vállalati műveleti csapatokat igényelnek. Pontos jelenléti nyomon követés arcfelismerő időmérő óra, GPS-helymeghatározás, munkaidő-nyilvántartás, tevékenységkövetés, munkarendek, túlóra-beállítások és exportok segítségével. Ingyenes; a fizetős csomag ára 4,99 USD/hó/felhasználó. QuickBooks Time Helyalapú időmérés, bérszámfejtés szinkronizálása és munkaköltség-számítás azoknak a csapatoknak, amelyek a QuickBooks programot használják a könyveléshez és a munkaidő-nyomon követéshez. Munkaköltség-számítási és bérszámfejtési eszközök, beleértve a GPS-alapú időkövetőt, a munkaidő-nyilvántartás szerkesztőt, a túlóra-riasztásokat, a bérszámfejtés szinkronizálását és a munkatársakon alapuló követést. A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 14 dollártól kezdődik. Buddy Patch Webalapú bejelentkezési eszközök, testreszabható szabályok és PTO-kezelés azoknak a csapatoknak, amelyek jelenléti nyomon követést szeretnének. Rugalmas jelenléti eszközök, kerekítéssel, webkamerás fotókkal, PTO-felhalmozódás nyomon követésével, automatikus szünetekkel és osztálykódokkal. 14 napos ingyenes próba, a fizetős csomag ára 5,49 USD/hó/felhasználó. Rippling Egységes HR, bérszámfejtés, eszköz- és munkaerő-adminisztráció azoknak a szervezeteknek, amelyek olyan rendszert keresnek, amely kezeli az alkalmazottakat. Integrált munkaerő-platform, amely egyesíti az egységes alkalmazotti profilokat, a munkaidő-nyilvántartást, a bérszámfejtést, a szabályzatokat és a jogosultságokat. Egyedi árazás ClockShark GPS-alapú időkövetés, munkaköltség-számítás és útvonaltervezés építőipari és terepi szolgáltató csapatok számára Terepi tevékenységekre összpontosító funkciók, mint például GPS-alapú időkövetés, KioskClock, munkatársak követése, munkaidő-nyilvántartás ellenőrzése és munkaköltség-jelentések. 14 napos ingyenes próba, fizetős csomagok 49 USD/hó/felhasználó áron

Mit kell keresnie a WorkMax alternatíváiban?

Ha WorkMax alternatívát keres, a cél az, hogy kijavítsa azokat a napi működési hiányosságokat, amelyek lassítják a terepen dolgozó csapatok munkáját. A legfontosabb szempontok a következők:

Megbízható helymeghatározás: Megakadályozza a pontatlan bejelentkezéseket és csökkenti a geofence hibákból adódó kézi javítások számát.

Rugalmas időszabályok: Támogatja a szakszervezetek, munkatípusok és regionális követelmények egyedi túlóraszabályait.

Egyszerű mobil élmény: Minimalizálja Minimalizálja a munkaidő-nyilvántartó alkalmazás összeomlásait, a kihagyott pontokat és a frissítéssel kapcsolatos zavarokat a terepen dolgozó munkatársak számára.

Pontos munkakód-kiválasztás: Segít a munkavállalóknak a megfelelő munkakód vagy költségkód kiválasztásában szűrők és előre beállított opciók segítségével.

Digitális jóváhagyások: Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy a bérszámfejtés előtt áttekintsék és aláírják a munkaidő-nyilvántartásokat, a szüneteket és a túlórákat.

Automatizálási lehetőségek: Csökkenti az ismétlődő adminisztratív feladatokat, mint például a munkaidő-nyilvántartás tisztítása, a szünetek érvényesítése és a munkaváltások naplózása.

Egyszerű exportálás és testreszabható jelentések: Megosztja a munkaidő-nyilvántartási adatokat a bérszámfejtéssel, a könyveléssel vagy az ügyfelekkel, képernyőképek vagy manuális újrakészítés nélkül.

Skálázható integrációk: Csatlakozik a már használt könyvelési, ütemezési, eszközkezelési és HR eszközökhöz.

📮 ClickUp Insight: Míg a munkavállalók 40%-a hetente kevesebb mint egy órát tölt láthatatlan feladatokkal a munkahelyén, addig megdöbbentő 15% hetente több mint 5 órát veszít, ami havonta 2,5 napnak felel meg! Ez a látszólag jelentéktelen, de láthatatlan időveszteség lassan ronthatja termelékenységét. ⏱️ Használja a ClickUp időkövető és AI asszisztens funkcióit, és derítse ki pontosan, hol tűnnek el azok a láthatatlan órák. Határozza meg a hatékonysági hiányosságokat, hagyja, hogy az AI automatizálja az ismétlődő feladatokat, és nyerje vissza a kritikus időt!

A legjobb WorkMax alternatívák

Íme egy válogatott lista a legjobb WorkMax alternatívákról, amelyek javítják az automatizált ütemezést, az erőforrás-tervezést és a működési hatékonyságot. 🎯

1. ClickUp (A legjobb az all-in-one projektmenedzsment, a feladatok végrehajtása és a terepi koordináció terén)

A csapatok különböző okokból kinövik a WorkMax-ot. Néhányuknak jobb integrációra van szüksége a könyvelési vagy CRM rendszerekkel. Mások nagyobb rugalmasságot szeretnének a munkavállalók munkaidejének nyomon követésében a különböző munkaterületeken.

És őszintén szólva, a kihívás nem csak egy másik időkövető eszköz megtalálásában rejlik, hanem egy olyan platform megtalálásában, amely összeköti a munkaerő-menedzsmentet a többi tevékenységével.

Javítsa a csapatok koordinációját és az építkezés előrehaladását a ClickUp for Construction csapatokkal.

A ClickUp for Constructions csapatok ezeket a munkafolyamatokat a világ első konvergált AI munkaterületeként egyesítik, összefogva az összes munkaalkalmazást, adatot és munkafolyamatot.

Az időkövetés közvetlenül kapcsolódik a feladatokhoz és projektekhez, így a munkavállalók órái konkrét munkákhoz és ügyfelekhez vannak kötve.

A ClickUp megszünteti a munkaterületek szétszóródását azzal, hogy 100%-os kontextust biztosít egyetlen felhőalapú platformon, ahol a vezetők valós időben láthatják a munkaerő elosztását, a projekt előrehaladását és az erőforrások rendelkezésre állását.

Így nézhet ki a munkafolyamat a ClickUp segítségével:

Készítsen ClickUp feladatokat űrlapokból

A ClickUp Forms segítségével valós időben rögzítheti a terepi adatokat, központosíthatja a visszajelzéseket és továbbíthatja a válaszokat a megfelelő csapatoknak, mindezt a munkafolyamatához kapcsolva. Az űrlap minden részét testreszabhatja a Kötelező mezők, Feltételes logika és Fájlfeltöltések segítségével, hogy biztosítsa a pontos adatgyűjtést, ami tökéletes a következőkre:

Napi munkajelentések, incidensnaplók vagy ellenőrzési ellenőrzőlisták

Biztonsági ellenőrzések, berendezésigények és karbantartási jegyek

Hagyja, hogy a ClickUp Forms rögzítse a kéréseket, adatokat és részleteket, hogy azokat azonnal ClickUp feladatokká alakítsa

Minden beküldött űrlap azonnal ClickUp feladattá válik, mellékletekkel, megjegyzésekkel és a megbízott személy adataival együtt, hogy azonnal intézkedni lehessen. A ClickUp egyéni mezőket akár drag and drop módszerrel is áthelyezheti, hogy szöveget, legördülő menüket, jelölőnégyzeteket, mellékleteket és egyebeket adjon hozzá, és minden alkalommal pontos adatokat gyűjtsön.

Rögzítse a terepen töltött órákat a ClickUp Time Tracking segítségével

A ClickUp Project Time Tracking segítségével pontosan rögzítheti a munkára fordított minden percet, függetlenül attól, hogy csapata a terepen, az íróasztalánál vagy feladatok között váltakozik.

Állítson be időbecsléseket, hogy a terepen dolgozó csapatai egyértelmű elvárásokkal rendelkezzenek, és minden projekt a terv szerint haladjon a ClickUp Project Time Tracking segítségével

A ClickUp Chrome-bővítményével közvetlenül az asztali számítógépéről, mobilalkalmazásából vagy webböngészőjéből rögzítheti az időt. A ClickUp globális időzítőjével bármilyen eszközről elindíthatja vagy leállíthatja az időzítőt, vagy a műszak után manuálisan rögzítheti az időt.

Miután rögzítette az időt, tartsa azt strukturált és könnyen olvasható formában:

Jegyzetek hozzáadása , hogy megadja, min dolgozott

Jelölje meg a számlázható időt az ügyfelek számlázásához.

Rendezés és szűrés dátum, címke vagy prioritás szerint, hogy elemezze, hova megy az idő

Összegezze az egyes feladatokra és alfeladatokra fordított időt , hogy lássa a teljes ráfordítást.

Ellenőrizze, szerkessze és hagyja jóvá az időbejegyzéseket a részletes munkaidő-nyilvántartásokban nap, hét vagy egyéni időszak szerint.

A ClickUp mobilalkalmazás mindezeket a funkciókat kiterjeszti a terepre, lehetővé téve az ügynökségek időkövetésének közvetlenül a telefonokról, akár offline módban is történő elvégzését, automatikus szinkronizálással, amikor újra online állapotba kerülnek.

Optimalizálja a terepi munkát a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain, a platform mesterséges intelligenciával működő asszisztense összeköti a munkaterület minden rétegét. Megérti a folyamatban lévő munkát, és segít a projektek kezelésében, a frissítések összefoglalásában és a betekintések feltárásában.

A ClickUp Brain segítségével azonnali előrehaladási jelentéseket készíthet, hogy a felügyelők mindig tájékozottak legyenek, és a munkások minden munkaterületen a terv szerint haladjanak.

A ClickUp Brain segítségével a következőket teheti:

AI-összefoglalók létrehozása bármely projekt vagy feladat számára, hogy lássa, mi változott.

Használja az AI Progress Update funkciót, hogy összefoglalja, mi készült el az elmúlt napban, héten vagy egyéni időtartományban.

Vegye ki a teendőket a megbeszélések jegyzetéből, a terepi jelentésekből vagy a megbeszélések jegyzetéből, a terepi jelentésekből vagy a ClickUp Docs-ból , és alakítsa őket feladatokká vagy alfeladatokká.

Hozzon létre AI StandUps-t, amelyek összefoglalják csapata legutóbbi előrehaladását és a következő lépéseket.

Például, ha ezen a héten három aktív munkaterületet irányít. Ahelyett, hogy a nap végi jelentkezésekre várna, egyszerűen megkérdezi a ClickUp Brain-t: „Mi késlelteti az A terület előrehaladását?” A rendszer átvizsgálja minden feladatot, terepi jegyzetet és munkatársi frissítést, hogy pontosan megmondja, hol vannak függőben jóváhagyások.

Ha két csapat hasonló berendezésjavításokat rögzít, az AI eszköz észleli az átfedéseket, így segítve a duplikált bejegyzések kiküszöbölését.

Figyelje a munkaterületen zajló tevékenységeket a ClickUp Dashboards segítségével

Ha naprakész áttekintésre van szüksége a munkaterületeken zajló eseményekről, a ClickUp Dashboards egy helyen összegyűjti a munkaerőt, az eszközöket, az előrehaladást, a késedelmeket és a terepi jelentéseket.

Minden műszerfal 30 percenként automatikusan frissül, így a felettesek és a terepen dolgozó ügynökök mindig a legfrissebb adatokat láthatják. Ez különösen hasznos, ha aktív helyszíneken gyorsan kell döntéseket hozni.

Íme néhány példa az Ön által létrehozható adatpanelekre:

Rögzített órák ( időkövetési kártyák segítségével)

A munka előrehaladása (a Feladatlista vagy a Kördiagram kártyák használatával)

A munkaterhelés elosztása a feladatok egyensúlyának megteremtése és a kiégés megelőzése érdekében

Űrlapválaszok a beérkező terepi jelentések vizualizálásához

Eszközök vagy biztonság nyomon követése egyedi kártyák és térképek integrációjával

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást az erőforrás-elosztás és a folyamatban lévő munkák vizualizálásához a ClickUp Brain integrált frissítéseivel

A ClickUp Dashboards- ba integrált ClickUp Brain gyors frissítést nyújt a munkaórákról , segít ellenőrizni a feladatok állapotát, és lehetővé teszi a sürgős frissítések nyomon követését a helyszínek közötti mozgás közben. A terepen dolgozó munkatársak kérésére megjeleníti a prioritási feladatokat vagy a tervezett változásokat, anélkül, hogy az irodai frissítésekre kellene várniuk.

💡 Profi tipp: A ClickUp Tasks alkalmazásban megjegyzéseket fűzhet , megjelölheti csapatát, és valós időben cseveghet asztali számítógépéről, mobiljáról vagy böngészőjéből. Így mindenki ismeri a feladat kontextusát, és a kommunikáció konkrét marad.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp széles körű funkciói és testreszabási lehetőségei miatt a csapatoknak időbe telhet, mire teljesen elsajátítják a használatát.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Ez a G2-es értékelés jól összefoglalja:

A ClickUp kétségkívül a legrugalmasabb és leghatékonyabb projektmenedzsment eszköz, amellyel eddig dolgoztam. A WRKSTN alapítójaként segítek ügynökségeknek és kreatív csapatoknak a műveletek racionalizálásában – és a ClickUp központi szerepet játszik ebben. A feladat típusoktól az automatizálásig minden testreszabási lehetőség, valamint olyan eszközök, mint a műszerfalak, űrlapok és most már a ClickUp Brain is lehetővé teszik, hogy bármilyen munkafolyamatra skálázható, hatékony rendszereket építsek. Ráadásul imádom, hogy a platform milyen gyorsan fejlődik.

A ClickUp kétségkívül a legrugalmasabb és leghatékonyabb projektmenedzsment eszköz, amellyel eddig dolgoztam. A WRKSTN alapítójaként segítek ügynökségeknek és kreatív csapatoknak a műveletek racionalizálásában – és a ClickUp központi szerepet játszik ebben. A feladat típusoktól az automatizálásig minden testreszabási lehetőség, valamint olyan eszközök, mint a műszerfalak, űrlapok és most már a ClickUp Brain is lehetővé teszik, hogy bármilyen munkafolyamatra skálázható, hatékony rendszereket építsek. Ráadásul imádom, hogy a platform milyen gyorsan fejlődik.

💡 Profi tipp: A ClickUp Automations megszünteti az ismétlődő adminisztratív munkákat, amelyek elvonják a figyelmét a tényleges terepi felügyeletről. Állítson be olyan triggereket, amelyek automatikusan értesítik a feletteseket, ha az alkalmazottak órái meghaladják a tervezett időt, továbbítják a szabadságkérelmeket a megfelelő jóváhagyónak, vagy áthelyezik a feladatokat a „Befejezett” kategóriába, amikor a munkatársak bejegyzik utolsó óráikat. Használja a ClickUp Automations szolgáltatást a haladás nyomon követéséhez, a feladatok kezeléséhez, valamint az építési projektek időbeni és költségkereten belüli megvalósításához. Emellett automatizált folyamatokat is létrehozhat, amelyek biztonsági incidensek bejelentésekor követési feladatokat rendelnek hozzá, vagy a munkák bizonyos állapotba kerülésekor számlák létrehozását indítják el – mindezt egyszerű „ha-akkor” logikával, amely nem igényel IT-támogatást.

2. Connecteam (A legjobb mobil munkaerő-ütemezéshez és napi műveletekhez)

a Connecteam segítségével

A Connecteam egy „asztal nélküli” csapatok számára kifejlesztett munkaerő-menedzsment megoldás. Ötvözi az időkövetést, az ütemezést, a feladatkezelést és a digitális ellenőrzőlistákat. A munkatársak bejelentkezhetnek, ellenőrizhetik a munkák részleteit, benyújthatják az űrlapokat, áttekinthetik a biztonsági eljárásokat és közvetlenül a telefonjukon kaphatják meg a műszakokkal kapcsolatos friss információkat.

A platform lehetővé teszi, hogy időkövetési sablonokkal műszakokat állítson össze, a terepen dolgozók pedig hangbevitellel tölthetik ki az űrlapokat, lefordíthatják a frissítéseket a kívánt nyelvre, vagy a műszak közepén hozzáférhetnek a képzési modulokhoz anélkül, hogy elhagynák az alkalmazást.

A kommunikáció is ugyanazon az alkalmazáson keresztül történik; csoportos csevegés, vállalati hírcsatornák, felmérések és még sok más áll rendelkezésre.

A Connecteam legjobb funkciói

Hozzon létre intelligens ütemterveket az Auto Scheduling segítségével, amely automatikusan kijelöli a megfelelő személyeket a szerepkörök, a rendelkezésre állás és a munkaterület követelményei alapján.

Kövesse nyomon a pontos munkaidőt az alkalmazáson belüli GPS-kompatibilis Time Clock segítségével, hogy figyelemmel kísérje a jelenlétet, és a pontos órákat bérszámfejtésre kész munkaidő-nyilvántartásokká alakítsa át.

Készítsen digitális űrlapokat a Forms & Checklists segítségével, hogy aláírásokat, fényképeket és GPS-bélyegeket rögzítsen a terepi jelentésekhez.

Gyorsítsa fel a képzést az AI Course Creator segítségével, hogy bármilyen folyamatot vagy biztonsági követelményt mobilra kész tanulási modulokká alakítson.

A Connecteam korlátai

Az űrlapok háttéradatai inkonzisztensek és nincs stabil sémájuk, ami megnehezíti a megbízható kivonást és automatizálást.

A haladó felhasználóknak gyakran manuális megoldásokat kell kidolgozniuk, mivel a modulok között nincs zökkenőmentes integrációs lehetőség, ellentétben a Connecteam alternatíváival.

Connecteam árak

Ingyenes

Alapcsomag: 35 USD/hó 30 felhasználó számára

Haladó: 59 USD/hó 30 felhasználó számára

Szakértő: 119 USD/hó 30 felhasználó számára

Vállalatok: Egyedi árak

Connecteam értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a Connecteamről a valós felhasználók?

Egy értékelés így foglalja össze:

Hihetetlenül kényelmes, hogy minden kéznél van és egy helyen van összevonva. A platform nagyon professzionálisnak tűnik és egyszerűen kezelhető […] A folyamatok néha kompromisszumosnak tűnnek, mert nem tudjuk teljesen tükrözni a meglévő műveleteinket, ami őszintén szólva egyáltalán nem nagy ügy.

Hihetetlenül kényelmes, hogy minden kéznél van és egy helyen van összevonva. A platform nagyon professzionálisnak tűnik és egyszerűen kezelhető […] A folyamatok néha kompromisszumosnak tűnnek, mert nem tudjuk teljesen tükrözni a meglévő műveleteinket, ami őszintén szólva egyáltalán nem nagy ügy.

🧠 Érdekes tény: A kutatók megállapították, hogy már pusztán az időmérő tudatosítása is növeli a koncentrációt és a pontosságot. Ezt a jelenséget időbeli tájékozódási pont hatásának nevezik.

Nézze meg: Ebben a videóban áttekintjük a legjobb építési projektmenedzsment szoftvereket, amelyek segítenek Önnek a terv, a költségvetés és az ütemterv betartásában.

3. Clockify (a legjobb egyszerű időkövetéshez és számlázható órák jelentéséhez)

a Clockify segítségével

A Clockify egy felhőalapú platform, amelyet építőipari, terepi szolgáltatói és más, időigényes tevékenységet végző szakemberek számára terveztek. Időzítőt, kioszk módot és offline nyomon követést kínál. A munkavállalók közös eszközökről jelentkezhetnek be, mobil eszközökön követhetik nyomon munkájukat, vagy szükség szerint kitölthetik a heti munkaidő-nyilvántartást.

Az alapvető alkalmazotti időkövetésen túlmenően olyan operatív munkafolyamatokat is kínál, mint a projektköltségvetés, a költségkódolás, az ütemezés és a szabadságkezelés.

Mivel az eszközök között szinkronizálódik, beleértve a webes, mobil alkalmazásokat, asztali számítógépeket és böngészőbővítményeket, a Clockify megbízható marad a távoli területeken dolgozó vagy az irodai és terepi környezet között váltó csapatok számára.

A Clockify legjobb funkciói

Figyelje a projektköltségvetéseket, hogy Becslések és riasztások segítségével megelőzze a túlköltekezés kockázatát az ügyfelek és feladatok tekintetében.

Szervezze meg a munkaerőköltségeket, hogy kiszámítsa a bevételeket, kiadásokat és jövedelmezőséget a Ráták és költségkódok segítségével.

A naptár, a műszerfal és a jelentések segítségével vizualizálhatja a nyomon követett időt, hogy javítsa a termelékenységet és kezelje az ütemterveket.

Kategorizálja az időbejegyzéseket címkék, egyéni mezők és projektalapú hierarchiák segítségével.

A Clockify korlátai

Nincs fejlett adminisztrációs vezérlés és néhány alapvető jóváhagyási funkció, ellentétben a Clockify alternatíváival.

Korlátozott webhook műveletek és automatizálási lehetőségek, ami korlátozza a munkafolyamatok testreszabását vagy a külső integrációkat.

Clockify árak

Ingyenes

Alap: 6,99 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 9,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati : 14,99 USD/hó felhasználónként

Termelékenységi csomag: 15,99 USD/hó felhasználónként

Clockify értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (180+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (9000+ értékelés)

Mit mondanak a Clockify-ról a valódi felhasználók?

Egy ellenőrzött felhasználótól:

A Clockify-ban leginkább az tetszett, hogy milyen egyszerűvé és kényelmessé tette az időkövetést. Naponta használtam, és hamarosan természetes részévé vált a rutinomnak. A felület tiszta és könnyen navigálható, így az órák rögzítése vagy a feladatok közötti váltás csak néhány kattintást igényelt. […] A mobilalkalmazás néha hibásnak tűnik. Emellett a részletes jelentések testreszabása és exportálása nem mindig intuitív, és jobb kialakításra is szorult volna.

A Clockify-ban leginkább az tetszett, hogy milyen egyszerűvé és kényelmessé tette az időkövetést. Naponta használtam, és hamarosan természetes részévé vált a rutinomnak. A felület tiszta és könnyen navigálható, így az órák rögzítése vagy a feladatok közötti váltás csak néhány kattintást igényelt. […] A mobilalkalmazás néha hibásnak tűnik. Emellett a részletes jelentések testreszabása és exportálása nem mindig intuitív, és jobb kialakításra is szorult volna.

4. Bitrix24 (a legjobb beépített CRM és feladatkezeléshez)

a Bitrix24 segítségével

A Bitrix24 egy eszközcsomagot kínál CRM, feladatkezelés, csapatkommunikáció és munkafolyamat-automatizálás céljára. A terepi szolgáltatások felügyelői és az építésvezetők számára hozzáférést biztosít az ügyfelekkel folytatott beszélgetésekhez, a munkák frissítéseihez, a munkadokumentumokhoz és a feladatok előrehaladásához.

Beépített, kódolás nélküli munkafolyamat-automatizálási eszközei segítenek a potenciális ügyfelek különböző szakaszokba történő áthelyezésében. Például létrehozhat feladatokat, amikor ügyfélfrissítéseket kap, és értesítheti a személyzetet, amikor a munka előrehalad.

A robotizált folyamatok automatizálása (RPA) lehetővé teszi a rutin, nem technikai feladatok racionalizálását, például a dokumentumok automatikus jóváhagyását, feladatok generálását és e-mailek küldését.

A Bitrix24 legjobb funkciói

Kezelje a folyamatokat és kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket a felvételtől a munka befejezéséig a vezető és üzletkezelő eszközökkel.

Gyűjtse be a fizetéseket az Online Payments segítségével, amely közvetlenül integrálva van az árajánlatokkal és a számlákkal.

Az omnichannel ügyfélszolgálati központ segítségével irányítsa az ügyfelek kérdéseit csevegés, e-mail, telefon és közösségi csatornák segítségével.

Készítsen marketingtartalmakat az AI CoPilot segítségével e-mailekhez, hívásjegyzőkönyvekhez, ötletekhez és CRM-mezők kitöltéséhez.

A Bitrix24 korlátai

A Workmax egyéb alternatíváival ellentétben nem rendelkezik fejlett jelentéskészítési, elemzési és projektmenedzsment eszközökkel.

A teljesítmény nagyon nagy adathalmazok esetén vagy csúcsidőszakokban lassulhat.

Bitrix24 árak

Alap: 61 USD/hó öt felhasználó számára

Standard: 124 USD/hó 50 felhasználó számára

Profi: 249 USD/hó 100 felhasználó számára

Vállalati: 499 USD/hó 250 felhasználó számára

Bitrix24 értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (900+ értékelés)

Mit mondanak a Bitrix24-ről a valós felhasználók?

A Capterra értékelése szerint:

Ez egy nagyon jó feladatkezelő, csapatkommunikációs és projektkövető eszköz. Számos hasznos funkcióval rendelkezik, például csevegés és videohívások, értekezletek, naptár, időkövetés, feladatemlékeztetők, dokumentummegosztás. […] Komplex felhasználói felülettel rendelkezik, amelyet egy kezdő felhasználó nehezen érthet meg. Ez egy drága program, korlátozott testreszabási lehetőségekkel.

Ez egy nagyon jó feladatkezelő, csapatkommunikációs és projektkövető eszköz. Számos hasznos funkcióval rendelkezik, például csevegés és videohívások, értekezletek, naptár, időkövetés, feladatemlékeztetők, dokumentummegosztás. […] Komplex felhasználói felülettel rendelkezik, amelyet egy kezdő felhasználó nehezen érthet meg. Ez egy drága program, korlátozott testreszabási lehetőségekkel.

🔍 Tudta? A „számlázható órák” fogalma az 1900-as évek elején jelent meg az ügyvédi irodákban. Eredetileg méltányos rendszernek tekintették, amely csak a ledolgozott időt számlázta az ügyfeleknek, de később az iparágakban termelékenységi mutatóvá vált.

📖 Olvassa el még: A legjobb Bitrix24 alternatívák és versenytársak

5. Wrike (a legjobb a munkafolyamatok automatizálásához és a strukturált projektkövetéshez)

a Wrike-on keresztül

A Wrike egy olyan munkamenedzsment platformként pozícionálja magát, amelyet gyorsan változó csapatok tervezéséhez, végrehajtásához és jelentéskészítéséhez fejlesztettek ki. A terepen dolgozó csapatok részletes igénylőlapok segítségével rögzíthetik a beérkező munkákat, automatizált szabályok segítségével irányíthatják a feladatokat, és a Wrike Spaces segítségével központosított konfigurációkat hozhatnak létre.

A widgetekkel, diagramokkal és valós idejű adatokkal ellátott irányítópultok azonnal megmutatják az előrehaladást, a munkaterhelés mintáit és a biztonság szempontjából kritikus késéseket.

A Gantt-diagramok és az erőforrás-kezelő eszközök egyértelműséget biztosítanak a sorrendiség és a kapacitás tekintetében. A mobil eszközökhöz való hozzáférés biztosítja, hogy a terepi felügyelők útközben is frissíthessék a feladatokat, ellenőrizhessék az ütemterveket és jóváhagyhassák a dokumentációt.

A Wrike legjobb funkciói

Rögzítse a strukturált munkabefogadást egyedi kérelemformulárok segítségével, feltételes kérdésekkel és automatizált továbbítással.

Wrike AI Copilot segítségével, amely összefoglalja a frissítéseket, rangsorolja a feladatokat és tartalmat generál. Növelje a mobil csapat termelékenységét segítségével, amely összefoglalja a frissítéseket, rangsorolja a feladatokat és tartalmat generál.

Naplózza az időbejegyzéseket tömegesen, vagy szerkessze/törölje a korábbi bejegyzéseket, amennyiben ez szükséges a tájékozott döntéshozatalhoz.

Elemezze a projektköltségvetéseket, a mérföldköveket és a csapat teljesítményét dinamikus jelentések és üzleti intelligencia integrációk segítségével.

A Wrike korlátai

A feladatok prioritásának meghatározása csak a nagy fontosságú jelölésre korlátozódik, hiányoznak a finomított prioritási beállítások, amelyek hatékonyan irányítanák a munkafolyamatokat.

Nincs fejlett időgazdálkodási eszközök, mint például GPS-követés, geofencing és túlórák megkülönböztetése, ellentétben a Wrike alternatíváival.

Wrike árak

14 napos ingyenes próba

Ingyenes csomag

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 4400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2800 értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valódi felhasználók?

Egy hitelesített felhasználó szerint:

A Wrike az egyik legkönnyebben beállítható és használható projektmenedzsment platform. Segít a projektek határidő, ügyfél és téma szerinti szervezésében, valamint a munkafolyamatok testreszabásában. […] A Wrike elvégzi a feladatát, de a felülete túl bonyolultnak tűnik egy egyszerű platformot kereső kis csapat számára. Egyes funkciók, például az ütemterv módosítása és a függőségek beállítása, időigényesek és zavarba ejthetik a kezdőket.

A Wrike az egyik legkönnyebben beállítható és használható projektmenedzsment platform. Segít a projektek határidő, ügyfél és téma szerinti szervezésében, valamint a munkafolyamatok testreszabásában. […] A Wrike elvégzi a feladatát, de a felülete túl bonyolultnak tűnik egy egyszerű platformot kereső kis csapat számára. Egyes funkciók, például az ütemterv módosítása és a függőségek beállítása, időigényesek és zavarba ejthetik a kezdőket.

🧠 Érdekesség: Az első mechanikus időmérő órát 1888-ban Willard Bundy, egy New York-i ékszerész találta fel. Az ő „lyukasztós órája” jelölte az automatizált időmérés kezdetét. Itt láthatjuk őt az órával! Forrás

📚 Olvassa el még: A legjobb személyzet-ütemező szoftverek

6. Jibble (a legjobb arcfelismerés és automatizált munkaidő-nyilvántartás terén)

a Jibble segítségével

A Jibble positions egy időkövetési platform, amelyet olyan munkatársak számára fejlesztettek ki, akik egyik helyszínről a másikra utaznak. A munkaidőt közvetlenül a terepen rögzíti mobil eszközök, táblagépek vagy asztali számítógépek segítségével. A kapcsolat helyreállítása után minden automatikusan szinkronizálódik.

A platform egyszerű bejelentkezést kombinál fejlett ellenőrzési rétegekkel, például arcfelismeréssel és GPS-es rögzítéssel. Így biztosíthatja, hogy minden napló pontosan tükrözze, ki volt a helyszínen, mikor érkezett és hol végezte a munkát.

A Jibble az Ön szabályai szerint számolja ki a túlórákat, az órákat konkrét projektekhez vagy ügyfelekhez rendeli, és bérszámfejtésre kész munkaidő-nyilvántartásokat generál.

A Jibble legjobb funkciói

Bontsa le az órákat helyszín, tevékenység, szakma vagy vállalkozó szerint, és a jelentéskészítő motor segítségével fedezze fel a létszámhiányos műszakokat vagy azonosítsa a munkavállalók termelékenységi hiányosságait.

Korlátozza a jelenlétet bizonyos helyszínekre, és blokkolja a területen kívüli jelenléteket geofencing segítségével.

A projekt- és tevékenységkövető eszközök segítségével pontos naplózást biztosíthat a feladatokra és projektekre fordított időről.

A Jibble korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek és jelentés-megjelenítések, például műszerfalak vagy diagramok

A mobilalkalmazásnak időbe telik az adatok szinkronizálása a hálózatok közötti váltáskor.

Jibble árak

Ingyenes

Prémium: 4,99 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 9,99 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Jibble értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 1400 értékelés)

Mit mondanak a Jibble-ről a valós felhasználók?

Ahogy egy felhasználó fogalmazott:

A Jibble tiszta, intuitív felületet kínál, amely hihetetlenül egyszerűvé teszi a be- és kijelentkezést, akár az asztalnál ül, akár úton van. A mobilalkalmazás reagálóképes és megbízható, ami elengedhetetlen a távoli csapataink vagy a terepen dolgozók számára. […] Míg az alapvető funkcionalitás erős, a testreszabási lehetőségek némileg korlátozottak, különösen a jelentési szűrők és az exportformátumok tekintetében.

A Jibble tiszta, intuitív felületet kínál, amely hihetetlenül egyszerűvé teszi a be- és kijelentkezést, akár az asztalnál ül, akár úton van. A mobilalkalmazás reagálóképes és megbízható, ami elengedhetetlen a távoli csapataink vagy a terepen dolgozók számára. […] Míg az alapvető funkcionalitás erős, a testreszabási lehetőségek némileg korlátozottak, különösen a jelentési szűrők és az exportformátumok tekintetében.

👀 Tudta-e: A Forrester Research szerint három év alatt a ClickUp-ot használó szervezetek becslések szerint 384%-os befektetési megtérülést (ROI) értek el . Ezek a szervezetek körülbelül 3,9 millió dollár többletbevételt generáltak a ClickUp által lehetővé tett vagy javított projektek révén .

📖 Olvassa el még: A legjobb Timely alternatívák és versenytársak

7. QuickBooks Time (a legjobb helyalapú időméréshez és bérszámfejtés szinkronizálásához)

a Quick Books Time segítségével

A QuickBooks Time jó választás azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek már a QuickBooks-ban kezelik a bérszámfejtést vagy a számlázást. Ezzel kiküszöbölhető az egyik legnagyobb problémát jelentő feladat: az órák kézi bevitelét.

Az automatizált munkaidő-nyilvántartások, a GPS-es rögzítés, az időkövető eszközök és a beépített jóváhagyások segítségével kevesebb időt kell fordítania az órák összegyűjtésére. Az Elite csomag tartalmazza a megtett kilométerek nyomon követését, a projektbecsléseket és a tényleges adatokat, a geofencinget és a részletes tevékenységi feedeket.

Ez világos képet ad arról, hogy az idő hogyan alakul át költségvetéssé és határidőkké. Mivel ez a QuickBooks kiterjedt ökoszisztémájának része, a vállalkozások egy összekapcsolt munkafolyamatot kapnak, amellyel nyomon követhetik az órákat, futtathatják a bérszámfejtést, számlázhatnak az ügyfeleknek és megfelelhetnek a szabályoknak.

A QuickBooks Time legjobb funkciói

Készítsen, módosítson és osszon meg műszakokat a könyvelési szoftverbe integrált csapatütemezési opciók segítségével.

Állítson be egy megosztott Time Kiosk eszközt a helyszíni munkatársak számára.

Hasonlítsa össze a befektetett munkát és az elvárásokat a projektbecslések és a tényleges adatok segítségével.

Kövesse nyomon automatikusan a terepen történő mozgásokat a Mileage Tracking segítségével.

QuickBooks időkorlátozások

Az alkalmazottak csak két fizetési időszakra vonatkozóan férhetnek hozzá a munkaidő-nyilvántartási adatokhoz, ami korlátozza az időkövetéshez rendelkezésre álló korábbi referenciákat.

Nincsenek jelentési lehetőségek, és a munkákat nem lehet archiválni, ami hatékonyságcsökkenéshez vezet.

QuickBooks Time árak

Time Premium: 20 USD/hó felhasználónként

Time Elite: 40 USD/hó felhasználónként

Time Premium + Payroll Premium: 88 USD/hó felhasználónként

Time Elite + Payroll Elite: 134 USD/hó felhasználónként

QuickBooks Time értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Mit mondanak a QuickBooks Time-ról a valós felhasználók?

Íme egy felhasználó véleménye a platformról:

Imádom, hogy a QB Time integrálható a gyakorlatkezelő szoftverünkkel és a QBO-val. Ugyanakkor hiányoznak bizonyos funkciók, amelyek hatékonyabbá tehetik az egyes munkák időkövetését. […] Nem tetszik, hogy a munkákat nem lehet archiválni a Quickbooksban. Ezért éveken át kell lapoznunk a régi munkákat, hogy nyomon kövessük az időt.

Imádom, hogy a QB Time integrálható a gyakorlatkezelő szoftverünkkel és a QBO-val. Ugyanakkor hiányoznak bizonyos funkciók, amelyek hatékonyabbá tehetik az egyes munkák időkövetését. […] Nem tetszik, hogy a munkákat nem lehet archiválni a Quickbooksban. Ezért éveken át kell lapoznunk a régi munkákat, hogy nyomon kövessük az időt.

📖 Olvassa el még: Google Docs munkaidő-nyilvántartási sablonok

💡 Profi tipp: A terepi szolgáltatások hatalmas mennyiségű adatot generálnak, amelyek gyorsan felhalmozódnak. Ezeket értelmezni és egyúttal több helyszínen dolgozó munkatársakat koordinálni rendkívül nehéz feladat. A ClickUp Brain MAX ezeket az adatokat hasznos információkká alakítja. Íme, hogyan: Hangvezérelt frissítések a terepről : Használja : Használja a Talk to Text funkciót az alkalmazottak munkaidejének rögzítéséhez, a munkák állapotának frissítéséhez, a berendezésekkel kapcsolatos problémák jelentéséhez vagy feladatok kiosztásához, miközben a munkaterületek között utazik vagy a létesítményekben sétál.

Azonnali keresés az összes rendszerében : Keresse meg a biztonsági ellenőrzési űrlapokat, munkaköltség-becsléseket, berendezéskézikönyveket vagy ügyfélszerződéseket a ClickUp, a Google Drive, az OneDrive, a SharePoint és az összes csatlakoztatott alkalmazás egyidejű keresésével.

A működését ismerő kontextusfüggő mesterséges intelligencia: Hozzáférés több mesterséges intelligencia modellhez, mint például a ChatGPT, Claude és Gemini, amelyek már ismerik a munkatársai ütemtervét, a projekt idővonalát és az erőforrások elosztását. Fedezze fel a ClickUp Brain MAX segítségével a munkaterületén rejlő intelligens információkat.

a Buddy Punch segítségével

A Buddy Punch egy tanácsadók számára kifejlesztett időkövető szoftver. Felhasználóbarát felületet biztosít a helyszínen, az irodában vagy egy közös kioszkban történő bejelentkezéshez. Ezen felül olyan eszközöket is tartalmaz, amelyek megakadályozzák az időlopást, betartatják a menetrendeket és biztosítják a pontos munkaidő-nyilvántartást.

Az olyan funkciók, mint az arcfelismerés, a fotós jelenléti ív, a GPS-bélyegzés, a geofencing és az IP-zár, kiküszöbölik a jelenléttel kapcsolatos találgatásokat. A valós idejű riasztások segítenek a feletteseknek észrevenni a késéseket, a hiányzó jelenléti íveket és a korai távozásokat, mielőtt azok bérszámfejtési problémákká válnának.

A Buddy Punch legjobb funkciói

Mérje a munkával kapcsolatos erőfeszítéseket a munkakódok segítségével a projektalapú időkövetéshez.

Automatizálja az időszámítást az Túlóra szabályok , Kerekítés és Szünetkövetés funkciókkal.

Gyorsabb bérszámfejtés automatikus óraszámítás, közvetlen integrációk és jelentés-exportálás segítségével.

A Who’s Working Dashboard segítségével valós időben követheti nyomon a munkaerő állapotát.

A Buddy Punch korlátai

A naptárnézet és a műszakok megjelenítése elrendezési problémákkal küzd, például felesleges helyekkel és korlátozott lehetőségekkel az egyes műszakok feltételeinek megjelölésére.

A műszakok közzétételét egyszerre kell elvégezni az összes műszakra vonatkozóan. Nincs lehetőség egyes műszakok egyedi közzétételére.

Buddy Punch árak

14 napos ingyenes próba

Starter: 5,49 USD/hó felhasználónként

Pro: 6,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 11,99 USD/hó felhasználónként

Buddy Punch értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak a Buddy Punch-ról a valós felhasználók?

Egy felhasználó visszajelzése szerint:

A szoftver nagyon felhasználóbarát. Nagyon tetszik, hogy értesít minket a késő, korai vagy kihagyott műszakokról, és azt is szeretem, hogy szükség esetén le lehet tiltani az összes riasztást. […] Bár szeretem a drag-and-drop funkciót, elég lassú és időigényes, amikor a műszakokat a megfelelő munkatárshoz kell áthelyeznem.

A szoftver nagyon felhasználóbarát. Nagyon tetszik, hogy értesít minket a késő, korai vagy kihagyott műszakokról, és azt is szeretem, hogy szükség esetén le lehet tiltani az összes riasztást. […] Bár szeretem a drag-and-drop funkciót, elég lassú és időigényes, amikor a műszakokat a megfelelő munkatárshoz kell áthelyeznem.

🧠 Érdekesség: A „geofence” koncepció már az 1990-es években megjelent az állatok nyomon követésére és a logisztikai rendszerekben, mielőtt a munkaerő-alkalmazásokban is elterjedt volna. Először az állatállomány számára létrehozott virtuális kerítések kialakítására használták.

9. Rippling (A legjobb HR, bérszámfejtés, eszköz- és munkaerő-menedzsmenthez)

via Rippling

A Rippling egy terepi szolgáltatáskezelő platform, amelyet HR, bérszámfejtés, IT, pénzügyek és megfelelőségi követelmények együttes kezelésére terveztek. Employee Graph adatmodellje mindent összekapcsol, a menetrendektől és helyadatoktól kezdve a munkakódokig, bérszintekig és szervezeti struktúrákig.

Így az idő-, jelenléti és bérszámfejtési rendszerek automatikusan szinkronizálódnak. Az időkövetés közvetlenül kapcsolódik a vállalati irányelvekhez, lehetővé téve az túlórák számításának, a földrajzi helymeghatározás ellenőrzésének, az új munkavállalók beillesztésének, az ellenőrzéseknek és egyebeknek az automatizálását. A vezetők valós időben láthatják, ki van a helyszínen, ki késik, és hogy az órák összhangban vannak-e a személyzeti tervekkel.

A Rippling legjobb funkciói

Konfiguráljon egyedi irányelveket az ütemezés, a megfelelés, a túlórák és a személyzeti szabályok tekintetében.

Készítsen fejlett automatizálásokat a Workflow Studio segítségével, valós idejű alkalmazotti és alkalmazásadatok felhasználásával.

Percek alatt bevonhatja a munkavállalókat az automatikus provisioning, szerződések, hozzáférés és eszközbeállítás segítségével.

Csökkentse a megfelelési kockázatot az automatikus munkajogi frissítésekkel, képzési követelményekkel és auditokkal.

Rippling korlátai

Számos fontos funkció fizetős kiegészítőként érhető el, ami váratlanul megnöveli az eszközök számát.

A jelentéskészítési funkciók nem rendelkeznek olyan fejlett funkciókkal, mint a pivot táblák, a drill-downok és a platformon belüli előnézetek, ellentétben a Rippling alternatíváival.

Rippling árazás

Egyedi árazás

Rippling értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a Ripplingről a valós felhasználók?

Íme, mit mond egy G2-es értékelés:

Imádom a súgó és a csevegés funkciót, szerintem még az AI opció is nagyon átfogó, de aztán elég gyorsan csevegni lehet egy ügynökkel, aki nagyon segítőkész. A támogatási funkciónak mindig van folytatása. […] Bárcsak lenne integráció a Docusign-nal, hogy az általunk küldött ajánlatlevelek integrálhatók legyenek. Nem szeretem a napi e-mailek mennyiségét sem, elárasztják a beérkező levelek mappámat.

Imádom a súgó és a csevegés funkciót, szerintem még az AI opció is nagyon átfogó, de aztán elég gyorsan csevegni lehet egy ügynökkel, aki nagyon segítőkész. A támogatási funkciónak mindig van folytatása. […] Bárcsak lenne integráció a Docusign-nal, hogy az általunk küldött ajánlatlevelek integrálhatók legyenek. Nem szeretem a napi e-mailek mennyiségét sem, elárasztják a beérkező levelek mappámat.

🔍 Tudta? Az emberek híresen rosszul tudják megítélni, hogy mennyi időt vesz igénybe egy feladat. Ezt a furcsa jelenséget a tervezési tévedés magyarázza. Agyunk hajlamos azt feltételezni, hogy minden zökkenőmentesen fog zajlani, figyelmen kívül hagyva a késedelmeket, a zavaró tényezőket és a számos apró feladatot, amelyek felmerülhetnek. A projekt ideális változatát képzeljük el, nem a valóságot.

10. ClockShark (A legjobb GPS-alapú időkövetéshez és munkaköltség-számításhoz)

via ClockShark

A ClockShark egy időszámláló szoftver mozgásban lévő munkatársak számára. Ahelyett, hogy a nap végi emlékezetre támaszkodna, a mobilalkalmazás a munkavállalókat arra ösztönzi, hogy a bejelentkezéskor azonnal válasszák ki a munkát és a feladatot.

Minden nyomon követett perc automatikusan szinkronizálódik a megfelelő munkaerő-költségkóddal, így tiszta munkaköltség-számítást, pontos bérszámfejtési adatokat és egyértelmű nyilvántartást kap arról, hogy ki hol dolgozott.

A Crew Clock megkönnyíti a felettesek számára az egész csapatok bejelentkezését, míg az ütemezési eszközök lehetővé teszik a feladatok kiosztását, az utasítások hozzáadását és a munkások azonnali értesítését a változásokról. Az offline támogatás, a geofenced emlékeztetők és a QuickBooks, Sage, Xero, ADP és Paychex szoftverekkel való mély integráció révén a ClockShark biztosítja a zökkenőmentes működést.

A ClockShark legjobb funkciói

Pontos jelenléti adatokat rögzíthet a GPS-követés , a nyomkövetés és a Ki dolgozik most funkciók segítségével.

Tárolja a munkák részleteit, megjegyzéseket és utasításokat a papírmentes munkakezelő eszközök segítségével.

Készítsen valós idejű jelentéseket és irányítópultokat az időről, a jelenlétekről, a termelékenységről és a pénzügyekről az adatokon alapuló döntések meghozatalához.

A ClockShark korlátai

Nincs offline időkövetési funkciója, ami problémát jelenthet olyan munkaterületeken, ahol gyenge vagy nincs internetkapcsolat.

Egyszerre csak egy aktív integrációt engedélyez, ami korlátozó lehet a több rendszert használó vállalkozások számára.

ClockShark árak

14 napos ingyenes próba

Standard: 49 USD/hó felhasználónként

Pro: 71 USD/hó felhasználónként 11 USD/hó felhasználónként

ClockShark értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

Mit mondanak a ClockSharkról a valódi felhasználók?

Ez a véleményező jól összefoglalja:

Minden alkalmazottam egy alkalmazásban található. Láthatom a beosztásukat, hozzáadhatok találkozókat, láthatom, hol vannak és hol voltak aznap, és az alkalmazottaim is küldhetnek nekem jegyzeteket. […] Bárcsak lenne egy időbélyegző funkció, amellyel nyomon követhetném, mikor történt a találkozó eredeti lefoglalása, vagy mikor írták be a jegyzetet.

Minden alkalmazottam egy alkalmazásban található. Láthatom a beosztásukat, hozzáadhatok találkozókat, láthatom, hol vannak és hol voltak aznap, és az alkalmazottaim is küldhetnek nekem jegyzeteket. […] Bárcsak lenne egy időbélyegző funkció, amellyel nyomon követhetném, mikor történt a találkozó eredeti lefoglalása, vagy mikor írták be a jegyzetet.

Végezze el a teljes terepi műveleteket a ClickUp segítségével.

Néha nem a nagy problémák lassítják a munkatársait, hanem a folyamatos súrlódások. Ha a WorkMax-szal kapcsolatos mindennapi frusztrációk rutinná válnak, az azt jelzi, hogy a következő platformnak tisztább adatokat, zökkenőmentesebb folyamatokat és jobb átláthatóságot kell biztosítania minden munkaterületen.

Az ebben a listában szereplő eszközök különböző módon pótolják a WorkMax hiányosságait.

Ha azonban olyan megoldást keres, amely egységesíti az egész terepi műveletét, beleértve a feladatokat, az időkövetést, az űrlapokat, a kommunikációt és az AI-támogatást, akkor a ClickUp kiemelkedő választás.

A ClickUp Time Tracking pontos munkaregisztráláshoz, a ClickUp Forms mobilbarát terepi adatgyűjtéshez és a ClickUp Brain kontextusfüggő válaszokhoz segítségével egyetlen munkaterületet kap, amely megszünteti az összes szilót.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ⚓