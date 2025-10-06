ChatGPT automatizálás: Hogyan használhatja az AI-t a feladatok racionalizálására?

A ChatGPT naponta több mint 2,5 milliárd parancsot dolgoz fel. Ez aztán a mindenütt jelen lévő termék!

Valószínűleg a következő feladatok valamelyikéhez vagy többéhez is használja: komplex kód írása, jelentések összefoglalása, tartalom létrehozása, adatok elemzése, ötletek generálása, sőt chatbotok építése.

Az alkalmazások lehetőségei korlátlanok.

De mi lenne, ha azt mondanánk, hogy még hatékonyabbá teheti?

A ChatGPT automatizálásával ismétlődő feladatokat futtathat, élő adatokból műveleteket indíthat el, és közvetlenül integrálhatja a munkafolyamatokba.

Érdemes kipróbálni?

Ha igen, olvasson tovább. Megosztunk mindent, amit tudnia kell a ChatGPT automatizálásról és arról, hogyan végezheti el saját maga.

Mi az a ChatGPT automatizálás?

A ChatGPT automatizálás során az AI-t úgy állítjuk be, hogy folyamatos utasítások nélkül is elvégezze a feladatokat. Ahelyett, hogy minden alkalommal beírnánk a kéréseket, szabályokat, ütemezéseket vagy integrációkat tervezünk, amelyek lehetővé teszik a ChatGPT háttérben való futtatását, valós idejű események alapján történő elindítását vagy automatikus betekintés nyújtását.

Ennél továbbmenve, a ChatGPT olyan eszközökkel is integrálható, mint a Zapier, a Power Automate és a Make, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy triggerek alapján futtassanak munkafolyamatokat. Ezek a triggerek bármi lehetnek, például beérkező e-mailek, űrlapok beküldése vagy ütemezett munkafolyamatok.

via ResearchGate

A ChatGPT automatizálás lényege, hogy a modellt eszközökhöz és platformokhoz kapcsolja, hogy az előre meghatározott feladatokat hajthasson végre, trigger vagy ütemezett folyamatok alapján.

GPT-4o vagy o3 modelleket használ emberihez hasonló szövegek generálásához, utasítások értelmezéséhez és más alkalmazásokkal való interakcióhoz.

👀 Tudta? Bár az AI modern csodának tűnik, a koncepció az ókori Görögországra vezethető vissza. Az „automaton” kifejezés a görög „saját akaratból cselekvő” szóból származik, és az ókori mérnökök már évszázadokkal ezelőtt önműködő gépeket terveztek.

A ChatGPT automatizálás legfontosabb felhasználási esetei

Mielőtt elkezdené a fejlesztést, érdemes tudni, hogy a ChatGPT automatizálás mely területeken nyújt igazán kiemelkedő teljesítményt. Vessünk egy pillantást a legfontosabb ChatGPT felhasználási példákra, amelyekre érdemes odafigyelni:

1. Tartalomkészítés és szerkesztés

Használja a ChatGPT-t blogbejegyzések, e-mailek vagy közösségi tartalmak első vázlatainak automatikus generálásához egyszerű briefek alapján.

Például egy marketingcsapat kitölti a Google űrlapot a témával, a közönséggel és a hangnemmel. Ezeket az adatokat a Zapier segítségével elküldik az OpenAI-nak. A ChatGPT blogbevezetőt vagy e-mail szöveget generál, és továbbítja azt a ClickUp Tasks-nak.

Itt egy videó, amely bemutatja, hogyan használhatja a ChatGPT-t és a ClickUp-ot tartalomkészítéshez:

🎯 Beállítási útmutató: 1. Hozzon létre egy Google űrlapot az adatok (pl. téma, formátum, célközönség) összegyűjtéséhez. 2. Használja a Zapier alkalmazást az űrlap és az OpenAI API összekapcsolásához. 3. Adjon hozzá utasításokat a Zapier-ben, például: „Írj egy blogbevezetőt [téma] témában [közönség] számára barátságos hangnemben”. 4. Küldje el az eredményt egy olyan platformra, mint a ClickUp, új feladatként vagy dokumentumként.

2. Ügyfélszolgálat

A ChatGPT a súgó központjában található kontextus vagy meglévő válaszszövegek alapján képes támogatási válaszokat megfogalmazni.

Például beérkezik egy új Intercom jegy, amelyben a visszatérítési szabályokról kérdeznek. A webhook elküldi az üzenetet és a kapcsolódó súgó dokumentum linkjét a ChatGPT-nek. A válasz megfogalmazásra kerül, majd visszaküldésre kerül az Intercom-nak, ahol az ügyintéző áttekinti és elküldi.

🎯 Beállítási útmutató: 1. Állítson be egy webhookot az Intercomban vagy a Zendeskben a beérkező üzenetek rögzítéséhez. 2. Használja a Make vagy a Zapier alkalmazást az üzenet OpenAI-hez történő továbbításához. 3. Helyezze el a támogatási kontextust a promptban, például: „Válaszoljon erre a visszatérítési politikánk alapján: [URL]”. 4. Küldje vissza a tervezetet a jegy szálához az ügynök jóváhagyása érdekében.

3. Találkozói jegyzetek és összefoglalók

Használja a ChatGPT-t a találkozók jegyzőkönyveinek összefoglalásához, hogy azokból cselekvési pontokat, kulcsfontosságú elemeket és nyomon követendő feladatokat állíthasson össze.

Például rögzíti a heti szinkronizálást a Zoomban, és a leiratot a Make-en keresztül továbbítja a ChatGPT-nek, amely összefoglalót ad vissza. Ez az összefoglaló ezután elküldésre kerül egy Google Docs-ba, vagy beágyazásra kerül a ClickUp Docs-ba.

🎯 Beállítási útmutató: 1. Rögzítse és átírja a megbeszéléseket a szokásos megbeszélés-rögzítő eszközével. 2. Használja a Make-et a leirat lekéréséhez, és küldje el az OpenAI-nak egy olyan utasítással, mint például „Összefoglalja ezt a teendőkkel és döntésekkel”. 3. Formázza a kimenetet markdown vagy sima szöveg formátumba 4. Exportálja az API-n keresztül a ClickUp Docs-ba, vagy küldje el a Google Drive modulok segítségével a Google Docs-ba.

4. Kódolás és DevOps

A fejlesztői csapatok is rájöttek, hogyan automatizálhatják a feladatokat a ChatGPT segítségével. Kódgeneráláshoz, kódmagyarázathoz és telepítési szkriptekhez használják. A munkafolyamatokba integrálva az AI a rutin kódolási műveletek vagy az infrastruktúra-kezelés asszisztensévé válik.

Például egy fejlesztő feltölti a kódot a GitHubra. A GitHub Actions munkafolyamat elküldi a commit diff-et a ChatGPT-nek, amely összefoglalót készít a változásokról. Ez az összefoglaló automatikusan megjelenik a Slackben a csapat többi tagjának. Alternatív megoldásként az incidenskezelés során a ChatGPT strukturált naplóbejegyzések alapján elkészíti a státuszoldal frissítését.

🎯 Beállítási útmutató: 1. Használja a GitHub webhookokat az automatizálás elindításához push, pull request vagy issue frissítés esetén. 2. A hasznos adatokat a Make vagy egy egyéni szkript segítségével az AWS Lambda vagy az n8n segítségével továbbítsa az OpenAI-nak. 3. Használjon olyan utasításokat, mint „Összefoglalja ezt a kódkülönbséget a változásnaplóhoz” vagy „Magyarázza el ezt a hibaüzenetet”. 4. Küldje el az eredményt a Slackbe, a ClickUpba vagy a repo dokumentációs fájljába.

5. Munkafolyamat- és projektmenedzsment-támogatás

A projektek kezelése és a munkafolyamatok nyomon követése gyakran több időt vesz igénybe, mint maga a munka. A ChatGPT integrálásával a feladatkezelő szoftverébe vagy kommunikációs eszközeibe, le tud terhelni az ismétlődő koordinációs feladatokat, és a csapatok összehangolását is biztosíthatja anélkül, hogy folyamatosan manuálisan ellenőriznie kellene őket.

Például egy értékesítési képviselő kitölti a találkozó összefoglaló űrlapját egy ügyfélhívás után. Az adatok a ChatGPT-hez kerülnek, amely létrehoz egy projektismertetőt, felosztja azt feladatokra, és automatikusan hozzárendeli azokat a ClickUp-ban a szerepkörök és a határidők alapján.

🎯 Beállítási útmutató: 1. Használja a Typeform vagy a ClickUp Forms alkalmazást a hívás utáni adatok (pl. célok, akadályok, határidők) gyűjtéséhez. 2. Csatlakoztassa az űrlapot az OpenAI-hez a Zapier, a Make vagy a Power Automate plugin segítségével, ha Microsoft 365 munkafolyamatokat futtat. 3. Használjon olyan prompt logikát, mint: „Alakítsd ezt projektleírásmá és öt feladattá, megjelölve a felelősöket.” 4. Küldje el a strukturált kimenetet a ClickUp-nak a Create Task modul, az API vagy egy Power Automate-fiók segítségével vállalati környezetekben. 5. Haladó szintű esetekben csatlakoztassa a ChatGPT-t egy Skills plugin csatlakozón keresztül, hogy közvetlenül kommunikálhasson a projektmenedzsment eszközökkel.

Ha üzleti munkafolyamatokat futtat a Microsoft ökoszisztémán belül, a ChatGPT Power Automate-en keresztül történő összekapcsolása a Microsoft-fiókjával lehetővé teszi a szinkronizálást a Teams, az Outlook és a SharePoint között.

Természetesen nem elég tudni, hogyan kell automatizálni a ChatGPT-t. Még a legfejlettebb mesterséges intelligencia is megfelelő eszközöket igényel. A ChatGPT automatizálás megvalósításához a következőkre lesz szüksége:

Ezek a kódolás nélküli platformok ideálisak feladatok automatizálásához, üzleti munkafolyamatok racionalizálásához, sőt akár felhőalapú folyamatok beállításához is.

Eszköz Leírás Példa a használatra ClickUp automatizálások Kódolás nélküli automatizálás a ClickUp projektmenedzsment munkafolyamatán belül, amely lehetővé teszi intelligens feladatfolyamatok és részletes triggerek létrehozását. Osztjon ki feladatokat az állapotváltozások alapján, vagy indítson el GPT-munkafolyamatokat űrlapok beküldése alapján. Zapier Összekapcsolja a ChatGPT-t több mint 5000 alkalmazással triggerek és műveletek segítségével. Hozzon létre folyamatokat, amelyek összefoglalják az e-maileket vagy frissítik a CRM-et. Make (Integromat) Vizuális munkafolyamat-készítő fejlett logikával és modularitással Automatizálja a fiókbeállítást az űrlapadatok és a GPT kombinálásával. Pipedream Alacsony kódszintű eszköz, amely egyéni szkriptek és OpenAI integrációt tesz lehetővé. Használja a felhőalapú folyamatokat az adatok GPT-válaszokkal való gazdagításához. Tally + ChatGPT AI-támogatott űrlapkészítő dinamikus, beszélgetésszerű űrlapokhoz A ChatGPT integrációval elemezheti az űrlapokba bevitt adatokat. Bardeen AI és webes adatok segítségével automatizálja a böngészőalapú munkafolyamatokat. Adatok lekérése, összefoglalók indítása és feladatok automatizálása

2. Chrome-bővítmények a mindennapi munkához

A következő ChatGPT integrációk használatával egyszerűsítheti a mindennapi kutatást, a tartalomkészítést és a munkafolyamatokat.

Bővítmény Leírás Példa a használatra ChatGPT a Google számára A ChatGPT válaszokat a Google keresési eredményei mellett jeleníti meg. Hasonlítsa össze a GPT válaszait a keresőmotorok eredményeivel Merlin Böngésző asszisztens webes tartalmak összefoglalásához és kezeléséhez Egy kattintással összefoglalók cikkekhez, e-mailekhez és csevegésekhez AIPRM Promptkezelés és sablonok hozzáadása a ChatGPT-hez Használja a SEO és marketing utasításokat a szövegírás automatizálásához Wiseone AI-olvasó, amely megmagyarázza a bonyolult tartalmakat és ellenőrzi az állításokat Egyszerűsítse technikai vagy jogi dokumentumait azonnal WebChatGPT Élő webes hozzáférést biztosít a ChatGPT válaszokhoz Frissítse böngészését naprakész válaszokkal

3. Natív AI funkciók (ChatGPT Pro)

A ChatGPT Pro segít automatizálni a fiókkezelést, feldolgozni a fájlokat, és akár AI-vezérelt munkafolyamatokat is létrehozni magában a csevegőprogramban.

Funkció Leírás Példa a használatra Egyedi GPT-k Hozzon létre személyre szabott AI-asszisztenseket utasításokkal, eszközökkel és fájltámogatással. Automatizálja az üzleti munkafolyamatokat, például az új munkatársak beillesztését vagy az értékesítést. Fájlfeltöltések Elemezze a PDF-ek, táblázatok és CSV-fájlokhoz hasonló fájlokat közvetlenül a csevegésben. Jelentések, összefoglalók vagy árak kiszámítása Memória Emlékszik a felhasználói beállításokra a jobb hosszú távú interakciók érdekében. Tartsa meg a kontextust a projekthez kapcsolódó csevegésekben Kódértelmező (ADA) Python kódot futtat a ChatGPT-n belül az adatok manipulálása vagy a feladatok automatizálása érdekében. Automatizálja a logikát, konvertálja a fájladatokat, vagy hozzon létre csatlakozókat, amelyek lehetővé teszik a ChatGPT-beszélgetésekből származó folyamatok futtatását.

A bővítmények engedélyezése után a ChatGPT külső rendszerekkel is együttműködhet – legyen szó élő adatok lekéréséről, táblázatok frissítéséről vagy projektmunkafolyamatok elindításáról.

4. API és egyéni szkriptek a ChatGPT integrációhoz

Ha nem szeretne mindent a nulláról felépíteni, számos platform kínál standard csatlakozókat a ChatGPT-hez – kész építőelemeket, amelyek összekapcsolják azt CRM-ekkel, jegykiadó eszközökkel és felhőalkalmazásokkal.

Platform Leírás Példa a használatra OpenAI API Teljes programozási hozzáférés a ChatGPT-fiókhoz és más modellekhez Automatizálja a fiókok támogatását alkalmazásokban vagy csevegőrobotokban LangChain / LlamaIndex Keretek GPT-alkalmazások kontextussal történő létrehozásához (RAG, ügynökök, láncolás stb.) Intelligens dokumentum-chatbotok létrehozása üzleti munkafolyamatokhoz Python szkriptek Írjon szkripteket a ChatGPT egyéni munkafolyamatainak automatizálásához. Belső eszközök létrehozása a feladatok automatizálásához AWS Lambda / Cloudflare Workers ChatGPT használatával megvalósított szerver nélküli háttérautomatizálás Indítsa el a felhőfolyamatokat, amikor új adatok érkeznek

📚 Olvassa el még: Munkafolyamat-automatizálás példák és használati esetek

Hogyan állítsa be első ChatGPT automatizálását (lépésről lépésre)

Most, hogy már megértette az elvet, tűrjük fel az ingujjainkat, és nézzük meg pontosan, hogyan hozhatjuk létre az első ChatGPT automatizálását. 👇

1. Határozza meg az alkalmazási esetet

Határozza meg világosan, hogy mit szeretne automatizálni a ChatGPT segítségével. Például a következőket teheti:

Automatikus válaszok e-mailekre vagy csevegésekre

Hosszú dokumentumok összefoglalása

Készítsen közösségi média tartalmakat

Elemezze és reagáljon az ügyfelek visszajelzéseire

2. Válassza ki a technológiai eszközeit (kód nélküli vagy kóddal)

Az első ChatGPT automatizálás beállításához kezdje azzal, hogy kiválaszt egy kódolás nélküli eszközt, például a Zapier vagy a Make.com szolgáltatást, amellyel összekapcsolhatja a kiváltó eseményeket (például új e-maileket vagy űrlapok beküldését) a ChatGPT válaszokkal.

Ha nagyobb kontrollt szeretne, használja a Python vagy a JavaScript nyelvet az OpenAI API-val, hogy egyedi automatizálásokat hozzon létre. Csak néhány sor kóddal feldolgozhatja a beviteleket, elküldheti azokat a ChatGPT-nek, és reagálhat a kimenetekre. Ez a megközelítés ideális komplex logikákhoz, láncolt parancsokhoz vagy a saját alkalmazásába való integráláshoz.

3. Az OpenAI API beállítása (kódolás esetén)

1. lépés: Látogasson el a https://platform.openai.com/account/api-keys oldalra .

2. lépés: Ezután hozzon létre egy API-kulcsot.

3. lépés: SDK telepítése:

pip install openai

4. lépés: Alapvető hívási példa:

import openai openai. api_key = „sk-…” response = openai. ChatCompletion. create( model=”gpt-4″, messages=[ {„role”: „user”, „content”: „Összefoglalja ezt: [a szövege]”} ] ) print(response[‘choices’][0][‘message’][‘content’])

📌 Gyors megjegyzés: Ha kódolás nélküli eszközt használ, akkor nem kell beállítania az OpenAI API-t, és nem kell kézzel kódot írnia. Ezek a platformok kezelik az API-hívásokat az Ön helyett – csak az integrációs lépésben kell egyszer beírnia az API-kulcsát.

Ha kód nélküli eszközön keresztül csatlakozik, gyakran megjelenik egy felugró ablak, amelyben engedélyeznie kell az OpenAI-t. Ez biztosítja a biztonságos hozzáférést, mielőtt a munkafolyamat elindulhatna.

4. A munkafolyamat felépítése

Tegyük fel, hogy egy e-mail összefoglalót szeretne létrehozni a Zapier segítségével. Ideális esetben a következőket kell tennie:

Kiváltó : Gmail → „Új e-mail”

Művelet : Formázó → E-mail szövegének kivonása

Művelet: OpenAI → Küldjön egy parancsot, például:

Összegezze ezt az e-mailt 3 pontban: [E-mail szövege]

Művelet: Az eredmény elküldése a ClickUp-ba és e-mailben

Ha pedig egyedi kódot szeretne írni, például egy támogatási jegy összefoglalójához, akkor a következőket kell tennie:

Kiváltó esemény : Új támogatási jegy egy űrlapból

Szkript : Tiszta szöveg Rendszerutasítások hozzáadása Küldés a ChatGPT-nek API-n keresztül

Tiszta szöveg

Rendszerutasítások hozzáadása

Küldés a ChatGPT-nek API-n keresztül

Kimenet : Tárolás adatbázisban Küldés ügynöknek vagy ügyfélnek

Tárolás adatbázisban

Küldés ügynöknek vagy ügyfélnek

Tiszta szöveg

Rendszerutasítások hozzáadása

Küldés a ChatGPT-nek API-n keresztül

Tárolás adatbázisban

Küldés ügynöknek vagy ügyfélnek

5. Tervezési utasítások (🚨 a legfontosabb)

Győződjön meg arról, hogy a beírt utasítások:

Tiszta

Szerepkörökön alapuló

Kifejezett formátum

Példa prompt (találkozó összefoglalásához):

Ön egy segítőkész asszisztens, aki összefoglalja a találkozók jegyzőkönyveit. Utasítások: – Összegezze a legfontosabb pontokat 5 pontban – Ha talál, vegye fel a teendőket – Használjon egyszerű, világos nyelvet Átírás: “”” [IDE BEILLESZTÉS] “””

Megjegyzés: Az utasításokat tartsa világosnak és szerepkörökön alapulónak, különösen az összefoglalásokkal, ügyfélválaszokkal vagy feladat létrehozásával kapcsolatos utasítások esetében.

6. Tesztelés és iteráció

A telepítés előtt tesztelje:

Bemeneti szélsőséges esetek (hosszú e-mailek, rossz nyelvtan stb.)

Kimeneti formátum (használható? megvalósítható?)

Késleltetés (mennyire gyors a válasz?)

API-költségek és tokenhasználat

Még jobb, ha olyan eszközöket használ, mint:

Postman (API teszteléshez)

Python naplózás és hiba kezelők

Token-számlálók (a korlátok túllépésének elkerülésére)

👀 Tudta? A ChatGPT mindössze két hónappal a bevezetése után több mint 100 millió felhasználót szerzett, ezzel a történelem leggyorsabban növekvő fogyasztói alkalmazásává vált.

7. Telepítés és felügyelet

No-code esetén:

Használja a Zapier/Make beépített naplózási és újrapróbálkozási funkcióit

E-mailes riasztások hozzáadása hibák esetén

Kódalapú telepítések esetén fontolja meg az olyan lehetőségeket, mint a Render, a Vercel, a Heroku vagy az AWS Lambda.

Ezt kell hozzáadnia:

Naplózás (pl. Pythonban történő naplózás)

Hiba kezelése (API újrapróbálkozások, tartalék válaszok)

Felügyelet (állapotellenőrzések, API-kvótaellenőrzések)

🌟 Bónusz: Nézze meg ezt a videót, és tanulja meg, hogyan takaríthat meg hetente több órát a munkafolyamatok automatizálásával!

A ChatGPT használatának korlátai a feladatok automatizálásában

Mint minden más eszköz, a GPT-nek is vannak korlátai. Ezek közül sok a csapatok által naponta tapasztalt, szélesebb körű AI-kihívásokat tükrözi.

Íme néhány korlátozás, amelyet érdemes szem előtt tartani, mielőtt nagyszabású automatizálási projektet indítana:

❌ A valódi megértés hiánya: A ChatGPT az adatokban található minták alapján generál válaszokat, nem pedig valódi megértés alapján, ami pontatlan vagy félrevezető válaszokhoz vezet.

❌ Nincs memória a kérések között: A modell alapértelmezés szerint állapotmentes, ezért nem tárolja a korábbi interakciókat, hacsak nem adja hozzá manuálisan a kontextust minden alkalommal. Csapatának értékes időt kell fordítania a ChatGPT-beszélgetések során átadandó részletek újbóli beírására.

❌ Token és kontextus korlátozások: Minden kérésnek van egy maximális token korlátja. A nagy méretű bemenetek, mint például a teljes dokumentumok vagy a csevegési előzmények, gyakran rövidítésre vagy részekre bontásra szorulnak.

❌ Kiszámíthatatlan eredmények: Pontos utasítások nélkül a modell változó eredményeket adhat vissza, ami megnehezíti az automatizált munkafolyamatok konzisztenciáját.

❌ Biztonsági aggályok: A ChatGPT-nek elküldött beviteleket külsőleg dolgozzák fel, ami nem feltétlenül megfelelő érzékeny adatok, például személyes, orvosi vagy pénzügyi információk esetében.

❌ Nincs közvetlen rendszerhozzáférés: A ChatGPT önmagában nem tud fájlokkal, API-kkal vagy adatbázisokkal kommunikálni – ehhez közbenső szoftverre vagy harmadik féltől származó eszközökre van szükség.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 24%-a szerint az ismétlődő feladatok megakadályozzák őket abban, hogy értelmesebb munkát végezzenek, további 24% pedig úgy érzi, hogy képességeiket nem használják ki teljes mértékben. Ez azt jelenti, hogy a munkaerő közel fele kreativitásában gátoltnak és alulértékeltnek érzi magát. 💔 A ClickUp segít visszaterelni a figyelmet a nagy hatással bíró munkákra az egyszerűen beállítható AI-ügynökökkel, amelyek a kiváltó események alapján automatizálják az ismétlődő feladatokat. Például, amikor egy feladatot befejezettként jelölnek meg, a ClickUp AI-ügynöke automatikusan hozzárendelheti a következő lépést, emlékeztetőket küldhet vagy frissítheti a projekt állapotát, így Önnek nem kell manuálisan nyomon követnie a feladatokat. 💫 Valós eredmények: A STANLEY Security a ClickUp testreszabható jelentéskészítő eszközeinek segítségével 50%-kal vagy annál is többel csökkentette a jelentések elkészítésére fordított időt, így csapataiknak kevesebb időt kellett a formázással tölteniük, és többet tudtak a prognózisokra koncentrálni.

Hogyan javítja a ClickUp az automatizálási munkafolyamatokat?

A munkafolyamatok automatizálása terén a ChatGPT ritkán plug-and-play. Mindent manuálisan kell felépíteni a semmiből. Ez azt jelenti, hogy be kell állítani a promptokat, összekapcsolni a platformokat, konfigurálni a triggereket, kezelni a kimeneteket, formázni a válaszokat, és remélni, hogy minden zökkenőmentesen működik.

Ekkor keresnek az emberek olyan megoldásokat, amelyek áthidalják a szakadozott AI és az automatizálási platformok közötti szakadékot. Ez a megoldás a ClickUp formájában érkezik, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás. Összekapcsolja az intelligenciát és a végrehajtást olyan munkafolyamatokban, amelyek hihetetlenül gyorsabb eredményekhez vezetnek.

Vessünk egy pillantást arra, hogyan javítja a ClickUp ( a ChatGPT első számú alternatívája ) az automatizálási munkafolyamatokat.

Kódolás nélküli automatizálás a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp Automations megszünteti a mindennapi ismétlődő feladatokat, anélkül, hogy extra eszközökre lenne szükség. Ezek szabályalapú munkafolyamatok, amelyeket egyszerű szerkezettel, vizuálisan hozhat létre: Kiváltó ok → Feltétel (opcionális) → Művelet

Automatizálja az ismétlődő munkákat a ClickUp Automations egyszerű, kódolás nélküli, szabályalapú munkafolyamatokkal.

Például:

Kiváltó ok : Amikor egy feladat állapota „Felülvizsgálat alatt” -ra változik.

Teendő: Automatikusan rendelje hozzá egy csapatvezetőhöz, és tegyen közzé egy megjegyzést, amelyben visszajelzést kér.

A ClickUp Automations segítségével szabályokat állíthat be a következőkre:

Feladatok automatikus hozzárendelése vagy hozzárendelésének megszüntetése

A határidők vagy prioritások módosítása

Feladatok áthelyezése különböző listákba, mappákba vagy állapotokba

Hozzászólások vagy frissítések közzététele

Sablonok alkalmazása új feladatokra

E-mailek vagy értesítések küldése az érdekelt feleknek

És még sok más – több mint 100 kombináció áll rendelkezésre.

Kapcsolatba kell lépnie a ClickUp-on kívüli eszközökkel? Beállíthat webhook-alapú automatizálásokat, amelyek adatokat küldenek vagy fogadnak, amikor valami konkrét esemény történik, például új feladatadatokat továbbítanak egy CRM-be, vagy elindítanak egy Zap-ot a Zapierben vagy a Make-ben. Webhookok létrehozása a ClickUp-ban

Akár a ClickUp Brain, a natív és legerősebb munkahelyi mesterséges intelligencia segítségével is létrehozhat automatizálásokat. A program értelmezi a természetes nyelvű utasításokat, és olyan végpontok közötti automatizált munkafolyamatokat hoz létre, amelyek nem igényelnek emberi beavatkozást.

Csak írja be egyszerű angol nyelven, amit szeretne, például:

Ha egy feladatot befejezettnek jelöl, helyezze át az Archívum listába, és értesítse a projekt tulajdonosát.

Termeljen végpontok közötti automatizálási munkafolyamatokat természetes nyelv használatával a ClickUp Brain segítségével.

Pár perc alatt, néhány szóval elvégezheti a teljes beállítást. De a Brain sokkal többet tud, mint az automatizálás.

Írjon, keressen és cselekedjen a ClickUp Brain segítségével

Használja a ClickUp Brain-t mesterséges intelligencia asszisztensként feladatok, dokumentumok, megjegyzések, automatizálások és külső eszközök kezeléséhez.

A ClickUp Brain a beépített AI-asszisztens, amelyet úgy terveztek, hogy az egész munkaterületen működjön – feladatok, dokumentumok, megjegyzések, automatizálások és még táblázatok között is.

A Brain-t közvetlenül bármely feladatban vagy dokumentumban használhatja összefoglalók készítéséhez, tartalom átfogalmazásához vagy frissítések írásához a semmiből.

A ClickUp Brain segítségével azonnal létrehozhat feladatösszefoglalókat és üzleti frissítéseket.

Miután elkészült az AI által generált tartalom, a Brain azt használhatóvá teszi. A válaszokat azonnal átalakíthatja:

Új feladatok kijelölt felelősökkel, dátumokkal és prioritásokkal

A formázást és a szerkezetet öröklő dokumentumok

A szálakon belüli megjegyzésekkel a munka folyamatosan haladhat

Kivont intézkedési tételeken alapuló nyomon követések vagy ellenőrzőlisták

A ClickUp Brain a Deep Search funkciót is támogatja, amely segít feltárni a feladatok, dokumentumok és mellékletek elrejtett információit – akár hónapok vagy évek adatai között is.

Kérdezze meg: „Melyek voltak az A ügyfél megbízásának részletei?” és strukturált választ kap, amely minden releváns adatforrásból származik, valamint további lehetőségeket is kap, hogy azonnal feladatokat vagy dokumentumokat hozzon létre.

Fedezze fel a feladatok, dokumentumok és mellékletek rejtett információit a ClickUp Brain által támogatott Deep Search segítségével.

Menjen még tovább a ClickUp AI ügynökeivel. Ezek AI-vezérelt asszisztensek, amelyek Ön helyett végzik el a feladatokat. Válasszon a előre elkészített Autopilot ügynökök közül, vagy hozza létre saját egyedi ügynökeit a kódolás nélküli építőnkkel.

Automatizálja a műveleteket, frissítéseket és munkafolyamatokat a ClickUp Autopilot Agents segítségével.

A frissítések összefoglalásától a feladatok kiosztásáig vagy a blokkolók eskalálásáig ezek az ügynökök a háttérben futnak és előre meghatározott utasításokat követnek, így Önnek nem kell semmit sem tennie, hogy automatizálja a folyamatokat.

🆕 Új termelékenységnövelő eszköz: A Brain MAX a ClickUp natív asztali AI alkalmazása, amelynek célja, hogy egyszerűsítse a keresést, a létrehozást és az automatizálást az eszközök között, anélkül, hogy kontextust kellene váltani vagy a lapok között kellene váltani. Keresés a ClickUp, a Google Drive, a Figma, a GitHub és az interneten egy helyen. Akár azt is megkérdezheti: „Min dolgozik Amoreen?” vagy „Keresse meg a Figma fájlokat a 2. 1. 3 kiadásból”, és nézze meg, ahogy a Brain MAX előhívja, amire szüksége van.

A modellválasztóval kiválaszthatja a feladatához legmegfelelőbb AI modellt, beleértve a Brain, ChatGPT, Claude vagy Gemini modelleket. A Brain egyedülálló módon kapcsolódik a munkaterületéhez és az alkalmazásaihoz, biztosítva a kontextusban gazdag, hallucinációmentes válaszokat.

A Talk-to-Text segítségével hanggal diktálhat feladatokat, üzeneteket, e-maileket vagy tartalmakat. Nyomjon meg egy gyorsbillentyűt (például fn), beszéljen, és a Brain MAX azt kifinomult, használatra kész szöveggé alakítja – négyszer gyorsabban, mint a gépelés. segítségével hanggal diktálhat feladatokat, üzeneteket, e-maileket vagy tartalmakat. Nyomjon meg egy gyorsbillentyűt (például fn), beszéljen, és a Brain MAX azt kifinomult, használatra kész szöveggé alakítja – négyszer gyorsabban, mint a gépelés.

Mondja vagy írja be: „Hozzon létre egy Weekly Review nevű feladatot az Agency Space-ben, rendelje hozzá Avery-hez, határidő: péntek” – a Brain MAX azonnal létrehozza, alfeladatok, @említések és állapotfrissítések támogatásával.

Tegye a megbeszéléseket eredményessé a ClickUp AI Notetaker segítségével

A ClickUp AI Notetaker egy másik megoldás a munka hatékonyságának növelésére. Automatikusan csatlakozik az értekezletekhez, rögzíti a beszélgetéseket, és azokat világos, strukturált összefoglalókba alakítja. A csapat manuális beavatkozása nélkül rögzíti a legfontosabb vitapontokat, a meghozott döntéseket és a teendőket.

A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikusan rögzítheti, összefoglalhatja és megoszthatja a találkozók jegyzetét.

A megbeszélés végén azonnal létrehozhat feladatokat a megbeszélésen elhangzottak alapján, kijelölheti a felelősöket, és közvetlenül összekapcsolhatja őket a releváns projektekkel. A naptárával is zökkenőmentesen szinkronizálódik, így a megbeszélések összefoglalói kontextus szerint rendezettek maradnak, és időt takaríthat meg.

Építsd fel saját AI-tartalomtáradat a ClickUp Docs segítségével!

A ClickUp Docs az a hely, ahol az AI által generált tartalom élő dokumentációvá válik. Ezzel a kollaboratív felülettel rövidítéseket, SOP-kat, értekezletjegyzeteket, tudásbázisokat és projektterveket hozhat létre és szervezhet.

Készítsen, szervezzen és működjön együtt AI-generált összefoglalók, SOP-k, jegyzetek és egyebek terén a ClickUp Docs segítségével.

A beépített ClickUp Brain segítségével az AI-t arra kérheti, hogy tartalmat írjon vagy bővítse, szakaszokat foglaljon össze, cselekvési elemeket vonjon ki, vagy dokumentumokat fordítson le magában a szerkesztőben.

A dokumentumok teljes mértékben összekapcsolhatók a feladatokkal, megjegyzésekkel és irányítópultokkal, ami azt jelenti, hogy a dokumentáció soha nem válik el a végrehajtástól.

🧠 Érdekesség: Japánban van egy gyár, amely robotokat gyárt... robotok segítségével, és 2001 óta szinte teljesen emberi beavatkozás nélkül működik. A FANUC gyára hetekig teljes sötétségben működik, mert még a világításra sincs szüksége. 🤖

Kövesse nyomon a munkafolyamatokat és egyebeket a ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben láthatja az AI-munkafolyamatok és a csapat tevékenységének hatását. Egyedi widgeteket hozhat létre az AI által generált eredmények, a feladatok teljesítése, a munkaterhelés egyensúlya, az állapot trendek és a projekt sebessége nyomon követésére.

Kövesse nyomon az AI munkafolyamatokat, a csapat tevékenységét és a projekt mutatókat valós időben a testreszabható ClickUp Dashboards segítségével.

Például nyomon követheti, hogy hány feladatot hoztak létre az AI Notetaker összefoglalókból, vagy hogy milyen gyakran használják a ClickUp Brain-t a frissítések automatizálására. A műszerfalak közvetlenül a munkaterületéről nyerik az információkat, így egy helyen kaphat átfogó képet a teljesítményről, a befektetett munkáról és az előrehaladásról.

Egy ügyfél saját szavaival:

Korábban extra órákat töltöttünk rutin feladatok kézi elvégzésével, például projektek átadásával a csapatunknak, feladatok létrehozásával és linkek beillesztésével. Most ezt az időt előre tervezésre fordítjuk, és a csapat munkameneteinek nagyobb részét áthelyezzük a ClickUp-ba.

Korábban extra órákat töltöttünk rutin feladatok kézi elvégzésével, például projektek átadásával a csapatunknak, feladatok létrehozásával és linkek beillesztésével. Most ezt az időt előre tervezésre fordítjuk, és a csapat munkameneteinek nagyobb részét áthelyezzük a ClickUp-ba.

Intelligens automatizálás és zökkenőmentes végrehajtás a ClickUp segítségével

A ChatGPT automatizálást biztosít (a saját feltételei szerint). Összefoglalásokat, tartalomterveket készíthet, vagy válaszolhat a kérdésekre, de a munkafolyamatokat továbbra is töredékesen építi fel. Az egyik eszköz az API meghívására szolgál, a másik a kimenet kezelésére, a harmadik pedig a rendszerbe való szervezésére.

A ClickUp mindezt még tovább viszi. Megérti a munkaterületét, alkalmazkodik a struktúrájához, és annak keretein belül működik. A ClickUp Automations automatikusan áthelyezi a feladatokat, értesíti a csapatokat és frissíti az adatokat. A ClickUp Brain segít összefoglalni, megírni és végrehajtani a feladatokat, mindezt a kontextusban. Az AI Agents még egy lépéssel tovább megy, és az Ön utasításai alapján önálló döntéseket hoz.

A Brain MAX segítségével ez az intelligencia kiterjed az asztali számítógépére is, lehetővé téve a valós idejű keresést, parancsok kiadását és hangvezérlést az alkalmazásokban.

De ez csak a kezdet. A ClickUp gondoskodik a mélyreható keresésről, jegyzetelésről, műszerfal-nézetekről, dokumentumokról, wikikről és még sok másról! Valójában a ClickUp a világ első konvergált AI munkaterülete, amely összefogja az összes munkaalkalmazást, adatot és munkafolyamatot.

Míg a ChatGPT segítséget nyújt, a ClickUp szándékosan automatizál. Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és tapasztalja meg, miért mondjuk azt, amit mondunk!