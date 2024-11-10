Hogyan használhatja a ChatGPT-t a találkozók jegyzetelésére: maximalizálja termelékenységét

A egymást követő értekezletek olyanok lehetnek, mint a fekete lyukak – az idő eltűnik, és nehéz pontosan emlékezni arra, hogy mit mondtak és miről állapodtak meg.

Mindannyian jártunk már ebben a helyzetben: igyekezve felidézni a spontán megbeszélés vagy a több mint két órán át tartó havi áttekintés legfontosabb pontjait. Gyors jegyzeteket készíteni egy dolog, de utána rendszerezni őket? Az már egy teljesen más szintű szórakozás (vagy nem).

Szerencsére a ChatGPT segítségével elhagyhatja a régimódi, időrabló módszert, amelynek során manuálisan készítette el a találkozó jegyzeteket, és hagyhatja, hogy az AI végezze el a piszkos munkát. Búcsút inthet a firkálásnak, a stressznek és a teendők után való hajszolásnak. Egy olyan AI eszköz, mint a ChatGPT, gyorsan az új kedvenc találkozó jegyzetek és jegyzetek asszisztensévé válhat.

Készen áll arra, hogy másodpercek alatt jegyzeteket készítsen a megbeszélésekről?

📌 Tudta? Hetente közel 200 millió ember használ mesterséges intelligenciával működő csevegőrobotot.

Tervezze meg a találkozó napirendjét – Készítsen strukturált napirendet, amely irányítja a beszélgetést és kontextust ad a ChatGPT-nek. A megbeszélés rögzítése vagy leírása – Használjon leírási eszközt a beszélgetés rögzítéséhez, hogy könnyebben feldolgozhassa azt. Írja be a jegyzeteket vagy a legfontosabb pontokat a ChatGPT-be – Adja meg a szöveget a ChatGPT-nek, hogy világos, tömör jegyzeteket készítsen. Kérjen összefoglalót – Kérje meg a ChatGPT-t, hogy emelje ki a legfontosabb tanulságokat és döntéseket. A teendők azonosítása – A ChatGPT segítségével kivonhatja a megbeszélésből a feladatokat és a felelősségi köröket. Szervezés és nyomon követés – Szervezze meg a jegyzeteket az egyértelműség érdekében, hogy semmi ne maradjon ki. A ClickUp funkciói a megbeszélések hatékonyságának növelésére: Hogyan teheti az AI a megbeszéléseket könnyebbé és hatékonyabbá? AI Notetaker – Automatizálja a jegyzetelést és összekapcsolja a feladatokat.

Találkozókezelő eszközök – Segítenek a találkozók tervezésében, nyomon követésében és utólagos feldolgozásában.

ClickUp Brain – AI-alapú asszisztens a jobb szervezésért.

Találkozói jegyzetek sablonja – Segít a jegyzetek strukturált és következetes vezetésében.

Találkozókezelő eszközök – Segítenek a találkozók tervezésében, nyomon követésében és utólagos feldolgozásában.

ClickUp Brain – AI-alapú asszisztens a jobb szervezésért.

Találkozói jegyzetek sablonja – Segít a jegyzetek strukturált és következetes vezetésében.

⭐ Kiemelt sablon A találkozók jegyzetai szétszórtak, rendezetlenek vagy hiányoznak? Próbálja ki a ClickUp ingyenes, AI-alapú találkozói jegyzet sablonját, amely segít mindent egy helyen rendszerezni, így soha nem veszíti szem elől, hogy mi hangzott el, vagy mi a következő lépés. Ingyenes sablon letöltése A ClickUp értekezletjegyzet-sablonja beépített napirendekkel, jegyzetekkel és teendőkkel segít az értekezletek fókuszált lebonyolításában – tökéletes megoldás standupokhoz vagy heti ellenőrzésekhez.

Mi az a ChatGPT?

Megkérdeztük a ChatGPT-t: „Mi az a ChatGPT?” És ezt válaszolta.

via ChatGPT

Lényegében ez egy mesterséges intelligencia eszköz, amely megérti és generál szöveget az Ön által beírtak alapján.

Gondoljon rá úgy, mint egy szuperintelligens AI-találkozóasszisztensre, amely segít Önnek: Hozzon létre utólagos értekezlet-feladatokat, hogy semmi ne maradjon ki.

Készítsen értekezlet-összefoglalókat a legfontosabb pontok és teendők rögzítésével.

Készítsen e-maileket vagy jelentéseket a jegyzetek alapján

Gyorsan válaszoljon a kérdésekre releváns és egyértelmű információkkal

Rendezze a találkozó jegyzeteket kategóriákba, például napirend, döntések és feladatok.

Ön megadja a kontextust, és az eszköz hasznos, világos információkkal válaszol, így a jegyzeteléshez hasonló feladatok sokkal könnyebbé válnak.

A ChatGPT használatának előnyei a találkozók jegyzetelése során

A ChatGPT használata a találkozók jegyzetelésére megszabadítja Önt a hektikus gépeléstől és egyszerűsíti az egész folyamatot, a legfontosabb részletek rögzítésétől a követő lépések szervezéséig.

De a nyilvánvaló előnyökön túl, íme néhány olyan előny, amelyet valószínűleg még nem vett figyelembe:

1. Időt és energiát takarít meg ⏳

A találkozók jegyzetelése sokkal több rétegű, mint egyszerűen csak a találkozó jegyzőkönyvének leírása.

Így néz ki a folyamat:

Készíts jegyzeteket a megbeszélés során

Összegezze a megbeszélést, hogy megragadja a legfontosabb tanulságokat.

Határozza meg a teendőket, és ossza ki a feladatokat a megfelelő személyeknek.

Sorolja fel a csapat által hozott döntéseket a jövőbeni hivatkozáshoz.

Ha ezt a feladatot teljes egészében a ChatGPT-re bízza, és csak alapvető információkat ad meg, rengeteg időt és energiát takaríthat meg.

2. Megakadályozza, hogy túl sokat gondolkodjon 🧘

A ChatGPT felesleges részletekbe bocsátkozás nélkül készít megbeszélés-összefoglalókat. Ahelyett, hogy azon aggódna, mit vegyen fel a jegyzetébe és mit hagyjon ki, a legfontosabb részletekre koncentrálhat. Ez megakadályozza, hogy utólag kétségbe vonja a jegyzetelési döntéseit, és megelőzi a mentális kimerültséget.

3. Professzionális hangulatot teremt 📝

Az AI nem értelmezi félre a hangnemet vagy a szándékot, így biztosítva, hogy a jegyzetek objektívek maradjanak, és ne csússzanak át a részrehajló területre. Az AI pontos értekezlet-jegyzőkönyveket generál, anélkül, hogy személyes értelmezést adna a elmondottakhoz, így megelőzve a félrevezető információkat.

4. Könnyedén kezeli a különböző formátumokat 🗂️

Az értekezletek mindenféle adatot generálnak: teendőket, döntéseket, ötleteket és jövőbeli feladatokat. A ChatGPT zökkenőmentesen alkalmazkodik ezekhez a formátumokhoz, és rendezett szakaszokba sorolja őket. Akár tömör AI-összefoglalóra, akár pontokba szedett listára vagy a követendő teendők listájára van szüksége, az eszköz a jegyzeteket ennek megfelelően strukturálja.

5. Megszünteti a „Ki mondta ezt?” problémát 💭

Felejtse el a zavart, amikor megpróbálja felidézni, ki mondott el bizonyos pontokat a megbeszéléseken. Úgy irányítsa a ChatGPT-t, hogy a legfontosabb kijelentéseket a megfelelő személyeknek tulajdonítsa, így biztosítva, hogy egyetlen gondolat sem vesszen el vagy kerüljön rossz helyre.

6. Javítja az értekezletek következetességét 📈

A ChatGPT használatával biztosítható, hogy az összes értekezlet jegyzetek egységes formátumot kövessenek, így könnyen összehasonlíthatóak legyenek a különböző üléseken. Minden alkalommal strukturált, megbízható dokumentációt kap, így nem kell időt pazarolnia a rendezetlen jegyzetek összeállítására vagy a fontos döntések felidézésére.

Hogyan használhatja a ChatGPT-t a találkozók jegyzeteléséhez: lépésről lépésre

A ChatGPT használata a találkozók jegyzetelésére izgalmas lehetőségeket kínál, de egy kis tanulási folyamatot igényel. Nézzük meg, hogyan kell ezt csinálni:

1. lépés: Állítsa össze a megbeszélés napirendjét

Mielőtt elkezdené, készítsen egy strukturált értekezlet-napirendet, amelyben felvázolja a legfontosabb témákat. Írja be ezt a ChatGPT-be, hogy megkapja a jegyzetekhez szükséges kontextust. Ez a napirend segít irányítani az eszköz jegyzetelését, biztosítva, hogy a legfontosabb pontokra összpontosítson.

2. lépés: Rögzítse vagy rögzítse a találkozó hanganyagát/jegyzőkönyvét

Győződjön meg arról, hogy átírási eszközt használ a találkozók rögzítéséhez és átírásához. A találkozó után ezt az átírást beviheti a ChatGPT-be feldolgozás céljából, vagy hang-szöveg eszközöket használhat a ChatGPT szövegbevitelének generálásához.

Ha személyesen tartja a megbeszélést, akkor valakinek részletes jegyzeteket kell készítenie.

➡️ További információ: Fedezze fel a 15 legjobb AI jegyzetelő alkalmazást és eszközt, amelyekkel növelheti termelékenységét és egyszerűsítheti a jegyzetelést.

3. lépés: Töltse be a találkozó jegyzetét vagy a legfontosabb pontokat a ChatGPT-be

Az értekezlet után írja be a jegyzeteket vagy a megbeszélés legfontosabb pontjait a ChatGPT-be. A feldolgozás zökkenőmentesebbé tétele érdekében ezt szakaszokban vagy részekben tegye, az értekezlet konkrét részeire (például napirendi pontokra, döntésekre vagy cselekvési pontokra) összpontosítva.

4. lépés: Kérje meg a ChatGPT-t, hogy készítsen összefoglalót a megbeszélésről

Használja a ChatGPT-t a találkozók összefoglalásának elkészítéséhez és a megvitatott fő témák összefoglalásához, vagy a fontos megállapítások és döntések kiemeléséhez. Irányítsa a programot olyan utasításokkal, mint „Foglalja össze a legfontosabb tanulságokat” vagy „Melyek voltak a találkozó fő eredményei?”.

5. lépés: A legfontosabb teendők kivonása

Miután elkészítette az értekezlet összefoglalóját, kérje meg a ChatGPT-t, hogy azonosítsa a teendőket. Használjon olyan parancsot, mint „Sorolja fel az értekezleten megbeszélt feladatokat vagy teendőket” vagy „Milyen további lépésekre van szükség?”. A ChatGPT bemutatja a különböző csapattagoknak kiosztott feladatokat vagy felelősségi köröket.

6. lépés: Rendezze el jegyzetét és a követendő lépéseket

Végül kérje meg a ChatGPT-t, hogy logikus formátumban rendszerezze a jegyzeteket, és ossza fel őket olyan szakaszokra, mint a napirendi pontok, a meghozott döntések, a teendők, a nyomon követendő feladatok és a következő értekezleten megvitatandó pontok. A jobb olvashatóság érdekében kérhet pontok formájában is. Ezután ossza meg a jegyzeteket a kívánt eszközzel.

Példák a ChatGPT használatára

A ChatGPT a rendezetlen értekezlet-jegyzőkönyveket világos összefoglalókba alakítja, azonosítja a legfontosabb teendőket, és a megbeszélés alapján feladatokkal látja el a résztvevőket.

Íme néhány példa arra, hogyan működik ez valós időben:

1. Projektindító értekezlet

A jó kezdet biztosítja a zökkenőmentes működést. Az első megbeszélés segít elindítani a projektet, és a ChatGPT könnyedén összefoglalja a projekt céljait, eredményeit és ütemtervét, valamint kiosztja a szerepeket.

Tetszés szerint módosíthatja, vagy továbbhaladhat vele. Ezzel egy lépéssel kevesebb marad, amikor beleveti magát a projektbe.

2. Ügyfélmegbeszélések

Az ügyfelekkel való kommunikációnak mindig következetesnek és időszerűnek kell lennie. Használja a ChatGPT-t, hogy gyorsan megfogalmazhassa az ügyfelekkel való levelezésben megbeszélt összes témát, és megfelelő dokumentációt vezessen róla.

3. Brainstorming ülések

A brainstorming üléseken sokféle ötlet születik, amelyek közül nem mindegyik valósítható meg azonnal. A ChatGPT segít az ötletek rendszerezésében azáltal, hogy mindegyikhez megvalósítható lépéseket generál. Ez lehetővé teszi, hogy a csapatának és vállalkozásának legmegfelelőbb lehetőségeket válassza ki.

A ChatGPT használatának korlátai a találkozók jegyzetelése során

Ha mesterséges intelligenciát használ a találkozók jegyzetelésére, sok kontextust kell megadnia. A ChatGPT sem különbözik ettől. Részletes kontextust kell megadnia, és manuálisan be kell másolnia és be kell illesztenie a kimeneteket a megfelelő helyekre. Ha rossz vázlatot illeszt be, az felesleges frusztrációt okoz.

Íme néhány korlátozás a ChatGPT használatával kapcsolatban a találkozói jegyzetekhez:

1. Elveszett a fordításban

Míg a ChatGPT egyszerű megbeszéléseket kezel, komplex vagy árnyalt témák, különösen az iparág-specifikus szakzsargonnal vagy bonyolult döntéshozatallal kapcsolatosak, nehezebben érthetők meg számára. Általános ötleteket jól megragad, de a finomabb részleteket, amelyeket az emberek természetesen észrevesznek, elmulaszthatja.

2. Az emberi érintés hiánya

Bármilyen jól képzett is legyen az AI, csak az Ön üzleti és iparági kontextusában lesz pontos. A ChatGPT nem ismeri az összes szakzsargont vagy iparági kifejezést, ezért a munkafolyamatban további lépésként emberi felügyeletre van szükség.

3. Integrációs problémák

A megbeszélések a projektmenedzsment fontos részét képezik, és sajnos a ChatGPT nem integrálható a projektmenedzsment eszközeivel.

Bármennyire is jól tudod irányítani az AI-t, gyakran fogsz hibázni, mert a jegyzeteket manuálisan kell másolnod és beillesztened a projektmenedzsment eszközökbe. Ez a plusz lépés a munkafolyamatban hosszú távon fárasztóvá válhat.

Itt jön képbe egy olyan eszköz, mint a ClickUp. A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely AI-alapú funkciókkal van tele, amelyek a munkafolyamat minden aspektusát simábbá és könnyebbé teszik.

Vizsgáljuk meg, hogyan viszonyul a ClickUp a ChatGPT-hez, és miért jobb a találkozók szervezésének racionalizálásához.

Hogyan javítja a ClickUp az értekezletek jegyzetelésének kezelését

A ClickUp új szintre emeli az értekezleteket azáltal, hogy fejlett, AI-alapú jegyzetelési funkciókat kombinál feladatkezelő és együttműködési eszközökkel. A jegyzetelési folyamat automatizálásával és strukturálásával a ClickUp biztosítja, hogy minden értekezlet hozzájáruljon a munkafolyamatok és a csapat általános hatékonyságának javításához.

Stresszmentes értekezletek az AI Notetaker segítségével

Nincs többé rendetlen jegyzetek. Nincs többé elveszett részletek.

A ClickUp egy csodálatos beépített AI-alapú jegyzetkezelő megoldással rendelkezik, a ClickUp AI Notetakerrel, amely a megbeszéléseket megvalósítható eredményekké alakítja.

Csak engedélyezze a funkciót a naptárában, és az automatikusan csatlakozik az értekezletekhez, hogy részletes jegyzeteket készítsen. Ez a funkció rögzíti az értekezletek minden részletét, és összeállítja azokat privát dokumentumokban, így Ön a beszélgetésre koncentrálhat, ahelyett, hogy a jegyzeteléssel kellene foglalkoznia.

A ClickUp AI Notetaker segítségével minden megbeszélés után jegyzeteket kap, amelyek tartalmazzák az összefoglalót, a legfontosabb tanulságokat, a teendőket, a megvitatott témákat és a teljes jegyzőkönyvet. A megbeszélés jegyzeteket dokumentumokhoz, feladatokhoz és csevegésekhez is kapcsolhatja.

Ezenkívül a Notetaker teljes mértékben integrálódik olyan népszerű platformokkal, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet, javítva az általános értekezletek élményét.

Tudjon meg többet az AI Notetakerről itt 👇

A ClickUp AI Notetaker segítségével:

Könnyedén mentse el a jegyzeteket, hangfájlokat és értekezlet-összefoglalókat egy privát dokumentumba, és jelölje meg a kapcsolódó jegyzeteket a gyors visszakeresés érdekében.

A megbeszéléseken elhatározott teendőket azonnal nyomon követhető ClickUp feladatokká alakíthatja, biztosítva ezzel a felelősségvállalást és a következetességet.

A ClickUp AI segítségével automatikusan tegye közzé az összefoglalókat és a teendőket közvetlenül a csevegőcsatornákon, hogy zökkenőmentes legyen a kommunikáció.

Kössön össze naptárát a hívásjegyzetekkel az egységes élmény érdekében, ami segít a fontos találkozók prioritásainak meghatározásában és a többiek számára készített jelentések automatizálásában.

Használja ki az automatizált átírások előnyeit, amelyek lehetővé teszik az összes értekezlet egyszerű keresését a ClickUp-ban, így gyorsan hozzáférhet az információkhoz, feladatokhoz és a csapat összehangolásához.

📮ClickUp Insight: Megállapítottuk, hogy a felmérésben résztvevők 27%-a digitális jegyzetfüzetet használ a megbeszéléseken, míg csak 12% használ AI jegyzetelőt. Ez a különbség feltűnő, mivel a válaszadók 64%-a küzd a következő lépések tisztázatlanságával a megbeszélések közel felében. A ClickUp AI jegyzetelő átalakítja az értekezletek utáni teendőket! Automatikusan rögzíti minden fontos részletet, egyértelműen azonosítja a teendőket, és azonnal kiosztja a feladatokat a csapat tagjainak, így elkerülhetőek a frusztráló „Mit is döntöttünk?” típusú utólagos kérdések. 💫 Valós eredmények: A ClickUp értekezletkezelési funkcióit használó csapatok jelentése szerint a felesleges beszélgetések és értekezletek száma 50%-kal csökkent!

Kezelje megbeszéléseit hatékony funkciók segítségével

A ClickUp Meetings számos, kifejezetten az értekezletek munkafolyamataihoz tervezett funkciót kínál. Az integrált értekezleteszközökkel a csapatok a platformot elhagyása nélkül tervezhetik, nyomon követhetik és utólag feldolgozhatják az értekezletek minden aspektusát.

A ClickUp értekezletekre szabott funkcióival a következőket teheti:

Bontsa le a napirendet és ossza ki a feladatokat

A ClickUp Tasks segítségével alakítsa át a találkozók napirendjét megvalósítható feladatokká, és rendelje hozzá őket azonnal!

A ClickUp Tasks segítségével alakítsa át a megbeszélés napirendjét megvalósítható feladatokká. A megbeszélés során közvetlenül a csapat tagjaihoz rendelje a felelősségeket, így biztosítva minden teendő elszámoltathatóságát. Kövesse nyomon, frissítse és ellenőrizze az egyes feladatokat, hogy a megbeszélésen tárgyaltak közül semmi ne maradjon megoldatlan.

Tartsa rendezett állapotban a találkozók jegyzetét a ClickUp Docs segítségével

Tartsa rendezett állapotban a találkozói jegyzeteket, és kapcsolja őket közvetlenül a feladatokhoz, hogy könnyen hozzáférhessenek a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docs segítségével részletes, szépen formázott értekezletjegyzeteket készíthet, amelyeket közvetlenül összekapcsolhat a releváns feladatokkal. Könnyedén készíthet, megoszthat és együttműködhet kollégáival az értekezlet dokumentumain.

Segít a megbeszélések szervezettségének fenntartásában, miközben biztosítja, hogy a dokumentáció zökkenőmentes legyen és minden érdekelt fél számára elérhető legyen, anélkül, hogy keresni kellene. A dokumentumok emellett hozzáférhetővé és könnyen böngészhetővé teszik a jegyzeteket, így a csapat minden tagja hozzáférhet a legfontosabb döntésekhez és a nyomon követésekhez.

💡 Profi tipp: A dokumentációs munkát még tovább javíthatja az AI-eszközök felhasználásával a munkafolyamatok dokumentálásához, automatizálás ához és racionalizálás ához.

Maradjon naprakész az ismétlődő feladatokkal és ellenőrzőlistákkal

Gyorsítsa fel a találkozók előkészítését, takarítson meg időt és tartsa fenn a koncentrációját a ClickUp ellenőrzőlistákkal

Ne készítsen többé a semmiből értekezlet-napirendeket – automatizálja az előkészületeket a ClickUp ismétlődő feladataival. Készítsen ellenőrzőlistát minden értekezlethez, hogy minden fontos megbeszélési pontot lefedjen. A ClickUp ellenőrzőlisták segítenek abban, hogy az értekezlet fókuszált és produktív maradjon.

A megbeszéléseket tegye cselekvéssé

A ClickUp Comments segítségével közvetlenül a találkozó jegyzetekből alakítsa a megbeszéléseket megvalósítható feladatokká!

A ClickUp Comments segítségével közvetlenül a találkozó jegyzetekből rendelhet feladatokat a csapattagokhoz. A homályos utólagos feladatok helyett a csapata egyértelmű, végrehajtható feladatokat kap, amelyek konkrét megbeszélésekhez kapcsolódnak, így könnyen nyomon követhető a haladás és biztosítható a felelősségvállalás.

Optimalizálja a jegyzetelést és az összefoglalást a ClickUp Brain segítségével

Készítsen pontos értekezletjegyzeteket, és kapcsolja össze azokat feladatokkal és dokumentumokkal a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain, egy AI asszisztens, zökkenőmentesen integrálódik a projektmenedzsment munkafolyamatába. Segít részletes, pontos jegyzeteket készíteni a találkozó jegyzőkönyvéből, amelyeket automatikusan összehangolhat a feladataival, projektjeivel vagy dokumentumaival. Ez az AI eszköz a találkozókhoz mindent egy helyen tart – nem kell többé a régi ChatGPT szálakat átkutatnia.

A ClickUp Notepad és ClickUp Docs alkalmazásokban található AI írási asszisztens javítja a jegyzetelési élményt, és egy helyen egyesíti az összes jegyzetét, dokumentumát, csapatát és munkáját.

A Notepad kiválóan alkalmas gyors jegyzetek és ellenőrzőlisták készítésére, míg a ClickUp Docs bármilyen típusú jegyzeteléshez használható, az egyszerű teendőlistáktól a részletes blogbejegyzésekig, értekezlet-jegyzetekig, projektütemtervekig, értekezlet-napirendekig, visszatekintésekig és még sok másig.

Egyszerűsítse az aszinkron találkozókat a ClickUp Clips segítségével ✨

Ha csapata aszinkron módon (async) dolgozik, vagyis a tagoknak nem kell egyszerre találkozniuk, akkor a ClickUp Clips a tökéletes megoldás.

Ez a funkció lehetővé teszi videófrissítések vagy magyarázatok rögzítését, amelyeket az AI automatikusan leír. Így minden csapattag áttekintheti a találkozó jegyzeteket vagy frissítéseket a saját ütemterve szerint, anélkül, hogy élőben részt kellene vennie a megbeszélésen.

Kereshet a leírt szövegben, és akár feladatokat is létrehozhat a klipekből, így biztosítva, hogy minden fontos pontot rögzítsen és megvalósíthasson – még akkor is, ha csapata különböző időzónákban dolgozik.

Maximalizálja a megbeszélések hatékonyságát a ClickUp megbeszélésjegyzet-sablonnal

Töltse le ezt a sablont Rögzítsen, szervezzen és osszon meg strukturált értekezletjegyzeteket a ClickUp értekezletjegyzet-sablonjaival.

A hab a tortán, hogy a ClickUp saját, testreszabható ClickUp Meeting Notes Template sablonnal rendelkezik. Ez a sablon segít gyorsan felállítani strukturált dokumentációt különböző típusú értekezletekhez. Testreszabott struktúrákat hozhat létre ügyfél-tájékoztatókhoz, heti agilis online értekezletekhez, egyéni teljesítményértékelésekhez és egyebekhez.

Ezzel a sablonnal:

Részletes napirendeket készíthet és strukturálhatja az értekezleteket a jobb koncentráció érdekében.

Rögzítse a legfontosabb megbeszélési pontokat és döntéseket valós időben

A felelősségre vonhatóság érdekében rendeljen fel feladatokat közvetlenül az értekezlet jegyzetekből.

A jegyzetek és a feladatok, valamint a határidők összekapcsolásával biztosíthatja, hogy egyetlen nyomon követés se maradjon el.

💡 Sablonarchívum: Tegye hatékonyabbá megbeszéléseit a ClickUp produktív sablonjaival. ⚡ A ClickUp Meeting Note Style Template segít könnyedén rögzíteni a megbeszélések során felmerülő legfontosabb pontokat, döntéseket és teendőket. Testreszabható formátuma biztosítja, hogy minden fontos információ szervezett és hozzáférhető legyen. Alternatív megoldásként a Meeting Minutes Template (Találkozó jegyzőkönyv sablon) tökéletes részletes, strukturált találkozó jegyzőkönyvek készítéséhez. Lehetővé teszi a megbeszélések dokumentálását, a döntések nyomon követését és a felelősségre vonhatóság biztosítását azáltal, hogy közvetlenül a találkozó jegyzőkönyvéből rendelhet hozzá követési feladatokat.

A félelemtől a teljesítésig – alakítsa át a találkozók jegyzetelési folyamatát a ClickUp segítségével

Néhány héten úgy érezheti, hogy minden megbeszélés, amelyen részt vesz, egy e-mailben is elintézhető lett volna. A megbeszélések azonban fontos eszközök az eszmecserékhez, a problémák gyors megoldásához és a munka elvégzéséhez. Természetesen feltéve, hogy gondosan dokumentálják őket! A megbeszélések dokumentációja pedig csak akkor hasznos, ha részletes, érthető és minden érdekelt fél számára hozzáférhető.

Természetesen a ChatGPT egy jó eszköz a találkozói jegyzetek színvonalának emelésére. De a ClickUp segítségével az egész találkozói munkafolyamat zökkenőmentesebbé válik.

Legközelebb, amikor kilép egy értekezletről (vagy kilép egy virtuális értekezletről), nem fogja azt gondolni, hogy „Most mi lesz?”, mert már rendezve lesznek a jegyzetek, kiosztva a feladatok és nyomon követhetők a célok. A ClickUp segítségével az értekezletek pontosan úgy működnek, ahogyan kell: produktív és eredményeket elősegítő eseményekként. Próbálja ki még ma a ClickUp segítségével az értekezleteket! Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on.