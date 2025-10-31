A 11 legjobb Teambook alternatíva az erőforrások hatékonyabb ütemezéséhez

Próbált már valaha projektet tervezni anélkül, hogy tisztában lett volna azzal, ki áll rendelkezésre és mikor? Ez késésekhez, kiégéshez és elszalasztott lehetőségekhez vezet. Valójában az erőforrás-menedzserek 41%-a szerint a csapat kapacitásának átláthatóságának hiánya az egyik legnagyobb kihívás.

A Teambookhoz hasonló eszközök célja, hogy megoldják ezt a problémát. De sok csapatnak kell megküzdenie a nehézkes felülettel, a korlátozott integrációkkal vagy az igényeikhez nem igazodó árakkal.

Akár ügyfél-ütemterveken, belső erőforrás-tervezésen vagy funkciók közötti függőségeken dolgozik, szüksége van egy olyan eszközre, amely ellenőrzést és átláthatóságot biztosít. Olyanra, amely intuitívvá teszi az erőforrás-tervezést, és nem egy újabb feladatot jelent.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legjobb Teambook alternatívákat – olyan eszközöket, amelyek modern csapatok számára lettek kifejlesztve, akiknek valós idejű láthatóságra, rugalmas ütemezésre és olyan projekttervezésre van szükségük, amely valóban illeszkedik a munkamódszerükhöz.

A legjobb Teambook alternatívák egy pillantásra

Íme egy rövid összehasonlítás a legjobb Teambook alternatívákról, hogy segítsen kiválasztani a legmegfelelőbbet néhány kulcsfontosságú funkció (például valós idejű együttműködés és projektnézetek), az ár és a felhasználói értékelések alapján.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* Értékelések ClickUp All-in-one munkamenedzsment rugalmas ütemezéssel, erőforrás-tervezéssel, környezeti AI-vel és automatizálással. Munkaterhelés és ütemterv nézetek, egyéni mezők, beépített időkövetés, ütemezési sablonok, több mint 1000 integráció Ingyenes csomagok; testreszabás vállalatok számára G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Float Élő láthatóság az erőforrások kihasználtságára, kapacitására és árréseire vonatkozóan Drag-and-drop elosztás, készségek összehangolása, költségvetés és árfolyamok nyomon követése, beépített időkövetés, szabadságkezelés Fizetős csomagok 8,50 USD/hó/felhasználó áron G2 4,3/5 Capterra 4,5/5 Resource Guru Felhasználóbarát ütemezés szabadságok és ütközések kezelésével Megosztott naptár, ütközésérzékelés, szabadságnyilvántartás, napi ütemterv-e-mailek, kihasználtsági jelentések Fizetős csomagok 5 USD/hó/felhasználó áron G2 4,6/5 Capterra 4,7/5 Calendly Az ügyfelek ütemezésének automatizálása és a oda-vissza levelezés csökkentése Valós idejű foglalási linkek, automatikus emlékeztetők, körbejáró és kollektív megbeszélések, több mint 100 integráció, fizetés beszedése Ingyenes csomag; fizetős csomagok 12 USD/hó/felhasználó áron G2 4,7/5 Capterra 4,7/5 Csapatmunka Ügyfélmunkák kezelése beépített számlázási és kihasználtság-nyomonkövetési funkciókkal Munkaterhelés-tervező, számlázható órák, központosított ügyfélkommunikáció, feladat-automatizálás, egyedi irányítópultok Ingyenes csomag; fizetős csomagok 13,99 USD/hó/felhasználó áron. G2 4,4/5 Capterra 4,5/5 Wrike Keresztfunkcionális projektcsapatok méretezése Egyedi munkafolyamatok, más erőforrások igénylése, erőforrás-ütemezés, valós idejű elemzések, többféle nézet, több mint 400 integráció Ingyenes csomag; fizetős csomagok 39 USD/hó/felhasználó áron G2 4,2/5 Capterra 4,3/5 Trello Egyszerű vizuális feladatkövetés Kanban táblák, ellenőrzőlisták és határidők, Butler automatizálás, Power‑Ups, naptár és idővonal nézetek Ingyenes csomag; fizetős csomagok 5 USD/hó/felhasználó áron G2 4,4/5 Capterra 4,5/5 Deputy Munkabeosztás és munkaerő-menedzsment Igényalapú ütemezés, mobil műszakcsere, megfelelőségi riasztások, GPS-es munkaidő-nyilvántartás, bérszámfejtés/POS integrációk Fizetős csomagok 4,50 USD/hó/felhasználó áron G2 4,6/5 Capterra 4,6/5 Clockify Egyszerű időkövetés projektek és csapatok között Kézi és automatikus időzítők, ügyfél/feladat címkézés, irányítópultok, márkás jelentések, több mint 80 integráció Fizetős csomagok 5,49 USD/hó/felhasználó áron. G2 4,5/5 Capterra 4,8/5 Keka HR-központú erőforrás- és időgazdálkodás Biometrikus és mobil bejelentkezés, szabadság-bérszámfejtés szinkronizálás, projekt munkaidő-nyilvántartás, OKR-ek és értékelések, egységes HR-munkafolyamatok Fizetős csomagok 9 USD/hó/felhasználó áron G2 4,5/5 Capterra 4,4/5 Hub Planner Fejlett erőforrás-ütemezés és láthatóság Hő térképek és rendelkezésre állás, integrált munkaidő-nyilvántartás, valós idejű előrejelzés, készségek összehangolása, költségvetés nyomon követése Fizetős csomagok 7 USD/hó/felhasználó áron G2 4,2/5 Capterra 4,2/5

Miért érdemes a Teambook alternatíváit választani?

A Teambook tiszta felületével, egyszerű bevezetésével és vizuális ütemezésével érdemelte ki a dicséretet. De még a régóta használók is hangot adtak egy visszatérő aggodalomnak: túl szűken fókuszált.

Azok az eszközök, amelyek nem biztosítanak teljes körű erőforrás-kezelést, gyakran nem bizonyulnak megfelelőnek azoknak a projektmenedzsereknek és műveleti vezetőknek, akik folyamatosan több projekt között váltanak. Ez hozzájárul a munka elszórt voltához, ami időt és energiát emészt fel.

Ezt egy Capterra-áttekintés is megjegyezte:

A Teambook hatóköre még mindig meglehetősen szűk. Szerettük volna, ha egy teljes PSA-megoldássá bővülne.

A Teambook hatóköre még mindig meglehetősen szűk. Szerettük volna, ha egy teljes PSA-megoldássá bővülne.

Ha tehát Teambook alternatívát keres, akkor valószínűleg az alábbi kihívásokkal szembesül:

Az alapvető erőforrás-ütemezésen és vizuális tervezésen túl korlátozott hatókör

Integrált funkciók hiánya, mint például jelentések, időkövetés vagy fejlett projektmenedzsment munkafolyamatok

Mobil élmény, amely megnehezíti a világos áttekintést útközben

A frissítések és a szinkronizálási problémák konfliktusokat okoznak a belső rendszerekkel vagy harmadik féltől származó eszközökkel.

Az árak magasnak tűnhetnek azoknak a kis csapatoknak, amelyeknek nagyobb rugalmasságra és kevesebb korlátozásra van szükségük.

A 11 legjobb Teambook alternatíva

Olyan erőforrás-tervezési eszközt keres, amely túlmutat az egyszerű ütemezésen?

Összegyűjtöttük a 11 legjobb Teambook alternatívát, amelyek nagyobb rugalmasságot és mélyebb erőforrás-kezelési képességeket kínálnak.

1. ClickUp (A legjobb all-in-one AI-alapú munkamenedzsment rugalmas ütemezéssel, erőforrás-tervezéssel és automatizálással)

A kizárólag az erőforrás-ütemezésre összpontosító Teambook-tól eltérően a ClickUp egy all-in-one, AI-alapú HR-menedzsment platform, amely az erőforrás-menedzsmentet, a projekttervezést és az időkövetést egy rugalmas, teljes mértékben testreszabható munkaterületen egyesíti.

Konvergens AI munkaterületként ez az egyetlen munkaalkalmazás, amire a HR-csapatoknak szükségük van. Nézzük meg, hogyan működik!

A ClickUp Views segítségével vizualizálhatja a csapat kapacitását.

Gyorsan egyensúlyozza ki a munkaterhelést a ClickUp Workload és Timeline Views segítségével, amelyekkel vizualizálhatja a csapat kapacitását.

A szűkös sávszélességgel rendelkező projektmenedzserek számára a legnagyobb kihívás annak megértése, hogy ki mit csinál és mikor. A ClickUp ezt olyan erőforrás-tervezési eszközökkel oldja meg, mint a ClickUp Workload és a ClickUp Timeline Views, amelyek valós időben megjelenítik a csapat kapacitását.

Tegyük fel, hogy a tervezőcsapatának teljes a heti ütemterve. A ClickUp Workload View egyszerű piros-sárga-zöld jelzőkkel segít egy pillanat alatt felismerni a túlterheléseket.

Csoportosíthatja a feladatokat a felelősök szerint, közvetlenül módosíthatja az ütemterveket, és nagyíthatja a képet a napi rendelkezésre állás megtekintéséhez. Ez lehetővé teszi, hogy könnyedén újraeloszthassa a munkát, mielőtt a kiégés bekövetkezne.

Rendelj szerepeket és rendelkezésre állást a ClickUp egyéni mezőkkel

Szűrje a csapat tagjait készség, szerep vagy rendelkezésre állás szerint, hogy minden alkalommal a megfelelő személyt rendelje hozzá a ClickUp Custom Fields segítségével

Projekteket kell kiosztania a csapat szerepei vagy rendelkezésre állása alapján? Ebben segít a ClickUp Custom Fields. Adjon hozzá olyan mezőket, mint osztály, helyszín vagy készségek, és szűrje az erőforrásokat ennek megfelelően.

📌 Példa: Tegyük fel, hogy jövő héten új vállalati ügyfelet vesz fel. Szüksége van valakire a megoldások csapatából, aki már dolgozott hasonló ügyfelekkel, nincs túlterhelve, és szerdától péntekig rendelkezésre áll. Az egyéni mezők, például az osztály, az ügyfél típusa és a rendelkezésre állás szűrésével azonnal megtalálhatja a megfelelő csapattársat.

Kövesse nyomon az órákat és tartsa be a költségkeretet a ClickUp időkövető funkciójával

A ClickUp Time Tracking segítségével nyomon követheti az időt feladatszinten, és jelölheti a költségtúllépéseket, mielőtt azok problémává válnának.

Azoknál a csapatoknál, amelyek óradíjban számolnak el, vagy audit nyomvonalakra van szükségük, a ClickUp projektidő-nyomon követése és időbecslései pontosan azt nyújtják, amire szükségük van. Becsülje meg, mennyi időt vesz igénybe egy feladat, kövesse nyomon a ténylegesen eltöltött időt, és jelölje meg időben a túllépéseket. Ha csapata olyan eszközöket használ, mint a Harvest vagy a Toggl, a ClickUp ezekkel is integrálható.

💡 Profi tipp: A ClickUp a munkaidő-bejegyzésekben címkéket és megjegyzéseket is támogat, így csapata pontosan rögzítheti, min dolgozott, egészen a feladat részleteiig. Nincs többé találgatás, hogy mit is jelentett valójában a „3 óra – adminisztráció”.

Használja a ClickUp AI-t az összes munkafolyamatának racionalizálásához.

A ClickUp Brain fejlett AI-képességeket hoz közvetlenül a munkafolyamatába. A ClickUp Brain segítségével automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, generálhat tartalmat, összefoglalhat információkat és azonnali válaszokat kaphat a munkaterületéről – mindezt egy helyen.

Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt kell töltenie az eszközök közötti váltással, és több időt fordíthat a fontos dolgokra. Az AI funkciók segítik a kommunikáció egyszerűsítését, a termelékenység növelését, és biztosítják, hogy mindig kéznél legyenek a szükséges információk. Egyszerűen @megemlítse a Brain-t a ClickUp Chatben, a Feladatokban, a megjegyzésekben vagy bárhol máshol, és teljes képet kap a kapcsolódó munkakörnyezetről.

Elemezze a ClickUp Brain segítségével a ClickUp Dashboards kördiagramjait (és egyebeket).

Ismételhető folyamatok létrehozása a ClickUp sablonokkal

A csapat ütemtervének minden héten nulláról történő megtervezése kimerítő lehet. A ClickUp erőforrás-tervezési sablonokat kínál, amelyek felgyorsítják az ismétlődő folyamatokat.

Ha például szeretné tudni, ki áll rendelkezésre, ki túlterhelt, és hol vannak a készséghiányok, a ClickUp erőforrás-kezelési sablonja áttekintést ad a munkaerőről, így Ön:

Kövesse nyomon az alkalmazottak munkaterhelését a különböző projektekben

Optimalizálja az erőforrások elosztását és kerülje el a kiégést!

A menetrendek és a határidők egy helyen történő megjelenítése

Ingyenes sablon letöltése Kezelje a feladatokat és az embereket korlátozott sávszélességgel a gyors ütemű projektekben a ClickUp erőforrás-kezelési sablonjával.

Ha azonban nehezen tudja biztosítani, hogy mindenki a megfelelő időben a megfelelő dolgot tegye, a ClickUp csapatütemterv-sablonja segít összehangolni a csapat feladatait a valós naptári rendelkezésre állással.

🎥 Itt található egy hasznos videó a ClickUp segítségével történő kapacitástervezésről:

Csökkentse az adminisztratív munkát a ClickUp integrációkkal

Szinkronizálja a naptárakat, automatizálja a frissítéseket, és tartsa kedvenc eszközeit egy munkaterületen összekapcsolva a ClickUp Integrations segítségével

Azok a csapatok, amelyek már külső eszközökkel kezelik a naptárakat vagy a létszámot, számíthatnak a ClickUp integrációkra. Szinkronizálhatja a feladatokat a Google Naptárral, csatlakozhat HR szoftverekhez, mint például a Hubstaff, a Time Doctor vagy a Zoho People a Zoho Flow-n keresztül, és integrálhatja több mint 1000 egyéb eszközzel, hogy csökkentse a platformok közötti manuális frissítéseket.

A ClickUp legjobb funkciói

A munkaterhelés és az ütemterv nézetek segítségével láthatóvá teheti a csapat kapacitását, hogy kiegyensúlyozza a munkaterhelést és betartsa a határidőket.

Rendeljen szerepeket és kövesse nyomon a rendelkezésre állást olyan egyéni mezők segítségével, mint az osztály, a készségek és a helyszín.

Kövesse nyomon a számlázható órákat a beépített időkövető funkcióval és az időbecslésekkel a pontos jelentések érdekében.

Használjon csapatütemezés-sablonokat, mint például az Erőforráskezelés-sablon és a Csapatütemezés-sablon, hogy egyszerűsítse a projektterveket.

Szinkronizálja a feladatokat a Google Naptárral, csatlakozzon HR szoftverekhez, mint például a Hubstaff, a Time Doctor vagy a Zoho People a Zoho Flow-n keresztül, és integrálja több mint 1000 eszközzel.

A ClickUp korlátai

A gazdag funkciókészlet új felhasználók számára tanulási folyamatot igényel.

A mobilalkalmazás nem teljesen egyezik a desktop verzióval.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról

A G2 értékelésében kiemelték:

A Clickup a feladatkezeléstől és az időkövetéstől a célkitűzésig számos eszközt kínál, így különböző munkafolyamatokhoz és csapatméretekhez egyaránt alkalmazható. A munkaidő-nyilvántartások és a testreszabható irányítópultok különösen hasznosak, hogy egy pillantással áttekinthető legyen a feladatok előrehaladása, és áttekintést nyújtsanak az egyes csapattagok napi előrehaladásáról.

A Clickup a feladatkezeléstől és az időkövetéstől a célkitűzésig számos eszközt kínál, így különböző munkafolyamatokhoz és csapatméretekhez egyaránt alkalmazható. A munkaidő-nyilvántartások és a testreszabható irányítópultok különösen hasznosak, hogy egy pillantással áttekinthető legyen a feladatok előrehaladása, és áttekintést nyújtsanak az egyes csapattagok napi előrehaladásáról.

2. Float (A legjobb az erőforrás-kihasználás, a kapacitás és a margók élőben történő láthatóságához)

via Float

A Float valódi erőssége, amely megkülönbözteti más projekttervező eszközöktől, az, hogy tovább megy, és élő betekintést nyújt, amely segít megőrizni a jövedelmezőséget a kapacitás kezelése közben.

Professzionális szolgáltató csapatok számára készült, és a projektmenedzsereknek világos képet ad az erőforrás-elosztásról, a költséghatásokról és a csapat kihasználtságáról anélkül, hogy pénzügyi táblázatok és ütemezési eszközök között kellene váltaniuk.

A Float legjobb funkciói

Tekintse meg az erőforrások élő ütemezését drag-and-drop elosztással

Illessze össze az embereket a munkával a készségek, a szerepek és a rendelkezésre állás alapján.

Jelentse előre a projekt hatását a margókra a költségvetés és az árak nyomon követésével.

Hasonlítsa össze a tervezett és a tényleges órákat a beépített időkövető funkcióval.

Kövesse nyomon a szabadságokat, ünnepnapokat és kapacitáskorlátokat, hogy elkerülje a túlfoglalást.

Float korlátozások

Kevesebb natív integráció, mint a szélesebb körű projektmenedzsment eszközök esetében

A felület és a jelentések testreszabási lehetőségei korlátozottabbak.

Az új felhasználóknak időbe telhet, mire elsajátítják a funkciók teljes skáláját.

Float árazás

Starter : 8,50 USD/hó felhasználónként

Pro : 14 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Float értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Floatról

A Capterra értékelésében a következőket jegyezték meg:

A Float egy fantasztikus platformot biztosít számunkra, amely segít a csapat feladatait az erőforrások rendelkezésre állása alapján ütemezni és tervezni. Lehetővé teszi számunkra, hogy feladatokkal lássuk el egymást, és ütemezzenek a feladatok határidejét, hogy időben ellenőrizhessük azokat.

A Float egy fantasztikus platformot biztosít számunkra, amely segít a csapat feladatait az erőforrások rendelkezésre állása alapján ütemezni és tervezni. Lehetővé teszi számunkra, hogy feladatokkal lássuk el egymást, és ütemezzenek a feladatok határidejét, hogy időben ellenőrizhessük azokat.

3. Resource Guru (A legjobb felhasználóbarát ütemezéshez, szabadságok és ütközések kezelésével)

via Resource Guru

Amikor a projekt határideje szűkös, akár egyetlen túlterhelt csapattag is mindent felboríthat. A legtöbb csapatnak nincs világos, központosított áttekintése arról, hogy ki mikor áll rendelkezésre, ezért a last minute átütemezés és a határidők elmulasztása túlságosan gyakori.

Itt jön be a képbe a Resource Guru. Egyszerűsíti az ütemezést drag-and-drop felülettel, valós idejű rendelkezésre állás nyomon követéssel, valamint beépített szabadság- és ütközéskezeléssel.

A Resource Guru legjobb funkciói

Ütemezzen embereket, helyiségeket és berendezéseket egy megosztott, drag-and-drop naptárban.

Használja az ütközéskezelést az automatikus túlterhelés észleléséhez és megelőzéséhez.

Kövesse nyomon a szabadságokat, a betegszabadságokat és az ünnepnapokat az integrált szabadságtervezéssel.

Küldjön napi ütemterv-e-maileket, hogy mindenki összhangban legyen és felelősséget vállaljon.

Elemezze a kihasználtságot, a számlázható és nem számlázható órákat, valamint a szabadságok tendenciáit.

A Resource Guru korlátai

Korlátozott feladatkezelési és együttműködési funkciók

Kevesebb harmadik féltől származó integráció más eszközökhöz képest

Nincs beépített kommunikációs vagy fájlmegosztási lehetőség

A Resource Guru árai

Grasshopper tervezet : 5 USD/hó felhasználónként

Blackbelt Plan : 8 USD/hó felhasználónként

Master Plan: 12 USD/hó felhasználónként

Resource Guru értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (530+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Resource Guru-ról?

Ez a G2-vélemény megosztotta:

A Resource Guru segít csapatunknak az erőforrások elosztásában való együttműködésben, megkönnyítve a munkaterhelés elosztásának legjobb módjának megtalálását. Rugalmasságot kínál a személyzet lefoglalásában és jobb áttekinthetőséget biztosít a jelenlegi kapacitásunkról, segítve a hatékonyabb tervezést.

A Resource Guru segít csapatunknak az erőforrások elosztásában való együttműködésben, megkönnyítve a munkaterhelés elosztásának legjobb módjának megtalálását. Rugalmasságot kínál a személyzet lefoglalásában és jobb áttekinthetőséget biztosít a jelenlegi kapacitásunkról, segítve a hatékonyabb tervezést.

4. Calendly (A legjobb az ügyfelek ütemezésének automatizálásához és a oda-vissza levelezés csökkentéséhez)

via Calendy

A találkozók lefoglalása gyorsan e-mailes játékba torkollhat. Ne is beszéljünk arról, milyen kihívásokkal jár a csapatok, időzónák vagy elfoglalt ügyfelek közötti együttműködés. A probléma az, hogy minél tovább tart a találkozó ütemezése, annál nagyobb az esélye, hogy kudarcba fullad.

A Calendly ezt úgy oldja meg, hogy lehetővé teszi egy személyre szabott ütemezési link megosztását, amely valós időben tükrözi az Ön rendelkezésre állását. Akár felfedező beszélgetéseket, interjúkat vagy belső értékeléseket kezel, a Calendly automatizálja a visszaigazolásokat, emlékeztetőket és a naptár szinkronizálását.

A Calendly legjobb funkciói

Ossza meg személyre szabott ütemezési linkeket, amelyek valós időben frissülnek az Ön rendelkezésre állása alapján.

Automatizálja az emlékeztetőket, a nyomon követéseket és a visszaigazolásokat, hogy csökkentsék a meg nem jelenések számát.

Kínáljon körkörös, kollektív vagy egyéni találkozókat fejlett útválasztással.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Google Naptár, a Zoom, a Salesforce, a HubSpot és a Marketo.

Gyűjtse be a fizetéseket Stripe vagy PayPal segítségével, mielőtt megerősítené a találkozókat.

Helyezzen el foglalási oldalakat webhelyeken vagy e-mail aláírásokban az azonnali hozzáférés érdekében.

A Calendly korlátai

A fejlett útvonaltervezés és CRM-integrációk csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a foglalási oldal elrendezésének és a márkaépítésnek az alacsonyabb szinteken.

Nem ideális komplex erőforrás- vagy projektütemezéshez.

Calendly árak

Ingyenes : Mindig ingyenes

Standard : 12 USD/hó felhasználónként

Csapatok : 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 15 000 USD/évtől

Calendly értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (2390+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Calendly-ről?

Ez a Capterra-áttekintés a következőket tartalmazza:

A Calendly volt az első választásom, amikor először szükségem volt egy ütemezőre; ez az első dolog, ami eszembe jut, amikor egy ütemezési platformot ajánlok. Az a tény, hogy integrálható más szoftverekkel, minden igényt kielégít.

A Calendly volt az első választásom, amikor először szükségem volt egy ütemezőre; ez az első dolog, ami eszembe jut, amikor egy ütemezési platformot ajánlok. Az a tény, hogy integrálható más szoftverekkel, minden igényt kielégít.

5. Teamwork (A legjobb az ügyfelek munkájának kezeléséhez, beépített számlázási és kihasználtság-nyomonkövetési funkcióval)

via Teamwork

Az ügyfélprojektek kezelése gyakran több eszköz közötti váltást jelent: az egyik a feladatokhoz, a másik az időkövetéshez, egy harmadik pedig teljesen máshoz, az ügyfelek számlázásához. Ez a széttagoltság rontja a termelékenységet és hibalehetőséget rejt magában, amikor a jövedelmezőség forog kockán.

A Teamwork mindezt egy helyen egyesíti. Kifejezetten ügynökségek, tanácsadó cégek és szolgáltató csapatok számára tervezett, ingyenes projektmenedzsment szoftver, amely a projektmenedzsmentet, az erőforrás-tervezést és a pénzügyi átláthatóságot egyetlen platformon egyesíti.

A Teamwork legjobb funkciói

Kövesse nyomon a számlázható órákat, a jövedelmezőséget és az erőforrások kihasználtságát egyetlen platformon.

Használja a Workload Planner alkalmazást a kapacitás előrejelzéséhez és a munkák méltányos elosztásához.

Kezelje az összes ügyfélkommunikációt, fájlt és jóváhagyást egy központi helyen.

Automatizálja a feladatok létrehozását, frissítését és emlékeztetőit a TeamworkAI segítségével.

Hozzon létre egyedi irányítópultokat és jelentéseket a költségvetés, a teljesítmény és az időkövetéshez.

Válasszon több mint 50 projektsablon közül, hogy azonnal nekiláthasson a munkának!

A csapatmunka korlátai

A tanulási görbe meredek lehet azoknak az új felhasználóknak, akik nem ismerik a PM platformokat.

A felület túlzsúfoltnak vagy túlterhelőnek tűnhet, mivel túl sok funkció van engedélyezve.

A mobilalkalmazásnak hiányoznak bizonyos funkciói a desktop verzióhoz képest.

Teamwork árak

Ingyenes

Szállítás: 13,99 USD/hó felhasználónként

Grow: 25,99 USD/hó felhasználónként

Méretezés: Egyedi árazás

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (900+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Teamworkről?

A G2 értékeléséből idézet:

A Teamwork segítségével könnyedén megoszthatjuk a munkaterhelést a kollégák között, teljes átláthatósággal a eddig elért eredményekről. A feladatok kiosztása, nyomon követése és archiválása teljesen egyszerű, így az egész csapatunk folyamatosan tisztában van a „teljes képpel”.

A Teamwork segítségével könnyedén megoszthatjuk a munkaterhelést a kollégák között, teljes átláthatósággal a eddig elért eredményekről. A feladatok kiosztása, nyomon követése és archiválása teljesen egyszerű, így az egész csapatunk folyamatosan tisztában van a „teljes képpel”.

6. Wrike (A legjobb a többfunkciós projektcsapatok méretezéséhez)

via Wrike

Az egyik csapat táblázatokat használ, a másik az e-mailre esküszik, a harmadik pedig a post-it cetlikben veszik el. Amikor a szervezeted növekedni kezd, a káosz is növekszik.

De a Wrike-kal nem kell aggódnia. Ez az erőforrás-ütemező szoftver mindenki számára egy közös munkaterületet biztosít, testreszabható munkafolyamatokkal, beépített időkövetéssel és hatékony erőforrás-ütemezéssel. Elosztott csapatok számára a Wrike mapparendszere segít a munkát osztályok, ügyfelek vagy programok szerint szervezni.

A Wrike legjobb funkciói

Hozzon létre testreszabható munkafolyamatokat feladatfüggőségekkel és munkafolyamat-automatizálással.

Használjon dinamikus igénylőlapokat a munkák felvételéhez és a megfelelő csapatokhoz való továbbításához.

Az erőforrás-ütemező eszközökkel láthatóvá teheti a munkaterhelést és a rendelkezésre állást az egyes részlegekben.

Kövesse nyomon a projekt állapotát, költségvetését és teljesítményét valós idejű elemzési irányítópultokkal.

Váltson a Lista, Tábla, Gantt, Naptár és Táblázat nézetek között.

Integrálható több mint 400 alkalmazással, többek között a Salesforce-szal, a Google Drive-val és az Adobe Creative Clouddal.

A Wrike korlátai

A kezdeti beállítás és a bevezetés időigényes lehet.

Egyes felhasználók az interfészt zavarosnak vagy kevésbé intuitívnak találják.

A fejlett funkciók magasabb árkategóriákban érhetők el.

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat : 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 4400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2800 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Wrike-ról?

A Capterra értékelésében kiemelték:

Mint olyan személy, aki több, különböző célközönséggel, ütemtervvel és igényekkel rendelkező projektet irányít, rendkívül hasznosnak bizonyult számomra, hogy ugyanazt a szoftvert használhatom, és annak használatát a velem együtt dolgozó csoport képességeihez igazíthatom, így minden rendben és szervezetten zajlik.

Mint olyan személy, aki több, különböző célközönséggel, ütemtervvel és igényekkel rendelkező projektet irányít, rendkívül hasznosnak bizonyult számomra, hogy ugyanazt a szoftvert használhatom, és annak használatát a velem együtt dolgozó csoport képességeihez igazíthatom, így minden rendben és szervezetten zajlik.

7. Trello (A legjobb egyszerű vizuális feladatkövetéshez)

via Trello

Néha nem a munkaterhelés lassítja le a munkát, hanem az, hogy az mindenfelé szétszórt. Az egyik csapat post-it cetliket használ, a másik e-mailek halmazában fullad, és Önnek kell mindent összeraknia, hogy a dolgok működjenek.

A Trello segít mindezt egyszerűsíteni. Tiszta tábláival és drag-and-drop kártyáival a feladatokat úgy szervezheti, ahogyan az Önnek és csapatának a leginkább megfelel. Akár projektet tervez, akár csak a hét feladatait szeretné nyomon követni, a Trello nyugalmat és áttekinthetőséget hoz a mindennapi zűrzavarba.

A Trello legjobb funkciói

Használja a drag-and-drop Kanban táblákat a feladatok állapotának és tulajdonjogának kezeléséhez.

Adjon hozzá ellenőrzőlistákat, határidőket, mellékleteket és megjegyzéseket az egyes kártyákhoz.

Hozzon létre megosztott csapat táblákat a funkciók közötti láthatóság és együttműködés érdekében.

Automatizálja a rutin munkafolyamatokat a Butler (a Trello beépített automatizálási eszköze) segítségével.

Integrálja a Slack, Google Drive, Jira és más alkalmazásokkal a Power-Ups segítségével.

A fizetős csomagokban a Naptár, Idővonal és Táblázat opciókkal testreszabhatja a nézeteket.

A Trello korlátai

Nincs beépített időkövető vagy fejlett erőforrás-kezelő eszköz

Komplex vagy több csapatot érintő projektek esetében túl könnyűnek tűnhet.

A legfontosabb funkciók, mint például a műszerfalak és az ütemtervek, csak a fizetős csomagokban érhetők el.

Trello árak

Ingyenes

Standard : 5 USD/hó felhasználónként

Prémium : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD+/hó felhasználónként (50 felhasználóra becsült ár)

Trello értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Trello-ról?

A Capterra értékelése a következőket tárta fel:

A Trello tökéletesen és rugalmasan működik a projektjeinkhez. Lehetővé teszi a feladatok és projektek egyszerű szervezését táblákba, listákba és kártyákba. Emellett megkönnyíti a csapatok közös munkáját a projektekben.

A Trello tökéletesen és rugalmasan működik a projektjeinkhez. Lehetővé teszi a feladatok és projektek egyszerű szervezését táblákba, listákba és kártyákba. Emellett megkönnyíti a csapatok közös munkáját a projektekben.

8. Deputy (A legjobb műszakbeosztáshoz és munkaerő-gazdálkodáshoz)

via Deputy

A munkahelyi kiégés 66%-os arányával minden idők legmagasabb szintjét érte el, és a kaotikus ütemtervek és az utolsó pillanatban történő műszakváltások sem segítenek a helyzeten. Különösen az első vonalbeli csapatok esetében a bizonytalan munkaidő és a folyamatos ütemterv-módosítások frusztrációhoz, hiányzásokhoz és magasabb fluktuációhoz vezetnek.

A Deputy visszahozza a struktúrát a műszakalapú munkába. Segít az operatív csapatoknak a menetrendek kezelésében, az idő nyomon követésében és a szabályoknak való megfelelés egyszerűsítésében. Akár éttermet, call centert vagy egészségügyi klinikát vezet, ez a megoldás biztosítja a csapat összehangoltságát és motiváltságát.

A Deputy legjobb funkciói

Készítsen munkavállalói ütemterveket a rendelkezésre állás, a kereslet és a költségek alapján.

Lehetővé teszi a valós idejű műszakcsere és szabadságkérelmek benyújtását mobilalkalmazáson keresztül.

Használjon intelligens riasztásokat a túlórák, ütközések és szabályszegések elkerüléséhez.

Kövesse nyomon az időt és a jelenlétet földrajzi helymeghatározással és arcfelismeréssel.

Integrálja az ADP, Gusto és Square fizetési és POS rendszerekkel.

A Deputy korlátai

Nem projektmenedzsmentre vagy hosszú távú tervezésre készült

A jelentéskészítés megbízható, de nem annyira testreszabható, mint egyes versenytársaké.

Az árak gyorsan emelkedhetnek nagy, összetett igényű csapatok esetében.

Deputy árak

Ütemezés : 4,50 USD/hó felhasználónként

Munkaidő és jelenlét : 4,50 USD/hó felhasználónként

Prémium : 6 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Deputy értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (490+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Deputy-ról

A G2 értékelésében a következőket emelték ki:

A Deputy alkalmazást használom a munkámhoz, és ez sokkal könnyebbé tette a műszakjaim nyomon követését. Imádom, hogy milyen egyszerű be- és kijelentkezni, és hogy pontosan láthatom, mennyi ideig dolgoztam, ez segít nekem a szervezettségben. Az alkalmazás emellett az összes ütemtervemet egy helyen tárolja, így soha nem kell attól tartanom, hogy lemaradok egy műszakról.

A Deputy alkalmazást használom a munkámhoz, és ez sokkal könnyebbé tette a műszakjaim nyomon követését. Imádom, hogy milyen egyszerű be- és kijelentkezni, és hogy pontosan láthatom, mennyi ideig dolgoztam, ez segít nekem a szervezettségben. Az alkalmazás emellett az összes ütemtervemet egy helyen tárolja, így soha nem kell attól tartanom, hogy lemaradok egy műszakról.

9. Clockify (A legjobb egyszerű időkövetéshez projektek és csapatok között)

via Clockify

Ha valaha is elérted a hét végét, és azt gondoltad: „Hova tűnt az idő?”, akkor nem vagy egyedül. Különösen akkor, ha több ügyféllel vagy feladattal kell foglalkozni, sok projektmenedzser és csapat nehezen tudja megérteni, hogy mire fordítják az idejüket.

Itt segít a Clockify. Ez egy tiszta, egyszerű időkövető szoftver, amely áttekintést nyújt a csapat munkájáról. Világos vizuális jelentéseivel és intuitív irányítópultjával kiegyensúlyozhatja a munkaterhelést és biztosíthatja az emberi erőforrások hatékony felhasználását.

A Clockify legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időt manuálisan vagy automatikus időzítőkkel korlátlan számú projektben és felhasználóknál.

Rendezze az időbejegyzéseket ügyfél, feladat vagy címke szerint a részletes jelentésekhez.

A beépített irányítópultok segítségével elemezheti az időfelhasználást, a számlázható és nem számlázható órákat, valamint a csapat tevékenységét.

Készítsen megosztható, márkás időjelentéseket ügyfelek vagy belső érdekelt felek számára.

Integrálja több mint 80 eszközzel, például az Asana, a Trello, a Google Naptár és a Slack alkalmazásokkal a kontextusérzékeny nyomon követés érdekében.

A Clockify korlátai

Nincs beépített erőforrás-ütemezés vagy fejlett erőforrás-kezelés

A jelentések testreszabási lehetőségei a ingyenes csomagban korlátozottak.

A felhasználói felület túl egyszerűnek tűnhet azoknak a csapatoknak, amelyek komplex projekthierarchiákat kezelnek.

Clockify árak

Standard : 6,99 USD/hó felhasználónként

Pro : 9,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati : 14,99 USD/hó felhasználónként

Cake. com csomag: 15,99 USD/hó felhasználónként

Clockify értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (9200+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Clockify-ról

A Capterra értékelése szerint:

A Clockify segítségével könnyedén nyomon követhetem az időm felhasználását, és olyan információkat kapok, amelyek segítségével hatékonyabban tudom beosztani az időmet.

A Clockify segítségével könnyedén nyomon követhetem az időm felhasználását, és olyan információkat kapok, amelyek segítségével hatékonyabban tudom beosztani az időmet.

10. Keka (A legjobb HR-központú erőforrás- és időgazdálkodáshoz)

via Keka

Az, hogy ki van bent, ki van kint, ki túlterhelt és ki nem nyújtotta be az óráit, napi fejtörést okoz a HR- és operatív vezetőknek. De nem várhatja el, hogy minden zökkenőmentesen menjen, ha a jelenléti adatok egy eszközben, a bérszámfejtés pedig egy másikban található.

A Keka ezt úgy oldja meg, hogy az egész személyzeti menedzsment folyamatot egy központi rendszerbe integrálja. Olyan funkciókkal rendelkezik, mint az automatizált jelenléti nyilvántartás, a műszakbeosztás és a munkaerő-elemzés. Végül is úgy tervezték, hogy csökkentse az adminisztratív költségeket és segítse a csapatokat abban, hogy a legfontosabbra koncentrálhassanak: az emberekre.

A Keka legjobb funkciói

Automatizálja az idő- és jelenléti nyilvántartást biometrikus, GPS és mobil bejelentkezésekkel.

Szinkronizálja a szabadság, műszak és jelenléti adatokat közvetlenül a bérszámfejtésbe.

Használja a projekt munkaidő-nyilvántartásokat a munkavégzés nyomon követéséhez és az erőforrások kihasználtságának kezeléséhez.

Állítsa be és kezelje az OKR-eket, a teljesítményértékeléseket és a 360°-os visszajelzéseket egyetlen irányítópultról.

Támogassa a felvételt, a beilleszkedést és a munkavállalói elkötelezettséget egyetlen felületen.

A Keka korlátai

Korlátozott rugalmasság a bérszámfejtési vagy műszakpolitika testreszabásában komplex szervezeti igények esetén

A mobilalkalmazás lassúnak vagy kevésbé funkcionálisnak tűnhet a desktop-élményhez képest.

A jelentési műszerfalak korlátozott testreszabási lehetőségeket kínálnak, kivéve, ha Excelbe exportálják őket.

Keka árak

Alap : Egyedi árazás

Erősség : Egyedi árazás

Növekedés: Egyedi árazás

Keka értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (1520+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (85+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Keka-ról?

A G2 értékelésében a következőket emelték ki:

A Keka intuitív és felhasználóbarát felületet kínál, amely egyszerűsíti a HR-feladatokat, mint például a jelenléti nyilvántartás, a bérszámfejtés és a teljesítménymenedzsment.

A Keka intuitív és felhasználóbarát felületet kínál, amely egyszerűsíti a HR-feladatokat, mint például a jelenléti nyilvántartás, a bérszámfejtés és a teljesítménymenedzsment.

👀 Érdekesség: Walt Disney „people mover” rendszert alkalmazott csapataiban. A Disneyland kezdeti időszakában úgy tervezte meg az elrendezést, hogy a csapatokat gyorsan át lehessen csoportosítani anélkül, hogy ez zavart volna a vendégeket.

11. Hub Planner (A legjobb a fejlett erőforrás-ütemezéshez és láthatósághoz)

via Hub Planner

A McKinsey szerint a vezetők hetente több mint egy teljes napot töltenek nem vezetői feladatokkal , és kevesebb idő jut nekik olyan alapvető tevékenységekre, mint a tehetségek irányítása és fejlesztése.

A Hub Planner segít megteremteni ezt az egyensúlyt. Beépített ütemező, időkövető és kapacitáskezelő eszközökkel biztosítja a szükséges átláthatóságot ahhoz, hogy a megfelelő embereket a megfelelő munkához rendelje.

Támogatja a munkaidő-nyilvántartás kezelését, a szabadságok és távollétek nyomon követését, a projektköltségvetés elkészítését, az előrejelzéseket és a testreszabható jóváhagyási munkafolyamatokat. Ez megkönnyíti a munkaterhelés kiegyensúlyozását, megakadályozza a túlfoglalásokat, és végső soron biztosítja, hogy minden projekt hatékonyan legyen ellátva személyzettel.

A Hub Planner legjobb funkciói

Támogassa a fejlett erőforrás-ütemezést hőtérképekkel, rendelkezésre állás nyomon követésével és intelligens csoportszűrőkkel.

Kövesse nyomon a tényleges és a tervezett időt az integrált munkaidő-nyilvántartásokkal.

Lehetővé teszi a pontos projektelőrejelzést valós idejű jelentések és testreszabható irányítópultok segítségével.

Optimalizálja az erőforrás-elosztást a készségek összehangolásával és a szerepkörökön alapuló szűrőkkel.

Kezelje a projektköltségvetéseket, a belső költségeket és a jövedelmezőséget egyetlen irányítópultról.

A Hub Planner korlátai

Megtanulása nehezebb az új felhasználók számára, akik nem ismerik a komplex ütemezési eszközöket.

Kevésbé rugalmas az agilis csapatok vagy a Kanban-stílusú feladatnézeteket keresők számára.

Kis csapatok számára, amelyeknek kevesebb tervezési igényük van, ez drága lehet.

Hub Planner árak

Plug & Play : 7 USD/hó felhasználónként (éves árazás)

Prémium : 18 USD/hó felhasználónként (éves árazás)

Üzleti vezető: 54 USD/hó felhasználónként (éves árazás)

Hub Planner értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Hub Plannerről?

Ez a Capterra-áttekintés a következőket tartalmazza:

Könnyű a projektek tervezése és nyomon követése az életciklus során. A jelentési struktúra segít az erőforrás-tervezésben és a projektek költségeinek kiszámításában. A jelentések segítenek a pénzügyi osztálynak benyújtandó heti és havi adatok összeállításában is.

Könnyű a projektek tervezése és nyomon követése az életciklus során. A jelentési struktúra segít az erőforrás-tervezésben és a projektek költségeinek kiszámításában. A jelentések segítenek a pénzügyi osztálynak benyújtandó heti és havi adatok összeállításában is.

Íme három további Teambook alternatíva, amelyek összhangban vannak a már bemutatott eszközökkel, és erőteljes funkciókat kínálnak az erőforrás-tervezéshez:

Parallax : Valós idejű előrejelzést, kapacitástervezést és az értékesítés és a szállítás összehangolását kínálja.

Silverbucket : Projektvezérelt szervezetek számára készült, vizuális rendelkezésre állási táblázatokkal és készségek nyomon követésével.

Runn : Pénzügyi előrejelzéseket, munkaterhelés-tervezést és integrációt kínál a Harvest és a Clockify alkalmazásokkal.

ClickUp és Clock Out – ennyire egyszerű

Látta a lehetőségeket. Egyes eszközök kiválóan alkalmasak az ütemezésre, mások pedig az időkövetésre. Néhányan mindkettőt megpróbálják, de így is a lapok, eszközök és alkalmazások között kell ugrálnia. Ez a munka terjeszkedése, és a szervezeteknek több millió dollárba kerül a termelékenység és a hatékonyság veszteségében.

A ClickUp mindezt egy helyen egyesíti.

Ez egy áttekinthető felületet biztosít a tervezéshez, a feladatok kiosztásához és a módosításokhoz, függetlenül attól, hogy egy gyorsan változó csapatot irányít, vagy hosszú távú projekteket követ nyomon. Ráadásul elég rugalmas ahhoz, hogy alkalmazkodjon a csapata tényleges munkamódszeréhez, és ne fordítva.

Ha úgy érzi, hogy a jelenlegi eszköz gátolja a munkáját, talán itt az ideje kipróbálni valamit, ami valódi csapatmunkára lett kifejlesztve.

