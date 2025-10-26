A 10 legjobb AI-alapú ERP eszköz az üzleti munkafolyamatok racionalizálásához

Képzelje el a következő helyzetet: a hónap vége van. A készletjelentései elavultak, a pénzügyek táblázatokba vannak eltemetve, és a csapata öt különböző alkalmazásban keresi a frissítéseket. Minden összefüggéstelennek és fájdalmasan manuálisnak tűnik. Ez a munka terjeszkedése a gyakorlatban , és ez rontja a vállalat termelékenységét és potenciálját.

Ismerje meg az AI-alapú vállalati erőforrás-tervezési (ERP) rendszereket. Ezek az eszközök olyan funkciókat tartalmaznak, mint az adatbevitel automatizálása, a kereslet előrejelzése, a prediktív elemzés és a beszélgető AI, amelyek segítenek vállalkozásának rugalmas és versenyképes maradni.

Végül is ez egyesíti az összes üzleti folyamatot, adatot és csapatot egyetlen intelligens ERP-rendszerben.

Ebben a cikkben összeállítottuk a legjobb AI-alapú eszközöket, amelyek javítják vállalati erőforrás-tervezését.

Íme a 10 legjobb AI ERP rendszer funkciói, felépítése és árai.

Eszközök A legjobb Főbb jellemzők Árak ClickUp Minden méretű csapat (egyéni vállalkozók, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok és nagyvállalatok) Közös dokumentumok visszajelzési mechanizmusokkal és megjegyzésekkel, beépített csevegővel, feladatkezeléssel és AI-alapú javítási javaslatokkal, több mint 100 integrációval. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok további funkciókkal; testreszabás elérhető vállalatok számára. SAP Business AI Vállalatok Számlaegyeztetés, beépített AI és fenntarthatósági értékelés Egyedi árazás Microsoft Dynamics 365 Közepes és nagy méretű ellátási láncok Feladatok automatizálása, valós idejű betekintés és integráció a Microsoft eszközökkel Fizetős csomagok elérhetők Oracle ERP Cloud Kormányzati szervek és szigorúan szabályozott iparágak Integrált kereslet-előrejelzés, beszállítókezelés, kockázat- és megfelelőségkezelés Egyedi árazás Odoo Kis- és középvállalkozások Felhőalapú és helyszíni telepítés Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok további funkciókkal Acumatica ERP Kis- és középvállalkozások, valamint induló vállalkozások Nyitott architektúra, testreszabható munkafolyamatok Egyedi árazás Infor Cloudsuite Közép- és nagyvállalatok Ellátási lánc menedzsment, AI funkciók, mint például trendelőrejelzések és fejlett adatelemzés Egyedi árazás Epicor Gyártók és nagykereskedők Beépített CRM, árképzés és beszállítói menedzsment Egyedi árazás Sage Intacct AI Pénzügyi csapatok Automatizált adatbevitel, integráció számviteli szoftverekkel és intelligens importálás Egyedi árazás NetSuite mesterséges intelligenciával Gyártóipari vállalkozások Generatív AI, HR eszközök, ellátási lánc menedzsment Egyedi árazás

Mit kell keresnie egy AI ERP-ben?

A globális vállalatok 59%-a küzd az ERP-rendszereik komplexitásával. Az informatikai, HR- és ellátási lánc-menedzsment kihívásainak elkerülése érdekében olyan AI ERP-t kell választania, amely megfelel az Ön egyedi üzleti működésének és igényeinek.

Az alábbi tulajdonságokat érdemes keresnie az ERP szoftverekben, hogy a lehető legjobban kihasználhassa befektetését:

Intelligens automatizálás: Automatizálja az üzleti folyamatokat és a rutin feladatokat, mint például a számlázás, a készletfrissítés és a humánerőforrás-menedzsment munkafolyamatok. Csökkentse a manuális munkát, növelje Automatizálja az üzleti folyamatokat és a rutin feladatokat, mint például a számlázás, a készletfrissítés és a humánerőforrás-menedzsment munkafolyamatok. Csökkentse a manuális munkát, növelje a folyamatok hatékonyságát , és szabadítsa fel csapatát, hogy az alapvető üzleti folyamatokra koncentrálhasson.

Prediktív elemzés: Használja az ERP-ben az AI-t a kereslet előrejelzéséhez, a pénzügyi trendek figyelemmel kíséréséhez és a potenciális kockázatok azonosításához. Hozzon proaktív, adatokon alapuló döntéseket, hogy megelőzze a működési zavarokat, és korán megragadja a növekedési lehetőségeket.

Valós idejű adatláthatóság: Szinkronizálja az adatok a különböző részlegek között, hogy világos, valós idejű képet kapjon vállalkozásáról. Azonnal láthatja a teljes képet, függetlenül attól, hogy az értékesítést, a készleteket vagy az alkalmazottak teljesítményét követi nyomon.

Természetes nyelvfeldolgozási képességek: Használja a mesterséges intelligenciát, hogy egyszerű angol nyelven tegyen fel kérdéseket, és azonnali válaszokat kapjon. Tegye az adatokat hozzáférhetővé a nem technikai felhasználók számára, és gyorsítsa fel a döntéshozatalt.

Testreszabható irányítópultok: Személyre szabhatja a nézeteket a szerepkörök és a KPI-k szerint. Az ERP-irányítópultokon megjelennek a legrelevánsabb információk, így egy pillantással nyomon követheti a teljesítményt.

Munkafolyamatok összehangolása: Összekapcsolja a különböző részlegek feladatait, és automatizált jóváhagyási láncokat állít be. Biztosítja, hogy üzleti tevékenységei óramű pontossággal működjenek, anélkül, hogy folyamatosan ellenőriznie kellene őket.

Harmadik féltől származó integrációk: Csatlakozzon meglévő CRM-jéhez, e-kereskedelmi platformjához vagy könyvelési szoftveréhez, hogy technológiai eszközei zökkenőmentesen működjenek együtt. Csökkentse a párhuzamos munkavégzést, és tegye zökkenőmentesebbé a bevezetést a csapatok számára.

Szerepkörökön alapuló hozzáférés és jogosultságok: Biztosítsa az érzékeny pénzügyi és alkalmazotti adatok biztonságát a szerepkörökön alapuló hozzáférés korlátozásával. Gondoskodjon a szabályoknak való megfelelésről és a teljes ellenőrzésről azzal, hogy meghatározza, ki tekintheti meg vagy szerkesztheti az információkat.

Auditnaplók és megfelelőségi nyomon követés: Kövesse nyomon az összes változást, jóváhagyást és felhasználói műveletet a szabályozási megfelelőség, a belső auditok és a készletgazdálkodás érdekében.

👀 Tudta? A vállalatok közel 97%-a fontolgatja a felhőalapú ERP-megoldások bevezetését a helyszíni ERP-megoldásokkal szemben. Ezen vállalatok többsége az üzleti növekedés támogatására, valamint a folyamatok és a termelékenység javítására választja az ERP-megoldásokat.

Most pedig ismerkedjünk meg ezeknek az ERP-rendszereknek a funkcióival, felhasználási eseteivel és korlátaival.

1. ClickUp (A legjobb intelligens feladatkezeléshez és ERP munkafolyamat-integrációhoz)

Kezelje a projekteket, a HR-tevékenységeket és a termékfejlesztést egyetlen platformon a ClickUp segítségével.

A ClickUp a világ első konvergens AI munkaterülete, ahol ERP-projektjei, feladatai, csevegései és egyebek egy testreszabott, skálázható megoldásban egyesülnek.

Az intelligens feladatkezelés és a zökkenőmentes ERP-munkafolyamat-integráció révén egyetlen helyen racionalizálhatja üzleti folyamatait, automatizálhatja a rutin feladatokat és optimalizálhatja a működési hatékonyságot.

Nézzük meg, hogyan!

ClickUp Brain

A ClickUp Brain a platform virtuális asszisztense, amely gépi tanulást használ az ismétlődő adatbevitel automatizálására, a folyamatok dokumentálására és prediktív elemzések készítésére az üzleti tevékenységek hatékonyabbá tétele érdekében.

Automatizálja a projektösszefoglalásokat és frissítéseket a ClickUp Brain segítségével

Kezelheti a feladatokat, előre jelezheti az erőforrás-igényeket, automatikusan létrehozhat projektterveket, és azonnal válaszolhat a csapat kérdéseire.

Tegyük fel, hogy Ön egy termék bevezetését irányítja. Ahelyett, hogy minden lépést manuálisan megtervezne, a Brain automatikusan létrehoz egy ütemtervet, jelzi az erőforrások szűk keresztmetszeteit, és a csapat munkaterhelése alapján előre jelzi a késedelmeket. Ez teljesen leegyszerűsíti az erőforrás-kezelést. Az erőforrások tervezésétől az ütemtervek módosításán át a proaktív hozzáállásig minden néhány kattintással elvégezhető.

A ClickUp Brain segítségével válaszokat, döntéseket és teendőket vonhat le a találkozói jegyzetéből.

Hogyan alakítja át az ERP-t a ClickUp Brain MAX?

A ClickUp Brain MAX nem csak egy újabb AI eszköz – ez az Ön irányító központja, amelynek célja a vállalati erőforrás-tervezés minden aspektusának racionalizálása. Így segíti a csapatokat:

Egységes keresés: Azonnal megtalálhatja a pénzügyi nyilvántartásokat, HR-dokumentumokat, készletadatokat és ügyféladatokat az összes csatlakoztatott alkalmazásban és felhőalapú platformon.

Hangvezérelt termelékenység: Használja Használja a Talk to Text funkciót a feladatok kezeléséhez, jelentések készítéséhez és a rekordok frissítéséhez pusztán a hangjával, így racionalizálva az ERP munkafolyamatokat.

AI-alapú betekintés: Kapjon kontextusfüggő pénzügyi elemzéseket, versenytársakra vonatkozó kutatásokat és értékesítési előrejelzéseket közvetlenül az ERP-környezetében.

Egy hatékony AI: A felhasználók prémium, külső AI eszközöket, mint például a ChatGPT, Claude és Gemini használhatnak egyetlen, kontextusfüggő, vállalati szintű megoldással.

🎥 Nézze meg, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a Brain Maxból:

A ClickUp Brain MAX segítségével egyetlen, vállalati szintű AI szuperalkalmazást kap, amely megérti a munkafolyamatokat, összekapcsolja az adatokat, és lehetővé teszi az egész ERP-rendszer hanggal vagy szöveggel történő kezelését. Hagyjon fel a egymástól független AI-eszközökkel, és élvezze a zökkenőmentes, kontextusfüggő automatizálást minden ERP-alkalmazási esetben.

ClickUp Autopilot Előre elkészített és egyedi ügynökök

A ClickUp AI-ügynökeivel kiaknázhatja ERP-rendszerének teljes potenciálját. Az AI-ügynökök feladata a folyamatok automatizálása, a munkafolyamatok racionalizálása és a teljes szervezet számára hasznosítható információk szolgáltatása.

Készítsen feladat-előrejelzéseket, alakítsa a beszélgetéseket cselekvéssé, vonja ki a jelenlegi munkaterhelést, és készítsen erőforrás-elosztási terveket a ClickUp Brain segítségével.

Íme néhány módszer, ahogyan felhasználhatja a ClickUp AI ügynököt:

Automatizálja a rutin ERP-feladatokat: Az előre elkészített AI-ügynökök képesek kezelni az ismétlődő folyamatokat, mint például a számlák jóváhagyása, az adatok bevitel és a jelentések készítése, ezzel időt takarítva meg és csökkentve a manuális hibák számát.

Egyedi munkafolyamat-automatizálás: Készítsen egyedi AI-ügynököket , amelyek az Ön egyedi ERP-igényeire vannak szabva, például a megrendelések feldolgozásának automatizálására, a készletek frissítésére vagy a HR-bevonási munkafolyamatokra.

Intelligens keresés és elemzés: Az AI-ügynökök kivonhatják a legfontosabb információkat a dokumentumokból (pl. szerződések, nyugták, pénzügyi kimutatások), és azonnali összefoglalásokat vagy betekintést nyújthatnak a gyorsabb döntéshozatal érdekében.

Figyelmeztetések és ajánlások: Állítson be ügynököket az ERP-adatok anomáliáinak, határidőinek vagy megfelelőségi problémáinak figyelemmel kísérésére, és kapjon proaktív figyelmeztetéseket vagy javaslatokat a műveletek zökkenőmentes lebonyolításához.

ClickUp automatizálások

A rutin ERP-feladatok automatizálásához használja a ClickUp Automations szolgáltatást. Ezzel elkerülhetővé válik az ERP-munkafolyamatok kézi kezelése, mivel egyedi szabályokat állíthat be, amelyek automatikusan áthelyezik a feladatokat, így semmi sem maradhat ki. Több mint 50 cselekvésindítóval gyakorlatilag az ERP-műveletek bármely részét automatizálhatja.

Automatizálja az ismétlődő ERP-feladatokat a ClickUp Automations segítségével

Például, amikor egy megrendelés jóváhagyásra kerül, a ClickUp automatikusan hozzárendelheti a következő feladatot a beszerzési csapatához, frissítheti a projekt szakaszát, és értesítheti a könyvelést a számlák feldolgozásának megkezdéséről.

ClickUp Docs

Ha kollégáival kell együttműködnie, vagy erőforrás-korlátozások vázlatát kell készítenie, amelyet megoszt a csapatával, használja a ClickUp Docs alkalmazást.

Együttműködés az erőforrás-kezelés és -tervezés terén a ClickUp Docs segítségével

Lehetővé teszi az ERP-dokumentáció, az SOP-k és az üzleti folyamatok megosztását, valamint azok valós idejű kommentálását. Üzleti műveleti csapata hozzáadhatja észrevételeit, kiemelheti a figyelmet igénylő részeket, és közvetlenül a dokumentumokban jelölheti meg a releváns csapattagokat.

A dokumentumok közvetlenül kapcsolódnak a ClickUp feladatokhoz, így biztosítva, hogy a kritikus folyamatinformációk mindig felhasználhatók, hozzáférhetők és naprakészek legyenek. Ez központosítja a tudásmenedzsmentet, és egyszerűsíti az új munkatársak beilleszkedését és a szabályoknak való megfelelést.

Ez az AI-alapú konvergencia lehetővé teszi, hogy összes üzleti tevékenységét és folyamatát (a csatlakoztatott alkalmazás-ökoszisztémájában) egy helyen összekapcsolja.

A ClickUp Operations segítségével vizualizálhatja és kezelheti összes műveletét és a hozzájuk tartozó erőforrásokat.

A ClickUp Operations egy olyan ERP-rendszer, amely lehetővé teszi minden működési fázis valós idejű nyomon követését, a beszállítók bevonásától és a rendszer konfigurálásától a raktári személyzet képzéséig.

Teljes áttekintést kap az összes részlegről, így a megvalósítás a költségvetésnek, a mérföldköveknek és a megfelelőségi követelményeknek megfelelően haladhat – mindezt egy helyen. Ezen felül hozzáférést kap a ClickUp projektmenedzsment összes funkciójához is.

🧩 Sablonarchívum: A ClickUp számos ingyenes, testreszabható ERP-bevezetési és leltári sablont is kínál, amelyekkel gyorsan elindulhat. Például a ClickUp ERP implementációs munkamegosztási struktúra sablon és a ClickUp készletkezelési sablon segít a csapatoknak a komplex ERP-bevezetések és a folyamatos műveletek kezelésében egyértelmű feladat hierarchiák, Gantt-diagramok és idővonal nézetek segítségével. Ezek a sablonok támogatják a kereslet előrejelzését, az erőforrások elosztását és a haladás nyomon követését, mindezt a ClickUp AI-alapú betekintéseinek segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Testreszabható ClickUpDashboards a projektelszámoláshoz és a KPI-k, az operatív mutatók és az ERP teljesítményének valós idejű megjelenítéséhez.

Digitalizálja és kezelje a beszállítói adatbázisokat, kövesse nyomon a befektetett eszközöket, és figyelje a gyártási ütemterveket a határidők betartása érdekében.

Hozzon létre egy szabványos működési protokollt és nyomonkövetési rendszert működési terv sablonokkal

Tervezze, hajtsa végre és kövesse nyomon bármilyen méretű ERP-bevezetési projektet fejlett ütemezés és függőségkezelés segítségével.

Maradjon kapcsolatban és beszélje meg a forrásgazdálkodási tippeket csapattársaival a ClickUp Chat segítségével.

Egyszerűsítse a toborzást, az új munkatársak beillesztését és a munkavállalók irányítását automatizált munkafolyamatok és központi dokumentáció segítségével.

Tartsa karban az SOP-kat, kövesse nyomon a megfelelőségi feladatokat, és biztosítsa a folyamatok szabványosítását az AI által generált dokumentáció és emlékeztetők segítségével.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók eleinte kissé túlterhelőnek találhatják a kiterjedt funkciókat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A legjobb all-in-one DIY SaaS ERP. A ClickUp moduláris funkcionalitást kínál, amely egyszerűsíti a különböző munkafolyamatok létrehozását. Nyitott architektúrája ösztönzi a kreativitást és a testreszabást. A felhasználói felület és a felhasználói élmény jól kidolgozott, intuitív navigációt és kifinomult esztétikát biztosít. A platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyedi alkalmazásokat fejlesszenek, ami értékes sokoldalúságot ad hozzá. A legjobb értékesítési csapat!

A legjobb all-in-one DIY SaaS ERP. A ClickUp moduláris funkcionalitást kínál, amely egyszerűsíti a különböző munkafolyamatok létrehozását. Nyitott architektúrája ösztönzi a kreativitást és a testreszabást. A felhasználói felület és a felhasználói élmény jól kidolgozott, intuitív navigációt és kifinomult esztétikát biztosít. A platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyedi alkalmazásokat fejlesszenek, ami értékes sokoldalúságot ad hozzá. A legjobb értékesítési csapat!

🧠 Érdekesség: A Netflix erőforrás-kezelési algoritmusokat használ a nézők igényeinek előrejelzésére és a streaming sávszélesség hatékony elosztására csúcsidőszakokban.

2. SAP Business AI (legalkalmasabb komplex logisztikát kezelő nagyvállalatok számára)

via SAP Business AI

A különböző részlegek közötti komplex műveletek kezelése gyakran adat-szilókhoz, lassú döntéshozatalhoz és elszalasztott lehetőségekhez vezet. Az SAP Business AI ötvözi a vállalati szintű intelligenciát egy erőforrás-tervezési rendszerrel. Automatizálja az ismétlődő feladatokat, nyomon követi a számlákat, vizualizálja a készleteket és megtervezi az erőforrások elosztását.

A prediktív elemzéstől és a bevétel-előrejelzéstől az AI-vezérelt számlaegyeztetésig és az alkalmazottak kérdéseire válaszoló intelligens chatbotokig, ez az ERP-megoldás úgy lett kialakítva, hogy a vállalat komplexitásának növekedésével együtt bővíthető legyen.

Az SAP Business AI legjobb funkciói

Használja az intelligens számlaegyeztetést a fizetések gyorsabb feldolgozásához

Megelőzze a csalásokat az AI-alapú anomália-felismeréssel

Automatizálja az ismétlődő és kommunikációigényes üzleti folyamatokat

Értékelje üzleti tevékenységeit a fenntarthatósági tényezők alapján gépi tanulás segítségével

Használja a beépített mesterséges intelligenciát, a Joulie-t, hogy bármikor válaszokat kapjon és hozzáférjen az erőforrásokhoz.

Kezelje az ellátási láncot, a logisztikát és a készletmutatókat , és vizualizálja, hogyan kezeli vállalkozása a szállítmányokat és a járműparkot.

Az SAP Business AI korlátai

Ez az üzleti erőforrás-tervező szoftver meredek tanulási görbével rendelkezik.

Az integrációk nem elég kiterjedtek

SAP Business AI árak

Egyedi árazás

SAP Business AI értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 csillag (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 csillag (több mint 300 értékelés)

📮 ClickUp Insight: A vezetők 16%-a küzd azzal, hogy több eszköz frissítéseit egyetlen koherens nézetbe integrálja. Ha a frissítések szétszórtak, több időt kell fordítania az információk összerakására, és kevesebb időt tud vezetésre fordítani. Az eredmény? Felesleges adminisztratív terhek, kihagyott információk és összehangolatlanság. A ClickUp all-in-one munkaterületével a vezetők központosíthatják a feladatokat, dokumentumokat és frissítéseket, csökkentve ezzel a felesleges munkát, és előtérbe helyezve a legfontosabb információkat, pont akkor, amikor szükség van rájuk. 💫 Valós eredmények: Hívjon össze 200 szakembert egy ClickUp munkaterületen, testreszabható sablonok és időkövetés segítségével, hogy csökkentse az általános költségeket és javítsa a szállítási időket több helyszínen.

3. Microsoft Dynamics 365 (legalkalmasabb azoknak a csapatoknak, amelyek már a Microsoft 365-öt használják elsődleges technológiai eszközként)

a Microsoft Dynamics 365 segítségével

A Microsoft Dynamics 365 ötvözi az ERP-t a CRM-mel és a projektmenedzsment eszközökkel, így központi csomópontot hozva létre az üzleti műveletek, projektek és ügyfélkapcsolatok kezeléséhez.

Használhatja értékesítések nyomon követésére, az ügyfélszolgálat teljesítményének figyelemmel kísérésére, ügyféladatok gyűjtésére, sőt, pénzügyi és ellátási lánc műveletek kezelésére is.

Az AI-alapú betekintéssel és alacsony kódszintű testreszabással ez az ERP készletkezelő szoftver segít gyorsabban haladni, jobban kiszolgálni az ügyfeleket és olyan döntéseket hozni, amelyek valódi növekedést eredményeznek. Ha már a Microsoft 365-öt használja elsődleges technológiai eszközként, akkor ez az ERP-megoldás tökéletes Önnek.

A Microsoft Dynamics 365 legjobb funkciói

Automatizálja az ismétlődő erőforrás-kezelési munkafolyamatokat a hatékonyság növelése érdekében

Szerezzen valós idejű betekintést a beépített AI és elemzési funkciók segítségével.

Az alkalmazások egyszerű testreszabása alacsony kódszintű eszközökkel

Zökkenőmentesen integrálható a Microsoft 365 eszközökkel, például a Teams-szel és az Outlookkal.

Kövesse nyomon és optimalizálja a szállítási lánc logisztikáját végpontok között

Hozzáférés licenceléshez helyszíni telepítéshez

A Microsoft Dynamics 365 korlátai

Az eszköz kényelmetlen lehet, ha nem használja a Microsoftot.

Nagy adatállományok esetén előfordulhatnak teljesítménybeli problémák.

A Microsoft Dynamics 365 árai

Dynamics 365 Business Central Essentials: 70 USD/hó/felhasználó áron

Dynamics 365 Business Central Premium: 100 USD/hó/felhasználó áron

Dynamics 365 Business Central Team Members: 8 USD/hó/felhasználó áron

Dynamics 365 Sales Professional: 65 USD/hó felhasználónként

Microsoft Dynamics 365 értékelések és vélemények

G2: 4/5 csillag (több mint 800 értékelés)

Capterra: Nincs elérhető értékelés

Mit mondanak a Microsoft Dynamics 365-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az elmúlt évben használtam a D365-öt, és nagyon meglepett a testreszabási lehetőségek sokasága, valamint az, hogy milyen zökkenőmentesen integrálódik a Teams és az Outlook programokkal. Személyre szabott irányítópultok, jelentések, és mintha ez még nem lenne elég, a Copilot is kiegészíti mindezt. Ha munkája során nagy számú ügyfelet kell nyomon követnie, ez az eszköz jelentősen megkönnyíti az életét.

Az elmúlt évben használtam a D365-öt, és nagyon meglepett a testreszabási lehetőségek sokasága, valamint az, hogy milyen zökkenőmentesen integrálódik a Teams és az Outlook programokkal. Személyre szabott irányítópultok, jelentések, és mintha ez még nem lenne elég, a Copilot is kiegészíti mindezt. Ha munkája során nagy számú ügyfelet kell nyomon követnie, ez az eszköz jelentősen megkönnyíti az életét.

4. Oracle ERP Cloud (legalkalmasabb kormányzati szervek és szigorúan szabályozott iparágak számára)

az Oracle ERP Cloud segítségével

Az ERP kezelése szigorúan szabályozott iparágakban, például a pénzügyi és az egészségügyi szektorban, magában foglalja a szabályoknak való megfelelést, a kockázatok csökkentését és a folyamatos szabályozási változásokhoz való gyors alkalmazkodást. A hagyományos ERP-k nehezen tudnak lépést tartani, ami elavult folyamatokhoz, fragmentált jelentésekhez és költséges hibákhoz vezet.

Beépített rugalmasságával, automatizálásával és auditra kész intelligenciájával, amelyet komplex, szigorú megfelelési követelményekkel rendelkező környezetekhez terveztek, az Oracle ERP Cloud kiváló alternatívája a Microsoft Dynamicsnak. A pénzügyeket, a beszerzést, a projektmenedzsmentet, a kockázatkezelést és a megfelelést egyetlen egységes rendszerbe integrálja.

Az Oracle ERP Cloud legjobb funkciói

Automatizálja pénzügyi folyamatait AI és gépi tanulás segítségével

Dinamikus jelentések és irányítópultok segítségével valós idejű áttekintést kaphat.

Kezelje a kockázatokat és a megfelelőséget beépített ellenőrzésekkel és auditokkal

Intelligens beszállítókezeléssel egyszerűsítheti a beszerzést

Tervezzen integrált előrejelzési és költségvetési eszközökkel

Egységesítse a projekt pénzügyeit, erőforrásait és teljesítményének nyomon követését az Oracle AI alkalmazásokkal.

Az Oracle ERP Cloud korlátai

AI funkciói korlátozottak

A felhasználók szerint a felhasználói felület bonyolult és nem intuitív.

Oracle ERP Cloud árak

Egyedi árazás

Oracle ERP Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 csillag (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Oracle ERP Cloudról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A modulok között számos funkció elérhető, és ezek alapértelmezés szerint nagyon jól integrálhatók egymással. A bővíthetőség is előnyös, mivel segít a fő üzleti felhasználási esetekben. A támogatás a felhőben kissé nehézkes lehet, mivel a háttérrendszerhez való hozzáférés hiánya miatt teljes mértékben az Oracle-re kell támaszkodni. A támogatás sok esetben nem alkalmas az ügyfelek egyedi igényeinek kezelésére.

A modulok között számos funkció elérhető, és ezek alapértelmezés szerint nagyon jól integrálhatók egymással. A bővíthetőség is előnyös, mivel segít a fő üzleti felhasználási esetekben. A támogatás a felhőben kissé nehézkes lehet, mivel a háttérrendszerhez való hozzáférés hiánya miatt teljes mértékben az Oracle-re kell támaszkodni. A támogatás sok esetben nem alkalmas az ügyfelek egyedi igényeinek kezelésére.

5. Odoo (A legjobb az all-in-one üzleti működés menedzsmenthez)

via Odoo

Ha unja már, hogy az ügyfeleket és a feladatokat külön kell kezelnie, az Odoo jó választás az Ön számára. Ez egy nyílt forráskódú ERP szoftver, amely CRM-et, értékesítést és tudásmenedzsmentet egyesít egy platformon.

Az Oddo automatikusan rögzíti a számlaadatait, és rögzíti azokat a könyvelési irányítópulton. Szinkronizálhatja azt a banki rendszerével, és egy helyen nyomon követheti minden befizetést és kiadást.

Ezenkívül közvetlenül értékelheti, aláírhatja és jóváhagyhatja a dokumentumokat, beállíthatja az erőforrás-kezelési feladatok automatizálását, és akár a vállalat szerverén is telepítheti az eszközt.

Az Odoo legjobb funkciói

A rugalmas moduláris felépítésnek köszönhetően szükség szerint modulokat adhat hozzá vagy távolíthat el.

Testreszabhatja a munkafolyamatokat, jelentéseket és felületeket az egyedi üzleti igényeknek megfelelően.

Az adatok és feladatok vizualizálása és kezelése drag-and-drop eszközökkel

Használja a beépített AI-képességeket olyan feladatok automatizálására, amelyek egyébként emberi intelligenciát igényelnek.

Telepítse mind felhőalapú, mind helyszíni környezetben

Szabályozza a felhasználói hozzáférést részletes jogosultságokkal és ellenőrzési nyomvonalakkal

Az Odoo korlátai

A szoftver drágává válhat, ha bővíti csapatát.

A betöltési idő hosszabb, miközben komplex üzleti műveleteket kezel

Odoo árak

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 31,10 USD/hó/felhasználó

Egyedi: 46,80 USD/hó felhasználónként

Odoo értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 csillag (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,2/5 csillag (1200+ értékelés)

Mit mondanak az Odoo-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az Odoo ERP-ben leginkább az tetszik, hogy egy all-in-one megoldás, amely a könyveléstől a készletgazdálkodásig számos üzleti igényt kielégít, könnyen testreszabható és felhasználóbarát felülettel rendelkezik. Segít a műveletek racionalizálásában és az általános hatékonyság javításában.

Az Odoo ERP-ben leginkább az tetszik, hogy egy all-in-one megoldás, amely a könyveléstől a készletgazdálkodásig számos üzleti igényt kielégít, könnyen testreszabható és felhasználóbarát felülettel rendelkezik. Segít a műveletek racionalizálásában és az általános hatékonyság javításában.

🧠 Érdekesség: A NASA saját erőforrás-tervező eszközkészlettel rendelkezik, amelynek neve SPIFe (Scheduling and Planning Interface for Exploration, azaz Felfedezéshez szükséges ütemezés és tervezés interfész).

6. Acumatica ERP (A legjobb az AI-val továbbfejlesztett, nyílt architektúrájú ERP-rendszerek testreszabásához)

az Acumatica ERP-n keresztül

A legtöbb hagyományos ERP-rendszer vagy túl merev és drága a méretezhetőséghez, vagy állandó IT-karbantartást igényel, különösen a növekedni kívánó kis- és középvállalkozások számára.

Az Acumatica ERP-rendszere az AI beépítésével új utakat nyit, így népszerű alternatívává válik a Salesforce-hoz képest. AI-alapú funkciókat tartalmaz, mint például az anomália-felismerés, a prediktív analitika és az intelligens munkafolyamatok.

Ez egy modern, felhőalapú ERP, amelyet a használhatóságra terveztek. Moduláris, nyitott architektúrájú ERP platformot kap, amelyet az üzleti igényeihez igazíthat. Bárhonnan elérhető, könnyen integrálható más eszközökkel, és az egész csapatának valós idejű hozzáférést biztosít az adatokhoz, amelyek segítségével okosabb és gyorsabb döntéseket hozhatnak.

Az Acumatica ERP legjobb funkciói

Automatizálja munkafolyamatait egy nyitott és rugalmas platformmal, amely intelligens ERP-rendszereket támogat.

Csatlakozzon zökkenőmentesen harmadik féltől származó alkalmazásokhoz, hogy egyszerűsítse az ellátási lánc menedzsmentjét és a napi műveleteket.

Tekintse meg valós idejű és korábbi adatait az egységes irányítópultokon, hogy okosabb döntéseket hozhasson.

Kezelje a pénzügyeket, a készleteket, a CRM-et és a projekteket egy helyen, hogy teljes áttekintést kapjon az egész vállalkozásról.

AI-alapú eszközöket kínál tartalomkészítéshez, adatmegjelenítéshez és jobb dokumentumfelismeréshez.

Az Acumatica ERP korlátai

Ha nincs programozási ismerete, egyes funkciók használata kissé nehézkes lehet.

Az ERP-rendszer adatelemzési és jelentéskészítési folyamata összetett

Acumatica ERP árak

Egyedi árazás

Acumatica ERP értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 csillag (1500+ értékelés)

Capterra: Nincs elérhető értékelés

Mit mondanak az Acumatica ERP-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az Acumatica nagyon felhasználóbarát a korábbi programunkhoz képest. Tetszik, hogy folyamatosan bővül új technológiákkal és integrálódik számos programmal, például a Teams-szel. Az Acumatica remek forrás a munkaterületen való hozzáféréshez is, ami óriási segítség! Alig várjuk, hogy a program teljes sebességgel működjön, és minden alkalmazott nap mint nap használhassa.

Az Acumatica nagyon felhasználóbarát a korábbi programunkhoz képest. Tetszik, hogy folyamatosan bővül új technológiákkal és integrálódik számos programmal, például a Teams-szel. Az Acumatica remek forrás a munkaterületen való hozzáféréshez is, ami óriási segítség! Alig várjuk, hogy a program teljes sebességgel működjön, és minden alkalmazott nap mint nap használhassa.

7. Infor Cloudsuite (A legjobb megoldás azoknak a gyártóknak, akiknek valós idejű ellátási lánc-láthatóságra van szükségük)

via Infor Cloudsuite

Iparág-specifikus funkciókkal, valós idejű adatelemzésekkel és zökkenőmentes felhőalapú telepítéssel az Infor kiemelkedik az AI ERP-megoldások közül, különösen komplex és nagy kockázatú környezetekben.

Robusztus, felhőalapú platformot kínál, amely pontosan az Ön iparágának igényeihez igazodik. Használhatja az erőforrások racionalizálására a zökkenőmentes üzleti működés érdekében, a szabályozási előírások betartásának egyszerűsítésére, valamint az összekapcsolt adatok és az intelligens automatizálás révén az okosabb döntéshozatalra.

Az Infor Cloudsuite legjobb funkciói

Csökkentse a manuális adatbevitelt automatizálással és intelligens munkafolyamatokkal a pénzügyek, a beszerzés és a HR területén.

Intuitív felületekkel és személyre szabott irányítópultokkal egyszerűbb felhasználói interakciókat kínálhat csapatának.

Végezzen fejlett adatelemzéseket valós idejű és korábbi adatokhoz való hozzáféréssel, és javítsa üzleti hatékonyságát és döntéshozatalát.

Könnyedén skálázható a felhőalapú architektúra és a rugalmas telepítési lehetőségek révén.

Zökkenőmentesen integrálható harmadik féltől származó rendszerekkel az egységes vállalati működés érdekében.

Erősítse a megfelelőséget és a kockázatkezelést a platformba beépített irányítási eszközökkel.

Az Infor Cloudsuite korlátai

A magas modulok költségei drágák lehetnek a startupok számára.

Az ügyfélszolgálati megoldások időbe telnek

Az Infor Cloudsuite árai

Egyedi árazás

Infor Cloudsuite értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Infor Cloudsuite-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az Infor Process Automation egy kiváló funkció, amely segít az üzleti folyamatok kezelésében. Könnyű keresési alkalmazások és munka a felhasználók és a fejlesztők számára

Az Infor Process Automation egy kiváló funkció, amely segít az üzleti folyamatok kezelésében. Könnyű keresési alkalmazások és munka a felhasználók és a fejlesztők számára

👀 Tudta? A feladatok közötti váltás az alkalmazottak termelékeny idejének akár 40%-át is felemésztheti, főként azért, mert minden váltás után mentális erőfeszítésre van szükség az újrafókuszáláshoz. A gyors ütemű üzleti környezetben, különösen azokban, amelyek több eszközre vagy összefüggéstelen munkafolyamatokra támaszkodnak, a folyamatos kontextusváltás a figyelem szétszóródásához, lassabb döntéshozatalhoz és csökkent hatékonysághoz vezet. Ezért nyernek egyre nagyobb teret az integrált ERP-platformok, mint például a ClickUp: központosítják a műveleteket, csökkentik az alkalmazások közötti váltás szükségességét, és lehetővé teszik a csapatok számára, hogy hosszabb ideig maradjanak a munkamenetben.

8. Epicor (A legjobb gyártók, beszállítók és mérnökök számára, akik megrendelésre gyártanak)

via Epicor

A vállalatok 91%-a szerint az optimális készletszint fenntartása az ERP szoftverek egyik leginkább megvalósult előnye.

Az Epicor AI ERP rendszere kifejezetten gyártók, forgalmazók és ETO vállalatok számára lett kifejlesztve. Számos termék, például az Epicor Kinetic és az Epicor Eclipse áll rendelkezésre a készletgazdálkodás és egyéb műveletek racionalizálására.

Rugalmas, könnyen használható és elég intelligens ahhoz, hogy lépést tartson a bővülő ellátási lánc igényeivel. Ezenkívül a szoftver beépített ügyfélkapcsolat-kezelő eszközzel rendelkezik, így nem kell az ERP és a CRM között váltogatnia.

Az Epicor legjobb funkciói

Pénzügyi műveletek kezelése több pénznem támogatásával

A gyártástervezés és a gyártásirányítás figyelemmel kísérése

Használja a beépített CRM és HR modulokat az értékesítés és a munkaerő-gazdálkodás egyszerűsítéséhez.

Hozzáférés üzleti intelligencia és elemzési irányítópultokhoz a Prism AI eszközkészlettel, hogy adat alapú döntéseket hozhasson.

Árazási elemzések és szerződéses árazáskezelés segítségével versenyképes árakat állapíthat meg termékeihez.

Az Epicor korlátai

A karbantartási költségek sokkal magasabbak, mint az alternatíváké.

A harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integráció korlátozott

Epicor árak

Egyedi árazás

Epicor értékelések és vélemények

G2: 4/5 csillag (1000+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Epicorról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az alapfunkciók megbízhatóak és a napi feladatok 90%-át elvégzik. Rugalmasság és integrációs lehetőségek tekintetében elmarad más modern ERP rendszerektől.

Az alapfunkciók megbízhatóak és a napi feladatok 90%-át elvégzik. Rugalmasság és integrációs lehetőségek tekintetében elmarad más modern ERP rendszerektől.

9. Sage Intacct AI (A legjobb pénzügyi csapatok számára)

via Sage Intacct AI

Ha pénzügyi csapata több időt tölt hibák kijavításával, mint az üzleti növekedési lehetőségek elemzésével, akkor itt az ideje egy okosabb megoldásnak. A Sage Intacct egy felhőalapú ERP szoftver, amely a pénzügyi menedzsmentre összpontosít.

Automatizálja a legfontosabb pénzügyi feladatokat, valós idejű betekintést nyújt a teljesítménybe, és segít a stresszmentes bővítésben. Akár több szervezet konszolidációját kezeli, akár befektetőknek szánt jelentéseket készít, a Sage Intacct gyorsabbá, egyszerűbbé és sokkal áttekinthetőbbé teszi a pénzügyeket.

A Sage Intacct AI legjobb funkciói

Kezelje könnyedén a több szervezetet és több pénznemet érintő műveleteket

Készítsen valós idejű pénzügyi jelentéseket és irányítópultokat az okosabb döntéshozatal érdekében.

Zökkenőmentesen integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Salesforce, az ADP és mások.

Használja a dimenziós könyvelést a teljesítmény nyomon követéséhez a különböző részlegek, projektek és helyszínek között.

Egyszerűsítse a szabályoknak való megfelelést a beépített ellenőrzési nyomvonalakkal és a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérléssel.

A növekvő vállalkozások számára tervezett, felhőalapú architektúrával könnyedén bővítheti vállalkozását.

A Sage Intacct AI korlátai

Korlátozott mobil funkcionalitással rendelkezik.

A kisvállalkozások végül olyan funkciókért fizethetnek, amelyekre nincs szükségük.

Sage Intacct AI árak

Egyedi árazás

Sage Intacct AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

Mit mondanak a Sage Intacct AI-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A különböző modulok között rendkívül könnyű navigálni. A jelentéskészítési funkciók nagyon jók, és nagyon hasznos, hogy saját jelentéseket is készíthetünk. Az is nagy előny a vállalkozásunk számára, hogy milyen könnyen integrálható más szoftverekkel. [De] van néhány megoldás, ami miatt a folyamatok hosszabbak, mint kellene, például hogy a beszállítói vagy vevői visszatérítéseket kiigazításként kell könyvelni, ahelyett, hogy közvetlenül a számlájukra írnánk. Azt is tapasztaltam, hogy a fizetések/számlák allokációját tekintve egyáltalán nem egyértelmű a rendszer.

A különböző modulok között rendkívül könnyű navigálni. A jelentéskészítési funkciók nagyon jók, és nagyon hasznos, hogy saját jelentéseket is készíthetünk. Az is nagy előny a vállalkozásunk számára, hogy milyen könnyen integrálható más szoftverekkel. [De] van néhány megoldás, ami miatt a folyamatok hosszabbak, mint kellene, például hogy a beszállítói vagy vevői visszatérítéseket kiigazításként kell könyvelni, ahelyett, hogy közvetlenül a számlájukra írnánk. Azt is tapasztaltam, hogy a fizetések/számlák allokációját tekintve egyáltalán nem egyértelmű a rendszer.

10. NetSuite AI-vel (a legjobb generatív AI használatához jelentések készítéséhez)

a NetSuite és az AI segítségével

Ahogy vállalkozása növekszik, a készletek, a pénzügyek és a műveletek több eszközön való kezelése gyorsan kaotikus és költséges lesz. A NetSuite AI ERP egy egységes, felhőalapú platform, amely mindent, beleértve a pénzügyeket, az ellátási láncot, a CRM-et és egyebeket, egy rendszerbe egyesít, amely Önnel együtt növekszik.

A valós idejű adatok, az automatizált munkafolyamatok és a testreszabható irányítópultok segítségével a NetSuite segít Önnek a műveletek racionalizálásában, a láthatóság javításában, valamint a gyorsabb és okosabb döntések meghozatalában.

NetSuite a legjobb AI funkciókkal

Automatizálja a pénzügyek, beszerzés és műveletek terén ismétlődő feladatokat, hogy időt takarítson meg és csökkentse a hibák számát.

Használja a generatív AI szolgáltatásokat jelentések készítéséhez, intézkedések javaslásához és fontos üzleti betekintések feltárásához.

Lehetővé teszi a folyamatok zökkenőmentes automatizálását olyan munkafolyamatok esetében, mint a számlázás, a jóváhagyások és a megrendelések kezelése.

Javítsa a kereslet-előrejelzést valós idejű és történeti adatokon alapuló, AI-vezérelt előrejelzésekkel.

Optimalizálja az ellátási lánc menedzsmentjét a teljes átláthatóság és az intelligens tervezési eszközök segítségével.

NetSuite mesterséges intelligencia korlátozásokkal

Nagy adatmennyiségek esetén előfordulhat, hogy alkalmanként késésekkel vagy teljesítményproblémákkal szembesül.

NetSuite mesterséges intelligenciával, árakkal

Egyedi árazás

NetSuite AI-értékelésekkel és véleményekkel

G2: 4,4/5 csillag (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elérhető értékelés

Mit mondanak a NetSuite AI-vel kapcsolatos valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Nagyon testreszabható, könnyen összekapcsolható más, általunk használt szoftverekkel, és nagyon könnyen megtanulható, mivel 2025 januárjában kezdtem el használni a Netsuite-ot, és máris elég jól boldogulok a szoftverrel. Bármilyen adatot és formátumot lekérhetünk, de a testreszabott jelentések elkészítéséhez a megoldás magas szintű ismerete szükséges, és néhány egyeztetést offline kell elvégeznünk, mivel ez a platformon nem igazán kivitelezhető (pl.: halasztott bevételek egyeztetése).

Nagyon testreszabható, könnyen összekapcsolható más, általunk használt szoftverekkel, és nagyon könnyen megtanulható, mivel 2025 januárjában kezdtem el használni a Netsuite-ot, és máris elég jól boldogulok a szoftverrel. Bármilyen adatot és formátumot lekérhetünk, de a megoldás fejlett ismerete szükséges az egyéni jelentések elkészítéséhez, és néhány egyeztetést offline kell elvégeznünk, mivel ez a platformon nem igazán kivitelezhető (pl.: halasztott bevételek egyeztetése).

