CRM összehasonlítás: a 10 legjobb CRM szoftver 2025-ben

Értékesítési csapata egy nagy üzletet készül lezárni, de a fontos ügyféladatok szét vannak szórva a jegyzetlapokon, táblázatokban és e-mailekben.

Ez egy frusztráló és költséges hiba, amelyet egyetlen vállalkozás sem engedhet meg magának.

A ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerek célja az ügyfelekkel, potenciális ügyfelekkel és más érdekelt felekkel való interakciók kezelése és optimalizálása.

De melyik fog a legjobban működni a munkafolyamatában?

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a 10 legjobb CRM szoftver megoldást, amelyek segítenek Önnek üzleti céljait előtérbe helyezni. 🎯

⏰ 60 másodperces összefoglaló Fedezze fel a 10 legjobb CRM szoftvert: ClickUp (A legjobb all-in-one CRM és feladatkezelő szoftver) Salesforce (a legjobb CRM nagyvállalatok számára) Zoho CRM (A legjobb kis- és középvállalkozások számára) HubSpot CRM (a legjobb integrációk és felhasználóbarát élmény szempontjából) Microsoft Dynamics 365 (a legjobb integrált ERP és CRM megoldásokhoz) Pipedrive (A legjobb a folyamatok kezeléséhez és az értékesítés optimalizálásához) Freshsales CRM (A legjobb AI-alapú betekintés és automatizálás) Insightly (a legkönnyebben olvasható elemzések és jelentések szempontjából a legjobb) SugarCRM (A legjobban testreszabható megoldásokhoz) Creatio CRM (A legjobb alacsony kódszintű folyamatok automatizálásához és rugalmassághoz)

Mit kell keresnie egy CRM szoftverben?

A CRM szoftver kiválasztásakor fontos, hogy olyan funkciókra összpontosítson, amelyek összhangban állnak üzleti céljaival és optimalizálják a működést.

Vessünk egy pillantást néhány fontos szempontra, amelyet érdemes figyelembe venni. 💁

Vezető menedzsment: Nyomon követi és ápolja a vezetőket valós idejű betekintéssel a vezető viselkedésébe.

Integrációs képességek: Integrálható más üzleti szoftverekkel, például ERP-rendszerekkel, marketingplatformokkal és termelékenységi eszközökkel.

Bevételek nyomon követése: Valós időben figyeli az értékesítési adatokat, és átfogó jelentéseket készít a megalapozott döntéshozatalhoz.

Mesterséges intelligencia és gépi tanulás: AI és ML technológiákat alkalmaz az ügyféladatok elemzésére és az elkötelezettségi stratégiák fejlesztésére.

Központosított adattárolás: Összegyűjti az ügyfelekkel való interakciókat a különböző csatornákon, például weboldalakon, közösségi médiában és e-mailekben, hogy javítsa a szolgáltatás következetességét.

A CRM szoftverének rendelkeznie kell más fejlett funkciókkal is, például testreszabási lehetőségekkel, többnyelvű támogatással, dokumentumkezeléssel és előrejelző eszközökkel.

🧠 Érdekesség: Az első CRM-rendszer az 1980-as évekre nyúlik vissza, és inkább egy kapcsolattartási adatbázisra hasonlított, mint a mai fejlett eszközökre. A CRM-szoftverek fejlődése döntő szerepet játszott abban, hogy a vállalkozások egyszerű kapcsolattartási adatbázisokból hatékony platformokká alakultak át, amelyekkel ügyfélkapcsolatokat, értékesítést és marketinget lehet kezelni.

Mielőtt rátérnénk az egyes eszközök részleteire, nézzünk meg néhány összehasonlító kiemelt pontot, amelyek segítenek azonosítani a szervezetének legmegfelelőbb CRM szoftvert. 👇

Általános jellemzők

Fedezze fel az egyes CRM-ek alapvető funkcióit, az AI-alapú betekintéstől a testreszabható munkafolyamatokig és a mobilalkalmazások funkcióiig. Ez a táblázat áttekintést ad azokról az eszközökről, amelyekkel egyszerűsítheti ügyfélkezelési folyamatait.

CRM szoftver Testreszabható munkafolyamatok AI integráció Jelentések Mobilalkalmazás funkciók ClickUp Rendkívül testreszabható munkafolyamatok projektmenedzsmenthez, CRM-hez és feladatok automatizálásához Fejlett AI-képességek a ClickUp Brain segítségével Egyedi irányítópultok és jelentések a projektekkel kapcsolatos betekintéshez Felhasználóbarát mobilalkalmazás feladatkezeléshez és együttműködéshez Salesforce Rugalmas munkafolyamatok a Flow Builder segítségével komplex folyamatokhoz Fejlett mesterséges intelligencia az Einstein segítségével a prediktív elemzéshez és a potenciális ügyfelek pontozásához Átfogó jelentéskészítő eszközök személyre szabott irányítópultokkal Robusztus mobilalkalmazás a potenciális ügyfelek és az értékesítési tevékenységek kezeléséhez Zoho CRM Komplex értékesítési folyamatokhoz szabott munkafolyamat-beállítások Az értékesítési folyamatokhoz igazított, kiterjedt munkafolyamat-testreszabás Sokoldalú jelentéskészítési funkciók testreszabható irányítópultokkal Átfogó mobilalkalmazás a potenciális ügyfelek kezeléséhez és az értékesítési tevékenységek nyomon követéséhez HubSpot CRM Egyszerűsített munkafolyamat-testreszabás az egyszerű automatizáláshoz Korlátozott AI funkciók, elsősorban e-mail nyomon követéshez és potenciális ügyfelek értékeléséhez Marketingmutatókra és értékesítési teljesítményre fókuszáló egyedi jelentések A mobilalkalmazás támogatja a CRM alapvető funkcióit, például a kapcsolattartás kezelését. Microsoft Dynamics 365 A Power Automate segítségével rendkívül rugalmasan alakítható munkafolyamatok különböző üzleti igényekhez Fejlett AI-integráció az Azure AI segítségével a prediktív betekintés érdekében Átfogó jelentéskészítő eszközök, amelyek konkrét KPI-khoz és üzleti célokhoz vannak igazítva Sokoldalú mobilalkalmazás, amely értékesítési nyomon követést és jelentéstételt kínál Pipedrive Közepes testreszabás, amely az értékesítési folyamat szakaszaira összpontosít Alapvető AI funkciók az értékesítési előrejelzésekhez és tevékenységi javaslatokhoz Vizuális jelentések, amelyek kiemelik a folyamat mutatóit és teljesítményét Intuitív mobilalkalmazás, amelyet mozgásban lévő értékesítési szakemberek számára terveztek. Freshsales CRM Közepes testreszabási lehetőségek automatizálási funkciókkal az értékesítési feladatokhoz AI-alapú betekintés a lead scoringba az elkötelezettség szintje alapján Jelentések és elemzések elérhetők, de kevésbé részletesek, mint a versenytársaké. A mobilalkalmazás lehetővé teszi a vezetők menedzsmentjét és a kommunikációt útközben is. Insightly A projektmenedzsmenthez és a CRM funkciókhoz igazított mérsékelt testreszabási lehetőségek Korlátozott AI-képességek, amelyek a felhasználói élmény javítására összpontosítanak Vizuális irányítópultok, amelyek összefoglalják a projektekkel és értékesítési tevékenységekkel kapcsolatos legfontosabb mutatókat. A hatékony mobilalkalmazás lehetővé teszi a kapcsolatok, projektek és feladatok kezelését. SugarCRM Az üzleti követelményekhez szorosan igazodó, skálázható munkafolyamatok Prediktív elemzéshez szükséges AI funkciók az ügyfélismeretek javításához Fejlett jelentési lehetőségek testreszabható irányítópultokkal a részletes elemzéshez Átfogó mobilalkalmazás, amely hozzáférést biztosít az összes alapvető funkcióhoz Creatio CRM Kiterjedt, kódolás nélküli munkafolyamat-beállítások, amelyek az operatív igényekhez igazodnak Erős AI-integráció a folyamatok automatizálásához és a prediktív elemzéshez Részletes jelentéskészítési funkciók testreszabható irányítópultokkal, amelyekből hasznos információk nyerhetők. Sokfunkciós mobilalkalmazás, amely lehetővé teszi az együttműködést és a munkafolyamatok kezelését

Árak

A CRM kiválasztásakor elengedhetetlen az árstruktúra megértése, hogy az illeszkedjen a költségvetéséhez. Itt található az egyes platformok ingyenes opcióinak, kezdő árainak és vállalati szintű csomagjainak áttekintése.

CRM szoftver Ingyenes verzió Kezdő ár Vállalati szintű tervezet ClickUp Örökre ingyenes 7 USD/hó felhasználónként Egyedi árazás Salesforce Ingyenes 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás) 165 USD/hó felhasználónként (éves számlázás) Zoho CRM Ingyenes próba 20 USD/hó felhasználónként 50 USD/hó felhasználónként HubSpot CRM Ingyenes 15 USD/hó felhasználónként (Sales Hub Starter) 150 USD/hó felhasználónként (Sales Hub Enterprise) Microsoft Dynamics 365 Nem meghatározva 65 USD/hó felhasználónként 105 USD/hó felhasználónként Pipedrive Ingyenes próba 24 USD/hó felhasználónként 129 USD/hó felhasználónként Freshsales CRM Ingyenes 11 USD/hó felhasználónként 71 USD/hó felhasználónként Insightly Nem meghatározva 29 USD/hó felhasználónként (éves számlázás) 99 USD/hó felhasználónként SugarCRM Nem meghatározva 19 USD/hó felhasználónként (éves számlázás) 135 USD/hó felhasználónként (éves számlázás) Creatio CRM Ingyenes 15 USD/hó felhasználónként 85 USD/hó felhasználónként

Integrációs kompatibilitás

A CRM szoftver használhatóságát döntően befolyásolja, hogy mennyire képes zökkenőmentesen integrálódni a meglévő technológiai rendszerébe. Ebből a táblázatból megtudhatja, mely eszközök támogatják a népszerű integrációkat, mint például a Google Workspace, a Microsoft 365 és a Slack.

CRM szoftver Google Workspace Microsoft 365 Slack Mailchimp API-k ClickUp Igen Igen Igen Igen Nyitott API Salesforce Igen Igen Igen Igen Nyitott API Zoho CRM Igen Igen Igen Igen Nyitott API HubSpot CRM Igen Igen Igen Igen Nyitott API Microsoft Dynamics 365 Korlátozott Igen Igen Korlátozott Nyitott API Pipedrive Igen Korlátozott Igen Igen Nyitott API Freshsales CRM Igen Korlátozott Korlátozott Igen Nyitott API Insightly Igen Korlátozott Korlátozott Korlátozott Nyitott API SugarCRM Korlátozott Korlátozott Korlátozott Korlátozott Nyitott API Creatio CRM Igen Korlátozott Korlátozott Korlátozott Nyitott API

Skálázhatóság és támogatás

A CRM-nek az üzleti tevékenységével együtt kell fejlődnie. Ez a szakasz a csapat méretezhetőségét, a platform rugalmasságát és a rendelkezésre álló ügyfélszolgálat típusát ismerteti, hogy a CRM biztosan képes legyen kielégíteni az Ön változó igényeit.

CRM szoftver Csapatméret skálázhatósága Skálázhatósági szintek Ügyfélszolgálat elérhetősége ClickUp Kis- és nagyvállalatok Magas skálázhatóság testreszabható opciókkal 24/7 ügyfélszolgálat csevegésen és e-mailen keresztül Salesforce Kis- és nagyvállalatok Rendkívül nagy skálázhatóság bármilyen méretű vállalkozás számára 24/7 ügyfélszolgálat Zoho CRM Kis- és közepes méretű csapatok Magas skálázhatóság különböző szintekkel Hétköznapi ügyfélszolgálat; prémium opciók elérhetők HubSpot CRM Kis- és középvállalkozások Közepes skálázhatóság; növekvő vállalkozások számára alkalmas E-mailes és csevegő támogatás munkaidőben Microsoft Dynamics 365 Közepes és nagyvállalatok Nagyon magas skálázhatóság nagy szervezetek számára 24/7 ügyfélszolgálat vállalati csomagokhoz Pipedrive Kis- és közepes méretű csapatok Jó skálázhatóság az értékesítési csapatok számára E-mailes ügyfélszolgálat; korlátozott csevegési lehetőség Freshsales CRM Kis- és közepes méretű csapatok Közepes skálázhatóság növekvő csapatok számára E-mailes és csevegő támogatás munkaidőben Insightly Kis- és közepes méretű csapatok Közepes skálázhatóság; leginkább startupok és kisvállalkozások számára ideális E-mailes ügyfélszolgálat; korlátozott csevegési lehetőség SugarCRM Közepes és nagyvállalatok Magas skálázhatóság testreszabási lehetőségekkel Hétköznapi ügyfélszolgálat; prémium opciók elérhetők Creatio CRM Közepes és nagyvállalatok Nagyon magas skálázhatóság; nagyobb csapatok számára tervezve 24/7 ügyfélszolgálat kiterjedt erőforrásokkal

Minden CRM azt ígéri, hogy segít a kapcsolatok kezelésében és a termelékenység növelésében, de melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek? Hasonlítsuk össze részletesen a CRM szoftvereket, és nézzük meg, mi különbözteti meg őket egymástól.

1. ClickUp (A legjobb all-in-one CRM és feladatkezelő szoftver)

Az első helyen a ClickUp CRM áll, egy sokoldalú megoldás, amely növeli a termelékenységet és központosítja az ügyfélkapcsolat-kezelést. Olyan eszközöket kínál, amelyek nyomon követik az értékesítési folyamatokat, automatizálják a munkafolyamatokat és kezelik az ügyféladatokat.

ClickUp nézetek

A ClickUp Views segítségével egy pillanat alatt áttekintheti az ügyfélkapcsolatokat.

A ClickUp Views segítségével könnyedén kezelheti a potenciális ügyfeleket, az értékesítési folyamatokat, az ügyfélkapcsolatokat és a megrendeléseket több mint 10 testreszabható nézet, például lista, tábla és táblázat segítségével. Ezek a rugalmas opciók lehetővé teszik, hogy a csapat igényeinek megfelelően kövesse nyomon a fiókokat és a munkafolyamatokat.

ClickUp műszerfalak

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben nyerhet betekintést az ügyfelek elkötelezettségébe.

A ClickUp Dashboards egyszerűsíti az ügyfélkezelést, mivel áttekinthető képet ad az összes ügyfélaktivitásról. A kártyákat testreszabhatja, hogy nyomon követhesse a legfontosabb mutatókat, mint például az interakciók, a konverziós arányok és a feladatok teljesítése.

Minden kártya rugalmas, méretét megváltoztathatja és szűrheti, hogy a legfontosabb adatokra koncentrálhasson.

A ClickUp a legjobb projektmenedzsment és CRM eszköz, amellyel eddig találkoztam. Sokoldalúságának köszönhetően valóban minden feladatát egy helyen intézheti, anélkül, hogy más szolgáltatásokra is előfizetnie kellene.

A ClickUp a legjobb projektmenedzsment és CRM eszköz, amellyel eddig találkoztam. Sokoldalúságának köszönhetően valóban minden feladatát egy helyen intézheti, anélkül, hogy több más szolgáltatásra is előfizetnie kellene.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp CRM-sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen nyomon követni az ügyfeleket és az értékesítési lehetőségeket.

A platform több mint 1000 előre elkészített sablont is kínál, például a ClickUp CRM sablont. Ez a keretrendszer alapul szolgál a potenciális ügyfelekkel és a meglévő ügyfelekkel való kapcsolatok kiépítéséhez, és minden szükséges funkcióval rendelkezik az értékesítési folyamatok kezeléséhez.

Ez segít Önnek:

Minősítse a potenciális ügyfeleket, hogy biztosan a megfelelő lehetőségekre koncentráljon.

Nyerjen üzleteket az értékesítési folyamatok racionalizálásával

Rendezze el a kapcsolattartási adatokat a könnyű hozzáférés és kezelés érdekében.

Kövesse nyomon az üzleteket és a számlákat, hogy teljes képet kapjon az értékesítési folyamatáról.

A ClickUp legjobb funkciói

Integrációk: Integrálja több mint 2600 eszközzel, beleértve a Google Drive-ot, az Outlookot, a Jirát és még sok mást, Integrálja több mint 2600 eszközzel, beleértve a Google Drive-ot, az Outlookot, a Jirát és még sok mást, a ClickUp Integrations segítségével.

Együttműködési funkciók: A ClickUp Chat és A ClickUp Chat és a ClickUp Assign Comments segítségével valós időben léphet kapcsolatba csapatával és ügyfeleivel.

A ClickUp korlátai

Egyes új felhasználóknak nehézséget okozhat a számos funkció és testreszabási lehetőség megismerése.

A testreszabási lehetőségek kezdők számára túlnyomóak lehetnek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

🧠 Érdekesség: A „ügyfélkapcsolat-kezelés” kifejezést 1995-ben Tom Siebel, Jagdish N. Seth és a Gartner Group alkotta meg, ami megváltoztatta a vállalkozások és az ügyfelek közötti interakciót.

2. Salesforce (a legjobb CRM nagyvállalatok számára)

via Salesforce

A Salesforce egy átfogó platformot kínál, amely segít a vállalkozásoknak erősebb ügyfélkapcsolatok kiépítésében és az értékesítés növekedésének elősegítésében. Kiemelkedő tulajdonsága a testreszabhatóság és a skálázhatóság.

A CRM funkcióit ügyfélalkalmazások, automatizált folyamatok és harmadik féltől származó integrációk segítségével valósíthatja meg egyedi munkafolyamatában az AppExchange piactéren keresztül.

A Salesforce legjobb funkciói

Rendezze adatait objektumokba, rekordokba, mezőkbe, szervezetekbe és alkalmazásokba táblázatszerű formátumban.

Automatizálja az ügyfélkapcsolatokat az Einstein Bots segítségével, amely a megkeresések 60%-át kezeli, javítva ezzel a válaszadási időket.

Használja ki a CRM Analytics előnyeit az AI-alapú előrejelzések és perspektívás betekintés érdekében.

A Salesforce korlátai

Nem kínál színkódolási lehetőségeket a potenciális ügyfelek rendszerezéséhez.

A műszerfalak nem testreszabhatók és nem rendelkeznek fejlett jelentéskészítési funkciókkal.

Salesforce árak

Ingyenes

Starter Suite: 25 USD/hó felhasználónként

Pro Suite: 100 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként

Einstein 1 értékesítés: 500 USD/hó felhasználónként

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2800 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 700 értékelés)

💡 Profi tipp: Készítsen szabványosított utánkövetési folyamatot a CRM-ben az egyes ügyfélszakaszokhoz. Ez segít biztosítani a következetes kommunikációt, és megkönnyíti a csapat számára az egyes fiókok igényeinek prioritásba rendezését.

3. Zoho CRM (A legjobb kis- és középvállalkozások számára)

via Zoho CRM

A Zoho CRM számos funkcióval segíti a vállalkozásokat az ügyfélkapcsolatok és az értékesítési folyamatok finomításában. Tiszta felülete támogatja az értékesítési előrejelzéseket, a folyamatok kezelését és az elemzéseket, így praktikus választás távoli értékesítési csapatok számára.

Ráadásul a platform integrálható más Zoho alkalmazásokkal és harmadik féltől származó eszközökkel, így egy ökoszisztémát hozva létre az ügyféladatok, az értékesítéskezelés és a kommunikáció számára.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Használja a PathFinder szolgáltatást, hogy betekintést nyerjen az ügyfelek és márkája közötti interakciókba több csatornán és érintkezési ponton keresztül.

Hozzon létre komplex, többfunkciós útvonalakat, és határozza meg az ügyfélút különböző szintjeit a Journey Builder segítségével.

Tartsa a kapcsolatot ügyfeleivel e-mailen, telefonon, csevegőn, közösségi médián és más csatornákon keresztül az omnichannel jelenlétnek köszönhetően.

A Zoho CRM korlátai

Nincs offline funkciója

A potenciális ügyfelek kezelése frusztráló lehet a B2B vállalatok számára, mivel megköveteli, hogy minden potenciális ügyfél „vezetéknevét” feltérképezzék, ami hatékonytalan megoldásokhoz vezet.

Zoho CRM árak

Alapcsomag: 20 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6800 értékelés)

4. HubSpot CRM (a legjobb integrációk és felhasználóbarát felület szempontjából)

via Hubspot

Az egyszerűség és a skálázhatóság jegyében fejlesztett HubSpot CRM egy megbízható megoldás, amely CRM-, marketing- és értékesítési eszközöket integrál egy platformba. Számos ingyenes funkciója, például e-mail nyomon követés, tartalomkezelés és élő csevegő eszközök népszerű választássá teszik a kisebb csapatok CRM-stratégiáinak fejlesztéséhez.

Nyomon követheti a potenciális ügyfeleket és automatizálhatja az ügyfélkapcsolatokat, miközben elemzi a kampányok teljesítményét.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

Az egész értékesítési folyamatot valós időben, irányítópultként jelenítheti meg.

Használja az AI-alapú Smart CRM-et az ügyféladatok, a csapatok és a technológiai eszközök egységesítéséhez, hogy skálázható ügyfélélményt biztosítson.

Használja ki a különböző CRM-komponenseket , például az üzletkötés és a feladatkezelés e-mail nyomon követésével.

A HubSpot CRM korlátai

Nincsenek lehetőségek e-mailek tervezésére, különösen, ha azok multimédiás elemeket tartalmaznak.

Korlátozott jelentéskészítési funkciók; a felhasználók nem tudják nyomon követni az ügyfelek útját és megérteni a marketingesemények idővonalát nagy léptékben.

HubSpot CRM árak

Ingyenes

Sales Hub Starter: 15 USD/hó felhasználónként

Sales Hub Professional: 90 USD/hó felhasználónként

Sales Hub Enterprise: 150 USD/hó felhasználónként

HubSpot CRM értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4200 értékelés)

5. Microsoft Dynamics 365 (a legjobb integrált ERP és CRM megoldásokhoz)

a Microsoft Dynamics 365 segítségével

A Microsoft Dynamics 365 egy felhőalapú CRM platform ( ), amely integrálja a vállalati erőforrás-tervezést (ERP). Jó választás azoknak a szervezeteknek, amelyek ügyfélkezelésüket és működésüket, például pénzügyi és ellátási lánc folyamataikat szeretnék racionalizálni.

Lehetővé teszi a Microsoft felhőalapú infrastruktúrájának kihasználását és az ökoszisztéma eszközeivel való integrációt. Ezenkívül a Microsoft Dynamics 365 irányítópultjain belül különböző diagramtípusokkal és mezőkkel kísérletezve dinamikusan vizualizálhatja az adatokat.

A Microsoft Dynamics 365 legjobb funkciói

Használja a Microsoft Copilotot az AI-alapú valós idejű betekintéshez, hogy felmérje az ügyfelek reakcióit és személyre szabja az ügyfélutakat.

Csatlakozzon és férjen hozzá számos forrásból származó adatokhoz, hogy átfogó képet kapjon az üzleti tevékenységekről.

A Microsoft Dynamics 365 korlátai

Elsősorban Microsoft-felhasználók számára készült, ezért kevésbé alkalmazkodó a különböző eszközöket használó csapatok számára.

Korlátozott együttműködési lehetőségek, lassulás jelentései, amikor több felhasználó egyszerre szerkeszti ugyanazt a dokumentumot vagy prezentációt.

A Microsoft Dynamics 365 árai

Professzionális: 65 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 105 USD/hó felhasználónként

Prémium: 150 USD/hó felhasználónként

Microsoft Dynamics 365 értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 5700 értékelés)

🤝 Barátos emlékeztető: A CRM bevezetése kudarcba fulladhat, ha a csapata nem tudja, hogyan kell használni. A legjobb, ha befektet a bevezetésbe és a folyamatos tanulásba, különösen az elején.

6. Pipedrive (A legjobb a folyamatok kezeléséhez és az értékesítés optimalizálásához)

via Pipedrive

A Pipedrive egy értékesítésközpontú CRM-platform, amely a folyamatok kezelésére és az üzletek nyomon követésére helyezi a hangsúlyt. Vizuális elrendezése megkönnyíti a csapatok számára, hogy lássák, hol tartanak az üzletek az értékesítési folyamatban, és azonosítsák a figyelmet igénylő lehetőségeket. Emellett automatizálhatja a ismétlődő feladatokat, például emlékeztetőket állíthat be vagy követő e-maileket generálhat, így szervezheti a munkafolyamatot.

Az Insights funkció segít optimalizálni a munkafolyamatokat a nyertes minták azonosításával, míg a célkitűzés és előrejelzés eszközök jobb erőforrás-elosztást és stratégiai tervezést tesznek lehetővé.

A Pipedrive legjobb funkciói

Kerülje el a követés elmulasztását a LeadBooster, a Live Chat, a Chatbot és az AI-alapú figyelmeztetések segítségével, hogy a potenciális ügyfelekre koncentrálhasson.

Szerezzen valós idejű értékesítési jelentéseket, és ismerje meg értékesítési csatornájának minden részletét az AI-javaslatok, a célkitűzések, a csapatfigyelés és a fejlett értékesítési mutatók segítségével.

A Pipedrive korlátai

A felhasználók nem hozhatnak létre terméklistákat a megfelelő potenciális ügyfelekhez, ami miatt az adatok rendezetlenek lesznek.

A magas szintű adatok, például az új ügyfelek száma, megkereséséhez komplex szűrők beállítása szükséges, és gyakran megbízhatatlan eredményeket kapunk.

Pipedrive árak

Essential: 24 USD/hó felhasználónként

Haladó: 44 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 64 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 79 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 129 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

💡 Profi tipp: Állítson be ügyfél-visszajelzés gyűjtési pontokat a CRM-ben, például automatikus felméréseket a támogatási jegyek lezárása után. Ez értékes betekintést nyújt az ügyfél-elégedettségbe és a fejlesztendő területekbe.

7. Freshsales CRM (A legjobb AI-alapú betekintés és automatizálás)

via Freshworks

A Freshsales CRM olyan eszközök biztosítására összpontosít, amelyek egyszerűsítik a potenciális ügyfelek kezelését és a kommunikációt.

A Contact Scoring System segít az értékesítési csapatoknak a potenciális ügyfelek fontossági sorrendjének megállapításában, míg a beépített e-mail és telefonos ügyfélszolgálati funkciók megkönnyítik a közvetlen ügyfélkapcsolatot a platformon keresztül. Ez azt jelenti, hogy nem kell több belső és külső kommunikációs eszköz között váltogatnia.

A Freshsales CRM legjobb funkciói

Tekintse meg az ügyfélkapcsolatokat, beleértve a közösségi profilokat, a weboldalon való aktivitást, az ügyfélkapcsolati pontokat és egyebeket, egy helyen.

Használja Freddy-t, a mesterséges intelligencia asszisztensét, hogy elemezze és tanuljon az ügyfelek korábbi adataiból és tevékenységeiből, és így betekintést nyerjen.

Szerezzen hasznos információkat a részletes elemző eszközökkel, hozzon létre egyedi jelentéseket, és ütemezze azok elküldését a postaládájába.

A Freshsales CRM korlátai

Nincsenek fejlett automatizálási funkciók, mint például aritmetikai műveletek és relatív mezőösszehasonlítások.

A feladatkezelő rendszer nem nyújt áttekintést a vezetőknek a csapat tagjainak feladatait illetően.

Freshsales CRM árak

Ingyenes

Növekedés: 11 USD/hó felhasználónként

Pro: 47 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 71 USD/hó felhasználónként

Freshsales CRM értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

8. Insightly (A legkönnyebben olvasható elemzések és jelentések szempontjából a legjobb)

via Insightly

Az Insightly ötvözi az ügyfélkapcsolat-kezelő eszközöket a projektkövetési funkciókkal. Ezért jó választás azoknak a csapatoknak, amelyek egy platformon szeretnék kezelni az ügyfélkapcsolatokat és a kapcsolódó feladatokat.

Ráadásul segít lebontani a szilárd határokat azáltal, hogy az adatokat minden érintett fél számára hozzáférhetővé teszi.

Az Insightly legjobb funkciói

Vezesse, rendelje hozzá és irányítsa a potenciális ügyfeleket, miközben testreszabja az objektumokat, mezőket és projektmenedzsment szakaszokat.

Tervezzen kényelmes ügyfélszolgálati panelt az Insightly Service segítségével, amely tudásmenedzsment, jegyrendszer és jelentéskészítési funkciókat kínál.

Hozzon létre és kövessen nyomon értékesítési folyamatokat, és támogassa távoli csapatokat a CRM mobilalkalmazással.

Az Insightly korlátai

Nincsenek fejlett keresési lehetőségek, ami zavart okozhat

Az integrációs lehetőségek nem feltétlenül elegendőek a niche eszközöket használó vállalkozások számára.

Insightly árak

Plusz: 29 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Insightly értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4/5 (600+ értékelés)

🔍 Tudta? A szervezetek körülbelül 82%-a CRM-rendszerekre támaszkodik az ügyfélkapcsolatok kezelése és az értékesítési jelentések egyszerűsítése érdekében. Ez a felhasználás rávilágít arra, hogy a CRM kritikus szerepet játszik abban, hogy a vállalkozások nyomon kövessék teljesítményüket, előre jelezzék az értékesítést és adat alapú döntéseket hozzanak.

9. SugarCRM (A legjobban testreszabható megoldásokhoz)

via SugarCRM

A SugarCRM egy testreszabható CRM szoftver, amely részletes képet ad az ügyfélkapcsolatokról és az adatokról. Robusztus eszközöket kínál az értékesítés automatizálásához, marketingkampányokhoz és ügyfélszolgálathoz, segítve Önt a kapcsolatok kezelésében az első kapcsolatfelvételtől az értékesítés utáni támogatásig.

A SugarCRM legjobb funkciói

Egy képernyőn áttekintheti az ügyfelek tevékenységét, előzményeit és adatait.

Jósolja meg az értékesítési teljesítményt fejlett előrejelzések, időérzékeny elemzések és valós idejű mutatók segítségével.

Automatizálja az értékesítési teljesítményt drag-and-drop munkafolyamatokkal és intelligens útmutatókkal

A SugarCRM korlátai

Nincs fejlett jelentéskészítési funkciója, például nem lehet több adat sorozatot hozzáadni a diagramokhoz.

A háttérprogramozási nyelv megtanulása nehéz, ezért a nem technikai felhasználók számára bonyolult a használata.

SugarCRM árak

Alapvető szolgáltatások: 19 USD/hó, minimum három felhasználó számára

Standard: 59 USD/hó, minimum 10 felhasználó esetén

Haladó: 85 USD/hó minimum 10 felhasználó esetén

Premier: 135 USD/hó, minimum 10 felhasználó esetén

SugarCRM értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (700+ értékelés)

Capterra: 3,8/5 (több mint 400 értékelés)

💡 Profi tipp: Rendszeresen frissítse CRM-je szegmentációs kritériumait, hogy azok alkalmazkodjanak az ügyfelek viselkedésének vagy a piaci feltételek változásainak. Ez biztosítja, hogy célzása hatékony és releváns maradjon az ügyfelek igényeinek változásával.

10. Creatio CRM (A legjobb alacsony kódszintű folyamatok automatizálásához és rugalmassághoz)

via Creatio CRM

A Creatio CRM egy folyamatorientált platform, amely a végpontok közötti ügyfélút automatizálását és a kódolás nélküli testreszabást helyezi előtérbe. Az értékesítési, marketing és szolgáltatási eszközöket egy közös adatbázisban egyesíti, így az ügyfélút minden szakaszát kezelheti.

Segít a munkafolyamatok tervezésében és automatizálásában anélkül, hogy kiterjedt technikai szakértelemre lenne szükség. Emellett 360 fokos ügyfélképet kap, amelyben láthatja az ügyfélprofilokat, a történetet és az AI-alapú betekintéseket.

A Creatio CRM legjobb funkciói

Összehangolja értékesítési, marketing és szolgáltatási csapatait az egyetlen forrásból származó adatbázisban található potenciális ügyfelek és visszatérő ügyfelek folyamatával.

Elemezze és kövesse nyomon az értékesítési folyamatokat szakaszok, legjobb értékesítők, nyereség/veszteség arány és egyéb szempontok szerint, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.

Javítsa ügyfélszolgálatát, válaszadási idejét, CSAT (ügyfél-elégedettségi pontszám), NPS (nettó ajánlói pontszám) és CES (ügyfél-erőfeszítési pontszám) pontszámait.

A Creatio CRM korlátai

A telefonról vagy az Outlookból nem lehet egyedi potenciális ügyfeleket feltölteni teljes szinkronizálás nélkül.

Creatio CRM árak

Értékesítés: 15 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 55 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 85 USD/hó felhasználónként

Creatio CRM értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

🔍 Tudta? Az előrejelzések és a pipeline-elemzések ma a legfontosabb CRM-prioritások a szervezetek számára, a vezetők 43%-a hangsúlyozza ezek fontosságát. Közvetlenül mögöttük, 41% tartja fontosnak az intent adatok és a lead scoringot a megfelelő lehetőségek azonosítása és megcélzása érdekében.

Erősebb CRM-munkafolyamatok kialakítása a ClickUp segítségével

Minden, ebben a CRM-összehasonlításban szereplő szoftvernek megvannak a maga erősségei, az elemzéstől a potenciális ügyfelek kezelésén át az ügyfél-elkötelezettséget növelő eszközökig.

Ha még mindig bizonytalan, íme egy tipp: válasszon olyan CRM-megoldást, amely megfelel a jelenlegi igényeinek, és az üzleti növekedéssel együtt bővíthető. Illeszkednie kell a csapat munkamenetéhez, és integrálódnia kell a meglévő folyamatokba.

Ez az a terület, ahol a ClickUp felülmúlja a többi eszközt.

A rugalmasságot és ellenőrzést igénylő csapatok számára tervezett ClickUp CRM zökkenőmentesen integrálódik hatékony projektmenedzsment eszközeivel. Akár a ClickUp Dashboards segítségével követi nyomon a potenciális ügyfeleket, akár a Views segítségével kezeli az értékesítési folyamatokat, a ClickUp lehetővé teszi, hogy a csapata céljaihoz igazodó rendszert hozzon létre.

