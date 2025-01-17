CRM összehasonlítás: a 10 legjobb CRM szoftver 2025-ben

Értékesítési csapata egy nagy üzletet készül lezárni, de a fontos ügyféladatok szét vannak szórva a jegyzetlapokon, táblázatokban és e-mailekben.
Ez egy frusztráló és költséges hiba, amelyet egyetlen vállalkozás sem engedhet meg magának.
A ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerek célja az ügyfelekkel, potenciális ügyfelekkel és más érdekelt felekkel való interakciók kezelése és optimalizálása.
De melyik fog a legjobban működni a munkafolyamatában?
Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a 10 legjobb CRM szoftver megoldást, amelyek segítenek Önnek üzleti céljait előtérbe helyezni. 🎯
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Fedezze fel a 10 legjobb CRM szoftvert:
- ClickUp (A legjobb all-in-one CRM és feladatkezelő szoftver)
- Salesforce (a legjobb CRM nagyvállalatok számára)
- Zoho CRM (A legjobb kis- és középvállalkozások számára)
- HubSpot CRM (a legjobb integrációk és felhasználóbarát élmény szempontjából)
- Microsoft Dynamics 365 (a legjobb integrált ERP és CRM megoldásokhoz)
- Pipedrive (A legjobb a folyamatok kezeléséhez és az értékesítés optimalizálásához)
- Freshsales CRM (A legjobb AI-alapú betekintés és automatizálás)
- Insightly (a legkönnyebben olvasható elemzések és jelentések szempontjából a legjobb)
- SugarCRM (A legjobban testreszabható megoldásokhoz)
- Creatio CRM (A legjobb alacsony kódszintű folyamatok automatizálásához és rugalmassághoz)
Mit kell keresnie egy CRM szoftverben?
A CRM szoftver kiválasztásakor fontos, hogy olyan funkciókra összpontosítson, amelyek összhangban állnak üzleti céljaival és optimalizálják a működést.
Vessünk egy pillantást néhány fontos szempontra, amelyet érdemes figyelembe venni. 💁
- Vezető menedzsment: Nyomon követi és ápolja a vezetőket valós idejű betekintéssel a vezető viselkedésébe.
- Integrációs képességek: Integrálható más üzleti szoftverekkel, például ERP-rendszerekkel, marketingplatformokkal és termelékenységi eszközökkel.
- Bevételek nyomon követése: Valós időben figyeli az értékesítési adatokat, és átfogó jelentéseket készít a megalapozott döntéshozatalhoz.
- Mesterséges intelligencia és gépi tanulás: AI és ML technológiákat alkalmaz az ügyféladatok elemzésére és az elkötelezettségi stratégiák fejlesztésére.
- Központosított adattárolás: Összegyűjti az ügyfelekkel való interakciókat a különböző csatornákon, például weboldalakon, közösségi médiában és e-mailekben, hogy javítsa a szolgáltatás következetességét.
A CRM szoftverének rendelkeznie kell más fejlett funkciókkal is, például testreszabási lehetőségekkel, többnyelvű támogatással, dokumentumkezeléssel és előrejelző eszközökkel.
🧠 Érdekesség: Az első CRM-rendszer az 1980-as évekre nyúlik vissza, és inkább egy kapcsolattartási adatbázisra hasonlított, mint a mai fejlett eszközökre. A CRM-szoftverek fejlődése döntő szerepet játszott abban, hogy a vállalkozások egyszerű kapcsolattartási adatbázisokból hatékony platformokká alakultak át, amelyekkel ügyfélkapcsolatokat, értékesítést és marketinget lehet kezelni.
A CRM-eszközök átfogó funkcióinak összehasonlítása
Mielőtt rátérnénk az egyes eszközök részleteire, nézzünk meg néhány összehasonlító kiemelt pontot, amelyek segítenek azonosítani a szervezetének legmegfelelőbb CRM szoftvert. 👇
Általános jellemzők
Fedezze fel az egyes CRM-ek alapvető funkcióit, az AI-alapú betekintéstől a testreszabható munkafolyamatokig és a mobilalkalmazások funkcióiig. Ez a táblázat áttekintést ad azokról az eszközökről, amelyekkel egyszerűsítheti ügyfélkezelési folyamatait.
|CRM szoftver
|Testreszabható munkafolyamatok
|AI integráció
|Jelentések
|Mobilalkalmazás funkciók
|ClickUp
|Rendkívül testreszabható munkafolyamatok projektmenedzsmenthez, CRM-hez és feladatok automatizálásához
|Fejlett AI-képességek a ClickUp Brain segítségével
|Egyedi irányítópultok és jelentések a projektekkel kapcsolatos betekintéshez
|Felhasználóbarát mobilalkalmazás feladatkezeléshez és együttműködéshez
|Salesforce
|Rugalmas munkafolyamatok a Flow Builder segítségével komplex folyamatokhoz
|Fejlett mesterséges intelligencia az Einstein segítségével a prediktív elemzéshez és a potenciális ügyfelek pontozásához
|Átfogó jelentéskészítő eszközök személyre szabott irányítópultokkal
|Robusztus mobilalkalmazás a potenciális ügyfelek és az értékesítési tevékenységek kezeléséhez
|Zoho CRM
|Komplex értékesítési folyamatokhoz szabott munkafolyamat-beállítások
|Az értékesítési folyamatokhoz igazított, kiterjedt munkafolyamat-testreszabás
|Sokoldalú jelentéskészítési funkciók testreszabható irányítópultokkal
|Átfogó mobilalkalmazás a potenciális ügyfelek kezeléséhez és az értékesítési tevékenységek nyomon követéséhez
|HubSpot CRM
|Egyszerűsített munkafolyamat-testreszabás az egyszerű automatizáláshoz
|Korlátozott AI funkciók, elsősorban e-mail nyomon követéshez és potenciális ügyfelek értékeléséhez
|Marketingmutatókra és értékesítési teljesítményre fókuszáló egyedi jelentések
|A mobilalkalmazás támogatja a CRM alapvető funkcióit, például a kapcsolattartás kezelését.
|Microsoft Dynamics 365
|A Power Automate segítségével rendkívül rugalmasan alakítható munkafolyamatok különböző üzleti igényekhez
|Fejlett AI-integráció az Azure AI segítségével a prediktív betekintés érdekében
|Átfogó jelentéskészítő eszközök, amelyek konkrét KPI-khoz és üzleti célokhoz vannak igazítva
|Sokoldalú mobilalkalmazás, amely értékesítési nyomon követést és jelentéstételt kínál
|Pipedrive
|Közepes testreszabás, amely az értékesítési folyamat szakaszaira összpontosít
|Alapvető AI funkciók az értékesítési előrejelzésekhez és tevékenységi javaslatokhoz
|Vizuális jelentések, amelyek kiemelik a folyamat mutatóit és teljesítményét
|Intuitív mobilalkalmazás, amelyet mozgásban lévő értékesítési szakemberek számára terveztek.
|Freshsales CRM
|Közepes testreszabási lehetőségek automatizálási funkciókkal az értékesítési feladatokhoz
|AI-alapú betekintés a lead scoringba az elkötelezettség szintje alapján
|Jelentések és elemzések elérhetők, de kevésbé részletesek, mint a versenytársaké.
|A mobilalkalmazás lehetővé teszi a vezetők menedzsmentjét és a kommunikációt útközben is.
|Insightly
|A projektmenedzsmenthez és a CRM funkciókhoz igazított mérsékelt testreszabási lehetőségek
|Korlátozott AI-képességek, amelyek a felhasználói élmény javítására összpontosítanak
|Vizuális irányítópultok, amelyek összefoglalják a projektekkel és értékesítési tevékenységekkel kapcsolatos legfontosabb mutatókat.
|A hatékony mobilalkalmazás lehetővé teszi a kapcsolatok, projektek és feladatok kezelését.
|SugarCRM
|Az üzleti követelményekhez szorosan igazodó, skálázható munkafolyamatok
|Prediktív elemzéshez szükséges AI funkciók az ügyfélismeretek javításához
|Fejlett jelentési lehetőségek testreszabható irányítópultokkal a részletes elemzéshez
|Átfogó mobilalkalmazás, amely hozzáférést biztosít az összes alapvető funkcióhoz
|Creatio CRM
|Kiterjedt, kódolás nélküli munkafolyamat-beállítások, amelyek az operatív igényekhez igazodnak
|Erős AI-integráció a folyamatok automatizálásához és a prediktív elemzéshez
|Részletes jelentéskészítési funkciók testreszabható irányítópultokkal, amelyekből hasznos információk nyerhetők.
|Sokfunkciós mobilalkalmazás, amely lehetővé teszi az együttműködést és a munkafolyamatok kezelését
Árak
A CRM kiválasztásakor elengedhetetlen az árstruktúra megértése, hogy az illeszkedjen a költségvetéséhez. Itt található az egyes platformok ingyenes opcióinak, kezdő árainak és vállalati szintű csomagjainak áttekintése.
|CRM szoftver
|Ingyenes verzió
|Kezdő ár
|Vállalati szintű tervezet
|ClickUp
|Örökre ingyenes
|7 USD/hó felhasználónként
|Egyedi árazás
|Salesforce
|Ingyenes
|25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
|165 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
|Zoho CRM
|Ingyenes próba
|20 USD/hó felhasználónként
|50 USD/hó felhasználónként
|HubSpot CRM
|Ingyenes
|15 USD/hó felhasználónként (Sales Hub Starter)
|150 USD/hó felhasználónként (Sales Hub Enterprise)
|Microsoft Dynamics 365
|Nem meghatározva
|65 USD/hó felhasználónként
|105 USD/hó felhasználónként
|Pipedrive
|Ingyenes próba
|24 USD/hó felhasználónként
|129 USD/hó felhasználónként
|Freshsales CRM
|Ingyenes
|11 USD/hó felhasználónként
|71 USD/hó felhasználónként
|Insightly
|Nem meghatározva
|29 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
|99 USD/hó felhasználónként
|SugarCRM
|Nem meghatározva
|19 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
|135 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
|Creatio CRM
|Ingyenes
|15 USD/hó felhasználónként
|85 USD/hó felhasználónként
Integrációs kompatibilitás
A CRM szoftver használhatóságát döntően befolyásolja, hogy mennyire képes zökkenőmentesen integrálódni a meglévő technológiai rendszerébe. Ebből a táblázatból megtudhatja, mely eszközök támogatják a népszerű integrációkat, mint például a Google Workspace, a Microsoft 365 és a Slack.
|CRM szoftver
|Google Workspace
|Microsoft 365
|Slack
|Mailchimp
|API-k
|ClickUp
|Igen
|Igen
|Igen
|Igen
|Nyitott API
|Salesforce
|Igen
|Igen
|Igen
|Igen
|Nyitott API
|Zoho CRM
|Igen
|Igen
|Igen
|Igen
|Nyitott API
|HubSpot CRM
|Igen
|Igen
|Igen
|Igen
|Nyitott API
|Microsoft Dynamics 365
|Korlátozott
|Igen
|Igen
|Korlátozott
|Nyitott API
|Pipedrive
|Igen
|Korlátozott
|Igen
|Igen
|Nyitott API
|Freshsales CRM
|Igen
|Korlátozott
|Korlátozott
|Igen
|Nyitott API
|Insightly
|Igen
|Korlátozott
|Korlátozott
|Korlátozott
|Nyitott API
|SugarCRM
|Korlátozott
|Korlátozott
|Korlátozott
|Korlátozott
|Nyitott API
|Creatio CRM
|Igen
|Korlátozott
|Korlátozott
|Korlátozott
|Nyitott API
Skálázhatóság és támogatás
A CRM-nek az üzleti tevékenységével együtt kell fejlődnie. Ez a szakasz a csapat méretezhetőségét, a platform rugalmasságát és a rendelkezésre álló ügyfélszolgálat típusát ismerteti, hogy a CRM biztosan képes legyen kielégíteni az Ön változó igényeit.
|CRM szoftver
|Csapatméret skálázhatósága
|Skálázhatósági szintek
|Ügyfélszolgálat elérhetősége
|ClickUp
|Kis- és nagyvállalatok
|Magas skálázhatóság testreszabható opciókkal
|24/7 ügyfélszolgálat csevegésen és e-mailen keresztül
|Salesforce
|Kis- és nagyvállalatok
|Rendkívül nagy skálázhatóság bármilyen méretű vállalkozás számára
|24/7 ügyfélszolgálat
|Zoho CRM
|Kis- és közepes méretű csapatok
|Magas skálázhatóság különböző szintekkel
|Hétköznapi ügyfélszolgálat; prémium opciók elérhetők
|HubSpot CRM
|Kis- és középvállalkozások
|Közepes skálázhatóság; növekvő vállalkozások számára alkalmas
|E-mailes és csevegő támogatás munkaidőben
|Microsoft Dynamics 365
|Közepes és nagyvállalatok
|Nagyon magas skálázhatóság nagy szervezetek számára
|24/7 ügyfélszolgálat vállalati csomagokhoz
|Pipedrive
|Kis- és közepes méretű csapatok
|Jó skálázhatóság az értékesítési csapatok számára
|E-mailes ügyfélszolgálat; korlátozott csevegési lehetőség
|Freshsales CRM
|Kis- és közepes méretű csapatok
|Közepes skálázhatóság növekvő csapatok számára
|E-mailes és csevegő támogatás munkaidőben
|Insightly
|Kis- és közepes méretű csapatok
|Közepes skálázhatóság; leginkább startupok és kisvállalkozások számára ideális
|E-mailes ügyfélszolgálat; korlátozott csevegési lehetőség
|SugarCRM
|Közepes és nagyvállalatok
|Magas skálázhatóság testreszabási lehetőségekkel
|Hétköznapi ügyfélszolgálat; prémium opciók elérhetők
|Creatio CRM
|Közepes és nagyvállalatok
|Nagyon magas skálázhatóság; nagyobb csapatok számára tervezve
|24/7 ügyfélszolgálat kiterjedt erőforrásokkal
A legjobb CRM-eszközök részletes lebontása
Minden CRM azt ígéri, hogy segít a kapcsolatok kezelésében és a termelékenység növelésében, de melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek? Hasonlítsuk össze részletesen a CRM szoftvereket, és nézzük meg, mi különbözteti meg őket egymástól.
1. ClickUp (A legjobb all-in-one CRM és feladatkezelő szoftver)
Az első helyen a ClickUp CRM áll, egy sokoldalú megoldás, amely növeli a termelékenységet és központosítja az ügyfélkapcsolat-kezelést. Olyan eszközöket kínál, amelyek nyomon követik az értékesítési folyamatokat, automatizálják a munkafolyamatokat és kezelik az ügyféladatokat.
ClickUp nézetek
A ClickUp Views segítségével könnyedén kezelheti a potenciális ügyfeleket, az értékesítési folyamatokat, az ügyfélkapcsolatokat és a megrendeléseket több mint 10 testreszabható nézet, például lista, tábla és táblázat segítségével. Ezek a rugalmas opciók lehetővé teszik, hogy a csapat igényeinek megfelelően kövesse nyomon a fiókokat és a munkafolyamatokat.
ClickUp műszerfalak
A ClickUp Dashboards egyszerűsíti az ügyfélkezelést, mivel áttekinthető képet ad az összes ügyfélaktivitásról. A kártyákat testreszabhatja, hogy nyomon követhesse a legfontosabb mutatókat, mint például az interakciók, a konverziós arányok és a feladatok teljesítése.
Minden kártya rugalmas, méretét megváltoztathatja és szűrheti, hogy a legfontosabb adatokra koncentrálhasson.
A ClickUp a legjobb projektmenedzsment és CRM eszköz, amellyel eddig találkoztam. Sokoldalúságának köszönhetően valóban minden feladatát egy helyen intézheti, anélkül, hogy más szolgáltatásokra is előfizetnie kellene.
A ClickUp a legjobb projektmenedzsment és CRM eszköz, amellyel eddig találkoztam. Sokoldalúságának köszönhetően valóban minden feladatát egy helyen intézheti, anélkül, hogy több más szolgáltatásra is előfizetnie kellene.
A platform több mint 1000 előre elkészített sablont is kínál, például a ClickUp CRM sablont. Ez a keretrendszer alapul szolgál a potenciális ügyfelekkel és a meglévő ügyfelekkel való kapcsolatok kiépítéséhez, és minden szükséges funkcióval rendelkezik az értékesítési folyamatok kezeléséhez.
Ez segít Önnek:
- Minősítse a potenciális ügyfeleket, hogy biztosan a megfelelő lehetőségekre koncentráljon.
- Nyerjen üzleteket az értékesítési folyamatok racionalizálásával
- Rendezze el a kapcsolattartási adatokat a könnyű hozzáférés és kezelés érdekében.
- Kövesse nyomon az üzleteket és a számlákat, hogy teljes képet kapjon az értékesítési folyamatáról.
A ClickUp legjobb funkciói
- Integrációk: Integrálja több mint 2600 eszközzel, beleértve a Google Drive-ot, az Outlookot, a Jirát és még sok mást, a ClickUp Integrations segítségével.
- Együttműködési funkciók: A ClickUp Chat és a ClickUp Assign Comments segítségével valós időben léphet kapcsolatba csapatával és ügyfeleivel.
A ClickUp korlátai
- Egyes új felhasználóknak nehézséget okozhat a számos funkció és testreszabási lehetőség megismerése.
- A testreszabási lehetőségek kezdők számára túlnyomóak lehetnek.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
🧠 Érdekesség: A „ügyfélkapcsolat-kezelés” kifejezést 1995-ben Tom Siebel, Jagdish N. Seth és a Gartner Group alkotta meg, ami megváltoztatta a vállalkozások és az ügyfelek közötti interakciót.
2. Salesforce (a legjobb CRM nagyvállalatok számára)
A Salesforce egy átfogó platformot kínál, amely segít a vállalkozásoknak erősebb ügyfélkapcsolatok kiépítésében és az értékesítés növekedésének elősegítésében. Kiemelkedő tulajdonsága a testreszabhatóság és a skálázhatóság.
A CRM funkcióit ügyfélalkalmazások, automatizált folyamatok és harmadik féltől származó integrációk segítségével valósíthatja meg egyedi munkafolyamatában az AppExchange piactéren keresztül.
A Salesforce legjobb funkciói
- Rendezze adatait objektumokba, rekordokba, mezőkbe, szervezetekbe és alkalmazásokba táblázatszerű formátumban.
- Automatizálja az ügyfélkapcsolatokat az Einstein Bots segítségével, amely a megkeresések 60%-át kezeli, javítva ezzel a válaszadási időket.
- Használja ki a CRM Analytics előnyeit az AI-alapú előrejelzések és perspektívás betekintés érdekében.
A Salesforce korlátai
- Nem kínál színkódolási lehetőségeket a potenciális ügyfelek rendszerezéséhez.
- A műszerfalak nem testreszabhatók és nem rendelkeznek fejlett jelentéskészítési funkciókkal.
Salesforce árak
- Ingyenes
- Starter Suite: 25 USD/hó felhasználónként
- Pro Suite: 100 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként
- Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként
- Einstein 1 értékesítés: 500 USD/hó felhasználónként
Salesforce értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 2800 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 18 700 értékelés)
💡 Profi tipp: Készítsen szabványosított utánkövetési folyamatot a CRM-ben az egyes ügyfélszakaszokhoz. Ez segít biztosítani a következetes kommunikációt, és megkönnyíti a csapat számára az egyes fiókok igényeinek prioritásba rendezését.
3. Zoho CRM (A legjobb kis- és középvállalkozások számára)
A Zoho CRM számos funkcióval segíti a vállalkozásokat az ügyfélkapcsolatok és az értékesítési folyamatok finomításában. Tiszta felülete támogatja az értékesítési előrejelzéseket, a folyamatok kezelését és az elemzéseket, így praktikus választás távoli értékesítési csapatok számára.
Ráadásul a platform integrálható más Zoho alkalmazásokkal és harmadik féltől származó eszközökkel, így egy ökoszisztémát hozva létre az ügyféladatok, az értékesítéskezelés és a kommunikáció számára.
A Zoho CRM legjobb funkciói
- Használja a PathFinder szolgáltatást, hogy betekintést nyerjen az ügyfelek és márkája közötti interakciókba több csatornán és érintkezési ponton keresztül.
- Hozzon létre komplex, többfunkciós útvonalakat, és határozza meg az ügyfélút különböző szintjeit a Journey Builder segítségével.
- Tartsa a kapcsolatot ügyfeleivel e-mailen, telefonon, csevegőn, közösségi médián és más csatornákon keresztül az omnichannel jelenlétnek köszönhetően.
A Zoho CRM korlátai
- Nincs offline funkciója
- A potenciális ügyfelek kezelése frusztráló lehet a B2B vállalatok számára, mivel megköveteli, hogy minden potenciális ügyfél „vezetéknevét” feltérképezzék, ami hatékonytalan megoldásokhoz vezet.
Zoho CRM árak
- Alapcsomag: 20 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként
Zoho CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (több mint 2600 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 6800 értékelés)
🔍 Tudta? A CRM-technológia értéke 2028-ra várhatóan meghaladja a 128,97 milliárd dollárt.
4. HubSpot CRM (a legjobb integrációk és felhasználóbarát felület szempontjából)
Az egyszerűség és a skálázhatóság jegyében fejlesztett HubSpot CRM egy megbízható megoldás, amely CRM-, marketing- és értékesítési eszközöket integrál egy platformba. Számos ingyenes funkciója, például e-mail nyomon követés, tartalomkezelés és élő csevegő eszközök népszerű választássá teszik a kisebb csapatok CRM-stratégiáinak fejlesztéséhez.
Nyomon követheti a potenciális ügyfeleket és automatizálhatja az ügyfélkapcsolatokat, miközben elemzi a kampányok teljesítményét.
A HubSpot CRM legjobb funkciói
- Az egész értékesítési folyamatot valós időben, irányítópultként jelenítheti meg.
- Használja az AI-alapú Smart CRM-et az ügyféladatok, a csapatok és a technológiai eszközök egységesítéséhez, hogy skálázható ügyfélélményt biztosítson.
- Használja ki a különböző CRM-komponenseket, például az üzletkötés és a feladatkezelés e-mail nyomon követésével.
A HubSpot CRM korlátai
- Nincsenek lehetőségek e-mailek tervezésére, különösen, ha azok multimédiás elemeket tartalmaznak.
- Korlátozott jelentéskészítési funkciók; a felhasználók nem tudják nyomon követni az ügyfelek útját és megérteni a marketingesemények idővonalát nagy léptékben.
HubSpot CRM árak
- Ingyenes
- Sales Hub Starter: 15 USD/hó felhasználónként
- Sales Hub Professional: 90 USD/hó felhasználónként
- Sales Hub Enterprise: 150 USD/hó felhasználónként
HubSpot CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 4200 értékelés)
5. Microsoft Dynamics 365 (a legjobb integrált ERP és CRM megoldásokhoz)
A Microsoft Dynamics 365 egy felhőalapú CRM platform ( ), amely integrálja a vállalati erőforrás-tervezést (ERP). Jó választás azoknak a szervezeteknek, amelyek ügyfélkezelésüket és működésüket, például pénzügyi és ellátási lánc folyamataikat szeretnék racionalizálni.
Lehetővé teszi a Microsoft felhőalapú infrastruktúrájának kihasználását és az ökoszisztéma eszközeivel való integrációt. Ezenkívül a Microsoft Dynamics 365 irányítópultjain belül különböző diagramtípusokkal és mezőkkel kísérletezve dinamikusan vizualizálhatja az adatokat.
A Microsoft Dynamics 365 legjobb funkciói
- Használja a Microsoft Copilotot az AI-alapú valós idejű betekintéshez, hogy felmérje az ügyfelek reakcióit és személyre szabja az ügyfélutakat.
- Csatlakozzon és férjen hozzá számos forrásból származó adatokhoz, hogy átfogó képet kapjon az üzleti tevékenységekről.
A Microsoft Dynamics 365 korlátai
- Elsősorban Microsoft-felhasználók számára készült, ezért kevésbé alkalmazkodó a különböző eszközöket használó csapatok számára.
- Korlátozott együttműködési lehetőségek, lassulás jelentései, amikor több felhasználó egyszerre szerkeszti ugyanazt a dokumentumot vagy prezentációt.
A Microsoft Dynamics 365 árai
- Professzionális: 65 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 105 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 150 USD/hó felhasználónként
Microsoft Dynamics 365 értékelések és vélemények
- G2: 3,8/5 (1500+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 5700 értékelés)
🤝 Barátos emlékeztető: A CRM bevezetése kudarcba fulladhat, ha a csapata nem tudja, hogyan kell használni. A legjobb, ha befektet a bevezetésbe és a folyamatos tanulásba, különösen az elején.
6. Pipedrive (A legjobb a folyamatok kezeléséhez és az értékesítés optimalizálásához)
A Pipedrive egy értékesítésközpontú CRM-platform, amely a folyamatok kezelésére és az üzletek nyomon követésére helyezi a hangsúlyt. Vizuális elrendezése megkönnyíti a csapatok számára, hogy lássák, hol tartanak az üzletek az értékesítési folyamatban, és azonosítsák a figyelmet igénylő lehetőségeket. Emellett automatizálhatja a ismétlődő feladatokat, például emlékeztetőket állíthat be vagy követő e-maileket generálhat, így szervezheti a munkafolyamatot.
Az Insights funkció segít optimalizálni a munkafolyamatokat a nyertes minták azonosításával, míg a célkitűzés és előrejelzés eszközök jobb erőforrás-elosztást és stratégiai tervezést tesznek lehetővé.
A Pipedrive legjobb funkciói
- Kerülje el a követés elmulasztását a LeadBooster, a Live Chat, a Chatbot és az AI-alapú figyelmeztetések segítségével, hogy a potenciális ügyfelekre koncentrálhasson.
- Szerezzen valós idejű értékesítési jelentéseket, és ismerje meg értékesítési csatornájának minden részletét az AI-javaslatok, a célkitűzések, a csapatfigyelés és a fejlett értékesítési mutatók segítségével.
A Pipedrive korlátai
- A felhasználók nem hozhatnak létre terméklistákat a megfelelő potenciális ügyfelekhez, ami miatt az adatok rendezetlenek lesznek.
- A magas szintű adatok, például az új ügyfelek száma, megkereséséhez komplex szűrők beállítása szükséges, és gyakran megbízhatatlan eredményeket kapunk.
Pipedrive árak
- Essential: 24 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 44 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 64 USD/hó felhasználónként
- Teljesítmény: 79 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 129 USD/hó felhasználónként
Pipedrive értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 2100 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)
💡 Profi tipp: Állítson be ügyfél-visszajelzés gyűjtési pontokat a CRM-ben, például automatikus felméréseket a támogatási jegyek lezárása után. Ez értékes betekintést nyújt az ügyfél-elégedettségbe és a fejlesztendő területekbe.
7. Freshsales CRM (A legjobb AI-alapú betekintés és automatizálás)
A Freshsales CRM olyan eszközök biztosítására összpontosít, amelyek egyszerűsítik a potenciális ügyfelek kezelését és a kommunikációt.
A Contact Scoring System segít az értékesítési csapatoknak a potenciális ügyfelek fontossági sorrendjének megállapításában, míg a beépített e-mail és telefonos ügyfélszolgálati funkciók megkönnyítik a közvetlen ügyfélkapcsolatot a platformon keresztül. Ez azt jelenti, hogy nem kell több belső és külső kommunikációs eszköz között váltogatnia.
A Freshsales CRM legjobb funkciói
- Tekintse meg az ügyfélkapcsolatokat, beleértve a közösségi profilokat, a weboldalon való aktivitást, az ügyfélkapcsolati pontokat és egyebeket, egy helyen.
- Használja Freddy-t, a mesterséges intelligencia asszisztensét, hogy elemezze és tanuljon az ügyfelek korábbi adataiból és tevékenységeiből, és így betekintést nyerjen.
- Szerezzen hasznos információkat a részletes elemző eszközökkel, hozzon létre egyedi jelentéseket, és ütemezze azok elküldését a postaládájába.
A Freshsales CRM korlátai
- Nincsenek fejlett automatizálási funkciók, mint például aritmetikai műveletek és relatív mezőösszehasonlítások.
- A feladatkezelő rendszer nem nyújt áttekintést a vezetőknek a csapat tagjainak feladatait illetően.
Freshsales CRM árak
- Ingyenes
- Növekedés: 11 USD/hó felhasználónként
- Pro: 47 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 71 USD/hó felhasználónként
Freshsales CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)
8. Insightly (A legkönnyebben olvasható elemzések és jelentések szempontjából a legjobb)
Az Insightly ötvözi az ügyfélkapcsolat-kezelő eszközöket a projektkövetési funkciókkal. Ezért jó választás azoknak a csapatoknak, amelyek egy platformon szeretnék kezelni az ügyfélkapcsolatokat és a kapcsolódó feladatokat.
Ráadásul segít lebontani a szilárd határokat azáltal, hogy az adatokat minden érintett fél számára hozzáférhetővé teszi.
Az Insightly legjobb funkciói
- Vezesse, rendelje hozzá és irányítsa a potenciális ügyfeleket, miközben testreszabja az objektumokat, mezőket és projektmenedzsment szakaszokat.
- Tervezzen kényelmes ügyfélszolgálati panelt az Insightly Service segítségével, amely tudásmenedzsment, jegyrendszer és jelentéskészítési funkciókat kínál.
- Hozzon létre és kövessen nyomon értékesítési folyamatokat, és támogassa távoli csapatokat a CRM mobilalkalmazással.
Az Insightly korlátai
- Nincsenek fejlett keresési lehetőségek, ami zavart okozhat
- Az integrációs lehetőségek nem feltétlenül elegendőek a niche eszközöket használó vállalkozások számára.
Insightly árak
- Plusz: 29 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 49 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként
Insightly értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4/5 (600+ értékelés)
🔍 Tudta? A szervezetek körülbelül 82%-a CRM-rendszerekre támaszkodik az ügyfélkapcsolatok kezelése és az értékesítési jelentések egyszerűsítése érdekében. Ez a felhasználás rávilágít arra, hogy a CRM kritikus szerepet játszik abban, hogy a vállalkozások nyomon kövessék teljesítményüket, előre jelezzék az értékesítést és adat alapú döntéseket hozzanak.
9. SugarCRM (A legjobban testreszabható megoldásokhoz)
A SugarCRM egy testreszabható CRM szoftver, amely részletes képet ad az ügyfélkapcsolatokról és az adatokról. Robusztus eszközöket kínál az értékesítés automatizálásához, marketingkampányokhoz és ügyfélszolgálathoz, segítve Önt a kapcsolatok kezelésében az első kapcsolatfelvételtől az értékesítés utáni támogatásig.
A SugarCRM legjobb funkciói
- Egy képernyőn áttekintheti az ügyfelek tevékenységét, előzményeit és adatait.
- Jósolja meg az értékesítési teljesítményt fejlett előrejelzések, időérzékeny elemzések és valós idejű mutatók segítségével.
- Automatizálja az értékesítési teljesítményt drag-and-drop munkafolyamatokkal és intelligens útmutatókkal
A SugarCRM korlátai
- Nincs fejlett jelentéskészítési funkciója, például nem lehet több adat sorozatot hozzáadni a diagramokhoz.
- A háttérprogramozási nyelv megtanulása nehéz, ezért a nem technikai felhasználók számára bonyolult a használata.
SugarCRM árak
- Alapvető szolgáltatások: 19 USD/hó, minimum három felhasználó számára
- Standard: 59 USD/hó, minimum 10 felhasználó esetén
- Haladó: 85 USD/hó minimum 10 felhasználó esetén
- Premier: 135 USD/hó, minimum 10 felhasználó esetén
SugarCRM értékelések és vélemények
- G2: 3,8/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 3,8/5 (több mint 400 értékelés)
💡 Profi tipp: Rendszeresen frissítse CRM-je szegmentációs kritériumait, hogy azok alkalmazkodjanak az ügyfelek viselkedésének vagy a piaci feltételek változásainak. Ez biztosítja, hogy célzása hatékony és releváns maradjon az ügyfelek igényeinek változásával.
10. Creatio CRM (A legjobb alacsony kódszintű folyamatok automatizálásához és rugalmassághoz)
A Creatio CRM egy folyamatorientált platform, amely a végpontok közötti ügyfélút automatizálását és a kódolás nélküli testreszabást helyezi előtérbe. Az értékesítési, marketing és szolgáltatási eszközöket egy közös adatbázisban egyesíti, így az ügyfélút minden szakaszát kezelheti.
Segít a munkafolyamatok tervezésében és automatizálásában anélkül, hogy kiterjedt technikai szakértelemre lenne szükség. Emellett 360 fokos ügyfélképet kap, amelyben láthatja az ügyfélprofilokat, a történetet és az AI-alapú betekintéseket.
A Creatio CRM legjobb funkciói
- Összehangolja értékesítési, marketing és szolgáltatási csapatait az egyetlen forrásból származó adatbázisban található potenciális ügyfelek és visszatérő ügyfelek folyamatával.
- Elemezze és kövesse nyomon az értékesítési folyamatokat szakaszok, legjobb értékesítők, nyereség/veszteség arány és egyéb szempontok szerint, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.
- Javítsa ügyfélszolgálatát, válaszadási idejét, CSAT (ügyfél-elégedettségi pontszám), NPS (nettó ajánlói pontszám) és CES (ügyfél-erőfeszítési pontszám) pontszámait.
A Creatio CRM korlátai
- A telefonról vagy az Outlookból nem lehet egyedi potenciális ügyfeleket feltölteni teljes szinkronizálás nélkül.
Creatio CRM árak
- Értékesítés: 15 USD/hó felhasználónként
- Növekedés: 25 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 55 USD/hó felhasználónként
- Korlátlan: 85 USD/hó felhasználónként
Creatio CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
🔍 Tudta? Az előrejelzések és a pipeline-elemzések ma a legfontosabb CRM-prioritások a szervezetek számára, a vezetők 43%-a hangsúlyozza ezek fontosságát. Közvetlenül mögöttük, 41% tartja fontosnak az intent adatok és a lead scoringot a megfelelő lehetőségek azonosítása és megcélzása érdekében.
Erősebb CRM-munkafolyamatok kialakítása a ClickUp segítségével
Minden, ebben a CRM-összehasonlításban szereplő szoftvernek megvannak a maga erősségei, az elemzéstől a potenciális ügyfelek kezelésén át az ügyfél-elkötelezettséget növelő eszközökig.
Ha még mindig bizonytalan, íme egy tipp: válasszon olyan CRM-megoldást, amely megfelel a jelenlegi igényeinek, és az üzleti növekedéssel együtt bővíthető. Illeszkednie kell a csapat munkamenetéhez, és integrálódnia kell a meglévő folyamatokba.
Ez az a terület, ahol a ClickUp felülmúlja a többi eszközt.
A rugalmasságot és ellenőrzést igénylő csapatok számára tervezett ClickUp CRM zökkenőmentesen integrálódik hatékony projektmenedzsment eszközeivel. Akár a ClickUp Dashboards segítségével követi nyomon a potenciális ügyfeleket, akár a Views segítségével kezeli az értékesítési folyamatokat, a ClickUp lehetővé teszi, hogy a csapata céljaihoz igazodó rendszert hozzon létre.
Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅