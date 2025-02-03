A 10 legjobb felhőalapú CRM szoftver 2025-ben

Mint valaki, aki szorosan együttműködik növekedési marketingesekkel, órákat töltöttem szoftverek tesztelésével, megoldások elemzésével és eszközök bevezetésével különböző vállalkozásokban.

Láttam, hogy a ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platformok, különösen a felhőalapú CRM szoftverek, hogyan tudják megváltoztatni a vállalatok működését. Ezek a rendszerek alacsonyabb előzetes költségekkel, hatalmas skálázhatósággal és rugalmassággal, valamint mobil hozzáférhetőséggel rendelkeznek. A megfelelő felhőalapú CRM forradalmi változást hozhat.

A hatékonyságra való odafigyeléssel és az ügyfelekkel kapcsolatos folyamatok optimalizálása iránti szenvedélyünkkel a csapatommal összeállítottunk egy listát azokról a felhőalapú CRM platformokról, amelyek véleményem szerint a legjobbak. Akkor kezdjük is!

Mit kell keresnie a felhőalapú CRM szoftverekben?

A megfelelő felhőalapú CRM zökkenőmentes integrációt, robusztus biztonságot és felhasználóbarát hozzáférést kell kínáljon az ügyfélkapcsolat-kezelés javítása érdekében. A felhőalapú CRM szoftverek értékelése során az alábbiakat keresem:

Robusztus kapcsolattartás: Keressen olyan szoftvert, amely központi adatbázis biztosításával hatékonyan tárolja és rendszerezi az ügyféladatokat.

Átfogó folyamatkezelés: Válasszon olyan szoftvert, amely lehetővé teszi az üzletek előrehaladásának nyomon követését az értékesítési ciklus során, az üzletek lezárásának valószínűségének értékelését különböző tényezők alapján, valamint az értékesítési folyamat különböző szakaszainak egyértelmű felvázolását.

Részletes leadkezelés: Válasszon olyan szoftvert, amely lehetővé teszi a leadek adatainak rögzítését, a potenciális ügyfelek minősítését és a konverzió felé történő irányításukat.

Zökkenőmentes értékesítési automatizálás: Győződjön meg arról, hogy a szoftver rendelkezik feladat-automatizálási funkcióval. A rutin tevékenységek, például a nyomon követő e-mailek küldése vagy a találkozók ütemezése automatizálásával értékes időt szabadíthat fel, amelyet stratégiai és összetettebb feladatokra fordíthat.

Hatékony jelentéskészítés és elemzés: Szerezzen be olyan szoftvert, amely segít Önnek a megvalósítható elemzések alapján megalapozott, adatalapú döntések meghozatalában, így optimalizálhatja értékesítési stratégiáit és ösztönözheti a növekedést.

A 10 legjobb felhőalapú CRM 2024-ben

Íme a 10 legjobb felhőalapú CRM szoftver összefoglalója:

1. ClickUp (A legjobb all-in-one CRM projektmenedzsment rendszer)

A ClickUp egy hatékony termelékenységi eszköz, amely rendkívül sokoldalú CRM-ként is működik. A ClickUp CRM beépíti a projektmenedzsmentet az ügyfélkapcsolat-kezelésbe, lehetővé téve a vállalkozások számára az ügyfélkapcsolatok stratégiai tervezését.

Ez a felhőalapú CRM szoftver kivételes rugalmasságot kínál, miközben a munkafolyamatokat az üzleti igényekhez igazítja. Gyakran használtam az egyéni mezőket, nézeteket és munkafolyamatokat, hogy a ClickUp-ot a marketing- és értékesítési folyamataimhoz igazítsam, és ne fordítva.

Ráadásul rengeteg ClickUp CRM sablon áll rendelkezésre, amelyekkel nem kell újra feltalálnia a kereket. Ezek a sablonok 100%-ban konfigurálhatók, így a ClickUp egyszerű CRM sablonjával kezdheti, és fokozatosan haladhat előre, ameddig csak szeretne!

A ClickUp az ügyfélkapcsolat-kezelési tevékenységünk központja.

A ClickUp legjobb funkciói

Központosítsa az ügyféladatokat és az interakciókat egy helyen, munkaterületek, terek, mappák, listák, feladatok és egyéb elemek projekt hierarchiájában

Rendezze adatait hierarchikus módon a ClickUp segítségével

Ötleteket rögzíthet vagy stratégiákat dolgozhat ki az ügyfelek elkötelezettségének növelésére a ClickUp jegyzettömbjeinek segítségével

Mérje az értékesítési teljesítményt interaktív és testreszabható irányítópultok segítségével.

Készítsen vonzó és személyre szabott üzeneteket ügyfeleinek a ClickUp Brain segítségével.

Írjon személyre szabott e-maileket ügyfeleinek a ClickUp Brain segítségével

Kezdjen el cselekedni a CRM-sablonok gazdag könyvtárával!

A ClickUp korlátai

Van egy kis tanulási görbe, különösen akkor, ha az összes testreszabási funkciót használja.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Vállalkozások: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5,0 (9700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (4100+ szavazat)

2. HubSpot CRM (a legjobb CRM átfogó értékesítéshez és marketinghez)

via HubSpot

A listán szereplő számos felhőalapú CRM-megoldás közül a HubSpot kiemelkedik, mint átfogó növekedési platform. Ez a teljes körű marketingautomatizálási szoftver ötvözi az értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati üzleti folyamatokat, hogy zökkenőmentes és következetes ügyfélélményt teremtsen.

A kapcsolattartási idővonal funkció a kedvenc részem ebben a szoftverben, mivel áttekintést nyújt az összes ügyfélkapcsolatról.

A HubSpot CRM legfontosabb funkciói

Tárolja és kezelje az összes ügyféladatot, például a kapcsolattartási adatokat, az üzletkötések történetét, az interakciókat stb. egy központi helyen.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a potenciális ügyfelek pontozása, a nyomon követés és az adatbevitel.

Kezelje vizuálisan az értékesítési folyamatot, és kövesse nyomon az ügyletek előrehaladását vagy a lehetséges akadályokat.

Hozzon létre és küldjön személyre szabott e-mail kampányokat a potenciális ügyfelek ápolása és konverziója érdekében.

Kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat, és készítsen informatív jelentéseket az értékesítési teljesítmény méréséhez.

A HubSpot CRM korlátai

Gyorsan drágul, különösen kisebb vállalkozások és startupok esetében, mivel a funkciók köre bővül.

A platform komplexitása és a meredek tanulási görbe elriaszthatja a felhasználókat.

HubSpot CRM árak

Ingyenes eszközök: 0 USD

Starter ügyfélplatform: 20 USD/hó felhasználónként

Professzionális ügyfélplatform: 1300 USD/hó felhasználónként

Vállalati ügyfélplatform: 4300 USD/hó (7 felhasználói hely)

HubSpot CRM értékelések és vélemények

G2: 4,4/5,0 (több mint 11 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (4100+ szavazat)

3. Pipedrive (a legjobb felhőalapú CRM az értékesítési folyamat vizualizálásához)

a Pipedrive- on keresztül

Ha vizuális típus, akkor a Pipedrive-ot imádni fogja. Ez a felhőalapú CRM szoftver vizuálisan jeleníti meg az értékesítési folyamatot és a CRM munkafolyamatot, így még a legapróbb részleteket is láthatja. Ráadásul az üzletek folyamatának nyomon követése hihetetlenül motiváló, és növeli az értékesítési és marketing csapatok morálját.

Tetszik az egyszerűsége, hatékonysága és könnyű használata. Azonban az értékesítésre összpontosító szemlélet nem feltétlenül ideális a marketinggel és ügyfélszolgálattal kapcsolatos üzleti folyamatokhoz.

A Pipedrive legfontosabb funkciói

Hozzon létre, kezelje és figyelje értékesítési folyamatát intuitív drag-and-drop funkcióval.

Ossza meg üzleteit, jegyzeteit és fájljait értékesítési csapatával, hogy könnyedén együttműködhessenek.

Az épített értékesítési előrejelző eszközzel előre jelezheti az értékesítést és a bevételt.

Ütemezze meg az összes értékesítési tevékenységet, hogy semmi ne maradjon ki.

Automatizálja a rutin és ismétlődő feladatokat, mint például az üzletek hozzárendelése, az üzletek szakaszainak frissítése és a nyomon követő e-mailek küldése.

A Pipedrive korlátai

A testreszabási és automatizálási lehetőségek korlátozottak más felhőalapú CRM szoftverekhez képest.

A jelentéskészítési funkciók alapszintűek és nem elég részletesek a nagyobb értékesítési csapatok igényeihez.

Nincs ingyenes csomag

Pipedrive árak

Essential: 14 USD/hó/felhasználó

Haladó: 29 USD/hó/felhasználó

Professional: 59 USD/hó/felhasználó

Teljesítmény: 69 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 99 USD/hó/felhasználó

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5,0 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (több mint 2900 szavazat)

4. Salesforce CRM (A legjobb, teljes funkcionalitású felhőalapú CRM vállalkozások számára)

a Salesforce AppExchange- en keresztül

A legjobb felhőalapú CRM szoftverek listája nem lenne teljes a Salesforce CRM nélkül. A Salesforce Cloud CRM szoftver egy zászlóshajó megoldás, amely világszerte számos vállalkozást támogat. Ez logikus is, mivel a Salesforce felhőalapú CRM rendszer a testreszabás terén tűnik ki.

Saját igényeinek megfelelően alakíthatja és különböző felhasználási területeken alkalmazhatja – marketing, értékesítés, ügyfélszolgálat, elemzés és még sok más! Ne feledje, hogy ez a rugalmasság ára van, és ez az ár meglehetősen magas, ha Ön egy startup vagy kisvállalkozás, vagy kis csapatokban dolgozik.

A Salesforce CRM legjobb funkciói

Személyre szabhatja felhőalapú CRM-megoldását, hogy az megfeleljen az Ön üzleti igényeinek.

Használja ki a Salesforce adatkezelési funkcióit, hogy 360 fokos rálátást nyerjen ügyfeleire és rengeteg adatra.

Automatizálja a komplex üzleti folyamatokat és munkafolyamatokat, mint például a potenciális ügyfelek továbbítása, az üzletkötések jóváhagyása, a feladatok kiosztása és még sok más.

Kezelje ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerét akár útközben is a praktikus Salesforce mobilalkalmazással.

Fejlett elemzési és jelentéskészítő eszközökkel mélyreható betekintést nyerhet az értékesítési teljesítménybe.

A Salesforce CRM korlátai

Megtanulása nehéz, és a bevezetése hosszú időt vesz igénybe.

A listán szereplő többi felhőalapú CRM szoftverhez képest a Salesforce nem intuitív felhasználói felülettel rendelkezik.

Salesforce CRM árak

Starter Suite: 24 USD/hó felhasználónként

Pro Suite: 100 USD/hó felhasználónként

Vállalati : 165 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként

Einstein 1 Sales: 500 USD/hó felhasználónként

Salesforce CRM értékelések és vélemények

G2: 4,4/5,0 (több mint 20 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5,0 (több mint 18 400 szavazat)

5. Zendesk Sell (a legjobb felhőalapú CRM az értékesítésközpontú ügyfélszolgálathoz)

a Zendesk Sell segítségével

A Zendesk saját Zendesk Sell platformjával válaszol az értékesítési csapatok igényeire. Ugyanazt a felhasználóbarát felhasználói felületet kínálja, amelyről a Zendesk híres. Az üzletkötési folyamat könnyen követhető, a kapcsolattartás pedig megbízható.

Ráadásul élvezheti a Zendesk ökoszisztémába integrált SaaS CRM megoldás előnyeit! Mivel azonban a Zendesk elsősorban az ügyfélszolgálatra, és nem a marketingre és az értékesítésre koncentrál, véleményem szerint ez a felhőalapú CRM rendszer még fejlesztés alatt áll, és további fejlesztésre szorul.

A Zendesk Sell legjobb funkciói

Integrálja a Zendesk ökoszisztémával, különösen a Zendesk Supporttal, hogy egységesítse az értékesítést és az ügyfélszolgálatot.

Egyszerűsítse értékesítési folyamatát egy intuitív és vizuális felület segítségével, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az üzletek nyomon követését és a lehetőségek azonosítását.

Használja ki az AI eszközöket a potenciális ügyfelek adatainak elemzéséhez és pontozásához, hogy prioritást adhasson a magas konverziós arányú potenciális ügyfeleknek.

Kommunikáljon potenciális ügyfelekkel, érdeklődőkkel és meglévő ügyfelekkel egy integrált e-mail központon keresztül.

Kezelje értékesítési folyamatát és férjen hozzá ügyféladatokhoz a Zendesk Sell mobilalkalmazáson keresztül.

A Zendesk Sell korlátai

Csak alapvető funkciókat és szolgáltatásokat kínál a dedikált felhőalapú CRM szoftverekhez képest.

A marketing automatizálási funkciók korlátozottak

Zendesk Sell árak

Sell Team: 25 USD/hó ügynökönként

Sell Growth: 69 USD/hó ügynökönként

Sell Professional: 149 USD/hó ügynökönként

Zendesk Sell értékelések és vélemények

G2: 4,2/5,0 (több mint 480 értékelés)

Capterra: 4,3/5,0 (több mint 150 szavazat)

6. Copper (A legjobb felhőalapú CRM induló és kisvállalkozások számára)

via Copper

A Copper egy jó CRM kezdő vállalkozások számára. A CRM-szolgáltató az egyszerűségre és a hasznosságra helyezte a hangsúlyt, ahelyett, hogy felesleges funkciókkal terhelte volna a felhasználókat. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy ügyfélkapcsolatokat építsenek, ahelyett, hogy csak a CRM-adatokat elemeznék. Emellett zökkenőmentesen integrálható a Google Workplace-be, így kiváló választás, ha már ebben az ökoszisztémában dolgozik.

Ez az egyszerűség azonban egyben a Copper CRM korlátozását is jelenti azoknak a vállalkozásoknak, amelyek mélyebb adatelemzéseket, komplex automatizálást és nagy értékesítési csapatokat szeretnének kiaknázni.

A Copper legjobb funkciói

Kezelje a Copper CRM szoftvert közvetlenül a Gmail vagy a Google Naptár alkalmazásokból.

A kapcsolatépítésnek adjon elsőbbséget a kapcsolattartás előtt egy felhasználóbarát felületen, amelyen megtalálhatók a „kapcsolatok szakaszai” és az „életesemények”.

Személyre szabhatja az e-mailes kommunikációt a Mail merge segítségével, amely integrálható a Gmailbe, és rögzíti az interakciók történetét.

Kövesse nyomon az üzletek előrehaladását és kezelje az értékesítési folyamatot vizuális eszközök segítségével.

Készítsen jelentéseket, hogy betekintést nyerjen az ügyfelekbe és a fejlesztendő területekbe.

A Copper korlátai

A Google Workspace-től való függése korlátozást jelenthet azok számára, akik nem a Google ökoszisztémájában működnek.

Korlátozott funkciókészlete miatt nem alkalmas gyorsan növekvő vállalkozások számára.

Copper árak

Starter: 12 USD/hó/felhasználó

Alap: 29 USD/hó/felhasználó

Professional: 69 USD/hó/felhasználó

Vállalkozások: 134 USD/hó/felhasználó

Copper értékelések és vélemények

G2: 4,5/5,0 (több mint 1120 értékelés)

Capterra: 4,4/5,0 (580+ szavazat)

7. Engagebay (A legjobb megfizethető felhőalapú CRM az all-in-one menedzsmenthez)

via Engagebay

Az Engagebay egy eszköz, amellyel minden ügyfélkezelési stratégiáját megvalósíthatja. Ez a felhőalapú CRM átfogó eszközöket kínál marketing, értékesítés és ügyfélszolgálat területén. Ezeket a funkciókat könnyű használatával egyensúlyozza ki, ami népszerűségének egyik fő oka.

Ugyanakkor megfizethetőségének köszönhetően ez az egyik legjobb felhőalapú CRM minden méretű és típusú vállalkozás számára. Azonban az, hogy mindenhez ért, azt is jelenti, hogy semmiben sem mestere. Hiányzik belőle az a mélyreható specializáltság, amellyel egy marketing automatizálásra vagy értékesítési folyamatok kezelésére specializálódott eszköz rendelkezik.

Az Engagebay legjobb funkciói

Vonzó céloldalak és űrlapok tervezése és közzététele a potenciális ügyfelek megszerzése érdekében

Kövesse nyomon a közösségi médiában zajló interakciókat, a posztolási ütemtervet és a márka említéseit.

Központosítsa az ügyfélszolgálatot egy jegyrendszeren keresztül, hogy nyomon követhesse és megoldhassa a problémákat.

Automatizálja az értékesítési munkafolyamatokat az értékesítési folyamat optimalizálása érdekében.

Kövesse nyomon a marketing, az értékesítés és az ügyfélszolgálat KPI-jeit egy egységes platformon.

Engagebay korlátai

A CRM alapvető funkcióin túlmutató túlzott számú funkció a platform túlterheltségét jelezheti.

A felhasználói felület zavarosnak és nehezen kezelhetőnek tűnik.

Engagebay árak

Ingyenes: 0 USD

Alap: 12,99 USD/hó felhasználónként

Növekedés : 49,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 79,99 USD/hó felhasználónként

Engagebay értékelések és vélemények

G2: 4,6/5,0 (326 értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (728 szavazat)

8. Less Annoying CRM (A legjobb, egyszerűen használható felhőalapú CRM szoftver)

via Less Annoying CRM

A Less Annoying CRM nevének megfelelően kevésbé bosszantó. Frissítően egyszerű és ideális azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyeknek alapvető CRM-adatbázisra van szükségük, a bonyolultságok nélkül. A felhőalapú CRM-szolgáltató kizárólag a CRM alapvető funkcióira koncentrált.

Bár ezzel a CRM-megoldással kezelheti az ügyfélkapcsolatokat, ne várja el tőle, hogy automatizálja az értékesítési folyamatot, megszüntesse a végpontok közötti manuális adatbevitelt, fejlett jelentéseket készítsen és egyebeket. Más szavakkal, ha nagy növekedési igényű vállalkozás számára keres agilis CRM-et, akkor máshol kell keresnie.

A Less Annoying CRM legjobb funkciói

Egyszerűsítse a kapcsolattartás és a potenciális ügyfelek kezelését olyan funkciók segítségével, amelyek lehetővé teszik jegyzetek hozzáadását, az interakciók nyomon követését és a szegmentálást.

Személyre szabhatja az üzletkötési folyamat szakaszait az ügyfelek preferenciái alapján.

Készítsen részletes jelentéseket az értékesítők teljesítményéről, a potenciális ügyletek értékéről, az értékesítési előrejelzésekről és egyebekről.

Integrálja olyan népszerű eszközökkel, mint a Gmail és a Zapier, hogy bővítse a funkcionalitást.

Kevésbé bosszantó CRM korlátozások

Nem kínál mobilalkalmazásokat.

Korlátozott funkciók, integrációs lehetőségek hiánya és alapvető jelentéskészítés

Kevésbé bosszantó CRM árak

15 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag is elérhető kérésre.

Kevésbé bosszantó CRM értékelések és vélemények

G2: 4,9/5,0 (593 értékelés)

Capterra: 4,8/5,0 (595 szavazat)

9. Monday Sales CRM (A legjobb vizuális munkamenedzsment és értékesítési platform)

via Monday

A Monday egy újabb CRM-platform, amely ötvözi a CRM-et és a projektmenedzsmentet. A felhőalapú CRM vizuális jellege új perspektívát kínál a felhasználóknak, és átfogó képet ad az összes értékesítési folyamatról és tevékenységről. Testreszabhatja saját igényeinek megfelelően, és hatékonyan szervezheti az adatokat több csatornán keresztül. Bár ez egy jó felhőalapú CRM, nem szerepel a legjobb felhőalapú CRM-rendszerek listájának élén, mivel hiányzik belőle a komplex értékesítési folyamatok kezeléséhez szükséges mélység.

A Monday Sales legjobb funkciói

Használja a Kanban-stílusú táblákat, hogy vizuálisan együttműködhessen az értékesítési csapatokkal az üzletek során.

Integrálja a népszerű eszközöket, mint a Gmail, a Slack, a Zoom stb., hogy beállítsa az együttműködést és a kommunikációt.

Állítson célokat értékesítői számára, és kövesse nyomon az előrehaladást vizuálisan.

Jósolja meg a jövőbeli értékesítéseket és bevételeket a folyamatban lévő ügyletek adatai alapján.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a potenciális ügyfelek státuszának frissítése, a csapatok határidőkről való értesítése és a nyomon követő e-mailek küldése.

Hétfői értékesítési korlátozások

Hiányoznak belőle néhány olyan fejlett funkciók, amelyek más fejlett CRM-rendszerekben általánosak.

Magasabb előzetes költségek, különösen, ha nagyobb értékesítési csapattal rendelkezik.

Hétfői akció árak

Alapvető CRM: 15 USD/hó/felhasználó

Standard CRM: 20 USD/hó/felhasználó

Pro CRM: 33 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árajánlat

Monday Sales értékelések és vélemények

G2: 4,6/5,0 (763 értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (389 értékelés)

10. Apptivo (A legjobb all-in-one üzleti menedzsment felhőalapú CRM rendszer)

az Apptivo segítségével

Az Apptivo egy sokoldalú üzleti alkalmazás, amely CRM eszközként is működhet. Valójában kibővítheti funkciókészletét, hogy vezető menedzsment szoftverként, ügyfél-siker szoftverként vagy akár projektmenedzsment platformként is használhassa.

Ez egy megbízható választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egyetlen megoldást keresnek többféle igényük kielégítésére. Ugyanakkor ez a sokoldalúság korlátozza az Apptivo képességeit azokhoz a felhőalapú CRM-rendszerekhez képest, amelyeket kifejezetten erre a feladatra terveztek.

Az Apptivo legjobb funkciói

Automatizálja az értékesítési folyamatot triggerek, műveletek vagy több lépés segítségével.

Erősítse ügyfélszolgálati csapatát, miközben a központi jegyrendszer segítségével kezeli a megkereséseket.

Mobilalkalmazások segítségével hozzáférhet az ügyféladatokhoz és kezelheti a CRM-et útközben is.

Testreszabhatja a műszerfalakat a legfontosabb mutatók és KPI-k megjelenítéséhez és nyomon követéséhez.

Szerezzen betekintést a fejlett elemzésekkel és hozza meg adat alapú döntéseit

Az Apptivo korlátai

Egyes felhasználók nagy adatmennyiségek esetén teljesítménycsökkenést tapasztalnak.

Az alkalmazás futtatásához internetkapcsolat szükséges.

Apptivo árak

Lite: 20 USD/hó felhasználónként

Prémium: 30 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 50 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árajánlat

Apptivo értékelések és vélemények

G2: 4,4/5,0 (199 értékelés)

Capterra: 4,4/5,0 (712 szavazat)

Tartós ügyfélkapcsolatok a ClickUp segítségével

Ezzel befejeztem a legjobb felhőalapú CRM-rendszerek listáját. A megfelelő felhőalapú CRM-megoldás kiválasztásához keressen olyan rendszert, amely zökkenőmentesen integrálható a meglévő munkafolyamatokba és technológiai háttérbe, hatékony funkciókat kínál és hasznosítható információkat generál. Észrevehető javulást fog tapasztalni az értékesítési hatékonyság és az ügyfél-elégedettség terén.

Bár az én listámon szereplő összes CRM-megoldásnak megvannak a maga erősségei és gyengeségei, a ClickUp következetesen kiváló teljesítményt nyújt. A ClickUp-ban létrehozott CRM holisztikus megközelítést biztosít a CRM-hez és a projektmenedzsmenthez. Testreszabott munkafolyamatokat hozhat létre, nyomon követheti az időt, kezelheti a dokumentumokat és még sok minden mást. A legfontosabb azonban, hogy felszabadítja a marketing, az értékesítés és az ügyfélszolgálat erőforrásait, így azok a kapcsolatépítésre koncentrálhatnak.

Készen áll a CRM-platformjának megújítására? Kezdje el használni a ClickUp-ot, és tapasztalja meg a különbséget!