A 13 legjobb ERP-rendszer példa 2025-re

Az vállalati erőforrás-tervezési (ERP) megoldás az összes szervezeti adat egyetlen hiteles forrásaként szolgál. Megosztott adatbázist kínál, amelyhez a jogosult felhasználók hozzáférhetnek, így a döntések minden rendelkezésre álló információ alapján hozhatók meg.

Ez a madártávlatból való rálátás lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy adat alapú döntéseket hozzanak a folyamatok javításáról, az erőforrások kezeléséről és a költségmegtakarításról. Ennek eredményeként javulnak az üzleti eredmények, és a munkavállalók hatékonyabban használják fel idejüket.

De hogyan válassza ki az igényeinek leginkább megfelelő ERP rendszert? Különösen, hogy olyan sok lehetőség közül lehet választani.

Szeretnénk, ha szervezete sikeres lenne, ezért csapatommal kutattuk fel a legjobb ERP-rendszer példákat. Ebben a bejegyzésben megbeszéljük azok jellemzőit, korlátait és árazási terveit, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa meg.

Mit kell keresnie egy ERP-rendszerben?

A legjobb ERP szoftverek olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyek modernizálhatják működését és növelhetik hatékonyságát.

Az ERP-rendszerek legjobb példájának kiválasztásakor a következő kulcsfontosságú tényezőket kell figyelembe venni:

Az üzleti igényekhez való igazodás: Szeretné egyszerűsíteni a projektmenedzsmentet? Szorosabb ellátási láncot szeretne? Vagy segítségre van szüksége Szeretné egyszerűsíteni a projektmenedzsmentet? Szorosabb ellátási láncot szeretne? Vagy segítségre van szüksége az erőforrások elosztásában ? Ezek a területek mindegyike egyedi, ezért az ERP-eszközét úgy kell megtervezni, hogy az adott területet kezelni tudja.

Integrációs képességek: Az ERP szoftverének zökkenőmentesen integrálódnia kell a meglévő rendszerekbe, például a készletadatbázisba, Az ERP szoftverének zökkenőmentesen integrálódnia kell a meglévő rendszerekbe, például a készletadatbázisba, a logisztikai szoftverbe vagy a HR-menedzsment megoldásba; ez biztosítja, hogy üzleti funkciói egyetlen egységként működjenek.

Ügyfélszolgálat: Fontos, hogy könnyen elérhető legyen az ügyfélszolgálat, különösen az első napokban, amikor Ön és csapata beállítja és megszokja az ERP szoftvert.

Testreszabhatóság: A rugalmas ERP-megoldás kiválasztásával saját igényeinek megfelelően bővítheti vagy módosíthatja a funkciókat, és a szervezet növekedésével együtt bővítheti a rendszert.

Könnyű használat: Olyan ERP szoftvert válasszon, amely lehetővé teszi Önnek és csapatának a gyors indulást; a túl hosszú tanulási folyamat végül ellentétes hatást eredményezhet.

Költség: Bár egy kiváló ERP-rendszer megéri a befektetést, figyelembe kell vennie a bevezetés és karbantartás költségeit, és olyan megoldást kell választania, amely jó ár-érték arányt kínál.

A 13 legjobb ERP-rendszer

1. ClickUp (A legjobb vállalati erőforrás-tervezéshez és projektmenedzsmenthez)

A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment megoldás, amely a vállalati igényeknek megfelelő funkciókkal rendelkezik.

A ClickUp felhőalapú platformként szervezet-szintű átláthatóságot, folyamatok automatizálását és valós idejű együttműködést kínál az összes részleg számára.

Például a ClickUp erőforrás-kezelő szoftver javítja a funkciók közötti csapatmunkát. Segít egyértelmű célok kitűzésében, az előrehaladás nyomon követésében és a jelentések javításában – mindezt egy kényelmes helyen.

Dokumentumokat és wikiket hozhatok létre az erőforrás-korlátok és megjegyzések összefoglalásához, és ezeket a projekteim mellett tárolhatom. Fájlokat ágyazhatok be, megjelölhetem a csapatomat, és könnyedén megoszthatom őket bárkivel. Rendkívül kényelmes és intuitív.

Maradjon a céljai elérése felé vezető úton a ClickUp erőforrás-kezelő szoftverrel!

A ClickUp az Ön méretére és szervezeti igényeire is testreszabható. A mappák és listák hierarchiájának köszönhetően könnyen rendszerezhetem a fiókjaimat és megoszthatom a projekteket az ügyfelekkel, miközben a részletes jogosultságokkal szabályozhatom a láthatóságot – függetlenül a projekt vagy a csapat méretétől.

A ClickUp CRM segítségével egyedi állapotú munkafolyamatok és sablonok mentésével kezelheti értékesítési és számlázási folyamatát, valamint potenciális ügyfeleket, meglévő ügyfeleket és projektkiszállításokat. Ezenkívül egyedi mezők segítségével nyomon követheti a megrendeléseket, potenciális ügyfeleket és pontszámokat, valamint áttekinthető jelentéseket készíthet az okosabb elemzés érdekében.

Egyszerűsítse CRM-folyamatait és munkafolyamatait a ClickUp CRM projektmenedzsment szoftverével.

És még több is van!

A ClickUp erőforrás-tervezési sablon kényelmes módszert kínál az erőforrások elosztására egy csapaton vagy osztályon belül.

Töltse le ezt a sablont Tervezze, kövesse nyomon és kezelje az erőforrásokat minden projektben a ClickUp erőforrás-tervezési sablon segítségével.

Akár az órákat szeretné nyomon követni, alvállalkozókat kezelni vagy a személyzet rendelkezésre állását szervezni, ez a sablon segít mindezt helyesen és gyorsan elvégezni!

Átveheti az erőforrás-elosztás irányítását, maximalizálhatja a projektek adott időkereten belüli befejezését, azonosíthatja a potenciális erőforrás-konfliktusokat, és javíthatja a szervezet üzleti célokkal való összhangját.

A ClickUp legjobb funkciói

Testreszabható nézetek : Csoportosítsa, szűrje vagy rejtse el a feladatokat, hogy nyomon követhesse és összekapcsolhassa az összes projektjének munkafolyamatait : Csoportosítsa, szűrje vagy rejtse el a feladatokat, hogy nyomon követhesse és összekapcsolhassa az összes projektjének munkafolyamatait a ClickUp Gantt Chart View segítségével.

Könnyű munkafolyamat : Hozzon létre feladatokat, és rendelje azokat több csapattaghoz, hogy eloszthassa a munkaterhelést : Hozzon létre feladatokat, és rendelje azokat több csapattaghoz, hogy eloszthassa a munkaterhelést a ClickUp Tasks segítségével.

Zökkenőmentes integrációk : egyetlen kattintással könnyedén importálhatja meglévő munkáit az ERP-platformokról és más eszközökről a ClickUpba.

AI-alapú segítség: Egyszerűsítse a folyamatok feltérképezését, foglalja össze a stratégiai dokumentumokat és racionalizálja a szerződéseket : Egyszerűsítse a folyamatok feltérképezését, foglalja össze a stratégiai dokumentumokat és racionalizálja a szerződéseket a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp korlátai

A ClickUp Brain nem része az örökre ingyenes csomagnak.

Az új felhasználóknak tanulási görbe lehet a ClickUp funkcióinak használatában.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 12 USD/hó/felhasználó

Vállalat: Egyedi árazás

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9700 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4100 értékelés)

A ClickUp használata segített nekünk jobban tervezni, gyorsabban teljesíteni és hatékonyabban strukturálni csapatainkat, és a termelési csapatunk mérete megduplázódott, mióta csatlakoztam a céghez! Ez nem lett volna lehetséges, ha nem rendelkezünk szilárd struktúrával az erőforrás-elosztás és a projektmenedzsment terén.

A ClickUp használata segített nekünk jobban tervezni, gyorsabban teljesíteni és hatékonyabban strukturálni csapatainkat, és a termelési csapatunk mérete megduplázódott, mióta csatlakoztam a céghez! Ez nem lett volna lehetséges, ha nem rendelkezünk szilárd struktúrával az erőforrás-elosztás és a projektmenedzsment terén.

2. Oracle Fusion Cloud ERP (a legjobb komplex globális műveletek kezeléséhez)

via Oracle

Az Oracle Fusion Cloud ERP egy felhőalapú ERP szoftvercsomag, amely olyan funkciókat kínál, mint a manuális folyamatok automatizálására szolgáló mesterséges intelligencia, a nagyobb piaci alkalmazkodóképességet és forgatókönyv-tervezést lehetővé tevő valós idejű elemzés, valamint M&A stratégiai képességek.

Számomra azonban a globális megfelelőségi menedzsment volt a legkiemelkedőbb. A különböző országok szabályozásának kezelése zökkenőmentes volt, mintha egy megfelelőségi szakértő lenne beépítve a rendszerbe.

Az Oracle ERP Cloud automatikusan integrálja a helyi adótörvényeket és jelentési szabványokat is, így könnyebb betartani a szabályokat manuális beállítások nélkül.

Az Oracle Fusion Cloud ERP legjobb funkciói

Automatizálja a számlaegyeztetéseket és a tranzakciók párosítását

Használja az előre elkészített biztonsági szabályok könyvtárát, hogy biztosítsa a megfelelőséget a rendszer élesítése előtt.

Mérje és optimalizálja a stratégiai beszállítók teljesítményét ponttáblák és ösztönzők segítségével.

Az Oracle Fusion Cloud ERP korlátai

A korlátozott testreszabási lehetőségek miatt a desktop verzió képernyőjének kialakítása elavultnak tűnik.

Egyes felhasználók lassú vagy sikertelen frissítéseket tapasztaltak a műveletek során.

Az Oracle Fusion Cloud ERP árai

Egyedi árazás

Oracle Fusion Cloud ERP értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (300+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

3. Sage Intacct (A legjobb pénzügyi menedzsment AI-vezérelt pontossággal)

via Sage Intacct

A Sage Intacct egy felhőalapú pénzügyi és eszközkezelési platform, amely kiterjedt számviteli funkciókkal rendelkezik, beleértve a készpénzkezelést, az AR/AP-t és a főkönyvi sablonokat.

A Sage Intacct mesterséges intelligenciával működő anomália-felismerő rendszere több ezer tranzakciót képes átvizsgálni, jelzi az esetleges szabálytalanságokat, és biztosítja a pénzügyi adatok pontosságát és biztonságát.

A Sage Intacct legjobb funkciói

Hozzáférés több száz valós idejű, többdimenziós jelentéshez és irányítópultokhoz

Hasonlítsa össze költségvetését a tényleges kiadásokkal valós időben, hogy elkerülje a költséges túllépéseket, és hatékonyan együttműködhessen csapatával.

Automatizálja a számlák bevitelét és a fizetések feldolgozását; emellett jelölje meg tranzakcióit és működési adatait dimenziós értékekkel.

A Sage Intacct korlátai

A felhasználók a fizetési allokációk késedelméről számolnak be, mivel nem tudják letölteni az aznapi banki tranzakciókat.

A szállító országának megváltoztatása esetén először a kapcsolattartói listát kell frissíteni, ami körülményes lehet.

Sage Intacct árak

Egyedi árazás

Sage Intacct értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 3200 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (460+ értékelés)

4. SAP Business One (a legjobb integrált CRM-igényű kis- és középvállalkozások számára)

via SAP

Az SAP Business One egy kis- és középvállalkozások számára készült ERP-megoldás. Lehetővé teszi a napi üzleti tevékenységek szinte minden aspektusának ellenőrzését, a könyveléstől és a készletnyilvántartástól a számlázásig és az értékesítésig.

Az SAP Business One integrálódik a Microsoft Outlook programmal, és közvetlenül szinkronizálja az ügyfélkapcsolatokat, ami sokkal zökkenőmentesebbé teszi a CRM-folyamatok kezelését. Azonnali hozzáférést biztosít a frissített ügyféladatokhoz, ami gyorsabb ügyfélszolgálatot és jobb általános szolgáltatásnyújtást eredményez.

Az SAP Business One legjobb funkciói

Kövesse nyomon az összes értékesítési lehetőséget és vezető tevékenységet az első kapcsolatfelvételtől az üzlet lezárásáig.

Javítsa az ellenőrzéseket a dokumentumok összehangolásával, az információk nyomon követésével és több pénznem kezelésével.

Készítsen jelentéseket valós idejű adatokból az alapvető üzleti folyamatok javítása érdekében.

Az SAP Business One korlátai

Az árajánlatok formátuma korlátozott, ami megakadályozza a termékleírásokhoz szükséges összes információ megadását.

A termék gyakran igényel harmadik féltől származó testreszabást az iparági szabványoknak való megfelelés érdekében, ami befolyásolja a bevezetési folyamatot.

SAP Business One árak

Egyedi árazás

SAP Business One értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

5. Acumatica (A legjobb rugalmas, skálázható ERP-megoldásokhoz)

via Acumatica

Az Acumatica egy beszerzési menedzsment szoftver intuitív felhőalapú ERP rendszerrel, amely számos professzionális szolgáltatás-automatizálási és projekttervezési eszközt kínál. Rugalmasságáról és dinamikus kialakításáról ismert, ideális kiskereskedelmi vállalkozások számára, és minden technikai szakértelemmel rendelkező felhasználó számára elérhető.

Az Acumatica egyik kiemelkedő jellemzője a beszerzési kérelmek kezelésében a testreszabható munkafolyamat-automatizálás. Több forrásból érkező kérelmeket egyetlen beszerzési kérelembe csoportosíthat, és könnyedén beállíthat jóváhagyási szabályokat, optimalizálva ezzel a beszerzési folyamatokat.

Az Acumatica legjobb funkciói

Használja ki az Acumatica Retail Editionbe beépített Amazon, BigCommerce és Shopify integrációk előnyeit a kiskereskedelmi műveletek egyszerűsítéséhez.

Kezelje a napi tranzakciókat, készpénzegyenlegeket, pénzátutalásokat és bankszámla-egyeztetéseket egy helyen

Készítsen árajánlatokat, frissítse azokat, kapcsolja össze őket a CRM-mel, és kövesse nyomon a verziókat a könnyű projektmenedzsment érdekében.

Az Acumatica korlátai

Minden modul külön-külön lett kifejlesztve, ami hibákhoz vezet, amikor az adatok átadásra kerülnek egymás között.

Egyes felhasználók zavarosnak találják a szoftver terminológiáját.

Acumatica árak

Egyedi árazás

Acumatica értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 120 értékelés)

6. Odoo (A legjobb a kiterjedt testreszabhatóság és a nyílt forráskódú rugalmasság szempontjából)

via Odoo

Az Odoo egy nyílt forráskódú, integrált üzleti alkalmazáscsomag, amely testreszabási lehetőségeket kínál ügyfélszolgálat, projektmenedzsment, HR, gyártás, marketing és egyéb területeken. Ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek egyedi folyamataikhoz igazodó, rendkívül rugalmas eszközre van szükségük.

Engem azonban az e-kereskedelem integrációja érdekel.

Az online áruház felállítása egyszerű volt, és mivel integrálva volt más Odoo modulokkal, mint például a készlet, az értékesítés és a könyvelés, minden szinkronban volt. Ezzel megszűnt a készletszintek kézi frissítésének és a megrendelések nyomon követésének gondja – mindez automatikusan történt.

Az Odoo legjobb funkciói

A PostgreSQL segítségével adatai biztonságban vannak; nem kell aggódnia a saját fejlesztésű adatformátumok vagy a szoftverhez való kötöttség miatt.

Élvezze a gyors teljesítményt, az egyszerűsített adatbevitelt és a reagáló felhasználói felületet!

Automatizálja a műveleteket, tervezzen egyedi képernyőket és személyre szabott jelentéseket az Odoo Studio segítségével.

Az Odoo korlátai

A túlzott testreszabás megnehezítheti a rendszer karbantartását és frissítését, különösen a házon belül fejlesztett megoldások esetében.

Teljesítményproblémák merülhetnek fel nagyvállalatoknál, ahol komplex munkafolyamatok és nagy adatállományok vannak.

Odoo árak

Egy alkalmazás ingyenes: Csak egy alkalmazás ingyenes, korlátlan számú felhasználó számára

Alapcsomag: 9,07 USD/hó/felhasználó

Egyedi: 13,61 USD/hó/felhasználó

Odoo értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (850+ értékelés)

7. Epicor (A legjobb átfogó háttérfunkciókhoz)

via Epicor

Az Epicor egy kognitív ERP-rendszer, amelyet úgy terveztek, hogy megfeleljen a különböző iparágak igényeinek, beleértve a gyártást, a disztribúciót és a kiskereskedelmet. Fejlett adatvizualizációs eszközei lehetővé tették számomra, hogy komplex adatsorokat könnyen érthető táblázatokká és grafikonokká alakítsak.

Ez a vizuális ábrázolás megkönnyítette a trendek azonosítását, a KPI-k nyomon követését és a gyors, megalapozott döntések meghozatalát. Ezek a könnyen elérhető betekintések segítettek abban, hogy proaktívan kezdeményezzem a folyamatok feltérképezését és gyorsabban megoldjam a problémákat.

Az Epicor legjobb funkciói

Egyszerűsítse és finomítsa a logisztikai, értékesítési és beszerzési folyamatokat a napi működésében.

Biztosítson átfogó háttérfunkciókat a berendezések karbantartásához, pótalkatrészek értékesítéséhez és jótállási javításokhoz.

Teljesítse a nemzetközi szabványokat és az iparági legjobb gyakorlatokat a kormányzás, kockázatkezelés és megfelelőségi megoldások (GRC) segítségével.

Az Epicor korlátai

Van egy kis tanulási görbe, és az adatstruktúra-rendszer egyes elemei feleslegesnek tűnhetnek.

Bár széles körű integrációs lehetőségeket kínál, előfordulhat, hogy nem minden, az egyes funkciókhoz elengedhetetlen adatforrás integrálható vele koherensen.

Epicor árak

Egyedi árazás

Epicor értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (900+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Xero (A legjobb felhasználóbarát könyveléshez és projektmenedzsmenthez)

via Xero

A Xero egy felhasználóbarát, könyvelésre fókuszáló ERP szoftver, amely mindent elvégez, az automatikus számlák létrehozásától és a költségek elszámolásától a számlák kifizetéséig és a jelentések elkészítéséig.

Az automatikus tranzakció-egyeztető funkciója intelligensen összehangolja az importált banki tranzakciókat azokkal, amelyeket én viszek be a rendszerbe. Amikor a szoftver talál egy egyezést, csak az „OK” gombra kell kattintanom a tranzakció egyeztetéséhez.

A Xero valós idejű frissítéseket is biztosít, így mindig naprakész képet kapok a pénzforgalmamról.

A Xero legjobb funkciói

Használja a Xero munkakövető eszközeit projektjeinek könyveléséhez, tervezéséhez, költségvetéséhez, árajánlatához és számlázásához.

Hozzáférés több mint 21 000 pénzintézet banki adataihoz világszerte, időmegtakarítás banki adatfolyamok és automatizált egyeztetés révén.

Hagyja, hogy az ügyfelek fizessenek; fogadjon online fizetéseket bankkártyával, hitelkártyával vagy közvetlen terheléssel közvetlenül a Xero számláról.

A Xero korlátai

A Xero elsősorban könyvelési szoftverként lett kifejlesztve, és nem biztos, hogy teljes körű vállalati együttműködési eszközöket kínál.

A nagyobb vállalkozások számára a Xero nem biztos, hogy elég hatékonyan skálázható a megnövekedett tranzakciós volumen, a komplex folyamatok vagy a kiterjedt jelentési igények kezeléséhez.

A Xero árai

Starter: 29 USD/hó/felhasználó

Alapcsomag: 46 USD/hó/felhasználó

Prémium: 62 USD/hó/felhasználó

Xero értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2900 értékelés)

9. Microsoft Dynamics 365 (a legjobb AI-alapú ügyfélkapcsolat-kezeléshez)

via Microsoft Dynamics 365

A Microsoft Dynamics 365 egy magasan integrált ERP-rendszer, amely mesterséges intelligenciát és valós idejű adatokat használ az üzleti műveletek fejlesztésére. Erőteljes funkcióiról és integrációs képességeiről ismert.

Az egyik legfontosabb szempontja az értékesítési adatok elemzése. Az AI elemezte a korábbi adatokat és a jelenlegi trendeket, hogy előre jelezze a jövőbeli értékesítési eredményeket. Emellett javaslatokat is tett a potenciális és meglévő ügyfelekkel kapcsolatban.

Ez a szintű betekintés lehetővé tette számomra és csapatomnak, hogy a legnagyobb konverziós eséllyel rendelkező lehetőségekre koncentráljunk, ami végső soron az általános értékesítés növekedését eredményezte.

A Microsoft Dynamics 365 legjobb funkciói

Egyszerűsítse a munkarendelés-kezelést a Copilot segítségével, hozzon létre munkarendelést e-mailből, ütemezzen munkarendelést, vagy generáljon e-mailes választ egyetlen irányítópultról.

Állítson be automatikus triggereket az ügyfelek cselekedetei vagy események, például weboldal-látogatások, e-mailek megnyitása vagy vásárlások alapján, hogy a megfelelő időben vonzza be az ügyfeleket.

Növelje beszerzési tapasztalatait külső beszállítói katalógusokba való belépéssel, és fedezze fel a megrendelések felgyorsításának további lehetőségeit.

A Microsoft Dynamics 365 korlátai

Egyes fejlett funkciók korlátozottak vagy külön kiegészítőket igényelnek, ami növeli a teljes költséget.

A felhasználói felület nem annyira intuitív, ami megnehezíti a menük és a mezőválasztók közötti navigálást.

A Microsoft Dynamics 365 árai

Microsoft Dynamics 365 Business Central: Ingyenes próba

Microsoft Dynamics 365 Business Central Essentials: 70 USD/hó/felhasználó

Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium: 100 dollár havonta felhasználónként

Microsoft Dynamics 365 Business Central csapat tagjai: 8 USD/hó/felhasználó

Microsoft Dynamics 365 értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (több mint 660 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 5600 értékelés)

10. Multiview ERP (A legjobb felhőalapú ERP-platform, amelyet könyvelők készítettek könyvelők számára)

via Multiview

A Multiview ERP egy pénzügyi menedzsment ERP-rendszercsomag, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több szervezet pénzügyi adatait zökkenőmentesen konszolidálják. Ez különösen hasznos komplex struktúrájú vagy számos leányvállalattal rendelkező szervezetek számára.

A pénzügyi jelentésekhez kapcsolódó testreszabási lehetőségek segítségével a jelentéseket az egyedi igényekhez tudtam igazítani, így biztosítva, hogy a bemutatott információk relevánsak és hasznosak legyenek.

Akár részletes mérlegek, eredménykimutatások vagy cash flow jelentések készítéséről volt szó, a vállalkozásom és a csapatom számára legfontosabb mutatókra tudtam koncentrálni.

A Multiview ERP legjobb funkciói

Fedezze fel a részletes információkat közvetlenül a műszerfalakon és a pénzügyi kimutatásokban bemutatott összefoglalókból a Multiview hatékony jelentéskészítő környezetével, a ViewPointtal.

Mérje és kezelje a termelő eszközöket a szigorúbb pénzügyi ellenőrzés, az adókötelezettségek minimalizálása és az eszközbeszerzés racionalizálása érdekében.

Készítsen pénzügyi előrejelzéseket, gyűjtsön össze központilag az összes költségvetési adatot, kezelje a jóváhagyási folyamatot, és hasonlítsa össze a tervezett költségvetéseket a tényleges pénzügyi eredményekkel.

A Multiview ERP korlátai

A rendszer sok kattintást igényel, gyakori lapváltást igényel.

A dokumentumok hozzáadása unalmas feladat, mivel a fájlokat először le kell tölteni, majd az Uploads (Feltöltések) mappába kell húzni, végül pedig kivágni és beilleszteni a Production (Termelés) fülre.

Multiview ERP árak

Egyedi árazás

Multiview ERP értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)

11. SYSPRO (A legjobb gyártási és disztribúciós hatékonysághoz)

via SYSPRO

A SYSPRO egy megbízható ERP-rendszer, amelyet a működési hatékonyság javítása érdekében fejlesztettek ki, különösen a gyártási és disztribúciós szektorokban.

Valós idejű betekintést nyújt a több helyszínen található készletek szintjébe. Ez a központosított nézet segít a felhasználóknak megalapozott döntéseket hozni az újrarendelésekkel és a készletátvitelekkel kapcsolatban.

A SYSPRO például automatikusan kiszámítja az optimális biztonsági készletszinteket a szállítási idők és a kereslet változékonysága alapján, így biztosítva, hogy mindig legyen tartalék készlet a váratlan keresletnövekedés esetére.

A SYSPRO legjobb funkciói

Adjon struktúrát működésének a Bill of Materials (BOM) segítségével; könnyítse meg a pontos várható költségek kiszámítását a tényleges gyártási költségek nyomon követése érdekében.

Nyomon követheti, azonosíthatja és jelentheti a szállítási lánc minden elemét valós időben egy hatékony, integrált nyomonkövethetőségi rendszer segítségével.

Manifesztumok létrehozása és külső címkék nyomtatása a csomagolási korlátozások alapján

A SYSPRO korlátai

A plug-and-play integrációs megoldások korlátozottak, ezért a támogatáshoz belső fejlesztésre van szükség.

Egyetlen funkció végrehajtása gyakran több lépést igényel, és a rendszer nem mindig felhasználóbarát.

SYSPRO árak

Egyedi árazás

SYSPRO értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 100 értékelés)

12. QuickBooks Enterprise (A legjobb átfogó pénzügyi és készletgazdálkodáshoz)

via Quickbooks Enterprise

Míg a QuickBooks számviteli szoftveréről ismert, a QuickBooks Enterprise egy sokoldalú ERP-megoldás, amely előnyös azoknak a vállalkozásoknak, amelyek részletes készletnyilvántartást és -kezelést igényelnek.

Például a központosított nyomonkövetési rendszer segített pontos nyilvántartásokat vezetni és csökkenteni az eltéréseket, így mindig pontosan tudtam, hogy az egyes tételek hol találhatók.

Emellett akár négy szintű készletkategorizálást is alkalmazhatok, és lejárati dátumokat rendelhetek a termékekhez, hogy azok gyorsabban eladhatók legyenek az vállalati erőforrás-tervezési rendszerben.

A QuickBooks Enterprise legjobb funkciói

Használja ki a több mint 200 testreszabható, beépített jelentést a dinamikus jelentéskészítéshez és elemzéshez.

Irányítsa az egész válogatási, csomagolási és szállítási folyamatot, beleértve az utasítások elküldését a mobil eszközökre.

Hozzon létre egyedi újrarendelési pontokat, amelyek automatikus újrarendelési emlékeztetőket indítanak el, amikor a készlet szintje egy meghatározott küszöbérték alá csökken, így megelőzve a készlethiányt.

A QuickBooks Enterprise korlátai

A tranzakció megnyitása után nincs egyértelmű módszer az eredeti oldalra való visszatérésre.

A felhasználók olyan hibákat jelentettek, mint például a naplóbejegyzések eltűnése, ha az első sorban nincs számla, valamint a mérlegszűrők által okozott AR és AP szinkronizálási hibák.

QuickBooks Enterprise árak

Arany: 1922 USD/év

Platinum: 2363 USD/év

Diamond: 4668 USD/év

QuickBooks Enterprise értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (940+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 20 000 értékelés)

13. Visibility ERP (A legjobb komplex gyártási és ellátási lánc menedzsmenthez)

via Visibility

A Visibility ERP egy rendelésre gyártó vállalatok számára készült ERP szoftver. A SYSPRO és a QuickBooks Enterprise szoftverekhez hasonlóan ez is a készletkezelésre és a beszerzésre összpontosít. Az egyik legnagyobb előnye, hogy zökkenőmentesen összekapcsolja a projekthez kapcsolódó tevékenységeket.

Például a projekthez szükséges anyagok automatikusan összekapcsolhatók a beszerzési megrendelésekkel, így elkerülhetők az erőforrás-korlátozások és biztosítható a pontos szállítás. A Visibility ERP robusztus platformként olyan fejlett funkciókat kínál felhasználóinak, mint a valós idejű adatelemzés és a testreszabható jelentések.

A Visibility ERP legjobb funkciói

Konfigurálja és árazza meg a komplex ajánlatokat és megrendeléseket

A termékkonfigurátor segítségével automatikusan megváltoztathatja a választási lehetőségek és funkciók színeit, hogy megjeleníthesse a szabályszegéseket vagy az érvényes funkciókat.

A munkaidő- és költségtranzakciókat közvetlenül a projektfeladatokhoz, az értékesítési megrendelésekhez, a munkamegrendelésekhez és az osztály általános költségeihez rendelheti hozzá.

Az ERP korlátai a láthatóság terén

Az újabb funkciók, űrlapok és mezők ritkán szerepelnek a súgó fájlokban, ami zavart okozhat azok célját és más területekre gyakorolt hatását illetően.

Nincs lehetőség a készletben lévő alkatrészek többszöri módosításainak nyomon követésére.

Átláthatóság ERP árak

Egyedi árazás

Visibility ERP értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Legyen profi az erőforrás-tervezésben a ClickUp segítségével!

Ha olyan megoldást keres, amely összeköti vállalkozása különböző mozgó alkatrészeit, akkor egy ERP-megoldással fenntartható és biztonságos módon bővítheti vállalkozását. Az ERP-megoldások célja, hogy megkönnyítsék az életet az iparágtól függetlenül, az együttműködés lehetővé tételétől az adatok pontosságának biztosításán át a bővíthetőség támogatásáig.

A fenti ERP-rendszer példák bármelyike méltó választás lehet vállalkozása számára. Ha azonban olyan megoldást keres, amely enyhíti a problémákat és gond nélkül eredményeket hoz, akkor ne keressen tovább, mint a ClickUp. Számos felhasználóközpontú funkciójával megkönnyíti az erőforrás-tervezést.

Ha készen áll arra, hogy megtapasztalja az üzleti tevékenységek egyszerű kezelésének páratlan előnyeit, regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp szolgáltatásra.