10 ERP készletkezelő szoftver a készletellenőrzés és a hatékonyság érdekében

Unod már, hogy a készlet hónapokig pihen, miközben te hetek óta a vevők által megrendelt termékeket keresed? A készletek könnyen életmentők lehetnek, de fejfájást is okozhatnak, attól függően, hogy mennyire jól kezeled őket.

A megoldás? Egy jól integrált ERP készletgazdálkodási rendszer, amely a legfrissebb gyártási megrendelések alapján pótolja a készleteket. A megfelelő megoldás enyhíti csapata terheit, miközben elősegíti a készletek optimalizálását és a készletek egészséges állapotát.

Ne aggódjon, mi segítünk. Idő, erőfeszítés és talán még készlet is megtakarításához itt van a 10 legjobb ERP készletkezelő szoftver, azok legfontosabb jellemzőivel, korlátaival és felhasználói értékeléseivel.

Az ERP készletgazdálkodás megértése

Az vállalati erőforrás-tervezési (ERP) rendszerek olyan modulok, amelyek segítenek vállalkozásának a termelés, a logisztika, az értékesítés és a pénzügyi információk kezelésében. Segítenek vizualizálni, mire van szüksége, miért és hogyan finanszírozza azt.

Az ERP készletkezelő rendszer bevezetése segít az adatok felhasználásában a készletek jobb nyomon követése és ellenőrzése érdekében. Ráadásul nincs szükség kézi nyilvántartásra, minden a rendszer által vezérelt. Alapvetően az ERP rendszerek nem kiegészítők, hanem elengedhetetlen teljesítménynövelők.

Íme a legfontosabb módszerek ezeknek a készletkezelő rendszerekbe való integrálásához:

Az árukészlet szintjét minden beérkező, eladott vagy mozgatott árucikk után azonnal frissítheti.

Automatikus újrarendelés indítása, amikor a készletek elérik a beállított küszöbértéket

Konszolidálja a raktárak és üzletek készletadatait az egységes áttekintés érdekében.

Könnyítse meg a fogyasztás előrejelzését a keresletalapú készletfejlesztési adatokkal.

Integrálja a szkennelési technológiát a szakaszos leképezés és nyilvántartás biztosítása érdekében.

Kössük össze a készletköltségeket a könyveléssel, hogy valós idejű pénzügyi betekintést nyerjünk.

Összehangolja beszállítóit, raktárait, szállítóit és értékesítési csapatait az EDI (elektronikus adatcsere) integrációk segítségével.

Még mindig nem biztos benne, hogy ez valóban előrelépés? Íme, miben különböznek az ERP-alapú készletkezelési megoldások a hagyományosaktól:

Funkció ERP készletgazdálkodás Hagyományos készletgazdálkodás Adatpontosság Magas szintű, valós idejű frissítések Hajlamos a kézi hibákra Automatizálás Automatizálja a nyomon követést és az újrarendelést Kézi folyamatok, lassabb Skálázhatóság Könnyedén kezeli a több helyszínt Kizárólag meghatározott helyszíneken Integráció Kapcsolat a pénzügyekkel, az értékesítéssel és a beszállítókkal Önálló és csak a jelenlegi készletszintekre koncentrálMinimális integráció Átláthatóság Teljes körű ellátási lánc-kezelési betekintés Fragmentált, késleltetett

🔎 Tudta? A készletkezelési rendszer legkorábbi ismert formája az ókori Mezopotámiában használt agyagtáblák voltak, amelyekre a raktárakban tárolt gabona, állatok és egyéb áruk mennyiségét rögzítették!

Mit kell keresnie az ERP készletkezelő szoftverekben?

Az ERP-alapú megoldásokban rejlő potenciál gyakran még fontosabbá teszi a megfelelő megoldás kiválasztását. Válasszon helyesen, és kezdje erőteljesen az alábbi kulcsfontosságú szempontok prioritásba helyezésével:

Valós idejű nyomon követés : Válasszon olyan megoldásokat, amelyek azonnal frissítik a készletszinteket. A naprakész készletadatok megakadályozzák a túlzott készleteket, kiküszöbölik a hiányokat és javítják az előrejelzések pontosságát.

Mesterséges intelligencia és automatizálási funkciók : Válasszon olyan eszközöket, amelyek automatizálják az olyan feladatokat, mint a megrendelések feldolgozása és a készletek frissítése. Ez felgyorsítja a műveleteket a mesterséges intelligenciával vezérelt utánpótlással és előrejelzéssel.

Skálázhatóság és testreszabhatóság : Válasszon olyan szoftvert, amely rugalmas modulokkal és konfigurálható funkciókkal rendelkezik, hogy alkalmazkodni tudjon az üzleti növekedéshez. Igazítsa a munkafolyamatokat az egyedi készletigényeihez és az iparági követelményekhez.

Fejlett jelentéskészítés és elemzés: Adjon elsőbbséget az analitikai irányítópultokkal és trendvizualizációkkal rendelkező platformoknak. Összpontosítson az adatokon alapuló betekintésre a készletköltségek optimalizálása érdekében.

💡 Profi tipp: Az ERP-rendszer frissítése az egyik legdrágább IT-döntés, amely gyakran körülbelül 500 millió dollárba kerül a vállalkozásoknak. Ezért a legjobb, ha az opciók áttekintése előtt felsorolja a kötelező funkciókat.

A 10 legjobb ERP készletkezelő szoftver

Miután minden szükséges eszköz a rendelkezésére áll, térjünk rá a piacon elérhető legjobb lehetőségekre.

1. ClickUp (a legalkalmasabb a készletkezelési műveletek racionalizálására és kezelésére)

Hozzon létre egyedi készletadat-mezőket, kövesse nyomon a készletnyilvántartási lapokat, és integrálja azokat az összes üzleti funkcióba a ClickUp Table View segítségével

Az első a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely különösen alkalmas olyan szisztematikus és fontos feladatokra, mint a készletgazdálkodás. Több mint 30 funkcióval rendelkezik a készletek vizualizálásához és nyomon követéséhez.

Ennek a funkciónak központi eleme a ClickUp táblázatos nézet, amely intelligens alternatívát kínál a hagyományos készletnyilvántartó táblázatokhoz képest. Ez a dinamikus funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gondosan rögzítsék a termékadatok, feladatokat osszanak ki, prioritásokat állapítsanak meg és nyomon kövessék a készletállományt egy testreszabható felületen.

Az egyéni mezők kihasználásával a vállalkozások speciális készletmutatókat, például a készlet korát, a várható havi fogyasztást és az újrarendelési pontokat is beépíthetik, így mélyebb betekintést nyerhetnek működésükbe. Ezenkívül a táblázatos nézet megkönnyíti a feladatok zökkenőmentes létrehozását, lehetővé téve az azonosított problémák azonnali nyomon követését közvetlenül a készletterületen belül.

Azonnali megjegyzések, gazdag színkódolás és többféle exportálási lehetőség támogatásával a ClickUp szisztematikus, nyomon követhető készletoptimalizálást és hatékony adatmegosztást biztosít, így a komplex készletgazdálkodást egyszerűsített és együttműködésen alapuló folyamattá alakítja.

A vállalkozások a ClickUp Integrations segítségével összekapcsolhatják készletgazdálkodási munkaterületüket natív és külső HR-megoldásokkal, pénzügyi menedzsmenttel és ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerekkel.

De ez még nem minden! A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztense, a platformot kiválóvá teszi a készletadatok mélyreható elemzéséhez, valamint gyors összefoglalók és betekintések létrehozásához. Kérdezze meg a mesterséges intelligencia asszisztenst a közelgő hiányokról, a lehetséges elavulásról és a készletpolitikai dokumentumok változásairól .

A ClickUp Brain segítségével egyszerűen megoszthatja a linket, és azonnal betekintést nyerhet a fájlokba.

A ClickUp Brain segítségével fejlett automatizálási megoldásokat hozhat létre a feladatok kiosztásához, a megrendelések létrehozásához és a rutin jelentések kommunikációjához.

Szeretne időt megtakarítani a beállítás során? A ClickUp egy kiterjedt készlet sablonokból álló könyvtárat is tartalmaz, amelynek segítségével csapata azonnal munkához láthat. A ClickUp készletgazdálkodási sablon egy előre megtervezett megoldás, amelyre szüksége van a zökkenőmentes rendeléskezeléshez.

Ingyenes sablon letöltése Tartsa kézben a rendelési mennyiségeket, költségeket, szállítási állapotokat, utánpótlási átfutási időket és stratégiákat a ClickUp készletgazdálkodási sablonjaival.

A csomag tartalma:

Több mint nyolc egyedi mező, amelyek mindegyike különböző utánpótlási állapotokra specializálódott

Az idővonal nézet segít a gyártási sorrendnek megfelelő újrarendelési pontok ellenőrzésében.

Színkódokkal ellátott, könnyen nyomon követhető és költségvetési elemekkel, hogy a csapatok betarthassák a heti hitelkereteket és értékesítési célokat.

A ClickUp Inventory Template egy másik egyszerű lehetőség a készletek, a fizetések és a beszállítók helyszíneinek nyomon követésére. A dedikált megrendelőlapja egyszerűsíti a belső megrendeléseket és átláthatóbbá teszi a szállítási naplókat.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az összes funkció elsajátítása időbe telhet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, tagonként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelés és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Ez az online áttekintés pontosan összefoglalja, mit nyújt a ClickUp a készletgazdálkodás terén:

Sokoldalúságának köszönhetően szinte az összes korábban használt eszközt felváltotta – a vállalati wikit, a SCRUM táblákat, a menedzsment GTD tábláit, a megfelelőségi dokumentációkat, a marketing ütemterveket, sőt még a vállalati készletnyilvántartási rendszert is –, mivel a ClickUp-ban minden sokkal könnyebben elérhető volt.

2. SAP Business One (A legjobb kis- és középvállalkozások számára)

Az ERP szó szinonimája a szoftveróriás SAP-nak. Az egyik terméke az SAP Business One, egy kis- és középvállalkozások számára kialakított ERP készletgazdálkodási megoldás. A szoftver testreszabható pick-and-pack folyamatokat és automatizált adatgyűjtést kínál, javítva a működési hatékonyságot és a döntéshozatalt.

A Business One integrált elemzési funkcióval rendelkezik, amely kristálytiszta képet ad a készletek szintjéről. Emellett automatikus riasztásokkal is rendelkezik, amelyek megakadályozzák a készlethiányt vagy a túlzott készletezést. Ráadásul zökkenőmentesen összeköti a készletgazdálkodást a gyártással, a pénzügyekkel és az értékesítéssel, így átfogó képet kaphat.

A SAP Business One legjobb funkciói

Végezzen azonnali rendelkezésre állás-ellenőrzéseket és kövesse nyomon az árukészlet szintjét valós idejű láthatósággal.

Hatékonyan kezelje készleteit valós időben több raktárban is

Tekintse át a készlet alakulását a készlettervezés hez szentelt készletmozgásokkal!

A SAP Business One korlátai

A kezdeti beállítás és konfigurálás időigényes lehet, és magas szintű szakértelmet igényel.

Elavult felülettel rendelkezik, és az egyedi üzleti folyamatokhoz való testreszabása meglehetősen költséges.

SAP Business One árak

Egyedi árazás

SAP Business One értékelés és vélemények

G2: 4,3/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a SAP Business One-ról a valós felhasználók?

Kiváló végpontok közötti automatizálásban és kritikus valós idejű jelentésekben. Integrálható minden SAP termékkel, különösen a Concur adatai könnyen és zökkenőmentesen átvihetők.

Kiváló végpontok közötti automatizálásban és kritikus valós idejű jelentésekben. Integrálható minden SAP termékkel, különösen a Concur adatai könnyen és zökkenőmentesen átvihetők.

3. Odoo (a legjobb a készletellenőrzés testreszabásához)

via Odoo

Modernabb és könnyebben testreszabható megoldást keres? Az Odoo kiváló kiindulási pont a hatékony készletgazdálkodáshoz. Ez az eszköz kiterjedt funkciókkal rendelkezik, beleértve a részletes virtuális elhelyezési helyeket, mint például hűtőházak vagy polcok. Lehetővé teszi továbbá a csapatok számára, hogy egyértelmű szabályokat adjanak hozzá a szállítási időkhöz és a szállítási mód kiválasztásához a hatékony megrendeléskezelés érdekében.

A rendszer valós időben követi nyomon a készletszinteket több raktárban, támogatja a fejlett útvonaltervezési mechanizmusokat, és zökkenőmentesen integrálódik a vonalkód-leolvasókkal a műveletek egyszerűsítése érdekében. Felhasználóbarát felülete és testreszabható funkciói lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy a rendszert saját igényeikhez igazítsák, javítva ezzel a készletkezelés általános pontosságát.

Az Odoo legjobb funkciói

Végezzen fejlett szállítási útvonalakat alvállalkozói, keresztdokkolási és keresztdokkolási tervezéssel.

Takarítson meg időt az utánpótlás során az automatizált árajánlatkérések és a raktárak közötti átviteli megrendelések generálásával.

Egyszerűsítse a negyedév végi jelentéseket és az árkiigazításokat valós idejű, részletes költségjelentésekkel.

Az Odoo korlátai

Egyes felhasználók szerint az ügyfélszolgálat minősége nem mindig egyenletes.

Az alkalmazás meglehetősen drágává válhat, ahogy a csapata növekszik.

Odoo árak

Egy alkalmazás ingyenes: 0 USD

Alapcsomag: 38,90 USD/hó felhasználónként

Egyedi: 58,40 USD/hó felhasználónként

Odoo értékelés és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 1200 értékelés)

📮 ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megszerezze a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté.

4. Zoho Inventory (a legjobb a részletes készletnyilvántartáshoz)

a Zoho Inventory segítségével

A Zoho Inventory egy felhőalapú ERP készletkezelő rendszer, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat készleteik, megrendeléseik és értékesítéseik hatékony kezelésében több csatornán keresztül. Átfogó funkciókat kínál, mint például a készletszintek kimerítő több raktárra kiterjedő nyomon követése, vonalkód-beolvasás és zökkenőmentes számlázás.

A Zoho Inventory még sorozatszám- és tételkövetési funkcióval is rendelkezik, amely hatékonyan összeköti a gyártást és a raktározást. A megoldás gyors jelentéskészítési lehetőségekkel és automatizált kommunikációs munkafolyamatokkal is egyszerűsíti a műveleteket. Ezek a funkciók lehetővé teszik a vállalkozások számára a műveletek optimalizálását, a manuális hibák csökkentését és az optimális készletszint fenntartását.

A Zoho Inventory legjobb funkciói

Frissítse a készleteket a károk, veszteségek vagy eltérések figyelembevétele érdekében a készletkiigazítási opcióval.

Vizualizálja és optimalizálja, hogyan illeszkednek a termékek a kijelölt dobozokba a csomagolás geometriájával.

Tervezze meg értékelési stratégiáit testreszabható árakkal különböző ügyfelek, beszállítók vagy régiók számára.

A Zoho Inventory korlátai

Hiányoznak a teljes körű ERP-rendszerekben megtalálható, mélyreható gyártási és ellátási lánc-tervezési eszközök.

Nem támogatja a nagy volumenű vállalkozásokat, amelyek kiterjedt automatizálásra és több helyszínen történő szinkronizálásra szorulnak.

Zoho Inventory árak

Ingyenes

Alapcsomag: 39 USD/hó (két felhasználó számára)

Professzionális: 99 USD/hó (két felhasználó számára)

Prémium: 159 USD/hó (két felhasználó számára)

Vállalati: 299 USD/hó (hét felhasználó számára) (További helyszínek, megrendelések, felhasználók, automatikus szkennelés és raktározás kiegészítőként elérhető)

🧠 Érdekesség: Az ERP készletgazdálkodási rendszer egy 2,3 milliárd dolláros iparág, és a megfelelő szoftver megtalálása meglehetősen nehéz feladat lehet.

Zoho Inventory értékelés és vélemények

G2: 4,3/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (350+ értékelés)

5. Epicor ERP (legalkalmasabb gyártásközpontú disztribúcióhoz)

az Epicor ERP -n keresztül

Vállalkozása inkább termelésorientált? A gyártócsapatok gyakran olyan megoldásokat részesítenek előnyben, mint az Epicor ERP, egy átfogó vállalati erőforrás-tervezési megoldás, amelynek célja a készletgazdálkodás fejlesztése különböző iparágakban működő vállalkozások számára. Ez a hatékony ERP-rendszer olyan ellátási lánc alapvető elemeit tartalmazza, mint a készlet-előrejelzés, a rendeléskezelés és az alapvető automatizálás.

Fejlett készletkezelési modulja pontosan nyomon követi a készleteket több helyszínen és raktárban. Támogatja a különböző készletkezelési módszereket, mint például a LIFO (utoljára beérkezett, elsőként kikerült), FIFO (elsőként beérkezett, elsőként kikerült) és az átlagos költség. Ezen felül fejlett jelentéskészítő eszközöket is kínál, mint például a mi lenne, ha elemzés, amely mélyreható és pontos betekintést nyújt.

Az Epicor ERP legjobb funkciói

Növelje az ERP munkafolyamatok hatékonyságát az Epicor ökoszisztéma integrációival, mint például a Kinetic, a Prophet 21 és a BisTrack.

Automatizálja az olyan folyamatokat, mint a megrendelések rögzítése, a beszerzés és a gyártás, csökkentve ezzel a manuális munkát és növelve a hatékonyságot.

A minőség-ellenőrzés és a megfelelőségi követelmények teljesítése érdekében tartson részletes nyilvántartást a készletelemekről a tételek és sorozatszámok nyomon követési funkcióinak segítségével.

Az Epicor ERP korlátai

A nem egyértelmű árak és a próbaidőszak hiánya megnehezítheti a csapatok számára az eszköz bevezetését.

A teljesítmény és a válaszidő lassulhat a felhőalapú rendszerre való áttérés után.

Epicor ERP árak

Egyedi árazás

Epicor ERP értékelés és vélemények

G2: 4/5 (1100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Epicor ERP-ről a valós felhasználók?

A könyvelés és a készletkezelés egyszerű, egy helyen történő kezelése. Számos hatékony eszközzel rendelkezik.

A könyvelés és a készletkezelés egyszerű, egy helyen történő kezelése. Számos hatékony eszközzel rendelkezik.

6. Oracle NetSuite (a legjobb felhőalapú készletgazdálkodáshoz)

az Oracle NetSuite -en keresztül

Az Oracle NetSuite kiemelkedik 100%-ban felhőalapú rendszerével és minimális frissítési költségeivel. Testreszabható vizualizációkat és diagramokat kínál, így a műszerfalai tökéletesen alkalmasak prezentációkhoz. Valós idejű láthatósága magában foglalja a felhasználó által kiválasztott KPI-k 360°-os áttekintését, a helyszínenkénti készletmennyiséget és a tervezett készletszinteket.

A rendszer keresletalapú utánpótlási funkciója a korábbi értékesítési adatok és szezonális trendek alapján dinamikusan kezeli az újrarendelési pontokat, biztosítva az időben történő utánpótlást és minimalizálva a készlethiányt. Ezenkívül a NetSuite több helyszínes teljesítési funkciója előre meghatározott teljesítési szabályokat tesz lehetővé, így elkerülhető az egy megrendeléshez tartozó többszöri szállítás és a felesleges szállítási költségek.

Az Oracle NetSuite legjobb funkciói

Automatizálja a készletszámlálást a NetSuite Smart Count segítségével

Szüntesse meg a párhuzamos szállításokat és a felesleges szállítási költségeket a helyspecifikus teljesítési szabályokkal!

Növelje a készletellenőrzések pontosságát intelligens készletciklus-számlálással

Az Oracle NetSuite korlátai

A kisebb vállalkozások számára a megvalósítás meglehetősen drága és ijesztő lehet.

A testreszabott környezetekben szükséges dedikált támogatás gyakran fizetős.

Oracle NetSuite árak

Egyedi árazás

Oracle NetSuite értékelés és vélemények

G2: 4/5 (3500+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (1500+ értékelés)

7. Microsoft Dynamics 365 (a legjobb termékcentrikus készletoptimalizáláshoz)

a Microsoft Dynamics 365 segítségével

A Microsoft Dynamics 365 egy olyan ERP-megoldás, amely az Excel és az Outlookhoz hasonló népszerű Office-termékek ismerős kezelhetőségét és hangulatát kínálja. A megoldás valós idejű, több helyszínen történő raktározást és egy erős beszerzési folyamatmodult biztosít.

Emellett integrálható a Microsoft eszközkészletével, beleértve a Power BI-t, a Power Automate-et, az Office 365-öt, a Teams-t és egyebeket. Ráadásul a Microsoft Dynamics 365 lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy fejlett AI-képességeit felhasználva testreszabott AI-ügynököket hozzanak létre a rutin feladatokhoz. A rendszer integrálása más üzleti folyamatokkal, például az értékesítéssel és a beszerzéssel, racionalizálja a műveleteket és javítja a döntéshozatalt.

A Microsoft Dynamics 365 legjobb funkciói

Töltse fel készleteit az AI algoritmusok által feldolgozott tényleges adatok, kereslet és rendelkezésre állás alapján.

Állítson be automatikus újrarendelési pontokat a pótlási folyamat egyszerűsítése érdekében, biztosítva az előre meghatározott küszöbértékek alapján történő időbeni újraraktározást.

Hozzáférés szerepkörökön alapuló irányítópultokhoz és képzési tanfolyamokhoz a gyors és egyszerű munkafolyamat-beállításhoz

A Microsoft Dynamics 365 korlátai

Az integrációk a Microsoft ökoszisztémára korlátozódnak.

Lehet, hogy nem rendelkezik a távoli csapatok számára szükséges hozzáférhetőséggel

A Microsoft Dynamics 365 árai

Ingyenes próba

Dynamics 365 Business Central Essentials: 70 USD/hó felhasználónként

Dynamics 365 Business Central Premium: 100 USD/hó felhasználónként

Dynamics 365 Business Central csapat tagjai: 8 USD/hó felhasználónként

Microsoft Dynamics 365 értékelés és vélemények

G2: 4/5 (800+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 5700 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Dynamics 365-ről a valós felhasználók?

Meglehetősen robusztus megoldásokat kínál a pénzügyek és az ellátási lánc területén, a műszerfal eszközök pedig valós idejű betekintést nyújtanak a készletértékesítésbe és a keresleti előrejelzésekbe. Emellett könnyen integrálható más MD eszközökkel, például a 365 Sales és a CS alkalmazásokkal.

Meglehetősen robusztus megoldásokat kínál a pénzügyek és az ellátási lánc területén, a műszerfal eszközök pedig valós idejű betekintést nyújtanak a készletértékesítésbe és a keresleti előrejelzésekbe. Emellett könnyen integrálható más MD eszközökkel, például a 365 Sales és a CS alkalmazásokkal.

8. Sage X3 (A legjobb testreszabható ERP készletkezelési munkafolyamatokhoz)

a Sage X3 segítségével

A Sage X3 egy átfogó ERP-megoldás, amelyet különböző iparágakban működő vállalkozások készletgazdálkodásának fejlesztésére terveztek. A készletszintek valós idejű nyomon követése lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy több telephelyen és raktárban hatékonyan figyelemmel kísérjék a készleteket.

A rendszer különböző készlet típusokat támogat, beleértve a gyártott, vásárolt, alvállalkozásból beszerzett és nem raktározott termékeket, így rugalmasságot biztosít a különböző termékvonalak kezelésében. A felhasználó által definiálható termékinformációk és integrációs képességek révén a Sage X3 biztosítja, hogy minden részleg hozzáférjen a pontos és naprakész készletadatokhoz, megkönnyítve ezzel a tájékozott döntéshozatalt és a hatékony működést.

A Sage X3 legjobb funkciói

Biztosítsa a termékek színvonalát minőség-ellenőrzési funkciók, tételek, sorozatszámok, eltarthatósági idő és lejárati dátumok kezelésével.

Bővítse készletgazdálkodását globális szinten a natív többnyelvű és több pénznemű támogatás segítségével.

A munkafolyamatok és funkciók széles körű testreszabási lehetőségeivel igazodjon az egyedi és összetett igényekhez.

A Sage X3 korlátai

Nincs kiterjedt integrációja szállítási és értékesítési modulokkal, mint más e-kereskedelmi készletkezelő szoftvereknek.

Bonyolult a bevezetése és széles körű funkciókkal rendelkezik, amelyek nem feltétlenül alkalmasak kisvállalkozások és induló cégek számára.

Sage X3 árak

Egyedi árazás

Sage X3 értékelés és vélemények

G2: 3,9/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (75+ értékelés)

9. ERPNext (A legjobb nyílt forráskódú készletnyilvántartáshoz)

via ERPNext

Nyílt forráskódú rugalmasságot preferál a készletkezelési megoldások terén? Az ERPNext ezt biztosítja. Az olyan alapvető funkciók mellett, mint a tételkövetés és a készletkezelés, a szoftver minőségi ellenőrzésekkel is segíti a mozgások validálását. Ráadásul a tranzakciók zökkenőmentesek az előre beállított raktárak és árképzési módszerek beállításainak köszönhetően.

A rendszer támogatja a termékváltozatok létrehozását és karbantartását olyan paraméterek alapján, mint a méret, a szín vagy az anyag, lehetővé téve a részletes tételkezelést. Emellett egyszerű telepítési szkriptekkel is rendelkezik a szerver és a folyamatok bevezetéséhez.

Az ERPNext legjobb funkciói

Kövesse nyomon az ügyfelek telephelyein tárolt árukat, és kezelje az értékesítés utáni számlázást a konszignációs készleten keresztül.

Kezelje a különböző felek vagy feltételek számára biztosított termékkedvezményeket promóciós programbeállításokkal.

Vezesse be a globális könyvelést több pénznemű számlákkal, kiadásokkal és pénzügyi jelentésekkel!

Az ERPNext korlátai

Kevesebb plug-and-play opciót kínál, mint a saját fejlesztésű ERP-k.

Nagy adatmennyiségek vagy összetett munkafolyamatok esetén lelassulhat

ERPNext árak

Kisvállalkozások: 50 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Sikercsomag: 1250 dollártól (átalánydíj) kezdődik a megvalósítás

ERPNext értékelés és vélemények

G2: 4,2/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)

Mit mondanak az ERPNext-ről a valós felhasználók?

Az ERPNext könnyen implementálható, támogatott és testreszabható, mivel kizárólag nyílt forráskódot, Python JS-t stb. használ.

Az ERPNext könnyen implementálható, támogatott és testreszabható, mivel kizárólag nyílt forráskódot, Python JS-t stb. használ.

10. SAP S/4HANA (A legjobb vállalati szintű készletelemzéshez)

Az SAP S/4HANA nagyvállalatok vagy azok számára készült, akik hamarosan ilyen méretűre bővülnek. A következő generációs ERP-csomagot úgy tervezték, hogy minden valós időben történjen, memóriában történő számítás és AI-vezérelt automatizálás segítségével optimalizálva a munkafolyamatokat. A rendszer integrációja más SAP-modulokkal, például az értékesítéssel, a disztribúcióval és a termelés tervezéssel, zökkenőmentes működést és adatkonzisztenciát biztosít az egész ellátási láncban.

Az S/4HANA beágyazott elemzési funkciókkal és intuitív Fiori felülettel is rendelkezik, amely elősegíti az elemzésen alapuló döntéshozatalt. Emellett támogatja a felhőalapú, helyszíni és hibrid telepítéseket is, így skálázhatóvá teszi a vállalkozások számára. Röviden: ez a digitális átalakulás motorja.

A SAP S/4HANA legjobb funkciói

Automatikusan generálja a szükséges utóddokumentumokat minden áru mozgásához, például a vonatkozó számviteli dokumentumokat.

Javítsa a készlet minőségét és a szabályozási előírásoknak való megfelelést a beépített szabályozási jelentésekkel és kockázatkezelési automatizálással.

Kezelje a kiterjedt rendelési sorokat az S/4HANA tömörítési technikáival és oszlopos elrendezésével.

SAP S/4HANA korlátai

A régi SAP rendszerekről való áttérés kiterjedt tervezést igényel.

A szabványosított folyamatok korlátozhatják a mélyreható egyedi konfigurációkat.

SAP S/4HANA árak

Egyedi árazás

SAP S/4HANA értékelés és vélemények

G2: 4,5/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (300+ értékelés)

📌 Külön említésre méltó Infor CloudSuite (A legjobb iparág-specifikus ERP-megoldásokhoz, AI-alapú készletelemzési funkciókkal)

Acumatica (A legjobb választás a skálázható, felhőalapú készletnyilvántartást igénylő, növekvő vállalkozások számára)

SYSPRO (A legjobb megoldás közepes méretű gyártó és forgalmazó vállalatok számára, amelyek valós idejű készletfrissítéseket igényelnek)

DEAR Systems (A legjobb e-kereskedelmi és kiskereskedelmi vállalkozások számára, amelyek több csatornán keresztül komplex készleteket kezelnek)

A ClickUp segítségével elérheti a készletgazdálkodás optimális állapotát

Az ERP-integrált készletgazdálkodás elkerüli a felesleges pénzforgalom blokkolását és kiküszöböli a hirtelen felhalmozódások kockázatát. Ráadásul több lehetőséget kap a készlet pontosságának javítására, anélkül, hogy ez hátráltatná a gyártósorokat vagy az ügyfelek értékesítését.

Az ebben az útmutatóban bemutatott megoldások biztosan megfelelnek az Ön egyedi igényeinek. Fontos azonban, hogy a készletláthatóság mellett a termelékenységet és az elemzéseket is prioritásként kezelje.

A ClickUp sokoldalú feladatkezelési és automatizálási funkcióival az első helyen áll, így ideális választásnak bizonyul.

Itt az ideje, hogy a zöld készletkezelés legyen a norma? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!