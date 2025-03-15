10 ERP készletkezelő szoftver a készletellenőrzés és a hatékonyság érdekében

Unod már, hogy a készlet hónapokig pihen, miközben te hetek óta a vevők által megrendelt termékeket keresed? A készletek könnyen életmentők lehetnek, de fejfájást is okozhatnak, attól függően, hogy mennyire jól kezeled őket.
A megoldás? Egy jól integrált ERP készletgazdálkodási rendszer, amely a legfrissebb gyártási megrendelések alapján pótolja a készleteket. A megfelelő megoldás enyhíti csapata terheit, miközben elősegíti a készletek optimalizálását és a készletek egészséges állapotát.
Ne aggódjon, mi segítünk. Idő, erőfeszítés és talán még készlet is megtakarításához itt van a 10 legjobb ERP készletkezelő szoftver, azok legfontosabb jellemzőivel, korlátaival és felhasználói értékeléseivel.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
A megfelelő megoldás alkalmazása elengedhetetlen a készlethiányok és a felesleges felhalmozódások elkerüléséhez, ha több aktív komponenst kezel. Íme a 10 legjobb ERP készletkezelő szoftver, amelyet érdemes alkalmaznia:
- ClickUp (A legjobb a készletkezelési műveletek racionalizálásához és kezeléséhez)
- SAP Business One (A legjobb kis- és középvállalkozások számára)
- Odoo (A legjobb a készletellenőrzés testreszabásához)
- Zoho Inventory (A legjobb a részletes készletnyilvántartáshoz)
- Epicor ERP (A legjobb gyártásközpontú disztribúcióhoz)
- Oracle NetSuite (A legjobb felhőalapú készletgazdálkodáshoz)
- Microsoft Dynamics 365 (A legjobb termékcentrikus készletoptimalizáláshoz)
- Sage X3 (A legjobb pénzügyi szempontú készletgazdálkodáshoz)
- ERPNext (A legjobb nyílt forráskódú készletnyilvántartáshoz)
- SAP S/4HANA (A legjobb vállalati szintű készletadat-elemzéshez)
Az ERP készletgazdálkodás megértése
Az vállalati erőforrás-tervezési (ERP) rendszerek olyan modulok, amelyek segítenek vállalkozásának a termelés, a logisztika, az értékesítés és a pénzügyi információk kezelésében. Segítenek vizualizálni, mire van szüksége, miért és hogyan finanszírozza azt.
Az ERP készletkezelő rendszer bevezetése segít az adatok felhasználásában a készletek jobb nyomon követése és ellenőrzése érdekében. Ráadásul nincs szükség kézi nyilvántartásra, minden a rendszer által vezérelt. Alapvetően az ERP rendszerek nem kiegészítők, hanem elengedhetetlen teljesítménynövelők.
Íme a legfontosabb módszerek ezeknek a készletkezelő rendszerekbe való integrálásához:
- Az árukészlet szintjét minden beérkező, eladott vagy mozgatott árucikk után azonnal frissítheti.
- Automatikus újrarendelés indítása, amikor a készletek elérik a beállított küszöbértéket
- Konszolidálja a raktárak és üzletek készletadatait az egységes áttekintés érdekében.
- Könnyítse meg a fogyasztás előrejelzését a keresletalapú készletfejlesztési adatokkal.
- Integrálja a szkennelési technológiát a szakaszos leképezés és nyilvántartás biztosítása érdekében.
- Kössük össze a készletköltségeket a könyveléssel, hogy valós idejű pénzügyi betekintést nyerjünk.
- Összehangolja beszállítóit, raktárait, szállítóit és értékesítési csapatait az EDI (elektronikus adatcsere) integrációk segítségével.
Még mindig nem biztos benne, hogy ez valóban előrelépés? Íme, miben különböznek az ERP-alapú készletkezelési megoldások a hagyományosaktól:
|Funkció
|ERP készletgazdálkodás
|Hagyományos készletgazdálkodás
|Adatpontosság
|Magas szintű, valós idejű frissítések
|Hajlamos a kézi hibákra
|Automatizálás
|Automatizálja a nyomon követést és az újrarendelést
|Kézi folyamatok, lassabb
|Skálázhatóság
|Könnyedén kezeli a több helyszínt
|Kizárólag meghatározott helyszíneken
|Integráció
|Kapcsolat a pénzügyekkel, az értékesítéssel és a beszállítókkal
|Önálló és csak a jelenlegi készletszintekre koncentrálMinimális integráció
|Átláthatóság
|Teljes körű ellátási lánc-kezelési betekintés
|Fragmentált, késleltetett
🔎 Tudta? A készletkezelési rendszer legkorábbi ismert formája az ókori Mezopotámiában használt agyagtáblák voltak, amelyekre a raktárakban tárolt gabona, állatok és egyéb áruk mennyiségét rögzítették!
Mit kell keresnie az ERP készletkezelő szoftverekben?
Az ERP-alapú megoldásokban rejlő potenciál gyakran még fontosabbá teszi a megfelelő megoldás kiválasztását. Válasszon helyesen, és kezdje erőteljesen az alábbi kulcsfontosságú szempontok prioritásba helyezésével:
- Valós idejű nyomon követés: Válasszon olyan megoldásokat, amelyek azonnal frissítik a készletszinteket. A naprakész készletadatok megakadályozzák a túlzott készleteket, kiküszöbölik a hiányokat és javítják az előrejelzések pontosságát.
- Mesterséges intelligencia és automatizálási funkciók: Válasszon olyan eszközöket, amelyek automatizálják az olyan feladatokat, mint a megrendelések feldolgozása és a készletek frissítése. Ez felgyorsítja a műveleteket a mesterséges intelligenciával vezérelt utánpótlással és előrejelzéssel.
- Skálázhatóság és testreszabhatóság: Válasszon olyan szoftvert, amely rugalmas modulokkal és konfigurálható funkciókkal rendelkezik, hogy alkalmazkodni tudjon az üzleti növekedéshez. Igazítsa a munkafolyamatokat az egyedi készletigényeihez és az iparági követelményekhez.
- Fejlett jelentéskészítés és elemzés: Adjon elsőbbséget az analitikai irányítópultokkal és trendvizualizációkkal rendelkező platformoknak. Összpontosítson az adatokon alapuló betekintésre a készletköltségek optimalizálása érdekében.
💡 Profi tipp: Az ERP-rendszer frissítése az egyik legdrágább IT-döntés, amely gyakran körülbelül 500 millió dollárba kerül a vállalkozásoknak. Ezért a legjobb, ha az opciók áttekintése előtt felsorolja a kötelező funkciókat.
A 10 legjobb ERP készletkezelő szoftver
Miután minden szükséges eszköz a rendelkezésére áll, térjünk rá a piacon elérhető legjobb lehetőségekre.
1. ClickUp (a legalkalmasabb a készletkezelési műveletek racionalizálására és kezelésére)
Az első a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely különösen alkalmas olyan szisztematikus és fontos feladatokra, mint a készletgazdálkodás. Több mint 30 funkcióval rendelkezik a készletek vizualizálásához és nyomon követéséhez.
Ennek a funkciónak központi eleme a ClickUp táblázatos nézet, amely intelligens alternatívát kínál a hagyományos készletnyilvántartó táblázatokhoz képest. Ez a dinamikus funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gondosan rögzítsék a termékadatok, feladatokat osszanak ki, prioritásokat állapítsanak meg és nyomon kövessék a készletállományt egy testreszabható felületen.
Az egyéni mezők kihasználásával a vállalkozások speciális készletmutatókat, például a készlet korát, a várható havi fogyasztást és az újrarendelési pontokat is beépíthetik, így mélyebb betekintést nyerhetnek működésükbe. Ezenkívül a táblázatos nézet megkönnyíti a feladatok zökkenőmentes létrehozását, lehetővé téve az azonosított problémák azonnali nyomon követését közvetlenül a készletterületen belül.
Azonnali megjegyzések, gazdag színkódolás és többféle exportálási lehetőség támogatásával a ClickUp szisztematikus, nyomon követhető készletoptimalizálást és hatékony adatmegosztást biztosít, így a komplex készletgazdálkodást egyszerűsített és együttműködésen alapuló folyamattá alakítja.
A vállalkozások a ClickUp Integrations segítségével összekapcsolhatják készletgazdálkodási munkaterületüket natív és külső HR-megoldásokkal, pénzügyi menedzsmenttel és ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerekkel.
De ez még nem minden! A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztense, a platformot kiválóvá teszi a készletadatok mélyreható elemzéséhez, valamint gyors összefoglalók és betekintések létrehozásához. Kérdezze meg a mesterséges intelligencia asszisztenst a közelgő hiányokról, a lehetséges elavulásról és a készletpolitikai dokumentumok változásairól .
A ClickUp Brain segítségével fejlett automatizálási megoldásokat hozhat létre a feladatok kiosztásához, a megrendelések létrehozásához és a rutin jelentések kommunikációjához.
Szeretne időt megtakarítani a beállítás során? A ClickUp egy kiterjedt készlet sablonokból álló könyvtárat is tartalmaz, amelynek segítségével csapata azonnal munkához láthat. A ClickUp készletgazdálkodási sablon egy előre megtervezett megoldás, amelyre szüksége van a zökkenőmentes rendeléskezeléshez.
A csomag tartalma:
- Több mint nyolc egyedi mező, amelyek mindegyike különböző utánpótlási állapotokra specializálódott
- Az idővonal nézet segít a gyártási sorrendnek megfelelő újrarendelési pontok ellenőrzésében.
- Színkódokkal ellátott, könnyen nyomon követhető és költségvetési elemekkel, hogy a csapatok betarthassák a heti hitelkereteket és értékesítési célokat.
A ClickUp Inventory Template egy másik egyszerű lehetőség a készletek, a fizetések és a beszállítók helyszíneinek nyomon követésére. A dedikált megrendelőlapja egyszerűsíti a belső megrendeléseket és átláthatóbbá teszi a szállítási naplókat.
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp Dashboard analitikai adatvizualizációival holisztikus készletnyilvántartást valósíthat meg.
- Valós időben együttműködhet és feladatokat rendelhet a készletkezelési műveletekhez a ClickUp Chat segítségével.
- Automatizálja a készletpótlást és a jelentéstételt a dedikált ClickUp Automations segítségével.
- Növelje ERP-képességeit speciális ClickUp-integrációkkal, mint például a QuickBooks és a Zapier.
- A ClickUp Tasks segítségével azonnal létrehozhat és delegálhat készletlistákat több funkcióra.
- Kövesse nyomon a csapat és a készlet erőforrások kihasználtságát a testreszabható ClickUp Workload View segítségével.
A ClickUp korlátai
- Az összes funkció elsajátítása időbe telhet.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, tagonként havi 7 dollárért.
ClickUp értékelés és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)
Ez az online áttekintés pontosan összefoglalja, mit nyújt a ClickUp a készletgazdálkodás terén:
Sokoldalúságának köszönhetően szinte az összes korábban használt eszközt felváltotta – a vállalati wikit, a SCRUM táblákat, a menedzsment GTD tábláit, a megfelelőségi dokumentációkat, a marketing ütemterveket, sőt még a vállalati készletnyilvántartási rendszert is –, mivel a ClickUp-ban minden sokkal könnyebben elérhető volt.
Sokoldalúságának köszönhetően szinte az összes korábban használt eszközt felváltotta – a vállalati wikit, a SCRUM táblákat, a menedzsment GTD tábláit, a megfelelőségi dokumentációkat, a marketing ütemterveket, sőt még a vállalati készletnyilvántartási rendszert is –, mivel a ClickUp-ban minden sokkal könnyebben elérhető volt.
2. SAP Business One (A legjobb kis- és középvállalkozások számára)
Az ERP szó szinonimája a szoftveróriás SAP-nak. Az egyik terméke az SAP Business One, egy kis- és középvállalkozások számára kialakított ERP készletgazdálkodási megoldás. A szoftver testreszabható pick-and-pack folyamatokat és automatizált adatgyűjtést kínál, javítva a működési hatékonyságot és a döntéshozatalt.
A Business One integrált elemzési funkcióval rendelkezik, amely kristálytiszta képet ad a készletek szintjéről. Emellett automatikus riasztásokkal is rendelkezik, amelyek megakadályozzák a készlethiányt vagy a túlzott készletezést. Ráadásul zökkenőmentesen összeköti a készletgazdálkodást a gyártással, a pénzügyekkel és az értékesítéssel, így átfogó képet kaphat.
A SAP Business One legjobb funkciói
- Végezzen azonnali rendelkezésre állás-ellenőrzéseket és kövesse nyomon az árukészlet szintjét valós idejű láthatósággal.
- Hatékonyan kezelje készleteit valós időben több raktárban is
- Tekintse át a készlet alakulását a készlettervezéshez szentelt készletmozgásokkal!
A SAP Business One korlátai
- A kezdeti beállítás és konfigurálás időigényes lehet, és magas szintű szakértelmet igényel.
- Elavult felülettel rendelkezik, és az egyedi üzleti folyamatokhoz való testreszabása meglehetősen költséges.
SAP Business One árak
- Egyedi árazás
SAP Business One értékelés és vélemények
- G2: 4,3/5 (500+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)
Mit mondanak a SAP Business One-ról a valós felhasználók?
Kiváló végpontok közötti automatizálásban és kritikus valós idejű jelentésekben. Integrálható minden SAP termékkel, különösen a Concur adatai könnyen és zökkenőmentesen átvihetők.
Kiváló végpontok közötti automatizálásban és kritikus valós idejű jelentésekben. Integrálható minden SAP termékkel, különösen a Concur adatai könnyen és zökkenőmentesen átvihetők.
➡️ További információk: A legjobb beszerzési menedzsment szoftverek és eszközök
3. Odoo (a legjobb a készletellenőrzés testreszabásához)
Modernabb és könnyebben testreszabható megoldást keres? Az Odoo kiváló kiindulási pont a hatékony készletgazdálkodáshoz. Ez az eszköz kiterjedt funkciókkal rendelkezik, beleértve a részletes virtuális elhelyezési helyeket, mint például hűtőházak vagy polcok. Lehetővé teszi továbbá a csapatok számára, hogy egyértelmű szabályokat adjanak hozzá a szállítási időkhöz és a szállítási mód kiválasztásához a hatékony megrendeléskezelés érdekében.
A rendszer valós időben követi nyomon a készletszinteket több raktárban, támogatja a fejlett útvonaltervezési mechanizmusokat, és zökkenőmentesen integrálódik a vonalkód-leolvasókkal a műveletek egyszerűsítése érdekében. Felhasználóbarát felülete és testreszabható funkciói lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy a rendszert saját igényeikhez igazítsák, javítva ezzel a készletkezelés általános pontosságát.
Az Odoo legjobb funkciói
- Végezzen fejlett szállítási útvonalakat alvállalkozói, keresztdokkolási és keresztdokkolási tervezéssel.
- Takarítson meg időt az utánpótlás során az automatizált árajánlatkérések és a raktárak közötti átviteli megrendelések generálásával.
- Egyszerűsítse a negyedév végi jelentéseket és az árkiigazításokat valós idejű, részletes költségjelentésekkel.
Az Odoo korlátai
- Egyes felhasználók szerint az ügyfélszolgálat minősége nem mindig egyenletes.
- Az alkalmazás meglehetősen drágává válhat, ahogy a csapata növekszik.
Odoo árak
- Egy alkalmazás ingyenes: 0 USD
- Alapcsomag: 38,90 USD/hó felhasználónként
- Egyedi: 58,40 USD/hó felhasználónként
Odoo értékelés és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 250 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 1200 értékelés)
📮 ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megszerezze a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne?
A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Tegye fel kérdését a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!
4. Zoho Inventory (a legjobb a részletes készletnyilvántartáshoz)
A Zoho Inventory egy felhőalapú ERP készletkezelő rendszer, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat készleteik, megrendeléseik és értékesítéseik hatékony kezelésében több csatornán keresztül. Átfogó funkciókat kínál, mint például a készletszintek kimerítő több raktárra kiterjedő nyomon követése, vonalkód-beolvasás és zökkenőmentes számlázás.
A Zoho Inventory még sorozatszám- és tételkövetési funkcióval is rendelkezik, amely hatékonyan összeköti a gyártást és a raktározást. A megoldás gyors jelentéskészítési lehetőségekkel és automatizált kommunikációs munkafolyamatokkal is egyszerűsíti a műveleteket. Ezek a funkciók lehetővé teszik a vállalkozások számára a műveletek optimalizálását, a manuális hibák csökkentését és az optimális készletszint fenntartását.
A Zoho Inventory legjobb funkciói
- Frissítse a készleteket a károk, veszteségek vagy eltérések figyelembevétele érdekében a készletkiigazítási opcióval.
- Vizualizálja és optimalizálja, hogyan illeszkednek a termékek a kijelölt dobozokba a csomagolás geometriájával.
- Tervezze meg értékelési stratégiáit testreszabható árakkal különböző ügyfelek, beszállítók vagy régiók számára.
A Zoho Inventory korlátai
- Hiányoznak a teljes körű ERP-rendszerekben megtalálható, mélyreható gyártási és ellátási lánc-tervezési eszközök.
- Nem támogatja a nagy volumenű vállalkozásokat, amelyek kiterjedt automatizálásra és több helyszínen történő szinkronizálásra szorulnak.
Zoho Inventory árak
- Ingyenes
- Alapcsomag: 39 USD/hó (két felhasználó számára)
- Professzionális: 99 USD/hó (két felhasználó számára)
- Prémium: 159 USD/hó (két felhasználó számára)
- Vállalati: 299 USD/hó (hét felhasználó számára) (További helyszínek, megrendelések, felhasználók, automatikus szkennelés és raktározás kiegészítőként elérhető)
🧠 Érdekesség: Az ERP készletgazdálkodási rendszer egy 2,3 milliárd dolláros iparág, és a megfelelő szoftver megtalálása meglehetősen nehéz feladat lehet.
Zoho Inventory értékelés és vélemények
- G2: 4,3/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (350+ értékelés)
5. Epicor ERP (legalkalmasabb gyártásközpontú disztribúcióhoz)
Vállalkozása inkább termelésorientált? A gyártócsapatok gyakran olyan megoldásokat részesítenek előnyben, mint az Epicor ERP, egy átfogó vállalati erőforrás-tervezési megoldás, amelynek célja a készletgazdálkodás fejlesztése különböző iparágakban működő vállalkozások számára. Ez a hatékony ERP-rendszer olyan ellátási lánc alapvető elemeit tartalmazza, mint a készlet-előrejelzés, a rendeléskezelés és az alapvető automatizálás.
Fejlett készletkezelési modulja pontosan nyomon követi a készleteket több helyszínen és raktárban. Támogatja a különböző készletkezelési módszereket, mint például a LIFO (utoljára beérkezett, elsőként kikerült), FIFO (elsőként beérkezett, elsőként kikerült) és az átlagos költség. Ezen felül fejlett jelentéskészítő eszközöket is kínál, mint például a mi lenne, ha elemzés, amely mélyreható és pontos betekintést nyújt.
Az Epicor ERP legjobb funkciói
- Növelje az ERP munkafolyamatok hatékonyságát az Epicor ökoszisztéma integrációival, mint például a Kinetic, a Prophet 21 és a BisTrack.
- Automatizálja az olyan folyamatokat, mint a megrendelések rögzítése, a beszerzés és a gyártás, csökkentve ezzel a manuális munkát és növelve a hatékonyságot.
- A minőség-ellenőrzés és a megfelelőségi követelmények teljesítése érdekében tartson részletes nyilvántartást a készletelemekről a tételek és sorozatszámok nyomon követési funkcióinak segítségével.
Az Epicor ERP korlátai
- A nem egyértelmű árak és a próbaidőszak hiánya megnehezítheti a csapatok számára az eszköz bevezetését.
- A teljesítmény és a válaszidő lassulhat a felhőalapú rendszerre való áttérés után.
Epicor ERP árak
- Egyedi árazás
Epicor ERP értékelés és vélemények
- G2: 4/5 (1100+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak az Epicor ERP-ről a valós felhasználók?
A könyvelés és a készletkezelés egyszerű, egy helyen történő kezelése. Számos hatékony eszközzel rendelkezik.
A könyvelés és a készletkezelés egyszerű, egy helyen történő kezelése. Számos hatékony eszközzel rendelkezik.
6. Oracle NetSuite (a legjobb felhőalapú készletgazdálkodáshoz)
Az Oracle NetSuite kiemelkedik 100%-ban felhőalapú rendszerével és minimális frissítési költségeivel. Testreszabható vizualizációkat és diagramokat kínál, így a műszerfalai tökéletesen alkalmasak prezentációkhoz. Valós idejű láthatósága magában foglalja a felhasználó által kiválasztott KPI-k 360°-os áttekintését, a helyszínenkénti készletmennyiséget és a tervezett készletszinteket.
A rendszer keresletalapú utánpótlási funkciója a korábbi értékesítési adatok és szezonális trendek alapján dinamikusan kezeli az újrarendelési pontokat, biztosítva az időben történő utánpótlást és minimalizálva a készlethiányt. Ezenkívül a NetSuite több helyszínes teljesítési funkciója előre meghatározott teljesítési szabályokat tesz lehetővé, így elkerülhető az egy megrendeléshez tartozó többszöri szállítás és a felesleges szállítási költségek.
Az Oracle NetSuite legjobb funkciói
- Automatizálja a készletszámlálást a NetSuite Smart Count segítségével
- Szüntesse meg a párhuzamos szállításokat és a felesleges szállítási költségeket a helyspecifikus teljesítési szabályokkal!
- Növelje a készletellenőrzések pontosságát intelligens készletciklus-számlálással
Az Oracle NetSuite korlátai
- A kisebb vállalkozások számára a megvalósítás meglehetősen drága és ijesztő lehet.
- A testreszabott környezetekben szükséges dedikált támogatás gyakran fizetős.
Oracle NetSuite árak
- Egyedi árazás
Oracle NetSuite értékelés és vélemények
- G2: 4/5 (3500+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (1500+ értékelés)
7. Microsoft Dynamics 365 (a legjobb termékcentrikus készletoptimalizáláshoz)
A Microsoft Dynamics 365 egy olyan ERP-megoldás, amely az Excel és az Outlookhoz hasonló népszerű Office-termékek ismerős kezelhetőségét és hangulatát kínálja. A megoldás valós idejű, több helyszínen történő raktározást és egy erős beszerzési folyamatmodult biztosít.
Emellett integrálható a Microsoft eszközkészletével, beleértve a Power BI-t, a Power Automate-et, az Office 365-öt, a Teams-t és egyebeket. Ráadásul a Microsoft Dynamics 365 lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy fejlett AI-képességeit felhasználva testreszabott AI-ügynököket hozzanak létre a rutin feladatokhoz. A rendszer integrálása más üzleti folyamatokkal, például az értékesítéssel és a beszerzéssel, racionalizálja a műveleteket és javítja a döntéshozatalt.
A Microsoft Dynamics 365 legjobb funkciói
- Töltse fel készleteit az AI algoritmusok által feldolgozott tényleges adatok, kereslet és rendelkezésre állás alapján.
- Állítson be automatikus újrarendelési pontokat a pótlási folyamat egyszerűsítése érdekében, biztosítva az előre meghatározott küszöbértékek alapján történő időbeni újraraktározást.
- Hozzáférés szerepkörökön alapuló irányítópultokhoz és képzési tanfolyamokhoz a gyors és egyszerű munkafolyamat-beállításhoz
A Microsoft Dynamics 365 korlátai
- Az integrációk a Microsoft ökoszisztémára korlátozódnak.
- Lehet, hogy nem rendelkezik a távoli csapatok számára szükséges hozzáférhetőséggel
A Microsoft Dynamics 365 árai
- Ingyenes próba
- Dynamics 365 Business Central Essentials: 70 USD/hó felhasználónként
- Dynamics 365 Business Central Premium: 100 USD/hó felhasználónként
- Dynamics 365 Business Central csapat tagjai: 8 USD/hó felhasználónként
Microsoft Dynamics 365 értékelés és vélemények
- G2: 4/5 (800+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 5700 értékelés)
Mit mondanak a Microsoft Dynamics 365-ről a valós felhasználók?
Meglehetősen robusztus megoldásokat kínál a pénzügyek és az ellátási lánc területén, a műszerfal eszközök pedig valós idejű betekintést nyújtanak a készletértékesítésbe és a keresleti előrejelzésekbe. Emellett könnyen integrálható más MD eszközökkel, például a 365 Sales és a CS alkalmazásokkal.
Meglehetősen robusztus megoldásokat kínál a pénzügyek és az ellátási lánc területén, a műszerfal eszközök pedig valós idejű betekintést nyújtanak a készletértékesítésbe és a keresleti előrejelzésekbe. Emellett könnyen integrálható más MD eszközökkel, például a 365 Sales és a CS alkalmazásokkal.
8. Sage X3 (A legjobb testreszabható ERP készletkezelési munkafolyamatokhoz)
A Sage X3 egy átfogó ERP-megoldás, amelyet különböző iparágakban működő vállalkozások készletgazdálkodásának fejlesztésére terveztek. A készletszintek valós idejű nyomon követése lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy több telephelyen és raktárban hatékonyan figyelemmel kísérjék a készleteket.
A rendszer különböző készlet típusokat támogat, beleértve a gyártott, vásárolt, alvállalkozásból beszerzett és nem raktározott termékeket, így rugalmasságot biztosít a különböző termékvonalak kezelésében. A felhasználó által definiálható termékinformációk és integrációs képességek révén a Sage X3 biztosítja, hogy minden részleg hozzáférjen a pontos és naprakész készletadatokhoz, megkönnyítve ezzel a tájékozott döntéshozatalt és a hatékony működést.
A Sage X3 legjobb funkciói
- Biztosítsa a termékek színvonalát minőség-ellenőrzési funkciók, tételek, sorozatszámok, eltarthatósági idő és lejárati dátumok kezelésével.
- Bővítse készletgazdálkodását globális szinten a natív többnyelvű és több pénznemű támogatás segítségével.
- A munkafolyamatok és funkciók széles körű testreszabási lehetőségeivel igazodjon az egyedi és összetett igényekhez.
A Sage X3 korlátai
- Nincs kiterjedt integrációja szállítási és értékesítési modulokkal, mint más e-kereskedelmi készletkezelő szoftvereknek.
- Bonyolult a bevezetése és széles körű funkciókkal rendelkezik, amelyek nem feltétlenül alkalmasak kisvállalkozások és induló cégek számára.
Sage X3 árak
- Egyedi árazás
Sage X3 értékelés és vélemények
- G2: 3,9/5 (25+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (75+ értékelés)
➡️ További információ: A legjobb e-kereskedelmi készletkezelő szoftverek
9. ERPNext (A legjobb nyílt forráskódú készletnyilvántartáshoz)
Nyílt forráskódú rugalmasságot preferál a készletkezelési megoldások terén? Az ERPNext ezt biztosítja. Az olyan alapvető funkciók mellett, mint a tételkövetés és a készletkezelés, a szoftver minőségi ellenőrzésekkel is segíti a mozgások validálását. Ráadásul a tranzakciók zökkenőmentesek az előre beállított raktárak és árképzési módszerek beállításainak köszönhetően.
A rendszer támogatja a termékváltozatok létrehozását és karbantartását olyan paraméterek alapján, mint a méret, a szín vagy az anyag, lehetővé téve a részletes tételkezelést. Emellett egyszerű telepítési szkriptekkel is rendelkezik a szerver és a folyamatok bevezetéséhez.
Az ERPNext legjobb funkciói
- Kövesse nyomon az ügyfelek telephelyein tárolt árukat, és kezelje az értékesítés utáni számlázást a konszignációs készleten keresztül.
- Kezelje a különböző felek vagy feltételek számára biztosított termékkedvezményeket promóciós programbeállításokkal.
- Vezesse be a globális könyvelést több pénznemű számlákkal, kiadásokkal és pénzügyi jelentésekkel!
Az ERPNext korlátai
- Kevesebb plug-and-play opciót kínál, mint a saját fejlesztésű ERP-k.
- Nagy adatmennyiségek vagy összetett munkafolyamatok esetén lelassulhat
ERPNext árak
- Kisvállalkozások: 50 USD/hó
- Vállalatok: Egyedi árazás
- Sikercsomag: 1250 dollártól (átalánydíj) kezdődik a megvalósítás
ERPNext értékelés és vélemények
- G2: 4,2/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)
Mit mondanak az ERPNext-ről a valós felhasználók?
Az ERPNext könnyen implementálható, támogatott és testreszabható, mivel kizárólag nyílt forráskódot, Python JS-t stb. használ.
Az ERPNext könnyen implementálható, támogatott és testreszabható, mivel kizárólag nyílt forráskódot, Python JS-t stb. használ.
10. SAP S/4HANA (A legjobb vállalati szintű készletelemzéshez)
Az SAP S/4HANA nagyvállalatok vagy azok számára készült, akik hamarosan ilyen méretűre bővülnek. A következő generációs ERP-csomagot úgy tervezték, hogy minden valós időben történjen, memóriában történő számítás és AI-vezérelt automatizálás segítségével optimalizálva a munkafolyamatokat. A rendszer integrációja más SAP-modulokkal, például az értékesítéssel, a disztribúcióval és a termelés tervezéssel, zökkenőmentes működést és adatkonzisztenciát biztosít az egész ellátási láncban.
Az S/4HANA beágyazott elemzési funkciókkal és intuitív Fiori felülettel is rendelkezik, amely elősegíti az elemzésen alapuló döntéshozatalt. Emellett támogatja a felhőalapú, helyszíni és hibrid telepítéseket is, így skálázhatóvá teszi a vállalkozások számára. Röviden: ez a digitális átalakulás motorja.
A SAP S/4HANA legjobb funkciói
- Automatikusan generálja a szükséges utóddokumentumokat minden áru mozgásához, például a vonatkozó számviteli dokumentumokat.
- Javítsa a készlet minőségét és a szabályozási előírásoknak való megfelelést a beépített szabályozási jelentésekkel és kockázatkezelési automatizálással.
- Kezelje a kiterjedt rendelési sorokat az S/4HANA tömörítési technikáival és oszlopos elrendezésével.
SAP S/4HANA korlátai
- A régi SAP rendszerekről való áttérés kiterjedt tervezést igényel.
- A szabványosított folyamatok korlátozhatják a mélyreható egyedi konfigurációkat.
SAP S/4HANA árak
- Egyedi árazás
SAP S/4HANA értékelés és vélemények
- G2: 4,5/5 (750+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (300+ értékelés)
📚 Olvassa el még: A legjobb készletoptimalizáló szoftverek
📌 Külön említésre méltó
- Infor CloudSuite (A legjobb iparág-specifikus ERP-megoldásokhoz, AI-alapú készletelemzési funkciókkal)
- Acumatica (A legjobb választás a skálázható, felhőalapú készletnyilvántartást igénylő, növekvő vállalkozások számára)
- SYSPRO (A legjobb megoldás közepes méretű gyártó és forgalmazó vállalatok számára, amelyek valós idejű készletfrissítéseket igényelnek)
- DEAR Systems (A legjobb e-kereskedelmi és kiskereskedelmi vállalkozások számára, amelyek több csatornán keresztül komplex készleteket kezelnek)
A ClickUp segítségével elérheti a készletgazdálkodás optimális állapotát
Az ERP-integrált készletgazdálkodás elkerüli a felesleges pénzforgalom blokkolását és kiküszöböli a hirtelen felhalmozódások kockázatát. Ráadásul több lehetőséget kap a készlet pontosságának javítására, anélkül, hogy ez hátráltatná a gyártósorokat vagy az ügyfelek értékesítését.
Az ebben az útmutatóban bemutatott megoldások biztosan megfelelnek az Ön egyedi igényeinek. Fontos azonban, hogy a készletláthatóság mellett a termelékenységet és az elemzéseket is prioritásként kezelje.
A ClickUp sokoldalú feladatkezelési és automatizálási funkcióival az első helyen áll, így ideális választásnak bizonyul.
Itt az ideje, hogy a zöld készletkezelés legyen a norma? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!