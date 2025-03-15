ClickUp blog

10 ERP készletkezelő szoftver a készletellenőrzés és a hatékonyság érdekében

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
2025. március 15.

Unod már, hogy a készlet hónapokig pihen, miközben te hetek óta a vevők által megrendelt termékeket keresed? A készletek könnyen életmentők lehetnek, de fejfájást is okozhatnak, attól függően, hogy mennyire jól kezeled őket.

A megoldás? Egy jól integrált ERP készletgazdálkodási rendszer, amely a legfrissebb gyártási megrendelések alapján pótolja a készleteket. A megfelelő megoldás enyhíti csapata terheit, miközben elősegíti a készletek optimalizálását és a készletek egészséges állapotát.

Ne aggódjon, mi segítünk. Idő, erőfeszítés és talán még készlet is megtakarításához itt van a 10 legjobb ERP készletkezelő szoftver, azok legfontosabb jellemzőivel, korlátaival és felhasználói értékeléseivel.

⏰ 60 másodperces összefoglaló

A megfelelő megoldás alkalmazása elengedhetetlen a készlethiányok és a felesleges felhalmozódások elkerüléséhez, ha több aktív komponenst kezel. Íme a 10 legjobb ERP készletkezelő szoftver, amelyet érdemes alkalmaznia:

  • ClickUp (A legjobb a készletkezelési műveletek racionalizálásához és kezeléséhez)
  • SAP Business One (A legjobb kis- és középvállalkozások számára)
  • Odoo (A legjobb a készletellenőrzés testreszabásához)
  • Zoho Inventory (A legjobb a részletes készletnyilvántartáshoz)
  • Epicor ERP (A legjobb gyártásközpontú disztribúcióhoz)
  • Oracle NetSuite (A legjobb felhőalapú készletgazdálkodáshoz)
  • Microsoft Dynamics 365 (A legjobb termékcentrikus készletoptimalizáláshoz)
  • Sage X3 (A legjobb pénzügyi szempontú készletgazdálkodáshoz)
  • ERPNext (A legjobb nyílt forráskódú készletnyilvántartáshoz)
  • SAP S/4HANA (A legjobb vállalati szintű készletadat-elemzéshez)

Az ERP készletgazdálkodás megértése

Az vállalati erőforrás-tervezési (ERP) rendszerek olyan modulok, amelyek segítenek vállalkozásának a termelés, a logisztika, az értékesítés és a pénzügyi információk kezelésében. Segítenek vizualizálni, mire van szüksége, miért és hogyan finanszírozza azt.

Az ERP készletkezelő rendszer bevezetése segít az adatok felhasználásában a készletek jobb nyomon követése és ellenőrzése érdekében. Ráadásul nincs szükség kézi nyilvántartásra, minden a rendszer által vezérelt. Alapvetően az ERP rendszerek nem kiegészítők, hanem elengedhetetlen teljesítménynövelők.

Íme a legfontosabb módszerek ezeknek a készletkezelő rendszerekbe való integrálásához:

  • Az árukészlet szintjét minden beérkező, eladott vagy mozgatott árucikk után azonnal frissítheti.
  • Automatikus újrarendelés indítása, amikor a készletek elérik a beállított küszöbértéket
  • Konszolidálja a raktárak és üzletek készletadatait az egységes áttekintés érdekében.
  • Könnyítse meg a fogyasztás előrejelzését a keresletalapú készletfejlesztési adatokkal.
  • Integrálja a szkennelési technológiát a szakaszos leképezés és nyilvántartás biztosítása érdekében.
  • Kössük össze a készletköltségeket a könyveléssel, hogy valós idejű pénzügyi betekintést nyerjünk.
  • Összehangolja beszállítóit, raktárait, szállítóit és értékesítési csapatait az EDI (elektronikus adatcsere) integrációk segítségével.

Még mindig nem biztos benne, hogy ez valóban előrelépés? Íme, miben különböznek az ERP-alapú készletkezelési megoldások a hagyományosaktól:

FunkcióERP készletgazdálkodásHagyományos készletgazdálkodás
AdatpontosságMagas szintű, valós idejű frissítésekHajlamos a kézi hibákra
AutomatizálásAutomatizálja a nyomon követést és az újrarendeléstKézi folyamatok, lassabb
SkálázhatóságKönnyedén kezeli a több helyszíntKizárólag meghatározott helyszíneken
IntegrációKapcsolat a pénzügyekkel, az értékesítéssel és a beszállítókkalÖnálló és csak a jelenlegi készletszintekre koncentrálMinimális integráció
ÁtláthatóságTeljes körű ellátási lánc-kezelési betekintésFragmentált, késleltetett

🔎 Tudta? A készletkezelési rendszer legkorábbi ismert formája az ókori Mezopotámiában használt agyagtáblák voltak, amelyekre a raktárakban tárolt gabona, állatok és egyéb áruk mennyiségét rögzítették!

Mit kell keresnie az ERP készletkezelő szoftverekben?

Az ERP-alapú megoldásokban rejlő potenciál gyakran még fontosabbá teszi a megfelelő megoldás kiválasztását. Válasszon helyesen, és kezdje erőteljesen az alábbi kulcsfontosságú szempontok prioritásba helyezésével:

  • Valós idejű nyomon követés: Válasszon olyan megoldásokat, amelyek azonnal frissítik a készletszinteket. A naprakész készletadatok megakadályozzák a túlzott készleteket, kiküszöbölik a hiányokat és javítják az előrejelzések pontosságát.
  • Mesterséges intelligencia és automatizálási funkciók: Válasszon olyan eszközöket, amelyek automatizálják az olyan feladatokat, mint a megrendelések feldolgozása és a készletek frissítése. Ez felgyorsítja a műveleteket a mesterséges intelligenciával vezérelt utánpótlással és előrejelzéssel.
  • Skálázhatóság és testreszabhatóság: Válasszon olyan szoftvert, amely rugalmas modulokkal és konfigurálható funkciókkal rendelkezik, hogy alkalmazkodni tudjon az üzleti növekedéshez. Igazítsa a munkafolyamatokat az egyedi készletigényeihez és az iparági követelményekhez.
  • Fejlett jelentéskészítés és elemzés: Adjon elsőbbséget az analitikai irányítópultokkal és trendvizualizációkkal rendelkező platformoknak. Összpontosítson az adatokon alapuló betekintésre a készletköltségek optimalizálása érdekében.

💡 Profi tipp: Az ERP-rendszer frissítése az egyik legdrágább IT-döntés, amely gyakran körülbelül 500 millió dollárba kerül a vállalkozásoknak. Ezért a legjobb, ha az opciók áttekintése előtt felsorolja a kötelező funkciókat.

A 10 legjobb ERP készletkezelő szoftver

Miután minden szükséges eszköz a rendelkezésére áll, térjünk rá a piacon elérhető legjobb lehetőségekre.

1. ClickUp (a legalkalmasabb a készletkezelési műveletek racionalizálására és kezelésére)

ERP készletkezelő szoftverek: ClickUp: A legjobb a készletkezelési műveletek racionalizálásához és kezeléséhez
Hozzon létre egyedi készletadat-mezőket, kövesse nyomon a készletnyilvántartási lapokat, és integrálja azokat az összes üzleti funkcióba a ClickUp Table View segítségével

Az első a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely különösen alkalmas olyan szisztematikus és fontos feladatokra, mint a készletgazdálkodás. Több mint 30 funkcióval rendelkezik a készletek vizualizálásához és nyomon követéséhez.

Ennek a funkciónak központi eleme a ClickUp táblázatos nézet, amely intelligens alternatívát kínál a hagyományos készletnyilvántartó táblázatokhoz képest. Ez a dinamikus funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gondosan rögzítsék a termékadatok, feladatokat osszanak ki, prioritásokat állapítsanak meg és nyomon kövessék a készletállományt egy testreszabható felületen.

Az egyéni mezők kihasználásával a vállalkozások speciális készletmutatókat, például a készlet korát, a várható havi fogyasztást és az újrarendelési pontokat is beépíthetik, így mélyebb betekintést nyerhetnek működésükbe. Ezenkívül a táblázatos nézet megkönnyíti a feladatok zökkenőmentes létrehozását, lehetővé téve az azonosított problémák azonnali nyomon követését közvetlenül a készletterületen belül.

Azonnali megjegyzések, gazdag színkódolás és többféle exportálási lehetőség támogatásával a ClickUp szisztematikus, nyomon követhető készletoptimalizálást és hatékony adatmegosztást biztosít, így a komplex készletgazdálkodást egyszerűsített és együttműködésen alapuló folyamattá alakítja.

A vállalkozások a ClickUp Integrations segítségével összekapcsolhatják készletgazdálkodási munkaterületüket natív és külső HR-megoldásokkal, pénzügyi menedzsmenttel és ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerekkel.

De ez még nem minden! A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztense, a platformot kiválóvá teszi a készletadatok mélyreható elemzéséhez, valamint gyors összefoglalók és betekintések létrehozásához. Kérdezze meg a mesterséges intelligencia asszisztenst a közelgő hiányokról, a lehetséges elavulásról és a készletpolitikai dokumentumok változásairól .

ERP készletgazdálkodási szoftverek: Azonnali betekintés a fájlokba a ClickUp Brain segítségével
A ClickUp Brain segítségével egyszerűen megoszthatja a linket, és azonnal betekintést nyerhet a fájlokba.

A ClickUp Brain segítségével fejlett automatizálási megoldásokat hozhat létre a feladatok kiosztásához, a megrendelések létrehozásához és a rutin jelentések kommunikációjához.

Szeretne időt megtakarítani a beállítás során? A ClickUp egy kiterjedt készlet sablonokból álló könyvtárat is tartalmaz, amelynek segítségével csapata azonnal munkához láthat. A ClickUp készletgazdálkodási sablon egy előre megtervezett megoldás, amelyre szüksége van a zökkenőmentes rendeléskezeléshez.

Tartsa kézben a rendelési mennyiségeket, költségeket és szállítási állapotokat a ClickUp készletgazdálkodási sablonjaival!
Ingyenes sablon letöltése
Tartsa kézben a rendelési mennyiségeket, költségeket, szállítási állapotokat, utánpótlási átfutási időket és stratégiákat a ClickUp készletgazdálkodási sablonjaival.

A csomag tartalma:

  • Több mint nyolc egyedi mező, amelyek mindegyike különböző utánpótlási állapotokra specializálódott
  • Az idővonal nézet segít a gyártási sorrendnek megfelelő újrarendelési pontok ellenőrzésében.
  • Színkódokkal ellátott, könnyen nyomon követhető és költségvetési elemekkel, hogy a csapatok betarthassák a heti hitelkereteket és értékesítési célokat.

A ClickUp Inventory Template egy másik egyszerű lehetőség a készletek, a fizetések és a beszállítók helyszíneinek nyomon követésére. A dedikált megrendelőlapja egyszerűsíti a belső megrendeléseket és átláthatóbbá teszi a szállítási naplókat.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

  • Az összes funkció elsajátítása időbe telhet.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, tagonként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelés és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Ez az online áttekintés pontosan összefoglalja, mit nyújt a ClickUp a készletgazdálkodás terén:

Sokoldalúságának köszönhetően szinte az összes korábban használt eszközt felváltotta – a vállalati wikit, a SCRUM táblákat, a menedzsment GTD tábláit, a megfelelőségi dokumentációkat, a marketing ütemterveket, sőt még a vállalati készletnyilvántartási rendszert is –, mivel a ClickUp-ban minden sokkal könnyebben elérhető volt.

Sokoldalúságának köszönhetően szinte az összes korábban használt eszközt felváltotta – a vállalati wikit, a SCRUM táblákat, a menedzsment GTD tábláit, a megfelelőségi dokumentációkat, a marketing ütemterveket, sőt még a vállalati készletnyilvántartási rendszert is –, mivel a ClickUp-ban minden sokkal könnyebben elérhető volt.

2. SAP Business One (A legjobb kis- és középvállalkozások számára)

ERP készletkezelő szoftverek: SAP Business One: A legjobb kis- és középvállalkozások számára
SAP Business One

Az ERP szó szinonimája a szoftveróriás SAP-nak. Az egyik terméke az SAP Business One, egy kis- és középvállalkozások számára kialakított ERP készletgazdálkodási megoldás. A szoftver testreszabható pick-and-pack folyamatokat és automatizált adatgyűjtést kínál, javítva a működési hatékonyságot és a döntéshozatalt.

A Business One integrált elemzési funkcióval rendelkezik, amely kristálytiszta képet ad a készletek szintjéről. Emellett automatikus riasztásokkal is rendelkezik, amelyek megakadályozzák a készlethiányt vagy a túlzott készletezést. Ráadásul zökkenőmentesen összeköti a készletgazdálkodást a gyártással, a pénzügyekkel és az értékesítéssel, így átfogó képet kaphat.

A SAP Business One legjobb funkciói

  • Végezzen azonnali rendelkezésre állás-ellenőrzéseket és kövesse nyomon az árukészlet szintjét valós idejű láthatósággal.
  • Hatékonyan kezelje készleteit valós időben több raktárban is
  • Tekintse át a készlet alakulását a készlettervezéshez szentelt készletmozgásokkal!

A SAP Business One korlátai

  • A kezdeti beállítás és konfigurálás időigényes lehet, és magas szintű szakértelmet igényel.
  • Elavult felülettel rendelkezik, és az egyedi üzleti folyamatokhoz való testreszabása meglehetősen költséges.

SAP Business One árak

  • Egyedi árazás

SAP Business One értékelés és vélemények

  • G2: 4,3/5 (500+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a SAP Business One-ról a valós felhasználók?

Kiváló végpontok közötti automatizálásban és kritikus valós idejű jelentésekben. Integrálható minden SAP termékkel, különösen a Concur adatai könnyen és zökkenőmentesen átvihetők.

Kiváló végpontok közötti automatizálásban és kritikus valós idejű jelentésekben. Integrálható minden SAP termékkel, különösen a Concur adatai könnyen és zökkenőmentesen átvihetők.

3. Odoo (a legjobb a készletellenőrzés testreszabásához)

Odoo: A legjobb a készletellenőrzés testreszabásához
via Odoo

Modernabb és könnyebben testreszabható megoldást keres? Az Odoo kiváló kiindulási pont a hatékony készletgazdálkodáshoz. Ez az eszköz kiterjedt funkciókkal rendelkezik, beleértve a részletes virtuális elhelyezési helyeket, mint például hűtőházak vagy polcok. Lehetővé teszi továbbá a csapatok számára, hogy egyértelmű szabályokat adjanak hozzá a szállítási időkhöz és a szállítási mód kiválasztásához a hatékony megrendeléskezelés érdekében.

A rendszer valós időben követi nyomon a készletszinteket több raktárban, támogatja a fejlett útvonaltervezési mechanizmusokat, és zökkenőmentesen integrálódik a vonalkód-leolvasókkal a műveletek egyszerűsítése érdekében. Felhasználóbarát felülete és testreszabható funkciói lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy a rendszert saját igényeikhez igazítsák, javítva ezzel a készletkezelés általános pontosságát.

Az Odoo legjobb funkciói

  • Végezzen fejlett szállítási útvonalakat alvállalkozói, keresztdokkolási és keresztdokkolási tervezéssel.
  • Takarítson meg időt az utánpótlás során az automatizált árajánlatkérések és a raktárak közötti átviteli megrendelések generálásával.
  • Egyszerűsítse a negyedév végi jelentéseket és az árkiigazításokat valós idejű, részletes költségjelentésekkel.

Az Odoo korlátai

  • Egyes felhasználók szerint az ügyfélszolgálat minősége nem mindig egyenletes.
  • Az alkalmazás meglehetősen drágává válhat, ahogy a csapata növekszik.

Odoo árak

  • Egy alkalmazás ingyenes: 0 USD
  • Alapcsomag: 38,90 USD/hó felhasználónként
  • Egyedi: 58,40 USD/hó felhasználónként

Odoo értékelés és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 250 értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (több mint 1200 értékelés)

📮 ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megszerezze a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne?

A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Tegye fel kérdését a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

4. Zoho Inventory (a legjobb a részletes készletnyilvántartáshoz)

ERP készletkezelő szoftverek: Zoho Inventory: A legjobb a részletes készletnyomon követéshez
a Zoho Inventory segítségével

A Zoho Inventory egy felhőalapú ERP készletkezelő rendszer, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat készleteik, megrendeléseik és értékesítéseik hatékony kezelésében több csatornán keresztül. Átfogó funkciókat kínál, mint például a készletszintek kimerítő több raktárra kiterjedő nyomon követése, vonalkód-beolvasás és zökkenőmentes számlázás.

A Zoho Inventory még sorozatszám- és tételkövetési funkcióval is rendelkezik, amely hatékonyan összeköti a gyártást és a raktározást. A megoldás gyors jelentéskészítési lehetőségekkel és automatizált kommunikációs munkafolyamatokkal is egyszerűsíti a műveleteket. Ezek a funkciók lehetővé teszik a vállalkozások számára a műveletek optimalizálását, a manuális hibák csökkentését és az optimális készletszint fenntartását.

A Zoho Inventory legjobb funkciói

  • Frissítse a készleteket a károk, veszteségek vagy eltérések figyelembevétele érdekében a készletkiigazítási opcióval.
  • Vizualizálja és optimalizálja, hogyan illeszkednek a termékek a kijelölt dobozokba a csomagolás geometriájával.
  • Tervezze meg értékelési stratégiáit testreszabható árakkal különböző ügyfelek, beszállítók vagy régiók számára.

A Zoho Inventory korlátai

  • Hiányoznak a teljes körű ERP-rendszerekben megtalálható, mélyreható gyártási és ellátási lánc-tervezési eszközök.
  • Nem támogatja a nagy volumenű vállalkozásokat, amelyek kiterjedt automatizálásra és több helyszínen történő szinkronizálásra szorulnak.

Zoho Inventory árak

  • Ingyenes
  • Alapcsomag: 39 USD/hó (két felhasználó számára)
  • Professzionális: 99 USD/hó (két felhasználó számára)
  • Prémium: 159 USD/hó (két felhasználó számára)
  • Vállalati: 299 USD/hó (hét felhasználó számára) (További helyszínek, megrendelések, felhasználók, automatikus szkennelés és raktározás kiegészítőként elérhető)

🧠 Érdekesség: Az ERP készletgazdálkodási rendszer egy 2,3 milliárd dolláros iparág, és a megfelelő szoftver megtalálása meglehetősen nehéz feladat lehet.

Zoho Inventory értékelés és vélemények

  • G2: 4,3/5 (90+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (350+ értékelés)

5. Epicor ERP (legalkalmasabb gyártásközpontú disztribúcióhoz)

Epicor ERP: A legjobb gyártásközpontú disztribúcióhoz
az Epicor ERP -n keresztül

Vállalkozása inkább termelésorientált? A gyártócsapatok gyakran olyan megoldásokat részesítenek előnyben, mint az Epicor ERP, egy átfogó vállalati erőforrás-tervezési megoldás, amelynek célja a készletgazdálkodás fejlesztése különböző iparágakban működő vállalkozások számára. Ez a hatékony ERP-rendszer olyan ellátási lánc alapvető elemeit tartalmazza, mint a készlet-előrejelzés, a rendeléskezelés és az alapvető automatizálás.

Fejlett készletkezelési modulja pontosan nyomon követi a készleteket több helyszínen és raktárban. Támogatja a különböző készletkezelési módszereket, mint például a LIFO (utoljára beérkezett, elsőként kikerült), FIFO (elsőként beérkezett, elsőként kikerült) és az átlagos költség. Ezen felül fejlett jelentéskészítő eszközöket is kínál, mint például a mi lenne, ha elemzés, amely mélyreható és pontos betekintést nyújt.

Az Epicor ERP legjobb funkciói

  • Növelje az ERP munkafolyamatok hatékonyságát az Epicor ökoszisztéma integrációival, mint például a Kinetic, a Prophet 21 és a BisTrack.
  • Automatizálja az olyan folyamatokat, mint a megrendelések rögzítése, a beszerzés és a gyártás, csökkentve ezzel a manuális munkát és növelve a hatékonyságot.
  • A minőség-ellenőrzés és a megfelelőségi követelmények teljesítése érdekében tartson részletes nyilvántartást a készletelemekről a tételek és sorozatszámok nyomon követési funkcióinak segítségével.

Az Epicor ERP korlátai

  • A nem egyértelmű árak és a próbaidőszak hiánya megnehezítheti a csapatok számára az eszköz bevezetését.
  • A teljesítmény és a válaszidő lassulhat a felhőalapú rendszerre való áttérés után.

Epicor ERP árak

  • Egyedi árazás

Epicor ERP értékelés és vélemények

  • G2: 4/5 (1100+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Epicor ERP-ről a valós felhasználók?

A könyvelés és a készletkezelés egyszerű, egy helyen történő kezelése. Számos hatékony eszközzel rendelkezik.

A könyvelés és a készletkezelés egyszerű, egy helyen történő kezelése. Számos hatékony eszközzel rendelkezik.

6. Oracle NetSuite (a legjobb felhőalapú készletgazdálkodáshoz)

ERP készletgazdálkodási szoftverek: Oracle NetSuite: A legjobb felhőalapú készletgazdálkodáshoz
az Oracle NetSuite -en keresztül

Az Oracle NetSuite kiemelkedik 100%-ban felhőalapú rendszerével és minimális frissítési költségeivel. Testreszabható vizualizációkat és diagramokat kínál, így a műszerfalai tökéletesen alkalmasak prezentációkhoz. Valós idejű láthatósága magában foglalja a felhasználó által kiválasztott KPI-k 360°-os áttekintését, a helyszínenkénti készletmennyiséget és a tervezett készletszinteket.

A rendszer keresletalapú utánpótlási funkciója a korábbi értékesítési adatok és szezonális trendek alapján dinamikusan kezeli az újrarendelési pontokat, biztosítva az időben történő utánpótlást és minimalizálva a készlethiányt. Ezenkívül a NetSuite több helyszínes teljesítési funkciója előre meghatározott teljesítési szabályokat tesz lehetővé, így elkerülhető az egy megrendeléshez tartozó többszöri szállítás és a felesleges szállítási költségek.

Az Oracle NetSuite legjobb funkciói

  • Automatizálja a készletszámlálást a NetSuite Smart Count segítségével
  • Szüntesse meg a párhuzamos szállításokat és a felesleges szállítási költségeket a helyspecifikus teljesítési szabályokkal!
  • Növelje a készletellenőrzések pontosságát intelligens készletciklus-számlálással

Az Oracle NetSuite korlátai

  • A kisebb vállalkozások számára a megvalósítás meglehetősen drága és ijesztő lehet.
  • A testreszabott környezetekben szükséges dedikált támogatás gyakran fizetős.

Oracle NetSuite árak

  • Egyedi árazás

Oracle NetSuite értékelés és vélemények

  • G2: 4/5 (3500+ értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (1500+ értékelés)

7. Microsoft Dynamics 365 (a legjobb termékcentrikus készletoptimalizáláshoz)

Microsoft Dynamics 365: A legjobb termékcentrikus készletoptimalizáláshoz
a Microsoft Dynamics 365 segítségével

A Microsoft Dynamics 365 egy olyan ERP-megoldás, amely az Excel és az Outlookhoz hasonló népszerű Office-termékek ismerős kezelhetőségét és hangulatát kínálja. A megoldás valós idejű, több helyszínen történő raktározást és egy erős beszerzési folyamatmodult biztosít.

Emellett integrálható a Microsoft eszközkészletével, beleértve a Power BI-t, a Power Automate-et, az Office 365-öt, a Teams-t és egyebeket. Ráadásul a Microsoft Dynamics 365 lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy fejlett AI-képességeit felhasználva testreszabott AI-ügynököket hozzanak létre a rutin feladatokhoz. A rendszer integrálása más üzleti folyamatokkal, például az értékesítéssel és a beszerzéssel, racionalizálja a műveleteket és javítja a döntéshozatalt.

A Microsoft Dynamics 365 legjobb funkciói

  • Töltse fel készleteit az AI algoritmusok által feldolgozott tényleges adatok, kereslet és rendelkezésre állás alapján.
  • Állítson be automatikus újrarendelési pontokat a pótlási folyamat egyszerűsítése érdekében, biztosítva az előre meghatározott küszöbértékek alapján történő időbeni újraraktározást.
  • Hozzáférés szerepkörökön alapuló irányítópultokhoz és képzési tanfolyamokhoz a gyors és egyszerű munkafolyamat-beállításhoz

A Microsoft Dynamics 365 korlátai

  • Az integrációk a Microsoft ökoszisztémára korlátozódnak.
  • Lehet, hogy nem rendelkezik a távoli csapatok számára szükséges hozzáférhetőséggel

A Microsoft Dynamics 365 árai

  • Ingyenes próba
  • Dynamics 365 Business Central Essentials: 70 USD/hó felhasználónként
  • Dynamics 365 Business Central Premium: 100 USD/hó felhasználónként
  • Dynamics 365 Business Central csapat tagjai: 8 USD/hó felhasználónként

Microsoft Dynamics 365 értékelés és vélemények

  • G2: 4/5 (800+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 5700 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Dynamics 365-ről a valós felhasználók?

Meglehetősen robusztus megoldásokat kínál a pénzügyek és az ellátási lánc területén, a műszerfal eszközök pedig valós idejű betekintést nyújtanak a készletértékesítésbe és a keresleti előrejelzésekbe. Emellett könnyen integrálható más MD eszközökkel, például a 365 Sales és a CS alkalmazásokkal.

Meglehetősen robusztus megoldásokat kínál a pénzügyek és az ellátási lánc területén, a műszerfal eszközök pedig valós idejű betekintést nyújtanak a készletértékesítésbe és a keresleti előrejelzésekbe. Emellett könnyen integrálható más MD eszközökkel, például a 365 Sales és a CS alkalmazásokkal.

8. Sage X3 (A legjobb testreszabható ERP készletkezelési munkafolyamatokhoz)

ERP készletgazdálkodási szoftverek: Sage X3: A legjobb testreszabható ERP készletgazdálkodási munkafolyamatokhoz
a Sage X3 segítségével

A Sage X3 egy átfogó ERP-megoldás, amelyet különböző iparágakban működő vállalkozások készletgazdálkodásának fejlesztésére terveztek. A készletszintek valós idejű nyomon követése lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy több telephelyen és raktárban hatékonyan figyelemmel kísérjék a készleteket.

A rendszer különböző készlet típusokat támogat, beleértve a gyártott, vásárolt, alvállalkozásból beszerzett és nem raktározott termékeket, így rugalmasságot biztosít a különböző termékvonalak kezelésében. A felhasználó által definiálható termékinformációk és integrációs képességek révén a Sage X3 biztosítja, hogy minden részleg hozzáférjen a pontos és naprakész készletadatokhoz, megkönnyítve ezzel a tájékozott döntéshozatalt és a hatékony működést.

A Sage X3 legjobb funkciói

  • Biztosítsa a termékek színvonalát minőség-ellenőrzési funkciók, tételek, sorozatszámok, eltarthatósági idő és lejárati dátumok kezelésével.
  • Bővítse készletgazdálkodását globális szinten a natív többnyelvű és több pénznemű támogatás segítségével.
  • A munkafolyamatok és funkciók széles körű testreszabási lehetőségeivel igazodjon az egyedi és összetett igényekhez.

A Sage X3 korlátai

  • Nincs kiterjedt integrációja szállítási és értékesítési modulokkal, mint más e-kereskedelmi készletkezelő szoftvereknek.
  • Bonyolult a bevezetése és széles körű funkciókkal rendelkezik, amelyek nem feltétlenül alkalmasak kisvállalkozások és induló cégek számára.

Sage X3 árak

  • Egyedi árazás

Sage X3 értékelés és vélemények

  • G2: 3,9/5 (25+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (75+ értékelés)

9. ERPNext (A legjobb nyílt forráskódú készletnyilvántartáshoz)

ERPNext: A legjobb nyílt forráskódú készletnyilvántartáshoz
via ERPNext

Nyílt forráskódú rugalmasságot preferál a készletkezelési megoldások terén? Az ERPNext ezt biztosítja. Az olyan alapvető funkciók mellett, mint a tételkövetés és a készletkezelés, a szoftver minőségi ellenőrzésekkel is segíti a mozgások validálását. Ráadásul a tranzakciók zökkenőmentesek az előre beállított raktárak és árképzési módszerek beállításainak köszönhetően.

A rendszer támogatja a termékváltozatok létrehozását és karbantartását olyan paraméterek alapján, mint a méret, a szín vagy az anyag, lehetővé téve a részletes tételkezelést. Emellett egyszerű telepítési szkriptekkel is rendelkezik a szerver és a folyamatok bevezetéséhez.

Az ERPNext legjobb funkciói

  • Kövesse nyomon az ügyfelek telephelyein tárolt árukat, és kezelje az értékesítés utáni számlázást a konszignációs készleten keresztül.
  • Kezelje a különböző felek vagy feltételek számára biztosított termékkedvezményeket promóciós programbeállításokkal.
  • Vezesse be a globális könyvelést több pénznemű számlákkal, kiadásokkal és pénzügyi jelentésekkel!

Az ERPNext korlátai

  • Kevesebb plug-and-play opciót kínál, mint a saját fejlesztésű ERP-k.
  • Nagy adatmennyiségek vagy összetett munkafolyamatok esetén lelassulhat

ERPNext árak

  • Kisvállalkozások: 50 USD/hó
  • Vállalatok: Egyedi árazás
  • Sikercsomag: 1250 dollártól (átalánydíj) kezdődik a megvalósítás

ERPNext értékelés és vélemények

  • G2: 4,2/5 (40+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)

Mit mondanak az ERPNext-ről a valós felhasználók?

Az ERPNext könnyen implementálható, támogatott és testreszabható, mivel kizárólag nyílt forráskódot, Python JS-t stb. használ.

Az ERPNext könnyen implementálható, támogatott és testreszabható, mivel kizárólag nyílt forráskódot, Python JS-t stb. használ.

10. SAP S/4HANA (A legjobb vállalati szintű készletelemzéshez)

ERP készletgazdálkodási szoftverek: SAP S/4HANA: A legjobb vállalati szintű készletadat-elemzéshez
SAP S/4HANA

Az SAP S/4HANA nagyvállalatok vagy azok számára készült, akik hamarosan ilyen méretűre bővülnek. A következő generációs ERP-csomagot úgy tervezték, hogy minden valós időben történjen, memóriában történő számítás és AI-vezérelt automatizálás segítségével optimalizálva a munkafolyamatokat. A rendszer integrációja más SAP-modulokkal, például az értékesítéssel, a disztribúcióval és a termelés tervezéssel, zökkenőmentes működést és adatkonzisztenciát biztosít az egész ellátási láncban.

Az S/4HANA beágyazott elemzési funkciókkal és intuitív Fiori felülettel is rendelkezik, amely elősegíti az elemzésen alapuló döntéshozatalt. Emellett támogatja a felhőalapú, helyszíni és hibrid telepítéseket is, így skálázhatóvá teszi a vállalkozások számára. Röviden: ez a digitális átalakulás motorja.

A SAP S/4HANA legjobb funkciói

  • Automatikusan generálja a szükséges utóddokumentumokat minden áru mozgásához, például a vonatkozó számviteli dokumentumokat.
  • Javítsa a készlet minőségét és a szabályozási előírásoknak való megfelelést a beépített szabályozási jelentésekkel és kockázatkezelési automatizálással.
  • Kezelje a kiterjedt rendelési sorokat az S/4HANA tömörítési technikáival és oszlopos elrendezésével.

SAP S/4HANA korlátai

  • A régi SAP rendszerekről való áttérés kiterjedt tervezést igényel.
  • A szabványosított folyamatok korlátozhatják a mélyreható egyedi konfigurációkat.

SAP S/4HANA árak

  • Egyedi árazás

SAP S/4HANA értékelés és vélemények

  • G2: 4,5/5 (750+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (300+ értékelés)

📌 Külön említésre méltó

  • Infor CloudSuite (A legjobb iparág-specifikus ERP-megoldásokhoz, AI-alapú készletelemzési funkciókkal)
  • Acumatica (A legjobb választás a skálázható, felhőalapú készletnyilvántartást igénylő, növekvő vállalkozások számára)
  • SYSPRO (A legjobb megoldás közepes méretű gyártó és forgalmazó vállalatok számára, amelyek valós idejű készletfrissítéseket igényelnek)
  • DEAR Systems (A legjobb e-kereskedelmi és kiskereskedelmi vállalkozások számára, amelyek több csatornán keresztül komplex készleteket kezelnek)

A ClickUp segítségével elérheti a készletgazdálkodás optimális állapotát

Az ERP-integrált készletgazdálkodás elkerüli a felesleges pénzforgalom blokkolását és kiküszöböli a hirtelen felhalmozódások kockázatát. Ráadásul több lehetőséget kap a készlet pontosságának javítására, anélkül, hogy ez hátráltatná a gyártósorokat vagy az ügyfelek értékesítését.

Az ebben az útmutatóban bemutatott megoldások biztosan megfelelnek az Ön egyedi igényeinek. Fontos azonban, hogy a készletláthatóság mellett a termelékenységet és az elemzéseket is prioritásként kezelje.

A ClickUp sokoldalú feladatkezelési és automatizálási funkcióival az első helyen áll, így ideális választásnak bizonyul.

Itt az ideje, hogy a zöld készletkezelés legyen a norma? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!

