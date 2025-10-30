ChatGPT és Google AI Mode: melyik a jobb a termelékenység és a kutatás szempontjából?

Néha úgy érzed, mintha az agyad maratont futna. A jelentés megírásától a tények felkutatásáig ugrálsz, miközben igyekszel nem szem elől téveszteni a valódi munkát.

Itt jöhet jól az AI. De melyiket választja: a ChatGPT-t, a generatív AI-társat, amely megjegyzi a kontextust és segít formálni az ötleteit, vagy a Google AI Mode-ot, az információkereső asszisztenst, amely pillanatnyi válaszokat ad?

Ebben a blogbejegyzésben összehasonlítjuk a ChatGPT-t és a Google AI Mode-ot, hogy megnézzük, hogyan illeszkednek a munkafolyamatába, milyen hatással vannak a termelékenységre és a kutatásra, és hogyan egyesíti a ClickUp mindkettő erejét, és még többet, egy fedél alatt. 💪

ChatGPT és Google AI Mode összehasonlítása egy pillantásra

Az alábbi táblázatban összehasonlítjuk ezeket az AI keresőmotorokat:

Képességek ChatGPT Google AI Mode (Gemini a Workspace-ben) Elsődleges funkció Beszélgető AI íráshoz, ötleteléshez, kódoláshoz és kérdésekhez és válaszokhoz A Google alkalmazásokba beépített AI asszisztens Feladatkezelés Nincs beépített feladatkezelő, de feladatlistákat/ellenőrzőlistákat tud generálni. Automatikusan generálhat cselekvési elemeket e-mailekből/dokumentumokból, de nem teljes feladatok kezelője. Ütemezés Ütemezéseket javasol, de nem kapcsolódik közvetlenül a naptárakhoz. Integrálódik a Google Naptárral, hogy javaslatokat tegyen a találkozók időpontjára, emlékeztetőket állítson be és automatikusan ütemezzen eseményeket. Együttműködés Megosztható csevegések és dokumentumok, de nincs valós idejű közös szerkesztés vagy natív csapatmunka funkciók Mélyreható együttműködés a Workspace-en belül; valós idejű szerkesztés, javasolt válaszok, csapatjegyzetek Integrációk Pluginek és API-k külső eszközökhöz; beállítás szükséges Natívan kapcsolódik a Gmailhez, a Naptárhoz, a Drive-hoz, a Meethez és a Docshoz; korlátozott külső integrációk AI képességek Erős kreatív generálás (tartalom, kód, brainstorming) több AI modellel Kontextusfüggő segítség a Google Workspace-en belül (összefoglalás, vázlatkészítés, értekezletjegyzetek, intelligens válaszok) Árak* Ingyenes verzió, fizetős verzió 20 USD/hó/felhasználó áron Ingyenes verzió, fizetős verzió 19,99 USD/hó/felhasználó áron.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Mi az a ChatGPT?

A ChatGPT egy fejlett, beszélgető mesterséges intelligencia, amelyet az OpenAI fejlesztett ki, és amely mélytanulás és más AI technikák segítségével megtanult megérteni és generálni az emberhez hasonló szövegeket.

Kérdésekre válaszol, segít tartalomtervezetek elkészítésében, ötletek kidolgozásában, komplex témák egyszerűsítésében, sőt kód írásában vagy nyelvek közötti fordításban is, így sokoldalú segédeszközzé válik mind a termelékenység, mind a kreativitás terén.

A GPT-4o és GPT-5 modellekkel működik, alkalmazkodik a kontextushoz és a hangnemhez, hogy meglepően természetes és intelligens válaszokat adjon.

A ChatGPT funkciói

Vizsgáljuk meg a három legjellegzetesebb, kiemelkedő funkcióját.

1. funkció: Multimodális bemenet és kimenet

Fájlok elemzése és vizuális elemek értelmezése a ChatGPT segítségével

A ChatGPT lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gépeljenek, képeket, PDF- és CSV-fájlokat töltsenek fel, vagy közvetlenül beszéljenek a felülettel. Értelmezi a diagramokat, kivonja az információkat a dokumentumokból, elemzi a táblázatokat, és vizuális tartalmakat hoz létre vagy magyaráz.

Ez a multimodális képesség különösen hasznos olyan alkalmazásokban, mint átfogó jelentések bemutatása, adatigényes prezentációk egyszerűsítése és dinamikus adatelemzési munkamenetek segítése.

2. funkció: Memória, egyedi GPT-k és személyre szabott hangok

Használja a ChatGPT memóriáját a beszélgetései során

A ChatGPT alkalmazkodik a munkastílusához. Memóriája nyomon követi a preferenciáit, megjegyzi a neveket és tárolja a folyamatban lévő projektek részleteit, így a válaszok illeszkednek a kontextushoz.

Beállíthat egyedi GPT-ket is, amelyek konkrét feladatokhoz, például írási útmutatáshoz vagy kódolási támogatáshoz nyújtanak segítséget. Ha mobilalkalmazást használ, a hangbeviteli és -kimeneti funkciók természetesebbé teszik a beszélgetéseket, és kézmentes interakciót tesznek lehetővé.

3. funkció: Webes böngészés, érvelés és eszközintegráció

Válasszon különböző keresési módokat a ChatGPT-n belüli válaszok finomításához

Használja a ChatGPT-t kutatáshoz azáltal, hogy bevonja a legfrissebb információkat, és forrásokat és hivatkozásokat kér. Emellett olyan feladatokhoz is felhasználhatja, mint a logikai érvelés, az összefoglalás és a nyelvi fordítás.

Ezen túlmenően olyan fejlett funkciók, mint a kód végrehajtása és a különböző eszközökkel való együttműködés képessége lehetővé teszik, hogy összetettebb munkafolyamatokat kezeljen.

🔍 Tudta? Egy nagyszabású tanulmány kimutatta, hogy az AI-t használó kutatók 67%-kal több cikket publikáltak, háromszor több hivatkozást kaptak, és körülbelül 4 évvel korábban lettek csapatvezetők, mint azok a kollégáik, akik nem használtak AI-eszközöket.

ChatGPT árak

Ingyenes csomag

Plusz: 20 USD/hó felhasználónként

Csapat: 30 USD/hó felhasználónként

Előny: 200 USD/hó felhasználónként

Mi az a Google AI Mode?

A Google AI Mode egy intelligens keresőmotor, amely a Google-ba van beépítve, és amelynek célja, hogy réteges, kontextusban gazdag lekérdezéseket kezeljen beszélgetésszerű könnyedséggel.

via Google

A Gemini fejlett verzióinak köszönhetően lebontja a komplex kérdéseket, több forrásból merít, és szintetizált, pontos válaszokat ad közvetlenül a keresőfelületen, anélkül, hogy több oldalt kellene átkattintania.

Különböző régiókban elérhető a Search Labs segítségével, és támogatja a hang-, kép- és szövegbeviteleket, hogy a keresés folyékonyabb, intelligensebb és gyorsabb legyen.

A Google AI Mode funkciói

Íme a legjobb funkciói.

1. funkció: Multimodális AI és adaptív érvelés

A keresési eredmények mellett közvetlenül megtekintheti a hivatkozási forrásokat is

Beszéljen, írjon vagy mutasson a kamerával, és az AI Mode mindent feldolgoz. Akár szöveggel, hanggal vagy képpel kérdez (vagy PDF-eket tölt fel), az AI Mode megérti és összefoglalja a különböző formátumú információkat.

A Google Gemini multimodális képességeinek és a „query fan-out” stratégiának köszönhetően a komplex parancsokat al-kérdésekre bontja, azokat párhuzamosan keresi meg, majd az eredményeket összefoglalja.

💡 Profi tipp: Használjon konkrét időkereteket, hogy a válaszok relevánsak maradjanak. Kérdezze meg, mi változott 2019 és 2023 között, vagy határozza meg a világjárvány utáni fejleményeket. Ez megakadályozza, hogy a modell a régi és az új információkat megkülönböztetés nélkül keverje össze.

2. funkció: Vászontér és állandó munkaterület

Csatoljon fájlokat a pontosabb keresési lehetőségek érdekében

Az AI Mode oldalsó paneljén található „Canvas” élő munkaterületként működik, így ideális tervezéshez, több lépcsős feladatokhoz vagy piackutatáshoz AI segítségével. Készítsen terveket, töltsön fel dokumentumokat, finomítsa ötleteit kiegészítő kérdésekkel, majd később térjen vissza, hogy folytassa onnan, ahol abbahagyta.

Ezzel a Google keresés hatékonyan átalakul egyszeri keresésből egy idővel fejlődő, együttműködésen alapuló munkamenetté.

3. funkció: Élő keresés és Chrome integráció

Küldjön keresési lekérdezéseket az integrált Google Lens segítségével

Segítségre van szüksége a előtted lévő dolgok értelmezéséhez? Az AI Mode a Google Lens-t integrálja a valós idejű AI-vel a „Search Live” segítségével. Csak irányítsd a mobilod kameráját egy tárgyra vagy ábrára, és kérdezz róla.

Asztali számítógépen a Chrome új „Kérdezze meg a Google-t erről az oldalról” opciója lehetővé teszi, hogy a kontextusérzékeny oldalsávban fedezze fel az oldal tartalmát.

A Google AI Mode árai

Ingyenes csomag

Google AI Pro: 19,99 USD/hó felhasználónként

Google AI Ultra: 249,99 USD/hó felhasználónként

🔍 Tudta? Az AI az ötletgeneráló feladatok körülbelül 57%-át automatizálhatja. A legjobb kutatók ezt kihasználják, hogy a javaslatok ellenőrzésére és finomítására koncentrálhassanak, ami 44%-kal több felfedezést, 39%-kal több szabadalmat és 17%-kal több új terméket eredményez.

💡 Profi tipp: Minden alkalommal, amikor valamit kérdez, tegyen hozzá egy záradékot, például „és magyarázza el, miért fontos ez az üzleti életben” vagy „és milyen következményei vannak a valós világban”. Ezzel az LLM keresőmotor a felszínes tudáson túlmutató eredményeket fog adni.

ChatGPT és Google AI Mode: funkciók összehasonlítása

A ChatGPT valódi multimodális bemenettel/kimenettel, memóriafunkciókkal, autonóm ügynökökkel és gazdag termelékenységi eszközökkel nyűgözi le a felhasználókat.

A Google AI Mode és az AI Overviews alkalmazások adaptív gondolkodásmódjukkal, a Chrome/Search zökkenőmentes integrációjával, a Canvashoz hasonló fejlett tervezőeszközökkel és mély ökoszisztéma-beágyazottságukkal tűnnek ki.

Hasonlítsuk össze őket egymással:

1. funkció: Testreszabhatóság és rugalmasság

A Google AI Mode és a ChatGPT egyaránt lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy személyre szabják az élményt, de ezt különböző módon közelítik meg.

ChatGPT

A ChatGPT több lehetőséget kínál a keresés személyre szabására. Kódolás nélkül hozhat létre egyéni GPT-ket, finomhangolhatja a modelleket a saját adataival, és integrálhatja harmadik féltől származó eszközökkel, mint például a Canva, a Notion és a HubSpot.

A fejlesztők számára a ChatGPT API-kat és csatlakozókat kínál, amelyek mélyebb automatizálást és testreszabott megoldásokat tesznek lehetővé az egyes iparágak számára.

Google AI Mode

A Google AI Mode viszont az AI Studio-n keresztül összpontosítja a testreszabást, ahol a fejlesztők Gemini modellekkel prototípusokat készíthetnek, és munkájukat alkalmazásokba exportálhatják. Ez ugyan hasznos a technikai csapatok számára, de a mindennapi felhasználók nem élvezhetik ugyanazt a plug-and-play rugalmasságot, mint a ChatGPT Custom GPT-jei.

🏆 Győztes: ChatGPT, mert a személyre szabást mind magánszemélyek, mind vállalkozások számára elérhetővé teszi.

2. funkció: Ügynöki eszközök és automatizálás

Az automatizálás terén a legszembetűnőbb a különbség a két rendszer között.

ChatGPT

A ChatGPT olyan ügynököket vezetett be, amelyek önállóan képesek komplex feladatokat végrehajtani, például kutatást végezni, kódot írni, prezentációkat készíteni vagy webes felhasználói felületeken navigálni.

Az olyan funkciók, mint a ChatGPT Agent és a Deep Research eszköz, nem csak kérdések megválaszolására szolgálnak, hanem feladatok végrehajtására is, így időt takarítanak meg azoknak a csapatoknak, amelyek proaktív segítségre szorulnak.

Google AI Mode

A Google AI Mode inkább a kutatást és a szervezést támogatja, mint az automatizálást.

A Canvas segít strukturált tanulási terveket készíteni, jegyzeteket rendszerezni vagy PDF-fájlokat összefoglalni. Hatékony tervezési segédeszköz, de nem ér fel a ChatGPT képességével, hogy önállóan cselekedjen és automatizálja a munkafolyamatokat.

🏆 Győztes: ChatGPT, a kézzel nem érintett és személyre szabott automatizálási képességei miatt.

💡 Profi tipp: Használjon prompt loopokat: kérdezzen, finomítson, cáfoljon és sűrítsen. A negyedik vagy ötödik körre olyan válaszokat kap, amelyek inkább szakértői szintű szintézisnek tűnnek, mint felszínes eredménynek.

3. funkció: Adatvédelem és memóriakezelés

A platformok egyre jobban személyre szabhatók, miközben kezelik az adatokkal kapcsolatos aggályokat, de eltérő filozófiákkal.

ChatGPT

A ChatGPT lehetővé teszi a memória engedélyezését vagy letiltását, egyéni utasítások hozzáadását, valamint az adatok tárolásának szabályozását. Bár átláthatóságot biztosít, memóriafunkciói még fejlődőben vannak, és néha manuális kezelést igényelnek.

Google AI Mode

Ez az intranetes keresőmotor erőteljesebb álláspontot képvisel a felhasználóbarát adatvédelem terén.

Ideiglenes csevegéseket kínál, amelyek 72 óra elteltével automatikusan törlődnek, választható személyes kontextusmemóriát és egyértelműbb tevékenység-vezérlést. Ezek a funkciók biztosítják a személyre szabást anélkül, hogy hosszú távú adatvédelmi aggályok merülnének fel, és egyszerűbb adatvédelmi beállításokat kínálnak a felhasználóknak.

🏆 Győztes: Google AI Mode, mert intuitívabb és adatvédelmet előtérbe helyező memóriaopciókat kínál.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők mindössze 10%-a használ hangsegédet (4%) vagy automatizált ügynököt (6%) AI-alkalmazásokhoz, míg 62% inkább a beszélgető AI-eszközöket, például a ChatGPT-t és a Claude-ot részesíti előnyben. Az asszisztensek és ügynökök alacsonyabb elfogadottsága annak is köszönhető lehet, hogy ezek az eszközök gyakran specifikus feladatokra vannak optimalizálva, például kézmentes működtetésre vagy specifikus munkafolyamatokra. A ClickUp a két világ legjobbjait egyesíti. A ClickUp Brain egy beszélgető AI-asszisztens, amely a ChatGPT számos felhasználási területén segíthet Önnek. Másrészt a ClickUp Chat csatornákon belüli AI-ügynökök kérdésekre válaszolhatnak, problémákat osztályozhatnak, vagy akár konkrét feladatokat is elvégezhetnek!

💡 Profi tipp: Ha a modell egy ismeretlen kifejezést használ, kérdőjelezd meg. Kérdezd meg, honnan származik, széles körben elfogadott-e, vagy van-e vita körülötte. Így éber maradsz, és elkerülheted a felesleges vitákat.

ChatGPT és Google AI Mode összehasonlítása a Redditen

Megvizsgáltuk a funkciókat és összehasonlítottuk a képességeket, de mit gondolnak a valódi felhasználók a ChatGPT és a Google AI Mode-ról?

A szűrőmentes véleményeket a Reddit oldalon kerestük, ahol a korai felhasználók megosztják gyakorlati tapasztalataikat mindkét eszközzel kapcsolatban.

Íme, mit mondtak a Reddit felhasználók a ChatGPT-ről:

Számomra a ChatGPT minden tekintetben nyertes. Sokszor próbáltam már más LLM-eket is, de a ChatGPT mindig a legjobbnak bizonyult. A legnagyobb felhasználói bázissal rendelkezik, és az LLM-eknek erre van szükségük a folyamatos tanuláshoz. Úgy érzem, hogy a ChatGPT teljes csomagot kínál. Amikor valamit keresek vagy segítségre van szükségem, a ChatGPT adja a legjobb választ, világos magyarázatokkal és logikus gondolatmenettel. Kipróbáltam a Gemini 2. 5 Pro-t (jelenleg a legjobb), de a beszédmódja és a magyarázata furcsa.

És mit vettek észre a felhasználók a Google AI Mode-ról:

Az új AI mód sokkal inkább hasonlít a ChatGPT-re vagy a Gemini-re, mint a hagyományos SERP-ekre. Nincsenek SEO-rangsorolt oldalak, csak linkek az LLM által felhasznált forrásokhoz... A Google átlagos hagyományos keresési CTR-je ~8-9%, míg az AI keresőmotoroké 3%-7%. A felhasználók sokkal kevésbé hajlamosak rákattintani az AI eredmények linkjeire.

Egyes szakértők hozzáteszik, hogy mindkét eszköz még az AI és a keresés területén még csak a kezdeti szakaszban jár:

Az AI és a keresés egy új és ígéretes iparág... Az OpenAI jelenleg az AskJeeves megfelelője. A Google az IBM-esítés útján halad.

💡 Profi tipp: Próbáljon meg ellentmondást sugalló kérdéseket feltenni. Például miután megkapta a definíciót, kérdezze meg: „Hol nem működne ez a definíció a gyakorlatban?” Ez arra kényszeríti a modellt, hogy a tankönyveken túl is gondolkodjon.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb alternatíva a ChatGPT és a Google AI Mode között

A ChatGPT kiválóan alkalmas multimodális tartalom létrehozására, míg a Google AI Mode adaptív gondolkodásmódra és Chrome-integrációjára alkalmas.

Mindkét eszköznek azonban van egy fontos korlátja: önálló asszisztenseként működnek. Nem kezelik közvetlenül a projekteket, nem központosítják a tudást, és nem alakítják át az ismereteket munkafolyamatokká. Ez a munka szétszóródásához vezet , ahol a felhasználóknak egyik eszközről, alkalmazásról vagy weboldalról a másikra kell ugrálniuk, csak hogy elvégezzék a munkájukat.

A ClickUp egy másik megközelítést alkalmaz, az AI-t közvetlenül a munkaterületébe ágyazva. Ez a világ legteljesebb munkahelyi AI-je.

Kérdezze meg a ClickUp Brain-t a munkaterületén végzett munkák előrehaladásáról

A ClickUp Brain segítségével egy helyen egyesítheti a tartalomkészítést, a vállalati keresést, a tudásmenedzsmentet és az automatizálást. Ahelyett, hogy különálló eszközök között kellene váltogatnia, egy AI-asszisztens áll rendelkezésére, amely összekapcsolja feladatait, dokumentumait és projektjeit, így természetesen illeszkedik a munkafolyamatába.

Ráadásul a ClickUp Brain felhasználói közvetlenül a munkaterületükről hozzáférhetnek olyan prémium külső AI modellekhez, mint a ChatGPT, Gemini és Claude, így a válaszok mindig kontextusfüggőek és teljesen biztonságosak.

Itt részletesebben bemutatjuk, mi különbözteti meg ezt a vállalati keresőszoftvert a többitől.

A ClickUp első számú előnye: AI és automatizálás

A ClickUp Brain megérti a munkaterület kontextusát, ami azt jelenti, hogy az általa létrehozott tartalom közvetlenül kapcsolódik a már folyamatban lévő projektekhez.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy készítsen promóciós kampányokat

Ha megkéri, hogy készítsen egy kampányindítási összefoglalót, akkor a feladatokból kiemeli a teljesítendő feladatokat, a ClickUp Docs-ból a hangnemre vonatkozó útmutatásokat, a roadmapból pedig a határidőket. A vázlat a munkatérben jelenik meg, ahol a csapat már együttműködik, így az információk pontosak és megvalósíthatók maradnak.

Vegyünk egy marketingmenedzsert, aki egy termék bevezetésén dolgozik. Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, a csatlakoztatott AI létrehoz egy sajtóközleményt, amely már tartalmazza a termékleírást, a tudásbázisból jóváhagyott szöveget és a csapat által vállalt határidőket. A menedzser így az információk összeállításával töltött idő helyett a szöveg finomításával foglalkozhat.

Nézze meg ezt a videót arról, hogyan integrálódik a ClickUp AI a munkájának minden részébe:

A komplex projektek során is megőrizni a munkatempót

Váltson a ClickUp Brain, a Gemini és a ChatGPT között a Brain MAX-ban a feladatok elvégzéséhez

A ClickUp Brain MAX ezeket a képességeket egy teljes értékű asztali kiegészítővé bővíti. Egyesíti a ClickUp adatait, a csatlakoztatott alkalmazásokat és a webes eredményeket egyetlen AI-térben.

A hangsúly a komplex projektek mélyebb támogatásán van, így ez több, mint egy igény szerinti írási eszköz.

A fő különbség a rugalmasságban rejlik: a felhasználók az alkalmazás elhagyása nélkül válthatnak a ClickUp Brain, a ChatGPT, a Gemini, a Claude és más támogatott nagy nyelvi modellek között. Ez azt jelenti, hogy nem kötődik egy AI-modellhez, hanem a feladathoz leginkább megfelelő motort választhatja.

Vegyünk egy projektmenedzsert, aki kockázatértékelést készít a vezetőség számára. A Brain MAX elemzi a feladatok ütemtervét, megjegyzi a függőségeket és feltárja a legutóbbi frissítésekben jelzett akadályokat. Ezután strukturált jelentést generál, kiegészítve a támogató fájlokkal. Ez a jelentés a projekt aktuális állapotát tükrözi, nem pedig egy statikus összefoglalót.

És ami még jobb: a Brain MAX a Talk to Text funkcióval hangbevitelt is elfogad, így olyan munkafolyamatokba is beilleszthető, ahol a kézmentes interakció kritikus fontosságú. Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg a Brain MAX varázslatos tulajdonságairól:

A projektek késedelem nélküli előrehaladása

Válasszon a több mint 100 ClickUp Automation sablon közül, hogy egyszerűsítse munkafolyamatát

A ClickUp Automation kiküszöböli azokat a ismétlődő lépéseket, amelyek gyakran lassítják a csapatok munkáját. Az automatizálás olyan feltételek alapján indít el műveleteket, mint az állapotváltozások, a határidők vagy az egyéni mezők, így biztosítva, hogy a projektek manuális beavatkozás nélkül haladjanak előre.

Például, amikor a fejlesztés befejezi egy funkciót, és a feladatot „Kész a minőségbiztosításra” állapotba helyezi, az automatizálás hozzárendelheti azt a minőségbiztosítási vezetőhöz, beállíthatja a tesztelés határidejét, és értesítheti a tesztelőt. Ha a minőségbiztosítás akadályt tár fel, ugyanaz az automatizálás újra megnyithatja a feladatot, megjelölheti a fejlesztőt és értesítheti a termékmenedzsert. A munkafolyamat zökkenőmentesen folytatódik, csökkentve az átadások elmulasztásának vagy a feladatok leállásának esélyét a tudásmenedzsment szoftverben.

A ClickUp második előnye: vállalati keresés

Találjon gyorsabban válaszokat a ClickUp Enterprise Search segítségével

A ClickUp Enterprise Search egységes, AI-alapú keresési funkciót biztosít az egész ökoszisztémában, beleértve a Drive-ot, a Notion-t, a Slack-et, a Gmail-t, valamint a belső dokumentumokat és feladatokat.

Íme néhány konkrét funkciója ennek a tudásbázis-keresőnek:

Összekapcsolt keresés: A fájlneveknél több információt is felhasználva teljes válaszokat, megvalósítható feladatokat és részletes összefoglalókat nyújt.

Mélyreható keresés: Fedezze fel a ClickUp-ban nehezen megtalálható tartalmakat – feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket –, még azokat is, amelyek el vannak rejtve vagy évek óta nem használtak.

Kontextusfüggő kérdések és válaszok, valamint összefoglalás: Tekintse át a teljes kontextust, hogy összefoglalja a megbeszéléseket, kivonja a feladatokból és megjegyzésekből a fontos információkat, és azonnal megjelenítse azokat.

A webes keresés kiterjeszti a lekérdezéseket az internetre, így a kutatási és versenyképességi információk ugyanabban a nézetben jelennek meg, mint a belső tudás.

📣 Ügyfélvélemény: Victoria Berryman a Seequent-től elmondja: A csapatunk folyamatainak dokumentálása és a feladatok kezelése egy helyen segít megtakarítani a kereséssel töltött időt. Emellett egyetlen megbízható információforrást biztosít számunkra. A csapatunk folyamatainak dokumentálása és a feladatok kezelése egy helyen segít megtakarítani a kereséssel töltött időt. Emellett egyetlen megbízható információforrást biztosít számunkra.

A ClickUp harmadik előnye: Tudásmenedzsment

A ClickUp AI tudásmenedzsment segítségével a szétszórt dokumentumokból azonnali válaszokká alakíthatja őket.

A ClickUp AI Knowledge Management lehetővé teszi a csapatok számára, hogy wikiket hozzanak létre, tudásbázisokat építsenek, és azokat közvetlenül a feladatokhoz kapcsolják. Ez azt jelenti, hogy az AI-alapú eredmények a vállalat által jóváhagyott forrásokból származnak, nem pedig összefüggéstelen információkból.

Például egy ügyfélszolgálati csapat, amely a Docs-ban tartja a kézikönyvét, összekapcsolhatja azt a támogatási jegyekkel. Amikor a ClickUp Brain generál egy ügyfélválaszt, automatikusan hivatkozik a kézikönyvre. A válaszok összhangban maradnak a vállalati szabványokkal, és a kézikönyv frissítései javítják a jövőbeli eredményeket.

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatja a ClickUp AI-t a termelékenység és a hatékonyság növelése érdekében?

A ClickUp integrációk összekapcsolják a külső platformokat, és megkönnyítik a korábbi ismeretek beépítését a munkaterületbe.

Hozza be a csapat tudását más eszközökből való importálással a ClickUp Integrations segítségével

A kész importáló eszközök lehetővé teszik a csapatok számára, hogy más eszközökből biztonságosan importáljanak táblázatokat és dokumentumokat. Minden ugyanabban a formátumban kerül át, így az átállás során nem vesznek el értékes ismeretek.

Tegyük fel, hogy egy csapat a Google Sheetsben kezeli a termék követelményeket, és a Confluence-ban tárolja a szabályzatokat. A ClickUp importálóival mindkettőt áthelyezhetik a ClickUpba, és összekapcsolhatják az aktív feladatokkal. Így az automatizálási és AI funkciók futtatásakor ugyanazt a tudást használják, amely korábban szétszórt eszközökben volt tárolva. A Slack vagy a Figma integrációival kombinálva ez biztosítja, hogy az új munkák és a meglévő tudás egy összekapcsolt térben legyenek tárolva.

⚙️ Bónusz: A csapatok gyors indulásának elősegítése érdekében a ClickUp tudásbázis-sablonokat kínál, amelyek kész struktúrákat biztosítanak a gyakori felhasználási esetekhez.

Szüntesse meg a keresési szilókat a ClickUp segítségével

A ChatGPT világos, jól strukturált válaszokkal tűnik ki, míg a Google AI Mode összefoglalásokkal rázza fel a keresést, de még nem sikerült teljesen megragadnia a felhasználók figyelmét.

Mindkettő hasznos, de még mindig inkább „kiegészítő eszközöknek” tűnnek, mintsem a mindennapi munkád részének.

A ClickUp viszont egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely egy helyen egyesíti a feladatokat, dokumentumokat, célokat és az együttműködést.

A ClickUp Brain és Brain Max segítségével az AI beépül a munkafolyamatba, átkutatja az eszközöket, kontextusban válaszol és automatizálja a folyamatokat szilók nélkül.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és tapasztalja meg, milyen érzés az AI-val dolgozni, amikor az valóban része a munkaterületének.