Gemini és ChatGPT írási feladatokhoz: melyik a jobb?

Egy ragyogó hétfő reggel. Az asztalán áll a kávéja, és a fejében egy zseniális ötlet forrong. Készen áll arra, hogy ezt egy vonzó blogbejegyzéssé, egy lenyűgöző kampánnyá vagy akár a következő virális trenddé alakítsa.

De van egy akadály. Szüksége van egy blogszerkesztő eszközre vagy írási asszisztensre, amely fokozza és felgyorsítja kreativitását.

Ismerje meg a Gemini és a ChatGPT nevű két nagyágyút a tartalomkészítés területén. Akár a tökéletes e-mailt írja, akár ötleteket gyűjt a közösségi médiához, akár stratégiai prezentáción dolgozik, a megfelelő AI eszköz döntő jelentőségű lehet.

De melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek? Összehasonlítjuk a Google Gemini és a ChatGPT írási és tökéletes tartalomkészítési képességeit.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A legjobb AI írási eszközt keresi?A Google Gemini és a ChatGPT a legnépszerűbbek: A Google Gemini valós idejű webes keresést, multimodális beviteleket és zökkenőmentes integrációt kínál a Google Workspace alkalmazásokkal, például a Gmail és a Docs alkalmazásokkal. Tökéletes tényellenőrzéshez és komplex bevitelek, például képek és hangok kezeléséhez.

A ChatGPT a kreatív tartalom generálására, az automatizálásra és a személyre szabott feladatokhoz testreszabott GPT-kre összpontosít. Kiválóan alkalmas blogok megírására, dokumentumok összefoglalására és tartalomötletek generálására. Valami még jobbat szeretne? Próbálja ki a ClickUp-ot. A ClickUp Brain AI, a Docs és a feladat-automatizálás minden szükséges funkciót egy platformon egyesít. Írjon, szervezzen és növelje termelékenységét könnyedén – mindezt a ClickUp-ban.

Mi az a Google Gemini?

A 2023 elején elindított Gemini (korábban Bard néven ismert) a Google válasza az OpenAI ChatGPT-jére.

A LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) alapú Gemini egy AI-alapú beszélgető asszisztens, amelyet szöveggenerálás, valós idejű webes keresés és multimodális feldolgozás céljára terveztek.

Ez azt jelenti, hogy a kezdetektől a végéig különböző adattípusokkal van betanítva. Ennek köszönhetően a Gemini képes feldolgozni és értelmezni a különböző bemeneti formátumokat, például szöveget, képeket, hangot és videót.

A Gemini például kézzel írt jegyzeteket, grafikonokat és diagramokat tud értelmezni komplex problémák megoldása érdekében. Felépítése lehetővé teszi, hogy szövegeket, képeket, hangokat és videókat egymásba ágyazott sorozatokként dolgozzon fel, ami sokkal sokoldalúbbá teszi.

🧠 Érdekesség: A Gemini előtt a Google mesterséges intelligencia terén elért áttörései, mint például az AlphaGo és a DeepMind, megalapozták a beszélgető mesterséges intelligencia innovációit.

A Gemini funkciói

A Gemini egyediségét az adja, ahogyan az információkat lekérdezi és feldolgozza. Ahelyett, hogy kizárólag előre betanított statikus adatokra támaszkodna, valós időben kommunikál a beszélgetési intelligencia segítségével.

Fedezzük fel a legfontosabb funkcióit:

1. 1. funkció: Gemini kiterjesztések

A Google folyamatosan új funkciókkal bővíti a Gemini-t, a legújabb ezek közül a Gemini Extensions. Ez az eszköz lehetővé teszi a Gemini számára, hogy adatokat szerezzen be a Gmailből, a Google Docsból, a Google Mapsből és a Google Drive-ból, valamint a Google Workspace egyéb eszközeiből.

Tegyük fel, hogy üzleti utat tervez a Grand Canyonba. Ahelyett, hogy több alkalmazás és lap között ugrálna, a Gemini elintézi az egészet.

Kiválasztja a Gmailből mindenki számára megfelelő dátumokat, valós időben keres repülési lehetőségeket, lefoglalja a szállodai részleteket, elküldi az útvonalat a Google Maps segítségével, és még YouTube-videókat is javasol a teendőkről.

Ez a legjobb eszköz a tervezés egyszerűsítéséhez.

2. 2. funkció: Asszisztens a Gemini segítségével

Egy másik izgalmas funkció a Gemini asszisztense. Ez személyre szabott segítséget kombinál generatív AI-vel. Szöveggel, hanggal vagy akár képekkel is kommunikálhat vele. Az asszisztens nem csak hallgat, hanem megérti Önt, és hasznos válaszokat ad.

Tegyük fel, hogy szeretné közzétenni a diplomaosztási fotóját, de nem találja a tökéletes feliratot.

A Gemini asszisztensével ráhelyezheti a képet, és megkérheti, hogy generáljon hozzá feliratot. Az eszköz elemzi a képet, és személyre szabott bejegyzést hoz létre Önnek. Ez egy egyedülálló, első ilyen típusú eszköz, amelyet a márkák eddig még soha nem kínáltak.

💡 Profi tipp: Használja a Google Gemini multimodális képességeit kézzel írt jegyzetek vagy diagramok beolvasásához, hogy gyorsan betekintést nyerjen – ez tökéletes megoldás projekt brainstorming üléseken.

3. 3. funkció: „Google it” (G) gomb

Egy másik hasznos funkció a „Google it” gomb. Miután megkapta a Gemini válaszát, rákattinthat a „G” ikonra, hogy ellenőrizze, hogy a válasz alátámasztja-e hasonló tartalom a weben. Ez segít gyorsan ellenőrizni a válasz pontosságát.

Ha egy adott ponttal kapcsolatban több információra van szüksége, kattintson a csevegésben kiemelt kifejezésekre. A beszélgetést nyilvános link létrehozásával is megoszthatja. Így mások is tehetnek Gemini-nek további kérdéseket, és Ön folytathatja a beszélgetést.

Gemini árak

Gemini Business : 24 USD/hó felhasználónként

Gemini Enterprise: 36 USD/hó felhasználónként

Mi az a ChatGPT?

via ChatGPT

A ChatGPT, amelyet az OpenAI fejlesztett ki és 2022 novemberében indított el, egy olyan AI-chatbot, amelyet emberihez hasonló szövegek generálására terveztek.

Akár kérdésekre adott válaszok megfogalmazása, sablonokba tartalom építése ( tartalomnaptárak, marketing, szoftverfejlesztés, bármi, amit választ), nyelvek fordítása, vagy akár kódolásról van szó, a ChatGPT könnyedén kezeli a különböző feladatokat.

Az alapvető funkciók, mint a szöveggenerálás és az egyszerű tartalomkészítés, a ChatGPT ingyenes verzióját használók számára is elérhetők.

A fizetős verzióra való frissítés azonban fejlett eszközöket nyit meg, beleértve az internet-hozzáférést és a korlátlan képalkotást. Ezek a fejlesztések a ChatGPT-t kiváló választássá teszik szöveges tartalom generálásához és kezeléséhez.

A legújabb verziók, mint például a GPT-4, magasabbra tették a lécet, és a korábbi verziókhoz képest hatékonyabban kezelik a komplex feladatokat. Ez az evolúció biztosítja, hogy a ChatGPT továbbra is értékes eszköz maradjon a vonzó, magas színvonalú tartalom létrehozásához.

A ChatGPT funkciói

A ChatGPT hatalmas mennyiségű adatot és fejlett AI nyelvi modelleket használ fel, hogy természetes és emberhez hasonló válaszokat adjon. Ideális különböző üzleti, oktatási és szórakoztató célokra.

A közhiedelemmel ellentétben a ChatGPT nem érző lény – működése a képzésén alapuló szövegsorozatok előrejelzésén alapul.

Íme néhány leghasznosabb funkciója:

1. Jellemző #1: Példák a promptokra

Ha valaha is bámult már üres képernyőt, nem tudva, hol kezdje, a ChatGPT Prompt Examples funkciója segíthet. Ez a funkció beszélgetésindítóként működik, és már az elejétől kezdve világos irányt ad.

Kiválaszthat egy minta AI írási promptot, hogy értelmes és érdekes válaszokat generáljon.

A megfelelő írási prompt megtalálása még könnyebb, köszönhetően a sablonoknak, amelyek segítségével másodpercek alatt elkészítheti a tökéletes promptot.

Vegyük például a ClickUp ChatGPT írási sablonját. Ez fejlett természetes nyelvfeldolgozást (NLP) használ, hogy betekintést nyújtson az írási stílusába és a preferált témákba.

2. 2. funkció: Feladatok automatizálása

A ChatGPT egy virtuális asszisztensként működik, amely képes automatizálni a feladatokat és növelni a termelékenységet. E-maileket tud szerkeszteni, hosszú dokumentumokat összefoglalni vagy tartalmi ötleteket generálni.

A ChatGPT segítségével automatizálhatja a tartalomkészítést, így időt takaríthat meg a minőség romlása nélkül. Alkalmazkodóképessége lehetővé teszi, hogy az interakciókból tanuljon, és személyre szabott válaszokat adjon, amelyek idővel egyre jobbak lesznek.

Az egyéni GPT-k létrehozásának lehetősége még egy lépéssel tovább megy, lehetővé téve speciális asszisztensek használatát olyan konkrét feladatokhoz, mint marketingkampányok, tartalommarketing vagy projektmenedzsment.

3. 3. funkció: Szókeresés

A tökéletes szó megtalálása javíthat az írásán, de ez nem mindig könnyű. A ChatGPT áthidalja ezt a szakadékot azáltal, hogy elemzi a mondatai kontextusát, és pontos, releváns alternatívákat javasol.

A hagyományos szinonimaszótárral ellentétben a ChatGPT nem csak szinonimákat sorol fel, hanem olyan szavakat is azonosít, amelyek javítják a szöveg érthetőségét és hatékonyan közvetítik az ötleteit.

Ez a funkció különösen hasznos olyan feladatoknál, mint a szövegírás, mivel segít az íróknak megtalálni a tökéletes hangnemet és jelentést kifejező szavakat. A ChatGPT biztosítja, hogy szavaid a megfelelő hatást gyakorolják, függetlenül attól, hogy jelentést írsz, regényt szerkesztesz vagy e-mailt írsz.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz : 20 USD/hó felhasználónként

Csapatok : 30 USD/hó felhasználónként

Előny: 200 dollár/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Gemini és ChatGPT: funkciók összehasonlítása

Már megvizsgáltuk a ChatGPT és a Google Gemini egyedi funkcióit, amelyek megkönnyítik az életét.

De térjünk rá a nagy kérdésre: Melyik a jobb? Íme egy rövid áttekintés.

Funkciók Google Gemini ChatGPT Generatív képességek Tájékoztató és részletes válaszok Kreatív és vonzó tartalom Képzési modellek Valós idejű webes keresés naprakész válaszokkal Előre betanított, statikus adatok; elavulhatnak Integrációk Mély integráció a Google ökoszisztémájával (Gmail, Docs stb.) Egyedi GPT-k és multimédiás bemeneti támogatás Multimodális képességek Szövegeket, képeket, hangokat és videókat egyaránt feldolgoz Elsősorban szövegalapú, opcionális vizuális bővítményekkel Asszisztens funkciók Személyre szabott segítség hang, szöveg vagy képek segítségével Automatizálja az olyan feladatokat, mint az e-mailek megírása és az ötletek generálása. Szókeresés Kontextusérzékeny javaslatok a világosság növelése érdekében Segít a kontextus alapján pontos szavakat találni Tények ellenőrzése Beépített „Google it” gomb a pontosság ellenőrzéséhez Külső tényellenőrzéshez a felhasználóra támaszkodik Példák a promptokra Intelligens utasításokat nyújt a gyorsabb íráshoz Előre elkészített promptokat és testreszabható sablonokat kínál Feladatok automatizálása Optimalizálja a több lépésből álló feladatokat a Google ökoszisztémán belül Automatizálja az ismétlődő feladatokat, például a dokumentumok összefoglalását. Árak Üzleti: 24 USD/hó; Vállalati: 36 USD/hó Ingyenes vagy 200 dollár/hó; egyedi árak vállalati ügyfelek számára

Vizsgáljuk meg részletesen néhány fontos összehasonlítást:

1. funkció: Generatív képességek

A ChatGPT és a Google Gemini kiválóan teljesít a szövegalkotás terén, de hogyan viszonyulnak egymáshoz?

Például, ha mindkét AI eszköznek megadnánk egy feladatot, például „Írj esszét a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatásáról”, akkor néhány különbséget láthatunk.

A Gemini alapos és átfogó választ ad, amelynek középpontjában a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt közvetlen hatásai állnak. Kiemeli, hogy a hőmérséklet emelkedése, az esőzések változó mintázata és a kártevők elszaporodása hogyan fenyegeti a globális élelmezésbiztonságot.

A válasz kitér a kisgazdálkodókra és a vidéki közösségekre gyakorolt társadalmi-gazdasági hatásokra is.

Ez a megközelítés mélyebb értelmet ad a témának, és tükrözi a Gemini képességét, hogy részletes, informatív tartalmat generáljon.

Ezzel szemben a ChatGPT világos, strukturált esszéket készít, amelyek hűek a témához, ugyanakkor kreatív megfogalmazásokat és érdekes példákat tartalmaznak. Vázlatkészítői különösen hasznosak komplex ötletek zökkenőmentes szervezéséhez.

Győztes: Az AI szövegírásban való felhasználása tekintetében döntetlen az eredmény – mindkét eszköz kiválóan teljesít a magas színvonalú, tartalmas tartalom létrehozásában.

👀 Tudta? A ChatGPT adaptív tanulási képessége idővel javítja a válaszokat azáltal, hogy elemzi a bevitel stílusát és preferenciáit – mintha egy virtuális írásbeli partner lenne.

2. funkció: Képzési modellek

A ChatGPT és a Google Gemini közötti egyik fő különbség a használt nagy nyelvi modellek (LLM) típusa. A Gemini a PaLM 2 architektúrán fut, míg a ChatGPT a Transformer architektúrára támaszkodik.

Mit jelent ez Önnek, mint felhasználónak? Egyszerűen fogalmazva: a ChatGPT válaszait régebbi képzési adatok alapján adja, ami idővel elavulttá teheti az információkat.

Ezzel szemben a Gemini valós időben gyűjti az adatokat az internetről. Ezáltal a Gemini válasza relevánsabbak és naprakészek, ami hatalmas előny, ha a legfrissebb információkra van szüksége dokumentáció készítéséhez vagy kutatáshoz.

Győztes: A Gemini valós idejű webes keresési képességei segítik abban, hogy a legfrissebb válaszokat nyújtsa.

3. funkció: Integrációk

Az integrációk tekintetében a Gemini nagyobb kényelmet kínál azoknak, akik már mélyen belemerültek a Google ökoszisztémájába. A Gemini Extensions segítségével közvetlenül a Google alkalmazásokból és eszközökből, például a Gmailből, a Google Docsból és a Google Mapsből is lekérhet adatokat.

Ez kiváló választás azoknak a felhasználóknak, akik naponta használják ezeket az eszközöket.

A ChatGPT azonban valami mást kínál: egyedi GPT-ket. A ChatGPT személyre szabott verzióit hozhatja létre, hogy azok az Ön egyedi igényeinek megfeleljenek. Ráadásul támogatja a kép- és hangbemenetet is, ami még nagyobb sokoldalúságot biztosít.

Szóval, melyik eszköz nyer ebben a kategóriában?

Győztes: A ChatGPT előnye, hogy az Ön igényeire szabott egyedi verziókat kínál. A Google Gemini kiterjesztései azonban hatalmas segítséget nyújtanak azoknak, akik gyakran használják a Google eszközkészletét.

Gemini és ChatGPT a Redditen

A Reddit felhasználói határozott véleményt képviselnek a ChatGPT és a Google Gemini közötti vitában. Például, ha végiglapozzuk a „ChatGPT 4 vagy Gemini Advanced? Melyiket választanád? ” című témát, érdekes érveket találunk mindkét eszköz mellett és ellen.

Egyes felhasználók szerint a Gemini Advanced a jobb választás a kreativitás és az írás terén. Egy felhasználó szavai szerint:

Úgy gondolom, hogy ez a [Gemini Advanced] a legjobb íráshoz és kreativitáshoz. Úgy vélem, hogy írási minőségét tekintve messze jobb, mint a GPT4. Kipróbáltam fiktív történetekkel, és sokkal kreatívabb, kevésbé támaszkodik klisékre, és jobban érti a narratívát.

Úgy gondolom, hogy ez a [Gemini Advanced] a legjobb íráshoz és kreativitáshoz. Úgy vélem, hogy írási minőségét tekintve messze jobb, mint a GPT4. Kipróbáltam fiktív történetekkel, és sokkal kreatívabb, kevésbé támaszkodik klisékre, és jobban érti a narratívát.

Ugyanakkor nem mindenki ért egyet ezzel az értékeléssel. Néhány Reddit-felhasználó úgy véli, hogy a ChatGPT pontosabb és jobb minőségű válaszokat ad. Úgy találják, hogy a Gemini néha nem elég pontos.

Egy érdekes összehasonlításban a @frostybaby13 felhasználó megosztotta tapasztalatait mindkét eszközzel kapcsolatban. 2023 májusa óta használja a ChatGPT Plus-t kreatív íráshoz és szerepjátékhoz, de meglepő módon sok gyakorlati feladat elvégzéséhez is hasznosnak találta.

2023 májusa óta használom a GPT+-t, kizárólag kreatív írás és szerepjáték célokra. De segített megtanulni a videók szerkesztését is, amikor még soha nem nyúltam szerkesztő szoftverhez, levéltervezeteket készítettem a lakásomról, amikor valami nem működött rendesen, segített bejutni a BIOS-ba, hogy megváltoztassam a biztonsági beállításokat, amelyekre szükségem volt a Win 11-re való frissítéshez, és ami a legfontosabb, segített megérteni a krónikusan beteg macskámat, aki hirtelen olyan tüneteket mutatott, hogy azonnal el kellett vinni az állatorvoshoz, és nem „várni néhány napot, hogy megnézzük”, mert egy esetleges vizelési probléma kritikusra fordulhat, ha nem kezelik gyorsan.

2023 májusa óta használom a GPT+-t, kizárólag kreatív írás és szerepjáték célokra. De segített megtanulni a videók szerkesztését is, amikor még soha nem nyúltam szerkesztő szoftverhez, levéltervezeteket készítettem a lakásomról, amikor valami nem működött rendesen, segített bejutni a BIOS-ba, hogy megváltoztassam a biztonsági beállításokat, amelyekre szükségem volt a Win 11-re való frissítéshez, és ami a legfontosabb, segített megérteni a krónikusan beteg macskámat, aki hirtelen olyan tüneteket mutatott, hogy azonnal el kellett vinni az állatorvoshoz, és nem „várni néhány napot, hogy megnézzük”, mert egy esetleges vizelési probléma kritikusra fordulhat, ha nem kezelik gyorsan.

Ugyanakkor megjegyzik, hogy a Gemini kreatív írási képességei különösen „LENYŰGÖZŐEK”. [sic] Összefoglalva tapasztalataikat, úgy vélik, hogy mindkét eszköznek megvannak a maga erősségei.

Ha csak kreatív írásokkal foglalkoznék, azonnal áttérnék a Gemini-re, de az elmúlt hónapok során megszoktam a GPT-t, mint az új „Google”-t, és csak elmondom neki az összes problémámat, majd várom, hogy megmondja, mit tegyek. Még nem „bízom” a Gemini-ben ennyire, tudván, hogy alapvető logikai hibákat követ el.

Ha csak kreatív írásokkal foglalkoznék, azonnal áttérnék a Gemini-re, de az elmúlt hónapok során megszoktam a GPT-t, mint az új „Google”-t, és csak elmondom neki az összes problémámat, majd várom, hogy megmondja, mit tegyek. Még nem „bízom” a Gemini-ben ennyire, tudván, hogy alapvető logikai hibákat követ el.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Gemini és a ChatGPT legjobb alternatíváját!

Ha olyan AI eszközöket használ, mint a Google Gemini és a ChatGPT, akkor valószínűleg már észrevette azok korlátait. Bár mindkettő kreatív és generatív képességekkel rendelkezik, gyakran hiányzik belőlük a tényszerű pontosság és a megbízható kutatás. A legfontosabb azonban, hogy nem illeszkednek a munkafolyamatokba, így íráshoz és dokumentáláshoz való használatuk manuális adatbevitelét jelenti.

Az AI technológia gyorsan fejlődik, de az ilyen eszközökben még van mit javítani.

Szerencsére van egy alternatíva, amely ötvözi a hatékonyságot, a pontosságot és a sokoldalúságot: a ClickUp. Ez az eszköz egyszerűsíti a munkafolyamatokat, miközben az Ön igényeire szabott, kiváló minőségű eredmények elérésére összpontosít.

Íme, miért tűnik ki a munkához való mindenre kiterjedő alkalmazás írási eszközként:

ClickUp első számú előnye: ClickUp Brain

Írjon gyorsabban, foglalja össze és csiszolja a szöveget, és generáljon válaszokat a ClickUp Brain segítségével.

Képzelje el, hogy a munkafolyamat idejét felére csökkenti, miközben kreatív, értelmes munkára koncentrálhat. Pontosan ezt teszi a ClickUp Brain.

Ez az AI-alapú asszisztens bármilyen szerepkörhöz alkalmazkodik, és több száz, kutatásokon alapuló eszközt kínál különböző funkciókhoz, a marketingtől az ügyfélszolgálatig.

A ClickUp Brain segítségével olyan funkciókat vehet igénybe, mint a fejlett összefoglalási képességek. Hosszú feladatkomment-szálak? Ezeket gyors összefoglalókba sűríti, hogy másodpercek alatt megérthesse a legfontosabb pontokat.

A megbeszélés utáni teendők is egyértelműek lesznek, anélkül, hogy át kellene nézni a hosszú jegyzeteket.

Legyen magabiztosabb a kommunikációjában az e-mailek lektorálásával, rövidítésével vagy megfogalmazásával a ClickUp Brain segítségével.

Írók számára a ClickUp Brain olyan, mintha személyes szerkesztőjük lenne. Biztosítja, hogy tartalma világos, tömör és vonzó legyen.

Előre strukturált fejlécek, táblázatok és elrendezések segítségével egyszerűsíti a tartalomkészítési folyamatot, így nincs szükség külön AI írási eszközökre. Ezzel az egyik legjobb minőségi és relevanciára fókuszáló AI tartalomgenerátorrá válik.

ClickUp előnye #2: ClickUp Docs

A ClickUp Docs többet kínál, mint egyszerű dokumentumkészítést: zökkenőmentesen integrálódik a csapat munkamenetébe. Az olyan funkciók, mint a beágyazott oldalak, a könyvjelzők és a testreszabható stílusbeállítások új szintre emelik a dokumentációt.

Kezelje a fontos dokumentumokat és elősegítse a csapatmunkát a ClickUp Docs segítségével

A valós idejű szerkesztés, a megjegyzések címkézése és a feladatok kiosztása révén az együttműködés egyszerű, akárcsak a közösségi médiában. Akár útiterveket, akár tudásbázisokat hoz létre, a ClickUp Docs biztosítja, hogy mindenki összhangban és produktív módon dolgozzon.

Tökéletes azoknak a csapatoknak, amelyeknek márkairányelveket kell írniuk az összes anyagban a következetes hangnem, formátum és pontosság fenntartása érdekében.

ClickUp előnye #3: ClickUp sablonok

A ClickUp egy hatékony eszköz, amely megkönnyíti a feladatok, projektek és munkafolyamatok kezelését. Széles körű funkciói azonban néha túlnyomóaknak tűnhetnek.

Ezért kínál a ClickUp több mint 1000 használatra kész projektsablont tartalmazó könyvtárat – a közösségi médiától a HR-ig és a toborzásig – bármilyen típusú csapat vagy projekt számára.

Az egyik legértékesebb sablon a tartalomkészítők számára a ClickUp tartalomírási sablon.

A tartalomírás gyakran időigényes és összetett folyamat, amelynek számos változó eleme van. Ezért elengedhetetlen a megfelelő eszközök használata a szervezettség és a határidők betartása érdekében.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp tartalomírási sablonjával a tartalomírás könnyebb lesz, mint valaha.

Ez a sablon kifejezetten az írási folyamat egyszerűsítésére lett kialakítva, hogy Ön a lényegre koncentrálhasson.

Ez a sablon megkönnyíti a munkáját, mivel lehetővé teszi, hogy:

Tervezze meg és rangsorolja a feladatokat, hogy munkafolyamata hatékony és tervszerű maradjon.

Szervezze és tárolja az összes projektadatot egy központi, együttműködésen alapuló munkaterületen, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen.

Optimalizálja a csapat kommunikációját, és tegye a közös szerzői munkát zökkenőmentessé, különösen nagyobb projektek esetében.

Legyen túl az írói blokkon az írási folyamat során nyújtott egyértelmű útmutatással!

Biztosítsa a pontosságot és a következetességet azáltal, hogy minden tartalom szabványos formátumot követ.

Akár tartalom-marketinges, akár szövegíró, a ClickUp tartalomírási sablon segítségével minden projektjének minden aspektusát egy helyen követheti nyomon!

De ez még nem minden!

A platform a ClickUp írási irányelvek sablonját is kínálja, amely segít egységes szabványokat létrehozni a csapatában.

Bármilyen típusú írási feladatot is végez, a ClickUp sablonjai segítenek abban, hogy hatékonyan készítsen kiváló minőségű munkát.

Válassza a ClickUp-ot a munkafolyamatok jobb optimalizálásához

A ChatGPT és a Google Gemini közötti választáskor a legjobb választás az Ön konkrét igényeitől függ. Mindkét eszköznek megvannak a maga erősségei, és ha váltogatja őket, mindkettőt használhatja a mondatszintű pontosság érdekében.

Bármit is választ, mindig tartsa szem előtt az AI-segítségével történő írás egyik aranyszabályát: tényellenőrzés, tényellenőrzés, tényellenőrzés. (Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni.)

Azok számára azonban, akik további funkciókkal szeretnék javítani AI-írási élményüket, a ClickUp Brain egy all-in-one megoldást kínál. Optimalizálja a munkafolyamatokat, automatizálja az ismétlődő feladatokat, és lehetővé teszi, hogy az olvasás örömét jelentő tartalom létrehozására koncentrálhass.

A ClickUp segítségével nem kell külön eszközöket használnia a projektmenedzsmenthez, az alkalmazás tervezéséhez vagy a tartalomkészítéshez. Minden zökkenőmentesen működik együtt, lehetővé téve az egyszerű együttműködést és a könnyű navigációt.

Írjon, amennyit csak bír – regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-on!