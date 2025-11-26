ClickUp blog
Több mint 15 olyan hirdetési kampány példa, amely eredményes volt

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
2025. november 26.

Néha úgy gondolja, hogy „tökéletes” kampányt indított. Humoros, fülbemászó szlogenje van, és a megfelelő mennyiségű értékesítési információt tartalmazza. Néhány kattintást kap, de nem eredményez konverziót. Marketingesként tudjuk, hogy végül is a bevételhez való hozzájárulás az, ami számít.

Mindannyian átéltük már ezt, és ez nagyon frusztráló. A jó dizájn és az okos szöveg nem elég, ha az alapötlet nem jön át.

Ahhoz, hogy valami maradandóat alkosson, olyan példákra van szüksége, amelyek felkeltették a figyelmet. Ezért ebben a blogbejegyzésben több mint 15 hirdetési kampány példát mutatunk be. Miután inspirálódott, megmutatjuk, hogyan indíthat el kiemelkedő kampányt a ClickUp segítségével. Akkor kezdjük is! 💁

Mi teszi sikeressé egy reklámkampányt?

Az iparági kutatások és a sikeres kampányok alapján íme a kiemelkedő reklámok kulcsfontosságú összetevői:

  • Kristálytiszta célok: Határozza meg marketingcéljait, legyen szó több kattintásról, regisztrációról vagy vásárlásról, és mérje az előrehaladást célzott KPI-k segítségével.
  • Mélyreható közönségismeret: Ismerje meg vásárlói motivációit, problémáit és viselkedését, hogy olyan kommunikációt alakítson ki, amely valóban hatással van rájuk.
  • Kreatív és emlékezetes üzenetek: Legyen merész, eredeti és érzelmileg vonzó, hogy biztosítsa a magas színvonalú kreativitást és a maximális hatást.
  • Célszerű vizuális elemek és formátum: Igazítsa a vizuális elemeket a platformjához (pl. Reel, OOH, story), hogy tartalma feltűnő legyen.
  • Erős cselekvésre ösztönzés és ajánlat: Használjon egyértelmű CTA-t és sürgősséget sugalló kifejezéseket, például „Korlátozott ideig”, hogy cselekvésre ösztönözze a látogatókat.
  • Folyamatos mérés és optimalizálás: Kövesse nyomon a teljesítményt valós időben, futtasson A/B teszteket, és gyorsan ismételje meg a marketingtervező szoftverében.

🧠 Érdekesség: A „reklám” szó legalább 1426 óta létezik, és gyökerei a francia (advertissement) és az olasz (avvertimento) nyelvekben találhatók. Eredetileg figyelmeztetést vagy értesítést jelentett, jóval azelőtt, hogy a feltűnő óriásplakátok és pop-up ablakok jelentek meg.

Több mint 15 kiemelkedő hirdetési kampány példa

Vessünk egy pillantást több mint 15 kiemelkedő reklámkampányra, amelyek segítenek kidolgozni a marketingkampány-kezelési stratégiáját.

1. ClickUp | Visszatérés a munkába kampány

Amikor a B2B márkák óvatosan játszanak, minden kezd hasonlóvá válni: divatos szavak, blogformátumok és merev irodai stock fotók. A ClickUp úgy döntött, hogy megfordítja a forgatókönyvet a „Return to Work” kampányával, amelynek köszönhetően a vállalati szoftverek emberibbé válnak.

A 2021 augusztusában indított, több videóból álló kampány nem a termék jellemzőit mutatta be. Ehelyett vicces, könnyen azonosítható munkahelyi történeteket mesélt el: kínos találkozások, túlhasznált szakzsargon és a világjárvány utáni zavarodottság. Milliók nézték meg, beszélgetéseket váltott ki, és arra késztette a marketingeseket, hogy újragondolják, milyen lehet a B2B tartalom.

2. Michael Cera és a CeraVe „Is He CeraVe?” kampánya

CeraVe: Reklámkampány-példák egy szellemes célközönség számára

via Yellow Chili

El tudja képzelni, ahogy Michael Cera CeraVe hidratáló krémmel a kezében kóborol New York utcáin? Igen, furcsa véletlen volt, hogy egy márka és egy híresség hasonló nevet viselt.

A CeraVe egy ál-luxus, 90-es évek stílusú reklámmal és egy „I am CeraVe” mikrosite-tal reagált a zavarra. Ez a játékos húzás előkészítette első Super Bowl-reklámját, ötvözve a bőrgyógyászok tekintélyét a popkultúra varázsával. Ez organikusan felkeltette az érdeklődést, és a bőrápolást szellemesnek és közérthetőnek mutatta be egy olyan márka esetében, amely általában klinikai jellegű.

3. Liquid Death x e. l. f. | Corpse Paint Collab

Liquid Death x e.l.f.: Márkaismertség építése hirdetési kampánypéldákkal

via e.l.f. Cosmetics

A Liquid Death (egy palackozott vízgyártó cég) összefogott az e. l. f. Cosmetics-szal egy extravagáns corpse paint termékcsalád létrehozása érdekében, amely gótikus metal vizuális elemeket ötvözött a szépségápolási termékekkel.

A heavy metal és a bőrápolás szokatlan párosítása több mint 250 millió közösségi megjelenést és számtalan reakcióvideót generált, így mindkét márka virálissá vált. Azért tűnik ki, mert felborította a kategória normáit, és hagyományos hirdetési kiadások nélkül erősítette a márka merészségét.

🔍 Tudta? A társadalmi bizonyíték elve, például a vélemények vagy a népszerűségi statisztikák megjelenítése, növelheti a fogyasztói bizalmat és a konverziós arányokat, különösen a versenyképes piacokon.

4. Chili’s Big Smasher BurgerTime játék

Chili’s: Növelje az eladásokat és biztosítsa kampányának sikerét hirdetési kampánypéldák segítségével

via X

A Chili's komoly nosztalgiát keltett a „Big Smasher BurgerTime” kampányával, amely a klasszikus 1980-as évekbeli BurgerTime arcade játékot vette alapul. Ebben a márkás változatban a játékosok Joe Chili Head szerepébe bújtak, hogy harcoljanak a pimasz gyorséttermi kabalákkal, miközben hat akciódús szinten óriási Big Smasher hamburgereket készítettek.

De ez nem csak szórakozásról és játékról szólt. A kampány ügyesen rávilágított a Chili's 10,99 dolláros „3 For Me” étkezési ajánlatára, mint költségkímélő megoldásra a gyorséttermi árak emelkedésére. Több mint 8000 órányi játékidővel mindössze 20 nap alatt teljesítette az összes marketingkampány-ellenőrzőlistát, és a gyorséttermi étkezést teljes értékű arcade-élménnyé tette.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 30%-a úgy véli, hogy az automatizálás hetente 1–2 órát takaríthat meg nekik, míg 19% szerint 3–5 órát szabadíthat fel mély, koncentrált munkára.

Még a kis időmegtakarítások is összeadódnak: heti két óra megtakarítás évente több mint 100 órát jelent, amelyet kreativitásra, stratégiai gondolkodásra vagy személyes fejlődésre fordíthat. 💯

A ClickUp AI ügynökeivel és a ClickUp Brain segítségével automatizálhatja a munkafolyamatokat, generálhat projektfrissítéseket, és átalakíthatja a találkozói jegyzeteket megvalósítható következő lépésekké – mindezt ugyanazon a platformon belül. Nincs szükség további eszközökre vagy integrációkra – a ClickUp egy helyen biztosít mindent, amire szüksége van a munkanapjának automatizálásához és optimalizálásához.

Használja a kész vagy hozzon létre egyedi ClickUp AI Autopilot ügynököket.
Használja a kész vagy hozzon létre egyedi ClickUp AI Autopilot ügynököket.

💫 Valódi eredmények: A RevPartners 50%-kal csökkentette SaaS-költségeit azzal, hogy három eszközt egyesített a ClickUp-ban, így egy egységes platformot kapott, amely több funkcióval, szorosabb együttműködéssel és egyetlen, könnyebben kezelhető és skálázható információforrással rendelkezik.

5. Grab Fülöp-szigetek | No Sweat Summer kampány

Grab a Fülöp-szigeteken: Reklámkampány-példák

via Grab

A Fülöp-szigeteken uralkodó hőségre reagálva a Grab elindította „No Sweat Summer” (Izzadásmentes nyár) kampányát. A kampányban egy izzadó karakter szerepelt, akit a GrabCar légkondicionált járművei és szállítási szolgáltatásai mentettek meg.

A játékos üzenet visszhangot keltett, ami közel 30%-os növekedést eredményezett a GrabCar Saver tranzakciókban a főbb területeken. Ez megmutatta, hogy a relevancia, a humor és a helyi ismeretek hogyan eredményezhetnek díjakat és valódi növekedést.

🔍 Tudta? A csordaszellem az egyik leghatásosabb hajtóerő a reklámozásban. Az emberek nagyobb valószínűséggel kapcsolódnak be, ha látják, hogy mások is ugyanezt teszik.

6. Channel 4 | Mit fontolgat?

4. csatorna: Mutassa be márkaértékeit reklámkampány-példákkal

a YouTube Channel 4 csatornán keresztül

A Channel 4 „Considering What?” kampánya a 2024-es párizsi paralimpiai játékokhoz új megvilágításba helyezte a közönség paralimpiai sportolókra vonatkozó véleményét. A kampányban őket olyan elit versenyzőkként mutatták be, akik ugyanazokkal a kihívásokkal küzdenek, mint minden más sportoló.

Kritizálja az olyan leereszkedő dicséreteket, mint „Gyors... figyelembe véve”. Aaron Phipps, Dame Sarah Storey és Emmanuel Oyinbo-Coker sportolók teljesítményükkel segítik az ilyen fogyatékosságra vonatkozó előítéletek lebontását. A több platformon történő bevezetéssel a kampány széles körű elismerést és jelentős nézettségnövekedést ért el.

7. LEGO | Gyerekek által írt epikus történet

LEGO: Növelje a márka ismertségét egy fülbemászó szlogennel

via BricksFanz

A LEGO felkérte a gyerekeket, hogy írjanak történeteket a LEGO City-ben. A legjobb történeteket hivatalos videókká animálták, bemutatva a gyerekek fantáziáját, mint márka történetmesélő eszközt.

A szülők arra ösztönözték gyermekeiket, hogy helyezzék előtérbe a kreativitást, és a kampány elmélyítette az elkötelezettséget azáltal, hogy a felhasználók által létrehozott tartalmakat kifinomult marketingeszközzé alakította.

Barátos tipp: A ClickUp Brain-t személyes AI hirdetésszöveg-készítő eszközként használhatja, hogy azonnal többféle hirdetéscím-változatot, szlogent vagy termékleírást generáljon. Csak írja be kampányának célját, például „Írjon figyelemfelkeltő címeket környezetbarát tisztítószerekhez”, és nézze, ahogy az ötletek csak úgy ömlenek.

ClickUp Brain
Indítsa el új nagy hirdetési ötletét a ClickUp Brain intelligens, személyre szabott szövegjavaslataival

8. Old Spice | Az a férfi, akinek illata lehetne a te férjednek

Old Spice: Popkultúra-jelenség a reklámkampány-példákban

via LinkedIn

Az Old Spice „The Man Your Man Could Smell Like” kampánya megváltoztatta az Old Spice imázsát: a régimódi drogériás termékekről egy merész, humoros és társadalmilag érzékeny márkává vált. A reklámokban Isaiah Mustafa játszotta a szőnyegszőnyeggel öltözött, szónoki tehetségű „Old Spice Man” szerepét, és ügyesen a nőknek szóltak, akik gyakran vásárolnak férfi ápolási termékeket.

Gyors monológjai, abszurd humora és szürreális, egy felvételes átmenetei megtörték a hagyományos férfiaknak szóló reklámok sablonját. Az igazi kiemelkedő elem azonban az volt, hogy Mustafa személyre szabott YouTube-videókon keresztül valós időben válaszolt a rajongók kérdéseire. Ez egy felejthetetlen mondattal újította meg a márka imázsát: Nézz a pasidra, most pedig vissza rám.

9. Uber Eats | Szinte bármit megkaphat

Uber Eats: Reklámkampány-példák; a vállalat egy mára ikonikussá vált szlogennel indult

via Uber Eats a YouTube-on

Az Uber Eats humorral és átláthatósággal operált „Get Almost, Almost Anything” kampányában, amelyben megmutatta, mi történne, ha valóban „mindent” kiszállítanának. YouTube-videóikban Nicola Coughlan színésznő véletlenül megidézi egy 1800-as évekbeli udvarlót. Tom Felton színész pedig „mágiát” rendel. Ez rávilágít arra, hogy miért elég gyakran a „majdnem”. A hirdetések ügyesen pozícionálták az Uber Eats növekvő kínálatát (élelmiszerek, kiskereskedelmi termékek, alkohol és egyebek), miközben viccesen ábrázolták a bármi kiszállításával járó káoszt.

🔍 Tudta? A reklámok kreativitását gyakran öt kulcsfontosságú szempont alapján értékelik: szimbolizmus, egyszerűség, pontosság, egyediség és művésziesség. Ezek segítenek meghatározni, hogy egy kreatív ötlet mennyire hatékony és eredeti.

10. British Airways | Windows óriásplakátok

British Airways: Javította a márka hírnevét, miközben kiemelte az értékajánlatot

via LBB

A British Airways „Windows” nevű out-of-home kampányt indított, amelyben utasok repülőgép ablakain kinéző közeli fotói voltak láthatók. Nem volt rajta logó, szlogen vagy CTA. A hirdetések felforgatták a szokásos utazási narratívát, és a repülőgép belsejében zajló érzelmekre helyezték a hangsúlyt, nem pedig a külső tájra. És mivel a BA ikonikusnak számít, az emberek azonnal felismerték a márkát.

👀 Tudta-e: A Forrester Research szerint három év alatt a ClickUp-ot használó szervezetek becslések szerint 384%-os befektetési megtérülést (ROI) értek el . Ezek a szervezetek körülbelül 3,9 millió dollár többletbevételt generáltak a ClickUp által lehetővé tett vagy javított projektek révén .

11. Telstra | Jobb egy jobb hálózaton

Telstra: Érzelmi kapcsolatok kialakítása hirdetési kampánypéldák segítségével

via Telstra a YouTube-on

A Telstra „Better on a Better Network” kampánya Ausztrália legkiterjedtebb mobilhálózatát mutatja be egy 26 részes, szokatlan stop-motion filmsorozatban. Minden videóreklám egy-egy különböző régiót és annak furcsa lakóit mutatja be. A tasmán ördögöktől a gótikus tinédzser kakadukig és a blokey wattle virágokig, a kampány az ország karaktergazdag zugait mutatja be. Minden 15 másodperces reklámfilm egy rövid történetet mesél el, amely megerősíti a Telstra lefedettségét, és úgy pozícionálja, mint az ausztrálokat összekötő szálat.

🧠 Érdekesség: Az érzelmileg töltött hirdetések több agyi régiót aktiválnak, ami erősebb memóriakódoláshoz és jobb hirdetésemlékezethez vezet.

12. Volkswagen | Think Small (1959)

Volkswagen: Tapasztalati marketing a status quo érdekében reklámkampány-példákkal

via Volkswagen

Az 1959-es „Think Small” kampány a VW Beetle-t mutatta be az amerikai piacnak, amely akkoriban a nagy, feltűnő autók iránt volt megszállott. Ahelyett azonban, hogy elrejtették volna a Beetle méretét, a hirdetések egy apró autót mutattak be fehér háttér előtt, kiemelve annak üzemanyag-hatékonyságát, megfizethetőségét és megbízhatóságát.

A kreatív vezetők, Helmut Krone és Julian Koenig a jármű észlelt gyengeségeire (méret és forma) koncentráltak, és azokat értékesítési érvekké alakították. Olyan földhözragadt szlogeneket használtak, mint „Lemon” vagy „Csúnya, de elvisz oda, ahová menni akarsz”.

🔍 Tudta? A vállalkozások átlagosan 8 dollár nyereséget termelnek minden egyes, a Google Ads-re költött 1 dollár után. Ez bizonyítja a digitális reklámozás költséghatékonyságát.

13. Dove „Real Beauty Sketches” (A valódi szépség vázlatai)

Dove: Piackutatás végzése a hirdetések összehangolása érdekében

via Dove

A Dove érzelmekre ható „Real Beauty Sketches” kampánya 2013-ban indult egy rövidfilm formájában. A filmben egy törvényszéki rajzoló szerepelt, aki először a nők saját leírása alapján, majd idegenek leírása alapján rajzolta meg őket. Az eredményekből kiderült, hogy a nők hajlamosak szigorúbban ítélni magukat, mint mások.

Ez a kontraszt erőteljes vizuális ábrázolást nyújtott a kampány központi üzenetéről: a szépséget gyakran az önkép határozza meg, nem a valóság. A videó elnyerte a Cannes Lions Grand Prix díjat, ami 6%-os növekedést eredményezett a Dove eladásainak.

🧠 Érdekesség: Az ókorban és a középkorban a reklám szájhagyomány útján terjedt. Az első lépés a modern reklám felé a nyomtatás fejlődésével történt a 15. és 16. században.

14. Heineken | Unalmas telefon / Unalmas mód

Heineken: Hirdetési kampánypéldák unalmas telefonnal/móddal

via Creativepool

A Heineken kampánya arra ösztönözte az embereket, hogy kapcsolódjanak le okostelefonjaikról, és kapcsolódjanak vissza a való életbe, különösen élő zenei rendezvényeken. Egy kiemelkedő aktiválás során a márka okosan alkalmazta az infravörös technológiát, hogy rejtett üzeneteket közvetítsen, amelyek csak telefonkamerákkal voltak láthatók.

Amikor a koncertlátogatók felemelték telefonjaikat, hogy felvegyék a koncertet, ezek a szemnek láthatatlan üzenetek jelentek meg a képernyőiken. A telefoncsere, kamerás matricák és offline kincskeresés funkciókat tartalmazó, szélesebb körű Boring Phone platform részeként ez a kezdeményezés a digitális méregtelenítést népszerűsíti.

🧠 Érdekesség: Az első világháború egyik leghíresebb reklámplakátja Lord Kitchener tábornagyot ábrázolja, aki arra buzdítja az embereket, hogy csatlakozzanak a brit hadsereghez. A plakáton a következő felirat olvasható: „BRITONS: Lord Kitchener Wants You” (Britek: Lord Kitchener titeket akar), és egy magazinban megjelent reklámkampányból származik. Vizuális vonzerejét más művészek is felismerték az Egyesült Államokban, ahol Kitchener képét Uncle Samre cserélték!

15. Starburst | Minden alkalommal más

Starburst: Készítsen emlékezetes élményeket a kampány hatásával

via Muse by Clios

12 év szünet után a Starburst visszatért a „Different Every Time” kampánnyal. Ez egy élénk, technológia által támogatott kampány volt, amely a cukorka végtelen lehetőségeit ünnepelte. A 12 darabos csomagban több mint 479 millió ízkombináció található, és a márka ezt a változatosságot használta ki előnyére.

A kampány generatív mesterséges intelligenciát használ a folyamatosan változó hirdetések létrehozásához. A Snapchat AR lencséitől a Spotify „chews-your-own-adventure” lejátszási listáin át a rajongók személyre szabott utazásokon keresztül ismerhetik meg a Starburstot.

16. Coca-Cola | Ossza meg a Coke-ot

Coke kampány: Sikeres hirdetési kampányok

via Coca-Cola

A Coca-Cola „Share a Coke” kampánya az egyik legikonikusabb marketingakció a közelmúlt történetében. Az egész egy merész ötlettel kezdődött: a klasszikus Coca-Cola logót lecserélték az emberek keresztneveire. Ausztráliától a világ többi részéig a palackokon és dobozokon nevek és becenevek szerepeltek. Az emberek imádták az izgalmat, amikor meglátták a saját nevüket a polcokon, vagy amikor egy palackot vettek valakinek, akit szerettek.

A vállalat interaktív élményekkel ragadta meg a pillanatot. A csomagoláson található QR-kódok és a digitális eszközök segítségével az emberek személyre szabhatják palackjaikat, videókat és mémeket készíthetnek, sőt, online megoszthatják a Coca-Cola-val kapcsolatos emlékeiket.

Gyakori kampánytípusok (és hol használhatók)

A kampánytípusok a céltól, a közönségtől és a platformtól függően változnak. Mindegyik egyedi célt szolgál, segítve Önt abban, hogy hatékonyan kapcsolatba lépjen a közönségével.

Íme néhány a leggyakoribb marketingkampány-típusok közül, és azok leghatékonyabb alkalmazási területei. 👇

  • Márkaismertségi kampányok: Céljuk egy márka identitásának bemutatása vagy megerősítése. Ideálisak olyan széles körű platformokhoz, mint a TV, a YouTube és a hirdetőtáblák.

📌 Példa: Az Apple Shot on iPhone kampánya bemutatja a kamera minőségét, miközben a felhasználók által létrehozott tartalmakon keresztül finoman erősíti a márka presztízsét.

  • Termékbevezetési kampányok: Új termék vagy szolgáltatás bemutatása integrált médiumokon keresztül, hogy gyorsan felkeltsék az érdeklődést.

📌 Példa: A Nike önkötő cipőinek bevezetésekor a közösségi médiában megjelenő teaserek, influencerekkel kötött partnerségek és PR-akciók segítségével keltett érdeklődést.

  • Teljesítményalapú marketingkampányok: Konkrét cselekvésekre ösztönöznek, például kattintásokra, regisztrációkra vagy vásárlásokra, és olyan digitális platformokon virágoznak, mint a Google Ads, a Meta vagy az e-mail.

📌 Példa: A Chili’s Big Smasher BurgerTime kampánya népszerűsítette 10,99 dolláros étkezési ajánlatát. A kampány 20 nap alatt több mint 8000 órányi játékidővel szórakoztatóvá tette a látogatók számára, és játékos hangulatot teremtett, miközben valódi vásárlásokhoz vezetett.

  • Társadalmi tudatosságot növelő kampányok: Társadalmi vagy környezeti kérdésekkel kapcsolatos tudatosságot növelnek, gyakran PR-tevékenységek, közösségi média és nonprofit partnerségek révén.

📌 Példa: Az ALS Ice Bucket Challenge, amely világszerte virálissá vált, és a közösségi médián és hírességek részvételén keresztül növelte az ALS iránti tudatosságot és gyűjtött adományokat.

  • Tapasztalati kampányok: Magával ragadó, valós interakciókat kínálnak, amelyeket gyakran a közösségi megosztás is felerősít.

📌 Példa: A Lululemon Pride in the Park kampánya , amelynek keretében egy magával ragadó művészeti installációt hoztak létre a Hudson River Parkban, és közösségi jógaórákkal ösztönözték az embereket, hogy osszák meg tapasztalataikat az Instagramon a #ProudAndPresent hashtaggel.

Hogyan tervezzünk és kövessünk nyomon sikeres hirdetési kampányokat?

A legjobb reklámkampányok könnyednek tűnnek – szellemes szövegek, lenyűgöző vizuális elemek, tökéletes időzítés. De minden emlékezetes hirdetés mögött egy csapat áll, amely briefekkel, javításokkal, jóváhagyásokkal, médiatervekkel és utolsó pillanatban bekövetkező változásokkal foglalkozik.

Így nem csak a hatékonyságot veszíti el, hanem kockáztatja a bevezetés késedelmét és a félreértéseket is, amelyek még a legerősebb koncepciót is tönkretehetik.

A ClickUp összeköti a pontokat, mint a világ első konvergált AI munkaterülete. Központi munkaterületként szolgál a hirdetési kampány stratégiájának minden részletének tervezéséhez, kiosztásához, megírásához, felülvizsgálatához és nyomon követéséhez, mindezt AI segítségével.

A ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftver megszünteti a munka szétszóródását is, mivel a kampány végrehajtását egy munkaterületen végzi. Csapata minden szakaszban 100%-os kontextust lát – a kezdeti brief-től a végső jelentésig és nyomon követésig. A kreatív csapatok együttműködhetnek az eszközökön, míg az ügyfélmenedzserek nyomon követik a jóváhagyásokat, és a médiacsapatok ütemezik a hirdetések elhelyezését.

Végigmenjünk a marketingkampány tervezésének lépésein!

1. lépés: Kampányötletek kidolgozása AI segítségével

Minden sikeres hirdetési kampány egy szikrával kezdődik: egy ötlettel, üzenettel vagy vizuális koncepcióval. Itt jönnek képbe ezek a kampánykezelő eszközök.

ClickUp Whiteboards: A hirdetési kampányok létrehozása egyszerűen
Adjon hozzá különböző elemeket a ClickUp Whiteboards-hoz a hatékonyabb brainstorming érdekében

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást, hogy megtervezze marketingstrat égiájának alapjait:

  • Hozzon létre egy új táblát az oldalsávból → Kattintson a + Új tábla gombra.
  • Használjon ragasztós jegyzeteket, nyilakat és alakzatokat a kampány céljainak, a közönség problémáinak, a platformspecifikus formátumoknak (például Instagram Reels vs. YouTube Shorts) és a hirdetések csalogató elemeinek felvázolásához.
  • Dolgozzon együtt valós időben, és vonja be az egész csapatot, hagyjon megjegyzéseket, vagy mozgassa az elemeket!

🚀 Barátkozó tipp: A Whiteboards alkalmazáson belül a ClickUp Brain egyszerű utasítások alapján kampánytéma-ötleteket generálhat (pl. Adj öt ötletet egy nyári bőrápolási kampányhoz) vagy akár vizuális koncepciókat és hősöket ábrázoló képeket is javasolhat, amelyek segíthetnek a tervezőcsapatnak.

ClickUp Brain in Whiteboards: Interaktív elemek létrehozása a közönség figyelmének felkeltése érdekében
Képek létrehozása a Whiteboards alkalmazásban a ClickUp Brain segítségével

Írjon és működjön együtt a sokoldalú Docs segítségével

Miután tisztázta kampányának irányát, váltson át a ClickUp Docs + ClickUp Brain alkalmazásra, hogy ötleteit valódi tartalommá és tervekké alakítsa:

  • Készítsen kreatív briefeket, írjon reklámszövegeket, vázolja fel videó storyboardját, vagy sorolja fel a legfontosabb eredményeket.
  • Címkézze meg a csapattagokat, hogy véleményt mondjanak, vagy rendeljen hozzájuk szakaszokat, például CTA-kat vagy márkaüzeneteket.
  • Hozzászólásokkal adhat visszajelzést vagy pontosítást, így minden egy helyen marad.

Ha van egy teendője a dokumentumában, csak jelölje ki a részt, és rendelje hozzá a szövegírójához vagy tervezőjéhez a ClickUp Assign Comments segítségével.

Tegyük fel, hogy csapata befejezte a stratégiai megbeszélést a következő szezonális kampányáról. Nyisson meg egy dokumentumot, és kezdje el benne kidolgozni a kreatív briefet. A márka vezetője meghatározza a hangnemet és a pozicionálást, a szövegíró megfogalmazza a címsorokat és a szövegeket, a tervező pedig felsorolja a legfontosabb eredményeket.

ClickUp Docs a ClickUp Brain használatával kampányhoz
Használja a ClickUp Brain és a ClickUp Docs alkalmazásokat, hogy finomítsa és tökéletesítse ötleteit és tartalmait.

A ClickUp Brain alkalmazást a Docs-on belül is használhatja a következőkre:

  • Készítsen többféle címsorváltozatot, e-mail tárgyat vagy közösségi média feliratot, amelyek stílusához igazodnak.
  • Összegezze a hosszú kampányismertetőket pontokba szedve a vezetőség általi áttekintéshez.
  • Javítsd az üzeneteidet azzal, hogy megkéred a ClickUp Brain-t, hogy szövegeidet meggyőzőbbé, tömörebbé vagy egy adott személyiséghez igazodóbbá tegye.
  • Használjon több LLM modellt, beleértve a ChatGPT, Gemini, Claude és másokat a Brain-ben, hogy kutatáshoz, szerkesztéshez és más feladatokhoz használhassa őket.
ClickUp Brain LLMs
A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligencia platformja segítségével egy helyen érheti el a vezető LLM-eket.

2. lépés: Tervezze meg kampányának ütemtervét

A határidő nélküli kampány csak egy kívánságlista. Használja a ClickUp Gantt View funkciót a függőségek vizuális ábrázolásához. Ez segít elkerülni a szűk keresztmetszeteket és reális határidőket tartani.

A ClickUp Gantt-diagram nézet
A ClickUp Gantt-diagram nézetével megtekintheti a feladatok, ütemtervek és függőségek projektjei közötti összefüggéseit.

Például, ha éppen véglegesíted a „Vissza az iskolába” promóciós ütemtervedet, akkor Gantt-diagrammal ütemezheted a feladatokat, beállíthatod a függőségeket és vizualizálhatod a kritikus útvonalat.

Ha pedig inkább a listákat kedveli, akkor a ClickUp List View segítségével kezelheti a kampány feladatait egyértelmű prioritások, felelősök és határidők megadásával, ami tökéletes megoldás tartalmi naptárak, hirdetésváltozatok vagy csatornaspecifikus feladatok esetén.

A ClickUp Brain stratégiai asszisztensként működik

ClickUp Brain
Próbálja ki a ClickUp Brain szolgáltatást, és készítse el teljes hirdetési kampányának vázlatát!

Így használhatja az AI-t a reklámozásban az ütemtervek tervezésekor:

  • Sorolja fel az új termék bevezetéséhez vagy szezonális kampányhoz szükséges eredményeket (pl. Mit kell készítenünk a Black Friday kampányhoz?)
  • Készítsen mintás ütemterveket, hogy előnyt szerezzen a projekttervezésben.
  • Bontsa le a komplex ötleteket apróbb feladatokra
ClickUp Brain: Kapjon friss információkat a hirdetési kampányok előrehaladásáról
Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a haladás nyomon követéséhez és a feladatok csapat tagoknak való kiosztásához

Chelsea Bennett, a Lulu Press márkaelkötelezettség-menedzsere megosztja tapasztalatait:

A projektmenedzsment platform elengedhetetlen a marketingcsapat számára, és nagyon tetszik, hogy segít nekünk kapcsolatban maradni más részlegekkel. A ClickUp-ot szó szerint minden nap használjuk, mindenhez. Nagyon sokat segített kreatív csapatunknak, és hatékonyabbá és jobbá tette a munkájukat.

A projektmenedzsment platform elengedhetetlen a marketingcsapat számára, és nagyon szeretjük, hogy segít nekünk kapcsolatban maradni más részlegekkel. A ClickUp-ot szó szerint minden nap használjuk, mindenhez. Nagyon sokat segített kreatív csapatunknak, és hatékonyabbá és jobbá tette a munkájukat.

3. lépés: Kampány munkafolyamatok újrafelhasználása sablonokkal

Összegyűjtse az összes kampánytervezést egy helyen a ClickUp marketingkampány-kezelési sablonjával.
Ingyenes sablon letöltése
Összegyűjtse az összes kampánytervezést egy helyen a ClickUp marketingkampány-kezelési sablonjával.

Hasonló kampányokat futtat e-mailben, közösségi médiában vagy fizetett médiában? Időt takaríthat meg a ClickUp marketingkampány-kezelési sablon használatával. Hét egyedi státusszal rendelkezik, köztük Blokkolva, Törölve, Befejezve, Kész és Folyamatban, hogy a csapatok pontosan nyomon követhessék az egyes kampányfeladatok aktuális állapotát.

Ez a marketingterv-sablon 11 egyéni mezőt is tartalmaz, például Végleges tartalom, Vázlat, Hivatkozás, Jóváhagyás és Kijelölt csapat. Ezek segítségével rögzítheti az egyes feladatokkal kapcsolatos fontos információkat, és áttekintheti a kampány előrehaladását a különböző ellenőrzési szakaszokban.

⚡ Sablonarchívum: A ClickUp hirdetési sablon tökéletes eszköz ötletek és stratégiák kidolgozásához, a feladatok fontossági sorrendjének megállapításához és a teljesítménymutatók nyomon követéséhez. A hirdetési sablon felgyorsítja a tervezést és biztosítja, hogy időben elérje célközönségét.

5. lépés: Automatizálja a munkafolyamatot

Ha unod már, hogy az embereket kell hajszolnod a frissítésekért, állítsd be a ClickUp Automations + AI Agents szolgáltatást, amely emlékeztetőket kezel, automatikusan hozzárendeli a feladatokat, amikor a státusz megváltozik, és értesíti az érintetteket, amikor jóváhagyásukra van szükség.

ClickUp automatizálás: Automatizálja hirdetési kampányait, hogy növelje láthatóságát a keresőmotorokban
Készítsen egyedi automatizálásokat a ClickUp-ban, hogy azok illeszkedjenek marketing munkafolyamataidhoz

Így állíthat be egyéni automatizálást a ClickUp-ban:

  • Kattintson a ⚙️ Automatizálás gombra (jobb felső sarokban).
  • Válasszon vagy állítson be egy automatizálást: Ha az állapot Felülvizsgálatra szorul, rendelje hozzá a kreatív igazgatóhoz. Ha a feladat késedelmes, küldjön emlékeztetőt a megbízottnak. Ha egy feladat Befejezett jelölést kapott, helyezze át a következő fázisba.
  • Ha az állapot Felülvizsgálatra szorul, rendelje hozzá a kreatív igazgatóhoz.
  • Ha a feladat késedelmes, küldjön emlékeztetőt a megbízottnak.
  • Ha egy feladat Befejezett jelölést kapott, helyezze át a következő fázisba.
  • Ha az állapot Felülvizsgálatra szorul, rendelje hozzá a kreatív igazgatóhoz.
  • Ha a feladat késedelmes, küldjön emlékeztetőt a megbízottnak.
  • Ha egy feladat Befejezett jelölést kapott, helyezze át a következő fázisba.

A hagyományos szabályalapú automatizáláson túl a ClickUp AI Agents egy adaptívabb, intelligens réteget vezet be a munkafolyamatába.

Ahelyett, hogy egyszerű kiváltó okokra várnának, az AI ügynökök értelmezik a feladat kontextusát, megértik a szándékot, és proaktív lépéseket tesznek az alapján, amit találnak – legyen az hiányzó tájékoztatási részletek jelzése, ellenőrzőlisták készítése, a feladatleírások átírása a belső szabványok szerint, vagy a több lépésből álló munkafolyamatok automatikus koordinálása.

Figyelemmel kísérhetik a mintákat, előre jelezhetik a késedelmeket, átcsoportosíthatják a feladatokat, módosíthatják az ütemterveket, és természetes nyelven kommunikálhatnak összefoglalók vagy frissítések formájában, amelyek emberi hangot kölcsönöznek nekik. Röviden: míg az automatizálások a kiszámítható feladatokat végzik el, az AI-ügynökök a kétértelműeket kezelik, így a munkaterületét a reaktív kiváltó okoktól a valóban intelligens munkafolyamat-kezelésig emelik.

6. lépés: Kampányeredmények figyelemmel kísérése a Dashboards segítségével

A kampány teljesítményének átláthatósága segít a csapatoknak összehangoltan dolgozni és gyorsabban reagálni a legfontosabb kérdésekre.

Készítsen egy ClickUp irányítópultot hirdetési kampányához, amelyen megjelennek a legfontosabb KPI-k, beleértve a megjelenítéseket, konverziókat, kreatív státuszt, marketing költségvetést és egyebeket. Adjon hozzá kártyákat, például haladási sávokat az eszközök létrehozásához, célkövetést a csapat teljesítményéhez és diagramokat a platformspecifikus teljesítményhez.

ClickUp Dashboards: Integrálja harmadik fél webhelyeivel a pontos számok érdekében
Kövesse nyomon marketingmutatóit és ROI-ját a ClickUp Dashboards segítségével

Egyéni kampány-dashboard létrehozása:

  • Az oldalsávról → Kattintson a Dashboards (Műszerfalak) → + New Dashboard (Új műszerfal)
  • Adja hozzá ezeket a kártyákat: Feladat-teljesítési táblázat: Az eszközök előrehaladásának nyomon követése Célkövető: A kreatív mérföldkövek figyelemmel kísérése Kör- vagy oszlopdiagramok: A hirdetések teljesítményének és a marketing KPI-k összehasonlítása
  • Feladatvégrehajtási táblázat: Az eszközök előrehaladásának nyomon követése
  • Célkövető: Kreatív mérföldkövek nyomon követése
  • Kör- vagy oszlopdiagramok: Hasonlítsa össze a hirdetések teljesítményét és a marketing KPI-ket
  • Csatlakoztassa a releváns listákat vagy mappákat, hogy valós idejű adatokat szerezzen.
  • Feladatvégrehajtási táblázat: Az eszközök előrehaladásának nyomon követése
  • Célkövető: Kreatív mérföldkövek nyomon követése
  • Kör- vagy oszlopdiagramok: Hasonlítsa össze a hirdetések teljesítményét és a marketing KPI-ket

🚀 Gyors tipp: Kampány lebonyolítása azt jelenti, hogy egyszerre kell kezelni az eszközöket, a visszajelzéseket, a kutatásokat és a kreatív ötleteket. A ClickUp Brain MAX mindezt egy helyen összpontosítja.

ClickUp Brain MAX: Hozzon létre tartalmat egy hangvezérelt AI-társ segítségével
Csatlakoztassa harmadik féltől származó eszközeit a ClickUp Brain MAX segítségével egy továbbfejlesztett munkaterülethez

Így teheti meg:

  • A ClickUp, a Google Drive, a Dropbox és az összes csatlakoztatott alkalmazásában azonnal kereshet kampányleírásokat, kreatív eszközöket, média terveket és ügyfél visszajelzéseket – többé nem kell a mappák között kutatnia, amikor egy ügyfél a „3. verzió” hirdetés szövegét kéri.
  • Használja a Talk to Text funkciót a kampányok állapotának frissítéséhez, kreatív feladatok kiosztásához vagy szlogenek kitalálásához hanggal – kezek nélkül, miközben a maketteket nézi át vagy az ügyfelekkel való telefonálásra készül.
  • Több tucat egymástól független AI-eszközt, mint például a ChatGPT, a Claude és a Gemini, egyetlen, kontextusfüggő megoldással váltja fel, amely valóban megérti kampányának kontextusát – nem csak általános marketingtanácsokat ad.

Próbálja ki a ClickUp Brain MAX-ot – az AI-t, amely ismeri márkája irányelveit, korábbi kampányait és csapata munkafolyamatait. Szabaduljon meg még ma az AI-eszközök sokaságától.

Tanulságok a legjobb marketingkampány-példákból

Szeretné, ha következő hirdetési kampánya sikeres lenne? Íme néhány tanulság, amit a legjobb promóciós stratégiák tanítanak nekünk:

  • Használja ki a meglepetés erejét: A váratlan együttműködések (például a corpse paint + bőrápolás) gyorsan felkeltik a figyelmet.
  • Meséljen egy történetet: Legyen szó a LEGO gyerekekről vagy az Old Spice törülközős srácáról, a történetek megmaradnak az emlékezetben.
  • Tegye interaktívvá: A játékoktól az élő válaszokig, hagyja, hogy a közönsége is részt vegyen a játékban.
  • Használja ki a kultúrát: Használja ki a trendeket, a nosztalgiát vagy a helyi humort az azonnali azonosulás érdekében.
  • Maradjon emberközpontú: a humor, az érzelmek és a valós életből vett furcsaságok bármikor felülmúlják a termék specifikációit.
  • Fordítsa meg a forgatókönyvet: Fordítsa meg a szokásos üzenetet, vagy helyezzen új nézőpontot a középpontba, hogy kiemelkedjen a tömegből.
  • Ne túlozzon: Néha a finomság (mint például a BA ablakreklámjai) mindent elárul.
  • Hagyja, hogy a felhasználók vezessenek: Felhasználók által generált tartalom = hiteles elkötelezettség és márkahűség

Merész ötletek megvalósítása a ClickUp segítségével

Minden felejthetetlen kampány mögött rengeteg tervezés, koordináció és kreatív káosz áll.

A ClickUp segítségével mindent egy helyen talál: vázlatokat készíthet a Docs-ban, ütemterveket készíthet Gantt-diagramokkal, eszközöket szervezhet és automatizálhatja az ismétlődő feladatokat.

A ClickUp Brain segítségével csapata ötletei még okosabbak és gyorsabbak lesznek.

Ne várjon a legjobb ötletre, legyen kreatív és valósítsa meg azt a ClickUp segítségével.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅

