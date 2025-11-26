Több mint 15 olyan hirdetési kampány példa, amely eredményes volt

Néha úgy gondolja, hogy „tökéletes” kampányt indított. Humoros, fülbemászó szlogenje van, és a megfelelő mennyiségű értékesítési információt tartalmazza. Néhány kattintást kap, de nem eredményez konverziót. Marketingesként tudjuk, hogy végül is a bevételhez való hozzájárulás az, ami számít.

Mindannyian átéltük már ezt, és ez nagyon frusztráló. A jó dizájn és az okos szöveg nem elég, ha az alapötlet nem jön át.

Ahhoz, hogy valami maradandóat alkosson, olyan példákra van szüksége, amelyek felkeltették a figyelmet. Ezért ebben a blogbejegyzésben több mint 15 hirdetési kampány példát mutatunk be. Miután inspirálódott, megmutatjuk, hogyan indíthat el kiemelkedő kampányt a ClickUp segítségével. Akkor kezdjük is! 💁

Mi teszi sikeressé egy reklámkampányt?

Az iparági kutatások és a sikeres kampányok alapján íme a kiemelkedő reklámok kulcsfontosságú összetevői:

Kristálytiszta célok: Határozza meg Határozza meg marketingcéljait , legyen szó több kattintásról, regisztrációról vagy vásárlásról, és mérje az előrehaladást célzott KPI-k segítségével.

Mélyreható közönségismeret: Ismerje meg vásárlói motivációit, problémáit és viselkedését, hogy olyan kommunikációt alakítson ki, amely valóban hatással van rájuk.

Kreatív és emlékezetes üzenetek: Legyen merész, eredeti és érzelmileg vonzó, hogy biztosítsa a magas színvonalú kreativitást és a maximális hatást.

Célszerű vizuális elemek és formátum: Igazítsa a vizuális elemeket a platformjához (pl. Reel, OOH, story), hogy tartalma feltűnő legyen.

Erős cselekvésre ösztönzés és ajánlat: Használjon egyértelmű CTA-t és sürgősséget sugalló kifejezéseket, például „Korlátozott ideig”, hogy cselekvésre ösztönözze a látogatókat.

Folyamatos mérés és optimalizálás: Kövesse nyomon a teljesítményt valós időben, futtasson A/B teszteket, és gyorsan ismételje meg Kövesse nyomon a teljesítményt valós időben, futtasson A/B teszteket, és gyorsan ismételje meg a marketingtervező szoftverében.

🧠 Érdekesség: A „reklám” szó legalább 1426 óta létezik, és gyökerei a francia (advertissement) és az olasz (avvertimento) nyelvekben találhatók. Eredetileg figyelmeztetést vagy értesítést jelentett, jóval azelőtt, hogy a feltűnő óriásplakátok és pop-up ablakok jelentek meg.

Több mint 15 kiemelkedő hirdetési kampány példa

Vessünk egy pillantást több mint 15 kiemelkedő reklámkampányra, amelyek segítenek kidolgozni a marketingkampány-kezelési stratégiáját.

1. ClickUp | Visszatérés a munkába kampány

Amikor a B2B márkák óvatosan játszanak, minden kezd hasonlóvá válni: divatos szavak, blogformátumok és merev irodai stock fotók. A ClickUp úgy döntött, hogy megfordítja a forgatókönyvet a „Return to Work” kampányával, amelynek köszönhetően a vállalati szoftverek emberibbé válnak.

A 2021 augusztusában indított, több videóból álló kampány nem a termék jellemzőit mutatta be. Ehelyett vicces, könnyen azonosítható munkahelyi történeteket mesélt el: kínos találkozások, túlhasznált szakzsargon és a világjárvány utáni zavarodottság. Milliók nézték meg, beszélgetéseket váltott ki, és arra késztette a marketingeseket, hogy újragondolják, milyen lehet a B2B tartalom.

2. Michael Cera és a CeraVe „Is He CeraVe?” kampánya

via Yellow Chili

El tudja képzelni, ahogy Michael Cera CeraVe hidratáló krémmel a kezében kóborol New York utcáin? Igen, furcsa véletlen volt, hogy egy márka és egy híresség hasonló nevet viselt.

A CeraVe egy ál-luxus, 90-es évek stílusú reklámmal és egy „I am CeraVe” mikrosite-tal reagált a zavarra. Ez a játékos húzás előkészítette első Super Bowl-reklámját, ötvözve a bőrgyógyászok tekintélyét a popkultúra varázsával. Ez organikusan felkeltette az érdeklődést, és a bőrápolást szellemesnek és közérthetőnek mutatta be egy olyan márka esetében, amely általában klinikai jellegű.

3. Liquid Death x e. l. f. | Corpse Paint Collab

via e.l.f. Cosmetics

A Liquid Death (egy palackozott vízgyártó cég) összefogott az e. l. f. Cosmetics-szal egy extravagáns corpse paint termékcsalád létrehozása érdekében, amely gótikus metal vizuális elemeket ötvözött a szépségápolási termékekkel.

A heavy metal és a bőrápolás szokatlan párosítása több mint 250 millió közösségi megjelenést és számtalan reakcióvideót generált, így mindkét márka virálissá vált. Azért tűnik ki, mert felborította a kategória normáit, és hagyományos hirdetési kiadások nélkül erősítette a márka merészségét.

🔍 Tudta? A társadalmi bizonyíték elve, például a vélemények vagy a népszerűségi statisztikák megjelenítése, növelheti a fogyasztói bizalmat és a konverziós arányokat, különösen a versenyképes piacokon.

4. Chili’s Big Smasher BurgerTime játék

via X

A Chili's komoly nosztalgiát keltett a „Big Smasher BurgerTime” kampányával, amely a klasszikus 1980-as évekbeli BurgerTime arcade játékot vette alapul. Ebben a márkás változatban a játékosok Joe Chili Head szerepébe bújtak, hogy harcoljanak a pimasz gyorséttermi kabalákkal, miközben hat akciódús szinten óriási Big Smasher hamburgereket készítettek.

De ez nem csak szórakozásról és játékról szólt. A kampány ügyesen rávilágított a Chili's 10,99 dolláros „3 For Me” étkezési ajánlatára, mint költségkímélő megoldásra a gyorséttermi árak emelkedésére. Több mint 8000 órányi játékidővel mindössze 20 nap alatt teljesítette az összes marketingkampány-ellenőrzőlistát, és a gyorséttermi étkezést teljes értékű arcade-élménnyé tette.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 30%-a úgy véli, hogy az automatizálás hetente 1–2 órát takaríthat meg nekik, míg 19% szerint 3–5 órát szabadíthat fel mély, koncentrált munkára. Még a kis időmegtakarítások is összeadódnak: heti két óra megtakarítás évente több mint 100 órát jelent, amelyet kreativitásra, stratégiai gondolkodásra vagy személyes fejlődésre fordíthat. 💯 A ClickUp AI ügynökeivel és a ClickUp Brain segítségével automatizálhatja a munkafolyamatokat, generálhat projektfrissítéseket, és átalakíthatja a találkozói jegyzeteket megvalósítható következő lépésekké – mindezt ugyanazon a platformon belül. Nincs szükség további eszközökre vagy integrációkra – a ClickUp egy helyen biztosít mindent, amire szüksége van a munkanapjának automatizálásához és optimalizálásához. Használja a kész vagy hozzon létre egyedi ClickUp AI Autopilot ügynököket. 💫 Valódi eredmények: A RevPartners 50%-kal csökkentette SaaS-költségeit azzal, hogy három eszközt egyesített a ClickUp-ban, így egy egységes platformot kapott, amely több funkcióval, szorosabb együttműködéssel és egyetlen, könnyebben kezelhető és skálázható információforrással rendelkezik.

5. Grab Fülöp-szigetek | No Sweat Summer kampány

via Grab

A Fülöp-szigeteken uralkodó hőségre reagálva a Grab elindította „No Sweat Summer” (Izzadásmentes nyár) kampányát. A kampányban egy izzadó karakter szerepelt, akit a GrabCar légkondicionált járművei és szállítási szolgáltatásai mentettek meg.

A játékos üzenet visszhangot keltett, ami közel 30%-os növekedést eredményezett a GrabCar Saver tranzakciókban a főbb területeken. Ez megmutatta, hogy a relevancia, a humor és a helyi ismeretek hogyan eredményezhetnek díjakat és valódi növekedést.

🔍 Tudta? A csordaszellem az egyik leghatásosabb hajtóerő a reklámozásban. Az emberek nagyobb valószínűséggel kapcsolódnak be, ha látják, hogy mások is ugyanezt teszik.

6. Channel 4 | Mit fontolgat?

a YouTube Channel 4 csatornán keresztül

A Channel 4 „Considering What?” kampánya a 2024-es párizsi paralimpiai játékokhoz új megvilágításba helyezte a közönség paralimpiai sportolókra vonatkozó véleményét. A kampányban őket olyan elit versenyzőkként mutatták be, akik ugyanazokkal a kihívásokkal küzdenek, mint minden más sportoló.

Kritizálja az olyan leereszkedő dicséreteket, mint „Gyors... figyelembe véve”. Aaron Phipps, Dame Sarah Storey és Emmanuel Oyinbo-Coker sportolók teljesítményükkel segítik az ilyen fogyatékosságra vonatkozó előítéletek lebontását. A több platformon történő bevezetéssel a kampány széles körű elismerést és jelentős nézettségnövekedést ért el.

7. LEGO | Gyerekek által írt epikus történet

via BricksFanz

A LEGO felkérte a gyerekeket, hogy írjanak történeteket a LEGO City-ben. A legjobb történeteket hivatalos videókká animálták, bemutatva a gyerekek fantáziáját, mint márka történetmesélő eszközt.

A szülők arra ösztönözték gyermekeiket, hogy helyezzék előtérbe a kreativitást, és a kampány elmélyítette az elkötelezettséget azáltal, hogy a felhasználók által létrehozott tartalmakat kifinomult marketingeszközzé alakította.

Barátos tipp: A ClickUp Brain-t személyes AI hirdetésszöveg-készítő eszközként használhatja, hogy azonnal többféle hirdetéscím-változatot, szlogent vagy termékleírást generáljon. Csak írja be kampányának célját, például „Írjon figyelemfelkeltő címeket környezetbarát tisztítószerekhez”, és nézze, ahogy az ötletek csak úgy ömlenek. Indítsa el új nagy hirdetési ötletét a ClickUp Brain intelligens, személyre szabott szövegjavaslataival

8. Old Spice | Az a férfi, akinek illata lehetne a te férjednek

via LinkedIn

Az Old Spice „The Man Your Man Could Smell Like” kampánya megváltoztatta az Old Spice imázsát: a régimódi drogériás termékekről egy merész, humoros és társadalmilag érzékeny márkává vált. A reklámokban Isaiah Mustafa játszotta a szőnyegszőnyeggel öltözött, szónoki tehetségű „Old Spice Man” szerepét, és ügyesen a nőknek szóltak, akik gyakran vásárolnak férfi ápolási termékeket.

Gyors monológjai, abszurd humora és szürreális, egy felvételes átmenetei megtörték a hagyományos férfiaknak szóló reklámok sablonját. Az igazi kiemelkedő elem azonban az volt, hogy Mustafa személyre szabott YouTube-videókon keresztül valós időben válaszolt a rajongók kérdéseire. Ez egy felejthetetlen mondattal újította meg a márka imázsát: Nézz a pasidra, most pedig vissza rám.

9. Uber Eats | Szinte bármit megkaphat

via Uber Eats a YouTube-on

Az Uber Eats humorral és átláthatósággal operált „Get Almost, Almost Anything” kampányában, amelyben megmutatta, mi történne, ha valóban „mindent” kiszállítanának. YouTube-videóikban Nicola Coughlan színésznő véletlenül megidézi egy 1800-as évekbeli udvarlót. Tom Felton színész pedig „mágiát” rendel. Ez rávilágít arra, hogy miért elég gyakran a „majdnem”. A hirdetések ügyesen pozícionálták az Uber Eats növekvő kínálatát (élelmiszerek, kiskereskedelmi termékek, alkohol és egyebek), miközben viccesen ábrázolták a bármi kiszállításával járó káoszt.

🔍 Tudta? A reklámok kreativitását gyakran öt kulcsfontosságú szempont alapján értékelik: szimbolizmus, egyszerűség, pontosság, egyediség és művésziesség. Ezek segítenek meghatározni, hogy egy kreatív ötlet mennyire hatékony és eredeti.

10. British Airways | Windows óriásplakátok

via LBB

A British Airways „Windows” nevű out-of-home kampányt indított, amelyben utasok repülőgép ablakain kinéző közeli fotói voltak láthatók. Nem volt rajta logó, szlogen vagy CTA. A hirdetések felforgatták a szokásos utazási narratívát, és a repülőgép belsejében zajló érzelmekre helyezték a hangsúlyt, nem pedig a külső tájra. És mivel a BA ikonikusnak számít, az emberek azonnal felismerték a márkát.

👀 Tudta-e: A Forrester Research szerint három év alatt a ClickUp-ot használó szervezetek becslések szerint 384%-os befektetési megtérülést (ROI) értek el . Ezek a szervezetek körülbelül 3,9 millió dollár többletbevételt generáltak a ClickUp által lehetővé tett vagy javított projektek révén .

11. Telstra | Jobb egy jobb hálózaton

via Telstra a YouTube-on

A Telstra „Better on a Better Network” kampánya Ausztrália legkiterjedtebb mobilhálózatát mutatja be egy 26 részes, szokatlan stop-motion filmsorozatban. Minden videóreklám egy-egy különböző régiót és annak furcsa lakóit mutatja be. A tasmán ördögöktől a gótikus tinédzser kakadukig és a blokey wattle virágokig, a kampány az ország karaktergazdag zugait mutatja be. Minden 15 másodperces reklámfilm egy rövid történetet mesél el, amely megerősíti a Telstra lefedettségét, és úgy pozícionálja, mint az ausztrálokat összekötő szálat.

🧠 Érdekesség: Az érzelmileg töltött hirdetések több agyi régiót aktiválnak, ami erősebb memóriakódoláshoz és jobb hirdetésemlékezethez vezet.

12. Volkswagen | Think Small (1959)

via Volkswagen

Az 1959-es „Think Small” kampány a VW Beetle-t mutatta be az amerikai piacnak, amely akkoriban a nagy, feltűnő autók iránt volt megszállott. Ahelyett azonban, hogy elrejtették volna a Beetle méretét, a hirdetések egy apró autót mutattak be fehér háttér előtt, kiemelve annak üzemanyag-hatékonyságát, megfizethetőségét és megbízhatóságát.

A kreatív vezetők, Helmut Krone és Julian Koenig a jármű észlelt gyengeségeire (méret és forma) koncentráltak, és azokat értékesítési érvekké alakították. Olyan földhözragadt szlogeneket használtak, mint „Lemon” vagy „Csúnya, de elvisz oda, ahová menni akarsz”.

🔍 Tudta? A vállalkozások átlagosan 8 dollár nyereséget termelnek minden egyes, a Google Ads-re költött 1 dollár után. Ez bizonyítja a digitális reklámozás költséghatékonyságát.

13. Dove „Real Beauty Sketches” (A valódi szépség vázlatai)

via Dove

A Dove érzelmekre ható „Real Beauty Sketches” kampánya 2013-ban indult egy rövidfilm formájában. A filmben egy törvényszéki rajzoló szerepelt, aki először a nők saját leírása alapján, majd idegenek leírása alapján rajzolta meg őket. Az eredményekből kiderült, hogy a nők hajlamosak szigorúbban ítélni magukat, mint mások.

Ez a kontraszt erőteljes vizuális ábrázolást nyújtott a kampány központi üzenetéről: a szépséget gyakran az önkép határozza meg, nem a valóság. A videó elnyerte a Cannes Lions Grand Prix díjat, ami 6%-os növekedést eredményezett a Dove eladásainak.

🧠 Érdekesség: Az ókorban és a középkorban a reklám szájhagyomány útján terjedt. Az első lépés a modern reklám felé a nyomtatás fejlődésével történt a 15. és 16. században.

14. Heineken | Unalmas telefon / Unalmas mód

via Creativepool

A Heineken kampánya arra ösztönözte az embereket, hogy kapcsolódjanak le okostelefonjaikról, és kapcsolódjanak vissza a való életbe, különösen élő zenei rendezvényeken. Egy kiemelkedő aktiválás során a márka okosan alkalmazta az infravörös technológiát, hogy rejtett üzeneteket közvetítsen, amelyek csak telefonkamerákkal voltak láthatók.

Amikor a koncertlátogatók felemelték telefonjaikat, hogy felvegyék a koncertet, ezek a szemnek láthatatlan üzenetek jelentek meg a képernyőiken. A telefoncsere, kamerás matricák és offline kincskeresés funkciókat tartalmazó, szélesebb körű Boring Phone platform részeként ez a kezdeményezés a digitális méregtelenítést népszerűsíti.

🧠 Érdekesség: Az első világháború egyik leghíresebb reklámplakátja Lord Kitchener tábornagyot ábrázolja, aki arra buzdítja az embereket, hogy csatlakozzanak a brit hadsereghez. A plakáton a következő felirat olvasható: „BRITONS: Lord Kitchener Wants You” (Britek: Lord Kitchener titeket akar), és egy magazinban megjelent reklámkampányból származik. Vizuális vonzerejét más művészek is felismerték az Egyesült Államokban, ahol Kitchener képét Uncle Samre cserélték!

15. Starburst | Minden alkalommal más

via Muse by Clios

12 év szünet után a Starburst visszatért a „Different Every Time” kampánnyal. Ez egy élénk, technológia által támogatott kampány volt, amely a cukorka végtelen lehetőségeit ünnepelte. A 12 darabos csomagban több mint 479 millió ízkombináció található, és a márka ezt a változatosságot használta ki előnyére.

A kampány generatív mesterséges intelligenciát használ a folyamatosan változó hirdetések létrehozásához. A Snapchat AR lencséitől a Spotify „chews-your-own-adventure” lejátszási listáin át a rajongók személyre szabott utazásokon keresztül ismerhetik meg a Starburstot.

16. Coca-Cola | Ossza meg a Coke-ot

via Coca-Cola

A Coca-Cola „Share a Coke” kampánya az egyik legikonikusabb marketingakció a közelmúlt történetében. Az egész egy merész ötlettel kezdődött: a klasszikus Coca-Cola logót lecserélték az emberek keresztneveire. Ausztráliától a világ többi részéig a palackokon és dobozokon nevek és becenevek szerepeltek. Az emberek imádták az izgalmat, amikor meglátták a saját nevüket a polcokon, vagy amikor egy palackot vettek valakinek, akit szerettek.

A vállalat interaktív élményekkel ragadta meg a pillanatot. A csomagoláson található QR-kódok és a digitális eszközök segítségével az emberek személyre szabhatják palackjaikat, videókat és mémeket készíthetnek, sőt, online megoszthatják a Coca-Cola-val kapcsolatos emlékeiket.

Gyakori kampánytípusok (és hol használhatók)

A kampánytípusok a céltól, a közönségtől és a platformtól függően változnak. Mindegyik egyedi célt szolgál, segítve Önt abban, hogy hatékonyan kapcsolatba lépjen a közönségével.

Íme néhány a leggyakoribb marketingkampány-típusok közül, és azok leghatékonyabb alkalmazási területei. 👇

Márkaismertségi kampányok: Céljuk egy márka identitásának bemutatása vagy megerősítése. Ideálisak olyan széles körű platformokhoz, mint a TV, a YouTube és a hirdetőtáblák.

📌 Példa: Az Apple Shot on iPhone kampánya bemutatja a kamera minőségét, miközben a felhasználók által létrehozott tartalmakon keresztül finoman erősíti a márka presztízsét.

Termékbevezetési kampányok: Új termék vagy szolgáltatás bemutatása integrált médiumokon keresztül, hogy gyorsan felkeltsék az érdeklődést.

📌 Példa: A Nike önkötő cipőinek bevezetésekor a közösségi médiában megjelenő teaserek, influencerekkel kötött partnerségek és PR-akciók segítségével keltett érdeklődést.

Teljesítményalapú marketingkampányok: Konkrét cselekvésekre ösztönöznek, például kattintásokra, regisztrációkra vagy vásárlásokra, és olyan digitális platformokon virágoznak, mint a Google Ads, a Meta vagy az e-mail.

📌 Példa: A Chili’s Big Smasher BurgerTime kampánya népszerűsítette 10,99 dolláros étkezési ajánlatát. A kampány 20 nap alatt több mint 8000 órányi játékidővel szórakoztatóvá tette a látogatók számára, és játékos hangulatot teremtett, miközben valódi vásárlásokhoz vezetett.

Társadalmi tudatosságot növelő kampányok: Társadalmi vagy környezeti kérdésekkel kapcsolatos tudatosságot növelnek, gyakran PR-tevékenységek, közösségi média és nonprofit partnerségek révén.

📌 Példa: Az ALS Ice Bucket Challenge, amely világszerte virálissá vált, és a közösségi médián és hírességek részvételén keresztül növelte az ALS iránti tudatosságot és gyűjtött adományokat.

Tapasztalati kampányok: Magával ragadó, valós interakciókat kínálnak, amelyeket gyakran a közösségi megosztás is felerősít.

📌 Példa: A Lululemon Pride in the Park kampánya , amelynek keretében egy magával ragadó művészeti installációt hoztak létre a Hudson River Parkban, és közösségi jógaórákkal ösztönözték az embereket, hogy osszák meg tapasztalataikat az Instagramon a #ProudAndPresent hashtaggel.

Hogyan tervezzünk és kövessünk nyomon sikeres hirdetési kampányokat?

A legjobb reklámkampányok könnyednek tűnnek – szellemes szövegek, lenyűgöző vizuális elemek, tökéletes időzítés. De minden emlékezetes hirdetés mögött egy csapat áll, amely briefekkel, javításokkal, jóváhagyásokkal, médiatervekkel és utolsó pillanatban bekövetkező változásokkal foglalkozik.

Így nem csak a hatékonyságot veszíti el, hanem kockáztatja a bevezetés késedelmét és a félreértéseket is, amelyek még a legerősebb koncepciót is tönkretehetik.

A ClickUp összeköti a pontokat, mint a világ első konvergált AI munkaterülete. Központi munkaterületként szolgál a hirdetési kampány stratégiájának minden részletének tervezéséhez, kiosztásához, megírásához, felülvizsgálatához és nyomon követéséhez, mindezt AI segítségével.

A ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftver megszünteti a munka szétszóródását is, mivel a kampány végrehajtását egy munkaterületen végzi. Csapata minden szakaszban 100%-os kontextust lát – a kezdeti brief-től a végső jelentésig és nyomon követésig. A kreatív csapatok együttműködhetnek az eszközökön, míg az ügyfélmenedzserek nyomon követik a jóváhagyásokat, és a médiacsapatok ütemezik a hirdetések elhelyezését.

Végigmenjünk a marketingkampány tervezésének lépésein!

1. lépés: Kampányötletek kidolgozása AI segítségével

Minden sikeres hirdetési kampány egy szikrával kezdődik: egy ötlettel, üzenettel vagy vizuális koncepcióval. Itt jönnek képbe ezek a kampánykezelő eszközök.

Adjon hozzá különböző elemeket a ClickUp Whiteboards-hoz a hatékonyabb brainstorming érdekében

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást, hogy megtervezze marketingstrat égiájának alapjait:

Hozzon létre egy új táblát az oldalsávból → Kattintson a + Új tábla gombra.

Használjon ragasztós jegyzeteket, nyilakat és alakzatokat a kampány céljainak, a közönség problémáinak, a platformspecifikus formátumoknak (például Instagram Reels vs. YouTube Shorts) és a hirdetések csalogató elemeinek felvázolásához.

Dolgozzon együtt valós időben, és vonja be az egész csapatot, hagyjon megjegyzéseket, vagy mozgassa az elemeket!

🚀 Barátkozó tipp: A Whiteboards alkalmazáson belül a ClickUp Brain egyszerű utasítások alapján kampánytéma-ötleteket generálhat (pl. Adj öt ötletet egy nyári bőrápolási kampányhoz) vagy akár vizuális koncepciókat és hősöket ábrázoló képeket is javasolhat, amelyek segíthetnek a tervezőcsapatnak. Képek létrehozása a Whiteboards alkalmazásban a ClickUp Brain segítségével

Írjon és működjön együtt a sokoldalú Docs segítségével

Miután tisztázta kampányának irányát, váltson át a ClickUp Docs + ClickUp Brain alkalmazásra, hogy ötleteit valódi tartalommá és tervekké alakítsa:

Készítsen kreatív briefeket , írjon reklámszövegeket, vázolja fel videó storyboardját, vagy sorolja fel a legfontosabb eredményeket.

Címkézze meg a csapattagokat, hogy véleményt mondjanak, vagy rendeljen hozzájuk szakaszokat, például CTA-kat vagy márkaüzeneteket.

Hozzászólásokkal adhat visszajelzést vagy pontosítást, így minden egy helyen marad.

Ha van egy teendője a dokumentumában, csak jelölje ki a részt, és rendelje hozzá a szövegírójához vagy tervezőjéhez a ClickUp Assign Comments segítségével.

Tegyük fel, hogy csapata befejezte a stratégiai megbeszélést a következő szezonális kampányáról. Nyisson meg egy dokumentumot, és kezdje el benne kidolgozni a kreatív briefet. A márka vezetője meghatározza a hangnemet és a pozicionálást, a szövegíró megfogalmazza a címsorokat és a szövegeket, a tervező pedig felsorolja a legfontosabb eredményeket.

Használja a ClickUp Brain és a ClickUp Docs alkalmazásokat, hogy finomítsa és tökéletesítse ötleteit és tartalmait.

A ClickUp Brain alkalmazást a Docs-on belül is használhatja a következőkre:

Készítsen többféle címsorváltozatot, e-mail tárgyat vagy közösségi média feliratot, amelyek stílusához igazodnak.

Összegezze a hosszú kampányismertetőket pontokba szedve a vezetőség általi áttekintéshez.

Javítsd az üzeneteidet azzal, hogy megkéred a ClickUp Brain-t, hogy szövegeidet meggyőzőbbé, tömörebbé vagy egy adott személyiséghez igazodóbbá tegye.

Használjon több LLM modellt, beleértve a ChatGPT, Gemini, Claude és másokat a Brain-ben, hogy kutatáshoz, szerkesztéshez és más feladatokhoz használhassa őket.

A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligencia platformja segítségével egy helyen érheti el a vezető LLM-eket.

2. lépés: Tervezze meg kampányának ütemtervét

A határidő nélküli kampány csak egy kívánságlista. Használja a ClickUp Gantt View funkciót a függőségek vizuális ábrázolásához. Ez segít elkerülni a szűk keresztmetszeteket és reális határidőket tartani.

A ClickUp Gantt-diagram nézetével megtekintheti a feladatok, ütemtervek és függőségek projektjei közötti összefüggéseit.

Például, ha éppen véglegesíted a „Vissza az iskolába” promóciós ütemtervedet, akkor Gantt-diagrammal ütemezheted a feladatokat, beállíthatod a függőségeket és vizualizálhatod a kritikus útvonalat.

Ha pedig inkább a listákat kedveli, akkor a ClickUp List View segítségével kezelheti a kampány feladatait egyértelmű prioritások, felelősök és határidők megadásával, ami tökéletes megoldás tartalmi naptárak, hirdetésváltozatok vagy csatornaspecifikus feladatok esetén.

A ClickUp Brain stratégiai asszisztensként működik

Próbálja ki a ClickUp Brain szolgáltatást, és készítse el teljes hirdetési kampányának vázlatát!

Így használhatja az AI-t a reklámozásban az ütemtervek tervezésekor:

Sorolja fel az új termék bevezetéséhez vagy szezonális kampányhoz szükséges eredményeket (pl. Mit kell készítenünk a Black Friday kampányhoz?)

Készítsen mintás ütemterveket, hogy előnyt szerezzen a projekttervezésben.

Bontsa le a komplex ötleteket apróbb feladatokra

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a haladás nyomon követéséhez és a feladatok csapat tagoknak való kiosztásához

Chelsea Bennett, a Lulu Press márkaelkötelezettség-menedzsere megosztja tapasztalatait: A projektmenedzsment platform elengedhetetlen a marketingcsapat számára, és nagyon tetszik, hogy segít nekünk kapcsolatban maradni más részlegekkel. A ClickUp-ot szó szerint minden nap használjuk, mindenhez. Nagyon sokat segített kreatív csapatunknak, és hatékonyabbá és jobbá tette a munkájukat. A projektmenedzsment platform elengedhetetlen a marketingcsapat számára, és nagyon szeretjük, hogy segít nekünk kapcsolatban maradni más részlegekkel. A ClickUp-ot szó szerint minden nap használjuk, mindenhez. Nagyon sokat segített kreatív csapatunknak, és hatékonyabbá és jobbá tette a munkájukat.

3. lépés: Kampány munkafolyamatok újrafelhasználása sablonokkal

Ingyenes sablon letöltése Összegyűjtse az összes kampánytervezést egy helyen a ClickUp marketingkampány-kezelési sablonjával.

Hasonló kampányokat futtat e-mailben, közösségi médiában vagy fizetett médiában? Időt takaríthat meg a ClickUp marketingkampány-kezelési sablon használatával. Hét egyedi státusszal rendelkezik, köztük Blokkolva, Törölve, Befejezve, Kész és Folyamatban, hogy a csapatok pontosan nyomon követhessék az egyes kampányfeladatok aktuális állapotát.

Ez a marketingterv-sablon 11 egyéni mezőt is tartalmaz, például Végleges tartalom, Vázlat, Hivatkozás, Jóváhagyás és Kijelölt csapat. Ezek segítségével rögzítheti az egyes feladatokkal kapcsolatos fontos információkat, és áttekintheti a kampány előrehaladását a különböző ellenőrzési szakaszokban.

⚡ Sablonarchívum: A ClickUp hirdetési sablon tökéletes eszköz ötletek és stratégiák kidolgozásához, a feladatok fontossági sorrendjének megállapításához és a teljesítménymutatók nyomon követéséhez. A hirdetési sablon felgyorsítja a tervezést és biztosítja, hogy időben elérje célközönségét.

5. lépés: Automatizálja a munkafolyamatot

Ha unod már, hogy az embereket kell hajszolnod a frissítésekért, állítsd be a ClickUp Automations + AI Agents szolgáltatást, amely emlékeztetőket kezel, automatikusan hozzárendeli a feladatokat, amikor a státusz megváltozik, és értesíti az érintetteket, amikor jóváhagyásukra van szükség.

Készítsen egyedi automatizálásokat a ClickUp-ban, hogy azok illeszkedjenek marketing munkafolyamataidhoz

Így állíthat be egyéni automatizálást a ClickUp-ban:

Kattintson a ⚙️ Automatizálás gombra (jobb felső sarokban).

Válasszon vagy állítson be egy automatizálást: Ha az állapot Felülvizsgálatra szorul , rendelje hozzá a kreatív igazgatóhoz. Ha a feladat késedelmes, küldjön emlékeztetőt a megbízottnak. Ha egy feladat Befejezett jelölést kapott, helyezze át a következő fázisba.

Ha az állapot Felülvizsgálatra szorul , rendelje hozzá a kreatív igazgatóhoz.

Ha a feladat késedelmes, küldjön emlékeztetőt a megbízottnak.

Ha egy feladat Befejezett jelölést kapott, helyezze át a következő fázisba.

Ha az állapot Felülvizsgálatra szorul , rendelje hozzá a kreatív igazgatóhoz.

Ha a feladat késedelmes, küldjön emlékeztetőt a megbízottnak.

Ha egy feladat Befejezett jelölést kapott, helyezze át a következő fázisba.

A hagyományos szabályalapú automatizáláson túl a ClickUp AI Agents egy adaptívabb, intelligens réteget vezet be a munkafolyamatába.

Ahelyett, hogy egyszerű kiváltó okokra várnának, az AI ügynökök értelmezik a feladat kontextusát, megértik a szándékot, és proaktív lépéseket tesznek az alapján, amit találnak – legyen az hiányzó tájékoztatási részletek jelzése, ellenőrzőlisták készítése, a feladatleírások átírása a belső szabványok szerint, vagy a több lépésből álló munkafolyamatok automatikus koordinálása.

Figyelemmel kísérhetik a mintákat, előre jelezhetik a késedelmeket, átcsoportosíthatják a feladatokat, módosíthatják az ütemterveket, és természetes nyelven kommunikálhatnak összefoglalók vagy frissítések formájában, amelyek emberi hangot kölcsönöznek nekik. Röviden: míg az automatizálások a kiszámítható feladatokat végzik el, az AI-ügynökök a kétértelműeket kezelik, így a munkaterületét a reaktív kiváltó okoktól a valóban intelligens munkafolyamat-kezelésig emelik.

6. lépés: Kampányeredmények figyelemmel kísérése a Dashboards segítségével

A kampány teljesítményének átláthatósága segít a csapatoknak összehangoltan dolgozni és gyorsabban reagálni a legfontosabb kérdésekre.

Készítsen egy ClickUp irányítópultot hirdetési kampányához, amelyen megjelennek a legfontosabb KPI-k, beleértve a megjelenítéseket, konverziókat, kreatív státuszt, marketing költségvetést és egyebeket. Adjon hozzá kártyákat, például haladási sávokat az eszközök létrehozásához, célkövetést a csapat teljesítményéhez és diagramokat a platformspecifikus teljesítményhez.

Kövesse nyomon marketingmutatóit és ROI-ját a ClickUp Dashboards segítségével

Egyéni kampány-dashboard létrehozása:

Az oldalsávról → Kattintson a Dashboards (Műszerfalak) → + New Dashboard (Új műszerfal)

Feladat-teljesítési táblázat: Az eszközök előrehaladásának nyomon követése Célkövető: A kreatív mérföldkövek figyelemmel kísérése Kör- vagy oszlopdiagramok: A hirdetések teljesítményének és Adja hozzá ezeket a kártyákat:Az eszközök előrehaladásának nyomon követéseA kreatív mérföldkövek figyelemmel kíséréseA hirdetések teljesítményének és a marketing KPI-k összehasonlítása

Feladatvégrehajtási táblázat: Az eszközök előrehaladásának nyomon követése

Célkövető: Kreatív mérföldkövek nyomon követése

Kör- vagy oszlopdiagramok: Hasonlítsa össze a hirdetések teljesítményét és Hasonlítsa össze a hirdetések teljesítményét és a marketing KPI-ket

Csatlakoztassa a releváns listákat vagy mappákat, hogy valós idejű adatokat szerezzen.

Feladatvégrehajtási táblázat: Az eszközök előrehaladásának nyomon követése

Célkövető: Kreatív mérföldkövek nyomon követése

Kör- vagy oszlopdiagramok: Hasonlítsa össze a hirdetések teljesítményét és Hasonlítsa össze a hirdetések teljesítményét és a marketing KPI-ket

🚀 Gyors tipp: Kampány lebonyolítása azt jelenti, hogy egyszerre kell kezelni az eszközöket, a visszajelzéseket, a kutatásokat és a kreatív ötleteket. A ClickUp Brain MAX mindezt egy helyen összpontosítja. Csatlakoztassa harmadik féltől származó eszközeit a ClickUp Brain MAX segítségével egy továbbfejlesztett munkaterülethez Így teheti meg: A ClickUp, a Google Drive, a Dropbox és az összes csatlakoztatott alkalmazásában azonnal kereshet kampányleírásokat, kreatív eszközöket, média terveket és ügyfél visszajelzéseket – többé nem kell a mappák között kutatnia, amikor egy ügyfél a „3. verzió” hirdetés szövegét kéri.

Használja a Talk to Text funkciót a kampányok állapotának frissítéséhez, kreatív feladatok kiosztásához vagy szlogenek kitalálásához hanggal – kezek nélkül, miközben a maketteket nézi át vagy az ügyfelekkel való telefonálásra készül.

Több tucat egymástól független AI-eszközt, mint például a ChatGPT, a Claude és a Gemini, egyetlen, kontextusfüggő megoldással váltja fel, amely valóban megérti kampányának kontextusát – nem csak általános marketingtanácsokat ad. Próbálja ki a ClickUp Brain MAX-ot – az AI-t, amely ismeri márkája irányelveit, korábbi kampányait és csapata munkafolyamatait. Szabaduljon meg még ma az AI-eszközök sokaságától.

Tanulságok a legjobb marketingkampány-példákból

Szeretné, ha következő hirdetési kampánya sikeres lenne? Íme néhány tanulság, amit a legjobb promóciós stratégiák tanítanak nekünk:

Használja ki a meglepetés erejét: A váratlan együttműködések (például a corpse paint + bőrápolás) gyorsan felkeltik a figyelmet.

Meséljen egy történetet: Legyen szó a LEGO gyerekekről vagy az Old Spice törülközős srácáról, a történetek megmaradnak az emlékezetben.

Tegye interaktívvá: A játékoktól az élő válaszokig, hagyja, hogy a közönsége is részt vegyen a játékban.

Használja ki a kultúrát: Használja ki a trendeket, a nosztalgiát vagy a helyi humort az azonnali azonosulás érdekében.

Maradjon emberközpontú: a humor, az érzelmek és a valós életből vett furcsaságok bármikor felülmúlják a termék specifikációit.

Fordítsa meg a forgatókönyvet: Fordítsa meg a szokásos üzenetet, vagy helyezzen új nézőpontot a középpontba, hogy kiemelkedjen a tömegből.

Ne túlozzon: Néha a finomság (mint például a BA ablakreklámjai) mindent elárul.

Hagyja, hogy a felhasználók vezessenek: Felhasználók által generált tartalom = hiteles elkötelezettség és márkahűség

Merész ötletek megvalósítása a ClickUp segítségével

Minden felejthetetlen kampány mögött rengeteg tervezés, koordináció és kreatív káosz áll.

A ClickUp segítségével mindent egy helyen talál: vázlatokat készíthet a Docs-ban, ütemterveket készíthet Gantt-diagramokkal, eszközöket szervezhet és automatizálhatja az ismétlődő feladatokat.

A ClickUp Brain segítségével csapata ötletei még okosabbak és gyorsabbak lesznek.

Ne várjon a legjobb ötletre, legyen kreatív és valósítsa meg azt a ClickUp segítségével.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅