10 különböző típusú marketing a márka népszerűsítéséhez

Tudta, hogy Josiah Wedgwood, egy 1700-as évek végi vállalkozó, széles körben a modern marketing úttörőjeként ismert? Kerámiaipari vállalatához direkt levelezést, ingyenes szállítást, „egy plusz egy ingyen” ajánlatot stb. használt.

Az elmúlt néhány évszázadban azonban a „modern” fogalmának meghatározása drámai módon megváltozott. Azok a dolgok, amelyek az elmúlt évtizedben egyediek és innovatívak voltak, ma már elavultak. Ami tegnap még modern volt, holnap valószínűleg már hagyományos vagy akár elavult lesz.

Ezért fontos megérteni, hogy milyen típusú marketingeszközök állnak rendelkezésére. Ma nézzük meg a lehetőségek széles skáláját.

Hagyományos marketing

A hagyományos marketing olyan stratégiákat, gyakorlatokat és technikákat jelent, amelyeket a szervezetek már régóta alkalmaznak promóciós tevékenységeik részeként. Általában a hagyományos kifejezést a modernnek tekintett digitális ellentétének használják.

A leggyakoribb hagyományos marketingstratégiák közül néhány:

Nyomtatott reklám : Promóciók és hirdetések elhelyezése újságokban, magazinokban, folyóiratokban stb.

Televíziós reklámozás : Videó reklámok és oktató-szórakoztató műsorok a tévében

Külső reklámozás : óriásplakátok, poszterek, bannerek stb.

Események : partnerségek, szponzorálások és display hirdetések iparági eseményeken

Közvetlen marketing: promóciós e-mailek, katalógusok, telefonhívások stb.

Digitális marketing

A digitális marketing olyan taktikákat jelent, amelyek internetalapú online csatornákat használnak, például keresőmotorokat, közösségi médiát, mobil eszközöket stb. A digitális marketing számos lehetőséget nyitott meg a márkák számára.

🎯 Elérhetőség: Az amerikaiak több mint 90%-a rendelkezik okostelefonnal, és az amerikai felnőttek 15%-a kizárólag ezen az eszközön keresztül használja az internetet. Egy átlagos napon a vásárlók 6,5 órát töltenek online. Ha egy márka elég sok embert szeretne elérni, akkor az interneten kell megjelennie.

🎯 Alacsony belépési korlátok: Bárki indíthat digitális marketingkampányt akár 100 dollárból is. Ez egyenlő esélyeket biztosít az egyéni vállalkozók és a kisvállalkozások számára.

🎯 Hatékonyság: Az online marketing nagy mennyiségű adatot generál, amelyet a márkák felhasználhatnak kampányaik létrehozásához, nyomon követéséhez és optimalizálásához. Ez költséghatékonyabbá teszi a marketinget, és magasabb befektetési megtérülést eredményez.

🎯 Testreszabás: A nyomtatott sajtóval, a televízióval vagy a hirdetőtáblákkal ellentétben az online hirdetések a nézők érdeklődésének megfelelően testreszabhatók.

🎯 Célzás: A digitális marketing segítségével a közönséget részletesebben szegmentálhatja. A retargeting kontextusfüggő és időszerű lehet, ezért hatékony marketingstratégiát jelent.

🎯 Alkalmazkodóképesség: Ha egy kampány nem működik, azonnal módosítsa a paramétereket. Pénzt pazarol, ezért egy gombnyomással állítsa le. Ha egy valós esemény miatt irrelevánssá válik, állítsa le a kampányt.

🎯 Összetett hatás: A közösségi média marketing kampányok lendületet adnak, növelik a hatótávolságot és a szájpropagandát. Ez ugyanolyan mértékű hitelességet és láthatóságot eredményez.

Nem csoda tehát, hogy az internet 1990-es évek eleji megjelenése óta a digitális marketing exponenciálisan növekedett. És gyorsan fejlődik is.

A márkák rendkívül új módszereket találnak ki, hogy felkeltsék a potenciális ügyfelek figyelmét. A pillanatnyi marketing, a közelségi marketing és az élő videós vásárlás csak néhány a feltörekvő trendek közül. Nézzük meg őket részletesebben!

A digitális marketing típusai

A használt csatornától, a kipróbált taktikától és a megosztott üzenettől függően több tucatféle digitális marketing létezik. Itt a leghatékonyabb, legnépszerűbb vagy legérdekesebb stratégiákat vesszük sorra.

1. Tartalommarketing

A tartalommarketing a tartalom létrehozását, közzétételét és terjesztését jelenti a saját, fizetett és megszerzett csatornákon. Ez minden digitális marketing alapja. Ez egyben az inbound marketing tevékenységek pénzneme is. Ezért fontos, hogy hatékonyan használja.

Tartalommarketing tevékenységek

A tartalommarketing tevékenységének részeként a következőket teheti:

Tegyen közzé tartalmakat a közösségi médiában a márka ismertségének növelése érdekében.

Tároljon erőforrásokat webhelyén zárt tartalomként, amelyet az emberek letölthetnek, ha megadják e-mail címüket (amelyet potenciális ügyfélként rögzítünk).

Webináriumokat szervezzen, hogy tájékoztassa közönségét és bevonja őket az értékesítési csatornába.

Tartalommarketing példa

Spotify Wrapped 2023 [Forrás: Spotify ]

A Spotify Wrapped minden évben rendkívüli tartalmakat hoz létre az ügyfelek hallgatási szokásairól rendelkezésre álló adatokból. Összefoglalja az ügyfelek legnépszerűbb előadóit, albumait, dalait és podcastjait, hogy betekintést nyújtson nekik az elmúlt évbe. Ez nosztalgikus érzést kelt, és elég vonzó ahhoz, hogy meg akarják osztani.

A tartalommarketing legjobb gyakorlata

Legyen érdekes: Az internet tele van tartalommal. Ahhoz, hogy kiemelkedjen a tömegből, tartalmát érdekesnek kell tennie. Fókuszáljon ügyfelei érdeklődési körére, és kínáljon nekik valami értelmeset.

Személyre szabás: Az általános tartalmak tucatjával találhatók. Személyre szabja tartalmát, hogy az megfelelő időben megfeleljen az ügyfelek igényeinek, érdekeinek és preferenciáinak.

Összetett tudás: Oktassa a vevőket a szakértelem területén különböző formákban és típusú tartalmakkal. Óvatosan használja az ismétlést és a megerősítést.

Érték kínálata: Ne azonnal kezdjen el eladni. Először kínáljon értéket. Oktassa a olvasót. Adjon nekik eszközöket stb., mielőtt bemutatná termékét.

2. Keresőmotor-optimalizálás (SEO)

A SEO az a gyakorlat, amelynek során tartalmakat hoznak létre és optimalizálnak annak érdekében, hogy azok a keresőmotorok találati oldalain (SERP) magasabb pozíciót érjenek el.

SEO tevékenységek

A tipikus SEO-gyakorlat a következőket foglalja magában:

Kutatás : Ismerje meg, hogy ügyfelei milyen kulcsszavakat keresnek, milyen mintákat követnek és milyen igényeik vannak.

Tartalomstratégia : Témák és ötletek naptárának összeállítása, hogy hosszú távon következetesen publikálhass.

Tartalomoptimalizálás : Olyan tartalom létrehozása, amely megfelel a SEO legjobb gyakorlatait a kulcsszavak használata, a szerkezet, a belső linkek stb. tekintetében.

Linképítés : Linkek cseréje jó hírű weboldalakkal a hitelesség növelése érdekében.

Technikai SEO: A weboldal beállítása, hogy vonzó és könnyen indexelhető legyen a keresőrobotok számára.

SEO példák

Minden szervezet különböző mértékben foglalkozik SEO-val. Számos példa található erre a spektrumon. A marketing világában a HubSpot az egyik legjobbnak számít.

A vásárlás terén az Amazon vezeti a legtöbb listát. A legtöbb oktatási tartalom esetében a Wikipedia áll az élen. Az összes márkával kapcsolatos keresési kifejezés esetében pedig a megfelelő márka weboldala előzi meg az összes többit.

SEO legjobb gyakorlatok

Végezzen alapos kulcsszó-kutatást, és szűkítse le a kört a márkájához leginkább releváns kulcsszavakra.

Készítsen tartalmat az olvasók számára, és optimalizálja azt a keresőrobotok számára, ne fordítva!

Legyen következetes – még a legjobban rangsorolt cikkei is lejjebb csúszhatnak a SERP-en, ha nem következetes.

Összpontosítson a struktúrára, az információk hierarchiájára, a címsorokra, a linkekre stb. is.

3. Keresőmotor-marketing (SEM)

A keresőmotor-marketing azt jelenti, hogy fizet azért, hogy hirdetései a SERP tetején jelenjenek meg. Ez egy kulcsfontosságú kimenő marketing taktika.

SEM tevékenységek

A SEM, más néven pay-per-click (PPC), az a folyamat, amelynek során releváns kulcsszavakra licitálnak, hogy a márkák pontosan abban a pillanatban találkozzanak a vásárlóval, amikor az valamit keres.

A SEM hatékonyságának legfőbb oka, hogy a márkák közvetlen összefüggést teremtenek a marketingtevékenység és az értékesítés között.

Például, ha kattintásonként 1 dollárt fizet, és 100-ból 1 válik fizető ügyféllé, akkor az akvizíciós költsége 100 dollár. Ha 1000 dolláros terméket árul, ez remek megtérülés.

A növekvő verseny és az alacsony belépési korlátok miatt azonban a SEM költségei emelkednek. Képzett SEM-szakemberek nélkül előfordulhat, hogy a vártnál több pénzt fizet, és cserébe alig kap eredményt.

Bónusz: PPC jelentés sablonok!

SEM példa

Az „iPad mini” kifejezésre vonatkozó szponzorált keresési eredmények [Forrás: Google ]

A PPC különösen hatékony az e-kereskedelemben vagy a SaaS eszközöknél. Például, ha egy ügyfél a „iPad Mini” kifejezést keresi a Google-on, akkor különböző eladók hirdetéseit fogja megtalálni, akik versengenek azért, hogy az oldal tetején jelenjenek meg.

A „szponzorált” eredményekként felsorolt SEM lehetővé teszi a márkák számára, hogy nem organikus módon megjelenjenek a SERP tetején. Másrészt a SaaS eszközök a SEM-et használják ki előnyükre azáltal, hogy a megfelelő időben regisztrálják az ügyfeleket ingyenes próbaverziókra vagy bemutatókra.

SEM legjobb gyakorlatok

Kombinálja a SEO és SEM erőfeszítéseket a jobb teljesítmény érdekében

Optimalizálja a céloldalakat a konverziók maximalizálása érdekében

Negatív kulcsszavak hozzáadása a pazarlás elkerülése érdekében

Használjon vonzó CTA-kat

Rendszeresen optimalizálja, szűrje ki a nem teljesítő kampányokat, és fokozza a teljesítő kampányokat.

4. Közösségi média marketing

A közösségi média marketing lényegében minden olyan tevékenységet magában foglal, amelyet a márkák olyan platformokon végeznek, mint a Facebook, a Twitter, az Instagram, a Snapchat, a Tiktok stb. Általában ez a következőket tartalmazza.

Közösségi média marketing tevékenységek

Organikus tartalom : Rendszeresen tegyen közzé tartalmakat a platformon, gyakran más formátumokból átalakítva azokat.

Reklámozás : Dinamikus és személyre szabott hirdetésekkel célzottan szólítsa meg a platformon a preferenciák és használati szokások alapján meghatározott közönségeket.

Élő események : Online élő események, például termékbemutatók, webináriumok és hírességek által tartott „Kérdezz bármit” (AMA) események.

Kvízek és versenyek : promóciós versenyek, ajándékok és nyeremények

Influencer marketing: Erről később bővebben

Példa a közösségi média marketingre

Duolingo hirdetések a közösségi médiában [Forrás: Instagram ]

Az elmúlt években a Duolingo nyelvtanuló alkalmazás fantasztikus eredményeket ért el a közösségi médiában folytatott kampányaival. A márka közösségi és játékosító aspektusaira koncentrálva a Duolingo rendszeresen vicces tartalmakat tesz közzé a közösségi médiában. Olyan online identitást hoztak létre, amely szimpatikus, emlékezetes és hatékony.

A közösségi média marketing legjobb gyakorlata

Megkülönböztetés: A közösségi média az a hely, ahol az emberek gyakran gondtalanul görgetnek. Készítsen olyan tartalmat, amely kiemelkedik a többi közül, és felkelti a felhasználók figyelmét.

Rövidítsd: Készíts rövid, könnyen emészthető tartalmakat, hogy az emberek gyorsan el tudják fogyasztani őket, és tovább tudjanak lépni.

Újrafelhasználás: Amikor a vásárlók először meglátják a (rövid) tartalmát, valószínűleg nem fordítanak rá nagy figyelmet. Használja fel újra és ismételje meg üzenetét, hogy időben cselekedjenek.

Bevonás: Vonja be aktívan ügyfeleit. Ne csak tartalmakat tegyen közzé, hogy megnézzék. Hívja meg őket, hogy lájkoljanak, osszanak meg, kommenteljenek stb. a mélyebb elkötelezettség érdekében.

5. E-mail marketing

Az e-mail marketing a direkt marketing digitális változata. Egyszerűen fogalmazva, ez az e-mail csatorna promóciós stratégia részeként történő felhasználásának folyamata. Az innovatív marketingesek azonban dinamikus és izgalmas e-mail marketing gyakorlatot hoztak létre.

E-mailes marketing tevékenységek

Hírlevelek: Rendszeres oktatási tartalom, amelynek célja a olvasók érdeklődésének felkeltése és fenntartása az őket érdeklő témák iránt. A Substacks sikere is bizonyítja ennek a taktikának a hatékonyságát.

E-mail kampányok: egy adott cél elérésére tervezett e-mail sorozat. Például a szervezetek onboarding e-mail kampányokat küldenek, amikor egy ügyfél regisztrál egy termékre.

Promóciós e-mailek: Az értékesítés, promóciók, last minute ajánlatok stb. részleteit tartalmazó e-mailek, amelyek célja, hogy a vásárló azonnali lépéseket tegyen.

E-mail marketing példák

Grammarly e-mail az előfizetés lemondásakor [Forrás: Grammarly ]

A legfontosabb e-mail az, amelyet akkor küldesz, amikor egy ügyfél szakít veled. Ez a Grammarly példája érzelmes, de nem tolakodó. Biztosítja a felhasználót a hozzáféréséről, miközben finoman felkéri, hogy iratkozzon fel újra.

E-mail marketing legjobb gyakorlatok

Finomítsa a tárgymezőket : újítson, kísérletezzen és összpontosítson a tárgymezőkre, hogy javítsa a megnyitási arányokat.

Több linket is mellékeljen : Teremtsen lehetőséget az olvasóknak, hogy többet tudjanak meg, vagy cselekedjenek az e-mail alapján.

Legyen reszponzív : tegye lehetővé az emberek számára, hogy mobiljukon is kényelmesen olvashassák az e-mailjeit.

Tegye opt-in-né: Tegye jól láthatóvá a leiratkozási linket – úgyis jobb, ha nem ragaszkodik az érdeklődésüket vesztett felhasználókhoz.

6. Influencer marketing

A közösségi média marketing fontos része az influencerekkel való együttműködés. A márkák az iparágukban népszerű közösségi média influencereket választanak, hogy segítsenek nekik termékeik népszerűsítésében.

Influencer marketing tevékenységek

Promóciók : Influencerek, akik a márka nagyköveteivé válnak

Vélemények : Influencerek, akik véleményeket tesznek közzé azokról a termékekről, amelyeket ingyen kaptak a márkától.

Együttműködések : Márkák, amelyek influencerek betekintésével és visszajelzéseivel hoznak létre termékeket

Szponzorálás : Márkák, amelyek influencerek bizonyos típusú videóit/tartalmait szponzorálják.

Bemutatók: A sminkmárkák gyakran alkalmazzák ezt a módszert: influencereket hívnak meg, hogy kipróbálják a terméket, és bemutassák annak használatát.

Influencer marketing példák

A Dove díjnyertes influencer marketing kampánya (Forrás: Shorty Awards )

A Dove rendszeresen használja az influencer marketinget, hogy terjessze üzenetét a testbizalomról és az inkluzivitásról. Különböző kampányok során több mint 1000 influencert von be, hogy tartós és erőteljes hatást érjen el.

Influencer marketing legjobb gyakorlatok

Válasszon gondosan: alaposan kutassa át az összes influencert, akivel együtt szeretne dolgozni, hogy megbizonyosodjon a márkaértékek összhangjáról.

Legyen stratégiai: Ne csak meghívja az influencereket, hogy posztoljanak a projektjéről. Tegye őket stratégiai partnerekké a folyamatos együttműködés révén.

Lehetővé teszi: biztosítson az influencereknek minden szükséges forrást, például tartalmi eszközöket, üzeneteket, szkripteket, termékmintákat stb.

Mérés: Az influencer marketing hatóköre vonzó lehet. De gondosan mérje meg a bevételét.

7. Affiliate marketing

Az affiliate marketing az, amikor egy harmadik felet vagy közvetítőt használ a termékeinek népszerűsítésére, cserébe jutalékért. Például számos influencer affiliate-ként is működik, különösen a digitális termékek és az e-kereskedelmi weboldalak esetében.

Affiliate marketing tevékenységek

Regisztráljon a megfelelő típusú affiliate partnereket a releváns célközönséggel.

Tervezze meg a jutalékmechanizmust

Biztosítsa számukra a szükséges erőforrásokat

Hozzon létre affiliate linkeket partnereinek, hogy azok felhasználhassák azokat.

Állítson be automatizálást és folyamatokat az affiliate tevékenységek nagymértékű nyomon követéséhez.

Affiliate marketing példák

Amazon partnerprogram (Forrás: Amazon )

Az Amazon.com a világ egyik legnagyobb affiliate programját működteti. Influencerek, magánszemélyek, kisvállalkozások és YouTuberek egyaránt jutalékot kapnak az Amazontól a termékek ajánlásáért.

Az affiliate marketing legjobb gyakorlata

Építsen kapcsolatokat: Az affiliate partnerek egyfajta márka-nagykövetek is. Ők ajánlják termékeit a közönségnek, akik bíznak bennük. Építsen kapcsolatokat affiliate partnereivel.

Hozzon létre többszintű programokat: Az affiliate partnerek jutalékért ajánlják a termékeket. Ezért ösztönözze azokat, akik többet ajánlanak. Kínáljon magasabb jutalékot azoknak, akik jobb eredményeket érnek el.

Diverzifikáljon: Bár jó, ha a saját szegmensére koncentrál, diverzifikálja affiliate partnereit is. Építsen ki olyan partnerhálózatot, amely lefedje az ügyfélkörének teljes spektrumát.

8. Mobil marketing

A mobil marketing a mobiltelefont használja promóciós üzenetek csatornájaként. Az okostelefonok révén a lehetőségek végtelenek.

Mobil marketing tevékenységek

SMS : A mobil marketing legegyszerűbb és legnépszerűbb formája – annyira régi, hogy szinte már hagyományosnak számít.

Alkalmazásértesítések : A modern marketing szakemberek kreatív módon használják az alkalmazásértesítéseket a felhasználók vonzására és bevonására.

Mobil reklámozás : fizetett szöveges vagy képi hirdetések mobil eszközökön, alkalmazásáruházakban stb.

Közelségi marketing: Üzenetek, amikor a felhasználó elhalad egy bizonyos hely mellett, például egy bevásárlóközpont vagy egy üzlet mellett.

Mobil marketing példák

Push értesítések a Headspace-től [Forrás: Headspace ]

A Headspace a legátgondoltabb és legidőszerűbb értesítéseket küldi. Ezeket úgy tervezték, hogy a mindfulness-t beépítsék a mindennapi tevékenységekbe.

A mobil marketing legjobb gyakorlata

Csak azoknak az ügyfeleknek küldjön üzeneteket, akik aktívan feliratkoztak

Ellenőrizze az elküldött üzenetek számát – nem akarja, hogy az emberek idegesek legyenek.

Üzeneteit tartsa rövidnek, velősnek és vonzónak

Nyújtson értéket; legyen informatív, oktató jellegű, humoros, vagy akár csak emlékeztető!

Könnyítse meg a leiratkozást

9. Pillanatnyi marketing

Ahogy a neve is sugallja, a pillanatnyi marketing a carpe diem megközelítés a marketingben. A márkák világszerte ünnepek, események vagy akár a közösségi médiában történt események felhasználásával hoznak létre marketingüzeneteket.

A Starbucks ünnepi pohárának dizájnja az egyik legnépszerűbb példa a pillanatnyi marketingre. Számos márka indít kampányokat július 4-én, hálaadáskor, karácsonykor stb. A pillanatnyi marketing azonban ennél sokkal spontánabb.

Az Oreo pillanatnyi marketingposztja a 2013-as Super Bowl áramszünete után (Forrás: Oreo a Twitteren )

2013-ban, amikor áramszünet volt a Super Bowl-on, az amerikai Oreo kekszmárka kihasználta az ötletet. A közösségi médiában megosztott bejegyzés virálissá vált, és világszerte milliókat mosolyogtatott meg.

Bónusz olvasmány: Íme az Oreo-bejegyzés keletkezésének szóbeli története.

A pillanatnyi marketing legjobb gyakorlata

Válassza ki a megfelelő pillanatot (ne ugorjon mindenre)

Tartsa a márkának megfelelő üzenetet (álljon ellen a csábításnak, hogy okoskodjon anélkül, hogy figyelembe venné a márka hangját).

Legyen pozitív (ne kritizálja más márkákat)

Tegye vizuálisabbá a nagyobb hatás érdekében (helyezze el a frappáns szlogent egy szép háttérre)

10. Gerilla marketing

Jay Conrad Levinson 1984-ben megjelent, azonos című könyvében népszerűsítette a gerilla marketinget, amely nem hagyományos módszerekkel népszerűsíti a márkát. A jó gerilla marketing sokkoló, zavaró és agresszív.

A Samsung gerilla kampánya az Apple ellen (Forrás: Boomerang Agency )

A Samsung rendszeresen kampányokat indít az Apple és termékei ellen. Ezúttal egy szokatlan utat választottak. A Samsung ingyenes Galaxy telefonokat adott a hollandiai „Appel” város lakóinak, és azt állította, hogy az Appel közösség áttért a Samsungra.

Ez a kampány, ha más nem is, arra késztette az embereket, hogy megforduljanak és felfigyeljenek rá, ami mind az Apple, mind a Samsung hűséges rajongói körében nagy visszhangot váltott ki.

A gerilla marketing legjobb gyakorlata

Legyen eredeti : Az ismétlődő és eredetiséget nélkülöző gerilla marketing bosszantó lehet a fogyasztók számára, és ellenkező hatást válthat ki.

Legyen kritikus : Ossza meg gerilla marketing ötletét minél több különböző embercsoporttal, és kérjen visszajelzést!

Legyen omnichannel: Tegye közzé gerilla marketing tevékenységét online, hogy növelje elérhetőségét.

Bár a fentiek a tíz leggyakoribb marketingtípus, nem ezek az egyetlenek. Íme néhány marketingtípus, amelyek bármelyik fenti kategóriába illeszkedhetnek, vagy önmagukban is kiemelkedhetnek.

Videomarketing: Videókat használ elsődleges formátumként, és azokat YouTube-on, Vimeo-n, Instagram Reels-en stb. teszi közzé a termékek marketingje érdekében.

Konverzációs marketing: Élő csevegés vagy csevegőrobotok beállítása a felhasználóval való interakció pontjaként, hogy a megfelelő termékeket ajánlhassa, javaslatokat tehessen, kérdésekre válaszolhasson stb.

Eseménymarketing: Részt vesz iparági rendezvényeken vagy saját konferenciákat szervez, hogy potenciális ügyfeleket vonzzon. Ez egy népszerű módszer a B2B iparágban.

Fiókalapú marketing: Ez egy másik B2B marketingtechnika, amely magában foglalja az egyéni potenciális ügyfelek azonosítását és a rájuk irányuló tevékenységeket. Például, ha egy új fintech vállalat a Citibankot jelöli meg célpontként, akkor kampányokat indít, hogy a bank különböző érdekelt feleket vonzza.

Stealth marketing: Termékmegjelenítések és egyéb nem feltűnő marketingtechnikák.

Mint láthatja, a világ a lába előtt hever. Több tucat marketingtechnika áll rendelkezésére, amelyekkel online népszerűsítheti márkáját. A hatékony marketingstratégiák azonban ezeket a technikákat kombinálják, hogy nagyobb hatást érjenek el. Íme, hogyan.

Marketingstratégiák kombinálása

A modern üzleti környezet összetett. A mai ügyfelek inkább az önkiszolgálást részesítik előnyben. Saját piackutatást végeznek, és több csatornán követik a márkákat, mielőtt kapcsolatba lépnek velük.

A Z generációs ügyfelek az interneten nőttek fel. Nagy hatással vannak rájuk a digitális eszközök. Arra törekszenek, hogy egyéni identitást teremtsenek maguknak. Komolyan veszik az ügyeiket, és elvárják, hogy a márkáknak legyen lelkiismeretük.

Ezen ügyfelek vonzása, elkötelezése és meggyőzése többféle marketingstratégiát igényel. Megoldás: integrált marketingterv.

Mi az integrált marketingterv?

Az integrált marketingterv a különböző marketingcsatornák, technikák és üzenetek legjobb elemeit ötvözi a célok maximális elérésének érdekében.

Hogyan készítsünk integrált marketing tervet?

Ha integrált marketingtervet szeretne készíteni, itt találja a ClickUp marketingcsapatok számára készült átfogó projektmenedzsment eszköz által támogatott keretrendszert.

1. Határozza meg céljait

Legyen világos, mit szeretne elérni integrált marketingjével. A márkaismertség növelése, potenciális ügyfelek szerzése, az eladások növelése vagy valami más? Állítsa be marketing OKR-jeit úgy, hogy azok láthatóak és nyomon követhetőek legyenek egy olyan helyen, mint a ClickUp Goals.

Célkövetés a ClickUp segítségével

Állítson be numerikus, pénzügyi, igaz/hamis és feladatcélokat. Rendezze őket mappákba, hogy láthassa az előrehaladást. Ossza meg biztonságosan a csapattal a megfelelő hozzáférés-vezérléssel. Ossza fel a marketingcélokat feladatokra, amelyeket minden csapattag teljesíthet az év során.

2. Válassza ki a csatornákat

Számos közösségi média platform létezik, és néhány hetente újak jelennek meg. Nem mindegyik megfelelő az Ön számára.

Ha B2B terméket árul, akkor a LinkedIn-en talán nagyobb érdeklődést talál, mint a TikTokon. Ha szépségápolási terméket árul, akkor az Instagram vagy a YouTube lehet a relevánsabb csatorna. Válassza ki az üzleti igényeinek leginkább megfelelő csatornák kombinációját.

Ezután bontsa le üzleti céljait csatornaspecifikus célokra. Például influencer marketinget alkalmazhat egy új termék bevezetésének népszerűsítésére, miközben a közösségi médiában hirdetéseket tesz közzé az eladások növelése érdekében.

3. Tervezze meg tevékenységeit

Miután meghatározta, mit szeretne elérni, ideje megtervezni, hogyan fogja ezt megvalósítani. Ehhez elengedhetetlen egy projektmenedzsment eszköz. Ha még nem jártas ebben, előzetesen nézze át néhány marketingterv-példát, hogy inspirációt merítsen.

Állítson be projekt hierarchiát: Szervezze munkáját a ClickUp Tasks segítségével projektek, feladatok, alfeladatok, ellenőrzőlisták stb. formájában.

Ötletek gyűjtése: Hívja össze csapatát, és gyűjtsenek ötleteket integrált marketingkampányokhoz. Például a közösségi média, az influencer marketing és a videomarketing csapatok együttműködhetnek olyan kampányok kidolgozásában, amelyek tartalmakat osztanak meg/újrahasznosítanak.

ClickUp Whiteboards a közös ötleteléshez

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást ötleteinek megtervezéséhez, összekapcsolásához és jóváhagyásához. A jóváhagyás után közvetlenül a tábláról hozhat létre feladatokat, és megkezdheti a munkát.

Tervezze meg munkáját: Adjon meg kezdő és befejező dátumokat minden feladatához, hogy létrehozza marketing tervét. Győződjön meg arról, hogy integrált kampányai párhuzamosan működnek, hogy maximalizálja a hatást. Például, ha gerilla marketinget folytat a terepen, győződjön meg arról, hogy online csapata is tisztában van ezzel.

ClickUp Gantt-diagram nézet a párhuzamos feladatok nyomon követéséhez

Ehhez a legjobb módszer a ClickUp naptárnézetének vagy Gantt-nézetének használata, amelyeken átfedő tevékenységek láthatók. Ha kreatív erőforrásokat oszt meg, például szövegírót vagy tervezőt, jelölje meg azokat függőségként. Kösse össze a különböző feladatokat, hogy értesítést kapjon, ha valami változás történik.

⚡️Sablonarchívum: A kezdéshez bármelyik marketingnaptár-sablont felhasználhatja.

Automatizálja a munkafolyamatokat: Az integrált marketingfunkció természeténél fogva összetett. Vegyünk egy egyszerű példát. Nagyon alapszinten, ha naponta két frissítést tesz közzé három közösségi média csatornán, akkor 42 változatra van szüksége a szövegből, 42 képre (legalább átméretezettre), egy tucat linkre, attól függően, hogy mennyit használ újra, és jóváhagyásokra.

Nem is beszélve a korlátlan utánkövetésről, amelyet a közösségi média menedzsernek el kell végeznie ezekhez a tevékenységekhez. Hatékony automatizálással kiküszöbölheti ezeket a hatékonysági hiányosságokat.

Állítson be ClickUp űrlapokat , amelyek rögzítik a kreatív briefeket, és automatikusan létrehozzák az azok alapján szükséges feladatokat.

A tervezés elkészülte után automatikusan rendelje vissza a feladatot a közösségi média menedzsernek.

Hozzon létre egy linkek, termékleírások, lábléc sablonok stb. tárolóját, hogy azok könnyen elérhetők legyenek.

Integrálja olyan népszerű alkalmazásokkal, mint a HubSpot, Figma, Dropbox, Google Analytics stb., hogy a ClickUp-on belül kezelhesse az eszközöket és a teljesítményt.

Hogy ez a folyamat zökkenőmentesebb legyen, próbálja ki a ClickUp marketingkampány-kezelési sablonját. Használja azt az összes tartalmi eszközének összevonására, a közzététel kezelésére és a teljesítmény nyomon követésére.

Használja a ClickUp Brain-t az integrált marketingjéhez azonnal

Mi több? Ötleteljen, írjon gyorsabban, futtasson helyesírás-ellenőrzést, hozzon létre sablonokat és még sok mást a ClickUp Brain segítségével. A ClickUp Brain-nek kérdéseket is tehet fel integrált marketingprojekteivel kapcsolatban, és azonnal választ kaphat rájuk.

Ha még nem jártas a projekttervezésben, próbálja ki a ClickUp stratégiai marketing terv sablonját. Ez a kezdőknek is könnyen használható sablon mindent megad, amire szüksége van, a célok nyomon követésétől a feladatkezelésig, egy áttekinthető felületen.

4. Mérje és javítsa

Az integrált marketingtevékenységek kiegészítéséhez állítson be monitoringot és teljesítménykövetést.

Készítsen KPI-alapú jelentéseket a ClickUp Dashboards segítségével. Ne ragadjon le a projektmenedzsment mutatóknál! Integráljon különböző marketingmenedzsment eszközöket, és készítsen összevont jelentéseket minden tevékenységéről. A közösségi média bejegyzéseinek teljesítményétől és a tartalommarketing KPI-jeitől az értékesítési konverziós arányokig – a ClickUp-ban minden kontextus teljes körűen elérhető.

Konszolidált marketing irányítópultok a ClickUp segítségével

Ezen mutatók alapján végezzen rendszeres visszatekintéseket csapataival. Szükség szerint végezzen kiigazításokat és optimalizálja a kampányokat. Adjon hozzá vagy távolítson el csatornákat/taktikákat, és maximalizálja az eredményeket.

Könnyűnek tűnik? Mi úgy gondoljuk, hogy nem.

A marketing kihívások leküzdése

Senki sem mondta, hogy a marketing könnyű feladat. Valójában a modern marketing még nehezebb, mivel számtalan változó tényező befolyásolja. Ha úgy érzi, hogy elakadt, íme néhány gyakori kihívás és azok leküzdésének módja.

Összetettség

A mai legnagyobb marketing kihívás a komplexitás. Egy friss tanulmány szerint a marketingesek akár tíz csatornát is használnak termékeik népszerűsítésére. Szövegek, képek, videók, rövid videók, podcastok, e-mailek és közösségi média bejegyzések között különböző tartalomformátumokkal is meg kell küzdeniük.

Az ilyen összetettség kezeléséhez a legjobb marketingprojekt-menedzsment szoftverre van szükség. Válasszon egy olyan szoftvert, amely elég rugalmas ahhoz, hogy kielégítse az Ön igényeit. Például a ClickUp egyéni mezői segítenek a csapatoknak nyomon követni a számukra szükséges mutatókat.

Ez a rugalmasság segít a komplexitás átgondolt és fenntartható kezelésében.

Bónusz olvasmány: Hogyan használja a ClickUp marketing csapata a ClickUp-ot?

Agyfagyás

A marketing mindennapi munka. Különösen, ha a közösségi médiában dolgozik, akkor minden nap új tartalmat kell létrehoznia, amely egyedi, kreatív és figyelemfelkeltő legyen.

Ne vágjon bele egyedül! Használjon egy olyan AI marketingeszközt, mint a ClickUp Brain, hogy megtörje a jeget. Kérje meg, hogy adjon ötleteket, végezzen kutatást, vagy csak beszélje meg Önnel a problémákat.

Együttműködés

Egy átlagos marketingcsapat írókból, tervezőkből, webfejlesztőkből, SEO-szakértőkből, PPC-szakértőkből, videósokból, szerkesztőkből, elemzőkből, marketingesekből stb. áll. Gyakran minden tevékenységben három vagy több ember vesz részt.

Állítson be egy átfogó együttműködési eszközt, hogy együtt tudjanak dolgozni. Még jobb, ha be tudja vonni az együttműködést a projektmenedzsment munkaterületébe, ahogyan azt a ClickUp Chat teszi.

Szervezze a beszélgetéseket projektek szerint. Címkézze meg az embereket, feladatokat, dokumentumokat és csevegéseket, hogy minden a kontextusban maradjon. Hozzon létre feladatokat közvetlenül a csevegőüzenetből, és lásson munkához. Egyszerűsítse az együttműködést a ClickUp Chat segítségével.

Jelentések

Minden marketingcsapat számos elemző eszközt használ. Legalábbis weboldal-elemző, közösségi média, e-mail-mutatók, influencer marketing és kampánykezelő eszközökkel rendelkeznek. A kihívás az, hogy ezek mind különbözőek és szétszórtak.

Összevonhatja őket azáltal, hogy összes integrált marketingmenedzsment eszközét összekapcsolja a ClickUp-pal. Hozzon létre testreszabható irányítópultokat, hogy valós időben láthassa az Ön számára fontos számokat. Állítson be elemzési sablonokat a megismételhetőség és a hatékonyság érdekében.

Lemaradás

A marketing világában minden nap történik valami új. A generatív mesterséges intelligencia térnyerése mélyrehatóan megváltoztatta a marketinget. A cookie-k közelgő eltűnése véget vethet a retargetingnek is.

A nanoinfluencerek (akiknek kevesebb mint 100 000 követőjük van) új, eddig kiaknázatlan piacokat nyitnak meg. Az élő videós vásárlás drámai növekedést mutat Ázsiában, és a nyugati piacokon is teret nyer. A magával ragadó élmények és a virtuális valóság lehet, hogy a következő nagy dolog lesz.

Mindezt nyomon követni kihívást jelenthet a marketingesek számára. A jó hír az, hogy nem kell mindenre azonnal reagálnia.

💡Legyen tájékozott: Olvassa el, mi történik ebben a területen. Iratkozzon fel iparági hírlevelekre vagy magazinokra.

💡Legyen óvatos: Az elsőknek nem mindig van előnyük. Várjon és figyeljen. Képzelje el, mi lenne, ha hetekig dolgozna egy Mastodon-stratégián, amikor az éppen virágkorát éli!

💡Legyen kreatív: Ha új platformra vagy trendre szeretne fogadni, legyen kreatív. Indítson egy kis kísérleti kampányt. Szánjon rá innovációs költségvetését. Csak akkor tegyen bele teljes erővel, ha biztos a kimenetelben.

Építsen szilárd integrált marketing alapot a ClickUp segítségével

A marketing nagy értékű, nagy volumenű tevékenység. A marketing ma a legtöbb szervezet öt legnagyobb kiadási tétele között szerepel. Egy jó kampány növelheti az eladásokat, mint például a Stanley Cup, amely a TikTok-on való virális terjedés után elfogyott.

Egy rossz kampány nagy felháborodást kelthet. A Burger King 2021-es „A nők helye a konyhában van” című tweetje példás példája egy rosszul megtervezett marketingkezdeményezésnek. Bár ez egy provokatív, progresszív tweetekkel kísért nőnapi kampány volt, nem fogadták jól. A márkának törölnie kellett a szálat, és bocsánatot kellett kérnie.

Ahhoz, hogy munkájukat következetesen jól végezzék, a márkáknak egy robusztus marketingoperációs szoftverre van szükségük. A ClickUp pontosan ezt a célt szolgálja.

A feladatkezelés, ütemezés, kreativitás, eszközkezelés, automatizálás, jelentéskészítés és integrációs funkcióknak köszönhetően a ClickUp a legrugalmasabb integrált marketingkezelő eszköz, amit csak találhat.

Vezesse marketingjét hatékonyan. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyenesen.