10 ingyenes ClickUp és Google Analytics jelentés sablon

Az asztalod tele van post-it cetlikkel és kinyomtatott papírokkal, amelyek mindegyike rejtélyes üzeneteket tartalmaz? Órákig küszködsz a táblázatokkal, kétségbeesetten próbálva megtalálni a zajban a jeleket? Ismerős helyzet, igaz?

A világ minden táján a vállalatok küszködnek azzal, hogy megtalálják azokat az információkat, amelyek alapján döntéseket hozhatnak ebben az információtengerben. De várjon! Van egy reménysugár – a sokféle elemző eszköz és sablon, amelyek segítségével értelmes üzleti információkat lehet nyerni anélkül, hogy fáradságos kézi munkát kellene végezni.

Akár a webhelye vagy a versenytársai teljesítményét, akár a negyedéves üzleti teljesítményt vagy a termék teljesítményét szeretné mérni, készen használható sablonok állnak rendelkezésre, amelyek automatizálják és megkönnyítik a feladatát.

Kövesse nyomon, ahogy bemutatjuk a Google és a ClickUp különböző ingyenes elemzési sablonjait.

Mik azok az analitikai sablonok?

Az analitikai sablonok lehetővé teszik, hogy az adatokat szabványosított vizuális formátumban ábrázolja, így azok könnyebben értelmezhetők. Az analitikai sablonokat különböző üzleti funkciókhoz használhatja, például értékesítéshez, marketinghez, ügyfélszolgálathoz, pénzügyekhez, termékelemzéshez stb., hogy gyorsabbá tegye havi jelentéseinek elkészítését.

Ők segíthetnek Önnek:

Gondoskodjon a munkavégzés strukturált megközelítéséről, és arról, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül

Egységes formátumot biztosít az adatok számára, különösen nagyobb szervezetekben, ahol sok elemző dolgozik együtt egy adott projekten.

Megszünteti az ismétlődő feladatokat, mint például az adatok rendezése, így Ön a magas szintű adatelemzésre és döntéshozatalra koncentrálhat.

Tedd az adatokat a csapat minden tagjának elérhetővé. A termékmenedzser az elemzési sablonok segítségével nyomon követheti a termékmenedzsment KPI-ket, felmérheti az ügyfelek igényeit és megtervezheti a termék követelményeit.

Mi teszi jóvá egy elemzési sablont?

Az analitikai sablonok gyakorlatilag bármilyen üzleti folyamatra használhatók. De hogyan válasszon analitikai sablont a vállalkozásához? Íme néhány tipp, amely segíthet Önnek.

Határozza meg igényét: Miután meghatározta célját, kiválaszthatja a legmegfelelőbb sablont.

Könnyű használat: Ne feledje, hogy az üzleti elemzők nem feltétlenül technikai szakértők. Ezért válasszon olyan sablont, amely még a nem technikai szakemberek számára is könnyen használható.

Rugalmasság és testreszabás: Bár az elemzési sablon alapot nyújt a jelentés elkészítéséhez, azt testreszabhatja, hogy jobban megfeleljen az Ön igényeinek. Válasszon olyan sablont, amely rugalmasságot és testreszabást tesz lehetővé.

Világos vizualizáció: Az analitikai sablonok egyik legfontosabb követelménye, hogy mennyire jól ábrázolják a komplex adatokat. Válasszon olyan sablont, amely világos adatvizualizációt

10 ingyenes elemzési sablon minden vállalkozás számára

Bár a sablonok bármilyen üzleti tevékenységben vagy funkcióban használhatók, az elemzés terén nincs olyan, hogy egy méret mindenre jó!

Ezért kiválasztottunk 10 kedvenc ingyenes elemzési sablonunkat, amelyek a legjobb funkciókkal, elengedhetetlen eszközökkel és letöltési linkekkel vannak ellátva, hogy azonnal elkezdhesse a munkát.

Készen áll? Induljunk! 🚀

1. ClickUp Analytics sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje az összes közösségi média mutatóját egy helyen ezzel a ClickUp közösségi média elemzési sablonnal

A ClickUp közösségi média elemzési sablon elengedhetetlen a marketing csapatod számára, ha erős közösségi média jelenlétet szeretnél kiépíteni a vállalkozásod számára. Teljesen testreszabható alkategóriáival a sablont az igényeidnek megfelelően módosíthatod, függetlenül az iparágtól.

A teljesítménytáblázat a sablon egyik hasznos funkciója. Madártávlatból áttekintést ad azokról a paraméterekről, amelyeken javítani kell, és azokról, amelyek megfelelnek az elvárásoknak.

Kövesse nyomon a közösségi média trendjeit, figyelje a jól teljesítő és a fejlesztésre szoruló közösségi média csatornákat, hogy marketingstratégiáit ennek megfelelően módosíthassa.

Ez a sablon részletes alkategóriái segítenek jobban megérteni a célközönséget és személyre szabni a kampányokat.

2. ClickUp kampánykövetési és elemzési sablon

Töltse le ezt a sablont Használja ezt a ClickUp kampánykövetési és elemzési sablont a kampányok mélyebb követéséhez és elemzéséhez.

Míg az előző sablon jó alapot nyújt a közösségi média elemzésének beállításához, a ClickUp kampánykövetési és elemzési sablonjával még mélyebbre áshat kampányai során.

Ez egy középhaladó szintű sablonalkalmazás, amely négyféle nézetet kínál – lista nézet, naptár nézet, dokumentum nézet és idővonal nézet egyetlen képernyőn. Ez az összevont nézet lehetővé teszi, hogy a legfontosabb feladatokat előtérbe helyezze és időt takarítson meg.

Ennek a sablonnak azonban a legnagyobb előnye a 10 egyéni mező opció, amelyekkel nyomon követheti a költségvetését, az akvizíciós költséget (CPA), a készpénz-konverziós ciklust (CCC), a kattintásokat és a konverziókat. Így egyetlen nézetből részletes betekintést nyerhet a költségvetésbe, a kiadásokba és az általános marketingteljesítménybe.

3. ClickUp kampányjelentés-sablon

Töltse le ezt a sablont Készítse el és szerkessze első kampányjelentését a ClickUp kampányjelentés-sablonjával

A ClickUp kampányjelentés-sablon alapot nyújt az első kampány egyéni jelentéseinek elkészítéséhez, bemutatható formátumban.

Ezzel egyetlen irányítópulton áttekintheted az összes költségedet, bevételedet, konverziódat és kattintásodat. Emellett csatornán alapuló információkat is kapsz, beleértve a Google-hirdetések költségét, a hirdetési kiadásokat és a hirdetések teljesítményét, így tudni fogod, melyik csatorna teljesít jól, és melyikre kell figyelmet fordítanod.

Használja a Táblázat nézetet, hogy megértse kampányának teljesítményét a különböző csatornákon. Ez a nézet lebontja az egyes csatornák megjelenítéseit, kattintásonkénti költségét, konverzióit és kattintásonkénti költségét, így egyetlen nézetben láthatja az összes információt, függetlenül attól, hogy hány kampányt futtat.

Ha ügynökségként több kampányt futtat ügyfelei számára, akkor örömmel fogja használni ezt a sablont.

4. ClickUp adatelemzési jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont Mutassa be összes elemzési jelentését bemutatható formátumban ezzel a ClickUp adatelemzési jelentés sablonnal.

A ClickUp adatelemzési jelentés sablonja minden szükséges forrással rendelkezik az üzleti adatok elemzéséhez.

Akár az értékesítési csapatának előrejelzéseket kell készítenie, akár elemzéseket szeretne futtatni fontos üzleti döntések meghozatalához, ez a sablon hasznos lesz Önnek.

A sablon egyedi állapotokkal rendelkezik, amelyek segítségével nyomon követheti az adatelemzési projektek különböző szakaszait. Kategorizálhatja és attribútumokat adhat hozzá az adatokhoz, hogy az egyéni mezők segítségével jobb áttekinthetőséget érjen el.

Az egyéni nézetek lehetővé teszik, hogy listák, Gantt-diagramok, munkaterhelés és naptár formájában építse fel munkafolyamatát, így jobban láthatóvá téve adatait.

Miután a kívánt munkafolyamatba beillesztette az adatokat, használja a Clickup fejlett funkcióit, például a ClickUp Clips képernyőfelvétel-készítőt vagy a ClickUp Automations automatizálási eszközt, hogy megossza az erőforrásokat a csapatával és együtt dolgozhassanak.

5. ClickUp marketing jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont Használja ezt az egy ClickUp marketing jelentés sablont, és dobjon el minden más sablont!

Megértjük, milyen nehézségekkel küzd marketingesként. A kampányok létrehozásától az ügyfélmutatók nyomon követésén át a konverzióig, a vizuális elemek és a jelentések elkészítéséig rengeteg munka van!

Ezért hoztuk létre ezt a sablont, amelyet minden alkalommal szívesen fog használni, amikor bármely kampány teljesítményét kell mérnie. A ClickUp marketingjelentés-sablon segítségével marketingjelentés-projekteket hozhat létre és kezelhet úgy, hogy egyértelmű célokat tűz ki, feladatokat oszt ki és együttműködik az érdekelt felekkel.

A sablon átfogó vizualizációs funkciói lehetővé teszik, hogy hatékonyan kövesse nyomon az előrehaladást, tájékoztassa a legfontosabb érdekelt feleket, és átfogó jelentéseket készítsen. Ha például idővonal vagy naptár alapú nézetben szeretné megtekinteni projektjeit, válassza a sablon Naptár nézetét.

Ez a sablon különösen hasznos lehet olyan kulcsfontosságú marketing KPI-k vizualizálásához, mint a weboldal látogatások, a vásárlói demográfiai adatok és az értékesítési adatok. A ClickUp Dashboards vagy a Table View segítségével saját, a csapat egyedi igényeinek megfelelő nézetet hozhat létre.

6. ClickUp közösségi média mutatók jelentése

Töltse le ezt a sablont Mérje meg összes közösségi média mutatóját ebben az egyetlen ClickUp közösségi média mutatójelentésben

Azoknak a közösségi média marketingeseknek, akiknek nyomon kell követniük az összes közösségi média kampányt, legyen az Facebook Insights vagy Twitter, a ClickUp Social Media Metrics Report segít átlátni az összes marketing KPI-t. Hatékony vizualizációs elemzésekkel nyomon követheti, elemezheti és optimalizálhatja az egyes kampányok teljesítményét.

Akár 10 kampányt futtat egy platformon, akár 6 platformon, ez a sablon segítségével könnyedén mérheti a sikert és összehasonlíthatja a teljesítményjelentéseket. A sablon lehetővé teszi, hogy egyedi státuszú feladatokat hozzon létre, például „befejezett”, „felülvizsgálat alatt”, „teendő” stb., így könnyedén nyomon követheti a mutatók előrehaladását.

Ennek a sablonnak a legfőbb előnye azonban az egyéni mezők, ahol 10 különböző egyéni attribútum, például követők, tagok, profil látogatások, nettó ajánlói arány, amplifikációs arány és kattintási műveletek állnak rendelkezésre, hogy elmentse a közösségi média teljesítményével kapcsolatos fontos információkat, és könnyen vizualizálja adatait.

Az egyéni jelentésnézetek különböző megjelenítési lehetőségeket kínálnak, például a Metrikus táblázat, Metrikus jelentés űrlap és Közösségi média nézet, így minden információ könnyen elérhető és jól szervezett marad.

7. ClickUp havi értékesítési jelentés

Töltse le ezt a sablont Használja ezt a ClickUp havi értékesítési jelentés sablont, hogy azonosítsa a legjobb értékesítési ügynökét, a kezdeményezett hívások számát és a konverziós arányt.

Ha értékesítési vezető vagy, imádni fogod a ClickUp értékesítési havi jelentés sablonját, amely segít nyomon követni az értékesítési csapatod által havonta lebonyolított összes értékesítési hívást.

Ez a sablon segítségével áttekinthetővé válnak az értékesítési tevékenységek, így elemezheti, mi működik jól és hol kell beavatkozni. A sablon hasznos a legjobb teljesítményt nyújtók azonosításához, a kezdeményezett hívások számának, a konverziós aránynak és annak megállapításához, hogy ez milyen hatással volt a vállalat teljes bevételére.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy rögzítsd az értékesítési tevékenységed összes fontos mutatóját, beleértve a bevételeket, a kiadásokat és a nyereséget/veszteséget. Hatékony vizuális formátumokat kínál grafikonok és táblázatok formájában, így gyorsan betekintést nyerhetsz és azonosíthatod a fejlesztésre szoruló területeket.

Az egyéni állapotok hasznosak az értékesítési teljesítmény adatainak szűréséhez a potenciális ügyfelek minősítési folyamatának egyes szakaszaiban. Ezenkívül az egyéni mezők segítségével kategóriákba sorolhatja és attribútumokat adhat hozzá az értékesítési teljesítmény kezeléséhez és a haladás nyomon követéséhez.

Ez a kezdőknek is könnyen használható jelentéssablon ideális új és profi értékesítési szakemberek számára, akik szeretnék, ha minden értékesítési jelentés kéznél lenne.

8. ClickUp adatelemzési eredmények sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp adatelemzési eredmények jelentés sablonjával rendezett módon mutathatja be adatelemzési eredményeit.

Szeretné meggyőzni az érdekelteket az adatelemzési eredményeivel? Használja a ClickUp adatelemzési eredményjelentés sablonját, hogy rendezett módon mutassa be az ügyét.

Akár a felhasználói igényeket szeretné kiemelni, akár egy folyamatot optimalizálni, akár egy adatelemzéssel azonosított termékfunkciót prioritásként kezelni, szüksége van egy átfogó jelentéssablonra, amely lehetővé teszi, hogy eredményeit világosan és tömören bemutassa a releváns érdekelt feleknek. Pontosan ez a célja ennek a sablonnak.

A ClickUp Docs segítségével meghatározhatja a problémát, a kutatási módszert, majd létrehozhatja a csapatának leginkább megfelelő munkafolyamatot. Használja a sablonon belüli táblázati nézetet, hogy az összes adatrendszert gazdag, vizuális formátumban mutassa be.

Ez egy kezdőknek is megfelelő sablon, könnyen elérhető legördülő menükkel, amelyek segítenek a jelentés jobb formázásában.

9. Google Analytics 4 Looker Studio sablon Porter-től

via Porter

Ha Ön SEO-menedzser, aki szeretné mérni a kampányok teljesítményét, vagy e-kereskedelmi vállalkozás tulajdonosa, aki rendelkezik Google Analytics-szel és szeretné nyomon követni webhelye teljesítményét, akkor ez a Google Analytics 4 Studio sablon pontosan az, amire szüksége van.

A sablon segítségével elemezheti a webes forgalmat, a kampány eredményeit, az eseményeket, a céloldalakat és a konverziókat, hogy mélyreható betekintést nyerjen a kampány/weboldal teljesítményébe.

Például a dashboard intuitív, és segítségével megtalálhatja a válaszokat fontos kérdésekre, például hogy hány oldalmegtekintést generál a webhely, és hogyan javíthatja azt vonzóbb tartalommal. Vagy hogy mekkora a webhelye látogatóinak ügyfélélettartama. Megtalálhatja a visszatérő felhasználók és ügyfelek arányát, kiszámíthatja az egyes forgalomforrások konverziós arányát, és még sok minden mást.

10. Google Analytics jelentés sablon az Agency Analytics-től

via Agency Analytics

Ez a sablon egy all-in-one megoldást kínál, amellyel egyszerűsítheti a webes elemzéseket. A Google Analytics sablon, amely olyan alapvető marketingmutatókat egyesít, mint a konverziók, az elkötelezettségi arányok és a webes munkamenetek, anélkül, hogy marketingelemző szoftverbe kellene befektetnie, akkor imádni fogja az Agency Analytics által készített, teljesítményorientált sablont.

Csak jelentkezzen be, és hozzáférhet a sablonhoz, amely automatikusan lekérdezi a fontos webhelymutatókat, hogy javítsa jelentéseit, és könnyen érthető formában mutassa be azokat az érdekelt feleknek. A sablon minden fontos elemet tartalmaz, hogy az érdekelt felek teljes képet kapjanak a marketingkampány vagy a webhely teljesítményének alakulásáról.

A sablon több fontos mutatót is rögzíthet, többek között:

A szekció részletei

A felhasználók teljes száma

Elkötelezettségi arány

Lépésenkénti arány

CTR

Kosárba

Megvásárolt termékek

Konverziós arány

ARPU

Felhasználók szerzése

Demográfiai adatok

Jobb adatvizualizáció a ClickUp segítségével

Az analitikai sablonok bármilyen vállalkozásnál felhasználhatók, és végtelenül sokféleképpen alkalmazhatók. Az itt felsorolt 10 sablon mindegyike hatalmas segítséget nyújthat a jelentések készítésében és az adatokon alapuló döntések meghozatalában.

A ClickUp minden csapat számára hasznos, függetlenül a méretétől és az iparágtól. És a legjobb rész? Több mint 100 sablonja van minden üzleti igényhez. Ezenkívül tele van funkcionális eszközökkel, amelyekkel az elemzéseket a semmiből építheti fel.

És említettük már, hogy ezek a sablonok ingyenesek? Akkor regisztrálj a ClickUp-ra, és szerezd meg most a sajátodat!