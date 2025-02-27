Ingyenes PPC jelentés sablonok az analitika egyszerűsítéséhez 2025-ben

„Ezeket a számokat még ma estig kell megkapnom!” A főnököd sürgős kérésére a kampányadatokért végtelen táblázatok és eszközök, például a Google Analytics között kell turkálnod.

Nem Ön az egyetlen, aki ilyen őrült rohanásban él: a marketingesek 88%-a több időt tölt jelentésekkel, mint feladataik elvégzésével.

A kattintásonkénti fizetés (PPC) kampányok kezelése nem jelenti azt, hogy elmerül a adatok tengerében, vagy hogy elmulasztja a kritikus betekintéseket.

Itt jön jól egy megbízható PPC jelentés sablon – tekints rá úgy, mint a fizetett keresés KPI-jainak irányító központjára. A használatra kész keretrendszer segít felismerni a trendeket, korán észlelni a problémákat és okos költségvetési döntéseket hozni.

Szeretne elkezdeni? Mi elvégeztük a nehéz munkát Ön helyett, és több tucat, kedvenc hirdetéskezelő eszközével kompatibilis sablont kutattunk fel és teszteltünk.

Mik azok a PPC jelentés sablonok?

A PPC jelentés sablonok segítségével a marketingcsapatok a fizetett hirdetési kampányaik legfontosabb mutatóit világos, áttekinthető formában tudják bemutatni, amelyet az ügyfelek és az érdekelt felek könnyen megérthetnek.

Tegyük fel, hogy egyszerre több Facebook-hirdetési kampányt és Google Ads-kampányt kezel. Ahelyett, hogy órákat töltene a különböző platformokról származó adatok kézi összegyűjtésével, egy PPC-sablon automatikusan összeállítja mindazt, amire szüksége van.

A kattintási arányoktól a konverziós költségekig minden egy egységes formátumban kerül jelentésre.

👀Tudta? Átlagosan a különböző iparágakban működő vállalkozások minden Google Ads-be fektetett 1 dollár után 2 dollár bevételt generálnak.

Mi jellemzi a jó PPC jelentés sablont?

A jól megtervezett PPC jelentés sablonok azonnali betekintést nyújtanak a marketing jelentés mutatóiba, miközben mindenki számára egyértelművé teszik a célokat és az elért eredményeket.

Mit érdemes tehát előtérbe helyezni a PPC jelentés sablonjának kiválasztásakor vagy elkészítésekor?

Világos kampányáttekintés: A sablonnak tartalmaznia kell egy magas szintű áttekintést, amelyben szerepelnek a kampánynevek, a jelentés időkeretei és a teljes költségvetés-elosztás.

Alapvető teljesítménymutatók: Kövesse nyomon Kövesse nyomon a fontos tartalommarketing KPI-ket , mint például a megjelenítések, kattintások, konverziók, kattintási arány (CTR), kattintásonkénti költség (CPC) és akvizíciónkénti költség (CPA).

Hirdetés teljesítményelemzés: Tartalmazzon szakaszokat az egyes hirdetések teljesítményének elemzésére, hogy azonosíthassa az eredményeket elősegítő hirdetéscsoportokat és azokat, amelyeknél kisebb (vagy nagyobb) módosításokra van szükség.

Kulcsszó-elemzések: Győződjön meg arról, hogy a sablonjában külön helyet szentel a kulcsszavak teljesítményére vonatkozó adatoknak.

Költségvetés nyomon követése: Tartsa szemmel a kiadásokat a világos költségvetési bontások segítségével. Ez biztosítja az átláthatóságot és segít fenntartani az egészséges Tartsa szemmel a kiadásokat a világos költségvetési bontások segítségével. Ez biztosítja az átláthatóságot és segít fenntartani az egészséges bevételnövekedési ütemet

Vizuális adatok: Használjon diagramokat és grafikonokat, hogy a Használjon diagramokat és grafikonokat, hogy a teljesítményalapú marketingadatok könnyen érthetőek és vonzóak legyenek. A vonaldiagramok jól használhatók időalapú trendek ábrázolásához, míg az oszlopdiagramok különböző mutatók összehasonlításához nyújtanak segítséget.

💡Profi tipp: Határozza meg egyértelműen a sablonban szereplő összes mutatót. Ezzel elkerülhető a zavar, és mindenki pontosan megérti a számok jelentését.

12 ingyenes PPC jelentés sablon

Mostanra már tudja, milyen kényelmesek a PPC jelentés sablonok a marketingesek számára. Most képzelje el, hogy ezek a sablonok belül vannak abban az alkalmazásban, amelyet mindenre használ!

Pontosan ezt kínáljuk Önnek: sablonokat a ClickUp-tól, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazástól, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, és mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhasson.

Ne csak a szavunkat higgye el! A ClickUp ügyfelei esküsznek a platform képességeire.

A ClickUp kiválóan alkalmas olyan ügynökségek vagy szervezetek számára, amelyeknek több csapat is foglalkozik az ügyfeleikkel. Például olyan marketingügynökségeknek, amelyek ugyanazon ügyfél számára végeznek SEO, PPC és fejlesztési projekteket. Ez segít az összes munkát és előrehaladást egy helyen tartani, így sokkal könnyebb nyomon követni a működési hatékonyságot.

Ezen felül más megbízható platformokról származó további sablonokat is felvettünk.

Fedezze fel őket!

1. A ClickUp PPC kampányjelentés sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp PPC kampányjelentés-sablon segítségével egyetlen helyen láthatja az összes kampánymutatóját.

Több platformon fizetett keresési kampányokat futtatni nem könnyű. A csatornák közötti jelentésekben sok mindent figyelni kell: a költségvetéseket, a konverziókat és az ügyféljelentéseket.

Mi lenne, ha mindezt és még többet egy szervezett munkaterületen lehetne elvégezni? Bemutatjuk: a ClickUp PPC kampányjelentés sablon. Ezzel mindent nyomon követhet, a hirdetési kiadásoktól a konverziós arányokig.

A sablon kiemelkedő tulajdonságai:

Kampányok nyomon követése: Állítson be egyéni állapotokat a tervezéstől a befejezésig tartó folyamat nyomon követéséhez.

Feladatok szervezése: Készítsen feladatokat részletes ellenőrzőlistákkal Készítsen feladatokat részletes ellenőrzőlistákkal a különböző típusú marketingkampányokhoz

Kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat: Adjon hozzá egyéni mezőket a legfontosabb mutatók, például a CTR, a CPC és a ROAS nyomon követéséhez.

Célok vizualizálása: Többféle nézet (lista, tábla, naptár) segítségével vizualizálhatja a kampány adatait.

Automatizálja a munkát: állítson be automatikus értesítéseket a kampány mérföldköveiről és frissítéseiről.

🌟Ideális: Digitális marketing csapatok és PPC szakemberek számára, akik egyszerűsíteni szeretnék kampányjelentéseiket és elemzéseiket.

2. A ClickUp kampánykövetési sablon

Töltse le ezt a sablont Figyelje a PPC teljesítményét és a ROI-t a ClickUp kampánykövetési sablonjával.

Több marketingkampány kezelése különböző platformokon olyan lehet, mintha egykerékű biciklin ülve láncfűrészekkel zsonglőrködne.

Vessen véget ennek a cirkusznak a ClickUp kampánykövetési sablonjával. Gyűjtse össze a legfontosabb teljesítménymutatókat és kampányadatokat, hogy elkerülje a lapok közötti ugrálást és az adatok felkutatását.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban. Munkaidejük közel 60%-át azonban ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és információkereséssel töltik. A ClickUp-hoz hasonló, mindenre kiterjedő munkaalkalmazással a projektmenedzsment, az üzenetküldés, az e-mailek és a csevegések egy helyen összpontosulnak! Itt az ideje a központosításnak és az energiával való feltöltődésnek!

Íme, miért hasznos ez:

Részletek nyomon követése: A ClickUp egyéni státuszai segítségével a folyamatot „Blokkolva”, „Törölve”, „Befejezve”, „Kész” vagy „Folyamatban” státusszal jelölheti meg.

Fontos mutatók lefedése: A beépített egyéni mezők nyomon követik A beépített egyéni mezők nyomon követik a fontos marketing KPI-ket , mint például a felhasznált költségvetés, a megjelenítések, a konverziós arányok és a ROI.

Kampányok ütemezése: A ClickUp naptárnézete a drag-and-drop funkcióval gyerekjátékká teszi a marketing ütemtervek ütemezését és módosítását.

A haladás nyomon követése: A Board View a kampányokat állapot vagy csatorna szerint csoportosítja, így tökéletesen alkalmas a legjobban teljesítő hirdetések felismerésére.

Idővonalak vizualizálása: A ClickUp idővonal-nézete kronológiai sorrendben mutatja a kampány előrehaladását és a közelgő feladatokat.

🌟Ideális: marketingmenedzserek és kampánykoordinátorok számára, akiknek több kampányt kell nyomon követniük különböző platformokon, miközben tisztán láthatónak kell maradniuk a teljesítménymutatóknak és a ROI-nak.

3. A ClickUp kampánykövetési és elemzési sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a PPC teljesítményét és elemezze a mutatókat egy helyen a ClickUp kampánykövetési és elemzési sablonjával.

A ClickUp kampánykövetési és elemzési sablonjával nyomon követheti összes marketingkampányát és legfontosabb mutatóit. Ez a sablon különböző vizualizációs lehetőségeket kínál kampányfeladataihoz.

Meg kell találnia az összes késedelmes feladatot? A Lista nézet rendezési és szűrési funkciói ideálisak ehhez. A Tábla nézet Kanban-stílusú elrendezése kiválóan alkalmas a haladás áttekinthetőségére.

A Timeline View segítségével egyszerűvé válik a tervezés és a konfliktusok megoldása, míg a Calender View praktikus havi áttekintést nyújt az összes tevékenységről.

Ez a sablon a kulcsfontosságú mutatókhoz tartozó egyéni mezőkkel is kiemelkedik:

Progress auto: automatikus frissítések a befejezési arányokról

Legördülő menü: Kategorizálja a kampányokat típus, csatorna vagy állapot szerint.

Webhely: Tárolja a céloldalakat és az erőforrások URL-jeit

Pénz: Kövesse nyomon a kampány kiadásait a kívánt pénznemben.

Szám: Kövesse nyomon a kattintásokat, konverziókat és megjelenítéseket

Képlet: Könnyen kiszámíthatja a ROI-t, a CTR-t, a CPA-t és további KPI-ket.

🌟Ideális: PPC-szakemberek számára, akik valós idejű teljesítmény- és ROI-adatokat keresnek.

💡Profi tipp: A marketingesek mesterséges intelligenciát használnak a jelentések és elemzések automatizálására – és időmegtakarításra! Tudjon meg többet erről a videóból, amely a 3 legfontosabb mesterséges intelligencia marketing tippet mutatja be.

4. A ClickUp kampányterv-sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a kampány előrehaladását, a költségvetéseket és a csapat szerepeit a ClickUp kampányterv-sablon segítségével.

A jól felépített kampányterv közvetlenül befolyásolja a kattintási arányt. Segít kiemelkedni a keresőmotorokban és megállítani a görgetést a közösségi médiában.

A ClickUp kampányterv-sablon egy helyen összegyűjti mindazt, amire hatékony kampányok lebonyolításához szüksége van.

Ez a sablon számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek a marketingterv-sablonok sikeres végrehajtásában:

Kövesse nyomon a mutatókat: Az olyan egyéni állapotbeállítások, mint a „Folyamatban”, „Befejezve” és „Teendő”, azonnali áttekintést nyújtanak az egyes kampányfeladatok állásáról.

Kampányadatok vizualizálása: Hét beépített egyéni mező, például a tervezés előrehaladása, a kiosztott költségvetés, a fennmaradó költségvetés, a kampány vezetője és a kampány típusa biztosítja az adatok áttekinthetőségét.

Kezelje a projekteket teljes áttekintéssel: Az olyan eszközök, mint a megjegyzések, címkék és függőségi figyelmeztetések biztosítják, hogy mindenki tisztában legyen a kampány céljaival és határidőivel.

🌟Ideális: Marketingcsapatok számára, akik integrált kampányokat szeretnének létrehozni, kezelni és végrehajtani, összehangolt üzenetekkel és tartalommarketinggel.

Bónusz: Ismerje meg, hogyan készítheti el marketingtervét a ClickUp segítségével ezzel a rövid bemutató videóval!

5. A ClickUp kampányismertető sablon

Töltse le ezt a sablont Tervezzen és hajtson végre hatékony marketingkampányokat a ClickUp kampányismertető sablonjával.

A ClickUp kampányismertető sablon egy helyen összegyűjti az összes kampánytervezési eszközt, segítve Önt a céljaikat elérő marketingkampányok kidolgozásában.

Ez a sablon szilárd alapot biztosít bármilyen kampányhoz, a közösségi média blitzektől a teljes körű termékbevezetésekig.

A sablon segítségével a következőket teheti:

Határozzon meg egyértelmű kampánycélokat: Kövesse nyomon kreatív teljesítményét Kövesse nyomon kreatív teljesítményét a ClickUp Goals segítségével.

Térképezze fel célközönségét: Hozzon létre profilokat, és válassza ki a megfelelő csatornákat, hogy elérje őket. Ha például kisvállalkozások tulajdonosait célozza meg, akkor érdemes a LinkedInre és az iparág-specifikus weboldalakra koncentrálnia.

Kampányvázlat készítése: Vizualizálja a legjobban konvertáló kulcsszavakat, tartalmi témákat és szükséges kreatív eszközöket.

Hozzon létre egy PPC-irányítópultot: mérje a teljesítményt a kiadások, a konverziók és a ROI valós idejű nyomon követésével.

🌟Ideális: Marketingcsapatok számára, akik hatékonyan szeretnék megtervezni, végrehajtani és nyomon követni kampányaikat, miközben minden érdekelt felet egy irányba tartanak.

6. A ClickUp kampánynaptár sablon

Töltse le ezt a sablont Tervezze, szervezze és kövesse nyomon marketingkampányait a ClickUp kampánynaptár sablonjával.

Szeretné, hogy marketingtevékenységei óramű pontossággal működjenek?

A ClickUp kampánynaptár-sablon segít megtervezni kampányának ütemtervét, nyomon követni az előrehaladást és elérni céljait.

Ez a PPC jelentés sablon kiválóan alkalmas a közösségi média platformokon megjelenő tartalmak összehangolására és a hirdetési tevékenységek összehangolására. Íme, hogyan:

Egyéni állapotkövetés: Jelölje a kampányfeladatokat „Nyitott” vagy „Befejezett” státusszal, hogy valós időben követhesse a haladást. Tájékoztassa mindenkit a helyzetről.

Intelligens egyéni mezők: Adjon hozzá kulcsfontosságú kampányadatokat öt egyéni attribútum segítségével: időtartam, célok, kampányfázis, piac és kampányköltségvetés.

Eseménynaptár: Tervezze meg kampányának ütemtervét vizuálisan a Naptár nézetben.

Idővonal: Nézze meg, hogyan kapcsolódnak össze és alakulnak a feladatok az idővonal nézetben.

Kampánylista: Kövesse nyomon minden feladatot egy helyen, listás nézetben.

Kampányfolyamat: Kövesse nyomon a kampány szakaszait lépésről lépésre egy Kanban táblán.

🌟Ideális: marketingesek számára, akik egyszerűen szeretnének többcsatornás kampányokat tervezni, végrehajtani és nyomon követni.

🧠Érdekesség: 1998 februárjában a GoTo.com (később Overture néven ismert) bevezette az első kattintásonként fizetős keresőmotort, amely lehetővé tette a hirdetők számára, hogy licitáljanak bizonyos kulcsszavakra.

7. A ClickUp kampányindító brainstorming táblasablon

Töltse le ezt a sablont Brainstorming, tervezés, szervezés és marketingkampányok nyomon követése a ClickUp kampányindító brainstorming táblasablonjával.

A megfelelő PPC-stratégia kidolgozásához nem elég csak ötleteket dobálni.

A ClickUp kampányindító brainstorming sablon segít a marketingcsapatoknak a kampányötletek rendszerezésében és a legjobbak megvalósításában.

Az alábbiak miatt ezek a hirdetési sablonok olyan hasznosak a kampányok tervezéséhez:

Kampányötletek rendezése: Gyorsan azonosítsa a megvalósításra érdemes koncepciókat a „Igen”, „Nem” vagy „Talán” kategóriák segítségével.

Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását: Válassza szét a feladatokat „Nyitott” és „Befejezett” státuszok szerint, így csapata egyértelműen láthatja, mi készült el és mi igényel még figyelmet.

Adja hozzá az érdekelt felek visszajelzéseit: Integrálja a visszajelzéseket közvetlenül a feladatokba, hogy végtelen e-mail láncok nélkül finomítsa a koncepciókat.

Egyéni értesítések beállítása: Tájékoztassa mindenkit a fontos mérföldkövekről és változásokról.

🌟Ideális: Digitális marketing csapatok számára, akik egyszerűsíteni szeretnék kampánytervezési folyamatukat.

8. PPC jelentés sablon marketingcsapatok és ügynökségek számára, Porter készítette

via PorterM etric s

A Porter marketingcsapatok és ügynökségek számára készített PPC jelentés sablonja különböző beépített eszközökkel követi nyomon és elemzi a kattintásonkénti fizetéses kampányok teljesítményét. A PPC-tevékenységek optimalizálásakor és a ROI ügyfelek számára történő igazolásakor a legfontosabb mutatókra koncentrál.

A sablon különösen értékes az alábbi okok miatt:

Egyértelmű mutatókövetés: Figyelje a PPC-kampányokból származó webhelyforgalmat, hogy felismerje a trendeket és a növekedést. Kövesse nyomon a konverziós arányokat a különböző kampányokban, hogy megmérje, mi működik.

Intelligens adatszegmentálás: bontsa le a teljesítményt helyszín szerint, hogy a kampányokat az egyes régiókhoz igazítsa. Nézze meg, hogyan befolyásolják a különböző eszközök (mobil, asztali számítógép, táblagép) a kampány eredményeit.

Egyszerű jelentési lehetőségek: Készítsen professzionális PDF-jelentéseket az ügyfélmegbeszélésekhez. Küldjön egyedi e-mail jelentéseket, hogy az érdekelt felek mindig naprakészek legyenek. Ossza meg az élő irányítópult linkjeit, hogy a csapatok maguk is megismerhessék a legfrissebb adatokat.

Cselekvésorientált betekintés: Hasonlítsa össze a csatornák teljesítményét (Google Ads, Facebook, LinkedIn), hogy megalapozottabb költségvetési döntéseket hozhasson. Használja a közönségszegmens adatait a célzás pontosításához. Valós idejű hozzáféréssel gyorsan módosíthatja kampányait.

🌟Ideális: Több ügyfél kampányát kezelő marketing ügynökségek és olyan házon belüli marketing csapatok számára, akiknek világos, megvalósítható PPC teljesítményre vonatkozó információkra van szükségük.

9. Porter többcsatornás marketingteljesítmény-jelentés sablonja

via Port erMe trics

A Porter többcsatornás marketingteljesítmény-jelentés sablonja segít a marketingcsapatoknak nyomon követni és elemezni a kampányok eredményeit különböző csatornákon egy áttekinthető irányítópulton.

Ez a sablon a közösségi médiából, e-mailekből, fizetett hirdetésekből és egyéb forrásokból származó adatokat ötvözi, így hatékonyabban felismerheti a trendeket és finomíthatja marketingstratégiáját.

Íme egy részletes áttekintés arról, mit kínál ez a sablon:

Konverziókövetési funkciók: Figyelje a kattintási arányokat, hogy lássa, hányan reagálnak a hirdetéseire azok megtekintése után. Számítsa ki a ROI-t a kampányköltségek és a generált bevételek összehasonlításával.

Az elkötelezettség mérési eszközei: Tekintse át a közösségi médiában való elkötelezettséget a lájkolások, kommentek és megosztások alapján egy képernyőn. Hasonlítsa össze az elkötelezettség arányát a különböző platformokon és tartalomtípusok között.

Láthatósági elemzési funkciók: Kövesse nyomon a hirdetések teljes megjelenítését, hogy megértse a kampány hatókörét. Mérje meg a versenytársakhoz viszonyított piaci részesedést.

Kampányelemzési funkciók: bontsa le a teljesítményt csatornák szerint, hogy azonosítsa a legjobban teljesítő platformokat. Tanulmányozza az ügyfelek elkötelezettségének mintáit a különböző kampánytípusok között.

Időalapú jelentések: Tekintse meg a mutatókat óra, nap, hét, hónap, negyedév vagy év szerint. Figyelje meg a teljesítmény trendjeit különböző időszakokban.

🌟Ideális: marketingmenedzserek és elemzők számára, akiknek több csatornán kell nyomon követniük a teljesítményt, és akik világos, hasznosítható betekintést szeretnének kapni kampányadataikból.

10. Facebook-hirdetési ellenőrzőlista sablon a Hubspot-tól

via HubSpot

Okosabb Facebook-központú hirdetési kampányokat szeretne futtatni, és jobb megtérülést szeretne elérni hirdetési kiadásaiból? A HubSpot Facebook-hirdetési ellenőrzőlista sablonja egyszerű módja a háttérmunkák elvégzésének.

Ez a praktikus sablon végigvezeti Önt a Facebook-hirdetések beállításán és kezelésén, így biztosítva, hogy ne hagyjon ki egyetlen fontos lépést sem.

Határozza meg kampányának céljait : Válassza ki az igényeinek megfelelő kampánycélokat – a márkaismertség növelésétől az értékesítés ösztönzéséig.

Kezelje hatékonyan költségvetését : állítson be megfelelő költségvetési ellenőrzéseket a túlköltekezés elkerülése érdekében.

Használja ki a célzott közönségeket : Hozzon létre célzott, egyedi közönségeket a webhely látogatói adatai és a CRM-listák segítségével.

Vonzó hirdetési tartalom készítése : Készítsen vonzó Facebook-hirdetési tartalmat a HubSpot fizetett marketing szakértőinek bevált tippjei alapján.

Mérje a fontosat: kövesse nyomon az üzleti céljai szempontjából fontos teljesítménymutatókat.

🌟Ideális: Marketingcsapatok és ügynökségek számára, akik szeretnék egységesíteni Facebook-hirdetési folyamataikat és javítani kampányaik teljesítményét.

11. PPC kampány marketing jelentés sablon a Template.net-től

A Template.net PPC kampánymarketing-jelentés sablonja szilárd alapot biztosít a marketingcsapatok számára, hogy pontosan megmutathassák ügyfeleiknek fizetett hirdetési kampányaik teljesítményét.

Ez az eszköz kiválóan alkalmas komplex PPC-adatok áttekinthető, szervezett bemutatására, amelyet mind az ügynökségek, mind az ügyfelek könnyen megérthetnek.

A sablon különösen hasznos az alábbi okok miatt:

Strukturált teljesítménykövetés: A sablon külön szakaszokat tartalmaz az összes fontos PPC-mutatóhoz, például a konverziókhoz, a CPA-hoz, a megjelenítésekhez, a CTR-hez és a megjelenítési arányhoz.

Vizuális adatbemutatás: alakítsa át a komplex kampányadatokat könnyen érthető táblázatokká és grafikonokká. A sablon számos vizualizációs lehetőséget támogat, amelyek segítenek a teljesítménytrendek bemutatásában az érdekelt felek számára.

Testreszabható szakaszok: Adjon hozzá vagy távolítson el szakaszokat aszerint, hogy mi a legfontosabb az ügyfelei számára. A sablon különböző jelentési igényekhez igazodik, az alapvető mutatóktól a kampányok mélyreható elemzéséig.

Vezetői összefoglaló hely: Foglalja össze a legfontosabb teljesítményadatokat és a legfontosabb tanulságokat egy külön vezetői összefoglaló részben.

🌟Ideális: Digitális marketing ügynökségek és PPC menedzserek számára, akik professzionális, átfogó módszert keresnek a kampányeredmények ügyfeleiknek történő jelentésére.

👀Tudta? A versenyképes biztosítási ágazatban az átlagos kattintásonkénti költség akár 18,57 dollár is lehet, ami bizonyos kulcsszavak magas értékét és az azokért folyó versenyt tükrözi.

12. Google Looker Studio PPC jelentés sablon a Search Foresight-tól

via Search Foresight

A Search Foresight által készített Google Looker Studio PPC jelentés sablon egy oldalon áttekintést nyújt a legfontosabb fizetett keresési mutatókról, segítve Önnek hirdetési kampányai teljesítményének valós idejű nyomon követését és elemzését.

Ez a sablon kiváló eszköz a következőkre:

Integrált kampánykövetés : kövesse nyomon a teljesítményt a Google Ads irányítópultján és a LinkedIn Ads-en a zökkenőmentes platformintegráción keresztül.

Átfogó betekintés : Kövesse nyomon a kulcsszóelemzéseket, a helyalapú teljesítményt, a közönség demográfiai adatait és a versenytársakra vonatkozó információkat egy központi irányítópultról.

Idővonalon történő teljesítményfigyelés : Az Idővonalfigyelő oldalon áttekinthető képet kaphat a hirdetési kampányok időbeli teljesítményéről.

Fejlett adatszűrés: Szűrje és elemezze az adatokat az egyes oldalakon található legördülő menük segítségével, hogy mélyebb betekintést nyerjen a fiókokba és a kampánytípusokba.

🌟Ideális: Marketingcsapatok és ügynökségek számára, akik több platformon szeretnék nyomon követni, elemezni és optimalizálni PPC-kampányaik teljesítményét.

