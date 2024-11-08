Hogyan építsünk fel teljesítményalapú marketingstratégiát?

Minden 1 dollárért, amelyet egy vállalkozás a Google Ads-re költ, 8 dollár nyereséget kap.

Ez a jól kidolgozott teljesítményalapú marketing stratégia ereje – mérhető eredményeket és lenyűgöző hozamot hoz.

De egy hatékony stratégia kidolgozásához nem csak jó költségvetés szükséges, hanem egyértelmű célok, célzott kampányok és folyamatos optimalizálás is, hogy elérje a megfelelő közönséget.

Fedezze fel a teljesítményalapú marketing titkait, és kezdje el még ma kampányai átalakítását !

Mi az a teljesítményalapú marketing?

A teljesítményalapú marketing egy eredményorientált megközelítés, amelynek keretében a hirdetők csak akkor fizetnek a marketingcégeknek, ha azok egy meghatározott cselekvést vagy célt elérnek. Ez lehet kattintás, megjelenítés, potenciális ügyfél vagy értékesítés.

Ez egy nagyon jól mérhető és költséghatékony promóciós stratégia a digitális marketingesek számára.

📌Példa Tegyük fel, hogy egy e-könyvet népszerűsítő közösségi média hirdetési kampányt indít. Ahelyett, hogy azért fizetne, hogy hány ember megnézi a hirdetését (ahogyan a hagyományos marketing esetében tenné), csak akkor fizet, ha valaki kattint a hirdetésre, hogy letöltse az e-könyvet.

Ez a megközelítés segít mérni a teljesítményalapú marketingkampány hatékonyságát minden elköltött centhez viszonyítva.

🔸Teljesítményalapú marketing vs. márkázási marketing

A márkázás lényege a hosszú távú ismertség és lojalitás építése. Ez olyan, mintha megteremtené az alapot ahhoz, hogy a közönség hogyan érzékeli a vállalatát.

A márkázási marketinggel egy pozitív imázs kialakításába fektet be, amely jövőbeli értékesítésekhez és a vásárlók bizalmához vezethet.

📌Példa Egy vállalat elindíthat egy sorozatot olyan történetmesélő hirdetésekből, amelyek kiemelik alapértékeit és küldetését – gondoljon csak az Apple „Think Different” kampányára, amely erős érzelmi kötődést alakított ki a közönséggel.

A teljesítményalapú marketing ezzel szemben rövid távú és cselekvésorientált. Nem csak a figyelemfelkeltés a cél, hanem azonnali, mérhető eredmények elérése is.

📌Példa Ha Google Ads kampányt indít egy e-kereskedelmi áruház forgalmának növelése érdekében, akkor a kattintásokért fizet, és azonnali konverziókat vár, ahogyan az a korlátozott idejű kedvezményt kínáló promóciók esetében is látható, amelyek gyors vásárlásra ösztönöznek.

🔸Teljesítményalapú marketing vs. affiliate marketing

Az affiliate marketing a teljesítményalapú marketing egy speciális fajtája. Ez egy partnerségen alapuló modell, amelyben az affiliate partnerek (bloggerek, influencerek, affiliate partnerek vagy kiadók) a saját platformjukon népszerűsítik az Ön termékét vagy szolgáltatását. Cserébe jutalékot kapnak, ha a promóciójuk egy konkrét cselekvéshez vezet, például egy vásárláshoz vagy kattintáshoz.

📌Példa Egy technológiai blogger írhat egy szoftvertermékről véleményt, és belefoglalhat egy affiliate linket. Amikor az olvasók rákattintanak erre a linkre és vásárolnak, a blogger jutalékot kap.

Mindkét modell teljesítményalapú, vagyis a hirdetők az affiliate partnereknek az elért eredmények alapján fizetnek.

Az affiliate marketing azonban nagymértékben támaszkodik külső affiliate partnerekre a teljesítmény növelése érdekében, míg a teljesítményalapú marketing magában foglalhatja az Ön vállalkozása által közvetlenül irányított kampányokat is.

🔸Teljesítményalapú marketing vs. programmatikus marketing

A programozott marketing AI-alapú algoritmusok segítségével automatizálja a hirdetésvásárlást, míg a teljesítményalapú marketing a konkrét cselekvések nyomon követésére és azokért való fizetésre összpontosít. A teljesítményalapú marketinggel foglalkozók gyakran manuálisan módosítják a stratégiákat, míg a programozott rendszerek automatikusan optimalizálják a hirdetések elhelyezkedését valós időben.

📌Példa A teljesítményalapú marketingkampány magában foglalhatja a Facebookon történő manuális hirdetésbeállításokat és a kattintásonkénti fizetést. Ezzel szemben a programozott megközelítés automatizált rendszert használna hirdetési felületek vásárlására több webhelyen, és a böngészési viselkedés alapján célozná meg a felhasználókat.

Hogyan mérjük a teljesítményalapú marketinget?

A hatékony teljesítményalapú marketing mérése azt jelenti, hogy a kampány céljaival összhangban lévő megfelelő mutatókra kell összpontosítani. Ezek a mutatók, vagyis a KPI-k (kulcsfontosságú teljesítménymutatók) világos képet adnak a kampányok teljesítményéről és arról, hogy hol kell módosítani a teljesítményalapú marketing tervet.

Vizsgáljuk meg a legfontosabb mutatókat, azok kiszámításának módját, valamint azokat az eszközöket, amelyeket a legtöbb marketingcég használ azok hatékony nyomon követésére.

A teljesítményalapú marketingre jellemző mutatók és KPI-k

1. CPM (ezer megjelenítésenkénti költség)

A CPM 1000 hirdetésmegjelenítés költségét méri, így kulcsfontosságú mutató a márkaismertségi kampányok esetében. Megmutatja, mennyit fizet azért, hogy hirdetését megtekintsék, még akkor is, ha senki sem kattint rá.

Képlet: CPM = teljes hirdetési kiadás / teljes megjelenítések száma × 1000

Példa: Ha 500 dollárt költ egy hirdetésre, és azt 200 000 alkalommal jelenítik meg, akkor a CPM értéke:

CPM = 500/200 000 × 1000 = 2,5

1000 megjelenítésenként 2,50 dollárt fizet.

2. CPC (kattintásonkénti költség)

A CPC nyomon követi, hogy mennyit fizet minden egyes hirdetésére kattintásért. Ez egy fontos mutató a forgalomvezérelt kampányok esetében, amely segít értékelni hirdetése hatékonyságát a webhelyére vagy céloldalára irányuló látogatások generálásában.

Képlet: CPC = teljes hirdetési kiadás / teljes kattintásszám ​

Példa: Ha 200 dollárt költ és 400 kattintást kap, akkor a CPC-je:

CPC = 200 / 400 = 0,5

Minden kattintásért 0,50 dollárt fizet.

3. CPA (akvizíciós költség)

A CPA arra összpontosít, hogy mennyibe kerül egy új ügyfél vagy potenciális ügyfél megszerzése. Akár vásárlásról, regisztrációról vagy letöltésről van szó, a CPA világos képet ad kampányának konverziós képességéről.

Képlet: CPA = teljes hirdetési kiadás / teljes konverzió

Példa: Ha 1000 dollárt költött és 50 ügyfelet szerzett, akkor a CPA értéke:

CPA = 1000 / 50 = 20

20 dollárt fizet minden egyes ügyfélszerzésért.

4. CLTV (ügyfélélettartam-érték)

A CLTV azt jelzi, hogy egy vállalkozás egy adott ügyféltől a vele fennálló kapcsolat során összesen milyen bevételt várhat. Ez a hosszú távú növekedés szempontjából kulcsfontosságú mutató, amely segít a vállalkozásoknak egyensúlyt teremteni az akvizíciós költségek és a várható jövőbeli bevételek között.

Képlet: CLTV = átlagos vásárlási érték × átlagos vásárlási gyakoriság × ügyfélélettartam

Példa: Ha egy ügyfél vásárlásonként 100 dollárt költ, évente 2 vásárlást hajt végre, és 5 évig marad a vállalatnál, akkor a CLTV a következő lesz:

CLTV = 100 × 2 × 5=1000

Minden ügyfél élete során 1000 dollárt hoz a konyhára, ami segít megérteni, hogy mennyit engedhet meg magának új ügyfelek megszerzésére.

A teljesítményalapú marketingkampány hatékony nyomon követéséhez és optimalizálásához olyan eszközökre van szükség, amelyek valós idejű adatokat és hasznosítható információkat nyújtanak. Az általunk felsorolt eszközök segítségével mérheti a kritikus KPI-ket, mint például a CPM, CPC, CPA és CLTV, így átfogó képet kaphat digitális marketingkampányának sikeréről.

Itt találja a legjobb eszközök áttekintését és magyarázatot arra, hogy azok hogyan segíthetnek jobb eredmények elérésében.

Google Analytics

A Google Analytics alapvető eszköz a webhely forgalmának, a konverzióknak és a felhasználói viselkedésnek a nyomon követéséhez. Ideális azoknak a teljesítményalapú marketingeseknek, akik olyan kulcsfontosságú mutatókat szeretnének nyomon követni, mint a CPC, a CPA és a CLTV.

Google Ads

A Google Ads részletes elemzéseket nyújt a fizetett keresési KPI-kről, valamint valós idejű nyomonkövetési mutatókat, például CPM, CPC és CPA.

Ez lehetővé teszi kampányainak finomhangolását a tényleges teljesítményadatok alapján, biztosítva, hogy költségvetése hatékonyan legyen felhasználva az alulteljesítő hirdetések optimalizálásával vagy megszüntetésével.

Facebook Hirdetéskezelő

A Facebook Ads Manager hatékony eszközöket kínál a Meta különböző közösségi média platformjain, többek között a Facebookon, az Instagramon és a Messengerben futó közösségi média marketing kampányok kezeléséhez.

SEMrush

A SEMrush egy átfogó digitális marketing eszközkészlet, amely részletes betekintést nyújt a CPC, CPA és a kulcsszavak költségeibe mind a fizetett keresés, mind az organikus keresőmotor-marketing kampányok esetében.

Ez egy kiváló eszköz a fizetett keresés és a keresőmotor-optimalizálás (SEO) stratégiáinak kezeléséhez, amely lehetővé teszi a PPC-kampányok optimalizálását, miközben nyomon követi a SEO teljesítményét.

Bónusz: PPC jelentés sablonok!

Hotjar

A Hotjar hő térképek és munkamenet-felvételek segítségével minőségi betekintést nyújt a felhasználói viselkedésbe.

Bár ez nem egy hagyományos teljesítményalapú marketing eszköz, kiegészíti erőfeszítéseit azzal, hogy megmutatja, hogyan interagálnak a felhasználók a céloldalaival, segítve a jobb konverziók és alacsonyabb CPA optimalizálását.

ClickUp – az alkalmazás, amely mindent összeköt

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform. Minden szükséges funkciót kínál a feladatok átfogó kezeléséhez. Ráadásul rendkívül rugalmas: lehetővé teszi az adatok manuális vagy harmadik féltől származó integrációk segítségével történő beolvasását. Bármelyik vagy az összes fenti eszközzel használhatja, így marketingkampányának összes feladatát és adatait egy központi helyen tárolhatja.

Miután feltöltötte adatait a ClickUpba, kihasználhatja annak hatalmas nézetkönyvtárát, hogy azokat tetszése szerint vizualizálja.

Használja például a ClickUp Dashboards funkciót, hogy átfogó képet kapjon teljesítményalapú marketingkampányairól és marketing KPI-jeiről.

Kövesse nyomon marketingtevékenységeinek teljesítményét a ClickUp Dashboard segítségével.

A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti a legfontosabb teljesítménymutatókat, mint például a CPM (Cost Per Mille), CPC (Cost Per Click), CPA (Cost Per Acquisition) és LTV (Customer Lifetime Value). Íme, hogyan:

Hozzon létre egy új műszerfalat „Marketing mutatók” vagy „Kampány teljesítmény” néven. Widgetek hozzáadása a különböző mutatók vizualizálásához:

CPM: A vonaldiagram widget segítségével megjelenítheti a CPM időbeli alakulását.

CPC: Az oszlopdiagram hatékonyan ábrázolja a CPC-t a különböző kampányokban.

CPA: A kördiagram segítségével a CPA kampányok vagy hirdetéscsoportok szerint bontható le.

LTV: Egy számwidget segítségével gyorsan megtekintheti az átlagos LTV-t.

Integrálja hirdetési platformjait (például a Google Ads vagy a Facebook Ads) a ClickUp-ba, lehetővé téve az automatikus adatimportot. Hozzon létre egyéni mezőket konkrét mutatókhoz, például célértékekhez és tényleges értékekhez. Ez segít a teljesítmény és a célok összehasonlításában.

A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti teljesítményalapú marketingmutatóit, és így átfogó betekintést nyerhet hirdetései teljesítményébe. Ezek az információk segítenek abban, hogy adat alapú döntéseket hozzon kampányai hatékonyságának és jövedelmezőségének javítása érdekében.

De miért állna meg ennél? Miért ne használná ki teljes mértékben a ClickUp platform előnyeit? Sokkal többet kínál, az ingyenes marketing terv sablonoktól kezdve a ClickUp Brain-ig, egy beépített AI asszisztensig, amely segíthet az AI használatában marketing projektjeihez.

Már több tízezer eurót spóroltunk meg, mivel csapataink nem pazarolják az időt arra, hogy elmagyarázzák, mi és hol található az információ. A ClickUp segítségével minden egy platformon található. A csapatok láthatják a célokat, listákat és irányítópultokat. Mindenki tisztában van a dolgokkal!

Olvassa el még: 10 ingyenes ClickUp és Google Analytics jelentés sablon

Teljesítményalapú marketing típusok

A teljesítményalapú marketing kampányoknál minden az eredményekről szól!

Íme a leghatékonyabb teljesítményalapú marketing típusok áttekintése, amelyeket alkalmazhat, hogy mérhető sikert érjen el márkájával.

Keresőmarketing (SEM): Kattintásonként fizetett hirdetések a keresőmotorokban Releváns kulcsszavakkal célozza meg a vásárlásra kész fogyasztókat Mérje a sikert kattintások vagy konverziók alapján

Kattintásonként fizetett hirdetések a keresőmotorokban

Célzottan szólítsa meg a vásárlásra kész fogyasztókat releváns kulcsszavakkal

Mérje a sikert kattintások vagy konverziók alapján

Közösségi média reklámozás: Célzott hirdetések futtatása olyan platformokon, mint a Facebook, Instagram és LinkedIn Részletes demográfiai és érdeklődésalapú célzás kihasználása A teljesítmény nyomon követése CPC vagy CPM mutatók segítségével

Célzott hirdetéseket futtathat olyan platformokon, mint a Facebook, az Instagram és a LinkedIn.

Használja ki a részletes demográfiai és érdeklődésalapú célzást

Kövesse nyomon a teljesítményt CPC- vagy CPM-mutatók segítségével.

Ezek a teljesítményalapú marketingcsatornák mindegyike egyedi utat kínál a célközönség eléréséhez és megszólításához. A kulcs a megfelelő kombináció kiválasztásában rejlik, amelynek alapja az Ön konkrét céljai, célközönsége és költségvetése.

Hogyan építsünk fel teljesítményalapú marketingstratégiát?

Ahhoz, hogy hatékony teljesítményalapú marketing tervet készítsen és minden szempontot figyelembe vegyen, elengedhetetlen egy strukturált folyamat követése. Ez a lépésről lépésre bemutató útmutató részletesen elmagyarázza az egyes fázisokat. Megtanulhatja továbbá, hogyan használhatja a ClickUp funkcióit a folyamat optimalizálásához.

1. lépés: Határozza meg kampányának célját

Minden sikeres digitális marketingkampány egyértelműen meghatározott, mérhető célokkal kezdődik. Ezeknek a céloknak összhangban kell állniuk az általános üzleti célokkal, és konkrét eredményeket kell megcélozniuk, például a konverziók növelését, a forgalom növelését vagy a márka iránti elkötelezettség javítását.

Kövesse nyomon teljesítményalapú marketing céljait a ClickUp Goal segítségével.

Használja a ClickUp Goals szolgáltatást kampánycéljainak és általános marketingcéljainak meghatározásához és nyomon követéséhez.

2. lépés: Válassza ki digitális csatornáit

A célok kitűzése után a következő lépés a kampányához legmegfelelőbb teljesítményalapú marketingcsatornák kiválasztása.

Akár közösségi média marketinget, fizetett keresést, affiliate marketinget, növekedési marketinget vagy e-mail marketinget használ, elengedhetetlen, hogy azokat a csatornákat válassza, amelyekkel a legjobban elérheti célközönségét.

Választását a közönség demográfiai adataitól, viselkedésétől és a platform potenciális ROI-jától kell függővé tennie.

3. lépés: Kampány létrehozása és elindítása

A célok és a teljesítményalapú marketingcsatornák meghatározása után itt az ideje kidolgozni és elindítani a kampányt. Ez a lépés magában foglalja a tartalom létrehozását, a kreatívok tervezését, a célzási paraméterek beállítását és a kampány elindításának ütemezését.

A kampány sikeres elindításához elengedhetetlen, hogy a csapat tagjai egyeztessenek az ütemtervvel és a teljesítendő feladatokkal kapcsolatban.

A ClickUp Tasks segítségével rendeljen teljesítményalapú marketingkampány-feladatokat a csapatához.

A ClickUp Tasks és együttműködési funkciói segítségével feladatok rendelhetők a tartalomkészítéshez, a hirdetés tervezéséhez és a célzás beállításához. A platform lehetővé teszi, hogy valós időben kövesse nyomon az egyes csapattagok előrehaladását, biztosítva, hogy minden feladat a terv szerint haladjon.

Dolgozzon együtt csapatával a digitális marketingkampányok finomításán a ClickUp Docs segítségével.

Ezenkívül a ClickUp Docs megkönnyíti a dokumentumok megosztását és az együttműködést, így csapata közösen dolgozhat a kampány anyagain.

4. lépés: Mérje és optimalizálja kampányát

A kampány elindítása után elengedhetetlen a teljesítmény nyomon követése. A teljesítmény értékeléséhez figyelemmel kell kísérnie olyan KPI-ket, mint a CPM (ezer megjelenítésenkénti költség), a CPC (kattintásonkénti költség) és a CPA (akvizícióköltség).

Ezeknek a mutatóknak az alapján valós időben módosíthatja teljesítményalapú marketing tervét, hogy javítsa eredményeit.

A megfelelő eszközök kihasználása elengedhetetlen a folyamat racionalizálásához és az adatok maximális kihasználásához. A ClickUp sokoldalú funkciókat kínál, amelyek alkalmazhatók a teljesítményalapú marketing méréséhez:

A ClickUp Analytics Report Template hatékony eszközöket kínál marketingtevékenységeinek nyomon követéséhez és vizualizálásához.

Töltse le ezt a sablont Elemezze a trendeket, összefüggéseket és mintákat a ClickUp Analytics Report Template segítségével, hogy értékes információkat szerezzen vállalkozása teljesítményéről.

A sablont a következőkre használhatja:

Hozzon létre egyedi irányítópultokat a legfontosabb teljesítménymutatók figyelemmel kíséréséhez.

Használja az egyéni mezőket a kampányaihoz kapcsolódó konkrét mutatók nyomon követéséhez.

Automatizált jelentéseket készíthet és ütemezhet, hogy az érdekelt felek mindig tájékozottak legyenek.

Elemezze a korábbi adatokat, hogy azonosítsa a hosszú távú trendeket és a szezonalitást.

Míg ezek az elemzési funkciók képezik a teljesítménykövetés alapját, a ClickUp egy lépéssel tovább megy, és átfogó ClickUp Marketing csomagot kínál.

Kövesse nyomon és optimalizálja a teljesítményalapú marketing kampányokat a ClickUp Marketing segítségével.

Ez a marketingjelentési szoftver a következő funkciókkal segít optimalizálni kampányát:

Valós idejű teljesítmény-dashboardok: Képviselje meg KPI-jeit és kövesse nyomon a célok elérésének folyamatát valós időben.

Egyedi jelentések : Készítsen személyre szabott jelentéseket olyan kulcsfontosságú mutatókról, mint a CPC, a CPA és a ROAS, hogy mélyebb betekintést nyerjen.

Célkövetés: Állítsa be és kövesse nyomon a kampány céljait az általános marketingcélokkal együtt.

Automatikus riasztások: Értesítést kap, amikor a teljesítménymutatók elérik a meghatározott küszöbértékeket, így gyorsan módosíthatja a teljesítményalapú marketing stratégiákat.

Kollaboratív terek: Segítse elő a csapatmegbeszéléseket és stratégiai üléseket a kampányok folyamatos optimalizálása érdekében.

Ezeknek a hatékony ClickUp funkcióknak az integrálásával zökkenőmentes munkafolyamatot hozhat létre, amely az adatelemzéstől a stratégiai cselekvésig vezet.

5. lépés: Kezelje a lehetséges buktatókat

A teljesítményalapú marketing terv végrehajtása során elengedhetetlen, hogy proaktívan felkészüljön a gyakori kihívásokra és megoldja azokat. Íme a legfontosabb területek, amelyekre érdemes összpontosítani:

Harcoljon a hirdetésfáradás ellen rendszeres kreatív frissítésekkel

Alkalmazkodjon a platformváltozásokhoz és az algoritmusfrissítésekhez a marketingcsatornákon

Tartsa be az adatvédelmi előírásokat (GDPR, CCPA)

Kövesse nyomon pontosan a konverziókat robusztus attribúciós modellek segítségével.

Használja ki a kampánykezelő eszközöket a strukturált végrehajtáshoz

Folyamatosan figyelje és optimalizálja a teljesítménymutatókat

Bár ezek a kihívások ijesztőnek tűnhetnek, a kampánykezelés strukturált megközelítése és a megfelelő eszközök használata segíthet hatékonyan kezelni őket és fenntartani a kampány teljesítményét.

Fontolja meg a ClickUp kampány- és promóciókezelő sablonjának használatát, hogy hatékonyabbá tegye teljesítményalapú marketingtevékenységeit, és proaktívan kezelje a potenciális problémákat.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon teljesítményalapú marketing kampányait a ClickUp kampány- és promóciókezelési sablonjával.

A sablon néhány főbb jellemzője:

Az előre elkészített feladatlisták végigvezetik Önt a kampány tervezésén és végrehajtásán.

Az egyéni mezők segítségével nyomon követheti a legfontosabb teljesítménymutatókat.

Az idővonal nézet segít vizualizálni a kampány ütemtervét, lehetővé téve a tartalom frissítésének megtervezését és a hirdetésekkel való túlterhelés elkerülését.

A kollaboratív terek elősegítik a csapatok közötti kommunikációt és az eszközök megosztását.

A népszerű marketingeszközökkel való integrációk zökkenőmentes munkafolyamatot biztosítanak.

A teljesítményalapú marketing előnyei

A teljesítményalapú marketing jelentős előnyökkel jár a hagyományos reklámozáshoz képest, ami hatékony stratégiává teszi a digitális marketingesek számára:

Költséghatékonyság: Csak konkrét cselekvésekért (kattintások, értékesítések, potenciális ügyfelek) fizet, így biztosítva a kézzelfogható eredményeket és az optimalizált ROI-t.

Mérhetőség : Kövesse nyomon kampányának minden aspektusát valós időben, lehetővé téve az adatokon alapuló döntéseket és az azonnali optimalizálást.

Célzási pontosság: Adatok és felhasználói viselkedés elemzésével összpontosítson a nagy értékű közönségre, javítva a konverziós arányokat.

Skálázhatóság: Könnyedén bővítheti a sikeres kampányokat, hogy több potenciális ügyfelet érjen el.

Ezek az előnyök teszik a teljesítményalapú marketinget robusztus, alkalmazkodó és eredményközpontú stratégiává, amely minden méretű vállalkozás számára alkalmas.

Teljesítményalapú marketing példák

Itt található egy részletes áttekintés azokról a vállalatokról, amelyek hatékonyan használták a teljesítményalapú marketing terveket működésük javítására, beleértve a konkrét intézkedéseket és az elért mérhető eredményeket.

1. Boots Hearingcare

A Boots Hearingcare célja az volt, hogy a COVID-19 által okozott kihívások közepette növelje az online hallásvizsgálati időpontfoglalások számát. A Hallam Internet céggel együttműködve egységes digitális marketingstratégiát valósítottak meg, amelynek középpontjában a márkaépítés, az organikus forgalom növekedése és a potenciális ügyfelek megszerzése állt.

Meghozott intézkedések

Fokozott marketingkommunikáció a vásárlók biztonságérzetének megerősítésére

Bevezettünk egy új programozható partnert a hirdetési korlátozások kezelésére.

Jobb weboldal konverziós arányok ösztönzők és finomított foglalási folyamatok révén

Mérhető eredmények

73%-kal nőtt az online lefoglalt új hallásvizsgálatok száma

91%-os növekedés a konverziós arányokban

85%-os növekedés az organikus tranzakciókban az előző évhez képest

5,1 százalékpontos növekedést értünk el a keresési részesedésben, ami a legnagyobb növekedés 2014 óta.

2. ODEON mozik

Az ODEON AI segítségével átszervezte marketingstratégiáját, hogy egyszerűsítse megközelítését és jobban kapcsolódjon a célközönséghez.

Meghozott intézkedések

Átálltunk egy komplex, manuális kampánystruktúrából egy AI-vezérelt modellre, amely előnyben részesíti a nagy értékű ajánlatokat, mint például az IMAX vetítések.

A Google Smart Bidding szolgáltatásának bevezetésével optimalizálta a hirdetési kiadásokat a kontextuális jelzések alapján.

Mérhető eredmények

43%-os növekedést ért el a konverziós arányokban

A kattintásonkénti költség 46%-kal csökkent, ami lehetővé tette a keresőmarketingbe történő újrabefektetést.

3. Center Parcs

A Center Parcs célja az volt, hogy interaktív kampány segítségével bővítse ügyféladatbázisát és növelje a foglalások számát.

Meghozott intézkedések

Digitális kaparós sorsjegy kampányt indítottunk a közösségi médián keresztül, hogy ösztönözzük a hírlevélre való feliratkozást.

Marketingautomatizálás a személyre szabott ügyfélkapcsolatok kialakításához

Mérhető eredmények

marketingkampány több mint 1000%-os ROI-t ért el.

236 új foglalás generálása, ami jelentősen meghaladta az eredeti célkitűzéseket.

Több mint 40 000 új hírlevél-előfizetés gyűlt össze

Ezek a példák bemutatják, hogyan tudják a marketingcégek hatékonyan kihasználni a teljesítményalapú marketinget, hogy jelentősen javítsák működési mutatóikat, ami végső soron növekedést eredményez és növeli az ügyfelek elkötelezettségét.

A teljesítményalapú marketing bevezetése: kihívások és megoldások

Bár a teljesítményalapú marketing jelentős előnyökkel jár, hatékony megvalósítása számos kihívással járhat. Nézzük meg néhány gyakori akadályt és azok megoldásait.

🔒Adat túlterhelés: A hatalmas adatmennyiségből hasznosítható információkat kivonni kihívást jelenthet.

🔑Megoldás: Vezessen be egy adathierarchia-rendszert, amely prioritásként kezeli a legfontosabb mutatókat, és hetente összefoglaló jelentéseket készít a leghatásosabb KPI-kről.

🔒Az attribúció komplexitása: Többcsatornás környezetben nehéz lehet meghatározni, hogy mely érintési pontok érdemelnek elismerést a konverziókért.

🔑Megoldás: Vegyen fel egy adatközpontú attribúciós modellt, amely a vásárlói út elemzése és a konverziós minták alapján mérlegeli az egyes érintkezési pontok hatását.

🔒Gyorsan változó platformok: A hirdetési platformok és algoritmusaik gyakori frissítéseinek követése időigényes lehet.

🔑Megoldás: Hozzon létre egy dedikált platformfigyelő csapatot, amely felváltva követi nyomon a változásokat, és hetente összefoglaló jelentéseket küld minden érdekelt félnek.

🔒Költségvetés elosztása: Nehéz döntés lehet, hogyan ossza el a költségvetését a különböző csatornák és kampányok között az optimális eredmények elérése érdekében.

🔑Megoldás: Vezessen be egy dinamikus költségvetés-elosztási modellt, amely a 30 napos teljesítménytrendek és a ROAS-benchmarkok alapján módosítja a kiadásokat.

🔒Hirdetés fáradtság: A hirdetések hatékonyságának fenntartása az idő múlásával, amikor a közönség egyre kevésbé reagál az üzeneteire.

🔑Megoldás: Készítsen kreatív frissítési naptárat, amely két hetente szisztematikusan váltogatja a hirdetésváltozatokat, és kontrollcsoportokkal teszteli az új üzenetküldési módszereket.

🔒Adatvédelmi szempontok: A folyamatosan változó adatvédelmi szabályozások között navigálva, miközben továbbra is kihasználja a felhasználói adatokat a célzáshoz.

🔑Megoldás: Hozzon létre egy robusztus elsődleges adatstratégiát, amely az értékcserére és átlátható adatkezelési gyakorlatokra összpontosít, hogy közvetlen kapcsolatot építsen ki az ügyfelekkel.

🔒Készséghiány: Olyan tehetségek megtalálása és megtartása, akik rendelkeznek a teljesítményalapú marketinghez szükséges analitikai és kreatív készségek megfelelő kombinációjával.

🔑Megoldás: Fejlesszen ki funkciók közötti képzési programokat, amelyek a csapat tagjai számára kiegészítő készségeket biztosítanak a tudásmegosztás és a közös tanulás érdekében.

További bevált gyakorlatok:

Automatizálja a munkafolyamatokat: Használja Használja a ClickUp Automations szolgáltatást az ismétlődő feladatok egyszerűsítéséhez és a stratégiai gondolkodásra fordítható idő növeléséhez.

Automatizálja ismétlődő e-mail marketing feladatait a ClickUp Automations segítségével.

Rendszeres optimalizálás: Heti teljesítményértékeléseket tervezzen, hogy azonosítsa és kihasználja a kampány javításának lehetőségeit.

Csapatok közötti együttműködés: Ösztönözze a kreatív, az elemző és a média csapatok közötti rendszeres kommunikációt a stratégiák összehangolása érdekében.

Ez a megközelítés sokféle, praktikus megoldást kínál, miközben a ClickUp automatizálását a teljesítményalapú marketing eszközkészlet egyik értékes eszközeként megőrzi.

A stratégiától a sikerig: javítsa teljesítményalapú marketingjét

A teljesítményalapú marketing átalakította a digitális reklámozást azzal, hogy a mérhető eredményekre és adatokra összpontosított a valódi hatékonyság elérése érdekében.

Amikor belekezd a teljesítményalapú marketingbe, ne feledd, hogy a siker a folyamatos tanulásban, tesztelésben és optimalizálásban rejlik. Ha kihasználod az adatok erejét és rugalmas megközelítést alkalmazol, a kampányokból nyert betekintést szélesebb üzleti stratégiákká és megalapozott döntéshozatali folyamatokká alakíthatod.

Készen áll az első lépésre? Vezesse be az ebben az útmutatóban ismertetett stratégiákat, és egyszerűsítse munkafolyamatait a ClickUp segítségével, az átfogó projektmenedzsment megoldással.

