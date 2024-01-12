A PPC-kampányokhoz nyomon követendő 10 legfontosabb fizetett keresési KPI

A fizetésenkénti kattintás (PPC) alapú hirdetésekben a kampányok sikerének fenntartásához meg kell vizsgálnia az adatokat, mélyebbre kell ásnia az elemzésekben, és hasznosítható következtetéseket kell levonnia.

A kreatív hirdetések és a vonzó céloldalak elengedhetetlenek a sikerhez, de a KPI-k segítségével megérteni a PPC-kampányok hatékonyságát még fontosabb szerepet játszik.

A KPI-k, vagyis a kulcsfontosságú teljesítménymutatók iránytűként szolgálnak, és segítenek maximalizálni a ROI-t és az elkötelezettséget. De a sokféle mutató közül hogyan lehet tudni, melyek azok, amelyek valóban fontosak?

Összeállítottuk a 10 legfontosabb fizetett keresési KPI-t, amelyeket figyelni kell a sikeres PPC-kampányok lebonyolításához.

Mik a fizetett keresési KPI-k, és miért fontosak?

A fizetett keresés KPI-k olyan számszerűsíthető mutatók, amelyek nyomon követik PPC-kampányai hatékonyságát. Megmutatják, hogy hirdetései mennyire teljesítenek az előre meghatározott célokhoz képest, így azonosíthatja a fejlesztendő területeket és adat alapú döntéseket hozhat.

Ezeknek a mutatóknak a rendszeres figyelemmel kísérése elengedhetetlen a

A kampány teljesítményének megértése: A KPI-k betekintést nyújtanak a közönség elkötelezettségébe, a konverziós arányokba és a hirdetési kiadások teljes megtérülésébe (ROAS).

Kampányai optimalizálása: Az alulteljesítő területek azonosításával módosíthatja az ajánlatokat, a kulcsszavakat és a céloldalakat a hatékonyság és az eredmények maximalizálása érdekében.

A kampány értékének bemutatása: A KPI-k felbecsülhetetlen értékűek A KPI-k felbecsülhetetlen értékűek a PPC-jelentésekben az érdekelt felek számára, valamint a PPC-költségvetés elosztásának indoklásában.

A fizetett keresési KPI-k céljainak meghatározása

Mielőtt megvizsgálnánk a konkrét mutatókat, elengedhetetlenül fontos meghatározni a kampány céljait. A márka ismertségének növelése, potenciális ügyfelek szerzése vagy közvetlen értékesítés a cél? Ez a tisztázás fogja meghatározni a kampány legfontosabb KPI-jeit.

Például, ha célja az e-kereskedelmi konverziók, akkor a megjelenítések vagy kattintások helyett olyan mutatókat fog előtérbe helyezni, mint a konverziós arány és az átlagos rendelési érték (AOV).

10 fizetett keresési KPI a következő PPC kampányához

Céljait figyelembe véve mérje és elemezze ezt a 10 KPI-t a fizetett keresési kampányokhoz.

1. Kattintási arány (CTR)

A CTR méri hirdetéseinek hatékonyságát a figyelem felkeltése és a hirdetést látó közönség kattintásainak ösztönzése terén. Megmutatja, hogy a látogatók hány százaléka látja a hirdetését; kattintson rá, hogy tovább fedezze fel.

A CTR kiszámítása:

CTR = (kattintások/megjelenítések) x 100

Például, ha egy hirdetés 1000 megjelenítésből 10 kattintást kap, akkor a CTR-je 1%.

A CTR fontossága:

A hatékonyság mérése: A CTR betekintést nyújt abba, hogy a hirdetések vagy linkek mennyire hatnak a közönségre.

Javítja a teljesítményt: A CTR nyomon követése segít a kampányok optimalizálásában, és A CTR nyomon követése segít a kampányok optimalizálásában, és a tartalommarketing szoftverek segítségével növelheti az elkötelezettséget.

Növeli a konverziókat: A magasabb CTR gyakran több webhelylátogatást, e-mail megnyitást és potenciális értékesítést vagy potenciális ügyfeleket eredményez.

2. Kattintásonkénti költség (CPC)

Ez az az átlagos összeg, amelyet minden hirdetéskattintásért fizet. A CPC nyomon követése segít biztosítani, hogy hatékonyan licitáljon és optimális költség-érték arányt érjen el.

A CPC kiszámítása:

CPC = kattintások teljes költsége/kattintások száma

Például, ha 50 dollárt költ egy hirdetési kampányra és 100 kattintást kap, akkor a CPC-je 0,50 dollár.

A CPC fontossága:

Költségvetés-ellenőrzés: A hirdetők napi vagy kampány szintű költségvetést állíthatnak be a kiadások ellenőrzése érdekében.

A ROI mérése: A CPC lehetővé teszi a befektetés megtérülésének (ROI) nyomon követését azáltal, hogy összehasonlítja a hirdetési költségeket a konverziókkal vagy az eladásokkal.

Célzás és optimalizálás: A hirdetők módosíthatják az ajánlatokat és célzottan megcélozhatják a közönséget, hogy javítsák a CPC-t és a kampányok általános teljesítményét.

3. Konverziós arány (CR)

Ez az a százalékos arány, amely a látogatóknak a hirdetésére kattintás után tranzakciót hajt végre, például regisztrál vagy vásárol. Ez a KPI közvetlenül tükrözi a céloldal és a kampány üzenetének hatékonyságát.

A CR kiszámítása:

CR = (konverziók száma/látogatók teljes száma) x 100

Például, ha 100 látogató keresi fel webhelyét, és közülük öt vásárol, akkor a konverziós arány 5%.

A CR fontossága:

A siker mérése: A CR egy fontos mutató, amely jelzi, hogy webhelye vagy alkalmazása mennyire hatékonyan éri el céljait.

ROI nyomon követése: A CR segít megérteni, hogy marketingtevékenységei milyen mértékben alakulnak át tényleges eredményekké.

A fejlesztésre szoruló területek azonosítása: A CR nyomon követésével pontosan meghatározhatja webhelye vagy alkalmazása azon területeit, amelyeket optimalizálni kell a konverziók növelése érdekében.

4. Akvizíciós költség (CPA)

A CPA megmutatja, mennyibe kerül egy új ügyfél megszerzése a PPC kampányán keresztül. Ez olyan, mint az árcédula minden új ügyfél számára, akit fizetett hirdetései révén szerzett meg.

A CPA kiszámítása:

CPA = kampány teljes költsége/akvizíciók száma

Tehát, ha hirdetési kampányának költsége 2000 dollár, és 40 új ügyfelet eredményez, akkor a CPA értéke 50 dollár/akvizíció.

A CPA fontossága:

A hatékonyság mérése: A CPA megmutatja, hogy átlagosan mennyibe kerül egy új ügyfél megszerzése, így segítve A CPA megmutatja, hogy átlagosan mennyibe kerül egy új ügyfél megszerzése, így segítve a marketingtevékenységek hatékonyságának értékelését.

Útmutató a költségvetés elosztásához: A CPA megértésével hatékonyabban oszthatja el költségvetését azoknak a csatornáknak, amelyek alacsonyabb költségekkel hoznak ügyfeleket.

Teljesítmény-benchmarkok: Összehasonlíthatja CPA-ját az iparági átlagokkal vagy korábbi adataival, hogy megnézze, hogyan teljesítenek kampányai.

Optimalizálja a célzást és az üzeneteket: A különböző csatornák és szegmensek CPA-jának elemzése segíthet a célzás és az üzenetek finomításában, hogy a megfelelő áron vonzza a megfelelő ügyfeleket.

5. Hirdetési kiadások megtérülése (ROAS)

A ROAS kiváló KPI, amelyet érdemes nyomon követni, mivel megmutatja, hogy minden reklámra költött dollár után mennyi bevételt generál. A legtöbb marketingcsapat célokat tűz ki és célokat állít fel, hogy negyedévente vagy évente javítsa ezt a mutatót.

A ROAS kiszámítása:

ROAS = (hirdetésekből származó bevétel/hirdetési kiadás) x 100

Százalékban vagy arányban kifejezve a 400%-os ROAS azt jelenti, hogy minden hirdetésre költött 1 dollár után 4 dollár bevételt generált.

A ROAS fontossága:

Értékelje a hirdetési kampányok teljesítményét: A ROAS közvetlenül mutatja, hogy hirdetései mennyit hoznak a költségükhöz képest, így értékelheti azok pénzügyi hatását.

Útmutató a költségvetés elosztásához: A ROAS megértésével prioritást adhat azoknak a kampányoknak, amelyek a legmagasabb hozamot generálják, és optimalizálhatja a kiadásokat a maximális jövedelmezőség érdekében.

Nyomon követi az előrehaladást és módosításokat hajt végre: A ROAS időbeli nyomon követése segít azonosítani a trendeket, adat alapú döntéseket hozni és módosítani a kampányokat a teljesítményük javítása érdekében.

Különböző csatornák és stratégiák összehasonlítása: A ROAS lehetővé teszi a különböző hirdetési csatornák és stratégiák hatékonyságának összehasonlítását, hogy meghatározza, melyek hoznak a legjobb eredményeket.

6. Megjelenési arány (IS)

Ez az Ön hirdetéseinek jogosult megjelenéseinek százalékos aránya a rendelkezésre álló összes megjelenéshez viszonyítva. Ez a mutató segít a kampány hatókörének értékelésében és az optimalizálási lehetőségek azonosításában.

A megjelenítési arány típusai:

Keresési megjelenítési arány: Megmutatja, hogy hányszor jelent meg hirdetése Megmutatja, hogy hányszor jelent meg hirdetése a keresőmotorok találati oldalain (SERP) a potenciális elhelyezésekhez képest.

Elvesztett megjelenítési arány: Jelzi, hogy hányszor jelenhetett volna meg a hirdetése, de nem jelent meg, kategóriákba sorolva olyan okok szerint, mint a költségvetés, a rangsor és az ajánlat.

Rank Impression Share (pozíció megjelenítési arány): Megmutatja, hogy hányszor jelent meg hirdetése egy adott pozícióban a SERP-en, összehasonlítva az adott pozícióban lehetséges elhelyezésekkel.

Számítás:

IS = (megjelenítések száma/potenciális megjelenítések száma) x 100

A kapott megjelenítések száma az a szám, ahányszor hirdetése megjelent a keresési eredmények oldalakon vagy más hirdetéselhelyezéseken.

A potenciális megjelenítések az a becsült szám, ahányszor hirdetése megjelenhetett volna, ha minden alkalmassági kritériumnak megfelelt volna és minden aukciót megnyert volna. Ez a szám olyan tényezőket vesz figyelembe, mint a célzási beállítások, a költségvetés, az ajánlat és a hirdetés minősége.

Az IS fontossága:

A láthatóság mérése: Az IS világos képet ad arról, hogy hirdetése mennyire látható a célközönség számára a választott csatornákon.

Az optimalizálási lehetőségek azonosítása: Ha megérti, miért veszít megjelenítéseket, akkor módosíthatja ajánlatát, költségvetését vagy célzási beállításait a láthatóság javítása érdekében.

Teljesítmény-benchmarkok: Az IS-ének összehasonlítása az iparági átlagokkal vagy a versenytársakkal segíthet felmérni versenyképességét és azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket.

7. Átlagos pozíció (AP)

Ez a hirdetésének átlagos rangja a keresőmotorok találati oldalán (SERP). A magasabb átlagos pozíció gyakran nagyobb láthatóságot és kattintási arányt eredményez.

AP kiszámítása:

AP = Az egyes megjelenítési pozíciók összege/A megjelenítések teljes száma

Ha hirdetése az megjelenítések 50%-ában a 3. helyen, a másik 50%-ában pedig az 5. helyen jelenik meg, akkor az AP értéke (3 + 5) / 2 = 4 lesz.

Az átlagos pozíció értelmezése:

Az alacsonyabb AP (1-hez közelebb) azt jelzi, hogy hirdetése általában magasabb pozíciókban, az oldal tetejéhez közelebb jelenik meg, ami potenciálisan jobb láthatóságot és magasabb CTR-t eredményez.

A magasabb AP (közelebb a maximális hirdetési pozíciók számához) azt jelenti, hogy hirdetése az oldal alján jelenik meg, ami csökkentheti annak láthatóságát és vonzerejét.

Az AP fontossága:

A hirdetés láthatóságának mérése: Az AP általános képet ad arról, hogy hirdetése mennyire kiemelkedő a versenytársakhoz képest a kiválasztott kulcsszavak és célzások tekintetében.

Segít nyomon követni az előrehaladást és azonosítani a fejlesztendő területeket: Az AP időbeli figyelemmel kísérése segíthet értékelni az optimalizálási erőfeszítések hatékonyságát és azonosítani azokat a területeket, ahol javíthatja a hirdetések rangsorolását.

8. Minőségi pontszám

A minőségi pontszám a Google értékelése a hirdetés relevanciájáról, a céloldal élményéről és a kampány általános minőségéről. A magas minőségi pontszám alacsonyabb CPC-hez és jobb hirdetésrangsorhoz vezethet.

A minőségi pontszám kiszámítása:

A minőségi pontszám kiszámításának pontos algoritmusa összetett, és több tényezőt is magában foglal, többek között

Várható kattintási arány (ECTR): Ez becsüli meg, hogy a felhasználók milyen valószínűséggel kattintanak az Ön hirdetésére, összehasonlítva más, ugyanazon kulcsszavakra irányuló hirdetésekkel.

Hirdetés relevanciája: Mennyire felel meg a hirdetés szövege és kulcsszavai a felhasználó keresési lekérdezésének és szándékának?

A céloldal élménye: A céloldal relevanciája és minősége azoknak a felhasználóknak, akik rákattintanak a hirdetésére.

A Google Ads-fiók korábbi teljesítménye: Az egyes kulcsszavak pontszámai alapján számított, hirdetések minőségével és hatékonyságával kapcsolatos összesített eredmények

A minőségi pontszám fontossága:

Hatással van a hirdetés rangsorára és költségére: A magasabb minőségi pontszám általában azt jelenti, hogy hirdetése magasabb pozícióban jelenik meg, alacsonyabb kattintásonkénti költséggel. Ez jelentősen növelheti kampányának láthatóságát és hatékonyságát.

Visszajelzést és útmutatást nyújt: A minőségi pontszám értékes betekintést nyújt a fejlesztendő területekbe, például a hirdetés szövegébe, a kulcsszavak célzására vagy a céloldal kialakítására.

Segít optimalizálni a teljesítményt: A minőségi pontszám javítására összpontosítva végső soron jobb kampányeredményeket érhet el alacsonyabb költségekkel és magasabb kattintási aránnyal.

9. Lépésenkénti kilépési arány (BR)

A kilépési arány vagy BR azoknak a látogatóknak a százalékos aránya, akik semmilyen műveletet nem hajtva kilépnek a céloldalról. A magas kilépési arány potenciális használhatósági problémákra vagy irreleváns tartalomra utal, amely további optimalizálást igényel.

A kilépési arány (BR) kiszámítása:

BR = (Egyoldalas látogatások/Összes látogatás) x 100

Például, ha 100 látogató érkezik a webhelyére, és 20 közülük semmit sem kattintva távozik, akkor a kilépési arány 20%.

A BR fontossága:

A felhasználói elkötelezettség mérése: A magas ugrási arány arra utalhat, hogy a látogatók nem találják érdekesnek a webhelyét, vagy nehezen navigálnak rajta, ami miatt gyorsan elhagyják azt.

Hatással van a SEO-ra és a keresési rangsorra: A magas ugrási arányok negatívan befolyásolhatják webhelye A magas ugrási arányok negatívan befolyásolhatják webhelye SEO-teljesítményét , mivel a keresőmotorok ezt a rossz felhasználói élmény jeleként értelmezhetik.

Segít azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket: A különböző oldalak és látogatói szegmensek ugrási arányának elemzése feltárhatja azokat a területeket, ahol webhelye esetleg elmarad a várakozásoktól, és útmutatást adhat a fejlesztésekhez.

10. Konverziós arány eszközönként

Az utolsó fizetett keresési KPI lehetővé teszi a konverziók nyomon követését különböző eszközökön, például asztali számítógépen, mobilon és táblagépen, hogy megérthesse a felhasználói viselkedést és ennek megfelelően optimalizálhassa a céloldal élményét.

Konverziós arány kiszámítása eszközönként:

Eszköz konverziós arány = (konverziók száma az eszközön/összes látogató az eszközön) x 100 Példa: Ha webhelyén 100 látogatója volt mobil eszközön, és közülük 10 konvertált, akkor a mobil konverziós aránya 10% lenne.

A konverziós arány fontossága eszközönként:

Személyre szabott élmény: Az eszközönkénti konverziós arány mérése lehetővé teszi az egyes eszközök elrendezésének, tartalmának és felhasználói felületének optimalizálását, valamint a felhasználói elkötelezettség maximalizálását.

Döntéshozatalhoz szükséges információkat nyújt: Az erőforrásokat a magasabb konverziós arányú platformokra oszthatja el, és azonosíthatja a fejlesztésre szoruló területeket.

Versenyelőnyt biztosít: A felhasználói viselkedés eszközök közötti megértésével lépést tarthat a trendekkel és személyre szabott élményt nyújthat.

Hogyan kövessük nyomon a fizetett keresés KPI-jeit?

A rengeteg elérhető PPC-platform és elemző szoftver miatt nehéz lehet kiválasztani a megfelelő módszert a KPI-k nyomon követéséhez. Amire szüksége van, az egy olyan megoldás, amely egy helyen biztosítja a KPI-k nyomon követését és a hatékony módosításokat.

A ClickUp egy hatékony, all-in-one megoldás, amely egyszerűsíti a fizetett keresések nyomon követését és a kampányok kezelését.

Így követheti nyomon a fizetett keresési KPI-ket a ClickUp segítségével:

Kövesse nyomon vizuálisan a legfontosabb KPI-ket valós időben: Szerezzen azonnali betekintést a kampány teljesítményébe a ClickUp Dashboards testreszabásával.

Automatizálja a jelentéstételt: Rendszeres időközönként készítsen átfogó jelentéseket, amelyek időt takarítanak meg és biztosítják az adatok konzisztenciáját, valamint rendszeresen kapjon frissítéseket a KPI-kről, hogy az érdekelt felek mindig tájékozottak legyenek.

Állítson fel SMART célokat : Gondoskodjon arról, hogy KPI-céljai konkrétak, mérhetőek, elérhetőek, relevánsak és időhöz kötöttek legyenek a maximális hatékonyság érdekében a ClickUp Goals segítségével.

Riasztások és emlékeztetők beállítása: Határozza meg az egyes KPI-k célértékeit, és kapjon riasztást, ha a teljesítmény eltérést mutat, így időben intézkedhet.

Több platformmal integrálható: Biztosítsa a zökkenőmentes adatimportot és -elemzést azáltal, hogy összekapcsolja a ClickUp-ot a kedvenc PPC-platformjaival.

A konverziós arányok megértése és nyomon követése

A konverziós arány az egyik legfontosabb KPI minden PPC-kampányban. Ezzel mérhető, hogy a látogatók hány százaléka hajtja végre a kívánt műveletet a hirdetésére kattintás után.

A konverziós arányok pontos nyomon követéséhez valósítson meg konverziókövetést a céloldalán, és kapcsolja össze azt a PPC-platformjával és a ClickUp-pal.

Ezzel azonosíthatja a legtöbb konverziót generáló kulcsszavakat, hirdetésváltozatokat és céloldalakat. Ezután ennek megfelelően optimalizálhatja kampányait.

Egyszerűsítse a konverziókövetést a ClickUp űrlapok és célok funkcióival. Készítsen egyedi űrlapokat potenciális ügyfelek, vásárlások vagy egyéb tevékenységek számára, majd rendelje őket konkrét kampánycélokhoz.

Hogyan kezelje hatékonyan fizetett keresési kampányait

A fizetett keresési kampányok optimalizálásához olyan adatközpontú megközelítésre van szükség, amely a fizetett keresési KPI-kből gyűjtött információkon alapul.

Brainstorming, tervezés és végrehajtás: csapata marketingprogramjainak megvalósítása a ClickUp funkcióival

A fizetett keresési kampányok hatékony kezelésének a következő szakaszokat kell magában foglalnia:

1. szakasz: Tervezés és elindítás

Célkitűzés: Határozza meg céljait (lead generálás, értékesítés, márkaismertség) és konkrét célpontjait. Ez irányítja az egész kampánystratégiáját.

Közönségkutatás: Határozza meg ideális ügyfeleit, demográfiai adatait, keresési viselkedését és problémáit. Ha megérti szándékaikat, könnyebben megcélozhatja a releváns kulcsszavakat és üzeneteket.

Kampány felépítése: Rendezze kulcsszavait témák vagy termékkategóriák alapján hirdetéscsoportokba a célzás és a hirdetésszövegírás egyértelműbbé tétele érdekében.

Céloldal optimalizálás: Győződjön meg arról, hogy céloldalai konverziókra vannak optimalizálva, egyértelmű cselekvésre ösztönző felhívásokkal és a kattintott hirdetéshez kapcsolódó zökkenőmentes felhasználói élménnyel.

Hirdetéskészítés: Készítsen vonzó hirdetést, amely megragadja a közönség figyelmét és rákattintásra ösztönzi őket. Hangsúlyozza a legfontosabb előnyöket, és használjon erős cselekvésre ösztönző felhívásokat.

Költségvetés és előrejelzés: Állítson be költségvetést minden kampányhoz, és kövesse nyomon kiadásait valós időben.

Kampány indítása: Állítsa be ajánlatait, aktiválja kampányait, és figyelemmel kísérje azok kezdeti teljesítményét!

2. szakasz: Optimalizálás és monitorozás

Teljesítménykövetés: Rendszeresen elemezze Rendszeresen elemezze a legfontosabb mutatókat és KPI-ket , mint például a kattintási arány (CTR), a konverziós arány (CR), a kattintásonkénti költség (CPC) és a befektetés megtérülése (ROI), hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.

Kulcsszóelemzés: Ellenőrizze a gyengén teljesítő kulcsszavakat, és módosítsa az ajánlatokat, a keresési típusokat, vagy akár zárja ki őket. Elemezze a jól teljesítő kulcsszavakat, és bővítse hatókörét hasonló kifejezésekkel.

A/B tesztelés: Teszteljen különböző hirdetésváltozatokat, céloldalakat és célzási lehetőségeket, hogy meglássa, mi hat legjobban a közönségére, majd optimalizálja a jobb eredmények érdekében.

Konverziókövetés: Vezessen be konverziókövetést, hogy megérthesse, hogyan interagálnak a felhasználók a webhelyével a hirdetésekre kattintás után, és a kampány sikereit konkrét cselekvésekhez köthesse.

3. szakasz: Folyamatos alkalmazkodás és bővítés

Szezonalitás és trendek: Tartsa magát naprakészen az iparági trendekkel és szezonális változásokkal kapcsolatban, amelyek hatással lehetnek a közönség keresési viselkedésére, és ennek megfelelően módosítsa Tartsa magát naprakészen az iparági trendekkel és szezonális változásokkal kapcsolatban, amelyek hatással lehetnek a közönség keresési viselkedésére, és ennek megfelelően módosítsa kulcsszó-célzási stratégiáját.

Versenyelemzés: Figyelje versenytársai PPC-stratégiáit, és használja az így nyert információkat kampányai megkülönböztetésére és az élen maradásra.

Automatizált munkafolyamatok: Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a jelentések, a költségvetési riasztások és a teljesítményértesítések, így értékes időt szabadíthat fel a stratégiai optimalizáláshoz.

Kampánybővítés: Fontolja meg Fontolja meg a tartalomgyártás méretének növelését , a költségvetés méretének növelését, új hirdetésformátumok bevezetését vagy más fizetett keresési platformok felfedezését a korábbi sikeres kampányok alapján, hogy növelje a hatótávolságot.

Fizetett keresési kampányok kezelése a ClickUp segítségével

Ne feledje, hogy a hatékony fizetett keresési kampánykezelés egy iteratív folyamat. A folyamatos figyelemmel kísérés, optimalizálás és alkalmazkodás elengedhetetlen az optimális eredmények és a fizetett keresési célok eléréséhez.

A ClickUp marketingfunkciói minden folyamatot javítanak, racionalizálják a munkafolyamatot és maximalizálják kampányának hatását.

Érje el céljait egyértelmű ütemtervekkel a ClickUp Goals segítségével

Így hozhatja ki belőle a legtöbbet:

Egyszerűsítse a kísérletezést és az adatelemzést a ClickUp beépített A/B tesztelési funkciójával.

Vizualizálja és kövesse nyomon kampányainak ütemtervét, tesztelje a variációkat, a konverziós arányokat és még sok mást!

Jósolja meg a jövőbeli teljesítményt és optimalizálja a költségvetés elosztását a ClickUp előrejelző eszközeinek segítségével.

A ClickUp OKR Dashboardja – amely az all-in-one projektmenedzsment szoftverünk része – testreszabja a nézeteket a funkciók közötti projektekhez, növeli a hatékonyságot az automatizálás révén, és szabványosítja a legjobb gyakorlatokat a skálázható siker érdekében.

Optimalizálja célzását a beépített kulcsszó-kutatási eszközökkel

Tegye zökkenőmentessé a marketingcsapatok, a tervezők és a fejlesztők közötti együttműködést. A ClickUp Docs , Chat és Mind Maps funkcióival megoszthatja ötleteit, nyomon követheti az előrehaladást, és biztosíthatja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Készítsen vonzó dokumentumokat, wikiket és egyebeket, majd kapcsolja őket a munkafolyamatokhoz, hogy ötleteit csapatával együtt megvalósíthassa.

Készítsen átfogó jelentéseket, amelyek hasznos információkat tartalmaznak a kampány teljesítményéről. Gyorsan azonosítsa a trendeket, elemezze az adatokat, és hozza meg a megfelelő optimalizálási döntéseket a ClickUp testreszabható irányítópultjainak és jelentéseinek segítségével.

Használja a kész sablonokat és tartalomnaptár-sablonokat a kampánytervezéshez, a kulcsszó-kutatáshoz és a KPI-követéshez, így biztosítva a strukturált és hatékony megközelítést.

Ne feledje, hogy a fizetett keresés sikere a szakaszok megértésében és a megfelelő eszközök kiválasztásában rejlik, amelyek elősegítik az utazását. Legyen a ClickUp a titkos fegyvere, amely segít eligazodni a versenykörnyezetben és elérni kampánycéljait. Fedezze fel most a ClickUp-ot, és nézze meg, hogyan szárnyalnak fizetett keresési kampányai!