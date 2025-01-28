A 10 legjobb marketingoperációs szoftver csapatok számára 2025-ben

A marketing operációs szoftverek javíthatják marketingcsapatának hatékonyságát, és segíthetnek abban, hogy jobb döntéseket hozzon marketingköltségvetésének minden egyes dollárjának elköltéséről. A legjobb marketing operációs szoftver központi csomóponttá válik marketingtevékenységei számára, és minden szükséges információt és eszközt biztosít a sikeres marketingkampányok létrehozásához.
Az Ön által választott marketing operációs szoftver a csapata konkrét igényeitől és költségvetésétől függ. Olvasott már marketing stratégiákról, és jobb lehetőségeket keres a marketing csapatának? Tudja meg, mire kell figyelnie, és ismerje meg a 2024-ben érdemes megnézni tíz lehetőséget.
Mit érdemes figyelni a marketing operációs szoftvereknél?
Marketing operációs szoftver vásárlásakor érdemes figyelembe venni marketingcsapatának speciális igényeit és problémáit.
Nehézséget okoz a digitális eszközök rendszerezése? Szüksége van jobb adatkövetésre a termékmarketinghez? Vagy egyszerűsíteni szeretné a marketing munkafolyamatokat?
A marketingtevékenységek széles körűek, és különböző emberek számára különböző jelentéssel bírhatnak. A célok meghatározásáról és a célok eléréséhez szükséges megfelelő eszközök megtalálásáról van szó.
Ha tudja, mire van szüksége, sokkal könnyebb lesz megtalálni a megfelelő marketingoperációs szoftvert. Általában olyan marketingoperációs szoftvert érdemes keresni, amely az alábbi alapvető funkciók közül néhányat kínál:
- Kampánykezelés: A legjobb marketing operációs szoftver segít a kampányok tervezésében, végrehajtásában és nyomon követésében különböző platformokon.
- Robusztus elemzés: A marketing élete és halála az adatokon múlik, ezért olyan marketing operációs szoftvert keressen, amely hatékony adatelemzési és jelentéskészítési funkciókat kínál.
- Integráció és automatizálás: A marketing operációs szoftverének integrálódnia kell a többi technológiai eszközével, hogy automatizálhassa az ismétlődő feladatokat és prioritásként kezelhesse az általános folyamatok szabványosítását.
- Tartalomkezelés: Ha a platformon belül tudja kezelni a tartalmakat, akkor racionalizálhatja a munkafolyamatokat, beleértve a létrehozási és jóváhagyási folyamatot, a teendőlista feladatait és a marketing naptárban szereplő dátumok szerinti közzétételt.
- Együttműködési eszközök: A megosztott munkaterületek és kommunikációs csatornák kiválóan alkalmasak a csapat tagokkal való együttműködésre, függetlenül attól, hogy hol dolgoznak.
Természetesen fontos, hogy a marketing operációs szoftver intuitív, könnyen használható felülettel rendelkezzen, hogy a lehető leghamarabb elkezdhesse használni az eszközeit és funkcióit. A választott szoftvernek illeszkednie kell a költségvetéséhez is. Ellenőrizze a szoftver teljes üzemeltetési költségét, és ha lehetséges, válassza a ingyenes próbaverziót, hogy a vásárlás előtt kipróbálhassa a funkciókat.
A 10 legjobb marketing operációs szoftver
1. ClickUp
A ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftvere hatékonyabbá teheti marketingcsapatát és eredményesebbé kampányait. A ClickUp marketingoperációs menedzsment szoftver használatával központi hubot hozhat létre, amely minden projekt, funkció és csapat számára egyedi munkaterületeket biztosít.
Egyetlen intuitív platformon belül eloszthatja az erőforrásokat, megtervezheti médiavásárlásait, együttműködhet a tartalomkészítésben, vagy ötletelhet a következő nagy kampányról.
A ClickUp olyan sablonokat kínál, amelyek felgyorsítják marketingtevékenységeit, segítenek munkaterületeket létrehozni, vagy ötleteket adnak azok jobb kialakításához. Kezdje a stratégiai marketingterv sablonnal, amely segít azonosítani a piaci lehetőségeket, és kidolgozni egy megvalósítható marketingtervet azok kiaknázására.
Szeretne még többet elérni kevesebb idő alatt? A ClickUp AI segítségével másodpercek alatt megírhatja marketingtervét, elkészítheti kampánye-mailjeinek vázlatát és összefoglalhatja stratégiai tervezési megbeszéléseinek jegyzetét. Kiváló eszköz azoknak a marketingcsapatoknak, akik nem keményebben, hanem okosabban szeretnének dolgozni marketingcéljaik elérése érdekében.
A ClickUp legjobb funkciói
- Lehetővé teszi, hogy egy központi platformot hozzon létre minden marketing igényéhez, így nem kell több alkalmazást használnia a feladat elvégzéséhez.
- Megkönnyíti az erőforrás-kezelést, lehetővé téve a feladatok kiosztását és a csapatmunkát elősegítő eszközök használatát a közös munkához.
- Gyorsabb tartalomkészítés kreatív együttműködéssel és egyszerűsített jóváhagyási folyamattal
- Az AI-eszközök segítségével másodpercek alatt elvégezheti a feladatokat, amelyekre korábban órákra volt szükség, például összefoglalhatja a találkozók jegyzetét, megírhatja az e-maileket és kidolgozhatja a kampánystratégiákat.
- Több mint ezer más alkalmazással integrálható a technológiai rendszerében, így a marketing automatizálás gyerekjáték lesz.
A ClickUp korlátai
- Az új felhasználóknak időbe telhet, amíg megszokják a felületet és megértik a platformon elérhető összes lehetőséget.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Unlimited: 7 dollár/tag/hónap
- Üzleti: 12 dollár tagonként havonta
- Vállalatok: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)
2. Happeo
A Happeo egy Google Workspaces számára létrehozott intranetes platform, amely technológiai eszközeit egy központi felületen egyesíti. A Happeo segítségével egyetlen megbízható információforrást hozhat létre marketingcsapatának. A kiváló dokumentummegosztás, a márkaeszközök kezelése és az ügyféladatok tárolására szolgáló felület segítségével mindenki naprakész információkkal rendelkezik.
A Happeo célja, hogy lebontsa az adatsilókat, hogy jobb együttműködési lehetőségeket teremtsen, miközben a csapatokat hatékonyabbá és kevésbé függővé teszi az e-mailes kommunikációtól.
A Happeo legjobb funkciói
- Az univerzális keresőfunkcióval bármit megtalálhat, a kampánydokumentumoktól a marketingeszközökig, függetlenül attól, hogy azok hol vannak tárolva.
- Ez egy marketing tudásbázissá válik, ahol minden tárolva van, és mindenki hozzáférhet ahhoz, amire szüksége van.
- Összekapcsolható az összes meglévő marketingeszközével, beleértve a CRM-rendszerét és az elemzési platformjait is, így átfogó képet kaphat marketingadataihoz.
A Happeo korlátai
- Kizárólag a Google Workspaces számára készült, így a nem Google-felhasználók nem vehetik igénybe.
Happeo árak
- Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.
Happeo értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (145+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (35+ értékelés)
3. Semrush
A Semrush egy népszerű marketingtevékenység-kezelő szoftver, amely mindenki kedvenc kulcsszó-kutató eszközeként indult.
A Semrush egy átfogó marketingoperációs szoftvermegoldás, amely SEO, PPC kampánykezelés, közösségi média kezelés és versenytárs-elemzés funkciókat kínál egyetlen platformon. Kiemelkedő elemzőeszközei révén a marketingcsapatok számára biztosítja a szükséges információkat az adatokon alapuló döntések meghozatalához.
A Semrush legjobb funkciói
- A kiváló elemzési funkciók betekintést nyújtanak kampányai teljesítményébe és a versenytársak jobb teljesítményébe.
- Találjon értékes kulcsszavakat, és használja őket tartalomkészítéshez, SEO-hoz és egyéb marketingstratégiákhoz.
- Könnyedén ütemezheti a közösségi média bejegyzéseit és egyebeket a gyors kampányelemzéssel, így hamarabb reagálhat a trendekre.
A Semrush korlátai
- Ez az egyik drágább marketing operációs szoftvercsomag a listán, ami miatt kisvállalkozások számára elérhetetlen lehet.
Semrush árak
- Pro: 129,95 dollár havonta
- Guru: 249,95 dollár havonta
- Üzleti: 499,95 dollár havonta
- Éves számlázás esetén kedvezmények elérhetők.
Semrush értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)
4. Drift
Ha személyesebbé szeretné tenni marketingjét és automatizálni szeretné ügyfelei élményét, akkor érdemes megnéznie a Driftet. A Drift egy beszélgetésalapú marketing- és interakciós platform, amely AI technológiát használ a webhely látogatóival és potenciális ügyfeleivel való kapcsolattartáshoz.
A Drift képes a vevőket név szerint üdvözölni, célzott üzeneteket küldeni, személyre szabott támogatást nyújtani és javítani a vevői interakciókat. Emellett részletes elemzéseket is kínál a vevői viselkedésről, így a visszajelzések alapján optimalizálhatja marketingstratégiáit.
A Drift legjobb funkciói
- Az AI-alapú csevegőrobotok személyre szabottabb segítséget nyújtanak a webhely látogatóinak, a kérdések megválaszolásától a problémák megoldásáig, anélkül, hogy terhet rónának a belső ügyfélszolgálati csapatra.
- Jobb potenciális ügyfelek generálása a látogatók viselkedése és érdeklődési köre alapján célzott üzenetekkel, valamint a értékesítési csapattal való találkozók gyors lefoglalásának lehetősége.
- Integrálható ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverével, marketingautomatizálási platformjával és más technológiai eszközeivel a munkafolyamatok, az adatgyűjtés és a jelentések automatizálása érdekében.
A Drift korlátai
- A Drift kiváló kiegészítője marketingeszközeinek, de nem rendelkezik egy átfogó marketingeszköz-kezelő platform összes funkciójával.
Drift árak
- Prémium: havi 2500 dollártól, éves számlázással
- Advanced és Enterprise csomagok: Egyedi árazás
Drift értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (190+ értékelés)
5. Planable
A Planable a régimódi marketingnaptár frissített változata. Ez a vizuális munkafolyamat-kezelő szoftver egyszerűsíti a tartalomkészítési és jóváhagyási folyamatot, így könnyebb és gyorsabb a tartalom közzététele.
A marketingcsapatok több csatornán is ötletelhetnek, létrehozhatnak, szerkeszthetnek és ütemezhetnek írásos tartalmakat, a közösségi média bejegyzéseitől az e-mailes marketingkampányokig.
A Planable legjobb funkciói
- Átfogó képet kaphat tartalmáról, és a vizuális tartalomnaptár segítségével biztos lehet benne, hogy semmi sem marad ki, így egyetlen idővonalon könnyedén megtervezheti az összes marketingcsatornájának tartalmát.
- A kiváló tervezőeszközök megkönnyítik a tartalom tervezését, létrehozását és szerkesztését közvetlenül a platformon, valós idejű együttműködéssel.
- Könnyedén tegye közzé tartalmait az összes csatornáján közvetlenül a Planable-ből, automatizálva ezzel marketingtevékenységeinek egy részét és időt szabadítva fel magának.
A Planable korlátai
- A jelentések és elemzések kidolgozásáig más platformokat kell használnia marketingtevékenységeinek nyomon követéséhez.
Planable árak
- Ingyenes csomag elérhető
- Alap: 13 dollár felhasználónként
- Pro: 26 dollár felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árak
- Éves számlázás esetén kedvezmények elérhetők.
Planable értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (590+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (300+ értékelés)
6. Unbounce
Az Unbounce mesterséges intelligenciát használ, hogy segítsen Önnek jobb céloldalak létrehozásában, személyre szabott ajánlásokat adva a forgalom optimalizálására és a konverziók növelésére. Drag-and-drop felülettel rendelkezik, amellyel perceken belül kódolás nélkül professzionális megjelenésű céloldalakat hozhat létre.
Az Unbounce legjobb funkciói
- A drag-and-drop építő egyszerű és szórakoztató, és a webhely számos sablonjával együtt perceken belül egyedi céloldalakat hozhat létre.
- A kiváló A/B tesztelési funkciók segítségével tesztelheti a céloldalakat, és biztosíthatja, hogy a webhely forgalmát azokhoz a céloldalakhoz irányítja, amelyek a legtöbb konverziót generálják.
- Rengeteg elemzési eszköz, amely segít a marketingmenedzsereknek és csapatoknak az adatok elemzésében és megértésében, hogy azok felhasználásával jobb céloldalakat készíthessenek.
Az Unbounce korlátai
- Az ügyfélszolgálat elérése néha kihívást jelenthet.
Unbounce árak
- Bevezetés: 99 dollár havonta
- Optimize: 145 dollár havonta
- Accelerate: 240 dollár havonta
- Concierge: havi 625 dollártól
- Éves számlázás esetén kedvezmények elérhetők.
Unbounce értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (350+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)
7. Influitive
Az Influitive segít abban, hogy a boldog, hűséges ügyfelekből lelkes márka-nagykövetek legyenek. A platform lehetővé teszi, hogy azonosítsa a leghűségesebb támogatóit, majd exkluzív tartalmakkal és forrásokkal vonzza be őket. Játékos formában ösztönzi őket, hogy továbbra is osszák meg a márkájával kapcsolatos információkat, ösztönzőkkel és jutalmakkal.
Az Influitive segítségével hitelesebb szájpropagandát ösztönözhet a növekedés elősegítése érdekében.
Az Influitive legjobb funkciói
- Segít azonosítani a leghűségesebb ügyfeleit a vásárlási előzmények, a közösségi média befolyása és egyéb fontos marketing KPI-k alapján.
- Pontokkal, jelvényekkel és ranglistákkal gamifikálja a márka népszerűsítését, ösztönözve ezzel a szájpropagandát.
- Olyan ajánló- és ajánlási programot hoz létre, amelyben ügyfelei valóban részt akarnak venni, és amelynek segítségével bővítheti márka ismertségét.
Az Influitive korlátai
- A jelentéskészítés meglehetősen korlátozott, ezért nehézségekbe ütközhet a ROI méréséhez szükséges mutatók megszerzése.
Influitive árak
- Customer Advocacy: havi 1999 dollártól
- Digitális közösség: havi 3499 dollártól
Influitive értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (390+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 240 értékelés)
8. Trello
A Trello megkönnyíti a marketingtevékenységek irányítását. A platform lehetővé teszi kártyák, listák és korlátlan számú táblák létrehozását a marketingkezdeményezések tervezéséhez.
Egyszerű és intuitív felülettel rendelkezik, így minden aspektusát könnyedén testreszabhatja a saját munkafolyamatának igényeihez. A Trello megkönnyíti a csapatokkal való együttműködést, így Ön a marketing feladatokra koncentrálhat és többet tud elvégezni.
A Trello legjobb funkciói
- A könnyen használható felületnek köszönhetően a platform használata egyszerű, még a korlátozott technikai ismeretekkel rendelkező csapat tagok számára is.
- A táblák, listák és kártyák segítenek mindent rendszerezni, a marketingigényektől a találkozók jegyzetéig és még sok minden másig.
- A kiváló integrációs lehetőségek azt jelentik, hogy a Trello-t összekapcsolhatja kedvenc alkalmazásaival és programjaival a munkafolyamatok automatizálásának javítása érdekében.
A Trello korlátai
- A legfontosabb funkciók nem feltétlenül alkalmasak azok számára, akik agilis módszertant alkalmaznak.
A Trello árai
- Ingyenes csomag elérhető
- Alapcsomag: 6 dollár felhasználónként havonta
- Prémium: 10 dollár felhasználónként havonta
- Vállalatok: 17,50 USD/felhasználó/hónap
- Éves számlázás esetén kedvezmények elérhetők.
Trello értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 13 400 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)
9. Salesforce
A Salesforce egy kiváló minősítésű ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftver, amely az ügyféladatokat tárolja. Ezek az adatok elengedhetetlenek a marketingkampányok teljesítményéhez.
A Salesforce a legtöbb marketingeszközhöz kapcsolódik, így átfogó képet kaphat az ügyfelekről, és jobban megértheti, hogyan érdemes megközelíteni marketingkampányait. Emellett praktikus módja az ügyfelek útjának feltérképezésének, így megismerheti problémáikat és azokat a területeket, ahol fennáll a lemorzsolódás kockázata. Ha megbízható CRM-re van szüksége marketingeszköztárában, a Salesforce jó választás.
A Salesforce legjobb funkciói
- A Salesforce a Marketing Cloudot kínálja, egy olyan eszközcsomagot, amely a Salesforce szoftverrel együttműködve automatizálja marketingtevékenységeit.
- A beépített AI-elemzés segíthet megérteni ügyfeleit és azt, hogyan lehet velük hatékonyabban kapcsolatba lépni.
- Kiterjedt integrációs lehetőségek az AppExchange-en, ahol harmadik féltől származó alkalmazásokat és integrációkat találhat, így kibővítheti Salesforce szoftverének funkcionalitását.
A Salesforce korlátai
- A Salesforce drága lehet, ezért a kisebb vállalkozásoknak máshol kell keresniük átfogó CRM-megoldásokat marketingtevékenységeikhez.
Salesforce árak
- Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.
Salesforce értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 18 600 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 18 100 értékelés)
10. Zapier
A Zapier nem marketing operációs szoftver. De ez egy olyan eszköz, amelyet valószínűleg más eszközeivel együtt szeretne használni.
A Zapier egy munkafolyamat-automatizálási platform, amely segít összekapcsolni kedvenc alkalmazásait és szolgáltatásait. Hozzon létre egy Zap-ot, és automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy időt takarítson meg más feladatokra.
A Zapier legjobb funkciói
- Könnyedén összekapcsolhatja marketingeszköztárában található összes alkalmazást, például CRM-jét, e-mail marketingplatformját, közösségi média kezelőeszközeit és egyebeket.
- Az előre elkészített Zaps segítségével gyorsan létrehozhat automatizált feladatokat, a potenciális ügyfelek rögzítésétől a közösségi média bejegyzéseinek ütemezéséig.
- Megszünteti az adatsilókat és segít megszabadítani marketingcsapatait az ismétlődő adminisztratív feladatoktól, hogy azok a nagyobb képre koncentrálhassanak.
A Zapier korlátai
- Ha problémákba ütközik a Zap létrehozása során, nehéz lehet a hiba okát megtalálni.
Zapier árak
- Ingyenes árazási tervek elérhetők
- Starter: 29,99 USD havonta, havi számlázással
- Professzionális: 73,50 USD havonta, havi számlázással
- Csapat: 103,50 dollár havonta, havi számlázással
- Vállalat: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot velünk.
- Éves számlázás esetén kedvezmények elérhetők.
Zapier értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2700 értékelés)
Egyszerűsítse marketing munkafolyamatát a ClickUp segítségével
A legjobb marketing operációs szoftver több, mint egy marketing eszközökből álló csomag – ez egy olyan rendszer, amely segít racionalizálni a munkafolyamatokat, lehetővé teszi a csapat számára, hogy kreatívabb és hatékonyabb legyen, és segít elérni a marketing célokat.
Ha megtalálja a csapatának igényeinek és költségvetésének leginkább megfelelő szoftvert, az jelentősen növelheti hatékonyságát és segíthet elérni a legfontosabb KPI-ket.
Olyan marketing operációs platformot keres, amely mindenben segítségére lehet? Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp fiókra.
A ClickUp egy egységes platform, amely minden marketing igényét kielégíti, a kampánykezeléstől a dokumentumok közös szerkesztéséig és még sok másig. Ez a központi csomópont minden marketing igényének kielégítésére. Kezdje el még ma a ClickUp használatát, és nézze meg, mit tehet a marketing csapata számára.