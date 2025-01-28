A 10 legjobb marketingoperációs szoftver csapatok számára 2025-ben

A marketing operációs szoftverek javíthatják marketingcsapatának hatékonyságát, és segíthetnek abban, hogy jobb döntéseket hozzon marketingköltségvetésének minden egyes dollárjának elköltéséről. A legjobb marketing operációs szoftver központi csomóponttá válik marketingtevékenységei számára, és minden szükséges információt és eszközt biztosít a sikeres marketingkampányok létrehozásához.

Az Ön által választott marketing operációs szoftver a csapata konkrét igényeitől és költségvetésétől függ. Olvasott már marketing stratégiákról, és jobb lehetőségeket keres a marketing csapatának? Tudja meg, mire kell figyelnie, és ismerje meg a 2024-ben érdemes megnézni tíz lehetőséget.

Mit érdemes figyelni a marketing operációs szoftvereknél?

Marketing operációs szoftver vásárlásakor érdemes figyelembe venni marketingcsapatának speciális igényeit és problémáit.

Nehézséget okoz a digitális eszközök rendszerezése? Szüksége van jobb adatkövetésre a termékmarketinghez? Vagy egyszerűsíteni szeretné a marketing munkafolyamatokat?

A marketingtevékenységek széles körűek, és különböző emberek számára különböző jelentéssel bírhatnak. A célok meghatározásáról és a célok eléréséhez szükséges megfelelő eszközök megtalálásáról van szó.

Ha tudja, mire van szüksége, sokkal könnyebb lesz megtalálni a megfelelő marketingoperációs szoftvert. Általában olyan marketingoperációs szoftvert érdemes keresni, amely az alábbi alapvető funkciók közül néhányat kínál:

Kampánykezelés: A legjobb marketing operációs szoftver segít a kampányok tervezésében, végrehajtásában és nyomon követésében különböző platformokon.

Robusztus elemzés: A marketing élete és halála az adatokon múlik, ezért olyan marketing operációs szoftvert keressen, amely hatékony adatelemzési és jelentéskészítési funkciókat kínál.

Integráció és automatizálás: A marketing operációs szoftverének integrálódnia kell a többi technológiai eszközével, hogy automatizálhassa az ismétlődő feladatokat és prioritásként kezelhesse A marketing operációs szoftverének integrálódnia kell a többi technológiai eszközével, hogy automatizálhassa az ismétlődő feladatokat és prioritásként kezelhesse az általános folyamatok szabványosítását.

Tartalomkezelés: Ha a platformon belül tudja kezelni a tartalmakat, akkor racionalizálhatja a munkafolyamatokat, beleértve a létrehozási és jóváhagyási folyamatot, a teendőlista feladatait és a Ha a platformon belül tudja kezelni a tartalmakat, akkor racionalizálhatja a munkafolyamatokat, beleértve a létrehozási és jóváhagyási folyamatot, a teendőlista feladatait és a marketing naptárban szereplő dátumok szerinti közzétételt.

Együttműködési eszközök: A megosztott munkaterületek és kommunikációs csatornák kiválóan alkalmasak a csapat tagokkal való együttműködésre, függetlenül attól, hogy hol dolgoznak.

Természetesen fontos, hogy a marketing operációs szoftver intuitív, könnyen használható felülettel rendelkezzen, hogy a lehető leghamarabb elkezdhesse használni az eszközeit és funkcióit. A választott szoftvernek illeszkednie kell a költségvetéséhez is. Ellenőrizze a szoftver teljes üzemeltetési költségét, és ha lehetséges, válassza a ingyenes próbaverziót, hogy a vásárlás előtt kipróbálhassa a funkciókat.

A 10 legjobb marketing operációs szoftver

Hozza létre a legfontosabb céljait és eredményeit (OKR-ek) egy részletes tervvel, amelyben meghatározza, hogyan fogja marketingcsapata elérni a célokat, a költségvetést és egyebeket.

A ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftvere hatékonyabbá teheti marketingcsapatát és eredményesebbé kampányait. A ClickUp marketingoperációs menedzsment szoftver használatával központi hubot hozhat létre, amely minden projekt, funkció és csapat számára egyedi munkaterületeket biztosít.

Egyetlen intuitív platformon belül eloszthatja az erőforrásokat, megtervezheti médiavásárlásait, együttműködhet a tartalomkészítésben, vagy ötletelhet a következő nagy kampányról.

A ClickUp olyan sablonokat kínál, amelyek felgyorsítják marketingtevékenységeit, segítenek munkaterületeket létrehozni, vagy ötleteket adnak azok jobb kialakításához. Kezdje a stratégiai marketingterv sablonnal, amely segít azonosítani a piaci lehetőségeket, és kidolgozni egy megvalósítható marketingtervet azok kiaknázására.

Szeretne még többet elérni kevesebb idő alatt? A ClickUp AI segítségével másodpercek alatt megírhatja marketingtervét, elkészítheti kampánye-mailjeinek vázlatát és összefoglalhatja stratégiai tervezési megbeszéléseinek jegyzetét. Kiváló eszköz azoknak a marketingcsapatoknak, akik nem keményebben, hanem okosabban szeretnének dolgozni marketingcéljaik elérése érdekében.

A ClickUp legjobb funkciói

Lehetővé teszi, hogy egy központi platformot hozzon létre minden marketing igényéhez, így nem kell több alkalmazást használnia a feladat elvégzéséhez.

Megkönnyíti az erőforrás-kezelést, lehetővé téve a feladatok kiosztását és a csapatmunkát elősegítő eszközök használatát a közös munkához.

Gyorsabb tartalomkészítés kreatív együttműködéssel és egyszerűsített jóváhagyási folyamattal

Az AI-eszközök segítségével másodpercek alatt elvégezheti a feladatokat, amelyekre korábban órákra volt szükség, például összefoglalhatja a találkozók jegyzetét, megírhatja az e-maileket és kidolgozhatja a kampánystratégiákat.

Több mint ezer más alkalmazással integrálható a technológiai rendszerében, így a marketing automatizálás gyerekjáték lesz.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak időbe telhet, amíg megszokják a felületet és megértik a platformon elérhető összes lehetőséget.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 dollár/tag/hónap

Üzleti: 12 dollár tagonként havonta

Vállalatok: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)

2. Happeo

A Google Workspace Marketplace-en keresztül

A Happeo egy Google Workspaces számára létrehozott intranetes platform, amely technológiai eszközeit egy központi felületen egyesíti. A Happeo segítségével egyetlen megbízható információforrást hozhat létre marketingcsapatának. A kiváló dokumentummegosztás, a márkaeszközök kezelése és az ügyféladatok tárolására szolgáló felület segítségével mindenki naprakész információkkal rendelkezik.

A Happeo célja, hogy lebontsa az adatsilókat, hogy jobb együttműködési lehetőségeket teremtsen, miközben a csapatokat hatékonyabbá és kevésbé függővé teszi az e-mailes kommunikációtól.

A Happeo legjobb funkciói

Az univerzális keresőfunkcióval bármit megtalálhat, a kampánydokumentumoktól a marketingeszközökig, függetlenül attól, hogy azok hol vannak tárolva.

Ez egy marketing tudásbázissá válik, ahol minden tárolva van, és mindenki hozzáférhet ahhoz, amire szüksége van.

Összekapcsolható az összes meglévő marketingeszközével, beleértve a CRM-rendszerét és az elemzési platformjait is, így átfogó képet kaphat marketingadataihoz.

A Happeo korlátai

Kizárólag a Google Workspaces számára készült, így a nem Google-felhasználók nem vehetik igénybe.

Happeo árak

Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Happeo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (145+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (35+ értékelés)

3. Semrush

A Semrush egy népszerű marketingtevékenység-kezelő szoftver, amely mindenki kedvenc kulcsszó-kutató eszközeként indult.

A Semrush egy átfogó marketingoperációs szoftvermegoldás, amely SEO, PPC kampánykezelés, közösségi média kezelés és versenytárs-elemzés funkciókat kínál egyetlen platformon. Kiemelkedő elemzőeszközei révén a marketingcsapatok számára biztosítja a szükséges információkat az adatokon alapuló döntések meghozatalához.

A Semrush legjobb funkciói

A kiváló elemzési funkciók betekintést nyújtanak kampányai teljesítményébe és a versenytársak jobb teljesítményébe.

Találjon értékes kulcsszavakat, és használja őket tartalomkészítéshez, SEO-hoz és egyéb marketingstratégiákhoz.

Könnyedén ütemezheti a közösségi média bejegyzéseit és egyebeket a gyors kampányelemzéssel, így hamarabb reagálhat a trendekre.

A Semrush korlátai

Ez az egyik drágább marketing operációs szoftvercsomag a listán, ami miatt kisvállalkozások számára elérhetetlen lehet.

Semrush árak

Pro: 129,95 dollár havonta

Guru: 249,95 dollár havonta

Üzleti: 499,95 dollár havonta

Éves számlázás esetén kedvezmények elérhetők.

Semrush értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)

4. Drift

Via Drift

Ha személyesebbé szeretné tenni marketingjét és automatizálni szeretné ügyfelei élményét, akkor érdemes megnéznie a Driftet. A Drift egy beszélgetésalapú marketing- és interakciós platform, amely AI technológiát használ a webhely látogatóival és potenciális ügyfeleivel való kapcsolattartáshoz.

A Drift képes a vevőket név szerint üdvözölni, célzott üzeneteket küldeni, személyre szabott támogatást nyújtani és javítani a vevői interakciókat. Emellett részletes elemzéseket is kínál a vevői viselkedésről, így a visszajelzések alapján optimalizálhatja marketingstratégiáit.

A Drift legjobb funkciói

Az AI-alapú csevegőrobotok személyre szabottabb segítséget nyújtanak a webhely látogatóinak, a kérdések megválaszolásától a problémák megoldásáig, anélkül, hogy terhet rónának a belső ügyfélszolgálati csapatra.

Jobb potenciális ügyfelek generálása a látogatók viselkedése és érdeklődési köre alapján célzott üzenetekkel, valamint a értékesítési csapattal való találkozók gyors lefoglalásának lehetősége.

Integrálható ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverével, marketingautomatizálási platformjával és más technológiai eszközeivel a munkafolyamatok, az adatgyűjtés és a jelentések automatizálása érdekében.

A Drift korlátai

A Drift kiváló kiegészítője marketingeszközeinek, de nem rendelkezik egy átfogó marketingeszköz-kezelő platform összes funkciójával.

Drift árak

Prémium: havi 2500 dollártól, éves számlázással

Advanced és Enterprise csomagok: Egyedi árazás

Drift értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (190+ értékelés)

5. Planable

Via Planable

A Planable a régimódi marketingnaptár frissített változata. Ez a vizuális munkafolyamat-kezelő szoftver egyszerűsíti a tartalomkészítési és jóváhagyási folyamatot, így könnyebb és gyorsabb a tartalom közzététele.

A marketingcsapatok több csatornán is ötletelhetnek, létrehozhatnak, szerkeszthetnek és ütemezhetnek írásos tartalmakat, a közösségi média bejegyzéseitől az e-mailes marketingkampányokig.

A Planable legjobb funkciói

Átfogó képet kaphat tartalmáról, és a vizuális tartalomnaptár segítségével biztos lehet benne, hogy semmi sem marad ki, így egyetlen idővonalon könnyedén megtervezheti az összes marketingcsatornájának tartalmát.

A kiváló tervezőeszközök megkönnyítik a tartalom tervezését, létrehozását és szerkesztését közvetlenül a platformon, valós idejű együttműködéssel.

Könnyedén tegye közzé tartalmait az összes csatornáján közvetlenül a Planable-ből, automatizálva ezzel marketingtevékenységeinek egy részét és időt szabadítva fel magának.

A Planable korlátai

A jelentések és elemzések kidolgozásáig más platformokat kell használnia marketingtevékenységeinek nyomon követéséhez.

Planable árak

Ingyenes csomag elérhető

Alap: 13 dollár felhasználónként

Pro: 26 dollár felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Éves számlázás esetén kedvezmények elérhetők.

Planable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (590+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (300+ értékelés)

6. Unbounce

Az Unbounce mesterséges intelligenciát használ, hogy segítsen Önnek jobb céloldalak létrehozásában, személyre szabott ajánlásokat adva a forgalom optimalizálására és a konverziók növelésére. Drag-and-drop felülettel rendelkezik, amellyel perceken belül kódolás nélkül professzionális megjelenésű céloldalakat hozhat létre.

Az Unbounce legjobb funkciói

A drag-and-drop építő egyszerű és szórakoztató, és a webhely számos sablonjával együtt perceken belül egyedi céloldalakat hozhat létre.

A kiváló A/B tesztelési funkciók segítségével tesztelheti a céloldalakat, és biztosíthatja, hogy a webhely forgalmát azokhoz a céloldalakhoz irányítja, amelyek a legtöbb konverziót generálják.

Rengeteg elemzési eszköz, amely segít a marketingmenedzsereknek és csapatoknak az adatok elemzésében és megértésében, hogy azok felhasználásával jobb céloldalakat készíthessenek.

Az Unbounce korlátai

Az ügyfélszolgálat elérése néha kihívást jelenthet.

Unbounce árak

Bevezetés: 99 dollár havonta

Optimize: 145 dollár havonta

Accelerate: 240 dollár havonta

Concierge: havi 625 dollártól

Éves számlázás esetén kedvezmények elérhetők.

Unbounce értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)

7. Influitive

Az Influitive segít abban, hogy a boldog, hűséges ügyfelekből lelkes márka-nagykövetek legyenek. A platform lehetővé teszi, hogy azonosítsa a leghűségesebb támogatóit, majd exkluzív tartalmakkal és forrásokkal vonzza be őket. Játékos formában ösztönzi őket, hogy továbbra is osszák meg a márkájával kapcsolatos információkat, ösztönzőkkel és jutalmakkal.

Az Influitive segítségével hitelesebb szájpropagandát ösztönözhet a növekedés elősegítése érdekében.

Az Influitive legjobb funkciói

Segít azonosítani a leghűségesebb ügyfeleit a vásárlási előzmények, a közösségi média befolyása és egyéb fontos marketing KPI-k alapján.

Pontokkal, jelvényekkel és ranglistákkal gamifikálja a márka népszerűsítését, ösztönözve ezzel a szájpropagandát.

Olyan ajánló- és ajánlási programot hoz létre, amelyben ügyfelei valóban részt akarnak venni, és amelynek segítségével bővítheti márka ismertségét.

Az Influitive korlátai

A jelentéskészítés meglehetősen korlátozott, ezért nehézségekbe ütközhet a ROI méréséhez szükséges mutatók megszerzése.

Influitive árak

Customer Advocacy: havi 1999 dollártól

Digitális közösség: havi 3499 dollártól

Influitive értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 240 értékelés)

8. Trello

Via Trello

A Trello megkönnyíti a marketingtevékenységek irányítását. A platform lehetővé teszi kártyák, listák és korlátlan számú táblák létrehozását a marketingkezdeményezések tervezéséhez.

Egyszerű és intuitív felülettel rendelkezik, így minden aspektusát könnyedén testreszabhatja a saját munkafolyamatának igényeihez. A Trello megkönnyíti a csapatokkal való együttműködést, így Ön a marketing feladatokra koncentrálhat és többet tud elvégezni.

A Trello legjobb funkciói

A könnyen használható felületnek köszönhetően a platform használata egyszerű, még a korlátozott technikai ismeretekkel rendelkező csapat tagok számára is.

A táblák, listák és kártyák segítenek mindent rendszerezni, a marketingigényektől a találkozók jegyzetéig és még sok minden másig.

A kiváló integrációs lehetőségek azt jelentik, hogy a Trello-t összekapcsolhatja kedvenc alkalmazásaival és programjaival a munkafolyamatok automatizálásának javítása érdekében.

A Trello korlátai

A legfontosabb funkciók nem feltétlenül alkalmasak azok számára, akik agilis módszertant alkalmaznak.

A Trello árai

Ingyenes csomag elérhető

Alapcsomag: 6 dollár felhasználónként havonta

Prémium: 10 dollár felhasználónként havonta

Vállalatok: 17,50 USD/felhasználó/hónap

Éves számlázás esetén kedvezmények elérhetők.

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

9. Salesforce

A Salesforce egy kiváló minősítésű ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftver, amely az ügyféladatokat tárolja. Ezek az adatok elengedhetetlenek a marketingkampányok teljesítményéhez.

A Salesforce a legtöbb marketingeszközhöz kapcsolódik, így átfogó képet kaphat az ügyfelekről, és jobban megértheti, hogyan érdemes megközelíteni marketingkampányait. Emellett praktikus módja az ügyfelek útjának feltérképezésének, így megismerheti problémáikat és azokat a területeket, ahol fennáll a lemorzsolódás kockázata. Ha megbízható CRM-re van szüksége marketingeszköztárában, a Salesforce jó választás.

A Salesforce legjobb funkciói

A Salesforce a Marketing Cloudot kínálja, egy olyan eszközcsomagot, amely a Salesforce szoftverrel együttműködve automatizálja marketingtevékenységeit.

A beépített AI-elemzés segíthet megérteni ügyfeleit és azt, hogyan lehet velük hatékonyabban kapcsolatba lépni.

Kiterjedt integrációs lehetőségek az AppExchange-en, ahol harmadik féltől származó alkalmazásokat és integrációkat találhat, így kibővítheti Salesforce szoftverének funkcionalitását.

A Salesforce korlátai

A Salesforce drága lehet, ezért a kisebb vállalkozásoknak máshol kell keresniük átfogó CRM-megoldásokat marketingtevékenységeikhez.

Salesforce árak

Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 18 600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 100 értékelés)

10. Zapier

Via Zapier

A Zapier nem marketing operációs szoftver. De ez egy olyan eszköz, amelyet valószínűleg más eszközeivel együtt szeretne használni.

A Zapier egy munkafolyamat-automatizálási platform, amely segít összekapcsolni kedvenc alkalmazásait és szolgáltatásait. Hozzon létre egy Zap-ot, és automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy időt takarítson meg más feladatokra.

A Zapier legjobb funkciói

Könnyedén összekapcsolhatja marketingeszköztárában található összes alkalmazást, például CRM-jét, e-mail marketingplatformját, közösségi média kezelőeszközeit és egyebeket.

Az előre elkészített Zaps segítségével gyorsan létrehozhat automatizált feladatokat, a potenciális ügyfelek rögzítésétől a közösségi média bejegyzéseinek ütemezéséig.

Megszünteti az adatsilókat és segít megszabadítani marketingcsapatait az ismétlődő adminisztratív feladatoktól, hogy azok a nagyobb képre koncentrálhassanak.

A Zapier korlátai

Ha problémákba ütközik a Zap létrehozása során, nehéz lehet a hiba okát megtalálni.

Zapier árak

Ingyenes árazási tervek elérhetők

Starter: 29,99 USD havonta, havi számlázással

Professzionális: 73,50 USD havonta, havi számlázással

Csapat: 103,50 dollár havonta, havi számlázással

Vállalat: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot velünk.

Éves számlázás esetén kedvezmények elérhetők.

Zapier értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2700 értékelés)

