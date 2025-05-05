A 10 legjobb Pivotal Tracker alternatíva és versenytárs 2025-ben

Az Agile módszertan a folyamatos fejlesztésről szól. 📈

Az ötlet egyszerű: bontsa fel munkáját kisebb időszakokra, hogy új iterációk vagy kiadások folyamatos szállításával elégedetté tegye ügyfeleit.

Oké, talán nem is olyan egyszerű. Az Agile projektmenedzsment sok gondos tervezést, csapatmunkát, a haladás nyomon követését, a célok összehangolását és még sok mást igényel. Ezért támaszkodnak a csapatok a hatékony Agile projektmenedzsment szoftverekre, hogy minden lépésnél a terv szerint haladjanak.

És itt jön be a képbe a Pivotal Tracker. 🙂

A 2006-ban alapított Pivotal Tracker veteránnak számít az Agile projektmenedzsment területén. Ugyanakkor hiányoznak belőle néhány fontos funkciók, ami miatt kevésbé ideális azoknak a csapatoknak, amelyek nem kizárólag a szoftverfejlesztésre koncentrálnak. És bár az Agile módszertant eredetileg szoftverfejlesztő csapatok számára hozták létre, ezek a gyakorlatok ma már gyakorlatilag bármilyen nagyszabású projektben hasznosak. Ezért sokan keresnek alternatívákat a Pivotal Trackerhez – és mi itt vagyunk, hogy segítsünk.

Kövesse nyomon, ahogy elmélyülünk a Pivotal Tracker által a felhasználók számára jelentett kihívásokban és hátrányokban, valamint a 10 legfontosabb szoftveralternatívában, amelyek ezeket a problémákat orvosolják. Találjon részletes funkcióleírásokat, előnyök és hátrányok listáját, árakkal kapcsolatos információkat és még sok mást!

Mi az a Pivotal Tracker?

A Pivotal Tracker egy népszerű Agile projektmenedzsment eszköz, amely segíti a szoftvercsapatokat az együttműködésben, a projektek tervezésében és a folyamatok kezdettől végéig történő felügyeletében. A „történetek” létrehozása köré épül, amelyek kis projekteket vagy funkciókat jelentenek, és kiválóan alkalmas a részletes projektelemzéshez és a folyamatokról szóló jelentésekhez szükséges kulcsadatok rögzítésére.

A Pivotal Tracker több beépített együttműködési funkcióval is rendelkezik, amelyekkel a tagok naprakészek maradhatnak, például megjegyzések, tevékenységek szakasz, követési funkció, @említések és értesítések.

via Pivotal Tracker

A Pivotal Tracker további főbb jellemzői:

Robusztus API és integrációk a fejlesztők technológiai eszköztárához való illeszkedés érdekében

Becsülje meg az egyes történetekhez szükséges időt és komplexitást

A történetek drag and drop módszerrel rendezhetők prioritás szerint

Hibajelentés és -kezelés

Címkék a történetek kereséséhez, rendezéséhez és szűréséhez

Vizuális történetblokkolók az akadályok elkerülésére

És még sok más! De a Pivotal Trackernek is vannak hátrányai. Néhányat említsünk meg...

Jellemzői nem elég rugalmasak

Nehéz testreszabni

Zavaros felhasználói felület, általában nem a leginkább felhasználóbarát

Csak szoftverfejlesztő csapatok számára hasznos.

Nincs Gantt-diagram funkció

És még sok más. 👀

Mit tegyen? Búcsút int a Pivotal Trackernek, és idejét produktívabban fekteti be – egy hatékony Pivotal Tracker alternatívába. 🙂

Mit kell keresni egy Pivotal Tracker alternatívában?

A Pivotal Tracker az Agile csapatok számára számos alapvető követelményt teljesít, de az Agile módszertan maga a folyamatos fejlesztésen alapul – és a projektmenedzsment szoftvernek ezt tükröznie kell! Ráadásul a Pivotal Tracker egyik legnagyobb hátránya, hogy kizárólag szoftverfejlesztő csapatoknak szól. Ez megnehezíti az iparágak, a gyorsan növekvő csapatok, az alkalmazási esetek és egyebek közötti alkalmazkodást.

A ClickUp több mint 15 nézetével a szervezetek minden csapat számára átfogó megoldást kapnak.

Amikor a következő szoftver alternatíváját keresi, figyeljen a Pivotal Tracker alapvető jellemzőire, amelyek kiegészítik ezeket a kritikus tulajdonságokat:

Rugalmas és testreszabható funkciók

Több projektnézet (beleértve a Gantt-diagramokat)

Sablonok a platform gyorsabb használatához

Intuitív és felhasználóbarát felület

Rendkívül vizuális kialakítás

Többféle módon együttműködő

Műszerfalak, betekintés és a haladás nyomon követése

A jó hír az, hogy a legtöbb modern és versenyképes projektmenedzsment szoftver tényleg rendelkezik ezekkel a funkciókkal, amelyeket minden méretű és költségvetésű csapatnak kínál.

A kevésbé jó hír? Lehet, hogy sok eszközt át kell nézned, mire megtalálod a csapat számára megfelelő Pivotal Tracker alternatívát. Ahelyett, hogy időt és energiát áldoznál erre a próba-hiba folyamatra, kezdd itt! 🙂

A projektmenedzsment 10 legjobb Pivotal Tracker alternatívája

Elvégeztük a házi feladatunkat, hogy összeállítsuk Önnek a legjobb 10 Pivotal Tracker alternatíva listáját az Agile csapatok számára.

Ne pazarolja az idejét az interneten való keresgélésre, hanem jegyezze fel a legfontosabb versenytársak legfontosabb jellemzőit, előnyeit és hátrányait, árait, értékeléseit és egyebeket. 🙌🏼

1. ClickUp

Az agilis munkafolyamatok vizualizálása a ClickUp Board nézet segítségével

A ClickUp az egyetlen olyan all-in-one termelékenységi szoftver, amely elég hatékony ahhoz, hogy az alkalmazásokban végzett munkádat egyetlen együttműködési és dinamikus platformra centralizálja. A ClickUp a Pivotal Tracker ideális alternatívája, több száz teljesen testreszabható funkcióval és több mint 1000 integrációval, amely teljes körű megoldásokat kínál az Agile csapatok számára az iparágakban, még az örökre ingyenes csomagjában is.

A ClickUp több mint 15 munkafolyamat-nézetet kínál, köztük listát, naptárat, Kanban-stílusú táblát és még Gantt-nézetet is, hogy minden szögből láthassa feladatait és az elért eredményeket. Ráadásul a ClickUp-ban rengetegféleképpen lehet együttműködni – akár szálakba rendezett feladatkommentekkel, hozzárendelt kommentekkel, csevegőnézettel, akár a rendkívül vizuális Whiteboards eszközzel.

A ClickUp legjobb jellemzői

A ClickUp korlátai

A sok kiegészítő funkció egyes felhasználók számára tanulási görbét jelenthet.

A mobilalkalmazás még nem minden nézetet kínál!

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD felhasználónként, havonta

Üzleti : 12 dollár felhasználónként, havonta

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot a ClickUp-pal az egyedi árakért.

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5670+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3540+ értékelés)

2. Jira

via Jira

A Jira egy hibajelentő és projektmenedzsment szoftver, amelyet Agile csapatok és fejlesztők számára terveztek. A projektmenedzserek fejlettebb jelentési opciók, például a felhasználói munkaterhelés, az átlagos probléma-kor és a legutóbb létrehozott problémák segítségével okosabban tervezhetik a sprinteket. A Release Burndown Chart funkció lehetővé teszi a menedzserek számára, hogy nyomon kövessék és figyeljék a teljes kiadás előrehaladását, míg a Cumulative Flow Diagram segítségével a projektmenedzserek bármikor láthatják a munka mennyiségét és állapotát.

Ha nem fejlesztői csapatról van szó, akkor lehet, hogy a szigorú projektnézeteket nehéz lesz testreszabni. A Jira Agile felülete a Kanban és a SCRUM táblákra épül. Ez tökéletes megoldás, ha a csapat sprintokban dolgozik, de nehéz használni funkciók közötti projektmunkához. Például nem lehet könnyen létrehozni különböző nézeteket a projekt előrehaladásáról, amelyek nem fejlesztési feladatokat is tartalmaznak, mint például az ügyfélértékelések és a tervezési iterációk.

Olvassa el az Agile SCRUM kifejezések részletes szótárát!

A Jira legjobb jellemzői

Scrum táblák sprintekhez

Kanban táblák a problémák nyomon követéséhez

Útitervek a feladatok delegálásához

Jelentések és irányítópultok

A Jira korlátai

A csapatok számára meredek tanulási görbe a képzés és a testreszabott munkafolyamatokba való integrálás terén (nézze meg a Jira alternatíváit

A felhasználók nem tudják értékelni a projekt kockázatait vagy költségeit, ami bonyolítja a projektmenedzsmentet.

A Jira árazása

Ingyenes : 10 felhasználó számára

Standard : 7,75 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Prémium : 15,25 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Vállalati: Az árakról érdeklődjön a Jira-nál.

Jira értékelések és vélemények

Capterra: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

G2: 4,2/5 (5000+ értékelés)

Hasonlítsa össze a Jira-t és a Linear-t!

3. Aha!

Az Aha! egy termékmenedzsment szoftver, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a termékfejlesztési tervek kezelésében, a funkciók prioritásainak meghatározásában és a többfunkciós csapatokkal való együttműködésben. Intuitív felületet biztosít, amely minden szükséges erőforrást kínál a projekt követelményeinek hatékony tervezéséhez. Az Aha! segítségével a csapatok könnyedén együttműködhetnek a projektekben valós időben, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak.

Az Aha! alkalmazásban a csapatok központi platformon keresztül áttekinthetik az ügyfelek visszajelzéseit, vizualizálhatják a projekt előrehaladását és megoszthatják a termékkel kapcsolatos észrevételeiket. Ennek eredményeként a csapatok azonosíthatják az ügyfelek problémáit, prioritásokat állíthatnak fel és tervezhetnek projekteket, valamint jobban megérthetik a piaci igényeket. Az Aha! emellett egyszerűsíti az együttműködést az ötletek megosztására és a stakeholderek visszajelzéseinek begyűjtésére szolgáló eszközökkel.

Aha! legjobb funkciói

Problémák és hibák láthatósága a Zendesk, GitHub és Sentry szolgáltatásokban

Automatizálási funkcióval rendelkező munkafolyamat-tábla

Nyílt forráskódú kiterjesztések az ágak, pull requestek és build-ek állapotának nyomon követéséhez minden felhasználói történetben.

Több mint 30 natív integráció, beleértve a Jira, Slack, Azure DevOps , Salesforce, Google Analytics és Zendesk alkalmazásokat.

Aha! korlátai

A fejlesztői csapatok számára kidolgozott árazási tervek drágák más Pivotal Tracker alternatívákhoz képest.

Nincs jegyzetfunkció

Aha! árak

Létrehozás : Ingyenes

Fejlesztés : 9 USD/hó felhasználónként

Ötletek : 39 USD/hó felhasználónként

Útitervek: 59 USD/hó felhasználónként

Aha! értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Hasonlítsa össze az Aha! és a Jira!

4. Asana

via Asana

A következő Pivotal Tracker alternatíva az Asana, egy projektmenedzsment és együttműködési eszköz, amely segít a csapatoknak munkájuk szervezésében, nyomon követésében és kezelésében. A platform olyan fontos funkciókat kínál, mint naptárak, beszélgetések és fájlmegosztás, amelyek segítenek a csapatoknak munkájukat kézben tartani és hatékonyan kommunikálni.

A csapatok feladatok és alfeladatok létrehozhatnak, azokat a csapat tagjaihoz rendelhetik, és határidőket állíthatnak be. Ez a szervezési szint megkönnyíti a munkaterhelés kezelését és elszámolását. Az Asana rendelkezik naptár nézettel is, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy összes feladatukat időrendi formában lássák, és úgy tervezzék meg munkájukat, hogy a határidőket időben betartsák.

Nézze meg az Asana alternatíváit !

Az Asana legjobb funkciói

Megosztható irányítópultok a csapatok és projektek előrehaladásának nyomon követéséhez

Automatizálási szabályok a csapat tagjainak vagy projekteknek küldött kérésekhez

Bővített ütemtervek a projekttervezéshez

Személyre szabott kapacitásküszöbök

Az Asana korlátai

Nem alkalmas szoftverfejlesztő csapatok vagy komplex projektek számára.

Más alternatívákkal ellentétben, például a ClickUp-pal, nem lehet több felelőst hozzárendelni.

Az Asana árai

Alapszintű: Ingyenes

Prémium : 10,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti : 24,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az Asana-nál.

Asana értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (több mint 11 000 értékelés)

G2: 4,3/5 (9000+ értékelés)

5. Wrike

via Wrike

A Wrike egy projektmenedzsment szoftver, amely segít a csapatoknak a munkájuk szervezésében, tervezésében és elvégzésében. Számos funkciót kínál, többek között feladatkezelést, fájlmegosztást, időkövetést és valós idejű kommunikációt. A Wrike-ot minden méretű és iparágú csapat használhatja, a kis startupoktól a nagyvállalatokig.

A Wrike projekt-dashboardjai testreszabhatók úgy, hogy egy adott projekthez vagy csapathoz releváns specifikus adatokat és mutatókat tartalmazzanak. Például egy szoftverfejlesztő csapat kódlefedettségi és tesztelési eredményeket tartalmazó mutatókat, míg egy termékmarketing csapat pedig az elfogadási arányokat és az ügyfélszerzési költségeket (CAC) tartalmazó mutatókat vehet fel.

A Wrike legjobb funkciói

Feltételes logikával rendelkező igénylőlapok

Ismétlődő munkafolyamatok automatizálása

Projekt erőforrás-tervezés

Projekt irányítópultok

A Wrike korlátai

A Gantt-diagramokat csak a fizetős verziókban lehet megtekinteni (további információk a Wrike alternatíváiról ).

Az alkalmazáson belüli időkövető funkció csak a Business vagy Enterprise csomagokhoz érhető el.

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat : 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Wrike-kal.

Pinnacle: Az árakról érdeklődjön a Wrike-nál.

Wrike értékelések és vélemények

Capterra: 4,3/5 (1900+ értékelés)

G2: 4,2/5 (több mint 3200 értékelés)

6. Monday.com

via Monday

A Monday.com projektmenedzsment és együttműködési eszköz segít a csapatoknak a munkájuk tervezésében, szervezésében és végrehajtásában. A csapat tagjai táblákat hozhatnak létre és a feladatokat kártyákba rendezhetik, amelyeket a platform vizuális, rugalmas és testreszabható funkciói segítségével oszlopok között mozgathatnak, hogy a különböző projektfázisokat ábrázolják.

A Monday számos funkcióval rendelkezik, többek között naptárakkal, beszélgetésekkel és fájlmegosztással, amelyek segítenek a csapatoknak a szervezettség fenntartásában és a hatékony kommunikációban. Ezenkívül számos más eszközzel és alkalmazással is integrálható, ami lehetővé teszi a csapatok számára a munkafolyamat-kezelési folyamatok racionalizálását.

Nézd meg a többi hétfői alternatívát!

A Monday legjobb jellemzői

Naptár widget, amely megmutatja, mely feladatok melyik projekthez tartoznak

Testreszabható munkafolyamatok a projektek kezeléséhez

Függőségi projektkövetés

Munkaterhelés-kezelés

Hétfői korlátozások

A funkciók nem részletesek a szoftverfejlesztő csapatok számára.

A műszerfalak fizetős prémium funkciók.

Hétfői árak

Egyéni : Örökre ingyenes

Alap : 8 USD/hely havonta, 3 helytől kezdődően

Standard : 10 USD/felhasználó/hónap, 3 felhasználótól kezdve

Pro : 16 USD/felhasználó/hónap, 3 felhasználótól kezdve

Vállalati: Az árakról érdeklődjön a Monday-nál.

Hétfői értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (több mint 3300 értékelés)

G2: 4,7/5 (több mint 6600 értékelés)

7. Trello

via Trello

A Trello egy webalapú projektmenedzsment és csapatmunkát támogató eszköz, amely Kanban-stílusú táblát használ a csapatok feladatainak és projektjeinek kezeléséhez. A felhasználók minden táblán kártyákat hoznak létre a feladatok vagy elemek ábrázolásához, és azokat oszlopok között mozgatva jelzik a különböző előrehaladási szakaszokat.

Ha több munkafolyamatot szeretne létrehozni egy Trello-hoz hasonló projektmenedzsment szoftverben, először külön táblákat kell létrehoznia minden egyes munkafolyamat számára. Ezután minden táblán belül oszlopokat kell létrehoznia, amelyek a munkafolyamat különböző szakaszait jelzik, például „Backlog” (Hátralék), „In Progress” (Folyamatban), „In Review” (Felülvizsgálat alatt) stb. Ezután kártyákat kell létrehoznia a feladatok vagy elemek hozzáadásához, és a munkafolyamat előrehaladtával áthelyezni őket az oszlopok között.

A Trello legjobb jellemzői

Kanban táblák, naptárak, ütemtervek és irányítópultok projektekhez

Az automatizálás minden Trello táblába beépítve van, kódolás nélkül.

Power-Ups (pluginek) más alkalmazásokhoz és eszközökhöz való kapcsolódáshoz

Ismételhető munkafolyamat-sablonok több projekt számára

A Trello korlátai

A feladatrétegek könnyen felhalmozódhatnak, ha nagy volumenű projekteket kezel.

A legtöbb funkció nem elérhető az ingyenes verzióban (nézze meg a Trello alternatíváit ).

A Trello árai

Ingyenes

Standard : 5 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Prémium : 10 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Trello-val.

Trello értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (több mint 22 000 értékelés)

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

8. Pendo

via Pendo

A Pendo ügyfélsiker-platform segít a csapatoknak javítani a digitális élményt azáltal, hogy lehetővé teszi számukra, hogy megértsék, hogyan interagálnak ügyfeleik termékeikkel, visszajelzéseket gyűjtsenek és adat alapú döntéseket hozzanak.

A Pendo platformja elemzéseket, szegmentálást, elkötelezettségi eszközöket, betekintést és használatkövetést tartalmaz. A valós idejű elemzések segítségével láthatja, mit csinálnak az ügyfelei a termékével. A szegmentálás lehetővé teszi, hogy az ügyfeleket viselkedésük alapján személyiségtípusokba csoportosítsa. Az elkötelezettségi eszközök segítségével közvetlenül kommunikálhat az ügyfeleivel. A betekintés segítségével megértheti a felhasználói viselkedési mintákat az idő múlásával. A használatkövetés pedig pontosan megmutatja, mely funkciókat használják a felhasználók a leggyakrabban.

A Pendo legjobb funkciói

Data Explorer eszköz a termékadatok eléréséhez, felfedezéséhez és elemzéséhez

Kvantitatív mutatók az általános termék iránti elkötelezettség mérésére

Portfólió összefoglalók és alkalmazáson belüli útmutatók

Minden Pendo Guide felhasználó számára elérhető.

A Pendo korlátai

Korlátozott skálázhatóság az agilis csapatok számára, akik projektmenedzsment funkciókat keresnek.

A testreszabási lehetőségek korlátozottak az ügyfélprofilok esetében.

A Pendo árazása

Ingyenes csomag

Az árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel a kapcsolatot a Pendo-val.

Pendo értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

G2: 4,4/5 (több mint 1100 értékelés)

9. TeamGantt

via TeamGantt

A TeamGantt egy webalapú projektmenedzsment szoftver, amelyet csapatok számára fejlesztettek ki, hogy Gantt-diagram nézet segítségével tervezhessék és ütemezhessék munkájukat. A Gantt-diagramok egyfajta oszlopdiagramok, amelyek a projekt feladatait és azok időbeli függőségét jelenítik meg, így könnyen látható, hogy a feladatok mikor kezdődnek és végződnek, valamint hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz.

A TeamGantt szoftvere lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feladatokat hozzanak létre, rendeljenek hozzá és kövessenek nyomon, együttműködjenek a csapat tagjaival, valamint kezeljék az erőforrásokat és a költségvetést. Emellett olyan fejlett funkciókat is kínál, mint a feladatok függőségei, egyéni mezők és integráció más eszközökkel, például a Trello és a Slack alkalmazásokkal. A TeamGantt célja, hogy segítse a csapatokat munkájuk vizualizálásában, a határidők betartásában és a szervezettség fenntartásában, hogy projektjeiket időben és a költségvetés keretein belül tudják megvalósítani.

A TeamGantt legjobb jellemzői

Vizuális feladatjelentés a projekt céljainak és előrehaladásának nyomon követéséhez

Könnyen elérhető erőforrás-kezelési fül

Portfólió nézetek és jelentések

Tervezett ütemterv vs. tényleges ütemterv

A TeamGantt korlátai

Komplex függőségi funkcionalitás

Az időkövetés fizetős funkció.

TeamGantt árak

Lite : 19 USD/hó menedzserenként, éves számlázással

Pro : 49 USD/hó menedzserenként, éves számlázással

Vállalati: 99 USD/hó menedzserenként, éves számlázással

TeamGantt értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

G2: 4,8/5 (több mint 800 értékelés)

10. nTask

via nTask

A csapatok és az egyének a nTask feladat- és projektmenedzsment platformjával egyszerre tudják kezelni, együttműködni és prioritásokat felállítani a feladatokkal kapcsolatban. A feladatlisták, Kanban táblák, ütemtervek, Gantt-diagramok, időkövetés és testreszabott irányítópultok mellett hatékony csapatmunkát segítő eszközöket is kínál.

Az nTask automatizált emlékeztető és értesítési rendszerével a csapatok további segítséget kapnak a projekt határidőinek nyomon követéséhez. A felhasználók például beállíthatnak automatikus emlékeztetőket, amelyek néhány nappal a feladat határideje előtt elküldésre kerülnek.

Az nTask legjobb jellemzői

Drag-and-drop Kanban táblák

Gantt-diagramok a feladatok függőségeivel

Időbecslések és időkövetés

Dokumentumkezelés

Az nTask korlátai

Legalkalmasabb kis- és közepes méretű csapatok számára, komplex projektek nélkül.

A nagy fájlok csatolása megosztáskor a szokásosnál hosszabb időt vesz igénybe.

nTask árak

Premium : 20 dollár/hó 5 felhasználó számára

Üzleti : 60 USD/hó 5 felhasználó esetén

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az nTask-kal.

nTask értékelések és vélemények

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

G2: 4,4/5 (10+ értékelés)

Az agilis projektmenedzsment a ClickUp-pal kezdődik

A csapatod számára legjobb Pivotal Tracker alternatíva megtalálásának kulcsa a rugalmasság.

És csak egy Agile projektmenedzsment szoftver ígérhet ilyen szintű rugalmasságot, intuitív felületet, több száz funkcionális funkciót, gazdag sablonkönyvtárat és még sok minden mást – ez a szoftver pedig a ClickUp. 🏆

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és rengeteg Agile eszköz, több mint 1000 integráció, irányítópult és még sok más áll rendelkezésére. 📈