A 11 legjobb munkaterületi szoftvereszköz 2025-re

Minden vezetőnek megvan ez a tapasztalata: egy csapattag távozik, és hirtelen a projektek felének kontextusa is eltűnik.

Miért állapították meg ezt a határidőt? Mi a legfrissebb hír a beszállítóval folytatott tárgyalásokról? Hol vannak azok a fájlok, amelyeket megosztani ígértek?

Ha csapata munkája nem közös terekben, hanem az emberekben zajlik, akkor érdemes kipróbálnia a munkaterületi szoftvereket. Ebben a blogbejegyzésben 11 legjobb eszközt választottunk ki, amelyekkel helyreállíthatja a nyugalmat a vihar után. ⚒️

A legjobb munkaterületi szoftverek áttekintése

Íme egy kis ízelítő az összes ingyenes projektmenedzsment szoftverből. 📊

Mit kell keresnie a munkaterületi szoftverekben?

Íme néhány elengedhetetlen funkció, amely a munkaterületi szoftvereszközt hatékonnyá teszi digitális átalakulási stratégiájában:

Valós idejű együttműködés és kommunikáció: Támogatja az azonnali csevegést, videokonferenciákat, jegyzetelést és élő közös szerkesztést.

Egységes feladat-, fájl- és munkafolyamat-kezelés: A feladatkövetés, a fájlmegosztás, a megjegyzések, a jóváhagyások és a projekt táblák egyetlen felületen egyesítve.

Automatizálás és mesterséges intelligencia funkciók: Elvégzi a rutin feladatokat, és mesterséges intelligenciát használ a tartalom összefoglalásához, emlékeztetők létrehozásához vagy adatok elemzéséhez.

Többféle vizuális nézet: Különböző módszerekkel tekintheti meg munkáját, például Kanban táblák, naptárak, idővonalak és Gantt-diagramok segítségével.

Integráció és bővíthetőség: Csatlakozik a munkaterületén már meglévő eszközökhöz, és API-t biztosít az egyedi munkafolyamatokhoz.

Biztonsági és adminisztrációs ellenőrzések: Robusztus felhasználói jogosultságok, titkosítás, SSO-támogatás és megfelelőségi eszközök az elosztott csapatok közötti adat-hozzáférés biztonságos kezeléséhez.

🔍 Tudta? Mark Kozak-HollandThe History of Project Management (A projektmenedzsment története) című könyve szerint a történelmi projektek, az ókori építkezésektől a birodalmi léptékű kezdeményezésekig, sok olyan elvet alkalmaztak, amelyet ma is használunk: projekt szponzorálás, meghatározott csapatok és strukturált folyamatok.

A legjobb munkatér-szoftverek

Íme a legjobb munkatér-szoftverek közül válogatásunk. 👇

1. ClickUp (A legjobb testreszabható, all-in-one munkaterület csapatok számára)

Hozza létre csapata munkaterületét a ClickUp segítségével Testreszabhatja munkaterületét a ClickUp segítségével.

A mai munka nem működik.

Projekteink, tudásunk és kommunikációnk különböző, egymástól független eszközökön van szétszórva, ami lassítja munkánkat.

A ClickUp projektmenedzsment szoftver megoldja ezt a problémát egy olyan, munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazással, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Osztja fel a munkát a ClickUp Tasks segítségével

A ClickUp Tasks az a hely, ahol a tervezés végrehajtássá válik. Ezek az építőelemek lépéseként segítik a csapatokat abban, hogy lássák, mit kell tenni, mikor és ki által.

Adjon hozzá függőségeket a ClickUp feladatokhoz, hogy meghatározza a munkájához megfelelő sorrendet

Tegyük fel, hogy egy termék bevezetését irányítja. Hozzon létre egy „Bevezetési céloldal” feladatot, majd bontsa azt alfeladatokra: szövegírás, tervezés, fejlesztői integráció, tesztelés és élesítés. Minden alfeladatnak megvan a saját felelőse, határideje és függőségei.

Szüksége van a munkafolyamatok testreszabására? Adjon hozzá ClickUp egyéni mezőket, hogy nyomon követhesse például a csatornatípust, a régiót vagy az eszköz típusát. Ezenkívül a ClickUp egyéni feladatállapotokat is használhat, hogy tükrözze a csapat munkamódszerét, például „Jogi felülvizsgálat alatt” vagy „Fejlesztés által blokkolva”.

Dolgozzon okosabban a ClickUp Brain segítségével!

Mostantól a munkaterülete igazán hatékony lesz.

A ClickUp Brain egy beépített mesterséges intelligencia asszisztens, amely a munkaterület minden részébe beépül.

Kérdezzen bármit a ClickUp Brain-től a munkaterületével kapcsolatban, és azonnal kapjon hasznos válaszokat

Segítségre van szüksége a feladatleírások megírásában vagy a frissítések összefoglalásában? Használja a ClickUp Brain alkalmazást a következő lépések generálásához, az előrehaladás összefoglalásához, vagy akár a naptár automatikus blokkolásához a munkaterhelés alapján.

Egy hét szünet után próbál utolérni a lemaradást? Csak kérdezze meg: Mi változott a bevezetési projektben a múlt héten? Vagy mely feladatok késnek a weboldal átalakításában?

A ClickUp Brain átkutatja az egész munkaterületét, például a megjegyzéseket, frissítéseket, dokumentumokat, csevegéseket és idővonalakat, hogy világos, megvalósítható válaszokat adjon Önnek. Akár feladatokat is beilleszthet, kapcsolódó dokumentumokat linkelhet, és AI segítségével automatikusan generálhat képkoncepciókat vagy kampányokat.

Alakítsa ötleteit tudássá a ClickUp Docs segítségével

Miután a feladatok elindultak és a csapata összehangoltan dolgozik, a következő kihívás annak kitalálása, hogy hová kerüljön az összes tudás.

A ClickUp Docs az a hely, ahol csapata wikiket szerkeszthet, SOP-kat módosíthat és valós időben együttműködhet, legyen szó termékleírásról, bevezetési ellenőrzőlistáról vagy bevezetési tervről.

Adjon hozzá ellenőrzőlistákat és gazdag formázási elemeket a ClickUp Docs-ban

Tegyük fel, hogy csapata a korábban említett „Landing Page” feladaton dolgozik. Ön közvetlenül a feladatban hoz létre egy dokumentumot, hogy megírja a vázlatot. A marketingesek bekapcsolódnak a szerkesztésbe, a termékfejlesztők megjegyzéseket fűznek hozzá, a jogi osztály pedig végleges jóváhagyást ad, mindezt egy helyen.

Nos, dokumentumot létrehozni egy dolog. Gondoskodni arról, hogy az hat hónap múlva is rendezett, hozzáférhető és használható legyen, az már egy másik dolog.

Itt jön be a ClickUp tudásmenedzsment rendszer. Minden dokumentum, amelyet a csapata létrehoz, automatikusan indexelésre kerül a Docs Hubban, egy központi helyen, ahol mappákba rendezheti, témák szerint címkézheti és fejlett jogosultságokkal szabályozhatja a hozzáférést.

A ClickUp Dashboards segítségével láthatóvá teheti az előrehaladást.

Ahogy a projekt felgyorsul, a ClickUp Dashboards segítségével mindenről áttekintést kaphat. Az all-in-one szoftver lehetővé teszi, hogy vizuális kártyák segítségével egyedi Dashboardokat hozzon létre a feladatok állapotáról, a sprint sebességéről, az időkövetésről, a célokról, a burndown diagramokról és egyebekről.

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben figyelemmel kísérheti minden feladatot, határidőt és a csapat munkaterhelését.

Például, ha a harmadik negyedévben termékbevezetést tervez. Állítson be egy műterhelés-widgetet tartalmazó irányítópultot, hogy ellenőrizhesse, nincs-e túlterhelve a tervezés vagy a fejlesztés, egy burndown-diagramot a feladatok előrehaladásának nyomon követéséhez, egy a bevezetés mérföldköveihez kötött célkövetőt, valamint egy időkövető kártyát, hogy szemmel tarthassa a számlázható órákat vagy a fókuszt.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp széles körű funkciói és testreszabási lehetőségei eleinte nyomasztóak lehetnek, különösen azoknak a csapatoknak, akik még nem ismerik a teljes körű projektmenedzsment eszközöket.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Ez a G2-es értékelés mindent elárul:

A ClickUp teljesen átalakította az ügynökségünk belső feladatainak kezelését. Lehetővé teszi, hogy egy helyen kövessem nyomon a teljes csapat munkáját, prioritásokat állítsak fel a sürgős ügyek között, és központosítsam a kommunikációt. A folyamatok automatizálásának, a többféle nézet (például lista, tábla és naptár) közötti váltásnak és más eszközökkel való integrációnak a lehetősége jelentősen növelte a napi termelékenységemet. Ez egy all-in-one platform, amely tökéletesen alkalmazkodik a munkafolyamatunkhoz, és sokkal hatékonyabbá teszi a csapatirányítást.

2. Google Workspace (A legjobb a beépített AI-vel történő zökkenőmentes együttműködéshez)

a Google Workspace segítségével

A korábban Google Apps, majd G Suite néven ismert Google Workspace egy felhőalapú termelékenységi és együttműködési csomag, amelyet a Google fejlesztett ki. Az alapvető eszközöket, köztük a Gmailt, a Naptárat, a Drive-ot, a Dokumentumokat, a Táblázatokat, a Prezentációkat, a Meetet és a Csevegést ötvözi.

Az eszközkészlet olyan funkciókkal ellátott együttműködési munkaterületet biztosít, mint az egyedi üzleti e-mail címek, a megosztott felhőalapú tárolás, a videokonferencia, az azonnali üzenetküldés és az integrált mesterséges intelligencia segítség.

A Google Workspace legjobb funkciói

Szerezze be a Gemini AI -t, hogy írjon és összefoglaljon a Gmailben, betekintést nyerjen a Sheetsben, diákat tervezzen és ötleteket gyűjtsön a Docsban.

Töltsön fel dokumentumokat, összefoglalókat vagy jelentéseket a NotebookLM -be, és kapjon összefoglalókat vagy hangos áttekintéseket.

Készítsen kódolás nélküli alkalmazásokat az AppSheet segítségével csapatfelmérésekhez, jóváhagyási munkafolyamatokhoz vagy eszközkövetéshez.

Használja a Google Naptár szolgáltatást, hogy ügyfelei és csapattársai automatikusan időpontot foglalhassanak Önnel a személyre szabott foglalási oldalon keresztül.

A Google Workspace korlátai

Nem ideális olyan csapatok számára, amelyek komplex munkafolyamatokra vagy mélyreható adminisztratív ellenőrzésre szorulnak, ezért a felhasználók a Google Workspace alternatívái felé fordulnak.

A Google Drive asztali verziója összeomolhat, és erre nincs egyértelmű megoldás.

A Google Workspace árai

Business Starter: 8,40 USD/hó felhasználónként

Business Standard: 16,80 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 26,40 USD/hó felhasználónként

Enterprise Plus: 42 USD/hó felhasználónként

Google Workspace értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 43 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 17 200 értékelés)

Mit mondanak a Google Workspace-ről a valós felhasználók?

Íme, mit mondott erről az egyik felhasználó:

A Google egyszerűen jobb, mint bárki más, ha olyan munkaterületet kell tervezni, amely segít a lehető leggyorsabban elvégezni a feladatokat. Ugyanakkor gyakrabban ütközik, mint a Microsoft 365.

🔍 Tudta? A PMBOK® által meghatározott projektmenedzsment kilenc tudásterülete minden olyan területet lefed, amely egy projekt hatékony irányításához szükséges: integráció, hatókör, idő, költség, minőség, emberi erőforrások, kommunikáció, kockázat és beszerzés.

3. Microsoft Teams (A legjobb az Office 365 ökoszisztémán belüli egységes kommunikációhoz)

via Microsoft

A Microsoft Teams egy felhőalapú együttműködési platform, a Microsoft 365 csomag része, amelyet csevegéshez, értekezletekhez, hívásokhoz, fájlmegosztáshoz és alkalmazásintegrációhoz terveztek. Az eszköz valós idejű csoportos és egyéni csevegést kínál kiváló minőségű videó- és audiokonferenciákkal.

A Google Workspace-hez képest részletesebb adminisztrációs ellenőrzést kap. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy projektek, részlegek vagy témák köré dedikált „csapatokat” vagy csatornákat hozzanak létre, lehetővé téve a szálakba rendezett beszélgetéseket, a gazdag média megosztását és a kereshető előzményeket.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Intelligent Recap , Használjon mesterséges intelligenciával működő eszközöket, mint például az a márkás értekezlet- és kommunikációs terv sablonokban , hogy minden hívás célzottabb és hatékonyabb legyen.

Cserélje le a hagyományos asztali telefonokat a Teams Phone -ra, amely támogatja a hívásirányítást, a hangpostát, az automatikus telefonközpontot és a közvetlen bejövő hívásokat.

Közösen szerkessze a Word, Excel és PowerPoint fájlokat közvetlenül a Teams alkalmazásban, verziótörténettel és megjegyzésekkel.

A Microsoft Teams korlátai

A fagyások, a hívásmegszakadások és a képernyőmegosztás hibái még mindig gyakoriak a megbeszélések során.

A házigazdák nem rendelkeznek részletes ellenőrzési lehetőségekkel, és a találkozók szerepei véletlenül a korai résztvevőknek kerülhetnek.

A Microsoft Teams árai

Microsoft Teams: Ingyenes

Microsoft 364 Personal: 9,99 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Family: 12,99 USD/hó felhasználónként

Microsoft Teams Essential: 4,80 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/hó felhasználónként

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 16 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 10 200 értékelés)

🧠 Érdekesség: 1954 nagy év volt a modern menedzsment számára. Ekkor alkotta meg Bernard Schriever, az amerikai légierő tábornoka a „projektmenedzsment” kifejezést, Peter Drucker pedig The Practice of Management című könyvében bemutatta a célok szerinti menedzsment elvét.

4. Basecamp (A legjobb egyszerű, ügyfélbarát projektkoordinációhoz)

via Basecamp

A Basecamp egy egyszerűsített, böngészőalapú projektmenedzsment és csapatmunkát támogató platform, amelyet a 37signals (ma már ismét eredeti nevén) fejlesztett ki. Segítségével olyan munkaterületeket hozhat létre, ahol minden projekt tartalmaz teendőlistákat, üzenőfalakat, fájltárolót, valós idejű csoportos csevegést (Campfire) és integrált ütemterveket.

A platform automatizált bejelentkezési kérdéseket is kínál, amelyek arra ösztönzik a csapattagokat, hogy válaszoljanak az olyan ismétlődő kérdésekre, mint például „Mivel foglalkoztál ma?”.

A Basecamp legjobb funkciói

A Hill Charts segítségével megértheti, hol halad a munka zökkenőmentesen, és hol akadozik.

A Lineup és a Mission Control segítségével figyelemmel kísérheti a munkaterhelést, felismerheti az ütemtervi ütközéseket és összehangolhatja a több projekt idővonalát.

Egyszerűsítse a kommunikációt a Pings és a Hey! menü segítségével, amely közvetlen üzeneteket és értesítéseket tesz lehetővé.

A Basecamp korlátai

Nincs részletes irányítópult és teljesítményelemzés

Az intelligens szűrés és prioritásmeghatározás nélkül a riasztások felhalmozódhatnak.

Basecamp árak

Ingyenes

Basecamp Plus: 15 USD/hó felhasználónként

Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/hó (éves számlázás)

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 5300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 500 értékelés)

Mit mondanak a Basecamp-ről a valós felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

A projektfeladatok nyomon követésére alkalmas, és a felhasználók viszonylag gyorsan beállíthatják és elindíthatják. Azonban a felhasználói felület nem túl jó, és kissé korlátozott/túlterhelt... A felhasználói felület nem túl jó, és kissé korlátozott/túlterhelt. Ha túl sok nyitott pont van, nehezebb nyomon követni, ezért továbbra is szükségünk van egy másik, tisztább eszközre a teendők kezeléséhez. Korlátozott integráció.

5. Trello (A legjobb intuitív Kanban-stílusú feladatkövetéshez)

via Trello

A Trello azoknak a csapatoknak készült, akik mozgásban gondolkodnak. Vizuális táblái segítségével a szétszórt ötletek és teendők szervezett munkafolyamatokká alakíthatók, amelyek könnyen kezelhetők és még könnyebben végrehajthatók.

Bármely munkafolyamatot lépésekre bonthat, feladatokat rendelhet hozzá, határidőket állíthat be, ellenőrzőlistákat adhat hozzá, és a beépített AI asszisztens, a Butler segítségével akár automatizálhatja is a műveleteket. Ezen felül a PowerUps segítségével bővítheti a Trello funkcionalitását, naptárakat, időkövetést, elemzéseket és mélyebb integrációt adhat hozzá ökoszisztémájához.

A Trello legjobb funkciói

A Trello Inbox segítségével mindent rögzíthet, így az e-mailekből, a Slackből vagy a Teamsből származó feladatokat, ötleteket és teendőket azonnal elmentheti.

A Trello Boards segítségével vizuálisan szervezheti munkáját, hogy tükrözze csapata működését, oszlopok, kártyák, ellenőrzőlisták és határidők segítségével.

Tükrözze a feladatokat a táblák között a Card Mirroring funkcióval, hogy ugyanazt a teendőt több helyen is nyomon követhesse.

A Trello korlátai

Nincs mélyreható betekintés és natív jelentéskészítő eszközök

A felhasználóknak a kártyákat archiválniuk kell, mielőtt törölhetik őket, ami felesleges kattintásokat jelent.

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 600 értékelés)

🔍 Tudta? Egy tanulmány kimutatta, hogy az emberek gyorsabban és határozottabban reagálnak a rövidebb határidőkre, nem csak a sürgősség miatt, hanem azért is, mert ezek a határidők jobban illeszkednek a cselekvésorientált célokhoz. A határidők azonban önmagukban nem elegendőek. A leghatékonyabbak akkor, ha összhangban vannak az adott személy aktuális gondolkodásmódjával.

6. Wrike (A legjobb strukturált projektportfóliókhoz Gantt-diagrammal és jelentésekkel)

via Wrike

A Wrike egy felhőalapú, vállalati szintű munkamenedzsment platform, amely segít a csapatoknak egyszerű és összetett projektek hatékony tervezésében, nyomon követésében és megvalósításában. A projektek méretének növekedésével együtt testreszabhatósága teszi kiemelkedővé. Egyedi irányítópultokat hozhat létre, hogy pontosan lássa, mi a fontos: a csapat munkaterhelése, a projekt állapota, a lejárt feladatok vagy a kiemelt fontosságú kampányok.

Ráadásul a kreatív csapatok számára a Wrike Proof beépített jelölő és verziókezelő eszközöket kínál. Áttekintheti a PDF-eket, képeket és videókat, időbélyeggel ellátott megjegyzéseket hagyhat, összehasonlíthatja a fájlverziókat, és jóváhagyásra továbbíthatja a fájlokat.

A Wrike legjobb funkciói

Szabványosítsa a munkák projektmenedzsment rendszerbe való bevitelét a Kérelem űrlapok segítségével.

Vizualizálja a csapatmunkát a Klaxoon által támogatott Shared Whiteboards segítségével, amely valós idejű ötletelést, brainstormingot és tervezést tesz lehetővé.

Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat a Work Intelligence segítségével, hogy automatikusan jelentsék az akadályokat és indítsák el az átadást.

Az AI kockázat-előrejelzés segítségével korán felismerheti a projekt problémáit és a lehetséges késedelmeket.

A Wrike korlátai

A Wrike szinkronizálása a meglévő technológiai eszközökkel nem mindig zökkenőmentes.

Egyes felhasználóknak gondot okoz a hiányos vagy merev szűrési lehetőségek, különösen nagy projektek kezelése esetén.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 4400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2800 értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valós felhasználók?

Íme, mit mondott egy valódi felhasználó:

Nagyra értékelem, hogy könnyedén elvégezhetem a kérésekkel kapcsolatos teendőket, és nyomon követhetem, hogy hol tartanak a lépések. Jó lenne, ha a briefet közvetlenül az alkalmazásban írnám meg, így nem kellene máshol megírni, majd utána feltölteni.

7. Zoho Projects (A legjobb megfizethető, teljes funkcionalitású projektmenedzsmenthez)

via Zoho Projects

A Zoho Projects feladatok listájával, mérföldkövekkel és Gantt-diagramokkal segít megszervezni a munkát, amelyek a tervek változásával frissülnek. Beépített időkövetés: a platform elhagyása nélkül is rögzítheti az órákat időzítők és munkaidő-nyilvántartások segítségével.

Emellett a platform munkafolyamatokat, SLA-kat, webhookokat és ütemezett üzleti szabályokat kínál az ismétlődő munkák csökkentése érdekében. A Zoho Projects integrálható más Zoho alkalmazásokkal és külső eszközökkel, például a Slackkel és a Microsoft Teams-szel, és mobil eszközökön is használható, így útközben is frissítheti az adatokat.

A Zoho Projects legjobb funkciói

Blueprints segítségével, amely egységesíti a komplex feladatfolyamatokat és jobb Automatizálja a munkát asegítségével, amely egységesíti a komplex feladatfolyamatokat és jobb csapatmenedzsmentet eredményez.

Egyszerűsítse a hibajavítást az Issue Tracking segítségével, amely kategorizálja a problémákat, automatizálja az állapotfrissítéseket, és integrálódik a GitHubbal és a Bitbucket-tel.

Összegezze a projektadatokat, automatikusan állítsa be a frissítések hangnemét, és fordítsa le a tartalmat a Zia AI segítségével.

Használja a drag-and-drop eszközöket egyedi munkafolyamatok tervezéséhez és a feladatok szakaszainak meghatározásához a Blueprint Editor segítségével.

A Zoho Projects korlátai

Ez a munkatér-szoftver jelentős beruházást igényel a bevezetés és a képzés terén.

Ha 10-nél több projektje van, a konfigurálás, a navigálás és a sablonok beállítása nehézkessé válhat.

Zoho Projects árak

Ingyenes

Prémium: 5 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 10 USD/hó felhasználónként

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

🔍 Tudta? A Pareto-diagramok mögött álló 80/20-as szabály azt jelenti, hogy a határidők 80%-ának elmulasztása a feladattípusok mindössze 20%-ából származhat. Egy diagrammal gyorsan felismerheti ezeket a problémákat, így ez elengedhetetlen eszköz a retrospektívák és a posztmortemek egyszerűsítéséhez.

8. Airtable (A legjobb rugalmas, adatvezérelt alkalmazások készítéséhez, vizuális sokszínűséggel)

via Airtable

Az Airtable egy felhőalapú munkaterületi szoftver, amely ötvözi a táblázatkezelő programok ismertségét a relációs adatbázisok teljesítményével. Ön alapokat hoz létre, amelyek minialkalmazásokhoz hasonlóak, táblákból állnak, ahol mezőket (pl. szöveg, mellékletek, legördülő menük) határoz meg, és a táblák közötti rekordokat összekapcsolja a kapcsolatok modellezése érdekében.

Kezdje azzal, hogy táblázatokat hoz létre és összekapcsolja őket, például úgy, hogy az ügyfeleket a projektekhez, a készletet pedig a megrendelésekhez rendeli. Ezután váltson a különböző nézetek között: rács (mint egy táblázat), Kanban, naptár, galéria vagy idővonal/Gantt, hogy megfeleljen a különböző munkafolyamatok igényeinek.

Az Airtable legjobb funkciói

Az AI App Builder segítségével pillanatok alatt alkalmazásokat hozhat létre, nyers adatokat teljes értékű üzleti eszközökké alakítva.

Vezessen be intelligens munkafolyamatokat AI ügynökökkel , amelyek kontextusfüggő kiváltó események és feladatok alapján hajtanak végre műveleteket az alkalmazásokon belül.

Csatlakoztassa a nagy adatkészleteket a HyperDB-hez, hogy több millió rekordot importálhasson olyan forrásokból, mint a Snowflake és a Databricks, majd ezekre építve alkosson alkalmazásokat.

Az Airtable korlátai

A nagy, összetett munkaterületeknél lassulás tapasztalható lehet.

Az adatok exportálása nem intuitív, és a felhasználók frusztrációt jeleztek, amikor megpróbálták egyesíteni a mezőket.

Airtable árak

Ingyenes

Csapat: 20 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Üzleti: 45 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)

Mit mondanak az Airtable-ről a valós felhasználók?

Egy rövid idézet egy valódi felhasználótól:

Az Airtable egy kiváló adattár, amely ötvözi a táblázatok egyszerűségét az alkalmazásszerű funkcionalitással, így rendkívül rugalmasan alkalmazható számos felhasználási területen. Az Airtable azonban nem feltétlenül a legmegfelelőbb megoldás nagy adatállományokat tartalmazó projektekhez, mivel a rekordok korlátozása a felhasználói igények függvényében szűk keresztmetszetet jelenthet.

9. Coda (A legjobb interaktív építőelemekkel rendelkező, dokumentum-alkalmazásként működő munkafolyamatokhoz)

via Coda

A Coda az, amit akkor kapsz, amikor egy dokumentum felnő, és az egész munkaterületedet irányítja. Ha döntéseket dokumentálsz, belső eszközöket építesz vagy egyedi alkalmazásokat hozol létre, ez a digitális munkaterületi szoftver ugyanolyan egyszerűvé teszi a munkát, mint egy dokumentum írása (de sokkal hasznosabb).

A platform gazdag szövegszerkesztést kombinál egymásra hivatkozó táblázatokkal, amelyek bárhol támogatják a képleteket, és miniatűr adatbázisokként működnek. Ezenkívül képletekkel és gombokkal egyedi alkalmazásokat hozhat létre, így bárki, függetlenül a kódolási ismereteitől, helyettesítheti a speciális eszközöket vagy automatizálhatja a rutinmunkákat.

A Coda legjobb funkciói

A Smart Tables segítségével statikus dokumentumokat dinamikus eszközökké alakíthat, amelyek szinkronizálják a szerkesztéseket, személyre szabják a nézeteket és frissítik az adatokat.

Válaszokat generálhat és műveleteket automatizálhat a Coda Brain segítségével, egy vállalati szintű AI asszisztenssel.

Hozzon létre intelligens irányítópultokat és jelentéseket a Coda + Snowflake által támogatott Live Queries segítségével, hogy valós idejű betekintést nyerjen az adatokba.

Integrálja az olyan alkalmazásokat, mint a Slack, a Jira és a Salesforce közvetlenül a dokumentumaiba a Coda Packs segítségével.

A Coda korlátai

Csak a fizetett „Doc Maker” szerepkörrel rendelkező felhasználók hozhatnak létre vagy szerkeszthetnek belső tudásbázisokat.

Számos funkcióhoz Coda-specifikus képzés vagy technikailag jártas rendszergazda szükséges.

Coda árak

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Csapat: 36 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Coda értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

💡 Profi tipp: Hetente mindig ellenőrizze a munkaterületi szoftver szerepkörökön alapuló jogosultságait és hozzáférési naplóit. Az adatbiztonsági óvintézkedések azzal kezdődnek , hogy tudjuk, ki mit láthat és mikor.

10. ProofHub (A legjobb az all-in-one projektirányításhoz és ellenőrzéshez)

via ProofHub

A ProofHub munkaterületi szoftvere projekttervezési, valós idejű együttműködési és ellenőrzési funkciókat kínál a csapatoknak. Projektek létrehozása, feladatok delegálása, valamint a haladás nyomon követése Kanban táblákon, Gantt-diagramokon, táblázatokban vagy naptárakban.

A kommunikáció csoportos és egyéni csevegés, szálakba rendezett beszélgetések, bejelentések és beépített ellenőrző eszközök segítségével történik, amelyekkel megjelölheted a fájlokat és kezelheted a verzióelőzményeket.

A ProofHub legjobb funkciói

Indítson célzott szálakat a kontextusban való együttműködéshez, és ossza meg ötleteit, fájljait és visszajelzéseit a Discussions segítségével.

Gyorsítsa fel az új munkatársak beilleszkedését sablonokkal, amelyekkel újra felhasználhatja a bevált munkafolyamatokat és projektbeállításokat az ismétlődő feladatokhoz.

Maradjon naprakész a Csapatbejelentések és a Naptár nézet segítségével, hogy mindenki tisztában legyen a mérföldkövekkel, sikerekkel és a közelgő határidőkkel.

A ProofHub korlátai

A ProofHub nem rendelkezik beépített AI munkafolyamat-automatizálással az ismétlődő feladatokhoz.

Nem kínál natív kiegészítőket olyan népszerű eszközökhöz, mint a Slack vagy a Google Naptár.

ProofHub árak

Ingyenes

Alapvető: 50 USD/hó

Ultimate Control: 99 USD/hó

ProofHub értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 130 értékelés)

Mit mondanak a ProofHub-ról a valós felhasználók?

Egy kritikus szerint:

Szeretem a ProofHub egyszerű használatát, ami minden felhasználó számára előnyös a csapatunkban. Úgy érzem, hogy a függőségek fejlesztésére szolgáló felhasználói felület kissé bonyolult lehet.

a Zoom segítségével

A Zoom 2011-ben egyszerű, kiváló minőségű videokonferencia-eszközként indult, és azóta egy távoli munkavégzésre szolgáló platformmá fejlődött, amelyet gyakran Zoom Workplace néven emlegetnek. Továbbra is népszerű választás marad, köszönhetően a könnyen használható HD-videokonferenciáknak, a képernyőmegosztásnak, a felvételkészítésnek, a kis csoportok számára kialakított szobáknak, a virtuális háttérképeknek és a biztonsági funkcióknak, mint például a várószobák és a végpontok közötti titkosítás.

Ez nem csupán egy csapatkommunikációs alkalmazás, hanem egy olyan modult is kínál, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy közösen szerkesszék a dokumentumokat, tervezzenek feladatokat és építsenek wikiket.

A Zoom legjobb funkciója

Priorizálja és kövesse nyomon a teendőket az AI Companion segítségével, amely rögzíti a megbeszélések tanulságait, e-maileket fogalmaz meg és felületeket hoz létre a teendőkhöz.

Egységesítse a kommunikációt a Team Chat és a Scheduler segítségével, hogy az egész munkafolyamatot kézben tarthassa.

A Workspace Reservation és a Digital Signage segítségével szervezetté teheti a hibrid munkavégzést, így a csapatok pontosan tudják, hol találkozzanak, dolgozzanak és működjenek együtt a különböző irodákban.

A Zoom korlátai

A társ-házigazda szerepeket nem lehet előre kiosztani a szervezeten kívüli személyeknek.

Bizonyos tervezési elemek kissé megnehezítik a házigazdák és a társházigazdák számára a találkozók kezelését.

Zoom árak

Ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó (1–99 felhasználó)

Üzleti: 21,99 USD/hó (1–250 felhasználó)

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 54 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 300 értékelés)

A munkaterületének szüksége van a ClickUp-ra

