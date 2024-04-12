Hogyan valósítsuk meg a digitális átalakulási stratégiát?

Néhány évvel ezelőttig a „digitális átalakulás” csak egy divatos kifejezés vagy trend volt, amelyet csak a legnagyobb és leginnovatívabb szervezetek alkalmaztak. A COVID-19 világjárvány drámai módon megváltoztatta ezt.

A McKinsey megállapítása szerint 2020 óta a termékek és szolgáltatások 55%-a – a vásárlás, a banki ügyintézés, a játékok, sőt az éttermi ételrendelés terén is – globálisan digitalizálódott. Ahhoz, hogy ma versenyképesek maradhassunk, gyors és hibátlan digitális átalakulásra van szükségünk.

Ebben a blogbejegyzésben arról beszélünk, hogyan érheti el ezt egy robusztus digitális transzformációs stratégiával.

Mi az a digitális transzformációs stratégia?

A digitális transzformációs stratégia az a átfogó megközelítés, amelyet egy szervezet alkalmaz a digitális technológiák üzleti folyamatokba való bevezetése érdekében. Ez magában foglalja a régi üzleti modellek, folyamatok és ügyfélélmények átgondolását, hogy versenyelőnyt biztosítson a digitális világban.

Íme egy rövid áttekintés arról, mi is az a digitális transzformációs stratégia, és mi nem.

Szervezeti szintű, nem apránként: A stratégia általában egy szervezet egészére kiterjedő filozófia, terv vagy megközelítés, nem pedig egy-két kisebb projekt. Tehát a „számlák automatizálása” nem stratégia.

Hosszú távú, nem rövid távú: A digitális üzleti átalakítási stratégia évekre terjed ki, és fokozatosan változtatja meg az egész szervezetet, még akkor is, ha a fejlesztések agilis módon történnek.

Inkább futurisztikus, mint azonnali: A digitális transzformációs stratégia inkább a jövőbeli üzleti tevékenység felépítésére összpontosít, mint a kisebb, azonnali problémákra. Például, míg az automatizálás bevezetése rövid távon költségmegtakarítást jelent, egy jó automatizálási stratégia hatékonyságot és versenyelőnyt biztosít a jövőben.

A változás elfogadása, nem pedig ellenzése: A digitális transzformációs stratégia az egész szervezetet átfogó változást hoz az emberek, a folyamatok és a technológia terén. Kulturális változást és digitális átalakulást is magával hoz.

A digitális transzformáció alapvetően megváltoztathatja az üzleti tevékenységét. Új lehetőségeket, üzleti modelleket és bevételi csatornákat teremthet. Innovációt és rugalmasságot hozhat létre a szervezeten belül.

Íme a digitális átalakulás legfontosabb elemei, amelyek mindezt és még többet lehetővé tesznek.

A digitális átalakulási stratégia legfontosabb elemei

A vállalati digitális transzformációs stratégia annak dokumentálása, hogyan fogja megvalósítani ambiciózus elképzeléseit a gyakorlatban. Ez az a dokumentum, amely összehangolja a vezérigazgató és a technológiai igazgató munkáját a fejlesztőkkel, a gyakornokokkal és a területi értékesítőkkel.

A digitális átalakulási stratégia néhány legfontosabb eleme a következő.

1. Stratégiai gondolkodás

A digitális stratégia több, mint egy egyszerű terv. Nem korlátozódik arra, hogy meghatározza, mikor mit kell tenni. Keretet biztosít a komplex feladat végrehajtásához, biztosítva, hogy a digitális kezdeményezések összhangban legyenek az üzleti stratégiával.

A szervezetek a következőképpen kristályosítják ki stratégiai gondolkodásukat. Nézzünk meg egy példát egy kiskereskedelmi vállalkozásból.

Vízió: A végső állapotról alkotott elképzelés.

Példa: A digitális és fizikai vásárlási élmények zökkenőmentes integrációja (azaz omni-csatornás vásárlás) az ügyfelek számára, hogy bármilyen módon megvásárolhassák, amire szükségük van.

Útiterv: A választott út és a elérendő mérföldkövek.

Példa:

Online vásárlási weboldal létrehozása

Gép tanulási modellek integrálása az ajánlások javítása érdekében

A bolt digitalizálása, hogy a vásárlók beolvasva a termékeket további információkat kaphassanak a weboldalról/mobilalkalmazásból.

Hűségprogramok megvalósítása minden csatornán

Digitális termékek, például játékok vagy közösségek létrehozása a jobb elkötelezettség érdekében

Kontextus: Verseny és piackutatás a digitális átalakulási kezdeményezések elhelyezése érdekében.

Példa: Az online kiskereskedelmi szereplők, mint például az Amazon, monopóliumot hoznak létre a vásárlók vásárlási szokásait illetően. A digitális kiskereskedelem az egyetlen módja annak, hogy versenyképesek maradjunk ebben a szegmensben, és megkülönböztessük magunkat a versenytársainktól.

Cél: Miért szükségesek ezek a digitális átalakulási erőfeszítések, és miért éppen most?

Példa: A digitális átalakulás és az abból fakadó omni-csatornás vásárlási élmény alkalmazkodik a változó ügyféligényekhez. Ha most nem tesszük meg, akkor elveszítjük meglévő ügyfélkörünket az újkori alternatívák javára.

Célok: Azok az üzleti célok, amelyeknek ez a digitális átalakulási stratégia szolgálni fog.

Példa: Később ebben a szakaszban.

2. Folyamatok átalakítása

A vezetők gyakran feltételezik, hogy a digitális átalakulás egyszerűen csak bizonyos feladatok elvégzésére szolgáló szoftverek megvásárlását és bevezetését jelenti. Ez azonban szinte soha nem igaz.

A valódi digitális átalakulás alapvető változást jelent a vállalkozás belső működésében is. Itt jönnek képbe az agilis és DevOps gyakorlatok.

Az agilis szoftverfejlesztés egy új módszer a szoftverek létrehozására, amely a gyors, apró lépésekben történő változások létrehozására és bevezetésére összpontosít. A DevOps támogatja ezt a sebességet és méretet a szoftver szállításának és az infrastruktúra változásainak automatizálásával, lehetővé téve a szervezetek számára az új funkciók, alkalmazások és szolgáltatások gyors iterálását és bevezetését.

Például ahelyett, hogy két évet töltene egy mobil vásárlási alkalmazás fejlesztésével, majd egy napon nagy hűhóval dobná piacra, a kiskereskedő kiválasztaná a legfontosabb funkciókat a minimálisan életképes termékhez, és gyorsan piacra dobná azt. Az elkövetkező néhány évben 2-4 hetes rövid sprintekben fogják bevezetni a funkciók bővítéseit.

3. Gondolkodásmód változás

A hagyományos szoftverfejlesztési szemlélet gyakran akadályozhatja a modern digitális transzformációs kezdeményezések előrehaladását. Ezért választják a szervezetek a lean szoftverfejlesztési elveket, amelyek a következőkre összpontosítanak:

Az ügyfélérték maximalizálása : Olyan szoftver fejlesztése, amely megfelel az ügyfelek és a piac igényeinek, még akkor is, ha azok gyorsan változnak.

A pazarlás kiküszöbölése : Azok a tevékenységek azonosítása és kiküszöbölése, amelyek nem jelentenek hozzáadott értéket a fejlesztési folyamat vagy az ügyfél számára.

Csapatok felhatalmazása : Felhatalmazott, önigazgatású csapatok létrehozása a tájékozott döntéshozatal és az együttműködés előtérbe helyezése érdekében.

Az egész optimalizálása : A különböző mozgó alkatrészek közötti interakciók és kapcsolatok figyelembevétele és az egész folyamat optimalizálása.

A tanulás erősítése: A folyamatos tanulás integrálása a folyamatba

4. Innováció és kreativitás

Az innováció és a kreativitás a digitális átalakulás középpontjában állnak, lehetővé téve a szervezetek számára, hogy eligazodjanak a digitális korszak komplexitásában, kihasználják az új lehetőségeket és megfeleljenek a változó ügyféligényeknek.

A digitális átalakulás során az innovációnak túl kell lépnie a nyilvánvalón. Ahogyan az Amazon tette, amikor online könyvkereskedőből a felhőalapú számítástechnika (AWS), a mesterséges intelligencia és a logisztika területén vezető vállalattá vált.

5. Elemzés

A digitális technológiák egyik legnagyobb előnye, hogy eddig lehetetlennek tartott, adatokon alapuló betekintést nyújtanak. A digitális transzformációs stratégia részeként az analitika a következőket segítheti a szervezeteknek:

A vásárlói magatartás alapján azonosítson új lehetőségeket.

Figyelje meg a trendeket, és készítsen előrejelzéseket a jövőre vonatkozóan.

Ismerje meg a visszatérő hibákat és problémákat a folyamatok optimalizálása érdekében.

6. Hatékony célkitűzés

A digitális transzformációs kezdeményezések megvalósítása több évet vesz igénybe. Gyakran folyamatosak, és az idő múlásával folyamatosan javítják a termékeket. Ez idő alatt könnyen szem elől téveszthetjük, hogy miért is kezdtük el.

Ennek elkerülése érdekében fontos, hogy egyértelmű célokat tűzzön ki, amelyek összhangban állnak a tágabb üzleti célokkal, és kézzelfogható eredményeket hoznak.

A fent említett kiskereskedelmi szervezet olyan célokat tűzhet ki maga elé, mint például:

Az új weboldal segítségével 2024-re az éves bevételek 50%-os növekedését érjük el.

Növelje a weboldalon töltött időt 15 percre

Csökkentse az átlagos pénztárnál töltött időt 90 másodpercre

Növelje az önkiszolgáló pénztárak arányát az üzletekben 80%-ra

7. Mérési és teljesítménymutatók

Míg a célok az üzleti eredményekre összpontosítanak, a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) lehetővé teszik, hogy nyomon kövesse az előrehaladást a digitális átalakulás során, ami a működési stratégia fontos része. Nézzünk meg néhány példát.

Fejlesztési sebesség

A szoftverfejlesztő csapat által minden sprintben szállított funkciók száma. Ez segít a termelékenység mérésében, ami hozzájárul a szervezet versenyelőnyéhez.

Hibaarány

Hibák száma száz sor kódonként. A hibaarány csökkentése pozitív hatással van a szoftver minőségére, ami továbbgyűrűző hatással van az ügyfélélményre.

Bevezetés gyakorisága

A mérnöki csapatok által a kódok termelésbe állításának gyakorisága. A magasabb gyakoriság lehetővé teszi a szervezet számára, hogy gyorsan reagáljon a változásokra és helyreálljon az esetleges hibákból.

Átlagos helyreállítási idő (MTTR)

Átlagos idő, amely alatt egy csapat helyreállítja a szolgáltatást rendszerhiba után. Az alacsonyabb MTTR jobb üzemidőt és rendelkezésre állást biztosít az ügyfelek számára.

Ha mindez bonyolultnak tűnik, az azért van, mert az is. A hatékony digitális transzformációs stratégia egy mátrix, amely tartalmazza a víziót, a küldetést, a célokat, a terveket, az ütemterveket, a végrehajtási utasításokat és még sok mást. Ennek megvalósítása természetesen saját kihívásokkal jár.

A digitális átalakulási stratégia megvalósításának kihívásai

A digitális transzformációs stratégiák megvalósítása során felmerülő kihívások technológiai, szervezeti vagy kulturális jellegűek lehetnek. A leggyakrabban felmerülő kihívások a következők.

Változás iránti ellenállás: Az alkalmazottak az ismeretlentől való félelem, a lehetséges munkahelyvesztés vagy a jelenlegi munkamódszerek iránti ragaszkodás miatt ellenállhatnak az új technológiáknak vagy folyamatoknak. Például azok a csapatok, amelyek megszokták a tartalom/dokumentáció létrehozását a számukra kedvező eszközökkel, ellenállhatnak egy új tartalom-workflow szoftver bevezetésének.

A változás iránti ellenállást a következőképpen lehet leküzdeni:

A munkavállalók korai bevonása az átalakulási folyamatba

Az előnyök népszerűsítése

Beszéljék meg, hogyan fog ez elősegíteni személyes fejlődésüket és hatékonyságukat.

A folyamatos tanulás és fejlesztés kultúrájának előmozdítása

Digitális készségek hiánya: A digitális átalakulási stratégia hatékony megvalósításához olyan új készségekre van szükség, amelyekkel Ön még nem rendelkezik. Ezt elkerülheti az alábbiakkal:

Befektetés a meglévő alkalmazottak továbbképzésébe

Képességek kiépítése új alkalmazottak felvételével vagy alvállalkozók bevonásával

Együttműködés a szükséges készségekkel rendelkező startupokkal és termékgyártó vállalatokkal

Az automatizálás/mesterséges intelligencia alkalmazásának mérlegelése a releváns feladatokhoz

Silosok: Az osztályok közötti szilosok megakadályozhatják a digitális átalakuláshoz szükséges zökkenőmentes információáramlást és együttműködést. Ezt a következőképpen oldhatja meg:

Funkciók közötti csapatok felállítása a jobb információcsere érdekében

A kollaboratív digitális eszközök kihasználása

A részlegek közötti tudásmegosztás ösztönzése

A piac fejlődése: A mai piacok gyorsan fejlődnek, és a fürge versenytársak folyamatosan új megoldásokat dolgoznak ki. Ahhoz, hogy versenyképes maradjon, a következőkre van szüksége:

Építsen agilitást és rugalmasságot a szervezetbe

Vegye át az agilis fejlesztési módszertanokat a könnyebb alkalmazkodás érdekében.

Tegye lehetővé az üzleti és technológiai csapatok szoros együttműködését

Kommunikációs hiányosságok: A digitális átalakulás szervezetek szintjén végrehajtott kezdeményezésként nagy léptékben valósul meg. Ez az egyes lépések között információvesztéshez vezethet. Ezt a következőképpen lehet megelőzni:

Az összes alkalmazott bevonása az átalakulás korai szakaszától kezdve

Használja ki a változáskezelési útmutatókat a folyamat zökkenőmentessé tételéhez.

Nyílt kommunikáció és dokumentáció révén átláthatóságot teremtve a szervezeten belül

Kérdések feltevése és nyílt megválaszolása

Bár néhány taktikát is felvázoltunk ezeknek a kihívásoknak a leküzdésére, ezek csak szórványosak lehetnek. A digitális átalakulási stratégia sikeres megvalósításához megfelelő eszközökre van szükség. Íme, melyek ezek és hogyan használhatja őket.

Hogyan valósítson meg digitális transzformációs stratégiát?

Ahogy eddig is tárgyaltuk, a digitális átalakulás egy hosszú távú, összetett, sokrétű kezdeményezés. Egy ilyen stratégia megvalósításának irányításához egy erre a célra kifejlesztett projektmenedzsment szoftverre van szükség, mint például a ClickUp.

Nézzük meg, hogyan valósíthatja meg a digitális átalakulási stratégiát a ClickUp segítségével.

1. Határozza meg elképzeléseit és céljait

Egy jó digitális transzformációs stratégia egy nagyszabású víziót kisebb egységekre bont. Például, ha az Ön víziója az, hogy „a mesterséges intelligenciát kihasználva differenciált ügyfélélményt nyújtson”.

A legkisebb egység lehet például: „nagy nyelvi modellek (LLM) bevezetése, hogy segítsék az ügyfeleket a weboldalon történő vásárlásban”. A víziótól a feladatokig vezető út jó szervezést igényel.

A ClickUp feladatok segítségével digitális átalakulási stratégiáját munkaterületekre, mappákra, listákra, feladatokra, alfeladatokra és ellenőrzőlistákra bonthatja. Használja ezt a munkája hierarchiájának létrehozásához.

Ezután használja a ClickUp Goals alkalmazást teljesítménymutatóihoz. Állítson be célokat számokban, százalékokban vagy igen/nem formában. Áttekintheti az összes célt egy helyen, és könnyedén nyomon követheti az előrehaladást.

Állítsa be és kövesse nyomon céljait a valós életben a ClickUp célok irányítópultjával

2. Mérje fel a jelenlegi képességeket, és dolgozza ki az útitervet

Mielőtt bármilyen átalakítást végrehajtana, tisztázza, hogy jelenleg mivel rendelkezik. Végezzen alapos értékelést a jelenlegi digitális képességekről, folyamatokról és technológiai infrastruktúráról. Határozza meg a jelenlegi állapot és a kívánt jövőbeli állapot közötti különbségeket.

Ez az első lépés az üzleti folyamatok átalakításában. Ennek alapján dolgozzon ki egy stratégiai ütemtervet, amely felvázolja a digitális átalakulás céljainak eléréséhez szükséges legfontosabb kezdeményezéseket, projekteket és technológiákat.

Ha még nem ismeri ezt a területet, itt talál egy hasznos keretrendszert. A ClickUp digitális transzformációs stratégiája és terv sablonja mindent tartalmaz, amire szükség van a teljes folyamat kezeléséhez, a célok meghatározásától a haladás nyomon követéséig.

Készítsen teljes digitális átalakulási stratégiát a ClickUp segítségével!

3. Állítson össze egy csapatot, és indítson el egy kísérleti projektet

Állítson össze egy többfunkciós szakértői csapatot a digitális átalakulás előmozdítására. Vonjon be képviselőket az üzleti egységekből, a szoftverfejlesztésből, az ITOps-ból és más releváns részlegekből.

Indítson el egy kísérleti projektet, amely bemutatja a digitális átalakulás lehetőségeit.

Vonja be azokat a bajnokokat, akik hisznek a digitális átalakulásban, és népszerűsítik azt.

Rendszeresen tájékoztassa az összes érdekelt felet, hogy megnyerje támogatásukat.

Építsen fel egy tudásbázist a tanulságokból, és vizualizálja azokat folyamatábrázoló eszközökkel a későbbi optimalizálás érdekében.

Térképezze fel üzleti folyamatait a ClickUp Whiteboard segítségével!

4. Végrehajtás és méretezés

A sikeres kísérleti projektek után kezdje meg a digitális kezdeményezések szélesebb körű bevezetését, folyamatosan figyelemmel kísérve az előrehaladást és szükség szerint módosítva a stratégiákat. A ClickUp eszközei úgy lettek kialakítva, hogy minden lépésnél támogatást nyújtsanak Önnek.

Szervezés: Hozzon létre feladatokat, írjon részletes leírásokat, rendeljen hozzá felhasználókat, kövesse nyomon a függőségeket, állítson be határidőket és figyelje a haladást a ClickUp feladatok segítségével.

Együttműködés: Gyűjtse össze a csapatot, hogy megjegyzéseket fűzzenek, kérdésekre válaszoljanak, visszajelzéseket megvitassanak, és az ötleteket cselekvési tételekké alakítsák a ClickUp Chat nézet segítségével. Korlátozott hozzáférést is biztosíthat tanácsadóknak, vagy csak olvasási hozzáférést üzleti érdekelt feleknek a haladás nyomon követése érdekében.

Kezelje a csapat együttműködését a ClickUp segítségével

Racionalizálás: Hozzon létre testreszabható munkafolyamatokat és egyéni mezőket, hogy a saját módszere szerint kezelhesse projektjeit. Használja a ClickUp időkövető funkcióját a termelékenység és a hatékonyság mutatóinak pontos nyomon követéséhez.

Automatizálás: Használja a több mint 100 ClickUp automatizálási funkció bármelyikét a projektmenedzsment munkájának felgyorsításához. Vagy merítsen inspirációt ezekből az üzleti folyamatok automatizálásának példáiból. Koncentráljon a fontos dolgokra.

Automatizálja a projektmenedzsment munkáját

Ütemezés: Használja a ClickUp Naptár nézetet a projekt ütemezésének hosszú távú és részletes szintű nyomon követéséhez. Tekintse át az összes mérföldkövet az idő függvényében, és szükség szerint módosítsa azokat.

Erőforrások elosztása: A ClickUp Workload nézet segítségével egy helyen láthatja, ki áll rendelkezésre, ki min dolgozik stb., és kiválaszthatja a megfelelő erőforrást a megfelelő feladathoz.

Integrálás: Az egymással összekapcsolt projektekhez különböző eszközökből származó adatokra van szükség. Használja a ClickUp több mint 1000 integrációját, hogy projektmenedzsmentjét pontosan illessze be szervezeti rendszerébe.

Monitoring és optimalizálás: Kövesse nyomon a valós idejű előrehaladást a ClickUp Dashboards segítségével a meghatározott KPI-khez képest. Válassza ki a nyomon követni kívánt mutatókat, és hozzon létre widgeteket azokhoz a műszerfalán. Alkalmazza ezeket a folyamatfejlesztési sablonokat a munkafolyamatok optimalizálása érdekében.

Kövesse nyomon a folyamat hatékonyságát a ClickUp Dashboardon.

5. Kezelje a kulturális változásokat

A jó digitális átalakulási stratégiáknak magukban kell foglalniuk a kulturális és gondolkodásmódbeli változásokat is. Használja a ClickUp alkalmazást a digitális kultúra felé való zökkenőmentes átállás elősegítéséhez.

Mesélje el a digitális átalakulás történetét az egész szervezetnek. Legyen őszinte a sikerekről és a kudarcokról. Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a történet megírásához és megosztásához. Azok számára, akik nem szeretnek sokat olvasni, használja a ClickUp Brain szolgáltatást az összefoglalók azonnali létrehozásához.

Dokumentálja digitális átalakulásának útját a ClickUp Docs segítségével.

Kérjen visszajelzést az alkalmazottaktól. Indítsa el a termékeket/szolgáltatásokat kis béta felhasználói csoportok számára, és gyűjtsön visszajelzéseket. A ClickUp Forms űrlapok kifejezetten ezeknek az információknak a rögzítésére lettek kialakítva. Ha belső felhasználóknak szánja a terméket, akkor ehhez a feladatkommenteket is felhasználhatja.

Képezze a felhasználókat. Készítsen oktatási anyagokat és dokumentációt az önálló tanuláshoz. Szükség esetén tervezzen be képzéseket és bevezető foglalkozásokat a felhasználók számára.

Jelentkezzen átalakítási bajnoknak, aki képzi és támogatja a felhasználókat a csapataiban/osztályaiban.

Most, hogy már rendelkezik a digitális átalakulás megvalósításához szükséges keretrendszerrel, íme néhány példa arra, hogyan működött ez konkrét szektorokban.

Digitális transzformációs stratégia konkrét szektorokban

Az átalakulás szükségessége szinte minden szektorban felmerült. Az átalakulás folyamata azonban szektoronként kissé eltérő lehet. Nézzük meg néhány iparágat és azok átalakulási stratégiáit!

Egészségügy

A digitális egészségügyi termékek segítik a szolgáltatókat és a betegeket a betegségek kezelésében, a kockázatok csökkentésében és az általános egészségi állapot javításában. A rákkutatásoktól a gyógyszerek teszteléséig a szervezetek az egészségügyi ellátás minden folyamatában digitális termékeket használnak.

Az egészségügyben általánosan alkalmazott digitális transzformációs stratégiák a következők:

Az AI-alapú diagnosztika javítja az egészségügyi ellátás minőségét és hozzáférhetőségét

Adatvezérelt közegészségügyi stratégia a megelőző és alapellátás területén

Hosszú távú egészségügyi adatokon alapuló személyre szabott orvosi tanácsadás

Hordható eszközök megfigyeléshez és vészhelyzetek kezeléséhez

Távegészségügy távoli orvosi konzultációkhoz

Pénzügy

A fintech startupok és a digitális elsődleges bankok gyors digitális átalakulást hoztak a piacra. A leggyakoribb felhasználási esetek közül néhány:

Omnichannel banki szolgáltatások : Zökkenőmentes, egységes banki élmény online, mobil, fiókok és harmadik fél platformjain.

Elemzés : betekintés az ügyfélélmény személyre szabásába, a csalások felderítésébe és a piaci trendek előrejelzésébe

Blockchain: Biztonságos, átlátható tranzakciók és intelligens szerződések a nemzetközi pénzátutalások költségeinek csökkentése érdekében.

Gyártás

A gyártási és ellátási lánc iparág a globális makrogazdasági zavarok miatt folyamatos változásban van. A gyártásban értéket teremtő digitális transzformációs kezdeményezések a következők:

Digitális iker : A fizikai gyártósor/ellátási lánc digitális szimulációja a jobb nyomon követés és a kockázatok csökkentése érdekében.

IoT : Összekapcsolt eszközök a különböző rendszerek közötti zökkenőmentes információgyűjtés és -áramlás érdekében

Elemzés: Részletes adatgyűjtés a gyártási és ellátási lánc egészében az optimalizálási lehetőségek azonosítása érdekében.

A szervezetek digitális átalakulásuk keretében számos iparágban valósítanak meg ilyen innovatív projekteket. De hogyan segít ez valójában az üzleti tevékenységben?

A digitális transzformációs stratégia megtérülésének mérése

A digitális átalakulási stratégia megvalósítása jelentős erőforrásokat igényel, beleértve az időt, a pénzt és a munkát. Honnan tudja, hogy ez megérte?

Háromféle mutató segíthet a digitális átalakulási stratégia megtérülésének mérésében.

Pénzügyi mutatók

Bevétel növekedés

A digitális kezdeményezéseknek, például új digitális termékeknek, e-kereskedelmi értékesítésnek vagy digitálisan továbbfejlesztett szolgáltatásoknak köszönhető bevétel növekedése.

A digitális átalakulásból származó befektetési megtérülésként a bevétel növekedésének egyik beszédes példája a Walmart, amely milliárdokat fektetett be e-kereskedelmi képességeibe és digitális ellátási láncának optimalizálásába. Megvásárolta a Jet.com-ot, kifejlesztette a Walmart+ szolgáltatást, és fejlett elemzési eszközöket vezetett be a készletek és a szállítás optimalizálása érdekében.

Ezek a kezdeményezések javították a Walmart e-kereskedelmi növekedését, racionalizálták a működést és javították az ügyfélélményt a gyorsabb szállítási idők és a jobb termékellátottság révén. A 2021-es pénzügyi évben a Walmart amerikai e-kereskedelmi értékesítése 79%-kal nőtt.

Költségmegtakarítás

A működési hatékonyság, a kézi munkaerő csökkentése, az alacsonyabb hibaarány vagy a teljes tulajdonlási költség (beleértve a kezdeti beruházást, a megvalósítást, a képzést, a karbantartást és a frissítéseket) eredményeként megvalósuló költségcsökkentések.

Megtérülési idő

Az a idő, amely alatt a projekt megtérül a kezdeti befektetés a realizált nettó haszon révén.

Ügyfélmutatók

Ügyfélélmény: A digitális kezdeményezések eredményeként javul az ügyfél-elégedettség (CSAT) és a nettó ajánlói index (NPS).

Ügyfélszerzési költség (CAC): Új ügyfelek megszerzésének költsége.

Ügyfélélettartam-érték: Az ügyfél által a vállalattal fennálló kapcsolatának élettartama alatt várhatóan teljesített összes vásárlás.

A jobb ügyfélkapcsolatok kialakítása és az ügyfelek életre szóló értékének növelése érdekében a Nike a közvetlen fogyasztói értékesítésre helyezte a hangsúlyt. E stratégia részeként a Nike átalakította weboldalát, mobilalkalmazását és tagsági programját.

Ez a digitális átalakulási stratégia drámai módon növelte az online értékesítést, javította az ügyfelek elkötelezettségét és erősítette a márkahűséget. A 2021-es pénzügyi évben a Nike digitális értékesítése 41%-kal nőtt.

A digitális értékesítési csatornákra helyezett hangsúly segítette a Nike-t a COVID-19 járvány idején a kiskereskedelmi kihívások leküzdésében, és elősegítette a vállalat tartós növekedését a digitális gazdaságban.

Működési mutatók

Működési hatékonyság: javulás olyan mutatókban, mint a ciklusidők, a munkavállalói termelékenység vagy a készletforgalom.

Minőség: Hiba csökkentés, a megfelelőségi arány javítása vagy a szolgáltatásnyújtás sebességének növelése

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Mi a digitális átalakulás stratégiai modellje?

A digitális átalakulás stratégiai modellje végigkíséri a szervezeteket az átalakulás folyamatában, és keretrendszert biztosít a digitális technológiák üzleti tevékenységbe való integrálásához. Segít olyan kezdeményezések kidolgozásában, amelyekkel elérhetők az olyan célok, mint a ügyfélélmény javítása, a működési hatékonyság, a költséghatékonyság, a munkavállalói elkötelezettség stb.

2. Melyek a digitális átalakulás hat alapvető eleme?

A digitális átalakulás hat alapvető összetevője általában a következőket tartalmazza: