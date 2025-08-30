A 10 legjobb ERG szoftver az inkluzív munkahelyek kialakításához 2025-ben

Nem azért indított ERG-t, hogy alkalmanként ebédet szervezzen és tanuljon.

Azért indította el, hogy közösséget építsen, változást hozzon létre, és minden munkavállaló érezze, hogy figyelnek rá. De a megfelelő eszközök nélkül még a leglelkesebb ERG-k is gyorsan elveszítik lendületüket.

És ez egy probléma.

🧐 Tudta? Különösen akkor, ha a Deloitte kutatása szerint az erős tartozásérzet 56%-kal növelheti a munkateljesítményt és felére csökkentheti a fluktuációs kockázatot.

Képzelje el: egy nőknek szóló technológiai ERG panelek és mentorálási körökkel indítja az évet, de központi platform hiányában a dolgok zűrzavarossá válnak. Csökken a jelentkezők száma. A önkéntesek kiégnek. Az energia elapad.

Ami merész elképzelésként indult az inkluzió érdekében, az mára eltemetődött a naptári meghívók és táblázatok alatt.

A megoldás? Kifejezetten erre a célra kialakított munkavállalói erőforrás-csoport platformok, amelyek megkönnyítik az események lebonyolítását, az elkötelezettség nyomon követését és a vezetőség számára a hatások bizonyítását, anélkül, hogy a leglelkesebb önkénteseket kimerítenék. ​

🧐 Tudta? Az alkalmazotti erőforráscsoportok modern koncepciója 1970-ben a Xeroxnál kezdődött, amikor a fekete alkalmazottak a folyamatos faji diszkriminációra és társadalmi zavargásokra reagálva megalakították a National Black Employee Caucus (Nemzeti Fekete Alkalmazotti Képviselőcsoport) nevű szervezetet. Céljuk az volt, hogy a munkahelyen teret teremtsenek az érdekképviseletnek, a támogatásnak és a fejlődésnek, megalapozva ezzel a mai ERG-ket.

Mit kell keresnie az ERG szoftverben?

Az ERG szoftver kiválasztásakor keresse meg azokat a kulcsfontosságú funkciókat, amelyek segítik az alkalmazotti erőforráscsoportok növekedését és sikerét. Ezek az eszközök javíthatják az alkalmazottak kezelését és jelentős hatást gyakorolhatnak.

Az ERG-platformok értékelésekor a következő kulcsfontosságú funkciókat érdemes előtérbe helyezni:

Intuitív felhasználói élmény: Válasszon olyan platformot, amelynek felhasználóbarát felülete minimális képzést igényel az ERG vezetői és tagjai számára.

Robusztus kommunikációs eszközök: Keressen olyan fórumokat, közvetlen üzenetküldő funkciókat és bejelentési funkciókat, amelyek elősegítik az ERG folyamatos elkötelezettségét.

Átfogó eseménykezelés: Válasszon olyan platformokat, amelyek naptárintegrációval, regisztrációs funkciókkal, emlékeztető rendszerekkel és az esemény utáni Válasszon olyan platformokat, amelyek naptárintegrációval, regisztrációs funkciókkal, emlékeztető rendszerekkel és az esemény utáni 360 fokos visszajelzésgyűjtéssel rendelkeznek.

Központosított erőforrás-tárház: Győződjön meg arról, hogy a Győződjön meg arról, hogy a személyzeti menedzsment szoftver könyvtárakat biztosít dokumentumok, videók és oktatási anyagok tárolásához és megosztásához.

Fejlett elemzési műszerfal: Válasszon olyan szoftvert, amely jelentéskészítési funkciókkal rendelkezik, hogy mérni tudja az ERG elkötelezettségét, növekedését és hatását.

Mobilbarát kialakítás: Gondoskodjon arról, hogy a mobil hozzáférés teljes körű részvételi lehetőségeket biztosítson, lehetővé téve a tagok számára, hogy akkor is részt vegyenek, ha nincsenek az asztaluknál.

Zökkenőmentes integrációs lehetőségek: Ellenőrizze a kompatibilitást a meglévő HR-rendszerekkel, kommunikációs eszközökkel és naptárakkal.

Jövőbiztos skálázhatóság: Válasszon olyan megoldást, amely a szervezetével együtt növekszik és több ERG-t is támogat.

Rugalmas testreszabás: Válasszon olyan platformokat, amelyek lehetővé teszik a munkafolyamatok konfigurálását, az adatmezők módosítását és a terminológia megváltoztatását, hogy azok tükrözzék az Ön szervezetének sajátos sokszínűségét és befogadásra vonatkozó nyelvét.

🧠 Bónusz információ: Mit jelent valójában az ERG? Az ERG nem csak az „alkalmazotti erőforrás csoport” rövidítése. A pszichológiában az ERG-elmélet (amelyet Clayton Alderfer fejlesztett ki) a szükségleteket létezés, kapcsolódás és növekedés kategóriákba sorolja. Bár ez nem áll közvetlen kapcsolatban a modern ERG-ekkel, az átfedés érdekes: a mai ERG-ek gyakran kielégítik a biztonság, a kapcsolódás és a fejlődés szükségleteit.

📚 Olvassa el még: Hogyan optimalizálhatók a humánerőforrás-folyamatok?

A legjobb ERG szoftverek áttekintése

Eszköz Legjobb funkció Elsődleges felhasználási eset Árak ClickUp – AI-alapú értekezletkezelés – Feladatok és jegyzetek zökkenőmentes integrálása – Testreszabható irányítópultok Csapatok, amelyeknek átfogó jegyzetelésre, feladatkezelésre és projektkövetésre van szükségük AI-támogatással Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető Chronus – Algoritmikus mentorprogram-párosítás – Strukturált beszélgetési útmutatók – Virtuális mentorálási eszközök Hivatalos ERG mentorprogramokkal rendelkező szervezetek, amelyek a vezető beosztású munkatársakat szeretnék összekapcsolni a feltörekvő tehetségekkel. Core: 14 995 USD/évtől; Enterprise: 24 995 USD/évtől Teleskope Affinities – Adat alapú ERG-elemzések – Hálózati térképek – Üzleti hatásokról szóló jelentések ERG-vezetők, akiknek gyakorlatias betekintésre van szükségük a csoportok egészségi állapotába, elkötelezettségébe és hatásaiba Egyedi árazás Chezie – Közösségközpontú platform – Tagfelismerő eszközök – Mobilra optimalizált kialakítás Olyan szervezetek, amelyek erős, összekapcsolt ERG-közösségek építésére és a tagok értelmes bevonására összpontosítanak. 200 ERG-tag esetén 15 000 USD/év áron Benevity Affinity Groups – Kapcsolat jótékonysági célokkal – Munkavállalói elkötelezettséget elősegítő eszközök – Adományok feldolgozása Csapatok, amelyek az ERG-ket a vállalati társadalmi felelősségvállalási törekvésekbe szeretnék integrálni, és adományozási lehetőségeket szeretnének biztosítani Egyedi árazás Affirmity ERG Platform – ERG-megfelelőség nyomon követése – Sokszínűség, méltányosság és inkluzivitás jelentése – Eseményeken való részvétel nyomon követése Azok a vállalatok, amelyeknek mérniük kell az ERG-ben való részvételt és hatást, miközben biztosítaniuk kell a sokszínűség és az inkluzivitás szabványainak betartását. Egyedi árazás MentorcliQ Diverst – Vállalati szintű ERG-kezelés – Mentorálás és utódlás tervezése – Integráció a HRIS és LMS rendszerekkel Nagy szervezetek, amelyek az ERG-ket a vezetői fejlesztésre és a mentorálásra összpontosítva bővítik Egyedi árazás Qooper ERG szoftver – AI-alapú mentorprogram-összehangolás – Eseménykezelő eszközök – Mobilra optimalizált elkötelezettségi funkciók Azok a szervezetek, amelyek strukturált mentorálással, eseménykövetéssel és hatásméréssel szeretnék bővíteni ERG-programjaikat. Egyedi árazás WeSpire – Munkavállalói elkötelezettséget növelő kampányok – Adatokon alapuló hatékonysági jelentések – Előre elkészített, testreszabható sablonok Közép- és nagyvállalatok, amelyeknek szükségük van az ERG-kezdeményezések és az üzleti eredmények összekapcsolására, valamint azok hatásának nyomon követésére. Egyedi árazás Phenom ERG – Tehetségélmény-integráció – ERG-kezelés tehetségszerzéssel – Esemény- és csoportkezelés Azok a vállalatok, amelyek az ERG-ket a tehetségszerzés és -fejlesztés stratégiáiba szeretnék integrálni Egyedi árazás

10 ERG szoftverplatform a vállalati kultúra erősítéséhez

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Íme a legjobb ERG szoftverek közül válogatásunk, amelyek közül kiválaszthatja az Ön igényeinek leginkább megfelelőt:

1. ClickUp (A legjobb az ERG-kezelés és az általános munkakezelés integrálásához)

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy jobb áttekintést és összehangolást érjen el ERG-tevékenységei terén.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás – és igen, ez magában foglalja az ERG-kezdeményezéseit is. Kezeljen mindent egy helyen, a csapata napi munkafolyamataival együtt, az eseménytervezéstől a mentori tevékenység nyomon követéséig.

Vezesse be az ERG-ket vállalatának központi munkaterületébe

A ClickUp Tasks segítségével a nagy célokat kisebb, megvalósítható feladatokra bonthatja, amelyeket könnyen kioszthat és nyomon követhet. Örökség hónap eseményt tervez? Mentorprogramot szervez? A ClickUp segítségével az ERG vezetői saját elképzeléseik szerint alakíthatják ki a programot – listák, táblák vagy naptárak segítségével, hogy azok illeszkedjenek a csapat munkamenetéhez.

A prioritási szintek, alfeladatok, egyéni állapotok és határidők segítségével mindenki összhangban marad – anélkül, hogy folyamatosan követő üzeneteket kellene küldeni.

Kiválóan alkalmas arra, hogy az alkalmazotti erőforráscsoportokat a szervezet központi munkaterületébe integrálja. A dedikált ERG-megoldásokkal ellentétben a ClickUp a sokszínűségi kezdeményezéseket a szélesebb körű vállalati munkafolyamatokba integrálja, így láthatóságot teremt, amely segít az ERG-knek a HR-stratégiákhoz való igazodásban.

📮ClickUp Insight: A szakemberek körülbelül 41%-a az azonnali üzenetküldést részesíti előnyben a csapatkommunikációhoz. Bár ez gyors és hatékony kommunikációt tesz lehetővé, az üzenetek gyakran több csatornán, szálon vagy közvetlen üzenetben jelennek meg, ami megnehezíti a későbbiekben az információk visszakeresését. Az olyan integrált megoldásokkal, mint a ClickUp Chat, a csevegési szálak konkrét projektekhez és feladatokhoz vannak rendelve, így a beszélgetések kontextusban maradnak és könnyen elérhetők.

💡 Profi tipp: Éves rendezvényeket kell szerveznie? Új tagokat kell bevonnia? Időzónák között kell koordinálnia? A ClickUp egyéni mezők segítségével nyomon követheti az önkéntes órák, az ERG típusok, a névmások és a helyszínek adatait, így semmi sem vész el a zűrzavarban.

Hozzon létre egy ERG tudásbázist a ClickUp Docs segítségével

A hatékony tudásmenedzsment és -megosztás a sikeres ERG-k középpontjában áll, ezért a ClickUp Knowledge Management központi hubként szolgál az ERG-dokumentáció számára. Az erőforráscsoportok átfogó wikiket és tudásbázisokat hozhatnak létre oktatási erőforrások, befogadásra vonatkozó bevált gyakorlatok és kulturális információk számára.

Hozzon létre egy egységes adatforrást az összes csoportdokumentációhoz a ClickUp Knowledge Management segítségével.

Az ERG vezetői strukturált ClickUp Docs dokumentumokat hozhatnak létre beágyazott oldalakkal, amelyek segítenek az új tagoknak megérteni a csoport küldetését és tevékenységeit.

Hozzon létre strukturált, együttműködésen alapuló dokumentumokat beágyazott oldalakkal és beágyazott feladatokkal a ClickUp Docs segítségével.

A platform támogatja a közös szerkesztést is, így több tag is egyszerre férhet hozzá az erőforrásokhoz és járulhat hozzá azokhoz. A verziótörténet segítségével a tartalom mindig naprakész marad, miközben a fontos kontextus is megmarad.

Tartsa a beszélgetéseket kontextusban a ClickUp Chat segítségével

A tudás önmagában azonban nem elég – a hatékony kommunikáció kelti életre ezeket az erőforrásokat. Itt jön be a ClickUp Chat, amely kontextusfüggő kommunikációt tesz lehetővé közvetlenül az ERG munkaterületén belül.

Ossza meg ötleteit, adjon visszajelzést és koordinálja a tevékenységeket anélkül, hogy több eszköz között kellene váltania a ClickUp Chat segítségével.

Az elszigetelt üzenetküldő alkalmazásokkal ellentétben a ClickUp Chat közvetlenül összekapcsolja a beszélgetéseket a feladatokkal, dokumentumokkal és projektekkel, így célzott vitákat hoz létre, amelyek fenntartják a lendületet.

🎥 Nézze meg, hogyan tartja a ClickUp Chat a beszélgetéseket szervezetten és a csapatokat összekapcsolva – nincsenek elveszett üzenetek, nincsenek szétszórt szálak. Csak koncentrált kommunikáció, amely segít a közösségek virágzásában. Az ERG szoftverekhez hasonlóan itt is az a cél, hogy minden hangnak egyértelmű teret biztosítsunk, zökkenőmentessé tegyük az együttműködést, és az elkötelezettséget valódi hatássá alakítsuk.

A platform támogatja a csapat egészét érintő bejelentéseket és a magánbeszélgetéseket, amelyek ideálisak az ERG-k széles körű kommunikációjához és az érzékeny sokszínűségi kérdések megvitatásához. Az ERG-k közötti együttműködés érdekében a csevegőcsatornákba különböző csoportok tagjai is bevonhatók, ami megkönnyíti a közös kezdeményezéseket, miközben megmarad a kapcsolat a releváns feladatokkal és dokumentumokkal.

Kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp műszerfalak, célok és űrlapok segítségével.

A ClickUp Dashboards segít vizualizálni a fontos mutatókat, mint például az eseményeken való részvétel, a tagság növekedése, az önkéntes munkaórák száma vagy a kezdeményezések befejezése. Adja hozzá a ClickUp Forms-ot, hogy az események után összegyűjtse a tagok regisztrációit vagy visszajelzéseit. Használja a ClickUp Goals-t, hogy kezdeményezéseit összehangolja a vállalat egészére vonatkozó sokszínűségi referenciaértékekkel, és nyomon kövesse a sikereket az idő múlásával.

A ClickUp Forms használható ERG-regisztrációkhoz, rendezvényekre való jelentkezéshez, visszajelzések gyűjtéséhez, a tagok elkötelezettségének egyszerűsítéséhez és az új tagok beillesztéséhez.

A ClickUp Time Tracking segít az ERG vezetőknek a önkéntes órákat feladat vagy kezdeményezés szerint nyilvántartani – ez egy értékes módszer a háttérmunkát kiemelni és a költségvetés vagy a vezetői támogatás mellett érvelni.

Az adminisztratív munkák egyszerűsítése érdekében az ERG vezetői a ClickUp Automations segítségével üdvözlő e-maileket küldhetnek, emlékeztetőket indíthatnak el vagy frissíthetik a feladatok állapotát.

Hogyan támogatja az AI az alkalmazotti erőforráscsoportokat (ERG) és az inkluzív munkaerő-felvételt?

Az ERG-k gyakran kritikus szerepet játszanak az inkluzív felvételi gyakorlatok kialakításában – a hirdetések elfogultságának felülvizsgálatától kezdve egészen annak biztosításáig, hogy az új munkavállalók üdvözölve és támogatva érezzék magukat. Az AI gyorsabbá, következetesebbé és könnyebben méretezhetővé teszi ezt a munkát.

ClickUp Brain az ERG számára

A ClickUp Brain, az ERG mesterséges intelligenciával rendelkező másodpilótájával a következőket teheti:

Inkluzív munkaköri leírások : Hozzon létre olyan munkaköri leírásokat, amelyek mentesek az elfogult vagy kirekesztő nyelvtől.

Készítsen bevezető tartalmakat : Összegezze az ERG-erőforrásokat olyan útmutatókba, amelyek segítenek az új munkavállalóknak az első naptól kezdve összetartozást érezni.

Felkészüljön a teendőkkel: Azonnal rögzítse és rendelje hozzá a követendő teendőket az ERG felvételi bizottsági ülésekről.

👉 Használja a ClickUp Brain alkalmazást a munkaköri leírások áttekintéséhez, az új munkavállalók beilleszkedését segítő dokumentumok megfogalmazásához és a megbeszélések napirendjének összeállításához.

ClickUp Brain Max: Az ERG-csoportok véleményének valós idejű rögzítése A ClickUp Brain Max Talk to Text funkciójával az ERG-csoportok vezetői rögzíthetik az élő beszélgetéseket, brainstormingokat vagy mentorálási üléseket, és strukturált feladatokká alakíthatják azokat, például a szűrési irányelvek frissítésére vagy inkluzív kultúrával kapcsolatos workshopok tervezésére. Minden ötletet leírnak, összefoglalnak és a munkafolyamatokhoz kapcsolnak, így az ERG tagok véleménye befolyásolja a felvételi döntéseket, ahelyett, hogy elveszne. A ClickUp AI-vezérelt irányítópultjainak segítségével az ERG programok nyomon követhetik a részvételi, hangulati és elkötelezettségi mutatókat, így a vezetők konkrét adatokkal alátámaszthatják a változások szükségességét és mérhetik a méltányosabb felvétel felé tett előrelépéseket.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi irányítópultokat az ERG mutatók, például a tagság növekedése, az események látogatottsága és a kezdeményezések befejezése nyomon követéséhez.

Adjon részletes jogosultságokat, amelyek lehetővé teszik az ERG vezetők számára, hogy ellenőrizzék a bizalmas dokumentumokhoz vagy megbeszélésekhez való hozzáférést.

Gyűjts visszajelzéseket a Form View segítségével az eseményekre való jelentkezések és az új tagok jelentkezéseihez.

Automatizálja az üdvözlő e-maileket, az eseményemlékeztetőket és az állapotfrissítéseket a ClickUp Brain segítségével.

Állítson be és kövessen nyomon célokat a Goals segítségével, hogy az ERG-k összhangban legyenek a szervezet sokszínűségi céljaival.

Sablonokkal, jogosultságokkal és integrációkkal rendkívül testreszabható

Vizualizálja a kezdeményezéseket lista, táblázat, naptár vagy Gantt-diagram nézetben, hogy azok illeszkedjenek a különböző tervezési stílusokhoz.

Mobilalkalmazás az útközbeni hozzáféréshez

A ClickUp korlátai

Tanulási görbe az ERG-vezetők számára, akik nem ismerik a projektmenedzsment eszközöket

Az ERG-specifikus munkafolyamatokhoz és jelentésekhez manuális beállítás szükséges.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Csapatunk három különböző ország négy időzónájára terjed ki. A csapat tagjai között egyértelmű kommunikációra van szükség, különben legalább egy napos késedelem keletkezik. Sokkal hatékonyabb, ha e-mailek vagy Teams üzenetek helyett egymásnak osztjuk a feladatokat. A feladaton keresztül csevegünk és frissítjük az információkat, így sokkal könnyebb megtalálni a kapcsolódó beszélgetéseket, ahelyett, hogy azon töprengnénk: „az az üzenet e-mailben volt, vagy üzenetet küldött nekem?”, „mikor volt rá szükség?” vagy „mennyire sürgős?”. Mindezekre a kérdésekre egy jól megfogalmazott feladat ad választ.

Csapatunk három különböző ország négy időzónájára terjed ki. A csapat tagjai között egyértelmű kommunikációra van szükség, különben legalább egy napos késedelem keletkezik. Sokkal hatékonyabb, ha e-mailek vagy Teams üzenetek helyett egymásnak osztjuk a feladatokat. A feladaton keresztül csevegünk és frissítjük az információkat, így sokkal könnyebb megtalálni a kapcsolódó beszélgetéseket, ahelyett, hogy azon töprengnénk: „az az üzenet e-mailben volt, vagy üzenetet küldött nekem?”, „mikor volt rá szükség?” vagy „mennyire sürgős?”. Mindezekre a kérdésekre egy jól megfogalmazott feladat ad választ.

2. Chronus (A legjobb ERG mentorprogramokhoz)

via Chronus

A mentorprogramja inkább reaktív, mint stratégiai? A Chronus algoritmikus párosítással kiküszöböli ezt a találgatást, és célszerű kapcsolatokat teremt a vezető beosztásúak és a feltörekvő tehetségek között.

A Chronus speciális szoftvert kínál, amely megkönnyíti a mentorálási kapcsolatokat az alkalmazotti erőforráscsoportokon belül. Ez a platform felismeri, hogy a mentorálás gyakran a sikeres ERG-k központi eleme, amely összeköti a tapasztalt szakembereket azokkal, akik útmutatást és fejlődést keresnek.

A Chronus legjobb funkciói

Strukturált beszélgetési útmutatókat és célkitűző eszközöket biztosítson a mentorok és a mentoráltak támogatására az együttműködésük során.

Távolról is összekapcsolhatja a tagokat olyan virtuális mentorálási eszközökkel, amelyek földrajzi helyszínektől függetlenül működnek.

Átfogó programkezelő irányítópultok segítségével felügyelheti az összes mentorálási kezdeményezést.

A Chronus korlátai

Elsődleges hangsúly a mentoráláson, nem pedig egy átfogó ERG-kezelő szoftveren

Chronus árak

Core : 15 995 USD/évtől

Vállalati : Egyedi árazás

Közösségek: 17 995 dollártól

Chronus értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Chronusról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Könnyen használható, innovatív, szórakoztató, és a mentorálás adminisztratív terheit már nem jelenti problémát.

Könnyen használható, innovatív, szórakoztató, és a mentorálás adminisztratív terheit már nem jelenti problémát.

3. Teleskope Affinities (a legjobb adatvezérelt ERG-elemzésekhez)

via Teleskope Affinities

Az intuíció és a szórványos visszajelzések önmagukban nem elegendőek az ERG stratégiai döntéseinek meghozatalához. Ennek ellensúlyozására a Teleskope Affinities hatékony elemzéseket nyújt, amelyek feltárják az alkalmazotti erőforráscsoportok alapvető mintáit és hatását, így az ösztönös megérzéseket cselekvésre alkalmas betekintéssé alakítja.

A platform az ERG-kezelés analitikus megközelítésével tűnik ki. Mélyreható betekintést nyújt a szervezeteknek a csoportok egészségi állapotába, a munkavállalók elkötelezettségébe és hatásaikba. A Teleskope Affinities az adatokat felhasználva segíti az ERG-vezetők tájékozott programozási, erőforrás-elosztási és stratégiai tervezési döntéseinek meghozatalát.

A Teleskope Affinities legjobb funkciói

Kapcsolja össze az ERG részvételét a legfontosabb HR-mutatókkal, hogy bemutassa az üzleti hatást.

Hálózati térképek segítségével láthatóvá teheti a tagok és csoportok közötti kapcsolatokat.

Kommunikálja az ERG értékét üzleti szempontból a vezetők számára készített jelentések segítségével.

Teleskope Affinities korlátai

Inkább a mérésre összpontosít, mint a napi ERG-műveletekre.

Teleskope Affinities árak

Egyedi árazás

Teleskope Affinities értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📚 Olvassa el még: Munkavállalói juttatások és előnyök a tehetségek megtartása és vonzása érdekében

4. Chezie (A legjobb az ERG közösségépítéshez)

via Chezie

Sok ERG inkább formális bizottságként működik, mint élénk közösségként. A Chezie megváltoztatja ezt a dinamikát azáltal, hogy digitális találkozási helyeket hoz létre, ahol a valódi kapcsolatok természetesen virágoznak, és a tagok őszintén üdvözöltnek érzik magukat.

A sokszínűség és az inkluzivitás szakértői által kifejlesztett szoftver az adminisztratív funkciók helyett a valódi kapcsolatokat és elkötelezettséget helyezi előtérbe, segítve az ERG-ket abban, hogy teljesítsék alapvető céljukat, azaz a tartozás érzésének megteremtését.

A Chezie célzott tagtoborzási eszközökkel és munkavállalói beilleszkedési forrásokkal támogatja az ERG növekedését.

A Chezie legjobb funkciói

Ossza meg az oktatási anyagokat az egyes ERG-k számára létrehozott speciális erőforrás-központokban.

Emelje ki a tagok hozzájárulásait a résztvevők és szövetségesek számára beépített elismerési eszközök segítségével.

Bármelyik eszközről csatlakozhat a mobilra optimalizált felületnek köszönhetően, amely minden eszközön működik.

Chezie korlátai

Kevésbé robusztus projektmenedzsment funkciók, mint egyes alternatíváknál

Chezie árak

Csúszkás árazás: 15 000 USD/évtől

Chezie értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

📚 Olvassa el még: SMART célok példái HR szakemberek számára

5. Benevity Affinity Groups (A legjobb az ERG-k és a társadalmi hatással bíró kezdeményezések összekapcsolásához)

via Benevity Affinity Groups

A Benevity segítségével kiterjesztheti az ERG hatását a belső kultúrán túlra, közösségi kezdeményezésekre is. Ez a platform a munkavállalók elkötelezettségét és szenvedélyét külső hatásokra fordítja, és egyszerűsített adományozási és önkéntes lehetőségek révén közvetlenül összeköti a forráscsoportokat az általuk fontosnak tartott jótékonysági célokkal.

A Benevity átfogó platformja lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy ERG-kezdeményezéseiket összekapcsolják a szélesebb körű vállalati társadalmi felelősségvállalási (CSR) törekvésekkel. Ez a megközelítés segít az alkalmazotti erőforrás-csoportoknak növelni hatásaikat, miközben bizonyítják, hogy összhangban vannak a vállalati értékekkel és a közösségi elkötelezettségekkel.

A Benevity Affinity Groups legjobb funkciói

Indítson adományozási kampányokat, amelyek lehetővé teszik az ERG-k számára, hogy támogassák a releváns ügyeket és szervezeteket.

Szervezzen csoportos szolgáltatási tevékenységeket integrált önkéntesek kezelésére szolgáló eszközökkel.

Maximalizálja az adományok hatását az automatizált adomány-megfeleltetési feldolgozással

A munkavállalói közösség elkötelezettségéről szóló részletes hatástanulmányok segítségével számszerűsítse a hozzájárulásokat.

A Benevity Affinity Groups korlátai

Inkább az adományozásra és az önkéntes munkára összpontosít, mint a belső ERG-tevékenységekre.

Benevity Affinity Groups árak

Egyedi árazás

Benevity Affinity Groups értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 3,4/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Benevity Affinity Groups-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Benevity egy robusztus platform a munkahelyi adományozás, önkéntesség és támogatási programok kezelésére. Adminisztrátori szempontból a felület felhasználóbarát, így könnyű kampányokat indítani és nyomon követni a részvételt. A bérszámfejtési rendszerekkel való integráció egyszerűsíti az adományok párosítását, a jelentéskészítő eszközök pedig átfogó adatokat nyújtanak a munkavállalói elkötelezettségről és a programok hatásáról. Azonban az alkalmi frissítések kisebb hibákat okozhatnak, és a kampányok testreszabási lehetőségei is rugalmasabbak lehetnének. Összességében ez egy hatékony eszköz, amely egyszerűsíti a vállalati társadalmi felelősségvállalási kezdeményezéseket.

A Benevity egy robusztus platform a munkahelyi adományozás, önkéntesség és támogatási programok kezelésére. Adminisztrátori szempontból a felület felhasználóbarát, így könnyű kampányokat indítani és nyomon követni a részvételt. A bérszámfejtési rendszerekkel való integráció egyszerűsíti az adományok párosítását, a jelentéskészítő eszközök pedig átfogó adatokat nyújtanak a munkavállalói elkötelezettségről és a programok hatásáról. Azonban az alkalmi frissítések kisebb hibákat okozhatnak, és a kampányok testreszabási lehetőségei is rugalmasabbak lehetnének. Összességében ez egy hatékony eszköz, amely egyszerűsíti a vállalati társadalmi felelősségvállalási kezdeményezéseket.

🧐 Tudta? A CSR nem csak a „jó cselekedetekről” szól. Az erős CSR-programmal rendelkező vállalatoknál 25–30%-kal alacsonyabb a fluktuációs arány.

6. Affirmity ERG Platform (A legjobb az ERG-megfelelés és jelentéstétel terén)

az Affirmity ERG Platformon keresztül

Amikor közeledik a sokszínűségi jelentések benyújtásának határideje, a láthatatlan ERG-eredmények nem fogják kielégíteni az érdekelt feleket. Az Affirmity rögzíti és számszerűsíti az alkalmazotti erőforráscsoportok hatását, így a jó munkát dokumentált előrelépéssé alakítja, amely megfelel a szabályozási követelményeknek és az ESG-kötelezettségvállalásoknak.

A hatékony megoldások (és a kevésbé hatékonyak) egyértelmű áttekintésével a szervezetek okosabb döntéseket hozhatnak, hatékonyabban oszthatják el az erőforrásokat, és bemutathatják az ERG-kezdeményezések valódi értékét – adatokkal alátámasztva, nem pedig anekdotákkal. Akár új csoportokat hoz létre, akár a meglévőket bővíti, az Affirmity biztosítja, hogy egyetlen hozzájárulás se maradjon dokumentálatlanul.

Az Affirmity ERG Platform legjobb funkciói

Könnyítse meg az ERG kommunikációját az egyes erőforráscsoportok számára létrehozott dedikált portálokkal.

Kövesse nyomon az ERG hozzájárulását a sokszínűség, a méltányosság és az inkluzivitás céljainak eléréséhez.

Mérje a részvételt az események, kezdeményezések és önkéntes tevékenységek során.

Integrált programkezelés révén összekapcsolja az ERG-ket a mentorálási lehetőségekkel.

Az Affirmity ERG Platform korlátai

Lehet, hogy testreszabás szükséges az adott szervezet igényeinek megfelelően.

Egyes alternatívákhoz képest korlátozott gamification és elkötelezettségi funkciók

Az Affirmity ERG Platform árai

Egyedi árazás

Affirmity ERG Platform értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

7. MentorcliQ Diverst (A legjobb vállalati szintű ERG-kezeléshez)

via MentorcliQ

A MentorcliQ Diverst az ERG-kezelést és a mentorálást egyesíti egy vállalati szintű platformban. Támogassa az ERG életciklusának minden szakaszát – a kialakítástól a hatás nyomon követéséig –, miközben strukturált mentorálási kapcsolatok révén összeköti a tagokat.

Komplex globális szervezetek számára készült, és régió-specifikus támogatást, HRIS és LMS integrációkat, valamint beépített utódlás-tervezést kínál, hogy a vezetés erős és a programok konzisztensek maradjanak. Akár az ERG-k időzónák közötti kiterjesztéséről, akár a jövőbeli vezetők fejlesztéséről van szó, a MentorcliQ Diverst segít közösségeinek célirányosan növekedni.

A MentorcliQ Diverst legjobb funkciói

Koordinálja a programokat globálisan a régió-specifikus ERG-bevezetési támogatással.

Biztosítsa a vezetői folytonosságot a beépített utódlás-tervezési funkciókkal.

Csatlakozzon a vállalati rendszerekhez a HRIS és LMS platformokkal való zökkenőmentes integráció révén.

MentorcliQ Diverst korlátozások

Komplex megvalósítás, amely jelentős IT-bevonást igényel

Magasabb költségstruktúra, amely nagyobb szervezetek számára megfelelő

MentorcliQ Diverst árak

Egyedi árazás

MentorcliQ Diverst értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a MentorcliQ Diverts valós felhasználói?

A G2 egyik értékelése szerint:

A MentorCliq-kel kapcsolatos általános tapasztalataim nagyon pozitívak voltak. A platform egyértelmű keretrendszert biztosított, amely megkönnyítette a kapcsolatfelvételt a mentorommal/mentoráltommal, a célok kitűzését és az időbeli előrehaladás nyomon követését. A strukturált források és útmutatások segítettek abban, hogy beszélgetéseink fókuszáltak és értelmesek maradjanak. Ezzel a mentorálásból eltűnt a találgatás, és a folyamat hatékonyabbá és következetesebbé vált. Nagyra értékeltem, hogy milyen könnyű volt a navigáció, és hogy ez hogyan támogatta a valódi kapcsolatépítést.

A MentorCliq-kel kapcsolatos általános tapasztalataim nagyon pozitívak voltak. A platform egyértelmű keretrendszert biztosított, amely megkönnyítette a kapcsolatfelvételt a mentorommal/mentoráltommal, a célok kitűzését és az időbeli előrehaladás nyomon követését. A strukturált források és útmutatások segítettek abban, hogy beszélgetéseink fókuszáltak és értelmesek maradjanak. Ezzel a mentorálásból eltűnt a találgatás, és a folyamat hatékonyabbá és következetesebbé vált. Nagyra értékeltem, hogy milyen könnyű volt a navigáció, és hogy ez hogyan támogatta a valódi kapcsolatépítést.

8. Qooper ERG szoftver (a legjobb az ERG programok méretezésehez)

via Qooper

Az ERG-lelkesedésből a fenntartható sikerbe való átmenet gyakran kudarcba fullad, ha nincs megfelelő struktúra. A Qooper olyan keretrendszert és bevált gyakorlatokat kínál, amelyek a jó szándékokat érett, hatékony munkavállalói erőforráscsoportokká alakítják, amelyek a szervezetben a munkavállalók növekedésével együtt természetesen fejlődnek.

A Qooper ERG Software egy all-in-one alkalmazotti erőforrás-csoportkezelő platformot kínál, amely segít a szervezeteknek a sokszínűséget és az inkluziót elősegítő kezdeményezéseik létrehozásában, kezelésében és méretezésében.

A Qooper ERG szoftver legjobb funkciói

Koordinálja a csoportos tevékenységeket eseménykezeléssel, visszajelzésekkel és jelenléti nyilvántartással.

Könnyítse meg a mentori kapcsolatok kialakítását a célok és érdeklődési körök alapján működő, AI-alapú párosítással.

Mérje a program sikerét elemzési irányítópultok és hatást jelentések segítségével.

Növelje az elkötelezettséget a mobilra optimalizált kialakítás és a push értesítések segítségével.

Qooper ERG szoftver korlátai

Kevésbé testreszabható, mint egyes vállalati alternatívák

Korlátozott integráció a szélesebb HR-ökoszisztémával

Qooper ERG szoftver árak

Egyedi árazás

Qooper ERG szoftver értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 140 értékelés)

Mit mondanak a Qooperről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A dobozból kivéve minden megtalálható benne, ami egy mentorprogram elindításához szükséges. Könnyen implementálható, könnyen használható, intuitív felhasználói felülettel és kiváló ügyfélszolgálattal rendelkezik. Implementációs szakértőnk, Ipek, fantasztikus volt, és az is marad, miután elindítottuk a programunkat. Mindig figyelemmel kíséri a folyamatot, és minden e-mailre gyorsan válaszol. Összességében egy remek program és szolgáltatás.

A dobozból kivéve minden megtalálható benne, ami egy mentorprogram elindításához szükséges. Könnyen implementálható, könnyen használható, intuitív felhasználói felülettel és kiváló ügyfélszolgálattal rendelkezik. Implementációs szakértőnk, Ipek, fantasztikus volt, és az is marad, miután elindítottuk a programunkat. Mindig figyelemmel kíséri a folyamatot, és minden e-mailre gyorsan válaszol. Összességében egy remek program és szolgáltatás.

9. WeSpire (a legjobb az ERG hatásának mérésére)

via WeSpire

Költségvetési megszorítások idején a „jó érzést keltő” kezdeményezések kerülnek elsőként vizsgálat alá. A WeSpire védi az ERG-befektetéseit azáltal, hogy a sokszínűséget elősegítő toborzást és a kapcsolódó munkát közvetlenül összekapcsolja az üzleti eredményekkel és olyan kulcsfontosságú mutatókkal, mint az elkötelezettség, a megtartás és az innováció, így a költségközpontról értékteremtővé alakítja a megítélését.

Ez az átfogó megoldás segít a közepes és nagyvállalatoknak a sokszínűségi kezdeményezéseik méretezésében, integrálva azokat a szélesebb körű ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) és CSR programokba.

A WeSpire legjobb funkciói

Vonja be a tagokat több csatornán keresztül, például rendezvények, üzenőfalak és kampányok segítségével.

Indítsa el gyorsan az ERG-kezdeményezéseket előre elkészített programok és testreszabható sablonok segítségével.

Elemezze a részvételt és a hatást adat alapú mutatókkal és jelentéskészítő eszközökkel.

A WeSpire korlátai

Elsődleges hangsúly a mérésen, nem pedig a napi műveleteken

Bonyolultabb beállítás azoknak a szervezeteknek, amelyek nem rendelkeznek egyértelmű mérési keretrendszerrel.

WeSpire árak

Egyedi árazás

WeSpire értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs értékelés

📚 Olvassa el még: Ösztönző ötletek a csapat motiválásához

10. Phenom ERG (A legjobb a tehetségek tapasztalatainak integrálásához)

via Phenom ERG

Bővítse ERG-jeit az elszigetelt sokszínűségi kezdeményezéseken túl, hogy azok a tehetség-ökoszisztéma szerves részévé váljanak. A Phenom ERG közvetlenül összekapcsolja a munkavállalói erőforráscsoportokat a tehetségek megszerzésével, fejlesztésével és megtartásával, beágyazva őket a teljes munkavállalói elkötelezettségi élménybe.

A Phenom ERG a Phenom átfogó tehetségkezelési platformjának része, amely speciális megoldást kínál a munkavállalói erőforráscsoportok létrehozásához, kezeléséhez és hatásuk méréséhez.

A Phenom ERG legjobb funkciói

Ossza meg a nyitott lehetőségeket meghatározott csoportokkal, hogy népszerűsítse a pozíciókat és vonzza a sokszínű belső jelölteket.

Jelöljön ki ERG-menedzsereket speciális jogosultságokkal, hogy hatékonyan vezessék és moderálják a csoportokat.

Hozzon létre és kezeljen csoportos eseményeket, hogy a tagok virtuálisan és személyesen is kapcsolatba lépjenek egymással.

A Phenom ERG korlátai

A maximális érték elérése érdekében integrációra van szükség a szélesebb körű Phenom platformmal.

Phenom ERG árak

Egyedi árazás

Phenom ERG értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (350+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Phenomról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Látszólag a Phenom mindent kínál, amit egy toborzó és egy munkáltatói márka menedzser csak kívánhat. Egy helyen nyomon követhető, honnan érkeznek a jelentkezők, egyszerűen tárolhatók a jelöltek egy CRM-ben, egyszerűsített módon hirdethetők az események stb.

Látszólag a Phenom mindent kínál, amit egy toborzó és egy munkáltatói márka menedzser csak kívánhat. Egy helyen nyomon követhető, honnan érkeznek a jelentkezők, egyszerűen tárolhatók a jelöltek egy CRM-ben, egyszerűsített módon hirdethetők az események stb.

⭐ Külön említésre méltó

Legalkalmasabb: Kulturális sokszínűség benchmarking. Mélyreható betekintést nyújt a munkaerő sokszínűségébe – etnikai hovatartozás, örökség, hitrendszerek – és összehasonlítja szervezetét az iparág vagy régió benchmarkjaival.

Legalkalmasabb: személyre szabott belső kommunikáció ERG-k számára. AI-alapú kommunikációs platform, amely célzott hírleveleket és frissítéseket juttat el az ERG-tagokhoz több csatornán (e-mail, mobil, intranetek) keresztül, gazdag elemzési és szegmentációs eszközökkel.

Legalkalmasabb: Fogyatékossággal élők befogadásának összehasonlító értékelése Ez az eszköz lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy önértékelést végezzenek a fogyatékossággal élők befogadására vonatkozó gyakorlatukról olyan területeken, mint a toborzás, a szállás biztosítása és a karrierfejlesztés, kiegészítve az ERG-k hozzáférhetőségre és befogadásra összpontosító erőfeszítéseit.

Változtassa meg munkahelyi kultúráját célorientált ERG-k segítségével

A megfelelő ERG szoftver kiválasztása elengedhetetlen az inkluzív és összetartó munkavállalói csoportok létrehozásához. Az ebben az útmutatóban bemutatott platformok különböző megközelítéseket kínálnak, az all-in-one megoldásoktól kezdve az ERG-kezelés különböző aspektusaira összpontosító speciális eszközökig.

Gondoljon át szervezetének méretét, igényeit és az ERG-k fejlődési szakaszát. Számos platform kínál demókat vagy próbaverziókat, amelyek lehetővé teszik a funkciók kipróbálását a végleges döntés meghozatala előtt.

A ClickUp biztosítja az ERG-k fejlődéséhez szükséges rugalmasságot, robusztus tudáskezelési funkciókkal és olyan eszközökkel, mint a ClickUp Chat. Készen áll arra, hogy megnézze, hogyan működik? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!