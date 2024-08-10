Hogyan lehet befogadó munkahelyi kultúrát kialakítani?

Mindannyian tudnunk kell, hogy a sokszínűség gazdag szövedéket alkot, és meg kell értenünk, hogy a szövedék minden szála egyenlő értékű, függetlenül a színétől.

A McKinsey 2023-as jelentése szerint a nők aránya magasabb vállalatok pénzügyi teljesítménye 39%-kal, az etnikai sokszínűséget előtérbe helyező vállalatoké pedig 27%-kal haladja meg a versenytársaikét.

Ezek a számok figyelmeztető jelzésnek számítanak.

Egyértelmű: a sokszínű és inkluzív munkahely előmozdítása nem csak helyes dolog, hanem üzleti szempontból is okos lépés. Az inkluzív kultúra a sokszínűséget, a méltányosságot és az inkluzivitást (DEI) integrálja a szervezeti értékekbe és a foglalkoztatási gyakorlatokba, növelve az elkötelezettséget, ösztönözve az innovációt és elősegítve vállalatának sikerét.

Nézzük tehát, hogyan lehet befogadó munkahelyi kultúrát építeni egy modern munkahelyen. ⬇️

Az inkluzív munkahelyi kultúra megértése

Az inkluzív munkahelyi kultúra tiszteletben tartja és értékeli a sokszínűséget, valamint a különböző fajok, etnikumok, vallások, helyszínek, szexuális orientációk, neurodiverzitás és egyéb tényezők maximális részvételét.

Ezek a munkahelyek olyan környezetet kívánnak teremteni, ahol a munkavállalók szabadon megoszthatják ötleteiket és otthon érezhetik magukat, függetlenül a hátterüktől.

A sokszínű munkaerő egyéb aspektusai a következők:

Inkluzív vezetés: Az inkluzív munkahelyek kiváló vezetői tudják, hogyan kell kihasználni a sokszínű tehetségeket, miközben tiszteletben tartják és kielégítik mindenki egyedi igényeit.

Nyitott és átlátható kommunikációs csatornák: Az inkluzív környezet ösztönzi az őszinte és nyílt párbeszédet, ahol a csapat tagjai megoszthatják ötleteiket és visszajelzéseiket anélkül, hogy aggódniuk kellene az ítélkezés miatt.

Rugalmas munkarend: A sokszínű munkahely minden alkalmazottjának rugalmas munkavégzési lehetőségeket kínál, például hibrid munkarendet vagy rugalmas munkaidőt, hogy kielégítse a különböző igényeket és támogassa a fogyatékossággal élők befogadását.

Az inkluzív munkahely megteremtésének kihívásai

Annak ellenére, hogy a vállalatok és a felsőoktatási intézmények nagy munkát végeztek a DEI területén, még mindig nem látjuk az inkluzív munkahelyi kultúrák széles körű elfogadását és bevezetését. Egyes vállalatok még a DEI-re fordított kiadásokat is csökkenteni kezdték, és visszavonták a sokszínűséggel foglalkozó pozíciókat.

Íme néhány lehetséges ok:

Bizonyítékok hiánya: A vállalatok folyamatosan visszavonják a DEI-kezdeményezéseket, mivel nincsenek konkrét bizonyítékok a sokszínűségi politikák hatékonyságáról. A A vállalatok folyamatosan visszavonják a DEI-kezdeményezéseket, mivel nincsenek konkrét bizonyítékok a sokszínűségi politikák hatékonyságáról. A Translational Behavioral Medicine című folyóiratban megjelent tanulmányból kiderül, hogy kevés munkahelyi DEI-kezdeményezést figyeltek meg vagy követtek nyomon szakértői értékelésen alapuló kutatások keretében, ami csökkenti a befogadás üzleti növekedéshez való hozzájárulásába vetett bizalmat.

Kommunikációs kihívások: Ezek nyelvi korlátokból, halláskárosodásból, generációs különbségekből és eltérő kommunikációs preferenciákból (e-mail, telefonhívások, közösségi média stb.) eredhetnek.

Tudattalan előítéletek: A diszkrimináció gyakran a társadalmi megbélyegzésben és indoktrinációban gyökerező tudattalan előítéletekből fakad. Ezek a faji, nemi, szexuális irányultság és egyéb tényezőkön alapuló előítéletek arra késztetik az egyéneket, hogy másokat valódi ismeret nélkül ítéljenek meg.

Lassabb döntéshozatal: Bár a sokszínű nézőpontok és ötletek elősegítik az üzleti innovációt, ugyanakkor lassíthatják a döntéshozatalt, mivel több szempontot és megfontolást kell beépíteni a folyamatba.

Egyéb kihívások: A stabil munkaerő fenntartása érdekében meg kell oldania más problémás akadályokat is, mint például a méltánytalan befogadás, a bizalmatlanság, a vízummal és a szállással kapcsolatos jogi követelmények stb.

Lépések az inkluzív munkahelyi kultúra megteremtéséhez

Az inkluzív munkahely megteremtése egy folyamatos folyamat. Így hozhatja ki a DEI-központú környezet erkölcsi és üzleti előnyeit:

1. lépés: Vonja be a felső vezetést

Az első és legfontosabb lépés az, hogy biztosítsa a vezetés támogatását, és meggyőzze őket az inkluzív munkahely fontosságáról.

Hangsúlyozza, hogy a sokszínűség hogyan segítheti vállalatát és hogyan járulhat hozzá annak növekedéséhez azáltal, hogy növeli a bevételeket, a munkavállalói elkötelezettséget és a munkaerő-megtartást. A DEI képzés nem korlátozódhat a munkavállalókra, hanem ki kell terjednie a vezetői és ügyvezetői szintekre is.

Miután a vezetői csapat is csatlakozott, őszinte és inkluzív hangulatot teremthetnek az egész szervezetben.

2. lépés: Integrálja a DEI-t alapelveibe

Az inkluzív munkahely kialakítása a vállalat alapelvein múlik. Rendszeresen vizsgálja felül vállalatának alapértékeit, különösen akkor, ha sokszínű munkatársakat vesz fel. Ha a vállalat jelenlegi értékei nem foglalkoznak az összes munkavállalói csoport inkluzivitásával, akkor vegye fel a kapcsolatot a vezetőséggel az értékek frissítése érdekében.

A méltányosság, a csapatmunka és a tisztelet elengedhetetlenek minden befogadó munkahelyen, de ennél többről van szó. Ha LGBTQIA+ alkalmazottai vannak, akkor a politikáiban és gyakorlatában helyezze előtérbe a nemek közötti egyenlőséget elősegítő befogadási stratégiákat.

A stigmatizált kisebbségekhez tartozó munkavállalók esetében aktívan küzdjön a sztereotípiák ellen, és képezze a vezetőket. Folyamatosan finomítsa megközelítését, hogy minden csapattag értékesnek és támogatottnak érezze magát.

Kövesse az inkluzivitási irányelveket, miközben új értékeket fogalmaz meg, és nyíltan kérdezze meg a munkavállalók véleményét. Ez segít az értékek organikus beépítésében, ahelyett, hogy azokat vasököllel kényszerítené rájuk.

3. lépés: Használja hatékonyan a nyelvet

Használjon inkluzív nyelvet, hogy mindenki tiszteletben és elismertnek érezze magát. Ez azt jelenti, hogy a preferált névmások, nemek semleges kifejezések használatát, például „ők” és „házastárs/partner” a „férj/feleség” helyett, valamint „szülői szabadság” a „szülési szabadság” helyett.

Emellett figyeljen a különböző képességű munkavállalókra vonatkozó preferált leírásokra, és nyelvhasználatát ennek megfelelően módosítsa.

Ha megsért valakit, őszintén kérjen bocsánatot és javítsa ki a hibáját. Ha nem inkluzív viselkedést észlel, beszéljen a személlyel négyszemközt, és használja ki az alkalmat, hogy elmagyarázza neki, miért problémás ez a viselkedés.

Ahhoz, hogy ezt kiterjessze alkalmazottaira, a következőket teheti:

Adjon hozzá szigorú szabályzatot a szabályszegésekkel kapcsolatban.

Szervezzen szakmai képzéseket az inkluzív beszéd és viselkedés témájában.

Ismerje el azokat a munkavállalókat, akik kiemelkedően teljesítenek az inkluzivitás előmozdításában és gyakorlásában.

4. lépés: Biztonságos környezetet teremtsen a munkavállalók számára

Az inkluzív munkahelyeknek minden alkalmazottjuk, különösen az alulreprezentált csoportok számára kényelmet és biztonságot kell biztosítaniuk.

Íme néhány gyakorlati változtatás, amelyet végrehajthat, hogy biztonságos teret teremtsen a munkahelyen:

Szoptatószobák új anyák számára

Imádkozási vagy meditációs helyek különböző vallási gyakorlatokhoz

Csendes helyek ADHD-s vagy hallásérzékeny emberek számára

Akadálymentes helyszínek rámpákkal, tapintható jelzőkkel vagy lépcsőn való segítségnyújtással

Kerekesszékkel is használható munkaterületek

Digitális akadálymentesítési funkciók hallás-, látás-, mozgás- vagy kognitív fogyatékossággal élő munkavállalók számára

Opcionális kulturális események, hogy ne gyakoroljon nyomást az introvertált munkavállalókra

Mentális egészségügyi források és támogatás a munkavállalók számára

5. lépés: Gyűjtse össze a visszajelzéseket és cselekedjen azok alapján

Ahhoz, hogy megértsd, mi működik és mi nem, gyűjts visszajelzéseket egyéni megbeszéléseken, névtelen felméréseken és workshopokon keresztül. Ezeknek az információknak a gyűjtése megmutatja, hogyan építhetsz olyan inkluzív munkahelyet, amire a munkavállalóidnak szükségük van és amit értékelnek.

Alkalmazotti felmérés során mindig kerülje a burkolt kijelentéseket, és használjon közvetlen kérdéseket , hogy valóban megértse csapata igényeit.

Íme néhány hasznos kérdés, amelyet érdemes feltennie:

A vezetői csapat elég sokszínű?

Úgy gondolja, hogy előléptetési és értékelési folyamatunk támogatja a sokszínűséget?

Tiszteletben tartják-e a sokszínű ötleteket és embereket a szervezetünkben?

1-től 10-ig terjedő skálán mennyire érzi magát kényelmesen, amikor a munkahelyén a társadalmi és kulturális hátteréről beszél?

Hogyan javíthat a vállalat az inkluzivitás terén?

6. lépés: Átfogó sokszínűségi képzés bevezetése

Győződjön meg arról, hogy képzési programjai a DEI mindhárom aspektusát – a sokszínűséget, a méltányosságot és az inkluzivitást – lefedik, és nem csak a sokszínűséget. Szükség esetén tartson több ülésszakot, hogy minden kisebbségi munkavállaló képviselve legyen és meghallgatásra kerüljön.

Mélyüljön el abban, hogyan tudnak a munkatársak tiszteletteljesen viszonyulni a különböző csoportokhoz. Beépíthet gyakorlatokat a tudattalan előítéletek kezelésére és a csapatok közötti interkulturális kommunikáció javítására.

Az inkluzivitási képzés célja nem csupán a tolerancia előmozdítása vagy a szabályok betartása lehet. Ehelyett összpontosítson a valódi elfogadás és a sokszínűség és inkluzivitás mélyebb megértésének elősegítésére, hogy a tisztelet a munkahelyi kultúra szerves részévé váljon.

7. lépés: Bővítse a vállalat ünnepi naptárát

Vegyen részt és ünnepelje azokat az ünnepeket vagy eseményeket, amelyek minden kisebbségi csoport kulturális hiedelmét képviselik , akik Önnel és Önért dolgoznak.

Ez elősegíti az emberek összetartását, és lehetővé teszi számukra, hogy megismerjék egymás kulturális értékeit, normáit és szokásait. Ez az ünneplés elősegíti a kölcsönös tiszteletet, amely a sikeres DEI-kezdeményezések kulcsfontosságú eleme.

8. lépés: Hatékony, diszkriminációellenes politikák kidolgozása

Az inkluzív munkahelyeken egyértelmű antidiszkriminációs politikák vannak érvényben, amelyek szigorú intézkedésekkel megakadályozzák a diszkriminációt a munkahelyen belül és kívül egyaránt.

Ilyen politika:

Egyértelműen kijelenti, hogy a zaklatás és a diszkrimináció elfogadhatatlan.

A diszkriminációellenes politikák megsértésének tartós következményeit tárgyalja.

Meghatározza azokat a viselkedésformákat, amelyek sértőnek minősülhetnek.

Jól meghatározott panaszkezelési eljárással rendelkezik azok számára, akik diszkriminatív cselekményeket szenvedtek el vagy tanúi voltak.

9. lépés: Fejlesszen ki mentorprogramokat a kultúraközi elkötelezettség elősegítésére

Létrehozzon társmegmentori kapcsolatokat úgy, hogy különböző háttérrel, identitással vagy hagyományokkal rendelkező mentorokat, szponzorokat és pártfogoltakat párosít össze.

Ezek a kultúrákon átívelő kapcsolatok ösztönzik az egyéneket a fejlődésre azáltal, hogy hatékonyan tanulnak és új perspektívákkal ismerkednek meg.

10. lépés: Támogassa a munkavállalói erőforrás csoportokat (ERG-k)

Az ERG-k önkéntes, munkavállalók által vezetett csoportok, amelyek általában identitásbeli (például nem, faj, szexuális irányultság, képességek vagy veterán státusz) vagy szerepkörbeli (például IT, értékesítés vagy marketing) szempontok alapján jönnek létre.

Ezek a csoportok fokozzák a munkahelyi elkötelezettséget, és lehetővé teszik a szervezetek számára, hogy hozzáférjenek a tehetségek, vállalkozók és beszállítók sokszínű hálózatához, segítve a munkaerőt abban, hogy jobban tükrözze a közösségeket és az ügyfeleket, akiknek szolgálnak.

A vezetés szerepe az inkluzivitás előmozdításában

A munkahelyi inkluzivitás kérdésének kezelése és megvalósítása a vezetés és a munkavállalók közös erőfeszítése. Ugyanakkor a megfelelő vezetők jelentős változásokat hozhatnak a munkahelyen, és megtaníthatják a csapatokat arra, hogyan lehet inkluzív munkahelyet és munkakörnyezetet teremteni.

A Harvard Business Review megállapította, hogy az inkluzivitás eredményeinek közel 70%-a a vezetők szavain és tettein múlik. Ez azt jelenti, hogy a vezetők döntő szerepet játszanak abban, hogy a munkahely valóban inkluzív és befogadó legyen.

Ha a vezetők aktívan támogatják az inkluzivitást, az jelentősen javíthatja az általános teljesítményt. Azok a munkavállalók, akik úgy érzik, hogy befogadják és értékelik őket, motiváltabbak arra, hogy többet tegyenek a csapatukért.

Íme néhány a sok tulajdonság közül, amelyek egy inkluzív vezetőt jellemeznek:

A sokszínűségre vonatkozó megvalósítható kötelezettségvállalások

Szerénység

Átlátható és korlátlan kommunikációs csatornák

A torzítások tudatosítása

Érzelmi és kulturális intelligencia

Ösztönözze az együttműködést

Bár ezek a tulajdonságok könnyen elsajátíthatónak tűnhetnek, az Accenture egy régebbi jelentése szerint ez az út mindig tele lehet vezető-alkalmazott közötti ellentétekkel.

Például, míg a vezetők 68%-a úgy véli, hogy olyan ösztönző környezetet teremt, ahol a munkavállalók tartozásérzetet éreznek, a munkavállalók csupán 36%-a ért egyet ezzel.

Az egyik legjobb módszer ennek a szakadéknak a leküzdésére és annak biztosítására, hogy vállalatának vezetői elkötelezzék magukat a sokszínűség támogatására, az, ha első osztályú, inkluzív vezetői képzést biztosít számukra.

A professzionális, inkluzív vezetői programok szélesebb körű megértést nyújtanak a vezető beosztásúaknak arról, hogy mit is jelent valójában a sokszínűség. Ezek a programok ideális esetben a következőket kell, hogy lefedjék:

A modern munkahelyek elvárásai a sokszínű tehetségekkel szemben

A DEI keretrendszer kibővített dimenziói

A konfliktusok és a bizalmatlanság lehetőségének, hatásának és megoldási módszereinek felismerése

Az érzelmi intelligencia stratégiáinak azonosítása

Kulturális kompetencia kialakítása

A fenntartható és inkluzív döntéshozatali politikák közötti egyensúly megteremtése

Az inkluzivitás összehangolása az üzleti növekedési stratégiával

Ezenkívül létrehozhat egy funkciók közötti csapatot vagy munkacsoportot, amely felügyeli és előmozdítja az inkluzivitási erőfeszítéseket. A munkacsoport feladata a hiányosságok azonosítása, cselekvési tervek kidolgozása és az előrehaladás nyomon követése.

A rendszeres megbeszélések és a világos kommunikációs csatornák segítenek abban, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen, és biztosítják, hogy a munkacsoport felkészült legyen a felmerülő problémák kezelésére.

Inkluzivitás a gyakorlatban és a politikákban

Nem elég megtanulni, hogyan lehet befogadó munkahelyet teremteni. A változás megvalósításához a munkavállalók és a vezetés közötti partnerségre van szükség. Ennek elősegítése érdekében a vezetőknek külső gyakorlatokat és irányelveket kell bevezetniük. Íme néhány lépés, amelyet megtehet:

Inkluzív toborzási stratégiák megvalósítása: Határozzon meg egyértelmű HR-célokat a toborzási stratégiájában, például a nemek közötti sokszínűség vagy az etnikai kisebbségek képviselete terén. Gondoskodjon arról, hogy a felvételi folyamat inkluzív legyen, figyelembe vegye a különböző képességű személyeket, és tartsa szem előtt az interjúkérdések érzékenységét egy folyamatábrázoló eszköz segítségével

A hozzájárulások jutalmazása és elismerése: A sprintek és ciklusok végén emelje ki a célok elérését, motiválja a munkavállalókat, és erősítse az értékeket, elkerülve az elfogultságot. Gondoskodjon arról, hogy a A sprintek és ciklusok végén emelje ki a célok elérését, motiválja a munkavállalókat, és erősítse az értékeket, elkerülve az elfogultságot. Gondoskodjon arról, hogy a munkavállalói elismerési szoftver inkluzív legyen, és az egyének teljesítménye alapján jutalmazza őket.

Méltányos növekedési lehetőségek teremtése: A szabványosított növekedési tervek nem alkalmasak egy DEI-központú munkahelyre. Biztosítson az egyéni igényekhez igazított eszközöket és infrastruktúrát, például jelnyelvi tanfolyamokat hallássérült munkavállalók számára, vagy hangsegítő szoftvereket és képernyőolvasókat látássérült munkatársak számára.

Kulturális események ünneplése: Ismerje el és ünnepelje a különböző kultúrák és vallások kulturális eseményeit és ünnepeit. Ezeknek az alkalmaknak a megünneplése tiszteletet mutat a különböző hagyományok iránt, és segít a munkavállalóknak abban, hogy érezzék, hogy figyelnek rájuk és értékelik őket.

Az inkluzív munkahely bizonyított előnyei

Az inkluzív munkahely gyakorlati javulást eredményez, javítva üzleti és munkakultúráját. Fedezze fel, hogyan segítheti elő az inkluzivitás előmozdítása szervezetének fenntartható növekedését.

Növeli a munkavállalók elkötelezettségét és termelékenységét

Ha a csapat tagjai úgy érzik, hogy befogadják őket, akkor nagyobb valószínűséggel fektetnek energiát a munkájukba, és motiváltabbak lesznek, hogy a legjobb teljesítményüket nyújtsák. Ez a pozitív környezet ösztönzi a munkahelyi együttműködést és elkötelezettséget, ami magasabb általános termelékenységhez vezet.

Helena Mateus Jerónimo kutatása szintén pozitív összefüggést mutat a sokszínűséget elősegítő gyakorlatok és az elkötelezettség között.

Fokozza a kreativitást és az innovációt

A nem, a helyszín, a faj és a háttér által meghatározott sokszínű tapasztalatok úttörő ötleteket szülnek. Szervezete innovatív megoldásokat és ötleteket hozhat létre, ha befogadja az egyedi perspektívák sokszínűségét.

A gondolkodásmód sokszínűsége elengedhetetlen az innováció előmozdításához és az előny megőrzéséhez a versenyképes piacon. Azok a csapatok, amelyek támogatják és előmozdítják az inkluzivitást, jobban képesek a kreatív gondolkodásra és egyedi termékek és szolgáltatások fejlesztésére.

Egészséges munkakörnyezet kialakítása

A DEI gyakorlatok elősegítik a tartozás érzését, így a munkavállalók értékesnek és összetartozónak érzik magukat. A BCG kutatása szerint a boldog munkavállalók 1,5-szer nagyobb valószínűséggel teljesítenek kiemelkedően, és 4,6-szor kisebb valószínűséggel távoznak hat hónapon belül.

A sokszínűséget értékelő kultúra ösztönzi a nyílt kommunikációt és a kölcsönös tiszteletet, ami jobb csapatmunkához és együttműködéshez vezet.

Ezenkívül a támogató és sokszínű környezetben a munkavállalók kevésbé hajlamosak a stresszre és a kiégésre, ami hozzájárul általános jólétükhöz.

A HR szerepe az inkluzív munkaerő kialakításában

A humánerőforrás-igazgató (CHRO) elengedhetetlen szerepet játszik a sokszínű és inkluzív munkaerő kialakításában. A HR-feladatok ellátásán túl a CHRO a DEI-t is támogatja az egész vállalatban.

Ők vezetik a toborzási gyakorlatok kialakítását, biztosítják a tisztességes fizetést, és gondoskodnak arról, hogy mindenki jól érezze magát és értékesnek érezze magát a munkahelyén.

A DEI vezetője szintén elengedhetetlen ehhez a küldetéshez. Ez a szerep a DEI kezdeményezések előmozdítására és azoknak a vállalati kultúra központi elemévé tételére összpontosít.

A DEI vezető stratégiákat dolgoz ki a hiányosságok kezelésére, elősegíti a nyitottság kultúráját, és gondoskodik arról, hogy a szervezet felelősséget vállaljon a sokszínűségi célokért.

A CHRO és a DEI vezető együttműködésével olyan munkahelyet hoznak létre, ahol minden munkavállaló boldogulhat és valódi összetartozás érzését élvezheti.

A technológia kihasználása az inkluzív vállalati kultúra érdekében

Az inkluzív munkakörnyezet megteremtéséhez nemcsak érzelmi intelligencia és kulturális kompetencia szükséges, hanem a megfelelő eszközök is. Az inkluzív munkahely kialakításának megtervezéséhez használjon olyan eszközt, mint a ClickUp for HR Teams, amely megkönnyíti a feladatot.

Nézzük meg, hogyan segít ez egy inkluzívabb munkahelyi kultúra kialakításában.

Együttműködés

A ClickUp segítségével lehetővé válik a csapat egészének együttműködése. Funkciói úgy lettek kialakítva, hogy zökkenőmentes csapatmunkával támogassák és fokozzák az inkluzivitást. Íme néhány módszer, amellyel a ClickUp elősegíti a csapatmunkát:

Dolgozzon együtt másokkal, és készítsen lenyűgöző dokumentumokat, wikiket és egyéb szabályzati dokumentumokat a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs segítségével a HR-csapatok könnyedén létrehozhatnak és megoszthatnak fontos dokumentumokat , például munkavállalói kézikönyveket, bevezető útmutatókat és képzési anyagokat. A valós idejű közös szerkesztés funkcióval mindenki hozzájárulhat az információk naprakészségéhez és pontosságához.

Ráadásul a csapatok könnyedén hozzáférhetnek ezekhez a dokumentumokhoz, megtekinthetik őket, és megjegyzéseket és javaslatokat fűzhetnek hozzájuk, így biztosítva, hogy a visszajelzések beépítésre kerüljenek, és a frissítések zökkenőmentesen történjenek.

A ClickUp Views segítségével vizualizálhatja, személyre szabhatja és megoszthatja munkáját a kívánt stílusban.

Testreszabhatja munkájának megjelenítését a ClickUp Views segítségével, amely tartalmazza a List, Board, Calendar és egyéb nézeteket. Minden nézet megosztható és minden csapattag számára elérhető, így minden munkavállaló a számára legmegfelelőbb módon dolgozhat.

A nézetek segítségével a vezetők nyomon követhetik a munkavállalók teljesítményét, elkötelezettségét és fejlődését, biztosítva, hogy minden csapattag összhangban legyen a szervezeti célokkal.

Összegyűjtse szabadon az ötleteket, és ösztönözze a csapat tagjainak hozzájárulását a ClickUp Whiteboards segítségével.

Alakítsa át csapata ötleteit a ClickUp Whiteboards segítségével, egy megosztott vizuális felületen, amely valós idejű együttműködést tesz lehetővé. Használja a folyamatok vizualizálására és mindenki bevonására intuitív, szabadkézi rajzeszközökkel. Ez a fajta együttműködés lehetőséget ad a csapat minden tagjának a részvételre.

A fehér táblák lehetővé teszik a HR-csapatok számára, hogy az ötleteket és terveket közvetlenül megvalósítható feladatokká alakítsák. Ez biztosítja, hogy a brainstorming ülésekről zökkenőmentesen át lehessen térni a projekt végrehajtására.

A ClickUp Mind Maps tökéletes azoknak a spontán ötleteknek a rögzítésére, amelyek gyakran merülnek fel a brainstorming üléseken.

A ClickUp Mind Maps szintén fantasztikus eszköz a brainstorming és a virtuális találkozók hatékonyságának növeléséhez. Lehetővé teszi a gondolatok és ötletek vizuális szervezését, hogy a együttműködés még vonzóbbá váljon.

Ahelyett, hogy csak megbeszéléseken vitatnák meg az ötleteket, létrehozhat egy dinamikus vizuális ábrát, amelyet mindenki láthat és amelyhez mindenki hozzájárulhat.

A ClickUp integrációk jelentősen javíthatják a HR-csapatok együttműködését és hatékonyságát azáltal, hogy a különböző HR-funkciókat és eszközöket egyetlen platformon központosítják.

Például a ClickUp és a Slack integrálásával a csapatok közvetlenül a beszélgetésekből hozhatnak létre feladatokat, és valós időben oszthatják meg a frissítéseket. Ez csökkenti a hosszú e-mail-váltások szükségességét, és biztosítja, hogy mindenki naprakész legyen.

A Slack üzeneteket feladatokká és megjegyzésekké alakíthatja – csak kattintson a „További műveletek” gombra, hogy hozzáadja őket a ClickUp-hoz!

Ezek a funkciók hatékonyabbá teszik a távoli és hibrid munkavégzést, mivel összehozzák a csapatot, függetlenül attól, hogy tagjai hol tartózkodnak.

Elismerés

A ClickUp különböző módszereket kínál a csapat teljesítményének nyomon követésére. Ezek segítenek megérteni a munkatársak hozzájárulását és megfelelően elismerni erőfeszítéseiket.

Kövesse nyomon a csapat céljait, és állítson be célokat a DEI-kezdeményezésekhez a ClickUp Goals segítségével.

Hozzon létre nyomon követhető ClickUp célokat magának és csapatának. A világos határidők, a mérhető célok és az automatikus haladáskövetés segít nekik a terv betartásában, a célok elérésében és a haladás nyomon követésében.

Készítsen megvalósítható feladatokat meghatározott mérföldkövekkel és határidőkkel a csapatának a ClickUp Tasks segítségével.

A ClickUp Tasks segítségével tervezhet projekteket, szervezhet feladatokat és együttműködhet csapatával egy helyen. Osztjon ki feladatokat, állítson be határidőket, és tartsa mindenki figyelmét a tiszta felelősségi körökkel.

Emellett betekintést nyerhet a feladatok előrehaladásába és a csapat teljesítményébe. Így könnyen láthatja, mi készül el, felismerheti az esetleges problémákat, és módosításokat hajthat végre a zökkenőmentes működés érdekében.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp teljesítményértékelési sablonja segít Önnek a munkavállalók teljesítményének értékelésében és az értékelések kezelésében.

Használja a ClickUp teljesítményértékelési sablonját, hogy azonosítsa és nyomon kövesse az egyes munkavállalók teljesítményét egy bizonyos időszak alatt, személyre szabott visszajelzéseket és mentorálást nyújtson, valamint hatékonyan elismerje a munkavállalók hozzájárulását.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy egyértelmű célokat és feladatokat állítson fel, idővonalakkal kiegészítve, így mindenki tudja, mire kell törekednie. Még a 360°-os értékeléseket is megkönnyíti, összegyűjtve a vezetők és kollégák visszajelzéseit, és átfogó képet adva a munkavállaló teljesítményéről.

Munkavállalói elkötelezettség

Az alkalmazottak elkötelezettségét az jelzi, hogy mennyire lelkesek és elkötelezettek a munkájuk, a vállalat értékei és a kollégáik iránt. Az inkluzivitás nagyban befolyásolja ezt a mutatót, mivel a munkahelyi sokszínűség elősegíti az együttműködést, a bizalmat és az egészséges munkakörnyezetet.

A ClickUp számos funkciójával segíti az elkötelezettség növelését a toborzás, az új munkavállalók beillesztése és a munkavállalók fejlesztése terén. Ingyenes HR-sablonokat kínál a munkavállalói elkötelezettségi felmérésekhez és cselekvési tervekhez.

Ezek közül két fontos sablon emelkedik ki, amelyek segítenek növelni az elkötelezettséget:

ClickUp munkavállalói elkötelezettségi cselekvési terv sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp munkavállalói elkötelezettségi cselekvési terv sablonja segít Önnek abban, hogy tervet készítsen és nyomon kövesse a munkavállalói elkötelezettség javítását.

A ClickUp munkavállalói elkötelezettségi cselekvési terv sablonja az Ön útmutatója a morál, a termelékenység és a megtartás fokozásához. Segít világos célokat kitűzni, nyomon követni az előrehaladást és egyensúlyt teremteni a hatékony feladatok és a megvalósítható erőfeszítések között, mindezt az általános elkötelezettség fokozása érdekében.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Növelje a munkavállalók morálját, teljesítményét és lojalitását

Támogassa a felelősségvállalás és az elkötelezettség érzését

Javítsa a kommunikációt és az együttműködést a részlegek között

Támogassa a visszajelzések és az innováció kultúráját

ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérés sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablonja segít Önnek értékes visszajelzéseket gyűjteni a munkavállalóktól.

A ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablonja arra szolgál, hogy a szervezetek felmérjék, hogyan érzik magukat a munkavállalók a munkakörnyezetükben. Ez egy felhasználóbarát eszköz, amely lehetővé teszi, hogy személyre szabott felméréseket készítsen, amelyek a csapata egyedi igényeire vannak szabva.

A sablon megkönnyíti a valós idejű visszajelzések gyűjtését, és bármilyen eszközről elérhetővé teszi azokat, ami nagy előny a forgalmas munkahelyeken.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Azonosítsa a munkahely fejlesztésének és a munkavállalói elégedettség javításának területeit.

Ismerje meg a munkavállalók igényeit és céljait

Adjon értékes visszajelzést a politikák és stratégiák kialakításához.

Kövesse nyomon az időben bekövetkező változásokat és javulásokat

Átláthatóság

A ClickUp elősegíti a munkahelyi átláthatóságot azáltal, hogy világos képet ad arról, min dolgozik mindenki. Központosítja a kommunikációt és az együttműködést, megkönnyítve a csapat tagjai számára a frissítések megosztását, a kérdések feltevését és a visszajelzések megadását egy nyitott környezetben.

A ClickUp feladatkezelő funkciója segít a feladatok és határidők egyértelmű kiosztásában, így mindenki tisztában van a felelősségi körével és láthatja a folyamatban lévő projektek előrehaladását.

A különböző nézetek, mint például a Lista, Táblázat, Naptár és Gantt, átfogó képet nyújtanak a feladatok és projektek előrehaladásáról, ami minimalizálja a zavart és mindenki számára egyértelművé teszi a helyzetet. A ClickUp emellett a Célok funkcióval növeli a célkitűzés és nyomon követés átláthatóságát.

Ez a funkciók kombinációja segít egy átlátható és őszinte munkahelyet teremteni, ahol mindenki tájékozott és elkötelezett.

Támogassa az inkluzív munkahelyi környezetet a ClickUp segítségével

Az inkluzív munkahely kialakításának ismerete már nem opcionális, hanem kötelező. A globalizáció csúcspontján, amikor a Z generációs munkavállalók többsége az inkluzív és rugalmas munkahelyi értékeket tartja szem előtt, elengedhetetlen a gyors alkalmazkodás.

A DEI-re való összpontosítás javítja a munkakultúrát, növeli az elkötelezettséget, és javítja mind a befektetés megtérülését, mind a tehetségek megtartását.

Éppen ezért a ClickUp tökéletesen megfelel az Ön igényeinek. Rugalmassága és széleskörű funkciói kiváló eszközzé teszik a DEI-értékek munkahelyi integrálásához.

Ne várjon tovább – regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Hogyan lehet befogadó munkahelyi kultúrát kialakítani?

Az inkluzivitás kialakítása magában foglalja a DEI integrálását az alapértékekbe, az inkluzív nyelvhasználatot, a biztonságos terek létrehozását, a visszajelzések gyűjtését és azok alapján történő cselekvést, valamint átfogó sokszínűségi képzések megvalósítását.

Biztosítsa a vezetés támogatását, igazítsa a politikákat a különböző igényekhez, és ismerje el a hozzájárulásokat méltányosan.

2. Melyek a befogadó munkahely megteremtésének négy lépése?

A négy lépés a következő:

Vonja be a felső vezetést, hogy prioritásként kezeljék az inkluzivitást.

Integrálja a DEI-t az alapelvekbe és értékekbe

Használjon inkluzív nyelvet, és hozzon létre biztonságos környezetet a sokszínű munkavállalók számára.

Gyűjtsön visszajelzéseket és valósítson meg átfogó sokszínűségi képzéseket.

3. Hogyan járulhat hozzá az inkluzív munkahely kialakításához?

Az egyének befogadó magatartással és nyelvhasználattal, sokszínűségi képzéseken való részvétellel, biztonságos terek támogatásával, visszajelzésekkel és a hozzájárulások méltányos elismerésével járulhatnak hozzá ehhez.

Aktívan részt vehet az inkluzivitást elősegítő kezdeményezésekben, és támogathatja az inkluzivitást előmozdító politikákat.