Hogyan alapítsunk sikeres munkavállalói erőforrás csoportot?

A munkavállalók akkor boldogulnak igazán, ha van helyük a kapcsolatteremtésre, a változás előmozdítására és a közös fejlődésre.

Pontosan ezt nyújtják az alkalmazotti erőforráscsoportok (ERG-k): egy platformot a tartozás érzéséhez, a szakmai fejlődéshez és a munkahelyi hatásokhoz. De ahhoz, hogy egy tartós alkalmazotti erőforráscsoportot hozzon létre, nem elég a jó szándék.

A világos cél meghatározásától a vezetői támogatás biztosításáig minden lépés fontos szerepet játszik abban, hogy az ERG fenntartható és hatékony legyen. Ez az útmutató részletesen bemutatja mindazt, amire szükség van ahhoz, hogy ne csak létező, hanem virágzó ERG-t hozzon létre.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Egy valódi hatást kiváltó alkalmazotti erőforráscsoport (ERG) felépítése stratégiát, vezetői képességeket és hosszú távú elkötelezettséget igényel. Íme, hogyan lehet ezt jól csinálni: Határozza meg egyértelmű célját az alkalmazottak igényeinek azonosításával és az üzleti célokkal való összehangolásával, hogy biztosítsa a hosszú távú relevanciát.

Biztosítson vezetői támogatást , hogy láthatóságot, finanszírozást és vezetői támogatást szerezzen a szervezet erősebb háttérhez.

Hozzon létre egy strukturált vezetői csapatot , amelynek tagjai meghatározott szerepkörökkel rendelkeznek a kezdeményezések irányításában, a tagok toborzásában és az elkötelezettség előmozdításában.

Tartsa elérhetővé az ERG-vel kapcsolatos ismereteket egy központi hub segítségével, ahol dokumentációk, korábbi megbeszélések és új vezetők bevonása található.

Alkalmazkodjon és fejlessze kezdeményezéseit a részvételi trendek, visszajelzések és valós idejű betekintések alapján, hogy az elkötelezettség magas szinten maradjon.

Mérje a hatást és mutassa be az értéket a növekedés, a részvétel és a vállalati politika és a DEI kezdeményezésekhez való hozzájárulás nyomon követésével. A jól felépített ERG nem csupán egy közösség, hanem a munkahelyi befogadás és a jelentőségteljes változás katalizátora is.

Mi az alkalmazotti erőforráscsoport (ERG)?

A munkavállalói erőforráscsoport (ERG) egy önkéntes, munkavállalók által vezetett csoport, amelynek célja a befogadás, a szakmai fejlődés és a támogatás elősegítése a szervezeten belül.

Ezek a csoportok összehozzák a hasonló tapasztalatokkal, érdeklődési körrel vagy háttérrel rendelkező munkavállalókat, hogy biztonságos teret teremtsenek, változásokat támogassanak és javítsák a munkavállalói élményt.

Képzeljen el egy vállalatot, ahol a dolgozó szülők küszködnek a karrierjük és a gyermeknevelés közötti egyensúly megteremtésével. Az ERG azért jön létre, hogy erőforrásokat, rugalmas munkamegoldásokat és mentori támogatást nyújtson. Egy másik csoport az akadálymentességet támogatja, és befolyásolja a politikákat, hogy az irodák és a digitális eszközök inkluzívabbá váljanak.

Az ERG-k nem csak támogatást nyújtanak, hanem jelentősen hozzájárulnak a munkahelyi változásokhoz.

Hogyan épülnek fel az ERG-k?

A legtöbb ERG strukturált megközelítést követ, hogy hatékonyságát megőrizze:

ERG vezetők : Célok kitűzése, tevékenységek felügyelete és az elkötelezettség fenntartása

Vezető szponzor : finanszírozást, vezetői támogatást és érdekképviseletet biztosít.

Vezetői bizottság : Segít a stratégia kidolgozásában, a tervezésben és a végrehajtásban.

Csoporttagok: Vegyen részt vitákban, rendezvényeken és kezdeményezésekben!

Miért fontosak az ERG-k?

Az erős ERG-vel rendelkező szervezeteknél megnő a munkavállalók elkötelezettsége, szakmai fejlődése és megtartása. Ezek a csoportok hidat képeznek a munkavállalók és a vállalat vezetői között, biztosítva, hogy a vállalati politika és a munkahelyi kultúra kialakításában sokféle véleménynek legyen helye.

A vezetők támogatásával és egyértelmű célokkal az ERG-k a sokszínűség, az egyenlőség és a befogadás hajtóerejévé válnak, elősegítve mind a munkavállalók, mind a vállalkozások fejlődését.

A munkavállalói erőforráscsoportok előnyei

Egy erős munkavállalói erőforráscsoport (ERG) befogadó, motiváló munkahelyet teremt, miközben támogatja a munkavállalók fejlődését és a vállalat sikerét. Az ERG-kbe befektető szervezetek több területen is javulást tapasztalnak.

Magasabb munkavállalói elkötelezettség és megtartás

A munkavállalók jobban összetartoznak, ha van egy biztonságos helyük, ahol megoszthatják tapasztalataikat és változásokat szorgalmazhatnak. Az ERG-k elősegítik a munkavállalók megtartását azáltal, hogy erősítik a tartozás és a befogadás érzését.

Szakmai fejlődés és vezetői képességek fejlesztése

Az ERG-k hozzáférést biztosítanak mentorprogramokhoz, vezetői képzésekhez és hálózatépítési lehetőségekhez. Sok ERG-vezető gyakorlati vezetési tapasztalatot szerez rendezvények szervezésével és kezdeményezések vezetésével.

Erősebb kapcsolat a munkavállalók és a vezetés között

Az ERG-k közvetlen kommunikációs csatornákat hoznak létre a munkavállalók és a vállalat vezetői között. Egy vezető szponzor segít összehangolni az ERG céljait az üzleti prioritásokkal, biztosítva ezzel a valódi szervezeti hatást.

A változást előmozdító munkahely

Az ERG-k alakítják a vállalati politikát, javítják a juttatásokat és támogatják az alulreprezentált csoportokat. Sok szervezet pozitív változásokat tapasztal a felvételi gyakorlatokban, a munkahelyi akadálymentességben és a szakmai fejlődési lehetőségekben.

Hatása a munkahelyen túl

Az ERG-k együttműködnek a helyi közösséggel, ERG-eseményeket szerveznek és támogató csoportokat működtetnek. Hatásuk túlmutat a szervezeten, erősítve a vállalati felelősségvállalást és a társadalmi hatást.

A megfelelő struktúrával és támogatással az ERG-k a változás hatékony mozgatórugóivá válnak. De milyen típusú ERG-k léteznek, és hogyan szolgálják a különböző munkavállalói igényeket?

Az alkalmazotti erőforráscsoportok típusai

A különböző ERG-k különböző célokat szolgálnak, a vállalat céljaitól és a munkavállalók igényeitől függően. Egyesek a szakmai fejlődésre koncentrálnak, míg mások a munkavállalói elkötelezettséget és a munkahelyi befogadást ösztönzik.

1. Identitásalapú ERG-k

Ezek a csoportok biztonságos teret biztosítva és a méltányos esélyekért kiállva támogatják az alulreprezentált csoportokat. Sok vállalat rendelkezik ilyen csoportokkal:

Affinitási csoportok nők, LGBTQ+ alkalmazottak, valamint faji vagy etnikai kisebbségek számára

Hálózatok dolgozó szülők, veteránok vagy fogyatékkal élő munkavállalók számára

A vallási vagy kulturális sokszínűségre összpontosító csoportok

2. Szakmai fejlődés ERG-k

Azok a munkavállalók, akik mentorprogramokat és karrierfejlesztési lehetőségeket keresnek, gyakran csatlakoznak a szakmai fejlődésre összpontosító ERG-khez. Ezek a csoportok:

Készítsen készségfejlesztő műhelyeket és vezetői képzéseket!

Hozza össze a munkavállalókat a vezető beosztású vezetőkkel karriermentorálás céljából

Támogassa a belső mobilitást és a részlegek közötti hálózatépítést

👀 Tudta? A mentorok hat alkalommal gyakrabban, a mentoráltak pedig ötször gyakrabban kapnak előléptetést, mint azok, akik nem vesznek részt mentorprogramokban, ami jól mutatja, hogy a mentorálás milyen előnyökkel jár a karrier szempontjából.

3. Érdeklődésen alapuló ERG-k

Nem minden ERG az identitásra vagy a karrierfejlődésre összpontosít. Néhányuk olyan munkavállalókat hoz össze, akiknek közös szenvedélyük van, például a fenntarthatóság, a mentális egészség vagy az önkéntes munka a helyi közösségben. Ezek a csoportok fokozzák a munkavállalók érdeklődését és ösztönzik a csapatok közötti együttműködést.

4. Üzleti erőforráscsoportok

Egyes ERG-k közvetlenül támogatják a vállalati politikát és üzleti döntéseket. Ezek a csoportok vezetői szponzorokkal és vállalati vezetőkkel együttműködve a következőket végzik:

Javítsa az ügyfelekkel való kapcsolattartást a sokszínű perspektívák révén

Befolyásolja a vállalati célokat és a belső DEI-kezdeményezéseket

Erősítse meg a külső szervezetekkel és affinitási csoportokkal való partnerségeket

Az ERG-k különböző típusainak megértése segít a szervezeteknek és a HR-osztályoknak olyan inkluzív, nagy hatással bíró programok tervezésében és létrehozásában. De hogyan lehet olyan ERG-t létrehozni, amely valódi változást hoz? Nézzük meg részletesen!

Hogyan alapítsunk munkavállalói erőforrás csoportot?

A sikeres ERG gondos tervezéssel, erős vezetéssel és folyamatos támogatással indul. A cél egy olyan csoport létrehozása, amely nemcsak elősegíti a munkavállalók elkötelezettségét, hanem összhangban áll az üzleti célokkal és valódi változásokat hoz.

Kövesse az alábbi lépéseket, hogy olyan munkavállalói erőforrás csoportot hozzon létre, amely hatást gyakorol:

1. lépés: Mérje fel az érdeklődést és határozza meg a célt

Az ERG létrehozása előtt fontos összegyűjteni a munkavállalók véleményét. Felmérések, fókuszcsoportok vagy HRIS-adatok segíthetnek meghatározni, mire van a legnagyobb szükségük a munkavállalóknak.

Egy jól megtervezett ERG-nek:

Támogassa az alulreprezentált csoportokat és a szakmai fejlődést

Igazodjon a vállalati politikához és a DEI kezdeményezésekhez

Foglalkozzon az alkalmazottak előtt álló konkrét kihívásokkal

A folyamat egyszerűsítése érdekében a ClickUp Forms segítségével összegyűjtheti a válaszokat és rendszerezheti a visszajelzéseket, így biztosítva, hogy az ERG a munkavállalók valódi igényeire épüljön.

Gyűjtsön releváns visszajelzéseket és betekintést az alkalmazottaktól a ClickUp Forms segítségével.

Ahhoz, hogy egy ERG tartós hatást gyakoroljon, a vezetőség támogatására van szükség. Vezetői támogatás nélkül nehéz lehet biztosítani a forrásokat, befolyásolni a politikákat vagy láthatóságot szerezni a vállalaton belül. Egy erős vezetői támogató szószólóként működik, biztosítva, hogy az ERG fenntartható maradjon és összhangban legyen az üzleti célokkal.

A vezető szponzor legfontosabb hozzájárulásai:

Láthatóság a vezetői szinteken : Emeli az ERG kezdeményezéseinek jelentőségét, biztosítva, hogy azok elismerést nyerjenek a vállalat vezetői körében, és ne kerüljenek háttérbe.

Képzések, rendezvények és programok finanszírozása : Támogatja a karrierfejlesztést, a hálózatépítési lehetőségeket és a mentorprogramokat.

Stratégiai útmutatás: Segít az ERG vezetőknek összehangolni a kezdeményezéseket a vállalati politikával, a DEI-törekvésekkel és a hosszú távú üzleti célokkal.

Olvassa el még: HR-stratégiai példák az alkalmazottak motiválására

A jól dokumentált javaslat növeli a szervezeti támogatás megszerzésének esélyét. A ClickUp Docs segítségével az ERG vezetői egy központi helyen összefoglalhatják a csoport küldetését, a várt hatást és az erőforrás-igényeket. Az érdekelt felek a Docs segítségével zökkenőmentesen együttműködhetnek, megjegyzéseket fűzhetnek hozzá, és akár feladatokat is kioszthatnak közvetlenül a dokumentumból.

Könnyedén szerkesztheti, testreszabhatja és együttműködhet a ClickUp Docs segítségével.

3. lépés: Vezetői struktúra létrehozása

Egy erős ERG-nek egyértelmű vezetői szerepekre van szüksége ahhoz, hogy szervezett és hatékony maradjon. Meghatározott felelősségi körök nélkül a kezdeményezések elveszíthetik irányultságukat, és az elkötelezettség csökkenhet.

Az ERG-n belüli legfontosabb szerepek a következők:

ERG vezetők : Határozzák meg a jövőképeket, felügyelik az elkötelezettséget, és biztosítják az összhangot a vállalati célokkal .

Vezető bizottság : logisztikai feladatok ellátása, ERG-események szervezése és erőforrások kezelése

Csoporttagok: vegyenek részt a megbeszéléseken, mentorálják az új tagokat és vezessenek kezdeményezéseket.

Mivel az ERG sikere a jól meghatározott szerepköröktől függ, a ClickUp Tasks segítségével könnyen kioszthatók a feladatok, nyomon követhető az előrehaladás és biztosítható a felelősségvállalás.

4. lépés: Határozza meg az ERG küldetését és állítson fel célokat

A jól meghatározott küldetésnyilatkozat megadja az ERG célját és irányát. Biztosítja az összhangot a vállalati politikával, a DEI kezdeményezésekkel és az üzleti célokkal, miközben egyértelművé teszi, hogy kiket szolgál az ERG és hogyan hoz létre hatást.

Egy erős küldetésnyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:

Határozza meg az ERG célját : Miért létezik, és milyen kihívásokkal foglalkozik?

Összhangban az üzleti célokkal : Hogyan járul hozzá a munkavállalói elkötelezettséghez és a vállalati kultúrához?

Határozzon meg egyértelmű elvárásokat: Milyen típusú ERG-eseményekben, megbeszéléseken és programokban fognak részt venni a tagok?

A misszió nyilatkozaton túl az ERG-nek mérhető célokat is meg kell határoznia a haladás nyomon követése érdekében. Ezek a következők lehetnek:

Tagok toborzása : A részvétel kiterjesztése a különböző részlegekre

Mentorprogramok és vezetői workshopok szervezése : A szakmai fejlődés támogatása

Az inkluzív vállalati politika és juttatások támogatása: Értelmes változások előmozdítása a munkahelyen

Mivel a célok kitűzése elengedhetetlen a hosszú távú sikerhez, a ClickUp Goals segít az ERG vezetőknek mérhető célokat kitűzni, a mérföldköveket nyomon követni és a stratégiákat a valós idejű előrehaladás alapján módosítani.

Állítsa be, kövesse nyomon és érje el céljait a ClickUp Goals segítségével!

5. lépés: Tervezzen egy induló rendezvényt, és népszerűsítse az ERG-t

A jól megtervezett induló rendezvény izgalmat kelt, ösztönzi a tagokat a részvételre, és megadja az alaphangot az ERG kezdeményezéseinek. Ez az első alkalom, hogy bemutathatja a munkavállalóknak az ERG küldetését, vezetőségét és a közelgő tevékenységeket.

A sikeres induló rendezvénynek:

Mutassa be az ERG küldetését és vezetői csapatát : Határozza meg egyértelműen az ERG célját és azt, hogy ki vezeti a csoportot.

Vázolja fel a közelgő kezdeményezéseket és részvételi lehetőségeket : Mutassa be a tervezett ERG-tevékenységeket , hálózatépítő eseményeket és mentori programokat .

Biztosítson egyszerű regisztrációs lehetőséget az alkalmazottak számára: kínáljon regisztrációs linkeket, QR-kódokat vagy űrlapokat az azonnali részvételhez.

Az esemény belső kommunikációs csatornákon – például vállalati e-maileken, Slacken és városházi gyűléseken – történő népszerűsítése biztosítja a magas láthatóságot. Az esemény logisztikájának kezeléséhez a ClickUp Naptár nézet segít az ERG vezetőknek a találkozók ütemezésében, automatikus emlékeztető küldésében és a részvétel nyomon követésében. Mivel MINDEN naptárat integrál, soha nem kell attól tartania, hogy lemarad egy eseményről vagy dupla foglalásba kerül.

A ClickUp naptár nézet segítségével rendeljen hozzá dedikált időintervallumokat feladataidhoz.

6. lépés: Tartsa fenn a tagok elkötelezettségét és ápolja a közösséget

Az ERG sikere a folyamatos részvételtől és elkötelezettségtől függ. A következetes interakció nélkül a lelkesedés elhalványulhat, és a lendület lelassulhat.

A tagok elkötelezettségének fenntartásához szükséges a tartozás érzésének megteremtése, értékes erőforrások biztosítása és az együttműködési lehetőségek garantálása.

Hatékony módszerek az elkötelezettség fenntartására:

Havi ellenőrzések vagy teljes létszámú értekezletek : A rendszeres találkozók segítenek a haladás értékelésében, a problémák megoldásában és a tagok összehangolásának fenntartásában.

ERG-események, például panelbeszélgetések, hálózatépítés és vezetői tréningek : ezek szakmai fejlődési lehetőségeket nyújtanak és erősítik a tagok közötti kapcsolatokat.

Különleges terek, ahol a munkavállalók megoszthatják tapasztalataikat és megbeszélhetik szakmai fejlődésüket: A nyílt beszélgetések ösztönzése erősíti a munkavállalói élményt és a közösség érzését.

Mivel a kommunikáció kulcsfontosságú, a ClickUp Chat segít az ERG vezetői számára a beszélgetések aktív fenntartásában, a frissítések megosztásában és a tagok közötti kapcsolat fenntartásában – még a találkozók között is.

Valós időben együttműködhet a csapattagokkal a ClickUp Chat segítségével.

7. lépés: Kövesse nyomon az előrehaladást és folyamatosan javítson

Ahhoz, hogy egy ERG hatékony maradjon, az elkötelezettség szintje, a vezetőség visszajelzései és a vállalati politika változásai alapján kell fejlődnie. A rendszeres értékelés segít finomítani a stratégiákat, biztosítva, hogy az ERG megfeleljen a munkavállalók igényeinek és az üzleti céloknak.

Nyomon követendő kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k):

A csoport tagjainak növekedése és aktív részvétele : Az ERG rendezvényeken és találkozókon való részvétel nyomon követése segít mérni az elkötelezettséget.

Az ERG hatása a vállalati politikára és a DEI stratégiákra : Az ERG kezdeményezésekhez kapcsolódó munkahelyi fejlesztések nyomon követése rávilágít a csoport hatékonyságára.

A munkavállalók visszajelzései az ERG hatékonyságáról: A tagoktól kapott visszajelzések biztosítják, hogy az ERG releváns és hasznos maradjon.

Az értékelések egyszerűsítése érdekében a ClickUp Dashboards valós idejű adatokat nyújt az ERG vezetői számára a részvételi trendekről, a találkozók eredményeiről és az ERG általános hatásáról, lehetővé téve a folyamatos fejlesztést és a hosszú távú sikert.

Valós idejű betekintést nyerhet a ClickUp Dashboards segítségével.

A megfelelő struktúrával egy ERG tartós hatást tud gyakorolni. De a lendület fenntartása ugyanolyan fontos – nézzük meg, hogyan lehet egy ERG-t virágzó állapotban tartani.

Hogyan lehet fenntartani és bővíteni az ERG-t?

Az ERG létrehozása csak az első lépés. Hatásának fenntartásához stratégiai vezetés, hozzáférhető tudás és a munkavállalók elkötelezettségén alapuló folyamatos fejlődés szükséges.

Erősítse a vezetői képességeket és a tudásmegosztást

Tartsa aktívan bevonva a vezetést

A vezetői szponzorok és a vállalat vezetői folyamatos támogatása biztosítja, hogy az ERG-k összhangban maradjanak az üzleti célokkal, és megkapják a szükséges erőforrásokat. A vezetéssel való rendszeres egyeztetések hozzájárulnak az ERG hatásának megerősítéséhez.

Hozzon létre egy központi tudásközpontot

Az ERG-vezetők átállása során az információvesztés elkerülése érdekében minden fontos dokumentumnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. A ClickUp tudásmenedzsment rendszer egyetlen megbízható forrásként szolgál, amely a következőket tárolja:

Az ERG küldetési nyilatkozata és céljai

Korábbi ülésjegyzetek, döntések és jelentések

Rendezvénytervezési részletek és részvételi információk

Ez a struktúra biztosítja, hogy az új ERG-vezetők gyorsan be tudjanak illeszkedni és zavartalanul folytathassák a munkát.

Fejlessze és mérje a hatást

Az elkötelezettségre vonatkozó betekintés alapján alakítsa ki kezdeményezéseit

Az ERG programoknak a munkavállalók igényeit kell tükrözniük, nem pedig feltételezéseket. A ClickUp Brain mesterséges intelligenciával támogatott betekintést nyújt a részvételi trendek elemzéséhez és optimalizálási javaslatokhoz, segítve az ERG vezetőit az események, megbeszélések és erőforrás-elosztás finomításában.

A ClickUp Brain segítségével hatékonyan elemezheti és kivonhatja a feladatokból a fontos információkat.

Bővítse hatókörét és mutassa meg értékeit

Az ERG-k növekedéséhez tagokat kell toborozniuk, mentorprogramokat kell népszerűsíteniük és más csoportokkal kell együttműködniük. Az ERG-k vállalati politikához és munkahelyi kultúrához való hozzájárulásának nyomon követése segít bemutatni a hosszú távú hatást.

Fontos mérőszámok:

A csoport tagjainak számának és a részvételi szintnek a növekedése

Befolyásolja az üzleti célokat és a DEI kezdeményezéseket

Munkavállalói visszajelzések és elkötelezettségi trendek

A jól támogatott ERG-k tartós erőként hatnak az inkluzivitásra és az elkötelezettségre. De milyen kihívásokkal szembesülnek az ERG-k, és hogyan tudják azokat leküzdeni? Nézzük meg közelebbről!

Kihívások és azok leküzdése

Az ERG-k hatalmas változásokat hoznak, de fenntartásuk komoly kihívásokkal jár. A leggyakoribb akadályok között szerepel a kiégés, a részvételi hiányosságok és a hosszú távú irányvonal tisztázatlansága.

Ha ezeket a kérdéseket korán kezeljük, az ERG-k hatékonysága megmarad.

Vezetői fáradtság és következetlen részvétel

Sok ERG erőteljesen indul, de elveszíti lendületét, amikor a vezetők túlterhelteknek érzik magukat, vagy a tagok elfordulnak a csoporttól.

Megoldások:

Változtassa meg a vezetői szerepeket, hogy megelőzze a kiégést és új ötleteket hozzon.

Készítsen strukturált utódlási terveket, hogy az új ERG-vezetők zökkenőmentesen tudjanak átvenni a stafétát.

Vezessen be rugalmas részvételi szinteket, hogy az alkalmazottak különböző kapacitásokkal vehessenek részt a programban.

A láthatóság és a mérhető eredmények hiánya

Világos láthatóság nélkül az ERG-k kockázatot jelentenek, hogy alulértékelik őket, vagy informális társadalmi csoportoknak tekintik őket.

A hitelesség megteremtése:

Kösse össze az ERG-kezdeményezéseket az üzleti célokkal, hogy bemutassa azok hosszú távú értékét.

Kövesse nyomon az elkötelezettségi trendeket, hogy bemutathassa a növekedést és a hatékonyságot.

Rendszeresen jelentse a vezetőségnek a hatást, hogy fenntartsa a vezetők támogatását.

Az ERG-tevékenységek és a vállalati prioritások közötti egyensúly megteremtése

Az ERG-knek javítaniuk kell a munkahelyi kultúrát anélkül, hogy ütköznének a napi üzleti tevékenységekkel.

Az egyensúly fenntartásának módjai:

Integrálja az ERG tevékenységeket a meglévő vállalati kezdeményezésekbe, hogy összehangolja az erőfeszítéseket.

Ösztönözze a vezetőséget, hogy a teljesítményértékelések során ismerje el az ERG hozzájárulását.

Határozzon meg egyértelmű irányelveket az időbeli elkötelezettségre vonatkozóan, hogy a részvétel fenntartható maradjon.

Azok az ERG-k, amelyek felismerik ezeket a kihívásokat és proaktívan alkalmazkodnak hozzájuk, tartós jelenlétet építenek ki. Most pedig foglaljuk össze az eddigieket.

Tartós ERG létrehozása

Egy erős munkavállalói erőforráscsoport több, mint egy rövid távú kezdeményezés. Az inkluzió, a növekedés és az elkötelezettség hajtóereje. A leghatásosabb ERG-k alkalmazkodnak, fejlődnek és összhangban maradnak mind a munkavállalók igényeivel, mind az üzleti célokkal.

Egyértelmű küldetés, vezetői támogatás és a folyamatos részvétel kultúrájának előmozdításával az ERG tartós változást hozhat létre a munkahelyen. Akár új ERG-t indít, akár egy meglévőt erősít, a megfelelő eszközökkel nagy változást érhet el.

Készen áll arra, hogy az ERG-kezelést új szintre emelje?

Regisztráljon a ClickUp-ra, és egyszerűsítse ma még a célkitűzés meghatározásától az együttműködésig minden folyamatot!