Hogyan lehet leküzdeni az elszigeteltséget a munkahelyen?

Érezte már magát valaha szigetnek a munkahelyén?

Brazília, Kína, Németország, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok munkavállalóinak megdöbbentő 82%-a számolt be arról, hogy magányosnak érzi magát a munkahelyén. És a helyzet egyre romlik: közel a fele (49%) azt állítja, hogy a COVID-19-járvány előttinél jobban elszigeteltnek érzi magát.

Ez nem csak személyes küzdelem, hanem a munkáltatók számára is rossz hír. Ez ugyanis a termelékenység csökkenését, a fluktuáció növekedését és a munkakörnyezet romlását jelenti.

A távmunka térnyerésével a munkavállalók közötti összetartozás érzésének elősegítése minden eddiginél fontosabbá vált.

Ez a cikk a munkahelyi elszigeteltség jelenségét vizsgálja, feltárva annak mértékét, felismerésének módját és, ami a legfontosabb, leküzdésének módját.

A munkahelyi elszigeteltség megértése

A munkahelyi elszigeteltség a munkaerő jelentős részét érinti. Ez nem csupán magányérzésre korlátozódik, hanem magában foglalja a kirekesztettség érzését, a tartozás hiányát és a kollégáktól való elszakadást is. Szélsőséges esetekben ez negatív hatással lehet az alkalmazottak mentális és fizikai egészségére.

Fontos azonban megkülönböztetni a munkahelyi elszigeteltséget és a magányosság iránti vonzódást. Vannak olyanok, akik természetüknél fogva introvertáltak és csendesebb környezetben boldogulnak.

A munkahelyi elszigeteltség több, mint egy személyiségjegy. Jellemzője a társadalmi kapcsolatok hiánya és a kirekesztettség érzése, ami káros hatással lehet a munkavállalók elkötelezettségére, jólétére és teljesítményére.

A munkahelyi elszigeteltség érzése szintén jelentősen hozzájárulhat a kiégéshez. Ha az alkalmazottaknak nincs összetartozás-érzésük és nem érzik, hogy kollégáik támogatják őket, akkor nagyobb valószínűséggel tapasztalnak kimerültséget, cinizmust és csökkent hatékonyságot.

Ez egy ördögi körhöz vezethet, ahol a kiégés tovább fokozza az elszigeteltséget, és fordítva.

Hogyan lehet felismerni az elszigetelt munkavállalókat?

Nem minden visszafogott vagy csendes munkavállaló érez magányt a munkahelyén. Vannak, akik egyszerűen csak kevésbé szeretnek társasági életet élni.

Vannak azonban kritikus jelek, amelyek arra utalhatnak, hogy egy munkavállaló elszigeteltséggel küzd. Ezek a következők:

Vonakodás a csapatértekezleteken vagy társasági eseményeken való részvételtől

Nehézségek a kollégákkal való együttműködésben vagy kommunikációban

A munkavállalók alacsony morálja miatt romló munkateljesítmény vagy elkötelezettség

Megnövekedett hiányzás vagy visszahúzódás jelei

Ezeknek a jelzéseknek a figyelembevételével a vezetők és a HR-szakemberek felismerhetik a munkahelyi elszigeteltség potenciális eseteit, és proaktív lépéseket tehetnek azok kezelésére.

Fontos továbbá, hogy ne keverjük össze a munkahelyi elszigeteltséget a személyiségtípusokkal. Egyesek természetüknél fogva visszafogottabbak vagy introvertáltabbak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem érezhetik magukat összetartozónak és értékesnek a munkahelyükön.

Fogott munkavállalók

A visszafogott munkavállalók inkább magukba zárkóznak, és nem keresnek aktívan társas kapcsolatokat vagy szoros barátságokat. Ugyanakkor a szükséges mértékben elkötelezettek lehetnek a munkájuk és a kollégáik iránt.

A visszafogottság pozitív tulajdonság lehet a szakmai környezetben, mivel professzionalizmust és átgondoltságot sugároz.

Introvertált munkavállalók

Az introvertált munkavállalók egyedül töltött idővel töltik fel magukat, és inkább a csendesebb, introspektív feladatokat részesítik előnyben. A társas interakciókat kimerítőnek találhatják, különösen zajos vagy kaotikus környezetben.

Az introvertáltak is fenntarthatnak szoros társadalmi kapcsolatokat egy összetartó csoportban, néhány közeli bizalmasukkal, és nem feltétlenül érzik magukat elszigeteltnek.

A vezetőknek figyelniük kell az introvertált és visszahúzódó munkavállalók igényeire is, biztosítva, hogy azok összetartozás és megbecsülés érzését érezzék a csapaton belül. A rendszeres ellenőrzések és a különböző kommunikációs csatornák biztosítása támogathatja a munkavállalók jólétét és javíthatja a munkahelyi pszichológiai biztonságot.

10 stratégia az elszigeteltség elkerülésére a munkahelyen

Íme 10 stratégia, amelyet vezetőként/HR-menedzserként alkalmazhatsz, hogy segíts a munkavállalóknak leküzdeni a munkahelyi elszigeteltséget:

1. Ösztönözd a nyílt kommunikációt

Ösztönözd a nyílt és átlátható kommunikációt a csapatodon belül. Ez lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy kényelmesen osszák meg ötleteiket, aggályaikat és sikereiket. A ClickUp együttműködési funkciói fontos szerepet játszhatnak ennek a környezetnek a kialakításában.

Használja a ClickUp Chat View funkciót valós idejű beszélgetésekhez.

Egyszerűsítse a csapat kommunikációját a ClickUp Chat View valós idejű csatornáival

Az @mentions segítségével bárkit bevonhatsz a munkával kapcsolatos beszélgetésekbe, és megjegyzéseket rendelhetsz hozzájuk, hogy a csapatod tovább haladjon a teendőkkel. Beágyazhatsz táblázatokat, weboldalakat és más médiafájlokat is, hogy kommunikáció közben kontextust és gyors referenciaanyagot nyújts.

Ennél is fontosabb, hogy használja a csevegési funkciót, hogy időnként kapcsolatba lépjen kollégáival. Ez elősegíti a tartozás érzésének és a bajtársiasságnak a kialakulását az új csapat tagjai között.

Ezenkívül vázolja fel elvárásait a ClickUp kommunikációs terv táblasablonjával .

Töltse le ezt a sablont Ösztönözze a jobb csapatmunkát és az információcserét a ClickUp kommunikációs terv táblasablonjával

Először is, határozza meg, hogy kiket szeretne elérni. Ez lehet az egész vállalat, bizonyos részlegek vagy virtuális csapatok. Ezután hozzon létre csatornákat a csapat egészét érintő bejelentések, projektfrissítések és csapatépítő tevékenységek, például virtuális ebédek és online játékok számára.

A kommunikációs sablon rugalmasságot kínál a naptárak létrehozásában, a bejelentkezések tervezésében, a feladatok tulajdonosainak kijelölésében és a kommentek hozzáadásában, hogy ösztönözze az interakciót. A ClickUp jelentéskészítő funkcióival nyomon követheti kommunikációs tervének hatékonyságát.

2. Ösztönözd a csapatépítő tevékenységeket

Tervezz virtuális vagy személyes csapatépítő tevékenységeket, amelyek túlmutatnak a munkaköri feladatokon. Ez lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy személyesebb szinten kapcsolatba lépjenek egymással és jó viszonyt alakítsanak ki.

A csapatépítő tevékenységeket szórakoztató ClickUp feladatokká alakíthatja.

Tervezz, szervezz és működj együtt hatékonyan a ClickUp Tasks segítségével

Rendeljen fel feladatokat olyan tevékenységek tervezéséhez, mint a kincskeresés vagy a közös játékok. Határozzon meg egyértelmű ClickUp célokat minden tevékenységhez, például egy adott pontszám elérése vagy egy kihívás közös teljesítése.

Ez játékossá teszi az élményt, így a csapatépítés élvezetessé és motiválóvá válik.

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást, hogy munkaprojektek tervezése közben ösztönözze a csapat tagjainak kreativitását.

Ötletelj, jegyzetelj, és gyűjtsd össze a legjobb ötleteidet egy kreatív vásznon a ClickUp Whiteboards segítségével.

A fehér táblák brainstorming-felületként szolgálnak. A csapatok vázlatokat készíthetnek, gondolattérképeket építhetnek és vizuálisan együttműködhetnek valós időben, hogy innovatív megoldásokat találjanak a problémákra, akadályokra és a projekt befejezésével kapcsolatos kihívásokra. Ez elősegíti egy olyan vonzó környezet kialakítását, ahol mindenki kényelmesen érezheti magát, és hozzájárulhat a kreatív csapatösszetartáshoz.

A ClickUp Activity View funkciójával mindenki tájékozott maradhat és naprakész információkat kaphat a munkáját érintő részletekről.

Lásd a munkaterületed frissítéseit és tevékenységeit, és ösztönözd a csapatépítő tevékenységeket azáltal, hogy egyedi tevékenységnézeteket hozol létre a ClickUp-ban.

Ez a központi hub lehetővé teszi, hogy lássuk, ki melyik csapatépítő feladaton dolgozik, elősegítve a közös felelősség és a haladás érzését. Ha látjuk, hogy a csapattársak elvégzik a feladatokat vagy elérik a mérföldköveket, az lehetőséget teremt a nyilvános elismerésre és megbecsülésre az aktivitás nézetben, ami növeli a morált és a csapatszellemet.

3. Szervezzen társasági eseményeket

Szánj egy kis időt virtuális vízadagoló melletti beszélgetésekre, játékestékre, pizza partikra és hasonló programokra. Ezek az informális találkozások elősegítik a bajtársiasság érzését.

Profi tipp: Hozzon létre egy feladatot a társasági események tervezéséhez, rendeljen hozzá felelős személyt, és használja a Csevegés nézetet a megbeszélésekhez és a frissítésekhez.

4. Új munkatársak bevonása

Az új alkalmazottakat vagy a távmunkásokat párosítsd tapasztalt kollégákkal, hogy segíts nekik leküzdeni az egyedüllétet, és elősegítsd a mentori kapcsolatok és a társadalmi kapcsolatok kialakítását.

Ehhez a stratégiához használhatod a ClickUp Clips alkalmazást.

Vizuális kommunikáció helyszínek között a ClickUp Clips segítségével

A Clips segítségével rögzítheti a képernyőjét, hogy megoszthassa az utasításokat a mentoráltjaival/társaival, így gyorsan felzárkózhattak és kevésbé érezték magukat egyedül egy új vagy távoli környezetben.

Ez hatékonyabb is, mint a hosszú írásbeli utasítások. És a legjobb benne? Az új alkalmazottak a Clip bármely pontjára kattintva megjegyzést fűzhetnek hozzá, kérdéseket tehetnek fel, problémákat jelezhetnek és beszélgetést kezdeményezhetnek. Használja a beépített AI funkciót, a ClickUp Brain-t, hogy feliratokat adjon hozzá és rövid szövegeket hozzon létre, amelyek javítják a Clipek hozzáférhetőségét a mentorálási üléseken.

5. Ünnepelje az eredményeket

Nyilvánosan ismerd el a munkavállalók eredményeit, ünnepeld a sikereket, és nyújts támogatást a kihívások során. Használd a ClickUp Comments funkciót, hogy jókívánságokat ossz meg kollégáid munkájával kapcsolatban. Ez pozitívabb és barátságosabb munkakörnyezetet teremt.

Ünnepelje az eredményeket és ossza meg elismerését a ClickUp Comments segítségével

A Kommentek funkcióval ötleteket oszthat meg, kérdéseket tehet fel és visszajelzést adhat a feladatokra vonatkozóan. Ez teret ad a folyamatos párbeszédnek és mindenki számára biztosítja a tájékozottságot.

Profi tipp: Válaszolj a megjegyzésekre elismeréssel, gondosan válaszolj a kérdésekre, és használj hangulatjeleket, hogy egy kis személyiséget adj hozzá.

6. Virtuális kávészünetek szervezése

A ClickUp Naptár nézetével naponta vagy hetente virtuális kávészüneteket szervezhetsz, hogy a munkán kívüli dolgokról is beszélgethess kollégáiddal. A Csevegés nézet segítségével megtervezheted és tájékoztathatod a csapatodat a virtuális találkozóról, és ösztönözheted mindenkit, hogy csatlakozzon.

A ClickUp Comments segítségével megoszthatod a kötetlen beszélgetéseket, anekdotákat vagy születésnapi üdvözleteket. Ez segíthet a kollégák közötti jó viszony és bajtársiasság kialakításában.

7. Ösztönözze a munkavállalói erőforráscsoportok (ERG) létrehozását

Az ERG-k önkéntes, munkavállalók által vezetett csoportok, amelyek közös jellemzők vagy munkahelyi tapasztalatok alapján alakulnak. Lehetővé teszik a közös tapasztalatokkal rendelkező tagok számára, hogy kapcsolatba lépjenek egymással, hálózatot építsenek és egymást támogassák.

Az ERG-k workshopokat, mentorprogramokat vagy előadói rendezvényeket szervezhetnek, hogy segítsék a tagok készségeinek és karrierjének fejlesztését. Azáltal, hogy platformot biztosítanak a különböző háttérrel rendelkező munkavállalóknak a kapcsolatteremtéshez és véleményük meghallgatásához, az ERG-k hozzájárulnak egy inkluzívabb vállalati kultúra kialakításához.

A ClickUp Clips segít az ERG-knek a peer-to-peer tanulás megvalósításában olyan videókkal, amelyek bemutatják a tapasztalt munkavállalók szakértelmét a projekt egy adott aspektusában. Ez lehetővé teszi a tudásmegosztást és erősíti az együttműködést a csapat tagjai között.

Szervezzen képzéseket vagy készítsen belső dokumentációt, hogy mindenki megismerje az ERG-khez használt folyamatokat és technológiákat.

Profi tipp: Reagálj időben a megjegyzésekre és a klipekre, hogy megmutasd, hogy értékeled kollégáid véleményét és hozzájárulását.

8. Ösztönözze a távmunkások közötti interakciót

Rendszeres videohívásokat szervezhetsz a ClickUp Integrations with Zoom segítségével, a Chat View-t használhatod informális kommunikációra, és a ClickUp Tasks-t egyértelmű elvárásokkal rendelheted hozzá, hogy a munkavállalók ne érezzék magukat kizártnak.

Rögzíts rövid videókat, hogy a csapat tagjai tájékozottak legyenek az előrehaladásodról vagy az akadályokról. Ez egy személyesebb módja lehet a kapcsolattartásnak és az elszigeteltség érzésének elkerülésének.

9. Rugalmas munkarendek biztosítása

Vannak, akik együttműködő környezetben teljesítenek a legjobban, míg mások inkább a koncentrált, magányos munkát preferálják. A rugalmas munkarend lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy kiválasszák, hol és mikor dolgoznak a legjobban, biztosítva ezzel az irányítás és az önállóság érzését.

Ez különösen hasznos lehet introvertált személyek vagy azok számára, akik nyomást éreznek, hogy a hagyományos irodai környezetben folyamatosan társasági életet éljenek.

Ossza meg otthoni irodai tippjeit a távmunkát végző munkavállalókkal, hogy segítsen nekik produktív környezetet teremteni, még a munkahelyen kívüli helyzetekben is.

Profi tipp: Használja Használja a ClickUp többfelelős funkcióját a feladatok kiosztásához, miközben nyomon követi, ki dolgozik távolról és milyen kommunikációs módszereket preferál. Ez biztosítja, hogy mindenki tájékozott és kapcsolatban maradjon, még akkor is, ha nem egy közös fizikai irodában dolgoznak.

A ClickUp többfelhasználós funkciójával a rugalmas munkarend kialakítása gyerekjáték

10. Nyitott ajtó politika

A nyitott ajtó politika azt jelenti, hogy a kollégák nyitottak a kommunikációra és hajlandóak segíteni. Ez arra ösztönzi a munkavállalókat, hogy kérdéseikkel, ötleteikkel, vagy akár csak egy kötetlen beszélgetés céljából is beugorjanak.

A ClickUp Chat segíthet a csapaton belüli gyors és informális kommunikációban – az alkalmi bejelentkezések, az egyéni brainstorming vagy az általános csevegés javítja az nyitott ajtó politikáját.

Ezeknek a stratégiáknak a megvalósításával olyan inkluzívabb és együttműködőbb munkakörnyezetet hozhat létre, ahol a csapat tagjai értékesnek és összetartozónak érzik magukat, és kevésbé valószínű, hogy elszigetelődnek a munkahelyen. Az aktív részvétele és elkötelezettsége a pozitív csapatkultúra előmozdítása iránt a siker kulcsa.

A munkahelyi elszigeteltség kezelése

Még proaktív intézkedések mellett is előfordulhat, hogy a munkahelyen elszigetelődés alakul ki. Ha úgy gondolja, hogy egy munkavállaló nehézségekkel küzd, az alábbi lépéseket teheti:

Kezdeményezzen magánbeszélgetést: Vegyen fel egy egyéni találkozót, hogy kifejezze aggodalmát és felajánlja támogatását. A beszélgetést arra összpontosítsa, hogy hogyan lehetne a munkavállaló számára kielégítőbbé tenni a munkakörülményeket.

Aktív hallgatás: Beszélgetés közben gyakorold az aktív hallgatás készségét. Figyelj mind a verbális, mind a nonverbális jelekre, és bátorítsd a munkavállalót, hogy nyíltan ossza meg tapasztalatait.

A kiváltó okok azonosítása: Dolgozzon együtt a munkavállalóval, hogy megértsék az elszigeteltségének kiváltó okát. Személyiségbeli összeférhetetlenségről, a munkaterheléssel kapcsolatos aggályokról vagy a kommunikációt gátló technológiai korlátokról van szó?

Személyre szabott terv kidolgozása: Az azonosított ok alapján dolgozzon együtt egy terv kidolgozásán, amely megoldja az elszigeteltség problémáját. Ez magában foglalhatja, hogy párosítják őket egy munkatárssal, olyan projekteket osztanak rájuk, amelyek ösztönzik az együttműködést, vagy további képzést biztosítanak számukra kommunikációs készségeik fejlesztése érdekében.

Kövesse nyomon az előrehaladást és végezzen kiigazításokat: Ne feltételezze, hogy egy megoldás mindenre jó. Rendszeresen ellenőrizze az alkalmazottat, hogy nyomon kövesse az előrehaladást, és szükség szerint módosítsa a tervet.

Kövesse a CWM érettségi modellt: A kollaboratív munkamenedzsment érettségi modell kiváló keretrendszer a hatékony csapatmunka révén történő szervezeti termelékenység növeléséhez

A CWM hangsúlyozza a részlegek vagy csapatok közötti szilárd határok lebontását. Ez lehetővé teszi a funkciók közötti együttműködést, és a csapat tagjai számára sokféle készség és perspektíva megismerését. Ez szélesebb támogató hálózatot hozhat létre, és csökkentheti az elszigeteltséget azáltal, hogy a közvetlen csapat határain túlmutató kapcsolatokat ápol.

A munkahelyi elszigeteltség kezelése folyamatos folyamat. A nyílt kommunikáció kultúrájának ápolásával, támogatás nyújtásával és az együttműködés ösztönzésével minden munkavállaló számára inkluzívabb és összetartóbb munkakörnyezetet teremthetsz.

Ne feledd, hogy a boldog és összetartó munkaerő virágzó munkaerő. De a távmunkában való összetartozás kialakításához megfelelő eszközökre van szükség.

A ClickUp egy hatékony megoldás, amely átfogó funkciókkal rendelkezik, amelyek többféle módon is képesek leküzdeni az elszigeteltséget. A valós idejű beszélgetések ösztönzésétől a zökkenőmentes együttműködés és a csapat elismerésének elősegítéséig a ClickUp lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy áthidalják a fizikai távolságot, és valóban összekapcsolt munkakörnyezetet teremtsenek, függetlenül a helyszíntől.

Próbáld ki még ma a ClickUp-ot!