15 HR-könyv HR-szakembereknek, akik karrierjüket szeretnék fejleszteni

Egy olyan korszakban, amikor a munkavállalói élmény ugyanolyan fontos, mint az ügyfélélmény, a humánerőforrás-szakembereknek mindig a legjobb formájukban kell lenniük.

Ha az emberi erőforrás menedzsment (HRM) területén választott karriert, akkor folyamatosan fejlesztenie kell képességeit, hogy releváns maradjon és hozzáadott értéket teremtsen a vállalat számára. Ahogy egyre fokozódik a verseny a legjobb tehetségek felvétele és megtartása terén, az üzleti vezetőknek meg kell tanulniuk és meg kell állapítaniuk a HR-csapatok számára azokat a megfelelő KPI-ket, amelyek összhangban vannak a szervezet stratégiai céljaival.

Összeállítottunk egy listát a 15 legjobb HR-könyvről azoknak a HR-szakembereknek, akik fejlődni szeretnének a munkájukban. Ezek a HR-könyvek ötvözik a tapasztalt veteránok bölcsességét és a tehetségmenedzsmentet befolyásoló legújabb iparági trendekről szóló betekintést.

Akkor vágjunk is bele!

A 15 legjobb HR-könyv humánerőforrás-szakemberek számára

1. Emberi erőforrás menedzsment, Gary Dessler

Gary Dessler útmutatója kiemelkedik a HR-könyvek közül az Amazonon.

Szerző: Gary Dessler

Oldalszám: 720

Kiadás éve: 1994

Becsült olvasási idő: 12-15 óra

Ideális: minden szintű HR-szakemberek számára

Értékelések: 3,8/5 (Amazon) 3,96/5 (Goodreads)

Gary Dessler ikonikus Human Resource Management című könyve, amelyet néha „a HR világ bibliájának” is neveznek, egy 700 oldalas, részletes útmutató az emberierőforrás-menedzsment tudományáról és gyakorlatáról.

Ma az egyik legikonikusabb HR-könyv, amely funkcionális területek szerint bontja le a HR alapjait, a toborzástól és a tehetségmenedzsmenttől a képzésig, a javadalmazásig és a munkavállalói kapcsolatok kezeléséig.

A könyv, amely immár 17. kiadásánál tart (több nemzetközi változatban is), nemcsak a HR-gyakorlatok történetét tárja fel, hanem arra is összpontosít, hogy a technológia (például a felhőalapú számítástechnika) és a közösségi média (különösen a LinkedIn) hogyan alakítja a területet. Emellett azt is tárgyalja, hogy a legújabb HR-technológiai eszközök és szoftverek hogyan rázzák fel a folyamatosan változó HRM világát.

Főbb tanulságok

Újraalakítsa a felvételi folyamatot: Ne csak betöltse az álláshelyeket, hanem úgy helyezze el őket, hogy Ne csak betöltse az álláshelyeket, hanem úgy helyezze el őket, hogy azok összhangban legyenek a szervezet HR-céljaival. Hozzon létre olyan munkahelyet, ahol a munkavállalók teljes mértékben bevonódnak: Fektessen be a képzésbe, a fejlesztésbe és a méltányos javadalmazásba, hogy csapata motivált maradjon és elkötelezett legyen a szervezet sikere iránt. Tartson fenn pozitív munkahelyi kultúrát: Építsen ki egészséges kapcsolatokat a csapatán belül, és összpontosítson a konfliktusok megoldására.

Mit mondanak az olvasók:

Gary Dessler Human Resource Management című könyve alapvető tankönyv ahhoz, hogy megismerje, mit csinál az HRM egy vállalatban/szervezetben, mint osztály és funkció. A könyv alapos magyarázatot ad arra, hogy mik a HR-menedzser feladata, mit kell tennie és mit kell kerülnie, valamint mit kell tennie olyan helyzetekben, amikor (technikai vagy etikai) dilemmák merülnek fel. Ez kötelező olvasmány minden HR-menedzser és a humánerőforrás-menedzsment tanfolyamot végző hallgató számára.

2. The Essential HR Handbook (10. évfordulós kiadás) Sharon Armstrong és Barbara Mitchell szerzőktől

Az egyik ideális HR-könyv kezdőknek az Amazonon keresztül

Szerzők: Sharon Armstrong és Barbara Mitchell

Oldalszám: 256

Kiadás éve: 2008

Becsült olvasási idő: 4-5 óra

Ideális: HR-kezdőknek

Értékelések: 4,6/5 (Amazon) 3,61/5 (Goodreads)

Több mint egy évtizede Sharon Armstrong és Barbara Mitchell The Essential HR Handbook című könyve segíti a HR-szakembereket olyan funkciók ellátásában, mint a toborzás, a jogi előírások betartása, a teljesítménymenedzsment és a munkahelyi sokszínűség.

A 2020-ban frissen frissített, 10. kiadású könyv könnyen érthető magyarázatokat tartalmaz mindenről, a sokszínű csapatok kezelésétől a munkavállalóbarát politikák és juttatások kidolgozásáig. Ez a kiadás még ma is alapvető forrásnak számít, tippeket és ellenőrzőlistákat nyújtva a legtöbb HR-szakember számára.

Főbb tanulságok

Az HR összehangolása a vállalati célokkal: Az HR-terveket úgy kell elkészíteni, hogy azok összhangban legyenek a szervezet általános küldetésével és stratégiai irányával, hogy a legnagyobb hatást érjék el. A megtartás a kulcs: Nem elég csak embereket felvenni; a HR-osztályoknak be kell fektetniük egy kiváló beilleszkedési és orientációs folyamatba, valamint lehetőséget kell biztosítaniuk a munkavállalók folyamatos képzésére és fejlődésére. Tegye a teljesítményértékelést pozitív élménnyé: A teljesítményértékelésnek nem hibakereső gyakorlatnak kell lennie, hanem pozitív visszajelzést és megerősítést kell nyújtania a munkavállalóknak. Ehhez használja a BEER (viselkedés, hatás, elvárás, eredmény) és a FAST (gyakran, pontosan, konkrétan, időben) módszertanokat.

Mit mondanak az olvasók

Ez a könyv remek forrás azok számára, akik, mint én, most kezdik az HR területén. Olyan könyvet kerestem, amely információkat, valamint mintaformanyomtatványokat és ellenőrzőlistákat is tartalmaz, és ez a kis könyv pontosan ilyen. Ha most kezded az HR területén, akkor nagyon ajánlom ezt a könyvet.

3. Győzelem a szervezés révén: Miért bukik el a tehetségekért folyó háború a vállalatodnál, és mit tehetsz ellene? Dave Ulrich, David Kryscynski, Wayne Brockbank és Mike Ulrich

A Victory Through Organization az egyik legnépszerűbb HR-könyv a vezető beosztású vezetők körében. Forrás: Amazon

Szerzők: Dave Ulrich, David Kryscynski, Mike Ulrich és Wayne Brockbank

Oldalszám: 417

Kiadás éve: 2017

Becsült olvasási idő: 5-6 óra

Ideális: vezető HR-vezetők számára

Értékelések: 4,5/5 (Amazon) 3,82/5 (Goodreads)

Nem rajong az old school HR-ért, ahol a munkavállalókat arra ösztönözték, hogy inkább lenyűgözzék a munkáltatójukat, mint hogy önmagukat adják a munkában? Akkor imádni fogja Dave Ulrich bestsellerét, a Victory Through Organization című könyvet.

A 2017-ben megjelent könyv új megközelítést javasol a HR területén: olyan dinamikus rendszerek kiépítését, ahol a tehetségek nem egy részlegre vagy gyakorlati területre korlátozódnak, hanem az egész szervezetben kihasználhatók. A könyv egyedisége abban rejlik, hogy ötletei 30 000 HR-szakember és üzleti vezető tapasztalatain alapulnak!

A Victory through Organization (Győzelem a szervezéssel) című könyv különböző HR-témákat tárgyal, mint például a szervezeti hatékonyság, a tehetségek fejlesztése és bevetése, a fenntartható versenyelőny kiépítése és még sok más. A könyv a vezető HR-vezetők kézikönyvének számít.

A könyv megkérdőjelezi a normákat, eloszlatja a mítoszokat és valódi változásra ösztönöz. Átfogó üzenete, hogy a siker nem csak a legjobb tehetségek felvételéről szól, hanem azok maximális kihasználásáról is.

Főbb tanulságok

Használja a 3-dobozos stratégiai HR modellt: Ossza meg figyelmét az adminisztratív hatékonyság, a munkavállalói élmény és a stratégiai HR képességek fejlesztése (a három doboz) között a maximális hatékonyság érdekében. Szerezzen fenntartható versenyelőnyt: Ne csak a legjobb tehetségeket vonzza magához, hanem építsen ki fenntartható versenyelőnyt azáltal, hogy hatékonyan kihasználja és alkalmazza ezeket a tehetségeket. Nyerje meg a tehetségekért folyó háborút: Ha a legjobb, legkeresettebb embereket szeretné magához vonzani, akkor ne ragadjon le a tehetségek megszerzésének és menedzselésének hagyományos módszereinél.

Mit mondanak az olvasók

A Victory Through Organization rendkívüli teljesítmény: adat alapú, eredeti, kreatív és átfogó. Az érvelés, hogy miért kell az HR-nek újragondolnia alapvető felelősségét, briliáns. Az HR-nek folyamatosan készen kell állnia arra, hogy újragondolja és újrafogalmazza létezésének okát; a legmélyebb módon kell megváltoznia a külsőleg előírt szabályozási követelmények teljesítésének status quo-jától egy olyan proaktív üzleti partnerré válásig, amely hozzájárul a stratégia és a pénzügyi eredmények kidolgozásához, miközben folyamatos kreativitás és realitás forrása az emberi teljesítmény tekintetében.

4. The HR Scorecard: Linking People, Strategy, and Performance (A HR-eredménykártya: emberek, stratégia és teljesítmény összekapcsolása) Brian Becker, Mark Huselid és Dave Ulrich szerzőktől

Az egyik kevés HR-könyv, amely az HR ROI-járól szól az Amazonon keresztül.

Szerzők: Brian Becker, Mark Huselid és Dave Ulrich

Oldalszám: 235

Kiadás éve: 2001

Becsült olvasási idő: 4-6 óra

Ideális: közép- és felsővezetői HR-szakemberek számára

Értékelések: 4,5/5 (Amazon) 3,78/5 (Goodreads)

Egy olyan világban, ahol a vállalatok ereje az immateriális értékekben és a szellemi tőkében rejlik, Brian Becker The HR Scorecard című könyve meggyőzően érvel az HR fontosságáról.

Ez a könyv bemutatja az HR-eredménykártya koncepcióját – egy mérési elvet, amely összekapcsolja az HR-szakember szerepét a vállalat teljesítményével. A több mint 2800 vállalat felméréséből nyert betekintés alapján a könyv arra a következtetésre jut, hogy a hatékony HR-irányítási rendszerrel rendelkező vállalatok gyakran felülmúlják versenytársaikat.

A könyv elmagyarázza, hogyan lehet mérni olyan paramétereket, mint a HR kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) az üzleti célokhoz viszonyítva, és bemutat néhány indexet, amelyek segítségével kiszámíthatja bármely HR-program ROI-ját.

Főbb tanulságok

Kössd össze a HR-t a szervezeti stratégiával: Ahhoz, hogy sikeres legyen, a mai HR-nek meg kell értenie és össze kell hangolnia magát az üzleti stratégiával, és olyan eredmények elérésére kell összpontosítania, amelyek kézzelfogható hatással vannak a vállalat céljaira. HR-mutatók kidolgozása és hatások mérése: Mérje az HR-funkció hatékonyságát vezető és lemaradó mutatók segítségével a tehetségszerzés, a teljesítménymenedzsment, valamint a képzés és fejlesztés terén. Hosszú és rövid távú prioritások egyensúlya: A könyv azt javasolja, hogy a HR-csapatok működjenek együtt az üzleti vezetőkkel, hogy megértsék az üzleti környezetet és a kihívásokat. Ezután dolgozzanak ki egy tervet, amely egyensúlyt teremt a rövid távú követelmények (például a felvételi igények) és a hosszabb távú szervezeti célok (például a személyzet fejlesztése) között.

Mit mondanak az olvasók

A könyv egy mérési modellt kínál a humán tőke stratégiájának megvalósításához, amelynek végső célja a stratégia, az emberek és a szervezeti teljesítmény összehangolása. A szerzők új megközelítést mutatnak be a vállalat „HR-architektúrájának” stratégiai eszközként való kezelésére, valamint annak méréseire, hogy ez milyen mértékben járul hozzá a vállalat teljesítményéhez. A szerzők a stratégia megvalósításához inkább a top-down, mint a bottom-up megközelítést támogatják, valamint egy innovatív értékelési rendszert az HR hozzájárulásának mérésére.

5. Work Rules! Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead (Munka szabályok! A Google belső működéséből származó betekintés, amely megváltoztatja az életét és vezetési stílusát), Laszlo Bock

Az egyik kedvenc HR-könyvünk jelenleg ez a Laszlo Bock által írt mű, amely az Amazonon kapható.

Szerzők: Laszlo Bock

Oldalszám: 416

Kiadás éve: 2015

Becsült olvasási idő: 5-6 óra

Ideális: közép- és felsővezetői HR-menedzserek számára

Értékelések: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Szeretne inspirációt meríteni a Google kifogástalan HR-gyakorlataiból, és azokat a saját vállalatához igazítani? Ha igen, akkor ez a könyv Önnek szól.

A Google korábbi személyzeti igazgatója, Laszlo Bock 15 év intenzív kutatásának eredményét foglalja össze ebben az inspiráló, tehetségmenedzsmentről szóló gyűjteményben, amely bármilyen méretű csapat számára hasznos tanulságokat tartalmaz.

A könyv valós eseteket, gyakorlati tanácsokat és betekintést nyújt a kreativitás és a struktúra egyensúlyának megteremtésébe a vállalaton belül. Bock azt is megtanítja, hogyan alakítsa át a vezetést a szervezeten belülről, ahelyett, hogy felülről lefelé haladna.

Főbb tanulságok

Bízzon abban, hogy alkalmazottai úgy viselkednek, mint az alapítók: Ébresszen bennük tulajdonosi érzést, legyen átlátható, adjon nekik szót, és fogadja el a sebezhetőséget, hogy bizalmat építsen ki alkalmazottai között. Szánjon időt a legjobbak felvételére: Kövesse a bizottsági alapú felvételi megközelítést, állapítson meg egyértelmű szabványokat, soha ne alkudjon meg, és gondoskodjon arról, hogy az új alkalmazottak folyamatosan felülmúlják a meglévőket. Könnyítse meg az alkalmazottak életét: Tanuljon a Google-tól, amelynek célja az alkalmazottak életének javítása, időmegtakarítás, kényelemnövelés és örömök nyújtása, anélkül, hogy ez megterhelné a költségvetést.

Mit mondanak az olvasók

A Google nem olyan szokatlan vagy nehezen érthető, mint az emberek gondolják – ez a könyv világosan megmutatja, hogy az egyedülálló filozófia, a kreativitás és a kemény munka a legfontosabb. Rengeteg fantasztikus példa, amelyet más cégek is felhasználhatnak, és nagyon jó magyarázat arra, hogyan lehet kísérletezni és az elemzéseket felhasználni kiváló személyzeti stratégiák kidolgozásához.

6. Az ember visszatérése a HR-be: A HR-szakember sikere Önnel kezdődik, Su Patel

Ez a HR-könyvek között található gyöngyszem minden karrierfázisban lévő HR-szakembernek segítséget nyújthat. Az Amazonon keresztül

Szerző: Su Patel

Oldalszám: 196

Kiadás éve: 2018

Becsült olvasási idő: 3-4 óra

Ideális: HR-csapat tagjai minden szinten

Értékelések: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

A HR-szakemberek gyakran küzdenek egy kérdéssel: az embereket vagy a folyamatokat helyezzem előtérbe?

Ha Ön is küzd a kettő közötti egyensúly megtalálásával, akkor Su Patel Putting The Human Back Into HR című könyvét érdemes megvásárolnia.

A könyv a humán erőforrások (az emberek) és a humán folyamatok (a politikák) közötti ősi konfliktust tárgyalja, és felvázolja azokat a kulcsfontosságú területeket, amelyeket a HR-szakembereknek el kell sajátítaniuk. Bemutatja, hogyan hozhatja össze a HR-szakember szerepének minden területét, hogyan érezheti magát teljesebbnek a HR-csapat tagjaként, és hogyan teremtheti meg a szakmai fejlődés feltételeit.

Főbb tanulságok

Találja meg az egyensúlyt az emberek és a folyamatok között: Törekedjen arra, hogy figyeljen a munkakör mögött álló személyre, anélkül, hogy a folyamatok rovására menne. Először dolgozzon magán: Patel azt tanácsolja az HR-vezetőknek, hogy fejlesszék vezetői készségeiket és legyenek proaktívabbak. Ez felkészíti őket arra, hogy jobban felkészüljenek a szervezetben betöltött vezetői szerepre. Fogadja el a változást, ahelyett, hogy csak reagálna rá: bizalommal kezelje a kihívásokat, és vezesse csapatát az átmeneti időszakon keresztül a könyvben felsorolt eszközök segítségével.

Mit mondanak az olvasók

Bárcsak évekkel ezelőtt olvastam volna ezt a könyvet – és mások is elolvasták volna a környezetemben! Úgy gondolom, hogy néha túlságosan bonyolítjuk az emberi erőforrásokat – elvégre ez nem rakétatudomány –, de emellett embertelenné is tesszük. Ez a könyv mindkét hiányosságot kezeli – tele van egyszerű, de hatékony módszerekkel, amelyeket a HR-szakemberek alkalmazhatnak, és amelyekben az emberek állnak a középpontban.

7. HR On Purpose: Developing Deliberate People Passion (HR célzottan: a tudatos emberek szenvedélyének fejlesztése) Steve Browne

Az egyik legbefolyásosabb HR-könyv Steve Browne-tól, az Amazonon keresztül.

Szerző: Steve Browne

Oldalszám: 168

Kiadás éve: 2017

Becsült olvasási idő: 3-4 óra

Ideális: HR-szakemberek minden szinten

Értékelések: 4,6/5 (Amazon) 4,16/5 (Goodreads)

A neves HR-vezető és veterán Steve Browne ma is ugyanolyan szenvedélyesen foglalkozik az emberi erőforrásokkal, mint 30 évvel ezelőtt, amikor karrierjét kezdte. Bestseller könyve, a HR On Purpose tanúskodik erről a szenvedélyről.

A könyv egy személyes és motivációs útmutató, amely arra ösztönzi a HR-szakembereket, hogy lépjenek túl az adminisztratív feladatokon, és olyan dolgokat tegyenek, amelyek pozitív hatással vannak a szervezetekre.

Néha kimerítő lehet nap mint nap HR-kérdésekkel foglalkozni. Browne célja, hogy értékes betekintésekkel, gyakorlati tanácsokkal és valós példákkal újra felkeltse az érdeklődését, így ez a könyv minden HR-szakember számára érdekes olvasmány.

Főbb tanulságok

Összhangba hozza szenvedélyét és céljait HR-szakmájával: Kérdezze meg magától, mi az, ami igazán érdekel. Ha nem az emberekkel való munka, akkor lehet, hogy nem Ön az ideális jelölt az HR-ipar számára. Használja a szabályzatokat iránymutatásként, ne korlátozásként: Tegye rugalmassá HR-gyakorlatait azáltal, hogy a szabályzatokat és eljárásokat korlátozásként, hanem iránymutatásként használja. Kérdőjelezze meg az elavult elképzeléseket: Szüntesse meg a régimódi HR-es elképzeléseket, és modern eszközök és stratégiák segítségével határozza meg újra az elvárásokat. Használja a technológiát, az adatokat, a közösségi médiát és az új ötleteket.

Mit mondanak az olvasók

Ha kiváló HR-vezető (vagy egyszerűen csak kiváló vezető) szeretne lenni, akkor el kell olvasnia ezt a könyvet! A HR On Purpose című könyvben leginkább a egyszerű, gyakorlatias vezetői történetek tetszenek. Ez egy HR-ről szóló könyv esetében furcsának tűnhet (és talán összefüggésben áll azzal, hogy én magam is a vezetésre koncentrálok), de Steve egyik legfontosabb állítása az, hogy a HR-eseknek – mint minden vezetőnek – az emberekre kell koncentrálniuk, nem pedig a szabályokra és a szabályok betartására.

8. Belonging at Work: Everyday Actions You Can Take to Cultivate an Inclusive Organization (Hovatartozás a munkahelyen: mindennapi teendők, amelyekkel elősegítheti a befogadó szervezet kialakítását) Rhodes Perry

Ez az egyik legjobb HR-könyv az inkluzivitás témájában. Az Amazonon keresztül.

Szerző: Rhodes Perry

Oldalszám: 202

Kiadás éve: 2018

Becsült olvasási idő: 3-4 óra

Ideális: HR-szakemberek számára, akik az inkluzivitást szeretnék elősegíteni

Értékelések: 4,5/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Saját transznemű férfi útjától inspirálva Perry megjelentette a Belonging At Work című könyvet, amely gyakorlati útmutató az inkluzív munkahelyek kialakításához, ahol mindenki otthon érezheti magát.

Nem csak a sokszínűségről és a befogadásról van szó, hanem egy olyan barátságos szervezeti kultúra kialakításáról, amely lehetővé teszi a munkavállalóknak, hogy önmagukat adják a munkában, és amelynek köszönhetően a munkavállalóknak érzik, hogy tartoznak valahova. Perry személyes történeteket, esettanulmányokat és gyakorlati HR-stratégiákat oszt meg, amelyek segíthetnek egy olyan munkahely kialakításában, ahol valódi szövetségeskedés folyik.

Perry barátságos, meleg hangnemben invitálja Önt arra, hogy megértse, miért fontos a tartozás érzése, miben különbözik a sokszínűségtől és az inkluzivitástól, és miért ez a humánerőforrás-gazdálkodás jövője.

Főbb tanulságok

Ismerje el a tartozás érzését alapvető emberi szükségletként: Értsd meg, hogy a munkahelyi tartozás érzése túlmutat a faji, nemi, szexuális és vallási hovatartozáson. Vezessen hitelesen: Teremtsen meleg légkört, ahol az emberek önmagukat adhatják. Legyen felelős a DEI céljaiért: Tegyen konkrét lépéseket a sokszínűség, a méltányosság és a befogadás (DEI) mögött álló, egymástól független, de egymással összefüggő elvek integrálása érdekében.

Mit mondanak az olvasók

Rhodes Perry Belonging at Work című könyve nemcsak a vezetők és felettesek számára kötelező olvasmány, hanem mindenki számára, aki bármilyen formában másokkal lép kapcsolatba. A Belonging at Work számtalan történetet, tippet, gyakorlatot és cselekvésre ösztönző felhívást tartalmaz, mindezt Perry úr világos, barátságos stílusában.

9. HR Disrupted: It’s Time for Something Different (HR-forradalom: ideje valami másra) – Lucy Adams

HR-könyveket keres a VUCA világról? Olvassa el ezt az Amazonon keresztül!

Szerző: Lucy Adams

Oldalszám: 230

Kiadás éve: 2017

Becsült olvasási idő: 4-5 óra

Ideális: HR-szakemberek minden szinten

Értékelések: 4,5/5 (Amazon) 4,13/5 (Goodreads)

HR-osként dolgozóként érzed néha úgy, hogy beragadtál a rutinba?

Akkor olvassa el Lucy Adams könyvét, amely megpróbálja megtörni a hagyományos HR-szemléletet, és új perspektívát hoz.

A HR Disrupted egy könnyen olvasható könyv, amelynek középpontjában az a kérdés áll: Hogyan tud egy modern HR-szakember vezetni, irányítani, motiválni és támogatni a munkavállalókat a folyamatosan változó üzleti világban?

Adams műve, amelyet a BBC-nél szerzett tapasztalatai alapján hozott példák gazdagítanak, arra ösztönzi az olvasókat, hogy gondolják át munkamódszereiket.

Mélyrehatóan elemzi a legapróbb részleteket, és eszközöket és taktikákat javasol minden HR-rel kapcsolatos funkcióhoz, beleértve a jutalmazást, a foglalkoztatási szabályokat és irányelveket, valamint a tehetségmenedzsmentet.

Főbb tanulságok

Alkalmazzon az EACH elvet: Kezelje az employees-t adults, consumers és human beings-ként. Ez azt jelenti, hogy tisztelje őket felnőttként, ismerje el sokszínű igényeiket fogyasztóként, és ismerje el emberi oldalukat. Távolodjon el a szabályoktól, és fordítson figyelmet az emberekre: Hagyjon fel a szabályközpontú megközelítéssel, és helyette helyezze előtérbe az emberek igényeit és tapasztalatait. Személyre szabott élményt nyújtani alkalmazottai számára: Távolodjon el az egy méretű modellől, és igazodjon alkalmazottai egyéni igényeihez és preferenciáihoz.

Mit mondanak az olvasók

Ez messze a legjobb könyv, amit évek óta olvastam; minden, amiről Lucy beszél, közvetlenül kapcsolódik a saját gondolataimhoz és megfigyeléseimhez, amelyeket saját szememmel láttam mindenütt, ahol dolgoztam. Nagyon ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, aki őszintén érdekelt abban, hogy megértse és kezelje az üzleti élet vagy a szervezetek egyik legfontosabb és legbefolyásosabb aspektusát, amely nagyban segít elérni a kitűzött célokat... az ott dolgozó embereket.

10. A félelem nélküli szervezet: Pszichológiai biztonság megteremtése a munkahelyen a tanulás, az innováció és a növekedés érdekében, Amy C. Edmondson

Ez a vezető HR-könyv részletesen tárgyalja, hogyan lehet a munkahelyet „biztonságos térré” tenni az Amazonon keresztül.

Szerző: Amy C. Edmondson

Oldalszám: 256

Kiadás éve: 2018

Becsült olvasási idő: 4-5 óra

Ideális: HR-szakemberek minden szinten

Értékelések: 4,5/5 (Amazon) 4,01/5 (Goodreads)

Az emberi psziché érdekes és kényes dolog, és az üzleti vezetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a munkahely milyen hatással van rá. Amy Edmondson erről beszél könyvében, The Fearless Organization (A félelem nélküli szervezet) címmel.

Edmondson könyve a pszichológiai biztonság fogalmát vizsgálja – olyan környezet megteremtését, ahol a munkavállalók biztonságban érzik magukat, hogy kockázatot vállaljanak, megosszák gondolataikat és tanuljanak anélkül, hogy negatív következményektől tartanának.

Ez a könyv olyan, mint egy északcsillag az HR-vezetők és azok számára, akik szeretnék növelni az alkalmazottak elkötelezettségét és ösztönözni az innovációt azáltal, hogy lehetővé teszik az emberek számára a nyílt kommunikációt, az együttműködést és a folyamatos tanulást.

Edmondson 20 év kutatási eredményeit sűríti ebbe a könyvbe, amelyben gyakorlati lépéseket mutat be a vezetőknek, hogy munkahelyüket befogadóvá és félelemmentessé tegyék. Ez a hatékony könyv erőteljesen alátámasztja a munkavállalók jóléte és a szervezet sikere közötti kapcsolatot.

Főbb tanulságok

Támogassa a pszichológiai biztonságot a munkahelyen: Gondoskodjon arról, hogy alkalmazottai biztonságban érezzék magukat, amikor ötleteket osztanak meg, kockázatokat vállalnak és hibáikból tanulnak, anélkül, hogy megtorlástól kellene tartaniuk. Kezelje a vállalati stratégiát folyamatos tesztként, ne pedig rögzített tervként: Összpontosítson a szervezeti tanulásra, ösztönözze mindenkit, hogy aktívan keressen új ötleteket, amelyek megkérdőjelezik a jelenlegi feltételezéseket, és támogassa a folyamatos fejlődést. Ne csökkentse teljesítményi színvonalát: Hozzon létre egy „tanulási és magas teljesítményű zónát” a munkahelyén, hogy ösztönözze az új ötleteket és elősegítse a kreativitást.

Mit mondanak az olvasók

Edmondson The Fearless Organization című könyve hasznos keretrendszert nyújt azoknak a vezetőknek, akik érdeklődnek a pszichológiai biztonság előmozdítása iránt a munkahelyi környezetben... Edmondson keretrendszerének egyik frissítő aspektusa, hogy 20 évnyi, több iparágra kiterjedő kutatás támasztja alá. Ez a kutatás rámutat a pszichológiai biztonság fontosságára a munkahelyen: ha a munkavállalók nem érzik úgy, hogy feltehetik kérdéseiket vagy megoszthatják aggályaikat, az olyan csendes kultúrát eredményezhet, amely túlmutathat az üzleti kudarcokon, és hatással lehet az emberek fizikai és mentális egészségére.

11. Bring Your Human To Work (Hozd magaddal az embert a munkába) – Erica Keswin

Ez szerepel a WSJ bestseller HR-könyvek listáján az Amazonon keresztül.

Szerző: Erica Keswin

Oldalszám: 224

Kiadás éve: 2018

Becsült olvasási idő: 4-5 óra

Ideális: HR-szakemberek minden szinten

Értékelések: 4,5/5 (Amazon) 3,71/5 (Goodreads)

Érezte már valaha, hogy hiányzik az emberi kapcsolat a munkahelyi viszonyokból?

Erica Keswin Bring Your Human to Work című könyve arról szól, hogyan lehet visszahozni ezt a melegséget.

Több mint 20 éves tapasztalatával Keswin elárulja, hogyan hoznak létre olyan kiváló vállalatok, mint a Lyft és a Starbucks, hiteles és támogató munkahelyeket.

Ez a Wall Street Journal bestseller nem egy tipikus HR Ted Talk – hanem egy gyakorlati útmutató arról, hogyan teheti munkahelyét barátságosabbá, és hogyan alakíthat ki olyan munkamódszereket, amelyek a vállalat sikeréhez és a munkavállalók boldogságához vezetnek.

Főbb tanulságok

Helyezze előtérbe alkalmazottai jólétét: ösztönözze alkalmazottait a testi és lelki egészségre, felismerve a holisztikus jólét fontosságát. Teret engedjen a személyes interakcióknak: Ismerje fel a személyes kapcsolatok erejét a technológia által vezérelt világban. Ösztönözze munkatársait, hogy adjanak vissza a közösségnek: Társadalmi felelősségvállalási kultúrát teremtsen a közösségi elkötelezettség előmozdításával.

Mit mondanak az olvasók

Keswin könyve fontos emlékeztetőket tartalmaz (apróra szedett kutatások alapján), amelyek szerint az Önnel együtt dolgozó EMBEREK támogatása és az összekapcsolódáshoz és viszonzáshoz szükséges eszközök biztosítása produktívabb és pozitívabb munkakörnyezetet teremt. Személyes véleményem szerint a legjelentősebb fejezetek azok, amelyek a viszonzásról és a köszönetnyilvánításról szólnak, mert manapság a világnak és minden munkahelynek jól jönne egy kis több kedvesség és alázat. De minden fejezet tele van bölcsességekkel és őszinte nézőpontokkal arról, hogy technológiailag „összekapcsolt” világunknak egy kicsit több emberi kapcsolatra van szüksége.

12. Távol, de nem elszigetelten: Tervezzen olyan vállalati kultúrát, amely segít Önnek a hibrid munkahelyen való boldogulásban, Gustavo Razzetti

HR-könyveket keres a távmunkáról? Ez egy jó olvasmány az Amazonon keresztül.

Szerző: Gustavo Razzetti

Oldalszám: 328

Kiadás éve: 2022

Becsült olvasási idő: 5-6 óra

Ideális: távoli munkaerőt irányító HR-szakemberek számára

Értékelések: 4,5/5 (Amazon) 3,83/5 (Goodreads)

Egy olyan világban, ahol a távmunka szinte mindenütt elterjedt, egyértelmű, miért került ez a HR-könyv a listánkra.

A Remote, Not Distant című könyv az üzleti siker útitervét mutatja be a távmunka és a hibrid munkavégzés korában. Gustavo Razzetti, a Fearless Culture vezérigazgatója gyakorlati tanácsokat ad a szilárd vállalati kultúra fenntartásához, az együttműködés javításához és a pszichológiai biztonság megteremtéséhez a digitális munkahelyen.

Ez a könyv praktikus tanácsokat kínál azoknak a vállalatoknak, amelyek célja a távoli munkavégzésre átállt szervezetekben a munkavállalói elégedettség és a termelékenység növelése. Még olyan egészséges munkavégzési szokásokat is ajánl, amelyek hatékony, innováció-vezérelt munkahelyeket eredményeznek.

Akár új a távmunka területén, akár stratégiáit szeretné finomítani, itt mindent megtalál, amire szüksége van a modern munkahelyen való sikerhez.

Főbb tanulságok

Gondolja át az iroda szerepét: Értsd meg és fogadd el, hogy az iroda, mint fizikai tér, nem az egyetlen hajtóereje a vállalati kultúrának. Tegye a távoli együttműködést vállalkozása sztárjává: Felszerelje csapatait stratégiákkal, hogy kapcsolatban maradjanak, javítsák az együttműködést és boldoguljanak a digitális munkahelyen. Építsen virágzó kultúrát tervszerűen, ne a véletlenre hagyatkozzon: szándékosan ápolja az értékeket, a kommunikációt és az együttműködést, ahelyett, hogy a véletlenre hagyatkozna, vagy feltételezné, hogy a kultúra természetesen fog fejlődni.

Mit mondanak az olvasók

Sok könyvet olvastam a mai hibrid helyzetekhez szükséges vezetői készségekről, és ez a legjobb közülük. Több mint 135 hivatkozással (mindegyik könnyen elérhető) alapos és pontos. Nagyon ajánlom. Akármennyire is tartósnak gondolja a jelenlegi helyzetet, ez a könyv hasznos lesz!

13. Sokszínűség a munkahelyen: szemet nyitó interjúk, amelyek elindítják a beszélgetéseket az identitásról, a kiváltságokról és az előítéletekről, Bärí A. Williams

Ez az egyik legizgalmasabb HR-könyv, amely a munkahelyi sokszínűségről szól, az Amazonon keresztül.

Szerző: Bärí A. Williams

Oldalszám: 128

Kiadás éve: 2020

Becsült olvasási idő: 2-3 óra

Ideális: HR-szakemberek minden szinten

Értékelések: 4,4/5 (Amazon) 3,65/5 (Goodreads)

Az inkluzív munkahely megteremtése nehéz kérdések felvetését igényli, és Bärí A. Williams könyvében, a Diversity In The Workplace (Sokszínűség a munkahelyen) című műben ezek többségét sikeresen meg is tárgyalja.

Williams 25 betekintő interjú révén kalauzol el minket a munkahelyi sokszínűség világába, ahol marginalizált személyek osztják meg tapasztalataikat a faj, nem, LGBTQ+ identitás, képességek, életkor, vallás és kultúra témákban.

Ez a HR-könyv különlegessége a gyakorlatias megközelítésében rejlik. Minden fejezet egy értékes tanulsággal zárul, amelyet változáshoz vezető eszközként használhat. A Diversity in the Workplace (Sokszínűség a munkahelyen) kiváló olvasmány HR-szakemberek, vezetők és mindenki számára, aki inkluzív munkahelyek kialakítására törekszik.

Főbb tanulságok

Figyeljen oda alkalmazottaira: Aktívan figyeljen az alkalmazottai problémáira, és próbálja meg azokat megoldani. Gondolkodjon el az előítéletekről: Szánjon időt arra, hogy elgondolkodjon a tudat alatti előítéletekről és azok munkahelyi sokszínűségre gyakorolt hatásáról. Ösztönözze az empátiát: Értsd meg és lépj kapcsolatba az emberekkel azáltal, hogy felismered a kihívásokat és sikereket, amelyekkel a különböző identitásuk miatt szembesülnek.

Mit mondanak az olvasók

Bäri intelligens, átgondolt és empatikus író. Imádom, hogy képes elfogulatlanul, végig objektíven megragadni az interjúalanyok történeteit. Számos történetben magamat/saját tapasztalataimat láttam, így a könyv nagyon megérintett. Nagyon ajánlom az elolvasását.

14. A dráma mentes munkahely: Hogyan lehet megelőzni a tudattalan előítéleteket, a szexuális zaklatást, az etikai szabályszegéseket, és hogyan lehet inspirálni egy egészséges kultúrát, Patti Perez

Ez a könyv az Ön számára ideális, ha meg akarja tanulni, hogyan kell kezelni a munkahelyi visszaéléseket. Megvásárolható az Amazonon.

Szerző: Patti Perez

Oldalszám: 272

Kiadás éve: 2019

Becsült olvasási idő: 5-6 óra

Ideális: HR-szakemberek minden szinten

Értékelések: 4,5/5 (Amazon) 3,87/5 (Goodreads)

Ha aktívan szeretne fellépni a munkahelyi visszaélések ellen, és a „dráma” kialakulását már a kezdetén megakadályozni, olvassa el a The Drama-Free Workplace című könyvet.

A tapasztalt ügyvéd és HR-szakértő Patti Perez által írt könyv praktikus stratégiákat kínál a drámai helyzetek minimalizálására, a megfelelőségi képzés fokozására és a munkahelyi érzékeny témákról való kommunikáció javítására.

Több mint 1200 munkahelyi vizsgálatból származó betekintéssel Patti minden témát lefed, ami a szexuális zaklatással, az előítéletekkel, a sokszínűséggel és az etikai kérdésekkel kapcsolatos a munkahelyen.

Nem csak a jogi előírások betartásáról van szó, hanem egy egészséges, biztonságos és mindenki számára tiszteletteljes munkahelyi kultúra megteremtéséről. A könyv eloszlatja a mítoszokat, és gyakorlati tippeket ad a munkahelyi problémák kezelése során felmerülő jogi buktatók előrejelzéséhez és elkerüléséhez.

Főbb tanulságok

Drámai helyzetek előrejelzése és megelőzése: Azonosítsa azokat a helyzeteket, amelyek drámai helyzeteket okozhatnak a munkahelyen, és próbálja meg teljesen megelőzni azok bekövetkezését. Használja az érzelmi intelligenciáját, hogy érzékeny témákról beszéljen: Legyen empatikus, amikor vitatott témákról beszél a munkahelyen, ahelyett, hogy jogi zsargonhoz folyamodna. Összpontosítson a hatékony politikákra és képzésekre: Hozzon létre és érvényesítsen munkavállalóbarát politikákat, tervezzen hatékony képzési programokat, valamint vizsgálja ki és oldja meg a szexuális zaklatással és nem megfelelő magatartással kapcsolatos panaszokat.

Mit mondanak az olvasók

Ez egy remek könyv, rengeteg kiváló anyaggal. Patti hatalmas tapasztalattal rendelkezik a jogi és operatív területen, hogy hogyan lehet a legjobban megteremteni egy pozitív munkakultúrát, amely megóv a barátságtalan munkakörnyezettől. Ha olyan munkahelyet szeretne, ahol kreatívak, támogatóak, elkötelezettek és virágzóak az alkalmazottak, akkor ez a könyv kötelező olvasmány. Lépésről lépésre elmagyarázza, hogyan lehet ezt megvalósítani, és biztosítani, hogy az alkalmazottai virágozzanak... mindannyian!

15. The HR Answer Book: An Indispensable Guide for Managers and Human Resources Professionals (HR-válaszok könyve: elengedhetetlen útmutató vezetők és HR-szakemberek számára), Shawn Smith és Rebecca Mazin

Ez a könyv minden mindennapi HR-kérdésére választ ad az Amazonon keresztül.

Szerzők: Shawn Smith és Rebecca Mazin

Oldalszám: 288

Kiadás éve: 2011

Becsült olvasási idő: 4-5 óra

Ideális: HR-szakemberek minden szinten

Értékelések: 4,5/5 (Amazon) 3,85/5 (Goodreads)

Ha valaha is szüksége lesz egy olyan könyvre, amely minden HR-rel kapcsolatos kérdésre választ ad, akkor ez az a könyv. A szerzők, Shawn Smith és Rebecca Mazin több mint 200 gyakori munkaadói kérdést tárgyalnak, a toborzástól és a fegyelmezéstől a létszámleépítésig és a javadalmazásig.

Ez a HR-könyv gyakorlatilag tele van praktikus megoldásokkal a mindennapi humánerőforrás-menedzsmenttel kapcsolatos kérdésekre és az iparág legjobb gyakorlataival. Bónusz ellenőrzőlistákkal is kiegészül.

A HR Answer Book elengedhetetlen azoknak a szakembereknek, akik gyors útmutatót keresnek a munkahelyi kérdésekhez.

Főbb tanulságok

A világos irányelvek elengedhetetlenek: Egy szervezet nem működhet sikeresen világosan meghatározott és megfelelően kommunikált irányelvek nélkül, amelyek iránymutatást nyújtanak a vezetés és a munkavállalók számára. A fizetés nem a döntő tényező: A magasan képzett tehetségek gyakran nagyobb súlyt fektetnek a leendő munkáltató munkakörnyezetére, juttatásaira és kultúrájára, mint a felajánlott fizetésre. Építsen ki egy folyamatos tanulás kultúráját: A hatékony és folyamatos képzés és fejlesztés elengedhetetlen ahhoz, hogy alkalmazottai produktívak és naprakészek maradjanak.

Mit mondanak az olvasók

Ez valóban egy válaszokból álló könyv! Részletes válaszokat ad az HR alapvető politikáira és eljárásaira az HR szinte minden területén. Ó, és tudta, hogy SHRM-tanúsítvánnyal rendelkező szakemberként újratanúsítási kreditpontokat is szerezhet vele? Igen, így van. Ez a könyv 3 újratanúsítási kreditpontot ér, ha elolvassa, és utána kitölti az online kvízt (SHRM eLearning)…

ClickUp HR-szakembereknek

Most, hogy megismerkedett a 15 legnépszerűbb humánerőforrás-menedzsment könyvvel, itt az ideje, hogy alkalmazza az abban szereplő ismereteket.

A ClickUp HR-elemzési és adatkezelési platformja segíthet ebben. A HR-szakemberek számára számos felhasználóbarát termelékenységi funkcióval rendelkező ClickUp elengedhetetlen kiegészítője HR-adatok és szoftvertermékek eszköztárának.

Egyszerűsítse a HR-folyamatokat és a tehetségmenedzsmentet a ClickUp segítségével

Mivel a ClickUp egy all-in-one termelékenységi platformot kínál, amely bármilyen méretű és iparágú csapatok irányításában segíthet, ez a tökéletes eszköz az olyan HR-csapatok számára, amelyek olyan feladatokkal foglalkoznak, mint a munkavállalói adatok, a munkaidő-nyilvántartások és a célok.

A testreszabható funkciók és több mint 1000 integráció segítségével központosíthatja munkáját, a toborzástól és a bérszámfejtéstől az új munkavállalók beillesztésén és a kilépéseken át, az alkalmazásokon keresztül egyetlen együttműködési munkaterületen.

Akár a munkavállalói elkötelezettséget és jutalmazást próbálja megérteni, akár a termelékenységet méri, a ClickUp segítségével minden HR-adat, döntés és folyamat gyerekjáték lesz.

De vajon ez összhangban van-e mindazzal, amit a HR-könyvek válogatott listájából tanultunk? Nézzük meg!

1. Felvétel

A megfelelő emberek felvétele az első és vitathatatlanul a legfontosabb lépés egy nagyszerű vállalat felépítésében. Listánk legjobb HR-könyvei közül több is részletesen foglalkozik a toborzási és felvételi stratégiákkal. A ClickUp pedig egyszerűsíti és fejleszti az egész folyamatot.

Egyszerűsítse toborzási folyamatát a ClickUp segítségével

A ClickUp Docs segítségével kezelheti és tárolhatja az állásleírásoktól és a csapatinformációktól kezdve a vállalati adatokig és irányelvekig mindent. Valós időben együttműködhet, testreszabhatja a márka stílusához, és ellenőrizheti a hozzáférést a bizalmas adatok védelme érdekében.

A ClickUp segítségével forradalmasíthatja a tehetségkeresési és interjúztatási folyamatot azáltal, hogy a jelölteket, a jelentkezéseket és a kapcsolattartást egy egyszerűsített folyamatban szervezi. Ezenkívül létrehozhat munkaköri leírásokat, csapatinformációkat, vállalati adatokat és vállalati irányelveket, és hozzáférést biztosíthat a jogosultságok alapján.

Adja hozzá a szükséges részleteket az egyéni mezők és feladatleírások segítségével, és az automatizálással zökkenőmentesen végigvezeti a jelölteket a folyamaton.

Ha pedig nincs elég ideje, használja a ClickUp kiterjedt sablonkönyvtárát.

Például a ClickUp Hiring Candidates Template (Jelentkezők felvétele sablon) célja, hogy segítse a felvételi folyamat egyszerűsítését és vizualizálását. Használhatja a jelöltek értékeléséhez, a jelentkezők összehasonlításához, valamint a ellenőrzőlisták és emlékeztetők segítségével a szervezettség fenntartásához.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse a toborzást és vegye fel a legjobb tehetségeket a Clickup toborzási sablonjával.

2. Beilleszkedés

Az első benyomás fontos. Miután felvett új tehetségeket, nagyszerű beilleszkedési élményt kell nyújtania nekik. A ClickUp ebben segít Önnek.

A ClickUp segítségével kiváló beilleszkedési élményt biztosíthat új munkatársainak.

Hozzon létre olyan beilleszkedési munkafolyamatokat, amelyekkel új munkatársai remekül indulhatnak. Állítson be nyomon követhető feladatokkal és folyamatdokumentumokkal rendelkező képzési modulokat. Ezután ossza ki a szerepeket, és aktívan kommunikáljon velük címkék, megjegyzések és értesítések segítségével.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse az új alkalmazottak beilleszkedését a ClickUp alkalmazott-beilleszkedési sablonjával.

A ClickUp segítségével hozzáférhet a ClickUp alkalmazottak beilleszkedési sablonjához, amellyel ellenőrzőlistákat készíthet, feladatokat és találkozókat állíthat be, képzéseket ütemezhet és elősegítheti az együttműködést.

Ha minden készen áll, ideje munkához látni.

3. Sokszínűség, méltányosság és befogadás

Kollekciónkban két kiváló könyv (Diversity in the Workplace és Belonging at Work) található, amelyek segítenek a HR-szakembereknek inkluzívabb, sokszínűbb munkahelyeket létrehozni. Ebben a törekvésben a ClickUp hűséges szövetségese lesz.

Hozzon létre biztonságos, méltányos és befogadó munkahelyet minden alkalmazott számára a ClickUp DEI cselekvési terv sablonjával. Használja ezt a sablont a DEI kezdeményezéseinek sikerességének felmérésére, a kapcsolódó feladatok központi helyszínen történő együttműködésére, valamint az egyes cselekvési tételek állapotának és előrehaladásának nyomon követésére.

Töltse le ezt a sablont Növelje a DEI hatását a ClickUp segítségével

De ez még nem minden. A ClickUp rengeteg hasonló sablonnal rendelkezik, amelyek segítenek fenntartani a sokszínű munkahelyet. Használhatja őket stratégiai tervek készítéséhez, célok kitűzéséhez, sőt SWOT-elemzés elvégzéséhez is, hogy jobban átlássa kezdeményezéseit.

4. Munkavállalói elkötelezettség

A legtöbb HR-könyv tele van ragyogó példákkal a munkavállalói elkötelezettségről. Ha szeretne néhány ilyen programot megvalósítani, a ClickUp a tökéletes partner.

Gyűjtse össze minden ötletét egy helyen, és dolgozzon rajtuk csapatával a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp Whiteboards segítségével ötleteljen és vizualizálja az alkalmazottak elkötelezettségét a csapat tagjai között, és kapcsolja össze a különböző folyamatokat, hogy minden egy helyen legyen központosítva. Használja a testreszabható ClickUp Forms űrlapokat, hogy összegyűjtse a csapat visszajelzéseit a vállalati politikákról és kezdeményezésekről.

Kezelje és növelje az alkalmazottak elkötelezettségét a ClickUp segítségével

A ClickUp számos sablont kínál a foglalkoztatási elkötelezettség nyomon követéséhez és növeléséhez. Használja például a ClickUp Employee Engagement Action Plan Template (Munkavállalói elkötelezettségi cselekvési terv sablon ) sablont cselekvési tervek készítéséhez, amelyekkel azonosíthatja és kezelheti a munkavállalói problémákat, vagy megduplázhatja a munkahelyi elkötelezettség javítását célzó stratégiákat.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp alkalmazottak elkötelezettségét mérő kérdőív sablonját az alkalmazottak visszajelzéseinek gyűjtéséhez.

Ezenkívül a ClickUp alkalmazottak elkötelezettségét mérő kérdőív sablonjával összegyűjtheti az alkalmazottak visszajelzéseit, és így javíthatja az alkalmazottak élményét.

5. Teljesítménymenedzsment

A The HR Scorecard című könyv a teljesítménymenedzsment lelkes támogatója, amely esettanulmányok és alapos kutatások segítségével hangsúlyozza annak fontosságát.

Szerencsére a ClickUp minden szükséges funkcióval rendelkezik a teljesítménymenedzsmenthez. A ClickUp Goals segítségével nyomon követhető célokat állíthat be konkrét célértékekkel, és figyelemmel kísérheti minden eredményét. Így gyorsan láthatja, hogyan teljesít a csapata, és nyomon követheti az általános teljesítményüket.

Nézze meg az összes információt a ClickUp Dashboards felületén, és kövesse nyomon az üzleti teljesítményt valós időben. Szerezzen értékes betekintést a teljesítményértékelésekbe diagramok és grafikonok alapján.

Ezenkívül szükség esetén személyre szabott betekintéseket és teljesítményjelentéseket készíthet minden egyes alkalmazottról, hogy az összes folyamat során szervezett maradjon.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp segítségével közelebb hozhatja alkalmazottait teljesítménycéljaikhoz.

Használja a ClickUp teljesítményértékelési sablont, hogy visszajelzéseket gyűjtsön és adjon az alkalmazottak teljesítményértékelési folyamata során. Hozzon létre egyéni célokat az alkalmazottak számára, és kövesse nyomon az előrehaladásukat testreszabható státuszokkal, hogy végigkísérje őket a fejlődési terveikben. Rangsorolja ezeket a célokat, hogy egyértelműek legyenek a mérési kritériumok.

6. Jelentések

Az emberek hibázhatnak. Ha pedig problémák merülnek fel a munkahelyen, azokat be kell jelenteni és hatékonyan kezelni.

Használja a ClickUp alkalmazás ClickUp alkalmazás alkalmazott-incidensjelentés sablonját az incidensjelentések nyomon követéséhez és azok részletes nyilvántartásához jövőbeli célokra. Készítsen megvalósítható stratégiákat és terveket a reagáló csapatok, feladatok és utasítások szervezéséhez a ClickUp alkalmazáson belül.

Töltse le ezt a sablont Éles hatékonysággal reagáljon az incidensekre

Valósítsa meg HR-céljait a ClickUp segítségével!

A HR-könyvek listájából minden szükséges HR-ismeretet megszerezhet. Most már csak egy megbízható eszközre van szüksége, amely segít ezeket a munkahelyén megvalósítani.

A ClickUp, amelyben különböző méretű csapatok bíznak több iparágban, minden szükséges eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy sikeres HR-csapatot állítson össze és működtessen, amely elősegíti az üzleti növekedést. Használja a ClickUp Docs-ot tudásbázis felépítéséhez, a Whiteboards-ot ötletek kidolgozásához, a ClickUp Goals-t pedig a szervezeti célok megosztásához és nyomon követéséhez.

Az együttműködést és a hatékonyságot támogató funkcióival ez egy átfogó megoldás a vállalat számára. Ráadásul nem fogja tönkretenni a bankot. Regisztráljon még ma!