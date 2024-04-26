Hogyan biztosítsunk személyre szabott juttatásokat és előnyöket a boldogabb munkavállalókért?

A fizetések és a hagyományos juttatások (fogászati ellátás, biztosítás stb.) mellett a munkáltatóknak még kiaknázatlan lehetőségük van arra, hogy megkülönböztessék magukat és megtartsák a legtehetségesebb munkavállalókat az alkalmazotti juttatások vagy béren kívüli juttatások révén.

Ha ezt helyesen végzik, a vezetők stratégiai ösztönzőkkel javíthatják az alkalmazottak teljesítményét.

Használja ezt az útmutatót kész kalkulátorként, hogy kiváló munkavállalói juttatási programot hozzon létre, és növelje a munkavállalói megtartást a szervezetében.

Miért érdemes alkalmazotti juttatásokat és előnyöket kínálni?

A vonzó fizetések és juttatások világszerte következetesen a legfontosabb motiváló tényezők a Randstad szerint.

A nem megfelelő teljes javadalmazás az első számú oka a munkavállalók önkéntes fluktuációjának. A legfrissebb adatok továbbá azt mutatják, hogy ezek a legvonzóbb tényezők egy munkáltató esetében:

Fizetés és juttatások (62%)

Jó munka-magánélet egyensúly (58%)

Általános munkával való elégedettség és biztonság (56%)

Az alkalmazotti juttatások és kedvezmények felajánlása a helyes irányba tett lépés, ha javítani szeretné az alkalmazottak megtartási arányát és új tehetségeket szeretne vonzani. Ennek oka, hogy a juttatások és kedvezmények:

Növelje alkalmazottai termelékenységét és elégedettségét – legyen szó személyre szabott juttatásokról dolgozó anyák, új apák vagy friss diplomások számára.

Jelezze, hogy vállalata az alkalmazottakat és érdekeiket helyezi előtérbe, ezzel pozitív márkaimázst teremtve az alkalmazottak szemében és növelve a munkával való elégedettségüket.

Segítsen az alkalmazottaknak egy kiegyensúlyozottabb és boldogabb életet élni, ami magasabb megtartási arányhoz vezet.

Vonzza és tartsa meg a kiváló tehetségeket, mivel a munkavállalók prioritásai és érdekei is figyelembe vételre kerülnek, például vonzó biztosítási lehetőségek formájában.

Legyen Ön a megkülönböztető tényező, hiszen olyan juttatások, mint a Toastmasters tagság, könyvklubok és a vállalat által szponzorált sportesemények növelik az alkalmazottak elkötelezettségét.

Csökkentse a stresszt és a kiégést, ami magasabb termelékenységhez és jobb munkateljesítményhez vezet.

Amikor összeállítja a munkavállalók számára elengedhetetlen juttatások listáját, készítsen egy kérdőívet, és kérdezze meg a csapatot, hogy mi fontos számukra. A csapattól kapott válaszok alapján a legkönnyebben olyan juttatási programot állíthat össze, amely vonzza és megtartja a kiemelkedő teljesítményű munkavállalókat.

Mi a különbség a munkavállalói juttatások és az előnyök között?

Első ránézésre az alkalmazotti juttatások és előnyök ugyanaznak tűnnek, de valójában nem azok.

Az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériuma a juttatásokat a munkáltató által a munkavállalóknak nyújtott, bérön kívüli kompenzációként definiálja. Ezeket a juttatásokat öt kategóriába sorolták:

Kategória Előnyök 1. kategória Fizetett szabadság (nyaralás, ünnepnapok, betegszabadság) 2. kategória Kiegészítő fizetés (túlóra, ünnepnapokon és hétvégén végzett munka, műszakpótlék, nem termeléssel kapcsolatos bónuszok) 3. kategória Nyugdíjazás (meghatározott juttatású és meghatározott hozzájárulású nyugdíjrendszerek) 4. kategória Biztosítás (életbiztosítás, egészségügyi ellátások, rövid távú rokkantsági és hosszú távú rokkantsági biztosítás) 5. kategória Törvényileg előírt juttatások (társadalombiztosítás és Medicare, szövetségi és állami munkanélküli-biztosítási adók, valamint munkavállalói kártérítés)

Ezzel szemben az alkalmazotti juttatások túlmutatnak a munkáltatók által kínált fizetéseken és juttatásokon.

A különbség egyértelműbbé tétele érdekében összehasonlítjuk az alkalmazotti juttatásokat és az előnyöket:

Munkavállalói juttatások Munkavállalói juttatások Kormány által előírt Kellemes ösztönzők, mint például ingyenes ebéd az irodában, jóga tagság stb. Ezt az alkalmazotti szerződésben kell rögzíteni. Általában ez nem szerepel a munkavállalói szerződésben. Ide tartoznak az egészségügyi és fogászati biztosításokhoz hasonló pénzügyi juttatások is. Azok a kiadások, amelyeket az alkalmazott nem finanszíroz saját maga Nem teljesítményhez kötött Hasznos a vállalati kultúra és értékek bemutatásához. Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóknak kínálják, vagy adott pozíciókhoz/munkaviszonyhoz igazíthatók. Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóknak és egyes esetekben alvállalkozóknak is felajánlható.

A munkavállalói juttatások típusai

Most nézzük meg, milyen különféle juttatásokat kínálhat az alkalmazottaknak.

A vállalat által az alkalmazottaknak nyújtott juttatások az egyéni igényektől és preferenciáktól függenek. Ezért mielőtt bármilyen juttatást nyújtana az alkalmazottaknak, tanulmányozza át az alkalmazottak adatait és jellemzőit, hogy pontosan azt kapják, amit szeretnének:

Ismerje meg azonnali fizikai, mentális és érzelmi igényeiket

Merüljön el az életüket és munkájukat befolyásoló tényezőkben!

Ismerje meg érdeklődési körüket, szokásaikat, demográfiai adataikat és törekvéseiket.

Például egy Forbes-cikk szerint az idősebb generációk a rugalmas kiadási számlákat részesítik előnyben, míg a fiatalabb generációk az egészségügyi megtakarítási számlákat. Tehát törekedjen arra, hogy megértse, mi a legfontosabb az alkalmazottai számára.

Miután megkapta az adatokat, számos alapvető juttatás közül választhat. Íme néhány aranyat érő lehetőség:

Egészségbiztosítás: Az egyik legkeresettebb munkavállalói juttatás, az egészségbiztosítás segít fedezni az orvosi költségeket, beleértve az orvosi viziteket, a gyógyszerköltségeket, a kórházi tartózkodást, a fogászati biztosítást, a szemészeti biztosítást és a wellness programokat. A válaszadók körülbelül Az egyik legkeresettebb munkavállalói juttatás, az egészségbiztosítás segít fedezni az orvosi költségeket, beleértve az orvosi viziteket, a gyógyszerköltségeket, a kórházi tartózkodást, a fogászati biztosítást, a szemészeti biztosítást és a wellness programokat. A válaszadók körülbelül 90%-a tartotta az egészségügyi ellátást jelentős juttatásnak. Gondoljon rá úgy, mint egyfajta kompenzációra, amely előnyt jelent a szervezetének, mivel az egészségesebb munkavállalók kevesebb betegszabadságot jelentenek.

Egészségügyi juttatások : Az egészségbiztosítási juttatások mellett az egészségügyi és wellness programok révén is elő kell segítenie alkalmazottai jóllétét, például: Kötelező szünetek (szundikálószobák, tea-/kávéfőző helyek stb. kialakítása) Egészséges automaták a kávézóban Edzőtermi bérletek visszatérítése Wellness tevékenységek, például meditáció, jóga stb. Ergonomikus székekkel, billentyűzetekkel stb. ellátott álló asztalok Ingyenes egészségügyi nyomkövetők, például Fitbit Rendszeres influenzaoltások a munkahelyen Maratonfutás Táplálkozási workshopok minősített táplálkozási szakértővel

Kötelező szünetek (szundikálószobák, tea-/kávéfőző helyek kialakítása stb.)

Egészséges automaták a kávézóban

Edzőtermi bérletek visszatérítése

Wellness tevékenységek szervezése, például meditáció, jóga stb.

Álló asztalok ergonómikus székekkel, billentyűzetekkel stb.

Ingyenes egészségügyi nyomkövetők, mint például a Fitbit

Rendszeres influenzaoltás a munkahelyen

Maratonfutás

Táplálkozási workshopok okleveles táplálkozási szakértővel

Rugalmas kiadási számlák (FSA): Az FSA-k lehetővé teszik az alkalmazottak számára, hogy adózás előtti dollárokat tegyenek félre a tervév során felmerült jogos orvosi kiadások fedezésére. Ez a kicsi, de jelentős lépés segít az alkalmazottaknak megtakarítani az egészségügyi kiadásokat és csökkenteni az adóköteles jövedelmüket.

Zipcar : A Zipcar szolgáltatáshoz való hozzáférés jelentősen megváltoztathatja az alkalmazottak életét, különösen olyan városi területeken, ahol az autó tulajdonlása nem praktikus. Ez az előny kényelmet és rugalmasságot kínál, lehetővé téve az alkalmazottak számára, hogy autó tulajdonlásának gondjai nélkül utazzanak a munkahelyükre.

Gyermekgondozás : Ezek enyhítik a dolgozó szülők terheit – legyen szó helyszíni gyermekgondozásról, külső gondozáshoz nyújtott támogatásról vagy a szülői feladatok ellátását megkönnyítő rugalmas munkaidőről. Ez az előny azt mutatja, hogy vállalata értékeli a munka és a magánélet egyensúlyát, és támogatja az alkalmazottakat családi kötelezettségeik teljesítésében.

Tricare : Egészségügyi program katonák, nyugdíjasok és családtagjaik számára; támogatja azokat a munkavállalókat, akik katonai szolgálatot teljesítettek vagy jelenleg is teljesítenek, biztosítva számukra és családtagjaik számára a minőségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést.

Környezeti juttatások: Az alkalmazottak környezete és az irodai légkör kritikus fontosságú a megfelelő kultúra kialakításában, ezért gondoskodjon olyan juttatásokról, mint például: Alkalmi öltözködési szabályok Játékszoba Rendszeres céges kirándulások Háziállat-nap a munkahelyen Korlátlan fizetett szabadság Happy hour és irodai ebédek Parkolóhely a hónap alkalmazottjának

Alkalmi öltözködési szabályok

Játékszoba

Rendszeres vállalati kirándulások

Hozza magával kedvencét az irodába!

Korlátlan fizetett szabadság

Happy hour és irodai ebédek

Parkolóhely a hónap alkalmazottjának

Életbiztosítás: Az életbiztosítás nyújtása megnyugvást ad az alkalmazottaknak, akik így tudják, hogy családjuk anyagi gondjairól gondoskodnak majd, ha ők elhaláloznak. Felelős munkáltatóként Önnek a következőket kell tennie: Az alkalmazottak igényeinek megfelelően különböző fedezeti szinteket kell biztosítania. Lehetőséget kell biztosítania a házastársak és eltartottak számára további fedezet hozzáadására.

Az alkalmazottak igényeinek megfelelően különböző fedezeti szinteket biztosítson.

Kínáljon lehetőséget további biztosítás megkötésére házastársak és eltartottak számára

Az alkalmazottak az életbiztosítást olyan pénzügyi biztonsági hálóként tekintenek, amely fedezi a legfontosabb kiadásokat, például a temetési költségeket, a fennálló adósságokat stb., miközben jövedelem-pótlást biztosít a hozzátartozók számára.

Fizetési juttatások: Rendszeresen végezzen fizetésfelülvizsgálatokat, hogy biztosítsa, hogy a juttatási csomagjai versenyképesek maradjanak a piacon. Gondolkodjon el a teljesítményalapú bónuszok bevezetésén is, hogy jutalmazza az alkalmazottakat kemény munkájukért – ez ma a millenniumi generáció egyik legfontosabb elvárása.

Munkavállalói támogatási programok (EAP): Az EAP-k bizalmas tanácsadási és támogatási szolgáltatásokat nyújtanak a munkavállalóknak személyes és munkával kapcsolatos kérdésekben. A cél az, hogy segítsék a munkavállalókat olyan kihívások leküzdésében, mint a stressz, a szorongás, a kapcsolati problémák és a kábítószer-fogyasztás, anélkül, hogy ez hátráltatná munkájukat.

Családközpontú juttatások : A szervezetnek számos családközpontú juttatást kell kínálnia, például: Fizetett apasági szabadság Szoptató anyák számára fenntartott helyiség Nyolc hétnél hosszabb fizetett anyasági szabadság Rugalmas munkaidő és távmunka lehetőség Háziállat-biztosítás Helyszíni gyermekgondozási lehetőségek Céges piknik a munkavállalók és családtagjaik számára Főiskolai támogatási program

Fizetett apasági szabadság

Külön szoba szoptató anyák számára

Nyolc hetet meghaladó fizetett szülési szabadság

Rugalmas munkaidő és távmunka lehetőség

Állatbiztosítás

Helyszíni gyermekgondozási lehetőségek

Céges piknik a munkavállalókkal és családtagjaikkal

Főiskolai támogatási program

Közösségvezérelt juttatások : Az alkalmazottak olyan szervezetekhez szeretnének tartozni, amelyek aktívan részt vesznek jótékonysági munkában. Ha szeretné demonstrálni szervezetének társadalmi ügyek iránti elkötelezettségét, tegye a következőket: Adjon fizetett szabadságot az alkalmazottaknak önkéntes munkára Vezessen be jótékonysági adományozási programokat

Adjon fizetett szabadságot az alkalmazottaknak önkéntes munkavégzésre

Vezessen be jótékonysági adományozási programokat

Az alkalmazottak fejlődésével kapcsolatos juttatások : Összpontosítson olyan juttatások biztosítására, amelyek elősegítik alkalmazottai szakmai karrierjét, például: Mentorprogramok Tanulmányi költségek visszatérítése Fizetett szabadság Korlátlan hozzáférés az irodai könyvtárhoz Ösztöndíjak belső tanúsítványok vagy külső alkalmazotti fejlesztő tanfolyamok elvégzéséhez Fizetett tagság neves szervezetekben Szponzorált utazás iparági konferenciákra hálózatépítés céljából

Mentori programok

Tanulmányi költségek visszatérítése

Fizetett szabadság

Korlátlan hozzáférés az irodai könyvtárhoz

Támogatások belső tanúsítványok vagy külső munkavállalói fejlesztő tanfolyamokhoz

Fizetett tagság neves szervezetekben

Szponzorált utazás iparági konferenciákra hálózatépítés céljából

Mélyebb betekintés az alkalmazotti juttatásokba és előnyökbe

Vessünk egy pillantást néhány további, elengedhetetlen munkavállalói juttatásra, amelyet szervezetének kínálnia kell:

Az 1993-as Családi és Orvosi Szabadság Törvény (FMLA)

Az FMLA lehetővé teszi a jogosult munkavállalók számára, hogy családi vagy egészségügyi okokból legfeljebb 12 hét fizetés nélküli, munkahely-megőrzéssel járó szabadságot vegyenek ki. Ez a törvény vonatkozik a közintézményekre, az állami és magániskolákra, valamint az 50 vagy több alkalmazottat foglalkoztató, 75 mérföldes körzetben található vállalatokra.

Ahhoz, hogy jogosultak legyenek, az alkalmazottaknak legalább 12 hónapja kell a munkáltatónál dolgozniuk, és a szabadság megkezdése előtti 12 hónapban legalább 1250 órát kell ledolgozniuk.

Az FMLA lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy különböző okokból szabadságot vegyenek ki, például:

Gyermek születése vagy örökbefogadása esetén

Ha súlyos egészségügyi állapotban lévő házastársat, gyermeket vagy szülőt kell ápolni

Ha egészségi állapotuk súlyos

Az FMLA-szabadság ideje alatt a munkáltatóknak meg kell őrizniük a munkavállalók egészségügyi ellátását, és azok visszatérésükkor ugyanazt a pozíciót kell biztosítaniuk számukra.

Nyugdíj-megtakarítási tervek

A nyugdíj-megtakarítási tervek közé tartoznak a munkáltató által támogatott tervek, amelyek keretében a munkavállalók fizetésük egy részét nyugdíj-megtakarításra fordíthatják. A leggyakoribb lehetőségek a következők:

401(k) tervek: Lehetővé teszik az alkalmazottak számára, hogy fizetésük egy részét adózás előtt megtakarítsák és befektessék. A munkáltatók dönthetnek úgy is, hogy az alkalmazott befizetéseinek egy bizonyos százalékát egy meghatározott határig kiegészítik.

403(b): Bizonyos adómentes szervezetek, például állami iskolák, kórházak és egyházak alkalmazottai számára kínálják. Ezek a programok lehetővé teszik az alkalmazottak számára, hogy fizetésük egy részét adóhalasztással nyugdíj-megtakarításukba fizessék be.

457: Állami és helyi kormányzati alkalmazottak, valamint egyes nonprofit szervezetek alkalmazottai vehetik igénybe. A 401(k) és 403(b) tervekhez hasonlóan a 457 tervbe történő befizetések adózás előtti alapon történnek, és a kifizetések rendes jövedelemként adóznak.

Nyugdíjprogramok: A nyugdíjas munkavállalóknak élethosszig tartó, fix havi jövedelmet biztosítanak, amelynek kiszámításához olyan tényezőket vesznek figyelembe, mint a fizetési előzmények és a szolgálati idő.

A munkáltatók gyakran egy bizonyos százalékig kiegészítik ezeket a hozzájárulásokat. Egyéb lehetőségek közé tartozhatnak az egyéni nyugdíjszámlák (IRA), amelyek adóelőnyöket kínálnak a nyugdíj-megtakarításokhoz.

Rendkívül fontos, hogy különböző nyugdíjazási lehetőségeket kínáljon, amelyek összhangban állnak az alkalmazottai pénzügyi céljaival és kockázatvállalási hajlandóságával.

Betegszabadság-tervek

A betegszabadság-programok az alkalmazotti juttatások fontos elemei, amelyek lehetővé teszik az alkalmazottak számára, hogy fizetett szabadságot vegyenek ki, ha betegek vagy orvosi vizsgálatra kell menniük. Mivel 2023-ban az alkalmazottak 39%-a hagyja el a szervezetet a jobb munka-magánélet egyensúly érdekében, elengedhetetlen a szilárd betegszabadság-politika hangsúlyozása és az alkalmazottak kiégésének megelőzése.

A betegszabadságra vonatkozó szabályok a szervezet szabályzatától függnek. Egyes munkáltatók külön betegszabadságot és szabadságot biztosítanak, míg mások ezeket egyetlen fizetett szabadság (PTO) szabályzatba egyesítik.

Életjáradékok az Egyesült Államokban és a szülői szabadságra vonatkozó szabályok

Az annuitások népszerű nyugdíj-megtakarítási lehetőségek az Egyesült Államokban. Lehetővé teszik a befektetők számára, hogy megtakarításaikat rendszeres nyugdíjfizetések sorozatává alakítsák át.

Különböző típusú járadékok léteznek, többek között:

Fix: Garantált kamatlábat biztosít egy meghatározott időszakra, előre jelezhető jövedelemforrást kínálva.

Változó: A jövedelemáramlás az alapul szolgáló befektetések, például befektetési alapok teljesítményéhez kapcsolódik. Ez magasabb hozamot kínál, de nagyobb kockázattal is jár.

Indexált: Egy adott index, például az S&P 500 teljesítményén alapuló hozamot biztosít. Magasabb hozamot kínálnak, mint a fix járadékok, és bizonyos védelmet nyújtanak a piaci visszaesések ellen.

Adjon hozzá egy alkalmazott-központú megközelítést azáltal, hogy megérti a finom különbségeket, felhatalmazza az alkalmazottakat, hogy tájékozott döntéseket hozzanak nyugdíj-megtakarítási stratégiájukról, és javítja a szervezet márkaimázsát.

Jövedelemadó az Egyesült Államokban és biztosítási szempontok

Az Egyesült Államokban a jövedelemadó egy komplex rendszer, amelynek keretében az alkalmazottaknak be kell jelenteniük és meg kell fizetniük a jövedelemadót a szövetségi kormánynak, és egyes esetekben az állami és helyi kormányoknak is.

Az adórendszer progresszív, ami azt jelenti, hogy a magasabb jövedelmű alkalmazottak jövedelmük nagyobb százalékát fizetik be adóként. A leggyakoribb adótípusok a következők:

Szövetségi jövedelemadó: A szövetségi szinten szerzett jövedelem után fizetett adó. Az adókulcsok az egyén jövedelemszintjétől függően változnak, a magasabb jövedelműek jövedelmük nagyobb százalékát fizetik be adóként.

Állami jövedelemadó: Egyes államok jövedelemadót is kivetnek a lakosokra. Az állami jövedelemadó mértéke és szabályai államonként eltérőek.

Társadalombiztosítási és Medicare-adók: A társadalombiztosítási és Medicare-programok finanszírozása. Az alkalmazottak és a munkáltatók egyaránt az alkalmazott jövedelmének egy bizonyos százalékát fizetik be ezekbe a programokba.

Tőkenyereség-adó: Az olyan eszközök, mint részvények, kötvények vagy ingatlanok eladásából származó nyereség után fizetett adó. Az adókulcs attól függ, hogy az eszközt mennyi ideig tartották, mielőtt eladták.

A biztosítási csomagok kínálatában több lehetőség közül lehet választani:

Rokkantsági biztosítás: Jövedelem-pótlást biztosít, ha a biztosított rokkantság miatt munkaképtelenné válik, és védelmet nyújt a jövedelemkiesés ellen.

Vagyon- és balesetbiztosítás: Védelmet nyújt a vagyon, például a lakás vagy az autó elvesztése vagy megrongálódása ellen.

A versenytársak által kínált megfelelő munkavállalói juttatások átfogó elemzése

Folytassuk azzal, hogy megértsük, hogyan javítják a vállalatok a munkahelyi juttatásokat:

1. esettanulmány: A T-Mobile US és a PerkSpot által kínált juttatások

A T-Mobile átfogó juttatási csomagot kínál, amely a vállalat értékeire épül. Összeállított egy útmutatót, amely betekintést nyújt abba, hogyan bánnak az alkalmazottaikkal. Juttatási programjaik olyan kulcsfontosságú területeket fednek le, mint az egészségügyi ellátás, a családalapítási juttatások, az életbiztosítás, a LiveMagenta stb., és részmunkaidős és teljes munkaidős alkalmazottakra egyaránt vonatkoznak:

A T-Mobile által nyújtott juttatásokba való bepillantás a T-Mobile

Használja a ClickUp alkalmazott kézikönyv sablonját, hogy egy átfogó kézikönyvet állítson össze, amely egy helyen tartalmazza a vállalat alkalmazottaival kapcsolatos információkat:

Töltse le ezt a sablont Készítsen hasznos útmutatót az alkalmazottak számára a ClickUp fejlett alkalmazotti kézikönyv sablonjának segítségével.

Befektethet a PerkSpot alkalmazotti juttatási programjába is, amely egy olyan vállalat, amely együttműködik a munkáltatókkal, hogy alkalmazottaiknak kedvezményeket és akciókat biztosítson különböző termékekre és szolgáltatásokra:

Cégek, amelyekkel a PerkSpot együttműködést kötött, hogy HRD-n keresztül érdekes juttatásokat kínáljon az alkalmazottaknak

Ezek az előnyök magukban foglalják az utazást, a szórakozást, az elektronikát, a ruházatot és további kedvezményeket. A program célja a munkavállalói elégedettség és elkötelezettség növelése azáltal, hogy a fizetésen és a hagyományos juttatásokon, például az egészségbiztosításon túlmutató értékes előnyöket biztosít.

2. esettanulmány: Előnyök az Alabamai Egyetemen (Birmingham)

Az Alabamai Egyetem (Birmingham) létrehozta az UAB Alkalmazotti Kedvezményprogramot, amely számos kiskereskedővel és vállalkozással kötött többféle kedvezményes megállapodást. Ez a program lehetővé teszi az UAB összes alkalmazottjának, hogy egyszerűen azáltal, hogy az UAB alkalmazottja, pénzt takarítson meg!

Az Alabamai Egyetem alkalmazotti juttatásai az UAB-n keresztül

A munkavállalói juttatások és előnyök kínálásának bevált gyakorlata

Azok a humánerőforrás-csapatok, amelyek munkavállalói juttatásokat és előnyöket szeretnének biztosítani, megfelelő eszközök és stratégiák kombinációjával kell javítaniuk teljesítményüket, például:

Szerezzen be egy megbízható juttatási sablont

Több száz ingyenes HR-sablon áll a vezetők rendelkezésére, amelyekkel nyomon követhetik az alkalmazottak szülési szabadságát, értékelhetik a csapat teljesítményét, produktív alkalmazottakat toborozhatnak és még sok minden mást.

A ClickUp bónuszmátrix sablonja egy ilyen sablon, amely a következőket segíti:

A ClickUp bónuszmátrix sablonja egy ilyen sablon, amely a következőket segíti:

Kövesse nyomon csapata teljesítményét, jutalmait és ösztönzőit hatékony elemzésekkel, és hozzon létre teljesítményalapú bónuszprogramokat.

Az egyéni vagy csapat sikereknek megfelelően alakítsa ki a bónuszstruktúrákat, és gondoskodjon az előnyök méltányos elosztásáról.

Határozzon meg egyértelmű célokat és elvárásokat minden érintett számára

Használjon HR szoftvert a juttatási program egyszerűsítéséhez

A ClickUp humánerőforrás-eszközébe való befektetés segít a vezetőknek a következőket elérni:

Kezelje az összes munkavállalói tevékenységet, beleértve annak nyomon követését és biztosítását, hogy minden munkavállaló objektíven megkapja a neki járó juttatásokat és előnyöket.

Használja ki a ClickUp egyéni nézeteket , és hangolja össze a munkavállalók teljesítményadatait az előnyökkel és juttatásokkal.

Találja meg a megfelelő megoldást

A vezetőknek azt is fontolóra kell venniük, hogy a megfelelő eszközöket alkalmazzák, különösen akkor, ha távolról dolgozó csapataik elkötelezettségét és termelékenységét meg akarják őrizni.

Az alkalmazottak elkötelezettségét és elismerését mérő szoftverek segítségével könnyen áttekinthető, ki milyen feladatokkal foglalkozik, mennyire elkötelezett a csapat, és hogy a vezetőség megfelelően jutalmazza-e az alkalmazottak kemény munkáját. Az összegyűjtött adatok alapján a vezetők kiválaszthatják a megfelelő jelölteket, és értékalapú alkalmazotti juttatási programot állíthatnak össze.

Végül közölje a program részleteit, hogy az alkalmazottak a lehető legjobban kihasználhassák azt, és a juttatásokat a lehető legnagyobb mértékben kihasználhassák.

Vezessen egy boldog munkavállalókból álló csapatot jól összehangolt vállalati juttatásokkal

Olvashatja az összes csapatmunkáról szóló idézetet, de az igazi csapatmunka akkor valósul meg, ha az alkalmazottai motiváltak a munkára és boldogok, hogy a szervezetének tagjai lehetnek. A legjobb módja ennek gyors megvalósítására az, ha olyan értelmes vállalati juttatásokat kínál, amelyek ösztönzik az alkalmazottakat azok igénybevételére.

Ahelyett, hogy egy „egységes” juttatási programmal beérné, tanulmányozza, mi inspirálja alkalmazottait, és vizsgálja meg érdeklődési körüket, hogy személyre szabott és rugalmas vállalati juttatási programot hozzon létre. Tegye meg a következő lépést az egyik legjobb, ma elérhető projektmenedzsment eszközzel: a ClickUp-pal.

Gyakori kérdések

1. Mit jelentenek az alkalmazotti juttatások?

Az alkalmazotti juttatások olyan kiegészítő előnyök, amelyeket a vállalatok a rendszeres fizetésen felül kínálnak alkalmazottaiknak. Ezek a juttatások javítják az alkalmazottak élményét, növelik a morált, valamint vonzzák és megtartják a tehetséges munkavállalókat.

2. Mi az a munkahelyi juttatás?

A munkahelyi juttatások olyan előnyök, amelyeket a munkavállalók a fizetésükön felül kapnak a munkáltatójuktól. Ezek a juttatások magukban foglalják az egészségbiztosítást, a rugalmas kiadási számlákat és a gyermekgondozási támogatást.

3. Mi egy példa az előnyökre?

Az alkalmazotti juttatások közé tartoznak például a tandíj-visszatérítés, étkezési lehetőségek, edzőtermi tagság visszatérítése, wellness-tevékenységek, fizetett apasági szabadság, kisállat-biztosítás, rugalmas munkaidő stb.