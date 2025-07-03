Hogyan végezzen UX-auditot a felhasználói élmény javítása érdekében?

Túl sok felhasználó hagyja el a webhelyét vagy az alkalmazását?
A legtöbb ember már nem küzd a zavaros elrendezéssel vagy a lassú oldalakkal – egyszerűen csak elhagyja azokat. Ezért a használhatósági tesztelés nem csupán „jó, ha van”, hanem túlélési stratégia.
A felhasználói élmény (UX) audit olyan, mint egy röntgenfelvétel a digitális termékéről, amely pontosan megmutatja, hol tapasztalnak a felhasználók problémákat. Az összes érintkezési pont elemzésével kijavíthatja a problémákat, mielőtt azok konverziós veszteségeket okoznának.
A UX-audit napló segítségével nyomon követheti ezeket a fontos betekintéseket, dokumentálhatja a javításokat, és továbbra is az igazán fontos dolgok fejlesztésére koncentrálhat.
Hogyan lehet olyan UX-auditot végrehajtani, amely túlmutat a jelölőnégyzetek bejelölésén, és ténylegesen javítja a felhasználói élményt? Derítsük ki!
Mi az a felhasználói élmény audit?
A UX-audit azt vizsgálja, hogy a valódi emberek hogyan interagálnak a webhelyével, alkalmazásával vagy digitális termékével. Ez a szisztematikus értékelés mindent figyelembe vesz, az alapvető felhasználói felülettől kezdve egészen addig, hogy a tervezési folyamata megfelel-e az ügyfelek igényeinek.
A mai felhasználók elvárásai rendkívül magasak. Gyorsan elfordulnak a nehézkes felületektől vagy a zavaros munkafolyamatoktól, mert tudják, hogy valószínűleg vannak jobb, gyorsabb és simább alternatívák.
De az UX valóban olyan versenyelőnyt jelenthet, amely pótolhatatlanná teszi Önt a hasonló termékek tengerében.
A UX-audit segít a vállalkozásoknak és a csapatoknak kihasználni ezt az előnyt az alábbiak révén:
- A problémák korai felismerése: Javítsa ki a használhatósági problémákat, mielőtt azok költséges újratervezéshez vagy támogatási rémálmokhoz vezetnek.
- Okosabb döntések meghozatala: UX-stratégiáját szilárd adatokra alapozza, ne pedig arra, hogy mit gondol, mit akarnak a felhasználók.
- Kiemelkedés a versenytársak közül: Olyan élményeket teremtsen, amelyek visszatérő felhasználókat eredményeznek, míg mások az alapvető használhatósággal küszködnek.
- Pénzmegtakarítás: Csökkentse a drága javítások és támogatási kérelmek számát azáltal, hogy a problémákat a gyökérüknél kezeli.
- Bizalomépítés: mutassa meg ügyfeleinek, hogy értékeli idejüket és igényeiket egy kifinomult felhasználói élmény révén.
👀 Tudta? A látogatásokból származó konverziós arányok több mint 400%-kal magasabbak lehetnek a kiváló felhasználói élményt nyújtó webhelyeken.
Hogyan végezzen UX-auditot: lépésről lépésre
Készen áll egy alapos UX-audit elvégzésére? Itt talál egy világos, lépésről lépésre leírt útmutatót a folyamatról.
1. Határozzon meg egyértelmű auditcélokat és hatókört
Kezdje azzal, hogy pontosan meghatározza, mit szeretne elérni az UX-audit segítségével. Lehet, hogy magas a kilépési arány a legfontosabb oldalakon, és ezt szeretné csökkenteni. Vagy lehet, hogy az ügyfélszolgálati csapata folyamatosan ugyanazokat a használhatósági panaszokat kapja, és ezeket véglegesen szeretné megoldani.
Céljai között szerepelhetnek a következők:
- Miért hagyják el a felhasználók a fizetési folyamatot?
- A navigáció problémás pontjainak megértése
- Az akadálymentességi korlátok azonosítása
- A webhely használhatósági heurisztikáknak való megfelelésének mérése UX tervezési eszközök segítségével
🎯 Írjon le konkrét, mérhető célokat. Például: „A következő negyedévben 25%-kal csökkenteni a kosár elhagyásának arányát. ”
🧠 Érdekesség: A használhatósági heurisztikák egy sor általános elv vagy bevált gyakorlat, amelyeket a felhasználói felület használhatóságának értékelésére használnak. Útmutatóként szolgálnak a tervezési és értékelési folyamat során a gyakori használhatósági problémák azonosításához.
A legismertebb készlet Jakob Nielsen 10 használhatósági heurisztikája, amely a következőket tartalmazza:
2. Gyűjtse össze a meglévő elemzési adatokat
Gyűjtse össze az adatok a termékkel kapcsolatos visszajelzésekből és a hő térképészeti eszközökből, hogy megérthesse, hogyan interagálnak a felhasználók a termékével.
Keresse meg:
- A leggyakrabban és a legkevésbé látogatott oldalak
- Gyakori felhasználói útvonalak
- Kilépési oldalak
- A különböző szakaszokban eltöltött idő
- Eszközhasználati minták
A ClickUp for Design Teams segítségével könnyedén nyomon követheti ezeket a változó elemeket egy helyen.
A ClickUp Forms és a ClickUp Brain együttesen segíthetnek összegyűjteni, elemzni és megvalósítani a felhasználói interakciós adatokat visszajelzési felmérésekből és viselkedéselemző eszközökből, például hőtérképekből. Íme, hogyan:
📝 ClickUp űrlapok: kontextusfüggő visszajelzések rögzítése
Használja a ClickUp Forms alkalmazást, hogy strukturált, nyomon követhető módon gyűjtsön termékkel kapcsolatos visszajelzéseket közvetlenül a felhasználóktól vagy a belső érdekelt felektől.
- Válasszon többféle kérdés-válasz típus közül – az értékelési skáláktól és a többválasztós kérdésektől a hosszú szövegmezőkig. Könnyedén kérdezzen konkrét UX-problémákról, pl. „Melyik szakasz volt zavaros?” (többválasztós legördülő menü) vagy „Mit várt, hogy talál ezen az oldalon?” (nyitott szövegbeviteli mező).
- A felhasználói bevitelek (pl. UI hibák, funkciókérés) alapján automatikusan irányítsa a válaszokat meghatározott ClickUp feladatokhoz vagy mappákhoz.
- Címkézze a válaszokat oldal, eszköz vagy felhasználótípus szerint, hogy elemezze az időbeli mintákat.
📌 Például: Beágyazhat egy űrlapot a termékébe, vagy elküldheti e-mailben a munkamenet után, hogy valós idejű visszajelzéseket kapjon egy oldal bizonyos szakaszairól.
👉🏼 Nézze meg a ClickUpdates ezen kiadását, hogy a lehető legjobban kihasználhassa a ClickUp Forms előnyeit:
🧠 ClickUp Brain: Azonnali betekintés
A ClickUp Brain mesterséges intelligencia asszisztensként elemzi a trendeket, összefoglalja a visszajelzéseket és hasznosítható betekintést nyújt mind a kvalitatív, mind a kvantitatív adatokból.
- Tegyen fel olyan kérdéseket, mint: „Melyek a leggyakoribb felhasználói panaszok a fizetési oldallal kapcsolatban?” „Összegezze a mobil felhasználók kilépési oldalra vonatkozó visszajelzéseit.”
- „Melyek a leggyakoribb felhasználói panaszok a fizetési oldallal kapcsolatban?”
- „Összegezze a mobil felhasználók kilépési oldalakkal kapcsolatos visszajelzéseit.”
- Azonnali összefoglalók készítése űrlapválaszok vagy beillesztett hőtérkép-adatok alapján
- Használja a ClickUp AI tudásmenedzsmentjét, hogy összekapcsolja és felszínre hozza a kapcsolódó betekintéseket a munkaterületén végzett feladatokból, megjegyzésekből és visszajelzésekből.
- „Melyek a leggyakoribb felhasználói panaszok a fizetési oldallal kapcsolatban?”
- „Összegezze a mobil felhasználók kilépési oldalakkal kapcsolatos visszajelzéseit.”
Így kapcsolódik ez az Ön UX-audit stratégiájához:
|Cél
|Tevékenység
|Eredmény
|Használja a kilépési oldal és a viselkedési adatokat
|Címkézze a felmérés válaszokat URL/oldalazonosítóval a ClickUp Forms segítségével.
|Jelölje ki a megszakadt folyamatokat vagy a költséges kilépési pontokat
|Ismerje meg a felhasználói útvonalakat (pl. hőtérképek)
|Kérje meg a felhasználókat, hogy írják le az útjukat és a problémás pontokat űrlapokon.
|Hagyja, hogy a ClickUp Brain kivonja a mintákat és a gyakori navigációs útvonalakat.
|A kevésbé használt szakaszok felismerése
|Gyűjtse össze a felhasználók által jelentett időráfordítást és relevanciaértékeléseket
|Használja az AI-t azoknak a területeknek a feltárására, amelyeket a felhasználók elkerülnek vagy félreértenek.
|Eszközhasználati minták
|Vegye fel az eszköz típusát az űrlapokba, szegmentálja a visszajelzéseket mobil/asztali számítógép szerint.
|Azonosítsa a konkrét platformokhoz kapcsolódó UX-problémákat
|A javítások szisztematikus prioritásba rendezése
|A visszajelzéseket a potenciális hatások szerint rangsorolja
|Fókuszálja a fejlesztést a legmagasabb ROI-területekre, zárja le a kört a felhasználókkal
A ClickUp használatával az UX-audit során a következő előnyöket élvezheti:
- Központosított információk: Az összes UX-audit anyagot, beleértve az analitikai adatokat és a felhasználói visszajelzéseket, egyetlen, könnyen elérhető helyen szervezze meg, hogy hatékonyan szerezzen betekintést.
- Kollaboratív táblák: Használja a ClickUp tábláit a felhasználói áramlások és útvonalak feltérképezéséhez, elősegítve ezzel a csapatmunkát és a felhasználói élmény közös megértését.
- Testreszabható irányítópultok: Hozzon létre ClickUp irányítópultokat, amelyek vizualizálják a legfontosabb UX-mutatókat, segítve a csapatokat a haladás nyomon követésében és az adatokon alapuló döntések meghozatalában.
- Valós idejű kommunikáció: Javítsa a csapat együttműködését a beépített ClickUp Chat és kommentálási funkciók segítségével, amelyek megkönnyítik az UX-problémák azonnali megvitatását és visszajelzését.
- Integráció tervezőeszközökkel: Csatlakoztassa a ClickUp-ot olyan vázlatkészítő és tervező szoftverekkel, mint a Figma és az InVision, hogy egyszerűsítse az UX-fejlesztések megvalósítását.
💡 Profi tipp: A kattintáskövető és munkamenet-rögzítő eszközök kiegészíthetik a Google Analytics adatait a felhasználói viselkedésről szóló kvalitatív betekintéssel.
3. Felülvizsgálja a felhasználói visszajelzések csatornáit
A sikeres UX-audit nem csak az adatok gyűjtéséről és az elemzések végrehajtásáról szól, hanem a valódi felhasználók meghallgatásáról is. A meglévő visszajelzési csatornái aranybányák az UX problémás pontjainak feltárásához és a felhasználói áramlások javításához. Itt kell keresni:
- Ügyfélszolgálati jegyek: Miben kérnek a felhasználók ismételt segítséget?
- App Store-értékelések: Vannak panaszok a navigációra, hibákra vagy zavaros kialakításra vonatkozóan?
- Közösségi média kommentek: A felhasználók online nem fogják vissza magukat – nézze meg, mi frusztrálja vagy örvendezteti meg őket.
- Felmérési válaszok: A közvetlen visszajelzések rávilágíthatnak a használhatósági hiányosságokra.
- Felhasználói interjúk: Az első kézből származó történetek olyan nehézségeket tárnak fel, amelyek az elemzésekben nem feltétlenül látszanak.
- Élő csevegés átiratok: Ismétlődő problémák felismerése valós időben
Ha ezt a kvalitatív visszajelzést heurisztikus értékeléssel párosítja – amelynek során a terméket a használhatósági elvek alapján értékeli –, akkor könnyebben meghatározhatja, mi működik és mi nem.
🤝 Esettanulmány: Hogyan használta a ClickUp a Canny-t a felhasználói visszajelzések prioritásainak meghatározásához és megvalósításához?
Amikor elhatároztuk, hogy fejlesztjük a ClickUp-ot, nem csak belső feltételezésekre és elemzési irányítópultokra támaszkodtunk, hanem közvetlenül a felhasználóinkhoz fordultunk.
2017-ben a csapat integrálta a Canny felhasználói visszajelzés-kezelő eszközt a ClickUp platformba, hogy központosítsa az Intercom csevegésekből, támogatási e-mailekből és az alkalmazáson belüli bejelentésekből érkező javaslatokat. Ez a lépés látható módon lehetővé tette a felhasználók számára, hogy megosszák ötleteiket, szavazhassanak a funkciókra, és érezzék, hogy meghallgatják őket.
💫 Az első évben több mint 3500 felhasználó több mint 30 000 visszajelzést adott.
De nem álltunk meg a javaslatok gyűjtésénél. Cselekedtünk is. A termékcsapat ezeket az adatokat felhasználva rangsorolta a funkciók fejlesztését és a tervezési javításokat aszerint, hogy mire volt a legnagyobb szükségük a valódi felhasználóknak. Még az egyes felhasználókat is felkeresték, hogy több kontextust kapjanak, vagy hogy értesítsék őket arról, hogy kérésüket megvalósították.
🦄 Az eredmény? Gyorsabb iterációk, okosabb prioritások és hűségesebb felhasználók, akik közvetlenül láthatják, hogy véleményük alakítja a terméket.
Ahogy az egyik csapattag fogalmazott, a Canny és a felhasználói visszajelzések használata „teljesen feleslegessé tette a felhasználói tesztelést”, mert a felhasználók a kezdetektől fogva hatékonyan beépültek a tervezési folyamatba.
4. Végezzen heurisztikus értékelést
A használhatóság olyan dolgokról szól, mint sátor felállítása, a kazán újragyújtása a ház fűtése érdekében, adóbevallás kitöltése vagy egy ismeretlen bérautó vezetése. A használhatóság mindenkit érint, minden nap. Kultúráktól, kortól, nemtől és gazdasági osztálytól függetlenül.
A alapos UX-audit magában foglalja a termék tervezési projektmenedzsmentjének értékelését is a megállapított használhatósági elvek alapján. Ez segít feltárni azokat a használhatósági problémákat, amelyek zavarják a felhasználók platformjával való interakcióját.
A UX-felülvizsgálat legfontosabb területei a következők:
- Navigáció és információs architektúra: Intuitív, vagy a felhasználók nehezen találják meg, amit keresnek?
- A tartalom egyértelműsége és olvashatósága: A felhasználók gyorsan megértik az információkat, vagy azok zavarosak?
- Vizuális hierarchia: Ellenőrizze a felhasználói élmény KPI-jei alapján, hogy a legfontosabb elemek könnyen észrevehetők-e, vagy elvésznek a zavaros környezetben.
- Hibák megelőzése és helyreállítása: Ellenőrizze, hogy rendszere elkerüli-e a felhasználók hibáit, és segít-e nekik a hibák kijavításában.
- Rendszer visszajelzés: Ellenőrizze, hogy a visszaigazolások, figyelmeztetések és üzenetek egyértelműek és időszerűek-e.
🧠 Érdekesség: A felhasználók 50 milliszekundum alatt kialakítják véleményüket a dizájnról! Ennyi idő alatt ítélik meg a webhelye vizuális vonzerejét.
5. Futtasson használhatósági teszteket
A valódi felhasználók megfigyelése az egyik leghatékonyabb módszer az UX-audit elvégzéséhez.
Ha figyelemmel kíséri a felhasználókat, miközben hangosan gondolkodnak, miközben elvégzik a fontos feladatokat, értékes UX-kutatási betekintést nyerhet a felhasználói viselkedésbe és a súrlódási pontokba.
Nagy különbség van egy egyszerű termék gyártása és egy termék egyszerűvé tétele között.
A használhatósági tesztek feltárják:
- Hol akadnak el a felhasználók: Vannak-e zavaros lépések a folyamatban?
- Túl sok időt igénylő feladatok: Melyek azok a műveletek, amelyek frusztrálóan lassúnak tűnnek?
- Az embereket megzavaró funkciók: A felhasználók félreértik bizonyos gombok vagy funkciók működését?
- A várt és a tényleges viselkedés közötti eltérések: A rendszer úgy viselkedik, ahogy a felhasználók elvárják?
📖 Olvassa el még: A legjobb felmérési elemző szoftverek
6. Dokumentálja és rangsorolja a megállapításokat
A sikeres felhasználói élmény audithoz az összes feltárt használhatósági probléma egyértelmű dokumentálása szükséges.
Rendezze a megállapításokat egy UX-audit jelentésben, a következőkre alapozva:
- Kiket érint: A kezdőknek nehezebb, mint a tapasztalt felhasználóknak?
- Súlyossági besorolás: Kritikus (megakadályozza a feladat elvégzését), Jelentős (frusztrációt okoz), Enyhe (kis kellemetlenséget okoz)
- Lehetséges megoldások: Javasoljon fejlesztéseket a kvantitatív adatok és a felhasználói interjúk alapján.
🧠 Érdekesség: Az első UX-auditot valószínűleg… őskori emberek végezték! Körülbelül 170 000 évvel ezelőtt az őskori emberek a felhasználói viselkedés alapján optimalizálták barlangjaik elrendezését: a tűzrakóhelyeket a melegség érdekében középen helyezték el, az alvóhelyeket csendesebb sarkokban, az eszközöket pedig könnyen elérhető helyen.
7. Készítsen cselekvési tervet
Ne hagyja, hogy értékes betekintések egy elfeledett dokumentumban maradjanak. Alakítsa a betekintéseket végrehajtható stratégiává, hogy felhasználói kutatási módszerekkel javítsa a felhasználók perspektíváját és élményét.
Egy szilárd tervnek a következőket kell tartalmaznia:
- A nagy javítások kisebb feladatokra bontása egy olyan feladatkezelő eszközben, mint a ClickUp: Ha például a felhasználók a fizetés során kilépnek, hozzon létre külön alfeladatokat az űrlap egyszerűsítésére, a mobil eszközök reagálóképességének javítására és az árak egyértelműbb megfogalmazására.
- Világos határidők és sprint mérföldkövek meghatározása: Használja a ClickUp idővonalát vagy naptárát, hogy minden javítást a kiadási ciklusokhoz rendeljen, így semmi sem marad elintézetlen.
- Feladatok tulajdonosainak vagy közvetlenül felelős személyeknek (DRI) kijelölése: Tartsa fenn a felelősségvállalást a csapaton belül – legyen szó terméktervezőről, kutatóról vagy frontend fejlesztőről – és tegye láthatóvá a felelősségvállalást a ClickUp kijelöltjeivel és megfigyelőivel.
- A siker mutatóinak meghatározása: Használjon kvantitatív adatokat a fejlesztések nyomon követéséhez – például a formanyomtatványok elhagyásának 20%-os csökkentése vagy a mobil NPS 15%-os növelése –, hogy a csapat tudja, mit jelent a „jobb”.
- Követő felülvizsgálatok és felhasználói visszajelzések ellenőrzése a kiadás után: Gondoskodjon arról, hogy a változtatások javítsák a felhasználói irányítást és élményt.
Így az UX-fejlesztései megvalósíthatóak, ellenőrizhetőek és teljes mértékben igazodnak a felhasználók tényleges igényeihez.
Eszközök az UX-audit elvégzéséhez
Egy alapos UX-audit segít felismerni a problémákat, mielőtt azok frusztrálnák a felhasználókat. A megfelelő eszközökkel ez a folyamat szisztematikus és adatalapú lesz.
Már láttuk, hogyan könnyíti meg egy olyan alkalmazás, mint a ClickUp, a folyamat minden lépését.
Ennek oka, hogy a ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-támogatással, amely segít gyorsabban és okosabban dolgozni.
Oray Ciftliklioglu, a ClickUp felhasználó Enhance Ventures Ui + UX tervezője megerősíti:
Szakemberként körülbelül 20 éve dolgozom olyan csapatokban, amelyek digitális projekteket hoznak létre. Mindig is kényelmetlenül éreztem magam a korábban használt, unalmas, mérnökök által tervezett felületekkel és felhasználói élményekkel, mint például a Jira és a Trello. A ClickUp megtanította az iparágnak a „humán tényező” fontosságát. Ez lett a legjobb példa a design konstruktív és előnyös erejének kihasználására.
Szakemberként körülbelül 20 éve dolgozom olyan csapatokban, amelyek digitális projekteket hoznak létre. Mindig is kényelmetlenül éreztem magam a korábban használt, unalmas, mérnökök által tervezett felületekkel és felhasználói élményekkel, mint például a Jira és a Trello. A ClickUp megtanította az iparágnak a „humán tényező” fontosságát. Ez lett a legjobb példa a design konstruktív és előnyös erejének kihasználására.
Nézzük meg, hogyan tudja a ClickUp tovább támogatni az UX-kutatását más speciális eszközökkel együtt, amelyek kiegészítő betekintést nyújtanak.
A ClickUp használata UX-kutatáshoz és adatok szervezéséhez
Így használhatja a ClickUp alkalmazást kvalitatív adatok gyűjtésére és elemzésére az UX-kutatás során:
🔍 1. Központosítsa az összes UX-kutatást egy ClickUp Space-ben
Hozzon létre egy dedikált „UX kutatás” teret a ClickUp-ban, mappákkal minden projekt vagy termékterület számára. Minden mappán belül létrehozhat:
- Egyéni tanulmányokhoz kapcsolódó feladatok (pl. használhatósági tesztek, felmérések, interjúk)
- ClickUp Docs kutatási tervekhez, szkriptekhez, jegyzetekhez és betekintésekhez, gazdag médiatartalommal és valós idejű szerkesztéssel.
- ClickUp Whiteboards az útvonaltervezéshez vagy az affinitási diagramok készítéséhez
📖 Olvassa el még: Folyamatdokumentációs sablonok Wordben és ClickUpban a működés optimalizálása érdekében
🗂️ 2. Szervezze meg a nyers adatokat egyéni mezők és címkék segítségével
Használja a ClickUp egyéni mezőit, hogy strukturálja kutatási feladatait:
- Kutatás típusa: Felmérés, interjú, hőtérkép-elemzés
- Felhasználótípus: új felhasználó, visszatérő felhasználó, aktív felhasználó
Adjon hozzá egyedi feladatállapotokat, például Tervezett, Folyamatban, Elemezve stb. minden feladathoz, hogy nyomon követhesse az előrehaladást.
A ClickUp Task Tags segítségével olyan témákat is megjelölhet, mint „navigációs problémák”, „mobil eszközökkel kapcsolatos problémák” vagy „fizetési nehézségek”, hogy a különböző tanulmányokból származó betekintéseket csoportosítsa.
🎯 3. A ClickUp Brain segítségével alakítsa a megállapításokat megvalósítható betekintéssé
Láttuk, hogy a ClickUp Brain hogyan segíthet értelmezni a szétszórt űrlapválaszokat. De ez nem minden, amit tud.
Az interjúk átiratát vagy jegyzeteket beillesztheti a ClickUp Docs-ba, majd a ClickUp Brain segítségével:
- Összefoglalja a legfontosabb témákat
- A gyakori problémák feltárása
- Hozzon létre felhasználói idézeteket vagy személyiségprofilokat
- Készítsen előzetes jelentéseket vagy prezentációra kész összefoglalókat.
💡 Profi tipp: Adjon hozzá egy AI Executive Summary Card kártyát a ClickUp Dashboards-hoz, hogy az érdekelt felek átfogó képet kapjanak az UX állapotának időbeli változásairól, beleértve olyan mutatókat, mint a könnyű használat, a funkciók iránti igények vagy a tesztelési eredmények.
✅ 4. Kapcsolja össze az ismereteket a cselekvéssel
A kritikus megállapításokat alakítsa feladatokká vagy termékjavaslatokká:
- Használja a @mentions funkciót a feladatoknál, hogy értesítse a releváns termék- vagy tervezőcsapat tagjait, és akár hozzárendelhet megjegyzéseket a ClickUp-ban, amelyeket ők megoldhatnak, miután reagáltak a visszajelzésekre.
- Kapcsolja össze a betekintéseket a fejlesztés alatt álló epikákkal vagy funkciókkal a feladatkapcsolatok segítségével.
- Adjon hozzá feladatprioritásokat a ClickUp-ban, hogy segítsen a triázásban.
📈 5. Kövesse nyomon az eredményeket és vizsgálja felül a kutatást
Beállíthat egy ClickUp Dashboardot, hogy figyelemmel kísérje az egyes ciklusok kutatási feladatait, a leggyakoribb felhasználói problémákat címkék szerint, valamint a kutatásokból származó funkciók megvalósításának állapotát.
Ha ismétlődő ellenőrzéseket vagy kiadás utáni felhasználói felméréseket szeretne ütemezni, a ClickUp Emlékeztetők vagy Ismétlődő feladatok funkciói segíthetnek.
💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Forms alkalmazást, hogy friss visszajelzéseket gyűjtsön a változtatások bevezetése után, és értékelje azok hatását a követő UX-auditokban vagy az érdekelt felek standup-megbeszélésein. Ágyazza be a Forms alkalmazást az alkalmazásába vagy e-mailjeibe, hogy folyamatosan rögzíthesse a valódi felhasználói visszajelzéseket. A beküldött visszajelzéseket automatikusan továbbítsa az UX Research térbe értékelésre.
Kiegészítő UX-kutatási eszközök
Míg a ClickUp a szervezést és az együttműködést kezeli, ezek a speciális eszközök segítenek összegyűjteni a felhasználói viselkedéssel kapcsolatos konkrét adatokat:
Hotjar
A Hotjar hő térképek és munkamenet-felvételek segítségével vizuálisan ábrázolja a felhasználói interakciókat. A hő térképek megmutatják, hogy a felhasználók hol kattintanak, mozognak és görgetnek, kiemelve az elkötelezettség mintáit.
A munkamenet-felvételek segítségével a csapatok valós időben figyelhetik a navigációs viselkedést, feltárva a használhatósági problémákat és a fejlesztésre szoruló területeket.
A eszköz további előnyei:
- Vizualizálja a felhasználói elkötelezettséget kombinált kattintási, mozgási és görgetési hőtérképekkel.
- Figyelje meg a felhasználók navigációját valós időben a munkamenet-felvételek segítségével.
- Azzal, hogy azonosítja a súrlódási pontokat és optimalizálja a felhasználói utat,
📖 Olvassa el még: Ingyenes vázlat sablonok terméktervezéshez
Optimal Workshop
Az Optimal Workshop a kártyasorba rendezés és a fa szerkezetű tesztelés segítségével végzett információs architektúra tesztelésre specializálódott. A kártyasorba rendezés segít a csapatoknak megérteni, hogy a felhasználók hogyan kategorizálják az információkat, és ezáltal intuitív navigációs struktúrákat alakíthatnak ki.
A fa tesztelés értékeli a meglévő hierarchiák hatékonyságát, biztosítva, hogy a felhasználók hatékonyan megtalálják az információkat. Ön:
- Ismerje meg a felhasználók kategorizálásának módszereit a kártyasorba rendezés segítségével.
- Értékelje a navigáció hatékonyságát fa teszteléssel.
- Javítsa a webhely felépítését a felhasználói visszajelzések alapján
📮 ClickUp Insight: A munka nem lehet találgatások játéka – de túl gyakran az. Tudásmenedzsment-felmérésünkből kiderült, hogy az alkalmazottak gyakran pazarolják az idejüket belső dokumentumok (31%), vállalati tudásbázisok (26%) vagy akár személyes jegyzetek és képernyőképek (17%) átkutatásával, csak azért, hogy megtalálják, amire szükségük van.
A ClickUp Connected Search funkciójával minden fájl, dokumentum és beszélgetés azonnal elérhető a kezdőlapjáról, így másodpercek alatt, nem pedig percek alatt találhatja meg a válaszokat.
💫 Valós eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát nyerhetnek vissza – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntetik az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy plusz hét termelékenységgel minden negyedévben!
Mikor kell UX-auditot végezni?
A rendszeres UX-auditok biztosítják a pozitív felhasználói élményt azáltal, hogy azonosítják a használhatósági problémákat, mielőtt azok hatással lennének az elkötelezettségre. Az auditok megfelelő időben történő elvégzése segít a csapatoknak finomítani a felhasználói folyamatokat, javítani a tervezést és összehangolni az üzleti döntéseket.
Az audit folyamatának megkezdéséhez a következő kulcsfontosságú lépéseket kell megtenni:
- Nagyobb átalakítás előtt: A nagy változások előtt ismerje meg a meglévő problémákat az érintettekkel készített interjúk és a felhasználói visszajelzések segítségével.
- Termékbevezetés után: A felhasználói viselkedés és a támogatási kérelmek elemzésével korán azonosítsa a használhatósági problémákat.
- Ha csökken az elkötelezettség: Ha nő a kilépési arány vagy csökken a konverzió, a UX-audit segít feltárni a problémás pontokat.
- Új funkciók bevezetésekor: A zökkenőmentes integráció és a pozitív felhasználói élmény biztosítása az új funkciók tesztelésével
- A márkaátalakítás során: A vizuális elemek, üzenetek vagy navigáció frissítésekor tartsa fenn a következetességet és a használhatóságot.
- Új piacokra történő terjeszkedéskor: Alkalmazkodjon a különböző közönségekhez azáltal, hogy felhasználói profilokat hoz létre és tanulmányozza a helyi preferenciákat.
- Rendszeresen a folyamatos fejlesztés érdekében: A rendszeres auditok segítenek abban, hogy terméke megfeleljen a felhasználói elvárásoknak és az iparági legjobb gyakorlatoknak.
Tegye eredményessé UX-auditját a ClickUp segítségével
A hatékony UX-audit elvégzése pontosságot, egyértelműséget és megvalósítható betekintést igényel. A ClickUp egyszerűsíti az egész audit folyamatot. Könnyedén kombinálhatja a kvalitatív adatokat, az elemzéseket és a közvetlen felhasználói visszajelzéseket egy áttekinthető képet alkotva a felhasználói élményről.
A ClickUp segítségével az információk gyakorlati javításokká alakítása még soha nem volt ilyen egyszerű. Tegye képessé csapatát arra, hogy rendszeresen azonosítsa és megoldja az UX-problémákat, mielőtt azok hatással lennének a felhasználókra. Könnyedén dokumentálja a kutatási eredményeket, és készítsen világos, gyakorlati ajánlásokat, amelyek iránymutatásul szolgálnak az UX-stratégiájához.
Alakítsa át UX-auditjait kézzelfogható felhasználói elégedettségre és elkötelezettségre. Készen áll a folyamat egyszerűsítésére és az eredmények javítására?