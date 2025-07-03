Hogyan végezzen UX-auditot a felhasználói élmény javítása érdekében?

Túl sok felhasználó hagyja el a webhelyét vagy az alkalmazását?

A legtöbb ember már nem küzd a zavaros elrendezéssel vagy a lassú oldalakkal – egyszerűen csak elhagyja azokat. Ezért a használhatósági tesztelés nem csupán „jó, ha van”, hanem túlélési stratégia.

A felhasználói élmény (UX) audit olyan, mint egy röntgenfelvétel a digitális termékéről, amely pontosan megmutatja, hol tapasztalnak a felhasználók problémákat. Az összes érintkezési pont elemzésével kijavíthatja a problémákat, mielőtt azok konverziós veszteségeket okoznának.

A UX-audit napló segítségével nyomon követheti ezeket a fontos betekintéseket, dokumentálhatja a javításokat, és továbbra is az igazán fontos dolgok fejlesztésére koncentrálhat.

Hogyan lehet olyan UX-auditot végrehajtani, amely túlmutat a jelölőnégyzetek bejelölésén, és ténylegesen javítja a felhasználói élményt? Derítsük ki!

Mi az a felhasználói élmény audit?

A UX-audit azt vizsgálja, hogy a valódi emberek hogyan interagálnak a webhelyével, alkalmazásával vagy digitális termékével. Ez a szisztematikus értékelés mindent figyelembe vesz, az alapvető felhasználói felülettől kezdve egészen addig, hogy a tervezési folyamata megfelel-e az ügyfelek igényeinek.

A mai felhasználók elvárásai rendkívül magasak. Gyorsan elfordulnak a nehézkes felületektől vagy a zavaros munkafolyamatoktól, mert tudják, hogy valószínűleg vannak jobb, gyorsabb és simább alternatívák.

De az UX valóban olyan versenyelőnyt jelenthet, amely pótolhatatlanná teszi Önt a hasonló termékek tengerében.

A UX-audit segít a vállalkozásoknak és a csapatoknak kihasználni ezt az előnyt az alábbiak révén:

A problémák korai felismerése: Javítsa ki a használhatósági problémákat, mielőtt azok költséges újratervezéshez vagy támogatási rémálmokhoz vezetnek.

Okosabb döntések meghozatala: UX-stratégiáját szilárd adatokra alapozza, ne pedig arra, hogy mit gondol, mit akarnak a felhasználók. UX-stratégiáját szilárd adatokra alapozza, ne pedig arra, hogy mit gondol, mit akarnak a felhasználók.

Kiemelkedés a versenytársak közül: Olyan élményeket teremtsen, amelyek visszatérő felhasználókat eredményeznek, míg mások az alapvető használhatósággal küszködnek.

Pénzmegtakarítás: Csökkentse a drága javítások és támogatási kérelmek számát azáltal, hogy a problémákat a gyökérüknél kezeli.

Bizalomépítés: mutassa meg ügyfeleinek, hogy értékeli idejüket és igényeiket egy kifinomult felhasználói élmény révén.

👀 Tudta? A látogatásokból származó konverziós arányok több mint 400%-kal magasabbak lehetnek a kiváló felhasználói élményt nyújtó webhelyeken. ​

Hogyan végezzen UX-auditot: lépésről lépésre

Készen áll egy alapos UX-audit elvégzésére? Itt talál egy világos, lépésről lépésre leírt útmutatót a folyamatról.

1. Határozzon meg egyértelmű auditcélokat és hatókört

Kezdje azzal, hogy pontosan meghatározza, mit szeretne elérni az UX-audit segítségével. Lehet, hogy magas a kilépési arány a legfontosabb oldalakon, és ezt szeretné csökkenteni. Vagy lehet, hogy az ügyfélszolgálati csapata folyamatosan ugyanazokat a használhatósági panaszokat kapja, és ezeket véglegesen szeretné megoldani.

Céljai között szerepelhetnek a következők:

Miért hagyják el a felhasználók a fizetési folyamatot?

A navigáció problémás pontjainak megértése

Az akadálymentességi korlátok azonosítása

A webhely használhatósági heurisztikáknak való megfelelésének mérése UX tervezési eszközök segítségével

🎯 Írjon le konkrét, mérhető célokat. Például: „A következő negyedévben 25%-kal csökkenteni a kosár elhagyásának arányát. ”

🧠 Érdekesség: A használhatósági heurisztikák egy sor általános elv vagy bevált gyakorlat, amelyeket a felhasználói felület használhatóságának értékelésére használnak. Útmutatóként szolgálnak a tervezési és értékelési folyamat során a gyakori használhatósági problémák azonosításához. A legismertebb készlet Jakob Nielsen 10 használhatósági heurisztikája, amely a következőket tartalmazza: via uxtigers.com

2. Gyűjtse össze a meglévő elemzési adatokat

Gyűjtse össze az adatok a termékkel kapcsolatos visszajelzésekből és a hő térképészeti eszközökből, hogy megérthesse, hogyan interagálnak a felhasználók a termékével.

Keresse meg:

A leggyakrabban és a legkevésbé látogatott oldalak

Gyakori felhasználói útvonalak

Kilépési oldalak

A különböző szakaszokban eltöltött idő

Eszközhasználati minták

A ClickUp for Design Teams segítségével könnyedén nyomon követheti ezeket a változó elemeket egy helyen.

Brainstorming, valós idejű csevegés és tervezési megoldások keresése a csapatával a ClickUp for Design Teams segítségével.

A ClickUp Forms és a ClickUp Brain együttesen segíthetnek összegyűjteni, elemzni és megvalósítani a felhasználói interakciós adatokat visszajelzési felmérésekből és viselkedéselemző eszközökből, például hőtérképekből. Íme, hogyan:

📝 ClickUp űrlapok: kontextusfüggő visszajelzések rögzítése

Gyűjtse össze a felhasználói élményre vonatkozó visszajelzéseket, és tegye azokat hasznosíthatóvá a ClickUp Forms segítségével.

Használja a ClickUp Forms alkalmazást, hogy strukturált, nyomon követhető módon gyűjtsön termékkel kapcsolatos visszajelzéseket közvetlenül a felhasználóktól vagy a belső érdekelt felektől.

Válasszon többféle kérdés-válasz típus közül – az értékelési skáláktól és a többválasztós kérdésektől a hosszú szövegmezőkig. Könnyedén kérdezzen konkrét UX-problémákról, pl. „Melyik szakasz volt zavaros?” (többválasztós legördülő menü) vagy „Mit várt, hogy talál ezen az oldalon?” (nyitott szövegbeviteli mező).

irányítsa a válaszokat meghatározott A felhasználói bevitelek (pl. UI hibák, funkciókérés) alapján automatikusanmeghatározott ClickUp feladatokhoz vagy mappákhoz.

Címkézze a válaszokat oldal, eszköz vagy felhasználótípus szerint, hogy elemezze az időbeli mintákat.

📌 Például: Beágyazhat egy űrlapot a termékébe, vagy elküldheti e-mailben a munkamenet után, hogy valós idejű visszajelzéseket kapjon egy oldal bizonyos szakaszairól.

🧠 ClickUp Brain: Azonnali betekintés

A Clickup Brain segítségével elemezheti és összefoglalhatja az UX-visszajelzéseket anélkül, hogy bonyolult számításokat kellene végeznie.

A ClickUp Brain mesterséges intelligencia asszisztensként elemzi a trendeket, összefoglalja a visszajelzéseket és hasznosítható betekintést nyújt mind a kvalitatív, mind a kvantitatív adatokból.

Tegyen fel olyan kérdéseket, mint: „Melyek a leggyakoribb felhasználói panaszok a fizetési oldallal kapcsolatban?” „Összegezze a mobil felhasználók kilépési oldalra vonatkozó visszajelzéseit.”

„Melyek a leggyakoribb felhasználói panaszok a fizetési oldallal kapcsolatban?”

„Összegezze a mobil felhasználók kilépési oldalakkal kapcsolatos visszajelzéseit.”

Azonnali összefoglalók készítése űrlapválaszok vagy beillesztett hőtérkép-adatok alapján

összekapcsolja és felszínre hozza a kapcsolódó betekintéseket a munkaterületén végzett feladatokból, megjegyzésekből és visszajelzésekből. Használja a ClickUp AI tudásmenedzsmentjét , hogya munkaterületén végzett feladatokból, megjegyzésekből és visszajelzésekből.

„Melyek a leggyakoribb felhasználói panaszok a fizetési oldallal kapcsolatban?”

„Összegezze a mobil felhasználók kilépési oldalakkal kapcsolatos visszajelzéseit.”

Így kapcsolódik ez az Ön UX-audit stratégiájához:

Cél Tevékenység Eredmény Használja a kilépési oldal és a viselkedési adatokat Címkézze a felmérés válaszokat URL/oldalazonosítóval a ClickUp Forms segítségével. Jelölje ki a megszakadt folyamatokat vagy a költséges kilépési pontokat Ismerje meg a felhasználói útvonalakat (pl. hőtérképek) Kérje meg a felhasználókat, hogy írják le az útjukat és a problémás pontokat űrlapokon. Hagyja, hogy a ClickUp Brain kivonja a mintákat és a gyakori navigációs útvonalakat. A kevésbé használt szakaszok felismerése Gyűjtse össze a felhasználók által jelentett időráfordítást és relevanciaértékeléseket Használja az AI-t azoknak a területeknek a feltárására, amelyeket a felhasználók elkerülnek vagy félreértenek. Eszközhasználati minták Vegye fel az eszköz típusát az űrlapokba, szegmentálja a visszajelzéseket mobil/asztali számítógép szerint. Azonosítsa a konkrét platformokhoz kapcsolódó UX-problémákat A javítások szisztematikus prioritásba rendezése A visszajelzéseket a potenciális hatások szerint rangsorolja Fókuszálja a fejlesztést a legmagasabb ROI-területekre, zárja le a kört a felhasználókkal

A ClickUp használatával az UX-audit során a következő előnyöket élvezheti:

💡 Profi tipp: A kattintáskövető és munkamenet-rögzítő eszközök kiegészíthetik a Google Analytics adatait a felhasználói viselkedésről szóló kvalitatív betekintéssel.

3. Felülvizsgálja a felhasználói visszajelzések csatornáit

A sikeres UX-audit nem csak az adatok gyűjtéséről és az elemzések végrehajtásáról szól, hanem a valódi felhasználók meghallgatásáról is. A meglévő visszajelzési csatornái aranybányák az UX problémás pontjainak feltárásához és a felhasználói áramlások javításához. Itt kell keresni:

Ügyfélszolgálati jegyek : Miben kérnek a felhasználók ismételt segítséget?

App Store-értékelések : Vannak panaszok a navigációra, hibákra vagy zavaros kialakításra vonatkozóan?

Közösségi média kommentek : A felhasználók online nem fogják vissza magukat – nézze meg, mi frusztrálja vagy örvendezteti meg őket.

Felmérési válaszok : A közvetlen visszajelzések rávilágíthatnak a használhatósági hiányosságokra.

Felhasználói interjúk : Az első kézből származó történetek olyan nehézségeket tárnak fel, amelyek az elemzésekben nem feltétlenül látszanak.

Élő csevegés átiratok: Ismétlődő problémák felismerése valós időben

Ha ezt a kvalitatív visszajelzést heurisztikus értékeléssel párosítja – amelynek során a terméket a használhatósági elvek alapján értékeli –, akkor könnyebben meghatározhatja, mi működik és mi nem.

🤝 Esettanulmány: Hogyan használta a ClickUp a Canny-t a felhasználói visszajelzések prioritásainak meghatározásához és megvalósításához? via canny.io Amikor elhatároztuk, hogy fejlesztjük a ClickUp-ot, nem csak belső feltételezésekre és elemzési irányítópultokra támaszkodtunk, hanem közvetlenül a felhasználóinkhoz fordultunk. 2017-ben a csapat integrálta a Canny felhasználói visszajelzés-kezelő eszközt a ClickUp platformba, hogy központosítsa az Intercom csevegésekből, támogatási e-mailekből és az alkalmazáson belüli bejelentésekből érkező javaslatokat. Ez a lépés látható módon lehetővé tette a felhasználók számára, hogy megosszák ötleteiket, szavazhassanak a funkciókra, és érezzék, hogy meghallgatják őket. 💫 Az első évben több mint 3500 felhasználó több mint 30 000 visszajelzést adott. De nem álltunk meg a javaslatok gyűjtésénél. Cselekedtünk is. A termékcsapat ezeket az adatokat felhasználva rangsorolta a funkciók fejlesztését és a tervezési javításokat aszerint, hogy mire volt a legnagyobb szükségük a valódi felhasználóknak. Még az egyes felhasználókat is felkeresték, hogy több kontextust kapjanak, vagy hogy értesítsék őket arról, hogy kérésüket megvalósították. 🦄 Az eredmény? Gyorsabb iterációk, okosabb prioritások és hűségesebb felhasználók, akik közvetlenül láthatják, hogy véleményük alakítja a terméket. Ahogy az egyik csapattag fogalmazott, a Canny és a felhasználói visszajelzések használata „teljesen feleslegessé tette a felhasználói tesztelést”, mert a felhasználók a kezdetektől fogva hatékonyan beépültek a tervezési folyamatba.

4. Végezzen heurisztikus értékelést

A használhatóság olyan dolgokról szól, mint sátor felállítása, a kazán újragyújtása a ház fűtése érdekében, adóbevallás kitöltése vagy egy ismeretlen bérautó vezetése. A használhatóság mindenkit érint, minden nap. Kultúráktól, kortól, nemtől és gazdasági osztálytól függetlenül.

A használhatóság olyan dolgokról szól, mint sátor felállítása, a kazán újragyújtása a ház fűtése érdekében, adóbevallás kitöltése vagy egy ismeretlen bérautó vezetése. A használhatóság mindenkit érint, minden nap. Kultúráktól, kortól, nemtől és gazdasági osztálytól függetlenül.

A alapos UX-audit magában foglalja a termék tervezési projektmenedzsmentjének értékelését is a megállapított használhatósági elvek alapján. Ez segít feltárni azokat a használhatósági problémákat, amelyek zavarják a felhasználók platformjával való interakcióját.

A UX-felülvizsgálat legfontosabb területei a következők:

Navigáció és információs architektúra: Intuitív, vagy a felhasználók nehezen találják meg, amit keresnek?

A tartalom egyértelműsége és olvashatósága: A felhasználók gyorsan megértik az információkat, vagy azok zavarosak?

Vizuális hierarchia: Ellenőrizze Ellenőrizze a felhasználói élmény KPI-jei alapján, hogy a legfontosabb elemek könnyen észrevehetők-e, vagy elvésznek a zavaros környezetben.

Hibák megelőzése és helyreállítása: Ellenőrizze, hogy rendszere elkerüli-e a felhasználók hibáit, és segít-e nekik a hibák kijavításában.

Rendszer visszajelzés: Ellenőrizze, hogy a visszaigazolások, figyelmeztetések és üzenetek egyértelműek és időszerűek-e.

🧠 Érdekesség: A felhasználók 50 milliszekundum alatt kialakítják véleményüket a dizájnról! Ennyi idő alatt ítélik meg a webhelye vizuális vonzerejét.

5. Futtasson használhatósági teszteket

A valódi felhasználók megfigyelése az egyik leghatékonyabb módszer az UX-audit elvégzéséhez.

Ha figyelemmel kíséri a felhasználókat, miközben hangosan gondolkodnak, miközben elvégzik a fontos feladatokat, értékes UX-kutatási betekintést nyerhet a felhasználói viselkedésbe és a súrlódási pontokba.

Nagy különbség van egy egyszerű termék gyártása és egy termék egyszerűvé tétele között.

Nagy különbség van egy egyszerű termék gyártása és egy termék egyszerűvé tétele között.

A használhatósági tesztek feltárják:

Hol akadnak el a felhasználók : Vannak-e zavaros lépések a folyamatban?

Túl sok időt igénylő feladatok : Melyek azok a műveletek, amelyek frusztrálóan lassúnak tűnnek?

Az embereket megzavaró funkciók : A felhasználók félreértik bizonyos gombok vagy funkciók működését?

A várt és a tényleges viselkedés közötti eltérések: A rendszer úgy viselkedik, ahogy a felhasználók elvárják?

📖 Olvassa el még: A legjobb felmérési elemző szoftverek

6. Dokumentálja és rangsorolja a megállapításokat

A sikeres felhasználói élmény audithoz az összes feltárt használhatósági probléma egyértelmű dokumentálása szükséges.

Rendezze a megállapításokat egy UX-audit jelentésben, a következőkre alapozva:

Kiket érint: A kezdőknek nehezebb, mint a tapasztalt felhasználóknak?

Súlyossági besorolás: Kritikus (megakadályozza a feladat elvégzését), Jelentős (frusztrációt okoz), Enyhe (kis kellemetlenséget okoz)

Lehetséges megoldások: Javasoljon fejlesztéseket a kvantitatív adatok és a felhasználói interjúk alapján.

🧠 Érdekesség: Az első UX-auditot valószínűleg… őskori emberek végezték! Körülbelül 170 000 évvel ezelőtt az őskori emberek a felhasználói viselkedés alapján optimalizálták barlangjaik elrendezését: a tűzrakóhelyeket a melegség érdekében középen helyezték el, az alvóhelyeket csendesebb sarkokban, az eszközöket pedig könnyen elérhető helyen.

7. Készítsen cselekvési tervet

Ne hagyja, hogy értékes betekintések egy elfeledett dokumentumban maradjanak. Alakítsa a betekintéseket végrehajtható stratégiává, hogy felhasználói kutatási módszerekkel javítsa a felhasználók perspektíváját és élményét.

Egy szilárd tervnek a következőket kell tartalmaznia:

A nagy javítások kisebb feladatokra bontása egy olyan feladatkezelő eszközben, mint a ClickUp : Ha például a felhasználók a fizetés során kilépnek, hozzon létre külön alfeladatokat az űrlap egyszerűsítésére, a mobil eszközök reagálóképességének javítására és az árak egyértelműbb megfogalmazására.

Világos határidők és sprint mérföldkövek meghatározása : Használja a ClickUp idővonalát vagy naptárát, hogy minden javítást a kiadási ciklusokhoz rendeljen, így semmi sem marad elintézetlen.

Feladatok tulajdonosainak vagy közvetlenül felelős személyeknek (DRI) kijelölése: Tartsa fenn a felelősségvállalást a csapaton belül – legyen szó terméktervezőről, kutatóról vagy frontend fejlesztőről – és tegye láthatóvá a felelősségvállalást a ClickUp kijelöltjeivel és megfigyelőivel.

A siker mutatóinak meghatározása : Használjon kvantitatív adatokat a fejlesztések nyomon követéséhez – például a formanyomtatványok elhagyásának 20%-os csökkentése vagy a mobil NPS 15%-os növelése –, hogy a csapat tudja, mit jelent a „jobb”.

Követő felülvizsgálatok és felhasználói visszajelzések ellenőrzése a kiadás után: Gondoskodjon arról, hogy a változtatások javítsák a felhasználói irányítást és élményt.

Így az UX-fejlesztései megvalósíthatóak, ellenőrizhetőek és teljes mértékben igazodnak a felhasználók tényleges igényeihez.

Egy alapos UX-audit segít felismerni a problémákat, mielőtt azok frusztrálnák a felhasználókat. A megfelelő eszközökkel ez a folyamat szisztematikus és adatalapú lesz.

Már láttuk, hogyan könnyíti meg egy olyan alkalmazás, mint a ClickUp, a folyamat minden lépését.

Ennek oka, hogy a ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-támogatással, amely segít gyorsabban és okosabban dolgozni.

Oray Ciftliklioglu, a ClickUp felhasználó Enhance Ventures Ui + UX tervezője megerősíti:

Szakemberként körülbelül 20 éve dolgozom olyan csapatokban, amelyek digitális projekteket hoznak létre. Mindig is kényelmetlenül éreztem magam a korábban használt, unalmas, mérnökök által tervezett felületekkel és felhasználói élményekkel, mint például a Jira és a Trello. A ClickUp megtanította az iparágnak a „humán tényező” fontosságát. Ez lett a legjobb példa a design konstruktív és előnyös erejének kihasználására.

Szakemberként körülbelül 20 éve dolgozom olyan csapatokban, amelyek digitális projekteket hoznak létre. Mindig is kényelmetlenül éreztem magam a korábban használt, unalmas, mérnökök által tervezett felületekkel és felhasználói élményekkel, mint például a Jira és a Trello. A ClickUp megtanította az iparágnak a „humán tényező” fontosságát. Ez lett a legjobb példa a design konstruktív és előnyös erejének kihasználására.

Nézzük meg, hogyan tudja a ClickUp tovább támogatni az UX-kutatását más speciális eszközökkel együtt, amelyek kiegészítő betekintést nyújtanak.

A ClickUp használata UX-kutatáshoz és adatok szervezéséhez

Így használhatja a ClickUp alkalmazást kvalitatív adatok gyűjtésére és elemzésére az UX-kutatás során:

🔍 1. Központosítsa az összes UX-kutatást egy ClickUp Space-ben

Hozzon létre egy dedikált „UX kutatás” teret a ClickUp-ban, mappákkal minden projekt vagy termékterület számára. Minden mappán belül létrehozhat:

Egyéni tanulmányokhoz kapcsolódó feladatok (pl. használhatósági tesztek, felmérések, interjúk)

ClickUp Docs kutatási tervekhez, szkriptekhez, jegyzetekhez és betekintésekhez, gazdag médiatartalommal és valós idejű szerkesztéssel.

ClickUp Whiteboards az útvonaltervezéshez vagy az affinitási diagramok készítéséhez

A ClickUp Docs segítségével valós időben szerkesztheti, együttműködhet és feladatokat oszthat ki.

📖 Olvassa el még: Folyamatdokumentációs sablonok Wordben és ClickUpban a működés optimalizálása érdekében

Használja a ClickUp egyéni mezőit, hogy strukturálja kutatási feladatait:

Kutatás típusa : Felmérés, interjú, hőtérkép-elemzés

Felhasználótípus: új felhasználó, visszatérő felhasználó, aktív felhasználó

Adjon hozzá egyedi feladatállapotokat, például Tervezett, Folyamatban, Elemezve stb. minden feladathoz, hogy nyomon követhesse az előrehaladást.

Használja a ClickUp egyéni feladatállapotait a kutatási feladatok előrehaladásának nyomon követéséhez.

A ClickUp Task Tags segítségével olyan témákat is megjelölhet, mint „navigációs problémák”, „mobil eszközökkel kapcsolatos problémák” vagy „fizetési nehézségek”, hogy a különböző tanulmányokból származó betekintéseket csoportosítsa.

🎯 3. A ClickUp Brain segítségével alakítsa a megállapításokat megvalósítható betekintéssé

Láttuk, hogy a ClickUp Brain hogyan segíthet értelmezni a szétszórt űrlapválaszokat. De ez nem minden, amit tud.

Hagyja, hogy a ClickUp Brain elemezze az űrlapok beküldéseit, és azonnal összefoglalja az ügyfelek véleményét, vagy kiemelje a leggyakrabban feltett kérdéseket.

Az interjúk átiratát vagy jegyzeteket beillesztheti a ClickUp Docs-ba, majd a ClickUp Brain segítségével:

Összefoglalja a legfontosabb témákat

A gyakori problémák feltárása

Hozzon létre felhasználói idézeteket vagy személyiségprofilokat

Készítsen előzetes jelentéseket vagy prezentációra kész összefoglalókat.

A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt elemezheti, összefoglalhatja és kivonhatja a legfontosabb betekintéseket a csatolt fájlokból.

💡 Profi tipp: Adjon hozzá egy AI Executive Summary Card kártyát a ClickUp Dashboards-hoz, hogy az érdekelt felek átfogó képet kapjanak az UX állapotának időbeli változásairól, beleértve olyan mutatókat, mint a könnyű használat, a funkciók iránti igények vagy a tesztelési eredmények.

✅ 4. Kapcsolja össze az ismereteket a cselekvéssel

A kritikus megállapításokat alakítsa feladatokká vagy termékjavaslatokká:

📈 5. Kövesse nyomon az eredményeket és vizsgálja felül a kutatást

Beállíthat egy ClickUp Dashboardot, hogy figyelemmel kísérje az egyes ciklusok kutatási feladatait, a leggyakoribb felhasználói problémákat címkék szerint, valamint a kutatásokból származó funkciók megvalósításának állapotát.

Ha ismétlődő ellenőrzéseket vagy kiadás utáni felhasználói felméréseket szeretne ütemezni, a ClickUp Emlékeztetők vagy Ismétlődő feladatok funkciói segíthetnek.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Forms alkalmazást, hogy friss visszajelzéseket gyűjtsön a változtatások bevezetése után, és értékelje azok hatását a követő UX-auditokban vagy az érdekelt felek standup-megbeszélésein. Ágyazza be a Forms alkalmazást az alkalmazásába vagy e-mailjeibe, hogy folyamatosan rögzíthesse a valódi felhasználói visszajelzéseket. A beküldött visszajelzéseket automatikusan továbbítsa az UX Research térbe értékelésre.

Míg a ClickUp a szervezést és az együttműködést kezeli, ezek a speciális eszközök segítenek összegyűjteni a felhasználói viselkedéssel kapcsolatos konkrét adatokat:

Hotjar

via Hotjar

A Hotjar hő térképek és munkamenet-felvételek segítségével vizuálisan ábrázolja a felhasználói interakciókat. A hő térképek megmutatják, hogy a felhasználók hol kattintanak, mozognak és görgetnek, kiemelve az elkötelezettség mintáit.

A munkamenet-felvételek segítségével a csapatok valós időben figyelhetik a navigációs viselkedést, feltárva a használhatósági problémákat és a fejlesztésre szoruló területeket.

A eszköz további előnyei:

Vizualizálja a felhasználói elkötelezettséget kombinált kattintási, mozgási és görgetési hőtérképekkel.

Figyelje meg a felhasználók navigációját valós időben a munkamenet-felvételek segítségével.

Azzal, hogy azonosítja a súrlódási pontokat és optimalizálja a felhasználói utat,

📖 Olvassa el még: Ingyenes vázlat sablonok terméktervezéshez

Optimal Workshop

via Optimal Workshop

Az Optimal Workshop a kártyasorba rendezés és a fa szerkezetű tesztelés segítségével végzett információs architektúra tesztelésre specializálódott. A kártyasorba rendezés segít a csapatoknak megérteni, hogy a felhasználók hogyan kategorizálják az információkat, és ezáltal intuitív navigációs struktúrákat alakíthatnak ki.

A fa tesztelés értékeli a meglévő hierarchiák hatékonyságát, biztosítva, hogy a felhasználók hatékonyan megtalálják az információkat. Ön:

Ismerje meg a felhasználók kategorizálásának módszereit a kártyasorba rendezés segítségével.

Értékelje a navigáció hatékonyságát fa teszteléssel.

Javítsa a webhely felépítését a felhasználói visszajelzések alapján

📮 ClickUp Insight: A munka nem lehet találgatások játéka – de túl gyakran az. Tudásmenedzsment-felmérésünkből kiderült, hogy az alkalmazottak gyakran pazarolják az idejüket belső dokumentumok (31%), vállalati tudásbázisok (26%) vagy akár személyes jegyzetek és képernyőképek (17%) átkutatásával, csak azért, hogy megtalálják, amire szükségük van. A ClickUp Connected Search funkciójával minden fájl, dokumentum és beszélgetés azonnal elérhető a kezdőlapjáról, így másodpercek alatt, nem pedig percek alatt találhatja meg a válaszokat. 💫 Valós eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát nyerhetnek vissza – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntetik az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy plusz hét termelékenységgel minden negyedévben!

Mikor kell UX-auditot végezni?

A rendszeres UX-auditok biztosítják a pozitív felhasználói élményt azáltal, hogy azonosítják a használhatósági problémákat, mielőtt azok hatással lennének az elkötelezettségre. Az auditok megfelelő időben történő elvégzése segít a csapatoknak finomítani a felhasználói folyamatokat, javítani a tervezést és összehangolni az üzleti döntéseket.

Az audit folyamatának megkezdéséhez a következő kulcsfontosságú lépéseket kell megtenni:

Nagyobb átalakítás előtt: A nagy változások előtt ismerje meg a meglévő problémákat az érintettekkel készített interjúk és a felhasználói visszajelzések segítségével.

Termékbevezetés után: A felhasználói viselkedés és a támogatási kérelmek elemzésével korán azonosítsa a használhatósági problémákat.

Ha csökken az elkötelezettség: Ha nő a kilépési arány vagy csökken a konverzió, a UX-audit segít feltárni a problémás pontokat.

Új funkciók bevezetésekor: A zökkenőmentes integráció és a pozitív felhasználói élmény biztosítása az új funkciók tesztelésével

A márkaátalakítás során: A vizuális elemek, üzenetek vagy navigáció frissítésekor tartsa fenn a következetességet és a használhatóságot.

Új piacokra történő terjeszkedéskor: Alkalmazkodjon a különböző közönségekhez azáltal, hogy felhasználói profilokat hoz létre és tanulmányozza a helyi preferenciákat.

Rendszeresen a folyamatos fejlesztés érdekében: A rendszeres auditok segítenek abban, hogy terméke megfeleljen a felhasználói elvárásoknak és az iparági legjobb gyakorlatoknak.

Tegye eredményessé UX-auditját a ClickUp segítségével

A hatékony UX-audit elvégzése pontosságot, egyértelműséget és megvalósítható betekintést igényel. A ClickUp egyszerűsíti az egész audit folyamatot. Könnyedén kombinálhatja a kvalitatív adatokat, az elemzéseket és a közvetlen felhasználói visszajelzéseket egy áttekinthető képet alkotva a felhasználói élményről.

A ClickUp segítségével az információk gyakorlati javításokká alakítása még soha nem volt ilyen egyszerű. Tegye képessé csapatát arra, hogy rendszeresen azonosítsa és megoldja az UX-problémákat, mielőtt azok hatással lennének a felhasználókra. Könnyedén dokumentálja a kutatási eredményeket, és készítsen világos, gyakorlati ajánlásokat, amelyek iránymutatásul szolgálnak az UX-stratégiájához.

Alakítsa át UX-auditjait kézzelfogható felhasználói elégedettségre és elkötelezettségre. Készen áll a folyamat egyszerűsítésére és az eredmények javítására?

