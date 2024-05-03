Hogyan valósítson meg UX stratégiát a vállalkozásában?

A virágzó és a feledésbe merült vállalkozások közötti különbség a felhasználók figyelmén múlik. Az első néhány másodperc, amelyet a felhasználó a webhelyén vagy alkalmazásában tölt, eldönti, hogy tovább marad-e. Egy erős UX-stratégia az Ön eszköze ennek a figyelemnek a megragadásához és fenntartásához.

Ez a cikk olyan ismeretekkel látja el, amelyekkel sikeres UX stratégiát alakíthat ki, növelheti a felhasználói elégedettséget és új módszerekkel lendítheti előre vállalkozását.

Mi az a UX-stratégia?

A UX vagy felhasználói élmény stratégia egy magas szintű terv, amely felvázolja, hogyan fogja a vállalkozás megtervezni és megvalósítani a felhasználói élményt, amely megfelel a felhasználók és a vállalkozás igényeinek.

Ez egy átfogó megközelítés, amely mindent magában foglal, a validált felhasználói kutatástól a tervezési elvekig és a mérési taktikákig.

A UX-stratégiába való befektetés számos előnnyel jár az üzleti tevékenységed számára:

Megnövekedett ügyfél-elégedettség és lojalitás: A jól megtervezett felhasználói élmény pozitív felhasználói interakciókat biztosít, ami ügyfél-elégedettséghez és lojalitáshoz vezet.

Jobb márkaimázs: A pozitív felhasználói élmény bizalmat épít és pozitív márkaimázst teremt, ami új ügyfeleket vonz és a meglévőket megtartja.

Jobb konverziós arányok : A zökkenőmentes felhasználói élmény kialakítása elősegíti a konverziók növekedését, növelve az eladásokat és a bevételeket.

Csökkentett fejlesztési költségek: Azáltal, hogy a használhatósági problémákat korán felismeri és megoldja, az UX-stratégia minimalizálja az átdolgozások számát és egyszerűsíti a fejlesztési folyamatot.

A felhasználói élmény stratégiájának 4 alapelve

Egy erős UX-stratégia négy alapvető pilléren nyugszik:

1. Üzleti stratégia

Az üzleti célok megértése irányt mutat az UX-kezdeményezésekhez.

Határozza meg azokat a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket), amelyek tükrözik üzleti és marketing céljait. A felhasználói elkötelezettség növelését, a márka ismertségének növelését vagy a konverziós arányok javítását célozza meg?

Igazítsa UX stratégiáját az általános üzleti céljaihoz.

2. Értékes innováció

Ne csak másolja a már létezőket, hanem hozzon létre egyedi értékajánlatot a felhasználók számára.

Végezzen piackutatást, hogy azonosítsa a felhasználók problémáit, és tervezzen megoldásokat. Az értékteremtő innováció megkülönbözteti termékét vagy szolgáltatását a versenytársaktól, és vezető pozícióba hozza Önt a felhasználói élmény terén.

Alapozza UX stratégiáját a felhasználói adatokra.

Végezzen kutatást felmérések, interjúk és használhatósági tesztek segítségével, hogy megértse a felhasználók igényeit, viselkedését és elvárásait. Ez hasonló a termékbevezetési stratégia kidolgozásához.

A kiterjedt piaci és versenykutatás szintén segít ötleteket szerezni és olyan innovatív digitális termékeket kidolgozni, amelyeket a felhasználók igényelnek. A termékfelfedezési szakasz biztosítja, hogy a tervezési döntései felhasználóközpontúak legyenek és közvetlenül a felhasználók problémáira reagáljanak, ami versenyelőnyt eredményez.

4. Kiváló UX-tervezés

A kutatási eredmények alapján hozzon létre egy intuitív, esztétikus és márkaidentitásához illeszkedő felhasználói felületet (UI).

Használjon wireframe eszközöket és előre elkészített wireframe sablonokat a hatékony tervezéshez. A pozitív felhasználói élmény biztosítása érdekében összpontosítson a világosságra, a könnyű használatra és a zökkenőmentes felhasználói élményre.

Hogyan lehet hatékony UX stratégiát kidolgozni?

A fenti alapelveket szem előtt tartva, íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató a sikeres UX-stratégia kidolgozásához:

1. lépés: Végezzen felhasználói kutatást az UX-stratégia kidolgozásához

A validált felhasználói kutatás minden UX-stratégia alapja. Használjon kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek kombinációját, hogy megértse saját célcsoportját és közönségét. Elemezze a felhasználói utakat, azonosítsa a problémás pontokat, és gyűjtsön visszajelzéseket a meglévő termékekről vagy szolgáltatásokról.

A ClickUp Forms egy értékes eszköz ebben a szakaszban, amelynek segítségével rögzítheti a felmérésre adott válaszokat, és azonnal továbbíthatja a munkát a megfelelő csapatnak.

Gyűjtse össze a válaszokat, és automatikusan rendszerezze és kezelje a válaszadatokat a ClickUp Forms segítségével.

Ezzel a funkcióval a következőket teheti:

Hozzon létre testreszabott űrlapokat különböző kérdés típusokkal (szöveg, legördülő menü, többválasztós) az UX céljaihoz kapcsolódó konkrét felhasználói visszajelzések gyűjtése érdekében.

A űrlapok válaszait automatikusan feladatokká alakítja , hogy egyszerűsítse a felhasználói visszajelzések elemzését.

Személyre szabhatja a felhasználói élményt az űrlapokban feltételes logika használatával. Az űrlap dinamikusan módosíthatja a kérdéseket a korábbi válaszok alapján, így felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá téve a konkrét adatok gyűjtését.

2. lépés: Dolgozzon ki hosszú távú UX-víziót

Képzelje el a digitális termékének vagy szolgáltatásának ideális felhasználói élményét a jövőben. Határozza meg a legfontosabb jellemzőket, funkciókat és a kívánt felhasználói viselkedést. Ez a vízió fogja irányítani stratégiáját és döntéshozatalát a fejlesztési folyamat során.

Tegyük fel, hogy egy nyelvtanuló alkalmazást fejleszt. Elképzelése szerint ez egy zökkenőmentes és adaptív társ lesz, amely könnyedén beépül a felhasználók életébe. Íme, hogyan lehet ezt a víziót a következő funkciókba és a kívánt felhasználói viselkedésbe átültetni:

Az alkalmazás főbb jellemzői és funkciói:

Személyre szabott tanulás AI segítségével, amely alkalmazkodik a felhasználó szintjéhez, céljaihoz, preferált tanulási stílusához (vizuális, auditív, kinestetikus) és akár az időbeosztásához is, hogy dinamikus tananyagot hozzon létre.

A virtuális valóság (VR) integrációja a felhasználókat szimulált valós élethelyzetekbe helyezi, ahol anyanyelvűekkel gyakorolhatják a beszélgetést.

A pontok, jelvények, ranglisták és interaktív kihívásokhoz hasonló játékmechanizmusok fenntartják a felhasználók érdeklődését és motivációját.

Egy élénk tanulói közösség, ahol a felhasználók kapcsolatba léphetnek anyanyelvűekkel, hogy gyakorolják a beszédet, részt vehetnek csoportos kihívásokban és megoszthatják kulturális tapasztalataikat.

A kívánt felhasználói viselkedés ideális élmény esetén:

A személyre szabott tanulás és a vonzó interakciók révén gyorsabban elsajátíthatja a nyelvet

Bizalomépítés magával ragadó szimulációk és valós alkalmazások segítségével

Motiváció fenntartása a gamifikáció és a támogató közösség segítségével

Kulturális tudatosság fejlesztése anyanyelvűekkel való interakciók révén

3. lépés: Határozza meg a célokat és a célkitűzéseket

Bontsa le vízióját világos, mérhető célokra és feladatokra.

Például nyelvtanuló alkalmazása esetében célul tűzheti ki, hogy a következő hat hónapban 15%-kal növeli a felhasználói megtartást egy pontokkal, jelvényekkel és ranglistákkal működő gamification rendszer bevezetésével.

A ClickUp Goals egy praktikus eszköz a SMART (konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött) vállalati célok meghatározásához az UX-stratégiádhoz:

Csatoljon egyéni mezőket céljaihoz, hogy nyomon követhesse a releváns mutatókat, például a felhasználói elégedettségi pontszámokat, a feladatok teljesítési arányát vagy az egyes funkciók használatára fordított időt.

Feladatok kiosztása és határidők meghatározása minden célhoz

Kövesse nyomon a több kapcsolódó cél elérésének előrehaladását úgy, hogy azokat mappákba csoportosítja a ClickUp Goals segítségével.

Hozzon létre hierarchiát a ClickUp Goals-on belül. Helyezze UX-céljait a tágabb üzleti célok alá, biztosítva azok relevanciáját és összhangját a nagyobb képhez.

Állítson be függőségeket a feladatok között az egyes célok belül. Ez biztosítja a logikus munkafolyamatot, elkerüli a szűk keresztmetszeteket, és elősegíti a hatékony előrehaladást.

Használja a ClickUp jelentéskészítő funkcióit, hogy betekintést nyerjen a különböző UX-célok elérésének folyamatába.

Kövessétek nyomon a hatékony UX-stratégia céljait a ClickUp Goals segítségével

4. lépés: Készítsen ütemtervet

Egy jól meghatározott ütemterv felvázolja az UX-célok eléréséhez szükséges lépéseket. Az olyan eszközök, mint a ClickUp Whiteboards, szabad formájú, vizuális munkaterületet kínálnak, amely ideális brainstorminghoz és az UX-ütemterv közös megtervezéséhez.

A ClickUp Whiteboards segítségével csapata ötleteit összehangolt cselekvésekre válthatja

Ez a digitális tábla lehetővé teszi a csapatmunkát, miközben Ön:

Vázolja fel ötleteit, a felhasználói folyamatokat és az információs architektúrát post-it cetlik, gondolattérképek és rajzeszközök segítségével. Dolgozzon együtt UX-tervezőjével és csapatával valós időben, ösztönözve a kreatív problémamegoldást.

Priorizálja a feladatokat, csoportosítsa őket fázisokba színkódok segítségével, és könnyedén mozgassa az elemeket, hogy láthatóvá tegye az UX-kezdeményezéseinek folyamatát.

Fedezze fel a táblasablonokat , így nem kell minden alkalommal új táblát létrehoznia, amikor tervez és ötletel.

Brainstorming és stratégiaalkotás valós időben a ClickUp Whiteboards segítségével

Egyszerűsítse tovább a folyamatot a ClickUp UX Roadmap Template segítségével. A sablon előre meghatározott struktúrát biztosít, amelynek részei a felhasználói kutatások, célok, kezdeményezések, mérföldkövek és eredmények szervezésére szolgálnak. Ez biztosítja a átfogó és jól szervezett ütemtervet.

Töltse le ezt a sablont Készítsen útitervet az UX-tevékenységekhez, például a felhasználói teszteléshez, kutatáshoz és tervezési iterációkhoz a ClickUp UX Roadmap Template segítségével.

Az UX útiterv sablon segítségével:

Készítsen táblázatot a termék fejlesztésének különböző szakaszairól

Összefogás a csapatban a jelentős eredmények elérése érdekében

Rendezze a koncepciókat a fogyasztói igényekhez és a stratégiai célokhoz való relevanciájuk szerint

Ez az eszköz felbecsülhetetlen értékű, függetlenül attól, hogy új termék prototípust készít, vagy egy már piacon lévő terméket fejleszt. Biztosítja, hogy csapata továbbra is összhangban legyen az átfogó célokkal, és együttműködési környezetet biztosít a kivételes felhasználói élmény megteremtéséhez.

Tartalmaz egy Bevezető útmutatót is, amely bemutatja a legjobb gyakorlatokat és a legfontosabb szempontokat az UX-útiterv kidolgozásához.

5. lépés: Mérje meg stratégiája hatását

Kövesse nyomon az előrehaladását, és mérje meg az UX-kezdeményezéseinek hatását. Az olyan eszközök, mint a ClickUp Dashboards, segítenek vizualizálni a legfontosabb mutatókat, mint például az elkötelezettség, a feladatok teljesítési aránya és az ügyfél-elégedettség:

Hozzon létre alkalmazásokat vagy weboldalakat egy egyszerű linkkel vagy beágyazási kóddal a ClickUp Dashboards-on

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást a következőkre:

Integrálja a felmérésekhez, elemzésekhez és használhatósági tesztekhez használt eszközök adatait, hogy átfogó képet kapjon az UX mutatókról.

Figyelje az UX-mutatók trendjeit, és azonosítsa azokat a területeket, ahol az UX-stratégiája pozitív vagy negatív hatással van a felhasználókra (mivel a műszerfalak automatikusan frissülnek).

A ClickUp Dashboards segítségével bármilyen módon vizualizálhatja munkája előrehaladását.

Hasonlítsa össze a UX mutatókat különböző időkeretek vagy felhasználói csoportok között. Ez segít felmérni a UX-változások hatékonyságát és azonosítani a további finomítás lehetőségeit.

Elemezze az eredményeket, és a felhasználói visszajelzések és az adatok alapján módosítsa stratégiáját.

Ossza meg UX-mutatói irányítópultját az üzleti érdekelt felekkel és a csapat tagjaival. Ápolja a átláthatóságot, és tartsa mindenkit tájékoztatva az UX-stratégia hatásáról.

A hatékony UX-stratégia legfontosabb elemei

A fent említett lépéseken túl egy szilárd UX stratégiának a következő kulcsfontosságú elemeket és szempontokat is tartalmaznia kell:

1. A stratégiai menedzsment és az UX-stratégia közötti kapcsolat

Az UX-stratégia nem egy sziget. Zökkenőmentesen kell kapcsolódnia a szervezet szélesebb stratégiai irányvonalához. Ez azt jelenti, hogy:

Az érdekelt felek igényeinek megértése: Vonja be a legfontosabb döntéshozókat már a kezdeti szakaszban. Ismerje meg céljaikat és prioritásaikat, hogy saját UX stratégiája összhangban legyen a vállalat irányadó elveivel.

Értékek kommunikálása: Tekintse az UX-et stratégiai befektetésnek, ne csak egy tervezési elemnek. Fordítsa a felhasználói élmény javulását olyan üzleti eredményekké, amelyek fontosak a legfontosabb érdekelt felek számára, például bevétel növekedés vagy ügyfélmegtartás.

2. Célok és teljesítménymutatók meghatározása az UX-stratégiában

Bár a funkciók fontosak, a UX-stratégia túlmutat a funkcionalitáson. Határozza meg a sikert olyan releváns UX-célok és teljesítménymutatók (KPI-k) meghatározásával, amelyek nem kizárólag az üzleti stratégia mutatóihoz kapcsolódnak.

Így működik:

Felhasználóközpontú célok: Állítson fel olyan célokat, amelyek a felhasználói élményre koncentrálnak, például a feladatok elvégzésének aránya, az elégedettségi pontszámok és a tanulás könnyűsége.

Használhatósági tesztelés: Mérje meg, hogy a felhasználók mennyire hatékonyan tudják elérni céljaikat a termék vagy szolgáltatáson belül.

Iteratív fejlesztés: Használja az UX-mutatókat a fejlesztésre szoruló területek azonosításához, és a felhasználói visszajelzések alapján folyamatosan iterálja a tervezést.

3. A felhasználói élménytervezés szerepe az UX-stratégiában

Az UX-tervezés nem csupán egy szép felület létrehozásáról szól. Arról szól, hogy innovatív digitális megoldásokat hozzon létre egy olyan élményen keresztül, amely vizuálisan vonzó és stratégiailag kidolgozott, hogy elérje az UX-céljait.

A következőket érdemes figyelembe venni:

Érzelmi tervezés: A potenciális felhasználókban pozitív érzelmeket kiváltó tervezés növelheti az elkötelezettséget és a márkahűséget.

Akadálymentesség: Gondoskodjon arról, hogy a tervezés inkluzív és mindenki számára használható legyen, függetlenül a képességeiktől.

Az intuíció ereje: Helyezze előtérbe a felhasználói intuíciót olyan dizájn kialakításával, amely természetesnek és könnyen navigálhatónak tűnik, még az első alkalommal látogatók számára is.

A UX-stratégia jövője

Az UX-stratégia egy dinamikus terület, amely a technológiai fejlődéssel folyamatosan változik. Íme néhány izgalmas trend, amelyre érdemes figyelni:

1. UX-stratégia fejlesztések a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia kontextusában

A gépi tanulás (ML) algoritmusai személyre szabhatják az élményt azáltal, hogy az egyéni preferenciák és viselkedési minták alapján testre szabják a tartalmat, az ajánlásokat és a felületeket.

Ez magasan személyre szabott élményeket eredményez, amelyek minden felhasználó egyedi igényeinek megfelelnek.

Másrészt az AI hatalmas mennyiségű felhasználói adatot tud elemezni a trendek és minták azonosítása érdekében, ezzel racionalizálva a felhasználói kutatási folyamatokat. A szervezetek egyre inkább támaszkodnak az AI-alapú csevegőrobotokra a felhasználói visszajelzések valós idejű gyűjtése érdekében.

2. A fejlett UX-stratégia segítségével javíthatja az ügyfelek elkötelezettségét és élményét

A hangsegédek és a csevegőrobotok egyre népszerűbb eszközök a vásárlói elkötelezettség javításában. Az UX stratégiáknak alkalmazkodniuk kell az intuitív és vonzó beszélgetési felületek tervezéséhez, amelyek hatékony felhasználói támogatást és interakciót biztosítanak.

A virtuális valóság (VR) és a kiterjesztett valóság (AR) térnyerése izgalmas lehetőségeket kínál a magával ragadó élmények megteremtésére.

Az UX stratégiáknak figyelembe kell venniük, hogyan lehet ezeket a technológiákat felhasználni a felhasználói elkötelezettség és interakció javítására.

Ösztönözze UX-tervezőit, hogy vegyenek részt UX-tervezési konferenciákon és olvassanak UX-tervezési könyveket, hogy naprakészek legyenek a legújabb UX-kutatások és trendek terén. Ezek a konferenciák gyakorlati ismeretekkel látják el Önt, miközben inspiráló ötletekkel ösztönzik a kreativitást.

3. Mikrointerakciók, akadálymentesség és a felhasználók jóléte

A mikrointerakciók, amelyek apró tervezési elemek, például animációk vagy átmenetek, jelentősen befolyásolhatják a felhasználói élményt. A kellemes mikrointerakciók tervezése növelheti az elkötelezettséget és megerősítheti a bizalmat.

Az inkluzív tervezési gyakorlatok, amelyek biztosítják, hogy a felhasználói élmény mindenki számára elérhető legyen, képességeiktől függetlenül, szintén egyre fontosabbá válnak.

Például egy hagyományos mobilbanki alkalmazás kialakítása kizárólag vizuális jelzésekre, például ikonokra és szöveges címkékre támaszkodhat, hogy a felhasználók navigálhassanak az olyan funkciók között, mint a pénzátutalás vagy a számlafizetés. Az inkluzív tervezési megközelítés azonban figyelembe veszi a látássérült felhasználókat is.

Ez magában foglalhatja a következőket:

Az ikonok funkcióját magyarázó alternatív szöveges leírások

Képernyőolvasó kompatibilitás, amely biztosítja, hogy az alkalmazás hangutasításokkal is navigálható és érthető legyen

Erős kontrasztú témák gyengén látó felhasználók számára az olvashatóság javítása érdekében

Nagyobb betűméret opciók a jobb hozzáférhetőség érdekében

Az UX stratégiák túllépnek a használhatóságon, és figyelembe veszik a felhasználók érzelmi jólétét is. Ez magában foglalhatja olyan élmények megtervezését, amelyek minimalizálják a stresszt és a kognitív túlterhelést.

UX-stratégiájának kezelése a ClickUp tervezési projektmenedzsment szoftverrel

A ClickUp Design projektmenedzsment szoftver központi platformot kínál az összes UX-hez kapcsolódó feladat és kommunikáció kezeléséhez.

Ahelyett, hogy különálló eszközöket, például e-mailt, csevegést és dokumentummegosztó platformokat használna, az UX-tervező csapata közvetlenül a ClickUp-on belül együttműködhet a feladatokon, megoszthatja ötleteit és visszajelzéseket adhat.

Ez javítja az átláthatóságot és biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Kezelje az összes tervezési eszközt egy helyen a ClickUp Design projektmenedzsment szoftver segítségével

Így hozhatja ki a legtöbbet ebből a platformból:

Készíts dokumentumokat, hangulat táblákat és egyéb tervezési eszközöket közvetlenül a platformon belül

Kössön dokumentumokat és egyéb eszközöket konkrét feladatokhoz és projektekhez , így minden rendezett és könnyen hozzáférhető lesz a csapat tagjai számára.

A verziókezelési funkciók segítségével biztosíthatja, hogy mindenki a tervezési dokumentum legújabb verzióján dolgozzon.

Használjon előre elkészített sablonokat a gyakori UX-tervezési feladatokhoz , például felhasználói kutatáshoz, használhatósági teszteléshez és tervezési iterációkhoz. Ezek a sablonok időt takaríthatnak meg azáltal, hogy keretet biztosítanak az UX-projektek strukturálásához és biztosítják a projektek közötti konzisztenciát.

A projektadatok listák, táblák és Kanban táblák formájában megtekinthetők

Hozzon létre egyedi irányítópultokat a legfontosabb mutatók vizualizálásához és az UX-stratégiája előrehaladásának méréséhez.

Egyszerűsítse az UX-tervezési munkafolyamatokat, javítsa az együttműködést, és biztosítson jobb átláthatóságot a tervezési folyamatban. Ez egy szilárd UX-stratégiához vezet.

Együttműködés, szervezés és UX-tervezési prototípusok készítése a ClickUp tervezési projektmenedzsment szoftverével

Vezessen be hatékony UX stratégiát vállalkozása számára

A jól kidolgozott UX-stratégia elengedhetetlen ahhoz, hogy a vállalkozások kivételes felhasználói élményt nyújthassanak, amely megfelel a felhasználói igényeknek és az üzleti céloknak.

A hatékony UX-stratégia kidolgozása magában foglalja a felhasználók alapos kutatását a közönség megértése érdekében, a hosszú távú UX-vízió meghatározását, egyértelmű célok és célkitűzések kitűzését, egy részletes ütemterv elkészítését, valamint a siker mérése releváns mutatók segítségével történő módszereinek kidolgozását.

A legfontosabb elemek közé tartozik az UX-stratégia összekapcsolása a szervezet átfogó stratégiai menedzsmentjével, a felhasználóközpontú célok és teljesítménymutatók meghatározása a puszta üzleti mutatókon túl, valamint az érzelmi tervezés, az akadálymentesség és a felhasználói intuíció előtérbe helyezése az UX-tervezési folyamatban.

Az UX stratégiáknak alkalmazkodniuk kell az új trendekhez, például az AI/gépi tanulás személyre szabáshoz való felhasználásához, a hangvezérlésű interfészek és a magával ragadó AR/VR segítségével történő elkötelezettség növeléséhez, a kellemes mikrointerakciókra való összpontosításhoz, az inkluzív hozzáférhetőség prioritásként való kezeléséhez és a felhasználók érzelmi jólétének figyelembevételéhez.

A ClickUp átfogó funkcióinak kihasználásával a vállalkozások egyszerűsíthetik UX-stratégiájuk kidolgozását, megvalósítását és értékelését, és végső soron kivételes felhasználói élményt nyújthatnak, amely elősegíti a növekedést.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Melyek a felhasználói élmény stratégiájának három eleme?

A felhasználói élmény stratégiájának három alapvető eleme:

Felhasználóközpontú tervezés: A célcsoport igényeire és kívánságaira való összpontosítás

Üzleti célok: Az UX-kezdeményezések összehangolása az általános üzleti stratégiával és a vállalat céljaival

Használhatóság: Gondoskodjon arról, hogy a termék vagy szolgáltatás könnyen megtanulható és használható legyen.

2. Mi az a UX-kutatási stratégia?

A UX-kutatási stratégia felvázolja a felhasználói adatok gyűjtésének és a felhasználók igényeinek és viselkedésének megértésének konkrét módszereit. Ezek között szerepelhetnek az érdekelt felekkel készített interjúk, felmérések, használhatósági tesztek és A/B tesztek.

3. Hogyan kezdjek bele az UX-stratégiába?

Számos út vezet az UX-stratégiához. Formális képzésben vehet részt UX-tervezés vagy kapcsolódó területeken, például ember-számítógép interakció (HCI) területén. Érdemes portfóliót is összeállítani, amelyben személyes projektek vagy szabadúszó munkák révén bemutatja UX-készségeit. Ezenkívül online tanfolyamok és tanúsítványok is bővíthetik tudását és készségeit.