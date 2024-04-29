Egy UX-tervező napja: feladatok, kihívások és elengedhetetlen eszközök

A piacon elérhető rengeteg alkalmazás és digitális szolgáltatás miatt az új termékeknek ki kell tűnniük a tömegből, hogy nyereségesek legyenek. Ennek biztos módja a kivételes felhasználói élmény biztosítása. Itt jönnek képbe az UX-tervezők. Ők ismerik az összes trükköt és tippet, amellyel zökkenőmentes, intuitív és élvezetes élményt biztosíthatnak a felhasználóknak.

A UX-tervező szerepe azonban nem könnyű. Kreatívnak és analitikusnak, empatikusnak és technikai ismeretekkel rendelkezőnek kell lennie, és meg kell értenie a tervezési döntések jelentőségét. 🏋️

Ha szeretné megtudni, mi kell ahhoz, hogy sikeres legyen ebben a szakmában, akkor jó helyen jár. Megvizsgáljuk egy felhasználói élmény (UX) tervező tipikus napját, a rendszeresen felmerülő kihívásokat és az azok leküzdésében segítő eszközöket.

Ki az a UX-tervező?

A UX-tervező felelős egy termék, például egy alkalmazás vagy egy weboldal megjelenéséért és funkcionalitásáért. Feladata annak biztosítása, hogy a termék minden interakciós ponton kielégítő legyen a végfelhasználó számára. Kutatásokat végez a felhasználók igényeiről, ezeknek megfelelően megtervezi a terméket, és használhatósági teszteket végez, hogy értékelje döntéseit.

Az UX-tervezés soha nem végleges. A tervezők folyamatosan felülvizsgálják stratégiájukat, és a kliensek és felhasználók visszajelzései alapján gondolkodnak a termék fejlesztésének lehetőségein.

A UX egy együttműködésen alapuló tevékenység. A UX-tervezők szorosan együttműködnek az UI-tervezőkkel, fejlesztőkkel, termékfelelősökkel és a szervezeten belüli számos más személlyel.

Profi tipp: Az UX-tervezőknek sok dolguk van, de egy olyan termelékenységi eszköz, mint a ClickUp, segít nekik kezelni a munkaterhelésüket és betartani a projektek ütemtervét. A ClickUp sokoldalú projektmenedzsment funkciói és hierarchiája lehetővé teszi az UX-csapatok számára, hogy megszervezzék munkájukat, eszközeiket és dokumentációjukat. A platform emellett segít nekik a csapattársaikkal és más csapatokkal való zökkenőmentes együttműködésben is.

A ClickUp Docs segítségével valós időben együttműködhet és együtt dolgozhat csapatával, hogy jobban megértse ügyfeleit.

A UX-tervező napját befolyásoló tényezők

A UX-tervező feladatkörét több tényező is befolyásolja, többek között:

Szerződés típusa: A belső tervező egyetlen márka alkalmazásában áll és azzal együttműködik, míg a szabadúszó UX-tervező több ügyfélnek is dolgozik.

A munkakör hatálya: Az UX-tervezők gyakran általános szakemberek, és az UX-tevékenységek széles skáláját fedik le. Lehetnek szakemberek is, akik szűkítik szakértelmüket olyan speciális feladatokra, mint a kutatás vagy az írás.

Szenioritási szint: Míg egy szenior UX-tervező a stratégiára és az UX-munka koordinálására helyezi a hangsúlyt, egy junior tervező elsősorban a tényleges tervezési feladatok végrehajtásában vesz részt.

Vállalat és iparág: Egy kis e-kereskedelmi start-up UX-tervezőjének munkája jelentősen eltérhet egy nagy technológiai vállalat tervezőjének munkájától.

A tervezési folyamat fázisa is meghatározza, hogy milyen lesz az UX-tervező napja. Az UX-folyamat azonban nem lineáris. A legtöbb UX-tervező a termék tervezése és fejlesztése során váltakozik a fázisok között.

Átfogó betekintés egy felhasználói élménytervező mindennapjaiba

A UX-tervező tipikus napja gyors tempójú és változatos. Kreativitást és szervezettséget igényel, és egyéni és csapatmunkából áll. Általában a UX-tervező napi nyolc órát dolgozik, de ez az idő komplex vagy példátlan feladatok esetén megnőhet.

Képzelje el, hogy Ön egy alkalmazás belső UX-tervezője. Miután megitta az (első) kávéját és átnézte a teendőlistáját, készen áll a munkára. A tervezési folyamat fázisától függően a napja a következő tevékenységeket tartalmazhatja:

Stratégia kidolgozása

A UX-projekt legkorábbi szakaszában más tervezőkkel és a projektmenedzserrel együtt találkozik az üzleti érdekelt felekkel. Minden tőle telhetőt megtesz, hogy megértse az általános stratégiát és az üzleti célokat, hogy a UX-stratégiát azokhoz igazíthassa.

A célok meghatározása után azonosítsa a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket), amelyek segítségével mérni tudja tervezési munkájának sikerét. 📐

A stratégiád kiegészítéseként írj egy kreatív briefet. Ez a dokumentum fogja irányítani a további UX-folyamatot. Az alkalmazás fejlesztése után is folytasd a találkozókat az érdekelt felekkel, és finomítsd a stratégiádat.

Miután a menedzser véglegesítette a projekt tervét és rendezte az összes részletet, elkezdhet ötleteket generálni és kidolgozni.

Profi tipp: A ClickUp UX Roadmap Template egy praktikus táblasablon, amely lehetővé teszi Önnek és csapatának, hogy vizualizálják a stratégiát, és egységesítsék a tervezési munkát annak alapján.

Készítsen vizuális ábrát az UX-tervezési stratégiájáról a ClickUp UX Roadmap Template segítségével.

Kutatás

Az alkalmazás tervezésének mindenekelőtt felhasználóközpontúnak kell lennie, ezért a felhasználói kutatás a projekt egyik legfontosabb fázisa. UX-tervezőként Ön végzi és felügyeli a kutatási munkát. A cél az, hogy megismerje a célközönséget, annak igényeit és problémáit. 💥

Kezdetben felméréseket és felhasználói interjúkat fog használni. Amint elkezdi a prototípusok készítését és tesztelését, A/B tesztekkel és kvantitatív mutatókkal, például a felhasználói elkötelezettség és a kattintási arányok segítségével finomíthatja az alkalmazás UX-tervezését.

Az eredmények elemzése után felhasználói személyiségeket, empátia térképeket és felhasználói folyamatokat hoz létre , hogy kialakítsa a tervezési folyamatot. Az eredményeket megosztja a legfontosabb érdekelt felekkel.

Profi tipp: A ClickUp felhasználói kutatási tervét felhasználhatja a kutatási fázis irányításához és az eredmények könnyen hozzáférhető módon történő rendszerezéséhez.

A ClickUp felhasználói kutatási sablonjával szisztematikusan közelítheti meg a felhasználói kutatást.

Ötletelés

Most, hogy megértette a felhasználók problémáit és igényeit, ki kell találnia a leghatékonyabb tervezési megoldásokat azok kezelésére. 💡

Részt vesz brainstorming üléseken és Design Thinking workshopokon, majd hangulat táblákat készít és vázlatokat rajzol az alkalmazás alapvető elrendezéséről. Annak érdekében, hogy a tervezés felhasználóközpontú legyen, az ötletelési fázis során folyamatosan figyelemmel kíséri a kutatási eredményeket.

Profi tipp: Gyűjtsd össze és rendszerezd az összes ötletedet a ClickUp Mood Board Template-ben. Helyezz el inspiráló referenciákat és kutatási dokumentumokat, hogy azok mindig kéznél legyenek.

Használja a ClickUp Mood Board sablonját, amely minden tervezési ötletének központi helyszíne lehet.

Tervezés

A tervezési fázisban válnak valóra az ötletei. A vázlatok, hangulat táblák és a kedvenc UX tervező szoftvere, a Figma segítségével létrehozhatja:

Wireframes: Az alkalmazás szerkezetének alacsony felbontású vázlatrajzai Mockupok: Az alkalmazás megjelenésének részletesebb ábrázolása, beleértve a színeket, ikonokat, topográfiát és egyéb finomabb részleteket. Prototípusok: Az alkalmazás nagy pontosságú interaktív modelljei, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy megtapasztalják, milyen lesz a végső termék. Ezeket az UI-tervezővel együttműködésben hozták létre.

A tervezési projekt során hivatkozol a tervezési dokumentációra, például a stílus- és márkairányelvekre. Ezek az egységes vizuális elemek a felhasználói felületre viszik át az ügyfél vizuális identitását, és koherens felhasználói élményt biztosítanak.

Gondolnia kell minden típusú felhasználóra, aki a tervezett terméket használni fogja. Ha a termék világszerte elérhető, az ikonok elengedhetetlenek ahhoz, hogy a felhasználók könnyen eligazodjanak a felületen. Ha az ikonok hatékonyan jelzik a különböző funkciókat, az alkalmazás intuitívabbá válik. 🤗

Az Agile és a Scrum módszertanok iteratív jellege jól illeszkedik az UX-tervezéshez, ezért is alkalmazta ezeket a megközelítéseket a vállalata. A Scrum elveit a tervezési folyamat során a következőképpen alkalmazza:

Elsősorban a felhasználók számára nyújtott értékre összpontosítva

A termék UX-tervezési folyamatának folyamatos adaptálása a felhasználói visszajelzések alapján

Iteratív munkavégzés időkorlátos Scrum Sprints keretében

Együttműködés többfunkciós csapatok kal a koherens termék létrehozása érdekében

A minimálisan életképes termék (MVP) vagy terv kidolgozása, amely a termék korai, de működőképes változata, amelyet kiadhat és használati adatokkal alátámaszthat.

Bónusz olvasmány: Nézze meg a legjobb tervezési dokumentációs sablonokat, hogy elindulhasson!

Tesztelés

Az értékelés a tervezési és fejlesztési folyamatok során történik. Amint van valami kézzelfogható eredménye, például egy makett, heurisztikus értékeléssel vizsgálja meg a tervét, és korán felismeri a problémákat.

Miután elkészült a prototípus, megkezdheti a termék UX-ének tesztelését és validálását. Ehhez különböző módszereket alkalmazhat. A leggyakoribb a használhatósági tesztelés, amelyet reprezentatív felhasználói mintákon végez. A költséghatékonyság érdekében naponta legalább öt felhasználón teszteli a tervet. Egyéb felhasználói tesztelési módszerek:

Felhasználói kutatási eredmények elemzése

A/B tesztelés

Szemmozgáskövetés

Akadálymentességi tesztelés

Miután minden problémát megoldottak, Ön és a termékfejlesztő csapat véglegesítik a termék általános megjelenését és hangulatát. 👌

Profi tipp: A ClickUp használhatósági tesztelési sablonjával megtervezheti és egyszerűsítheti a felhasználói tesztelési munkameneteket. Gyűjtse össze az összes eredményt egy helyen a simább elemzési és végrehajtási folyamatok érdekében.

Egyszerűsítse a felhasználói élmény tesztelését a ClickUp használhatósági tesztelési sablonjával.

Bónusz: Együttműködés és személyes fejlődés

Az UX-tervezés csapatmunkán alapul. Ezért a nap jelentős részét más csapattagokkal és csapatokkal való kommunikációval töltöd. E-mailekre és Slack-üzenetekre válaszolsz. Különböző megbeszéléseken veszel részt, például napi megbeszéléseken a vezetőkkel és fejlesztőkkel, valamint Sprint tervezési megbeszéléseken.

Néha találkozol az ügyféllel, hogy tájékoztasd a haladásról, visszajelzést kapj és újragondold a stratégiákat. A képernyőmegosztás segítségével bemutatod az elvégzett munkát.

Az UX-tervezés területe gyorsan fejlődik, ezért naprakésznek kell maradnia a trendekkel és az új eszközökkel kapcsolatban. Egy átlagos nap végén egy órát tölt azzal, hogy iparági híreket olvas és online tanfolyamokat hallgat, hogy fejlessze készségeit. 📲

A UX-tervező alapvető tulajdonságai

A szükséges végzettség, tervezői képesítések és portfólió mellett egy UX-tervezőnek mélyreható ismeretekkel kell rendelkeznie az ember-számítógép interakció és a használhatóság elveiről. Tudnia kell továbbá, hogyan alkalmazza ezeket az elveket a terveiben és döntéshozatalában. 📚

Ahhoz, hogy sikeres legyen a munkájában, egy UX-tervezőnek a következő készségekkel kell rendelkeznie:

Minőségi időgazdálkodás: Könnyítse meg a különböző határidők és feladatok kezelését

Hatékony problémamegoldás: Segítsen nekik gyorsan gondolkodni és innovatív megoldásokat találni a felhasználók igényeire és problémáira.

Kommunikációs képességek: Készítse fel őket a hatékony, funkciók közötti csapatmunkára, amely elengedhetetlen része az UX-tervezésnek.

Analitikus gondolkodás: Lehetővé teszi számukra, hogy komplex felhasználói kutatásokat elemezzenek, mintákat azonosítsanak és minden lehetséges kimenetelt elképzeljenek.

Figyelem a részletekre: Lehetővé teszi számukra, hogy a felhasználók előtt észrevegyék a problémákat, és rendkívüli élményeket alkossanak.

Empátia: Lehetővé teszi számukra, hogy a felhasználók helyébe képzeljék magukat, és tervezési munkájukat a valós emberek igényeire összpontosítsák.

A UX-tervező munkájának legnagyobb kihívásai

Az UX-tervezés egy komplex tevékenység, ezért nem meglepő, hogy a legtöbb UX-tervező rendszeresen szembesül akadályokkal. Az alábbiakban felsoroljuk a legfontosabbakat.

A hírhedt tervezés-fejlesztés közötti szakadék

Ha az UX-tervezők és a fejlesztők közötti kommunikáció nem egyértelmű, számos probléma merülhet fel. A fejlesztők félreérthetik az elemeket, és olyan terméket hozhatnak létre, amely eltér a kutatásokon alapuló, gondosan megtervezett dizájntól. Ennek eredményeként számos módosítással kell foglalkozniuk, ami több munkaórát és esetlegesen a határidők elmulasztását jelenti – nem is beszélve a frusztrációról! 💢

Megoldás: A két csapatnak a tervezési és fejlesztési folyamatok során végig együtt kell működnie. A tervezőknek meg kell érteniük a technikai lehetőségeket, míg a fejlesztőknek erőfeszítéseket kell tenniük, hogy megértsék a tervezők szándékait.

Erőforrás-korlátok

Az UX-tervezőknek gyakran kell idő- és költségkorlátokkal megküzdeniük. Néha ezek a korlátok ronthatják munkájuk minőségét. ⌛

Megoldás: Bár a korlátok ellen nem sokat tehetnek, az UX-tervezők megtanulhatják, hogyan kell prioritásokat felállítani és hatékonyabban dolgozni.

A felhasználói és a vállalati igények közötti egyensúly

A felhasználóknak a tervezési munkád középpontjában kell állniuk. Problémák akkor merülnek fel, amikor a vállalat olyan követelményeket vagy korlátozásokat szab, amelyek ellentétesek a felhasználók igényeivel.

Megoldás: Ha nem tudják rávenni a vállalatot, hogy újraértékelje prioritásait, az UX-tervezőnek problémamegoldó képességeit kell felhasználnia, és meg kell határoznia a legmegfelelőbb megoldásokat, hogy harmóniát teremtsen ezek között az egyformán fontos elemek között. 🎶

Nem egyértelmű feladatkörök

A UX-tervezés hatékony csapatmunkán alapul. Ha a UX-tervező munkaköre nincs egyértelműen meghatározva, gyakran felesleges munkát végeznek, vagy nem teljesítik a feladatukat. Ha ez a probléma gyakran és több csapattaggal is előfordul, az negatívan hat a projekt ütemtervére, a termékre és végső soron az üzletre. 📉

Megoldás: A munka megkezdése előtt meg kell határozni és egyértelműen közölni kell az egyes csapattagok pontos feladatait.

Adatminőség és pontosság kérdései

A UX-kutatás kényes feladat. A kutatók gyakran elfogultak, és nehezen tudnak reprezentatív felhasználói mintát kialakítani. Hatalmas mennyiségű, sokféle adatot kell kezelniük, és szembesülniük kell a hiányos adatokkal és a félreértelmezésekkel, amelyek alááshatják a termék minőségét. ⚠️

Megoldás: A kutatóknak nemcsak tisztában kell lenniük a lehetséges elfogultságokkal, hanem tudniuk kell, hogyan kell elemezni, validálni és értelmezni az adatokat, hogy megbízható és hasznosítható információkat nyerjenek belőlük. Szükség van egy robusztus adatkezelő rendszerre is.

A ma rendelkezésre álló különféle eszközök lehetővé teszik az UX-tervezők számára a hatékony munkavégzést és kommunikációt. Az alábbiakban bemutatjuk az UX-tervezők eszköztárában általában megtalálható eszközöket. 🧰

Projektmenedzsment eszköz

Az UX-tervezők a projektmenedzsment eszköz segítségével tájékozódnak feladataikról, határidőikről és minden másról, ami munkájuk elvégzéséhez szükséges. Ezek az eszközök elengedhetetlenek a hatékony együttműködés biztosításához és a projektek ütemterv szerinti megvalósításához. 📆

Egy átfogó projektmenedzsment eszköz, mint például a ClickUp, támogatást nyújthat a tervezőcsapatoknak a folyamat minden szakaszában. Több mint 15 testreszabható nézettel rendelkezik, amelyekben minden tudását és tervét tárolhatja és rendszerezheti, biztosítva ezzel a munka láthatóságát a szervezet egészében. A ClickUp Workload nézet minden csapattag rendelkezésre állását megjeleníti a hatékony feladatkiosztás érdekében. A projekt ütemtervének és a feladatok függőségének vizualizálásához használja a ClickUp Gantt nézetet.

A ClickUp Workload nézetével gyorsan felmérheti az egyes csapattagok kapacitását.

A ClickUp segítségével magas szintű stratégiáját is beépítheti mindennapi munkájába. Meghatározhatja a ClickUp céljait és nyomon követhető célkitűzéseit, és összekapcsolhatja őket a tényleges feladatokkal. Ahogy halad előre, a platform automatikusan kiszámítja a célok elérésének előrehaladását.

Használja a ClickUp Goals alkalmazást, hogy nyomon követhesse tervezési céljait.

A nyílt kommunikáció elengedhetetlen a csapat és a szervezet összehangolt munkájához. A megfelelő eszköz megkönnyíti az együttműködést és biztosítja a koherens végrehajtást.

A UX-tervezőknek számos lehetőségük van a ClickUp-on belüli kommunikációra. Például általános megbeszéléseket folytathatnak a ClickUp Chat nézetben, vagy konkrét kérdéseket tárgyalhatnak az egyes feladatok megjegyzés szakaszában. A platformról közvetlenül megoszthatják a képernyőfelvételeket is, hogy érthetővé tegyék álláspontjukat. 🎥

Beszélje meg a nagy és kicsi ügyeket a ClickUp Chat View segítségével.

A ClickUp segítségével a visszajelzések adása és fogadása gyerekjáték. A platform ellenőrzési funkciói lehetővé teszik, hogy részletes visszajelzéseket kapjon a vázlatokról és makettekről. Töltse fel a fájlt a kijelölt Feladat nézetbe, és ossza meg a véleményezőkkel. Ők megjegyzésekkel fejezhetik ki véleményüket az egyes elemekről.

Kérjen visszajelzést konkrét tervezési elemekről a ClickUp ellenőrzési funkcióival.

A felhasználói kutatási eszközök segítségével az UX-tervezők adatokat gyűjthetnek és elemezhetik a felhasználók preferenciáit. A használhatósági és felhasználói tesztelő eszközök értékes felhasználói betekintést nyújtanak, amelyek alakítják a termék jövőjét. Ezek az eszközök a nagy mennyiségű adatot könnyebben kezelhetővé és érthetővé teszik.

A kvalitatív kutatáshoz használhatja a ClickUp Forms alkalmazást. Készítse el ideális kérdőívét több mint 20 mező segítségével, és ossza meg ügyfeleivel. A Forms alkalmazás tervezési kérések gyűjtésére is alkalmas. A ClickUp automatikusan feladatokká alakítja azokat, és hozzáadja a hátralévő feladatokhoz.

Gyűjtse össze a felhasználói preferenciákat és tervezési igényeket a ClickUp Forms segítségével.

Miután összegyűjtötte és elemezte az összes adatot, foglalja össze az eredményeket a ClickUp Docs-ban. A ClickUp Brain mesterséges intelligencia motorjának segítségével gyorsan szerkesztheti a dokumentumokat, és akár tervezési személyiségeket, felhasználói utazásokat, kreatív briefeket és termékigényeket is létrehozhat.

A ClickUp Brain időt takaríthat meg Önnek azzal, hogy tervezői személyiségeket, felhasználói utazásokat és egyéb UX-dokumentációkat generál.

Az ötletelési és workshop-eszközök lehetővé teszik az UX-tervezőknek, hogy kifejezzék kreativitásukat, és segítenek nekik a brainstorming-ülések lebonyolításában és dokumentálásában.

A ClickUp Whiteboards ideális erre a célra. Különböző funkciókat kínál, amelyek segítenek a vázlatok elkészítésében és azok valós időben történő bemutatásában a csapatának vagy ügyfeleinek. Akár Figma és InVision fájlokat is beágyazhat.

A ClickUp Whiteboards segítségével valós időben brainstormingolhat a csapattal a tervezésről és a felhasználói folyamatokról.

Természetesen mindez nem lenne lehetséges a Figma és az Adobe XDhez hasonló tervező-, prototípus- és vázlatkészítő eszközök nélkül. Ezek az eszközök támogatják az UX-tervezőket kulcsfontosságú munkájuk elvégzésében, lehetővé téve számukra a termék korai vizuális ábrázolásának és kifinomult tervezésének elkészítését.

A munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében a ClickUp zökkenőmentesen integrálódik a Figma és több mint 1000 egyéb alkalmazásba a Zapier segítségével.

Optimalizálja UX tervezési munkafolyamatát a ClickUp segítségével

A UX-tervező munkája soha nem unalmas. Általában sokféle tevékenységet magában foglal, a megbeszélésektől és a kreatív munkától a gondos tesztelésig és kutatásig. A hatékonyság érdekében a UX-tervezőknek gondosan meg kell tervezniük a napjaikat, és minden rendelkezésre álló technológiát ki kell használniuk.

Mivel sokféle készséget és felelősséget igényel, az UX-tervezés ijesztő választásnak tűnhet. Ha azonban van hozzá szenvedélye és elvégzi a szükséges előkészületeket, akkor teljesítő és sikeres karriert építhet! 🌟

Ne feledje: a ClickUp mindig készen áll, hogy támogassa Önt szakmai pályafutásában. Regisztráljon még ma, és csatlakozzon a több mint 10 millió emberhez, akik a platformot használják sikerük előmozdítására.