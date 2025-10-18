A 2025-ös év 8 legjobb CRM- és számlázási szoftvere

Ha gyorsan bővül a vállalkozása, akkor az utolsó dolog, amire szüksége van, egy olyan ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszer, amely nem kommunikál a számlázási rendszerével.

A nem összekapcsolt eszközök lassabb értékesítési ciklusokat, szétszórt ügyféladatokat és számlázási hibákat eredményeznek, amelyek pénzbe és bizalomba kerülnek.

Ez a blogbejegyzés nyolc olyan CRM- és számlázási szoftvert mutat be, amelyek az Ön vállalkozásának növekedésével együtt fejlődnek.

Találjuk meg az Önnek legmegfelelőbb eszközt! 🧾

A legjobb CRM- és számlázási szoftverek áttekintése

Itt található egy táblázat, amely összehasonlítja az összes CRM- és számlázási szoftvert. 📊

Eszköz Legjobb funkciók Legalkalmasabb Árak ClickUp Egységes feladat- és ügyfélkezelés, AI-alapú dokumentumok és automatizálás, egyedi számlázási munkafolyamatokCsapat mérete: Ideális egyéni felhasználók, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok és nagyvállalatok számára All-in-one projekt-, CRM- és számlázási munkaterület integrált AI-támogatással Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Zoho CRM és Zoho Invoice CRM-integrált számlázás, fizetési emlékeztetők, ügyfélportálokCsapat mérete: Ideális kis- és középvállalkozások számára, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak Az ügyfélkapcsolatok automatizálása beépített számlázási funkcióval Ingyenes próba; 20 USD/hó/felhasználó áron Flowlu Ügyfélkapcsolat-kezelés beépített számlázási és becslési eszközökkel, ismétlődő fizetések automatizálása Csapat mérete: Ideális egyéni felhasználók és kisvállalkozások számára Feladat tervezés, értékesítés menedzsment és fizetések nyomon követése Ingyenes csomag elérhető; ára 49 USD/hó/felhasználó Pipedrive Üzletközpontú CRM, intelligens számlázás az üzletekből, integrációs lehetőségek számlázási platformokkal Csapat mérete: Ideális kisvállalkozások számára Pipeline-kezelés, ügyfélkövetés és számlázási funkciók Ingyenes próba; 24 USD/hó/felhasználó áron FreshBooks Egyszerű számlázás időkövetéssel, költségek rögzítésével és késedelmi díjak automatizálásávalCsapat mérete: Ideális egyéni vállalkozók és kisvállalkozások számára Időkövetés, költségnyilvántartás és számlázás Ingyenes próba; 21 USD/hó/felhasználó áron HubSpot Intelligens kapcsolattartás-kezelés, árajánlat-készítési eszközök és Stripe/QuickBooks integrációk fizetős csomagokhozCsapat mérete: Ideális kis- és középvállalkozások számára CRM-automatizálás, árajánlatok készítése és bevételi jelentések Ingyenes csomag elérhető; ára 15 USD/hó/felhasználó Bitrix24 CRM szoftver feladatkövetési, ügyfélportál, telefonos és elektronikus aláírási opciókkalCsapat mérete: Ideális kis- és középvállalkozások számára Csapatmunka, értékesítés nyomon követése és fizetések beszedése Ingyenes csomag, 124 USD/hó áron 50 felhasználó számára Odoo CRM Moduláris CRM számlázási/árajánlat-készítő alkalmazásokkal, folyamatok automatizálásával, potenciális ügyfelek nyomon követésével Csapat mérete: Ideális közepes méretű és növekvő vállalkozások számára Munkafolyamatok testreszabása és ügyfélkezelés Ingyenes csomag elérhető; ára 31 dollártól kezdődik. 10 dollár/hó felhasználónként

Mit kell keresnie a CRM és számlázási szoftverekben?

Kíváncsi arra, hogyan válasszon CRM- és számlázási szoftvert?

Először azonosítsa, hol romlik meg a jelenlegi értékesítési folyamat, legyen szó szétszórt ügyféladatokról, elmulasztott utánkövetésekről vagy késedelmes fizetésekről. Íme néhány további funkció, amelyet érdemes előtérbe helyezni:

Testreszabható folyamatok és állapotok: Keressen olyan CRM-megoldásokat, amelyekkel testreszabhatja az értékesítési szakaszokat, az üzletállapotokat és a potenciális ügyfelek kezelésének munkafolyamatait, hogy azok illeszkedjenek az üzleti folyamataihoz.

Automatizált számlázás és emlékeztetők: Válasszon olyan eszközöket, amelyek támogatják az ismétlődő számlázást, az automatizált számlák generálását és a fizetési emlékeztetőket, hogy csökkentse a manuális munkát.

Központosított ügyfélkommunikáció: Keressen olyan platformokat, amelyek integrálhatók az e-mail vagy a csevegőprogramokkal, így az összes ügyfélbeszélgetés tárolható és kereshető a munkaterületén belül.

Valós idejű jelentések és irányítópultok: Fontolja meg olyan rendszerek használatát, amelyek vizuális irányítópultokkal rendelkeznek, hogy egy pillanat alatt nyomon követhesse a bevételeket, a fizetési státuszt és az értékesítési teljesítményt.

Integráció pénzügyi eszközökkel: Győződjön meg arról, hogy a szoftver könnyen összekapcsolható olyan alkalmazásokkal, mint a QuickBooks, a Stripe vagy a Harvest, hogy egyszerűsítse a pénzügyi műveleteket.

A legjobb CRM- és számlázási szoftverek

Íme a legjobb CRM- és számlázási szoftverek közül válogatott listánk. 👇

1. ClickUp (A legjobb all-in-one projektmenedzsment, CRM és számlázáshoz)

CRM-folyamatok kezelése a ClickUp alkalmazásban A ClickUp CRM Board View funkciójával közelítse meg az üzleteket, feladatokat vagy az ügyfelek előrehaladását.

A ClickUp egy összekapcsolt munkaterületet biztosít az ügyfelek kezeléséhez, az ügyfelek munkájának nyomon követéséhez és a fizetések kezeléséhez.

Építse ki értékesítési csatornáját a ClickUp CRM segítségével

Kezdje a ClickUp CRM-mel, amely az ügyfélkövetést a folyamatához igazítja. A ClickUp Tasks segítségével minden megkeresést vagy ügyletet naplózhat, majd csatolhatja a kapcsolódó fájlokat, megjelölheti a csapattagokat, és megjegyezheti a legfontosabb frissítéseket a beszélgetés előrehaladtával.

Tegyük fel, hogy egy kiskereskedelmi ügyféltől teljes márkaátalakítási megrendelést kap. Létrehoz egy feladatot, hozzáadja a felderítő beszélgetés jegyzeteit, megjelöli a tervezési vezetőjét, és feltölti az első hangulat táblát – mindezt egy helyen.

Kövesse nyomon a potenciális ügyfelek előrehaladását a ClickUp Tasks alkalmazásban

Ahogy a lead előrehalad, frissíted annak állapotát a ClickUp egyéni feladatállapotok segítségével, például „Ajánlat elküldve”, „Várjuk a módosításokat” vagy „Számla függőben”, így mindig egyértelmű, hogy mi van folyamatban és mi igényel egy kis ösztönzést.

Ezután használja a ClickUp egyéni mezőket a projekt részleteinek, például a fizetési feltételek, az ügyfél e-mail címe vagy a becsült érték tárolásához. Így, amikor nagy értékű ügyfeleket kell rendeznie vagy ellenőriznie kell, kinek esedékes a fizetése, már rendelkezik az információval, ahol dolgozik.

Tudjon meg többet a projekt végrehajtásáról a ClickUp-ban:

Használjon kész CRM rendszert

A beállítást is kihagyhatja.

Ingyenes sablon letöltése Kezelje ügyfelei útját a ClickUp CRM sablon segítségével

A ClickUp CRM-sablonja segít a potenciális ügyfelek értékesítési szakasz szerinti szegmentálásában egyéni állapotok, például Jóváhagyásra vár, Minősített vagy Ütemezett használatával. A beépített egyéni mezők, például CRM-típus, Iparág, Kapcsolattartó neve vagy Beosztás lehetővé teszik kontextusgazdag profilok létrehozását.

Itt a ClickUp List View segít a potenciális ügyfeleket érték, esedékességi dátum vagy szerződéses státusz szerint rendezni.

Automatizálja az ismétlődő ügyfélátadásokat

Indítsa el a számlázási és bevezetési lépéseket a ClickUp Automations segítségével

Hogy ne vesztegesse az idejét ismétlődő nyomon követésekkel, állítsa be a ClickUp Automations funkciót, vagy konfiguráljon egy AI Agentet a ClickUpban. Például, amikor egy ügyfelet „Számlázásra kész”ként jelöl meg, a ClickUp automatikusan létrehozhat egy számlázási feladatot, megjelölheti a pénzügyi eszközét, és beállíthatja a határidőt. Nem kell emlékeztetnie magát, hogy később megtegye.

Használja a ClickUp AI Agents szolgáltatást a feladatok automatizálásához, a kérdések megválaszolásához és a hatékonyság növeléséhez.

Kövesse nyomon a fizetéseket és az ügyfelek állapotát

Az értékesítési, bevételi és költségvetési adatok vizualizálása a ClickUp Dashboards segítségével

Ha készen áll a számlázásra, a ClickUp pénzügyi szoftvere segít nyomon követni a kifizetéseket, a költségvetéseket és a projektek jövedelmezőségét ugyanazon a munkaterületen belül.

Tegyük fel, hogy három ügyféllel dolgozik egyszerre a márkaépítés, a közösségi média és a tanácsadás területén. A ClickUp Dashboards segítségével láthatja, ki fizetett, kinél van fizetési késedelem, és mennyit ér az egyes projektek.

Több mint 50 kártya, köztük diagramok, számolókártyák és időkövető blokkok segítségével könnyen nyomon követhetőek az ügyfélkezelési mutatók, például az átlagos üzletméret, a zárási arány, az ügyfél-egészségi pontszám vagy az értékesítési képviselők teljesítménye.

Azonnali betekintés a számlákba

Személyre szabott számlaformátumok létrehozása a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain intelligens réteget ad a CRM- és pénzügyi munkafolyamatokhoz azáltal, hogy pontosan akkor hozza felszínre a legfontosabb információkat, hozza létre a számlákat a semmiből, és még sok mást, amikor éppen szüksége van rájuk.

Ha például új számlát készít egy visszatérő ügyfélnek, egyszerűen megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy a korábbi bejegyzései alapján hozzon létre egy egyedi számlaformátumot. A program áttekinti a meglévő sablonokat, az ügyfél preferenciáit és a fizetési adatokat, hogy létrehozzon egy használatra kész elrendezést, amely megfelel a projekt típusának és a számlázási ciklusnak.

Egyszerűsítse számlázási folyamatát

A ClickUp a ClickUp Integrations segítségével olyan eszközökhöz is csatlakozik, mint a QuickBooks és a Harvest, így amikor eljön az ideje a számla elküldésének, az összes projektadatot közvetlenül beolvashatja.

Alternatív megoldásként mindent a ClickUp-ban is kezelhet. A ClickUp számlasablon segítségével minden számlához létrehozhat egy feladatot, beállíthatja a határidőket, nyomon követheti a fizetési státuszt, és mindent összekapcsolhat az eredeti ügyfélfeladattal. Ez kiválóan működik, ha egyszerűen szeretné kezelni a dolgokat, és megbízható rendszerre van szüksége, hogy minden felett áttekintést tartson.

Ha több fizetést követ nyomon különböző ügyfeleknél, a ClickUp számlák nyomon követési sablonja segít azok naplózásában és szűrésében. Ha pedig gyakran küld ajánlatokat, a ClickUp ajánlatkérési sablonja segít abban, hogy ezt következetesen és gyorsan megtehesse.

A ClickUp legjobb funkciói

Ügyfélismeretek rendszerezése: A ClickUp Docs- ban létrehozott bevezetési terveket, szolgáltatásvázlatokat vagy SOW-kat közvetlenül a Feladatokhoz kapcsolhatja, így soha nem veszíti szem elől a legfontosabb információkat. A ClickUp Docs- ban létrehozott bevezetési terveket, szolgáltatásvázlatokat vagy SOW-kat közvetlenül a Feladatokhoz kapcsolhatja, így soha nem veszíti szem elől a legfontosabb információkat.

Ügyféladatok gyűjtése: Hozzon létre Hozzon létre ClickUp űrlapokat az árajánlatkérések összegyűjtéséhez, és alakítsa azokat azonnal nyomon követhető feladatokká a munkafolyamatában.

Gyorsan hozzáférhet a munkaterület adataihoz: Tegyen fel kérdéseket a ClickUp Brainnek, például „mutasd meg az X ügyfél ki nem fizetett számláit” vagy „mi a megújítási dátuma annak a megbízásnak?”, és azonnal megkapja a válaszokat.

Könnyedén számoljon: Használja Használja a ClickUp dinamikus képletmezőit az üzlet nagyságának, a lezárás költségeinek vagy a várható bevételek automatikus kiszámításához.

Együttműködés ügyfelekkel és értékesítési szakemberekkel: Üzenetküldés a munkaterületen belül Üzenetküldés a munkaterületen belül a ClickUp Chat segítségével, valamint SyncUp-hívások kezdeményezése AI-generált összefoglalók segítségével.

Automatizálja a nyomon követést és a számlázási emlékeztetőket: Aktiválja Aktiválja a ClickUp Autopilot Agents funkciót a csevegésekben, listákban vagy terekben, hogy heti frissítéseket tegyen közzé és válaszoljon az ügyfelek kérdéseire.

A ClickUp korlátai

Kiterjedt funkciókészlete miatt a ClickUp új felhasználók számára tanulási görbét jelenthet, amíg megismerik a platform mélységét és rugalmasságát.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Ez a G2-es értékelés mindent elárul:

A ClickUp sokoldalúságával és a projektmenedzsmentre vonatkozó all-in-one megközelítésével tűnik ki. Ez lett a szervezetünk leggyakrabban használt alkalmazása. Feladatkezelést, dokumentumkészítést, időkövetést, célokat és együttműködési eszközöket egyesít egy egységes felületen, amely megkönnyíti a megvalósítást. A testreszabási lehetőségek kiemelkedőek, az egyéni nézetektől és állapotoktól az automatizálásig és a műszerfalakig. Nagyon jól skálázható, így egyaránt alkalmas egyének, kis csapatok és nagy szervezetek számára. A felület elegáns, és olyan funkciók, mint az ismétlődő feladatok, a különböző eszközökkel való integráció és az „Everything” nézet valóban racionalizálják a munkafolyamat-kezelést.

A ClickUp sokoldalúságával és a projektmenedzsmentre vonatkozó all-in-one megközelítésével tűnik ki. Ez lett a szervezetünk leggyakrabban használt alkalmazása. Feladatkezelést, dokumentumkészítést, időkövetést, célokat és együttműködési eszközöket egyesít egy egységes felületen, amely megkönnyíti a megvalósítást. A testreszabási lehetőségek kiemelkedőek, az egyéni nézetektől és állapotoktól az automatizálásig és a műszerfalakig. Nagyon jól skálázható, így egyaránt alkalmas egyének, kis csapatok és nagy szervezetek számára. A felület elegáns, és olyan funkciók, mint az ismétlődő feladatok, a különböző eszközökkel való integráció és az „Everything” nézet valóban racionalizálják a munkafolyamat-kezelést.

2. Zoho CRM és Zoho Invoice (a legjobb az ügyfélkapcsolatok automatizálásához beépített számlázási funkcióval)

via Zoho CRM

A Zoho CRM és a Zoho Invoice szorosan együttműködnek a pénzügyi és CRM munkafolyamatok kezelésében.

Amikor az értékesítés az ajánlat jóváhagyását követően lezárja az üzletet, a számlák automatikusan generálódnak, így nem kell manuálisan újra bevinni az ügyfél adatait a számlázási rendszerbe. Amikor egy új kapcsolatot ad hozzá a Zoho CRM-hez, a folyamat másolatot készít az adatokról a Zoho Invoice-ban, így gyorsabban készítheti el a számlákat és az árajánlatokat.

A CRM szoftver tartalmazza a Zia nevű, mesterséges intelligenciával működő asszisztenst is, amely elvégzi az ismétlődő értékesítési feladatokat, teljesítményre vonatkozó betekintést nyújt, és akár a következő lépéseket is javasolja az ügyfelek viselkedése alapján.

A Zoho CRM és a Zoho Invoice legjobb funkciói

Értékelje és sorolja a potenciális ügyfeleket a Zoho CRM intelligens potenciális ügyfélértékelő rendszerével, amely segít egy pillanat alatt azonosítani a leginkább vásárlási szándékú potenciális ügyfeleket.

Hozzon létre strukturált értékesítési munkafolyamatokat a Blueprint funkció segítségével, amelynek segítségével megtervezheti az üzletkötés szakaszait, a nyomon követést és a jóváhagyásokat.

A potenciális ügyfeleket automatikusan rendelje hozzá a hely, csatorna vagy elkötelezettség alapján irányító hozzárendelési szabályok segítségével.

Gyorsan készíthet és elküldhet árajánlatokat a kereskedelmi számlasablonok és az azonnali árajánlat-számla konverzió segítségével.

A Zoho CRM és a Zoho Invoice korlátai

Hiányzó vagy korlátozott számlázási funkciók az alacsonyabb szintű csomagokban, beleértve a használati korlátokat és a tárolási korlátozásokat.

Komplex CRM-jelentések több modulon keresztül, ami megnehezíti a funkciók közötti betekintést.

Zoho CRM és Zoho Invoice árak

Zoho CRM

Ingyenes próba

Ingyenes (három felhasználó számára)

Alapcsomag: 20 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként

Zoho Invoice: Ingyenes

Zoho CRM és Zoho Invoice értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 50 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

Mit mondanak a Zoho CRM és a Zoho Invoice valós felhasználói?

Olvassa el ezt a G2-es értékelést a CRM- és számlázási szoftverekről:

A mindennapi munkámat a Zoho CRM-en végzem, és ügyfélszolgálati kérdéseket kezelek, amihez ez a szoftver nagyon kényelmes és naponta használom. A Zoho CRM legnagyobb előnye számomra, hogy több eszközzel rendelkezik az adatok tárolásához és a vállalat ügyfélszolgálati kérdéseinek nyomon követéséhez, beleértve a jelszavak mentését, a tárhelyszolgáltatást, a többféle integrációt stb.

A mindennapi munkámat a Zoho CRM-en végzem, és ügyfélszolgálati kérdéseket kezelek, amihez ez a szoftver nagyon kényelmes és naponta használom. A Zoho CRM legnagyobb előnye számomra, hogy több eszközzel rendelkezik az adatok tárolásához és a vállalat ügyfélszolgálati kérdéseinek nyomon követéséhez, beleértve a jelszavak mentését, a tárhelyszolgáltatást, a többféle integrációt stb.

🔍 Tudta? Franklin D. Roosevelt rendelkezett azzal, amit sokan a világ első CRM-rendszerének neveznek: a Farley File-lal. Kampánymenedzsere, James Farley, részletes jegyzeteket készített mindenkiről, akivel FDR találkozott. FDR ezeket a részleteket később, találkozókon lazán felhozta, így az emberek meg voltak győződve arról, hogy fotószerű memóriája van. A valóságban azonban csak kiváló fájlkezelési rendszerrel rendelkezett.

3. Flowlu (A legjobb feladat tervezéshez, értékesítéskezeléshez és pénzügyi nyomon követéshez)

via Flowlu

A Flowlu akkor működik jól, ha a számlázás közvetlenül kapcsolódik a projekt eredményeihez.

A platform felhőalapú rendszert használ, hogy bárhonnan számlákat állíthasson ki és világszerte számlázhasson ügyfeleinek, az ügyféladatokat automatikusan az ügyféladatbázis-szoftverből töltve le. Automatizálhatja a folyamatos szolgáltatásokhoz kapcsolódó ismétlődő számlák kiállítását, így nem kell minden hónapban manuálisan ugyanazokat a számlákat kiállítania.

A Flowlu-ban található ügyfélportálon az ügyfelek egy dedikált felületen érhetik el a projektfrissítéseket, számlákat és fájlokat, valamint a beépített üzenetküldőn keresztül cseveghetnek a csapatával. A rendszer minden régióra kiterjedő szállítási és adószámításokat végez, ami különösen hasznos nemzetközi ügyfelekkel való együttműködés esetén.

A Flowlu legjobb funkciói

Több értékesítési csatornát hozhat létre, hogy az üzletkötések különböző piacokhoz, termékekhez vagy ügyféltípusokhoz igazodjanak.

Az e-mailekből származó potenciális ügyfeleket automatikusan rögzítheti a dedikált beérkező levelek mappájában, amely az értékesítési e-maileket azonnal CRM-bejegyzésekké alakítja.

A népszerű fizetési átjárók segítségével gyorsabban kapja meg fizetését online, és automatikusan rögzítse a beérkező fizetéseket a pontos nyomon követés érdekében.

A jóváhagyás után azonnal alakítsa át az árajánlatokat számlákká, így kiküszöbölve a késedelmet az árajánlat és a számlázás között.

A Flowlu korlátai

Az alapvető funkciók, mint például az ajánlatok vagy az ismétlődő fizetések, hiányoznak.

Visszatérés a Kanban nézethez, a felhasználói beállítások elvesztésével

Flowlu árak

Ingyenes

Alapvető: 12 USD/hó felhasználónként

Haladó: 22 USD/hó felhasználónként

Ultimate: Egyedi árazás

Flowlu értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Flowlu-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelője így foglalta össze:

A Flowlu-t nagyon nehéz leírni. Képzeljen el egy olyan all-in-one üzleti menedzsment eszközt, amely kis- és középvállalkozásoknak szól, de olyan hihetetlen vállalati szintű funkciókat kínál, amelyeket egyébként csak a legmagasabb szintű CRM-ek, PM-eszközök és hasonló szoftverek tartalmaznak. […] Például a CRM-jükben van egy körkörös funkció a potenciális ügyfelek számára. Egy Salesforce-t használó vállalatnál dolgoztam, és ott nem tudták ezt beállítani. […] Néhány funkció kissé merev lehet, és a csapatnak kicsit jobban oda kellene figyelnie az ügyfeleik javaslataira.

A Flowlu-t nagyon nehéz leírni. Képzeljen el egy olyan all-in-one üzleti menedzsment eszközt, amely kis- és középvállalkozásoknak szól, de olyan hihetetlen vállalati szintű funkciókat kínál, amelyeket egyébként csak a legmagasabb szintű CRM-ek, PM-eszközök és hasonló szoftverek tartalmaznak. […] Például a CRM-jükben van egy körkörös funkció a potenciális ügyfelek számára. Egy Salesforce-t használó vállalatnál dolgoztam, és ott nem tudták ezt beállítani. […] Néhány funkció kissé merev lehet, és a csapatnak kicsit jobban oda kellene figyelnie az ügyfeleik javaslataira.

💡 Profi tipp: Az üzletkötés csak a kezdet – az igazi növekedés a megtartásban rejlik. Fedezze fel az ügyfélmegtartó szoftvereket, hogy olyan munkafolyamatokat hozzon létre, amelyek fenntartják az ügyfelek érdeklődését és visszatérését.

4. Pipedrive (A legjobb a folyamatok kezeléséhez, az ügyfelek nyomon követéséhez és a számlák generálásához)

via Pipedrive

A Pipedrive egy értékesítés-központú CRM-platform, amelynek célja, hogy segítsen Önnek gyorsabban lezárni az üzleteket.

A beépített AI Sales Assistant valós idejű javaslatokat kínál a kiemelt fontosságú ügyletekről és a következő legjobb lépésekről. A számlákat közvetlenül az ügylet részleteinek nézetéből hozhatja létre, és ha a Termékek katalógus funkciót engedélyezte, a számla automatikusan kitöltődik az ügylethez már hozzáadott termékadatokkal.

Ezenkívül segít nyomon követni a CRM-folyamatot, pénzügyi célokat kitűzni és automatizálni a jelentéstételt az Insights funkcióval. Mivel az üzletekre vonatkozó betekintések és pénzügyi összefoglalók be vannak ágyazva a munkafolyamatba, nem kell eszközök között váltogatnia, hogy nyomon követhesse a bevételi teljesítményt.

A Pipedrive legjobb funkciói

Az AI e-mail generátor segítségével készítsen és személyre szabott e-maileket, amelyek minden potenciális ügyfél viselkedéséhez és helyzetéhez igazodnak.

Kövesse nyomon a számlák állapotát valós időben a QuickBooks integrációval, amely frissíti a fizetési információkat a CRM-ben.

Az AI segítségével azonnal összefoglalhatja az ügyfelek e-mailjeit, így csökkentve az olvasási időt és gyorsabban válaszolhat.

Figyelje a pénzügyi teljesítményt ügylet-specifikus értékmezőkkel és vizuális értékesítési célkövetéssel.

A Pipedrive korlátai

Nincs natív e-mail marketing, hírlevél-elemzés vagy lead-gyűjtő űrlapok

A fejlett elemzések, előrejelzések és automatizálás gyakran frissítéseket igényelnek.

Pipedrive árak

Ingyenes próba

Alapvető: 19 USD/hó felhasználónként

Haladó: 34 USD/hó felhasználónként

Prémium: 64 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 89 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók több mint fele nehezen találja meg a munkájához szükséges információkat. Míg csak 27% szerint ez könnyű, a többiek valamilyen nehézségekkel szembesülnek, 23% pedig nagyon nehéznek tartja. Ha az információk e-mailekben, csevegésekben és különböző eszközökben vannak szétszórva, akkor gyorsan felhalmozódik az elvesztegetett idő. A ClickUp segítségével egyetlen munkaterületen belül e-maileket nyomon követhető feladatokká alakíthat, csevegéseket feladatokhoz kapcsolhat, válaszokat kaphat az AI-tól és még sok minden mást tehet. 💫 Valós eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát spórolhatnak meg – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntetik az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy extra hét termelékenységgel minden negyedévben!

5. FreshBooks (a legjobb időkövetéshez, költségnyilvántartáshoz és számlázáshoz)

via FreshBooks

A FreshBooks testreszabható CRM-sablonokkal, adóbarát költségkategóriákkal és egyszerű előlegbeállítási lehetőséggel rendelkezik. Ezen felül részletes ügyféljelentéseket is készíthet, amelyek a ügyfélkénti bevételekre, a beszedett kifizetésekre és az előlegösszegzésekre összpontosítanak, így teljes áttekinthetőséget biztosítanak.

Mobilalkalmazása és Chrome Timer kiterjesztése biztosítja, hogy minden számlázható órát rögzítsen, függetlenül attól, hogy az íróasztalánál vagy útközben dolgozik.

A FreshBooks nem csupán egy időszámlázási szoftver, hanem egy könnyű ügyfélkezelő rendszer is. Megkönnyíti az együttműködést az ügyfélportálokkal, a projektmegjegyzésekkel és a fájlmegosztással.

A mobilalkalmazás valós idejű frissítéseket nyújt a kiadásokról, az időnaplókról és a kifizetésekről, így mindig csak néhány kattintásra van attól, hogy megértsd, hol tart a vállalkozásod.

A FreshBooks legjobb funkciói

Csatlakoztassa bankját vagy hitelkártyáját az üzleti kiadások automatikus importálásához, kategorizálásához és frissítéséhez.

Az automatikus nyugta-beolvasás segítségével azonnal rögzítheti a fizikai és digitális nyugtákat, és rögzítheti a kereskedő adatait.

Számlázza ki az ügyfeleknek a költségeket úgy, hogy a költségeket számlázhatónak jelöli, és azokat közvetlenül a számlákra helyezi, opcionális felárral.

Kövesse nyomon az ügyfelek jóváírásait és előlegfizetéseit a Jóváírások funkcióval, és automatikusan alkalmazza azokat a jövőbeli számlákra.

A FreshBooks korlátai

Nincs egyértelmű főkönyvi felület, ami egyes felhasználók számára kevésbé intuitívvá teszi az egyeztetést.

Egyes felhasználók szinkronizálási problémákról, duplikált bejegyzésekről vagy a feedkezelés zavarairól számolnak be.

FreshBooks árak

Ingyenes próba

Lite: 10,50 USD/hó felhasználónként

Plusz: 19 USD/hó felhasználónként

Prémium: 32,50 USD/hó felhasználónként

Válassza ki: Egyedi árazás

FreshBooks értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a FreshBooks-ról a valós felhasználók?

Egy felhasználó rövid véleménye erről a CRM- és számlázási szoftverről:

A FreshBooks számos online könyvelési eszközt kínál, amelyek időt takarítanak meg és magas termelékenységet eredményeznek. A számlázás, a számlázás és a főkönyv néhány azok közül az eszközök közül, amelyeket a FreshBooks-on a legjobban szeretek.

A FreshBooks számos online könyvelési eszközt kínál, amelyek időt takarítanak meg és magas termelékenységet eredményeznek. A számlázás, a számlázás és a főkönyv néhány azok közül az eszközök közül, amelyeket a FreshBooks-on a legjobban szeretek.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp szabadúszó sablonjait, hogy késedelem nélkül azonnal létrehozhassa a projektjavaslatokat, számlákat és ügyfél-bevonási feladatokat.

6. HubSpot (A legjobb CRM-automatizáláshoz, árajánlatok készítéséhez és bevételi jelentésekhez)

via HubSpot

A HubSpot összekapcsolja a számlázást a marketing és értékesítési tevékenységekkel, ami akkor hasznos, ha a számlázást be szeretné integrálni az ügyfélélmény szélesebb körébe. Használja arra, hogy márkás digitális számlákkal közvetlenül a Stripe vagy a HubSpot Payments rendszeren keresztül kérje a fizetést.

Az automatizálási funkciók lehetővé teszik olyan munkafolyamatok beállítását, amelyek kézi beavatkozás nélkül küldenek emlékeztető e-maileket a lejárt számlákról. A QuickBooks integráció révén szinkronizálhatja a számla- és fizetési adatokat a HubSpot és a könyvelési rendszere között.

A HubSpot lehetővé teszi továbbá, hogy közvetlenül az üzletekből vagy árajánlatokból számlákat hozzon létre, fizetési linkeket ágyazzon be, és automatikusan nyomon kövesse, mi került kifizetésre és mi késedelmes.

A HubSpot legjobb funkciói

Kövesse nyomon a ki nem fizetett számlákat, és automatizált emlékeztetőket küldjön a folyamatához kapcsolódó automatizálás segítségével.

Kérje meg a Breeze Copilot szolgáltatást, hogy másodpercek alatt összefoglalja a rekordokat, előkészítse a hívásokat és kutasson a vállalatokról.

Hozzon létre AI-alapú megosztott számlasablonokat , hogy csapata gyorsabban és következetesebben tudjon reagálni.

A HubSpot korlátai

Az interfész elemei, mint például a folyamatok elrendezése vagy a kialakítás, nem alakíthatók ki részletesen megoldások nélkül.

Nincs dedikált belső bevezetési csapat; a beállításhoz gyakran külső támogatásra van szükség.

HubSpot árak

Ingyenes eszközök

Starter Customer Platform: 15 USD/hó felhasználónként

Smart CRM Professional: 1450 USD/hó 6 felhasználó számára

Smart CRM Enterprise: 4700 USD/hó 8 felhasználó számára

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 29 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

🧠 Érdekesség: Az 1950-es években a CRM koncepciója a fizikai Rolodexekkel indult. Ezeket a forgó kártyatárolókat 1956-ban a dán mérnök Hildaur Neilsen találta fel, és egykor a értékesítők hálózatának legfőbb szimbólumai voltak.

7. Bitrix24 (A legjobb értékesítéskövetéshez és fizetésbeszedéshez)

via Bitrix24

A Bitrix24 célja, hogy segítse a csapatokat a kommunikáció, a projektmenedzsment, a CRM és a műveletek racionalizálásában.

Ha számláinak kötelező mezőit, fizetési rendszereit és ügyféltípusait kell konfigurálnia, ez az eszköz különösen hasznos lehet. Ezenkívül különböző nyelvű sablonokat hozhat létre különböző országokból származó ügyfelek számára. A számlázási rendszer automatikusan kezeli a többféle pénznemet, adót és kedvezményt az ügyfél helyszíne alapján.

A fizetések feldolgozásához integrálhatja a PayPal szolgáltatást, a könyvelés szinkronizálásához pedig a Xero szolgáltatást. Miután az ügyfelek jóváhagyták az árajánlatokat, egy kattintással számlákká alakíthatja azokat.

A Bitrix24 legjobb funkciói

Kövesse nyomon az értékesítési mutatókat és teljesítményt BI-jelentések, csatornaelemzések és CRM-irányítópultok segítségével.

Készítsen ajánlatokat, írja le a hívásokat és számlázza ki az ügyfeleket egy intuitív felhasználói felületen az AI asszisztens segítségével.

Az omnichannel ügyfélszolgálati központ segítségével bármilyen üzenetet potenciális ügyféllé alakíthat e-mailben, csevegésben, telefonon vagy közösségi médián keresztül.

Kezelje a termékkatalógusokat és az adókat a több pénznem és a lokalizált adóügyi előírások beépített támogatásával.

A Bitrix24 korlátai

Csak a rendszergazda végezhet fontos beállítási módosításokat, ami korlátozza a munkafolyamat rugalmasságát az általános felhasználók számára.

Számos alapvető funkció, például a be- és kijelentkezés, valamint a fejlett feladatkezelő eszközök csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Bitrix24 árak

Ingyenes

Standard: 124 USD/hó (50 felhasználót tartalmaz)

Professzionális: 249 USD/hó (100 felhasználót tartalmaz)

Vállalati: 499 USD/hó (250 felhasználót tartalmaz)

Bitrix24 értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (900+ értékelés)

Mit mondanak a Bitrix24-ről a valós felhasználók?

Így írta le egy felhasználó az ügyfélélményét:

A Bitrix24 sokoldalúságában rejlik az ereje. Jelentősen csökkenti a külső alkalmazások iránti igényt, racionalizálja a munkafolyamatokat és javítja a csapat termelékenységét. […] A platform olyan sok funkcióval rendelkezik, hogy egy kis időbe telhet, mire megértjük, hogyan működik minden. A felhasználók elárasztva érezhetik magukat a rengeteg testreszabási lehetőségtől, különösen, ha még nem ismerik a projektkezelő eszközöket.

A Bitrix24 sokoldalúságában rejlik az ereje. Jelentősen csökkenti a külső alkalmazások iránti igényt, racionalizálja a munkafolyamatokat és javítja a csapat termelékenységét. […] A platform olyan sok funkcióval rendelkezik, hogy egy kis időbe telhet, mire megértjük, hogyan működik minden. A felhasználók elárasztva érezhetik magukat a rengeteg testreszabási lehetőségtől, különösen, ha még nem ismerik a projektkezelő eszközöket.

🚀 A ClickUp előnye: Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy hozzon létre feladatokat minden egyes, a ClickUp Chat szálban említett potenciális ügyfél számára. A program elemzi a beszélgetést, és új feladatokat javasol, amelyeket egy kattintással hozzáadhat a munkaterületéhez. Készítsen részletes feladatleírásokat és állítson be intelligens prioritásokat azonnal a ClickUp Brain segítségével

8. Odoo CRM (A legjobb a munkafolyamatok testreszabásához és az ügyfélkezeléshez)

via Odoo CRM

Az Odoo egy olyan CRM szoftver, amely egyszerűsíti a potenciális ügyfelek kezelését és felgyorsítja a számlázást a rugalmasságra tervezett moduláris felépítésének köszönhetően.

Segítségével azonnal nyomon követheti a bevételi előrejelzéseket, ütemezheti a nyomon követéseket és automatizálhatja az értékesítési tevékenységeket előre meghatározott szkriptek alapján. A platform automatikusan létrehozza az összes alapvető könyvelési tételt, például az ügyfélszámlákat, a beszállítói számlákat és a kiadásokat.

A Számlázás alkalmazás ideális az alapvető számlázási igényekhez, vagy hozzáadhatja a teljes Számviteli alkalmazást átfogó pénzügyi jelentések, banki egyeztetés és eszközkezelés céljából. A rendszer magában foglalja a számlák digitalizálását OCR és AI technológiák segítségével, amelyek automatikusan kódolják a papír alapú számlákat digitális formátumba.

Az Odoo akkor működik jól, ha a számlázást integrálni kell a készletgazdálkodással, a gyártással vagy más üzleti tevékenységekkel.

Az Odoo CRM legjobb funkciói

Hozzon létre személyre szabott értékesítési folyamatokat Kanban-stílusú nézetekkel, amelyek egy helyen mutatják az üzlet értékét, a kapcsolattartási adatokat és a folyamat szakaszát.

Az automatizálási funkciók segítségével automatikusan ütemezheti a következő lépéseket, például a hívásokat, e-maileket vagy találkozókat az értékesítési stratégiája alapján.

A beépített gyakorisági beállítások és az automatikus megújítások segítségével zökkenőmentesen kezelheti az előfizetéseket és az ismétlődő számlákat.

Az Odoo CRM korlátai

Bonyolult beállítás kis csapatok számára; a túl sok részletes konfiguráció a különböző területeken túlterhelőnek és feleslegesnek tűnhet.

Egyes felhasználói munkafolyamatok fejlesztői segítség nélkül nem könnyen szerkeszthetők vagy rugalmasak.

Odoo CRM árak

Ingyenes

Alapcsomag: 31,10 USD/hó/felhasználó

Egyedi: 46,80 USD/hó felhasználónként

Odoo CRM értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (140+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 1200 értékelés)

🔍 Tudta? Luca Pacioli 1494-es értekezésében bevezette a kettős könyvelést, amely a terheléseket és jóváírásokat beépítette a számlázásba. Ez ma is a számlázás működésének alapja.

Zárja le az üzletet a ClickUp segítségével

A megfelelő CRM és számlázási szoftver kiválasztása azt jelenti, hogy olyan megoldást kell találni, amely túlmutat a pénzügyi tranzakciók nyomon követésén.

Bár a listán szereplő minden eszköz értékes funkciókat kínál, a ClickUp kiemelkedik mint az a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely káosz nélkül köti össze az értékesítési, pénzügyi és projektcsapatokat.

A ClickUp CRM segítségével testreszabhatja a folyamatokat, automatizálhatja a nyomon követést és zökkenőmentesen kezelheti az ügyfélkommunikációt. Párosítsa a ClickUp Finance szoftverrel, hogy nyomon követhesse a költségvetéseket, egyszerűsítse az ismétlődő kifizetéseket, és intelligens irányítópultokat hozzon létre, amelyek világos képet adnak a cash flow-ról és a nyereségről.

