Hogyan számlázzunk ügyfeleknek professzionálisan?

Időben befejezte a projektet és elküldte a számlát. Ekkor kezdődtek a furcsa események. Az ügyfél visszajött azzal, hogy a fizetési feltételek eltérnek az elvárásaitól.

Ők azt várták, hogy az áfa a teljes számla összegében benne van, míg Ön úgy gondolta, hogy azt a nyújtott szolgáltatások mellett kell felszámítani. Bármely tanácsadó, szabadúszó vagy kisvállalkozás tulajdonosa ismeri ezt a helyzetet. Hogy megkíméljük Önt a könnyektől, írtunk egy útmutatót.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogyan számlázzon ügyfeleknek, néhány profi tippet adunk, és megmutatjuk, hogyan használhatja a ClickUp alkalmazást az ügyfelek számlázási folyamatának automatizálásához.

⭐️ Kiemelt sablon A ClickUp számlasablon segítségével könnyedén létrehozhat, kezelhet és nyomon követhet számlákat, így számlázási folyamata szervezettebbé válik. Az egyedi állapotok, mezők és többféle nézetek segítségével ez a sablon egyszerűsíti a számlázást vállalkozások és szabadúszók számára. Ingyenes sablon A ClickUp számlasablonjával egységes számlázási folyamatot valósíthat meg több ügyfél esetében is.

Mikor kell számlázni az ügyfeleknek?

Nincs egyetlen, minden esetben alkalmazható megoldás. A megfelelő időpont a projekt típusától és az ügyféllel kötött megállapodástól függ. Íme öt általános számlázási módszer:

1. Előre fizetendő számlázás

Legalkalmasabb: első ügyfelek, egyszeri stratégiai projektek vagy kis projektek (kevesebb mint 2 hét)

A projekt megkezdése előtt elküldi a számlát, és az ügyfél a munka megkezdése előtt teljes egészében vagy részben kifizeti az előleget.

Példák: 50% a helyfoglaláskor, 50% a szállítás előtt

Teljes előlegfizetés 1:1 konzultációs hívásért Ha előre számláz, akkor ezt az első találkozás vagy felmérő beszélgetés során beszélje meg. Így elkerülheti azokat a kifogásokat és akadályokat, amelyek már a kezdetektől bonyolulttá tennék az üzleti kapcsolatot. Így nem kell túl sok időt és energiát fektetnie olyan ügyfelekbe, akik nem értenek egyet a fizetési struktúrájával.

2. Mérföldkő alapú számlázás

Legalkalmasabb: egyértelmű fázisokkal rendelkező projektek (pl. márkaépítés, weboldal-készítés, jelentések)

Meghatározza a projekt szakaszait, és mindegyiket összekapcsolja egy fizetéssel. Minden szakasz végén általában számlát küld a nyújtott szolgáltatásokért.

Példák: 25% a projekt kezdetén → 50% az első vázlat után → 25% a teljesítéskor

X dollár a kezdéskor → Y dollár a tervezés után → Z dollár a bevezetés után Ha a projekt bonyolult, a tanácsadók inkább a mérföldkő-alapú számlázási folyamatot részesítik előnyben, mivel így az ügyfélnek érdeke, hogy időben visszajelzést adjon és jóváhagyja a számlát. A fizetési folyamat a előre meghatározott célok elérésétől függ.

💡 Profi tipp: A projekt ütemterv sablon feltérképezi a legfontosabb fázisokat, határidőket és átadási pontokat. Ezzel ügyfele vizuális útitervet kap arról, mire számíthat és mikor kell fizetnie. A dátumok és a teljesítési határidők rögzítésével könnyebb mindkét felet felelősségre vonni. A sablon megkönnyíti a számlázási folyamatot, és megakadályozza a feladatköri eltéréseket és a fizetési késedelmeket.

3. A teljesítés utáni számlázás

Legalkalmasabb: beszerzési részleggel rendelkező vállalati ügyfelek számára

Amint befejezte a munkát, számlázza ki az ügyfeleket, és adjon meg egy esedékességi dátumot (általában 15–30 nap).

Példák: A számla esedékessége: 15 nap a benyújtástól számítva

A munka június 1-jén került leszállításra, a számla esedékessége június 15. A nagyobb vállalatokkal való együttműködés során a teljesítés utáni számlázás gyakran nem tárgyalható. Pénzügyi csapatuk általában szigorú beszállítói jóváhagyási és kifizetési ciklusokat követ.

Ha ezt a modellt használja, mindig gondoskodjon arról, hogy a papírmunka rendben legyen: aláírt szerződés, megállapodott teljesítések, kidolgozott fizetési részletek és egyértelmű fizetési feltételek. A cash flow előrejelzésénél célszerű figyelembe venni a fizetési késedelmeket is.

👀 Tudta-e: A vállalkozások 68%-a a teljes számlaállományának több mint 1%-ában tapasztal hibákat. Fontolja meg számlázási szoftver használatát a számítások automatizálása, a kötelező mezők érvényesítése és az ügyfelek számlázási adatainak konzisztens kezelése érdekében. Ez csökkenti a kézi hibák számát és biztosítja a számlák gyorsabb jóváhagyását.

4. Ismétlődő számlázás (előlegek)

Legalkalmasabb: Folyamatos szolgáltatások (pl. tartalom, tervezés, tanácsadás, műveletek)

Az ügyfél rendszeres időközönként (általában havonta) fix összeget fizet, gyakran egy meghatározott óraszám vagy teljesítményért.

Példák: 2000 dollár/hó, maximum 10 óra marketing támogatásért

Havi előlegszámla az 1. napon, előre fizetendő Ez a számlázási módszer azoknak az ügyfeleknek megfelelő, akik állandó támogatást igényelnek, és nem akarnak minden alkalommal újratárgyalni a díjakat. Önnek ez előre jelezhető bevételt és zökkenőmentesebb munkaterhelés-tervezést jelent.

A visszatérítések azonban csak akkor működnek, ha a hatályuk egyértelmű és mindkét fél tiszteletben tartja. Feltétlenül határozza meg, hogy mi tartozik a szolgáltatásba, hogyan kezelik a fel nem használt órákat, és mikor vizsgálják felül a feltételeket, például 3 vagy 6 havonta.

5. Idő és anyagok (óradíj alapú számlázás)

Legalkalmasabb: nyitott végű munkák (tanácsadás, hibaelhárítás, coaching) és változó időigényű ügyfelek

A munkaidőt folyamatosan rögzíti, és rendszeresen (heti, kétheti vagy havi) számláz.

Példák: 100 dollár/óra, minden pénteken számlázva, munkaidő-nyilvántartással

10 óra ezen a héten → számla elküldése hétfőn Az óradíjas számlázás rugalmasságot biztosít, és akkor célszerű, ha a projekt hatóköre folyamatosan változik vagy nem egyértelmű. De igazolnia kell, hogy hogyan töltötte el az időt.

Az ügyfelek elégedettségének és a bizalom kiépítésének érdekében ossza meg velük a rendszeres frissítéseket és az időnaplókat, különösen akkor, ha az ügyfél nem látja az azonnali eredményeket. Heti/havi óraszám-korlátozást is felajánlhat, hogy az ügyfelek kontrollálhassák a költségvetésüket, anélkül, hogy Ön rögzített díjakhoz kötelezné magát.

💡 Bónusz: Itt használhatja a ClickUp projektidő-nyomonkövetési funkcióját, hogy közvetlenül az egyes feladatokhoz rögzítse a munkaidőt – akár élő időzítő elindításával, akár az idő kézi beírásával. Hozzáadhat megjegyzéseket, kategorizálhatja a bejegyzéseket, és időjelentéseket készíthet számlázás vagy belső nyomonkövetés céljából. A ClickUp olyan eszközökkel is integrálható, mint a Harvest és az Everhour, ha részletesebb jelentéseket szeretne készíteni, vagy összekapcsolni szeretné számlázási szoftverrel.

Mit kell tartalmaznia az ügyfélszámlának?

Miután megtudta, mit kell feltüntetnie a számlán, sablonokat készíthet, és gyorsabban elküldheti a számlákat.

Számlaelem Mit kell tartalmaznia Az Ön adatai Az Ön neve, cégneve (ha van), elérhetőségei és adóazonosító száma, ha van ilyen Ügyféladatok Az ügyfél teljes neve, cégneve, címe és e-mail címe Számlaszám Egyedi, sorszámmal ellátott azonosító (pl. INV-0012) a számlák nyomon követéséhez Számla dátuma A számla elküldésének dátuma Esedékesség Amikor a fizetés várható (pl. „15 napon belül esedékes”) Projekt/szolgáltatás leírása A munka rövid összefoglalása (pl. „Weboldal vázlatok – 1. fázis”) A díjak lebontása Részletezett lista: ledolgozott órák, teljesítések, mennyiség, egység/óra ára Részösszeg Összeg adók és kedvezmények előtt Adók (ha alkalmazandó) Visszatérítési szabályzat, késedelmes fizetési feltételek vagy köszönő üzenet Teljes fizetendő összeg Végső fizetendő összeg Fizetési utasítások Banki adatok, PayPal link stb. Feltételek és megjegyzések Visszatérítési szabályzat, késedelmes fizetési feltételek vagy köszönő üzenet

Ezt manuálisan is megteheti, vagy ingyenes számlasablonokat használhat a folyamat egységesítéséhez.

Hogyan számlázzunk ügyfeleknek (lépésről lépésre)

Ha először számlázol ügyfélnek, kövesd az alábbi lépéseket.

1. lépés: Véglegesítse a teljesítendő feladatokat és erősítse meg azok befejezését

Mielőtt elküldené a számlát, győződjön meg arról, hogy az ügyfél egyetért a munka befejezésével.

Ugyanilyen fontos, hogy ügyfele elismerje a számla kézhezvételét és aláírja azt. Az írásbeli elismervény a számlázás papír alapú nyoma.

Így teheti zökkenőmentessé a számlázási folyamatot: Ellenőrizze, hogy minden teljesítés megfelel-e a szerződésben vagy az ajánlatban ígértnek, majd küldjön professzionális számlát.

Küldjön egy rövid összefoglaló e-mailt:„Üdvözlöm, [Név], íme egy rövid összefoglaló a [Projekt neve] keretében elvégzett munkáról. Kérem, jelezze, ha minden rendben van, mielőtt elküldöm a számlát.”

Ha mérföldkőalapú, akkor mielőtt továbblépne a következő szakaszra, győződjön meg arról, hogy a jelenlegi szakasz befejeződött és jóváhagyásra került.

Kínáljon több fizetési lehetőséget, hogy időben megkapja a fizetést. Miért fontos ez: Megelőzi a számlákkal kapcsolatos vitákat, a be nem teljesült elvárásokat vagy a „mi azt hittük, hogy ez benne van” típusú beszélgetéseket.

1-2 ügyfél esetében ez manuálisan, táblázatok segítségével meglehetősen egyszerű.

De ahogy vállalkozása növekszik, könnyen elveszítheti a nyomon követhetőséget arról, hogy mi került már leszállításra, jóváhagyásra és számlázásra.

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, központosítja a projektmunkát, a feladatok nyomon követését és az ügyfelek jóváhagyásait. Ha minden munkája, számlája és számlázása egy helyen található, akkor nem kell többféle , csak egy célra szolgáló eszközt használnia.

Így használhatja a ClickUp szoftvert számlázási szoftverként.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást e-mailek és jelentések megírásához, valamint beszélgetések összefoglalásához

Használja a ClickUp beépített AI asszisztensét, a ClickUp Brain-t, hogy számlaösszefoglaló e-maileket generáljon. Hozzáadhatja a teljesítendő feladatokat, a mérföldköveket, a feltételeket és minden mást, ami a projekthez kapcsolódik, és a Brain megírja Önnek az e-mail vázlatát.

Ha fizetést kell kérnie vagy a fizetési határidőket kell nyomon követnie, a Brain megteszi Ön helyett. A Brain segítségével akár a szabadúszó vállalkozásának fizetési feltételeit is megfogalmazhatja.

A ClickUp Brain használata a számlák feltételeinek megfogalmazásához

Ráadásul a projekt során a Brain elvégzi az elemzés nehéz munkáját helyetted. Részletes jelentésed van, és összefoglalóra van szükséged? Kérd meg a Braint, hogy készítse el.

Ki kell emelnie a beszélgetésekből a legfontosabb pontokat? A Brain ezt is megteszi Ön helyett. Röviden: a Brain az Ön AI írási asszisztense a teljes projekt során.

🎥 Nézze meg: Hogyan használhatja a ClickUp-ot számlák generálásához?

Kövesse nyomon a projekt mérföldköveit a Kanban táblák segítségével

Szüksége van egy vizuális módszerre is a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, hogy tudni tudja, mi áll készen a számlázásra, és elkerülje az ügyfelekkel való vitákat.

A ClickUp Kanban táblájának segítségével egy pillanat alatt áttekintheti az összes teljesítendő feladat állapotát. Ez a vizuális munkafolyamat megakadályozza, hogy a bevételek elakadjanak, mert elfelejtette kiszámlázni a befejezett feladatokat.

Vizualizálja munkafolyamatait a ClickUp táblázatos nézetével!

👀 Tudta? A Consulting Success tanulmánya szerint a tanácsadók általánosan alkalmazott árazási modellek a következők: 37% projekt alapú árat, 26% érték alapú árat, 21% óradíjat, 13% havi előleget és 3% teljesítmény alapú modellt alkalmaz.

2. lépés: Válasszon sablont vagy számlázási eszközt

Az előre elkészített számlasablon segítségével csak be kell illesztenie a projekt és az üzleti adatait, és máris készen áll a küldésre.

Ha már a ClickUp-ban kezeli a feladatokat, a teljesítéseket és az időkövetést, akkor érdemes a számlázási folyamatot is integrálni.

A ClickUp számlasablonjával mindent egy helyen kezelhet, a számlázható idő rögzítésétől a számlák generálásáig és rendszerezéséig.

Ingyenes sablon A ClickUp számlasablonjával egységes számlázási folyamatot valósíthat meg több ügyfél esetében is.

Így működik ez a sablon:

Márkás dokumentumok: Készíts professzionális számlákat a ClickUp Docs-ban, logóddal, színeiddel és feltételeiddel.

Kapcsolódó adatok: A számlázható órákat közvetlenül a ClickUp feladatokban nyomon követett időből vonja le.

Rendezett számlák: Tárolja az összes számlát egy mappában vagy listában, így ügyfél, esedékességi dátum vagy fizetési állapot szerint szűrhet.

Egyéni mezők: Adjon hozzá mezőket, mint például számlaszám, összeg, fizetési határidő vagy fizetett/fizetetlen állapot, hogy a jelentések elkészítése egyszerűbb legyen. Adjon hozzá mezőket, mint például számlaszám, összeg, fizetési határidő vagy fizetett/fizetetlen állapot, hogy a jelentések elkészítése egyszerűbb legyen.

Ha pedig a magánszemélyek számára nyújtott tanácsadási szolgáltatásokon túl is terjeszkedni szeretne, a ClickUp for Finance Teams egy strukturáltabb felépítést kínál. A számlázást egy teljes pénzügyi műveleti központtá bővíti. A költségvetések és kiadások nyomon követésétől az ügyfelek fizetési előzményeinek figyelemmel kíséréséig minden ugyanazon a platformon történik, ahol a munkáját is végzi.

Ráadásul a ClickUp Formula Fields segítségével automatizálhatja a számlák kiszámítását. Adjon hozzá számításokat közvetlenül a ClickUp feladatokba.

Például automatikusan kiszámíthatja az összegeket, hozzáadhat adókat, nyomon követheti a fennálló egyenlegeket, és a rögzített számlázható órák alapján előre jelezheti a projektek bevételeit. Ezek a számlázási funkciók biztosítják, hogy időben megkapja a fizetését, és elkerülje a hibákat vagy a fizetési mulasztásokat.

Barátos tipp: Még ha sablonok is rendelkezésre állnak, minden számlához a megfelelő adatokat összegyűjteni ismétlődő feladatnak tűnhet. Itt jön be a ClickUp Brain Max, amely a számlázást egy lépéssel tovább viszi. Számlák automatikus előkészítése: A Brain Max be tudja tölteni a projekt eredményeit, a számlázható órákat és az ügyfél adatait a munkaterületéről, hogy egy kifinomult számla tervezetet készítsen.

Személyre szabott fizetési nyelv: Szüksége van egy udvariasabb fizetési kérelem megfogalmazására? A Brain Max professzionális, ügyfélbarát megfogalmazásokat javasol, amelyek segítségével gyorsabban megkapja a fizetést.

Összegezze a projekt mérföldköveit: Ahelyett, hogy manuálisan begépelné őket, kérje meg a Brain Max-ot, hogy készítsen egy rövid összefoglalót a befejezett feladatokról, amelyet közvetlenül beilleszthet a számlájába.

Általános szerződési feltételek létrehozása: Időt takaríthat meg azzal, hogy a Brain Max szabványos záradékokat fogalmaz meg, például előlegszerződéseket, esedékességi dátumokat, késedelmi díjakat vagy korai fizetési kedvezményeket, segítve ezzel a professzionális kapcsolatok kiépítését, amelyek az üzleti siker alapkövei.

3. lépés: Adja meg az ügyfél és a projekt adatait

Az ügyfélspecifikus és projekthez kapcsolódó információk kitöltése során egy helytelen projektazonosító, egy hiányzó esedékességi dátum vagy név valószínűleg fizetési késedelmet okozhat.

A ClickUp megkönnyíti ezt a folyamatot azzal, hogy lehetővé teszi a részletek szabványosítását az egyéni mezők segítségével. Ahelyett, hogy újra beírná az ügyfél adatait vagy átnézné a régi számlákat, létrehozhat mezőket, amelyek automatikusan megjelennek minden számlázási feladatban.

Így állíthatja be: Összeg: Adjon hozzá egy pénznem mezőt a számla végösszegéhez, a számlázható órák vagy a fix díjak alapján.

Ügyfél neve és elérhetőségei: Adjon hozzá egy szövegmezőt az ügyfél nevéhez és egy e-mail mezőt a számlázási kapcsolattartóhoz.

Projekt hivatkozás: Használjon legördülő menüt vagy szövegmezőt a projekt azonosítója vagy címe megadásához, hogy minden számla a megfelelő megbízáshoz kapcsolódjon.

Számlaszámozás: Hozzon létre egy számmezőt a számlák automatikus, egymást követő azonosítószámának generálásához (pl. INV-001, INV-002).

Esedékességi dátum: A dátum mező segítségével egyértelmű fizetési határidőket állíthat be, és automatikus emlékeztetőket küldhet, ha a fizetés késedelmes.

Adjon hozzá egyedi adatmezőket a számlákhoz a ClickUp Custom Fields segítségével.

Az ügynökségek vagy vállalkozások számára, amelyek többszintű vagy használat alapú számlázást alkalmaznak, az egyéni mezők lehetővé teszik az egyes árstruktúrák részleteinek rögzítését – legyen szó óradíjakról, előlegmodellekről vagy projektalapú díjakról. Ez megkönnyíti annak pontos megítélését, hogy melyik árstruktúra vonatkozik az egyes ügyfelekre.

Kombinálja ezt a ClickUp számlázási funkcióival – például a számlázható órák közvetlen összekapcsolásával a feladatokkal, a nyugták vagy megállapodások csatolásával, valamint a számlák fizetett/fizetetlen jelölésével –, hogy teljes pénzügyi nyomon követhetőséget biztosítson ugyanazon a munkaterületen, ahol a projektjei is zajlanak.

Ebben a szakaszban akár a kezdőknek is könnyen használható ClickUp fizetési előzmények sablonját is felhasználhatja ügyfeleivel kapcsolatos információk rögzítésére és tárolására, valamint a fizetési előzmények nyomon követésére, hogy felismerje a potenciális problémákat. A tranzakciók naplózása mellett nyomon követheti a kimaradt vagy késedelmes fizetéseket, és felismerheti az ismétlődő mintákat, amelyek hatással lehetnek a pénzforgalmára.

💡 Profi tipp: Párosítsa az egyéni mezőket a képletmezőkkel, hogy automatizálja az olyan számításokat, mint a „Rögzített órák × Óradíj” vagy „Részösszeg + Adó”.

4. lépés: Fizetési feltételek meghatározása

Minél egyértelműbben határozza meg fizetési feltételeit, annál kevesebb lehetőség van vitákra.

A fizetési feltételekbe a következőket érdemes belefoglalni: Esedékességi dátumok: Akár Net 7, Net 15, Net 30, akár mérföldkő alapú

Elfogadott fizetési módok: banki átutalás, PayPal, Stripe, hitelkártya stb. Adja meg, ki fizeti a tranzakciós díjakat.

Letétek és előlegek: Ha előzetes letétet (pl. 30% az aláíráskor) és a fennmaradó összeget a teljesítéskor kér

Késedelmes fizetési politika: kamat, fix késedelmi díj vagy szolgáltatások felfüggesztése

Pénznem és adókezelés: Számlázási pénznem (USD, GBP stb.), áfa-kötelezettségek

Számlákkal kapcsolatos vitás kérdések rendezése: Mennyire gyorsan kell az ügyfeleknek vitás kérdéseket felvetniük (pl. a számla dátumától számított 7 napon belül)?

A ClickUp Docs- ban tárolhatja az összes fizetési feltételre vonatkozó információt, amelyhez minden érdekelt fél hozzáférhet.

Hozzon létre egy fizetési feltételek sablont a ClickUp Docs-ban szabványosított nyelvezettel (pl. Net 15, késedelmi díjak, elfogadott fizetési módok). Másolja le ezt a dokumentumot minden alkalommal, amikor új ügyfelet vesz fel, és igazítsa a projekt specifikus igényeihez. Kapcsolja a dokumentumot közvetlenül az ügyfél projektjéhez vagy számlázási listájához, hogy a csapat hozzáférhessen.

Hozzon létre egy fizetési feltételek sablon dokumentumot a ClickUp Docs-ban.

A Docs legnagyobb előnye, hogy verziókezelési funkciókat is kínál. Tegyük fel, hogy egy ügyfél tárgyal a fizetési ciklusokról vagy a késedelmi díjakról. Ahelyett, hogy véletlenszerűen frissítené a számlákat, tárolja az összes verziót időbélyeggel ellátva a ClickUp Docs-ban.

Példa: Az A ügyfél 15 napos fizetési határidővel és késedelmi díj nélkül egyezett bele → tárolva az „A ügyfél feltételei” dokumentumban

👀 Tudta? A közepes és nagyvállalatok több mint 44%-a jelenti, hogy havonta legalább a számláik egynegyede késedelmes. A vállalatok több mint 6%-a jelenti, hogy számláik háromnegyede késedelmes.

5. lépés: Ellenőrizze a pontosságot

Az utolsó dolog, amit szeretne, az az, hogy a számláját az ügyfél pénzügyi csapata elutasítsa, és így visszatérjen a kiindulási pontra.

Mit kell áttekinteni ebben a szakaszban: Ügyféladatok: Ellenőrizze a nevek helyesírását, a számlázási címet és az elérhetőségi adatokat.

Projektreferenciák: Győződjön meg arról, hogy a számla megfelel a megállapodott teljesítménynek, a projekt azonosítójának vagy a mérföldkőnek.

Számítások: Ellenőrizze még egyszer az összegeket, az adókat és a kedvezményeket (ehhez a képletmezők segítenek).

Dátumok: A számla kiállításának dátuma, a fizetési határidő és a fizetési feltételek összhangban kell legyenek egymással.

Állapot mezők: Ellenőrizze, hogy az egyéni mezők (számlaszám, állapot: függőben stb.) kitöltve vannak-e.

Mellékletek és dokumentáció: Ha ügyfele nyugtákat, munkaidő-nyilvántartásokat vagy mérföldkő-jóváhagyásokat kér, csatolja azokat közvetlenül.

A közös felülvizsgálathoz használja a ClickUp Docs megjegyzés- és feladatkezelő funkcióját, hogy megjelölje csapattársait vagy a pénzügyi felülvizsgálókat. A beépített javaslat mód lehetővé teszi a felülvizsgálók számára, hogy módosításokat javasoljanak anélkül, hogy felülírnák a vázlatot.

Lehetővé teheti különböző ügyfelek számára, hogy áttekintsék a számláját és módosításokat javasoljanak.

Az egyéni mezők érvényesítése is segít. Hozzon létre kötelező egyéni mezőket, például Számlaszám, Esedékességi dátum, Teljes összeg.

Ha mezők hiányoznak, az azonnal láthatóvá válik a feladaton, csökkentve ezzel az emberi hibák számát. Adjon hozzá egy „Ellenőrizve: Igen/Nem” legördülő mezőt, hogy a számlák csak akkor küldhetők el, ha ellenőrizve vannak.

📮 ClickUp Insight: A kontextusváltás csendben rontja csapata termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Mi lenne, ha megszüntethetné ezeket a költséges zavarokat? A ClickUp egyetlen, egyszerűsített platformon egyesíti a munkafolyamatokat (és a csevegést). Indítsa el és kezelje feladatait csevegés, dokumentumok, táblák és más eszközök segítségével, miközben az AI-alapú funkciók biztosítják a kontextus összekapcsolását, kereshetőségét és kezelhetőségét!

6. lépés: Küldje el e-mailben vagy számlázási eszközzel

Amikor a számlája készen áll, meg kell győződnie arról, hogy a megfelelő személy kapja meg, a megfelelő helyen tárolják, és rendelkezik egy rendszerrel, amellyel nyomon követheti, hogy a számlát elfogadták-e vagy kifizették-e.

Néhány gyakori hiba ebben a szakaszban:

Számlák rossz címzettnek történő elküldése (pl. a projektvezetőnek a számviteli csapat helyett)

Elveszíti a nyomon követhetőséget, hogy a számla elküldésre került-e, és mikor

Nincs rálátás arra, hogy az ügyfél megnyitotta-e vagy megkapta-e a számlát

Számlák kezelése szétválasztott eszközökön (dokumentumok egy helyen, e-mailek egy másikban, fizetések pedig valahol máshol)

A ClickUp integrálódik a Gmail, az Outlook és más szolgáltatók rendszerével, így a platformot elhagyása nélkül is elküldheti számláit.

Küldje el a számla PDF-jét közvetlenül abból a feladatból, ahol tárolja.

Használjon e-mail sablonokat vagy AI által generált e-maileket (a ClickUp Brain segítségével) a következetes, professzionális üzenetküldés érdekében.

Kövesse nyomon, mikor és kinek küldték el a számlát, amely automatikusan rögzítésre kerül a feladataktivitások között.

Ezenkívül a ClickUp integrációk együttműködnek az Ön pénzügyi eszközeivel, például:

QuickBooks, Xero és FreshBooks: A számlaadatokat közvetlenül a ClickUp feladatokból továbbíthatja a könyvelési rendszerébe. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség duplikált bejegyzésekre; a számla mind a ClickUp-ban, mind a pénzügyi eszközében megtalálható.

Zapier/Make integrációk: Automatizálja a PayPal, Stripe vagy más átjárókhoz való csatlakozást. Például: Amikor a számla állapota „Elküldve” -re változik → hozzon létre számlát a Stripe-ban → küldje el e-mailben a fizetési linket az ügyfélnek

Naptárak és emlékeztetők: Szinkronizálja a számlák esedékességi dátumait a Google Naptárral vagy az Outlookkal, hogy értesítést kapjon a határidők közeledtével.

Integrálja a ClickUp-ot a technológiai eszközeibe

7. lépés: Kövesse nyomon a ki nem fizetett számlákat

Kisvállalkozás tulajdonosaként vagy több ügyfelet kezelő ügynökségként a fizetési emlékeztető levelek kézi elküldése időigényes és hibalehetőségekkel jár. Könnyű elfelejteni, kivel vett fel kapcsolatot, mikor küldte ki az utolsó emlékeztetőt, vagy melyik számla haladta meg a fizetési határidőt.

A ClickUp Automations kiküszöböli a számlák nyomon követésének ismétlődő, hibalehetőséget rejtő részeit:

Kiváltó ok: Amikor a számla esedékességi dátuma lejárt, és a „Fizetési állapot” mező még mindig Függőben áll.

Teendő: Küldjön automatikusan emlékeztető e-mailt, frissítse a feladat állapotát Késedelmes állapotra, és rendeljen hozzá egy nyomonkövetési feladatot magának (vagy pénzügyi vezetőjének).

Eskaláció: Állítson be többszintű emlékeztetőket: egy udvarias emlékeztető 1 nap után, egy határozottabb emlékeztető 7 nap után és egy eskalációs emlékeztető 30 nap után.

Itt egy videó, amely gyors tippeket ad a ClickUp automatizálási funkcióinak használatához.

Azoknál az ügynökségeknél, amelyek havonta több tucat számlát kezelnek, a Custom Autopilot Agents intelligens megoldásokat kínál a munkafolyamatokhoz:

Monitor: Az ügynökök folyamatosan nyomon követik a számlázási feladatokat.

Döntés: Ha egy számla egy meghatározott számú nap után is fizetetlen marad, akkor a feltételeket (pl. számlaösszeg > 5000 dollár) ellenőrizhetik, mielőtt intézkednének.

Cselekvés: Az ügynökök személyre szabott emlékeztető e-maileket írhatnak, értesíthetik a csapatot Az ügynökök személyre szabott emlékeztető e-maileket írhatnak, értesíthetik a csapatot a ClickUp Chatben , vagy akár automatikusan továbbíthatják a feladatot egy vezetőnek.

Készítse el saját automatikus ügynökeit a ClickUp-ban

👀 Tudta? Azok a vállalkozások, amelyek számláik 90%-át vagy annál többet követnek nyomon, valószínűleg a számla esedékességétől számított egy héten belül megkapják a fizetést.

8. lépés: Kövesse nyomon a fizetéseket és a pénzforgalmat

A pénzügyi csapatok számára a számlázás azt jelenti, hogy megbízható képet kell tartaniuk a vállalat egészének pénzforgalmáról. Ha egyszerre több tucat ügyfelet és projektet kezel, egyetlen késedelmes számla elmulasztása is hatással lehet a költségvetésre és a bérszámfejtésre.

Ezért válik a ClickUp Dashboards a pénzügyi csapat központi központjává. Egyetlen nézetben egyesíti a számlaadatokat, a fizetési állapotokat és az ügyfelek előzményeit.

A ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja a teljes számlázási munkafolyamatot, bemutatva a számlák valós idejű állapotát, a fizetések nyomon követését és a legfontosabb pénzügyi mutatókat.

Miért támaszkodnak a pénzügyi csapatok a ClickUp Dashboards-ra?

Konszolidált áttekinthetőség: Ahelyett, hogy több táblázatot kellene összehangolnia, az összes számlaállapot (Függőben, Kifizetve, Késedelmes) egy helyen látható.

Pénzforgalom-előrejelzés: A csapatok előre jelezhetik a következő 30, 60 vagy 90 nap bevételeit, hogy megtervezhessék kiadásaikat vagy befektetéseiket.

Teljesítményfigyelés: Azonosítsa, mely ügyfelek vagy projektek késnek rendszeresen a fizetéssel, és ennek megfelelően módosítsa a szerződés feltételeit.

Csapatok közötti együttműködés: A pénzügyi osztály közvetlenül a ClickUp-on belül ellenőrizheti az adatokat a projektmenedzserekkel vagy az ügyfélszolgálattal, így csökken a levelezés mennyisége.

Tippek az ügyfelek professzionális számlázásához

Ezek a számlázási bevált gyakorlatok segítenek abban, hogy gyorsabban megkapja a fizetést, és csökkenti a kellemetlen utánkövetéseket.

1. Nyomon követése az óráinak

A számlázási viták egyik leggyakoribb oka a nem egyértelmű időnyilvántartás. Ha egy ügyfél kérdőjelezi meg a számláját, a leggyorsabb megoldás a problémára, ha rendelkezésre áll egy részletes napló az egyes feladatokra fordított órákról. Ezzel egyúttal betekintést nyerhet abba is, hogy a projektek nyereségesek-e, és mennyi időt fordít nem számlázható munkákra.

Példák:

Az óradíjban számlázó tanácsadó pontosan meg tudja mutatni, hogy az egyes stratégiai megbeszélések mennyi ideig tartottak.

A retainer csomagokat kínáló ügynökségek figyelemmel kísérhetik, hogy a csomagban szereplő óraszámhoz képest nem teljesítenek-e túlzottan.

👀 Tudta? Egy 15 alkalmazottat foglalkoztató ügynökség évente 1,6 millió dollár bevételt veszíthet el az e-mailek és megbeszélések időkövetésének hiánya, valamint a feledékenység miatt.

2. Legyen udvarias a számláinak nyelvezete

A számlán szereplő szavak befolyásolhatják, hogy az ügyfél milyen gyorsan fizet. A durva vagy túlzottan formális megfogalmazás feszültséget okozhat, míg a udvarias, professzionális megfogalmazás fenntartja a jóindulatot, és finoman ösztönzi az ügyfeleket, hogy prioritásként kezeljék a fizetést.

A számla aljára akár egy rövid köszönő üzenetet is hozzáadhat, hogy elősegítse a pozitív ügyfélkapcsolatot.

💡 Profi tipp: Íme néhány udvarias módszer a fizetési kérések megfogalmazására a számlákon: „Kérjük, hogy a fizetést [lejárati dátum] előtt teljesítse. Előre is köszönjük!”

„Köszönjük, hogy haladéktalanul foglalkozik ezzel a számlával.”

„Ha bármilyen kérdése van a részletekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot – örömmel segítünk.”

3. Rendszeres időközönként küldjön fizetési emlékeztetőket

Még a legszervezettebb ügyfelek is néha elmulasztják a határidőket, és emlékeztető nélkül a számlák könnyen elsikkadhatnak. A következetes, strukturált emlékeztetők segítenek abban, hogy gyorsabban megkapja a fizetéseket anélkül, hogy nyaggatónak érezné magát.

Íme egy emlékeztető keretrendszer, amelyet a ClickUp Automations alkalmazásban állíthat be az első és az azt követő számlákhoz:

Időkeret Emlékeztető típus Üzenetpélda 3 nappal az esedékesség előtt Udvari emlékeztető „Csak egy rövid megjegyzés: a 123. számú számla 3 nap múlva esedékes. Kérdés esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.” A fizetési határnapon Kedves figyelmeztetés „Ez egy barátságos emlékeztető, hogy a 123. számú számla ma esedékes. Köszönjük a pontos fizetést.” 7 napos késedelem Erős ösztönzés „Adataink szerint a 123. számú számla még mindig ki nem fizetett. Kérjük, a lehető leghamarabb intézze el a fizetést.” 30 napos késedelem Eskalációs ösztönzés „A 123. számú számla már 30 napja lejárt. Kérjük, erősítse meg a fizetési státuszt, hogy elkerüljük a szolgáltatások zavarát.”

4. Kedvezmény a korai fizetések esetén

Az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy ösztönözze az ügyfeleket a gyorsabb fizetésre, az, ha jutalmazza őket ezért. Ha kis kedvezményt kínál a korai fizetésért, javítja a pénzforgalmát és jó hírnevet szerez magának.

Példák:

„2% kedvezmény, ha a számla dátumától számított 10 napon belül fizet”

„5% kedvezmény, ha a negyedévre előre fizet”

Ez különösen jól működik olyan hosszú távú ügyfeleknél, akik értékelik a rugalmasságot és a kiszámíthatóságot. Noha a bevételek egy kis részét feláldozza, cserébe nyugalmat és gyorsabb hozzáférést kap a készpénzhez.

👀 Tudta? A kisvállalkozások átlagosan 4,1%-os korai fizetési kedvezményt kínálnak . Egy átlagos, körülbelül 10 000 dolláros számla esetén ez számlánként körülbelül 411 dollár megtakarítást jelent .

Búcsút inthet a számlázással kapcsolatos fejfájásoknak a ClickUp segítségével

A számlázás nem szabad, hogy kimerítse az energiáját vagy megterhelje az ügyfélkapcsolatait. Vállalkozóként nem szabad, hogy a ki nem fizetett számlák után rohanjon. Vagy amikor számláz az ügyfeleknek, az utolsó dolog, amit szeretne, az az, hogy időt pazaroljon táblázatokra.

A ClickUp segítségével a számlázás stresszmentes munkafolyamat lesz.

A ClickUp számlasablonjaival, automatizálási funkcióival és irányítópultjaival teljes áttekintést kap a pénzforgalmáról, és biztos lehet abban, hogy minden ügyfélszámla pontos, professzionális és időben elkészül.

Készen áll a számlázási folyamat egyszerűsítésére? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on.