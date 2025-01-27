A 10 legjobb időszámlázási szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

Az idő értékes árucikk, és minden másodperc számít, amikor ügyfeleinek számláz. Itt jönnek képbe az időalapú számlázási szoftverek!

Ha megtalálja az Önnek megfelelő időszámlázási eszközt, könnyebb lesz nyomon követni a számlázható órákat, így racionalizálhatja a munkafolyamatot és javíthatja a jövedelmezőséget. Akár projektmenedzser, akár ügyfélmenedzser, akár bárki más, akinek feladata a munkával töltött idő számlázása az ügyfeleknek, figyeljen ezekre az időmérés szuperhőseire. ?⏲️

Átnéztük a piacot, hogy megtaláljuk a 10 legjobb időszámlázási szoftvert, amelyekkel javíthatja hatékonyságát és növelheti nyereségét.

Készen áll arra, hogy megszabaduljon az ügyfelek számlázásával járó fejfájástól?

Mit kell figyelni az időalapú számlázási szoftvereknél?

A megfelelő idő- és számlázási szoftver kiválasztása jelentősen javíthatja a munkafolyamatot. Kezdje azzal, hogy leszűkíti a választási lehetőségeket az Ön igényeinek megfelelő funkciók keresésével.

Íme néhány fontos funkció, amelyre érdemes figyelni, hogy megtalálja a legjobb időkövető szoftvert magának és vállalkozásának:

Sablonok : Nem csak az órákat kell nyomon követni – olyan eszközt keres, amely több szabad időt biztosít Önnek. Keressen Nem csak az órákat kell nyomon követni – olyan eszközt keres, amely több szabad időt biztosít Önnek. Keressen időgazdálkodási sablonokat , amelyek egyszerűsítik az időbejegyzések és számlák létrehozásának folyamatát.

Rugalmasság: Akár a manuális, akár az automatikus időkövetést (vagy mindkettőt) részesíti előnyben, az óráinak követési módjának rugalmas megválasztása biztosítja a pontosságot anélkül, hogy megzavarná a rutinját.

Elemzés: Keressen olyan opciót, amely részletes jelentéseket és elemzéseket tartalmaz, hogy betekintést nyerjen az időfelhasználásba, Keressen olyan opciót, amely részletes jelentéseket és elemzéseket tartalmaz, hogy betekintést nyerjen az időfelhasználásba, a projektütemezésbe és a költségkezelésbe.

Integrációk : Keressen egy intuitív eszközt, amely integrálható a többi általad használt eszközzel, így mindent egy helyen tudsz összefogni.

Számlázás : Az időalapú számlázás és a számlázás kéz a kézben járnak. Keressen olyan eszközt, amely egyszerűvé teszi az online fizetések elfogadását, és lehetővé teszi számlák létrehozását és elküldését.

Ütemezés: A hatékony munkavállalói ütemezés elengedhetetlen a A hatékony munkavállalói ütemezés elengedhetetlen a projekt ütemtervének betartásához, ezért keressen olyan szoftvert, amely segít a csapat időgazdálkodásában.

A 10 legjobb időalapú számlázási szoftver 2024-ben

A piac tele van innovatív időkövető szoftverekkel kisvállalkozások számára. Ezek az eszközök forradalmasíthatják az időkövetés és -kezelés módját.

Akár a dinamikusabb megközelítés érdekében szeretné kombinálni az időkövető alkalmazását az időgazdálkodási mátrixszal, akár részletes betekintést szeretne nyerni abba, hogy csapata hogyan tölti az idejét, mi segítünk Önnek.

Az AI-alapú betekintéstől az egyszerű be- és kijelentkezési funkciókig ezek az eszközök minden olyan funkcióval rendelkeznek, amelyre szüksége van a sikerhez.

Rögzítse az időt menet közben, vagy adja meg manuálisan a ClickUp időkövető funkciójával.

A ClickUp egy felhőalapú projektmenedzsment eszköz, amely mindenre képes.

Használja a ClickUp Project Time Tracking szolgáltatást a számlázható munkaórák nyomon követéséhez, az ügyfelek számlázásának egyszerűsítéséhez és a költségek nyomon követésének javításához. Indítsa el és állítsa le az időzítőket bármilyen eszközről, adjon hozzá megjegyzéseket az időbejegyzésekhez, adja meg manuálisan az időbejegyzéseket, hozzon létre egyéni munkaidő-nyilvántartásokat, és szinkronizálja más időkövetőket a ClickUp-pal – a lehetőségek végtelenek. ??

A pontos projektköltségvetés és könyvelés érdekében térképezze fel a számlázható feladatokat a ClickUp időgazdálkodási csapatok számára. Testreszabható időjelentésekkel, egyszerű munkaidő-nyilvántartásokkal, mérföldkövekkel, határidők átrendezésével és még sok mással megkönnyítjük az órák rögzítését, az erőforrások elosztását és értékes betekintést nyerhet a projekt ütemtervébe.

A Munkafolyamat nézetben láthatja a csapattagok feladatainak kiosztását és munkaterhelését, így gyorsan áttekintheti az erőforrások elosztását és a lehetséges szűk keresztmetszeteket, hogy hatékonyabbá tegye projektmenedzsmentjét.

Projektmenedzsment funkcióink több ezer előre elkészített automatizálási lehetőséget és sablont tartalmaznak az időigény becsléséhez, a munkavállalók termelékenységének javításához, a méltányos számlázási díjak meghatározásához és még sok máshoz.

Pontos időgazdálkodást szeretne egy együttműködésen alapuló munkakörnyezetben? A ClickUp Services Timesheet sablon segít Önnek. Segítségével nyomon követheti a szolgáltatási órákat és a számlázható időt több projektben is.

A ClickUp Dashboards intuitív, testreszabható, és hatékony projektmenedzsmentre és folyamatoptimalizálásra lett tervezve. Számviteli szoftverrel, valós idejű jelentésekkel, fejlett elemzésekkel és minden mással is rendelkezünk, amire vállalkozásának szüksége van a sikerhez.

A ClickUp legjobb funkciói

Több mint 1000 sablonból álló könyvtár, amely olyan feladatokhoz használható, mint a munkavállalók munkaidő-nyilvántartása, a projektmenedzsment és a könyvelés, időt takarít meg Önnek.

A pontos időkövetési és számlázási funkciók biztosítják, hogy megkapja a szakmai szolgáltatásaiért járó fizetést.

A ClickUp Time Tracker segítségével nyomon követheti a munkával töltött minden percet, így láthatja, hogy az egyes csapattagok hogyan töltötték a napjukat, és gyorsabban feldolgozhatja a munkaidő-nyilvántartások jóváhagyását.

Több mint 1000 eszközzel integrálható – többek között a HubSpot, Microsoft Excel, Slack, Asana, Jira, Trello, Dropbox, Sentry, Harvest és Zapier programokkal –, így a ClickUp-ot a többi technológiai eszközéhez is csatlakoztathatja.

A platformok közötti kompatibilitás az Android és iOS mobilalkalmazásokkal, a Mac, Windows és Linux asztali alkalmazásokkal, valamint a Chrome, Firefox és Edge böngészőbővítményekkel azt jelenti, hogy bármilyen eszközről nyomon követheti az időt.

A ClickUp korlátai

A vélemények szerint egyes felhasználóknak nehézséget okozhat a ClickUp számos funkciójának elsajátítása (de ez ingyenes oktatóanyagokkal és GYIK-kel megoldható).

Nincs valós idejű geofencing funkció a terepen dolgozó csapatok számára.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Vállalkozás: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3900 értékelés)

2. Toggl Track

via Toggl Track

A Toggl Track egy időkövető alkalmazás, amelyet minden méretű csapat számára terveztek, több eszközön történő szinkronizálási funkciókkal. Készítsen ügyfélnek szánt jelentéseket, exportáljon időkártyákat, és szerezzen be jelentéseket, amelyeket e-mailben vagy felhasználóbarát webes linkeken keresztül megoszthat a jobb átláthatóság érdekében.

Használja a Toggl többszintű adatstruktúráját a csapata időkövetésének szervezéséhez, így jelentései mindig készen állnak az ügyfelek számára.

Toggl A legjobb funkciók nyomon követése

A napi napló sablonok , projektmenedzsment sablonok és egyéb előre elkészített dokumentumok segítenek időt megtakarítani a csapatának.

Az időkövetési táblázatok és előrejelzési funkciók megkönnyítik a projekt befejezési dátumának becslését a jelenlegi adatok alapján.

A testreszabható projektek és feladatok megkönnyítik a munka szervezését és a projekt előrehaladásának nyomon követését.

Az elemző eszközök és a termelékenységre vonatkozó betekintés segítségével egy pillanat alatt azonosíthatja a fejlesztésre szoruló területeket.

Toggl Nyomon követési korlátozások

Nincs számlázási vagy könyvelési funkció.

Az ingyenes csomag csak alapvető időkövetési funkciókat kínál, és korlátozza az ügyfelek és projektek számát, amelyeket kezelhet.

Toggl Track árak

Ingyenes

Starter: 10 USD/hó felhasználónként

Prémium: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Toggl Értékelések és vélemények nyomon követése

G2: 4,6/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

3. Clockify

via Clockify

A Clockify egy időszámlázási szoftver, amelyet több csapat és projekt figyelembevételével terveztek. Használja az erőforrás-gazdálkodás javítására, a számlázható idő nyomon követésére és hatékony időgazdálkodási technikák bevezetésére a csapattagok számára.

A Clockify legjobb funkciói

A könyvelési és automatikus számlázási funkciók csökkentik a kis dolgokra fordított időt és javítják az eredményét.

Több mint 80 eszközzel és alkalmazással integrálható, például a Paymo, YouTrack, Asana, Trello, Gmail és Wrike programokkal.

Az alkalmazottak nyomon követési funkciói lehetővé teszik a vezetők számára, hogy áttekintsék a képernyőképeket, a meglátogatott webhelyeket és az alkalmazások használatát, hogy megértsék, hogyan töltik az időt a csapat tagjai.

A részletes jelentések és elemzési funkciók segítenek a csapat tagjainak és a projektmenedzsereknek a heti tevékenységek áttekintésében és a termelékenység javításában.

A Clockify korlátai

Egyes felhasználók véleménye szerint nehéz módosítani a munkaidő-nyilvántartást, ha egy alkalmazott hibát követ el a munkaidő kézi rögzítésekor.

Az ingyenes csomag nem tartalmazza a szabadságok nyomon követésére, az ügyfelek számlázására, a GPS-nyomon követésre és az alkalmazottak beosztásának tervezésére szolgáló fejlett funkciókat.

Clockify árak

Alap: 3,99 USD/hó felhasználónként

Standard: 5,49 USD/hó felhasználónként

Pro : 7,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 11,99 USD/hó felhasználónként

Clockify értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4700 értékelés)

4. HoneyBook

via HoneyBook

A HoneyBook egy all-in-one ügyfélkezelő szoftver, amely olyan funkciókkal rendelkezik, mint a számlázás, a projektmenedzsment és az időkövetés. Használhatja költségek kezelésére, időbejegyzések automatizálására, a feladatkezelés javítására és részletes jelentések készítésére is, ami segíthet javítani az eredményét. ?

A HoneyBook legjobb funkciói

Az automatizálási funkciók lehetővé teszik, hogy a találkozók ütemezését, a számlázást és a nyomon követő e-maileket automatizálja.

A sablonok és az előre elkészített űrlapok megkönnyítik a pontos munkaidő-nyilvántartások készítését, az ügyfelekkel való kommunikációt és a munkavállalók termelékenységének javítását.

A jelentéskészítési funkciók olyan betekintést nyújtanak, amelyek segítenek elemezni az óradíjakat, megérteni az ügyfelek elégedettségét és javítani az üzleti teljesítményt.

Az alkalmazás integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Gmail, a QuickBooks, a Zapier, a Calendly és a Zoom.

A HoneyBook korlátai

A felhasználók nem tudnak fizetéseket feldolgozni személyes PayPal-, Venmo-, Stripe- stb. számlákon keresztül.

Egyes vélemények szerint szükség van a számlák testreszabására, hogy a pontos ügyfélszámlázáshoz hozzáadhatóak legyenek a hitelkártya-díjak.

HoneyBook árak

Starter: 19 USD/hó felhasználónként

Essentials: 39 USD/hó felhasználónként

Prémium: 79 USD/hó felhasználónként

HoneyBook értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

5. Wave Accounting

via Wave Accounting

A Wave Accounting egy felhőalapú eszköz, amelyet kisvállalkozások pénzügyi menedzsmentjéhez terveztek. Időkövetési funkciói segítenek meghatározni a becsült munkaidőt és biztosítják a pontos időjelentéseket. Ez az eszköz csökkenti a fizetések feldolgozásához, a bérszámfejtéshez, a számlázáshoz és a könyveléshez szükséges adatbevitel mennyiségét, így Ön a fontosabb dolgokra koncentrálhat.

A Wave Accounting legjobb funkciói

Képes több pénznemmel is dolgozni és azokat elfogadni, így biztosítva a zökkenőmentes nemzetközi üzleti tevékenységet.

Miután manuálisan beírta az alkalmazottak óráit a munkaidő-nyilvántartásba, használhatja az automatikus havi bérszámfejtési funkciót.

A robusztus számlázási funkciók testreszabható sablonokkal és pontos fizetési nyomon követéssel rendelkeznek.

A Wave integrálódik olyan fizetési feldolgozókkal, mint a PayPal és a Stripe, hogy megkönnyítse az ügyfelektől érkező online fizetések elfogadását.

A Wave Accounting korlátai

Az összes funkcióhoz való hozzáféréshez több díjat kell fizetnie, és több különböző csomagra kell feliratkoznia.

Egyes felhasználói vélemények lassú válaszidőkről számolnak be az ügyfélszolgálat részéről.

Wave Accounting árak

Számlázás : Ingyenes

Könyvelés: Ingyenes

Fizetések: 1–3,4% díj tranzakciónként

Mobil nyugták: 8 USD/hó

Bérszámfejtés: 40 USD/hó

Tanácsadók: 149 USD/hó

Wave Accounting értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

6. TimeCamp

via TimeCamp

A TimeCamp egy felhőalapú időszámlázási szoftver, amely segít nyomon követni és optimalizálni a munkanapjait a termelékenység és a felelősségre vonhatóság javítása érdekében. Robusztus funkciói, mint például a jelenléti menedzsment, a rugalmas számlázási díjak, a költségvetés és az átfogó időjelentések, hasznosak lehetnek mind a helyszíni, mind az otthoni munkavégzéssel foglalkozó csapatok számára.

A TimeCamp legjobb funkciói

Az alkalmazás nyomon követi a csapatok számlázható óráit és automatizálja a számlázást, hogy biztosítsa a pontosságot és a szabályoknak való megfelelést.

A kioszk funkció egyszerű be- és kijelentkezési lehetőséget biztosít a helyszínen és a terepen dolgozók számára.

Az ingyenes csomagban korlátlan számú felhasználó, projekt és feladat szerepel, ami ideális kisvállalkozások és vállalkozók számára.

Integrálható olyan népszerű üzleti eszközökkel, mint a Gmail, az Asana és a ClickUp (ez mi vagyunk!).

A TimeCamp korlátai

Az ingyenes csomag nem biztosít hozzáférést a fejlett funkciókhoz, és nem minden projektmenedzser számára lehet hasznos.

A vélemények szerint az alkalmazás felületét frissíteni kellene, hogy kijavítsák a nehézkes funkciókat és lerövidítsék a tanulási görbét.

TimeCamp árak

Ingyenes

Starter: 3,99 USD/hó felhasználónként

Alap: 6,99 USD/hó felhasználónként

Pro : 10,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClockShark értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

7. ClockShark

via ClockShark

A ClockShark egy időszámlázási szoftver, amely mobil munkavállalóknak és távoli alkalmazottaknak szól. Fejlett funkciókkal rendelkezik, mint például GPS-alapú időkövetés, szabadságkérelmek és mobil eszközökön történő be- és kijelentkezés.

A ClockShark legjobb funkciói

Az egyes projektek időkövetése segít a nagy csapatok esetében a pontos ügyfélszámlázásban és műszakbeosztásban.

A QuickBooks és Xero népszerű bérszámfejtő platformokkal való integráció egyszerűsíti a könyvelést és a számvitelt.

A be- és kijelentkezési emlékeztetők és a geofencing funkciók segítenek az alkalmazottaknak a pontos munkaidő-nyilvántartásban.

A csapat tagjai használhatják a mobil eszközökön található időmérőt, vagy megoszthatják a táblagépes kioszkot.

A ClockShark korlátai

A felhasználók arról számolnak be, hogy nehézséget okoz a különböző feladatok és projektek óradíjainak testreszabása, ami számlázási késedelmeket eredményez.

Az alkalmazottak kikapcsolhatják a GPS-követést, ami egyes felhasználók szerint pontatlan időkövetéshez vezet.

ClockShark árak

Standard: 20 USD/hó alapdíj plusz 8 USD/hó felhasználónként

Pro: 40 USD/hó alapdíj plusz 10 USD/hó felhasználónként

ClockShark értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

8. TrackingTime

via TrackingTime

A TrackingTime egy időszámlázási szoftver, amely segít a projektmenedzsmentben, a termelékenységben és a költségvetés elkészítésében. Freelancerek és projektmenedzserek számára készült, akiknek meg kell tervezniük és nyomon kell követniük a munkát, azonosítaniuk kell az ütközéseket, és pontos adatokat kell szolgáltatniuk a munkavállalók jelenlétéről és a számlázható/nem számlázható órákról.

A TrackingTime legjobb funkciói

Az alkalmazás lehetővé teszi több feladat létrehozását, az egyes feladatokra fordított idő nyomon követését, az időbecslések beállítását és részletes jelentések létrehozását a teljesítmény elemzéséhez.

Az időmérő óra segítségével nyomon követheti és rögzítheti a munkaidőt, így pontosabb számlázást és nagyobb átláthatóságot biztosíthat ügyfeleinek.

A testreszabható beállítások, a számlázható díjak és az emlékeztetők segítenek időt megtakarítani és mindenkit a terv szerint haladni.

A Trello, Asana és Slack eszközökkel való integrációk segítségével könnyedén nyomon követheti ütemtervét és kezelheti munkaterhelését.

A TrackingTime korlátai

Egyes vélemények szerint a szoftver megtanulása meglehetősen nehéz, ami megnehezítheti az új felhasználók számára a platform használatának megkezdését.

Egyes vélemények szerint a mobilalkalmazás lassú betöltési idővel, összeomlásokkal és hibákkal küzdhet.

TrackingTime árak

Ingyenes

Pro : 7 USD/hó felhasználónként

Vállalkozás: 12 USD/hó felhasználónként

TrackingTime értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

9. RescueTime

via RescueTime

A RescueTime egy termelékenységi és időkövető eszköz, amelyet szabadúszók és egyéni szakemberek számára fejlesztettek ki. Nyomon követi a feladatok időtartamát és az egyes webhelyeken és alkalmazásokban eltöltött időt, és átfogó jelentéseket készít, amelyekből egy pillanat alatt áttekintheti, hogyan tölti az idejét.

A RescueTime legjobb funkciói

Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy korlátozza a figyelmet elterelő webhelyek és alkalmazások hozzáférését, így javítva a koncentrációt munkaidőben ? ✨

A célkitűzés és az időjelentés funkciók segítségével megnézheti, hogyan használhatja ki hatékonyabban az idejét.

A részletes időnaplók megkönnyítik az átlátható ügyfélszámlázást és a pontos számlázást.

Az olyan eszközökkel való integráció, mint a Slack és a Google Naptár, segít a munkafolyamatok szervezésében és javítja az együttműködést.

A RescueTime korlátai

Hiányoznak belőle néhány olyan fejlett funkciók, amelyek más, vállalkozások és ügynökségek számára készült időszámlázási szoftverekben megtalálhatók.

A vélemények szerint az alkalmazás elavult felülettel rendelkezik, amelynek navigálása néha kihívást jelent.

RescueTime árak

RescueTime Lite: Ingyenes

RescueTime: 6,50 USD+/hó

RescueTime értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

10. ClickTime

via ClickTime

A ClickTime egy felhőalapú időszámlázási szoftver, amely költségkezelési és költségvetési funkciókkal rendelkezik a jobb projektmenedzsment érdekében. Használja a csapat időének hatékony nyomon követésére, a projektköltségek figyelemmel kísérésére, pontos számlák készítésére és az ügyfelek számlázására.

A ClickTime legjobb funkciói

Az óra segítségével nyomon követheti, mennyi időt töltött el bizonyos feladatokkal és projektekkel, így javíthatja az erőforrás-gazdálkodást és biztosíthatja, hogy a projektek minden alkalommal időben befejeződjenek.

A jövedelmezőség-előrejelzés és a részletes jelentéskészítési funkciók segítenek megalapozott döntéseket hozni és javítani vállalkozása eredményességét.

A költségkezelési funkció lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy költségeiket és bizonylataikat jóváhagyásra és visszatérítésre benyújtsák.

A Salesforce, Sage, Slack és Dropbox platformokkal való integráció időt takarít meg és egységesíti a munkaerőt.

A ClickTime korlátai

A mobilalkalmazásból hiányoznak a desktop alkalmazásban elérhető néhány fejlett funkciók.

Egyes felhasználói vélemények szerint szükség van egy frissített alkalmazás felületre, amely több felhasználóbarát funkcióval rendelkezik.

ClickTime árak

Starter: 10 USD/hó felhasználónként

Csapat: 13 USD/hó felhasználónként

Premier: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickTime értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Maximalizálja a számlázható órákat

Ezeknek az eszközöknek a segítségével egyszerűsítheti az időkövetési folyamatokat, és megalapozhatja a tájékozott döntéshozatalt, a stratégiai tervezést és a jövedelmezőbb üzleti tevékenységet. ??

Üdvözölje az új sikereket és a több szabadidőt. Regisztráljon a ClickUp-ra – ingyenes!