Ingyenes videótervezési sablonok, amelyekkel profi módon szervezheti felvételeit

A felvétel lehet, hogy tökéletes, de nem láthatja a lencse mögött zajló zűrzavart – mindenhol kábelek, percenként változó tervek, és valaki, aki egy eltűnt forgatókönyv miatt kiabál.
Mivel manapság a videomarketingesek 73%-a készít olyan tartalmakat, mint a magyarázó videók, a gyors, kifinomult vizuális elemek iránti igény nagyobb, mint valaha. De ez a minőség nem varázsütésre jön létre a forgatáson; az intelligens előkészítéssel kezdődik.
A produkcióban az egyik leginkább alulértékelt eszköz a videótervezési sablon (természetesen a kamera mellett). Nézzük meg az egyszerű, ingyenes videótervezési sablonokat, amelyek segítenek a felvételek strukturálásában anélkül, hogy túlbonyolítanák a dolgokat.
Akár egyedül dolgozik, akár egy csapatot vezet, ezek az ingyenes videótervezési sablonok segítenek Önnek a szervezettségben és a felkészültségben, hogy bármilyen helyzetben is találja magát a forgatás során.
Mik azok a videótervezési sablonok?
A videótervezési sablonok segítenek a videóprodukció szervezésében és kezelésében. Felvázolják mindazt, amire a projektnek szüksége van ahhoz, hogy a videó életre keljen – például a forgatókönyvet, a felvételi listát, a produkciós ütemtervet és a stáb feladatait.
Tekintse ezeket a sablonokat a sikeres produkció tervének. YouTube-videó, hirdetés vagy teljes körű produkció készítésekor ezek a sablonok segítik a dolgok szervezését és biztosítják, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.
A storyboardoktól a forgatási ütemtervekig, minden igényt kielégítő sablonok állnak rendelkezésre. Időt takarítanak meg, csökkentik a stresszt, és segítenek a forgatás zökkenőmentesebb lebonyolításában az elejétől a végéig. Ha tehát elege van a last minute káoszból, egy jó, ingyenes sablon lesz az új legjobb barátja.
Mi jellemzi egy jó videótervezési sablont?
A jó videótervezési sablon világos, áttekinthető és könnyen használható. Lefed minden lényeges szempontot a videotartalom-gyártás során, például a forgatókönyvet, a felvételi listát, az ütemtervet és a stáb feladatait.
- Részletes gyártási ütemterv: Átfogó idővonalat tartalmaz, és különböző videótípusokhoz (pl. rövid közösségi média bejegyzések, teljes hosszúságú filmek) testreszabható.
- Meghatározza a szerepeket minden csapattag számára
- Helyet biztosít a felszerelések, kellékek és forgatási helyszínek nyomon követéséhez.
- Tiszta sablontervezés, amely egyszerű és felhasználóbarát. Könnyen frissíthető legyen, és vizuálisan is egyértelmű, hogy elkerülhető legyen a zavar a gyártás során.
- Megosztható dokumentum, amely a csapat összehangolásának és kommunikációjának központjaként működik. Javítja az együttműködést, hogy biztosítsa a zökkenőmentes, professzionális videóprodukciót.
17 videótervezési sablon
Készen áll a videóforgatás megtervezésére?
Összegyűjtöttük kedvenc ingyenes videótervezési sablonjainkat. Mindegyik tartalmaz kulcsfontosságú szakaszokat, elengedhetetlen elemeket és beépített rugalmasságot, hogy bármilyen nagy vagy kicsi projekthez illeszkedjen.
Mielőtt a fények, a kamera, mi tervezünk!
1. ClickUp videóprodukciós sablon
A videoprojektek kaotikusak lehetnek, az ötletek mindenfelé repülnek, a határidők csúsznak, és a munka szétszórtan zajlik. Itt jön jól a ClickUp videóprodukciós sablon. A feladatokat, a határidőket és a csapat frissítéseit egy áttekinthető, könnyen navigálható felületen szervezi.
Tekintse úgy, mint beépített videóprodukciós asszisztensét. Világosan felvázolja a folyamatot a csapat számára, az ötleteléstől a végső szerkesztésig. Segít a tervhez tartani magát, szinkronban maradni és élvezni a kreatív folyamatot.
A sablon legfontosabb funkciói:
- Kövesse nyomon az előrehaladást olyan egyéni állapotok segítségével, mint „Forgatókönyv”, „Forgatás”, „Felülvizsgálat” és „Végső vágás”.
- A beépített határidők, prioritások és függőségek segítségével rendeljen hozzá feladatokat.
- Vizualizálja az idővonalát a ClickUp naptár, az idővonal nézetek és a ClickUp Gantt-diagram segítségével.
- Valós időben együttműködhet a feladatkommentekkel, a ClickUp Docs-szal és a Whiteboards-szal.
- Testreszabhatja a sablont egyéni mezők, címkék és hatékony automatizálások segítségével.
🔑 Ideális: Csapatok vagy alkotók számára, akiknek központi helyre van szükségük a videoprojektek hatékony kezeléséhez.
🪄 Bónusz tipp: A ClickUp videóprodukciós sablon és a ClickUp Brain használata olyan, mintha egy plusz segítő kezet kapna a csapatához. Tegyük fel, hogy éppen a következő videóprojektjét készíti – csak nyissa meg a „YouTube-forgatókönyv – 5. rész” feladatot, és kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy készítsen egy gyors vázlatot a korábbi részek alapján. Íme egy példa a Trónok harca sorozatból!
2. ClickUp videóprodukciós ütemterv sablon
A kreativitáson túl a videoprojekteknek struktúrára is szükségük van. A ClickUp videóprodukciós ütemterv sablonja pedig az Ön titkos fegyvere. Ezzel világos, időalapú áttekintést kap a produkciós munkafolyamatról. A forgatókönyvírástól a posztprodukcióig minden feladat, tag és határidő világosan, testreszabható ütemtervben jelenik meg.
Ezzel biztosíthatja a csapat tagjai közötti kapcsolattartást és a forgatás zökkenőmentes lebonyolítását. Ráadásul a megosztott névjegyzék segítségével gyorsan elérheti a megfelelő személyt, ha a produkció közben problémák merülnek fel.
A sablon legfontosabb elemei a következőkben segítenek:
- Készítsen részletes produkciós ütemterveket a drag-and-drop Timeline és Gantt nézetek segítségével.
- A forgatási dátumok vagy a határidők változása esetén azonnal módosítsa az ütemtervet.
- Nagyítson vagy kicsinyítsen a naptárán, hogy napról napra vagy több hétre előre tervezhessen.
🔑 Ideális: Alkotók, videóprodukciós csapatok és menedzserek számára, akiknek szükségük van egy terv vizualizálására, hogy projektjeik a terv szerint haladjanak.
🪄 Barátságos tipp: Rögzítsen és osszon meg gyors képernyővideókat a ClickUp Clips segítségével, hogy megmagyarázza a tervezési döntéseket vagy visszajelzést adjon anélkül, hogy bármit is be kellene gépelnie.
📖 Olvassa el még: Hogyan használjuk a trendfigyelést (példákkal)
3. ClickUp YouTube videóprodukciós sablon
Gyorsan halad a projektjavaslattól a kivitelezésig? A ClickUp YouTube videóprodukciós sablonja úgy lett kialakítva, hogy a teljes videóprodukciós folyamatot megszervezze, az elejétől a végéig. Ez a sablon egyszerűsíti a feladatkezelést testreszabható produkciós munkafolyamatokkal, biztosítva a zökkenőmentes együttműködést és a következetes eredményeket.
A sablon kezdőbarát, így mindenki bevonható a munkába, a gyakornokoktól a projektvezetőkig, hogy a határidők betartása biztosítva legyen.
A sablon segítségével a következőket teheti:
- Rendezze a feladatokat szakaszokba, például „Koncepció”, „Szerkesztés” és „Végleges közzététel”.
- Személyre szabhatja a sablont olyan mezőkkel, mint „Forgatókönyvíró”, „Videó címe” és „Kulcsszavak”.
- Osztja ki a feladatokat, állítsa be a prioritásokat, és használja a megjegyzéseket a csapat kommunikációjának javítására.
🔑 Ideális YouTube-alkotók, produkciós csapatok és ügynökségek számára, akik szeretnék megszervezni a videóprodukciós folyamatot és javítani a csapat együttműködését.
👀 Tudta? A YouTube havi szinten több mint 2,7 milliárd aktív felhasználóval büszkélkedhet, ezzel a Google után a második leglátogatottabb weboldal világszerte. Ez a hatalmas felhasználói bázis aláhúzza a platform páratlan elérését és befolyását a digitális világban.
4. ClickUp YouTube tervezési és gyártási sablon
A következetes YouTube-ütemterv betartása néha nyomasztó lehet. Az ötletek halmozódnak, a határidők elcsúsznak, és a tartalom megakad a gyártás során. A ClickUp YouTube tervezési és gyártási sablon segít rendet teremteni a káoszban.
Ez egyértelmű módszert kínál a tervezési folyamat, a gyártás és a videókezelés strukturálására, így Ön a kreatív munkára koncentrálhat. Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:
- Használjon egy központi helyet az ötletek kidolgozásához, a videókoncepciók kategorizálásához és fontossági sorrendbe állításához.
- Osztja ki a feladatokat a csapat tagjai között, állítsa be a határidőket, és kövesse nyomon a hozzájárulásokat.
- Integráljon elemző eszközöket a videók teljesítményének értékeléséhez.
- Készítsen és hajtson végre promóciós terveket, beleértve a közösségi média kampányokat és együttműködéseket, hogy maximalizálja a videó elérhetőségét.
🔑 Ideális: YouTube-alkotók, produkciós cégek és ügynökségek számára, akik optimalizálni szeretnék videóprodukciós munkafolyamatukat és javítani szeretnék az együttműködést.
💡 Profi tipp: Használja fel YouTube-forgatókönyvét közösségi média bejegyzésekhez, blogbevezetőhöz vagy podcast-előzetesekhez. Egy jó tervezési sablon segítségével egy videó több tartalmat is táplálhat, különösebb erőfeszítés nélkül. Ne felejtse el feljegyezni a jövőbeli projektjeihez kapcsolódó ötleteit, amíg az inspiráció még friss.
5. ClickUp YouTube miniatűr sablon
Gyakran érzed úgy, hogy a miniatűrök tervezése több időt vesz igénybe, mint a videó szerkesztése? A ClickUp YouTube miniatűr sablon segít jobban megszervezni ezt a folyamatot. Világos, szervezett módszert kínál a miniatűrök tervezéséhez, kialakításához és kezeléséhez, így azok egységesek, szemet gyönyörködtetőek és könnyen elkészíthetők lesznek.
Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Használja az „Elvégzendő”, „Folyamatban” és „Befejezve” egyéni állapotokat az egyes miniatűrök előrehaladásának nyomon követéséhez.
- Használjon különböző egyéni mezőket, például „Kisméretű kép jóváhagyása”, „Tervező” és „Tervezési előrehaladás”, hogy minden kisméretű képpel kapcsolatos fontos információt tárolhasson.
- Négy nézet áll rendelkezésre: „Miniatűr összefoglaló”, „Miniatűr lista”, „Bevezető útmutató” és „Produkciós tábla”, amelyek segítségével az információk rendezettek és könnyen hozzáférhetők maradnak.
🔑 Ideális: YouTube-alkotók, videomarketing-csapatok és tervező szakemberek számára, akik optimalizálni szeretnék a miniatűrök létrehozásának munkafolyamatát és növelni szeretnék a márka ismertségét.
👀 Tudta? A legnépszerűbb YouTube-videók 90%-a egyedi miniatűröket használ. Egy vonzó miniatűr jelentősen növelheti videója láthatóságát és népszerűségét.
6. ClickUp YouTube-tartalomterv-sablon
A videóötletek utolsó pillanatban történő keresése lassíthatja az egész tartalomtervet és a kreativitást. A ClickUp YouTube-tartalomterv-sablon enyhíti ezt a nyomást azzal, hogy világos, szervezett módot kínál a YouTube-tartalom előzetes tervezésére, nyomon követésére és kezelésére.
A sablon célja, hogy segítsen betartani a határidőket és egy könnyen használható munkaterületen tartsa össze ötleteit.
Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Hozzáférhet különböző nézetekhez, például naptárhoz, listához és táblához, hogy minden információt rendszerezve tárolhasson.
- Használja ki az olyan hatékony funkciókat, mint az időkövetés, a címkék és a függőségi figyelmeztetések, hogy kezelje tartalomkészítési folyamatát.
- Az egyéni mezők segítségével hozzáadhatja és nyomon követheti a legfontosabb tartalommarketing KPI-ket, mint például a megtekintések száma, a nézettségi idő és az elkötelezettség.
🔑 Ideális: YouTube-alkotók, tartalommarketing-csapatok és stratégák számára, akik optimalizálni szeretnék tartalomtervezési munkafolyamatukat és következetes közzétételi ütemtervet szeretnének fenntartani.
🧠 Érdekesség: Néhány YouTuber egy egész évadot forgat le egyetlen hétvégén – mert semmi sem fejezi ki jobban a „tartalomstratégiát”, mint egy 48 órás, koffeinnel felturbózott maraton! Egy alkotó még négy videót is sikerült leforgatnia mindössze három óra alatt!
7. ClickUp YouTube-sablon
A kiváló YouTube-tartalom létrehozásához nem elég csak megnyomni a felvétel gombot – alapos tervezés, kiterjedt koordináció és átlátható munkafolyamat szükséges. A ClickUp YouTube-sablon segítségével mindezt egy szervezett felületen kezelheti.
A testreszabható munkafolyamatok és a beépített együttműködési eszközök segítségével tartalomkészítési folyamata zökkenőmentes, hatékony és stresszmentes lesz. Ez a következőket segíti:
- Használja az „Nyitott”, „Megbeszélés alatt”, „Végleges” és „Elutasítva” egyéni állapotokat, hogy nyomon követhesse az egyes videók útját a koncepciótól a közzétételig.
- Használjon egyéni mezőket, például „Lejátszási lista”, „Filmezve”, „Közzétételi állapot”, „Kategória” és „URL”, hogy kezelje és kategorizálja videóit.
- Különböző nézetek, például „ClickTips lejátszási lista”, „20 videó”, „Feltöltési ütemterv” és „Lista nézet” segítségével szervezheti és nyomon követheti tartalomcsatornáját.
🔑 Ideális: YouTube-alkotók és marketingcsapatok számára, akiknek strukturált módszerre van szükségük a videóprodukciós munkafolyamatok kezeléséhez, miközben a határidők és a tartalmi stratégiák kidolgozásában is együttműködnek.
💡 Profi tipp: Mindig foglaljon bele cselekvésre ösztönző felhívást (CTA) a videóterveibe, például kérje meg a nézőket, hogy lájkolják, iratkozzanak fel vagy kommenteljenek. Ezeket a CTA-kat előre megírhatja a sablonba, hogy forgatás közben könnyen hivatkozhasson rájuk.
8. ClickUp videóprodukciós számlasablon
A forgatás befejezése, a vágás véglegesítése és a végső változat elküldése csak a kezdet. Most jön a kevésbé szórakoztató rész: egy értelmes számla elkészítése. A ClickUp videóprodukciós számlasablonja kiküszöböli a számlázás bizonytalanságait, és segít abban, hogy gyorsabban megkapja a fizetést, anélkül, hogy az utolsó pillanatban kapkodnia kellene.
Kifejezetten videós szakemberek számára készült, így minden szakasz az Ön nyelvén szól. A sablon legfontosabb elemei lehetővé teszik az alábbiakat:
- Automatikusan számolja ki a forgatási napok, a szerkesztési órák, a felszerelés bérleti díja és egyéb költségek összegét.
- Ossza fel a szolgáltatásokat előkészítés, gyártás és utómunka szakaszokra.
- Használjon intelligens címkéket a számlák állapotának nyomon követéséhez, például „Elküldve”, „Kifizetve” vagy „Késedelmes”.
- Másolja a sablonokat a folyamatos ügyfelek vagy az ismétlődő munkák számára.
🔑 Ideális: Freelance videósok, videószerkesztők és produkciós csapatok számára, akik egyszerű, megismételhető módszert keresnek minden projekt szakaszának számlázásához.
Rehab M., egy kisvállalat előkészítési vezetője így nyilatkozik:
Amit szintén nagyon szeretek, az az, hogy a napi feladataim nagy részét automatizálhatom. A videóprodukció bonyolult folyamat, amelyben több ember vesz részt a folyamat különböző szakaszaiban, több körben történik a felülvizsgálat, és minden egyes eredménynek megvan a maga határideje. A ClickUp automatizálási funkcióival mindezt egyszerűsíthetem, és mindent a terv szerint haladhatok... Az egyik legfontosabb dolog, amiben segít nekünk, az a projektek költségeinek kiszámítása. Fő költségünk a HR, és az időkövetési funkció segítségével az összes résztvevő bejegyzéseinek összevonásával meg tudjuk állapítani a projekt teljes költségét. Azáltal, hogy különböző listákat állíthatunk be egy mappán belül, a projekt költségét is fel tudjuk bontani a különböző szakaszokra (amelyeket a lista képvisel).
Amit szintén nagyon szeretek, az az, hogy a napi feladataim nagy részét automatizálhatom. A videóprodukció bonyolult folyamat, amelyben több ember vesz részt a folyamat különböző szakaszaiban, több körben történik a felülvizsgálat, és minden egyes eredménynek megvan a maga határideje. A ClickUp automatizálási funkcióival mindezt egyszerűsíthetem, és mindent a terv szerint haladhatok... Az egyik legfontosabb dolog, amiben segít nekünk, az a projektek költségeinek kiszámítása. Fő költségünk a HR, és az időkövetési funkció segítségével az összes résztvevő bejegyzéseinek összevonásával meg tudjuk állapítani a projekt teljes költségét. Azáltal, hogy különböző listákat állíthatunk be egy mappán belül, a projekt költségét is fel tudjuk bontani a különböző szakaszokra (amelyeket a lista képvisel).
9. ClickUp videó/audio podcast készítési sablon
A podcastok kezelése gyorsan intenzívvé válhat. A vendégek megkeresése, az ütemezés és az egyes epizódok előrehaladásának nyomon követése között könnyű elveszíteni a tisztánlátást, ha nincs strukturált rendszer.
A ClickUp videó/audio podcast-gyártási sablon segít rendet teremteni a folyamatban. Az egyszerű gyártási munkafolyamat és a könnyen használható elrendezésnek köszönhetően mindig tudni fogja, mi készült el, mi a következő lépés, és ki mit csinál, így az epizódok kaotikus helyzetek nélkül haladnak előre.
Ez a sablon segít:
- Szervezze meg a vendégek által beküldött anyagokat, az ütemtervet és a kívánságlistát egy helyen.
- Tervezze meg vizuálisan a kiadási ütemtervét a beépített naptárnézetek segítségével.
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat, például az eszközök összegyűjtésére vagy az állapotfrissítésekre vonatkozó emlékeztetőket.
🔑 Ideális: Podcast-készítőknek, akik házon belül kezelik a vendégek lefoglalását, a tervezést és a gyártási folyamatot, és egyszerű, megbízható rendszert szeretnének, hogy minden epizódot kézben tartsanak.
🧠 Érdekes tény: Jeremy Pope, a sokoldalú színész és énekes, a szekrényében rögzíti zenéit. Annak ellenére, hogy a szekrényben néha öltönyök és parókák hevernek, ez szolgál neki felvételi stúdióként.
10. ClickUp grafikai tervezési sablon
A tervezési projektek gyorsan felhalmozódhatnak, különösen akkor, ha a visszajelzéseket, fájlokat és határidőket át kell kutatni. Világos rendszer nélkül nehéz minden folyamatot zökkenőmentesen tartani.
A ClickUp grafikai tervezési sablonja rendszerezi a kreatív folyamatot. Segít minden lépés kezelésében, a felvételi űrlapoktól a javításokig és a végleges jóváhagyásokig, anélkül, hogy oda-vissza kaotikus helyzetek alakulnának ki.
A legfontosabb funkciók lehetővé teszik az alábbiakat:
- Szervezze meg munkafolyamatát a briefek, vázlatok, felülvizsgálatok és leadások számára készített szakaszokkal.
- Központosítsa az egész projekt részleteit, kreatív eszközeit és visszajelzéseit egy munkaterületen.
- Testreszabhatja a feladatok állapotát és mezőit, hogy azok illeszkedjenek a tervezési folyamatához.
- Valós idejű megjegyzések és ellenőrző eszközök segítségével működjön együtt ügyfeleivel és csapattagjaival.
🔑 Ideális: Freelance tervezők vagy házon belüli kreatív csapatok számára, akik tiszta, szervezett rendszert szeretnének a projektek előrehaladásának biztosításához.
💡 Profi tipp: Unod már, hogy hosszú e-mailekben magyarázod el a tervezési változtatásokat? Használd a ClickUp Clips alkalmazást rövid videók rögzítésére, amelyekben áttekinted a módosítási folyamatot. Ez sokkal gyorsabb, mint mindent leírni, és segít elkerülni a félreértéseket. Ráadásul ügyfeleid vagy csapattársaid bármikor visszanézhetik a videót.
11. ClickUp storyboard sablon
Ha különböző eszközökön vagy platformokon próbálja rendszerezni a storyboardját, az zavarhoz és részletek kihagyásához vezethet. A ClickUp Storyboard Template megoldja ezt a problémát azzal, hogy egyetlen, központi Whiteboard teret biztosít a kreatív projektjeinek hibátlan vizualizálásához, tervezéséhez és nyomon követéséhez.
Ez lehetővé teszi a jelenetek átrendezését, remixelését és életre keltését. És a legjobb az egészben? A ClickUp együttműködési funkciójával csapata a világ bármely pontjáról közösen dolgozhat a projekten.
Ez a sablon segít:
- Rendezze el vizuális eszközeit és ötleteit egy könnyen hozzáférhető helyen.
- Dolgozzon együtt a csapattagokkal valós időben, ossza meg velük visszajelzéseit és végezzen szerkesztéseket.
- Kövesse nyomon az egyes jelenetek előrehaladását, és szükség esetén módosítsa az ütemtervet.
🔑 Ideális: Kreatív film-, játékfejlesztő és marketingcsapatok számára, akik szervezett módszert keresnek a storyboard-készítési folyamatuk kezeléséhez.
12. ClickUp tartalomnaptár sablon
Több tartalmat kezel különböző csatornákon? Ez olyan, mint egy kényes tánc, amelyben egyszerre tucatnyi mozgó elemet kell egyensúlyban tartani. A ClickUp tartalomnaptár-sablon szervezi a tartalom-pipeline-t, mindent egy helyen tartva, így csapata összehangoltan és a határidőkre koncentrálva dolgozhat.
Ez a sablon megkönnyíti a tartalom tervezését, létrehozását és ütemezését, biztosítva az egységességet és a határidőre történő teljesítést.
A legfontosabb funkciók:
- Kövesse nyomon a határidőket és a közelgő bejegyzéseket a ClickUp naptár nézetével.
- Valós időben együttműködhet a visszajelzések és jóváhagyási funkciók segítségével.
- Testreszabhatja a munkafolyamatokat, hogy azok illeszkedjenek a tartalomkészítési folyamatához.
🔑 Ideális: marketingcsapatok, közösségi média menedzserek és tartalomkészítők számára, akik strukturált tartalomtervezési és -közzétételi megközelítést keresnek.
📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 30%-a tartja be a meghatározott munkaidőt, de 27%-uk rendszeresen túlórázik, 19%-uknak pedig egyáltalán nincs meghatározott munkaideje. Ha a munka kiszámíthatatlan, hogyan lehet igazán leállítani az órát?
A ClickUp Naptár automatizált feladatütemezése még a legmegbízhatatlanabb ütemtervekbe is több rendszert vihet. Tervezze meg a hetét, állítson be szigorú munkaidőt, és automatizálja a kijelentkezésre figyelmeztető emlékeztetőket – mert az idejét Önnek kell irányítania!
📖 Olvassa el még: Hogyan írjunk hatékony ajánlattételi felhívást: tippek, sablonok és valós ajánlattételi felhívások példái
13. ClickUp tartalomterv-sablon
Tartalomkáosz? Nem az Ön felügyelete alatt. A ClickUp tartalomtervezési sablon egy áttekinthető felületet biztosít a marketingcsapatok számára a stratégia kidolgozásához, a feladatok kiosztásához és a határidők nyomon követéséhez – anélkül, hogy felesleges oda-vissza levelezésbe kellene bocsátkozniuk.
Akár blogötleteket gyűjt, javaslatokat kezel, visszajelzéseket kezel vagy elemzéseket vizsgál, a ClickUp for Marketing Project Management Teams mindent összekapcsol. Alakítsa át az átfogó terveket megvalósítható lépésekké, vonja be az érdekelt feleket megjegyzésekkel, és kövesse nyomon a teljesítményt valós időben – mindezt egy helyen.
Nincs többé ugrálás a dokumentumok, e-mailek és táblázatok között. Csak szervezett, márkájához illeszkedő tartalomkészítés a célközönség számára. Ez a sablon segít Önnek:
- Bontsa fel a tartalomkészítési folyamatot kisebb, kezelhető feladatokra, és ossza ki azokat a csapat tagjai között.
- Használja az egyéni nézeteket, például a tartalomnaptárt és a jóváhagyási táblát a munkafolyamat szervezéséhez.
- Adjon hozzá egyéni mezőket, például író, kulcsszavak és tartalomtípus, hogy jobban nyomon követhesse a munkát.
🔑 Ideális: tartalomkészítők, marketingesek és csapatok számára, akik részletes, szervezett módszert keresnek tartalmi stratégiájuk több kampányra kiterjedő tervezéséhez és végrehajtásához.
14. ClickUp tartalomkezelési sablon
A több csatornán, határidőn és csapaton átívelő tartalomkezelés egy egységes rendszer nélkül gyorsan kaotikus helyzetet eredményezhet. A ClickUp tartalomkezelési sablonja megszünteti ezt a bonyolultságot azáltal, hogy központi helyet biztosít a tartalomkészítés, jóváhagyás és közzététel folyamataihoz.
Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:
- Használja az „Ellenőrzés alatt”, „Koncepció” és „Felfüggesztve” egyéni állapotokat a tartalom előrehaladásának nyomon követéséhez.
- Adjon hozzá egyéni mezőket, például „Költségvetés”, „Csatorna” és „Marketing feladat típusa” mezőket a részletes nyomon követéshez.
- Válasszon a különböző nézetek közül, például táblázat, lista, idővonal és Gantt-diagram, hogy vizualizálja a munkafolyamatot.
🔑 Ideális: tartalomkészítők, marketingesek és csapatok számára, akik megoldást keresnek tartalomkészítési folyamatuk kezelésére és optimalizálására.
📖 Olvassa el még: Ingyenes költségvetési javaslat sablonok Excelben és ClickUpban
15. ClickUp kreatív projektterv-sablon
A kreatív projektek gyakran szembesülnek változó ütemtervekkel, szétszórt visszajelzésekkel és jóváhagyási késésekkel. A ClickUp kreatív projektterv-sablon mindent egybefog, segítve a csapatokat a fázisok szervezésében, a feladatok kiosztásában és az előrehaladás nyomon követésében, anélkül, hogy bármi is elkerülné a figyelmüket.
Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Tervezze meg a projekteket különböző fázisokban, például kreatív brief írás, tervezés, gyártás és felülvizsgálat.
- A testreszabható mezők és címkék segítségével rendeljen hozzá érdekelt feleket, kövesse nyomon az állapotot és kezelje a határidőket.
- A haladást idővonal, tábla és naptár nézetekben jelenítheti meg.
- Egyszerűsítse a jóváhagyásokat és az átadásokat strukturált gyártási munkafolyamatokkal és állapotfrissítésekkel.
🔑 Ideális: kampányokat, videókat, tervezési eszközöket vagy több lépésből álló produkciós projekteket kezelő kreatív csapatok számára.
16. ClickUp stílusú sablon
Unod már, hogy a csapattagok elavult betűtípusokat, rossz logókat vagy egymással ütköző színeket használnak? A ClickUp stílusú útmutató sablonja központosítja az összes márkairányelvet, így mindenki könnyen betarthatja ugyanazokat a szabályokat, és egységes képet mutathat.
Ebben a sablonban a következőket teheti:
- Foglalja össze a logó használatát, a márka színeit, betűtípusait és hangvételét egyetlen, áttekinthető dokumentumban.
- Tartsa a tervezési fájlokat, példákat és hivatkozásokat minden érintett számára könnyen elérhető helyen.
- Használja a Dokumentumokat, a beágyazott oldalakat és a linkeket, hogy útmutatóját világosan és áttekinthetően strukturálja.
🔑 Ideális: marketing-, tervező- vagy márkacsapatok számára, akik egyetlen megbízható forrásra keresnek a márkaismertség növelése érdekében .
17. ClickUp podcast-szövegsablon
Podcast készítése szórakoztatónak tűnhet – amíg nem kerülsz kínos szünetbe, nem felejtesz el egy beszélgetési témát, vagy nem térsz el a témától. A ClickUp Podcast Script Template segít strukturálni az epizódokat az intro-tól az outro-ig, így koncentrált maradsz, profin hangzol, és a hallgatóid figyelmét is fenntartod.
A sablon a következőket kínálja:
- Ossza fel epizódját bevezetőre, fő témára, vendégkérdésekre és összefoglalóra.
- Adjon hozzá időzítési megjegyzéseket és beszélgetési pontokat, hogy ne maradjon le semmiről.
- Dolgozzon együtt társszervezőkkel vagy producerekkel közvetlenül a dokumentumban, hogy finomítsa a forgatókönyvet.
- Tartson mindent rendezett állapotban a különböző epizódformátumokhoz újrafelhasználható vázlatok segítségével.
🔑 Ideális: Podcast-készítőknek, akik egyértelmű, közös forgatókönyvet szeretnének az epizódjaikhoz, hogy konzisztens, vonzó tartalmat tudjanak nyújtani.
🧠 Érdekes tény: Julie Gauthier Pepperoni Pizza Dreams című podcastja éttermi étlapok felolvasásával segít a hallgatóknak elaludni. Houstontól Melbourne-ig az emberek az ételek leírásának és árainak megnyugtató hangjaira szundítanak el. Ki gondolta volna, hogy az ételek suttogása a jó éjszakai alvás titka?
A forgatókönyvtől a képernyőig – tervezzen helyesen a ClickUp segítségével
Akár YouTube-tartalmakat tervez, podcast-forgatókönyveket kezel, miniatűröket tervez vagy számlákat küld, a ClickUp mindig a segítségére lesz. Nem csak egy darabot ad a kirakóshoz, hanem az egész kreatív munkafolyamatot lefedi.
Meg kell terveznie a következő AI videoprojektjét? Kész. Szemrevaló miniatűröket szeretne készíteni? Könnyű. Készen áll a remek munkájáért járó fizetések nyomon követésére? Ehhez is van sablon.
Bármi is legyen a folyamatod, a ClickUp segít abban, hogy minden szervezett, kreatív és előrehaladjon.
Akkor miért ne lépne szintet? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és alakítsa át munkáját – mert még a legjobb ötletekhez is nagyszerű terv kell, hogy nagyot alkossanak!