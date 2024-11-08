A legjobb vállalati videó példák és ötletek, amelyek inspirálhatják Önt

Amikor potenciális ügyfeleknek értékesít, mi az az egy dolog, ami meghatározza az élményüket? Egy remek bemutató. Az a lényeg, hogy megmutassa, hogyan oldja meg terméke egy fontos problémát, és hogyan teszi könnyebbé az életüket. Az igazi kihívás az, hogy a megoldást úgy mutassa be, hogy az felkeltse a figyelmet. Ehhez van szüksége vállalati videókra.

Gondoljon csak bele, hány olyan helyzet van, amikor egy rövid, kétperces vállalati videó megtekintése hatékonyabb, mint egy hosszú brosúra elolvasása. Legújabb kutatások szerint a nézők a videókban látottak 95%-át megjegyzik, míg az olvasottaknak csak 10%-át.

De a kiváló videókhoz kiváló ötletek kellenek. Ezért megvizsgáljuk a legjobb vállalati videókat, hogy inspiráljuk Önt és segítsünk kialakítani vállalatának videóstratégiáját. Kezdjük!

Bevezetés a vállalati videókba

A vállalati videó egy gyors, szórakoztató módja annak, hogy bemutassa munkáját, és segítse ügyfeleit eldönteni, hogy Ön a tökéletes választás-e az ő üzletük számára.

Mik azok a vállalati videók?

A vállalati videók vizuális eszközök, amelyekkel bemutathatja termékét, márkáját, értékeit és csapatát. Emellett lehetővé teszik, hogy közvetlenül megszólítsa közönségét, és gyakran kulcsfontosságú részét képezik vállalatának marketingstratégiájának.

És a legjobb az egészben, hogy kreatív lehet velük!

A hagyományos reklámokkal ellentétben a vállalati bemutató videók szórakoztató videóformátumok segítségével kommunikálnak a célközönséggel, kiemelve a vállalat küldetését, értékeit, márkaidentitását és a szervezeten belül épített pozitív vállalati kultúrát.

Legyen szó termékbemutató, magyarázó vagy oktató videóról, a cél az, hogy megmutassa ügyfeleinek, hogyan oldja meg problémáikat, és miért érdemes Önt választaniuk.

Miért fontosak a vállalati videók 2024-ben?

A videók népszerűsége minden eddiginél nagyobb, így ez a tökéletes módja annak, hogy elérje a közönségét.

Vegyük például a Dropboxot. Egyszerű magyarázó videójuk növelte a márka ismertségét és több millió új ügyfelet hozott, bemutatva, hogy termékeik hogyan oldják meg a mindennapi problémákat. Ez azt jelenti, hogy ma már a kisvállalkozások is kiváló vállalati videókat készíthetnek, köszönhetően a megfizethető filmkészítő eszközöknek!

Mi különbözteti meg a legjobb vállalati videókat a többi marketingstratégiától? Segítenek abban, hogy márkája kiemelkedjen a versenytársak közül, kiemelve vállalati kultúrájának, termékének vagy szolgáltatásának egyedi jellemzőit.

Végül is a jó történetmesélés és a releváns videotartalom növeli a márka ismertségét és a konverziós arányt.

A történetmesélésről szólva, a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, mesteri módon használja a videó formátumot, hogy vonzza a közönségét és bemutassa márkáját. A ClickUp marketingvideói a történetmesélést stratégiai üzenetekkel kombinálják, hogy relevanciát teremtsenek. Vizsgáljuk meg, hogyan csinálják ezt.

A legjobb vállalati videók

Bár sok márka készít lenyűgöző vállalati videókat (mint például a fenti Dropbox-példa és az alábbiak), először bemutatjuk, mit csinált a ClickUp a videók terén.

A ClickUp egy hatékony projektmenedzsment eszköz, amely segít a csapatoknak a projektek kezelésében, a munka racionalizálásában és az együttműködés kialakításában. De a virális TikTok-videóikkal egy új szintre emelték a dolgokat, bizonyítva, hogy még a vállalati videók is lehetnek vonzóak és azonosulhatóak.

Az azonosulható humor és a finom termékjellemzők okos használata lekötözi a nézők figyelmét. Ez egy remek példa arra, hogy a SaaS videotartalmak hogyan lehetnek szórakoztatóak és hatékonyak. Tehát akár saját videoprojektet tervez, akár vállalati videó ötletet keres, vegyen példát a ClickUp-ról: tartsa a videót érthetőnek és szórakoztatónak, és figyelje meg, hogyan reagál rá a közönség.

A ClickUp legújabb virális TikTok-videói

Íme néhány a legjobb vállalati videó példák közül a ClickUp-tól, amelyek segítenek az indulásban:

1. A ClickUp humorral népszerűsíti termékének funkcióit

Ebben a virális ClickUp TikTok videóban a közösségi média csapat a munkahelyi humort használja a ClickUp Chat bemutatására. A videó egy vicces pillanatot mutat be a Dreamforce rendezvényen, ahol a ClickUp „megzavarja” a Chili Piper előadást.

A HR túl keményen lépett fel San Franciscóban Köszönet @Chili Pipernek, hogy nem haragudott meg ránk, amiért megzavartuk a #Dreamforce #hr #tech #workhumor előadásukat.

Míg a humor felkelti a figyelmet, a videó visszakapcsol a ClickUp együttműködési eszközeihez, így tökéletes példája annak, hogyan ötvözik a releváns tartalmat a TikTok marketingeszközökkel.

2. A ClickUp egy klasszikus Zoom-hiba példáját mutatja be

Ez a ClickUp vírusvideó egy klasszikus Zoom-bakit vett alapul. A csapat a rossz hálózati kapcsolat és félreértések miatt csak a mondottak felét hallotta, például azt, hogy „több egységet adtunk el” és „eladtuk a céget”.

Mi a legrosszabb félreértés, amit Zoom-hívás során hallottál? #corporatehumor #remotework @jacobhatesyou_ @Sammi @Megan Green @Alli Wulfert

Ez a videó vírusként terjedő sikere annak köszönhető, hogy könnyen azonosulni lehet vele. A legtöbb néző már tapasztalt kínos Zoom-hívásokat, így a tartalom azonnal megérinti az embereket.

3. A ClickUp a projektmenedzserek kaotikus életéről beszél

Ez a virális videó humorral gúnyolódik a projektmenedzsment kliséin. Az interakció arra játszik rá, hogy mennyire általánosak lehetnek a munkaköri leírások, a poén pedig az, hogy „Gantt-diagramokat használunk – két T-vel”.

Beszélnek, de nem mondanak semmit #projektmenedzser #vállalati #vállalatiélet #9to5 #menedzser #menedzsment #vezetés

Ez a videó népszerűségét annak köszönheti, hogy könnyen azonosulható, humoros megközelítésével megszólítja a feladatokat kezelő szakembereket. Remek példa arra, hogyan használta a ClickUp az azonosulható vállalati videotartalmakat a célközönség megszólítására.

4. A ClickUp szellemes utalásokkal bontja le a vállalati zsargont

Ez a videó humoros módon foglalkozik a „scrum master” szerepének rejtélyével. A homályos, de mégis ismerős kifejezésekkel teli, oda-vissza folyó tréfálkozás eltúlozza, milyen bonyolultnak tűnhetnek a vállalati kifejezések és szakzsargon, miközben valójában nagyon keveset mondanak.

A SCRUM MASTER #scrum #projektmenedzser #vállalati #vállalatiélet #9to5

Ez a fajta könnyen azonosítható humor, párosulva a munkahelyi szlenggel, teszi ezeket a videókat olyan népszerűvé. A ClickUp könnyed vállalati videókat használ, hogy bemutassa a vállalati kultúrát és a márka identitását, ami segít nekik kiemelkedni a videotartalmak világában.

Hogyan váltak a ClickUp TikTok-videói virálissá?

Nézzük meg, hogyan használta a ClickUp a TikTok növekedési trükkjeit, hogy videói virálissá váljanak:

Relevancia: A ClickUp videói gyakran a mindennapi munkahelyi kihívásokkal foglalkoznak. Videóik tartalma azonnal azonosulhatóvá válik a széles közönség számára.

Kiváló történetmesélés: Minden vállalati videó rövid, lenyűgöző történetet mesél el. Ez a vonzó videóstílus azonnal magára vonzza a nézők figyelmét.

Vizuális marketing: A ClickUp olyan funkciókat integrál a történetbe, mint a Gantt-diagramok, anélkül, hogy tolakodó lenne. Ezáltal marketingstratégiájuk hitelesnek tűnik, nem pedig erőltetettnek.

Kiváló minőség: A ClickUp gondoskodik arról, hogy videófelvételei és szerkesztése kiváló minőségűek legyenek, így tartalmuk professzionális.

További információ: Közösségi média projektmenedzsment stratégiák

Egyéb, kategóriájukban legjobb vállalati videók

Vessünk egy pillantást néhány kreatívabb vállalati videóra, amelyek segítségével vonzó és kiemelkedő videókat készíthet, amelyeket a közönsége imádni fog:

1. Az Apple termékbemutató videói

Az Apple vállalati videói egyszerűséget és hatást sugároznak. Éles képeket és minimális narrációt használnak, hogy a közönség figyelmét a termékre összpontosítsák.

Termékbemutató videóik tiszta, gyors tempójú stílusúak, amelyek kiemelik az innovációt és a felhasználói élményt anélkül, hogy túlzásba esnének. A lényeg az izgalom keltése és a terméknek lehetőséget adni, hogy önmagáért beszéljen. Ez a megközelítés megmutatja, milyen hatékony lehet egy kis történetmesélés, ha egyszerűen és fókuszáltan szeretnénk tartani a dolgokat.

2. A Nike „Just Do It” kampánya

A Nike nagy név, ha kiváló vállalati videók készítéséről van szó. A „Just Do It” kampány inspiráló videói arra összpontosítanak, hogy mindenféle háttérrel rendelkező sportolókat motiváljanak.

Érzelmekre ható narrációval, lenyűgöző vizuális effektekkel és erőteljes háttérzenével a Nike mély kapcsolatot teremt a közönségével, összekapcsolva márkájának történetét az önbizalom és a motiváció témáival.

3. A Microsoft vonzó márkavideói

A Microsoft vállalati videói valós példákat használnak, hogy bemutassák, hogyan oldják meg termékeik az egészségügy, az üzleti élet és az oktatás problémáit. Gyakran ügyfélinterjúkat, termékbemutatókat és ajánlásokat tartalmaznak, hogy növeljék a márka ismertségét és új ügyfeleket szerezzenek.

Minden vállalati videó hatékony, mert valós történeteket kombinál technológiai megoldásokkal. Ez egy hatékony módszer a technológia emberi életben betöltött értékének bemutatására.

Hogyan hozhat létre vonzó vállalati és marketingvideókat termékéhez vagy vállalkozásához? Fedezzük fel ezt együtt!

Hogyan lehet hatékony vállalati videókat készíteni a ClickUp segítségével?

A hatásos vállalati videók elkészítése kreativitást, szervezést, együttműködést és menedzsmentet igényel. Szerencsére egy videomarketing szoftver mindezt biztosítja.

A kezdéshez számítson a ClickUp videóprodukcióhoz szükséges projektmenedzsmentjére. A brainstormingtól és a forgatókönyvírástól a végső szerkesztésig és jóváhagyásig a ClickUp a tökéletes eszköz vállalati videóprodukciós tervének megvalósításához.

Nézzük meg, hogyan.

1. Vállalati videó tervezése

A saját vállalati videó elkészítésének első lépése a közönség megismerése. Ha például projektmenedzsereket céloz meg, akkor arra koncentráljon, hogyan oldja meg az ő konkrét kihívásaikat.

Miután megértette a közönségét, határozzon meg egyértelmű célokat. A videója a márka ismertségének növelését, a munkavállalók oktatását vagy potenciális ügyfelek szerzését szolgálja? Ez segít tisztázni a helyzetet minden érintett számára, és a célok meghatározhatják a videó formáját és tartalmát.

Ezt követően a ClickUp Goals segítségével nyomon követheti az előrehaladást. A ClickUp Goals segítségével a következőket érheti el:

Haladás összefoglalása: Kövesse nyomon több célt egy helyen, hogy áttekinthető képet kapjon a videóprodukció előrehaladásáról.

Feladatcélok: Kapcsolja össze a feladatokat a célokkal, és automatikusan kövesse nyomon az előrehaladást.

Számcélok: Ossza fel a célokat különálló, nyomon követhető egységekre.

Leírások: Adjon hozzá egyértelmű címkéket és leírásokat, hogy mindenki tisztában legyen a folyamattal.

Kövesse nyomon az előrehaladást, bontsa le a célokat, és adjon egyedi címkéket minden egyes mérföldkőhöz.

A ClickUp segítségével könnyedén mérheted a KPI-ket (kulcsfontosságú teljesítménymutatókat) és kisebb feladatokra bonthatod a nagy projekteket.

Tartsa szem előtt a ClickUp OKR-jeit (célok és kulcsfontosságú eredmények), miközben teljesíti a heti célokat. Ez a tökéletes módszer a videoprojektje megszervezésére és annak biztosítására, hogy semmi ne maradjon ki.

2. Forgatókönyvírás és storyboard készítés

Egy remek videó egy erős forgatókönyvvel kezdődik. Legyen szó vállalati bemutató videóról vagy termékbemutató videóról, a történetnek kapcsolódnia kell a közönségéhez, és érdemben kell foglalkoznia a kihívásaikkal. A hatékony forgatókönyvírás kulcsa az egyszerűség. Üzenete legyen világos, tömör és céljaira összpontosított.

Miután megírta az üzenetet és a forgatókönyv vázlatát, kezdjen el a storyboard elkészítésével, hogy vizuálisan is életre kelthesse a forgatókönyvet. Tervezze meg minden pillanatot, gondoskodjon arról, hogy minden jelenetnek legyen célja, és vigye előre a történetet. Használjon storyboard sablonokat a folyamat egyszerűsítéséhez.

? Profi tipp: Indítsa el kreatív folyamatát a ClickUp Whiteboards alkalmazásban. Tervezze meg a történet ívét, vizualizálja a karakterek utazását, és működjön együtt csapatával valós időben. A legjobb rész? Egyetlen kattintással alakítsa át a remek ötleteket feladatokká!

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a forgatókönyvírás egyszerűsítéséhez

Miután vizuálisan megtervezte a forgatókönyvét, itt az ideje megírni a vázlatot. A ClickUp Docs segítségével megírhatja a forgatókönyvet, megjegyzéseket fűzhet hozzá, és beépítheti a visszajelzéseket.

A ClickUp Docs segítségével gondolatai szervezett dokumentumokká alakulnak, és a feladatok gyorsabban elvégezhetők.

Ezzel könnyedén megszilárdíthatja teljes marketingprojekt-menedzsment igényeit. Ráadásul rengeteg funkcióhoz is hozzáférhet, például:

Zavarmentes írás: A Focus Mode segítségével zavaró tényezők nélkül írhatja meg a forgatókönyvét.

Beágyazott oldalak: Használjon beágyazott oldalakat a forgatókönyv vagy a storyboard felépítéséhez. Hozzáadhat táblázatokat vagy képeket a professzionális megjelenés érdekében.

Feladatok összekapcsolása: Kapcsolja össze a Dokumentumokat a feladatokkal, így minden szükséges elem egy helyen található: a forgatókönyvek, az ütemtervek és az előrehaladás.

Ezenkívül az egész folyamatot egyszerűsítheti a ClickUp Brain segítségével, az Ön személyes AI asszisztensével.

Használja a ClickUp Brain-t az automatizáláshoz és optimalizáláshoz

Képzelje el, hogy van egy asszisztense, aki mindent tud a munkaterületéről. Ez a ClickUp Brain. A Brain segítségével a következőket kapja:

Azonnali válaszok: Kérdezze meg a ClickUp Brain-t a projekt frissítéseiről, a feladatok állapotáról vagy a dokumentumok összefoglalásáról, hogy pontos válaszokat kapjon.

Haladási jelentések: Automatizálja a projektösszefoglalásokat és a haladási frissítéseket, ezzel időt takarítva meg a kézi munkával.

AI-alapú betekintés: Kapjon pontos, valós idejű betekintést a kapcsolódó feladatok és a Dokumentumok alapján.

Változtassa ötleteit feladatokká a ClickUp Brain segítségével

A legjobb történetek a kreativitás és a szervezettség tökéletes ötvözetéből születnek. A ClickUp mindkettőt biztosítja Önnek, egy helyen.

Profi tipp: Használja a ClickUp Storyboard Template sablonját, hogy bemutassa videója felvételről felvételre történő előrehaladását, a felvételekről, az időtartamról, a szereplőkről, a forgatókönyvről és egyebekről szóló fontos részletekkel együtt.

3. Gyártás és szerkesztés

Miután elkészült a terv, a forgatókönyv és a storyboard, ideje belevágni a produkcióba.

Íme néhány tipp, hogy vállalati videója pontosan olyan legyen, amilyennek lennie kell: Fény és hang: A kiváló megvilágítás javítja a látványt, míg a tiszta hang segít fenntartani a figyelmet. A videó minőségének javítása érdekében gondoskodjon arról, hogy a felvétel csendes, jól megvilágított helyen történjen.

Tájolás: A videó stílusát igazítsa a platformhoz. A YouTube kedveli a fekvő tájolást, míg a TikTok és az Instagram inkább a álló tájolást részesíti előnyben.

Háttér: Legyen tiszta, egységes és a márkához illeszkedő. Használjon egyszerű hátteret vagy márkás elemeket.

Következetesség: Használjon ugyanazt a videofelvétel-stílust, beállítást és helyszínt az összes vállalati videójában a márka egységességének érdekében.

Technikai ismeretek: Ismerje meg a forgatáshoz és a szerkesztéshez használt eszközöket. Ez javítja a videó általános minőségét és professzionalizmusát.

És még egy dolog: időt is megtakaríthat a ClickUp videóprodukciós sablon használatával. Ez egy strukturált keretrendszert biztosít a projektek szervezettségének megőrzéséhez.

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg a vállalati videók előkészítését és utómunkálatait a ClickUp videóprodukciós sablon segítségével.

Ez a sablon segít a csapatoknak felgyorsítani az egész folyamatot:

Célok kitűzése: Határozza meg a kreatív célokat és kövesse nyomon az előrehaladást

Előkészítési szakasz: Szervezze meg a feladatokat, például az ütemezést és az erőforrások elosztását.

Produkciós ütemezés: A berendezések és az ütemtervek hatékony kezelése

Utómunkálati fázis: A szerkesztés és a végső feladatok racionalizálása

Akár egyetlen vállalati videót, akár egy egész sorozatot készít, ez a sablon zökkenőmentesen végigvezeti a munkafolyamatot a koncepciótól a befejezésig.

A megfelelő eszköz használata vállalati videoprojektek kezeléséhez

A vállalati videók gyártásának kezelése bonyolult lehet a szoros határidők, a több csapattag és a kiváló minőségű videotartalom iránti igény miatt. Ezért van szükség a megfelelő eszközökre. Íme, hogyan segíthet a ClickUp mindezt egy helyen elvégezni.

Feladatok és határidők kezelése

A ClickUp Dashboards segítségével testreszabhatja a nézeteket, állapotokat és mutatókat, hogy azok illeszkedjenek a munkafolyamatához. Akár határidőket is beállíthat az egyes feladatokhoz, hogy mindenki naprakész legyen.

Kövesse nyomon csapata előrehaladását valós időben a ClickUp Dashboards segítségével

Mi több? A vállalati videók készítését gyerekjátékká teszi, mivel átfogó képet ad a projekt előrehaladásáról. Íme, hogyan:

Feladatok nyomon követése: Figyelje, hogy hetente hány feladatot teljesítettek.

Teljesítmény figyelemmel kísérése: Vizuális diagramok segítségével tekintheti meg a legfontosabb mutatókat, mint például a megjelenítések, az elkötelezettség és a videók elérése.

Egyéni nézetek: Könnyedén testreszabhatja a műszerfalat, hogy megjelenjenek a határidők, a berendezések ütemezése vagy a csapat feladatok.

Valós idejű frissítések: Szerezzen be naprakész információkat, és tartsa be a határidőket!

Együttműködési funkciók

A ClickUp egyszerűvé és hatékonnyá teszi a csapatmunkát. A ClickUp hierarchiájával könnyedén szervezheti a feladatokat, a munkaterületektől az alfeladatokig, így mindenki tisztában van a saját szerepével.

Az olyan eszközök, mint a feladatkommentek és az @említések biztosítják a folyamatos kommunikációt, míg a fájlmegosztás a Google Drive és a Dropbox integrációjának köszönhetően zökkenőmentes. A hab a tortán a ClickUp ellenőrzési és jóváhagyási funkciói, amelyek egyszerűsítik a videóprodukciók felülvizsgálati folyamatát.

Ha már videókról van szó, legközelebb, amikor YouTube-videókat készít, használja az előre elkészített YouTube-videószerkesztő sablonokat, hogy a preprodukciós fázistól a végső jóváhagyásig minden a terv szerint haladjon.

Töltse le ezt a sablont Indítsa el YouTube-videóinak gyártását, és egyszerűsítse az új tartalmak létrehozását a ClickUp YouTube-videógyártási sablonjával.

Nyomon követés és a haladás mérése

A ClickUp Goals segítségével könnyedén meghatározhatja céljait, vizualizálhatja az előrehaladást, és betarthatja az ütemtervet, hogy elérje vállalati videóprodukciós céljait.

Kövesse nyomon a feladatok ütemtervét a ClickUp kézi időkövető funkciójával

A ClickUp időkövető funkciójával nyomon követheti a feladatok ütemtervét, nyomon követheti az eltöltött időt, és jegyzeteket fűzhet hozzá a jobb áttekinthetőség érdekében. Ez a funkció tökéletes azoknak a videóprodukciós cégeknek, amelyek marketingvideók vagy vállalati események feladatait kezelik.

?Profi tipp: A munkafolyamat további egyszerűsítése érdekében használjon teljes mértékben testreszabható videóprodukciós sablonokat, hogy minden videóprodukciója egységes legyen, anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

Videó átírás és időbélyegzés

Videó felvételekor gyakran szeretne végtelen mennyiségű visszajelzést adni a csapatának. Ehhez jön jól a ClickUp Clips.

Képernyőfelvételek rögzítése AI-alapú ClickUp Clips segítségével

Készítsen AI-alapú képernyőfelvételeket a beszélgetésekről, és adjon a csapatának a szükséges visszajelzéseket. Így segít ez:

Klipek készítése és megosztása: Könnyedén rögzítsen és osszon meg klipeket egyetlen kattintással

Hozzászólások és visszajelzések hozzáadása: Hozzászólások hozzáadása a klipek bizonyos pillanataihoz

A klipek feladatokká alakítása: alakítsa a klipeket a csapata számára megvalósítható feladatokká.

Zökkenőmentes videóprodukció a ClickUp all-in-one platformjával

A ClickUp mindig megvalósítja a kreatív elképzeléseket. Ez egy mindent magában foglaló projektmenedzsment platform, amely integrálja mindazt, amire szükség van a vállalati videók készítéséhez: ötletek kidolgozása, csapatokkal való együttműködés és a haladás nyomon követése – mindezt anélkül, hogy több eszköz között kellene váltani.

Akár kis csapatról, akár nagyvállalati videóprodukciós cégről van szó, a ClickUp Önnel együtt növekszik. Ráadásul intuitív kialakításának köszönhetően használata is élvezetes! Miért érné be kevesebbel, amikor a ClickUp mindent szinkronban tart? Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, hogy hozzáférjen a különböző videósablonokhoz, funkciókhoz és testreszabási lehetőségekhez, és saját maga tapasztalja meg a különbséget.