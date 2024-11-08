ClickUp blog
A legjobb vállalati videó példák és ötletek, amelyek inspirálhatják Önt

Sudarshan Somanathan
2024. november 8.

Amikor potenciális ügyfeleknek értékesít, mi az az egy dolog, ami meghatározza az élményüket? Egy remek bemutató. Az a lényeg, hogy megmutassa, hogyan oldja meg terméke egy fontos problémát, és hogyan teszi könnyebbé az életüket. Az igazi kihívás az, hogy a megoldást úgy mutassa be, hogy az felkeltse a figyelmet. Ehhez van szüksége vállalati videókra.

Gondoljon csak bele, hány olyan helyzet van, amikor egy rövid, kétperces vállalati videó megtekintése hatékonyabb, mint egy hosszú brosúra elolvasása. Legújabb kutatások szerint a nézők a videókban látottak 95%-át megjegyzik, míg az olvasottaknak csak 10%-át.

De a kiváló videókhoz kiváló ötletek kellenek. Ezért megvizsgáljuk a legjobb vállalati videókat, hogy inspiráljuk Önt és segítsünk kialakítani vállalatának videóstratégiáját. Kezdjük!

Bevezetés a vállalati videókba

A vállalati videó egy gyors, szórakoztató módja annak, hogy bemutassa munkáját, és segítse ügyfeleit eldönteni, hogy Ön a tökéletes választás-e az ő üzletük számára.

Mik azok a vállalati videók?

A vállalati videók vizuális eszközök, amelyekkel bemutathatja termékét, márkáját, értékeit és csapatát. Emellett lehetővé teszik, hogy közvetlenül megszólítsa közönségét, és gyakran kulcsfontosságú részét képezik vállalatának marketingstratégiájának.

És a legjobb az egészben, hogy kreatív lehet velük!

A hagyományos reklámokkal ellentétben a vállalati bemutató videók szórakoztató videóformátumok segítségével kommunikálnak a célközönséggel, kiemelve a vállalat küldetését, értékeit, márkaidentitását és a szervezeten belül épített pozitív vállalati kultúrát.

Legyen szó termékbemutató, magyarázó vagy oktató videóról, a cél az, hogy megmutassa ügyfeleinek, hogyan oldja meg problémáikat, és miért érdemes Önt választaniuk.

Miért fontosak a vállalati videók 2024-ben?

A videók népszerűsége minden eddiginél nagyobb, így ez a tökéletes módja annak, hogy elérje a közönségét.

Vegyük például a Dropboxot. Egyszerű magyarázó videójuk növelte a márka ismertségét és több millió új ügyfelet hozott, bemutatva, hogy termékeik hogyan oldják meg a mindennapi problémákat. Ez azt jelenti, hogy ma már a kisvállalkozások is kiváló vállalati videókat készíthetnek, köszönhetően a megfizethető filmkészítő eszközöknek!

Mi különbözteti meg a legjobb vállalati videókat a többi marketingstratégiától? Segítenek abban, hogy márkája kiemelkedjen a versenytársak közül, kiemelve vállalati kultúrájának, termékének vagy szolgáltatásának egyedi jellemzőit.

Végül is a jó történetmesélés és a releváns videotartalom növeli a márka ismertségét és a konverziós arányt.

A történetmesélésről szólva, a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, mesteri módon használja a videó formátumot, hogy vonzza a közönségét és bemutassa márkáját. A ClickUp marketingvideói a történetmesélést stratégiai üzenetekkel kombinálják, hogy relevanciát teremtsenek. Vizsgáljuk meg, hogyan csinálják ezt.

A legjobb vállalati videók

Bár sok márka készít lenyűgöző vállalati videókat (mint például a fenti Dropbox-példa és az alábbiak), először bemutatjuk, mit csinált a ClickUp a videók terén.

A ClickUp egy hatékony projektmenedzsment eszköz, amely segít a csapatoknak a projektek kezelésében, a munka racionalizálásában és az együttműködés kialakításában. De a virális TikTok-videóikkal egy új szintre emelték a dolgokat, bizonyítva, hogy még a vállalati videók is lehetnek vonzóak és azonosulhatóak.

Az azonosulható humor és a finom termékjellemzők okos használata lekötözi a nézők figyelmét. Ez egy remek példa arra, hogy a SaaS videotartalmak hogyan lehetnek szórakoztatóak és hatékonyak.

Tehát akár saját videoprojektet tervez, akár vállalati videó ötletet keres, vegyen példát a ClickUp-ról: tartsa a videót érthetőnek és szórakoztatónak, és figyelje meg, hogyan reagál rá a közönség.

A ClickUp legújabb virális TikTok-videói

Íme néhány a legjobb vállalati videó példák közül a ClickUp-tól, amelyek segítenek az indulásban:

1. A ClickUp humorral népszerűsíti termékének funkcióit

Ebben a virális ClickUp TikTok videóban a közösségi média csapat a munkahelyi humort használja a ClickUp Chat bemutatására. A videó egy vicces pillanatot mutat be a Dreamforce rendezvényen, ahol a ClickUp „megzavarja” a Chili Piper előadást.

A HR túl keményen lépett fel San Franciscóban Köszönet @Chili Pipernek, hogy nem haragudott meg ránk, amiért megzavartuk a #Dreamforce #hr #tech #workhumor előadásukat.

A HR túl keményen lépett fel San Franciscóban Köszönet @Chili Pipernek, hogy nem haragudott meg ránk, amiért megzavartuk a #Dreamforce #hr #tech #workhumor előadásukat.

Míg a humor felkelti a figyelmet, a videó visszakapcsol a ClickUp együttműködési eszközeihez, így tökéletes példája annak, hogyan ötvözik a releváns tartalmat a TikTok marketingeszközökkel.

2. A ClickUp egy klasszikus Zoom-hiba példáját mutatja be

Ez a ClickUp vírusvideó egy klasszikus Zoom-bakit vett alapul. A csapat a rossz hálózati kapcsolat és félreértések miatt csak a mondottak felét hallotta, például azt, hogy „több egységet adtunk el” és „eladtuk a céget”.

Mi a legrosszabb félreértés, amit Zoom-hívás során hallottál? #corporatehumor #remotework @jacobhatesyou_ @Sammi @Megan Green @Alli Wulfert

Mi a legrosszabb félreértés, amit Zoom-hívás során hallottál? #corporatehumor #remotework @jacobhatesyou_ @Sammi @Megan Green @Alli Wulfert

Ez a videó vírusként terjedő sikere annak köszönhető, hogy könnyen azonosulni lehet vele. A legtöbb néző már tapasztalt kínos Zoom-hívásokat, így a tartalom azonnal megérinti az embereket.

3. A ClickUp a projektmenedzserek kaotikus életéről beszél

Ez a virális videó humorral gúnyolódik a projektmenedzsment kliséin. Az interakció arra játszik rá, hogy mennyire általánosak lehetnek a munkaköri leírások, a poén pedig az, hogy „Gantt-diagramokat használunk – két T-vel”.

Beszélnek, de nem mondanak semmit #projektmenedzser #vállalati #vállalatiélet #9to5 #menedzser #menedzsment #vezetés

Beszélnek, de nem mondanak semmit #projektmenedzser #vállalati #vállalatiélet #9to5 #menedzser #menedzsment #vezetés

Ez a videó népszerűségét annak köszönheti, hogy könnyen azonosulható, humoros megközelítésével megszólítja a feladatokat kezelő szakembereket. Remek példa arra, hogyan használta a ClickUp az azonosulható vállalati videotartalmakat a célközönség megszólítására.

4. A ClickUp szellemes utalásokkal bontja le a vállalati zsargont

Ez a videó humoros módon foglalkozik a „scrum master” szerepének rejtélyével. A homályos, de mégis ismerős kifejezésekkel teli, oda-vissza folyó tréfálkozás eltúlozza, milyen bonyolultnak tűnhetnek a vállalati kifejezések és szakzsargon, miközben valójában nagyon keveset mondanak.

A SCRUM MASTER #scrum #projektmenedzser #vállalati #vállalatiélet #9to5

A SCRUM MASTER #scrum #projektmenedzser #vállalati #vállalatiélet #9to5

Ez a fajta könnyen azonosítható humor, párosulva a munkahelyi szlenggel, teszi ezeket a videókat olyan népszerűvé. A ClickUp könnyed vállalati videókat használ, hogy bemutassa a vállalati kultúrát és a márka identitását, ami segít nekik kiemelkedni a videotartalmak világában.

Hogyan váltak a ClickUp TikTok-videói virálissá?

Nézzük meg, hogyan használta a ClickUp a TikTok növekedési trükkjeit, hogy videói virálissá váljanak:

  • Relevancia: A ClickUp videói gyakran a mindennapi munkahelyi kihívásokkal foglalkoznak. Videóik tartalma azonnal azonosulhatóvá válik a széles közönség számára.
  • Kiváló történetmesélés: Minden vállalati videó rövid, lenyűgöző történetet mesél el. Ez a vonzó videóstílus azonnal magára vonzza a nézők figyelmét.
  • Vizuális marketing: A ClickUp olyan funkciókat integrál a történetbe, mint a Gantt-diagramok, anélkül, hogy tolakodó lenne. Ezáltal marketingstratégiájuk hitelesnek tűnik, nem pedig erőltetettnek.
  • Kiváló minőség: A ClickUp gondoskodik arról, hogy videófelvételei és szerkesztése kiváló minőségűek legyenek, így tartalmuk professzionális.

Egyéb, kategóriájukban legjobb vállalati videók

Vessünk egy pillantást néhány kreatívabb vállalati videóra, amelyek segítségével vonzó és kiemelkedő videókat készíthet, amelyeket a közönsége imádni fog:

1. Az Apple termékbemutató videói

Az Apple vállalati videói egyszerűséget és hatást sugároznak. Éles képeket és minimális narrációt használnak, hogy a közönség figyelmét a termékre összpontosítsák.

Termékbemutató videóik tiszta, gyors tempójú stílusúak, amelyek kiemelik az innovációt és a felhasználói élményt anélkül, hogy túlzásba esnének. A lényeg az izgalom keltése és a terméknek lehetőséget adni, hogy önmagáért beszéljen. Ez a megközelítés megmutatja, milyen hatékony lehet egy kis történetmesélés, ha egyszerűen és fókuszáltan szeretnénk tartani a dolgokat.

2. A Nike „Just Do It” kampánya

A Nike nagy név, ha kiváló vállalati videók készítéséről van szó. A „Just Do It” kampány inspiráló videói arra összpontosítanak, hogy mindenféle háttérrel rendelkező sportolókat motiváljanak.

Érzelmekre ható narrációval, lenyűgöző vizuális effektekkel és erőteljes háttérzenével a Nike mély kapcsolatot teremt a közönségével, összekapcsolva márkájának történetét az önbizalom és a motiváció témáival.

3. A Microsoft vonzó márkavideói

A Microsoft vállalati videói valós példákat használnak, hogy bemutassák, hogyan oldják meg termékeik az egészségügy, az üzleti élet és az oktatás problémáit. Gyakran ügyfélinterjúkat, termékbemutatókat és ajánlásokat tartalmaznak, hogy növeljék a márka ismertségét és új ügyfeleket szerezzenek.

Minden vállalati videó hatékony, mert valós történeteket kombinál technológiai megoldásokkal. Ez egy hatékony módszer a technológia emberi életben betöltött értékének bemutatására.

Hogyan hozhat létre vonzó vállalati és marketingvideókat termékéhez vagy vállalkozásához? Fedezzük fel ezt együtt!

Hogyan lehet hatékony vállalati videókat készíteni a ClickUp segítségével?

A hatásos vállalati videók elkészítése kreativitást, szervezést, együttműködést és menedzsmentet igényel. Szerencsére egy videomarketing szoftver mindezt biztosítja.

A kezdéshez számítson a ClickUp videóprodukcióhoz szükséges projektmenedzsmentjére. A brainstormingtól és a forgatókönyvírástól a végső szerkesztésig és jóváhagyásig a ClickUp a tökéletes eszköz vállalati videóprodukciós tervének megvalósításához.

Nézzük meg, hogyan.

1. Vállalati videó tervezése

A saját vállalati videó elkészítésének első lépése a közönség megismerése. Ha például projektmenedzsereket céloz meg, akkor arra koncentráljon, hogyan oldja meg az ő konkrét kihívásaikat.

Miután megértette a közönségét, határozzon meg egyértelmű célokat. A videója a márka ismertségének növelését, a munkavállalók oktatását vagy potenciális ügyfelek szerzését szolgálja? Ez segít tisztázni a helyzetet minden érintett számára, és a célok meghatározhatják a videó formáját és tartalmát.

Ezt követően a ClickUp Goals segítségével nyomon követheti az előrehaladást. A ClickUp Goals segítségével a következőket érheti el:

  • Haladás összefoglalása: Kövesse nyomon több célt egy helyen, hogy áttekinthető képet kapjon a videóprodukció előrehaladásáról.
  • Feladatcélok: Kapcsolja össze a feladatokat a célokkal, és automatikusan kövesse nyomon az előrehaladást.
  • Számcélok: Ossza fel a célokat különálló, nyomon követhető egységekre.
  • Leírások: Adjon hozzá egyértelmű címkéket és leírásokat, hogy mindenki tisztában legyen a folyamattal.
ClickUp célok
Kövesse nyomon az előrehaladást, bontsa le a célokat, és adjon egyedi címkéket minden egyes mérföldkőhöz.

A ClickUp segítségével könnyedén mérheted a KPI-ket (kulcsfontosságú teljesítménymutatókat) és kisebb feladatokra bonthatod a nagy projekteket.

Tartsa szem előtt a ClickUp OKR-jeit (célok és kulcsfontosságú eredmények), miközben teljesíti a heti célokat. Ez a tökéletes módszer a videoprojektje megszervezésére és annak biztosítására, hogy semmi ne maradjon ki.

2. Forgatókönyvírás és storyboard készítés

Egy remek videó egy erős forgatókönyvvel kezdődik. Legyen szó vállalati bemutató videóról vagy termékbemutató videóról, a történetnek kapcsolódnia kell a közönségéhez, és érdemben kell foglalkoznia a kihívásaikkal. A hatékony forgatókönyvírás kulcsa az egyszerűség. Üzenete legyen világos, tömör és céljaira összpontosított.

Miután megírta az üzenetet és a forgatókönyv vázlatát, kezdjen el a storyboard elkészítésével, hogy vizuálisan is életre kelthesse a forgatókönyvet. Tervezze meg minden pillanatot, gondoskodjon arról, hogy minden jelenetnek legyen célja, és vigye előre a történetet. Használjon storyboard sablonokat a folyamat egyszerűsítéséhez.

? Profi tipp: Indítsa el kreatív folyamatát a ClickUp Whiteboards alkalmazásban. Tervezze meg a történet ívét, vizualizálja a karakterek utazását, és működjön együtt csapatával valós időben. A legjobb rész? Egyetlen kattintással alakítsa át a remek ötleteket feladatokká!

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a forgatókönyvírás egyszerűsítéséhez

Miután vizuálisan megtervezte a forgatókönyvét, itt az ideje megírni a vázlatot. A ClickUp Docs segítségével megírhatja a forgatókönyvet, megjegyzéseket fűzhet hozzá, és beépítheti a visszajelzéseket.

ClickUp Docs: Vállalati videó
A ClickUp Docs segítségével gondolatai szervezett dokumentumokká alakulnak, és a feladatok gyorsabban elvégezhetők.

Ezzel könnyedén megszilárdíthatja teljes marketingprojekt-menedzsment igényeit. Ráadásul rengeteg funkcióhoz is hozzáférhet, például:

  • Zavarmentes írás: A Focus Mode segítségével zavaró tényezők nélkül írhatja meg a forgatókönyvét.
  • Beágyazott oldalak: Használjon beágyazott oldalakat a forgatókönyv vagy a storyboard felépítéséhez. Hozzáadhat táblázatokat vagy képeket a professzionális megjelenés érdekében.
  • Feladatok összekapcsolása: Kapcsolja össze a Dokumentumokat a feladatokkal, így minden szükséges elem egy helyen található: a forgatókönyvek, az ütemtervek és az előrehaladás.

Ezenkívül az egész folyamatot egyszerűsítheti a ClickUp Brain segítségével, az Ön személyes AI asszisztensével.

Használja a ClickUp Brain-t az automatizáláshoz és optimalizáláshoz

Képzelje el, hogy van egy asszisztense, aki mindent tud a munkaterületéről. Ez a ClickUp Brain. A Brain segítségével a következőket kapja:

  • Azonnali válaszok: Kérdezze meg a ClickUp Brain-t a projekt frissítéseiről, a feladatok állapotáról vagy a dokumentumok összefoglalásáról, hogy pontos válaszokat kapjon.
  • Haladási jelentések: Automatizálja a projektösszefoglalásokat és a haladási frissítéseket, ezzel időt takarítva meg a kézi munkával.
  • AI-alapú betekintés: Kapjon pontos, valós idejű betekintést a kapcsolódó feladatok és a Dokumentumok alapján.
ClickUp Brain gif
Változtassa ötleteit feladatokká a ClickUp Brain segítségével

A legjobb történetek a kreativitás és a szervezettség tökéletes ötvözetéből születnek. A ClickUp mindkettőt biztosítja Önnek, egy helyen.

Profi tipp: Használja a ClickUp Storyboard Template sablonját, hogy bemutassa videója felvételről felvételre történő előrehaladását, a felvételekről, az időtartamról, a szereplőkről, a forgatókönyvről és egyebekről szóló fontos részletekkel együtt.

3. Gyártás és szerkesztés

Miután elkészült a terv, a forgatókönyv és a storyboard, ideje belevágni a produkcióba.

Íme néhány tipp, hogy vállalati videója pontosan olyan legyen, amilyennek lennie kell:

  • Fény és hang: A kiváló megvilágítás javítja a látványt, míg a tiszta hang segít fenntartani a figyelmet. A videó minőségének javítása érdekében gondoskodjon arról, hogy a felvétel csendes, jól megvilágított helyen történjen.
  • Tájolás: A videó stílusát igazítsa a platformhoz. A YouTube kedveli a fekvő tájolást, míg a TikTok és az Instagram inkább a álló tájolást részesíti előnyben.
  • Háttér: Legyen tiszta, egységes és a márkához illeszkedő. Használjon egyszerű hátteret vagy márkás elemeket.
  • Következetesség: Használjon ugyanazt a videofelvétel-stílust, beállítást és helyszínt az összes vállalati videójában a márka egységességének érdekében.
  • Technikai ismeretek: Ismerje meg a forgatáshoz és a szerkesztéshez használt eszközöket. Ez javítja a videó általános minőségét és professzionalizmusát.

És még egy dolog: időt is megtakaríthat a ClickUp videóprodukciós sablon használatával. Ez egy strukturált keretrendszert biztosít a projektek szervezettségének megőrzéséhez.

ClickUp videóprodukciós sablonja
Töltse le ezt a sablont
Tervezze meg a vállalati videók előkészítését és utómunkálatait a ClickUp videóprodukciós sablon segítségével.

Ez a sablon segít a csapatoknak felgyorsítani az egész folyamatot:

  • Célok kitűzése: Határozza meg a kreatív célokat és kövesse nyomon az előrehaladást
  • Előkészítési szakasz: Szervezze meg a feladatokat, például az ütemezést és az erőforrások elosztását.
  • Produkciós ütemezés: A berendezések és az ütemtervek hatékony kezelése
  • Utómunkálati fázis: A szerkesztés és a végső feladatok racionalizálása

Akár egyetlen vállalati videót, akár egy egész sorozatot készít, ez a sablon zökkenőmentesen végigvezeti a munkafolyamatot a koncepciótól a befejezésig.

A megfelelő eszköz használata vállalati videoprojektek kezeléséhez

A vállalati videók gyártásának kezelése bonyolult lehet a szoros határidők, a több csapattag és a kiváló minőségű videotartalom iránti igény miatt. Ezért van szükség a megfelelő eszközökre. Íme, hogyan segíthet a ClickUp mindezt egy helyen elvégezni.

Feladatok és határidők kezelése

A ClickUp Dashboards segítségével testreszabhatja a nézeteket, állapotokat és mutatókat, hogy azok illeszkedjenek a munkafolyamatához. Akár határidőket is beállíthat az egyes feladatokhoz, hogy mindenki naprakész legyen.

ClickUp műszerfal
Kövesse nyomon csapata előrehaladását valós időben a ClickUp Dashboards segítségével

Mi több? A vállalati videók készítését gyerekjátékká teszi, mivel átfogó képet ad a projekt előrehaladásáról. Íme, hogyan:

  • Feladatok nyomon követése: Figyelje, hogy hetente hány feladatot teljesítettek.
  • Teljesítmény figyelemmel kísérése: Vizuális diagramok segítségével tekintheti meg a legfontosabb mutatókat, mint például a megjelenítések, az elkötelezettség és a videók elérése.
  • Egyéni nézetek: Könnyedén testreszabhatja a műszerfalat, hogy megjelenjenek a határidők, a berendezések ütemezése vagy a csapat feladatok.
  • Valós idejű frissítések: Szerezzen be naprakész információkat, és tartsa be a határidőket!

Együttműködési funkciók

A ClickUp egyszerűvé és hatékonnyá teszi a csapatmunkát. A ClickUp hierarchiájával könnyedén szervezheti a feladatokat, a munkaterületektől az alfeladatokig, így mindenki tisztában van a saját szerepével.

Az olyan eszközök, mint a feladatkommentek és az @említések biztosítják a folyamatos kommunikációt, míg a fájlmegosztás a Google Drive és a Dropbox integrációjának köszönhetően zökkenőmentes. A hab a tortán a ClickUp ellenőrzési és jóváhagyási funkciói, amelyek egyszerűsítik a videóprodukciók felülvizsgálati folyamatát.

Ha már videókról van szó, legközelebb, amikor YouTube-videókat készít, használja az előre elkészített YouTube-videószerkesztő sablonokat, hogy a preprodukciós fázistól a végső jóváhagyásig minden a terv szerint haladjon.

ClickUp YouTube-videóprodukciós sablonja
Töltse le ezt a sablont
Indítsa el YouTube-videóinak gyártását, és egyszerűsítse az új tartalmak létrehozását a ClickUp YouTube-videógyártási sablonjával.

Nyomon követés és a haladás mérése

A ClickUp Goals segítségével könnyedén meghatározhatja céljait, vizualizálhatja az előrehaladást, és betarthatja az ütemtervet, hogy elérje vállalati videóprodukciós céljait.

Kézi időkövetés a ClickUp-ban
Kövesse nyomon a feladatok ütemtervét a ClickUp kézi időkövető funkciójával

A ClickUp időkövető funkciójával nyomon követheti a feladatok ütemtervét, nyomon követheti az eltöltött időt, és jegyzeteket fűzhet hozzá a jobb áttekinthetőség érdekében. Ez a funkció tökéletes azoknak a videóprodukciós cégeknek, amelyek marketingvideók vagy vállalati események feladatait kezelik.

?Profi tipp: A munkafolyamat további egyszerűsítése érdekében használjon teljes mértékben testreszabható videóprodukciós sablonokat, hogy minden videóprodukciója egységes legyen, anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

Videó átírás és időbélyegzés

Videó felvételekor gyakran szeretne végtelen mennyiségű visszajelzést adni a csapatának. Ehhez jön jól a ClickUp Clips.

ClickUp Clips
Képernyőfelvételek rögzítése AI-alapú ClickUp Clips segítségével

Készítsen AI-alapú képernyőfelvételeket a beszélgetésekről, és adjon a csapatának a szükséges visszajelzéseket. Így segít ez:

  • Klipek készítése és megosztása: Könnyedén rögzítsen és osszon meg klipeket egyetlen kattintással
  • Hozzászólások és visszajelzések hozzáadása: Hozzászólások hozzáadása a klipek bizonyos pillanataihoz
  • A klipek feladatokká alakítása: alakítsa a klipeket a csapata számára megvalósítható feladatokká.

Zökkenőmentes videóprodukció a ClickUp all-in-one platformjával

A ClickUp mindig megvalósítja a kreatív elképzeléseket. Ez egy mindent magában foglaló projektmenedzsment platform, amely integrálja mindazt, amire szükség van a vállalati videók készítéséhez: ötletek kidolgozása, csapatokkal való együttműködés és a haladás nyomon követése – mindezt anélkül, hogy több eszköz között kellene váltani.

Akár kis csapatról, akár nagyvállalati videóprodukciós cégről van szó, a ClickUp Önnel együtt növekszik. Ráadásul intuitív kialakításának köszönhetően használata is élvezetes! Miért érné be kevesebbel, amikor a ClickUp mindent szinkronban tart? Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, hogy hozzáférjen a különböző videósablonokhoz, funkciókhoz és testreszabási lehetőségekhez, és saját maga tapasztalja meg a különbséget.

