10 TikTok növekedési trükk, amellyel márkád 2025-ben virálissá válhat

Mindenki a TikTokon van, a képernyőhöz ragadva, a világot teljesen figyelmen kívül hagyva.

A TikTok több mint egymilliárd felhasználóval uralja a közösségi médiát, akik naponta körülbelül 80 percet töltenek az alkalmazásban. Ma ez egy népszerű marketingcsatorna a vállalkozások számára. Egy mega-virális TikTok-videó néhány óra alatt ismeretlenségből népszerűségre juttathatja márkáját, több millió megtekintést generálva az interneten és rengeteg potenciális ügyfelet hozva vállalkozásának.

De a virális népszerűséghez vezető út nem mindig egyenes – kreativitást, stratégiát és a platform algoritmusának és dinamikájának mélyreható megértését igényli.

Ebben a blogban bemutatjuk a legfontosabb TikTok-trükköket, amelyek segítségével növelheti és bővítheti az alkalmazáson belüli közönségét. Készüljön fel arra, hogy ezekkel a trükkökkel új szintre emelje TikTok-játékát!

A TikTok népszerűségének megértése

A legtöbb márka kezdetben a TikTokot csak egy fiatalok számára készült táncos videós divatnak tartotta, de mára a legtöbb márka felismerte annak hatókörét és erejét 2024-ben!

Robbantó növekedésével és páratlan elérésével a TikTok kiváló lehetőséget kínál a vállalkozásoknak, hogy bemutassák márkájukat, kapcsolatba lépjenek a sokszínű közönséggel és eredményeket érjenek el.

A közösségi médiához való egyedülálló hozzáállása – rövid videókkal, hiper-személyre szabott algoritmusokkal, valamint virális trendekkel és kihívásokkal – különböző közönségszegmensek körében is népszerűvé tette.

Íme néhány ok, amiért a TikTok értékes marketingcsatorna lehet mind a nagy, mind a kis vállalkozások számára:

Hatalmas felhasználói bázis : A TikTok hatalmas és sokszínű felhasználói bázissal rendelkezik, amely különböző demográfiai csoportokat, érdeklődési köröket és földrajzi helyeket ölel fel. Ez egy olvasztótégely, amelyben mindenféle életmódú felhasználók találkoznak. Ez aranyat érő lehetőség lehet arra, hogy elérd és bevonj egy széles körű potenciális ügyfélkört.

Vírusosság potenciálja : A TikTok algoritmusa úgy van kialakítva, hogy olyan tartalmakat népszerűsítsen és forgalmazzon, amelyek ösztönzik az elkötelezettséget. Egy jól megalkotott TikTok-videó organikusan több millió felhasználót érhet el, és ezzel márkádat új magasságokba emelheti.

Hiteleség : A TikTok a hiteleségre és a kapcsolódási lehetőségekre helyezi a hangsúlyt, így ideális platformot kínál a márkád emberközelivé tételéhez és a személyes szintű kapcsolatteremtéshez az ügyfelekkel.

Influencer marketing: Akár szponzorált tartalmak, márkapartnerségek, akár : Akár szponzorált tartalmak, márkapartnerségek, akár influencer marketing kampányok révén, kihasználhatja a TikTok influencer ökoszisztémáját, hogy növelje márkája elérhetőségét, kihasználja az influencerek hitelességét és növelje az elkötelezettséget.

A TikTok egy hatékony marketingcsatorna, amely számos előnyt kínál a marketingszakembereknek: hatalmas és sokszínű felhasználói bázisával, valamint a virális terjedés és az elkötelezettség potenciáljával.

TikTok növekedési hackek: tippek és trükkök vállalkozások és marketingesek számára

A TikTok népszerűségének egyik legfőbb oka, hogy bárki – még a leghétköznapibb ember is – virális szenzációvá válhat. Ez pedig elvezet minket a következő kérdéshez: Mit tehet Ön (vagy a közösségi média marketingese), hogy márkája virálissá váljon a TikTokon?

A ClickUp-hoz hasonló munkaterület- és termelékenység-kezelő eszközökkel megtanulhatja, hogyan optimalizálhatja TikTok közösségi médiafigyelési stratégiáját és tartalomgyártását. Marketingcsapatának szüksége van egy megbízható rendszerre, amely megkönnyíti a rendszeres posztolást és segít a munkát hatékonyabban ütemezni.

Bár minden márka útja a TikTok-on való népszerűséghez egyedi, és nincs általános érvényű megoldás, néhány „növekedési” trükk segíthet Önnek.

1. Használjon marketingprojekt-menedzsment szoftvert

Szüksége van egy marketingprojekt-menedzsment eszközre, amely hatékonyabbá teszi a TikTok növekedési stratégiáját.

Bízz a ClickUp projektmenedzsment szoftverében, amely minden lépésnél veled lesz!

Az eszköz robusztus funkciókat kínál, amelyek maximalizálják a termelékenységet, és lehetővé teszik, hogy zökkenőmentesen tervezze, kezelje és futtassa összes marketingprojektjét és kampányát az összes csatornán. A ClickUp segítségével könnyedén kezelheti TikTok-tartalmait.

A ClickUp számos lehetőséget kínál a feladatok vizualizálására – függetlenül attól, hogy melyik ClickUp nézetet választja –, például lista, tábla, Gantt-nézet, naptár és még sok más.

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg negyedéves ütemtervét a ClickUp projektmenedzsment sablonjával!

Egy másik lehetőség, hogy létrehoz egy tartalomnaptárat. Ez javíthatja a bejegyzéseid következetességét és biztosíthatja a tartalomkészítés zökkenőmentes folyamatát. Használja a ClickUp egyik kész sablonját, testreszabhatja az igényeinek megfelelően, és perceken belül el is kezdheti a munkát.

A ClickUp naptárnézetével vizualizálhatja bejegyzéseit egy naptárban, és madártávlatból láthatja, mikor kerülnek közzétételre. Szűrheti a bejegyzéseket, hogy megnézze, melyek kerülnek közzétételre egy adott napon, címkéket adhat hozzájuk a kategorizáláshoz, vagy állapotokat adhat hozzájuk a létrehozásuk és előrehaladásuk nyomon követéséhez.

2. Gyorsítsd fel a tartalomkészítést mesterséges intelligenciával

Akár videó forgatókönyvet ír, akár feliratot szerkeszt, az AI írási eszközök felgyorsíthatják a tartalom írását és másodpercek alatt több variációt is kínálnak. Emellett szerkesztésre, lokalizálásra és egyéb feladatokra is használhatók.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy a blogok bekezdéseit TikTok videóihoz vonzó feliratokká alakítsa át.

A ClickUp Brain az Ön egyedi írási asszisztense lehet, amely ezt rendkívüli sebességgel és pontossággal végzi el. Akár videó forgatókönyvet ír, feliratokat fordít más nyelvre, vagy stratégiai dokumentumot szerkeszt, a ClickUp generatív AI képességei segíthetnek mindebben és még sok másban.

Tegyen fel kérdéseket a ClickUp Brainnek, és másodpercek alatt pontos válaszokat kap

A ClickUp Brain segítségével összefoglalhatja a jelentéseket, megtalálhatja a bejegyzéseket, naptárakat hozhat létre és még sok mást. Már nem kell több oldalas dokumentumokat, régi bejegyzésarchívumokat és adatbázisokat átkutatnia.

3. Használja ki a felhasználók által létrehozott tartalmakat

Ösztönözze a felhasználókat, hogy egy adott hashtag használatával hozzanak létre a márkájához kapcsolódó tartalmakat. Ezzel növelheti márkájának ismertségét és kiterjesztheti hatókörét. Például indíthat egy kihívást egy furcsa táncmozdulattal vagy a termék kreatív felhasználásával. Egy másik ötlet, hogy kihasználja a TikTok felhasználók DIY és „előtte-utána” tartalmak iránti szeretetét.

Mutassa be a termékét vagy szolgáltatását dicsérő UGC-tartalmakat nagy hatással bíró hirdetési kampányokban. Lépjen partnerségre a legjobb UGC-alkotókkal egy ügyfél-támogató program keretében, hogy erősítse a márkahűséget és ösztönözze a természetes növekedést.

4. Akkor tegye közzé, amikor a közönsége online van

Ismerje meg célközönségének demográfiai adatait – életkor, helyszín és egyebek. Mikor a legvalószínűbb, hogy a TikTokon böngésznek? Esténként szabadidejüket töltő diákokról van szó, vagy szünetekben a telefonjukat ellenőrző dolgozó szakemberekről?

Bár a kutatások szerint általában vannak „optimális” időpontok a TikTokon való posztolásra a maximális elérhetőség érdekében, ezek a közönséged helyétől függően változhatnak. Egyes márkák azonban az esti (19:00–22:00) és a délutáni (12:00–15:00) időpontokat részesítik előnyben.

Javasoljuk azonban, hogy kísérletezzen különböző időtartamokkal a közönség elkötelezettségének mintái alapján.

5. TikTok Live közvetítések szervezése

A TikTok Lives egy másik remek módja a követőiddel való kapcsolattartásnak. Ezzel valós időben léphetsz kapcsolatba a közönségeddel, és jobban megismerheted őket. A élő közvetítések általában jobb elkötelezettségi arányt is eredményeznek.

Íme néhány tipp, hogy hogyan lehet vonzó TikTok-élő közvetítéseket szervezni:

Ébresszen várakozást a Live-adása iránt azzal, hogy bejelenti a témát, a témakört vagy a különleges vendégeket, hogy izgalmat keltsen és ösztönözze a nézőket a nézésre.

Válasszon egy vonzó műsorvezetőt, aki kényelmesen tud kommunikálni a közönséggel és a helyszínen tud válaszolni a kérdésekre.

Használj interaktív elemeket, például szavazásokat és kérdések-válaszok funkciókat, hogy bevonzd a közönségedet és rávedd őket, hogy válaszoljanak neked.

Végül, gondoskodj arról, hogy a Live-adásokból kiválasztott részleteket beépítsd a rendszeres posztolási ütemtervedbe, vagy ossz meg egy összeállítást más közösségi platformokon, hogy még több meglévő követődet vonzz a TikTokra.

6. Csatlakozz a trendi kihívásokhoz

A trendi hashtag-kihívásokban való részvétel az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy növelje láthatóságát a TikTokon. Ezek a kihívások gyakran dedikált hashtagekkel járnak, ami megkönnyíti a felhasználók számára a kapcsolódó tartalmak felfedezését.

Győződjön meg róla, hogy korán csatlakozik a kihíváshoz. Ha egyedi csavart ad a videóhoz, az segíthet kapcsolatot teremteni a közönséggel és kiemelni a tartalmát.

7. Optimalizáld a profilodat

Kezdje azzal, hogy kiválaszt egy emlékezetes felhasználónevet és egy olyan bemutatkozást, amely összhangban áll a vállalat márkájával.

Használj egyszerű felhasználónevet, és ne használj túl sok emojit a bemutatkozásodban, hogy könnyen megtalálható legyen a TikTokon. A rövid bemutatkozás emellett könnyebben olvasható is.

Összpontosítson kreatív logóváltozatokra, okos feliratokra és más vonzó elemekre, hogy bemutassa márkájának személyiségét és több követőt vonzzon profiljához.

8. TikTok SEO mesteri szintű ismerete

A keresőmotorokhoz hasonlóan a releváns kulcsszavak használata a feliratokban, hashtagekben és hanganyagokban javíthatja videója rangsorolását. Szóval, használja ki ezeket az elemeket, és élvezze újszerű hírnevét a TikTokon!

A TikTok a felhasználói elkötelezettséget is kritikus tényezőnek tekinti a láthatóság és az elérés szempontjából. Ezért elengedhetetlen, hogy a felhasználók kommentálják és interakcióba lépjenek a tartalmával. Ösztönözze a beszélgetéseket kérdések feltevésével vagy beszélgetések kezdeményezésével a képaláírásokban.

Ez növeli videód elkötelezettségi arányát, ami arra ösztönzi a TikTokot, hogy szélesebb közönségnek mutassa be azt.

Ezenkívül kihasználhatja a TikTok elemző eszközeit, hogy betekintést nyerjen a közönség viselkedésébe, és optimalizálja tartalmi stratégiáját a SEO sikere érdekében. Ha elsajátítja a posztolás legjobb időpontjait, maximalizálhatja a hatótávolságot és élvezheti a láthatóságot a csúcsidőszakokban.

A TikTok elemzéseit is felhasználhatja tartalmi stratégiájának testreszabásához. Például az elkötelezettségi arány segítségével meghatározhatja, hogy milyen típusú tartalom találja meg a közönségét, mi az optimális videó hossza és még sok más.

Végül, maradj kreatív azáltal, hogy felfedezed az egyedi történetmesélési formátumokat, kísérletezel különböző vizuális stílusokkal, vagy olyan niche témákat dolgozol fel, amelyek rezonálnak a közönségeddel. Ne félj a kockázatoktól és az új trendek kipróbálásától, mert ezek a törekvések mind javítják a SEO-t.

9. Együttműködés influencerekkel

Az influencerekkel való együttműködés növelheti a hatókörét, és új közönségnek mutathatja be tartalmát. Potenciális együttműködő partnerek keresésekor fontos olyan influencereket választani, akiknek a tartalma összhangban van az Önével, és akiknek a követői megegyeznek a célcsoportjával.

Amikor influencerekkel lép kapcsolatba, mutasson be egy javaslatot, amelyben felvázolja az együttműködés kölcsönös előnyeit. A legfontosabb, hogy nyitott legyen a kreatív ötletek közös kidolgozására.

Az influencereken túl is gondolkodj! Gondolj olyan márkákra, amelyek hasonló közönséggel rendelkeznek, és amelyekkel együttműködhetsz. Egy ilyen együttműködés növelheti a TikTokon való láthatóságodat és elkötelezettségedet!

10. Szervezzen nyereményjátékokat

Egy másik biztos módszer a TikTokon való elkötelezettség növelésére az ajándékok felajánlása. Ezek lehetnek termékminták, egy teljes költségét fedező utazás a vállalatodhoz, vagy akár ajándékutalványok is.

A nyereményjátékok kétféleképpen segíthetnek. A nyereményjáték eredményeibe befektető felhasználók automatikusan követni fogják Önt, hogy naprakészek maradjanak; megjelölhetik barátaikat, hogy megnézzék a videóját, és így regisztráljanak és részt vegyenek, ezáltal növelve az Ön elérhetőségét.

Egyszerűsítse TikTok-tartalom tervezését és előállítását a ClickUp segítségével

Ahogy a TikTok folyamatosan fejlődik és bővíti felhasználói bázisát, azok a márkák, amelyek kiaknázzák a benne rejlő potenciált, élvezhetik a fentebb tárgyalt előnyök többségét.

A legjobb az, hogy azonnali hozzáférést kap egy élénk és nagyon aktív közösséghez, amely segíthet növelni a bevételeket és megelőzni a versenytársakat.

De ne feledje, hogy művészetében és megközelítésében maradjon hiteles, következetes és innovatív, és hamarosan elkötelezett rajongói lesznek!

Ezen felül a ClickUp projektmenedzsment és termelékenységi eszközeit is kihasználhatja, hogy hatékonyabban kezelje TikTok-jelenlétét. A közösségi média naptárának vezetésétől és a posztok ötletelésén át a feladatok nyomon követéséig és a teljesítmény elemzéséig a ClickUp segíthet Önnek és csapatának a TikTok-jelenlét hatékonyabb tervezésében és kezelésében.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Hogyan hozhatja ki a legtöbbet a TikTokból?

Állítson be következetes posztolási ütemtervet, hogy releváns maradjon és megőrizze közönségének érdeklődését. Használja a TikTok funkcióit, például a szűrőket és effektusokat, hogy javítsa a tartalom minőségét.

Továbbá, tartsa fenn a kapcsolatot követőivel – válaszoljon a kommentjeikre és vegyen részt a trendekben. Ha azonosul a konkrét közönségével és az ő ízlésükhöz igazítja a tartalmat, az plusz pontot jelent!

Használhat olyan szoftvereket is, mint a TikTok marketingeszközök vagy a közösségi média sablonok, hogy egyszerűsítse a tartalom tervezését és előállítását.

2. Hogyan szerezhet több megtekintést a TikTokon?

Összpontosítson olyan vonzó és hiteles tartalom létrehozására, amely rezonál a közönségével. Fedezheti fel az együttműködési lehetőségeket más alkotókkal is, hogy bővítse hatókörét és elősegítse a közösségi interakciót.

Ne feledje, hogy a megfelelő időben történő posztolás jó szokás a megtekintések számának növelése érdekében. Ezenkívül használhatja a közösségi médiafigyelést és a TikTok elemző eszközöket, hogy betekintést nyerjen többek között a platformon zajló trendekbe és a versenytársai tevékenységébe.

3. Hogyan válhatok virálissá a TikTokon?

Kihasználhatja a legújabb TikTok trendeket – hashtageket, témákat és akár hanganyagokat is – hogy növelje videói felfedezhetőségét. Hanganyagot is készíthet a TikTok hangarchívumában található hangok szerkesztésével és testreszabásával.

Egy másik egyszerű módszer a népszerűség növelésére (különösen, ha még új az alkalmazásban) az influencer marketing. Lépjen partnerségre népszerű influencerekkel és tartalomalkotókkal a saját szakterületén, és használja ki a közönségüket, hogy növelje követőinek számát és népszerűségét.