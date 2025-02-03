A 10 legjobb TikTok marketing eszköz, amellyel 2025-ben növelheti vállalkozásának növekedését

Több mint egymilliárd aktív felhasználóval a TikTok egy kihagyhatatlan csatorna a tapasztalt marketingesek számára, hogy elérjék célközönségüket.

A marketingesek és a tartalomkészítők olyan TikTok funkciókat használnak, mint a TikTok Live, a videószerkesztés és a TikTok Shop, hogy kapcsolatba lépjenek TikTok rajongóikkal.

Az iparágakban működő vállalkozások egyre inkább felkapaszkodnak a TikTok marketing vonatára, hogy kiemelkedjenek célközönségük előtt. A modern marketingesek számára a TikTok marketingplatformként a figyelemért folyó küzdelmet jelenti.

Akár a TikTok hirdetések, akár az organikus tartalmak erejét szeretné kihasználni, a legjobb TikTok eszközökre van szüksége ahhoz, hogy vállalkozása és követői növekedését figyelemmel kísérhesse ezen a közösségi média platformon.

Ez a cikk összeállítja a 10 legjobb TikTok-eszköz listáját, amelyekkel javíthatja a TikTok-alkalmazásban megjelenő tartalmát, optimalizálhatja kampányait és elősegítheti vállalkozása növekedését.

Íme, mire kell figyelni egy TikTok marketing eszköznél.

Könnyen használható felület : Válasszon egy intuitív felülettel rendelkező TikTok marketing eszközt, amely zökkenőmentes élményt nyújt az új és tapasztalt marketingesek számára egyaránt, és lehetővé teszi csapatának, hogy könnyedén navigáljon a funkciók között.

TikTok elemzések és betekintések: A TikTok elemzések segítenek megfejteni TikTok közönségét a videomegtekintések, az elkötelezettségi arányok, az átlagos nézettségi idő és a tartalom teljesítményének elemzésével. Keressen olyan TikTok elemző eszközöket, amelyek robusztus jelentési és elemzési irányítópultokat kínálnak, hogy adat alapú döntéseket hozhasson.

Tartalomkészítési lehetőségek : A videók elengedhetetlen részét képezik TikTok-kampányának, ezért győződjön meg arról, hogy TikTok-videószerkesztő eszköze támogatja az egyszerű tartalomkészítést, és rendelkezik szűrők és vizuális effektek szerkesztési funkcióival, hogy tartalma kiemelkedjen a többi közül.

Ütemezés és automatizálás: Ahhoz, hogy a megfelelő időben elérje TikTok-követőit, a választott TikTok-ütemező eszköznek lehetővé kell tennie a bejegyzések tömeges ütemezését. Ez lehetővé teszi, hogy tartalmát a TikTok-fiókján a maximális elérhetőség érdekében az optimális időpontokban tervezze meg és tegye közzé.

Hashtag-kutatás és -nyomon követés: A hashtagek a TikTok marketingstratégia központi elemei. Válasszon egy olyan eszközt, amely hashtag-kutatást végez, hogy megtalálja a trendi címkéket és nyomon kövesse a hashtagek korábbi teljesítményét.

Biztonsági intézkedések: Válasszon olyan TikTok eszközt, amely robusztus biztonsági mechanizmusokkal rendelkezik, és megfelel az országos és iparági szintű adatvédelmi és biztonsági előírásoknak.

1. Iconosquare

via Iconosquare

Különböző alkalmazások között ugrálsz, hogy beindítsd a közösségi média tevékenységedet? Könnyítsd meg az életedet egy marketing szoftverrel, és kapcsold össze az összes közösségi média csatornádat egy központi irányítópulton, beleértve a TikTok profilodat is.

Példa: egy vezető ruházati márka, amelynek több mint 10 fős közösségi média csapata van, az Iconosquare-t használja a közösségi média marketing tevékenységének minden aspektusának kezelésére. A tartalom tervezésétől és ütemezésétől a több TikTok-fiók kezelésén és a versenytársak TikTok-hirdetéseinek elemzésén át minden az Iconosquare-en belül történik.

Az Iconosquare egy all-in-one TikTok eszköz, amellyel videókat készíthet, posztok tartalmát elemezheti, teljesítményt nyomon követhet és posztokat népszerűsíthet fejlett célzási opciókkal. A könnyen használható felület TikTok közönségszegmentációs eszközökkel rendelkezik, amelyek segítenek elérni rajongóit, valamint TikTok influencer marketing eszközökkel, amelyekkel együttműködhet a TikTok alkalmazás legnépszerűbb influencereivel.

Az Iconosquare legjobb funkciói

A TikTok elemző eszközökkel megértheted teljesítményedet és elkötelezettségedet, hogy adat alapú döntéseket hozhass.

Elemezze, honnan származik a közössége, milyen nyelveket beszélnek, milyen korúak és milyen neműek, hogy optimalizálja TikTok-fiókját.

Lépj kapcsolatba minden követőddel, és ne hagyj ki egyetlen kommentet sem: jelöld őket olvasottnak vagy olvasatlannak.

Az Iconosquare korlátai

A felhasználók nem kapnak értesítést, ha a tervezett bejegyzés hiba miatt nem kerül közzétételre.

A legfontosabb funkciók használatának elsajátításához szükséges tanulási görbe

Iconosquare árak

Egyetlen felhasználó: 49,00 €/felhasználó/hónap

Csapatok: 49,00 €/felhasználó/hónap

Egyedi árak egyedi megoldásokhoz

Iconosquare értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (116 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (51 értékelés)

2. Social Champ

via Social Champ

A legtöbb TikTok-marketinges előre megtervezi a naptárát az összes közösségi média platformra. Akár egy közelgő fesztiválra, akár egy nagy sporteseményre készülnek előre, a TikTok-bejegyzések ötleteit előre véglegesítik, megalkotják és ütemezik.

A marketingesek a Social Champ segítségével tervezik meg közösségi média naptárukat, ütemezik több TikTok-videót és bejegyzést, és egyetlen irányítópultról követik nyomon TikTok-kampányaik teljesítményét.

A Social Champ legjobb funkciói

Növelje a tartalomgyártás méretét a tömeges videófeltöltési funkcióval, és tervezzen meg akár 60 másodperces TikTok-videókat közvetlenül a tartalomszerkesztőből.

A Champ AI csomagja lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy szövegeket és képeket generáljanak TikTok-bejegyzéseikhez.

Szerepkörökön alapuló együttműködés a TikTok Schedulerben jóváhagyási munkafolyamatok létrehozásához és a TikTok tartalomnaptár kezeléséhez

A Social Champ korlátai

Korlátozott funkciók a mobilalkalmazásban

A tervezett bejegyzésekhez nem áll rendelkezésre előnézet.

A Social Champ árai

Ingyenes

Champion: 26 USD/hó (2 felhasználó)

Üzleti: 89 USD/hó (6 felhasználó)

Ügynökség: Egyedi árak

Social Champ értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (31 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (59 értékelés)

3. CapCut

via CapCut

A marketingigazgatója elküldött Önnek egy virális TikTok videót a versenytársától. Most azt szeretné, ha élőben közvetítene a TikTokon, és hasonló TikTok hirdetéseket készítene, amelyeket a követői imádni fognak. Ön azonban nem akar időt pazarolni, és nincs is költségvetése egy teljes körű kampányra.

A CapCut TikTok-alkotói eszközei lehetővé teszik, hogy ezt gyorsan és költséghatékonyan megtegye. A fejlett videószerkesztő segítségével a felhasználók lenyűgöző videókat készíthetnek a platformon.

A CapCut legjobb funkciói

A TikTok videószerkesztő eszköz videókat vág, sebességet állít be és több videót egyesít – ez egy praktikus funkció, ha több TikTok-fiókot kezel.

Intelligens stabilizálás, háttér eltávolítás, szöveg-beszéd átalakítás és automatikus felirat generálás haladó felhasználók számára.

Plug-and-play hangalámondások a TikTok videóidhoz

A CapCut korlátai

Nem támogatja a mobil eszközökön a fekvő módot.

A háttér eltávolítása nem mindig pontos

CapCut árak

Ingyenes

CapCut Pro: 9,99 USD/hó vagy 74,99 USD/év

CapCut értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. PicsArt

via PicsArt

A sablonok minden TikTok-marketinges álma, mivel a készen használható és nemrégiben hozzáadott TikTok-sablonokhoz való hozzáférés lehetővé teszi számukra, hogy felkapcsolódjanak a trendekre és gyorsan virális bejegyzéseket hozzanak létre.

A PicsArt egy all-in-one kép- és videószerkesztő alkalmazás, amely minden alkalomra alkalmas prémium sablonokkal és generatív AI funkciókkal rendelkezik, hogy javítsa TikTok marketing tevékenységét.

A PicsArt legjobb funkciói

Testreszabható prémium közösségi média sablonok a tartalomkészítés sebességének növeléséhez

Fiókkezelési funkció, amely lehetővé teszi a csapattagok meghívását az együttműködésre

Adj feliratokat a videóidhoz, hogy tartalmaid könnyebben hozzáférhetők legyenek.

A PicsArt korlátai

Az alkalmazás nem reagál és lassúvá válik, ha szűrőket vagy effektusokat ad hozzá.

A desktop verzió nem olyan könnyen használható, mint a mobilalkalmazás.

PicsArt árak

Ingyenes

PicsArt Plus: 5 USD/hó, éves számlázással

PicsArt Pro: 7 USD/hó, éves számlázással

PicsArt értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (489 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Analisa. io

via Analisa

Mikor nézte meg utoljára a TikTok-elemzéseit? Tudja, mekkora az elkötelezettségi aránya, vagy hogy a követői hol nézik a videóit? Ismét lemaradt a legújabb trendről, mielőtt az túl elterjedt lett volna?

A TikTok teljesítményének elemzése és a trendi hashtagek figyelemmel kísérése elengedhetetlen növekedési stratégiák. A TikTok szerkesztőeszközökkel vizuálisan vonzó videókat és bejegyzéseket készíthet.

Az Analisa egy AI-alapú közösségi média elemző platform, amely mindezt elvégzi. Márkázási szakemberek, teljesítmény- és digitális marketing ügynökségek, valamint TikTok influencerek használják ezt az eszközt, hogy átfogó, valós idejű jelentést kapjanak TikTok stratégiájukról. Akár organikus tartalmakat posztol, akár a TikTokot használja hirdetések promóciójára, az Analisa segít a versenytársak elemzésében, a korábbi teljesítmény nyomon követésében, az influencerek feltérképezésében és a jelentések készítésében.

Analisa. io legjobb funkciói

Az Analisa segítségével megszüntetheti a táblázatokon alapuló jelentéseket, és vizuálisan vonzó elemzési jelentéseket exportálhat PDF vagy CSV formátumba.

Határozza meg célközönségét életkor, nem és régió alapján, miközben ellenőrzi a minőséget a csalások minimalizálása érdekében.

Találj vonzó tartalmakat és influencereket a TikTok Creator piactéren, ahol valós idejű elemzéseket találsz a bejegyzésekről, feliratokról és hashtagekről.

Hívja le a bejegyzések korábbi adatait és a közösségi média statisztikáit a testreszabott dátumtartományokból.

Analisa. io korlátai

A fejlett funkciók, mint például a hashtag-benchmarking és a demográfiai elemzés, fizetős csomagokban érhetők el.

A felhasználók a pontatlan elemzésekre panaszkodnak

Analisa. io árak

Alapszintű: Ingyenes

Prémium: 48,30 USD/hó, éves számlázással

Plusz: 104,30 $/ hónap, éves számlázással

Pro: 167,30 dollár/hónap, éves számlázással

Analisa. io értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Brandwatch

via Brandwatch

A Brandwatch átfogó közösségi média csomagja lehetővé teszi a márkák számára, hogy egy platformon keresztül digitális marketinget alkalmazzanak és több ügyfél-érintkezési ponton hirdessenek.

Például egy bőrápolási márka a Brandwatch segítségével indítja el és kezeli TikTok influencer marketing kampányát. A csapat olyan fontos funkciókat használ, mint a közösségi média monitorozása, a hangulatelemzés, a kampány teljesítményének kezelése, és erről a platformról készít részletes kampányjelentéseket.

A Brandwatch legjobb funkciói

Könnyen használható és testreszabható beérkező üzenetek mappa, amelyben nyomon követheted a megjegyzéseket, és kioszthatod azokat a csapattagoknak, hogy biztosan ne maradjon olvasatlan megjegyzés.

Szerezzen be testreszabható, valós idejű jelentéseket a bejegyzésekről és a fiók szintű mutatókról, amelyeket megoszthat a különböző érdekelt felekkel.

Rögzítsd az influencerek elérhetőségeit és fizetési adatait, és gyűjts további elsődleges adatokat egyéni mezők segítségével.

A Brandwatch korlátai

Előfordul, hogy a bejegyzések nem a tervezett időpontban kerülnek közzétételre.

A műszerfal frissítése időbe telik.

Brandwatch árak

Egyedi árazás

Brandwatch értékelések és vélemények

7. Keyhole

via Keyhole

A TikTok lényege, hogy releváns legyen és reagáljon a jelenlegi trendekre!

A TikTok trendek nyomon követése és a márkaemlítések elemzése segít a marketingeseknek proaktívan reagálni a folyamatosan változó közösségi médiára.

A Keyhole közösségi médiafigyelő eszköz segít a márkáknak elemezni, hogy más TikTok-felhasználók mit mondanak a márkáról és az általános márkaérzékenységről, több TikTok-profilra TikTok-bejegyzéseket ütemezni, valamint a vezetőségnek megosztani a közzétételre kész elemzési jelentéseket.

A Keyhole legjobb funkciói

Használja a Keyhole Unlimited Smart Publishing szolgáltatását a bejegyzéseinek ütemezéséhez és közzétételéhez a közösségi média platformokon.

A hashtagek nyomon követése és elemzése javítja a TikTok-on való elérhetőségét

Az influencer marketing funkciók mérik az együttműködéseket és a kampányok teljesítményét.

A Keyhole korlátai

A közösségi média figyelése nem átfogó, és fejlesztésre szorul.

Nincsenek termékbemutatók az első használók számára

Keyhole árak

Egyéni: 63 USD/hó

Csapat: 119 USD/hó

Pro : 199 USD/hó

Haladó: 359 USD/hó

Vállalati: 833 USD/hó áron

Keyhole értékelések és vélemények

G2: 4. 3/5 (68 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. SocialBee

via SocialBee

A tartalomtervezés az első lépés egy TikTok-on vagy más közösségi média platformokon végzett marketingkampányhoz. A legjobb TikTok-eszközök közül válassza azt, amelyik intuitív módon lehetővé teszi a tartalomterv vizualizálását és néhány kattintással élőben is megjelenik.

Vedd kézbe a posztolási naptáradat a SocialBee segítségével. Tekintsd meg előre a közelgő posztokat, döntsd el, mikor a legjobb időpont a posztolás, és használd az AI-t, hogy perceken belül elkészítsd a megvalósítható tartalmi tervet.

A SocialBee legjobb funkciói

Szerkesztési és ütemezési lehetőségek minden TikTok-bejegyzés típushoz

Canva, Unsplash és GIPHY integrációk, hogy hozzáférjen egy széles körű tervezési sablonokhoz.

AI-alapú segédprogram, amely automatikusan létrehoz tartalmat bármely közösségi média platformra.

A SocialBee korlátai

A mobilalkalmazásból hiányoznak a desktop alkalmazásban elérhető néhány fejlett funkciók.

Nem intuitív a már ütemezett TikTok-bejegyzés dátumának megváltoztatása

SocialBee árak

Bootstrap: 24 USD/hó

Accelerate: 49 USD/hó

Pro: 82 USD/hó

Agency Pro50: 149 USD/hó

Agency Pro100 : 274 USD/hó

Agency Pro150: 374 USD/hó

SocialBee értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (334 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (36 értékelés)

9. Planable

via Planable

Még mindig táblázatokat használ a TikTok-kampányok nyomon követéséhez? A táblázatokon alapuló TikTok-naptárak használatának kihívásai a másolás-beillesztés hibái, a közelgő bejegyzések és kampányok korlátozott láthatósága, valamint a kézi jelentéskészítés.

A Planable közösségi média menedzsment eszköze az összes TikTok-bejegyzésedet táblázatokból egy tiszta felületre hozza. Néhány kattintással exportálhatod teljesítményjelentéseidet, és automatizálhatod a vizuálisan vonzó jelentések létrehozását.

A Planable legjobb funkciói

A tartalomkészítő eszközök segítenek a tartalom testreszabásában és előnézetet kínálnak több közösségi média fiókhoz, beleértve a TikTok platformot is.

Együttműködési funkciók szerepkörökön alapuló hozzáféréssel, hogy a csapat különböző tagjai együtt dolgozhassanak egy kampányon.

Rugalmas ütemezési lehetőségek tartalomnézetekkel, például Feed nézet, Naptár nézet és még sok más

A Planable korlátai

Kezdetben meredek tanulási görbe

A TikTok elemzéseket nem lehet PDF-dokumentumként letölteni.

Planable árak

Ingyenes

Alapvető: 11 USD/felhasználó/hónap

Pro: 22 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Planable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (595 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (305 értékelés)

10. Planly

via Planly

A Planly egy közösségi média menedzsment platform, amelynek egyszerű felületén posztokat, médiát és közösségi csatornákat lehet kategorizálni. Beépített automatizált ütemezési eszközével a TikTok felhasználók automatikusan közzétehetik posztjaikat és TikTok videóikat.

A több ügyfelet kezelő elfoglalt digitális marketingesek számára a Planly egyetlen irányítópultba egyesíti az összes feladatot, a naptárkezeléstől az ütemezésig és az elemzésig.

A Planly legjobb funkciói

Szerkessze, vágja és feliratozza TikTok videóit, és használja a heti és havi naptár nézetet, hogy mindig naprakész legyen a közelgő TikTok bejegyzéseivel kapcsolatban.

Kövesse nyomon, mérje és elemezze teljesítményét egyetlen TikTok elemzési irányítópulton.

Integrálja TikTok-fiókját a Twitterrel, a Facebookkal, a LinkedIn-nel, a Pinteresttel és a Google Business Profile-lal, hogy TikTok-videóit automatikusan közzétehesse más platformokon is.

A Planly korlátai

Néhány alapvető funkció csak a fizetős csomagban érhető el.

Planly árak

Kezdő csomag: 15 USD/felhasználó/hónap

Pro : 40 USD/felhasználó/hónap

Guru: 80 USD/felhasználó/hónap

Planly értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Míg a TikTok marketingeszközök a közösségi média figyelésére és szerkesztésére koncentrálnak, addig az olyan megoldások, mint a ClickUp, holisztikus megközelítést alkalmaznak. A ClickUp egyszerűsíti a munkafolyamatokat és javítja az általános teljesítményt.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp közösségi média projektmenedzsment eszköze lehetővé teszi a TikTok-fiókok felhasználói számára, hogy egyetlen irányítópulton kezeljék és hozzanak létre közösségi médiával kapcsolatos projekteket és az azokhoz tartozó összes feladatot.

A ClickUp előre elkészített közösségi média sablonjai időt takarítanak meg azáltal, hogy egyszerűsítik a közösségi média folyamatokat.

Indítsd el következő közösségi média kampányodat ezzel az átfogó sablonnal!

Használja a ClickUp mesterséges intelligenciáját tartalomötletek kidolgozásához, tartalomnaptár készítéséhez, valamint közösségi média feliratok és TikTok videó forgatókönyvek írásához.

Kifogytál az inspirációból a következő közösségi média bejegyzésedhez? Hadd segítse a ClickUp AI!

A TikTok-stratégiád megtervezése során, amikor a csapatban több ötlet is felmerül, használd ki az ötletfalat , hogy összegyűjtsd és rendszerezd a jó ötleteket, majd alakítsd őket megvalósítható feladatokká.

Rendezze el ötleteit, és kezdje meghódítani a piacot ezzel a ClickUp Roadmap Whiteboard sablonnal.

A ClickUp Whiteboard kifejezetten a közösségi média csapatok számára készült, hogy együttműködhessenek, jegyzeteket adhassanak hozzá, és összekapcsolhassák a meglévő jegyzeteket és munkafolyamatokat.

Az ötletelés szakasza után használja a ClickUp Docs szolgáltatást az ötletek megvalósításához, a márka irányelveinek beépítéséhez és a csapatával való valós idejű szerkesztéshez.

Készítse el kampányának minden lépését ebben a sablonos briefben a ClickUp Docs-ban.

A ClickUp korlátai

Az ingyenes verzió korlátozza a hozzáférést olyan fejlett funkciókhoz, mint a projekt ütemtervek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp értékelések és vélemények

Válasszon egy TikTok eszközt, amely lehetővé teszi több projekt és közösségi média kampány kezelését egy konszolidált irányítópulton keresztül.

A ClickUp projektmenedzsment eszköze olyan fontos funkciókkal rendelkezik, mint a tartalomnaptár-sablonok, AI-funkciók, dokumentumok és együttműködési lehetőségek, amelyek segítségével kreatív TikTok-ötleteit egy helyen összegyűjtheti.

A ClickUp minimális erőfeszítéssel kezeli feladatait, projektjeit és munkafolyamatait, és megkíméli Önt a több eszköz és platform használatától. Tervezze, kezelje és kövesse nyomon összes TikTok-stratégiáját ebben az all-in-one projektkezelő eszközben, amely a legjobb testreszabható sablonokkal rendelkezik, hogy növelje termelékenységét.

Ráadásul a ClickUp integrálható más digitális marketing és bejövő marketing eszközökkel, hogy automatizálja az adatok áramlását ezek között az alkalmazások között.

Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát.