A 10 legjobb TikTok marketing eszköz, amellyel 2025-ben növelheti vállalkozásának növekedését

Több mint egymilliárd aktív felhasználóval a TikTok egy kihagyhatatlan csatorna a tapasztalt marketingesek számára, hogy elérjék célközönségüket.
A marketingesek és a tartalomkészítők olyan TikTok funkciókat használnak, mint a TikTok Live, a videószerkesztés és a TikTok Shop, hogy kapcsolatba lépjenek TikTok rajongóikkal.
Az iparágakban működő vállalkozások egyre inkább felkapaszkodnak a TikTok marketing vonatára, hogy kiemelkedjenek célközönségük előtt. A modern marketingesek számára a TikTok marketingplatformként a figyelemért folyó küzdelmet jelenti.
Akár a TikTok hirdetések, akár az organikus tartalmak erejét szeretné kihasználni, a legjobb TikTok eszközökre van szüksége ahhoz, hogy vállalkozása és követői növekedését figyelemmel kísérhesse ezen a közösségi média platformon.
Ez a cikk összeállítja a 10 legjobb TikTok-eszköz listáját, amelyekkel javíthatja a TikTok-alkalmazásban megjelenő tartalmát, optimalizálhatja kampányait és elősegítheti vállalkozása növekedését.
Mit kell keresni a TikTok marketingeszközökben?
Íme, mire kell figyelni egy TikTok marketing eszköznél.
- Könnyen használható felület: Válasszon egy intuitív felülettel rendelkező TikTok marketing eszközt, amely zökkenőmentes élményt nyújt az új és tapasztalt marketingesek számára egyaránt, és lehetővé teszi csapatának, hogy könnyedén navigáljon a funkciók között.
- TikTok elemzések és betekintések: A TikTok elemzések segítenek megfejteni TikTok közönségét a videomegtekintések, az elkötelezettségi arányok, az átlagos nézettségi idő és a tartalom teljesítményének elemzésével. Keressen olyan TikTok elemző eszközöket, amelyek robusztus jelentési és elemzési irányítópultokat kínálnak, hogy adat alapú döntéseket hozhasson.
- Tartalomkészítési lehetőségek: A videók elengedhetetlen részét képezik TikTok-kampányának, ezért győződjön meg arról, hogy TikTok-videószerkesztő eszköze támogatja az egyszerű tartalomkészítést, és rendelkezik szűrők és vizuális effektek szerkesztési funkcióival, hogy tartalma kiemelkedjen a többi közül.
- Ütemezés és automatizálás: Ahhoz, hogy a megfelelő időben elérje TikTok-követőit, a választott TikTok-ütemező eszköznek lehetővé kell tennie a bejegyzések tömeges ütemezését. Ez lehetővé teszi, hogy tartalmát a TikTok-fiókján a maximális elérhetőség érdekében az optimális időpontokban tervezze meg és tegye közzé.
- Hashtag-kutatás és -nyomon követés: A hashtagek a TikTok marketingstratégia központi elemei. Válasszon egy olyan eszközt, amely hashtag-kutatást végez, hogy megtalálja a trendi címkéket és nyomon kövesse a hashtagek korábbi teljesítményét.
- Biztonsági intézkedések: Válasszon olyan TikTok eszközt, amely robusztus biztonsági mechanizmusokkal rendelkezik, és megfelel az országos és iparági szintű adatvédelmi és biztonsági előírásoknak.
A 10 legjobb TikTok marketing eszköz, amit érdemes használni
1. Iconosquare
Különböző alkalmazások között ugrálsz, hogy beindítsd a közösségi média tevékenységedet? Könnyítsd meg az életedet egy marketing szoftverrel, és kapcsold össze az összes közösségi média csatornádat egy központi irányítópulton, beleértve a TikTok profilodat is.
Példa: egy vezető ruházati márka, amelynek több mint 10 fős közösségi média csapata van, az Iconosquare-t használja a közösségi média marketing tevékenységének minden aspektusának kezelésére. A tartalom tervezésétől és ütemezésétől a több TikTok-fiók kezelésén és a versenytársak TikTok-hirdetéseinek elemzésén át minden az Iconosquare-en belül történik.
Az Iconosquare egy all-in-one TikTok eszköz, amellyel videókat készíthet, posztok tartalmát elemezheti, teljesítményt nyomon követhet és posztokat népszerűsíthet fejlett célzási opciókkal. A könnyen használható felület TikTok közönségszegmentációs eszközökkel rendelkezik, amelyek segítenek elérni rajongóit, valamint TikTok influencer marketing eszközökkel, amelyekkel együttműködhet a TikTok alkalmazás legnépszerűbb influencereivel.
Az Iconosquare legjobb funkciói
- A TikTok elemző eszközökkel megértheted teljesítményedet és elkötelezettségedet, hogy adat alapú döntéseket hozhass.
- Elemezze, honnan származik a közössége, milyen nyelveket beszélnek, milyen korúak és milyen neműek, hogy optimalizálja TikTok-fiókját.
- Lépj kapcsolatba minden követőddel, és ne hagyj ki egyetlen kommentet sem: jelöld őket olvasottnak vagy olvasatlannak.
Az Iconosquare korlátai
- A felhasználók nem kapnak értesítést, ha a tervezett bejegyzés hiba miatt nem kerül közzétételre.
- A legfontosabb funkciók használatának elsajátításához szükséges tanulási görbe
Iconosquare árak
- Egyetlen felhasználó: 49,00 €/felhasználó/hónap
- Csapatok: 49,00 €/felhasználó/hónap
- Egyedi árak egyedi megoldásokhoz
Iconosquare értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (116 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (51 értékelés)
2. Social Champ
A legtöbb TikTok-marketinges előre megtervezi a naptárát az összes közösségi média platformra. Akár egy közelgő fesztiválra, akár egy nagy sporteseményre készülnek előre, a TikTok-bejegyzések ötleteit előre véglegesítik, megalkotják és ütemezik.
A marketingesek a Social Champ segítségével tervezik meg közösségi média naptárukat, ütemezik több TikTok-videót és bejegyzést, és egyetlen irányítópultról követik nyomon TikTok-kampányaik teljesítményét.
A Social Champ legjobb funkciói
- Növelje a tartalomgyártás méretét a tömeges videófeltöltési funkcióval, és tervezzen meg akár 60 másodperces TikTok-videókat közvetlenül a tartalomszerkesztőből.
- A Champ AI csomagja lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy szövegeket és képeket generáljanak TikTok-bejegyzéseikhez.
- Szerepkörökön alapuló együttműködés a TikTok Schedulerben jóváhagyási munkafolyamatok létrehozásához és a TikTok tartalomnaptár kezeléséhez
A Social Champ korlátai
- Korlátozott funkciók a mobilalkalmazásban
- A tervezett bejegyzésekhez nem áll rendelkezésre előnézet.
A Social Champ árai
- Ingyenes
- Champion: 26 USD/hó (2 felhasználó)
- Üzleti: 89 USD/hó (6 felhasználó)
- Ügynökség: Egyedi árak
Social Champ értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (31 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (59 értékelés)
3. CapCut
A marketingigazgatója elküldött Önnek egy virális TikTok videót a versenytársától. Most azt szeretné, ha élőben közvetítene a TikTokon, és hasonló TikTok hirdetéseket készítene, amelyeket a követői imádni fognak. Ön azonban nem akar időt pazarolni, és nincs is költségvetése egy teljes körű kampányra.
A CapCut TikTok-alkotói eszközei lehetővé teszik, hogy ezt gyorsan és költséghatékonyan megtegye. A fejlett videószerkesztő segítségével a felhasználók lenyűgöző videókat készíthetnek a platformon.
A CapCut legjobb funkciói
- A TikTok videószerkesztő eszköz videókat vág, sebességet állít be és több videót egyesít – ez egy praktikus funkció, ha több TikTok-fiókot kezel.
- Intelligens stabilizálás, háttér eltávolítás, szöveg-beszéd átalakítás és automatikus felirat generálás haladó felhasználók számára.
- Plug-and-play hangalámondások a TikTok videóidhoz
A CapCut korlátai
- Nem támogatja a mobil eszközökön a fekvő módot.
- A háttér eltávolítása nem mindig pontos
CapCut árak
- Ingyenes
- CapCut Pro: 9,99 USD/hó vagy 74,99 USD/év
CapCut értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
4. PicsArt
A sablonok minden TikTok-marketinges álma, mivel a készen használható és nemrégiben hozzáadott TikTok-sablonokhoz való hozzáférés lehetővé teszi számukra, hogy felkapcsolódjanak a trendekre és gyorsan virális bejegyzéseket hozzanak létre.
A PicsArt egy all-in-one kép- és videószerkesztő alkalmazás, amely minden alkalomra alkalmas prémium sablonokkal és generatív AI funkciókkal rendelkezik, hogy javítsa TikTok marketing tevékenységét.
A PicsArt legjobb funkciói
- Testreszabható prémium közösségi média sablonok a tartalomkészítés sebességének növeléséhez
- Fiókkezelési funkció, amely lehetővé teszi a csapattagok meghívását az együttműködésre
- Adj feliratokat a videóidhoz, hogy tartalmaid könnyebben hozzáférhetők legyenek.
A PicsArt korlátai
- Az alkalmazás nem reagál és lassúvá válik, ha szűrőket vagy effektusokat ad hozzá.
- A desktop verzió nem olyan könnyen használható, mint a mobilalkalmazás.
PicsArt árak
- Ingyenes
- PicsArt Plus: 5 USD/hó, éves számlázással
- PicsArt Pro: 7 USD/hó, éves számlázással
PicsArt értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (489 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
5. Analisa. io
Mikor nézte meg utoljára a TikTok-elemzéseit? Tudja, mekkora az elkötelezettségi aránya, vagy hogy a követői hol nézik a videóit? Ismét lemaradt a legújabb trendről, mielőtt az túl elterjedt lett volna?
A TikTok teljesítményének elemzése és a trendi hashtagek figyelemmel kísérése elengedhetetlen növekedési stratégiák. A TikTok szerkesztőeszközökkel vizuálisan vonzó videókat és bejegyzéseket készíthet.
Az Analisa egy AI-alapú közösségi média elemző platform, amely mindezt elvégzi. Márkázási szakemberek, teljesítmény- és digitális marketing ügynökségek, valamint TikTok influencerek használják ezt az eszközt, hogy átfogó, valós idejű jelentést kapjanak TikTok stratégiájukról. Akár organikus tartalmakat posztol, akár a TikTokot használja hirdetések promóciójára, az Analisa segít a versenytársak elemzésében, a korábbi teljesítmény nyomon követésében, az influencerek feltérképezésében és a jelentések készítésében.
Analisa. io legjobb funkciói
- Az Analisa segítségével megszüntetheti a táblázatokon alapuló jelentéseket, és vizuálisan vonzó elemzési jelentéseket exportálhat PDF vagy CSV formátumba.
- Határozza meg célközönségét életkor, nem és régió alapján, miközben ellenőrzi a minőséget a csalások minimalizálása érdekében.
- Találj vonzó tartalmakat és influencereket a TikTok Creator piactéren, ahol valós idejű elemzéseket találsz a bejegyzésekről, feliratokról és hashtagekről.
- Hívja le a bejegyzések korábbi adatait és a közösségi média statisztikáit a testreszabott dátumtartományokból.
Analisa. io korlátai
- A fejlett funkciók, mint például a hashtag-benchmarking és a demográfiai elemzés, fizetős csomagokban érhetők el.
- A felhasználók a pontatlan elemzésekre panaszkodnak
Analisa. io árak
- Alapszintű: Ingyenes
- Prémium: 48,30 USD/hó, éves számlázással
- Plusz: 104,30 $/hónap, éves számlázással
- Pro: 167,30 dollár/hónap, éves számlázással
Analisa. io értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
6. Brandwatch
A Brandwatch átfogó közösségi média csomagja lehetővé teszi a márkák számára, hogy egy platformon keresztül digitális marketinget alkalmazzanak és több ügyfél-érintkezési ponton hirdessenek.
Például egy bőrápolási márka a Brandwatch segítségével indítja el és kezeli TikTok influencer marketing kampányát. A csapat olyan fontos funkciókat használ, mint a közösségi média monitorozása, a hangulatelemzés, a kampány teljesítményének kezelése, és erről a platformról készít részletes kampányjelentéseket.
A Brandwatch legjobb funkciói
- Könnyen használható és testreszabható beérkező üzenetek mappa, amelyben nyomon követheted a megjegyzéseket, és kioszthatod azokat a csapattagoknak, hogy biztosan ne maradjon olvasatlan megjegyzés.
- Szerezzen be testreszabható, valós idejű jelentéseket a bejegyzésekről és a fiók szintű mutatókról, amelyeket megoszthat a különböző érdekelt felekkel.
- Rögzítsd az influencerek elérhetőségeit és fizetési adatait, és gyűjts további elsődleges adatokat egyéni mezők segítségével.
A Brandwatch korlátai
- Előfordul, hogy a bejegyzések nem a tervezett időpontban kerülnek közzétételre.
- A műszerfal frissítése időbe telik.
Brandwatch árak
- Egyedi árazás
Brandwatch értékelések és vélemények
7. Keyhole
A TikTok lényege, hogy releváns legyen és reagáljon a jelenlegi trendekre!
A TikTok trendek nyomon követése és a márkaemlítések elemzése segít a marketingeseknek proaktívan reagálni a folyamatosan változó közösségi médiára.
A Keyhole közösségi médiafigyelő eszköz segít a márkáknak elemezni, hogy más TikTok-felhasználók mit mondanak a márkáról és az általános márkaérzékenységről, több TikTok-profilra TikTok-bejegyzéseket ütemezni, valamint a vezetőségnek megosztani a közzétételre kész elemzési jelentéseket.
A Keyhole legjobb funkciói
- Használja a Keyhole Unlimited Smart Publishing szolgáltatását a bejegyzéseinek ütemezéséhez és közzétételéhez a közösségi média platformokon.
- A hashtagek nyomon követése és elemzése javítja a TikTok-on való elérhetőségét
- Az influencer marketing funkciók mérik az együttműködéseket és a kampányok teljesítményét.
A Keyhole korlátai
- A közösségi média figyelése nem átfogó, és fejlesztésre szorul.
- Nincsenek termékbemutatók az első használók számára
Keyhole árak
- Egyéni: 63 USD/hó
- Csapat: 119 USD/hó
- Pro: 199 USD/hó
- Haladó: 359 USD/hó
- Vállalati: 833 USD/hó áron
Keyhole értékelések és vélemények
- G2: 4. 3/5 (68 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. SocialBee
A tartalomtervezés az első lépés egy TikTok-on vagy más közösségi média platformokon végzett marketingkampányhoz. A legjobb TikTok-eszközök közül válassza azt, amelyik intuitív módon lehetővé teszi a tartalomterv vizualizálását és néhány kattintással élőben is megjelenik.
Vedd kézbe a posztolási naptáradat a SocialBee segítségével. Tekintsd meg előre a közelgő posztokat, döntsd el, mikor a legjobb időpont a posztolás, és használd az AI-t, hogy perceken belül elkészítsd a megvalósítható tartalmi tervet.
A SocialBee legjobb funkciói
- Szerkesztési és ütemezési lehetőségek minden TikTok-bejegyzés típushoz
- Canva, Unsplash és GIPHY integrációk, hogy hozzáférjen egy széles körű tervezési sablonokhoz.
- AI-alapú segédprogram, amely automatikusan létrehoz tartalmat bármely közösségi média platformra.
A SocialBee korlátai
- A mobilalkalmazásból hiányoznak a desktop alkalmazásban elérhető néhány fejlett funkciók.
- Nem intuitív a már ütemezett TikTok-bejegyzés dátumának megváltoztatása
SocialBee árak
- Bootstrap: 24 USD/hó
- Accelerate: 49 USD/hó
- Pro: 82 USD/hó
- Agency Pro50: 149 USD/hó
- Agency Pro100: 274 USD/hó
- Agency Pro150: 374 USD/hó
SocialBee értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (334 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (36 értékelés)
9. Planable
Még mindig táblázatokat használ a TikTok-kampányok nyomon követéséhez? A táblázatokon alapuló TikTok-naptárak használatának kihívásai a másolás-beillesztés hibái, a közelgő bejegyzések és kampányok korlátozott láthatósága, valamint a kézi jelentéskészítés.
A Planable közösségi média menedzsment eszköze az összes TikTok-bejegyzésedet táblázatokból egy tiszta felületre hozza. Néhány kattintással exportálhatod teljesítményjelentéseidet, és automatizálhatod a vizuálisan vonzó jelentések létrehozását.
A Planable legjobb funkciói
- A tartalomkészítő eszközök segítenek a tartalom testreszabásában és előnézetet kínálnak több közösségi média fiókhoz, beleértve a TikTok platformot is.
- Együttműködési funkciók szerepkörökön alapuló hozzáféréssel, hogy a csapat különböző tagjai együtt dolgozhassanak egy kampányon.
- Rugalmas ütemezési lehetőségek tartalomnézetekkel, például Feed nézet, Naptár nézet és még sok más
A Planable korlátai
- Kezdetben meredek tanulási görbe
- A TikTok elemzéseket nem lehet PDF-dokumentumként letölteni.
Planable árak
- Ingyenes
- Alapvető: 11 USD/felhasználó/hónap
- Pro: 22 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Planable értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (595 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (305 értékelés)
10. Planly
A Planly egy közösségi média menedzsment platform, amelynek egyszerű felületén posztokat, médiát és közösségi csatornákat lehet kategorizálni. Beépített automatizált ütemezési eszközével a TikTok felhasználók automatikusan közzétehetik posztjaikat és TikTok videóikat.
A több ügyfelet kezelő elfoglalt digitális marketingesek számára a Planly egyetlen irányítópultba egyesíti az összes feladatot, a naptárkezeléstől az ütemezésig és az elemzésig.
A Planly legjobb funkciói
- Szerkessze, vágja és feliratozza TikTok videóit, és használja a heti és havi naptár nézetet, hogy mindig naprakész legyen a közelgő TikTok bejegyzéseivel kapcsolatban.
- Kövesse nyomon, mérje és elemezze teljesítményét egyetlen TikTok elemzési irányítópulton.
- Integrálja TikTok-fiókját a Twitterrel, a Facebookkal, a LinkedIn-nel, a Pinteresttel és a Google Business Profile-lal, hogy TikTok-videóit automatikusan közzétehesse más platformokon is.
A Planly korlátai
- Néhány alapvető funkció csak a fizetős csomagban érhető el.
Planly árak
- Kezdő csomag: 15 USD/felhasználó/hónap
- Pro: 40 USD/felhasználó/hónap
- Guru: 80 USD/felhasználó/hónap
Planly értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Egyéb marketingeszközök: ClickUp
Míg a TikTok marketingeszközök a közösségi média figyelésére és szerkesztésére koncentrálnak, addig az olyan megoldások, mint a ClickUp, holisztikus megközelítést alkalmaznak. A ClickUp egyszerűsíti a munkafolyamatokat és javítja az általános teljesítményt.
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp közösségi média projektmenedzsment eszköze lehetővé teszi a TikTok-fiókok felhasználói számára, hogy egyetlen irányítópulton kezeljék és hozzanak létre közösségi médiával kapcsolatos projekteket és az azokhoz tartozó összes feladatot.
- A ClickUp előre elkészített közösségi média sablonjai időt takarítanak meg azáltal, hogy egyszerűsítik a közösségi média folyamatokat.
- Használja a ClickUp mesterséges intelligenciáját tartalomötletek kidolgozásához, tartalomnaptár készítéséhez, valamint közösségi média feliratok és TikTok videó forgatókönyvek írásához.
- A TikTok-stratégiád megtervezése során, amikor a csapatban több ötlet is felmerül, használd ki az ötletfalat, hogy összegyűjtsd és rendszerezd a jó ötleteket, majd alakítsd őket megvalósítható feladatokká.
- A ClickUp Whiteboard kifejezetten a közösségi média csapatok számára készült, hogy együttműködhessenek, jegyzeteket adhassanak hozzá, és összekapcsolhassák a meglévő jegyzeteket és munkafolyamatokat.
- Az ötletelés szakasza után használja a ClickUp Docs szolgáltatást az ötletek megvalósításához, a márka irányelveinek beépítéséhez és a csapatával való valós idejű szerkesztéshez.
A ClickUp korlátai
- Az ingyenes verzió korlátozza a hozzáférést olyan fejlett funkciókhoz, mint a projekt ütemtervek.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
ClickUp értékelések és vélemények
Kezdje el használni a megfelelő TikTok eszközöket, hogy növelje termelékenységét és népszerűségét!
Válasszon egy TikTok eszközt, amely lehetővé teszi több projekt és közösségi média kampány kezelését egy konszolidált irányítópulton keresztül.
A ClickUp projektmenedzsment eszköze olyan fontos funkciókkal rendelkezik, mint a tartalomnaptár-sablonok, AI-funkciók, dokumentumok és együttműködési lehetőségek, amelyek segítségével kreatív TikTok-ötleteit egy helyen összegyűjtheti.
A ClickUp minimális erőfeszítéssel kezeli feladatait, projektjeit és munkafolyamatait, és megkíméli Önt a több eszköz és platform használatától. Tervezze, kezelje és kövesse nyomon összes TikTok-stratégiáját ebben az all-in-one projektkezelő eszközben, amely a legjobb testreszabható sablonokkal rendelkezik, hogy növelje termelékenységét.
Ráadásul a ClickUp integrálható más digitális marketing és bejövő marketing eszközökkel, hogy automatizálja az adatok áramlását ezek között az alkalmazások között.
Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát.