A 10 legjobb TikTok elemző eszköz, amelyekkel javíthatja TikTok stratégiáját

Bár a TikTok remek platform termékek bemutatására, kulisszatitkok megosztására és trendek követésére, stratégiai erőfeszítésekre van szükség a márka ismertségének növeléséhez és a hatókör bővítéséhez.

Csak az Egyesült Államokban a digitális lakosság közel 54%-a használja a TikTokot, ami körülbelül 122 millió felhasználót jelent.

A legtöbb tartalomkészítő és közösségi média menedzser küzd a hiányos mutatókkal, a késleltetett frissítésekkel és a közönség demográfiai adatainak homályos képpel. Tehát, hogyan finomíthatja tartalomstratégiáját a részletes közönségelemzés segítségével?

Ez a blog a 10 legjobb TikTok elemző eszközt mutatja be, amelyekkel javíthatja TikTok stratégiáját. Fedezze fel követőivel kapcsolatos információkat, bővítse közönségét, és hozzon létre hatékony kampányokat vállalkozása növekedése érdekében.

Íme, mire kell figyelni a TikTok elemző eszközökben, hogy jobban megértsd a közönségedet, felismerd a trendeket és erősítsd a TikTok-játékodat:

Teljesítményellenőrzés: Keressen olyan elemző eszközöket, amelyek feltárják videója nézettségét, lájkolásait és megosztásait, hogy mérni tudja tartalmának sikerét.

Bevonódási betekintés: Győződjön meg arról, hogy a választott elemző eszközök betekintést nyújtanak a nézők viselkedésébe. Az olyan mutatók, mint a nézettségi idő és az interakciós szint, mélyebb betekintést nyújtanak abba, hogy a nézők hogyan reagálnak a tartalmára.

Hatékony hashtag-használat: Válasszon olyan eszközöket, amelyek elemzik a hashtagek teljesítményét, és segítenek azonosítani azokat, amelyek javítják a láthatóságát.

Trendelemzés: Válasszon olyan eszközöket, amelyekkel naprakész maradhat a TikTok trendjeivel kapcsolatban. Ezek pontosan megmutatják a közönsége által könnyen felfedezhető népszerű trendeket, így biztosítva, hogy tartalma releváns maradjon.

Versenyzőelemzés: A versenytársak TikTok-teljesítményének elemzése értékes betekintést nyújt tartalmi stratégiáikba, segít azonosítani a sikeres taktikákat és kampányokat, hogy javítsd tartalmaidat.

1. Analisa

via Analisa

Az Analisa egy közösségi média elemző eszköz, amely mesterséges intelligenciát használ a TikTok és Instagram profilok és hashtagek elemzéséhez. Segít megtalálni a legjobb posztolási ütemtervet, a posztok tartalmát, a versenytársak stratégiáit, a közönség demográfiai adatait, az influencerek kampányait, a felhasználók által generált tartalmakat és a földrajzi trendeket.

A Profil- és Versenytárs-elemzés funkciók segítségével betekintést nyerhet a saját profiljai vagy versenytársai profiljainak és hashtagjeinek közösségi aktivitásába és teljesítményébe.

Az Analisa legjobb funkciói

Demográfiai adatok és hitelesség: Demográfiai tényezők segítségével határozza meg célközönségét, miközben biztosítja, hogy Demográfiai tényezők segítségével határozza meg célközönségét, miközben biztosítja, hogy tartalmának minősége és hitelessége változatlan maradjon.

AI-elemzés: Használja az AI-t a TikTok-profilok és hashtagek elemzéséhez, hogy megtudja, mi működik a közönségénél.

Kampányjelentések: Értékelje kampányának sikerét az elkötelezettség szintjére, a hatókörre, a megjelenítésekre és a kattintási arányokra vonatkozó adatok alapján.

Analiza korlátai

A jelentések elkészítése egy kis időt vesz igénybe.

Nem elégséges integráció más szoftverekkel, például a Zapierrel

Analisa árak

Alapszintű: Ingyenes

Prémium: 59,35 USD havonta (éves számlázás)

Plusz : 109,55 USD havonta (éves számlázás)

Pro: 199,35 dollár havonta (éves számlázással)

Értékelések és vélemények elemzése

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

2. Social Champ

via Social Champ

A Social Champ az egyik legjobb ingyenes TikTok elemző eszköz. Ez egy all-in-one digitális elemző eszköz, amely egyszerűsíti a közösségi média platformok kezelését és elemzését.

A Social Champ napi posztolási, A/B tesztelési és optimalizálási funkciókat kínál, hogy javítsa jelenlétét a TikTokon és más közösségi média platformokon.

Könnyedén elemezheti a posztok teljesítményét, és fehér címkével ellátott PDF-jelentéseket készíthet diagramokkal és grafikonokkal. Hasonlítsa össze heti/havi teljesítményét, és ennek megfelelően tervezze meg TikTok marketingstratégiáját.

A Social Champ legjobb funkciói

All-in-one naptár: Csoportosítsd az ügyfeleket munkaterületekbe, válts könnyedén közöttük, és használd a szűrőket a gyors posztok közötti navigáláshoz a Social Champ intuitív naptárával. Egyszerűsíti az ütemezést, mivel lehetővé teszi a TikTok-posztok könnyű megtekintését, szerkesztését és átütemezését.

Közösségi beérkező levelek: A TikTok-fiókjaiban megjelenő megjegyzésekre, hirdetésekre, értékelésekre és üzenetekre azonnal reagálhat, így biztosítva a zökkenőmentes kommunikációt. Mentse el az automatikus válaszokat, hogy válaszolhasson az ügyfeleknek.

A Social Champ korlátai

A felhasználók nem kapnak értesítést, ha egyik fiókjukat leválasztják, ami a tervezett bejegyzések meghiúsulásához vezethet.

Megbízhatatlan mobilalkalmazás-posztolási sorrendek, amelyek olyan problémákhoz vezetnek, mint a posztok elvesztése vagy a helytelen tartalom posztolása.

A Social Champ árai

Ingyenes verzió : Elérhető (3 közösségi fiók)

Champion: 26 dollár havonta (12 közösségi fiók)

Üzleti: 89 dollár havonta (40 közösségi fiók)

Ügynökség: Egyedi árazás (100+ közösségi fiók)

Social Champ értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

3. Brand24

via Brand24

A Brand24 egy TikTok elemző eszköz, amelynek célja a márkád, termékeid vagy kulcsszavaid online említéseinek nyomon követése és figyelemmel kísérése különböző közösségi média platformokon, blogokon, fórumokon és egyéb online forrásokban.

A Discussion Volume Chart segítségével mélyreható betekintést nyerhet a márkájába. Kövesse nyomon a kulcsszavai említésének számában bekövetkező ingadozásokat, a közösségi média és a nem közösségi média elérését. Ezekkel az adatokkal még azelőtt megoldhatja a problémás kérdéseket, hogy azok eszkalálódnának, és javíthatja közösségi média kampányait.

A Brand24 legjobb funkciói

Említések feedje és elemzése: Gyűjtsön össze egy listát a márka említéseiről a közösségi média platformokon és a TikTok-fiókokban. Az Analytics Center, amely a közösségi média mélyreható elemzésére készült, megmutatja az influencer pontszámát, a hangulatot, a lájkokat, a megosztásokat és más kapcsolódó mutatókat minden egyes említéshez.

Érzelemelemzés: Ez a funkció a nyomon követett kulcsszavak említéseit egy pillanat alatt pozitív (zöld), negatív (piros) vagy semleges kategóriákba sorolja.

Intelligens riasztások: Állítson be riasztásokat, hogy automatikus e-mail vagy alkalmazáson belüli értesítéseket kapjon, amikor egy előre beállított feltétel teljesül.

A Brand24 korlátai

Nem teszi lehetővé egyedi bejegyzések bevitelét konkrét statisztikákhoz.

Ez az eszköz más eszközökkel ellentétben nem rendelkezik ütemezési vagy közzétételi funkciókkal.

Brand24 árak

Egyéni: 79 USD havonta (3 kulcsszó)

Csapat: 149 USD havonta (7 kulcsszó)

Pro: 199 dollár havonta (12 kulcsszó)

Vállalati: 399 USD havonta (25 kulcsszó)

Brand24 értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (150+ értékelés)

4. TikBuddy

via TikBuddy

A TikBuddy egy TikTok elemző és közösségi média kezelő eszköz, amely segít betekintést nyerni a TikTok teljesítményébe.

Ezen felül ingyenes böngészőbővítményt is kínál, amely zökkenőmentesen integrálódik a TikTokba, és lehetővé teszi a fiókok egyszerű kezelését.

A TikBuddy legjobb funkciói

Elemzési és kezelési eszközkészlet: Fedezze fel a legnépszerűbb videó- és zenei forrásokat, kezeljen több TikTok-fiókot, és kövesse nyomon az adatok változásait Fedezze fel a legnépszerűbb videó- és zenei forrásokat, kezeljen több TikTok-fiókot, és kövesse nyomon az adatok változásait a jobb marketingstratégia érdekében. Emellett célzott alkotókat is találhat, és valós időben nyomon követheti az együttműködéses videóadatokat.

Visszajelzés után: Készítsen átfogó jelentést, amely lebontja teljesítményét, és szerezzen stratégiákat a közösségi média teljesítményének javításához a legfontosabb mutatók alapján.

A TikBuddy korlátai

A weboldal kissé lassú, és eltarthat egy ideig, amíg az összes TikTok-adat betöltődik.

TikBuddy árak

Egyedi árazás

TikBuddy értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Melody Socials

via Melody Socials

A Melody Socials egy olyan alkalmazás, amely fejlett keresési funkciókkal javítja TikTok-élményét.

Ez lehetővé teszi, hogy hatékonyan keressen több TikTok-profil között, automatizálva a folyamatot és 100-szor gyorsabb eredményeket biztosítva, mint a manuális keresés.

A Melody Socials legjobb funkciói

Helyelemzés: Használja ki a legutóbbi bejegyzések helyadatait és a biográfiákban szereplő kulcsszavakat a mélyreható elemzéshez.

Szűrési lehetőségek: Finomítsa a keresést a követők száma, a legutóbbi interakciók és a TikTok-fiókok profilleírásában szereplő kulcsszavak alapján, hogy megtalálja a célzott profilokat a saját szegmensében.

A Melody Socials korlátai

Korlátozott funkciók a TikTok teljesítményének elemzéséhez

Az ár kissé magas, tekintve a korlátozott funkciókat.

Melody Socials árak

Márka: 199 USD havonta (éves számlázás)

Ügynökség: 349 USD havonta (éves számlázás)

Platform: 699 USD havonta (éves számlázás)

Melody Socials értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Exolyt

via Exolyt

Az Exolyt egy közösségi média elemző platform, amely segít az organikus TikTok-tartalmak létrehozásában. Az Exolyt segítséget nyújt a közösségi média figyelésében, a közönség demográfiai adatainak elemzésében, a legújabb trendek felismerésében és a fiókok figyelésében.

Az AI-alapú betekintéssel olyan, mintha egy intelligens társ segítene Önnek a TikTok mutatók között eligazodni.

Az Exolyt legjobb funkciói

Share of voice: Mérje meg márkájának hatását a TikTokon ezzel a funkcióval, amely segítségével nyomon követheti a változásokat, a versenytársakat és a marketingtevékenységeket. Szerezzen betekintést a felhasználók által generált tartalmakba és a hashtag-elemzésekbe.

Dinamikus trendek: Jelezze előre a piaci változásokat és a kulturális hatásokat, hogy relevanciáját biztosítsa és valós idejű betekintéssel javítsa tartalomstratégiáját. Fedezze fel a napi iparág-specifikus trendeket, a közönség preferenciáit, és exportálja a trendjelentéseket elemzés és megosztás céljából.

Az Exolyt korlátai

Az árak kisvállalkozások számára drágák lehetnek.

Exolyt árak

Alapvető eszközök: 272 dollár havonta

Haladó: 654 dollár havonta

Exolyt értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Popsters

via Popsters

A Popsters egy robusztus közösségi média tartalomelemző eszköz, amelynek célja, hogy lehetővé tegye a különböző közösségi média platformokon, beleértve a TikTokot is, megjelenő bejegyzések hatékonyságának elemzését, összehasonlítását és mérését.

Elemezzen bármely nyilvános oldalt 11 közösségi hálózaton – akár rendszergazdai hozzáférés nélkül is –, hogy mélyreható ismereteket szerezzen a közösségi tevékenységekről és a tartalom teljesítményéről, és így vonzó tartalmakat, bejegyzéseket és hirdetéseket hozhasson létre.

A Popsters legjobb funkciói

Teljesítményfigyelés: Figyelje közösségi média fiókjainak teljesítményét az összes adat és a bejegyzések átlagos hatékonyságának vizsgálatával. Értékelje a különböző időpontokban, különböző hashtagekkel közzétett bejegyzéseket, és ellenőrizze az oldal aktivitásának statisztikáit.

Adatexport: Exportálja az adatokat a Popstersből különböző fájlformátumokba, beleértve az XLSX, PDF, PNG, JPG, CSV vagy PPTX formátumokat, és szerkessze őket a zökkenőmentes jelentéskészítés és elemzés érdekében.

A Popsters korlátai

A Popsters korlátozott beépített elemzési funkciókkal rendelkezik a TikTok számára.

Bizonyos funkciók, különösen a TikTok-elemzés, további böngészőbővítményeket igényelhetnek, ami további függőséget jelent.

Popsters árak

Ingyenes próba: Elérhető

Havi díj: 9,99 USD

Negyedév: 26,99 dollár

Különleges ajánlat: 49,99 dollár

Vállalati csomagok: Egyedi árak

Popsters értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Sendible

via Sendible

A Sendible egy platform a közösségi média hatékony, nagy léptékű kezeléséhez. Ez az all-in-one megoldás elősegíti a közönség növekedését, az ügyfelek vonzását és a közösségi média céljainak elérését.

A Sendible mélyreható közösségi média-elemzéseinek segítségével jobban megértheti közönségét, növelheti az elkötelezettséget, és a legjobb időpontokban vonzó bejegyzéseket hozhat létre.

A Sendible legjobb funkciói

Automatizált jelentések: Egyszerűsítse az ügyfeleknek szóló jelentéseket azáltal, hogy automatikusan elküldi a legfontosabb információkat. Naponta, hetente vagy havonta ütemezheti a jelentéseket az érdekelt felek és a csapat tagjai számára.

Webhelyforgalom jelentése a Google Analytics segítségével: Kövesse nyomon a közösségi média tartalmának hatását a webhely látogatásaira, és fedezze fel, mely közösségi csatornák generálják a legtöbb forgalmat, hogy finomítsa stratégiáját.

A Sendible korlátai

A mobilalkalmazásokkal a tervezett bejegyzések szerkesztése kihívást jelenthet.

Bár az ütemezés néha meghiúsulhat, értesítést kap, ha egy bejegyzés nem kerül közzétételre.

Sendible árak

Alkotó: 29 USD/hó (1 felhasználó)

Traction: 89 dollár havonta (4 felhasználó)

White label: 180 dollár havonta (10 felhasználó)

White label+: 750 USD havonta (100 felhasználó)

Sendible értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (860+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (125+ értékelés)

9. YouScan

via YouScan

A YouScan egy fejlett, mesterséges intelligenciával működő közösségi médiafigyelő platform, amely kiemelkedő képfelismerő képességgel rendelkezik.

A YouScan Visual Insights pontosan azonosítja a képeken szereplő logókat, tárgyakat, jeleneteket, tevékenységeket és demográfiai információkat. Ez a részletes képelemzés segít hozzáférni értékes fogyasztói információkhoz, a márka láthatóságának méréséhez és a versenytársak elemzéséhez.

A YouScan legjobb funkciói

Insights copilot: Használja a ChatGPT által támogatott közösségi média figyelő asszisztenst, hogy minőségi betekintést nyerjen több millió online beszélgetésből. Azonnali válaszokat kaphat, hosszú beszélgetéseket összefoglalhat, és javíthatja közösségi média figyelő képességeit.

Közönségelemzés: Ismerje meg közönsége demográfiai adatait és érdeklődési körét, hogy Ismerje meg közönsége demográfiai adatait és érdeklődési körét, hogy stratégiai marketingmegközelítést alakíthasson ki. Azonosítsa azokat az influencereket, akikkel influencer marketing kampányok keretében együttműködhet.

A YouScan korlátai

A jelentésekben szereplő linkekkel való munka kényelmetlen lehet.

A magas említésekkel rendelkező történeti adatok gyűjtése időigényes feladat.

YouScan árak

Starter 3: 299 USD havonta (éves számlázás)

Korlátlan csomagok: Egyedi árazás

YouScan értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (60+ értékelés)

10. TrendTok

via TrendTok

A TrendTok egy ingyenes TikTok elemző eszköz, amely segít Önnek a trendek és hangok előrejelzésében, mielőtt azok virálissá válnának.

A TrendTok mesterséges intelligenciát használ, hogy megtalálja a közeli virális trendeket, és személyre szabott javaslatokat adjon, amelyek megfelelnek az Ön preferenciáinak. A részletes elemzésekhez való hozzáféréssel az új, emelkedő és csökkenő trendekről virális videókat készíthet, és ezzel növelheti fiókja növekedését.

A TrendTok legjobb funkciói

Személyre szabott trendfigyelés: Fedezze fel, elemezze és jósolja meg a niche-jéhez, helyéhez vagy kedvenc alkotóihoz igazodó trendeket és hangokat.

Részletes elemzés: Átfogó betekintést nyerhet a kialakuló, növekvő és csökkenő trendekbe.

A TrendTok korlátai

Korlátozott információk bizonyos funkciókról

Jelenleg csak IOS-on érhető el.

TrendTok árak

Ingyenes

Alapcsomag: 99 dollár havonta

Pro csomag: 199 dollár havonta

Accelerate Plan: 349 USD havonta

TrendTok értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Míg a TikTok elemző eszközök a közösségi média mutatóit és trendjeit elemzik, addig a ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment megoldások átfogó, AI-alapú funkciókat kínálnak a közösségi média és marketing projektmenedzsment javításához.

Próbálja ki a ClickUp Dashboards alkalmazást! Kezelje a közösségi média mutatóit a ClickUp Dashboards segítségével

ClickUp

A ClickUp a közösségi média projektmenedzsmenthez elengedhetetlen eszköz. Ez egy all-in-one projektmenedzsment platform, amelynek célja, hogy egyszerűbbé tegye az életét a folyamatosan növekvő közösségi média és marketing világában.

Zökkenőmentesen szervezze, együttműködjön és turbózza fel kampányait. De a ClickUp nem csak a közösségi média eszközök kezelésére szolgál. Tegyen sokkal többet ezzel a sokoldalú alkalmazással – a nap tervezésétől a csapat előrehaladásának nyomon követéséig – a ClickUp mindenre kiterjed.

Vessünk egy pillantást a ClickUp néhány legjobb funkciójára, amelyek segítenek növelni a termelékenységet és sikeressé tenni a közösségi média kampányait.

A ClickUp legjobb funkciói

Marketingprojekt-menedzsment: Használja a ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftverét egy rugalmas munkaterület létrehozásához, ahol ötleteket gyűjthet, tervezhet és végrehajthat marketingprogramokat és stratégiákat az összes TikTok-kampányához és programjához. Használja a ClickUp marketingcsapat-sablonját a célok összehangolásához, a kampány ütemtervének felvázolásához, az erőforrások kezeléséhez és a marketingterv átláthatóságának biztosításához.

Ingyenes sablon letöltése Szervezze meg marketingcsapatának minden tagját együttműködési munkafolyamatok és dokumentummegosztás segítségével.

AI-alapú marketing eszköz : Gyorsítsa fel kampányait és tartalomkészítését a ClickUp Brain segítségével. Kreativitással és szakértelemmel generál ötleteket, tartalmi összefoglalókat, blogbejegyzéseket, feliratokat és e-maileket. Könnyen használható felülete intuitívvá és hozzáférhetővé teszi a projektmenedzsmentet, racionalizálja a kreatív munkafolyamatot, javítja az együttműködést és növeli a termelékenységet.

A ClickUp AI használata kampányötletek generálására a célközönség és a kampánycélok figyelembevételével

Tartalomkezelés: Egyszerűsítse tartalomkészítési folyamatát a ClickUp tartalomnaptár-sablonjaival, amelyek megkönnyítik a tervezést, a csapat láthatóságát és a célok mérhetőségét. Szervezze, formázza, frissítse és tegye közzé tartalmát egyedi állapotok, mezők és nézetek segítségével.

Együttműködés a csapattal: Gyorsítsa fel munkáját a ClickUp Tasks segítségével, amelynek segítségével feladatokat oszthat ki a csapattagoknak. Használja ki az egyes feladatokhoz rendelhető több felelős és kommentárszálak előnyeit, amelyek biztosítják a hatékony teljesítést. Használja a testreszabható állapotfrissítéseket, mint például „Teendő”, „Folyamatban” és „Befejezve”, hogy hatékonyan kezelje a munkafolyamatot.

Kövesse nyomon az előrehaladást: Felügyelje a kampányokat, és szerezzen információkat az egyes feladatok előrehaladásáról. Kövesse nyomon a projekt előrehaladását a ClickUp Project Tracker Template segítségével. Ez segít Önnek és csapatának a tervhez tartani magukat, és felismerni a potenciális akadályokat, mielőtt azok problémává válnának.

Ismétlődő feladatokat hozhat létre a naptárban a dátumok kiválasztásával, vagy egyszerűen beírva a napot, a dátumot vagy az időpontot a ClickUp Ismétlődő feladatok funkciójába.

Digitális marketing: Indítson többcsatornás kampányokat és globális eseményeket a ClickUp felhasználóbarát, AI-alapú platformjával, amely hatékony eszköz a digitális marketinghez. Az olyan eszközök, mint a ClickUp Docs és a ClickUp Whiteboards biztosítják, hogy minden csapattag összhangban legyen a brainstormingtól a termék bevezetéséig. A Click Views és a ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja csapata előrehaladását, hogy a márka céljainak elérésére koncentrálhasson.

A ClickUp korlátai

A kezdőknek egy kis tanulási görbe várható.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

Maximalizálja az elemzés erejét a TikTok elemző eszközökkel

Érdemes elemző eszközöket használni, hogy felmérje, mennyire sikeresek a TikTok-tartalmai. Ezek az eszközök betekintést nyújtanak abba, hogy kik nézik a videóit, mennyire elkötelezettek, és hogyan teljesítenek a tartalmai.

A blogban bemutatott 10 legjobb TikTok elemző eszköz megnyitja az utat a adatokon alapuló döntések világába, és fontos információkat nyújt a TikTok stratégiájának optimalizálásához.

Ezek közül a ClickUp kiemelkedik, mint átfogó projektmenedzsment platform és hatékony eszköz a közösségi média kezelésében. Számos funkciója, beleértve a testreszabható munkaterületet, a zökkenőmentes együttműködést és a hatékony projektkövetést, egy all-in-one eszközzé teszi, amely javítja TikTok-jelenlétét.

Használja ingyenesen a ClickUp szolgáltatást, és építsen sikeres TikTok-üzletet.