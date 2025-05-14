A 10 legjobb TikTok elemző eszköz, amelyekkel javíthatja TikTok stratégiáját

Bár a TikTok remek platform termékek bemutatására, kulisszatitkok megosztására és trendek követésére, stratégiai erőfeszítésekre van szükség a márka ismertségének növeléséhez és a hatókör bővítéséhez.
Csak az Egyesült Államokban a digitális lakosság közel 54%-a használja a TikTokot, ami körülbelül 122 millió felhasználót jelent.
A legtöbb tartalomkészítő és közösségi média menedzser küzd a hiányos mutatókkal, a késleltetett frissítésekkel és a közönség demográfiai adatainak homályos képpel. Tehát, hogyan finomíthatja tartalomstratégiáját a részletes közönségelemzés segítségével?
Ez a blog a 10 legjobb TikTok elemző eszközt mutatja be, amelyekkel javíthatja TikTok stratégiáját. Fedezze fel követőivel kapcsolatos információkat, bővítse közönségét, és hozzon létre hatékony kampányokat vállalkozása növekedése érdekében.
Mit kell keresni a TikTok elemző eszközökben?
Íme, mire kell figyelni a TikTok elemző eszközökben, hogy jobban megértsd a közönségedet, felismerd a trendeket és erősítsd a TikTok-játékodat:
- Teljesítményellenőrzés: Keressen olyan elemző eszközöket, amelyek feltárják videója nézettségét, lájkolásait és megosztásait, hogy mérni tudja tartalmának sikerét.
- Bevonódási betekintés: Győződjön meg arról, hogy a választott elemző eszközök betekintést nyújtanak a nézők viselkedésébe. Az olyan mutatók, mint a nézettségi idő és az interakciós szint, mélyebb betekintést nyújtanak abba, hogy a nézők hogyan reagálnak a tartalmára.
- Hatékony hashtag-használat: Válasszon olyan eszközöket, amelyek elemzik a hashtagek teljesítményét, és segítenek azonosítani azokat, amelyek javítják a láthatóságát.
- Trendelemzés: Válasszon olyan eszközöket, amelyekkel naprakész maradhat a TikTok trendjeivel kapcsolatban. Ezek pontosan megmutatják a közönsége által könnyen felfedezhető népszerű trendeket, így biztosítva, hogy tartalma releváns maradjon.
- Versenyzőelemzés: A versenytársak TikTok-teljesítményének elemzése értékes betekintést nyújt tartalmi stratégiáikba, segít azonosítani a sikeres taktikákat és kampányokat, hogy javítsd tartalmaidat.
A 10 legjobb TikTok elemző eszköz
1. Analisa
Az Analisa egy közösségi média elemző eszköz, amely mesterséges intelligenciát használ a TikTok és Instagram profilok és hashtagek elemzéséhez. Segít megtalálni a legjobb posztolási ütemtervet, a posztok tartalmát, a versenytársak stratégiáit, a közönség demográfiai adatait, az influencerek kampányait, a felhasználók által generált tartalmakat és a földrajzi trendeket.
A Profil- és Versenytárs-elemzés funkciók segítségével betekintést nyerhet a saját profiljai vagy versenytársai profiljainak és hashtagjeinek közösségi aktivitásába és teljesítményébe.
Az Analisa legjobb funkciói
- Demográfiai adatok és hitelesség: Demográfiai tényezők segítségével határozza meg célközönségét, miközben biztosítja, hogy tartalmának minősége és hitelessége változatlan maradjon.
- AI-elemzés: Használja az AI-t a TikTok-profilok és hashtagek elemzéséhez, hogy megtudja, mi működik a közönségénél.
- Kampányjelentések: Értékelje kampányának sikerét az elkötelezettség szintjére, a hatókörre, a megjelenítésekre és a kattintási arányokra vonatkozó adatok alapján.
Analiza korlátai
- A jelentések elkészítése egy kis időt vesz igénybe.
- Nem elégséges integráció más szoftverekkel, például a Zapierrel
Analisa árak
- Alapszintű: Ingyenes
- Prémium: 59,35 USD havonta (éves számlázás)
- Plusz: 109,55 USD havonta (éves számlázás)
- Pro: 199,35 dollár havonta (éves számlázással)
Értékelések és vélemények elemzése
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
2. Social Champ
A Social Champ az egyik legjobb ingyenes TikTok elemző eszköz. Ez egy all-in-one digitális elemző eszköz, amely egyszerűsíti a közösségi média platformok kezelését és elemzését.
A Social Champ napi posztolási, A/B tesztelési és optimalizálási funkciókat kínál, hogy javítsa jelenlétét a TikTokon és más közösségi média platformokon.
Könnyedén elemezheti a posztok teljesítményét, és fehér címkével ellátott PDF-jelentéseket készíthet diagramokkal és grafikonokkal. Hasonlítsa össze heti/havi teljesítményét, és ennek megfelelően tervezze meg TikTok marketingstratégiáját.
A Social Champ legjobb funkciói
- All-in-one naptár: Csoportosítsd az ügyfeleket munkaterületekbe, válts könnyedén közöttük, és használd a szűrőket a gyors posztok közötti navigáláshoz a Social Champ intuitív naptárával. Egyszerűsíti az ütemezést, mivel lehetővé teszi a TikTok-posztok könnyű megtekintését, szerkesztését és átütemezését.
- Közösségi beérkező levelek: A TikTok-fiókjaiban megjelenő megjegyzésekre, hirdetésekre, értékelésekre és üzenetekre azonnal reagálhat, így biztosítva a zökkenőmentes kommunikációt. Mentse el az automatikus válaszokat, hogy válaszolhasson az ügyfeleknek.
A Social Champ korlátai
- A felhasználók nem kapnak értesítést, ha egyik fiókjukat leválasztják, ami a tervezett bejegyzések meghiúsulásához vezethet.
- Megbízhatatlan mobilalkalmazás-posztolási sorrendek, amelyek olyan problémákhoz vezetnek, mint a posztok elvesztése vagy a helytelen tartalom posztolása.
A Social Champ árai
- Ingyenes verzió: Elérhető (3 közösségi fiók)
- Champion: 26 dollár havonta (12 közösségi fiók)
- Üzleti: 89 dollár havonta (40 közösségi fiók)
- Ügynökség: Egyedi árazás (100+ közösségi fiók)
Social Champ értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)
3. Brand24
A Brand24 egy TikTok elemző eszköz, amelynek célja a márkád, termékeid vagy kulcsszavaid online említéseinek nyomon követése és figyelemmel kísérése különböző közösségi média platformokon, blogokon, fórumokon és egyéb online forrásokban.
A Discussion Volume Chart segítségével mélyreható betekintést nyerhet a márkájába. Kövesse nyomon a kulcsszavai említésének számában bekövetkező ingadozásokat, a közösségi média és a nem közösségi média elérését. Ezekkel az adatokkal még azelőtt megoldhatja a problémás kérdéseket, hogy azok eszkalálódnának, és javíthatja közösségi média kampányait.
A Brand24 legjobb funkciói
- Említések feedje és elemzése: Gyűjtsön össze egy listát a márka említéseiről a közösségi média platformokon és a TikTok-fiókokban. Az Analytics Center, amely a közösségi média mélyreható elemzésére készült, megmutatja az influencer pontszámát, a hangulatot, a lájkokat, a megosztásokat és más kapcsolódó mutatókat minden egyes említéshez.
- Érzelemelemzés: Ez a funkció a nyomon követett kulcsszavak említéseit egy pillanat alatt pozitív (zöld), negatív (piros) vagy semleges kategóriákba sorolja.
- Intelligens riasztások: Állítson be riasztásokat, hogy automatikus e-mail vagy alkalmazáson belüli értesítéseket kapjon, amikor egy előre beállított feltétel teljesül.
A Brand24 korlátai
- Nem teszi lehetővé egyedi bejegyzések bevitelét konkrét statisztikákhoz.
- Ez az eszköz más eszközökkel ellentétben nem rendelkezik ütemezési vagy közzétételi funkciókkal.
Brand24 árak
- Egyéni: 79 USD havonta (3 kulcsszó)
- Csapat: 149 USD havonta (7 kulcsszó)
- Pro: 199 dollár havonta (12 kulcsszó)
- Vállalati: 399 USD havonta (25 kulcsszó)
Brand24 értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (250+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (150+ értékelés)
4. TikBuddy
A TikBuddy egy TikTok elemző és közösségi média kezelő eszköz, amely segít betekintést nyerni a TikTok teljesítményébe.
Ezen felül ingyenes böngészőbővítményt is kínál, amely zökkenőmentesen integrálódik a TikTokba, és lehetővé teszi a fiókok egyszerű kezelését.
A TikBuddy legjobb funkciói
- Elemzési és kezelési eszközkészlet: Fedezze fel a legnépszerűbb videó- és zenei forrásokat, kezeljen több TikTok-fiókot, és kövesse nyomon az adatok változásait a jobb marketingstratégia érdekében. Emellett célzott alkotókat is találhat, és valós időben nyomon követheti az együttműködéses videóadatokat.
- Visszajelzés után: Készítsen átfogó jelentést, amely lebontja teljesítményét, és szerezzen stratégiákat a közösségi média teljesítményének javításához a legfontosabb mutatók alapján.
A TikBuddy korlátai
- A weboldal kissé lassú, és eltarthat egy ideig, amíg az összes TikTok-adat betöltődik.
TikBuddy árak
- Egyedi árazás
TikBuddy értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
5. Melody Socials
A Melody Socials egy olyan alkalmazás, amely fejlett keresési funkciókkal javítja TikTok-élményét.
Ez lehetővé teszi, hogy hatékonyan keressen több TikTok-profil között, automatizálva a folyamatot és 100-szor gyorsabb eredményeket biztosítva, mint a manuális keresés.
A Melody Socials legjobb funkciói
- Helyelemzés: Használja ki a legutóbbi bejegyzések helyadatait és a biográfiákban szereplő kulcsszavakat a mélyreható elemzéshez.
- Szűrési lehetőségek: Finomítsa a keresést a követők száma, a legutóbbi interakciók és a TikTok-fiókok profilleírásában szereplő kulcsszavak alapján, hogy megtalálja a célzott profilokat a saját szegmensében.
A Melody Socials korlátai
- Korlátozott funkciók a TikTok teljesítményének elemzéséhez
- Az ár kissé magas, tekintve a korlátozott funkciókat.
Melody Socials árak
- Márka: 199 USD havonta (éves számlázás)
- Ügynökség: 349 USD havonta (éves számlázás)
- Platform: 699 USD havonta (éves számlázás)
Melody Socials értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
6. Exolyt
Az Exolyt egy közösségi média elemző platform, amely segít az organikus TikTok-tartalmak létrehozásában. Az Exolyt segítséget nyújt a közösségi média figyelésében, a közönség demográfiai adatainak elemzésében, a legújabb trendek felismerésében és a fiókok figyelésében.
Az AI-alapú betekintéssel olyan, mintha egy intelligens társ segítene Önnek a TikTok mutatók között eligazodni.
Az Exolyt legjobb funkciói
- Share of voice: Mérje meg márkájának hatását a TikTokon ezzel a funkcióval, amely segítségével nyomon követheti a változásokat, a versenytársakat és a marketingtevékenységeket. Szerezzen betekintést a felhasználók által generált tartalmakba és a hashtag-elemzésekbe.
- Dinamikus trendek: Jelezze előre a piaci változásokat és a kulturális hatásokat, hogy relevanciáját biztosítsa és valós idejű betekintéssel javítsa tartalomstratégiáját. Fedezze fel a napi iparág-specifikus trendeket, a közönség preferenciáit, és exportálja a trendjelentéseket elemzés és megosztás céljából.
Az Exolyt korlátai
- Az árak kisvállalkozások számára drágák lehetnek.
Exolyt árak
- Alapvető eszközök: 272 dollár havonta
- Haladó: 654 dollár havonta
Exolyt értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
7. Popsters
A Popsters egy robusztus közösségi média tartalomelemző eszköz, amelynek célja, hogy lehetővé tegye a különböző közösségi média platformokon, beleértve a TikTokot is, megjelenő bejegyzések hatékonyságának elemzését, összehasonlítását és mérését.
Elemezzen bármely nyilvános oldalt 11 közösségi hálózaton – akár rendszergazdai hozzáférés nélkül is –, hogy mélyreható ismereteket szerezzen a közösségi tevékenységekről és a tartalom teljesítményéről, és így vonzó tartalmakat, bejegyzéseket és hirdetéseket hozhasson létre.
A Popsters legjobb funkciói
- Teljesítményfigyelés: Figyelje közösségi média fiókjainak teljesítményét az összes adat és a bejegyzések átlagos hatékonyságának vizsgálatával. Értékelje a különböző időpontokban, különböző hashtagekkel közzétett bejegyzéseket, és ellenőrizze az oldal aktivitásának statisztikáit.
- Adatexport: Exportálja az adatokat a Popstersből különböző fájlformátumokba, beleértve az XLSX, PDF, PNG, JPG, CSV vagy PPTX formátumokat, és szerkessze őket a zökkenőmentes jelentéskészítés és elemzés érdekében.
A Popsters korlátai
- A Popsters korlátozott beépített elemzési funkciókkal rendelkezik a TikTok számára.
- Bizonyos funkciók, különösen a TikTok-elemzés, további böngészőbővítményeket igényelhetnek, ami további függőséget jelent.
Popsters árak
- Ingyenes próba: Elérhető
- Havi díj: 9,99 USD
- Negyedév: 26,99 dollár
- Különleges ajánlat: 49,99 dollár
- Vállalati csomagok: Egyedi árak
Popsters értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. Sendible
A Sendible egy platform a közösségi média hatékony, nagy léptékű kezeléséhez. Ez az all-in-one megoldás elősegíti a közönség növekedését, az ügyfelek vonzását és a közösségi média céljainak elérését.
A Sendible mélyreható közösségi média-elemzéseinek segítségével jobban megértheti közönségét, növelheti az elkötelezettséget, és a legjobb időpontokban vonzó bejegyzéseket hozhat létre.
A Sendible legjobb funkciói
- Automatizált jelentések: Egyszerűsítse az ügyfeleknek szóló jelentéseket azáltal, hogy automatikusan elküldi a legfontosabb információkat. Naponta, hetente vagy havonta ütemezheti a jelentéseket az érdekelt felek és a csapat tagjai számára.
- Webhelyforgalom jelentése a Google Analytics segítségével: Kövesse nyomon a közösségi média tartalmának hatását a webhely látogatásaira, és fedezze fel, mely közösségi csatornák generálják a legtöbb forgalmat, hogy finomítsa stratégiáját.
A Sendible korlátai
- A mobilalkalmazásokkal a tervezett bejegyzések szerkesztése kihívást jelenthet.
- Bár az ütemezés néha meghiúsulhat, értesítést kap, ha egy bejegyzés nem kerül közzétételre.
Sendible árak
- Alkotó: 29 USD/hó (1 felhasználó)
- Traction: 89 dollár havonta (4 felhasználó)
- White label: 180 dollár havonta (10 felhasználó)
- White label+: 750 USD havonta (100 felhasználó)
Sendible értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (860+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (125+ értékelés)
9. YouScan
A YouScan egy fejlett, mesterséges intelligenciával működő közösségi médiafigyelő platform, amely kiemelkedő képfelismerő képességgel rendelkezik.
A YouScan Visual Insights pontosan azonosítja a képeken szereplő logókat, tárgyakat, jeleneteket, tevékenységeket és demográfiai információkat. Ez a részletes képelemzés segít hozzáférni értékes fogyasztói információkhoz, a márka láthatóságának méréséhez és a versenytársak elemzéséhez.
A YouScan legjobb funkciói
- Insights copilot: Használja a ChatGPT által támogatott közösségi média figyelő asszisztenst, hogy minőségi betekintést nyerjen több millió online beszélgetésből. Azonnali válaszokat kaphat, hosszú beszélgetéseket összefoglalhat, és javíthatja közösségi média figyelő képességeit.
- Közönségelemzés: Ismerje meg közönsége demográfiai adatait és érdeklődési körét, hogy stratégiai marketingmegközelítést alakíthasson ki. Azonosítsa azokat az influencereket, akikkel influencer marketing kampányok keretében együttműködhet.
A YouScan korlátai
- A jelentésekben szereplő linkekkel való munka kényelmetlen lehet.
- A magas említésekkel rendelkező történeti adatok gyűjtése időigényes feladat.
YouScan árak
- Starter 3: 299 USD havonta (éves számlázás)
- Korlátlan csomagok: Egyedi árazás
YouScan értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (60+ értékelés)
10. TrendTok
A TrendTok egy ingyenes TikTok elemző eszköz, amely segít Önnek a trendek és hangok előrejelzésében, mielőtt azok virálissá válnának.
A TrendTok mesterséges intelligenciát használ, hogy megtalálja a közeli virális trendeket, és személyre szabott javaslatokat adjon, amelyek megfelelnek az Ön preferenciáinak. A részletes elemzésekhez való hozzáféréssel az új, emelkedő és csökkenő trendekről virális videókat készíthet, és ezzel növelheti fiókja növekedését.
A TrendTok legjobb funkciói
- Személyre szabott trendfigyelés: Fedezze fel, elemezze és jósolja meg a niche-jéhez, helyéhez vagy kedvenc alkotóihoz igazodó trendeket és hangokat.
- Részletes elemzés: Átfogó betekintést nyerhet a kialakuló, növekvő és csökkenő trendekbe.
A TrendTok korlátai
- Korlátozott információk bizonyos funkciókról
- Jelenleg csak IOS-on érhető el.
TrendTok árak
- Ingyenes
- Alapcsomag: 99 dollár havonta
- Pro csomag: 199 dollár havonta
- Accelerate Plan: 349 USD havonta
TrendTok értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Egyéb közösségi média kezelő eszközök
Míg a TikTok elemző eszközök a közösségi média mutatóit és trendjeit elemzik, addig a ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment megoldások átfogó, AI-alapú funkciókat kínálnak a közösségi média és marketing projektmenedzsment javításához.
ClickUp
A ClickUp a közösségi média projektmenedzsmenthez elengedhetetlen eszköz. Ez egy all-in-one projektmenedzsment platform, amelynek célja, hogy egyszerűbbé tegye az életét a folyamatosan növekvő közösségi média és marketing világában.
Zökkenőmentesen szervezze, együttműködjön és turbózza fel kampányait. De a ClickUp nem csak a közösségi média eszközök kezelésére szolgál. Tegyen sokkal többet ezzel a sokoldalú alkalmazással – a nap tervezésétől a csapat előrehaladásának nyomon követéséig – a ClickUp mindenre kiterjed.
Vessünk egy pillantást a ClickUp néhány legjobb funkciójára, amelyek segítenek növelni a termelékenységet és sikeressé tenni a közösségi média kampányait.
A ClickUp legjobb funkciói
Marketingprojekt-menedzsment: Használja a ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftverét egy rugalmas munkaterület létrehozásához, ahol ötleteket gyűjthet, tervezhet és végrehajthat marketingprogramokat és stratégiákat az összes TikTok-kampányához és programjához. Használja a ClickUp marketingcsapat-sablonját a célok összehangolásához, a kampány ütemtervének felvázolásához, az erőforrások kezeléséhez és a marketingterv átláthatóságának biztosításához.
AI-alapú marketing eszköz : Gyorsítsa fel kampányait és tartalomkészítését a ClickUp Brain segítségével. Kreativitással és szakértelemmel generál ötleteket, tartalmi összefoglalókat, blogbejegyzéseket, feliratokat és e-maileket. Könnyen használható felülete intuitívvá és hozzáférhetővé teszi a projektmenedzsmentet, racionalizálja a kreatív munkafolyamatot, javítja az együttműködést és növeli a termelékenységet.
Tartalomkezelés: Egyszerűsítse tartalomkészítési folyamatát a ClickUp tartalomnaptár-sablonjaival, amelyek megkönnyítik a tervezést, a csapat láthatóságát és a célok mérhetőségét. Szervezze, formázza, frissítse és tegye közzé tartalmát egyedi állapotok, mezők és nézetek segítségével.
Együttműködés a csapattal: Gyorsítsa fel munkáját a ClickUp Tasks segítségével, amelynek segítségével feladatokat oszthat ki a csapattagoknak. Használja ki az egyes feladatokhoz rendelhető több felelős és kommentárszálak előnyeit, amelyek biztosítják a hatékony teljesítést. Használja a testreszabható állapotfrissítéseket, mint például „Teendő”, „Folyamatban” és „Befejezve”, hogy hatékonyan kezelje a munkafolyamatot.
Kövesse nyomon az előrehaladást: Felügyelje a kampányokat, és szerezzen információkat az egyes feladatok előrehaladásáról. Kövesse nyomon a projekt előrehaladását a ClickUp Project Tracker Template segítségével. Ez segít Önnek és csapatának a tervhez tartani magukat, és felismerni a potenciális akadályokat, mielőtt azok problémává válnának.
Digitális marketing: Indítson többcsatornás kampányokat és globális eseményeket a ClickUp felhasználóbarát, AI-alapú platformjával, amely hatékony eszköz a digitális marketinghez. Az olyan eszközök, mint a ClickUp Docs és a ClickUp Whiteboards biztosítják, hogy minden csapattag összhangban legyen a brainstormingtól a termék bevezetéséig. A Click Views és a ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja csapata előrehaladását, hogy a márka céljainak elérésére koncentrálhasson.
A ClickUp korlátai
- A kezdőknek egy kis tanulási görbe várható.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)
Maximalizálja az elemzés erejét a TikTok elemző eszközökkel
Érdemes elemző eszközöket használni, hogy felmérje, mennyire sikeresek a TikTok-tartalmai. Ezek az eszközök betekintést nyújtanak abba, hogy kik nézik a videóit, mennyire elkötelezettek, és hogyan teljesítenek a tartalmai.
A blogban bemutatott 10 legjobb TikTok elemző eszköz megnyitja az utat a adatokon alapuló döntések világába, és fontos információkat nyújt a TikTok stratégiájának optimalizálásához.
Ezek közül a ClickUp kiemelkedik, mint átfogó projektmenedzsment platform és hatékony eszköz a közösségi média kezelésében. Számos funkciója, beleértve a testreszabható munkaterületet, a zökkenőmentes együttműködést és a hatékony projektkövetést, egy all-in-one eszközzé teszi, amely javítja TikTok-jelenlétét.
Használja ingyenesen a ClickUp szolgáltatást, és építsen sikeres TikTok-üzletet.