15 képzési videó példa: a leghatékonyabb alkalmazotti fejlesztési gyakorlatok

A vállalati képzés még mindig unalmas konferenciatermekre és végtelen PowerPoint-diákra emlékezteti?

Meg fog lepődni, hogy mennyit változott a helyzet.

Az intelligens, interaktív és – merjük kimondani – szórakoztató képzési videók mindenhol új értelmet adnak a tanulásnak és a fejlesztésnek, a hamburgerláncoktól a brókercégekig. Ezek a videók nem csupán unalmas anyagok vizuális kiegészítői, hanem az alkalmazottak fejlődésének és megtartásának hatékony katalizátorai is.

A képzési videó egy oktatási segédeszköz, amelynek célja a munkavállalók kompetenciáinak és teljesítményének javítása. Különböző formátumokban készülnek, az egyszerű oktatóanyagoktól a vonzó interaktív modulokig, és mindegyikük konkrét tanulási eredmények elérésére irányul.

A Forbes szerint a nézők a videó formátumban elhangzott üzenetek 95%-át megjegyzik, míg az írásos formátumban elhangzottaknak csak 10%-át. Igen, jól olvasta: 95%-át!

Ezek a videók ugyanis komplex információkat bontanak le kezelhető, könnyen emészthető részekre, gyakran lenyűgöző vizuális elemekkel vagy egy kis humorral kiegészítve. És nem csak arról van szó, hogy a tanulás szórakoztatóbbá válik. Ezek a videók pénzügyi szempontból is előnyösek.

A szervezetek jelentősen csökkenthetik képzési költségeiket, ha videóalapú tanulásra térnek át, így nincs szükség fizikai képzési anyagokra, oktatói díjakra, utazási költségekre és helyszínköltségekre.

Tehát, amikor legközelebb „kötelező képzési ülést” tervez, miért ne fordulna a képzési videókhoz?

Miért hatékonyak a képzési videók?

A képzési videók az oktatási technológia területén csendes sikereket érnek el.

Míg a modern platformok, mint például a tanulásirányítási rendszerek és a játékosított alkalmazások a címlapokra kerülnek, a képzési videók a háttérben végzik munkájukat, és folyamatosan növelik a tudás megőrzését.

Az egyszerű igazság a következő: az emberek vizuális tanulók. A vizuális történetmesélés az ókor óta alapvető kommunikációs és tanulási módszer.

A képzési videók kihasználják a történetek iránti vonzalmunkat, és a száraz, bonyolult információkat vonzó vizuális tartalommá alakítják, gyakran változatos hangalámondásokkal és zenével kiegészítve. A világos animációk segítségével megkönnyítik a bonyolult folyamatok megértését, és konkrét vizuális elemekké alakítják az absztrakt ötleteket, amelyek magyarázatához több száz oldalnyi szövegre lenne szükség.

Tanulmányok kimutatták, hogy agyunk a vizuális információkat 60 000-szer gyorsabban dolgozza fel , mint a szöveget. Tehát míg a részletes PowerPoint-prezentációk nehezen tartják fenn a figyelmet, egy jól megtervezett képzési videó megragadja és fenntartja azt.

Ezenkívül a képzési videók lehetővé teszik a kapacitásépítést és javítják a kommunikáció hatékonyságát, amelyek mindegyike elengedhetetlen a sikeres képzési programokhoz, különösen az agilis képzésekhez.

Képzési videók típusai

A képzési videók különböző formátumokban készülnek, mindegyikük különböző tanulási célokhoz és a közönség igényeihez igazodik.

Ezeknek a típusoknak a megértése segíthet kiválasztani a képzési céljainak megfelelő stílust.

Oktatóvideók

Ezek a képzési videók áttekintéseket vagy lépésről lépésre bemutatókat tartalmaznak, amelyek célja konkrét készségek vagy feladatok elsajátítása.

Legyen szó új munkavállalók betanításáról, új szoftvereszközök elsajátításáról vagy gyakorlati készségek elsajátításáról, a bemutató videók végigvezetik a nézőket a folyamat minden lépésén, biztosítva, hogy mindenki a saját tempójában tudjon haladni.

Animált képzési videók

Ha olyan komplex fogalmakat kell elmagyaráznia, amelyek túl szárazak vagy bonyolultak lehetnek a hagyományos videóformátumokhoz, az animált videók igazi életmentők lehetnek.

A videók vonzó vizuális elemekkel és dinamikus animációkkal keltenek életre a fogalmakat, így az elvont vagy bonyolult anyagok is érthetővé és érdekesé válnak.

Ez a típusú videó különösen hatékony olyan témák esetében, amelyeknél a vizuális segédeszközök előnyösek, például tudományos folyamatok vagy adatok vizualizálása esetén.

Képernyőfelvételek vagy screencastok

Számos ingyenes képernyőfelvevő eszköz ideális szoftveres képzéshez vagy bármely olyan alkalmazáshoz, amely digitális termék vizuális bemutatását igényli.

A screencast videók közvetlenül rögzítik a képernyőt, gyakran hangalámondással kísérve, hogy világos és tömör útmutatást nyújtsanak a szoftveralkalmazások használatához.

Ez a közvetlen nézet lehetővé teszi a tanulók számára, hogy pontosan lássák, mit kell tenniük, ami javítja a képzés használhatóságát.

Szerepjátékos videók

A valós élethelyzeteket szimuláló szerepjátékos videók segítenek az alkalmazottaknak megérteni és gyakorolni a különböző helyzetekben megfelelő reakciókat és viselkedésmódokat.

Ezek a videók különösen hasznosak olyan soft skill képzésekhez, mint az ügyfélszolgálat, az értékesítési taktikák vagy a vezetői készségek, ahol az interperszonális dinamika kulcsfontosságú.

Mikrovideók

Ezek a rövid, célzott videók általában csak néhány percig tartanak, és egyetlen témát vagy feladatot fednek le.

A mikro videók tökéletesek azoknak a tanulóknak, akik gyors válaszokra vagy bizonyos pontok felelevenítésére van szükségük. Lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a képzést kis, könnyen kezelhető részekben vegyék igénybe.

A hatékony képzési videók elemei

A képzési videók sikere a tervezésükön és kivitelezésükön múlik. Íme néhány fontos elem, amelyet figyelembe kell venni egy hatékony képzési videó elkészítésekor:

1. Legyenek tömörek és világosak

A figyelem korlátozott időtartama miatt elengedhetetlen, hogy az üzenetek világosak és rövidek legyenek, hogy fenntartsák a nézők érdeklődését.

A tömör videók biztosítják, hogy a lényeges információk hatékonyan átadódjanak anélkül, hogy túlterhelnék a közönséget.

2. Tegye a tanulást aktív élménnyé

Az interaktív funkciók, mint például a kvízek és a döntéshozatali szcenáriók, a passzív nézésből vonzó tanulási élményt varázsolhatnak.

Ezek az elemek elősegítik a megértést és javítják a tudás megőrzését, mivel lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a tudást valós időben alkalmazzák.

3. Növelje az érthetőséget multimédiás eszközökkel

A kiváló minőségű képek és hangok nemcsak esztétikai szempontból fontosak, hanem a világosság érdekében is.

Ezek segítenek egyszerűsíteni a komplex információkat és fenntartani a nézők érdeklődését, így még magával ragadóbb videós tanulási élményt teremtve.

4. Biztosítsa az akadálymentességet

Az olyan hozzáférhetőségi funkciók, mint a feliratok és a világos narráció biztosítják, hogy minden munkavállaló, képességeitől függetlenül, részesülhessen a képzés előnyeiből.

A videók mobilbarát kialakítása szintén növeli az elérhetőséget, és lehetővé teszi a tanulást útközben is.

5. Támogató anyagokkal egészítse ki a videót

A képzési szoftverhez kapcsolódó további források, például PDF-fájlok vagy linkek biztosítása megerősítheti a tanulást.

Ezek az anyagok lehetővé teszik a tanulók számára, hogy saját tempójukban mélyebben elmélyüljenek a témákban, és a tudást a gyakorlatban is alkalmazni tudják.

15 képzési videó példa

Térjünk rá a lényegre, és nézzünk meg néhány képzési videót a gyakorlatban! Íme 15 kiváló vállalati képzési videó példa:

1. ClickUp videó: Bevezetés a ClickUp Clips-be

Ez a ClickUp videó bemutatja a Clips funkciójuk erejét, amely forradalmi változást hoz az L&D szakemberek számára, akik könnyen érthető és vonzó vállalati és oktatási képzési tartalmakat szeretnének létrehozni.

Íme néhány ok, amiért ez jó képzési videó formátum lehet:

A videó mindössze 35 másodperc hosszú, így biztosan megőrzi a tanulók figyelmét, és a legfontosabb részleteket már az elején közli.

Az analógiák használata a videóban könnyebben érthetővé teszi azt.

A termék bemutatása javítja a képzés használhatóságát.

Mi teszi a ClickUp Clips-et kiemelkedővé?

Rövid videókat rögzíthet és megoszthat a ClickUp Clips segítségével.

A ClickUp Clips előnye az egyszerűségében és hozzáférhetőségében rejlik.

A hagyományos videószerkesztő szoftverekkel ellentétben a Clips segítségével bárki rögzíthet rövid magyarázó videókat (például screencast videókat) közvetlenül a ClickUp platformon belül.

Nincs szükség bonyolult szerkesztőprogramokra! Ez lehetővé teszi az L&D-alkotók számára, és motiválja a csapatot, hogy gyors képzési modulokat készítsenek konkrét funkciókról, folyamatokról vagy hibaelhárítási lépésekről.

Hogyan tudják az L&D csapatok kihasználni a ClickUp Clips előnyeit?

A ClickUp Clips segítségével az L&D csapatok rövid, vonzó videó képzési modulokat hozhatnak létre, amelyek megfelelnek a modern tanulók igényeinek, akik könnyen emészthető információkat preferálnak.

Íme a ClickUp Clips legfontosabb funkcióinak összefoglalása, amelyek értékes eszközzé teszik a tanulási és fejlesztési szakemberek számára:

Készítsen beszélgetésekben: Könnyedén rögzítsen klipeket közvetlenül bármely ClickUp beszélgetésben, ösztönözve ezzel a világos kommunikációt és az együttműködést. De ez még nem minden: a ClickUp klipek bármely részére kattintva megjegyzést fűzhet hozzájuk és megbeszélést indíthat. A ClickUp a videón elhangzott összes megjegyzés idővonalát jeleníti meg, így egyetlen kattintással bármelyik részt visszajátszhatja.

Kattintson a ClickUp Clips-re, és egy kattintással indítson beszélgetést!

AI-val történő átírás: A ClickUp Brain – a ClickUp beépített AI-asszisztense – automatikusan átír minden klipet, beleértve az időbélyegeket és a kivonatokat is, így könnyebb megtalálni a konkrét információkat. A klipek átiratát a ClickUp Brain is indexeli, így a klipkönyvtárban konkrét tartalmakat is kereshet.

Írja le minden ClickUp klipet a ClickUp Brain segítségével

Megosztás egy kattintással: ágyazza be videóját közvetlenül ágyazza be videóját közvetlenül a ClickUp Tasks vagy a ClickUp Docs alkalmazásba, ossza meg nyilvános linkkel, vagy töltse le a videofájlt szélesebb körű terjesztés céljából.

Bármelyik klipet feladattá alakíthatja: Bármelyik klipet ClickUp feladattá alakíthat, tulajdonosokat rendelhet hozzá, és intézkedhet a videóban megosztott ötletek alapján. Bármelyik klipet beépítheti a feladat leírásába, kijelölheti a csapat tagokat, és zökkenőmentesen átviheti a feladatot bármelyik listára, mappába vagy térbe, ahol a munka már folyamatban van.

Bármely ClickUp klipet beágyazhat egy feladat leírásába, és hozzárendelhet megbízottakat.

Kezelje mindent a Clips Hubban: A Clips Hub segít rendben tartani mindent. Minden felvett klip, legyen az megjegyzés, feladat vagy dokumentum a ClickUpban, automatikusan elmentésre kerül a Clips Hubba, hogy később hivatkozhasson rá. Itt bármilyen módon kereshet, rendezhet és kezelhet klipeket, így soha nem veszíti el a készített klipeket.

Kezelje mindent egy helyen a ClickUp Clips Hub segítségével

2. HubSpot videó: Facebook-hirdetések célzása

A HubSpot Academy átfogó digitális marketing képzési videókat kínál.

Ez a Facebook-hirdetések célzásával foglalkozó videó egy komplex témát tárgyal: hogyan érheted el a megfelelő közönséget a hirdetéseiddel. De ahelyett, hogy szakszavakkal terhelné a nézőket, a dolgokat világos lépésekre bontja.

Íme néhány ok, amiért ez jó képzési videó formátum lehet:

A komplex témákat könnyen érthető lépésekre bontja.

Képernyőképek és más vizuális elemek segítségével szemlélteti a fogalmakat.

A videó elég hosszú ahhoz, hogy a témát átfogóan bemutassa, de nem túl hosszú ahhoz, hogy a nézők elveszítsék érdeklődésüket.

3. Canva videó: Hogyan spórolt meg az Expedia Group hetente 120 órányi tervezési munkát a Canva segítségével?

Itt az Expedia Group egyik alkalmazottja elmagyarázza, hogyan segítette a Canva a vállalatot. Ez a típusú képzési videó egy ügyfélajánlás.

Valós példát mutat arra, hogyan lehet egy terméket sikeresen használni. Ha ezt a videót az ügyfélsiker-csapatok bevezetésénél használják, az segíthet a munkavállalóknak megérteni a termék pozitív hatását és azt, hogy más hasonló vállalatok hogyan profitálhatnak belőle.

Íme néhány ok, amiért ez jó képzési videó formátum lehet:

Amikor a tanulók egy valódi személy tapasztalatait látják, nagyobb valószínűséggel hisznek annak hatékonyságában.

A referenciák kiemelik a termék/szolgáltatás konkrét előnyeit, és érthető módon bemutatják annak értéket kínáló tulajdonságait.

A történetek természetesen vonzóak, így a beszámolók emlékezetesebbek, mint a hagyományos termékoktató videók.

4. Google Analytics videó: Fontos események és konverziók a Google Analyticsben

Ez a szoftverfrissítésről szóló magyarázó videó a Google Analytics frissítését mutatja be, elmagyarázva a változásokat és azok okait.

Ez a formátum jó képzési videó formátum lehet, mert időt szán a frissítés alapvető kontextusának elmagyarázására.

Miért működik ez a képzési videó formátum?

A frissítést világos lépésekre bontja, és elmagyarázza a változás okát.

A szövegfeliratok és egyszerű animációk használata segít szemléltetni a régi és az új terminológia közötti változásokat.

Az oktató elkerüli a felesleges beszélgetési elemeket, és a legfontosabb információk átadására koncentrál.

5. Adobe Creative Cloud videó: A színelmélet alapjai

Ebben a videóban az előadó bemutatja a színelmélet történelmi hátterét, elmagyarázza az elsődleges, másodlagos és harmadlagos színek fogalmát, valamint tárgyalja a színek tulajdonságait, mint például a színárnyalat, a telítettség és az érték.

Ez a képzési videó formátum számos előnnyel jár:

Strukturált módon átfogó áttekintést nyújt egy témáról.

A koncepciókat egy hiteles és tekintélyes szakember, a díjnyertes grafikai stúdió, a Blok Design alapítója magyarázza el.

Vizuális elemeket használ, hogy a nézők könnyebben megértsék a bemutatott fogalmakat.

6. Az Analyst Academy videója: Az 5 legnépszerűbb Ccnsulting clides (és hogyan lehet őket elkészíteni)

Ez egy kifejezetten tanácsadóknak szóló PowerPoint-diák tervezéséről szóló képzési videó.

Az előadó szerint a tanácsadók öt fő diavázlatot használnak újra és újra.

Azáltal, hogy megtanítja a nézőknek, hogyan készítsék el ezt az öt diát, időt takarít meg nekik és javítja prezentációikat.

Íme a képzési videó formátum használatának legfontosabb előnyei:

Az információkat és példákat közvetlenül a célközönség (tanácsadók) igényeihez igazítja.

A készítési folyamatot könnyen követhető lépésekre bontja.

A videók valós példákon keresztül mutatják be, hogyan használhatók a sablonok a gyakorlatban.

7. Gong videója: Kifogások kezelése – 7 lépés az értékesítés során felmerülő kifogások leküzdéséhez

Ha szeretnéd a értékesítési szakembereket szakszerűen kezelni az értékesítési kifogásokat, ez hasznos lehet egy átfogó képzési videóként.

A videó világos és strukturált bemutatásával végigvezeti a nézőket a Gong B2B értékesítési folyamatának hét lépésén.

Néhány fontos ok, amiért érdemes ezt a képzési videó formátumot választani:

A csomag egy diavetítést tartalmaz, amelyet az alkalmazottak letölthetnek és referenciaként használhatnak valódi értékesítési beszélgetések során.

A videó valós életből vett helyzeteket használ a megoldások bemutatásához, így a tartalom gyakorlatiasabb és könnyebben alkalmazható.

A koncepciót különálló lépésekre vagy szakaszokra bontja, lehetővé téve a tanulók számára a finomabb árnyalatok mélyebb megértését.

8. Xenium HR videója: Hogyan adjunk konstruktív visszajelzést?

Ez a videó egy szerepjáték arról, hogyan lehet konstruktív visszajelzést adni az alkalmazottaknak. A videóban Brandon odamegy munkatársa asztalához, hogy panaszkodjon, hogy nem érzi magát támogatva munkatársa által.

A munkatárs ezután elmagyarázza a saját nézőpontját, és javaslatokat tesz a jövőbeli kommunikáció javítására.

Íme, miért lehet ideális ez a képzési formátum:

A videók olyan valós helyzeteket szimulálnak, amelyekkel az alkalmazottak találkozhatnak, így megtanulhatják, hogyan kell hatékonyan kezelni őket.

A videó bemutatja a pozitív és negatív kommunikációs megközelítéseket, és egyértelmű tanulságokat kínál a nézőknek.

A nézők mindkét oldalról láthatják a helyzetet, ami segít nekik megérteni a különböző nézőpontokat és a lehetséges reakciókat.

9. Nvidia videója: AI-modellek optimalizálása a maximális teljesítmény érdekében

Ez az animációs videó egy új, autonóm járművekhez készült képzési modellről, a Hardware-Aware Latency Pruning (HELP) nevű módszerről szól. A videó szerint ez a módszer hatékony és pontos, ezért kiválóan alkalmas képzési videókhoz.

Ez a formátum hatékony, mert a nézőknek mélyreható ismereteket nyújt a problémáról, a megoldásról és a megoldás előnyeiről.

Íme néhány további ok, amiért érdemes ezt a formátumot választani a vállalati képzési videókhoz:

A videó a probléma ismertetésével kezdődik, majd bemutatja, hogyan oldja meg azt az új módszer, így a tanulók több kontextust kapnak a megoldás szükségességéről.

Az animációk és a koncepciókat szemléltető egyéb vizuális illusztrációk segítik a nézőket a tananyag jobb megértésében.

A videó a gyakorlati és valós alkalmazásokra összpontosít.

10. McDonald’s videó: Hogyan készítsünk hamburgert a McDonald’s-ban?

Ez a bemutató videó egyszerű és praktikus tanulási módszert mutat be, és valós példák segítségével mutatja be az új alkalmazottaknak a McDonald’s hamburger elkészítésének minden lépését.

Íme, miért alkalmas ez a formátum a képzésre:

A videó lépésről lépésre bontja le a folyamatot, ami hasznos azoknak a tanulóknak, akik még nem ismerik a feladatot.

A videó megismétli a legfontosabb információkat, például a zsemle részei (korona és talp) nevét. Ez az ismétlés segíthet a képzésben résztvevőknek a fontos részletek megjegyzésében.

A videó a megfelelő technikára összpontosít. Ez segíthet a képzésben résztvevőknek elkerülni a hibákat, és biztosítani az állandó, magas színvonalú eredményeket.

11. ReachOut Australia videója: Munkahelyi zaklatás

A munkahelyi zaklatás kezelése nehéz téma. A téma összetettségének ellenére az animált képzési videó hatékonyan leegyszerűsíti azt. Grafikai elemekkel és hangalámondással világos, könnyen érthető utasításokat ad. Ez a megközelítés biztosítja, hogy a nézők könnyen követni tudják a tartalmat.

Fontolja meg ezt a képzési videó formátumot a következő okok miatt:

A humor és a dramatizálás használata segíthet abban, hogy a nézők érdeklődését fenntartsák az anyag iránt.

A videó egyértelmű és könnyen érthető példákat mutat be mind a nyilvánvaló, mind a finomabb zaklatási magatartásokra vonatkozóan.

A videó világos következő lépéseket és forrásokat kínál, és arra ösztönzi a nézőket, hogy szükség esetén kérjenek segítséget.

12. SafetyCulture videója: Jó gyártási gyakorlatok (GMP) az élelmiszerbiztonság érdekében

Ez a videó remek példa egy jó forgatókönyv erejére! Ahelyett, hogy élénk színekre és bonyolult vizuális effektekre támaszkodna, ez a képzési videó a letisztult és egyszerű stílust választja, ami segít a nézőknek a narrációra koncentrálni.

A forgatókönyvre helyezett hangsúly biztosítja, hogy az üzenet maradjon a középpontban, míg a vizuális elemek kiegészítő szerepet játszanak a kommunikáció javításában.

Íme, miért tökéletes ez a formátum a képzési videókhoz:

A videó rövid és lényegre törő információkat tartalmaz, így maximalizálja a nézők figyelmét és a tudás megőrzését.

A valós helyzetek bemutatása segít a nézőknek megérteni, hogyan alkalmazható a folyamat a mindennapi helyzetekben.

A videó az irányelveket kisebb, könnyebben emészthető részekre bontja, így megkönnyíti az információk feldolgozását és megjegyzését.

13. Burger King videó: Grilled Dogs ft Snoop Dogg

Ez egy interaktív videó a Burger King alkalmazottai számára az új menüelem, a Grilled Dogs elkészítéséről.

A Burger King Snoop Doggot kéri fel műsorvezetőnek, aki élénk és vonzó módon mutatja be a terméket, ezzel feldobva a képzést.

A popkultúra vonzerejét kihasználva biztosítják, hogy a képzés emlékezetes legyen és széles közönséget szólítson meg.

Íme, miért működik ez a formátum:

Egy olyan híresség bevonása, mint Snoop Dogg, felkeltheti a figyelmet és vonzóbbá teheti a képzési foglalkozást az alkalmazottak számára.

A videó fülbemászó szlogeneket és rímeket használ, hogy a munkavállalók könnyebben megjegyezzék a legfontosabb információkat.

A videó világosan bemutatja az új menüpontot, és röviden elmagyarázza, hogyan kell elkészíteni a hot dogokat, és milyen feltétek állnak rendelkezésre.

14. Ahref videója: Teljes SEO tanfolyam kezdőknek

Az Ahrefs képzési videói kiemelkedő példái a hatékony oktatási tartalmaknak.

Ezek a videók kiváló minőségű produkciót ötvöznek oktatási ismeretekkel és a szerszámok gyakorlati bemutatásával, így felbecsülhetetlen értékű források azok számára, akik fejleszteni szeretnék SEO-készségeiket. Nyilvánvaló, miért tartják ezeket a videókat olyan nagyra a SEO-közösségben.

Íme néhány meggyőző ok, amiért érdemes fontolóra venni ezt a képzési videó formátumot:

A videó modulokra van felosztva, így a tanulók könnyen navigálhatnak benne, és megtalálhatják a keresett információkat.

A videó vizuálisan vonzó, és képernyőfelvételeket tartalmaz, amelyek segítenek illusztrálni a tárgyalt fogalmakat.

Az előadó kérdésekkel és gyakorlatokkal vonzza be a nézőket, javítva ezzel a tudás megőrzését és gyakorlati alkalmazását.

15. Neil Patel videója: Hogyan teheti népszerűbbé podcastját

Neil Patel YouTube-tanulási videói igazi kincsesbányát jelentenek mind a kezdő, mind a tapasztalt marketingesek számára, akik digitális marketing ismereteiket szeretnék bővíteni.

Ebben a videóban az egyszerű, lényegre törő előadások gazdag betekintést és megvalósítható stratégiákat tartalmaznak, így a komplex témák is érthetővé és kezelhetővé válnak.

Neil hatékonyan használja a vizuális elemeket és példákat, amelyek fenntartják az érdeklődését, így nem csak passzívan nézi a videót, hanem aktívan tanul is belőle.

Íme, miért ez a jó képzési videó formátum:

Neil hét évnyi podcast-készítés során szerzett gyakorlati tapasztalatait osztja meg, értékes, adatokon alapuló tanácsokat adva.

A videó azonnal alkalmazható tippeket ad a podcastok láthatóságának és vonzerejének növeléséhez.

A videó hat perc alatt biztosítja a tanulók figyelmét, anélkül, hogy sok időt igényelne.

A vizuális elemek és a legfontosabb pontok kombinálása segít megerősíteni az információk megőrzését.

Most, hogy megismerkedett a legjobb képzési videó példákkal, nézzük meg, hogyan készíthet saját oktatóvideót.

A képzési videók elkészítésének lépései

Íme egy egyszerű útmutató egy olyan videó képzési program elkészítéséhez, amely fenntartja a közönség érdeklődését:

1. Kezdje alapos tervezéssel

Ahogyan nem kezdene el egy történetet anélkül, hogy tudná a végét, úgy ne siesse el a vállalati képzési videó elkészítését sem. Kezdje azzal, hogy felvázolja a céljait. Ki a célközönsége? Mit szeretne, hogy megtanuljanak?

Ez a világos elképzelés megakadályozza, hogy videója zavaros cselekménnyé váljon.

Emellett egy munkavállalói képzési terv sablon használata segíthet ötleteket gyűjteni, vázlatot készíteni, kidolgozni és összeállítani a képzési stratégiáit.

2. Készítsen világos forgatókönyvet

Tekintse a forgatókönyvet a képzési videó gerincének. A forgatókönyvnek zökkenőmentesen kell végigvezetnie a nézőket a tartalmon, és nem tartalmazhat felesleges sallangokat.

Fontolja meg a történetmesélési technikák használatát. Ha narratív elemekkel szövi át a forgatókönyvét, a tartalom könnyebben azonosítható és emlékezetesebb lesz. Gondolkodjon el valós helyzetek vagy esettanulmányok beépítésén.

Legyen rövid, közvetlen és szakzsargonmentes – az egyszerűség a legjobb barátod. Néhány elevator pitch példát megnézve megtanulhatod, hogyan lehet összegezni a komplex fogalmakat.

3. Fókuszáljon a minőségi produkcióra

Most itt az ideje, hogy a vizuális és hangelemekre összpontosítson.

Fektessen be jó világításba. A rossz világítás zavaró lehet, és megnehezíti a nézők számára a követést. Amennyiben lehetséges, törekedjen egyenletes, természetes világításra.

A tiszta hangminőséget helyezze előtérbe. Ez nem megkerülhető. Szüntesse meg a háttérzajt, és gondoskodjon arról, hogy a hangja (vagy a narrátor hangja) tiszta és könnyen érthető legyen. Fontolja meg egy kiváló minőségű mikrofon használatát.

4. Szerkessze a hatást

Még a legjobban felvett jelenetek is profitálhatnak a szerkesztés varázslatos erejéből. Használjon szerkesztő eszközöket a késések kivágásához, az átmenetek javításához és a képek narrációval való szinkronizálásához. Ez a lépés csiszolja videóját, hogy elegáns, professzionális csomagot kapjon.

5. Gondosan ossza meg

Ne csak eldugja a saját képzési videóit. Válassza ki a közönségének leginkább megfelelő terjesztési platformot.

Belső képzéshez: Használja ki vállalatának tanulásirányítási rendszerét (LMS), vagy hozzon létre egy külön videócsatornát az intraneten belül.

Külső közönség számára: A célcsoporttól függően fontolja meg olyan platformok használatát, mint a YouTube, a Vimeo vagy a közösségi média.

Optimalizálja videóját a keresőmotorok számára. Használjon releváns kulcsszavakat és egyértelmű címeket, hogy célközönsége könnyen megtalálja képzési videóját.

Profi tipp: Tegye videóját könnyen hozzáférhetővé! Feliratokkal vagy átiratokkal segítse a hallássérült nézőket vagy azokat, akik inkább olvasás útján tanulnak.

Készítsen képzési videókat a ClickUp segítségével

A képzési videók forradalmasították a vállalati tanulást, és vonzó, hatékony élménnyé alakították azt.

Gondos tervezéssel, magas gyártási minőséggel és átgondolt terjesztéssel olyan tartalmat hozhat létre, amely magával ragadó és javítja a tanulás hatékonyságát.

A 15 példa, amelyet megnéztünk – a ClickUp Clips rövid oktatóanyagainktól a Gong részletes értékesítési képzéséig – számos hatékony megközelítést mutat be a tanulók motiválására és a tudás megőrzésére.

Az olyan eszközök, mint a ClickUp, olyan funkciókat kínálnak, mint a Clips, amelyek megkönnyítik a képzési tartalmak előállítását, szervezését és megosztását. Ezekkel az erőforrásokkal hatékony képzési videókat készíthet, amelyekkel jól tájékozott és képzett munkaerőt építhet ki, amely készen áll a jövőbeli kihívásokra.

